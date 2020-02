DHA YURT BÜLTENİ - 1

06.02.2020 08:26 | Son Güncelleme: 06.02.2020 08:26

ÇIĞ FELAKETİNDE ŞEHİT DÜŞEN ASTSUBAYIN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz'ün, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki ailesine acı haber verildi. Van'ın Bahçesaray ilçesinde önceki gün meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz, yaşanan ikinci çığda şehit düştü. Jandarma Astsubay Fatih Karagöz'ün, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi'nde oturan ailesine acı haber verildi. Emekli sigortacı Selahattin Karagöz ile eşi Havva Karagöz'ün 3 çocuğundan biri olan Fatih Karagöz'ün evine Türk bayrağı asılırken, yakınları ve komşuları başsağlığı için geldi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehidin babası Selahattin Karagöz'e ve ailesine taziyelerini sundu. Şehidin baba ocağında üzüntülerini dile getiren Başkan Büyükakın, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Çığ felaketinde şehit olan hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza da Rabbimden rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın (24) acı haberi Tokat'ta oturan ailesine ulaştı.Van'ın Bahçesaray ilçesinde önceki gün meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Yukarı Narlıca Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca, yaşanan ikinci çığda şehit düştü. Şehidin acı haberi Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde oturan ailesine ulaştı. Emine ve Mehmet Karaca çiftinin 6 çocuğunun 4'üncüsü olan şehidin acı haberini Almus Kaymakamı Emre Çifci, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Birol Çavuşoğlu ve Almus Belediye Başkanı Özer ailesine iletti. Acı haberi alan şehidin anne-babası ve kardeşleri büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın, 4 ay önce Nagihan Tuna Karaca ile evlendiği ve görev yeri olan Van'da eşi ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Şehit Karaca'nın cenazesinin defin tarihi ise bugün belirlenecek.

ESKİŞEHİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın (24) acı haberi Eskişehir'deki ailesine işyerlerindeyken verildi. Henüz 3 aylık asker olan oğlunun şehit olduğunu duyan Nurhan Karaca, "Oğlum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.Van'ın Bahçesaray ilçesinde önceki gün meydana gelen çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan Çatak Kayaboğazı Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca, yaşanan ikinci çığda şehit düştü. Karaca'nın şehit haberi Eskişehir'in Yeni Bağlar Mahallesi'ndeki işyerlerinde olan Yasin ve Nurhan Karaca çiftine askeri yetkililerce verildi. Oğlunun şehit haberini alan anne Nurhan Karaca, "Oğlum" diye feryat ederek gözyaşlarına boğuldu. Askeri yetkililerce Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Kubilay Caddesi'ndeki eve getirilen ailenin oturduğu apartmanın ikinci katındaki balkona Türk bayrağı asıldı.Yasin ve Nurhan Karaca çiftinin 2 çocuğundan biri olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın İzmir'de aldığı eğitim sonrası üç ay önce ilk görev yeri olarak Van'a gittiği öğrenildi.

KARS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün çığ felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın Kars'taki ailesine acı haber verildi.Kars'ın Arpaçay ilçe merkezinde yaşayan Bahar- Asim Avcı'nın ikisi kız 5 çocuğunun en küçüğü olan Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın evine giden protokol, aileye acı haberi verdi. Avcı'nın yaşadığı baba evi Türk bayrakları ile süsülendi. Cuma günü ilçede düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak olan 28 yaşındaki Oğuzhan Ulaş'ın 2 aylık nişanlı olduğu ve 2018 yılında Van'ın Çatak ilçesinin Karaboğa jandarma karakolunda göreve başladığı öğrenildi.

DÜZCE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Uzman Çavuş Özgür Işık'ın (28), Düzce'de oturan ailesine acı haber ulaştı. Van'ın Bahçesaray ilçesinde önceki gün meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Uzman Çavuş Özgür Işık, yaşanan ikinci çığda şehit düştü. Uzman Çavuş Özgür Işık'ın şehit haberi, Düzce Hamidiye Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı. Düzce Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kaplan, şehidin babası Arslan Işık ve anne Raziye Işık'a acı haberi verdi. Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asılarak, taziye çadırı kuruldu. Halk, aileyi ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.

AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü'nün (23) memleketi Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı. Van'ın Bahçesaray ilçesinde önceki gün meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü, yaşanan ikinci çığda şehit düştü. Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü'nün memleketi Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde oturan babası Mehmet Süslü ve annesi Yeter Süslü'ye acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. 10 kardeş olan şehit Süslü'nün eşi Sürreyya ve 8 aylık kızı Miray'ın Van'da olduğu öğrenildi. Yaklaşık 5 aydır uzman çavuş olduğu öğrenilen Süslü'nün cenazesinin bugün Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

HAKKARİ'DE EL BOMBASI PATLADI: 1 ŞEHİT HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, el bombasının patlaması sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik (28), kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehit Çelik'in acı haberi memleketi Kayseri'nin Develi ilçesindeki ailesine ulaştı.Hakkari'nin Çukurca ilçesi 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Acıbucu (Seriberi) Üs Bölgesi'nde, dün saat 14.00 sıralarında, el bombasının patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik, yaralandı. Çelik, yapılan ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özgür Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen, şehit oldu. Şehit Çelik'in Kayseri'nin Develi ilçesi Çomaklı Mahallesi'nde oturan ailesine acı haber verildi. Çelik ailesi, acı haber sonrası gözyaşlarına boğuldu. Çelik'in baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehit Özgür Çelik'in bugün Develi ilçesinde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Çomaklı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca'da bölgesinde el bombasının patlaması sonucu yaralanan 1 askerin, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "05 Şubat 2020 tarihinde, Hakkari Çukurca'da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 05 Şubat 2020 tarihinde şehit olmuştur" denildi. Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, TSK ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletildi.

MEMLEKETİNE UĞURLANDIHakkari'nin Çukurca ilçesinde, Şehit Mehmet Acıbucu Üs bölgesinde bakım faaliyetleri sırasında el bombasının inflak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye uğurlandı. Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Ahmet Aşık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, siyasi parti temsilcileri, asker ve polis yetkilileri katıldı.Şehit Çelik'in Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehit Çelik'in özgeçmişi okundu. Duaların okunmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında tekbirler getirilerek ambulansa konulan şehit Özgür Çelik'in naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine uğurlandı.

SOYLU: 33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ KAYIP

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, dün çığ felaketinde yaralıların bulunduğu Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesini geldi. Hastaları ziyaret eden Bakan Soylu, yetkililerden sağlık durumları hakkında da bilgi aldı. Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Bakan Soylu, dün yaşanan çığ felaketinde 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, AFAD'dan alınan bilgiye göre de 3 kişinin daha çığ altında kaldığının tahmin edildiğini söyledi. Bakan Soylu, "Adli Tıp'a nakledilen yaşamını yitirenlerin sayısı 33 oldu. Dün de 5 kaybımız vardı. Dün biri şoför, diğeri belediye görevlisi 2 kişi çığ altında kalmıştı. Sabah saatlerinde onları kurtarmak için çalışmalar yapılıyordu. İkinci bir çığ olayı oldu" ifadelerini kullandı.

ATEŞYİN ÇEVRESİNDE ISINIRKEN ÇIĞ DÜŞTÜBakan Soylu, bölgede çığ altında kalan 2 kişi için yürütülen çalışmalarda görev yapan kurtarma görevlilerinin yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalışırken, çığ felaketinin yaşandığını belirterek, "Çığ felaketinde hayatını kaybeden ve yaralananların çoğu yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalışan kişilerdi. Bu sırada çalışmayı yapanlarda kayıp ve yaralı söz konusu değil. Ülkemizin başı sağolsun, çok acı bir kayıp. Büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Şu an itibariyle 67 kişiyi kurtardık, bunlardan bazıları taburcu oldu." dedi.

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 24 DERECE ULAŞTIAfetin ardından bölgeye geldiğini belirten Bakan Soylu, hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğünü söyledi. Soylu, "Çok soğuk bir hava var. Yol açık ama çığ ve kar fırtınası tehlikesi var. AFAD'dan alınan bilgiye göre 3 kişinin daha çığ altında kaldığı değerlendirdiliyor. Olay yerinde arkadaşlarımızla değerlendirme yaptım ve şu an için çalışmalara son verildi. Allah bir daha böyle bir oluyı göstermesin." diye konuştu.Bakan Soylu, ziyaret ettiği Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 25 yaralı bulunduğunu söyledi. 2 yaralınan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bulunduğunu kaydeden Soylu, bu kişilerden 1'inin Ankara'ya sevk edileceğini bildirdi.

VALİ BEYDEN BİLGİ ALIYORUMİçişleri Bakanı Süleyman soylu, bir gazetecinin İstanbul'daki uçak kazası ile ilgili soruduğu soru üzerine, "İstanbul'daki uçak kazası ile ilgili Vali beyden sürekli bilgi alıyorum. Takipteyim, konu ile ilgili Ulaştırma Bakanı gerekli açıklamaları yapıyor." dedi.

BAKAN KOCA YARALILARI ZİYARET ETTİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, çığ düşmesi sonucu yaralıların tedavi edildiği Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyarette bulundu. Hastane yetkililerinden bilgi alan Bakan Koca, daha sonra yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Koca, çığ düşmesi sonucu iki hastanede 47 yatan hasta bulunduğunu belirterek, "Yoğun bakımda 6 kişinin yatışı yapıldı. Yoğun bakımda takip edilen hastaların genel durumları iyi, herhangi ciddi bir durumları yok. 4 hastamıza ameliyat yapıldı, 4 hastamıza da müdahale edildi. Ancak bu hastaların herhangi bir sorunu yok. Kritik hastamızın olmadığını söyleyebiriim" dedi.

İSTANBUL'DA PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİBakan Koca, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıkarak 3 parçaya ayrılan uçağın kırımı ile ilgili de bilgiler verdi. Koca, kazada ölü sayısının 3'e yükseldiğini belirtirken, hastanelere götürülen yaralı sayısını ise 179 olarak açıkladı. Bakan Koca, "Maalesef hayatını kaybeden 3 vatandaşımız oldu. Yoğun bakımlarda takip edilen hasta sayısı ise 3 kişi. Yoğun bakımda tedavi gören hastalarımınız endişe edicek durumları yok. Hastanelerimizde takip edilen 179 hastanın da genel durumları iyi, ciddi bir durumları yok." ifadelereni kullandı.

