DHA YURT BÜLTENİ - 1

ERBİL'DE TÜRK DİPLOMAT KÖSE'NİN ŞEHİT EDİLMESİYLE İLGİLİ 1 KİŞİ DAHA YAKALANDI

IRAK'ın Erbil kentinde, Türkiye 'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesi ile ilgili hakkında yakalama kararı bulunan F.Ç., Habur Sınır Kapısı'ndan Şırnak'a geçmek isterken güvenlik güçleri tarafından yakalandı. F.Ç., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, geçen yıl 7 Temmuz'da Erbil'in işlek bölgelerinden olan Havaalanı Caddesi'nde, üzerinde otelin de bulunduğu iş merkezinin girişinde yer alan ve güvenlik görevlilerinin giriş çıkışları kontrol ettiği restoranda meydana geldi. Sivil kıyafetle giren PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse şehit oldu, 2 Iraklı ise hayatını kaybetti. Saldırının ardından MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda terörist V.A. geçen yıl 29 Kasım'da, M.B. ise 26 Aralık'ta Şırnak'ta yakalanıp tutuklandı.Tutuklanan iki terörist ile aynı dosya kapsamında arandığı tespit edilen ve hakkında 'terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve kasten adam öldürme' suçlarından yakalama kararı bulunan F.Ç. dün Habur Kara Hudut Sınır Kapısı'ndan Şırnak'a geçmek isterken güvenlik güçlerince yakalandı. F.Ç. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------ARŞİV görüntülerle

Haber: ŞIRNAK,

============================

SMO, RESULAYN'DA PKK/YPG'NİN ZORLA SİLAH ALTINA ALDIĞI 45 KİŞİYİ SERBEST BIRAKTI BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında terör unsurlarından temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde PKK/YPG saflarına zorla katıldıkları belirlenen 45 kişi, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından alınan parmak izi ve yapılan sorgularının ardından serbest bırakıldı.Barış Pınarı Harakatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine komşu Resulayn'da, SMO tarafından terör örgütü saflarına zorla katıldıkları belirlenen gözaltındaki 45 kişi, polis karakolunda alınan parmak izi ve yapılan sorgularının ardından kendilerine verilen izin yazısıyla serbest bırakıldılar. Karakoldan çıkan Suriyeliler, halen terör örgütü PKK/YPG saflarında bulunan kişilere de teslim olma çağrısında bulundu. Daha önce terör örgütünün istihbarat binası olarak kullandığı ve harekat ile karakola dönüştürülen binada gazetecilere açıklama yapan Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) teslim olmaları halinde YPG/PKK'ya zorla katılanları affedeceklerini duyurduklarını hatırlattı. Çağrının ardından terör örgütüne zorla katılanların teslim olduğunu söyleyen Mustafa şunları dedi: "Suriye Geçici Hükümeti olarak af çağrısında bulunduk. Af çağrısına uyan PKK/YPG, katılan vatandaşlarımız silahlarını bırakıp SMO'ya teslim oldu. Teslim olanların sorgusu yapılıyor ve suça karışmamış olanları serbest bırakıyoruz. Eğer eli kana bulaşmamışsa terör eylemlerinde bulunmamışsa vatandaşları katletmemişse soruşturmaların ardından salıveriyoruz. Bugün de 45 kişi sorgusunun ardından serbest bırakıldı ve ailelerine kavuşacaklar. Tabi bu serbest kalmalar devam edecek soruşturmaları bittikten sonra. Ben buradan Resulayn ve Tel Abyad halkına sesleniyorum. Burada hayat normale dönmüş bulunmakta herkes evlerine dönebilir. Suriye Milli Ordusu sizin evlatlarınızdır sizin can güvenliğinizi sağlamak için bütün önlemleri almış bulunmakta. Herkes evlerine bir an önce dönsün" dedi.

'BENİ ZORLA SİLAHALTINA ALDILAR'PKK/YPG'li teröristler tarafından evindeyken zorla silah altına alındığı öğrenilen ve SMO'ya teslim olan 14 yaşındaki Muhammed Ali, "İlk olarak ağabeyimi silah altına aldılar. Evimize baskın düzenleyen PKK/YPG'li teröristler beni de zorla silah altına alarak Türkiye'ye karşı savaşmamı istediler. Yaklaşık 25 gün teröristlerin elinde esir kaldım. Fırsat bulup Türk askerine ve Suriye Geçici Ordu birliklerine teslim oldum. Şimdi de özgürlüğüme kavuştuğum için çok mutluyum ve güven içerisindeyim. Buradan teröristlerin elinde olan esir kardeşlerime sesleniyorum. Sizler de fırsat bulup teslim olun silahlarınızı bırakın. Teröristler zulümden başka hiçbir şey getirmedi" dedi.Teslim olan 45 kişi, daha önce terör örgütünün istihbarat binası olarak kullandığı ve harekat ile karakola dönüştürülen binada kontrolleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Askerlerden görüntüler45 kişiden görüntülerSerbest bırakılanların röp.++AçıklamalarYetkililerden görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL - Şafak SAĞ/ RESULAYN(Suriye),===========================================

ANLAŞMALI BOŞANDIĞI EŞİNİ ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ KIRŞEHİR'de Nihat Ç. (47), bir süre önce anlaşmalı olarak boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamaya devam ettiği 4 çocuğunun annesi Alev Ergin'i (45) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Nihat Ç. saklandığı evde yakalandı.Kırşehir'de keresteci Nihat Ç., bir süre önce anlaşmalı olarak boşandığı ve aynı evde yaşamaya devam ettiği Alev Ergin ile Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evde, önceki gün akşam henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat Ç., yatak odasında bulunan pompalı tüfeği alıp, çocuklarının gözü önünde Alev Ergin'e ateş açtı. Nihat Ç. daha sonra tüfekle ile birlikte kaçarken, çocukları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Alev Ergin'i ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ancak Ergin, doktorların tüm müdahasine rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Nihat Ç. ise yaklaşık 16 saat sonra şehir merkezinde saklandığı evde yakalandı. Nihat Ç. işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Cinayet işlendiği ev ve çevresinden cep telefonu kamerası ile görüntü-Diğer görüntüler

Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR/ KIRŞEHİR,==============================================

BİRLİKTE ALKOL ALDIĞI ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ KAHRAMANMARAŞ'ta Mehmet Ü. (35), birlikte alkol aldığı arkadaşı Ümit Bağsürer'i (40) kalbinden bıçaklayarak öldürdü.Olay, dün saat 02.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaynak ustası Ümit Bağsürer ile inşaat işçisi Mehmet Ü., (35) birlikte alkol alırken henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Mehmet Ü., Osmangazi Mahallesi'ndeki evinin önünde devam eden tartışma sırasında Ümit Bağsürer'i göğsünden bıçakladı.

ARACIYLA HASTANEYE GİDERKEN KAZA YAPTIBiri kalbine olmak üzere göğsüne aldığı iki bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ümit Bağsürer otomobiliyle hastaneye gitmek için olay yerinden ayrıldı ancak fazla gidemeden refüje çarparak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bağsürer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

'PİŞMANIM'Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Ü.'yü olay yerine yakın bir sokakta gözaltına aldı. Suç aleti bıçakla yakalanan ve sorgusunda suçunu itiraf eden Mehmet Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. Cezaevine teslim edilmeden önce hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Ü., gazetecilerin sorusu üzerine "Pişmanım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Mehmet Ü. polisler arasında-Hastaneye alınması-Hastaneden çıkarılması-Polis otosuna bindirilmesi-Ümit Bağsürer'in sağlık fotoları

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,===========================================

ANNESİNİ ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİYLE YARALAYAN 18 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI

MANİSA'nın Kula ilçesinde, annesi 53 yaşındaki Ummuhan A.'yı, çok sayıda bıçak darbesiyle yaralayan, ardından da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan 18 yaşındaki Kaan A. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kaan A. tutuklandı.Ailesinden ayrı yaşayan Kaan A., önceki gün saat 20.00 sıralarında, annesi Ummuhan A.'nın Seyitali Mahallesi, Kula Eski Sanayi Sitesi yakınındaki evininin önüne geldi. İddiaya göre Kaan A., annesini cep telefonuyla arayıp, konuşmak için aşağıya inmesini istedi. Oğlunun isteği üzerine dışarı çıkan Ummuhan A., bir anda oğlunun bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 15 bıçak darbesi isabet eden Ummuhan A., kanlar içinde kalırken, oğlu kaçtı. Oğlunun uzaklaşmasını ardından Ummuhan A., yaralı halde sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ummuhan A.'nın feryadına koşan çevredekilerin de ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Ummuhan A., Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Ummuhan A., hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle daha kapsamlı olan Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından da an be an görüntülendiği ortaya çıkan olayın ardından kaçan Kaan A. ise daha sonra Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne suç aleti bıçakla teslim oldu.Kaan A., polisteki işlemlerinin ardından dün öğlen adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDIManisa'nın Kula ilçesinde, annesi Ummuhan Akça'yı (53), 15 bıçak darbesiyle yaralayan, ardından da polise teslim olan Kaan Akça (18) sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Babasından ayrılmasının ardından annesi başkasıyla birlikte yaşayan Kaan Akça'nın ifadesinde, ailevi sebeplerden dolayı daha önce annesini uyardığını, uyarılarına rağmen kendisini dinlemeyince 'korkutmak için' bıçakladığını söylediği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Ummuhan Akça'nın tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Şüphelinin adliye sevk edilmesinden görüntü+++-Zanlının emniyetten çıkarılışı-Zanlının adliyeye getirilişi-Anne Ummuhan A.'nın tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nden görüntüler

