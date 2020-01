DHA YURT BÜLTENİ - 1

15.01.2020 08:07 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:07

ÇÖP KAMYONUNDAN ÇIKAN CESETLE İLGİLİ 12 GÖZALTI

SAMSUN'da çöp toplama kamyonunda bulunan battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cesediyle ilgili, içlerinde yabancı uyruklu kişilerinde bulunduğu toplam 12 kişi gözaltına alındı.

Olay, 12 Ocak günü akşam saatlerinde İlkadım ilçe Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak'ta meydana geldi. Çöp toplama kamyonuna boşaltılan konteynerdeki çöpler arasında battaniyeye sarılı çöp poşetinde kanlar içinde ceset olduğunu fark eden belediye temizlik işçileri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin kol ve bacaklarının kesildiği belirlendi. Kol ve bacaklar da bir üst sokaktaki çöp konteynerinde bulundu. Cesedin tüm parçaları, otopsi için morga götürüldü.

CESEDİN KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Kimlik tespiti için alınan DNA ile diğer örnekler, Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. Otopside, cesedin kafasında kemik kırığı ve kafa içerisinde kanama tespit edildiği de belirtildi.

7 ŞÜPHELİYE GÖZALTIOlayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Cinayet Bürosu ekiplerince kimlikleri belirlenen yabancı uyruklu 7 şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik talimat verdi. Bunun üzerine polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÖZALTI SAYISI ARTTISamsun'da çöp toplama kamyonunda bulunan battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cesediyle ilgili, toplam gözaltı sayısı 12'ye çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Şüphelilerin emniyete getirilmesi-Emniyetten detaylar-Asayiş Şube Müdürlüğü'nden detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/ SAMSUN,====================================

Göçmen faciasında ölen 8 kişinin cenazesi, toprağa verildi(2)8 CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Çeşme ilçesi Yalı Mahallesi açıklarında teknelerinin alabora olmasıyla ölen 11 Suriyeli göçmenden Emine Mahmud (23), Fidya Hüseyin (5), Leyla Hüseyin (3), Fadya Hüseyin (1), Hediya Nayıf (25), Rezan Mahmo (7), Berivan Mahmo (6) ve Abdulhamid Mahmo (4) Manisa'nın Turgutlu ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. İzmir'den, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Gasilhanesi'ne getirilen cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Belediyesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, CHP Meclis Üyesi Burhan Irk, Atatürk Mahallesi Muhtarı Celal Çetin ve hayatını kaybedenlerin Turgutlu'da yaşayan yakınları katıldı. Ölenlerin Turgutlu'ya 4 yıl önce Suriye'nin Haseke şehrinden gelerek, Atatürk Mahallesi'ne yerleştikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Cenazeden görüntüler-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),===============================================

Ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı (3)TOPRAĞA VERİLDİLER

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Fadime Doğan, çocukları Necati ve Murat Muhammet Doğan ile annesi Mukaddes Subaşı'nın cenazeleri, otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, Hacıbekirli köyünde helallik alınmasının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Eşini ve çocuklarını kaybeden Gökhan Doğan'dan görüntü-Cenaze namazı kılınırken görüntü-Cenazelerin omuzlarda taşınması-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,===============================

EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ, KAYIPLARA KARIŞTI

DİYARBAKIR'da, tartıştığı eşi Melike D.'yi bıçaklayarak öldüren G.D., olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı.Olay, dün gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Ahmede Hane Caddesi'ndeki Alkanlar Apartmanı'nda meydana geldi. 4'üncü katındaki dairede tartışma sesi duyan apartman sakinleri, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri ve polis ekipleri, olayın yaşandığı evin kapısını kimse açmayınca itfaiyeden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye erleri, ihbarın yapıldığı dairenin kapısını açmasıyla sağlık görevlileri ve polis ekipleri eve girdi. Kapının açılmasıyla ekipler, evde ikamet eden Melike D.'yi kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Melike D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Melike D.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Yapılan incelemede polis, Melike D.'nin eşi G.D. tarafından öldürüldüğünü belirledi. G.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Cinayetin işlendiği binaSağlık, polis ve itfaiye ekipleriMaktulün yakınlarının sinir krizi geçirmesiOlay yeri inceleme elipleriGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/ DİYARBAKIR,=================================

