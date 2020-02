DHA YURT BÜLTENİ - 1

09.02.2020 08:19 | Son Güncelleme: 09.02.2020 08:19

SURİYE'DE KAZADA ŞEHİT OLAN UZMAN ONBAŞI, MEMLEKETİNE UĞURLANDI

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye 'nin Telabyat kentinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan uzman onbaşı Ceyhun Taş'ın (23) cenazesi, törenle memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine uğurlandı.Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örğütü PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde devriye görevi sırasında zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) devrildi. Kazada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na getirildi. Buradaki törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.İl Müftü yardımcısı tarafından okunan duanın ardından şehit Taş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konuldu. Şehit Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın cenazesi toprağa verilmek üzere karayoluyla memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine götürüldü.

YOL AÇMA ÇALIŞMASINDA İŞ MAKİNESİ UÇURUMDAN YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, yol açma çalışmasında görev yapan İstilli Sulama Birliği'ne ait iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Toptepe mevkiinde karla kaplı alanda uçuruma yuvarlanan iş makinesinde bulunan 3 kişinin kurtarılması için AFAD, UMKE, 112 Acil ve itfaiye ekipleri bölgeye geldi. Uçurumdan aşağı inen ekipler, 1 kişinin öldüğünü belirledi. Uçurumdan aşağı insan zinciri oluşturularak ölü ve yaralanan 2 kişinin yukarı çıkarılması için çalışma başlatıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, içme suyu havzasında bakım yapılmasından sonra dönüş yolunda uçuruma yuvarlanan iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitiren kişinin işçi Mustafa Acar olduğu tespit edildi. Yaralanan iş makinesi operatörü Tahir Mali ve işçi Ruhi Mutlu da uçurumdan aşağı insan zinciri oluşturularak sedyeye konulup, halatlarla çıkarıldı. Daha sonra aynı şekilde Acar'ın cansız bedeni çıkarıldı. Yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen Mustafa Acar'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMADüzce Valiliği'nin olayla ilgili yaptığı açıklama şöyle: "İstilli Grubu İçme Suyu Birliği tüzel kişiliğine ait kepçe, Konaş İçme Suyu Havzası'nda bakım çalışması gerçekleştirdikten sonra, dönüş yolunda yoğun kar yağışının da etkisiyle kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlanmıştır. Kaza esnasında kepçe içerisinde bulunan işçilerden Mustafa Acar hayatını kaybetmiş, diğer iki işçi Ruhi Mutlu ve Tahir Mali ise yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaşanan kaza mahallinin yakınında yol açma çalışması gerçekleştiren İl Özel İdaresi ekipleri olaya ilk olarak müdahale etmiş olup, Valiliğimiz koordinasyonunda bölgeye gerekli tüm ekipler sevk edilmiştir."

KONYA'DA 17 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA: 15 YARALI KONYA'da kar ve tipi nedeniyle görüşme mesafesi 1 metreye kadar düştü, 17 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1'i hamile kadın 15 kişi yaralandı. Konya- Ankara Karayolu'nun Gelemiş Mevkisi'nde kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düşünce aralarında TIR'ların da bulunduğu 17 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 hamile kadının da aralarında bulunduğu 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle karayolunun her iki yönü de uzun süre ulaşıma kapalı kaldı. Uzun araç kuyrukları oluşan yol, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

ENGELLİ BASKETBOL TAKIMINI TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 13 YARALI MARDİN'de, Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularının taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu 10'u sporcu 13 kişi yaralandı.Tekerlekli Sandalye Basketbol 3'üncü Lig C Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı bugün oynayacağı Kızıltepespor maçı için Mardin'e gelen oyuncularının taşındığı 44 PH 230 plakalı minibüs, Mardin- Diyarbakır yolu Akres mevkisinde devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte 10 sporcu, teknik sorumlu ve bir yönetici yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelerine götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

MARDİN'DE SİS NEDENİYLE 2 KAZA: 8 YARALI MARDİN'de, etkili olan dolu yağışı ve sis nedeniyle meydana gelen 2 kazada, 8 kişi yaralandı.Mardin'de dün etkili olan dolu yağışı ve yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 100 metreye kadar düşmesi de kazalara yol açtı. İlk kaza, öğleden sonra merkez Artuklu ilçesinde Ömerli yolunun Kabala mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 M 0214 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, devrildi. Kazada, 4 kişi yaraladı. İkinci kaza ise Mardin- Diyarbakır yolunda meydana geldi. Kamyon, çekici ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. İki kazada da yaralananlar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Öte yandan, sisin etkisini akşam saatlerinden itibaren artabileceğini belirten yetkililer, sürücüleri de sis farlarını yakmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KAMYONUN ÇARPTIĞI YOLCU OTOBÜSÜNDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI ZONGULDAK'ta, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Zonguldak- İstanbul yolunun Ereğli kesimindeki Soğanlı rampasında meydana geldi. U.T. yönetimindeki 67 TR 462 plakalı kamyon, kar yağışının etkisiyle oluşan buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak M.B.'nin (47) kullandığı 41 BN 010 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, otobüsteki P.A. (12), M.M.Ö. (12), U.G. (12), Ö.Y.C. (12) ve F.P. (31) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Kaza sonrasında iki sürücü ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

APARTMANDA ÇIKAN YANGINDA ANNE VE 2 ÇOCUĞU, DUMANDAN ETKİLENDİ

Bursa'da, 6 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında, en üst katta oturan anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerince yarım saatte söndürülürken, anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı.Yangın, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Kanarbaşı Sokak'ta çıktı. 6 katlı apartmanın zemin katında Farih Abdullah'a ait dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Tüm binayı kaplayan dumandan en üst katta oturan anne ve 2 çocuğu etkilendi. İtfaiye ekiplerince başlatılan çalışmada yangın, yarım saatte söndürüldü. Dumandan etkilenen anne ve çocukları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

YOLU KAPALI KÖYLERDEKİ HASTALARI KARLA MÜCADELE EKİPLERİ KURTARDI SİVAS'ın Gürün ve Suşehri ilçelerinde 1'i çocuk iki hasta, kardan kapanan yolların Özel İdare ekiplerince açılmasıyla hastaneye yetiştirildi. Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Yolgeçen köyünde şeker hastası Metin Tuna (12), insülini bitince baygınlık geçirdi. Hasta yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Köye ulaşamayan sağlık görevlileri, Gürün İlçe Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım talep etti. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta olan köye yağış ve tipiden dolayı ambulans ulaşamayınca hasta, İlçe Özel İdaresinin pikaplarıyla kurtarıldı. Yolda ambulansa aktarılan hasta, İlçe Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Suşehri ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Kiziryurdu köyünde rahatsızlanan Ali Akkuş'un yakınları da sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ilerleyemeyince, Suşehri İlçe Özel İdare ekiplerimizden yardım talep etti. Devam eden karla mücadele çalışmalarında önceliği bu köye veren ekipler yolu açarak köye ulaştı. Baş ve diş ağrısı olduğu öğrenilen Ali Akkuş, 2 saate yakın süren operasyon ile kurtarılarak, hastaneye ulaştırıldı.