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA(Manisa),========================================

CEREN'İN HAYALLERİ KALEME ALDIĞI NOTLARDA KALDI

ORDU'da evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda ölen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in (20), hedefleri ve yıllık planlarını kaleme aldığı notlar ortaya çıktı. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan genç kızın, piyona öğrenmek, yurt dışına gitmek ve oyuncu olma hayallerinin yer aldığı notlar, görenleri duygulandırdı. Katil zanlısının ağırlaştırılmış müebbet hapse çaptırılmasının ardından, Özdemir'in yakınları ve arkadaşları, hayalleri yarım kalan Ceren'in kabrini ziyaret edip, buket bıraktı.Olay, 3 Aralık 2019'da Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Bale kursundan çıkıp evinin önüne gelen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı. Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Abla Gizem ve annesi Güfer Özdemir'in sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine ağır yaralanan Ceren, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ceren Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI YAKALANDICinayetin ardından harekete geçen polis ekipler, kentteki mobese ve işyeri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda Ceren Özdemir'in kurstan çıktıktan sonra yürüyerek evine giderken peşinden 1 kişinin takip ettiği belirlendi. Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan kimlik tespitinde katil zanlısının 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık 2019 tarihinde açık cezaevinden firar eden Özgür Arduç olduğu tespit edildi. Cinayetten 1 gün sonra, 4 Aralık günü, vatandaşlar tarafından tanınan katil zanlısı, kendisini yakalayan polis memurları Z.K. ve H.D.'yi de bıçaklayarak yaraladı. Polisteki sorgusunda Ceren Özdemir'i öldürdüğünü itiraf eden Arduç, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Katil zanlısı Arduç, güvenlik gerekçesiyle Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

AĞIRLŞATIRILMIŞ MÜEBBETE ÇAPTIRILDICinayet zanlısı Özgür Arduç hakkında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından jet hızıyla 2 iddianame hazırladı. Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili iddianamede, zanlı hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün gerçekleştirilen karar duruşmasında Özgür Arduç, mahkeme heyetince, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

MEZARA BUKET BIRAKTILARGenç kızın yakınları ve bazı arkadaşları da, jet hızıyla tamamlanan duruşmadan çıkan kararın ardından, Ceren'in Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Brandayla çevrelenen mezarı ziyaret edenlerin, genç kızın kabrine bıraktıkları bir buket papatya ise dikkat çekti.

HAYALLERİNİ VE PLANLARINI NOT ALMIŞÖte yandan ölümüyle Türkiye'yi hüzne boğan balerin Ceren Özdemir'in kendisine ait bir defteri bulunduğu, bu deftere yıllık planlarını, hedeflerini ve hayallerini yazdığı da ortaya çıktı. Defterdeki yazılı sayfaların fotoğrafları, paylaşıldığı sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Ceren Özdemir'in defterindeki hedefler kısmına; piyanoyu ve İngilizceyi çok iyi öğretmek istediğini ERASMUS ile yurt dışına çıkmak istediğini, yüksek lisans yapmak ve oyuncu olmak istediğini belirtip tek başına yaşamayı öğrenmek istediğini yazdı. Ceren Özdemir, yıllık planlar kısmına ise 'Kitap okumayı alışkanlık haline getir, yazın çalış, yemek yapmayı öğren, fotoğraf albümü yap, müzik çeşitlerini bil, kitap okumayı alışkanlık haline getir, müzik çeşitlerini bil, siyaset hakkında bilgi sahibi ol' gibi 14 maddeyi de kaleme aldı. Ceren'in notlarının yazı olduğu defter sayfalarının fotoğraflarını pek çok takipçi de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Ceren Özdemir'in mezarından detay-Bırakılan papatya buketinden detay-Muhabir anonsu-Defterindeki notların fotoğrafları

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER - Nedim KOVAN - Hüseyin KALAY/ ORDU, ====================================================

3 KATLI BİNANIN GARAJINDA YANGIN; YAŞLI KADIN KURTARILDI, KOCASI ÖLDÜ

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, 3 katlı binanın girişindeki garajda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Üst katlara da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü. Yangında, 2'nci kattaki evinde dumandan etkilenen Beyhan Işık (75) yaşamını yitirdi, eşi Zülfiye Işık (71) ise merdivenle kurtarıldı. Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi 4'üncü Orman Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın girişindeki garajda,dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede üst katlara da sıçrayan alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada çevredekiler, tahtadan merdivenle 2'nci kattaki evde bulunan Zülfiye Işık'ı kurtardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, alevlere müdahale etmeye başlarken Işık, evde eşinin olduğunu söyledi. Yangın, saat 15.00 sıralarında güçlükle söndürülürken, 2'nci kattaki eve giren itfaiye ekibi, Beyhan Işık'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Zülfiye Işık, sağlık görevlilerince kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyhan Işık'ın cansız bedeni de Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Beyhan Işık'ın, dumandan etkilendiği belirtildi. Yangın sırasında diğer katların boş olduğu öğrenilirken, otopark ve binanın giriş kapısı önünde park halindeki araçlar, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yanan binadan detaylar-Ölen kişinin binadan çıkarılmasından detaylar-Polis, itfaiye ve AFAD ekiplerinden detaylar-Yanan araçlardan detaylar-Genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN - Mehmet İNAN/ BURSA,================================================

DİKİLİLİ KADINLAR LEYLA S.'NİN EŞİ TARAFINDAN TABANCAYLA YARALANMASINI PROTESTO ETTİ

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Leyla S.'nin (45) ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Murat S. (50) tarafından tabancayla yaralanması Dikili Kadın Platformu tarafından basın açıklamasıyla protesto edildi.Dikili Sanayi Sitesi'nde kaportacılık yapan Murat S., biri süre önce aralarında geçimsizlik bulunduğu için ayrıldığı, kendisine boşanma davası açmaya hazırlanan eşi, Leyla S. ile konuşmak için Şehit Sami Akbulut Caddesi'ndeki 75. Yıl Parkı'nda buluştu. İddiaya göre, Murat S. geçen 19 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında, buluştuğu 2 çocuk annesi eşinden, boşanmaktan vazgeçmesini istedi. Ancak, Leyla S., eşinin bu isteğini geri çevirip, tekrar birlikte olmayı reddetti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Murat S., belindeki tabancasını çıkartıp, Leyla S.'ye peş peşe 7 el ateş etti. Leyla S., göğsüne ve omzuna isabet eden 2 kurşunla acı içinde yere yığıldı. Murat S., ise çevredekilerin şaşkın ve korku dolu bakışları arasında eşinin başında beklemeye başladı. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Murat S., suç aleti tabancayı yere bırakıp, olay yerine gelen polislere teslim oldu. Leyla S. ise, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan kadının hayati tehlikeyi atlattığı, göğsündeki kurşunun çıkarılamamasına rağmen durumumun iyiye gittiği bildirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat S., tutuklandı.Dikili Kadın Platformu, Leyla S.'nin eşi tarafından yaralanmasını Atatürk Meydanı'nda düzenlediği basın açıklamasıyla protesto etti. Kalabalık, 'Erkek adalet değil, gerçek adalet', 'Hayatımızdan da haklarımızdan da vazgeçmiyoruz', 'Kadına şiddete hayır', 'Tecavüzcüleri korumak, tecavüzcülere ortak olmaktır' ve 'Kimliğimiz, emeğimiz, bedenimiz' bizimdir' yazılı pankart ve dövizleri açtı.

'ADALETİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'Grup adına yapılan basın açıklamasında, "Tarih 19 Ocak 2020 Pazar. Zaman öğle vakti. Dikili'de bir kadın eşi tarafından tabanca ile herkesin gözü önünde vuruldu. En az 7 kurşun kovanı etrafa saçıldı. 2 kurşun kadına isabet etti. Bu Dikili'de üç yıl içerisinde yaşanan üçüncü koca saldırısıydı. Leyla'nın hastanede hayati tehlikesi sürüyor. Bilinci açık. Bir kurşun vücudunun içinden çıkarılamadı. Koca gözaltında. Biz adaletin takipçisi olacağız" denildi.Açıklamanın ardından, 'Kadın cinayetlerine karşı direniyoruz', 'Cinsel şiddete karşı direniyoruz', 'Çocuk istismarına karşı direniyoruz', 'Tecavüze karşı direniyoruz' sloganları atan kalabalık, olaysız şekilde dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Dikili Kadın Platformu'nun basın açıklamasından görüntüAçılan pankart ve dövizlerden görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Oben ULU/ DİKİLİ(İzmir),=====================================