ISPARTA'DA, ABLASI İLE UZMAN ÇAVUŞ ENİŞTESİNİ ÖLDÜREN FİRARİ POLİS YAKALANDI ISPARTA'da, ablası Ebru Öztürk ile uzman çavuş olan eniştesi Erkan Öztürzk'ü evlerinde tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla firari olarak aranan polis memuru U.D., sahte kimlik bilgileriyle saklandığı Niğde'de yakalandı.Isparta merkez Davraz Mahallesi 3977 Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede 17 Kasım 2019 tarihinde, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde görev yapan uzman çavuş Erkan Öztürk, eve gelen kayınbiraderi polis memuru U.D. ile tartışmaya başladı. Eşi Ebru Öztürk'ün de karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. polis memuru U.D., ablasına ve eniştesine tabancayla art arda ateş açtıktan sonra kaçtı. Silah sesini duyan apartman sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Öztürk çiftini yerde kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ebru ve Erkan Öztürk çiftinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay sırasında evde bulunan biri 2, diğeri 6 yaşında olan çiftin çocukları ise korumaya alındı.

NİĞDE'DE PANSİYONDA KALDIĞI BELİRLENDİPolis, kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen titiz araştırma sonucu şüpheli U.D.'nin yer değiştirerek Niğde'de saklandığı, sahte kimlik bilgileriyle bir pansiyonda kaldığı belirlendi. Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri ile Niğde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerinin dün koordineli düzenledikleri operasyon sonucu şüpheli U.D., suç aleti tabanca ve ona ait fişeklerle yakalanarak gözaltına alındı. Isparta'ya getirilen U.D.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------------ARŞİV görüntülerle

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA,===============================

ISINMAK İÇİN YAKTIĞI MANGAL ÖLDÜRDÜ ADIYAMAN'da, yalnız yaşayan Muzaffer Kızıl (46), ısınmak için yaktığı mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Kızıl, iddiaya göre yalnız yaşadığı tek odalı evde ısınmak için mangal yakarak uykuya daldı. Kendisinden haber alamayan yakınları eve geldiğinde Kızıl'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kızıl'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Yapılan ilk belirlemelere göre mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Muzaffer Kızıl'ın cansız bedeni yapılan otopsi için morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yeriÇevrede toplanan yakınlarıSağlık görevlileriPolislerin çalışmasıKızıl'ın cenazesi götürülmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,=====================================

Sanayi sitesinde yangın: 1 iş yeri ile 1 araç yandı, 1 kişi yaralı (2)ELİNDEN YARALANAN ÇIRAK HASTANEDE TEDAVİDE

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde oto döşemecide çıkan yangında yaralanan iş yerinde çırak olarak çalışan Tunay Alper'in Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi sürüyor. Elinde birinci derece yanık oluştuğu tespit edilen Alper'in yanına enfeksiyon riskine karşın ziyaretçi kabul edilmiyor.İş yeri sahibi Seyfettin Dingil yanan dükkanıyla ilgili resmi işlemler için dün dükkanına geldi. Tunay Alper'in yaralanması ve dükkanı yandığı için büyük üzüntü yaşayan Seyfettin Dingil, "Saat 23.00 gibi yattım. Sonra telefon geldi 'Dükkan yanıyor' diye. Başka bir şey bilmiyorum. Çırağım da 1 seneden fazladır yanımda çalışıyordu. Ben elemanımdan çok memnunum. Şikayetim de yoktu. Sağlık durumu da iyiymiş. Eli sarılı halde hastanede yatıyor. Doktorlar, enfeksiyon riski nedeniyle ziyaretine izin vermiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yanan dükkandan görüntüler-Seyfettin Dingil ile röportaj-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ SAFRANBOLU(Karabük),=====================================