SANCISI OLAN HASTAYA İŞ MAKİNESİYLE YOLU AÇIP ULAŞTILAR AĞIR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 293 köyden Uzunveli köyünde rahatsızlanan 1 kişiye, iş makinesiyle yolun açılmasının ardından ulaşıldı. Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış ve tipinin etkili olduğu Ağrı'da 293 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Özel idare ve sağlık ekipleri sabah saatlerinde Ağrı'ya 21 kilometre uzaklıktaki Uzunveli köyünden gelen hasta ihbarı üzerine alarma geçti. Dün, 17 yaşındaki Dilara Doğan'ın sancılandığı bilgisi üzerine sağlık ekipleri, İl Özel idaresi çalışanlarının yardımıyla yola çıktı. İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesinin açtığı yolla köye ulaşan sağlık ekipleri sancılanan Dilara Doğan'ı hastaneye kaldırdı.

ART ARDA İKİ ARACIN KAYARAK KALABALIĞA DALDIĞI ANLAR KAMERADA SAMSUN'da, kar nedeniye kayganlaşan yolda takla atan aracı fark eden 4'ü çocuk 6 kişinin kaçıştığı anlar büyük panik yaşattı. Olaydan saniyeler sonra başka bir aracın da kayarak kalabalığa daldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Faciadan dönülen olayda büyük şans eseri yaralanan olmadı. Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonundan kar yağışını çeken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına, Nişantaşı Caddesi'nde seyir halinde olan bir aracın takla attığı anlar yansıdı. Kaza sırasında yol kenarında karla oynayan 4'ü çocuk 6 kişi ise, takla atan aracı fark ederek kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, takla atan araç sürücüsüne yardım etmek için yanına giden vatandaşlar ikinci şoku yaşadı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden ikinci bir araç sürücüsü kalabalığın içine daldı. Büyük bir faciadan dönülen olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 1 YARALI KONYA'nın Kulu ilçesinde, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı Kaza, dün öğlenden sonra, Ankara- Konya yolunun 115'nci kilometresinde meydana geldi. Tipi ve buzlanma nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme kazada Ali Çavuşoğlu (48) yaralandı. Yaralı Çavuşoğlu, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı TEM OTOYOLU İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI

TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinin Kaynaşlı mevkiinde dün kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç çarpıştı. İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 1 otobüs olmak üzere 5 aracın çarpıştığı kazada yaralılara müdahalede bulundu. İstanbul istikametine giden araçlar D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişine yönlendirildi.

TEM'DE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 1 YARALIDüzce'nin Kaynaşlı ilçesinde TEM yolunun Bolu Dağı mevkiinde, dün akşam saatlerinde, zincirleme kaza meydana geldi. Ankara yönüne giden Selman C. yönetimindeki 34 YL 6082 plakalı kamyon, kar yağışı nedeniyle oluşan buzlanmayla kayganlaşan yolda, önündeki Hamza A.'nın kullandığı 63 HZ 507 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Aynı yöne giden Yasin Y. yönetimindeki 06 BFS 987 plakalı otobüs, sürücüsünün kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapması üzerine Mustafa E.'nin kullandığı 34 NL 5379 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu sırada TIR'a çarpan kamyon savrularak otobüse de çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada Selman C. kamyonda sıkıştı. Sürücüyü Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kurtardı. Araçtan çıkartılan Selman C., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle TEM yolunda trafik tek şeritten verilirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.Öte yandan güzergah üzerinde kar yağışı devam ediyor.

KARABÜK'TE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI ETKİLEDİ KARABÜK'te etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler, yollarda ilerlemekte zorlandı.Karabük'te iki gündür süren kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Karabük- Safranbolu karayolu Balıklar Kayası mevkiinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Karla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Karla kaplı rampalarda yolda kalan araçları vatandaşlar iterek ilerlemesini sağladı. Belediye ve Karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, ZARAR GÖREN 2 DAİRE BOŞALTILDI RİZE'de, heyelan nedeniyle çöken istinat duvarı, 6 katlı binanın ilk 2 katına çarptı. 2 katta oturanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi.Eminettin Mahallesi Buzlu Sokak'ta gece yarısı yağan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanda çöken istinat duvarı, 6 katlı Kutlu Apartmanı'nın ilk 2 katına çarptı. İstinat duvarından kopan taş ve toprak parçaları 1'inci kattaki dairenin yatak odasının duvarını kırıp, içeri girdi. Şans eseri ölen ya yaralananın olmadığı olayda, ilk 2 katta hasar oluştu. Hasar gören dairelerde yaşayanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi.

'OTURMA ODASINDA UYUMASAYDIK, BİZ YOKTUK'Birinci katta yaşayan Gürcistan uyruklu İamze Kodua, "Oturma odasında televizyon izlerken uyuya kaldık. Büyük bir gürültü duydum, ev sallandı, deprem oldu zannettim. Pencereden dışarı baktım, sokak karanlık olduğu için bir şey görmedim. Evi dolaşmaya başladım. Yatak odasına girdiğimde duvarın yıkıldığını, bütün toprağın içeri girdiğini gördüm. Normalde orada yatıyoruz. Dün gece ise hem havanın soğuk olması hem de televizyon izlediğimiz için oturma odasında yattık. Yatak odasında olsaydık üzerimize yıkılacaktı, biz şimdi olmayacaktık" dedi.

'HIZLICA ÖNLEM ALINMASI LAZIM'Binanın 2'nci katındaki dairede oturan Ahmet Oflu da, ailece evde olmadıklarını, muhtarın kendisini araması üzerine olaydan haberdar olduğunu anlatarak, "Misafir odamız hasar görmüş. Hızlıca tadilatını yaptırdık. Çöken yer çok büyüktü. Büyük tehlike atlattık. Ekipler geldi inceleme yaptı, binanın statik olarak etkilenmediğini ifade ettiler. Kolonlarda, kirişlerde bir hasar yok, bina oturulabilir bir durumda. Ancak duvarın çöktüğü yerde tehlike devam ediyor. Oraya hızlıca önlem alınması lazım" diye konuştu.