HASTANE ÖNÜNE YARALI BIRAKILAN KİŞİYİ VURDUKLARI İDDİASIYLA YAKALANDILAR

KARAMAN'da hastanenin önüne yaralı bırakılan ve doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Mehmet Demirhan'ı (46) tüfekle vurdukları öne sürülen Cüneyit S. ile Merve B., Konya'da yakalandı. Karaman'ın merkez Sakabaşı Mahallesi'ndeki özel hastane önüne, 18 Ocak Cumartesi günü araçla gelen kişiler, yaralıyı bırakıp, kaçtı. Sağlık görevlileri, yaralıyı fark edip, acil servise alarak, müdahale etti. Tüfekle karnından vurulduğu anlaşılan yaralı, ambulansla sevk edildiği Karaman Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin, Mehmet Demirhan olduğunu belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, yaklaşık 400 saatlik mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede Demirhan'ı bırakıp, kaçan kişilerin, Cüneyit S. ve Merve B. olduğu belirlendi. Cüneyit S. ile Merve B., kaçtıkları Konya'da önceki gün akşam, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi, sorgusunun ardından dün çelik yelek giydirilerek, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Şüphelilerin adliyeye getirilmesi Genel ve detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,=======================================

AİLESİNDEN 4 KİŞİ ÖLDÜRÜLEN KADIN MAHKEME SALONUNDA İSYAN ETTİ

BOLU'nun Seben ilçesinde, 2 yıl önce akraba olan 2 aile arasında çıkan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından tutuklanan 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Annesi, babası, ağabeyi ve halası öldürülen Suzan Büyüktopaç, sanıklara yönelik yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu. Büyüktopaç'ın "Ailemi görmek için mezarlığa düşüyor yolum" diyerek, bitirdiği mektubu duruşma salonundakileri ağlattı. 2018 yılının Şubat ayında yaşanan olayda, tadilatı yapılan odunluğun saçak kısmının, öncekine oranla daha uzun olduğu ve yolu daralttığı gerekçesiyle önceden husumetli olan Hasan Büyüktopaç ile amcasının oğlu Ayhan Büyüktopaç arasında tartışma çıktı. Gerginlik, araya girenler tarafından sona erdirildi. Ancak daha sonra yeniden başlayan tartışma, ailelerin diğer bireylerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada Ayhan Büyüktopaç ile eşi Emine, kız kardeşi Zekiye ve oğlu Taşkın Büyüktopaç yaşamını yitirirken, yeğeni Soner Büyüktopaç ağır yaralandı.Olayın ardından yapılan incelemede Ayhan Büyüktopaç'ın aldığı sopa darbeleriyle, diğer aile bireylerinin ise açılan ateş sonucu öldüğü belirlendi.Zeki Büyüktopaç, oğulları Onur ve Mustafa Büyüktopaç ile dede Hasan Büyüktopaç, Hatice, Metin ve Soner Büyüktopaç gözaltına alındı. Büyüktopaç Ailesi'nin 7 ferdi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

SANIKLAR TAHLİYE TALEP ETTİBolu 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanıklar Zeki, Mustafa, Onur, Hasan, Hatice, Metin ve Soner Büyüktopaç hazır bulundu. Sanıklardan baba Zeki Büyüktopaç, olayla ilgili tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ifade ederek, 2 çocuğunun tahliyesini istedi. Onur ve Mustafa Büyüktopaç da tahliye talebinde bulundu.

AİLESİNİ KAYBEDEN KADIN, İSYAN ETTİOlayda, annesi, babası, ağabeyi ve halasını kaybeden Suzan Büyüktopaç ise yazdığı mektubu mahkeme heyetine sundu. Ardından da gözyaşları içinde, "Tahliye talebinde bulunan bu kişiler benim bir ailem olduğunun farkında değiller çünkü benim de bir ailem, annem, babam, ağabeyim, dedem vardı, vahşice katledilmeden evvel. Peki, hayatları ellerinden alınan bu insanların yaşayamadığı bir dakikanın hesabını kim verecek? Eğer kendinizi savunma amaçlı olsaydınız bu insanların hepsi de ölmezdi. Kurşunlar göğüslerinden, kollarından çıkmazdı. Hayati organlarına isabet etmesini istediniz. Öldüklerinden emin olduğunuz halde başlarında beklediniz. Bu da bir çeşit işkence sayılmaz mı? Belki birisi o süre içinde gelip, kurtaracaktı ve birisi aramızda olacaktı. Hatta bugün burada şahit olacaktı. Siz bunu da elimden aldınız" yazan mektubu okudu.

'BABAMI SUSTURDUNUZ, BENİ SUSTURAMAYACAKSINIZ'Suzan Büyüktopaç mektubunda sanıklardan baba Zeki Büyüktopaç'a yönelik de "Babamı, 'Küfür ediyordu sussun diye kafasına vurdum' dedin ya, onu susturdun şimdilik ama beni susturamayacaksınız. Bu can bu tende oldukça en ağır cezayı almanız için elimden geleni yapacağım. Siz bu işi yıllardır yapmayı planlıyordunuz. O kadar ki, soğukkanlılıkla öldürüyorsunuz, üstünüzü başınızı değiştiriyorsunuz, koyunları da unutmuyorsunuz bu arada. Sanki tavuk öldürdünüz de hiç telaşa bile kapılmıyorsunuz ve aynı rahatlıkla burada ifade verip, 'mağduruz' demeye de hiç utanmıyorsunuz" dedi.

'AİLEMİ GÖRMEK İÇİN MEZARLIĞA DÜŞÜYOR YOLUM'Suzan Büyüktopaç'ın "Ama siz hala hayattasınız. Dört duvar arasında da olsa güneşi görüyorsun. Nefes alıyorsun. Ailen var. Bir şey kaybetmedin. Neden benim ailemin yaşam hakkını elinden aldınız? Onlarla geçireceğim zamanı benden çaldınız. Neden? Ortada bu kadar söndürülmüş hayat varken, sizin savunma yapmaya ne hakkınız ne de yüzünüz olmalı. Aile namına hiçbir şey yok bende. Ailemi görmek için mezarlığa düşüyor yolum" diyerek bitirdiği mektubu, duruşma salonunda bulunanlara gözyaşı döktürdü.Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı ile dava dosyasının mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------ARŞİV görüntüler

Haber: Murat KÜÇÜK/ BOLU,============================

İZMİR'DE SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 8 YARALI İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, sevrvis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Kemalpasa - İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen İzmir'den Kemalpaşa istikametine giden içerisinde 23 işçinin bulunduğu 35 S 65136 plakalı servis minibüsü aynı yönde ilerleyen 35 GA 2918 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan servis minübüsü yol kenarına devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 8 işçi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle Kemalpaşa - İzmir karayolunda yoğunluk yaşandı. Trafik akışı tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi

Haber-Kamera: Ümit YILDIZ/ KEMALPAŞA(İzmir),============================================

GECEKONDU YANDI 1 KİŞİ YARALANDI, 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı bir gecekonduda çıkan yangında, Suriye uyruklu 1 kişi yaralandı, aynı aileden 3 kişi de dumandan etkilendi.Altındağ ilçesi Gülpınar Mahallesi Muhtar Arif Turan Caddesi'ndeki 2 katlı gecekondunun giriş katında bugün saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Suriye uyruklu Salih Ataki ve ailesinin yaşadığı evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst kata da sıçradı. Yangını ilk olarak fark eden mahalle bekçileri, itfaiyeye haber verdi. Ardından evlerin kapılarını kıran bekçiler, içeride mahsur kalan Salih Ataki ile üst kattaki Ali, İlhan ve Türkan Çelik'i dışarı çıkardı. Bu sırada olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında Suriyeli Salih Ataki'nin yaralandığı, diğer 3 kişinin ise dumandan etkilendiği belirlendi. Ataki, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen kişiler ise ambulansta müdahale edildi.İtfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülen yangının ardından, 2 katlı gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yangın yerinden görüntüYaralıdan görüntüDumandan etkilenenlerden görüntüİtfaiyenin müdahalesiGenel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,=====================================

BALKONDA TUTUŞAN TALAŞLAR EVİ YAKTI

KAHRAMANMARAŞ'ta Suriyeli ailenin kaldığı evin balkonunda bulunan talaşların tutuşmasıyla çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. Aile komşularının yardımıyla evi terk ederken, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.Olay, dün sabah saatlerinde Barbaros Mahallesi'nde 3 katlı binanın üst katında meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli Muhammed Abdurrabbo, Mustafa Abdurrabbo ve Emel Hatib'in kaldığı evden birden alevler yükselemeye başladı. Suriyeli ailenin komşularından Cuma Tekiş hemen eve girerek o sırada evde bulunan Mustafa Abdurrabbo ve Emel Hatib'i dışarı çıkarıp itfaiyeden yardım istedi.