İSTANBUL METRO İNŞAATINDA 4 KİŞİ YARALANDIBakan Koca İstanbul Pendik'te metro inşaatında meydana gelen kazada ise 4 işçinin yaralandığını bildirdi. 3 yaralının durumunun iyi olduğunu belirten Bakan Koca, 1 yaralının ise biraz daha ağır olduğunu, ancak genel olarak hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

VAN'DA 3'ÜNCÜ ÇIĞ FELAKETİ UYARISI

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ve AKUT Antalya Birim Sorumlusu profesyonel dağcı Yılmaz Sevgül, Van'da meydana gelen 2 çığ felaketiyle ilgili, "Bölgede kar yağışı hala devam ediyor. Bu durum kötü bir ihtimali de ortaya koyuyor. 3'üncü defa çığ felaketi meydana gelebilir" dedi. Van'ın Bahçesaray ilçesinde iki gün önce çığ altında kalan minibüsteki 5 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi kurtarıldı. Kar altında kaldığı tespit edilen iki kişiyi kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken dün saat 12.00'de ekiplerin üzerine çığ düştü. İkinci çığ faciasında 33 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 53 kişinin de yaralandığı açıklandı. AÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ve AKUT Antalya Birim Sorumlusu profesyonel dağcı Yılmaz Sevgül, felaketi değerlendirdi. İlk çığ felaketinde biriken karın kesilmesiyle olayın meydana geldiğini tahmin ettiğini belirten Sevgül, çığın durduk yere meydana gelmeyeceğini, mutlaka bir faktörün onu tetiklediğini ifade etti. Kopan bölgenin üzerindeki kar tabakasının muhtemelen kontrol edilmediğini kaydeden Sevgül, şöyle konuştu: "İnsanları zan altında bırakamam ama sanırım o yukarıdaki kar tabakası kontrol edilmedi. Edilseydi mutlaka önlemi alınırdı. İlk karın üzerine yağan karın ısısı, özelliği çok önemli. İkinci yağan kar alt tabakadan tutunamamış, ayrışmıştır. Dağcılar ve kayak yapanlar özellikle dikkat etsinler. Yukarıyı kontrol etmedilerse bu çok büyük bir ihmal. Ama kontrol edip etmediklerini bilmiyorum. Çok üzücü bir olay hemen hata aramamak lazım."

'3'ÜNCÜ ÇIĞ RİSKİ VAR'Kar altında kalanlar, tozlu kar altında kaldıysa yaşama imkanlarının yüksek olduğunu ifade eden Sevgül, ikinci çığdaki karın tozlu kar olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Tecrübeli dağcı, önemli bir uyarıda da bulundu. Aynı bölgede kar yağışının devam ettiğini ve yeni bir çığ felaketinin meydana gelme ihtimali olduğunu kaydeden Sevgül, "Islak karsa bundan kurtulmak çok zor. Hele önlerinde bir hava boşluğu oluşturamadılarsa çok kötü. Ancak bölgede kar yağışı hala devam ediyor ve bu durum kötü bir ihtimali de ortaya koyuyor. 3'üncü defa çığ felaketi meydana gelebilir" diye konuştu.

RÜZGARDAN KIRILAN CAM YÜZÜNDEN 2 KİŞİ YARALANDI, 2 CAMİ İSE HASAR GÖRDÜ

DENİZLİ'de şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan pencere camı, 2 kişiyi yaraladı. Ayrıca 2 ayrı camide rüzgar nedeniyle hazar oluştu. Dün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Denizli'de yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 50 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. İşyerlerinin tenteleri ise hasar gördü. Vatandaşlar cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Rüzgar nedeniyle devrilen bazı ağaçlar, park halindeki otomobillere zarar verdi. Teleferik, rüzgar sebebiyle ulaşıma kapatıldı. Olumsuzluklara karşı polis, itfaiye ve sağlık ekipleri teyakkuza geçti.

CAMİNİN KUBBESİ YIKILDIMerkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'ndeki Esma Hatun Camii, hasar gördü. Kubbe, şiddetli rüzgara dayanamayarak caminin üzerine devrildi. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Caminin üzerindeki kubbe, itfaiye ekipleri tarafından alındı. Kubbenin vatandaşların üzerine düşmemesi ise olası faciayı önledi. Öte yandan Tavas ilçesi Kızılca Mahallesi'ndeki mahalle camisinin kubbesi de rüzgar nedeniyle yıkıldı.

ÜZERİNE CAM PARÇASI DÜŞEN 2 KİŞİ YARALANDI Gazi Mustafa Kemal Bulvarında bulunan 5 katlı bir iş hanından rüzgar nedeniyle düşen cam parçası Abdullah Kavak'a (27) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Kavak, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Altıntop Mahallesi'nde Kenan Ömer (60) isimli vatandaş da düşen çam parçası nedeniyle yaralandı. Ellerinden yaralanan Ömer, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki 7 katlı bir iş merkezinin çatısında bulunan dev tabela rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü. Caddeye uçma tehlikesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri önlem aldı. İtfaiyeciler daha sonra çatıya çıkarak tabelayı yerine sabitledi.

DEV ÇATI CADDEYE UÇTUDenizli'de, şiddetli rüzgar nedeniyle kentin en işlek yerlerinden Atatürk Caddesi'nde, 7 katlı apartmanın çatısı yola uçtu. Çift şeritli caddeyi kaplayan dev çatı nedeniyle 5 araç zarar gördü ve ulaşım durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Öte yandan çatının caddeye uçma anı, bir iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, çatının caddeye uçması ve kaldırımdaki insanların panikle kaçışmaları yer alıyor.

AŞIRI RÜZGAR KONTEYNERİ DEVİRDİ, SAĞANAK YAĞIŞ DENİZİ TAŞIRDI

İZMİR'in Bornova ilçesinde, lojistik firmasına ait olan ve üst üste istif halinde bulunan konteynerlerden biri aşırı rüzgar nedeniyle otomobilin üzerine devrildi. Ayrıca, sağanak yağış nedeniyle deniz taştı. Olay, dün sabah saatlerinde, Pınarbaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lojistik firmasına ait depoda meydana geldi. Üst üste istifli olan boş konteynerlerden biri aşırı rüzgara dayanamayıp, aşağıda park halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi. Olayı gören firma çalışanları otomobilin yanına koştu. Araçta ve konteynerin devrildiği bölgede kimsenin olmaması sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı. Maddi hasara yol açan olay, paniğe sebep oldu. Konteyner ve otomobil, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan, kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklara su basmasına neden oldu. Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi'nde sağanak yağıştan kaynaklı deniz taştı. Öte yandan, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

FOÇA'DA FIRTINA VE SAĞANAK YAĞMUR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİİzmir'in Foça ilçesinde gece saatlerinde başlayan fırtına ve şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Keşişlemeden saatte 90 kilometreyi aşan bir şiddetle esen rüzgardan zarar görmemesi için limanda bağlı teknelerin sahipleri hazır bekliyor.Dün günün ilk saatlerinden itibaren başlayan şiddetli fırtına ve zaman zaman etkili olan sağanak yağmur nedeniyle ilçede günlük yaşam olumsuz etkileniyor. Foçalılar'ın hava muhalefeti nedeniyle evlerinden çıkmamaları ya da kapalı mekanları tercih etmesi nedeniyle günün her saati hareketli olan cadde ve sokaklar bomboş kaldı. Bazı kafe ve dükkanların tenteleri ve masaları zaman zaman saatteki hızı 90 kilometreyi aşan tam fırtına nedeniyle uçtu. Ancak, meteorolojinin önceden yaptığı fırtına uyarısı nedeniyle önceden alınan tedbirler sayesinde ilçede henüz önemli bir olumsuzluk yaşanmadı.

TEKNE SAHİPLERİ HAZIRLIKLIAncak fırtınanın yönü itibariyle en çok etkili olduğu bölge olan Büyükdeniz Limanı ve çevresinde bağlı olan yat ve teknelerin alınan önlemlere rağmen birbirine çarpması ya da halatlarının kopma ihtimali olması nedeniyle sahiplerine zor anlar yaşattı. Çok sayıda tekne sahibi herhangi bir olumsuzluğa anında müdahale edebilmek için teknelerinde hazır bekliyor. Karadeniz ve Marmara bölgelerinden avlanmak için bölgeye gelen büyük balıkçı tekneleri (gırgır tekneleri) sert hava nedeniyle Foça Balıkçı Barınağı'na çekildi. İlçede meteorolojinin uyarısına göre saat 18.00'den sonra fırtınanın batı yönünden esmesiyle daha büyük olumsuzluklar yaşanabileceği düşüncesiyle Foçalılar, tedbirlerini arttırmaya çalışıyor.Tekne sahiplerinden Tamer Yavuzbarut denizcilik tabiriyle 7 bofor şiddetindeki fırtınanın etkilerinden teknelerini korumak için hazır beklediklerini söyledi. Yavuzbarut, "Havanın akşam saatlerinde batıya dönmesi 18.00 - 21.00 saatleri arasında bu yönden şiddetli esmesi uyarısı var. Eğer eserse Foça'daki tekneler için büyük tehlike oluşturuyor. Bizde tedbir almaya çalışıyoruz" dedi.

ESNAF MAĞDUR OLDUİzmir'de, meterolojinin hem vatandaşlara hem de balıkçılara yaptığı kuvvetli lodos ve fırtına uyarısı karşılık buldu. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan lodos nedeniyle, Kordonboyu'nda deniz taştı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok işyerini su bastı. Öğleden sonra başlayan yağmur da, zaman zaman sağanak şeklinde yağdı. Birçok esnaf kendi çabasıyla dükkanlarına giren suları tahliye etmeye çalıştı. Şehrin birçok noktasındaki araç trafiğinde sıkışıklıklar meydana gelirken, trafik polisleri sıkışan trafiği açmak için önlem aldı. Kuvvetli esen rüzgar nedeniyle, ağaçlar da devrildi. Kordon'daki bir kafeteryada çalışan Özcan Gökay (22), "Her sene aynı durumu yaşıyoruz. Rüzgar biraz fazla esince manzara hep bu oluyor. Emekçinin hakkının yenmemesi lazım. Belediyenin buralara önlem alması lazım" dedi. Bir diğer kafeterya çalışanı Özkan Düz (24) de, "5 kişi kendi çabalarımızla suları tahliye etmeye çalışıyoruz. Burada yağmura karşı bir savaş veriyoruz. Belediyenin yapmış olduğu hiçbir çalışma yok. Bu nereye kadar böyle devam eder bilmiyoruz" dedi.

ANKARA'DA FIRTINADAN AĞAÇLAR DEVRİLDİ, BİNALARIN ÇATISI UÇTU

ANKARA'da, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle, şehrin pek çok yerinde ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu.Başkent'te, dün sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve fırtına, tüm şehri etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, rüzgarın hızı yer yer 70 ila 100 kilometre arasında değişirken, ağaçlar kökünden söküldü, ağaçların dallları kırıldı. Devrilen ağaçlar nedeniyle otomobiller zarar gördü.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kaldırımda bir ağaç kökünden sökülerek park halindeki 06 ABN 978 plakalı hafif ticari araç ile 06 BRY 530 plakalı otomobilin üzerine düştü. Bu sırada otomobilde bulunan Hacı Ahmet Odabaşı, eşi ve oğlu olaydan yara almadan kurtulurken, 2 araçta hasar oluştu.