FEKE'DE HEYELAN NEDENİYLE YOL ÇÖKTÜ

ADANA'nın Feke ilçesinde Kayadibi Mahallesi'nini merkeze bağlayan yol heyelan nedeniyle çöktü. İlçede bir ev de yıkılarak kullanılmaz hale geldi. İlçede 3 gündür etkili olan yağış sonrası Kayadibi Mahallesi'ni ilçe merkezine bağlayan yolun 200 metrelik bölümü heyelan nedeniyle çöktü. Yol üzerinde elektrik telleri ve köyün içme suyunun borularının bulunduğu kısım da zarar gördüğü için köyün elektrik ve suyu kesildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yol araç trafiğine kapandı. Uğurlubağ Mahallesi'ndeki Osman Çelen'e ait yayla evi oluşan heyelan nedeniyle yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Geçen yıl Şubat ayında heyelan nedeniyle yine aynı yolda çökme meydana geldiği bildirildi.

FIRTINA BALIKÇILARI VURDU

KARADENİZ'de etkili olan fırtınalı ve kar yağışlı hava nedeniyle balıkçılar avlanmak için denize açılamadı.Karadeniz'de etkili olan fırtınalı ve kar yağışlı hava, günlük yaşamın yanı sıra balıkçıları da olumsuz etkiledi. Samsun'daki balıkçılar, şiddetli rüzgar nedeniyle avlanmak için denize açılamadı. Teknelerini balıkçı barınaklarına çeken balıkçılar, fırtınanın dinmesini bekliyor.Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, olumsuz hava koşullarının iki gündür etkili olduğunu söyleyedi. Malkoç "Geç gelen bir kış bu. Bir iki ay önce bu soğuklar olsaydı balıkçıya da bir faydası olurdu. Şuan bize hiç bir faydası yok maalesef. Hava çok sert. Zaten balıkçılarımız boy standartları nedeniyle zorluk çekiyor şuan sadece çaça balığı avı yapabiliyorduk fırtına nedeniyle ava da çıkamıyoruz. Önümüzdeki hafta salı gününe kadar olumsuz hava şartları devam edecek. Balıkçıyı hem fırtına hem de bu boy standartları vuruyor. Çaça avı olmasa ayakta duracak halimiz yok. Çaça avcılığı 15 Mayıs'a kadar sürecek. Bu balığı balıkçılarımız avlayıp balık unu ve yağı fabrikalarına satıyor" dedi.

ANKARA, EKSİ 11 DERECE İLE BUZ TUTTU ANKARA'da, kış mevsiminin en soğuk gecelerinden biri yaşandı. Dün akşam saatlerinde termometreler eksi 6 dereceyi gösterirken, bugün sabaha karşı ise sıcaklık eksi 11 dereceye kadar düştü.Yurdu etkisi altına alan soğuk hava, başkent Ankara'da da etkisini gösterdi. Hava sıcaklığı eksi 11 dereceye kadar düşerken, kentteki bazı havuz ve şelaleler dondu. Binaların çatılarında yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Yollarda ise gizli buzlanma ve don meydana geldi. Şehrin simgelerinden Kuğulupark'ın havuzunun da bir kısmı dondu. Parktaki kuğu, ördek ve kazlar, donan havuzda yüzmekte zorlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, kentte gün boyunca hava sıcaklığının en yüksek eksi 2 derece olması bekleniyor.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN EVİ KÜL ETTİ

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, dün akşam saat 22.30 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir evde çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası evde yapılan incelemede herhangi birinin olmadığı, ev sahibinin komşu ziyaretinde olduğu öğrenildi. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

OĞLUNUN EVİNİN YANDIĞINI GÖRDÜ, AĞLADI

AKSARAY'da kömür sobasından çıkan yangında tek katlı kerpiç ev kullanılamaz hale geldi. Oğlu Behsat Koç'un (45) evinin yandığını gören annesi Melek Koç (70) "Allah'ım sen büyüksün. Senden gelenlere çok şükür."diyerek ağladı. Oğlu Behsat Koç da annesi Melek Koç'u teselli etmeye çalıştı. Yangın, dün saat 11.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 3844 sokakta Behsat Koç'a ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. Behsat Koç işe gitmek için evden ayrıldıktan sonra oğlu Zafer Koç (19) ısınmak için kömür sobasını yakıp, mutfağa geçti. O sırada sobada belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle kerpiç evin bir duvarı yıkıldı. Alevlerde hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu alevler söndürülürken, evde kullanılmaz hale geldi. Yangında kimse yaralanmazken, ev sahibi Behsat Koç, "Sabah ben işe gittim. Yangın nasıl çıkmış onu bilmiyorum. Evde sadece oğlum vardı. Ben inşaat sektöründe çalışıyorum. Şu anda evimin tamamı yanmış durumda. Tüm eşyalarım televizyon, buzdolabı ve tüm eşyalarım yandı"dedi. Oğlunun evinin yandığını gören Melek Koç da, "Allah'ım sen büyüksün. Senden gelenlere çok şükür."diyerek ağladı. Oğlu Behsat Koç da annesi Melek Koç'u teselli etmeye çalıştı.

EŞİ, KIZINI ÖLDÜREN ANNE: 'CANIM' DEDİĞİM CANIMI ALDI ANKARA'nın Çubuk ilçesinde kızı Şeyma Yıldız'ı (17) erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle öldürerek tutuklanan Harun Yıldız'ın (51) eşi Emine Yıldız, eşinin 16 yıldır panik atak hastası olduğunu söyledi. Emine Yıldız, "Benim 'canım' dediğim, canımı aldı. Benim kocam hastaydı. Kızına 'çiçeğim, prensesim, bir tanem' derdi. Kendi yapmadı, hastalığı yaptırdı" dedi.Seyyar bal satıcısı Harun Yıldız, önceki gün akşam erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği lise öğrencisi kızı Şeyma Yıldız ile tartıştı. Harun Yıldız, daha sonra kızını hafif ticari aracına bindirip, Kargın Mahallesi'ne götürdü ve tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan Harun Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cenazesi ise Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

'ONUN KIZI ÇOK KIYMETLİYDİ'4 çocuğundan tek kızını kaybeden, eşi de cezaevine giren Emine Yıldız, evde taziyeleri kabul ederken büyük üzüntü yaşadı. Emine Yıldız, acı dolu olduğunu söyleyerek, "Benim en kıymetlim, yavrum gitti. Benim 'canım' dediğim, canımı aldı. Benim eşim böyle bir adam değil, kötü bir adam değil, 28 senelik hayat arkadaşım, yavrularımıza da bana da kıymaz. Bize bir gün bile sesini yükseltmedi. Onun kızı çok kıymetliydi. Benim çocuğum da kocam da çok temiz insandı" dedi.

