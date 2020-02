DHA YURT BÜLTENİ - 1

12.02.2020 08:09 | Son Güncelleme: 12.02.2020 08:09

ŞIRNAK, İdil Devlet Hastanesi'nin yönetim binasında yangın çıktı. Hastane bölümündeki hastalar güvenlik amaçlı tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Hastanenin yönetim binasının çatısındaki yangından ilk görüntüler

Bayram KAPLAN/ İDİL(Şırnak), -

İdlib'den sivillerin göçü devam ediyor

SURİYE rejiminin destekçileri ile ele geçirmek için saldırılar düzenlediği İdlib'den sivillerin kaçışı devam ediyor. Bombardımandan kaçan binlerce sivil, Türkiye sınırının yanı sıra TSK'nın sınır ötesi harekatları ile terörden arındırılan Afrin ve Azez bölgesine göç ediyor.Suriye'nin İdlib kentinde sivillerin yaşadığı bölgelere rejimin saldırıları sürüyor. Saldırılar nedeniyle özellikle İdlib kırsalındaki yerleşim alanlarından başlayan zorunlu göç dün de devam etti. Rejimin havadan ve karadan saldırıları sonucu evlerini terk eden binlerce kişi, yanlarına alabildikleri eşyaları yükledikleri araçlarıyla güvenli bölgelere ulaşmak üzere yola çıktı. Daha önce Türkiye sınırına yakın noktalara giden siviller, son zamanlarda ise daha güvenli gördükleri Afrin ve Azez'i tercih etti. Kamyon, kamyonet, minibüs ve otomobillerle yola çıkan Suriyeliler, kilometrelerce uzunluğundaki konvoy ile İdlib'den uzaklaşmaya çalıştı.İdlib ile Afrin arasındaki Basuta bölgesinde de binlerce aracın oluşturduğu kilometrelerce uzunluğundaki konvoyun sorunsuz şekilde güvenli alanlara ulaşması için Suriye Milli Ordusu askerleri de önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Drone görüntüleriEşya yüklü araçlarSuriyelilerin kaçışlarıKamyonet kasası ve otomobil bağajındaki insanlarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - Hasan DÖNMEZ/ GAZİANTEP,===========================================

Suriye sınırına komando ve mühimmat sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Reyhanlı-Suriye sınır hattına komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Reyhanlı-Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GECE DE DEVAM ETTİTürk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye sınır hattına askeri sevkiyat gece de devam etti. Zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ve tank yüklü askeri araçlardan oluşan konvoy, sınır hattına ilerledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Askeri araçların geçişiZPT ve tank yüklü araçların geçişi+++İslahiye Çevre yoluKonvoyun geçişiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN(Hatay),=====================================

Zigana Dağı Geçidi'ne çığ düştü, yol kapandı

TRABZON- Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı Geçidi'ne çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı, seyir halindeki 3 araç hasar gördü.Trabzon- Gümüşhane karayolu Zigana Dağı Geçidi'ne dün akşam saat 20.30 sıralarında çığ düştü. Karayolu ulaşıma kapanırken seyir halindeki 3 araç ise hasar gördü. Kimsenin yaralanmadığı olayda karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve karayolları ekibi sevk edildi. Çığ altında araç kalma ihtimali üzerine ekipler alanda incelemelerde bulundu. Çığ altında araç olmadığının belirlenmesi üzerine ekipler yol açma çalışması başlattı. 2 saat ulaşımın kesildiği yol tek şeritten kontrollü olarak verildi.Çığın düşmesine tanık olan Özgür Yazıcı, yamaçtan kar kütlelerinin yola düştüğünü belirterek, aynı bölgeye 2008 yılında da çığ düştüğünü ileri sürdü. Yazıcı, olayda yamaçta bulunan evinde hasar meydana geldiğini ifade etti.Öte yandan, Gümüşhane'nin Torul İlçe Kaymakamı Ömer Said Karakaş da, çığ bölgesinde önlem alındığını söyledi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Sinan UÇAR- Tolga SAĞLAM/ GÜMÜŞHANE,=====================================

Van- Çatak karayolu, çığ nedeniyle kapalı tutuluyor (2)YOL TEK ŞERİTTEN ULAŞIMA AÇILDI

Çığ nedeniyle 3 gündür trafiğe kapalı olan Van-Çatak karayolu, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin iki gündür yürüttüğü çalışma sonucu, tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Çığ riskine karşı, valilik kararıyla ulaşıma kapalı tutulan yolda taziye ziyareti için gelip gidenlerin, yolun açılmasıyla birlikte Çatak ve Van istikametlerine geçişlerine kontrollü bir şekilde izin verildi.

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ - Orhan AŞAN/ VAN,===============================================

Hastalanan iki kardeş için UMKE ve karla mücadele ekipleri seferber oldu BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde rahatsızlanan 3 aylık Sümeyra ile ağabeyi Ayvaz Uğur'u (2), hastaneye ulaştırmak için Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile karla mücadele ekipleri seferber oldu. Karlıova ilçesine bağlı Kaynak Köyünde oturan Uğur ailesinin 3 aylık bebeği Sümeyra ile 2 yaşındaki oğlu Ayvaz, yüksek ateş, bulantı ve kusma rahatsızlığı yaşaması üzerine, sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine araştırma yapan sağlık görevlileri, Kaynak Köyü yolunun kardan kapandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerinden yardım talebinde bulunuldu. Sağlık görevlilerin talebi üzerine karla mücadele ekipleri, Kaynak köy yolunda yaptıkları temizleme çalışmanın ardından UMKE ve sağlık ekipleri, rahatsızlaşan 2 kardeşe ulaştı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi köyde yapılan Sümeyra ile Ayvaz kardeşler, ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kardeşlerin ambulansa alınmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/ BİNGÖL,======================================

Hamile kadın helikopter ambulansla hastaneye götürüldü

MUŞ'un Korkut ilçesine bağlı Çınarardı Köyü Çakıllı mezrasında rahatsızlanan 8,5 aylık hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Kar yağışı ve tipi sebebiyle 125 köy yolunun ulaşıma kapandığı Muş'ta hastalanan vatandaşlar helikopter ambulansla hastanelere taşınıyor. Korkut İlçesine bağlı Çınarardı Köyü Çakıllı Mezrası'nda 3'üncü çocuğuna hamile olan Ayşe Erol'un (30) rahatsızlandığı ihbarı üzerine yola çıkan sağlık ekipleri yol kapalı olunca gidemedi. Bunun üzerine Van'dan havalanan ambulans helikopter mezraya ulaşarak 8,5 aylık hamile olan Ayşe Erol'u Sultan Alparslan Havalimanı'na ulaştırdı. Burada bekleyen ambulansa alınan Ayşe Erol, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Ambulans helikopterden detay-Hastanın indirilmesi-Hasta kadının görüntüsü-Hastanın ambulansa alınması