"ZELZELE OLUYOR SANDIM"Daha önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle hastaneye geldiğini belirten Hacı Ahmet Odabaşı, işlemleri uzadığı için otomobilde bekledikleri sırada ağacın devrildiğini söyledi. Ağaç devrildiği sırada deprem olduğunu sandığını söyleyen Odabaşı, "Kütürtüyü duyduk. Herhalde zelzele oluyor dedim, arabadan indik ki kütük devrilmiş. Hanım, ben, oğlum bekliyorduk arabada. Bizde bir şey yok ama bizim arabanın arkası gitti. Arkadaki araba mahvoldu" dedi.

APARTMANIN ÇATISI UÇTUYenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde ise bir apartmanın çatısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülerek uçtu. Olayda yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

ETKİSİNİ SÜRDÜRECEKAnkara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kuvvetli rüzgarların bugün akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

ANTALYA'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR ANTALYA'da dünden itibaren etkili olan ve hızı 75 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar, denizde dev dalgalar oluşturdu. Finike ilçesinde ise bir iş yerinin çatısındaki sac kulübe uçtu.Antalya'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar şiddetini artırdı. Hızı gün içerisinde saatte 75 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Kentin tarihi mekanlarından Kaleiçi'nde bulunan Yat Limanı'na gelen yerli ve yabancı turistler, dev dalgalarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Dalgalar çok sayıda vatandaşın ıslanmasına neden oldu. Dalgalar sahil bandında bulunan 30 metrelik falezleri dövdü. Dalgaların boyu çoğu zaman falezleri aştı. Limanda bağlı teknelerin sahipleri ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem almaya çalıştı.

KULÜBE UÇTUŞiddetli rüzgar Finike ilçesinde de etkili oldu. Rüzgar nedeniyle sanayi çarşısındaki bir dükkanın üzerinde bulunan hava kompresörünün üzerini kapatan sac kulübe uçtu. Park halindeki aracın yanına düşen kulübe maddi hasara neden oldu. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

ALANYA SİSE TESLİM OLDUMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yapış ve fırtına uyarısı yaptığı Antalya'nın Alanya ilçesinde gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece ölçülürken, metrekareye 1,7 kilogram düştü. Rüzgarın hızı saatte 36 kilometreyi buldu. İlçenin yüksek kısımlarında ise sis etkisini gösterdi. Kütürüp, Tepe, Hacımehmetli, Bektaş, Türktaş, Paşaköy ve Asmaca mahallelerinde yoğun sis görüldü. Şehir merkezinde ise Alanya Kalesi'nde sis hakim oldu. Görüş mesafesinin bazı bölgelerde 1 metrenin altına düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına park ederek sisin dağılmasını bekledi. Yoğun sis ilçede yaklaşık 3 saat etkili oldu. Meteoroloji yetkilileri gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşları fırtına ve sele karşı uyardı.

FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYORAntalya'da gün boyunca etkili olan şiddetli rüzgar, akşam saatlerinde yerini yağmur ve fırtınaya bıraktı. Kentin genelinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, yağmur ise zaman zaman şiddetini artırarak devam ediyor. Saatteki hızı 75 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle kent merkezinde çöp konteynerleri ve ağaçlar devrilirken, bazı evlerin panjurları uçtu.

HASTANE DIŞ CEPHESİNDEN PARÇA KOPTUAntalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ise dış cephesinden bir parça yerinden söküldü. Hastanenin kadın doğum ve çocuk bölümlerinin yer aldığı binanın dış cephesinden yaklaşık 20 metre uzunluğunda dev bir parça, rüzgar nedeniyle koptu. Parçanın düşmesinin yol açtığı gürültü nedeniyle çevredekiler panik yaşadı. Hastanenin güvenlik görevlileri yere düşen parça etrafına şerit çekti, başka bir parça düşme ihtimaline karşı bölgeye kimse yaklaştırılmadı.Meltem Bulvarı üzerindeki bir kafenin önündeki ağaçlar da devrildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kök kısmında kırılan ağaçlar yaya kaldırımına ve yola düştü. Yola düşen parçalar vatandaşlar tarafından araç trafiğini etkilememesi için kaldırıldı. Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler de zor anlar yaşadı.Şiddetli rüzgarın bugün de devam edeceği be

KOCAELİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU, 2 BİNANIN ÇATISI UÇTU

KOCAELİ'nin Körfez ve Derince ilçelerinde, şiddetli rüzgar nedeniyle iki binanın çatısı uçtu. Kocaeli'nin Körfez ve Derince ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Körfez Yeni Yalı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı Ateş Apartmanı'nın ve Derince İbni Sina Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısı uçarak yan tarafta bulunan başka binaların üzerine düştü. Çatıların uçtuğunu gören vatandaşlar durumu zabıta ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın uçan çatısını ağaç kesme motoruyla keserek parçalar halinde kaldırdı.

KAYSERİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR CAMİNİN ÇATISINI UÇURDU

KAYSERİ'de, şiddetli rüzgar nedeniyle bir cami ile bazı evlerin çatıları uçtu. Park halindeki araçlar uçan çatılar nedeniyle hasar gördü.Kayseri'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Uğurevler Camisi'nin çatısı uçtu. Rüzgar nedeniyle ayrıca, bazı evlerin de çatıları uçtu. Çatılardan düşen malzemeler nedeniyle park halindeki bazı otomobiller zarar gördü. Çok sayıda otomobil kullanılamaz hale gelirken, Yol kenarlarında bulunan bilboard ve ağaçlar da yıkıldı. Yine, rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgarın bugün akşama kadar süreceği öğrenildi.

LODOSTA UÇAN ÇATI ARABALARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde şiddetli lodosun uçurduğu çatı park halindeki 1 kamyonet ile 2 otomobilin üzerine düştü. Araçlarda maddi hasara yol açan olayda şans eseri yaralanan olmadı.Mahmudiye Mahallesi 1'nci Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısı, şiddetli lodos nedeniyle yaklaşık 150 metre uçarak, Diriliş Caddesi üzerinde park halindeki bir kamyonet ile iki otomobilin üzerine düştü. Uçan çatının altında kalan araçlarda maddi hasar oluşurken, o sırada sokakta kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Çatı vinç yardımıyla kaldırılırken, caddedeki diğer çatıların uçmaması için önlemler alındı.

NİĞDE'DE UÇAN ÇATI ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ NİĞDE'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin uçan çatısı, seyir halindeki aracın üzerine düştü. Olayda, şans eseri yaralanan olmazken, yol trafiğe kapandı.Niğde'de dün akşam saatlerinde şiddetini artıran rüzgar, çatı uçması ve ağaçların devrilmesine neden oldu. Şiddetli rüzgar, eski Kayseri Karayolu üzerindeki bir iş yerinin çatısını uçurdu. Uçan çatı, seyir halindeki bir aracın üzerine düştü. Araçta hasara yol alaçan olayda, şans eseri yaralanan olmadı. Zarar gören elektik kabloları nedeniyle kesinti yaşanırken, yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, MEDAŞ, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı. Efendibey Mahallesi'nde ise devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan yol, belediye ekiplerince açıldı. Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi.

MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR VE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

MUĞLA genelinde etkili olan fırtına ve yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, önceki gün akşam saatlerinden başlayarak etkisini artıran şiddetli yağmur nedeniyle dün cadde ve sokaklar göle döndü. Karabağlar Yaylası'nda tarım arazileri, sular altında kaldı. 25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyü olan ve Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011'in Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde ise saatteki hızı 40 kilometreyi bulan lodos dev dalgalar oluştu. Kentte hayat olumsuz etkilenirken, şiddetli yağmurun bugün akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.

FIRTINA KIRKAĞAÇ İLÇESİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kırkağaç'ta dün akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına, çatıları uçurdu, ağaçları ve elektrik direklerini devirdi. Kırkağaç Tren İstasyonu'nun ilçe giriş ve çıkış bariyerleri de kırıldı. Ayrıca, Soma'dan Kırkağaç yönüne giden Süleyman Erdem'in kullandığı 45 R 1770 plakalı otomobilin üzerine refüjdeki elektrik direği devrildi. Aracın ön camından içeri giren elektrik direği, nedeniyle otomobildeki Erdem yaralandı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Erdem, Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Etkisini sürdüren fırtına, Tevfikiye Mahallesi 53 sokak üzerinde bir apartmanın kiremitleri yola uçtu. Şans eseri yaralanan olmazken, bir araçta hasar meydana geldi.

Manisa'da depremler sürüyor, halk tedirgin (2)CAMİ MİNARESİNDEKİ ÇATLAK BÜYÜDÜ

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, geçen 22 Ocak'taki 5.4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında 2 bin 500 yakın artçı sarsıntı nedeniyle çatlaklar meydana gelen Süleymanlı Çarşı Camii'nin minaresi tehlike saçıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, önceki gün saat 19.47'teki 4.3 ve 20.55'te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki iki depremin caminin minaresindeki çatlakların daha da büyümesine neden olduğu belirtildi.Süleymanlı Çarşı Camii Derneği Başkanı, emekli imam Ali Köksal, "Dün akşam yine 2 ayrı depremle sarsıldık. 14 gün önce meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deremde camimizin ikinci şerefesinin üzerinde alem bağlantısının olduğu bölümde çatlak meydana geldi. Minare şu an için tehlike yaratıyor, ilgililere bildirdik. İlgililer de gelip minaredeki hasarın yerini tespit etti. Caminin iki şerefesinden üst kısımdaki ikinci şerefenin alınıp, tek şerefeye düşürülmesine karar verildi. Ancak, şu ana kadar gelip, giden olmadığı gibi yapılan bir şey de yok. Tabi ki işin yoğunluğu da var, camimiz ibadete açık. Caminin içerisinde ibadete engel olacak bir hasar yok. Minarenin yakınındaki evde yaşayan 1 kişi vardı. O da şu ah evi terk edip, çadıra geçti. O nedenle çok büyük bir tehlike yok ama bir an önce minarenin yapılmasını istiyoruz" dedi.Akşam meydana gelen iki depremin merkez üssü olan kırsal Medar Mahallesi'ne yakın yerleşim merkezi Süleymanlı Mahallesi'ndeki bazı metruk binaların iç kısımlarda da çöküm ve çatlaklar oluştuğu bildirildi.

GECEYİ ÇADIRDA GEÇİRDİLER Öte yandan önceki gün akşam meydana gelen iki ağır depremin ardından evlerine girmeye korkanlar, Süleymanlı Mahallesi futbol sahası üzerine kurulan AFAD çadırlarında geceyi geçirdi. Çadırların önünde ateş yakıp, ısınmaya çalıştı. Psikolojilerinin bozulduğunu belirten Akhisarlılar, bir an önce depremlerin sona ermesi için dua ettiklerini söyledi.

