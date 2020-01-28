DHA YURT BÜLTENİ - 1

28.01.2020 08:34 | Son Güncelleme: 28.01.2020 08:34

AKSARAY'DA 10'U ÇİNLİ TURİST 12 KİŞİ 'CORONAVİRÜS' ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

AKSARAY'da 10'u Çinli turist 2'si Türk 12 kişi 'coronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırılıp müşahede altına alındı. İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ, müşahede altına alınan 12 kişinin ilk tetkiklerinin temiz olduğunu belirtti.

Kapadokya gezisi kapsamında Aksaray'ın Sultanhanı ilçesine gelen 10 Çinli turistten 1'i öksürük ve bulantı rahatsızlığı nedeniyle Sultanhanı Entegre Sağlık Merkezi Acil Servisine geldi. Çin'de görülen 'coronavirüs' nedeniyle beraberindeki turistler ve onlarla temasta bulunan ulaşımını sağlayan tur şirketine ait şoför ve rehber de, 112 Acil Hizmetleri Personeli tarafından korunaklı ve izole bir şekilde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedbir amaçlı gözlem altına alındı. Bu kişilere gerekli tetkikler yapılırken, yine önlem amaçlı hastane çalışanlarına maske dağıtıldı.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: TEDBİR AMAÇLI GÖZETİM ALTINDALAR Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü 9'u Çinli işçi 3'ü Türk 12 kişinin 'cornovavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı müşahede altına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Tetkikler için numunelerin aldığı belirtilen açıklamada, "Saat 16.15 sıralarında Sultanhanı Entegre Sağlık Merkezi Acil Servisine başvuran 9 Çin vatandaşı bir hafta içeresinde Çin'den Türkiye'ye seyahat öyküsü olması nedeniyle Corona Virüs olası vakası şüphesi açısından gerekli önlemlar alınarak; tanı konulması halinde tedavilerinin yapılması amacıyla 112 Acil Hizmetleri Personeli tarafından korunaklı ve izole bir şekilde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli sağlanmıştır. Aynı süreçte 3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yakın temasta bulunmaları nedeniyle gerekli muayeneler yapılıp ilgili tetkikler açısından numuneleri alınmıştır. Kişiler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedbir amaçlı gözetim altında tutulmaktadır." denildi.

VALİ: TEDBİR AMAÇLI GÖZLEM ALTINA ALINDILAR Aksaray Valisi Ali Mantı, akşam saatlerinde Valilik binasında Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 10'u turist 12 kişinin tedbir amaçlı gözlem altına alındığını ifade eden Vali Mantı, şunları söyledi:

"Dün 16.15 sıralarında Kapadokya turu kapsamında ilimiz Sultanhanı ilçesine gelen 1 Çinli, 10 kişilik turist kafilesinde şoför ve rehberle beraber 12 kişilik kafilede, 1 Çinli vatandaş, öksürük şikayetiyle orada sağlık ocağına müracaat ediyor. Daha sonra diğer vatandaşlarda hep birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat ediyorlar. Eğitim ve Araştırma Hastanemizde tedbir amaçlı gözlem altına alınıyorlar. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Özellikle sosyal medyada yayılan 'Botaş Tuz Gölü Depolama Sahası'ndaki işçilerin başına böyle bir iş geldi', böyle bir vaka olduğuyla ilgili haberler gerçek dışı. Tuz Gölü ile depolama sahasıyla alakası yok. Sadece 10 Çinli vatandaşımız, 2 Türk onlarla gelen vatandaşımız sadece gözlem altında."

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ YEŞİLDAĞ: İLK TETKİKLER TEMİZİl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ da müşahede altına alınan 12 kişinin ilk tetkiklerinin temiz olduğunu belirtti. Yeşildağ, "Bu yaptığımız sadece tedbir amaçlı. Çinli vatandaşlardan bir tanesinde öksürük ve ateş şikayeti var. Geldiği yeri de dikkate aldığımızda tedbir amaçlı müşahedeye aldık. Bunlarda yaptığımız akciğer filmleri normal. Biz 24 saat bunları müşahede edeceğiz. Kanları aldık, kanları da bakanlığa gönderdik, sonuçlar 24 saat içinde çıkacak. Sonuçlar çıktıktan sonra da biz bunları göndereceğiz. Çünkü müşahede altında tutuyoruz, sonuçların da gelmesini bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı söz konusu değil" diye konuştu.

YEŞİLDAĞ: HİJYENE DİKKAT EDİNYeşildağ, coronavirüs'ten korunmak için ise tavsiyelerde bulundu. Yeşildağ, "Vatandaşlara şunu tavsiye ediyorum; normal gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi tedbir amaçlı sadece hijyene dikkat etmemiz lazım. Gribal enfeksiyonlarda yapmamız ne gerekiyorsa aynı şekilde, biz zaten bunları dünyanın gündeminde olduğu için bunları izole etmemiz ve kontrol altına almamız gerekiyor ki, bunlar seyahat ediyor. Burada biz durdurduk ve kontrol ediyoruz. Bunu da sonuçlandırmamız lazım. O yüzden vatandaşlarımız müsterih olsun, sonuçlar çıktıktan sonra tekrar bilgilendireceğiz. Şu an herhangi bir sıkıntı söz konusu değil" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------------Hastaneden genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY ===================================

ELAZIĞ'DA ÇÖKME TEHLİKESİ OLAN 7 KATLI BİNA YIKILIYOR ELAZIĞ'da depremin etkisiyle çökme tehlikesi olduğu tespit edilen 7 katlı binanın yıkımı kontrollü bir şekilde başladı.

Elazığ İcadiye Mahallesi'nde bulunan bir bina çökme tehlikesine karşı dün saat 17.00 sıralarında boşaltıldı. Necdet Doğan Caddesi'ndeki 7 katlı binada yaşayanlar binayı boşalttıktan sonra ekiplere haber verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlilerince yapılan incelemelerin ardından binanın yıkımına karar verildi. AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edildiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, binanın bulunduğu cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Boşaltılan 7 katlı binanın vinç ile yıkımına kontrollü bir şekilde başlandı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA- Uğur CAN/ELAZIĞ,=============================

MALATYA'DA YIKILACAK RİSKLİ 2 BİNA, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı ve can kayıplarının olduğu Malatya'da, görünen riskli binalar boşaltıldı. Sivas Caddesi'nde bulunan 2 riskli bina ise havadan görüntülendi.

Elazığ Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak Cuma saat günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'da da şiddetli hissedildi. Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki bazı binalar yıkılırken, 4 kişi yaşamını yitirdi, 462 kişi ise yaralandı. Doğanyol ilçesinde 29'u metruk olmak üzere 85, Battalgazi 24, Pütürge 66, Kale 132, Yeşilyurt ilçesinde 8 konut yıkıldı. Doğanyol 557, Pütürge bin 195, Battalgazi 259, Yeşilyurt 21 ve Kale ilçesinde 392 olmak üzere toplamda bin 424 konutun ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Kent merkezinde de riskli binalar belirlenirken, Sivas Caddesi'nde bulunan 6 katlı 2 apartmanda da deprem sırasında kolonlarında patlamalar oldu. Binada yaşayanlar, çatırdama sesi duyduklarını yetkililere bildirdi. Yetkililer ise riskli bina kararı verildikten sonra bina sakinlerini tahliye etti. Apartmanda yaşayanlar, akşam saatlerinde daire sırasına göre 10 dakikalık sürede acil ihtiyaçları bulunan eşyalarını almaları için izin verildi. Vatandaşlar ise ihtiyaç duydukları malzemelerini aldıktan sonra apartmanı boşalttı. Sivas Caddesi'nin bir kısmı yaya ve araç trafiğine şeritlerle kapanırken, riskli 2 bina havadan drone ile görüntülendi. Görüntüde, deprem esnasında panikle evinden ayrılan vatandaşın evinin ışığının yandığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Havadan drone görüntüsüKapanan cadde2 binadan detayGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)==================================

ELAZIĞ'DA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin ardından bölgede hasar gören evler, ekipler tarafından incelenmeye başladı. Duvarlardan alınan örnekler incelendikten sonra binaların hasar derecesi tespit edilecek.

Cuma günü saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde birçok bina hasar gördü. Arama-kurtarma çalışmalarının sonlanmasının ardından kentteki binalarda hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkazın bulunduğu sokaktaki evleri tek tek inceledi. Duvarlardan karot alınırken, röntgen çekildi. Yapılan incelemeler sonrasında demirlerin ve duvarların dayanıklılığı ortaya çıkacak. Ağır hasarlı olan ve risk teşkil eden binalar, kontrollü şekilde yıkılacak.

