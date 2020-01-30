DHA YURT BÜLTENİ - 1

30.01.2020 08:24 | Son Güncelleme: 30.01.2020 08:24

AKDENİZ'DE ART ARDA DEPREMLER

AKDENİZ'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 18 dakika sonra 4.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. Bu depremlerin ardından büyüklükleri 2.7 ve 4.4 arasında değişen 8 deprem daha gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Yunanistan sınırlarındaki On İki Ada (Dodecanese) açıklarında, bugün saat 04.28'de Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, Denizin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi. AFAD, depremin merkez üssünü On İki Ada'ya 58.2, Marmaris'e ise 148 kilometre olarak kaydetti. İlk belirlemelere göre, deprem Marmaris'te hissedilmezken, sokaklara çıkan ya da panik durumu gözlemlenmedi.

4.4'LÜK İKİNCİ DEPREM

Ayrıca bu depremin ardından, saat 04.46'da On İki Ada açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin derinliği 16.1 kilometre olarak ölçüldü.

8 DEPREM DAHA GERÇEKLEŞTİAkdeniz'de Yunanistan'ın On İki Ada açıklarında meydana gelen 5.4 ve 4.4 büyüklüğündeki iki depremin ardından, büyüklükleri 2.7 ve 4.4 arasında değişen 8 deprem daha gerçekleşti. Depremlerin merkez üssü Girit adasının doğusu, On İki Ada'nın ise güneydoğusu olarak tespit edildi.

"HİSSETMEDİK"DHA muhabirinin depremle ilgili sorusunu Marmarisli bir vatandaş, "Hissetmedik, ilk defa duydum" şeklinde yanıtladı.Marmaris'te geçen Salı günü de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------(MARMARİS)-Sokaklardan görüntüler-Röp.

(MUĞLA MERKEZ)-Detaylar

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS(Muğla),====================================

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye sınırındaki birliklere komando, mühimmat ve askeriraç sevkiyatları yapıldı.Türkiye'nin çeşitli birliklerinden yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar ile mühimmat yüklü kamyonlar ve komandoları tayışan araçlardan oluşan iki konvoy, dün güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçirilerek Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesine ulaştı. Mühimmat, askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan birliklere dağıtılacağı belirtildi.

GECE SEVKİYATITürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına gece saatlerinde zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat taşıyan araçlardan oluşan iki sevkiyat gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen ZPT, komando, iş makinası ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan iki askeri konvoy, gece saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Askeri konvoyun geçişi+++Konvoyun geçişi

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN(Hatay),=====================================

EVDE ÇIKAN YANGINDA 6 YAŞINDA MUHAMMED ÖLDÜ, 4 ÇOCUK YARALANDI ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, evde yalnız kalan Suriyeli 5 kardeş, çıkan yangında alevlerin arasında kaldı. Çocuklardan Muhammed Hassane (6) yaşamını yitirirken, 4 çocuk ise yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.Dün saat 17.00 sıralarında, Suriyeli ailenin oturduğu, Camikebir Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın birinci katındaki dairede, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Şarkikaraağaç Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeride Muhammed Hassane, kardeşi Abdurrahman (1) ile Ahmed (4), Eyhem (3) ve Yasin (1) kardeşlerin bulunduğu daireye kapıyı kırarak giren ekipler alevlere müdahale etti. Çocuklardan 2'si yerde hareketsiz yatar halde, diğer 3'ü ise bir köşede birbirine sarılmış ağlarken bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocuklar, ambulanslarla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Vücudunda yanık izleri bulunan ve dumandan etkilendiği tahmin edilen Muhammed Hassane yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan çocuklardan biri Isparta'ya sevk edilirken, diğer 3 çocuk ise Şarkikaraağaç'ta tedaviye alındı.Çocukların annelerinin pazara gittiği, iki kadınla dini nikahla birlikte yaşayan babanın işte olduğu, çocukların ise evde tek başına oldukları belirtildi. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yangın çıkan evden görüntü

Haber-Kamera: Hasan UĞUR/ ŞARKİKARAAĞAÇ(Isparta),=======================================

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MUSA, ÖLDÜ MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Sözen (14), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Kaza, dün akşam saatlerinde Muradiye yolu üzerinde meydana geldi. Manisa'dan Menemen istikametine giden Mehmet Can Öztürk (23) yönetimindeki 35 AP 8041 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Sözen'e çarptı. Sözen, çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sözen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Sözen'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, otomobil sürücüsü Öztürk ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza yerinden genel görüntü-Musa Sözen'in olay yerindeki cansız bedeni-Jandarma ekiplerinin olay yerindeki çalışması-Musa Sözen'e çarpan aracın görüntüsü-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,====================================

ANKARA'DA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

ANKARA'da, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen 1 kişi, yolun karşısına geçmeye çalışırken, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.Kaza, gece saat 00.30 sırlarında Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Söğütözü yönünde giden Serkan Can Polat yönetimindeki 06 ADR 961 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek için refüjden yola atlayan kimliği belirsiz 1 kişiye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari aracın ön camı üzerinde hareketsiz kalan yayanın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif yaralanan sürücü ise sağlık ekiplerince Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Üzerinde kıyafetleri bulunmayan yayanın, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülürken polis, ölen kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza yerinden görüntüPolis ekiplerinin çalışmasıHafif ticari araçtan görüntüYoldan görüntüGenel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,=====================================

ANTALYA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 8 YARALI ANTALYA'da, çarpışan 3 otomobilden 1'i karşı şeride geçip, 2 otomobile daha çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. 07 HM 023 plakalı otomobille aynı yöndeki 07 NEC 65 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri 07 ASN 982 plakalı otomobile çarptı. 07 ASN 982 plakalı otomobil savrularak, refüjü aşıp, karşı şeride geçti. Refüjdeki telleri parçalayan otomobil, karşı şeride geçip, 07 CPH 53 ve 07 AIM 045 plakalı otomobillere çarptı.Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Bulvar, çift taraflı trafiğe kapatılırken uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Belediye ekipleri araçlardan dökülen parçalar ile kırılan demir çitleri temizledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza yerinden görüntüler-Polis araçlarından ve ambulans görüntüleri-Kaza yapan araçlardan görüntüler-Temizlik yapan ekiplerden görüntüler

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,==========================================