ADIYAMAN'DA İŞÇİLERİN TAŞINDIĞI SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 15 YARALI

ADIYMAN'ın Kahta ilçesinde, işçilerin taşındığı servis minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Koçtepe köyü yakınlarında meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda çalışan işçilerin taşındığı Battal Yalçıner yönetimindeki plakası öğrenilemeyen servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile minibüste bulunan işçiler Ercan Arslan, Ekrem Cevheroğlu, Emrah Çavdar, Hasan Karadaş, Kadir Çavuş, Abdullah Öncü, İbrahim Kilinç, Abdulsamet Harmanşah, Ekrem Sayan, Mustafa Ertaş, Zeynel Abidin Yörük, Mahmut Delibaşı, Halit Yıldırım ve Zafer Eringin yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'DA OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI ŞANLIURFA'da, otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonetin sürücüsü Mehmet Karaca (20) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Halil Salman (25) yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale çevre yolunda meydana geldi. Kent merkezi yönünde giden Mehmet Karaca'nın kullandığı 63 AZ 431 plakalı kamyonetle İbrahim Halil Salman (25) yönetimindeki 06 PFR 04 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, iki sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 ağır yaralı, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Karaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı Salman'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

SİVAS'TA GERİ GERİ GİDEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde hızlı şekilde geri geri giden otomobilin çarptığı Hayati Saraç (50) hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. U.K. (31) yönetimindeki 58 YC 870 plakalı otomobil yolda hızlı ber şekilde ilerlerken yolda arkadaşı Ahmet Tecer ile yan yana yürüyen Hayati Saraç'a çarptı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Saraç, Yıldızeli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Saraç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kemarasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü U.K., polis tarafından gözaltına alındı.

DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ADANA'da, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Tolga Tufan (28), hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Tolga Tufan'ın kullandığı 33 NB 348 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Tufan, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Tufan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Öte yandan motosiklet, polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.

ESKİ POLİS ORMANDA ÖLÜ BULUNDU

ADANA'nın Çukurova ilçesinde, eski polis memuru ve koruma Feyzullah K., ormanlık alanda ölü bulundu.Olay, Çukurova'ya bağlı Topalak Mahallesi'nde geldi. Yol kenarından geçenler, iddiaya göre, ormanlık alanda hareketsiz yatan birini görünce polisi aradı. İhbarla bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, hareketsiz yatanın Feyzullah K. olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, 3 gündür ailesinin haber alamadığı ortaya çıkan Feyzullah K.'nin, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruyor.Bir süredir psikolojik sorunları olduğunu belirtilen Feyzullah K.'nin, emekli polis olduğu, Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sözlü'nün Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde korumalığını yaptığı öğrenildi. Feyzullah K.'nin, en son Büyükşehir Belediyesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi. Feyzullah K.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna götürüldü. Feyzullah K.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA YAPAN TIR'DA SIKIŞAN SÜRÜCÜ 2 SAATTE ÇIKARILDI

BOLU'da TEM Otoyolu'nda önündeki TIR'a çarpan, TIR'ın sürücüsü Sedat Ariş, sıkıştığı araçtan yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Rüzgarlı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Sedat Ariş idaresindeki 27 V 6152 plakalı TIR, önündeki Oğuzhan Şimşek'in kullandığı 06 SEV 08 plakalı demir boru yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada, Ariş'in kullandığı TIR'ın sürücü kabini yerinden çıkarak önündeki TIR'ın dorsesinin üzerine devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, İtfaiye, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Sedat Ariş, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Ariş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Ariş'in iyi olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 2,5 saat boyunca tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tekrar normale döndü.

20 METRELİK ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDEN YARALI KURTARILDILAR

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde şarampole yuvarlanarak ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Ramazan Karataş (71) ve eşi Saime Karataş (65) itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Sarıyer Mahallesi Fethiye-Antalya Karayolu üzerindeki kaza dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Ramazan Karataş'ın kullandığı 48 PL 110 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Yaralanan sürücü ramazan Karataş ve eşi Saime Karataş ters dönen otomobilde sıkıştı. Sürücü Karataş'ın cep telefonuyla yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 30 dakika boyunca şarampoldeki otomobili aradı. Kavaklı mevkisinde kaza yapan otomobili bulan ekipler, araçta sıkışan sürücü Karataş ve eşinin yardımına koştu. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Karataş Çifti, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ, SÜRÜCÜ YARALI ARKADAŞLARINI BIRAKIP KAÇTI

BURSA'da 5 arkadaşın bulunduğu otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçarken, sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Polis, kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.Kaza, gece yarısı Bursa-İzmir yolu Özlüce kavşağında meydana geldi. Balıkesir'den Bursa'ya gelen Turan Çavuş idaresindeki 08 K 1339 plakalı TIR'a, 10 H 6456 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralı arkadaşları Şeyzade N, Eray U., Ramazan Ç. ve Nevzat K.'yı olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı.Ağır yaralı olan Nevzak K, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, diğer yaralılar ayakta yapılan tedavilerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobildeki içki şişelerinin yola savrulduğu görüldü. Polis, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.TIR sürücüsü Turan Çavuş ise, çarpmanın etkisiyle TIR'ın istetme lastiğinin koptuğunu ve yaralıların yardımına koşarak durumu polis ekiplerine bildirdiğini kaydetti.

KARDEŞ CİNAYETİ SANIĞI, BABASINI SUÇLADI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, babadan kalma şehir içi yolcu otobüsü nedeniyle çıkan tartışmada, kardeşi Mehmet Ali Bacak'ı (36) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Deniz Bacak (56), duruşmada iki aileyi birbirine düşürdüğü iddiasıyla babasını suçladı ve sürekli tahrik edildiğini öne sürdü.Alanya çevreyolu üzerinde geçen yıl 28 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Deniz Bacak ile kardeşi Mehmet Ali Bacak arasında iddiaya göre babadan kalma şehir içi toplu taşıma otobüsü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Deniz Bacak'ın tabancayla ateş açması sonucu Mehmet Ali Bacak, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Ali Bacak, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ koltuk altı ve sağ bacağından vurulan Mehmet Ali Bacak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan ile 1 fişek ele geçirildi. Deniz Bacak ise olaydan sonra kaçtı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis ve jandarma ekipleri, firari Deniz Bacak'ın Manavgat ilçesi Side Turizm Merkezi'nde olduğunu belirledi. Şüpheli Deniz Bacak, jandarma tarafından 6 Haziran'da yapılan baskınla Side'de saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

'BENİ DEVAMLI TAHRİK EDİYORLARDI'Olayla ilgili Deniz Bacak'ın tutuklu yargılandığı dava Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Deniz Bacak, tutuklu bulunduğu Seydikemer Eşen Cezaevi'nden SEGBİS ile katılırken, Mehmet Ali Bacak'ın ailesi ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Deniz Bacak ifadesinde, iki kardeşi birbirine düşüren kişinin babası olduğunu iddia ederek, "Bu olayların bu hale gelmesinin sorumlusu babamdır. Ben annemi çok sevdiğim için mezarına gidiyordum. Selvi ağacı dikmiştim. Babam ile aramızı açmak için bu ağaçları kestiler. Babam ile aramızı açmak için kardeşlerimin yapmadıkları kalmadı. Daha önce de anlattığım gibi yayladan geldiğimde babam ve kardeşlerim kapımın önünde dikiliyordu. Babam ve kardeşlerim beni buldukları yerde devireceğim şeklinde sözler söylediler. Ben bir şey söylemeden eve çıktım. Beni devamlı tahrik ediyorlardı" dedi.

'ŞOKA UĞRADIK'Tanıklardan Salih Sünbül ise Deniz Bacak'ı bahçesinde çalıştığı için tanıdığını ve ekonomik olarak da destek olduğunu söyledi. Deniz Bacak'ın ailesiyle otobüs meselesi yüzünden bir husumeti olduğunu bildiğini anlatan Sünbül, "Ailesi geçinemiyordu. Babası ile kardeşleri Deniz'i sıkıştırıyordu. Benim yanımda çalıştığı sürece ben Deniz'i ailesinden korumaya çalıştım. Hatta 3 yıl önceden bu olaylar olabilirdi. Öldürmek isteseydi daha önceden de öldürebilirdi. Biz kendisini ikna etmiştik, yatıştırmıştık. Böyle bir olayın olacağı konusunda şoka uğradık. Ben sanığın cinayeti nasıl işlediğini anlayamadım. Kardeşini öldürme niyeti ortadan kalkmıştı, böyle bir durum yoktu, maddi durumu da iyileşmişti, işe girmişti" diye konuştu.Mahkeme heyeti delillerin toplanması ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Deniz Bacak'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIMIŞTIDiğer yandan, cinayet anı güvenlik kameralarına anbean yansımıştı. Kamera görüntülerinde, motosikletiyle seyir halindeki Deniz Bacak'ın yanına Mehmet Ali Bacak'ın aracıyla yaklaştığı görülüyor. Araçlarını park eden ikili bir süre tartışıyor. Ardından tabancasını çıkaran Deniz Bacak kardeşine ateş etmeye başlıyor. Yaralanan Mehmet Ali Bacak aksayarak aracına binip, geri manevra yaparak kaçmaya çalışıyor. Deniz Bacak ise aracın arkasından ateş etmeye devam ediyor. Kaçamayan Mehmet Ali Bacak bu kez aracı ağabeyinin üzerine sürerek onu duvara sıkıştırıyor. Ardından araçtan inen Mehmet Ali Bacak aksayarak görüntüden çıkıyor.

Kreşte öğretmen dehşeti; 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı KREŞ KURUCUSU AÇIKLAMA YAPTI

Düzce'de küçük çocuğun şiddet gördüğü kreşin sahibi Niyazi Bakan, yaşanan olayla ilgili açıklama yaparak, veliye bilgi verildiğini, olayı adli makamlara bildirdiklerini söyledi. Bakan açıklamasında, "Olay 4 Şubat tarihinde kameralarla görüntü kaydedilen ortak alanda gerçekleşmiş olup, anında kurum yönetimince olaya müdahale edilmiş, çocuk korumaya alınarak veliye gereken destek verilmiş, ivedilikle ilgili idari, kolluk ve adli makamlara bildirilmiştir. Bunun üzerine konuyla ilgili idari ve adli işlem süreci başlatılmıştır. Kurum olarak her zaman şeffaflık ve çocuğa faydalılık ilkesini prensip edindiğimizden, olay ört bas edilmemiş bizzat tarafımızdan gerekli müdahaleler yapılmıştır. Tüm çocuklarımız bizim için çok değerlidir ve bize emanettir. Bu sorumluluk bilinciyle hareket etmekte ve sorumluluğumuzun gereğini yerine getirme bilincindeyiz" dedi.Bakan ayrıca, kurumun şeffaf olduğuna dikkat çekerek, "Bizim kurumumuzun girişinde ve idare odamızda kamera vardır. Velilerimiz geldiği zaman giriş alanının içerisinde tüm koridorları ve ilgili alanları gönül rahatlığıyla görebilir. Biz bu olayın kamerayla tespitini yaptık ve velimize gösterdik. Gerekli işlemleri de yaptık. Bizim ilkemiz bir şeyi saklamak değildir. Bir şeyi ortaya koymaktır. Bunu ortaya koyarak gerekli müdahaleyi de yaptık zaten" diye konuştu.