'BİZ DE KIL PAYI KURTULDUK'

Mustafa Paşa Mahallesi'nde oturduğu binada hasar tespit çalışması yapılan Cahit Tekin, "Yıkılan binadakiler komşularımızdı. 45 yıllık komşularımdı benim. Hepsini tanıyordum, Allah rahmet eylesin. Biz de kıl payı kurtulduk. 10 saniye daha devam etseydi burası da yıkılmıştı yani. 45 yıldır bu apartmanda yaşıyorum. Evde çatlaklar var, giremiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Ekiplerin çalışmasından detaylar-Bina sakini ile röportaj-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)-Detay görüntüler

Haber : Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Uğur CAN - ELAZIĞ, ===============================================

DEPREMDE ÇEVRİMTAŞ KÖYÜNDEKİ EVLERİN YÜZDE 90'I YIKILDI Elazığ'da, Cuma günü 22.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü büyük hasar gördü. Kent merkezine 73 kilometre uzaklıkta olan, 40 haneli Çevrimtaş köyündeki kerpiç evlerin yüzde 90'ı yıkıldı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde en çok hasarı gören yerlerden biri de Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü oldu. Evlerin yüzde 90'ının yıkıldığı köydeki hasar, depremin yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

Deprem esnasında 6 kişinin enkaz altında kaldığı köyde, Ramazan Ertaş ve Yaşar Güçlü ölü olarak, 4 kişi de yaralı olarak çıkarıldı. Yazın nüfusu 400 kişiyi bulan köy sakinlerinin hayvancılık yaptığı bildirildi. 30'a yakın büyükbaş hayvanın telef olduğu köy, depremin ardından boşaltıldı. Havadan da görüntülenen köyde, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL/SİVRİCE (Elazığ), ================================

DEPREMDE SİVRİCE'DEKİ KÖY YOLLARINDA DEV YARIKLAR OLUŞTU ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi ile Malatya'nın Doğanyol ilçesi arasında bulunan, birçok köye ulaşımın sağlandığı yolda, 6.8'lik depremde derin yarıklar oluştu. Aynı bölgedeki dağlarda heyelanlar da meydana geldi. Havadan görüntülenen bölge, depremin etkisini gözler önüne serildi.

Elazığ merkezli 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Sivrice ilçesi ile Malatya Doğanyol arasında bulunan, birçok köye ulaşımın sağlandığı yolda derin yarıklar oluştu. Çatlaklar ve çökmelerin de meydana geldiği yollar, drone ile havadan görüntülendi. Bölgedeki dağlarda ise heyelanlar meydana geldi.

KARADAN VE HAVADAN HASAR TESPİTİ

Öte yandan depremin vurduğu kırsal bölgelerde, hem havadan hem de karadan hasar tespit çalışmaları da sürdürülüyor. Ekipler, enkazlarla ilgili helikopterlerle arama- tarama faaliyeti gerçekleştiriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da Sivrice ilçesine giderek, çalışmaları yerinde inceledi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL/SİVRİCE (Elazığ), -=============================

ELAZIĞ'DA YIKILMA RİSKİ OLAN BİNA BOŞALTILDI

Elazığ İcadiye Mahallesi'nde bulunan bir bina çökme tehlikesine karşı saat 17.00 sıralarında boşaltıldı. Necdet Doğan Caddesi'ndeki 7 katlı binada yaşayanlar binayı boşalttıktan sonra ekiplere haber verdi. Bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın bulunduğu cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: ELAZIĞ ==========================

MALATYA'DA İKİ BİNA YIKILMA RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILDI

ELAZIĞ'DA meydana gelen depremin ardından Malatya'da da hasar gören binalar oldu. Malatya'da Sivas Caddesi'nde iki bina yıkılma riski sonrası boşaltıldı.

Malatya Sivas Caddesi üzerinde bulunan ve aralarında yaklaşık 50 metre bulunan iki bina yıkılma riski oluşunca boşaltıldı. Bina sakinleri, binadan çatırtı sesleri duyduklarını ve yetkililere haber verdiklerini söyledi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: TAHA AYHAN/ MALATYA ===============================

YANGINDA ÖLEN BABA, ANNE VE KIZI YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, tek katlı evde sobadan çıktığı tahmin edilken yangında yaşamlarını yitiren Mustafa Asan (89), eşi Ayşe Asan (81) ve kızları Fatma Asan, yan yana toprağa verildi.

Beyşehir'in Gölkaya Mahallesi'nde, Mustafa Asan'a ait tek katlı kerpiç evde, önceki gün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalleli, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbarla gelen itfaiye ekipleri, tüm evi saran alevleri, sabaha karşı güçlükle kontrol altına alıp, söndürdü. Soğutma çalışması sırasında içeri giren itfaiye ekipleri, Mustafa Asan ve eşi Ayşe Asan'ın aynı odada, kızları Fatma Asan'ın da diğer odada cansız bedeniyle karşılaştı.

Anne-baba ve kızlarının cansız bedenleri, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin sobadan çıktığını tahmin ettiği yangının kesin nedeni yapılacak inceleme ile belirlenecek.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Yangında yaşamını yitiren Mustafa Asan, eşi Ayşe Asan ve kızları Fatma Asan dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Cenazenin defnedilmesi Yangın söndürme çalışması Alevlerden cep telefonu kamerası

Haber-kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA))

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KONTROLDEN ÇIKAN ÇEKİCİ ÜZERİNDEKİ ARAÇLARLA BİRLİKTE DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 6 YARALI KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkan çekici, üzerinde yüklü olan 2 otomobil ile birlikte devrildi. Kazada çekiciye yüklü otomobillerin içerisinde bulunan 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Körfez Hacıosman Mahallesi İlimtepe Yolu üzerinde meydana geldi. 34 AHN 162 plakalı otomobili Konya'ya götüren Kerim Arislan yönetimindeki 42 Z 2677 plakalı çekici, yol üzerinde arızalanan 55 AAH 722 plakalı araç ile karşılaştı. Bu aracı da çekicinin arka kısmında bulunan demire bağlayarak yokuş aşağıya inmeye başlayan çekici, sürücü Arslan'ın kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlerin üzerine devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi geldi.

Kazada çekici sürücüsü Kerim Arislan (23) ile birlikte çekici üzerinde devrilen araçların içerisindeki Nurullah Şipal (40), Emine Zenkin (52), Muhammet Aslan (26), Hüseyin Zenkin (43) ve Ayşe Zenkin (53) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Acil sağlık ekipleri çekici üzerindeki araçların içerisinde bulunan Nazım Zenkin (50) ve 6 yaşındaki Erdem Zenkin'in hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Hayatını kaybeden Nazım Zenkin ve Erdem Zenkin'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Devrilen araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntülerYaralıların ambulansa taşınmasıEkiplerin çalışmalarıDetay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),===================================

AYNI YERDE 45 DAKİKA ARAYLA 2 KAZA: 2 YARALI ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, aynı yolda 45 dakika arayla meydana gelen 2 kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Devrek Yolu Caddesi'nde ilk kaza saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Sare Özcan (29) yönetimindeki 67 EY 098 plakalı otomobille Hamza Durgut'un (27) kullandığı 67 AAB 270 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Durgut yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Durgut, özel hastaneye kaldırıldı. Durgut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Sare Özcan ise ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İkinci kaza, 19.45 sıralarında, aynı yolda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Ülküfil'e (78), İsmail Berber (37) yönetimindeki 67 TS 032 plakalı kamyonet çarptı. Yola savrulan Ülküfil, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Ülküfil'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Otomobil sürücüsü İsmail Berber ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Hamza Durgut'un yaralı görüntüsü-Sürücünün polise olayı anlatması-Hamza Durgut'un ambulansa alınması-Motosiklet ve otomobilden detay-İkinci kazada Mustafa Ülküfil'i yerde yatması-Sağlık ekiplerinin müdahalesi-Mustafa Ülküfil'in ambulansa alınması-Hafif ticari kamyonetten detay-Sürücü İsmail Berberi'in polise kazayı anlatması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak)==================================

'DUR' İHTARINA UYMAYAN VE BEKÇİLERE ATEŞ EDİLEN OTOMOBİL, POLİS MEMURUNA ÇARPTI HATAY'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden mahalle bekçilerine ateş açıldı. Kaçmaya çalışırken önüne çıkan bir polis memuruna çarparak yaralayan otomobilin sürücüsü, daha sonra aracı ve yanında bulunan Döndü K.'yı olay yerinde bırakıp, yaya olarak kaçtı.