SİGARA İZMARİTİ ŞÜPHESİOlay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yan binadan da vatandaşlar bahçe hortumuyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, evde büyük hasar meydana geldi. Yapılan ilk incelemede yangına balkonda bulunan talaşların neden olduğu belirlenirken, talaşların da sigara izmaritinden tutuşmuş olabileceği değerlendiriliyor.Cuma Tekiş, eve girdiğinde yoğun dumanla karşılaştığını belirterek içeride bulunan yaşlı adamla kadını dışarı çıkardığını söyledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------İtfaiye araçlarıEvden yükselen dumanlarVatandaşın bahçe hortumuyla yangına müdahale etmesiCuma Tekiş ile röp.Yanan evden detayMuhammed Abdurrabbo (Kafasında kırmızı puşi olan) ve oğluGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,===========================================

TABANCAYLA OYNARKEN KENDİNİ VURDU ADANA'da Selahattin B. (25), işyerinde elindeki tabancayla oynadığı silahın aniden ateş alması sonucu kendini başından vurdu. Ağır şekilde yaralanan Selahattin B., hastanede tedaviye alınırken, olay sırasında yanında olduğu öne sürülen kız kardeşi Sinem B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay, bu sabah saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah erken saatte ailecek çalıştırdıkları bakkalı açan Selahattin B., iddiaya göre kız kardeşi Sinem B.'nin yanında olduğu sırada belindeki tabancayı çıkartıp oynamaya başladı. Silahın birden ateş alması sonucu Selahattin B., başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Yakınları tarafından özel araçla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Selahattin B., tedavi altına alındı. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, silahın ateş aldığı sırada ağabeyinin yanında olduğu Sinem B.'yi ifade almak için karakola götürdü. Olay yerinde delil toplayan polis, tabancaya da inceleme yapmak üzere el koydu. Polisin olayla ilgili soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yol kenarındaki polis araçlarıİşyeri önündeki polis ve vatandaşlarOlay yeri inceleme polislerinin çalışması Olay yerindeki tabancadan görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,============================

KARA ÇARŞAFLI SOYGUNCUYU ESNAF ETKİSİZ HALE GETİRDİ

*Soygun anı güvenlik kamerasında*Kuyumcunun dakikalar süren mücadelesi ERZİNCAN'da, kara çarşaf giyerek kuyumcuya giren silahlı soyguncu Nedim V. (54), çevredeki esnafın yardımıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.Olay, dün saat 17.00 sıralarında Fevzipaşa Caddesi'nde Mesut Yıldırım'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Şüpheli Nedim V., iddiaya göre tanınmamak için kara çarşaf giyip, kuyumcu dükkanına girerek silahlı soyguna kalkıştı. Dükkan sahibi ile soyguncu arasında yaşanan arbede sırasında, yardıma çevredeki esnaf yetişti. Olay yerinden kaçmak isteyen Nedim V., bölgede devriye görev yapan polisin de desteğiyle kuyumcu dükkanından çıkmadan yakalandı. Gözaltına alınan Nedim V., üzerindeki çarşaf ile birlikte çevredekilerin şaşkın bakışları altında polis aracına bindirildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından soruşturma başlatıldı.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDAErzincan'da, kara çarşaf giyerek kuyumcuya giren silahlı soyguncu ile kuyumcu arasında yaşanan mücadelenin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Soyguncunun, üzerindeki çarşaf nedeniyle belindeki silahı çıkarabilmek için uzun süre uğraşması dikkati çekti. Bu sırada soyguncu ile kuyumcunun dakikalar süren mücadelesi saniye saniye görüntülendi.Akşam saatlerinde Fevzipaşa Caddesi'nde Mesut Yıldırım'a ait kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda, şüpheli Nedim D., tanınmamak için kara çarşaf giyip, kuyumcu dükkanına girerek silahlı soyguna kalkıştı. Kuyumcunun güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde bir anda içeri giren soygun şüphelisi, dükkan sahibini oyalarken belinde bulunan silahı çıkarmaya çalışıyor. Ancak, çarşaf nedeniyle bir türlü silaha ulaşamayan soyguncu bir anda tezgahın arkasında bulunan kuyumcunun üzerine yürüyerek silahını kafasına dayıyor.

BİR ANLIK REFLEKSİ İLE SİLAHLI SOYGUNCUYU YERE SAVURDUGörüntülerde kuyumcu Mesut Yıldırım bir anlık refleksi ile soyguncuyu savuşturuyor ve vurduğu darbe ile geri geri yere yuvarlanmasına yol açıyor. Yerdeki soyguncunun üzerine çıkan kuyumcu daha sonra darbelerine devam ediyor. Dakikalar süren boğuşma dükkanın diğer köşesinde devam ederken, kuyumcu ve çarşaflı soyguncu koltukların üzerinde birbirleriyle mücadele etmeye devam ediyor.Bu sırada yan tarafta bulunan bir esnaf gürültülerin üzerine dükkana girince olayın şoku ile ne yapacağına önce karar veremiyokr. Boğuşma sırasında bir fırsatını bulan soyguncu, dükkandan dışarı çıkıyor. Ancak peşini bırakmayan kuyumcu Mesut Yıldırım, yardıma koşan diğer esnaf ve vatandaşlarla birlikte dükkanın önünde yakaladığı soyguncuyu etkisiz hale getiriyor. Bölgede devriye gezen polisin kısa sürede olay yerine gelmesi ile birlikte soyguncu gözaltına alındı. Ardından çok sayıda polis olay yerine gelerek inceleme başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIErzincan'da meydana gelen olayla ilgili Valilik açıklama yaptı. Şüpheli Nedim D., hakkında silahlı yağma, kasten yaralama suçlarından tahkikat başlatıldığını belirten Valilik açıklamasında, "Olay sonrası Nedim D. isimli şüpheli şahsın yanında getirdiği çanta içerisinde yapılan aramada; 2 adet plastik kelepçe, 1 adet içeriği bilinmeyen sıvı sprey, 1 adet tamir bandı, 2 adet market poşeti ile soygunda kullandığı 1 adet tabanca ile 1 adet sopa da ele geçirilmiştir.Olayın ardından gözaltına alınan Nedim D. isimli şüpheli şahıs hakkında, 'Silahlı Yağma', 'Kasten Yaralama', '6136 SKM' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından tahkikat başlatılmıştırö denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kuyumcu dükkanından görüntü-Polislerin inceleme yapması-Olay sonrası yakalanan zanlının polis otosuna götürülmesi (cep telefonu görüntüsü)+++(GÜVENLİK KAMERASI)-Soyguncunun girişi ve silahını belinden çıkarma çabaları-Soyguncunun kuyumcunun üzerine yürümesi-Kuyumcunun soyguncunun saldırısını savurması-Kuyumcu ile soyguncu arasındaki arbede-Soyguncunun dışarı kaçmaya çalışması-Soyguncunun dışarda yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi-Polislerin gelişi

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,========================================

Bursa'da karda mahsur kalan sürücü, 8 saat sonra kurtarıldı BURSA'da yoğun kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kalan otomobilin sürücüsü, belediye ekipleri tarafından 8 saat sonra kurtarıldı.İnegöl Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, kırsal mahallelerde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolların kapanmaması için mücadele ediyor. Yaklaşık bir metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle 11 bölgede toplam 59 kırsal mahallede ekipler iki vardiya olarak çalışıyor. Gece saatlerinde Boğazova Yaylası mevkisinde seyir halindeyken otomobili arızalanan Adem Zaman, yoğun kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kaldı. Durumu belediye ekiplerine bildiren Zaman, mahsur kaldığı yoldan kurtarılmayı bekledi. Karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından Adem Zaman, 8 saat sonra kurtarıldı.

'KAR LASTİĞİ İLE ZİNCİR FAYDA ETMEDİ'Kar yağışı sebebiyle çok zor zamanlar geçirdiğini belirten Adem Zaman, "Berbat bir durum, aşırı derecede tipi var. Ekipler geldi kurtardı, onlar olmasa yandık. Allah razı olsun devletimizden. Yaklaşık bir metre kar var. Arabam arıza yaptı. Araçla çıktım yola ama araç yolda kaldı. Kar lastiği, zincir vardı ama hava şartları nedeniyle fayda etmedi" dedi.

'KARLA MÜCADELE İÇİN EKİPLERİMİZ SEFERBER OLMUŞ DURUMDA'İlçede karla mücadele çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Okulların tatil olduğunu ama buna rağmen yolların açık olması, vatandaşların gidip gelmesi, ambulans, itfaiye gibi araçlar için çalıştıklarını belirten Taban, "Şu anda kapalı yolumuz yok. Arkadaşlarımız da iki vardiya şekline çalışmaya devam ederek, makine ve ekipmanlarımızı o bölgelerde seferber etmiş durumdayız. Berekettir ve şehrimizde kar yağışı devam ediyor. Biz de kapanma noktasına gelen tüm yollarımızı arkadaşlarımız ile açmış oluyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Ekiplerin temizlik çalışmalarıGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),================================

OTEL ODASINDA UYUŞTURUCU HAPLARLA YAKALANAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, polisin bir otel odasına düzenlediği operasyonda bin 971 ecstasy uyuşturucu hap ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, ilçedeki bir otel odasında uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu otele, önceki gün Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada otelin odalarından birinde toplam bin 971 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirilirken, M.E.E., A.M.A., R.A.F. ve A.İ. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde satmak' suçundan dün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntüEle geçirilen ecstasy uyuşturucu haplardan görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR(Manisa),===========================================

OTOMOBİLİN KORNASINDA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

ELAZIĞ'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada korna bölümüne gizlenmiş 30 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüphe üzerine bir otomobili il merkezinde durdurarak narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada narkotik köpeği otomobilin direksiyonuna tepki verdi. Bunun üzerine otomobilin korna kısmını söken ekipler, 30 gram esrar ele geçirdi. İsmi açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Köpeğin esrar aramasından görüntü-Otomobilin kornasından çıkan esrardan görüntü-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,=================================