MERSİN'DE DEFNE YAPRAĞI İŞLEME FABRİKASINDA YANGIN

MERSİN'in Silifke ilçesinde defne yaprağı işleme fabrikasında çıkan yangın, korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.Yangın, Silifke ilçesi Becili mevkisinde bulunan defne yaprağı işleme fabrikasında, işçilerin öğle saatinde çay molasında oldukları sırada meydana geldi. Çıkış nedeni bilinmeyen yangını fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikada çalışanlar, kuru defne yapraklarını, alevlere kapılmaması için kendi imkanları ile uzaklaştırdı.25 kişinin çalıştığı fabrikadaki yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Defne fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi görüntüsüİşçilerin defne yapraklarının koruması görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/ SİLİFKE(Mersin),===========================================

Kayseri'de çocuk parkının yakılması güvenlik kamerasında (2)2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çocuk parkının yakılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında benzin bidonunda parmak izi bulunan V.D. (22) ile birlikte o sırada yanında bulunan arkadaş T.K. da (22) gözaltına alındı. T.K. ve V.D. sorguda suçlamayı kabul etmedi. Emniyette işlemleri tamamlanan V.D. ve T.K. adliyeye sevk edildi. Polis, parkın yanındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ellerinde odunlarla parka giden 2 kişiyi arama çalışmalarını ise sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Zanlıların Adli Tabipliğinden giriş ve çıkışları-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN - Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,====================================================

OTOMOBİL TAMİRATI YÜZÜNDEN ÇIKAN KAVGA KANLI BİTTİ

ANTALYA'da, otomobil tamiratı yüzünden aralarında husumet bulunan E.K. ile V.B.'nin tartışması kavgayla bitti. E.K.'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu V.B. elinden yaralandı.Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5036 Sokak'taki otomobil tamirhanesinde meydana geldi. Otomobil tamiratı yüzünden aralarında husumet bulunan E.K. ile V.B.'nin tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. E.K.'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu V.B. elinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri V.B.'yi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürürken, E.K. suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Anbulansdan detay görüntüEkiplerden detay görüntüİş yerinin dış plan görnütüsü

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI - Emrah GÜL/ANTALYA,======================================================

OTOBÜSTE RAHATSIZLANAN KADIN, ŞOFÖR TARAFINDAN HASTANEYE ULAŞTIRILDI

ELAZIĞ Belediyesi'ne ait halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.Elazığ Belediyesi'ne ait halk otobüsünün öğretmenevi durağına geldiği sırada araçtaki kadın yolcu fenalaştı. Dururu fark eden otobüs şoförü kadını, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne ulaştırdı. Hastanenin Acil Servisi'nde tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadının fenalaştığı o anlar ve hastaneye götürülmesi ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yolcunun rahatsızlanmasından görüntüHastaneye götürülmesinden görüntü Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,=================================

İSTİNAT DUVARI ÇÖKEN OKULDA HEYET İNCELEMESİ

TRABZON'un Hayrat ilçesinde, risk nedeniyle geçen yıl boşaltılan, önceki gün sağanağın etkisiyle bahçesindeki duvarında çökme meydana gelen yatılı okulda, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Bölümü akademisyenlerince oluşturulan heyet tarafından inceleme başlatıldı. Heyetin, incelemeleri kapsamında hazırlayacakları rapor doğrultusunda, okulun gelecek yıllarda eğitime açılıp açılmayacağına karar verileceği belirtildi.İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle İMKB Bölge Yatılı Bölge Okulu'nun bahçesini çevreleyen beton istinat duvarı çöktü. 4 katlı okul, istinat duvarı risk taşıdığı gerekçesiyle geçen yıl valilik tarafından tahliye edilmiş, çökme ihtimaline karşı Cumhuriyet ve Taşcılar mahallerine giden yol da tedbir amaçlı kapatılmıştı. Okulda, öğrenci ve öğretmen bulunmamasının yanı sıra yolun da tedbir amaçlı kapatılmasıyla, olası can kaybı önlendi.