'PANİK ATAK HASTASIYDI, İLAÇLARINI ALMIYORMUŞ'Eşinin 16 senedir panik atak hastası olduğunu anlatan Emine Yıldız, şöyle konuştu: "Dışarda ilaçlarını almıyormuş. 3- 4 gün olmuştu geleli, bir sıkıntısı vardı sordum, 'Neyin var?' diye, 'benim derdimi bilme' dedi. Ben şeker hastasıyım, benim sekerim çıkar diye bana bir şey demezdi. 'Sen canını sıkma' derdi bana. O gün doktora gitmesini söyledim. 'Panik atak beni bunaltıyor, bu ara sabahlara kadar uyutmuyor' dedi. Eşimi kimse kötü bilmesin. Benim kocam dışarıdaki köpeği görse alır eve gelirdi, 'bu yaralı, yemek verelim' derdi. Kimseye kızmazdı, kendi yavrusuna mı kıyacak o? Benim komşularım bize gelirdi, eşim kötü olsaydı kim gelirdi bize?" diye konuştu.

'YAVRUMU ÖLDÜRDÜ AMA KATİL DEĞİL'Emine Yıldız, eşine 'cani baba', 'cani koca' denilmemesini isteyerek, "Kötü biri olsa eşim, 'Kötü bir adam çeksin ne hali varsa görsün' derdim; ama değil, kötü biri değil. Benim yavrumu öldürdü; ama katil değil o, iyileşsin gelsin. Ben kıyamam eşime, benim kocam hastaydı. Kızına 'çiçeğim, prensesim, bir tanem' derdi. Yavrularının hiçbirine kıyamazdı. Benim canımı aldı; ama kötü biri değildi. Ne yapayım kaderim buymuş Allah'tan geldi. Evladını toprağa veren anne ertesi gün, öldüren kocasına böyle bir şey demez. Ama benim kocam kötü biri değil. Bunu bilin. Kendi yapmadı, hastalığı yaptırdı" dedi.

'VİDEODAKİ KIZI ŞEYMA'YA BENZETMİŞ'Şeyma Yıldız'ın ağabeyi İlhami Yıldız da babasının hastalığı nedeniyle böyle bir şey yaptığını ileri sürerek, "Benim babam çocuklarına çok şefkatli biriydi. Hiçbirimize 'öf' bile demedi babam. Babam gurbete gider, gitmeden Şeyma'nın yanına yatar, yarım saat sonra işine giderdi. Şeyma'yla çok konuşurdu, birbirilerine çok düşkündüler. Babamın 15 yıldan fazladır panik atak rahatsızlığı vardı. Biz önce Orta ilçesinde oturuyorduk, o zamanlar ilaçlarını kullanıyordu. Birkaç yıldır Çubuk'tayız. Son zamanlarda ilaçlarını kullanmıyordu. Panik atak ilerlemiş. Geçen hafta da bir video izlemiş. Oradaki kızı Şeyma'ya benzetmiş. Kafasında kurmuş bir şeyler. Kimseye bir şey demedi. Bu olayı bilinçli olarak yapacak biri değil. Kendi yavrularına değil düşmanına bile kıyamaz. Köyümüzde herkese sorun, bir kişi 'kötü' demez babama" diye konuştu.

'ŞEYMA'NIN ÜZERİNE ÇOK DÜŞERDİ'İlhami Yıldız, babasının hastalığının ilerlediğini söyleyerek "Hastalığı artık şizofreniye çevirmeye başlamış. Karakoldaki ilk ifadeleri de onu gösteriyor. Ne yaptığını ne söylediğini bilemiyor. Şeyma'ya yaptığının bir gün sonra farkına varmış. Hastalığı ilerlemiş. İlaçlarını kullanmadığının farkına varamadık. Uzun zamandır kullanmamış ilaçlarını. Beni günde bir kere arıyorsa Şeyma'yı on kere arardı, 'ne yapıyorsun, nasılsın' diye. Çok üstüne düşerdi. Şeyma, bir erkek arkadaşı olduğunu önceden babama söylemiş. 'Tamam kızım getir tanışalım' demiş. Sonra Şeyma, ayrıldığını da söylemiş, babam da 'olur kızım' demiş. Şakasına 'getirecektin tanışacaktık' falan demiş. Her şey çok normaldi" dedi.

İKİ KURŞUN İSABET ETTİÖte yandan, Adli Tıp Kurumu'da yapılan ilk incelemede Şeyma'ya iki kurşun isabet ettiği birisinin göğüs boşluğuna diğerinin ise sırt bölgesinden girişi olduğu belirlendi.

KADIN ARKADAŞIYLA BİRLİKTE GELDİĞİ OTEL ODASINDA ÖLDÜ KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Endonezya uyruklu Y.I.H. isimli kadınla otele gelen Sefa Küçükkaya (28), otel odasında fenalaşarak yaşamını yitirdi. Olay, Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Deliloğlu Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Endonezya uyruklu Y.I.H.isimli kadınla otele gelen Sefa Küçükkaya otel odasında bir anda rahatsızlandı. Kadının haber vermesi üzerine gelen otel görevlileri, durumu 112 Acile bildirdi. Otele gelen 112 Acil ekibi Sefa Küçükkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sefa Küçükkaya'nın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Polis, Endonezya uyruklu Y.I.H.'nin ifadesini alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşiyle tartışan kadın, otogarda tabancayla havaya ateş etti (2) POLİS MEMURU O ANLARI ANLATTI

Çorum'da, şehir dışına gitmek için otogara gelen ve eşiyle tartıştıktan sonra tabancayla havaya ateş eden S.S. adlı kadını etkisiz hale getiren, 26 yıllık polis memuru Mehmet Kamburoğlu (46), o anları anlatı. Kamburoğlu, "Yanımda bulunan arkadaşımla birlikte bir bayan çığlığı duyduk, çığlığın geldiği yöne gittik, bir erkek şahısla bir kadının kavga ettiğini gördük. Kavga eden iki kişiyi ayırdık, erkek şahsın üst aramasını yaptık, ben erkek şahsı diğer meslektaşıma teslim ettim. Zaman geçirmeden bayanın yanına gittim. Ancak, bayan yarı kriz halindeydi. Ben kendisine üzerimde üniforma olmasına rağmen polis olduğunu ve yardımcı olmak istediğimi söyledim. Onu rahatlatmak istedim. Fakat kendisi aniden çantadan bir silah çıkardı. Silahı havaya tuttu ben sakin olmasını istedim. Aramızda bir arbede yaşandı ve silah bir el ateş aldı. Dikkatlice silahı almam gerekiyordu ve etrafta insanlar zarar görmemesi gerekiyordu. Boğuşma sırasında ben silahı aldım ve diğer yanına gelen arkadaşıma verdim. Daha sonra diğer ekipler geldi ve gerekli işlemler yapıldıö dedi.