OTOMOBİLLER TIR'LARA ÇARPTI: 5 YARALI TEM yolunun Düzce geçişinde, meydana gelen 2 kazada, 2 otomobil de önlerindeki TIR'lara çarptı. Kazalarda toplamda 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. İlk kaza, dün akşam saatlerinde TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mustafa Kuzu yönetimindeki 34 ER 0828 plakalı otomobil, Yusuf Asma'nın kullandığı 06 DP 3037 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsünün eşi Fatma Kuzu ile çocukları Emine, Recep ve Şevval Kuzu yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Kuzu ve çocukları Emine, Recep ve Şevval Kuzu tedaviye alındı. Aynı bölgede kısa süre sonra meydana gelen kazada, yine İstanbul yönüne giden Hasret Tural yönetimindeki 41 B 0949 plakalı otomobil, Lütfü Gübay'ın kullandığı 34 CNA 481 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Hasret Tural içerde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Tural, otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasret Tural tedaviye alındı. TIR sürücüsü Lütfü Gübay, "Ben sağ şeritteydim. Bir kütleme sesi duydum. Daha sonra kaza olduğunu anladım. Ben de yaralının çıkarılması için çaba harcadım" dedi. Kazalarla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Sıkışan sürücünün kurtarılma görüntüsüİtfaiyenin görüntüsüSağlık ekiplerinin görüntüsüKaza yerinden görüntüTIR şoförü ile röp ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,======================================

OTOMOBİL KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI: 2'Sİ ÇOCUK 4 YARALI KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, yağış nedeniyle yavaşlayan trafikte duramayan otomobil önündeki kamyonete çarptı. Kazada, otomobildeki çift ve 2 çocuğu yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 yolu Uzunçiftlik Gişeler mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Fevzi Ateş yönetimindeki 34 PP 076 plakalı kamyonet, sağanak nedeniyle yavaşlayan trafikte hızını düşürdü. Bu sırada arkadan gelen Şahin Yula'nın kullandığı 41 DH 229 plakalı otomobil, sürücüsünün yavaşlayamaması sonucu kamyonete arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, otomobilin içinde sıkışan sürücü Şahin Yula, eşi Işıl Yula ve çocukları Hira ve Cabbar Yula'yı bulundukları yerden çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Yula ailesi, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle D-100 yolu Ankara yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanırken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kamyonet sürücüsü Fevzi Ateş ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yerinden görüntülerYaralı kadının ambulansa bindirilmesiEkiplerin çalışmalarıDetay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/ KARTEPE(Kocaeli),============================================

Kayıp çiftçinin 37'nci günde cansız bedeni bulundu (2)CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kaybolduğu Musabozulduğu Yaylası'nda 37 sonra cansız bedeni bulunan Ali Kaçar'ın (63) cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaçar'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Cenazenin getirilmesiCenaze aracından tabutun çıkarılmasıCenazenin tabuta konulmasıCenaze aracına yerleştirilmesiEkiplerden genel görüntüCenaze aracının gidişi

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ(Mersin),=====================================

ÜNİVERSİTELİ GÜLİSTAN'IN ARAMA ÇALIŞMALARI 25'İNCİ GÜNDE DE SÜRDÜ

TUNCELİ'de, kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrenci Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 25'inci günde 50 kişilik ekip tarafından sürdürüldü.Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı çıktı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Gülistan'ın Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Hemen arama çalışması başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda üniversiteli genç kızın cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüğünü anlattı. Daha sonra ki günlerde ise Gülistan Doku'nun, köprü üzerinde çömelmiş halde, yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.Arama çalışmaları 25'inci gününe girerken, dünkü aramalar 50 kişilik ekip ile sürdürüldü. Uzurçayır Barajı Gölü'nde dalgıç polisler arama yaparken, jandarma arama kurtarma timleri de su altı kamerasıyla tarama çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler karadan da arama kurtarma köpekleriyle Gülistan'a dair iz aradı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Arama çalışmalarından görüntüDalgıçların arama çalışmalarıJAK timlerinin arama çalışmalarıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,====================================

ANKARA'DA 20 SOKAK HAYVANI ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜ ANKARA'nın Sincan ilçesinde, zehirli tavuk eti verildiği öne sürülen 20 sokak hayvanı, öldü.Olay, dün öğle saatlerinde Yenikent İlksen TOKİ Konutları'ndaki boş alanda meydana geldi. Sokak hayvanlarını beslemek için alana gelen gönüllüler, 2 sokak köpeğinin baygın halde yattığını gördü. Gönüllülerin ihbarıyla gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2 köpeği tedavi için veteriner hekime götürdü. Akşam saatlerinde tekrar alana gelen gönüllüler, 14 kuş ve 6 köpeğin daha zehirlenerek öldüğünü fark etti. Olay yerine gelen ekipler, hayvanların verilen tavuk etinden zehirlendiğini belirledi.

HAYVANSEVERLER NÖBET TUTTUOlayı haber alan hayvanseverler, bölgedeki diğer hayvanları korumak için nöbet tutmaya başladı. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan da alana gelerek nöbete katıldı. Özkan, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün akşam Sincan Yenikent'te 6 köpeğimiz ve 14 kuşumuz zehirlendi. Hayvana şiddete, vahşete, tecavüze hapis cezası gelmeli, belediyeler ceza kapsamına alınmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, belediyeler üzerinde idari yaptırım yetkisi olmalıdır. Başka türlü bu vahşetlerin önüne geçilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Özkan ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün personel sayısının artırılmasını da talep etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Köpekten görüntü

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,=====================================

EŞİNİ DÖVÜP, EVİ ATEŞE VERDİ ADANA'da sokak ortasında dini nikahlı eşi Ö.G.'yi (53) döven Ali Y. (51), gözaltına alınmamak için kendisini eve kilitledi. Evi ateşe veren Ali Y., kapıyı kırıp, içeri giren polisler tarafından kurtarıldı.Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69098 Sokak'ta meydana geldi. Bir kişinin sokak ortasında bir kadını dövdüğü ihbarı üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gelen polisler, Ö.G. isimli kadının dini nikahlı eşi Ali Y. tarafından dövüldüğünü belirledi. Ö.G.'yi koruma altına alan polis, kendisini eve kilitleyen Ali Y.'yi gözaltına almak istedi. İki katlı müstakil evin üst katındaki dairede bulunan ve alkollü olduğu gözlenen Ali Y., polisin çağrısına rağmen kapıyı açmadı. Evdeki eşyaları ateşe veren Ali Y., kapıyı kırıp içeri giren polis ekipleri tarafından alevlerin arasından çıkarıldı. Gözaltına alınan Ali Y., Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. Evdeki yangın da itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yanan evden görüntüİtfaiye erinin müdahale etmesiGözaltına alınan şüpheliEvin içindeki itfaiye erleriİtfaiye aracıSokaktaki polis araçları