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,==========================================

Mevlüt dedeyi Skorsky helikopterle kurtardılar

ERZURUM'un Çat İlçesi Çimenözü Mahallesi Deliktaş Mezrası'nda kalp hastası Mevlüt Karataş (60) Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait Skorsky helikopter ile hastaneye ulaştırıldı.Kar ve tipi sebebiyle yolu kapanan Çimenözü Mahallesi Deliktaş Mezrası'nda yaşayan Mevlüt Karataş rahatsızlandı. Sağlık ekipleri, kalp hastası Karataş'a kar yağışı ve tipi sebebiyle yolun kapalı olması sebebiyle ulaşamayınca Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan yardım istendi. Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait Skorsky helikopter dün saat 10.15 sıralarında Deliktaş Mezrası'na havalandı. Sağlık ekiplerininde mezrada bekleyen Mevlüt Karataş'a evinde ilk müdahaleyi yaptı. Karataş, vatandaşlar tarafından kızakla helikopterin bulunduğu alana getirildi. Görevliler tarafından ambulansa konulan Mevlüt Karataş, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Karataş, burada tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Hastanın helikoptere bindirilişi-Hastanın kızakla getirilişi-Yolda çekilen fotoğraflar

Haber-Kamera: ERZURUM,==========================

Öğrenciler, okula gitmek için çıktıkları zorlu yolculuklarını görüntüledi HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki çeşitli okullarda eğitim gören 7 öğrenci, yarıyıl tatilini aileleriyle birlikte geçirmek için gittikleri Kandilli mezrasında, yolların kar nedeniyle kapanması nedeniyle mahsur kaldı. Öğrenciler, 30 kilometre uzaklıkta bulunan kent merkezindeki okullarına yürüyerek gitmek için çıktıkları yoldan ise boyu 2 metreyi bulan kar ve çığ tehlikesi nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Çocuklar, yaşadıkları zorlu yolculuğu cep telefonu ile kaydederek, yetkililerden okullarına gidebilmeleri için yardım istedi.Yüksekova ilçe merkezinde yatılı eğitim gören 7 öğrenci, yarıyıl tatilini aileleriyle birlikte geçirmek için 21 Ocak günü Büyükçiftlik Beldesi'ne bağlı Kandilli mezrasına geldi. 3 Şubat günü okulların ikinci eğitim dönemine başlamasına rağman, öğrenciler, mezradan çıkamadı. 9 gündür kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan mezrada mahsur kalan çocuklar, dün aileleriyle birlikte yürüyerek okullarına gitmeyi denedi. Ancak bölgede, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aşması ve çığ tehlikesi bulunması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.Çocuklar, soğuk havada karda yürüdükleri anları cep telefonu kameralarıyla kaydedip, seslerini duyurmak için DHA muhabirine ulaştırdı. Biri lise 6'sı ilkokul öğrencisi olan çocuklar, derslerinden geri kaldıklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Öğrencilerin yola çıkması-Öğrencilerin kardan yürümesi-Öğrencilerin tek sıra halinde köylerine dönmesi-Öğrencilerin yetkililerden yardım istemeleri-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari),=====================================

Tokat'ta ulaşıma 'kar' engeli TOKAT'ta, etkili olan kar yağışı nedeniyle Tokat- Sivas Karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.Kentte sün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Tokat-Sivas Karayolu'nda ulaşımı aksattı. Trafik ekiplerince Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Kar lastiği bulunduran kamyon ve otomobillerin seyrine izin verilirken, ağır tonajlı araçlar yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunda bekletiliyor. Karayolları ekipleri ise karla kaplanan yolun trafiğe açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yoldan görüntüler-Bekletilen araçlar

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/ TOKAT,======================================

HDP önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Nizamettin ve Aslıhan Eşrefoğlu, çiftinin terör örgütün PKK tarafından kaçırılan oğlu Hüseyin (28), güvenlik güçlerine teslim oldu. Hüseyin, Diyarbakır'da ailesiyle buluşturuldu. Hüseyin'in teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 6'ya çıktı.Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 85 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 162'ncı gününe girdi. Evlat nöbeti sürerken, 6 Şubat günü Erzurum'dan gelen Nizamettin ve Aslıhan Eşrefoğlu, 8 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılan oğulları Hüseyin'e kavuştu. Suriye'deki terör örgütü PKK barınaklarından kaçan Hüseyin, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakoluna 10 Şubat günü gelerek güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturuldu. Hüseyin'i gören anne-babası, duygulu anlar yaşarken, gözyaşlarına hakim olamadı. Buluşmada aile, oğulları Hüseyin ile uzun süre giderdi.Hüseyin'in teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp evlatlarına kavuşan aile sayısı 6 oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kavuşma anlarıGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,================================================

Kayıp çiftçi her yerde aranıyor

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 6 gündür kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki çiftçi Recep Üzülmez için bölgede arama çalışması başlatıldı. Sivrice Mahallesi'nde yaşayan Recep Üzülmez, geçen 5 Şubat'ta evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarınca her yerde aranan Üzülmez'e bir türlü ulaşılamadı. Meraklanan yakınları bunun üzerine jandarmaya, kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri Üzülmez için arama başlattı. AFAD ve AKUT ekipleri ile mahalle sakinleri de çalışmaya destek verdi. Jandarma dedektör köpeklerinin de katıldığı çalışmalarda ormanlık alanlar ve dağlık bölgeler didik didik arandı. Ancak geçen zamana rağmen Üzülmez'in izine hala rastlanmadı. Sivrice Muhtarı Ramazan Yavuz, "Olumsuz hava koşullarına rağmen aranmadık en ücra yer kalmadı. Gidebileceği farklı güzergahları da aradık. Drone ile havadan görüntüleme yapıldı. Jandarma köpekleri arama yaptı ancak bir türlü sonucu ulaşamadık. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Arama çalışmasından görüntü-Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),====================================

Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ile kayınvalidesi öldü, eşi ve kızı yaralandı KAYSERİ- Malatya karayolunda, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Uzman Çavuş Yılmaz Yandım (27) ile kayınvalidesi Naime Veli (45) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Yandım'ın eşi Mehtap (26) ile kızı Asel (2) ise ağır yaralandı.Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kayseri- Malatya karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Kahramanmaraş'ta Uzman Çavuş olarak görev yapan Yılmaz Yandım yönetimindeki 46 F 1077 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yılmaz Yandım ile kayınvalidesi Naime Veli, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Yılmaz Yandım eşi Mehtap ile kızı Asel ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Mehtap ve Asel Yandım'ı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis'ine kaldırdı.