DARBEDİLEN ÇOCUĞUN ANNE VE BABASI KONUŞTUKreşte şiddet gören çocuğun babası Selçuk Taşlı, olay anını anlatarak, "Oğlumuzu kreşe verdik. Kendi kişisel gelişiminin daha iyi olması için birinci gün eşim gitti, 1 saat birlikte oldular. Eşim dışarda veli bekleme alanında kameralar var, kameralardan çocuğu takip etti. Bir problem olmadı. İkinci gün işimden ben izin aldım ve ben gittim. Çocuğu kreş alanına bıraktım, montunu çıkardım. O sırada öğretmeni geldi. Hızlı bir şekilde ayakkabılarını giydirdi, bana bir şey demedi ve kendisini bana tanıtmadı. İçeri girdi bende kameradan oğlumu takip etmeye başladım. Diğer öğrencilerle durumu nasıl olacak, uyumu nasıl olacak? Her anne ve baba gibi bende merak ettim. Ben kameralardan oğlumu izliyordum, öğretmen nereye götürecek, ne yapacak diyerek. O sırada annem oğlumun çıkardığı montunu çantaya koymakla uğraşıyordu. Bir baktım daha vereli 1 dakika olmadan oğlumla öğretmen arasında bir mücadele var gibi geldi. O sırada kenara geldiler. Öğretmeni oğlumun üzerine çıktı ve darbetmeye başladı. Ben inanamadım. 'Anne Egemen'e mi vuruyor?' dedim. 'Evet' dedi. Koşa koşa direkt içeri gittim. Ben o ilk halini gördüm. Ben içeri gidene kadar, darp devam etmiş. Taki ben sınıfa girene kadar. Ben sınıfa girdim, oğlumu aldım ve oğlum çok şiddetli ağlıyordu. Daha önce böyle ağladığını görmedim. Oğlumu sakinleştirmeye uğraşırken, okul yetkileri bana oğlumun darp edilmediğini söyledi. Muhakkak bir yanlış anlaşılma vardır dediler. O esnada öğretmen 'ben oğlunuzu şu şekilde sevdim' dedi. Ben ısrarcı oldum ve güvenlik kameralarına geri dönüp izlemek istedim" dedi.Güvenlik kamerası kayıtlarını izlediklerini belirten Selçuk Taşlı, şöyle konuştu: "O sırada kurumun sahibi geldi ve 'bakalım' dedi. Öğretmenimizin bir şey yaptığına ihtimal vermiyoruz dediler. Geçtik kamera kayıtlarını ve görüntülerini görünce ben, 'Kusura bakmayın ben bu saatten sonra kurumu muhatap almıyorum, bundan sonra direk polise gidiyorum' dedim ve polisi çağırdım. Polisten sonra adli süreçler başladı. Bu bizim başımıza geldi. Biz anne ve baba olarak büyük bir travma atlatıyoruz. Oğlum büyük bir travma atlatıyor. Birey olma yolunda attığı ilk adımda böyle bir süreçle karşılaştı. İlerleyen süreçlerde ne olur hiç bilmiyorum. Ben yandım, eşim üzüldü, oğlum çok büyük günler atlatıyor. Biz yandık başka aileler yanmasın."

'ÇOK KÖTÜ GÜNLER YAŞIYORUZ'Öğretmen olan anne Derya Tuba Taşlı ise "Çocuğumu bakan birisi vardı. Zaten babaannesi mutlu bir şekilde çocuğuma bakıyordu. Ben çocuğumu birey olsun, bu birey olma yolunda kendisini geliştirsin, akranları ile eğitim görsün, kendisini daha mutlu bir çocuk hissetsin diye okula yöneldim. Araştırma yaptığımda da güvenilebilir bir okul olduğunu düşündüm. Çünkü bana bunun sözünü verdiler. İlk gün gittiğimde bir sıkıntı yaşamadım daha doğrusu 1,5 saatlik kısa bir sürecimiz oldu, gözlemleyemedim. Sonra ki günde eşim tarafından aranıp sen bu öğretmeni hiç fark etmedin mi diye sorduğunda ben şok oldum. O gün görev yapıyordum ve dersteydim. Sonrasında okula gittiğimde çocuğumu gördüm ve sakinleştirmek istedim. Ağlıyordu. İnanın çocuk bizi evde ağlarken görmesin, kötü bir etki bırakmasın diye düşünüyoruz. Sonrasında kamera kayıtlarını gördük, polisler gelmiş kamera kayıtlarını izlettiler. Hangi anne çocuğu o şekilde darp edilirken sakin şekilde izleyebilir. İlla ki istemsiz cevaplarım oldu. Kimse bunu istemez. Çok kötü günler yaşıyoruz" diye konuştu.

'ÖFKE KONTROL TESTLERİNİN YAPILMASI GEREKLİ'Bir eğitimci olarak kesinlikle onaylamadığı bir durum olduğunu ifade eden Derya Tuba Taşlı, "Bir kurumun öğretmenini çalıştırırken ki küçük yaş grubu 2-6 yaş öğrencilerin bulunduğu bir kurumda oranın sahipleri, kurucuları, öğretmen seçimi noktasında seçici olmaları gerekiyordu. Çünkü ikinci günde ilk iki dakikada bunu yapan bir öğretmen, kendi öfke kontrolünü sağlayamayan bir öğretmen böyle bir şey mümkün olamaz. Böyle bir insan mesleğini yapmamalıdır. Bu tip özel kurumların denetlenmesi gerektiğini, öğretmenlerin öfke kontrol testlerinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bugün bizim başımıza gelen bir olay, başka çocukların yaşamasını istemiyorum" dedi.

FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLANMIŞBu arada, küçük çocuğu darbeden öğretmen Yeliz Keskinli'nin, 2018 yılında FETÖ soruşturması kapsamında polis olan eşi ile birlikte 'Bylock' kullandıkları gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi. Bir süre sonra serbest kalan Yeliz Keskinli'nin öğretmenliğe devam ettiği öğrenildi.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ - Murat KÜÇÜK/ DÜZCE,

KAÇIRILDIĞINI İDDİA EDEN GENÇ KIZI KAMYONLA KURTARDILAR

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, bir apartmanın balkonundan sarkan genç kızı fark eden vatandaşlar, balkonun altına kamyon çekerek genç kızı aşağıya indirdi. D.C.(16) erkek arkadaşı tarafından kaçırıldığını iddia ederken, soruşturma başlatıldı.Dün öğle saatlerinde, Akyazı Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katındaki dairenin balkonundan sarkan genç kızı görenler, genç kızın intihara kalkıştığını düşünerek durumu polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, vatandaşlar balkonun altına kamyonu yanaştırarak aracın üstüne çıkıp genç kızı aşağıya indirdi. D.C. (16) evde zorla tutulduğu iddia etti.D.C. erkek arkadaşı R.Y. ve erkek arkadaşının kız kardeşi M.Y. tarafından önce ormanlık alana götürüldüğünü daha sonra ise geceyi geçirmesi için bulunduğu eve getirildiğini, zorla evde tutulduğunu iddia etti. Polis, genç kızın bulunduğu evde yaşayan Özbek asıllı kadının ifadesini aldı. Kadın ifadesinde, D.C.'nin R.Y. tarafından evine getirildiğini, sokakta kalmaması için eve aldığını söyledi.Akyazı Devlet Hastanesi'ne götürülen D.C. sağlık kontrolünden geçirildi. R.Y. ve M.Y. aranırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

HIRSIZLARIN DÖVÜP, İPLE BAĞLADIKLARI SUÇ ORTAĞINI POLİS KURTARDI

ADANA'da hurda deposunda dövülüp, iple bağlanan İlyas A.'yı polis kurtardı. Kendisini döven iki şüpheli ile birlikte motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen İlyas A.'nın, son hırsızlıklarını motosiklet sahibine söylemek istediği için de dövülüp, iple bağlandığı tespit edildi. Depoda yapılan incelemede ise ikisi parçalara ayrılmış 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi.Olay, bugün saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi 31021 Sokak'taki hurda deposunda meydana geldi. Hurda deposunda bir kişinin darp edildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Depoya gelen polisler, biri dövülüp, iple bağlanmış Suriye uyruklu 3 kişi buldu. Polisin olay yerinde yaptığı sorguda, diğer 2 kişi tarafından dövülüp, bağlanan kişinin İlyas A. olduğu belirlendi. İki şüpheli ile birlikte motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen İlyas A.'nın, son hırsızlıklarını motosiklet sahibine anlatmak istediği için dövülüp, bağlandığı belirlendi. Depoda arama yapan ekipler, ikisi parçalara ayrılmış 3 çalıntı motosiklet ele geçirdi. Üzerlerinden kimlik çıkmayan iki şüpheli ve İlyas A. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, depo sahibi ve çalışanları yakalamak için çalışma başlattı. Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

DOLMUŞLARDA YANKESİCİLİK YAPAN ŞÜPHELİ, YAKALANDI SAKARYA'da, dolmuşlarda yanına oturduğu kişilerin parasına çalan A.İ.C. (51) yakalandı. Gözaltına alınan A.İ.C. tutuklanırken, hırsızlık anları araçların güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Adapazarı'nda, dolmuşta yolculuk yapan H.A.'nın 850 TL parası çalındı. H.A.'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, aracın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, H.A.'nın parasını çalan şüphelinin A.İ.C. olduğunu belirledi. A.İ.C.'nin aynı suçtan sabıkası olduğu ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da tespit edildi. Polis, şüphelinin fotoğrafını dolmuş şoförleriyle paylaşarak, araçlarına bindiğinde haber verilmesini istedi. Dolmuşa binen A.İ.C.'nin polis ekiplerinin dağıttığı fotoğraflardaki kişi olduğunu anlayan bir şoför, telefonla polise güzergahını bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi dolmuştan inmeden yakaladı. Gözaltına alınan A.İ.C. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. A.İ.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 KATLI AHŞAP EV, ÇIKAN YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çıkan yangında 2 katlı ahşap ev, kullanılamaz hale geldi. İnegöl ilçesi kırsal Doğanyurdu Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde, İlhan Çakır'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden aile fertleri, koşarak evden çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangın, kısa sürede evin tamamını sardı. İtfaiye ekiplerince başlatılan çalışmada yangın 2 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL KUNDAKLANDI