SURİYE'YE OBÜS VE TANK SEVKİYATI TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüs ve tankların taşındığı TIR'lar ve askeri araçlardan oluşan konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. Konvoyun Hatay üzerinden Suriye'ye geçeceği öğrenildi.Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sevk edilen üzerleri branda ile kapatılan obüs ve tankların taşındığı TIR'lar ile askeri araçlardan oluşan konvoy geniş güvenlik önlemleri altında dün gece İslahiye'ye ulaştı. Hatay'a giden konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilip, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

SEVKİYAT DEVAM EDİYORSuriye'de görevlendirilmek üzere farklı illerden yola çıkan askeri araçların sevkiyatı sürüyor. Gece saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaşan çok sayıda Zırhlı Personel Taşıyıcı ( ZPT) Hatay'a doğru ilerledi. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

ŞENTOP'TAN AKINCI TEPKİSİ: BÜYÜK BİR TARİHİ HATADIR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KTTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına tepki göstererek, "KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı gibi, kendisi orada ifade ediyor, aslında. Bu büyük bir tarihi hatadır kendisi açısından. Bir siyasetçi için içine düşülebilecek en kötü durumdur onun durumuö dedi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Malkara'nın Sağlamtaş Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Şentop, Şarköy ilçesinde de muhtarlarla buluştu. Muhtarlar buluşmasında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösteren Şentop, şunları söyledi: "İşte KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı gibi, kendisi orada ifade ediyor, aslında. Bu büyük bir tarihi hatadır kendisi açısından. Bir siyasetçi için içine düşülebilecek en kötü durumdur onun durumu. Diyor ki, 'Bir Tayfun Sökmen, asla olmayacağım' diyor. Tayfun Sökmen'i tanırsınız, Tayfun Sökmen kimdir? Biliyorsunuz Lozan Antlaşması sonrasında Hatay Türkiye topraklarına dahil değil o zaman. Hatay,Suriye Fransız sömürgesi, Fransız işgali altında. Hatay da o Fransız işgali altında o zaman. Hatay'la ilgili olarak Tayfun Sökmen öncülüğünde bir istiklal bağımsızlık mücadelesi yürütülüyor, bu mücadeleyi o zaman Türkiye'den destekliyor nihayetinde Hatay, önce bir bağımsız devlet oluyor. Hatay Fransız sömürgesinden çıkıyor sonra da Türkiye'ye katılma kararı alıyor. Tayfun Sökmen bu işin öncüsü, Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını sağlayan basiretli bir lider, vatansever bir adam. Ben asla Tayfun Sökmen olmayacağım, diyen bir adamın kendi ülke topraklarıyla ilgili KKTC toprakları ile ilgili, vatanı ile ilgili ve oranın tarihiyle ilgili kafasında hiçbir şey olmaması lazım bunu söyleyebilen bir adamın ve bunu söyleyebilen bir adam aslında Tayfun Sökmen olmaya layık olmayan bir adamdır aynı zamanda onu da ifade etmek lazım.ö

'TÜRKİYE'NİN KKTC İLE İLGİLİ TALEBİ, İDDİASI YOK'Şentop, Türkiye'nin KKTC ile ilgili bir talebi, iddiası olmadığını ifade ederek,konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin KKTC ile ilgili değerli arkadaşlar, herhangi bir talebi, bir iddiası işte Türkiye'ye dahil olsun falan gibi bir meselesi yok. Böyle bir tez ortaya koymuş değil Türkiye ama tarihi iyi bilmemiz lazım. Niye KKTC var, değil mi KKTC niye var? Tabii gençlerin bunu bilmesi,hatırlayabilmesi mümkün değil. Kıbrıs'ta İngiliz sömürgesi sona erdikten sonra, Rumlarla Türklerin bir arada bulunduğu bir Cumhuriyet kurulmuştu ama Rumlar, adanın tek sahibi olma iddiasında bulundukları için orada Türklere insani şartlar altında yaşamak değil bir canlı olarak yaşama hakkını tanımak istemedikleri için büyük katliamlar yaptılar, yaşattılar 1950'li yıllarda başlayan bu süreçte Türkiye rahmetli Menderes'in ve yine rahmetli Fatin Rüştü Zorlu, Dışişleri Bakanı o zaman onların öncülüğünde Türkiye'ye bir garantörlük hakkı sağlayan bir antlaşma yaptılar Londra'da. İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'nin Kıbrıs'taki devletin işleyişinin, sağlıklı işleyişinin garantörü olduğu bir antlaşma imzaladılar ve Türkiye bu antlaşmaya dayanarak uluslar arası hukuktan doğan bir hakkı, 60'lı yıllarda yaşanan katliamlar karşısında tepkilerini ortaya koydu ve bunların sona ermesi için mücadele etti. Nihayet bu katliamlar dayanılmaz hale gelince Kıbrıs'taki Türkler'in feryadına artık kulak tıkamak imkansız hale gelince 1974'te biliyorsunuz Türkiye,garantörlük hakkını uluslar arası hukuktan antlaşmalardan doğan hakkını kullanarak adaya çıkartma yaptı ve orada Türkler'in hayat haklarını,yaşama haklarını sağlayacak bir alan ortaya koydu. Ondan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Federe Devleti oldu .Niye? Çünkü biz yine adada Türkiye'nin de temsil ettiği ve Kıbrıslı Türkler'in merhum Rauf Denktaş'ın önderliğinde temsil ettikleri anlayış adada yaşayan Türkler'in hayat hakkını ve insanca yaşama şartlarını muhafaza edecek ve adada yaşayan Türklerle Rumlar'ın eşit haklara sahip olduğu birinci sınıf vatandaş olduğu bir sistemin adada kurulmasını hedefleyen bir yol izledi Türkiye. Müzakereler yapıldı,biliyorsunuz ama bunlardan bir sonuç çıkmayınca KKTC diye müstakil bir devlet ilan edildi. Bundan beri de Kıbrıs'ta yani 1974'ten beri Kıbrıs'ta Türklerin de Rumların da kanı dökülmüyor. Bir sükunet,bir barış adası haline geldi Kıbrıs. Ha siyasi müzakereler,ekonomik müzakereler olabilir yine orada Türkler'e hayat hakkı tanımayan, ekonomik imkanlarını Türklerle adanın paylaşmak istemeyen bir anlayış var ayrı mesele. Fakat bu geçmişi Kıbrıs Türk'ünün hayatına kast eden o zamanki anlayışı, siyasi yapıyı yok sayarak bugün ben bir Tayfun Sökmen olmayacağım falan diyen bir adam ancak Tayfun Sökmen olmaya layık olmadığını ispat eden bir adamdır.Bu bakımdan tarih önemlidir,bu anlattığımız bir hikaye değildir.ö