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,=======================================

EVİN BACASINDA ÇIKAN YANGIN ZEYTİN TARLASINA SIÇRADI

BURSA'da ahşap evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradı. Yangın, ekiplerin 1 buçuk saatlik çalışması sonrası söndürüldü.Yangın, dün akşam saatlerinde İznik ilçesi Göllüce Mahallesi Sarıcakaya mevkiinde meydana geldi. Mustafa Çam'a ait ahşap bağ evinin bacası henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın, zeytin tarlasına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 buçuk saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, 8 zeytin ağacı da küle döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yangın anından görüntüler

Haber-Kamera: Hayri ŞEN/ İZNİK(Bursa),====================================

OTOMOBİLİNİ YIKAYAN SÜRÜCÜYE SİLAHLI SALDIRI

KARAMAN'da, akaryakıt istasyonunda otomobilini yıkayan sürücüye, 2 kişi av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırganlar bölgeden kaçarken, yaralanan sürücü de otomobiline binip, uzaklaştı. Polis, 3 kişinin de bulunması için çalışma başlattı. Olay, dün saat 13.30 sıralarında Karaman- Konya yolundaki akaryakıt istasyonuna meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, 42 GD 134 plakalı otomobiliyle, akaryakıt istasyonu geldi. Yakıt alan sürücü ardından otomobilini yıkamaya başladı. Bu sırada akaryakıt istasyonuna gelen kimliği belirsiz 2 kişi, sürücüye tüfekle ateş açtı. Sürücü yaralanıpken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Sürücü de otomobiline binip, uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede tüfekten çıkan saçmalardan bazılarının akaryakıt pompalarına isabet ettiğini belirledi. Saldırgan ve yaralının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Ambulansların petrolden çıkışıPolisin petrolde inceleme yapmasıİsabet alan pompadan detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,=======================================

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 7 KİŞİ TUTUKLANDI DENİZLİ'de, kaçırdıkları kişiyi kelepçeleyerek 3 gün boyunca alıkoydukları ileri sürülen 2'si kadın 7 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, adam kaçırma, gasp, zorla alıkoyma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarına karıştıkları öne sürülen bir organize suç örgütünü takibe aldı. Örgüt üyelerinin son olarak R.D. isimli kişiyi zorla kaçırıp, 3 gündür bir evde kelepçe takarak zorla tutup, gasp ettiğini tespit etti. Bunun üzerine önceki gün söz konusu eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2'si kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Eli kelepçeli olarak bulunan R.D. kurtarıldı. Evdeki aramada bulunan ruhsatsız 6 tabanca, 1 av tüfeği, 30 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 10 gram esrar, 8 ecstasy uyuşturucu hap ve çok sayıda mermiye el konuldu.Gözaltına alınan şüpheliler Barış D., Abdullah K., Deniz D., Cemil C., Ersin E., Hatice Ö., Taylan Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler polis nezaretinde adliyeye alınırken, Abdullah D.'nin annesi gözyaşı döktü. Şüphelilerin 7'si de tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Adliyeden görüntü-Polis ekiplerinden görüntü-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü-Bir şüphelinin annesinin ağlaması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,====================================

BODRUM'DA 7 BİN ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polisin bir otele düzenlediği baskında 7 bin şişe sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesindeki bir otelde yaz aylarında müşterilerine sunulmak üzere sahte alkol depoladıkları bilgisine ulaştı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen polis ekipleri, saat 20.30 sıralarında otele baskın yaptı. Operasyonda depoda yapılan aramada 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan otel yöneticileri S.C. ve M.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Ele geçirilen sahte içki şişelerinden görüntü

Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,=============================

Patenli magandalar trafiği alt üst etti (2)'HALA ANLAM VEREMEDİM'

Antalya'da cadde üzerinde görüntülediği patenli gençlerden biri tarafından aracı yumruklanan iş insanı Ali Korkmaz, o anları anlattı. Ali Korkmaz, "Akşam saatlerinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden geçerken, otobüsün arkasına tutunan gençleri gördüm. Biri yuvarlandı, düştü. Bu arada kameramla çekmeye başladım. Biri fark etti. Kapüşonunu kapattı. Bir şeyler söyledikten sonra aracın camına yumruk attı. İnanın hala anlam veremedim. Trafiği birbirine kattılar. Eziliyorlardı. Şikayetçi olacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Ali Korkmaz konuşurken-Korkmaz'dan detay görüntüler

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ ANTALYA,=======================================