ADANA'da park halindeki otomobil, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından kundaklandı. Bugün saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Aksantaş TOKİ otoparkında Esra Ü.'ye ait 01 DFE 06 plakalı otomobilin yandığını görenler vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alevler otomobili sarmadan söndürdü. Araçta inceleme yapan ekipler, otomobilin sağ çamurluğu ve bagaj kapağı üzerine benzin dökülerek yakıldığını tespit etti. Ayrıca ekipler, otomobilin yaklaşık 10 metre uzağında içi benzin kokan bir pet şişe buldu. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

ERDOĞAN: HİSAR-A FÜZE SİSTEMİNİ SURİYE SINIRIMIZA YERLEŞTİRECEĞİZ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "ASELSAN ve ROKETSAN tarafından tamamen milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemini, çok ama çok önemli görüyorum. Bu sistem, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde yüz başarıyla imha etti. İnşallah bu sistemi, mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkkale Yahşihan'da 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini (MAAT) Devreye Alma Töreni'nde konuştu. TSK'nın envanterinde bulunan mühimmatın çevreye zarar vermeden ayrılması ve ayıklanmasının kritik bir çalışma olduğunu belirten Erdoğan, "Bu tesis 2012 yılında yaşanan elim bir kazanın ardından faaliyetlerine ara vermişti. Tesisimizin yeniden devreye alınmasıyla önemli bir eksiğimizi gidermiş olduk. Yılda 3 bin ile 6 bin ton arasında kullanım dışı mühimmatı işleyecek bu tesis 'sıfır atık' ilkesiyle tüm ürünleri geri dönüşüme hazırlayacak. Bu tesisin ülkemize ve ordumuza kazandırılmasına emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu vesileyle ülke genelinde 'sıfır atık projesine' verdiği ehemmiyet sebebiyle de eşimin bu gayretlerinden dolayı müsaadenizle kendilerine de çok teşekkür ediyorum" dedi.

'BÜTÇEMİZ 60 MİLYAR DOLARLIK PROJE HACMİNE ULAŞTI'Türkiye'nin şu anda Suriye'de ve Libya'da doğrudan sahada mücadele veren, ayrıca Katar'dan Kosova'ya, Afganistan'dan Somali'ye kadar pek çok yerde askeri misyon görevi yürüten bir ülke olduğunu aktaran Erdoğan, "Türkiye'nin son 17 yılda savunma sanayinde yürüttüğü kritik çalışmalar olmasaydı, bugün bırakınız sınırlarımız dışını, kendi topraklarımızda bile terör örgütleriyle mücadele edemez hale gelebilirdik. Bu başarı tablosu çok uzun zahmetli ve fedakarlıklarla örülü bir gayretin sonucudur. Mesela 2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülürken bugün bu sayı 700'e yaklaştı. Savunma sanayisi bütçemiz, 5,5 milyar dolardan yaklaşık 11 katlık bir artışla 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaştı. İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında, karşımıza 75 milyar doların üzerinde bir büyüklük çıkıyor. Sektörün cirosu 2002 yılında 1 milyar dolarken bugün 9 milyar dolar düzeyine yükseldi. Daha önce neredeyse yok seviyesinde olan araştırma-geliştirme harcaması 1,5 milyar doları buldu. Bugün dünyanın en büyük savunma şirketleri listesinde 5 firmayla temsil ediliyoruz" diye konuştu.

'EN GÜZEL CEVABI MİLLİ SAVAŞ UÇAĞIMIZLA VERECEĞİZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerlilik ve milliliğin özellikle savunma sanayinde olmazsa olmaz bir şart olduğunu, son 17 yılda yaptıkları hamleler sonucunda yerlilik ve millilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıktığını kaydetti. Erdoğan, şöyle konuştu: "Suriye ve Libya'da karşılaştığımız durum, füze savunma sistemlerine daha çok önem vermemiz gerektiğini göstermiştir. Bu çerçevede ASELSAN ve ROKETSAN tarafından tamamen milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemini, çok ama çok önemli görüyorum. Bu sistem, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde yüz başarıyla imha etti. İnşallah bu sistemi, mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız. Sistemin geliştirilmesi ve menzilinin uzatılması çalışmalarını da hızlandırıyoruz. İlk yerli ve milli havadan havaya füzemizin üretilmesi amacıyla yürüttüğümüz proje kapsamında geliştirilen Bozdoğan görüş içi ve Gökdoğan görüş ötesi füzelerinin testleri de başarıyla gerçekleşti. Bozdoğan füzemizi inşallah en kısa sürede envantere alacağız. Bu başarı sayesinde uzun menzilli hava savunma sistemimiz Siper'in çalışmalarında da önemli ilerleme kaydettik."

'YERLİ SAVAŞ UÇAĞI 2023'TE HANGARDAN ÇIKACAK'Erdoğan, yüzde yüz yerli tasarım, ilk milli savaş gemisi olan Milgem'in dördüncü korvetini filoya kattıklarını, milli gemisavar füze sistemi Atmaca'yı bu gemiye entegre ederek atışını başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Erdoğan, "Bu gemileri artık ihraç etmenin de gururunu yaşıyoruz. Ada Sınıfı Korvetlerimizin devamı niteliğindeki Milgem Projesi'nin beşinci gemisinin inşasına da başladık. Havuzlu çıkarma gemimiz Anadolu'yu tamamlamak üzereyiz. İnşallah çıkarma gemimizi bu yılın sonunda Deniz Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Türkiye bu hacimde gemiye sahip sayılı ülkelerden biri olacaktır. Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı, inşallah 2023'te hangardan çıkaracağız. Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi milli savaş uçağımızla vermiş olacağız" dedi.

'BİZE LAZIM OLAN TOPYEKÜN BİR GÜÇ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamen milli tasarım olan Gökbey helikopterinin de test uçuşları sonrası seri üretime geçeceğini belirterek, şunları söyledi: "Daha fazla mühimmat taşıyan, son teknoloji elektronik harp ve silah sistemleriyle donatılmış, dünyada sadece iki örneği bulunan Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri projesine de başladık. Tank, hafif zırhlı araç, helikopter, insansız hava aracı ve füze sistemlerinin motor ve güç aktarma sistemlerinin geliştirilip üretilmesi amacıyla projeler başlattık. Yerli savaş uçağımız dahil, tüm platform ve sistemlerimizde, inşallah kendi motorumuzu kullanacağız. Savunma sanayiimiz sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, geleceğin harp teknolojilerini de şimdiden tasarlıyor ve hazırlıklarını yapıyor. Bize lazım olan, hem siyasi hem ekonomik hem askeri ayakları olan topyekün bir güçtür. Eğer Türkiye, son dönemde yaşadığı saldırıların, maruz kaldığı oyunların, üzerinde sergilenen senaryoların üstesinden başarıyla gelebilmişse bunu siyasi, ekonomik ve askeri gücünü aynı anda artırmasına borçludur."

'EKONOMİDEKİ SALDIRILARA RAĞMEN HEDEFTEN KOPMADIK'Milletin fitnecilere, bozgunculara, cuntacılara, darbecilere, vesayet heveslilerine, asla itibar etmediğini vurgulayan Erdoğan, "Hamdolsun ülkemizi nice badirelerden geçirerek bugünlere getirdik. Siyasette dünyada sesimizi dinleten, masada ağırlığı olan bir ülke haline geldik. Ekonomide uğradığımız onca saldırıya rağmen, hedeflerimizden kopmadık, yolumuzda kararlılıkla yürüyoruz. Askeri olarak ayak bastığımız her yerde farkımızı gösteriyor, dengeleri değiştiriyor, hayır duayla anıldığımız bir iklim oluşturuyoruz. Bu manzara karşısında yarınlarımıza çok daha güvenli şekilde bakabiliyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, Van'da meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

ERDOĞAN: TÜRKİYE CUMHURİYETİ, İNŞALLAH BU DÖNEMİ DE DEVLET-MİLLET DAYANIŞMASIYLA ATLATACAKTIR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketi, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazası, Elazığ depremi ve İdlib'deki saldırı sonucu gelen şehit haberleriyle ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derinden üzmüş, Elazığ depremi ve İdlib'te askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketi, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazası, Elazığ depremi ve İdlib'deki saldırı sonucu gelen şehit haberleriyle ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, paylaşımında "Felaketlere hazırlığımızı daha da güçlendirecek, yaralarımızı hızla saracak, afetlerden ve kazalardan etkilenen vatandaşlarımızı, şehitlerimizin ailelerini, gazilerimizi her zamanki gibi kucaklayacak ve onlara destek olacağız. İnşallah bu zor dönemlerden daha da güçlü çıkacağız" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır" dedi. Erdoğan, taziye ve birlik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan askerlerimize, itfaiye mensuplarımıza, korucularımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralıların acil şifa bulmasını temenni ediyorum.Art arda gelen felaketler, kazalar ve menfur saldırılar karşısında her zaman tek yürek, tek yumruk olan; gücünü, azmini ve metanetini tüm dünyaya defalarca gösteren Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır.Felaketlere hazırlığımızı daha da güçlendirecek, yaralarımızı hızla saracak, afetlerden ve kazalardan etkilenen vatandaşlarımızı, şehitlerimizin ailelerini, gazilerimizi her zamanki gibi kucaklayacak ve onlara destek olacağız. İnşallah bu zor dönemlerden daha da güçlü çıkacağız.Biz yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep birlikte TÜRKİYE olalım... Allah'ın izniyle aşamayacağımız engel yoktur. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte Milletimizin yanındayız."