I HATIRLATTITBMM Başkanı Şentop, sözlerini tarih felsefecilerinin sözleriyle bitireceğini ifade ederek, şöyle dedi: "Bakın,derler ki bazı tarih felsefecileri bitiriyorum sözlerimi, her milletin geçmişi vardır,her ülkenin geçmişi vardır ama her ülkenin tarihi yoktur. O geçmişin, yaşanmışlıkların tarih haline gelebilmesi için o ülkede yaşayan insanların kendilerine ders çıkartabilmesi ve geleceğe dair bir iddia ortaya koyabilmesi gerekir. Eğer bu yoksa geçmişte yaşanan şeyler geçmişte kalır sizin hafızanızda, zihninizde hiçbir şey kalmaz. İşte az önce adını zikretmiş olduğum siyasetçi için öyle bir şey, yaşanmışlar, olmuşlar bitmişler. Şimdi aynı kafayla devam etsen benzer şeyler Allah korusun, belki 10 sene sonra, 20 sene sonra yine orada yaşanacak. Hatırlıyorsunuz o 74 öncesinden buradaki bir görevli albayımızın kendisi görevdeyken evde eşi, hanımı ve çocukları küvete saklanıyorlar. Oradaki Rum teröristler, evi bastıkları zaman orada hepsini, küçücük çocukları o küvetin içerisinde katlediyorlar. O fotoğraf 1974 Harekatı öncesi Kıbrıs'ın tablosunu ortaya koyan bir fotoğraftı. Ama bunları unutan bir insan tarihe sahip değil geçmişe sahip bir insandır sadece. Tarih olabilmesi için geçmişi ve bugünü değerlendirecek ve geleceğe yönelik iddiaları, tezleri ortaya koyabilecek bir muhakeme anlayış gerekiyor.ö

DESTİCİ: TOPLUMUN VİCDANINI YARALADIĞINI, KANATTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kızılay'la ilgili tartışmalara "Ben bunu doğru bulmuyorum, ahlaki de vicdani de bulmuyorum. Dolayısıyla toplumumuzun da vicdanını yaraladığını, kanattığını düşünüyorum" yorumunda bulundu. BBP Lideri Mustafa Destici, Eskişehir'de bir otelde basın toplantısı düzenledi. Kızılay'a yapılan eleştirilerle ilgili konuşan Destici, şunları kaydetti: "Toplumumuzda en çok tartışılan konulardan bir tanesi Kızılay üzerinden yürütüldü. Kızılay'a Başkent Gaz'ın şartlı bağışı, aslında buna şartlı bağış denmesinin de çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü şartlı bağıştan bizim anladığımız, bağış yaptığınız zaman 'ben bu bağışı yapıyorum, bununla birlikte buraya bir okul yapılmasını, cami yapılmasını, Filistin'e, Elazığ'a, Suriye'ye gönderilmesini istiyorum' diyebilirsiniz. Benim anladığım şartlı bağış böyle. Yani ben parayı Kızılay'a vereyim, öbür vakfa ver, o da götürsün başkasına versin. Ben bunu doğru bulmuyorum, ahlaki de bulmuyorum, vicdani de bulmuyorum. Dolayısıyla toplumumuzun da vicdanını da yaraladığını, kanattığını düşünüyorum. Toplumumuzda müthiş bir olumlu algı var. Kızılay dediğimiz zaman hepimizin güvendiği bir kurumdan, kuruluştan bahsediyoruz. Yardımlarımızı güvenle yapabildiğimiz. 'Mutlaka yerine ulaşır' diye düşündüğümüz bir kurumdan bahsediyoruz. Bu kurumumuzun toplumdaki bu algısını zedelemeye de yıpratmaya da hiç kimsenin hakkının olmadığını düşünüyorum. Bu yanlıştan dönülebiliyorsa dönülsün, dönülmüyorsa da çıkıp topluma izah edilsin, özür dilensin. Bir daha böyle bir hülle yoluna başvurulmamasını ben buradan tavsiye ediyorum. Bu yanlışı savunmanın bir anlamı yok."

'İDLİB'TE ANLATILAMAZ BİR İNSANLIK DRAMI VAR'Türkiye'nin bölgedeki varlığının hem Türkiye'nin güvenliği, hem Suriye'nin toprak bütünlüğü ve mazlumların güvenliği açısından çok önemli olduğunu söyleyen Destici, şöyle konuştu: "İdlib hem Suriye hem de Türkiye açısından çok önemli ve kritik bir bölge. Sadece İdlib denince bir şehir akla gelmemeli. Burası bir vilayet. Bu kente bağlı şehirler, kazalar, köyler var. 4 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Maalesef emperyalistlerin dünyada oluşturduğu algıyla ve Esed rejimi ile birlikte sanki İdlib'de yaşayan insanların tamamı teröristmiş gibi bir hava estirilmeye çalışılıyor. Burada yaşayanların tamamına yakını neredeyse masum sivil insanlar, bunların üzerlerine bomba, kurşun yağdırılıyor. Bazı dönemlerde binlerce masum sivil kadın, çocuk, insan hayatını kaybediyor. İdlib'de inanılmaz, dayanılmaz ve anlatılamaz bir insanlık dramı var. Aslında gözlerin oraya çevrilmesi gerek. Bosna'da yaşananların bir benzeri orada yaşanıyor. Türkiye bunun için orada. Yapılan anlaşmalara ve mutabakatlara uyulmadığını görüyoruz. 'Bizim Suriye'de ne işimiz var' diyenler şunu bilmelidirler ki eğer biz bugün Suriye'de olmasaydık, orada bir PKK/PYD devleti çoktan kurulmuştu. 4 milyon değil belki şu anda 8-10 milyonluk bir mülteciyle karşı karşıyaydık. Türkiye'nin oradaki varlığı hem bizim güvenliğimiz hem de Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriye'deki mazlumların güvenliği açısından çok önemli. Biz asla orada geri adım atmamalı sonuna kadar bu mücadeleyi götürmeliyiz."