BAKAN KOCA: CORONAVİRÜS'Ü İLK GÜNDEN İTİBAREN CİDDİYETLE ELE ALDIK SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki şüpheli vakalarda coronavirüs'e rastlanılmadığını, coronavirüs'ü ilk günden itibaren ciddiyetle ele aldıklarını belirterek, "Negatif çıkınca 9 kişilik kafile taburcu edilerek, Çin'e hareket etmiş oldu" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Elazığ depreminde enkaz altında kalarak yaralananları kaldırıldıkları İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde ziyaret etti. Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, ziyaret ardından gazetecilere coronavirüs ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de coronavirüs'e rastlanılmadığını kaydeden Bakan Koca, bakanlığın bilgilendirmesi dışında başka kaynakları inanılmamasını, coronavirüs'ü ciddiyetle ele aldıklarını belirten Koca, şunları söyledi: "Bu çerçevede Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye için önermediği kontrol yöntemlerini biz erken dönem tedbir amaçlı başladığımızı geçen gün de söylemiştim. Yani geçen Çarşamba'dan itibaren Dünya Sağlık Örgütü önermediği halde havaalanlarında termal artı gözlem odaları, negatif basınçlı ambulans ve 25 hastanemizde gözlem odalarında takibi yapılma üzere hazırlıklı hale geldik. Bu çerçevede özellikle bulaşıcı hastalık önleme yöntemlerini oluşturduğumuz bilim kurulunun yaklaşımları, önerileri doğrultusunda hızla devreye soktuk ve bugüne kadar da olabildiğince şeffaf bir şekilde çıkan sonuçları ve hastaların durumuyla ilgili bilgi aktarmaya çalıştık. Dün için Aksaray'da bahsedilen virüs şüphesi vardı. Bununla ilgili çıkan sonuç negatifti ve 9 kişilik kafileden 1 kişide hastalık belirtileri vardı. Sonuç negatif çıkınca 9 kişilik kafile taburcu edilerek, Çin'e hareket etmiş oldu. Ayrıca Türk vatandaşı 2 kişi de yakın temasta tercüman ve tur operatörü gibi yine Aksaray'dan hastaneden taburcu edilerek, İstanbul'da oturdukları için onlar da evlerine gitmiş oldular. Son günlerde bu konuda yanlış bilgi aktarımları dünyada olduğu gibi ülkemizde de benzer yaklaşımlar var. Bugün içinde İzmir'de şüpheli yine bir vakanın olduğu bir Türk vatandaşı Çin'den gelen, ateş yakınmasıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek müracaat etmesiyle şüpheli bulunup, devamında numuneler alınıp, yapılan tetkikler sonrası H1N1 olarak sonucu çıktı ve hasta Malezya'ya gitmek istediğini bu gece veya yarın taburcu edilerek, Malezya'ya gitmiş olacak. Ayrıca İstanbul'da bir hastanemizde 17 yaşında bir hastanın ateş yakınmasıyla müracaat etmesi devamında yapılan tetkiklerle yine bademcik iltihabı tanısıyla taburcu edilen herhangi bir gözlem altına alınma durumu olmayan bir hastamız. Biz bundan sonraki süreçte de özellikle ilk günden itibaren Dünya Sağlık Örgütü ve dünya bu konuda daha hassasiyet göstermediği bir dönemde hem bütün Çin'den gelen yolculara termal kamera, muayene takibi, artı negatif basınçlı ambulans, sedye ve gözlem takibini de hastanelerde yapmak üzere hazır hale getirmiştik."

'2 GÜN İÇERİSİNDE BU DURUM ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK DİYE DÜŞÜNÜYORUM'Bakanlık bünyesinde bilim kurulu oluşturduklarını ifade eden Bakan Koca, "Bakanlık bünyesinde oluşturduğumuz bilim kurulunun önerileri doğrultusunda hareket ettik. Ayrıca halk sağlığı bünyesinde de operasyon masası oluşturduk. Dolayısıyla bu süreçte bakanlık olarak tedbirli olduğumuzu, bütün tedbirleri aldığımızı ve Çin'den gelen biriyle temas olma durumunda ateş, öksürük veya nefes darlığı şikayet olduğunda en yakın sağlık kuruluşuna müracaatı öneriyoruz. Bu anlamda bakanlığın bilgilendirilmesi dışında herhangi bir yanlış bilgi kaynaklarına itibar edilmemesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Çin'den gelmek isteyen vatandaşlarımız, şu an herhangi bir hastalık bulgusunun olmadığını biliyoruz ve hastalık bulgusu olmayan vatandaşlarımız ve Türkiye'ye gelmek isteyen vatandaşların da olduğunu biliyoruz. Bu anlamda 35 kişiye yakın müracaatın olduğunu ve hazırlıklarımızı bu çerçevede yaparak, ambulans uçağa dönüştürülen bir uçakla almayı planladığımızı ve yine bilim kurulunun önerileri doğrultusunda enfeksiyon hastalıkları konusunda uzmanları ve sağlık ekiplerinden oluşan bu konuda deneyimli bir ekibin buradan giderek, Çin'de gerekli muayeneleri yaptıktan sonra bilim kurulunun önerisiyle alınacak tedbirlerle Türkiye'ye getirmeyi düşünüyoruz ve Türkiye'ye getirdikten sonra da yine muayeneleri yapılarak, 14 günlük bir zaman diliminde gözlem altına alınarak takip edilmesini bilim kurulu öneriyor. Bu anlamda herhangi bir hastanemize değil, daha önce taşınan bir hastanemize Ankara'da bu konuyla ilgili tedavileri sürdürmek üzere sadece bu hastalara özel bütün hazırlıklarımızı yaptık. Başka bir hastamızla teması olmayacak. 14 günlük takip sonucu bilim kurulunun önerileri doğrultusunda hareket edilmiş olacak. Biz yurt dışından Türkiye'ye gelmek isteyen vatandaşımızı, yalnız bırakmak ve sahipsiz bırakmak istemiyoruz. Çin hükümetiyle görüşmeler yapılıyor, 2 gün içerisinde bu durum çözülmüş olacak diye düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Bakan Fahrettin Koca'dan detayBakan Fahrettin Koca'nın konuşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,=====================================

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERDEN SİYAH ÇELENKLİ TAKVİM TEPKİSİ