BAKAN ALBAYRAK'TAN, MALATYA'DAKİ DEPREMZEDELERE ZİYARET HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklükteki depremden etkilenen Malatya'daki depremzedeleri ziyaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, 24 Ocak saat 20.55'te Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen Malatya'ya gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Albayrak'ı ziyaretinde Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yalnız bırakmadı. Bakan Albayrak, ilk olarak Yıldıztepe Mahallesi'ndeki binalarda incelemelerde bulunarak, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

'BİZ HER GÜN BURADAYIZ' Vatandaşlarla bir süre sohbet edip deprem bölgesine yapılacakları hızla hayata geçireceklerini belirten Bakan Albayrak, şunları söyledi: "Dünyaya örnek olacak şekilde bu süreci hızlıca yöneteceğiz. Çok geçmiş olsun, sizi dinlemeye geldik. Depremden sonra hemen bakanlarımız buraya geldi. Cumhurbaşkanımız burada, her gün biz buradayız, geliyoruz. Her gün Cumhurbaşkanımız soruyor, bugün aradı, yine konuştuk. Bizim işimiz bu, millete hizmet için geldik. Bu ülkenin başında öyle bir lider var. Allah başımızdan eksik etmesin tekrar çok geçmiş olsun."Daha sonra Malatya Valiliğine geçen Albayrak, Afet Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Bakan Albayrak toplantı sonrası kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Ziyaretten görüntülerAlbayrak'ın açıklamaları

BAKAN PEKCAN: GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI'NIN GÜNCELLENMESİ ZORUNLULUK HALİNE GELDİ

İZMİR'de Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve EBSO'nun düzenlediği Üye Ödüllendirme Töreni'nde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği (AB) ile aralık ayında görüşme gerçekleştirdiklerini açıklayarak, "Gümrük Birliği anlaşmamızın güncellenmesi, hem Avrupa Birliği çalışmalarında hem bizim çalışmalarımızda her iki tarafın da menfaatine. Dolayısıyla benim kendilerine önerim, siyasi ve politik tartışmaların başka bir mecrada yapılması, ticari ve ekonomik çalışmaların önünü tıkamaması yönünde. Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi artık bir zorunluluk haline geldi, üzerinde çalışıyoruz" dedi.İzmir'de Ticaret Odası (İZTO), Ticaret Borsası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından düzenlenen Üye Ödüllendirme Töreni, Balçova'daki bir otelde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. 3 odanın işbirliğinde düzenlenen törende her kurum kendi kriterleri doğrultusunda üyelerini ödüllendirdi. Ödüllendirilen iş insanlarının taşıdığı kriterlerden arasında ticari kazanç sıralamasına göre vergi rekortmenleri, ihracat ve döviz kazandıran faaliyetler, en yüksek yatırım yapanlar, Oda üyeliğinde 25 ve 50 yılı geçenler, en fazla tescil ücreti ödeyen firmalar, en fazla istihdam sağlayan kadın girişimciler gibi farklı kategoriler yer aldı. Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Anadolu'nun dış dünyaya açılan kapısı olduğunu, İzmirli olmanın saygılı, merhametli, sıcak ve samimi olmak anlamına geldiğini söyledi.

'İMKANLARIMIZI EGELİLER İÇİN SEFERBER ETTİK'Türkiye'de yer alan en büyük 500 sanayi kuruluşunun önemli bir bölümünün Ege Bölgesi'nde bulunduğunu da aktaran Bakan Bekir Pakdemirli, "Bizim de hükümetlerimiz döneminde, son 17 yılda Ege bölgemize ve özellikle İzmir'e yaptığımız yatırımlar, AK Parti'nin, millete ve memlekete bakış açısının somut bir örneğidir. Biz, çok iyi biliyoruz ki Ege bölgesi, Türkiye'yi doyuran önemli bir bölgedir. Çünkü Ege; bitkisel ve hayvansal üretimde toplam ülke üretiminin yüzde 14'üne sahip. Biz de bu potansiyel karşısında, Ege'nin çalışkan ve emektar insanına elimizden gelen bütün destekleri verdik, imkanlarımızı Egeliler için seferber ettik" dedi. 2018'de tarımsal desteklerin yüzde 13'ünü, Ege Bölgesi'ndeki çiftçilere ödediklerini açıklayan Bakan Bekir Pakdemirli, "Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza destek sağlamak maksadıyla, 422 milyon lira Orköy kredisi ve hibe desteği sağladık. 283 adet meteoroloji gözlem sistemi kurduk. Bunları sadece Egeli yahut İzmirli olduğumuz için yapmadık" diye konuştu.

'İNCİRDE 10 MİLYON DOLARLIK KAYBI ENGELLEDİK'Bakan Pakdemirli, "Kuru üzümde ihracat fiyatı geçen seneye göre, ton başına 200 dolar artmış, yani ülkemize ilave 55 milyon dolar gelir sağlanmıştır. Aynı şekilde, üretimdeki artışa bağlı olarak, ihracat fiyatının ton başına 500 dolara düşmesi beklenen kuru incirde düşüşü durdurarak, ihracatta oluşacak 10 milyon dolarlık kaybı da engellemiş olduk. Tabi sadece ihracat yeterli değil. Markalaşmamız, yani ürettiğimiz ürünlere birer hikaye ve katma değer katarak, dünyaya pazarlamamız gerekiyor" dedi. Pakdemirli, hedeflerinin olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Önümüzdeki dönemde, sözleşmeli üretim, kamu, özel sektör ve üniversite işbirliği, endüstriyel amaçlı lifli bitkilerin üretimi, organik ve organomineral gübre kullanımı, su ürünlerinde 2 milyar dolarlık ihracat hedefi, yeni damızlık üretim merkezleri, 2 milyon hektar alanın daha sulamaya açılması, 14,3 milyon hektar tarımsal arazinin toplulaştırması gibi konuları bizim ağzımızdan daha sıklıkla duyacaksınız."

9 İLÇEYE TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULACAKKonuşmasında Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri'nin önemli olduğunu aktaran Bekir Pakdemirli, "Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluşu için, 7 Kasım'da gerekli imzayı attım. Ayrıca İzmir'de, Dikili ilçesi dışında, dokuz ilçede daha Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruyoruz. Hayvancılık, seracılık, süs bitkileri ve su ürünleri sektörlerine önemli katkılar sağlayacak olan Ödemiş, Tire, Seferihisar, Bayındır, Bakırçay, Foça, Menderes, Kınık ve Torbalı ilçelerinde, proje ve yer seçimi çalışmalarına başladık. Bununla birlikte Ege bölgemizde Denizli-Sarayköy, Aydın-Efeler ve Manisa-Alaşehir Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB kurulması çalışmalarımız da hızla devam ediyor" dedi.

'AVRUPA BİRLİĞİ İLE ARALIK AYINDA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK'Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, yaptığı konuşmada Avrupa Birliği ile aralık ayında görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı. Pekcan, "Gümrük Birliği anlaşmamızın güncellenmesi, hem Avrupa Birliği çalışmalarında, hem bizim çalışmalarımızda her iki tarafın da menfaatine. Dolayısıyla benim kendilerine önerim, siyasi ve politik tartışmaların başka bir mecrada yapılması, ticari ve ekonomik çalışmaların önünü tıkamaması yönünde. Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi artık bir zorunluluk haline geldi, üzerinde çalışıyoruz" dedi. Ticaret savaşları, uluslararası korumacılık önlemleri, siyasi karışıklıklar, iç çatışmalar, protestolar, dünyada belirsizliklerin ön plana çıktığı bir dönemden geçildiğini aktaran Pekcan, "2019'da kasım ayı birinci çeyreğinde belirsizlik endeksi yayınlandı. Belirsizlik endeksi birinci çeyrekte yüzde 5 iken 2019'un üçüncü çeyreğinde yüzde 99.7'ye çıktı. Küresel ekonomi büyümesi 2020 için 3.9 öngörülürken, 2.9 gerçekleşti. Küresel ticaret hacminin artışı yüzde 4 iken yüzde 1.2 olarak gerçekleşti" diye konuştu.

'İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 85.9'Bakan Ruhsar Pekcan, "Önümüzdeki seneden beklentimiz yüksek. Bu büyüme rakamları son 18 yılın en düşük rakamları. Küresel korumacılık önlemleri, 2016-2017 döneminde dünyadaki ticaret hacminin 79 milyar doları kapsıyor. 2018-2019 döneminde korumacılık önlemlerine tabii küresel ticaretin hacmi, 747 milyar dolar. Yaklaşık 2 senede 10 katından fazla bir artış var. bizim korumacılık önlemlerine tabii olan ihracatımız, 2018'de 7.2 milyar dolar, 2019'da da 10.8 milyar dolar. Biz dünyadaki bu koşullara rağmen sizlerle beraber bu büyük rakamlarımıza ulaştık çok şükür. İhracat artış sıralamamız dünyada yedinci sırada. Allah'ın izniyle ocak ayında da yüzde 6.1 artış ile ihracatımızı 14 milyar 765 milyon dolar seviyesinde. Bugüne kadar en yüksek ocak rakamı gerçekleşti. İthalatımızda yüzde 9.1 yavaşlama oldu 2019'da. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85.9. Son 62 yılın en yüksek karşılama oranı. Dünyadaki tüm olumsuz koşullara rağmen Türkiye dinamik bir biçimde, tüm enerjisiyle yoluna devam ediyor. Biz 2020'ye daha inançlı, daha güçlü giriyoruz. Bundan sonra da hep beraber daha güzel işler yapacağız" dedi.

'ÜLKEMİZE YILLIK TOPLAMDA 235 MİLYAR DOLAR DÖVİZ KAZANDIRDIK'TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, "Kısa sürede, özel sektörden gelmiş olmasının farkını ortaya koydu. Ticareti ve gümrük işlemlerini kolaylaştıran pek çok adım atıldı. Onunla birlikte ihracatta yeni rekorlar kırdık, 182 milyar dolara ulaştık. Dünya ticareti durağanlaşırken, biz ihracatını artırmayı başaran az sayıdaki ülkeden biriyiz. Elbette bu başarı, İzmirli iş insanlarımızın ve tüm özel sektörümüzün de büyük emekleriyle mümkün oldu. Türk özel sektörü mal ihracatının yanı sıra, turizm, müteahhitlik ve taşımacılıktan da 53 milyar dolar döviz girdisi sağladı. Böylece ülkemize yıllık toplamda 235 milyar dolar döviz kazandırdık ki, bu da ayrı bir rekordur. Mal ve hizmet ihracatı gerçekleştiren tüm girişimci kardeşlerimle iftihar ediyorum" dedi. İzmir'in çok iyi üniversitelere, çok başarılı OSB'lere, serbest bölgelere, gayet aktif çalışan teknoloji geliştirme merkezlerine, uluslararası limanlara sahip olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizde, üretimin, ihracatın, teknolojinin lider şehirleri arasında. Tüm bu başarıların mimarı, İzmirli girişimci kardeşlerimle bir defa daha gurur duyuyorum. Elbette altyapı, ulaştırma ve lojistik alanlarında yapılan yatırımların burada büyük payı var. İzmir-İstanbul Otoyolundan sonra, İzmir-Ankara Hızlı Tren Hattı, Çandarlı Otoyolu ve limanıyla birlikte, İzmir, çok daha cazip bir iş ve yaşam merkezi haline gelecek. Peki, değerli dostlarım, sıkıntılarımız yok mu, var. Ama hepsini aşacak iradeye ve imkana sahibiz. Devletten tek isteğimiz, rakiplerle eşit şartlarda yarışma imkanı verin. Bizi mevzuata, bürokrasiye boğdurmayın, gerisini biz hallederiz" dedi.

'ŞEHRİN POTANSİYELİNİ KULLANACAĞIZ'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, şunları söyledi: "İzmir'de faaliyette bulunan tüm firmaların sorumluluklarının bilincinde olduğunu gururla söyleyebiliriz. İzmir doğu ve batının kesişim noktası olduğu çok özel bir şehir. İzmir Büyükşehir, İzmir'in değerlerini ön plana çıkararak, dünyadaki gelişmeleri bütünleştirmeyi amaçlayan kapsamlı stratejik plan çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. En önemli başlıklarımızdan biri de ekonomi. Küresel olarak ekonominin kırılgan hale geldiğini biliyoruz. İzmir'in de bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için şehrin potansiyelini kullanacağız." İzmir Valisi Erol Ayyıldız, konuşmasının başında Malatya ve Elazığ'da meydana gelen depremi hatırlatarak, "İzmir'deki iş insanları toparlanarak deprem bölgesindeki vatandaşların yanında oldu. Ben şahsım adına İzmir Valisi olarak herkese teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından, iş insanlarına ödülleri verildi.