500 SURİYELİ, TEL ABYAD'A DÖNDÜ

BARIŞ Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentine 500 Suriyeli döndü.Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad, 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı. Teröristlerden arındırılan kentin güvenli hale gelmesinin ardından terör örgütü işgali sırasında göç etmek zorunda kalan Suriyeliler de dönüş yapmaya başladı.Dün de Cerablus'ta yaşayan 500 Suriyeli kendilerini taşıyan otobüslerin oluşturduğu konvoyla Akçakale'ye geldi. Suriyeliler işlemlerin ardından kısa süre önce yeniden hizmet vermeye başlayan Akçakale Sınır Kapısı'ndan geçiş yapıp, Tel Abyad'a döndü. SMO komutanlarından İskender Abu Muhammed, "Beş yıl önce Rakka ve Cerablus'a gitmek zorunda kaldık. Çok şükür bu günleri de gördük" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Akçakale sınır kapısından giriş yapan otobüsler-Ülkelerine dönen Suriyeliler-Tel Abyad gümrük sahası-Gelenleri karşılayanlar-İskender Abu Muhammed ile röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT/ ŞANLIURFA,=====================================

MERAL AKŞENER: ACİL BİR SEÇİMİ GÖRMÜYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya ziyaretinin ikinci gününde Demre ve Finike ilçelerini ziyaret etti. Akşener, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın sosyal medya hesabından erken seçimle ilgili yaptığı paylaşımın hatırlatılması üzerine, "Lütfü Bey'in belki buna yönelik bir öngörüsü vardır. Benim öngörüm, acil bir seçimi görmüyorum" dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün geceyi Demre'de geçirdi. Bu sabah kaldığı otelden İYİ Parti Demre ilçe örgütü binasına geçen Akşener'i burada İYİ Parti Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Hasan Subaşı, Feridun Bahşi, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Yavuz Temizer, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Demre Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gümrükçü, İYİ Parti Demre İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, İYİ Parti Kaş İlçe Başkanı İsmail Şah Yılmaz ve CHP Demre İlçe Başkanı Mete Hakan Caner ile belediye meclisi üyeleri ve partililer karşıladı.

'İKİ GÜNDÜR NEFES ALMADAN ÇALIŞIYORUM'Çiçekler ile karşılanan Akşener'e partili kadınlar ve İlçe Başkanı Hüseyin Şahin çeşitli hediyeler verdi. Meral Akşener, bir gazetecinin İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "28 Haziran Pazar seçim için nasıl bir tarih?" paylaşımını hatırlatması üzerine, "Benim bilgim yok. İki gündür nefes almadan çalışıyorum. Arkadaşımız hangi bilgiye dayanarak, hangi veriye dayanarak böyle bir beyanda bulundu, onu bilmiyorum. Benim kendi okumamı söylüyorum. Biz demokrasiyi içselleştirmeye çalışan bir siyasi partiyiz. İnsanlar fikirlerini bağımsız bir şekilde ister sosyal medyada olsun, ister kurumlarımızın içinde olsun belirtiyorlar. Lütfü Bey'in belki buna yönelik bir öngörüsü vardır. Benim öngörüm, acil bir seçimi görmüyorum" dedi.

'ESNAF ESNAF GEZECEĞİM'Meral Akşener daha sonra Demre Belediyesi'ne geçti. Burada Belediye Başkanı Okan Kocakaya ve belediye personeli tarafından karşılanan Akşener'e, başkanın eşi avukat Funda Kocakaya ile 2 oğlu tarafından çiçek verildi. Başkan Kocakaya, makamında sohbet ettiği Akşener'e, Demre fotoğraflarından oluşan 2 tablo ve değişik hediyeler sundu. CHP ve İYİ Parti Demre ilçe başkanları ile fotoğraf çektiren Akşener, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslendi. Akşener, "Buraya sorun dinlemeye, tavsiye dinlemeye geldik. Vira Bismillah'ı da Antalya'dan yaptık. Dün beş ilçe, bugün altıncı ilçe. Bugün 10 ilçeyi tamamlayacağız. Haziran sonuna kadar Türkiye'nin büyükşehirlerinin ilçelerini gezmeyi hedefledim, Güneydoğu dahil. Maalesef siyasetçi sizden koptu. Ağalar aranıza gelmiyor. Şimdi ben gezeceğim, arkasından onlar gelecek. Ben ilçe ilçe, esnaf esnaf gezeceğim. Mecbur kalacaklar, onlar da gelecek. Antalya'nın ilçelerinden aldığımız her tavsiyeyi, her talebi, her bilgiyi önce Meclis'e taşıyacağız. Milletvekillerimiz soru önergeleriyle, araştırma önergeleriyle kamuoyuna, milletimizin bilgisine taşıyacak, milletimizin tamamının duymasını sağlayacak" dedi.

'BENİ DE AĞLATACAKSIN ŞİMDİ'Meral Akşener'in Demre'den sonraki durağı ise Finike ilçesi oldu. Akşener Finike'de, Finike Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Geyikçi, İYİ Parti İlçe Başkanı Veli Göktepe, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Parti binasında teşkilat üyeleriyle sohbet eden Akşener'e portakal suyu ikram edildi. Akşener'e plaket verilirken, İlçe Başkanı Veli Göktepe, duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı. Akşener de Göktepe'ye sarılarak, "Beni de ağlatacaksın şimdi" dedi. Ziyaret sırasında kadın kolları üyeleri de Akşener'in boynuna eşarp taktı.Parti binasının balkonuna çıkan Akşener, vatandaşları selamlayarak, kısa bir konuşma yaptı. İlçe ziyaretlerinin amacını anlatan Akşener, Atatürk Caddesi'ne geçip, esnafı ziyaret etti.

'ELİNİ SIKMADIĞINIZ İNSAN, SİZİN DEĞİLDİR'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya ziyareti kapsamında, Demre ve Finike'nin ardından Kumluca'ya geçti. Akşener'i Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, İYİ Parti İlçe Başkanı Bekir Bircan, CHP İlçe Başkanı Arif Kocacık ve partililer karşıladı. Davul ve zurna çalınarak, çiçeklerle karşılanan Akşener'e, zeytin ve zeytinyağı hediye edildi. Akşener, konuşmasında, "Vatandaşımızla hemhal oluyoruz. Elini sıkmadığınız insan, sizin değildir. Kapısını çalmadığınız kimse, sizin değildir. Ayağınızı basmadığınız yer, sizin değildir. Onun için hepimiz bunu yapacağız. Bütün ağaları burada sandalyenin üstüne çıkıp, size benim gibi hitap etmek mecburiyetinde bırakacağım inşallah. Onun için geziyoruz. Haziran sonuna kadar da Güneydoğu dahil bütün büyükşehirleri, ilçeleri tek tek dolaşacağız" dedi.

ELMALI VE KORKUTELİ'YE ZİYARETİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya programı kapsamında Elmalı ilçesini ziyaret etti. Tekke Mahallesi'ndeki Abdal Musa Türbesi'ni ziyaret eden Meral Akşener, mahalle halkıyla sohbet etti. Oradan ilçe merkezine geçen Akşener, cadde boyu esnaflarla görüştükten sonra Elmalı Belediyesi önünde halkla buluştu. Akşener, burada yaptığı konuşmanın ardından Elmalı Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk'e makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk, Genel Başkan Akşener'e çiçek ve şehrin tablosunu hediye ederken, Akşener de belediye başkanına İYİ Parti logolu plaket takdim etti. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla da görüşen Akşener yemek programı sonrası Elmalı'dan ayrıldı.

'BÜYÜKŞEHİRLERİN BÜTÜN İLÇELERİNE GİDECEĞİM'Akşener, sonrasında Korkuteli ilçesine geçti. Parti önünde davul ve zurna ile karşılanan Meral Akşener, partisinin ilçe binasında vatandaşlarla buluştu. Parti binası girişinde İlçe Başkanı Cemal Tınkaz ve partililer tarafından karşılanan Akşener, parti binasında partililerle buluştu.Meral Akşener, burada yaptığı konuşmada, "Elmalı'dan geldik ve sizleri beklettik, üşüttük ve hakkınızı helal ediniz. Bu saate buradasınız bu bizim için çok kıymetli. Büyükşehirlerin bütün ilçelerine gideceğim, kapalı kapılar ardında ve salonlar ardında mitingler yapmayacağım. Her ilçeyi gezeceğim. O ilçede esnaflarla, muhtarlarla, STK'larla, vatandaşlarla görüşeceğim, bilgileri alacağım, her hafta grup toplantısında aldığımız o bilgileri paylaşacağım. Milletvekillerimiz bu gezdiğimiz yerlerdeki sorunları toplu olarak kamuoyunun dikkatine getirecek. Sebebi ziyaretimiz, biz size ulaşamıyorsak, sesimizle kendimizle gözümüzle ulaşamıyorsak kendimiz ulaşmak durumundayız. Bugün sizinle 10'uncu ilçeyi tamamlıyoruz. Antalya'nın 10 ilçesini dediğim çerçevede gezdim, dönünce Ankara'ya haftaya grup toplantısında burada edindiğim izlenimleri kamuoyuyla paylaşacağım" dedi.Konuşmaların ardından İYİ Parti İlçe Başkanı Cemal Tınkaz, Genel Başkan Akşener'e plaket takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------