Saat 23.30 sıralarında merkez Antakya ilçesi Emek Mahallesi Ümit Sokak'ta uygulama yapan ekipler, şüphelendikleri 31 DU 909 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücü, uygulama noktasındaki mahalle bekçilerine tabancayla ateş açtı. Bekçilerin de karşılık vermesi üzerine kaçmaya başlayan otomobil sürücüsü, durdurmaya çalışan polis memuru Malik Kadirsoy'a çarpıp, yaklaşık 10 metre sürükledi. Olayın ardından otomobilin sürücü, içerisinde arkadaşı Döndü K.'nın da bulunduğu aracı terk edip, yaya olarak kaçtı.

Yaralı polis memuru, vatandaşlar ve meslektaşlarının yardımıyla otomobilinden altından çıkartılıp, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekleri, otomobilde bulunan Döndü K.'yı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaçarken yere poşet içinde uyuşturucu madde attığı tespit edilen ve adının Nuri K. olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Olay yerinden genel görüntüŞüpheli aracın genel görüntüleriOlay yeri inceleme ekibinin çalışmalarından genel ve detay görüntülerOlay yerinden detay görüntüler

Haber- Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, ============================

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: 2 YARALI KIRIKKALE'de kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde kent merkezi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Turgut Öcal idaresindeki 71 DC 712 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Turgut Öcal ile yanında bulunan Oğuzhan Bozkurt yaralandı. Yaralılar, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, =============================

YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE TRAVERTENLERE DÜŞTÜ: 1 YARALI DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütüyle tandem yaparak, atlayış gerçekleştiren pilot Kamil Can Turan (23), travertenlere düşüp, yaralandı. Turan'ın birlikte atlayış yaptığı Çinli çocuk ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Yamaç paraşütü pilotu Kamil Can Turan (23), tursit olarak gelen Çinli bir çocukla, Dinamit Tepesi'nden, yaklaşık 450 metre yükseklikten, dün saat 14.00 sıralarında tandem atlayışı yaptı. Bir süre havada süzülen Turan, inişe geçtiği sırada paraşütün hakimiyetini kaybetti. Turan ve Çinli çocuk, paraşütle travertenlere düştü. Paraşütün düştüğünü görenler, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Vatandaşlarda travertenlere tırmanıp, yardım etmeye çalıştı. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri, yaralanan pilot Turan'ı sedyeyle ambulansa taşıdı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İsmi öğrenilemeyen Çinli çocuk turistin ise yara almadığı bildirildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Travertenlere düşen paraşütten-Sağlık ekiplerinin travertenlerde sedye götürmesi-Ambulanstan görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, ===================

ADIYAMAN'DA PAZARCILARIN BIÇAKLI KAVGASI: 1 YARALI ADIYAMAN'da, pazarcılar arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Pazarcılar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında henüz kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla Mehmet Çakmak, yaralandı. Çakmak, ihbar üzerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Çakmak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, Çakmak'ı bıçaklayarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Olay yeri-Sağlık ekiplerinin gelişi-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi-Yaralının ambulansa taşınması-Polis ekipleriGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)=========================

TARTIŞTIĞI YEĞENLERİNİ BACAKLARINDAN VURDU ADANA'da Emrah K. (31), çıkan kavgada yeğenleri Yusuf (17) ve Osman K.'yi (14) tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı. Emrah K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79112 Sokak'ta meydana geldi. Emrah K., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle yeğenleri Yusuf ve Osman K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah K. tabancasını çıkarıp yeğenlerine 7-8 el ateş etti. Kurşunların bacaklarına isabet ettiği iki çocuk, kanlar içinde kalırken, Emrah K. kaçtı. Yaralı çocuklar, dedeleri tarafından otomobille yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Çocuklar ilk müdahalelerinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Emrah K.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Olay yerinden görüntüPolislerden görüntüYerdeki mermi çekirdiği ve boş kovanlardan görüntüPolslerin olay yerine inceleme yapmasıGenel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ==================================

IRMAK KENARINA YUVARLANAN KİŞİ YARALANDI BARTIN'da, alkollü olduğu öne sürülen Cengiz B. (45), dengesini kaybederek Bartın Irmağı yatağına yuvarlanması sonucu yaralandı. Polis ve sağlık ekiplerince kurturılan Cengiz B., hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Okulak Mahallesi Kanlıırmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan Cengiz B. dengesini kaybederek, 10 metre yükseklikten Bartın Irmağı'nın yatağına yuvarlandı. Olayı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ırmağın kenarına inip, Cengiz B.'yi yapılan ilk müdahalesinin ardından sedyeyle ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan Cengiz B. tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Bartın ırmağından detay-Ekiplerden detay-Meraklı kalabalık-Alkollü şahsa müdahale-Şahsın bulunduğu yerden çıkartılması-Ambulansa konulması-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,======================

KAYIP KORHAN'IN AİLESİNDEN 'KOMPLO' İDDİASI ISPARTA'da yaklaşık 2,5 yıl önce "Arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden çıkan Korhan Taştekin'den (33) bir daha haber alınamadı. Taştekin ile birlikte kaybolan Zehra Çaycı'nın (23) cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı. Korhan Taştekin'in annesi Fatime Taştekin, oğlunun dün bir markette alışveriş yaparken güvenlik kameralarına yakalandığıyla ilgili iddialara tepki göstererek, "Görüntülerde yer alan şahsın oğluma benzer hiçbir tarafı yok. Bu oğluma kurulan bir komplo. Oğlum yaşasa çocuklarını görmeden duramazdı" dedi.

Isparta'da iplik fabrikasında işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin, aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı ile birlikte 10 Ağustos 2017'de kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının Mayıs ayında gözaltına aldı. Aydıner, mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.U.'yu da geçen mart ayında gözaltına aldı. A.U. sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

'OĞLUMA BENZER HİÇBİR TARAFI YOK'Kayıp olan Korhan Taştekin'in Isparta'da bir marketten alışveriş yaparken güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğine ilişkin iddialar üzerine annesi Fatime Taştekin ve babası Orhan Taştekin, Demirören Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Duruşmaya 1 hafta kala oğlunun bir markette görüldüğü şeklindeki iddiaların ortaya atılmasını komplo olarak değerlendiren anne Fatime Taştekin, "Görüntülerde yer alan şahsın oğluma benzer hiçbir tarafı yok. Biz TV'de bir programa çıktığımızda da yok şurada görüldü, yok burada görüldü diye haberler geldi. Bu oğluma kurulan bir komplo. 2,5 yıldır neden evine, çocuklarına gelmedi. Neden bir kez olsun bizi aramadı. Oğlum yaşasa çocuklarını görmeden duramazdı" dedi.

Oğlundan 2,5 yıldır bir iz olmadığını vurgulayan Fatime Taştekin, Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Şubat tarihinde davanın duruşmasının görüleceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şurada mahkeme gününe 1 hafta kaldı. Bu söylentinin çıkarılması boşuna değil. Bu bir komplo, bu bir oyun. 'Korhan, Zehra'yı öldürdü sonra da kayboldu' demeye getiriyorlar. Şüpheleri onun üzerine çekecekler. Besici Ali temize çıkacak. Oğlum yaşasa hiç mi aramaz?"

'OĞLUM ARARDI'Korhan'ın gözü yaşlı babası Orhan Taştekin de "Oradaki kişi oğlum değil. Oğlum 2,5 senedir yaşasaydı beni telefonla arardı. Mümkün değil o yaşamıyor" diyerek göz yaşı döktü.

MARKET ÇALIŞANI: ONA BENZETTİKIsparta'da Özkanlar Kavşağı'nda bir markette görev yapan R.B., "Korhan'ın fotoğraflarını haberlerde görmüştük. O gün markete gelen bir şahsı tıpkı ona benzettik ve kamera görüntülerini polisle paylaştık. 'Kesinlikle o' demiyoruz, sadece 'benziyor' dedik. Bu nedenle paylaştık" dedi. R.B aynı zamanda görüntüleri delil niteliğinde polislere de verdiklerini, daha sonra kayıtları sildiklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Anne ve babayla röportaj

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA, ===============================

ESKİŞEHİRLİLER, DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER OLDU

ESKİŞEHİR'de belediyeler Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlatırken, evlerinden topladıkları eşyaları kolilere dolduran yüzlerce kişi toplama noktalarına akın etti. Kızılay Eskişehir Şubesi'nin yanı sıra Organize Sanayi Bölgesi ve Ticaret Borsası aralarında katalitik soba, tüp ve kuru gıdaların bulunduğu kamyonu bölgeye gönderdi.