AİLE MEMLEKETİNE GİDİYORDUÖte yandan, 2 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan kazada ailenin memleketleri Çankırı'ya gittikleri öğrenildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Yılmaz Yandım ve Naime Veli'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yeri-Genel görüntü

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN - Muhammed KISIR/ KAYSERİ,=========================================

Evde çıkan yangında 1 kişi öldü KONYA'da, sobadan çıktığı tahmin edilen yangında, bedensel engelli Hatice Erdoğan (52), yaşamını yitirdi. Yangın, dün saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi Erkuş Sokak'ta bir binanın ikinci katında çıktı. Hatice Erdoğan ve ailesinin oturduğu evde çıkan yangında dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çalışma başlatan itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdükten sonra eve girdi. Ekipler bedensel engelli Hatice Erdoğan'ın cansız bedenini buldu. Erdoğan ailesinin diğer fertlerinin ise yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yaptığı ilk incelemede yangının sobadan kaynaklandığı üzerinde dururken, araştırma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------İtfaiye ekiplerinin müdahalesi -Genel ve detay

Haber-Kamera: Tolga YANIK/ KONYA,===================================

Tekirdağ'da 25 metre yükseklikten uçan otomobilin sürücüsü öldü

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, 25 metre yükseklikten deniz kenarındaki kayalıklara düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün kimliğini belirlemek için çalışmalar sürerken, görgü tanıkları sürücünün otomobilini bilerek uçuruma sürdüğünü iddia etti.Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Marmara Denizi kıyısındaki Aşıklar Tepesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 59 AAP 779 plakalı otomobil, 25 metre yükseklikten kıyıdaki kayaların üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yenine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hurdaya dönen otomobildeki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan ceset, Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Görgü tanıklarından biri sürücünün bilerek otomobili uçuruma sürdüğünü öne sürüp, "Patinaj yaparak otomobili uçuruma doğru hızla sürdü" dedi.Polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza yerinden detaylarEkiplerin çalışmasıSağlık ekiplerinin müdahalesiPolisin çalışmasıOlay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Şafak TAŞOYAR/ MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),=============================================

Suriyeli Muhammet evinde ölü bulundu BURSA'da, bağrışma sesi duyan komşuların ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri 9 yaşındaki Suriyeli Muhammet Hüseyin'in cansız bedeni ile karşılaştı. Küçük çocuğun ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Olay, dün akşam saatlerinde Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi'nde meydana geldi. Polis, komşuların bir evden bağrışma sesleri geldiğine dair ihbar aldı. İhbar üzerine eve giden polis, ailesiyle birlikte yaşayan Suriyeli Muhammet Hüseyin'i ölü buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Muhammet Hüseyin ile birlikte yaşayan baba ve üvey annesini ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MUHAMMET'İN VÜCUDUNDA DARP, KESİK VE YANIK İZLERİ BULUNDUBursa'da, bağrışma sesi duyan komşuların ihbarı üzerine eve giden ve 9 yaşındaki Suriyeli Muhammet Hüseyin'in cansız bedeniyle karşılaşan polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çocuğun vücudunda kesik, darp ve yanık izlerine rastlandı. Babası, üvey annesi ve 3 kardeşiyle birlikte oturan Muhammet'in işkence yapılarak öldürüldüğü değerlendiriliyor.

BABA VE ÜVEY ANNE CİNAYET ŞÜPHESİYLE GÖZALTINDAMuhammet Hüseyin'in cansız bedeni, kesin ölüm nedenini belirlemek üzere Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis, cinayet şüphesiyle Muhammet Hüseyin'in babasını ve üvey annesini gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Cenaze aracından görüntüler-Olay yerinden görüntüler-Detaylar

Haber-Kamera: Kazım BULUT/ GEMLİK(Bursa),==========================================

Ensesinden vurularak öldürülmüş

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, önceki gün ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin 30 Ocak tarihinden itibaren kayıp olan Murat Ahmet Çalışkan (48) olduğu belirlendi. Murat Ahmet Çalışkan'ın ensesinden silahla vurularak öldürüldüğü belirlenirken, soruşturma devam ediyor.Önceki gün, Sapanca Uzunkum Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde bulunan cesedin kimliği belirlendi. Ensesinden vurularak öldürülen kişinin 30 Ocak tarihinden itibaren kayıp olan İstanbul'da yaşayan Murat Ahmet Çalışkan olduğu belirlendi. Çalışkan'ın İstanbul'dan gelen eşi Adli Tıp Kurumu'nda cesedi teşhis etti. Çalışkan'ın Sapanca'da ormanlık alanda mı öldürüldüğü yoksa başka bir yerde öldürülerek ormana mı atıldığı ise yapılan incelemeler sonrasında belirlenecek. Polisin, Çalışkan'ın ailesinin de ifadesine başvurduğu öğrenilirken, soruşturma devam ediyor.Çalışkan'ın kayıp haberini, 30 Ocakta oğlu E.'nin babasının sosyal medya hesabından, "Abilerim ablalarım ben E., Murat'ın oğluyum. Babam 30.01.2020 sabah 08.15'den beri kayıp ulaşamıyoruz. Telefonu kapalı dün babam ile konuşan haberleşen olduysa bana whattsapp'tan ulaşabilir mi?" diye paylaştığı görüldü.Murat Ahmet Çalışkan'ın cenazesinin bugün İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------ARŞİV görüntülerle

Haber: İsa ÇİÇEK/ SAPANCA(Sakarya), ====================================

Evinin banyosunda ölü bulundu SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, yalnız yaşayan Resul Arslan (54), evinin banyosunda ölü bulundu.Karasu İncilli Mahallesi 620'nci Sokak'taki apartmanında yalnız yaşayan Resul Arslan'ın dairesinden gelen kokuyu fark edenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingirin kapıyı açmasının ardından daireye girdi. Arslan'ın banyoda cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Resul Arslan'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden görüntüler -Binadan görüntü

Haber-Kamera: Levent KIZILASLAN/ KARASU(Sakarya), =====================================

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

BURSA'da, virajda kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu içeride sıkışan sürücü İlker Güleç'i (36) itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmayla kurtardı.Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Dobruca Mahallesi Uludağ Yolu'nda meydana geldi. İlker Güleç yönetimindeki 16 DE 038 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Güleç, içeride sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından çıkarılan Güleç, yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza yapan araçtan görüntüler-Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntüler-Detaylar

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/ BURSA,======================================

Belediyeden kovulunca kendisini yakan işçi: İkizlerime mama alamıyorum

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'ndeki işine tazminatsız olarak son verilince üzerine benzin döküp, kendisini yakan Ahmet Şenol Bakır (32), "Bizi çıkarıp yerimize işçi alacaklarını söylediler. Şimdi ikiz bebeklerime mama ve bez alamıyorum" dedi.Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer'in özel kalem müdürünün şoförü olarak çalışırken, 'performans' bahanesiyle tazminatsız olarak kovulduğunu öne süren Ahmet Şenol Bakır, bunalıma girdi. Bakır, cumartesi günü, Tarsus Belediyesi önünde, yanında getirdiği benzini üzerine dökerek, kendisini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin yangın tüpüyle müdahale ettiği Bakır'ın boynunda ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan Bakır, tedavisinin ardından taburcu oldu.