(DEMRE)Demre'de karşılamaDemre ilçe başkanlığı ziyaretMeral Akşener'in erken seçimle ilgili açıklamasıDemre Belediyesi'ni ziyaretHalka seslenişi Haber-Kamera: Ahmet ACAR/ DEMRE(Antalya),

(FİNİKE)KarşılamaPartide plaket verilmesiSelamlama konuşmasıHaber-Kamera: Suat SÖĞÜT/ FİNİKE(Antalya),

(KUMLUCA)-Genel başkanın ilçeye gelişi-Davul zurna ve çiçeklerle karşılanması-Parti binasında konuşması-Vatandaşlardan görüntü Haber-Kamera: Ramazan SARIKAYALI/ KUMLUCA(Antalya),

(ELMALI)-Elmalı'ya geliş ve karşılama-Elmalı Belediyesi'ni ziyaret

Haber-Kamera: Mehmet AKIN/ ELMALI(Antalya),==========================================

DANIŞITAY'IN 'PATLAYICI MADDE DEPOSU' KARARINA ÇEVRECİLERDEN TEPKİ

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyünde patlayıcı madde deposu yapılmasını iptal eden kararı onayan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne Danıştay 6'ncı Dairesi'nden bozma kararı geldi. Karara tepki gösteren Trakya Platformu Dönem Sözcüsü avukat Bülent Kaçar, patlayıcı madde depolarına güvenli mesafede tarım yapılmasının mümkün olmadığını ifade ederek, "İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4'üncü İdari Dava Dairesi'nin, Danıştay 6'ncı Dairesi'nin bozma kararına uymamasına ve Trakya'nın tarım topraklarını haklı olarak koruyan gerekçeli ve hukuka uygun kararında direnmesini bekliyoruz" dedi.Uzunköprü İlçesi Saçlımüsellim köyü Demircili Çiftliği mevkisinde özel bir kimya şirketinin tarım toprakları üzerine patlayıcı madde deposu kurabilmek için yaptırdığı plan değişiklikleri Edirne İdare Mahkemesi'nce iptal edilmişti. Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği'nin müdahil olduğu, Trakya Platformu'nun destek verdiği davada yapılan keşif sonrası düzenlenen bilirkişi heyet raporunda plan değişikliklerinin birçok sebeple hukuka, doğaya, tarıma aykırı olduğu saptanmıştı. İptal kararına karşın şirketin yaptığı İstinaf başvurusu ise İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nce esastan reddedilmiş ve bu karar çevreciler tarafından sevinçle karşılanmıştı. Son yaşanan gelişmeyle, Danıştay 6'ncı Dairesi, Bölge İdare Mahkemesi'nin kararını bozduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili Edirne Kent Konseyi'nde açıklama yapan Trakya Platformu bileşenleri adına dönem sözcüsü avukat Bülent Kaçar, Danıştay'ın patlayıcı madde deposu plan değişikliğini hukuka aykırı bulmamasını ve sunduğu gerekçeleri hukuken ve vicdanen kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi. Kaçar, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ni kararında direnmeye davet etti. Trakya Bölgesi'nin planlanmasında hakim fonksiyonun tarımsal faaliyetler olduğunu söyleyen Kaçar, şöyle konuştu: "Trakya Bölgesi'nin planlamasında hakim fonksiyon tarımsal faaliyetlerdir. Tarım arazilerimizin, tarım dışı amaçlar için kullanıma açılması bölge planlarına ve Danıştay'ın Trakya Bölgesi ile ilgili verdiği birçok kararına aykırıdır. Danıştay 6'ncı Dairesi'nin her iki gerekçeli karara ve 5 kişilik uzman bilirkişi heyetinin hukuka ve kanunlara aykırı bulduğu Patlayıcı Madde Deposu Plan Değişikliğini hukuka aykırı bulmamasını ve sunduğu gerekçeleri hukuken ve vicdanen kabul etmek mümkün değildir. Plan değişikliği için kamu kurumlarının görüş bildiren yazıları hazırlık işlemi niteliğinde olup icrai değildir. Bu nedenle kesin olmayan ve yürütülmesi zorunlu olmayan hazırlık işlemleri, görüş ve tavsiye nitelikli işlemler icrai olmadığı için dava konusu edilemez. Patlayıcı madde depolarının güvenlik mesafelerinde, tehlikeli alanlarda tarım yapılabilmesi mümkün değildir. Danıştay 6'ncı Dairesi'nce patlayıcı madde tüzük ve mevzuatı, güvenlik mesafeleri düzenlemelerinin hukuken gözetilmemesi usul ve yasaya açıkça aykırılıktır."

'DOĞAMIZI VE ARAZİLERİMİZİ KORUMAYA KARARLIYIZ'İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ni, Danıştay'ın kararına uymamaya çağıran avukat Kaçar, "İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4'üncü İdari Dava Dairesi'nin, Danıştay 6'ncı Dairesi'nin bozma kararına uymamasına ve Trakya'nın tarım topraklarını haklı olarak koruyan gerekçeli ve hukuka uygun kararında direnmesini bekliyoruz. Trakya'da planlama adı altındaki hukuksuzluklara ve tarım topraklarımızın yok edilmesine karşı anayasal ve yasal haklarımızı kullanarak doğamızı ve arazilerimizi korumaya kararlıyız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------------Trakya Platformu üyelerinin salona girişi-Avukat Bülent Kaçar açıklaması-Toplantıdan detaylar-Soru-cevap kısmından detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,====================================

MEHMET GÖRMEZ: KANAAT ÖNDERİ, SULH UĞRUNA CANINI VERDİ BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, silahlı saldırıda öldürülen kanaat önderi ve Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'in taziyesine Türkiye'nin değişik illerinden binlerce kişi geliyor. Taziye'nin ikinci gününde gelen Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Çevik'in sulh uğruna canını verdiğini söyledi.Abdulkerim Çevik'in Erentepe Mahallesi'nde bulunan evine taziye ziyaretleri devam ediyor. Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de acılı ailenin evine gelerek, taziyede bulundu. Güroymak halkına ve din adamlarına başsağlığı dileyen Görmez, "Cenab-ı Hak, Abdulkerim Hoca'ya rahmet eylesin. Burası gerçekten Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin hatta bütün bölgenin ilim merkezidir. Burada çok büyük alimler yetişti. O da talebe yetiştiriyordu. Aynı zamanda iki insan arasında arabuluculuk yaparken, hayatını kaybetti. Sulh uğruna canını verdi. Cenab-ı Hak'tan kendisine rahmet diliyorum. Buradaki bütün kardeşlerimize de başsağlığı diliyorum" dedi. Diyarbakır'dan taziye için gelen Medrese ve Din Alimleri Vakfı (MEDAV) Genel Başkanı Tayyip Elçi ise, Güroymak ilçesinin 150 yıllık medrese geleneğinin olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Norşin; ilim, irfan yuvası ve medrese geleneğinin yaygın olduğu önemli bir membadır. Seyda Şeyh Abdurrahmani Taği ile başlayan bu gelenek babalardan torunlara geçmek suretiyle günümüze kadar gelmiştir. Çok sıkıntılı dönemlerde bile buradaki medrese eğitimi sürdürülmüştür. Şehadeti için bir arada toplandığımız Abdulkerim Çevik de bu geleneğin son halkalarından biriydi. Bu gelenek aynı zamanda insanlar arasında oluşan sorunların çözümünde sulh, arabuluculuk ve barışı sağlamak görevini de yürütmekteydi. Bu hizmeti yürütürken, arabuluculuk yaptığı ailelerden birinin, şeyhin verdiği kararı beğenmeyip, böyle fecaatli bir şekilde, dostane bir ortamda, dostça yanaşıp şehit etmiştir. Böyle bir olayı biz memleketimizde ne duyduk ne de görmüştük. Gerçekten çok feci bir olaydır."