Eskişehir'de büyükşehir belediyesi Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı. Özellikle sosyal medyadan duyurulan kampanyaya Eskişehirliler büyük destek verdi. Evlerinden ve çevreden aldıkları eşyaları kolilerle belediye eşya toplama merkezlerine taşıdı. Böyle zamanlarda herkesin birlik olması gerektiğini ifade eden Hülya Kuralay, topladıkları eşyaları deprem bölgesine gönderilmek üzere belediye noktalarına getirdiğini söyledi. Soğuk hava nedeniyle deprem bölgesine yorgan ve uyku tulumları gönderdiğini anlatan Kuralay, "Herkesin birlik, beraberlik içerisinde olması çok güzel bir şey. Elimizden ne geldiyse yapmaya çalıştık. Getirdiğimiz koliler içerisinde yorgan uyku tulumları, botlar, çocuk kıyafetleri, yetişkinler için çamaşır kıyafet ne bulduysak hepsini Elazığ'a gönderilmesi için buraya getirdik" dedi.

Yardım malzemesi getirenlerden Gülendam Üçgül ise yüreklerin depremzedelerde birlikte olduğunu belirterek, "Yüreğimiz, kalbimiz onlarla birlikte. Bu soğuk kış günlerinde işler çok zor. Allah yardımcıları olsun. Bizde elimizden geldiğince onu yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

EOSB VE ETB KATALİTİKK SOBA ve TÜP GÖNDERDİEskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Eskişehir Ticaret Borsası (ETB), Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için harekete geçerek katalitik soba, tüp, kuru gıda, çocuk bezi, çocuk maması ve hijyen malzemelerinden oluşan

bir kamyon yardım malzemesi toplayıp bölgeye gönderdi. EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, depremzedeler için yardım kampanyası başlattıklarını hatırlatarak, "Bölgeye katalitik soba, tüp, kuru gıda, çocuk bezi, çocuk maması ve hijyen malzemelerinden oluşan bir kamyon yardım malzemesi gönderdik. Allah bir daha böyle felaketlerle milletimizi karşılaştırmasın" dedi. ETB Başkanı Ömer Zeydan ise, yaşanan deprem çok acı sonuçlar ortaya çıkardığını ifade ederek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan deprem sonrası ülkemiz seferber oldu. Biz de bu duruma kayıtsız kalamazdık. Eskişehir Organize Sanayi Bölgemiz ile birlikte bölgeye ihtiyaçlar doğrultusunda topladığımız bir kamyon yardım malzemesi gönderdik" diye konuştu.

KIZILAY DA KAMYON GÖNDERDİTürk Kızılay Derneği Eskişehir Şubesi de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye yardım malzemesi gönderdi. Şube Başkanı Egemen Temizsoy, Elazığ'da yaşanan depremin ardından yaraların sarılması amacıyla ülke genelinde yardım seferberliğinin başlatıldığını söyledi. Toplanan yardımlarına kamyonlara yüklendiğini ifade eden Temizsoy, "Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve odalar hazırladıkları malzemeleri bizlere teslim etti. Hepsini araçlara yükledik ve deprem bölgesine gönderiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Belediye noktaya yardım getirenler -Yorganları kucağında taşıyanlar-Toplanan yardımların bir kısmı-Yardım getirenlerle röp.-Kızılay'ın yardımları-Şube Başkanı Egemen Temizsoy konuşması-Aracın deprem bölgesine gönderilmesi-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-======================

ALANYA'DAN DEPREMZEDELERE YARDIM TIRI ANTALYA'nın Alanya ilçesinde vatandaşlar tarafından Elazığ'daki depremzedeler için toplanan yardımlar 2 tırla dualarla uğurlandı.

Alanya Belediye binası arkasında düzenlenen programa Kaymakam Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, siyasiler, oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Mustafa Harputlu, "Alanya, Türkiye'nin en hayırsever köşelerinden birisi. Bu felakette milletimizin yanında olmuştur. Ben herkese tekrar çok teşekkür ederim" dedi.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Çok teşekkür ediyoruz. Alanya halkı olarak bir nebze yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Aynı şekilde yardımlarımız devam edecek. Katkı sağlamak isteyen gerek kamu kurum kuruluşları, gerek siyasi partilerimiz, üniversitelerimiz, vatandaşlarımız yine aynı şekilde devam edecek. Katkılarından dolayı tüm odalarımıza, kamyoncular kooperatifi başkanına bu araçları bize tahsis ettiği için teşekkür ederim. Şoförlerimize Allah kazasız belasız varmayı nasip etsin" diye konuştu.

Alanya Müftüsü İhsan İlhan'ın yaptırdığı dua sonrası, 2 tır polis eskortu eşliğinde Alanya'dan yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Malzemelerin tıra yüklenmesiKatılımcıların dua etmesiKaymakam Mustafa Harputlu açıklamaBelediye Başkanı Adem Murat Yücel açıklamaTırların hareket edişiTırların gidişinden drone görüntüsü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA, =============================

AKHİSAR BELEDİYESİ'NİN 3 ARAÇLIK YARDIMI ELAZIĞ VE MALATYA'YA GÖNDERİLDİ AKHİSAR Belediyesi'nce Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler, AFAD koordinesinde 1 TIR ve 2 kamyona yüklenip, gönderildi.

Elazığ'daki 6.8'lik depremin ardından Akhisar halkı, depremzedeler için seferber oldu. Akhisar Belediyesi 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası bir yandan kendi yaralarını sararken bir yandan da Elazığ ve Malatya'daki deprem mağdurlarına yardım eli uzatıyor. Belediye tarafından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Destek Toplama Merkezi'nde toplandı. Akhisar Belediyesi'nin başlattığı kampanya ile zeytin, zeytinyağı, su, süt, battaniye, ısıtıcı, elbise, ayakkabı, bebek bezi, kuru gıda ve özellikle çocuklar için kıyafet malzemelerinden oluşan yardım paketleri AFAD ile iletişime geçilerek depremzedelere ulaştırılmak üzere 1 TIR ve 2 kamyona yüklenerek kente gönderildi.

Araç sahiplerinin de nakliye için hiçbir ücret talep etmediği yardım kampanyasında Akhisar halkı Elazığ ve Malatya için tek yürek olarak 3 araç dolusu yardımda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Malzemelerin yüklenmesi-Araçların yola çıkması

Haber - Kamera: Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (Manisa), =============================

EDİRNE'DEN DEPREMZEDELERE YARDIM; ÇOCUKLAR OYUNCAKLARINI GÖNDERDİ EDİRNE'de, 6.8'lik depremin meydana geldiği Elazığ'daki depremzedelere yardım için bağış kampanyası başlatıldı. Halkın yoğun destek verdiği kampanyada gıda, kıyafet, soba, battaniye gibi birçok malzeme toplandı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Edirne Valiliği'nin ve AFAD İl Müdürlüğü'nün depremzedeler için başlattğı yardım kampanyasına halk yoğun destek veriyor. Kentte polisten memura, işçiden iş insanına, öğrenciden emekliye kadar 7'den 70'e herkes, gıda, kıyafet, soba, battaniye gibi birçok malzemeyle depremzedelere yardımda bulunuyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Selimiye Polis Merkezi ekipleri soba bağışında bulunduğu yardım kampanyasına Edirne Muharip Gaziler Derneği üyeleri gazilerde battaniye ve yorgan yardımında bulundu.

ÇOCUKLAR OYUNCAKLARINI GÖNDERDİMimar Sinan Kapalıspor Salonu'nda toplanan yardımların kısa sürede 1 TIR'a ulaştığı görüldü. Başlatılan kampanyada depremzedelere yapılan yardımlar arasında en dikkat çeken ise çocukların depremzede çocuklar için kendi oyuncaklarını göndermesi oldu.

'YARDIMLAR BİZİ ÇOK DUYGULANDIRDI'Edirne AFAD gönüllüsü Şeyda Bozdağ, yardım kampanyası ile ilgili şunları söyledi: "Edirneli vatandaşlar depremzedelere yardım etmek için adeta birbirleriyle yarışıyor desek yalan olmaz. Çok güzel tepkiler var. Bebek mamasından elektrikli soba ve battaniye kadar hemen her ihtiyacı burada toplamış durumdayız. Gıda yardımı da çok yapılıyor. Burada çok güzel yardımlar oldu. Bebek maması, bebek battaniyesi, kıyafetler. Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımızdan bazıları buraya kendi giydikleri eşyaları getirdiler ve bunları bize verirken söyledikleri bizleri çok duygulandırdı. Bir vatandaşımız, 'ben bunu yeni aldım iki kez giydim, yıkadım getirdim ayıp olmaz değil mi?' demesi bizleri çok duygulandırdı. Yardım etmek isteyen çok kişi var ve özelikle isimlerinin geçmemesini istiyorlar. Aileleriyle gelen çocuklar çok sayıda depremzede çocuklar oyuncaklarını bağışladı. Bizler bunları görünce çok duygulandık. Edirne Valiliği tarafından başlatılan yardım kampanyamız çarşamba gününe kadar devam edecek."