CANAN KARATAY'DAN GRİBE KARŞI 'TİRŞİK ÇORBASI' ÖNERİSİ PROF. Dr. Canan Karatay, Kahramanmaraş'ta 'Andırın doktoru' diye bilinen meşhur 'tirşik çorbası'nın yüksek dozda antioksidan içerdiğini belirterek, "Bunu kışın bol bol yerseniz grip olmazsınız" dedi.İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Türkolog Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu ve Kahramanmaraş Kültür, Turizm, Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkanı Gökhanbüyük Dereli ile birlikte Kahramanmaraş'taki bir tesiste yöresel yemekleri tattı. İşletme sahipleri Mehmet ve Atilla Kanbur kardeşleri tarafından karşılanan ve kendisine karikatürleri hediye edilen Karatay, eli böğründe (yan yana), sömelek köftesi, tarhana çorbası, tirşik çorbası, cevizli sucuk, Maraş tarhanasının tadlarına bakdı.

'KIŞIN BOL BOL YERSENİZ GRİP OLMAZSINIZ'Karatay, Kahramanmaraş'a özgü 'Andırın doktoru' olarak da bilinen 'tirşik çorbası'nın çok sağlıklı olduğunu söyledi. 'Yılan otu', 'Yaban pancarı' olarak da bilinen zehirli tirşik otundan hazırlanan ancak fermantasyondan sonra pişirilen çorbanın özellikle kış mevsiminde tüketilmesi gerektiğini kaydeden Karatay, "Ben ilk defa görüyorum ve hakikaten çok zehirli bir otmuş. Fakat bir veya iki gece fermante yapıldığı zaman doğal olan her şey sağlıklı olur. Müthiş bir ekşi lezzeti var, çok güzel de hazırlanmış, hazırlayanın ellerine sağlık. Aşırı ekşi olmasının sebebi C vitaminin, yani çok yüksek doz antioksidan, doğal antioksidan içerdiğini gösteriyor. Bunu kışın bol bol yerseniz grip olmazsınız, viral enfeksiyon ve hiçbir enfeksiyonla karşılaşmazsınız. Zaten burada yerel olarak bunun için de doktor olarak, kış doktoru olarak kullanılıyormuş" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZI FABRİKADA YAPAY ŞEYLERDEN UZAK TUTMAK MECBURİYETİNDEYİZ'Maraş yemeklerini kadınların hazırladığı bir sanat eseri olarak değerlendiren Canan Karatay Elazığlı olduğunu ama Kahramanmaraş ile Elazığ'ın birbirine yakın değerleri bulunduğunu söyledi. Karatay, "Lokal değerlerimizi öne çıkartmak mecburiyetindeyiz. Fabrikada üretilen yapay şeylerden çocuklarımızı ve gençlerimizi uzak tutmak mecburiyetindeyiz. Bütün dünya artık buna döndü. Bütün dünya organik, doğal, yerel ve mevsimsel yiyeceklerin sağlık bahşedeceğini zaten kabul etmiş durumda. Ben kadınların yapmış olduğu bir sanat diye düşünüyorum ve az önce bir sanat sergisini gezmiş gibi hissettim" dedi.

'HAKKIMDA 56 TANE SUÇ DUYURUSU VAR'Prof. Dr. Canan Karatay, Mera yemeklerini tattıktan sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne geçerek burada düzenlenen bir söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgi veren Karatay, bir kalp profesörü, iç hatalıkları profesörü olarak senelerdir 'Kalp hatalığının, kanserin sebebi trans yağlardır, kesinlikle kolesterol değildir' demekten dilinde tüy bittiğini ve hala bunun mücadelesini verdiğini söyledi. Karatay, şöyle devam etti: "Soğuk sıkım zeytinyağı, ana sütünün aynısıdır, içerikleri aynıdır. Oranları değişik olabilir, birisi insandan geliyor diğeri meyveden geliyor. Ama bir tek farkları var; ana sütü hayvansal kolesterol içerir, soğuk sıkım zeytinyağı bitkisel kolesterol içerir. Kolesterol olmasa dünyada ne bitki olur ne insan ne de hayvan olur. Ama zeytinyağının riviera dediğimiz fabrikadan çıkan işlenmişi tehlikelidir ve kanser sebebidir. ve ben 'Bu kanser sebebidir' dedim diye riviera bana suç duyurusunda bulundu. Bu arada anti parantez söyleyeyim tam 56 tane suç duyurum var, mücadelem var. 56'ya çıktı geçen hafta. Rekora gidiyorum. 9 sene oldu konuşmaya başlayalı."Bu sırada salondan bir kişinin 'Meyve veren ağaç taşlanır' demesi üzerine Karatay, "Meyve verdiğim için değil, bazılarının meyvesini kısıtladığım için. Hepsi takipsizlik kararı alıyor ama devamlı şey yapıyorlar" dedi.

'KORONAVİRÜS VİRAL ENFEKSİYONDUR, KORKULACAK BİR ŞEY YOKTUR'Çin'de birçok kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü de değerlendiren Canan Karatay şöyle konuştu: "Koronavirüsünden bahsedelim. Bir viral enfeksiyondur, korkulacak bir şey yoktur. Mangalda kül bırakmıyorlar sevgili medyamız tabii ki. Virüsler hücre içine girer. Yani bir hayvanın, bir insanın akciğerine. Bu koronavirüs, akciğerdeki hücrelerin içine giriyor, solunum yoluyla bulaşması o demek. ve o hücre içine virüs büyür, çoğalır. Yani hücrenin içindeki besini kullanarak çoğalır ve de hücreyi parçalar. Sıkıntı da oradan başlar. Bütün grip enfeksiyonları aynı. Virüsler aynı değişmiyorlar. Çok ufak her sene kılıf ve renk değiştiriyor. Çok üçkağıtçılar yani halledemiyor insanlar. Bu kadar teknoloji ilerledi, asırlardan beri, dünya kurulduğundan beri daha virüsleri halledemedik. O halde hücre içine girmesini biz önlememiz lazım. Hücre içine girmezse hastalık olmuyor. Onun için de bağışıklık sisteminin güçlenmesi lazım."Karatay, konuşmasını Mevlana'nın 'Bir delil ile 40 alimi yendim ama 40 delil ile bir cahili yenemedim' sözüyle bitirdi.

'MARAŞ PAÇA, KORONAVİRÜSÜNÜ ÖNLER'Prof. Dr. Canan Karatay, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ndeki söyleşinin ardından Türkolog Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu ile birlikte paçacıya geçti. Burada işletme sahipleri Erdoğan ve Süleyman Sünbül kardeşler tarafından karşılanan Karatay, hemen Maraş paçası pişirilen ocağa geçti. Burada paça ustası Murat Sünbül, Canan Karatay'a Maraş Paçası'nın nasıl yapıldığını anlattı.Daha sonra paça hakkında açıklama yapan Karatay, paçanın süper besin olduğunu belirtti. Karatay, şunları söyledi: "O kadar süperdir ki, bizim gibi bütün yaşlıların ağrılarını giderir diz ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı. Kışın hastalıkları önler. Koronavirüsünü önler. Koronavirüsü ve diğer, bütün virüsler aynıdır zaten. Farklı bir virüs değil. Mangalda kül bırakmıyorlar ama vücudumuzun bağışıklık sistemi güçlü olduğu zaman hiçbir virüs hastalandırmaz sizi. Onun için sabah akşam kelle paçayı yemeyi ihmal etmeyiniz. Kollajeni çok iyidir, glukozamini çok iyidir. Eczanelerden glukozamini alıp sonra 'Kelle paça çok tehlikelidir' diye yayınlara inanmayın, güvenmeyin, bol bol kelle paça yiyin. Mikropları öldürür. Bağırsak florasını düzenlediği için hastalanmazsınız, kalp hastası olmazsınız, Alzheimer olmazsınız, grip olmazsınız, nezle olmazsınız, çocuklar aksırmaz, öksürmez."Daha sonra işletmenin genel müdürü Emrah Sünbül tarafından Canan Karatay'a ziyaretin anısına hediye verildi. Kahramanmaraşspor forması da hediye edilen Canan Karatay ve beraberindekiler paçacıdan ayrıldı.

FETHİYE'DE SU SAMURLARININ EKOLOJİSİ ARAŞTIRILACAK MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 'Su Samurlarının Işıklar Ülkesindeki Son Yuvası Akgöl' projesi kapsamında nesli tükenme tehlikesindeki su samurlarının ekolojisi araştırılacak.Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye önderliğinde Fethiye Turizm, Tanıtımı, Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Hayvan Destek ve Eğitim Derneği (HAYDED) iş birliğinde başlatılan projenin tanıtım toplantısı Devlet Su İşleri Fethiye Sosyal Tesisleri toplantı salonunda gerçekleştirildi. Yanıklar Mahallesi'ndeki Akgöl'e yerleştirilecek fotokapanlarla su samurlarının ekolojisinin inceleneceği projenin 1 yıl süreceği kaydedildi.Toplantıda konuşan, WWF Türkiye temsilcisi Mustafa Önder Ersin, nesli tehlike altındaki su samurunun korunması ve doğaya tekrar adaptasyonunun sağlanması için projeye destek verdiklerini söyledi. Ersin, "Sadece bizler değil hep beraber bu projeleri çoğaltmamız gerekiyor. Bu yıl doğa ve insanın tekrar barışmasını slogan olarak kabul ettik. İnşallah bu projemiz de başarıyla sonuçlanacaktır" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Sülün ise tabiata, üzerinde yaşayan insanların saygı duyarsa tabiatın da insanlara daha yaşanabilir bir ortam sağlayacağını dile getirdi.

KÖPEĞE EZİYET EDEN YABANCI UYRUKLU KİŞİYE 947 TL CEZA KAYSERİ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, köpek döverek eziyet eden yabancı uyruklu 1 kişiye 947 TL. adli para cezası uyguladı.Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesinin Kılıçarslan Mahallesinde bir köpeğe eziyet edildiği iddiası üzerine çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, yabancı uyruklu bir kişinin sokak köpeğine eziyet ettiğine şahit oldu. Köpeğe eziyet eden kişiye 947 TL. adli para cezası uyguladı. Dövülen köpek ise bakım ve tedavisi yapılmak üzere Molu Geçici Köpek Bakımevi'ne götürüldü. Barınakta veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan köpeğin aldığı darbeler nedeniyle vücudunda ödem oluştuğu kaydedildi.Öte yandan yaşanan yabancı uyruklu kişinin köpeğe şiddet uyguladığı anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin elinde sopayla köpeği kaldırarak yere attığı görüldü.