'BU OLAY HZ. OSMAN'IN ŞEHADETİNİ HATIRLATTI'Elçi, olayı ilk duyduğunda Hz. Osman'ın Kuran-ı Kerim başındaki şehadetini hatırladığını belirterek, "Abdulkerim Çevik talebelerine ders verirken böyle bir saldırıya uğradı. Kuran hizmeti yürütürken bu saldırıya uğradı. Bu açıdan Hz. Osman'ın şehadeti gibi gördük. Üç gündür bölge halkı ile birlikte bu şokun içerisindeyiz. Bir türlü kabullenemediğimiz, anlam veremediğimiz bir olayın içerisindeyiz. Abdulkerim Çevik'e Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

'BUNDAN SONRA ARABULUCULUKLARDA TEMKİNLİ DAVRANABİLİRİZ'Tayyip Elçi, bu olayın bundan sonraki arabuluculuklarda daha temkinli davranılmasına sebep olacağını ifade ederek, "Bölgemizde öteden beri şeyh, alimler bir taraftan din, ilim ve irfan hizmeti verirken, diğer taraftan halkın her türlü sorunlarına rehberlik etmiş, yasında, düğününde yanında bulunmuş, aile arasında husumetler ve hatta karı koca arasındaki kavgalara bile girerek, onları barıştırma yoluna gitmişlerdir. Bu nedenle onların sosyal hayata etkileri vardır. Bu bölgede ilk defa böyle bir saldırı duyuyoruz. Biraz da endişe duyduk. Gerçekten hocalarımız bir arabuluculuk görevinde bulunacakları zaman biraz daha temkinli olma durumunda olabilirler"diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Taziye evinden detay görüntüler-Başsağlığı için gelen vatandaşlardan detaylar-Muhabir anonsu -Diyanet İşleri eski Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Gülmez ile röportaj-Katılanlardan detaylar-Medrese ve Din Alimleri Vakfı Genel Başkanı Tayyip Elçi ile röportaj-Genel ve özel detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ - Ceren KURTYE/ BİTLİS,================================================

ARACIN ÇARPTIĞI NESLİ TÜKENMEKTE OLAN ÇİZGİLİ SIRTLAN ÖLDÜ ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde nesli tükenmekte olduğu için korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlan bir aracın çarpması sonucu öldü.İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Kayseri Mahallesi yakınlarında, yol kenarında nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan ölüsü bulundu. Sırtlanı görenlerin haber verdiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından, yapılan incelemenin ardından sırtlan gömüldü. Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlana çarpan araç ve sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Ölü sırtlan-Mahalle sakinlerinin konuşması-Cep telefonu görüntüleri-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ SİVEREK(Şanlıurfa),===============================================

KARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN ZORLU MESAİSİ

SİVAS'ta kar yağışı ile birlikte ulaşıma kapanan köy yollarında İl Özel İdare ekiplerince yoğun çalışma gerçekleştiriliyor. Ekipler, önceliği hasta ve cenaze olan köylere vererek 24 saat görev yapıyor.Sivas'ta kar yağışının etkisini yeniden göstermesiyle birlikte önceki gün itibariyle il genelinde 483 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipi nedeni ile kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar ile dün kapalı köy sayısı 276'ya indi. Kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte ekipler grup köy yollarındaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Önceliğini hasta ve cenazelerin bulunduğu köylere veren ekipler, hem yapılan planlama doğrultusunda hem de gelen acil ihbarlara göre hareket ederek 24 saat boyunca görev yapıyor. Köylerin ulaşım sıkıntısı yaşamaması için yoğun bir mesai harcanıyor.

'32 YILDIR SEVEREK ÇALIŞIYORUM'İl Özel İdare bünyesinde 32 yıldır greyder operatörlüğü yapan evli ve 3 çocuk babası Şükrettin Çakmak (56), yıllardır köy yollarında görev yaptığını belirterek, "Köy halkımızın sıkıntı yaşamaması için gece gündüz demeden, gerektiğinde dinlenmeden kapalı yolları açmak için çaba gösteriyoruz. Eskiden bölgemizde çok daha fazla kar yağışı olurdu ve yol açma çalışmaları bizi daha fazla zorlardı. Son yıllarda eskiye nazaran kar seviyesi daha az. Yılların verdiği tecrübeyle, tamamen karla kapanan köy yollarını bile göz kararı açıyoruz." dedi.Bu mesleği yapan kişilerin cesaretli olması gerektiğini belirten Çakmak, "Bu iş cesaret gerektiriyor çünkü çok zorlu şartlarda çalışıyoruz. Son dönemde araçlarımızın yenilenmesi ile birlikte artık daha rahat imkanlarda çalışma yapabiliyoruz. Önceliğimiz hastası ve cenazesi olan köylerimiz. Bize bir ihbar geldiğinde saat kaç olursa olsun hemen harekete geçiyoruz. Bu işi 32 yıldır severek yapıyorum, severek çalışıyorum. İnsanlara yardım etmek, onların sıkıntısını giderebilmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

KÖYLÜLERDEN TEŞEKKÜRYol açma çalışması yapılan Hacıali köyü muhtarı Hüseyin Sarıtaş ise ekiplere teşekkür ederek, "Kar yağdığında köylerde sıkıntı yaşanıyor, yollarımız kapanıyor. Ama Özel İdareyi aradığımızda hemen yardımımıza koşuyorlar ve yollarımızı sürekli açık tutmak için gayret ediyorlar. Biz ekiplerimizin hepsinden çok memnunuz. Özellikle Sayın Valimiz Salih Ayhan'a ve Özel İdare yöneticilerimize yakın ilgileri ve hizmetleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

ENERJİ TİMLERİNİN, BUZ MESAİSİ Sivas'ın Gürün ile İmranlı ilçelerinde kar ve fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında oluşan buz yükü arızalarına karşı, enerji ekipleri zorlu şartlarda görev yapıyor.Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ekipleri, Arıza Giderim Bakım personellerinden oluşan enerji timleri Gürün ve İmranlı ilçelerinde şiddetli fırtına ve kar yağışı nedeniyle enerji nakil hatlarında oluşan buz yükü arızalarına karşı hızla devreye girerek kesintileri gideriyor. Gürün ilçesinde buz tutan elektrik tellerini temizleyen ekipler, İmranlı ilçesinde ise 25 metre uzunluğundaki buz tutan direğe tırmanarak oluşan arızaları kısa sürede çözüme ulaştırdı. Kopan elektrik telleri üzerindeki buzları da keser ile kırarak temizleyen ekipler, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için yoğun çaba gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Ekiplerin yol açma çalışmaları-Greydere zincir takılması-Köy yollarından görnütüler-Sunum-Greyden operatörü Şükrettin Çakmak'ın konuşmaları-Köy muhtarı Hüseyin Sarıtaş'ın konuşması-Detaylar+++(GÜRÜN - İMRANLI)-Ekiplerin çalışmalarından görüntüler-Detaylar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN - Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS,==========================================

YÜKSEK VOLTAJ NEDENİYLE EŞYALARININ ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİLER MARDİN'in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşayanlar, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nce (DEDAŞ) trafoya yüksek voltaj verilmesi nedeniyle elektonik ve beyaz eşyalarının hasar gördüğünü iddia ederek, zararlarının karşılanmasını istedi.Dicle Elektrik'in dağıtım bölgesinde yer alan Mardin'in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde iddiaya göre, dağıtım panosuna yüksek voltajda elektrik verilmesiyle 20 evdeki televizyon, klima, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinelerinde hasar meydana geldi. Mağdurlar DEDAŞ'tan zararlarının karışlanmasını istedi. Mahalle halkından Abdulaziz Üge, abonelere gelen elektriği ölçtüklerini ve 200 volt olması gerekirken 390 volt olduğunu, bu yüzden elektronik cihazların hasar gördüğünü söyledi. Yüksek voltaj nedeniyle evindeki bütün eşyalarının hasar gördüğünü anlatan Üge, zararının karşılanmasını beklediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Mahalleden görünütRöportajlarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER/ KIZILTEPE(Mardin)=======================================

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAHİP ÇIKTIĞI TAHA'YA ZİYARET ELAZIĞ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği beynindeki tümör nedeniyle bir gözünün görme yetisini kaybettiği Taha Sis'i (6) evinde ziyaret etti.Beynindeki tümör nedeniyle bir gözünün görme yetisini kaybeden ve tedavisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği Taha Sis, İstanbul'da yapılan ilk tedavisinin tamamlanmasıyla memleketi Elazığ'a döndü. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da Olgunlar Mahallesi'nde yaşayan Azine-Rıfat Sis çiftinin oğulları Taha'yı evlerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Şerifoğulları, tedavi sürecince her zaman Taha'nın yanında olacaklarını söyledi. Sis Ailesi de Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Şerifoğullarının tahayı ziyaretinden görüntü -Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,=================================

JAPONYA BÜYÜKELÇİSİ MİYAJİMA'DAN SİVAS ZİYARETİ

JAPONYA'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Sivas'ta belediye ile Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Başarısından dolayı Süper Lig'in lideri Sivasspor'u tebrik den Miyajima, Japon iş insanlarına, kente yatırım yapmaları için tavsiyede bulunacağını söyledi. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. Büyükelçi Miyajima, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken'i makamlarında ziyaret etti. Belediye ziyaretinde Süper Lig'de lider durumda olan Sivasspor'u kutlayan Miyajma, kırmızı- beyazlı ekibin çok başarılı sezon geçirdiğini söyledi. Sivasspor'un başarı hikayesini anlatan Başkan Bilgin ise Japon büyükelçiye çeşitli hediyeler verdi. Büyükelçi Miyajima, daha sonra STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken'i ziyaret etti. Başkan Eken, ziyarette Japon büyükelçiye Sivas'ın ekonomik, ticari, turistik ve yer altı zenginlikleri hakkında bilgi verdi. Eken, kentin ekonomik durumu ve yatırımları hakkında bilgi verirken, "Japonya'dan ülkemize gelecek bir yatırım var ise Sivas olarak talibiz" dedi.Büyükelçi Miyajima da Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı önemli şehirde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Sivas önemli bir şehir. Böylesine bir ile ziyaretten mutluyum. Ayrıca Sivasspor'un elde ettiği başarı da çok önemli ve tebrik ediyorum" diye konuştu.