AFYONKARAHİSAR'da, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesi üyeleri, 10 yıldır dernek bünyesinde çıkarılan Şehitler Takvimi'nin bu yıl belediye tarafından bastırılmasına tepki gösterdi. Şehit aileleri ve gaziler, belediyeye siyah çelenk bıraktı.Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesi'nce tanıtımı yapılan 2020 Yılı Şehitler Takvimi'nin 10 yıldır kendilerine ait olduğunu, bu yıl ise kendilerindeki verilerin alınarak, belediye tarafından farklı bir tasarımla basıldığını belirterek, tepki gösterdi. Dernek binasında toplanan şehit aileleri ve gaziler, ellerinde Türk bayraklarıyla üzerinde 'Üzgünüz' yazan siyah çelenkle Afyonkarahisar Belediyesi önüne yürüdü. Burada konuşan Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, son 10 aydır derneklerinin yıpratılma ve yok sayılma politikasıyla karşı karşıya kaldığını savundu. Bugüne kadar yaşadıkları olayları şehit aileleri ve gazilere yansıtmamaya çalıştıklarını aktaran Kumartaşlı, "Dün yaşanan 2020 Yılı 'Şehitler Takvimi' tanıtımı sabrımızı taşırmıştır. Biz, önceki Afyonkarahisar Belediyesi yönetimiyle 10 yıldır, Şehitler Takvimi bastırdık. Yeni göreve gelen belediye başkanlığı özel kalemini arayarak, '2020 Şehitler Takvimi bastırılacak mı bastırılmayacak mı?' diye sorduk. Ertesi gün verilen cevapta 'Hazırlığınızı yapın, Şehitler Takvimi belediye başkanlığı tarafından bastırılacaktır' denildi. Biz de bunun üzerine, 10 yıllık emeğimiz olan çalışmayı tasarımcımıza hazırlattık. Belediye Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü, hazırladığımız verileri 25 Aralık günü arayıp, istedi. Biz de inandık, güvendik. Belediyemize ilettik. Zaman geçti. 'Ne oldu?' dedik. 'Yeniden tasarım yapıyoruz' dediler. Dün de 2020 Yılı 'Şehitler Takvimi' tanıtımı yapıldı. Kelime oyunuyla elimizden verilerimizi çalarak, Afyonkarahisar Belediyesi bir takvim basmıştır. Bu takvim 10 yıldır Şehitler Takvimi olarak yayınlanıyor. Şimdi ise bu takvim Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek takvimi olarak yayınlanmıştır" dedi. Kumartaşlı, yapılanın emek hırsızlığı olduğunu belirterek, şehitlerin siyasete alet edildiğini söyledi. Konuşmanın ardından grup, belediye binasına siyah çelenk bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Şehit ailelerinin belediye binası önünde toplanma anıEski takvim ve yeni takvim görüntüsüİsmail Kumartaşlı'nın açıklamalarıBelediye binasına siyah çelenk bırakılması

Haber-Kamera: Mustafa KILINÇ/ AFYONKARAHİSAR,===============================================

GEBZE'DE 'HALK BULUŞMALARI' SORUNLARI ÇÖZÜYOR GEBZE Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çarşamba günleri vatandaşlarla birebir görüşerek sorun ve sıkıntılarını öğreniyor. Büyükgöz, 'Halk Buluşmaları'nın, vatandaşların sorunlarını öğrenmek için adeta laboratuvar olduğunu, sorunları buna göre çözüme kavuşturduklarını söyledi.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çarşamba günleri düzenlenen 'Halk Buluşmaları'nda vatandaşlarla görüşerek sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor. Büyükgöz, vatandaşlar arasında sadece bir masa olduğunu ve halkın toplum içinde söyleyemediği sıkıntıları burada rahatlıkla söylediğini belirtti. Büyükgöz, her çarşamba günü belediyede 'Halk Buluşmaları' yaptıklarını, ayrıca her mahallede rutin olarak 'Halk Meclisleri' toplantıları yaptıklarını söyleyerek, "Bu programda vatandaşla aramızda sadece bir masa var ve hiç kimsenin duymadığı ve hiç kimsenin fark etmediği bir konuşma yapıyoruz. Burada da vatandaşımız özelini, mahremini bizimle paylaşıyor. Çok değişik hayat hikayeleri dinliyoruz, çok değişik sorunları burada çözmeye çalışıyoruz. Temel olarak insanlarımız belki iş talebiyle geliyor ama onun ötesinde aile içi sorunları, aile içi meselelerinin çözümündeki tıkanıklığı, çaresizliği burada paylaşıyorlar. Toplum içerisinde söyleyemedikleri konuları biz burada onlarla konuşmuş oluyoruz" dedi.

'BUNUN İHTİYAÇ OLDUĞUNU HİSSETTİK'Büyükgöz, vatandaşların sorunlarını çözmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Halk Buluşmaları programını bir ihtiyaç olarak hissettik ve başlattık. İnşallah görev süresince de bu programı devam ettireceğiz. Çünkü insanımızın gerçekten derdini paylaşmak istediği, içini açmak istediği konuları var ve bunları çözmek için de çare arıyor. Biz de bunları kanunlar çerçevesinde, imkanlar çerçevesinde burada not alıyoruz ve daha sonrasında bunların çözümünü vatandaşa sunmaya çalışıyoruz. Bu programlarda her hafta 100-120 civarında insanımız bizi ziyaret ediyor. Bugüne kadar 3 bin 500 vatandaşı dinlemiş olduk" diye konuştu.

'HALK BULUŞMALARI BİZİM LABORATUVARIMIZ GİBİ'Büyükgöz, 'Halk Buluşmaları' sayesinde halkın sorunlarını öğrenerek, çözümü konusunda çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: "Bu programların en büyük faydası biz Gebzemizde yaşayan insanlarımızın demokratik yapılarıyla beraber, sosyal sorunlarını, sosyal sıkıntılarını yakinen izlemiş oluyoruz. Örneğin; çocuğu uyuşturucu bağımlısı bir anne geldiği zaman yaşamış olduğu sorunları aktarıyor, dolayısıyla biz uyuşturucuyla mücadelede ne tür tedbirler almamız gerektiğini buradan ders çıkarıyoruz. Bu çerçevede belediyemiz ailelere psikolojik ve sosyolojik destek veriyor. Diyetisyen hizmetlerimiz var. Özellikle hanım kardeşlerimiz fazla kilolarından dolayı aile içi huzursuzluk yaşadığını söylüyor. Biz de onlara diyetisyen hizmeti vererek sağlığına kavuşmalarında yardımcı oluyoruz. Bu da belediye hizmetinin ne anlama geldiğini bize test ettirmiş oluyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Başkanın vatandaşlarla görüşmesi-Salonda bekleyen vatandaşlardan görüntü-Başkan ile röp.