'ARAMIZDA TOPLADIĞIMIZ PARAYLA BATTANİYE VE KIYAFET ALDIK'Depremzedelere yardım etmek amacıyla aldıkları eşyaları AFAD yetkililerine teslim eden Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu, gaziler olarak depremzedelerin yanında olduklarını söyledi. İsmailoğlu, "Biz aramızda topladığımız para ile Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için battaniye giyecek kıyafetler aldık. Kampanyamıza katılan gaziler aramızda topladığımız parayla bu yardımda bulunduk. Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yardım malzemelerinin getirilmesiYardım malzemelerinden detayOyuncaklardan detayŞeyda Bozdağ ile röp.Detay görüntüMuhabir Ali Can Zeray'ın anonsuGıda malzemelerin gelmesiAhmet İsmailoğlu ile röp.Soba ve battaniye detayıPolislerin yardım eşyasını getirmesiTaşınma anı detayıVatandaş röp.Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,======================

KAMYONCU YARDIMLARI ÜCRETSİZ TAŞIYACAK SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kamyon sahibi Engin Aslan sosyal medya hesabından Elazığ'a gidecek yardımları ücretsiz taşıyacağını belirirken, teşekkür mesajı geldi.

Akyazı'da yaşayan ve kendi kamyonuyla taşımacılık yapan Engin Aslan, Elazığ'da yaşanan deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden Elazığ'a gidecek yardımları ücretsiz götüreceğine dair paylaşım yaptı. Paylaşım sonrasında çok sayıda tebrik telefonu alan Engin Aslan, "1999 yılında bizde deprem afetini yaşadık. Elazığ'da yaşanan deprem sonrası nasıl yardımım olur diye düşünürken amcamın oğlu Olgun Aslan fikrinden sonra böyle bir karar aldık. Nakliye masrafları ikimiz karşılamaya hazırız. Bazıları bunun reklam olduğunu söyledi, ancak bizim reklama ihtiyacımız yok zaten mevcut işimiz yoğun. Yapılan iyilik hareketine bizim de katkımız olsun istedik." dedi.

Yardımda katkı vermek için amcasının oğlu olan Engin Aslan'ın kararına destek olmak için harcanacak yakıtın yarısına ortak olduğunu açıklayan Olgun Aslan, "Biz bu acıyı yaşadık. Elazığ'a gönderilecek yardımların ücretsiz ulaştırmak için amcamın oğluyla nakliye masraflarını ortak olmayı kararlaştırdım. Benim de bu hayır işinde katkım olsun istedim." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Araç sahibi Engin Aslan'ın araç kontrolü detay Araca binerek çalıştırması detay Aracın hareket etmesi detay Engin Aslan röp. Olgun Aslan röp. HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA, ==================================

MUĞLA, ELAZIĞ DEPREMİ İÇİN TEK YÜREK OLDU

MUĞLA Büyükşehir ve 6 ilçe belediye başkanlıkları, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik deprem nedeniyle bölgeye 9 TIR dolusu yardım malzemesi gönderdi. Yardım TIR'ında çocuklar ve büyükler için kışlık giyecek, bebek maması ve bezi, battaniye, ayakkabı, halı, kilim, çeşitli gıda maddeleri ve un yer aldı.

Muğla Büyükşehir ile Bodrum, Datça, Menteşe, Milas Marmaris, Fethiye belediyeleri, Elazığ'da deprem felaketini yaşayan vatandaşların yaralarını sarmak ve destek olmak amacıyla, olay gecesinden itibaren yardım hazırlıklarına başladı. 'Muğla, Elazığ depremi için tek yürek' sloganıyla başlatılan çağrıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kısa zamanda aralarında çocuklar ve büyükler için her tür kışlık giyecek, bebek bezi, maması, battaniye, ayakkabı, halı, kilim, kuru gıda ürünleri, un, peynir, yoğurt ve zeytinyağından oluşan 225 ton yardım malzemesi toplandı. Yardım malzemelerinin yüklendiği 9 TIR için Muğla Sosyo Kültürel Alan'da uğurlama töreni düzenlendi. Törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, daire başkanları, belediye personeli ile vatandaşlar katıldı.

Başkan Gürün, depremin ilk günü AFAD ile görüşme yaptıklarını belirterek, "Herhangi bir araç-gerece ihtiyaç duyduklarında yanlarında olduğumuzu söyledik. Talep gelmesi durumunda araçlarımız göreve hazırdı. Muğla genelindeki vatandaşlarımızın topladıkları malzemeleri Elazığ'a gönderiyoruz. TIR'larda görev yapan arkadaşlarımız malzemeleri emin ellere teslim edecekler. İhtiyaç duyulan her şey TIR'larımızda mevcut. Elazığ'da görev yapan kurtarma ekiplerine teşekkür etmek istiyorum. Hiç uyumadan önemli bir görevi yerine getirdiler. Böyle bir acıyı inşallah bir daha yaşamayız. Deprem kuşağındayız. Fayların birisi de Batı Anadolu kuşağında bulunuyor. Kurumlarımızla deprem ve afetlerle ile ilgili koordinasyon toplantıları yapılıyor. Bize düşen görevleri üstleniyoruz. Önümüzdeki günlerde deprem konusunda sempozyum yapmak istiyoruz. Risklerimizi en aza indirmek için masaya yatırıp halkımız ile paylaşacağız. Muğla'nın en büyük avantajı binalardaki kat sayısının az olmasıdır" dedi.

Konuşmaların ardından 9 yardım TIR'ı, Elazığ'a uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yardım tırlarından görüntü -Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün konuşması-Yardım tırlarının uğurlanması

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/MUĞLA, ==========================

MUHAMMED'İN ÖLÜMÜNDE HALA GÖZALTINA ALINDI DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kaybolduktan sonra metruk bir evde ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muhammed Veli Dümez'in (8) ölümüyle ilgili gözaltında alınan dayı ile bir köylü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, küçük çocuğun halası gözaltına alındı. 2 şüphelinin serbest bırakılması ise mahallede silahların ateşlendiği gerginliğin yaşanmasına neden oldu.

Çınar ilçesine bağlı kırsal Başalan Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Veli Dümez, 22 Ocak Çarşamba akşamı kayboldu. Dümez ailesi de oğullarını aramaya başladı. Mahallelinin de katıldığı arama sırasında, Muhammed, metruk bir evde ağır yaralı olarak bulundu. Yüzü ile vücudunun çeşitli yerleri parçalanmış halde olan çocuk, yakınları tarafından götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

DAYI SERBEST BIRAKILDI, HALA GÖZALTINA ALINDI

Muhammed'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada jandarma, dayı V.T. ile köylüleri G.B.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İkili, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı. Ancak jandarma ekipleri, Muhammed'in halası H.T.'yi gözaltı aldı. H.T.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

SİLAHLARI ATEŞLEDİLER

Mahalle sakinleri ise dün şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında dayı V.T.'nin akrabaları ile kalabalık arasında kavga çıktı. Taraflar yanlarındaki tabancaları çekip, havaya ateş ederken olaya jandarma ekipleri müdahale etti.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: Mehmet MUCAHİT CEYLAN/DİYARBAKIR

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6'NCI KATTA İNTİHARA KALKIŞTI, POLİS İKNA ETTİ SİİRT'te, bir iş yerinin 6'ncı katına çıkarak, intihar girişiminde bulunan A.B. (31), polis tarafından ikna edilerek, indirildi.

Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş merkezinin 6'ncı katındaki pencereye öğle saatlerinde çıkan A.B., intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş merkezinin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, A.B.'yi aşağıya inmesi yönünde ikna etti. A.B. de intihardan vazgeçip, indi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Cama çıkan gençİtfaiye ekiplerinin müdahalesiÇevrede bulunan vatandaşlarGencin camdan indirilmesiAmbulansa bindirilmesiGenel ve detay

Haber- Kamera: Turan KOYUNCU/Mehmet Yücel DURAK SİİRT,=========================

ANNE KARNINDAKİ İKİZ BEBEKLERİNİN ÖLÜMÜNDE SORUŞTURMA BAŞLATILDI BOLU'da yaşadığı sancılar nedeniyle 2 kez gittiği hastanede, taş düşürme teşhisi konularak evine gönderilen 5 aylık hamile Güler Kılıç (24), ikiz bebeklerini kaybetti. Güler Kılıç ve eşi Mehmet Resul Kılıç doktor ve hastane yönetiminden şikayetçi olurken, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bolu'da 8 ay önce evlenen Güler Kılıç ve Mehmet Resul Kılıç çifti 5 ay önce anne-baba olacaklarını öğrendi. Çift büyük umutlarla ikiz bebeklerini beklerken, 3 gün önce anne Güler Kılıç'ın ağrıları tuttu. Kılıç çifti, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne gitti. Genç kadına, muayenenin ardından böbrek taşı döküyor olabileceği gerekçesiyle serum takıldıktan sonra üroloji servisine gitmesi söylendi. Kadın, hafta sonu olması nedeniyle üroloji servisine gidemedi. Genç anne adayı önceki gün gece saatlerinde de yaşadığı ağrılar nedeniyle aynı hastaneye gitti. Doktor tarafından muayene edilen Kılıç, aynı teşhisle yeniden evine gönderildi. Ağrılar içinde evine giden genç kadında kanama başladı. Mehmet Resul Kılıç eşini yeniden aynı hastaneye götürdü.

İKİZ BEBEKLER HAYATINI KAYBETTİHastanede Kılıç çiftine anne karnındaki 5 aylık ikiz bebeklerinin hayatını kaybettiği söylendi. Durumun haber verilmesiyle sinirlenen Mehmet Resul Kılıç, iddiaya göre doktorun odasına girdiğinde doktor ve sekreter zemin kattaki odanın penceresinden atlayarak kaçtı.

Büyük üzüntü yaşayan ve sinir krizleri geçiren baba Mehmet Kılıç'ın tepkisi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Kılıç ailesi, hastane yönetimi ve doktordan şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDIBunun üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ceninler anne karnından alındıktan sonra Adli Tıp uzmanı nezaretinde plasenta ve ikiz fetüsler formollenerek otopsi yapılmak üzere usule uygun şekilde İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'ne gönderilmiştir. Şikayetçi M.R.K'nin şikayeti dinlenilmiş, şikayetçi olunan doktorların kimlikleri tespit edilmiş, kamera kayıtları muhafaza altına alınmış ve tıbbi belgeler temin edilmiştir. Otopsi sonucuna göre olay tüm yönleriyle araştırılacak olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

BABA KILIÇ: BEN ÇOCUKLARIMA İSİM KOYMUŞTUMBaba Mehmet Resul Kılıç, 4 kez hastaneye geldiklerini ve her seferinde sağlam raporu verildiğini belirterek, şöyle konuştu: "2 çocuğu geri getirsinler. Bize buradan sağlam raporu verdiler. 4 kere ben hastaneye geldim. 'Sadece kum düşüyor, başka hiçbir şeyi yok, korkulacak hiçbir şey yok. Ürolojiye git. Orada bir makine var. O makineyle taşı düşürecekler. Çocuklar sağlam' dediler. Buraya hanımla yine geldik, yine bize serum taktılar ve eve gönderdiler. Eve girdik çay içiyorduk. Yeniden rahatsızlandı. Tekrar hastaneye geldik. Onu içeri aldılar. Hanımın ağlama seslerini duydum. 3 numaraya koştum. Doktor hanımın canı benim çocuklarımdan değerliymiş. Ben kapıyı açtığımda ne doktor ne sekter yok. İkisi de camdan atlayıp gitmiş. Çocuklara bakmadı bile. Madem böyle bir şey vardı. Benim hanımım rahatsızdı. O odaya yatıramaz mıydı? Bir tane boş oda yok muydu? 4 kere bizi eve gönderdiler. 2 tane cinayet var. Ben onların adını koymuştum. Onlar bana o çocukları nasip etmedi. Böyleleri hala bu mesleği yapmasın."

'İKİZ BEBEKLERİMİZ ÖLDÜ'Mehmet Resul Kılıç'ın kardeşi Nazan Kılıç, Güler Kılıç'a böbrek taşı döktüğü ve bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu yönünde teşhis konulduğunu aktararak, "İkiz bebeklerimiz öldü. 3 gündür gelip gidiyoruz. Bize böbrek taşı döküyor teşhisi koydular. El yordamıyla konuldu bu teşhis. Yani herhangi bir tedavi yöntemiyle değil. Eliyle baktı ve sen böbrek taşı döküyor olabilirsin dedi. Ürolojiden randevu alacaksın dedi. Hafta sonu olduğu için mecburen pazartesi gününe randevu aldık. Sabah akşam bu hastaneye geliyoruz çünkü gebe olduğu için başka bir hastanede herhangi bir şekilde yardımcı olmuyorlar. 5 aylık hamileydi. Bize 3 gün boyunca, 'böbrek taşı döküyor olabilirsin', 'Bir şeyin yok', 'gebeliğinle ilgili herhangi bir problemin yok' diyerek bizi eve gönderdiler. Bu akşam da geldik. Bize serum takıp eve gönderiyorlar. Hastaneden çıktık, arabaya bindik, evin kapısından girmemizle kızın kanamasının başlaması bir oldu. Bir şeyin yok diyerek gönderdikleri kıza 2 tane çocuğunun cenazesini gösterdiler." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Hala ile röportaj-Baba ile röportaj-Hastaneden görüntüler-İsyan etmeleri-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,====================================

MANİSA VALİSİ DENİZ: 241 AĞIR HASARLI, 446 AZ HASARLI KONUT VAR MANİSA Valisi Ahmet Deniz, merkez üssü Akhisar'ın Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin son verileri açıkladı. Depremden etkilenen 3 ilçede 241 ağır hasarlı, 446 ise az hasarlı konut ve yapının tespit edildiğini belirtti.

Çarşamba günü saat 22.22'de, merkez üssü Akhisar'ın Musalar Mahallesi olan, 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Vali Ahmet Deniz, Şehzadeler Kaymakamlığı'nda düzenlenen İl Planlama ve Koordinasyon Toplantısı'nda, yapılan çalışmaları değerlendirdi. Depremden sonra Manisa, İzmir ve Denizli Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri'ne bağlı 32 kişilik ekiple yapılan incelemelerde, Akhisar ilçesinde 41, Kırkağaç ilçesinde 6, Saruhanlı ilçesinde 2 mahallenin depremden etkilendiğinin tespit edildiğini ifade eden Vali Deniz, "Akhisar merkezli bir deprem hadisesiyle karşılaştık. Allah'a şükür ciddi bir sıkıntımız olmadı. 4 vatandaşımız hafif yaralı bir şekilde hastaneye intikal etti. Onlar da taburcu edildi. Yoğun bir şekilde tüm birimlerimiz bizim koordinemizle vaziyet ederek ilk anlardan itibaren müdahale edildi" dedi.

'AFAD TARAFINDAN 120'NİN ÜZERİNDE ÇADIR KURULDU'Vali Ahmet Deniz, depremle ilgili hasar tespit rakamlarını şöyle açıkladı: "Akhisar merkezli depremimizde ilgili hasar tespit rakamları da şu şekilde, incelemelerde Akhisar ilçesinde 2 bin 610 konut yapıda; 130 ağır hasarlı, 222 az hasarlı, Kırkağaç İlçesinde 1815 konut yapıda; 110 ağır hasarlı, 220 az hasarlı, Saruhanlı İlçesinde 163 konut yapıda; 1 ağır hasarlı, 4 az hasarlı, 3 İlçede toplam 241 ağır hasarlı ve 446 az hasarlı konut yapı tespit edilmiştir. Depremden zarar gören vatandaşların barınma ve korunmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan mahallelerde AFAD İl Müdürlüğü tarafından 120'nin üzerinde çadır kurulmuştur. Depremde evi oturulamayacak şekilde zarar gören 201 vatandaşımız Kırkağaç Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampına yerleştirilmiş olup, vatandaşlarımızın barınmalarına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Orada misafir ediyoruz. Şu andan itibaren vatandaşlarımızın geçici barınma kapasitelerini çözmeye çalışıyoruz. Bir taraftan ev kiralamaları yönünde bilgilendirme yapıyoruz. Bir kısmını misafirhanelere alıyoruz. Hızlı bir şekilde konteyner talepleri var onları da değerlendireceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi'nden görüntüHasar gören evlerden görüntüVali Ahmet Deniz'in açıklamalarıGenel ve detay görüntüler

Haber- Kamera; Cemil SEVAL/ MANİSA, =====================

CHP'Lİ KÖSE'DEN KONGREDE PARTİLİYE TEPKİ: DİNLEYİP OTURMUYORSA POLİS ÇAĞIRIP ÇIKARTIN ÇORUM'da düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) merkez ilçe kongresine katılan CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, tartışmaya girdiği bir partiliye "Dinle otur yerine. Dinleyip oturmuyorsa polis çağırıp çıkartın" diyerek tepki gösterdi. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle yaşanan tartışma sona ererken, Köse'nin sözleri partililerin de tepkisine neden oldu.