'ÇAREYİ KENDİMİ YAKMAKTA BULDUM'İkiz bebeklerinin ve evinin ihtiyaçlarını karşılayamadığı için kendisini yaktığını belirten Bakır, "Kendimi neden Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde yakmadığımı soranları Allah'a havale ediyorum. Cebinde bir tren parası bile olmayan kişi, nasıl gidecek Büyükşehir Belediyesi'ne? Çaresizlik içinde ne yapabilirim? En son çareyi kendimi yakmakta buldum" diye konuştu. Ev sahibinin Vahap Seçer'den vicdanlı çıktığını ve kendinden kira parası almadığını anlatan Ahmet Şenol Bakır, "Ev sahibim bile vicdana gelirken, Vahap Seçer vicdana gelmiyor. En azından tazminatımızı verseydi, güzel bir şekilde kovsaydı. Seçimden önce bizle toplantı yaptı ve işçilerle sorunlarının olmadığını söylediler. Seçimden 2 ay sonra ilk bizi çıkardı. Bizi çıkarıp yerimize işçi alacaklarını söyleyerek, 2 bin işçi kardeşimi işten attı. Şimdi ikiz bebeklerime mama ve bez alamıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------İşten çıkarılan ve kendini yakan Ahmet Şenol Bakır'ın boş buzdolabını göstermesiBoynundaki ve elindeki yanıklardan detaylarKucağındaki ikiz bebekleri ile konuşmasıAhmet Şenol Bakır ile röp.Evinin dış görüntüsü

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS(Mersin),===================================

Taksicinin, aracını tamircinin üzerine sürme anı kamerada (2) MAĞDUR ÇALIŞAN, O ANLARI ANLATTI

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tartıştığı oto tamircisine aracıyla çarpıp, kaçan taksi şoförü Devrim A.'nın sinirle yanlarına geldiğini belirten tamirhane çalışanlarından Hüseyin Irmak, DHA muhabirine konuştu. Irmak, "Bizden, taktığımız parçayı söküp parasını iade etmemizi istedi. Önce bunu kabul etmedik. Sonuçta verdiğimiz bir emek var. Daha sonra olayın büyümemesi için parçayı söküp parayı iade etmeye karar verdik. Ancak bu sırada aramızda başlayan gerginlik bir anda kavgaya dönüşünce kendisini iş yeri sahibi Ender Anğı ve Serkan Gürbüzer ile dışarı çıkarttık. Aracına binip üzerimize sürdü. Şans eseri hafif sıyrıklarla kurtulduk" dedi.Öte yandan olayda sağ ayağında kırık oluşan tamirhane sahibi Ender Anğı, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Sanayi Sitesi'nden görüntüOlayın meydana geldiği işyerinden görüntüOlayda yaralanan Hüseyin Irmak ile röportaj -Hüseyin Irmak'ın tamirhanede çalışırken görüntüsü

Haber-Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), ==================================

Kayseri'de, mobilya fabrikasında patlama sonrası yangın KAYSERİ'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) masa- sandalye üretimi yapan mobilya fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın, itfaiyenin yaklaşık 3,5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.Olay, dün saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi OSB 15'inci Cadde'de bulunan masa- sandalye üretimi yapan mobilya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, işçiler mesaisini tamamlayıp işten çıktıktan sonra henüz bilinmeyen nedenle fabrikada patlama yaşandı. Ardından fabrika içinde bulunan masa ve sandalyeler yanmaya başladı. Patlama sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri fabrikaya yayılan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKayseri'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) masa- sandalye üretimi yapan mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 3,5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yeri-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN - Muhammed KISIR/ KAYSERİ,=========================================

Otomobil ile çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Ergül (35), yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, dün akşam saatlerinde Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. İbrahim Ergül yönetimindeki plakasız motosiklet ile Yasemin Özden (32) yönetimindeki 16 LCR 56 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen sürücü İbrahim Ergül yaralandı. Yaralı sürücü ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza anının güvenlik kamera görüntüsü-Olay yerinden görüntüler-Yaralının ambulansa bindirilmesi

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),================================

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazı Gebze'ye getirildi İZMİR- İstanbul seferini yaparken, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737 tipi 'Açelya' isimli uçağın enkazı, 9 TIR ile Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki özel bir depoya getirildi.5 Şubat günü İzmir-İstanbul seferini yapan Pagasus Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktı. 3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 yolcunun da yaralandığı kazanın ardından uçağın enkazı 4 gün süren çalışmanın ardından kaldırıldı. Vinç yardımıyla uçağın kanat, kokpit, motor, gövdesi ve kuyruk kısmı 9 TIR'a yüklenerek polis eskortu eşliğinde yaklaşık 2 saat süren yolculuğun ardından Gebze'de bulunan özel bir depoya getirildi.Araçların geçişi sırasında en büyük parça olan gövdeyi taşıyan TIR, depoya kısa bir mesafe kala elektrik kablosuna takılınca durduruldu. Nakliye firmasından bir kişi süpürge sapıyla kabloyu takılan parçadan kurtardıktan sonra TIR depoya götürüldü. Uçak enkazı alınacak karara kadar üzeri branda örtülü şekilde bekletilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Uçak enkazını taşıyan TIR'ların gelişi -Depoya götürülmesi -Gövdenin tele takılması -Görevlinin kurtarması -Enkaz taşıyan TIR'ların depoya çekilmesi

Haber-Kamera-Ergün AYAZ - Alişan KOYUNCU/ GEBZE-DHA======================================

Mersin'de tefeci operasyonu: 58 gözaltı (2)40 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Mersin'de, haksız kazanç sağlamak amacıyla tefecilik yaptığı belirlenen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 108 şüpheli ile ilgili operasyonun detayları ortaya çıktı. 58 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında, daha önce 10 şüphelinin yakalanıp, sorgusunun ardından serbest bırakıldığı, hala 40 kişinin arandığı belirtildi.

123 KİŞİ MAĞDUR EDİLMİŞKaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin 6 ay boyunca takip ettiği şüphelilerin, 129 olayda 123 kişiyi mağdur ederek, 4 daire, 1 araç ile 6 milyon 450 bin lira ve 50 bin dolar haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca (MASAK) yapılan incelemenin ardından şüphelilerle ilgili hazırlanan raporlarda; 3 yıllık incelemede 94 milyon 850 bin liralık hesap hareketi olduğu belirlendiği kaydedildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda; 2 ruhsatsız silah, 4 şarjör, 168 fişek, farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda banka ve kredi kartı, 33 senet ve tefecilikte kullanıldığı değerlendirilen 38 bin 509 lira ile 1500 dolar, tapu senetleri ve ajanda ele geçirdi.