BAKAN PEKCAN: ESNAFIMIZA 50 BİN TL FAİZSİZ 5 YIL GERİ ÖDEMELİ KREDİ TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, depremden etkilenen esnafa kredi vereceklerini belirterek, "Depremden zarar görmüş esnafımızın kredi borçlarıyla ilgili diğer esnafımıza da 50 bin TL faizsiz 5 yıl geri ödemeli kredi vereceğiz. Bunu da pazartesi gününden itibaren devreye alıyoruz" dedi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 6.8'lik depremin merkezi üssü Elazığ'daki temaslarının ardından depremin etkilendiği Malatya'ya gelerek, Malatya Valiliği'nde kurulan Kriz Merkezi'nde toplantı düzenledi. Toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Pekcan, şöyle konuştu: "Özellikle Sağlık Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, İçişleri Bakanımız 24 saat görev başında kaldılar. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı, biz biraz daha ticarete yönelik adımların atılabileceği bir dönemde gelelim diye planladık. Bu doğrultuda da Malatya'da iş dünyamızın temsilcileriyle bir araya geldik. Burada da hem esnafımıza hem ticaret odamızla bir araya geleceğiz, istişare yapacağız. Kendilerinin bizden beklentilerini taleplerini dinleyeceğiz. İnşallah bu günleri de devlet ve millet olarak el ele el birliğiyle güç birliğiyle atlatacağız. Esnafımıza, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) üzerinden kredi kullanmış esnafımıza bir yıl süreyle anapara ve faiz ödeme desteği verdik. Onun dışında da bunlar sadece hasarla zarar görmüş depremden zarar görmüş esnafımızın kredi borçlarıyla ilgili diğer esnafımıza da 50 bin TL faizsiz 5 yıl geri ödemeli kredi vereceğiz. Bunu da pazartesi gününden itibaren devreye alıyoruz. İsterlerse Halkbank üzerinden isterlerse TESKOMB üzerinden bu kredileri kullanabilirler. Hepimize tekrar geçmiş olsun. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabi hem çığdan hem depremden, hem İdlib'den, hem uçak kazası üst üste geldi, inşallah bunlar son olur. Allah devletimizi ve milletimizi afetlerden kazalardan korusun."Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Bakan Pekcan, Esnaf Odası'na geçti.

BAKAN PEKCAN ESNAFLA BULUŞTUTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya Valiliği'ndeki Kriz Merkezinde düzenlenen toplantıya katıldıktan sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ile sohbet eden Bakan Pekcan, daha sonra Malatya Esnaf Odası ev sahipliğinde düzenlenen esnaf toplantısına katıldı. Bakan Pekcan, Malatya'da son olarak Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 'Malatya İl İstişare Toplantısı'na katılarak iş insanlarıyla bir araya geldi. Pekcan, buradan sonra Malatya'dan ayrıldı.

ÇAKALLAR KOVALADI, ELEKTRİK DİREĞİNE ÇIKIP YARDIM BEKLEDİ SAKARYA'da, yayladaki evinden dönerken çakallar tarafından Murat Kurt, elektrik direğine tırmandı. Yakınlarından yardım isteyen Kurt o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Akyazı'da oturan Murat Kurt, Acelya Yaylası'ndaki yayla evini kontrol etmeye gitti. Geri döneceği sırada tipi fırtınasına yakalanan Murat Kurt, 2 çakal tarafından kovalanmaya başladı. Koşarak kaçmaya başlayan Kurt, elektrik diğerine tırmanarak yakınlarını arayıp yardım istedi. Murat Kurt yaylaya gelen yakınları tarafından ilçe merkezine getirildi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Murat Kurt, olayı şöyle anlattı: "Yaylada bulunan evlere hırsız girdiğini haberini duyunca kros motorla gitmek zorundaydım, yayla evine 1 kilometre kala motorumu bıraktım. Yol kapalı olduğu için yürüyerek gittim. Dönüşte motor çalışmadı, yoğun kar yağışı başlamıştı, yayla evime dönemedim. 2 çakal kovaladı elektrik direğine çıktım. Telefonla akrabalarıma beni almaları için haber verdim. Hatıra amacıyla video çektim, 3 saat yakın bekledim beni kurtardılar. Öncelikle yaylaya gideceklere tek başlarına gitmemeleri söylüyorum "dedi.

TAMİR ETMEK İSTEDİĞİ TELEFON ELİNDE PATLADI MANİSA'da müşterisinin getirdiği arızalı telefonu tamir etmek için eline alan telefon teknik servis sorumlusu Yusuf Gülçimen(21), telefonun bir anda alev almasıyla neye uğradığını şaşırdı. Korku dolu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, önceki gün akşam saat 18.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi Sarıyer Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu teknik servisinde meydana geldi. Bir müşterisi tarafından kendisine bırakılan telefonu tamir etmek isteyen teknik servis sorumlusu Yusuf Gülçimen, telefonun bataryasında şişlik olduğunu fark etti. Bataryasındaki şişlik nedeniyle ekranı kabaran telefonun ekranını sökmek için yan komşusundan aparat almaya giden Gülçimen, aparatı aldıktan sonra dükkandan çıkmak istediği sırada elindeki telefon alev aldı. Neye uğradığını şaşıran Gülçimen, elindeki telefonu yere atarak uzaklaştı. Bir süre yerde duran alevler içindeki telefon tekmelenerek dükkandan dışarı atıldı. Şans eseri kimsenin yara almadığı olayda, korku dolu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

O ANLARI ANLATTIBaşından geçen olayı anlatan Yusuf Gülçimen, "Müşterimiz dün akşam saatlerinde telefonu cihaz açılmıyor şikayetiyle getirdi. Cihaz bize geldiğinde ekranı üzerinde, her şeyi sağlamdı. Biz ilk yaptığımız incelemede ekranla cihazın arasında bir boşluk vardı ve biz de bu sorunun bataryadan kaynaklandığını anladık. Müşterimiz bize cihazı bırakıp gitti. Bizim de ekran penası dediğimiz bir malzeme var. Bu malzemeyle ekranı telefonun kasasından ayırıyoruz. Dükkanımda o an yoktu malzeme ve ben de onu yan komşumdan rica etmek için oraya girdim. Arka teknik servis bölümünden ekran penası aldım ve dükkandan çıkarken müşterinin cihazı sol elimdeydi, elimi sağ kapıya attım. Kapıyı açarken cihaz bir anda elimde patladı. Çok şükür bir yaralanma söz konusu olmadı" şeklinde konuştu.