Haber-Kamera: Haluk TURGUT - Ceylan DEMİR/ GEBZE(Kocaeli),=============================================

ANNE VE BABASININ BIRAKTIĞI TORUNLARINA 10 YILDIR GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

BOLU'da yaşayan Ayşe Karadavut(65), eşinden boşanan oğlunun, kendisine bırakıp gittiği 2 torununa, 10 senedir gözü gibi bakıyor. Yokluk ve zorluklar içinde torunlarını büyüten Karadavut, "İkisi de beni hem anne hem de baba biliyor. Küçük çocuk 'Benim annem de yok babam da yok. Annem de sensin babam da sensin' diyor. Onları kimseye vermem. Ölünceye kadar bakacağım" dedi.Bolu Ovadüzü Mahallesi'nde torunları ile yaşayan 65 yaşındaki Ayşe Karadavut'un oğlu Halis ile gelini yaklaşık 10 sene önce boşandı. Boşanma esnasında mahkeme daha 6 aylık olan A.K. ile 2 yaşındaki A.K.'nin velayetini babaya verdi. Boşandıktan sonra, 2 kız çocuğunu babanneleri Ayşe Karadavut'a bırakan baba Halis Karadavut, Bolu'dan ayrıldı. Oğlunun kendisine bıraktığı 2 torununun bakımını üstlenen babaanne Ayşe Karadavut, 10 yıldır onlara gözü gibi bakıyor.Daha oğlu boşanmadan önce eşinin kaybeden ve bu nedenle Gerede'den Bolu'ya çalışmaya gelen Ayşe Karadavut, girdiği geçici işler ve komşularının yardımları ile küçük torununu 11 büyük torununu ise 12 yaşına getirdi.

YETİŞTİRME YURDUNA VERDİ, DAYANAMAYIP GERİ ALDIİlk yıllarda bakamayacağını düşündüğü torunlarını yetiştirme yurduna veren ancak gönlü razı olmadığı için 1 hafta sonra geri alan Ayşe Karadavut, hem Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden kendisine bağlanan bakım maaşı hem de eşinden kalan yaklaşık bin liralık emekli maaşıyla torunları ile yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Karadavut, 2 torunu ile birlikte, merkeze bağlı Ovadüzü Mahallesi'nde kiraladığı cam yerine naylonla kaplı 2 gözlü sobalı evde yaşamlarına devam ediyor.Ayşe Karadavut, oğlu ve eski gelininin çocuklarla ilgilenmediğini ifade ederek, "Şimdi ikisinin de bana hiç faydaları yok. Görmüyorum da. Gerede'de bir oğlum daha var. O bazen ilgilenir çocuklarla ve benle. Sağdan soldan komşular yardım ediyor. Onların yardımlarıyla idare ediyorum. Kömürümü eski çalıştığım fabrika getirdi. Ramazan ayında da komşularım ve beni tanıyanlar yardım ediyor. Onlarla idare ediyorum." dedi.

"ÖLÜNCEYE KADAR BAKACAĞIM ONLARA"Ömrü ve sağlık şartları elverdiği sürece torunlarına bakmaya devam edeceğini de dile getiren Ayşe Karadavut, "Çocuklara bakacağım. Onları kimseye vermem. Ölünceye kadar bakacağım onlara. Çocukları bu hale getirdim büyüttüm kimseye vermem. Annesinin de babasının da nerde olduklarını bilmiyorum. Haberim yok ikisinden de. Gittikleri günden sonra bir daha hiç görmedim. Ne oğlumu gördüm ne de gelinimi. Küçüğü zaten bilmiyor annesiyle babasını, gittiklerinde beşikte 6 aylıktı. Öteki de hiç sormuyor. İkisi de beni hem anne hem de baba biliyor. Küçük çocuk 'Benim annem de yok babam da yok. Annem de sensin babam da sensin' diyor." diye konuştu.

"KİME BOYUN BÜKECEĞİM?"6 ay önce çalıştığı bir beyaz et firmasından bacağının kırılması nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığını anlatan Ayşe Karadavut, "Benim bacağım kırıldı da ikisi de yanıma oturup 'Babaanne sana bir şey olursa biz ne yapacağız' diye ağladılar. Sabah 6'da kalkıyorum. Onların karnını doyuruyorum. Büyük kız 7'de servise biniyor. Küçüğü de evin yakınındaki okula gidiyor. Öyle böyle büyüteceğim. Benim ihtiyacım var. Ama kimden isteyeceğim. Kime boyun bükeceğim ki. Bu şekilde idare edeceğim artık. Bunlar böyle büyüyüp gidecek işte." dedi.

"YURTTA KALMALARINA DAYANAMADIM"Karadavut, torunlarını kendine ilk bıraktıkları dönemde yetiştirme yurduna verdiğini ama sonradan dayanamayıp aldığını da söyleyerek, şöyle konuştu: "Çocuklar yurtta 1 hafta durdular. Ben iş yeriyle anlaşma yaptım. Çocuk getireceğim arabaya alır mısınız? dedim. Onun için bir hafta verdim yurda çocukları. Ondan sonra aldım çocukları. Yurtta kalmalarına dayanamadım. Çocuklar evden gidiverince tek başıma kalınca üzüldüm. Mecbur geri aldım. Kendim verdim kendim aldım. İşe gidip gelirken yanımda götürdüm çocukları. Çalışırken de arabanın kenarıma koyardım orada dururlardı. Öyle öyle büyüttüm onları."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Ayşe Karadavut ile röportaj-Camları olmayan evin görüntüsü-Soba yakması-Yemek yapması-Odun kesmesi-Ev işleriyle uğraşması-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,==================================

YERLİ VE MİLLİ YÜKSEK HIZLI TREN ESKİŞEHİR'DE ÜRETİLECEK ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek hızlı trenlerinin Eskişehir'deki TÜLOMSAŞ bünyesinde üretileceğini açıkladı. Bu alanda dünyada söz sahibi olmaya kararlı olduklarını ifade eden Bakan Turhan, "Şu anda bu fabrikanın Ar-Ge merkezinde 100'ün üzerinde mühendisimiz çalışıyor. İnşallah bu mühendislerimizin yaptığı çalışmalar, üreteceği projeler ve bunların imalata dönüşmesiyle yollarımızdaki insanımızı taşıyacak olan, yüksek hızlı tren teknolojisiyle taşıyacak olan milli yüksek hızlı trenimizi de burada inşa etmiş olacağız" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'dan yüksek hızlı trenle Eskişehir'e geldi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı tarafından karşılanan Bakan Turhan, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) fabrikasına geçti. Burada tesisleri ve üretim alanlarını inceleyen bakan Turhan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel elektronik (DE 10 001) manevra lokomotifinin ilk prototipini kullanıp, test etti.TÜLOMSAŞ tarafından üretilen araç yük vagonu hakkında bilgi alan Bakan Turhan, ardından Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Devrim müzesini gezdi. Sergilenen beyaz renkli Devrim otomobilinin direksiyonuna geçen Bakan Turhan, "Devrim'in seri imalatını yapamadık ama inşallah TOGG'yi yapacağız" dedi.