Haber: Mustafa ERCAN/ MERSİN, ================================

Sokak ortasında 3 kişi tarafından darbedildiği anlar kamerada DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi tarafından sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbedilen Atilla Karapınar, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kavga anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi. Olay, dün saat 22.00 sıralarında Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi 1202 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Atilla Karapınar (42) alacaklı olduğu kimliği belirsiz 3 kişi tarafından önü kesilerek sokak ortasında darbedildi. Tekme ve yumruk darbeleriyle yere düşen Karapınar başından yaralandı. Atilla Karapınar'ı darbeden şüpheliler, kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Karapınar ise çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavga anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen Atilla Karapınar'ın bir araçtan inen 3 kişi tarafından önünün kesilmesinin ardından yere yatırılarak tekme ve yumruklarla darbedildiği yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kavga anının görüntüsü-Olay yerinden detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,====================================

Kapıkule'de TIR'da 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi(2)NARKOTİK KÖPEKLER BULDU

Kapıkule Sınır Kapısı'na Bulgaristan'dan giriş yapıp, Gürcistan'a giden Arnavut plakalı TIR'da yapılan aramada 20 ton 70 kilo esrar geçirildi. Karayolu sınır kapısında Cumhuriyet tarihinde ele geçirilen en yüklü olduğu belirtilen uyuşturucuların ele geçirilmesinde Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü bünyesinde Narko Tim ekibinde görev yapan Venüs ve Benga isimli narkotik dedektör köpekler büyük rol oynadı.

"KÖPEKLERLE ARANMASA BULMANIZ İMKANSIZ"Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Haluk Cantekin, uyuşturucunun risk analizi yapılarak köpeklerin arama yapmasıyla ele geçirildiğini söyledi. Cantekin, "Riskli gördüğümüz araçları önce arama yapmak için X-Ray'a gönderiyoruz, buradaki taramasında tepki vermesinin ardından hangara çekiyoruz TIR'da daha sonra çay ya da tütün narkotik köpeklerimizle arama yapıyoruz. Bu şekilde uyuşturucuyu tespit ediyoruz. Uyuşturucu yakalanan TIR, İtalya'dan yüklediği gümrük yükü ile sınır kapımıza giriş yaptı. Yaptığımız aramada 213 gübre yüklü çuvalda 2 ton 70 kilo tek seferde ele geçirilen esrar uyuşturucu maddeyi ele geçirdik. Çok güzel gizleme yöntemi yapılmış. Gübreler içinde uyuşturucunun bulunması daha zor oluyor. TIR'ın uyuşturucu orta kısmına yüklendiğinde de baktığınızda tamamen yasal yük gibi görünüyor.Yükün indirilip köpeklerle arama yapılmadığı taktirde gizleme yöntemiyle ortada toplandığı için bulmanız çok zor" diye konuştu.

"BİR REKORA İMZA ATTIK"Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, yakalanan uyuşturucunun kara sınır kapılarında tek seferde yakalanan en yüksek miktarda uyuşturucu olduğunu ve bir rekora imza attıklarını söyledi. Ocak, "Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanan 2 ton 70 kilogram uyuşturucuyla yeni bir rekora imza attık. Bu uyuşturucunun yasal yükü toprak, sahamızda yaptığımız araştırmada toprak çuvalların içinde 2 ton 70 kilo esrar maddesi yakalamamıza neden oldu. Aynı gün İpsala Sınır Kapısı'nda saç yüklü TIR'da zulalanmış şekilde TIR'da 306 kiloda esrar aldık. Bu sınır kapılarımızda yakalanan 2 ton 70 kilo en yüksek uyuşturucu oldu. Yaptığımız çalışmalar yükü indirip bindirme yöntemi ve narkotik köpeklerimizin çalışmasıyla ortaya çıkmıştır" dedi.Ele geçirilen uyuşturucular çuvallar içinde TIR'dan indirilerek hangarda sergilendi. Sergilenen uyuşturucu evin büyük bir odasını kapladığı görüldü. Uyuşturucuyu koklayarak bulan narkotik dedektör köpekler Venüs ve Benga, uyuşturucunun önünde gazetecilere poz verdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------TIR'dan detayUyuşturucu yüklü TIR dorsesiNarkotik köpeklerKöpeklerden detayYaşar Yaman Ocak ile röp.Detay görüntüHaluk Cantekin ile röp.Uyuşturucu dolu çuvallarMuhabir Ali Can Zeray'ın anonsuÇuvalların taşınmasıÇuvallardan detayGümrük çalışanları uyuşturucu önünde hatıra fotoğrafı çekilmesiFarklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,==========================================

Önder Kahveci: Bir an önce ek göstergenin çalışanlara kazandırılması lazım TÜRKİYE Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 3600 ek göstergenin tüm çalışanları kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızla bir randevu talebimiz var, bu randevuda öncelikle 3600 ek göstergenin çıkarılması noktasındaki arzumuzu yenileyeceğiz. Bize göre de gecikmeden bir an önce bu ek göstergenin çalışanlara kazandırılması lazımö dedi.Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Türk Ulaşım Sendikası Genel Başkanı Mustafa Nurullah Albayrak, Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi'nin (TÜVASAŞ) Adapazarı'ndaki fabrikasını ziyaret etti. Fabrikayı gezen ve projelerle ilgili bilgi alan Kahveci, "TÜVASAŞ, 2013 yılında devletimizin aldığı bir karar ile milli elektrikli tren setlerinin üretilmesi ile görevlendirilmiştir. Yaptığımız ziyaret esnasında, tren setlerinin alüminyum gövdelerinin üretileceği tesisin inşaatının tamamlandığını, tesiste kullanılacak modern robotik tezgahların tamamının yerli ve milli olarak temin edildiğini ve böylece ülkemizde daha önceden hiç kullanılmamış olan alüminyum gövdeli araç üretim teknolojisinin TÜVASAŞ'ta oluşturulduğunu hep beraber gördük. Kurulan bu tesislerde yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretilebileceği hususunu da öğrendik. Tesiste milli trenimizin gövdelerinin üretimlerinin de yapılmaya başlandığını görmek bizleri ayrıca mutlu ettiö dedi. TÜVASAŞ'ın her alanda desteklenmesi gerektiğini belirten Kahveci, "Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemlerinden hareketle yerli ve milli olma yolunda çabalayan bu güzide kuruluşumuzun yaptıklarının görmezden gelinmesine müsaade edilmemelidir. Bu konuda tüm devlet yöneticilerimize çağrıda bulunuyor ve her şartta gerekli desteğin verilmesini talep ediyorum. Burada bir başarı hikayesi yazılıyor, temenni ederim ki bu hikaye hüsranla sonuçlanmasınö diye konuştu.