CHP Merkez İlçe Kongresi, Devlet Tiyatro Salonu'nda önceki gün gerçekleştirildi. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin başkanlığında, kongreye, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, parti yönetimi ve üyeler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede açılış konuşmasını yapan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin ardından CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse de partililere hitap etti.

KÖSE: KONUŞTUN DİNLEDİK, DİNLE ARTIKMilletvekili Köse'nin konuşması sırasında salonda bulunan partili İ.T., ayağa kalkarak eleştiride bulundu. Partilinin eleştirisi üzerine Milletvekili Köse ise "Haklısın" yanıtını verdi. Partilinin konuşmasını sürdürmesi üzerine Milletvekili Köse, "Konuştun dinledik. Dinle artık. Otur yerine. Dinleyip oturmuyorsa polis çağırıp çıkartın" diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine salonda gergin anlar yaşanırken, milletvekili Köse'ye tepki gösteren başka bir partilinin, "Sen bir milletvekili olarak vatandaşa polis çağırın, çıkarttırın diyemezsinö sözleri salondan büyük alkış aldı.

Yaşanan gerginlik devam edince, CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi mikrofonu eline alarak araya girdi. Hakverdi, "Burada olanların parti disiplinine ve ahlakına uyması şart. Oturduğunuz yerden söz atamazsınız. Hele de bir bölge milletvekiline söz atamazsınız. Müsaade edin oturduğunuz yerden bağırıp durmayın. Kürsüde söz hakkı verdik. Gelirsiniz, eleştirirsiniz, oturursunuz. Oturduğunuz yerden laf atamazsınız. Kimse kimseyi atmadı. Attırmıyorum da. Parti disiplini gereği buna uyacaksınız" dedi.

Hakverdi'nin sözleri üzerine kongredeki gerginlik yatıştırıldı.

Konuşmasına devam eden CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, kongrenin huzurunun bozulduğunu söyleyerek, "Buradaki kongrenin selameti bozuluyor. Dinlemek isteyen arkadaşlar dinleyemiyorlar. Yani o arkadaş hala burada kalacak mı? Bunu mu diyorsunuz'ö ifadelerinde bulundu. Bunun üzerine salondaki partililer topluca 'evet' diye seslendi. Kongrede yaşanan tartışma sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------İlçe kongresindeki tartışmalar-CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin salondakilere tepkisi

Haber: ÇORUM, =============================

ADANA'DA HAVA DESTEKLİ TERÖR UYGULAMASI ADANA'da Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, 6 noktada helikopter ve drone destekli uygulama yaptı. Uygulama noktalarını denetleyen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda TEM Şube Müdürlüğü, müzahir bölgelerde Asayiş, Çevik Kuvvet, Narkotik, Özel Harekat, Trafik şubeleri ile Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de katılımıyla 6 farklı noktada uygulama yaptı. Polis helikopteri ve drone ile havadan destek verilen uygulamada, şüpheli görülen araçlar durdurularak arama yapıldı. Ekipler, araçlardan indirdikleri ve şüphelendikleri kişilerin GBT sorgularını gerçekleştirdi. Uygulama noktalarını denetleyen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bölgedeki esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti. Uygulama, gece saatlerine kadar devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Uygulama alanından görüntüUzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan özel harekat polisiPolislerin araçlarda arama yapmasıDrone'nın kaldırılmasıPolis helikopterinden görüntüİl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vatandaşlarla sohbet etmesiAktaş'ın kucağına aldığı bir çocuğu öpmesiGenel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ==========================

SÜTBANK, DAVASI BAŞLIYOR KONYA'nın Ereğli ilçesinde, 2007'de kurulan Ekta Et ve Süt Ürünleri şirketinin 'Sütbank' adı altında kurdukları sisteme büyükbaş için para yatıran üyeler, hisseleri kadar ödenmesi gereken süt paralarının ödenmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine şirketin eski yönetim kurulu başkanı Orhan T. ile muhasebeci İrfan A. hakkında 'İştirak halinde dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik' suçlarından dava açıldı. Tutuksuz yargılanacak 2 kişi için hazırlanan iddianame tamamlandı. 2 kişi, çarşamba günü, Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Ereğli'de, 13 yıl önce, Orhan T. tarafından yaklaşık 40 dönüm arazi üzerine kurulan Ekta Et ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi, 'Sütbank' adlı bir sistem oluşturdu. Sütbank'a katılmak isteyen üyelerden toplanan paralarla, iddiaya göre çiftliğe süt üretimi için büyükbaş alındı. Üyelere de ödedikleri para karşılığı pay verilip, her ay hisseleri karşılığında süt parası alacakları belirtildi. İlk zamanlar üyelere düzenli para ödendi; ancak son yıllarda aralarında farklı illerde oturan asker, polis, avukat ve savcıların da bulunduğu yaklaşık 20 bin üyeye para ödenmemeye başlandı. Üyelerden bazıları, 2018'de şirketin yönetim kurulu başkanı Orhan T. ve muhasebecisi İrfan A. hakkında, illerindeki Cumhuriyet Başsavcılıkları'na giderek şikayette bulundu.

18 MAĞDUR İÇİN İDDİANAME HAZIRLANDI Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na 18 mağdur tarafından yapılan suç duyurusunun ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Ekta Et ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi'nin 2007'de Ereğli ilçesinde o dönem belde olan Zengen'de kurulduktan sonra çiftlikte damızlık düve ve süt üretimine yönelik inek yetiştiriciliği yapıldığı, şüpheli Orhan T.'nin de kuruluşundan 2016'ya kadar yönetim kurulu başkanlığı yaptığı, diğer şüpheli İrfan A.'nın da 2008 ile 2016 arasında şirkette muhasebeci olarak görev yaptığı belirtildi. İddianamede, şirket tarafından, isteyen katılımcılara 5 inek almak şartıyla hamilelik dönemi haricinde 32 ay vadeli ve sözleşmeli inek satışı yapıldığı ve katılımcılara inek bedeli kadar teminat senedi verildiği belirtildi. İnek satın alan katılımcılara her inek için ayda 150- 180 litre arasında değişen miktarlarda süt bedeli ödenmesi taahhüt edildiğine değinildi.

HASTALIK VAR DİYE MESAJ ATILDI Şirket tarafından katılımcılara 2015 yılı sonuna doğru 'çiftliğe yeni gelen hayvanlarda baş gösteren viral bir hastalık nedeniyle doğumların yavru atma şeklinde gerçekleştiği ve günlük ortalama 29 litre olan süt veriminin 21 litreye düştüğü, hastalıkla mücadele edildiği ve bu olaylar nedeniyle ödeme dengesinin bozulduğu, ilk 11 aylık dönemde ödeme yapılmayacağı bundan sonraki birinci 9 ay içinde inek başına 25 litre ikinci 9 ay içinde inek başına 50 litre ödeme yapılacağı' şeklinde mesaj atıldığı hatırlatıldı. Katılımcıların BİMER'e şikayeti üzerine Ereğli Tarım Müdürlüğü'nce yapılan incelemede herhangi bir hayvan ölümü veya hastalık tespit edilmediği anlaşılınca katılımcıların sözleşmeyi feshederek, ödenmeyen süt bedeli ve ana paralarını ödenmesi için icra yoluna başvurdukları belirtildi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI, MUHASEBECİYİ SUÇLADI Bunun üzerine şüpheli Orhan T.'nin katılım sözleşmeleri ve teminat senetleri üzerindeki imzaların kendine ait olmadığını, muhasebeci İrfan A.'ya ait olduğunu belirterek icra takibine itirazda bulunduğu anlatıldı. Orhan T.'nin muhasebeci İrfan A.'nın 2012-2016 yılları arasında kendinden habersiz imzasını taklit ederek 1100 katılım sözleşmesi ve teminat senedi düzenleyip şirketi 6 milyon 600 bin TL zarara uğrattığını ileri sürdüğü belirtildi.