'TİCARETİN GELİŞMESİ İÇİN JAPONYA İYİ PARTNER'Japon- Türk ilişkilerinin gelişim gösterdiğine değinen Büyükelçi Miyajima, "Türkiye'de 200 Japon firması faaliyet göstermektedir. Sivas'ın yeni bir sanayi sitesi oluşturacağını biliyorum. Sivas'a gerçekleştirdiğim ilk ziyaret ve araba ile yaklaşık 6 saat sürdü. Hızlı trenin gelmesiyle Sivas'ın turizm kapasitesi artacaktır. Türkiye- Asya ticaretinde iyi ticaret yapabilmesi için iyi ortaklıklara ihtiyaç var. Japon- Türk firmaların ortaklıkları iyi gidiyor. Türk firmalar için Japon ortaklıklar, iyi olacaktır. Türk ticaretinin gelişmesi için Japonya, iyi partner olacaktır. İki ülke arasında kurulacak iş birlikleri ticari hayatı canlandıracaktır. Ankara'da elçiliğimizde ekonomi birimimiz var. Japon- Türk ilişkilerini artırmak için İstanbul'da birimimiz var. Ayrıca TOBB ve DEİK ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek için iş birliğimiz devam ediyor. Japon iş insanlarının buraya gelmeleri, yatırım yapmaları konusunda da görüşmeler yapacağım. Tabi Sivas'ın turizm ve doğal güzelliklerinin görülmesi için de gerekli teşviklerde bulunacağım" dedi. Ziyaret sonunda STSO Başkanı Eken, Japon Büyükelçi Miyajima'ya Sivas tarağı ve bıçağı hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Belediye ziyaretinden görnütüler-STSO ziyareti-STSO Başkanını konuşması-Japon büyükelçinin açıklamaları

Haber: SİVAS, =========================

523 YILLIK KONAK RESTORE EDİLDİ

KAYSERİ'de, 1497 yılında inşa edilen ve 1998 yılından itibaren Etnografya Müzesi olarak hizmet veren Güpgüpoğlu Konağı, restore edilerek törenle ziyarete açıldı.Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesinde 1419 yılında inşatına başlanan ve 1497 yılında tamamlanan Güpgüpoğlu Konağı, 1998'de Etnografya Müzesi olarak hizmet vermeye başladı. Kayseri'nin en eski evlerinden olan konağın, 2015 yılında restore edilmesine karar verildi. 2 yılı restore olmak üzere teşhir ve tanzimi ile 5 yılda tamamlanan Güpgüpoğlu Konağı ve Etnogfra Müzesi'nin açılışı için tören düzenlendi. Törene, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve daire müdürleri katıldı. Açılışta konuşan Vali Günaydın, "Kayseri'nin tarihini yansıtan bu müze için Kültür Bakanlığımızın ciddi çalışmaları oldu. Dünyada böyle eserlere sahip olmadıkları halde bunları çok iyi tanıtarak ekonomilerine çok ciddi katkı sağlayan ülkeler var. Turizmde önemli bir hamle gerçekleştiriyoruz" dedi. Konuşmaların ardından, yaklaşık 5 milyon liraya restorasyonu tamamlanan Güpgüpoğlu Konağı ve Etnografya Müzesi ziyarete açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Restoresi tamamlanan konaktan genel ve detay görüntüAçılış tören programıKayseri Valisi Şehmus Günaydın konuşmaları-Açılış kurdelesi kesilmesi-Diğer görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ - Muhammed KISIR/ KAYSERİ,=========================================

TİMSAH ADASI, TURİZME KAZANDIRILACAK

ORDU'nun Perşembe ilçesinde, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken 'timsah adası'nın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.Türkiye'nin 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesinde bulunan Yason burnu, hoynat adasından sonra 'timsah adası'nın da turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor. Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri'nde bulunan ilçeye bağlı Belicesu Mahallesi'ndeki adanın, kumsalı ise halk plajı olarak kullanılıyor. Fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması üzerine ada, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

'DOĞAL GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLÜYOR'Denizle iç içe ilçedeki Yason burnu yarımadası ve Hoynat adasının da yoğun ilgi gördüğünü, aynı güzergahta yer alan 'timsah adası'nın ise, son yıllarda ziyaretçi akınına uğradığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, "Yason burnu ve çevresi ile kıyı şeridimizde sit alanı olan yerler var. Bu nedenle bu adalar bozulmadı, doğal güzelliğini halen koruyor. Güzelliği ile de büyülüyor. Buralarda çevre düzenlemesi yaparak yörenin cazibesini artıracağız. Her geçen gün kentimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı artıyor. Böyle güzel yerlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Perşembe'de bulunan jeolojik bir oluşumla timsahı andıran timsah adasını da turizme kazandıracağızö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Hilmi Güler ile röportaj-Timsah adasından genel görüntü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ ORDU, ===================================

SARIGÖL'DE ERKEN BUDANAN ASMA KIŞ AYINDA YAPRAK AÇTI MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, 66 yaşındaki Hatice Tosun'un evinin önündeki 'Mevlana' cinsi asma, erken budama nedeniyle kış ayında yeniden yaprak açmaya başladı.Sarıgöl'ün kırsal Emcelli Mahallesi'ndeki evinin önüne hem gölge yapması hem de meyvesinden yararlanmak için diktiği asmayı Hatice Tosun, geçen ekim ayında budattı. Erken budanan asma, 3 katlı binanın kuytusunda kaldığı için dondurucu soğuk havaya rağmen yaprak açtı. Zamansız yaprak açan asma görenler şaşırttı.Asmasını erken budattığı için bu yıl üzüm alamayacağını belirten Hatice Tosun, "Hiç olmazsa gölgesinden yararlanırım artık" dedi.Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise erken budama yapıldığından asmanın kış ayında uyanma yapmış olduğunu belirtip, "Yoksa, hava sıcaklığı ve soğuklar bağcıların arzu ettiği şekilde seyrediyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kış mevsiminde yaprak açan asmadan görüntü-Hatice Tosun ile röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL (Manisa), =============================

Suriyeli çocuklara ayakkabı ve mont

İSTANBUL Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü başkanlığında yürütülen kampanya ile hayırsever vatandaşlardan toplanan yardım malzemeleri Kızılay aracılığı ile İdlip'teki ailelere dağıtıldı. Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ile birlikte çadırkentteki ailelere birlikte dağıtan Başkan Döğücü bu sırada art arda duyulan bomba seslerine dikkati çekerek, "Bu bombaların altında büyüyen çocuklar" dedi. Sancaktepe Belediyesi olarak ilçede hayırseverlerin desteği ile toplanan yardımlar İdlib'te bulunan ihtiyaç sahiplerine Kızılay'ın aracılığı ile ulaştırıldı. Battaniyeden, çocuk giyesilerine kadar gelen yardımları Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ve ekibi çadır kentte dağıttı. Kızılay'ın bir taraftan ihtiyaç nedeniyle çadır kurduğu kampta, yardımlarda devam ederken bomba sesleri duyuldu. Başkan Döğücü, "O bombaların altında yaşayan çocuklar bunlar. İnşallah daha iyi şartlarda daha güzel, barış içinde yaşayan çocukların olduğu bir dünya hayaliyle bizde bu çocuklarımıza katkı olması için geldik. Kızılay'a teşekkür ediyorum güzel bir sistem kurmuş burada" dedi.İdlip'te Kızılay tarafından açılan Sevgi Butik mağazasına giden Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü ile Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Turunç Kupon, Suriyeli aileleri ve çocuklarını burada giydirdi. Başkan Döğücü, yakından ilgilendiği küçük çocukların ıslak çoraplarını çıkartarak, onlara bot ve montlarla giydirdi.'BOT GİYMEK İSTEMİYORLAR ÇÜNKÜ BİLMİYORLAR'Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Sancak tepedeki hayırseverlerimizin bizlere emanet ettiği hayırlarını buraya getirdik. Bunların devamı gelecek. Hakikaten burada gördüğümüz bu tablo, çocukların ayakları su içinde, gerçekten hepsinin ayağı bu soğukta ıslak. Ayaklarındaki ince ayakkabıların yerine botlarla değiştirmek istiyoruz. İstemiyorlar ince ayakkabıları tercih ediyorlar çünkü botları bilmiyorlar. Çünkü görmemişler. Şimdi inşallah bu güzel botlarla ayakları ısınacak. Dönüşümüzde ilçe genelinde büyük bir kampanya başlatıp yardımlarımızı buraya getireceğiz. Sık sık geleceğim buraya. Şu çocukların gözlerindeki mutluluğu görmek kadar güzel bir şey yok. Gözlerimizle gördük buradaki dramı gidip bunları anlatacağız. İlk etapta buraya battaniyeler, sünger yataklar, çocukların beslenecekleri gıdalar mamalar getirdik. İhtiyaçları da var Kızılay'ımızla birlikte ilçemizdeki dinamikleri sivil toplum kuruluşlarımızı harekete geçirerek büyük bir seferberlik başlatacağız. Buradaki yavrularımızın gözlerindeki mutluluğu görebilmek için. El Birliği ile bunu yapacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü çocuklara kıyafet giydirmesiBelediye Başkanı Şeyma Döğücü ile röpAilelere eşya dağıtılmasıÇadır kurulmasıÇadırın içinden görüntü

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ-Eser PAZARBAŞI/İDLİB,(Suriye),

==================================