'EK GÖSTERGENİN BİR AN ÖNCE ÇALIŞANLARA KAZANDIRILMASI LAZIM'Çok sayıda memuru ilgilendiren 3600 ek göstergeyle ilgili açıklamada bulunan Kahveci, "Sayın Cumhurbaşkanımız 1,5 yıl önce bir vaatte bulundu. 4 meslek grubundaki arkadaşlarımızın ek göstergelerini 3600'e yükselteceğiz dedi. Bize göre 4 meslek grubuyla sınırlı kalamaz, kalırsa doğru olmaz, hakkaniyetli olmaz. Zaten bir sorun vardı, Sayın Cumhurbaşkanı aslında zaten sorunlu alana parmak basmış oldu. Bizim arzumuz tüm çalışanları kapsayacak şekilde adaletli ve herkesin üzerinde mutabakat sağlayabileceği bir ek gösterge düzenlemesi. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak bu vaadin ardından bir kanun çalışması yaptık. Hizmetli arkadaşlarımız ek gösterge alamıyorlar, onlara da ek gösterge verilmesini önerdik ve mevcut rakamlarının 800'er puan artırılmasını talep ettik. Bu çalışmanın TBMM'de daha ne kadar bekleyeceğini bilemiyoruz. Önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızla bir randevu talebimiz var, bu randevuda öncelikle 3600 ek göstergenin çıkarılması noktasındaki arzumuzu yenileyeceğiz. Bize göre de gecikmeden bir an önce bu ek göstergenin çalışanlara kazandırılması lazımö dedi.

"ÖZELLEŞTİRME GAYRETİ İÇİNE GİRMEK DOĞRU OLMAZöTÜVASAŞ'ın taşınmasına yönelik iddiaların sorulması üzerine Kahveci şunları söyledi: "Yani Sakarya'ya bir katma değeri var, Sakarya'nın buraya bir emeği var. Bu kadar yatırım yapılmış, iş belli bir noktaya gelmiş. Yarın raylarda Türk malı olan, Türk işçisi ve Türk mühendisinin ürettiği vagonları göreceğiz. Ortada böyle bir şey varken buradaki arkadaşların emeğini görmeyerek burayı taşımak ya da burayı özelleştirme gayreti içine girmek doğru olmaz. Türkiye Kamu-Sen olarak şimdiden belirtiyoruz, bu tesisin kamu anlayışıyla yoluna devam etmesi ve yeni başarılara imza atmasını arzu ederiz. Dışarıdan heyecan duyan, heveslenen varsa; buranın özelleştirilmesi sevdasında olanlar varsa bu sevdadan vazgeçsinler. Bu sevda onları öldürür.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Önder Kahveci Tüvasaş açıklamasıÖnder Kahveci 3600 Ek gösterge açıklamasıÖnder Kahveci özelleştirme açıklaması

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),===============================

İzmit'te liman projesine tepki İZMİT'te, Cumhuriyet ve Şirintepe mahallelerinde oturanlar, bir firma tarafından yapılması planlanan liman projesine tepki gösterdi. İzmit Cumhuriyet Mahallesi ve Şirintepe Mahallesi sakinleri, Bünyamin Aktaş Spor tesislerinde, sahil kesiminde bulunan bir fabrikanın kurmayı planladığı limana tepki için bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İl Çevre Komisyonu Başkanı Sait Ağdacı, Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol katıldı. Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen yaptığı açıklamada, "Yine bir Kocaeli'yi zehirleme projesi ile karşı karşıyayız. Kortaş isimli firma İzmit sınırları içerisinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi ve Şirintepe sahilinde Koruma Klor A.Ş. ve AKTAŞ firmalarına hizmet etmek üzere kimyasal ve petro-kimya ürünleri depolama tesisleri ve liman yapılması gündemdedir. Anılan proje İzmit ilçe sınırları içerisinde olmasına karşın ÇED raporu halkı bilgilendirme toplantısının ne hikmetse 18 Şubat saat 10.00'da Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yapılması kararı alınmıştı. Bu karar ÇED yönetmenliğine aykırıdır. Toplantı İzmit ilçede uygun bir yerde yapılmalıdır.ö dedi.

KOCAELİ HALKI DENİZİ DÜRBÜNLE GÖRECEK DURUMA GELDİKocaeli sınırları dahilinde 42 liman olduğunu belirten Nilgün Düzen, "43'üncüye ne gerek vardır? Kocaeli halkı denizi ancak dürbünle görecek hale gelmiş denizin güzelliğini unutmuştur. Her tesisin önüne liman yapmak nerede görülmüştür? Bu kentte senede 1500 gemi giriş çıkış yapmaktadır. Körfez artık bu gemi trafiğini kaldıramaz durumdadır. Yapılacak olan yeni işletme aynı zamanda yük taşıyacak araçlar nedeniyle şehir içi trafiğini de aksatacaktır.ö diye konuştu.

Düzen limanlarda zaman zaman meydana gelen kazalar nedeniyle denize akaryakıt sızdığına da dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Bu kirlenme neticesinde körfezde ötrofikasyon başlamış ve canlı yaşam sona ermek üzeredir. Akaryakıt kirlenmesi bariyer, sosis ve benzeri gibi yöntemler ile biraz da olsa tolere edilebilirken, kimyasal sızmada, madde suda çözüleceği için temizlemek mümkün olmayacak. Körfez artık tamamen ölecektir. Balıkçılık bitecek, insanımız denizden iyice kopacaktır. Yasalarımıza göre kıyılar halkındır. Ancak ve ancak halkın yararına olması kaydıyla kullanabilir. Şimdi burada halkın yararı nerededir? Kıyının ölümcül madde depolarıyla doldurulmasında mı? Halkın denizden ve denizcilikten koparılması mı? Yoksa denizin ne idüğü bilinmez malzemelerle doldurulmasında mı?