'YÜKSEK HIZLI TRENİ TÜLOMSAŞ ÜRETECEK'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TÜLOMSAŞ ziyaretinin ardından Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Turhan, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yerli ve milli yüksek hızlı trenlerini Eskişehir TÜLOMSAŞ fabrikasında üreteceğini sölmedi. Fabrikanın Ar-Ge merkezinde 100'ün üzerinde mühendisin bu konuda çalışmalara başladığını ifade eden Bakan Turhan, şöyle konuştu: "Bugün Eskişehir'de TÜLOMSAŞ fabrikasını, yaptığı imalatı yerinde gezdik, gördük ve inceledik. Eskişehir ve TÜLOMSAŞ Türkiye tarihinin hatta milletimizin tarihinin çok önemli, anlamlı iki kelimesi. Eskişehir Nasrettin hocanın, nasihatleriyle milleti aydınlattığı, Yunus Emre'nin duygulu dörtlükleriyle ilahileri ve güzel sözleriyle milletimize yön verdiği bu şehrin yetiştirdiği insanlar. Milletimizin tarihinde Eskişehir'in çok büyük önemi var. Eskişehir bir eğitim, kültür, turizm merkezi ve sanayi merkezi. Tabii bu sanayinin de temellerinin atılmasında çok önemli görevler üstlenmiş olan, Devlet Demir Yollarımızın döneminde temelleri atılmış, imalata, üretime başlamış olan milletimizin endüstriyel manada önemli tesislerinden biri olan TÜLOMSAŞ. Biz bu ülkede ülkemizin ulaştırma alt yapısında çok önemli yatırımlar yaptık. Bölünmüş yollar, hava alanları, limanlar yaptık. Tabi çok eski kara ulaşımında Osmanlıdan kalan demir yolları da yaptık. Onunda endüstrisini Osmanlı döneminde işte TÜLOMSAŞ'da Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii'nin kurulduğu Eskişehir'de başlattık. Şimdi hızlı trenler yapıyoruz, hızlı tren yolları yapıyoruz. Yüksek hızlı tren yolları inşa ediyoruz. Bunlar için kullanılacak olan tren setlerimizi, trenlerimizi, lokomotiflerimizi, inşallah burada, bu tesiste yapıp demiryollarımızda hizmete sokacağız."

'BU SEKTÖRDE, DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ'Şu anda hızlı tren ve yüksek hızlı tren setlerini yurt dışından getirildiğini hatırlatan Bakan Turhan, TÜLOMSAŞ'ın demiryollarında yük ve yolcu taşıyan vagonları, lokomotifleri ürettiğini belirterek, "Sadece yurt içi ihtiyaçları karşılamıyor, bunları yurt dışına da ihraç ediyor. Bu noktaya geldi. Milli hızlı trenimizin de üretimiyle ilgili çalışmaları da burada başlatmış oluyoruz. Bu bizim için önemli bir adımdır. Geleceğimiz için çok önemlidir, şu anda bu fabrikanın Ar-Ge merkezinde 100'ün üzerinde mühendisimiz çalışıyor. İnşallah bu mühendislerimizin yaptığı çalışmalar, üreteceği projeler ve bunların imalata dönüşmesiyle yollarımızdaki insanımızı taşıyacak olan, yüksek hızlı tren teknolojisiyle taşıyacak olan milli yüksek hızlı trenimizi de burada inşa etmiş olacağız. Bu fabrikada üretilen trenlerin parçalarının önemli bir kısmı ülkemizin tüm coğrafyasına yayılmış, 27 şehrimizde yan sanayisi var. Bu fabrikada 1400 üzerinde işçi çalışıyor ama yan sanayiyle beslediği işçi sayısı 20 binin üzerinde. Bu geleceğin teknolojisi ve önemli bir sanayi kolu, sektörü. Biz sadece Eskişehir'de değil, Adapazarı'nda, Sivas'ta ve hatta özel sektörümüzü de bu alanda teşvik ederek onlarında bu alanda yatırım yapmalarının önünü açarak, 11'inci Kalkınma Planı'mızda öncelikli sektörler arasında olan yüksel hızlı tren teknolojisini inşallah geliştireceğiz. Dünyada bu alanda söz sahibi olmaya kararlıyız, emin adımlarla yürüyoruz" diye konuştu.Bakan Turhan ve beraberindekiler valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle basına kapalı olarak görüştü.

'17 YILDA ULAŞIM ALTYAPISINA 757 MİLYAR LİRA HARCANDI'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Devlet Demiryolları'na bağlı Hasanbey Lojistik Merkezi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Ardından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ne geçen Bakan Turhan, iş insanlarıyla bir araya geldi. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli'nin sunumunun ardından konuşan Bakan Turhan, Türkiye'de son 17 yılda altyapı yatırımlarına 757 milyar lira harcandığını söyledi. Turhan, "İşte biz bu düşünceden hareketle, ülkemizde 17 yıl önce ulaşım alanında adeta seferberlik başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde öncelikle, karayoluyla, demiryoluyla, denizyoluyla, havayoluyla ve lojistik merkezlerle meseleyi bir bütün olarak ele aldık. Nihayetinde ulaşım altyapımızı güçlendirip dünyayla entegre olmak için bugüne kadar 757 milyar lira üzerinde yatırım yaptık" dedi.