POLİS OTOSUNA ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI ADIYAMAN'da, polis otosuna çarpıp kaçan sürücü Mehmet Karakuş, kovalamacayla kısa sürede yakalandı. Kazada yaralanan arkadaşı hastaneye kaldırılırken, Karakuş'un yapılan kontrolde 1.25 promil alkolü olduğu ortaya çıktı.Olay, dün akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Karakuş yönetimindeki 35 RF 514 plakalı otomobil, devriye görevi yürüten polis otosuna çarptı. Kaza nedeniyle paniğe kapılan Karakuş, otomobiliyle kaçtı. Peşine düşen ekipler tarafından kovalamaca sonrası yakalanan Karakuş, gözaltına alındı. Kazada yaralanan yanındaki arkadaşı Burak Karataş ise ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yapılan kontrolde sürücü Mehmet Karakuş'un 1.25 promil alkollü olduğu belirlendi.

ENKAZDAN 12 GÜN SONRA KURTARILAN KEDİ TEDAVİYE ALINDI ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremden 12 gün sonra, AFAD ekiplerince, enkaz altından kurtarılan sokak kedisi, Elazığ Belediyesi'ne ait klinikte tedaviye alındı.Sivrice'de 24 Ocak Cuma akşamı meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ekipler, depremden 12 gün sonra 5 Şubat Çarşamba günü, enkaz içinde bir sokak kedisine ulaştı. Kedinin çok hasta olduğunu fark eden AFAD çalışanları, durumu Elazığ Belediyesi'ne bildirdi. Elazığ Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne bağlı hayvan hastanesi ve barınağına götürülen sokak kedisi, tedaviye alındı. İyileşene kadar barınakta gözetim altında tutulan kedi, daha sonra doğaya bırakılacak.

'HEM İNSANLARIN HEM SOKAKTA YAŞAYAN EMANETLERİMİZİN GÜVENCESİYİZ'AFAD personeli Doğuş Ok, kediyi bulan personelin, hiçbir şey yiyip içmediğini, çok hasta olduğunu ve gözünde akıntı olduğunu söylediğini belirterek, "Biz kedinin durumunu görüp hemen belediyeye haber verdik. Belediyedeki arkadaşlar, kediyi alıp barınma merkezine getirdiler. Bize göre sokakta yaşayan hayvanlar bizim için emanettir ve biz emanetlerimize sahip çıkıyoruz. Doğal afetlerde sadece insanlar değil, bu emanetlerimiz de zarar görmekte. AFAD olarak hem insanlarımızın, hem de sokakta yaşayan emanetlerimizin güvencesi biziz" dedi.Depremzede kediyi tedavi eden veteriner hekim Kübra Yazgan ise, "Hastanemize geldiğinde aç ve susuz kaldığını ve üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini tespit ettik. Tedaviye başladık ve tedavisi bitene kadar kedimiz burada kalacak" diye konuştu.

SERADA 'DON' NÖBETİ BAŞLADI

MERSİN'in Erdemli ilçesinde hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesiyle örtü altı sebze üreticiliği yapan çiftçiler, ürünlerinin soğuktan etkilenmemesi için 'don' nöbeti tutmaya başladı.Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğünce yapılan zirai don uyarısının ardından, üreticiler gündüzden başladığı hazırlıkların ardından gece vakti seralarda don nöbeti tutmaya başladı. Çiftçiler, seralarındaki sıcaklığı 5 derecenin üzerinde tutmak için soba yakıp, ürünlerini soğuktan korumaya çalışacak.Erdemli ilçesinde 3 dönümlük serasında domates üretiliği yapan Ahmet Doğru, düm akşam saatlerinde don ihtimalinin duyurulması üzerine ürünlerini soğuktan etkilenmemesi için seralarda nöbet tutmaya başladıklarını belirterek, "Hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesiyle birlikte seralarımızda bulunan sobaları yaktık. Sabaha kadar ailemle birlikte don nöbeti tutacağız. Çevremizdeki üreticilerimizle birlitke hep birlikte sabaha kadar nöbetteyiz" diye konuştu.

Büyükelçiler 'Doğu Ekspresi'nde toplantı yaptı (3)HEYET EKSİ 15 DERECEDE ERZURUM'U GEZDİ

AB ülkeleri büyükelçilerini Ankara'dan Kars'a taşıyan Doğu Ekspresi, Erzurum'a vardı. Trende yer alan heyet, eksi 15 derecelik havada Erzurum'un tarihi mekanlarını gezdi. Heyetin ilk ziyaret yeri Çifte Minareli Medrese oldu. Ardından da Yakutiye Medresesi'ne geçen grup, kent merkezindeki restoranda 'Cağ Kebabı' yedi. AB heyetini ağırlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Chiristian Berger ve büyükelçilere Erzurum'u tanıtan kitaplar hediye etti.

KİMİ GÖKKUŞAĞI ALTINDA BALIK AVLADI, KİMİ SAHİLDE GÜNEŞLENDİ

MERSİN'de, 3 gündür etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken, dün ortaya çıkan güneşli hava halkın soluğu sahilde almasına neden oldu. Silifke'de ortaya çıkan çifte gökkuşağı da unutulmaz anlar yaşattı.Mersin ve ilçelerinde 3 gün önce etkili olan yağış bazı bölgelerde sele neden olurken, taşıma eğitim nedeni ile okula giden 5 öğrenci ve minibüs sürücüsü mahsur kalmıştı. 5 öğrenci ve minibüs sürücüsü ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılırken, Erdemli ilçesinde de dereler taşma riski ile karşı karşıya kaldı. Dün ise öğlen saatlerinden sonra ortaya çıkan güneş nedeni ile halk kendini sokaklar, parklara ve sahile attı. Kimi yürürken kimi de oturup güneşlenmenin keyfini, kentin yüksek kesimlerine çıkanlar ise karın tadına çıkarttı.Bu arada ise Silifke ilçesinde güneşin kendini göstermesinin yanı sıra gökkuşağı da çift olarak kendini gösterdi. Gökkuşağını görenler cep telefonlarına sarılıp fotoğraf ve görüntü çekerken bazı vatandaşlarda sahilde güneşle birlikte çiseleyen yağmur altında balık tutmayı ihmal etmedi.Bu arada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kent genelinde pazartesi gününe kadar hava sıcaklığı 7 ile 12 derece arasında değişeceği bildirdi. Meteoroloji yetkilileri çiftçileri de dona karşı uyararak gerekli önlemlerin almalarını istedi.