İddianamede İrfan A.'nın da savunmasında şirketin işleyiş şeklini anlatıp, satın alınan ineklerin düzenli olarak günlük 24 litre süt vermediğini bazen 10 litreye kadar süt vermesi nedeniyle şirketin katılımcılara ödemesi gereken günlük 6 litre süt bedelini karşılayamaz hale geldiğini ve bundan dolayı sistemin tıkandığını, yeni katılımcılardan alınan paranın, eski katılımcıların süt bedeli olarak ödendiğini söylediğine yer verildi. İrfan A.'nın savunmasının devamında Orhan T.'nin sözlü yetkilendirmesi üzerine şirket adına yaklaşık 1100 katılım sözleşmesi ve teminat imzaladığını, katılımcılardan aldıkları paraları kendi adına ait 4 bankadaki hesabına yatırdıklarını, ardından da şirkete ait hesaba havale ettiğini, katılımcılara Orhan T.'nin imza sirkülerini gönderdikleri içinde imzanın farklı olmaması için imzayı taklit ettiğini, katılımcılardan alınan parayı zimmetine geçirmediğini öne sürdüğü belirtildi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAROrhan T.'nin, İrfan A.'nın 3 yıl boyunca 1100 katılımcı sözleşmesi ve teminatı düzenlediğinden haberinin olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğuna değinildi.

İddianamede Orhan T. ile muhasebeci İrfan A. hakkında 'İştirak halinde dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik' suçlarından dava açılması talep edildi. Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetkisizlik kararı verilmesi üzerine dosya Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Bunun üzerine tutuksuz yargılanan Orhan T. ve İrfan A. 29 Ocak Çarşamba gününde ilk kez hakim karşısına çıkacak.?

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Drone ile tesisin havadan detay-Tesisden genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA =============================

İKBAL'İN KULAKLARINA KAVUŞMASI İÇİN 250 BİN LİRA LAZIM AYDIN'ın Söke ilçesinde, doğuştan kulakları olmayan ve işitme cihazı ile duyabilen 7 yaşındaki İkbal Eksik'e, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel hastanenin doktorları kulak yapabileceklerini söyledi. Ancak bir dizi ameliyat için 250 bin lira istendi. Maddi durumu iyi olmayan aile de şarkıcı Haluk Levent ve Aydın Valiliği'nden yardım kampanyası başlatılması için destek istedi.

Savuca Mahallesi'nde yaşayan Eksik Ailesi'nin dört çocuğundan ikincisi olan İkbal Eksik, 7 yıl önce, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde kulakları olmadan (mikrotia hastası) dünyaya geldi. Aile, kızlarını tedavis için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. İkbal Eksik'e 5 yaşına geldiğinde işitme cihazı takıldı. Aile, kızlarının kulak sahibi olabilmesi için çaba sarf ederken, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir özel hastaneden umutlandıran haber geldi. Doktorlar, küçük İkbal'in bir dizi operasyonla işitme sorununun çözülebileceğini söyledi. Göğüs kafesinden alınacak kıkırdak ile kasık bölgesinden alınacak deri ile kulak kepçesi yapılacağı, ardından da kulak deliği açılarak İkbal'in duyması sağlanacağı bildirildi. Ancak, bu ameliyatlar için toplam 250 bin lira istendi.

Bir çimento fabrikasında işçi olarak çalışan baba Hikmek Eksik (39), Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) kurucusu Haluk Levent'e Twitter hesabından ulaşıp, yardım istedi. Baba Eksik, ayrıca Aydın Valiliği'ne kızı için yardım kampanyası başlatılması için başvurdu.

Kızının bir an önce kulağa kavuşmasını isteyen Hikmet Eksik, "Şimdilik işitme cihazlarıyla duyabiliyor. Ameliyat olursa, herkes gibi kulakları olacak. Bu ameliyatı yaptıracak gücüm yok. 24 Ocak Cuma günü, Aydın Valiliği'nden yardım isteyerek, kampanya başlatılmasını istedik. Gereken başvuruyu yaptık. Ancak henüz onay gelmedi. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

'KIZIM KONUŞULANLARI ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR'

Anne Ayşe Eksik (32) de, "Kızım işitme cihazı ile duyabiliyor ancak bu yeterli olmuyor. Okulda öğretmeni ile arkadaşlarının dediklerini anlamakta güçlük çekiyor. İnşallah sesimizi duyan olur ve kızım sağlığına kavuşur" diye konuştu.

'ARKADAŞLARIMIN KULAKLARI VAR, BENİM YOK'

Savuca İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi İkbal Eksik ise "Arkadaşlarımın kulakları var, benim yok. Onların konuştuklarını, bu nedenle iyi anlayamıyorum. Bir an önce ben de kulaklarıma kavuşmak ve herkes gibi duymak istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kulakları olmayan İkbal Eksik'in görüntüsü-İkbal Eksik'in ablası ve kardeşleri ile oynarken görüntüsü-İkbal Eksik'in ders çalışırken görüntüsü-İkbal Eksik ile röp.-Baba Hikmet Eksik ve anne Ayşe Eksik ile röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ SÖKE (Aydın), ===========================

VAN'IN KIRSAL MAHALLELERİNDE BİLGİ YARIŞMASI BAŞLADI VAN'ın merkez İpekyolu Belediyesi'nce düzenlenen kadınlar ve erkekler arasındaki bilgi yarışması ilçeye bağlı Karakoç Mahallesi'nde başladı. Bilgi yarışmasında dereceye girenlere ise para ödülü verildi.

İpekyolu Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'nce, kırsaldaki 30 mahallede, kadınlar ve erkekler arasında düzenlenecek Genel Kültür Bilgi Yarışması dün başladı. Mahallelerde 45 yaş üzeri kişilerin katıldığı bilgi yarışmasında birinci olanlar ise daha sonra birbirleriyle yarışacak. Bilgi yarışmasının ilki ilçenin Karakoç Mahallesi'nde düzenlendi. Bilgi yarışmasına İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İpekyolu Jandarma Komutanı Yarbay Hacı Mehmet Demir, mahalle muhtarı ve halk katıldı.

Yarışmanın açılış konuşmasını yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, göreve başladığında kırsal mahallelerde sosyal aktivitelerin eksik olduğunu gördüğünü ve bu konuda neler yapılması gerektiği konusunda değerlendirme yaptıklarını söyledi. Daha sonra bu etkinliği yapmaya karar verdiklerini anlatan Aslan, "Gördüm ki çok iyi bir karar almışız. Buradaki yoğun istek ve talepler beni gayet mutlu etti. Ayrıca sabahtan beri Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarımız da buradalar ve tüm mahalle sakinlerine genel sağlık taraması da yaptılar. Toplamda 30 tane kırsal mahallemiz var. Biz bu 30 mahallede de bilgi yarışması düzenleyip her mahallenin birincisini alarak en sonunda final yarışması yapacağız. Kadın ve erkek tüm yarışmacılara başarılar diliyorum. Bu yarışmanın kaybedeni yok, birlik ve beraberlik için buradayız" dedi.

DERECEYE GİRENLERE PARA ÖDÜLÜ

Önceden ön elemesi yapılan yarışmanın finaline kalan 5 yarışmacı birinci olabilmek için yarıştı. Kadınların ve erkelerin ayrı gruplar halinde yarıştığı yarışmada genel kültür alanından 10 soru soruldu. Cevaplama süresinin bir dakika olduğu yarışmada yarışmacıların yanı sıra yarışmayı izleyenler de heyecanlı anlar yaşadı. Kadınlar kategorisinde bilgi yarışmasında birinci olan Hacer Yılmaz'a 500 TL, ikinci olan Sevgül Yorgun'a 400 TL üçüncü Elfazi Karabulut'a 300 TL, dördüncü olan Bilge Diler'e 200 TL ve beşinci olan Garip Sıddıkoğlu'na da 150 TL para ödülü verildi.

Aynı şekilde erkekler kategorisinde de ilk 5'e giren Şükrü Yıldırım, Mahfuz Canga, Abdullah Arabulut, Hidayet Tekman, Paşa Azizoğlu'na da para ödülü verildi. Ayrıca bilgi yarışmasının yapıldığı mahallede İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelince genel sağlık taraması yapılıp sağlık şikayeti olanlara da mahalle muhtarı koordinasyonuyla İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne gitmeleri tavsiye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Katılımcılardan detaylar-İpemyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan konuşması-Kadın yarışmacılardan detaylar-Jürilerden detay-Kadın Yarışmacıların Birincisi Hacer Yılmaz röportaj-Erkek Yarışmacılardan detaylar

Haber: VAN

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Kaynak: DHA