ANKARA-İSTANBUL HATTINDA 15 MİLYON YOLCU TAŞINDIUlaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 2009 yılından bu yana Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında 15 milyon yolcu taşındığını söyledi. Aynı sürede Eskişehir-Ankara hattında 18 milyon taşındığını anlatan Turhan, "İlk Yüksek Hızlı Tren ile tanışan şehir Eskişehir oldu. Ardından ekonominin başkenti İstanbul'a YHT ile erişti. Bu yılın başına kadar, Ankara-Eskişehir YHT hattında 18 milyon, Ankara-İstanbul YHT hattında ise 15 milyon yolcu taşıdık. Elbette bunlarla yetinmiyoruz. Yine dev bir demiryolu projesi için düğmeye bastık. Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta/Burdur-Antalya Hızlı Demiryolu hattı için etüt projelerini başlattık. Proje çalışmaları 2020 yılı sonunda tamamlanacak. Proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından bütçe imkanları dahilinde yapım olarak yatırım programına almayı planlıyoruz. Ülkemizin 2053 yılındaki ihracat hedefi 1 trilyon dolar. Bu hedefin karşılanabilmesi için lojistik altyapımızın sağlam olması gerektiğinin bilincindeyiz. İşte ulaşım altyapısı noktasında ülkemizin dört bir yanını şantiyeye çevirmemizin en önemli nedenlerinden biri de budur. Örneğin, işletmelerimizin rekabet güçlerini artırmak, pazarlama imkanlarını kolaylaştırmak ve kombine taşımacılığını daha faal hale getirmek amacıyla lojistik merkezler kuruyoruz. Planladığımız 25 jojistik merkezi tamamlandığında; sektöre 73 milyon ton ilave taşıma imkanı sağlamış olacağız. Dahası bir de Lojistik Master Planı hazırladık. Önümüzdeki dönem lojistik yatırımlarına bu plan yön verecek. Nihai amacımız yükünüzü hafifletmek, yolunuzu çok daha fazla açmaktır. Yeter ki sizler üretin ve daha fazla istihdam edin" diye konuştu.Konuşmaların ardından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Bakan Turhan'a camdan kılıç hediye etti. Bakan Turhan, iş insanlarıyla yaptığı toplantının ardından şehirden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Bakan Turhan'ın TÜLOMSAŞ'a gelişi-Tesisleri ve üretim merkezilerini gezmesi-Ar-Ge Merkezi'ni gezmesi ve bilgi alması-Dizel elektrikli ilk lokomotifi test etmesi-Yük vagonlarını incelemesi-Devrim otomobili ziyareti-Direksiyona geçmesi-Valilik ziyareti-Bakanın açıklaması-Genel görüntüler+++-Bakanın Hasanbey merkezini gezmesi-İş insanlarıyla buluşma-Bakanın konuşması-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,========================================

7,5 MİLYON YILLIK DEV FOSİL ÖZENLE TEMİZLENİYOR KAYSERİ'de Yamula Barajı kıyısında sürdürülen kazı çalışmalarında, tek parça halinde bulunan fillerin atası olarak bilinen 7,5 milyon yıllık 'Choerolophodon' cinsine ait fosil üzerinde temizlik ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Uzman Antropolog Ömer Dağ, "Fosilin temizlik ve güçlendirmesini özenle yapıyoruz" dedi.Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle geçen yıl Ağustos ayında Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı kıyısında sürdürülen kazı çalışmalarında, tek parça halinde, 7,5 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen 2 metre 70 santim boyunda 'Choerolophodon' cinsine ait fosil bulundu. Kafatası ve alt çenesi tam halde bulunan fosil, bir ay sonra bulunduğu yerden özenle çıkartılarak kent merkezindeki Bilim Merkezi'ne getirildi. Bölgedeki kazı çalışmalarının bu yılki bölümünün tamamlanmasının ardından Uzman Antropolog Ömer Dağ ile 8 kişilik ekip, fosil üzerine temizlik ve güçlendirme çalışması başlattı. Yaklaşık bir aydır devam eden çalışmalarda, fosilin yüzeyindeki toprak temizlenirken, zarar gören kısımları ise yapıştırıcı ile güçlendiriliyor.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK FOSİLLERİ ARASINDA'Uzman Antropolog Ömer Dağ, fosil üzerinde temizlik ve güçlendirme çalışması yaptıklarını söyleyerek, "7,5 milyon yıl öncesine dayanan fillerin atası olarak bilinen 'Choerolophodon' canlısının kafatası temizliğini 30 gündür sürdürüyoruz ve halen tamamlanamadı. Kafatası ve alt çenesi tam halde bulunan fosilin boyut olarak dünyanın en büyük fosilleri arasında. Fosilin temizlik ve güçlendirmesini özenle yapıyoruz. Fosil temizliği ve güçlendirilmesi bittikten sonra Arkeoloji Müzesinin eski yerleşkesinde kurulacak Paleontoloji ve Fosil Müzesinde sergilenmeye hazır olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Fosilden genel görüntü-Fosillerin temizlenmesi-Uzman Antropolog Ömer Dağ ile röportaj-Diğer görüntüler

Haber: KAYSERİ,===================

PİYANONUN YILDIZLARI BURSA'DA

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 6 farklı ülkeden 250 piyano sanatçısının katıldığı Uluslararası Bursa Piyano Festivali başladı. 1 Şubat'a kadar devam edecek olan festivalde, tüm resital ve gala konserleri halka açık olarak ücretsiz sunulacak.Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Tayyare Kültür Merkezi'nde yapılan ve 1 Şubat'a kadar devam edecek olan etkinlikler, 09.00- 18.00 saatleri arasında izleyiciye açık olacak. Festival kapsamında 6 farklı ülke ve 25 şehirden piyano sanatçıları Bursa'ya gelecek. Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, ABD'den Prof. Dr. Tamara Poddubnaya, İsveç'ten Natalia Kazimirovskaia ve çok sayıda genç piyano sanatçısı sahne alacak. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Devlet Konservatuarı'ndan akademik kadrolar ile Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ve Elena Çekiç Müzik Akademisi'nden öğretmenler de yine organizasyon kapsamında performanslarını sergileyecek. Toplam 250 piyanist, hazırladıkları eserlerle Bursalı sanatseverlerin karşısına çıkacak.

'GENÇLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT'Festivalin, gençlerin tecrübe sahibi olmasında önemli katkı sağlayacağını söyleyen Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, "Bursa'da ilk defa yapılan 'Piyano'nun yıldızları Uluslararası Festivali' büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenmiş ve 250 pırıl pırıl çocuk 6 ülkeden katılıyor. Hem bizlerle çalışmalar yapıyorlar hem de kendilerini sahnede gösteriyorlar. Böylece çok önemli bir tecrübe sahibi oluyorlar. Örnek alınabilecek bir etkinlik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok yetenekli çocuklarımız var. Onlara biraz olsa da katkıda bulunabilmek benim için çok önemli, çok büyük bir mutluluk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Piyano çalan öğrencilerden detaylar -Genel detaylar-Devlet sanatçısı Gülsin Onay röportajı-Öğrenci röportajları-Genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/ BURSA,

Kaynak: DHA