Sait Ağdacı ise 18 Şubat tarihinde halkı bilgilendirme toplantısı yapılacağını belirterek, "Hazırlamış oldukları ÇED raporlarında hiçbir şey yazmıyor ama netice itibariyle olumlu çıkar. Niçin karşıyız? Bu kentte 42 tane liman var. Senede 1500 gemi girip çıkıyor. Yakında gemileri burada birbirlerine çarparak göreceğiz. Körfez kirlendi. Bir limanda 100 tonun çok üzerinde akaryakıt sızdı, bu neticede de körfez mahvoldu. Körfezde ilerleyen süreçte canlılar yaşamayacak. Biz akaryakıtı sosisler döşeyerek bir şekilde topluyoruz ama kimyasal madde öyle değil. Denize döküldüğünde bitti gitti. Bertaraf edilmemiş olarak 1500 tonun üzerinde bu kimyasal maddeler orada duruyor. Tehlikeler bunlar bu yüzden bu tesisi yaptırmayacağız.ö dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, "Hepimiz ölümlüyüz bu toprağı çocuklarımıza bırakacağız. Nasıl bir su nasıl bir toprak bırakacağız, bunlar bizim elimizde. Her zaman kararınızın arkasındayım. Kimle görüşülmesi gerekiyorsa görüşmeleri sağlamak için elimden geleni yapacağım.ö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Toplantıda konuşmalardan görüntü-Toplantıyı takip eden vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/ İZMİT(Kocaeli), ================================

Ailesinin geçimi için su satıyor SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 4 yıl önce Suriye'deki savaştan kaçıp ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Hatice Hamud (11), kardeşleriyle birlikte su satarak ailesinin geçimine yardımcı oluyor. Suriyeli Hatice Hamut, savaş nedeniyle 4 yıl önce eşini geride bırakıp 9 çocuğuyla birlikte ülkesinden kaçarak Akyazı'ya yerleşti. Ailenin çocuklarından Hatice Hamud, geçim sıkıntısı nedeniyle kardeşleriyle birlikte su satmarak katkı sağlamaya çalışıyor. Hatice, insanların kendisine destek olduğunu belirterek, "Su almasalar bile para veriyorlar. Kur'an kursuna gidiyorum. İmam hatipe gitmek istiyorum. Şu an dışardayım, sadece ayaklarım üşüyor. Sattığım su paralarıyla önce kardeşlerime sonra da kendime çorap alacağım." dedi.Anne Buseyne Ramazan ise eşinin Suriye'de kaldığını belirterek, "4 yıl önce savaştan kaçarak önce Adana'ya geldik. 9 çocuğumla ev bulmak zor olduğundan Malatya'ya geçtik, aynı sorunu orada da yaşadık. Oradan İstanbul'a gittik. Ev kiraları yüksek olduğundan Akyazı'ya geldik. Burada zor şartlar altında çocuklarımla mücadele veriyoruz. Ev kirasını ödeyemiyoruz. Eşim sağ mı ölümü hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Çocuklarım geçinmek için su satıyorlar. Gece sokakta başlarına bir şey gelmesinden korkuyorum. Bende iş bulup çalışmak istiyorum." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Küçük Hatice'nin su satmasıSoruları cevaplamasıAnne ile röp.

Haber-Kamera: NURİ KURU/ AKYAZI(Sakarya), =========================================

Doğa bilimci: Kargalar gözlemleyip, davranış geliştiriyorlar

İSTANBUL'da, bir kadının istanbulkartına yükleme yaptığı sırada gelen karganın parayı alıp gitmesi davranışıyla ilgili değerlendirmede bulunan doğa bilimci Hüseyin Çağlar İnce, "Alışveriş yapamaz tabi. Çağımızda para aşırı önemsenmeye başladı. Ona göre gözlemliyor ve davranışı geliştiriyor. Genel olarak kargaların toplayıcı özelliği de var. Özellikle üreme dönemlerine yakın zamanlarda yuvaya materyal götürmek gibi" dedi.İstanbul'da cumartesi günü sosyal medyada yayılan bir karganın, metro istasyonunda istanbulkartına yükleme yapan kadının kağıt parasını alıp, kaçtığı görüntüler ilgi çekti. Karganın bu davranışıyla ilgili sosyal medya kullanıcıları arasında farklı fikirler öne sürüldü. Karganın para alması olayıyla ilgili davranışı değerlendiren doğa bilimci Hüseyin Çağlar İnce, Türkiye'de yaygın görülen karga türleri ve davranışları da dahil genel bilgileri 'Doğadabuan' kitabında anlattığını söyledi. Kargaların insanlara yakın kuş türleri olduğunu belirten İnce, "Şehirlerde oldukça çok görebildiğimiz gibi kırsalda da görebiliyoruz. Ülkemizde pek çok karga türü var. Kargaların genel özellikleri zaten zeki olmalarıyla biliniyor ve insanların da gözlemleri var. Kimi zaman trafik ışıklarında ceviz kırarken, kimi zaman kayak yaparken eğlendikleri görülebiliyor. Bu davranışı ise genel olarak kargaların toplayıcı özelliği var. Özellikle üreme dönemlerine yakın zamanlarda yuvaya materyal götürmek gibi. Biraz da kargalar aslında hırsız olarak da bilinir" dedi.

'BÜYÜKŞEHİRLERDE KENDİLERİNE YAŞAM DÖNGÜSÜ ÜRETİYORLAR'Kargaların herhangi bir şeyi alıp, yuva materyali yapabildiği veya bir yere saklayabildiğini belirten İnce, "Hatta geçen haftalarda İstanbul'da benim gözlemim olmuştu. Bir çöp kovası içindeki bütün parçaları tek tek dışarı fırlattı ve sonra yiyeceğini alıp gitti. Yiyecek peşindeydi ama bütün ortalığı dağıttı. Çok zeki hayvanlar, büyükşehirlerde insanların yoğun hareketliliğinde kendine bir yaşam döngüsü üretmek için de bu zekasını kullanıp, davranışları da çeşitlenebiliyor. Muhtemelen o parayı da 'Bir yerde kullanabilirim' diye düşündü. Kışın içindeyiz ama bahar da geliyor, üreme iç güdüsü önce gelmiş olabilir. Bunun gibi hikayeleri var" diye konuştu.

'İNSAN DAVRANIŞLARINI GÖZLEMLEYİP, KENDİNE GÖRE GELİŞTİRİYOR'Kargaların insanlarla iç içe yaşadıkları için antik dönemden bu yana kargalarla ilgili efsaneler olduğunu da anlatan İnce, uzun ömürlü olarak bilindiği ve hatta ölümsüz olduklarının düşünüldüğünü söyledi. Türkiye'de alakarga, ekin kargası, saksağan ve leş karga türlerinin çok yaygın olduğundan bahseden İnce, söz konusu videodaki karganın leş kargası olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Parayı alması ilginç bir durum. Çünkü çağımızda para aşırı önemsenmeye başladı. Olması gerekenden daha fazla para odaklı bir durumda, parayı almış olması, karganın parayı ne yapacağını düşündürüyor? Çünkü daha önce haberlerde marketten bir şey alıp çıktığı ve yediği gösterilmişti. Böyle olunca insanların aklına acaba parayı aldı ne yapacak diye geliyor. O kadar zeki ki, parayla alışveriş mi yapacak gibi bilgiler uyandırıyor. Alışveriş yapamaz tabi. Karganın parayı nasıl kullanacağını bildiğini sanmıyorum. Çünkü iç güdüsü böyle, yiyecek bulma hedefinde canlı. Ona göre gözlemliyor ve davranışı geliştiriyor. Aynı şekilde bir karga yuvasına baktığımızda, bizim çöp diye attığımız saçma gelebilecek her şeyi bulabiliyoruz. Bir çocuk bezi bile karga yuvasında çıkabiliyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Hüseyin Çağlar İnce'nin görüntüyü izlemesiKitaptan kargaları özelliklerine bakmasıKitabın görüntüsüRÖP: Hüseyin Çağlar İnce

Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR - Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,============================================

Sarıgöl'de kış ayında papatyalar açtı

TÜRKİYE'nin birçok yerinde soğuk ve karlı hava hüküm sürerken Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, bağ, bahçe ve yol kenarlarında papatyalar açtı. Kış mevsiminde açan papatyalar görenleri şaşırttı.Sarıgöl'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kırlarda papatyalar erken açtı. Gündüz, güneşin yüzünü gösterdiği saatlerde hava sıcaklığının 15 dereceye kadar yükseldiği ilçede, bağ, bahçe ve yol kenarlarında 'baharın müjdecisi' papatyaları görenler, şaşkınlık yaşadı. Türkiye'nin bir çok yerinde soğuk ve karlı hava hakimken yalancı bahara aldanan papatyaların erken çiçek açtığını belirten üzüm üreticisi, 61 yaşındaki Şükrü Garip, "Papatyaları görünce bahar gelmiş gibi hissettim. Kış ayında kırların sarı-beyaz renkli papatyalarla dolması bizlere sürpriz oldu. Doğa bize iyi de bir görsel şölen sunuyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kış mevsiminde açan papatyalardan görüntü-Üzüm üreticisi Şükrü Garip ile röp.-Genel ve detay

Haber-Kamera: Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL(Manisa),===================================

Kardan gemi yaptılar SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde oturan İbrahim Kurt ve Selman Süzer, Kocaeli Kartepe'de iki gün süren çalışma ile kardan gemi yaptı. Serdivan'da yaşayan İbrahim Kurt ve Selman Süzer, daha önceden hazırladıkları kürek ve kazma ile birlikte Kartepe'ye gitti. İki arkadaş burada 2 gün süren çalışma sonucu kardan gemi yaptı. Kurt ve Süzer, meşakkatli bu çalışmayı kaydederek sosyal medya üzerinden paylaştı. Daha önce de benzer heykeller yaptığını belirten İbrahim Kurt, "Daha önce yılan yapmıştım, ne taraftan bakarsanız o tarafa doğru bakıyor gibiydi. Normalde boyamıyordum ama fotoğraflarını çekince görüntülerde belli olmadığı için boyamak zorunda kalıyorum artık. İlk gün yere bakmaya gittim, sonra kar toplayıp bir sonraki gün heykeli yaptık. Çevremdekiler beni bildikleri için sadece tebrik ettiler. Bu heykellerin devamı kar yağarsa gelecek, 3 yıldır aşağılara kar yağmıyordu, bende Kartepe'ye çıkarak yaptım.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------ İbrahim Kurt röp. İbrahim Kurt'un sosyal medyada paylaştığı video

Haber-Kamera: Güven HASBAŞ - Ramiz Kaan OKTAR/ SERDİVAN(Sakarya),===========================================

Diyarbakır'da 2023 hedefi, 5 milyon turist DİYARBAKIR'da düzenlenen 'Turizm 2020 vizyonu' toplantısında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 2023'te kente 5 milyon turistin gelmesini hedeflediklerini söyledi.Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) iş birliği ile 'Diyarbakır Turizm 2023 Vizyonu' toplantısı yapıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıya çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve TURSAB yetkilileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Güzeloğlu, terör örgütü PKK'nın, Diyarbakır ve bölgeye yaptığı ihanetin kaybettirdiği yılları ve kayıpları çok kısa süre içinde huzur ve güven ortamında kazanılacağını belirterek, Diyarbakır'ı ekonomik, sosyal ve turizm boyutunda hak ettiği konuma ulaştıracaklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, 2023 vizyonunda 5 milyon turisti hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Terör örgütü PKK'nın ve uzantılarının, Diyarbakır ve bölgeye yaptığı ihanetin kaybettirdiği yılları, kayıpları ve zamanları çok kısa süre içerisinde huzur ve güven ortamında kazanmak, Diyarbakır'ı genel olarak ekonomik, sosyal ve turizm boyutunda hak ettiği konuma ulaştırmak zorunda ve sorumluluğundayız. Turizmin doğrudan yüksek istihdam sağlaması, ekonominin çok önemli olan dış ödemeler dengesinde dövize bağlı bir gelir sunması, buna bağlı olarak Diyarbakır'ın kısa dönemde sunabileceği güzelliklerle çok kısa sürede sonuç alacak bir zenginlik taşıması, bizim en büyük avantajlarımız olacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Toplantıya katılanlarVali Güzeloğlu'nun konuşmasıGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN - Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR,==================================================

Kavga ihbarına çağırdıkları jandarmayı meşalelerle karşıladılar BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal İsaören Mahallesi'nde kavga ihbarı üzerine giden jandarma ekipleri, gençlerin hazırladığı sürprizle karşılaştı. Son günlerde İdlip ve Van'daki çığ felaketin askerlerin şehit olması üzerine moral vermek isteyen mahalledeki gençler, ihbar üzerine gelen jandarma ekipleri meşale ve Türk bayrakları ile karşılayarak moral verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından yapılan saldırıların yanı sıra Van'da çığ felaketinde askerlerin şehit olması, tüm yurtta üzüntü ve tepkiye neden oldu. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal İsaören Mahallesi gençleri, yaşanan bu şehit haberleri nedeniyle moralleri bozulan askerlere moral verebilmek için sürpriz planladı. Jandarma ihbar hattını arayan gençler, mahallelerinde kavga olduğu yönünde asılsız ihbar yaptı.

JANDARMA, TÜRK BAYRAKLARI VE MEŞALELERLE KARŞILANDIİhbar üzerine mahalleye gelen jandarma ekipleri, gördükleri manzara karşısında önce şaşkınlık yaşadı. Türk bayrakları sallayan gençler, asker ve polisin yanında olduklerini belirterek, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Ayrıca jandarma personeline Türk Bayrağı hediye edildi.

GENÇLER ASKER SELAMI İLE HATIRA I ÇEKTİRDİMarşlar söyleyip slogan atan gençler, günün anısına hatıra fotoğgrafı çektirirken de jandarma görevlilerinin arasında asker selamı verdi. Mahalle sakinlerinden Hamza Ceylan, jandarma görevlilerine moral ve amacıyla böyle bir organizasyon yaptıklarını belirterek, "Devletimizin ve askerimizin her zaman yanındayız. Son zamanlarda şehit olan askerlimizi rahmetle anıyoruz. Yapılan saldırıları kınıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Vatandaşlar ve jandarmadan görüntüler-Meşale ve bayraklardan görüntüler-Detaylar

Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),================================

Kaynak: DHA