HEYETÇE RAPOR HAZIRLANACAKÇökme meydana gelen yatılı okulda, valiliğin talebi üzerine, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Bölümü akademisyenlerince oluşturulan heyet tarafından inceleme başlatıldı. Heyetin, incelemeleri kapsamında hazırlayacakları rapor doğrultusunda, okulun gelecek yıllarda eğitime açılıp açılmayacağına karar verileceği belirtildi. Yetkililer, istişareler sonucunda yapılan ilk incelemelerin ardından okulun geçen yıl boşaltılmasına karar verildiğini hatırlatarak, öğrencilerin de başka bir okulda eğitimine devam ettiğini kaydetti.Öte yandan, duvarlarındaki risk nedeniyle boşaltılan okulun çöken istinat duvarından geri kalan kısımlarda da, irili ufaklı çatların oluştuğu gözlendi.

'BÜYÜK BİR FACİA ÖNLENMİŞ OLDU'Alınan önlemlerin olası bir faciayı önlediğini anlatan AK Parti Hayrat İlçe Başkanı Serkan Karaahmetoğlu, "2019-2020 eğitim ve öğretim sezonu başladıktan 1 hafta sonra okul tahliye edildi. Çünkü okul başladığı zaman duvarda çatlaklar meydana geldi. O dönem KTÜ'den bir heyet geldi ve okulun tahliye edilmesini istedi. Duvarın her an yıkılabileceğini söyledi, nitekim de öyle oldu. Duvar akşam saatlerinde bahçenin bir kısmı ile çöktü. Duvarın çöktüğü yol da trafiğe kapalıydı. O da büyük bir faciayı önlemiş olduö diye konuştu.

'HALEN YIKILMA RİSKİ DEVAM EDİYOR'Duvarda çökme tehlikesinin devam ettiğini söyleyen Burak Tunç, "Gerekli önlemler alınmıştı. Bu yüzden olası büyük faciaları da önüne geçilmiş oldu. Göçüğün akşam meydana gelmesi de büyük bir şans. Allah'tan bütün tedbirler alınmıştı. Şükürler olsun ki bir kaza olmadı. Halen daha orada risk devam ediyor. Geri kalan duvar da her an çökebilirö dedi.

'OKULUN AKIBETİNİ MERAK EDİYORUZ'Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Metin Yeşilyurt ise, "Zamanında yetkililere haber verilmişti. Onlar da gelip incelemelerini yaptılar. Okulu tahliye ettiler, yolu da trafiğe kapattılar. Büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu. Zaten veliler de tedirginlerdi. Duvardaki yarıklar gözle görülebiliyordu. Endişe vericiydi. Şimdi ise okulun akıbeti ne olacak onu merak ediyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------İstinat duvarı çöken okuldan drone görüntüleri-Çöken istinat duvarından detaylar-Kapalı yoldan görüntü-Duvarda olan çatlaklardan görüntüler-Röportajlar-Haber genel ve detay görüntüleri

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN - Selçuk BAŞAR/ TRABZON,====================================================

ASLI BAŞ DAVASINDA 'KARAR' AÇIKLANACAK MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 9,5 yıl önce manken Aslı Baş'ın (32) turizmci Ahmet Bayer'in (64) villasının terasından düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada karar, bugün açıklanacak. Dünkü celsede Baş ailesinin avukatları savunmalarını tamamlarken, bugün de sanık avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıklayacak.2003 'Miss Model Of The World' birincisi Aslı Baş, 2010 yılında 21 Temmuz gecesi saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Clup Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek, yaşamını yitirdi. Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili soruşturma sonunda turizmci Ahmet Bayer ile oğulları Hakan Bayer (34) ve Volkan Bayer (32) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yanlarında çalışan Murat Umirov (43) hakkında da 'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın dün 35'inci duruşması görüldü. Duruşmaya Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş, annesi Müyesser Baş, tutuksuz yargılanan Ahmet Bayer, Hakan Bayer, Volkan Bayer, Murat Umirov ile avukatlar katıldı. Yoklamayla başlayan duruşmanın ardından Aslı Baş ailesinin avukatı Faruk Zorba, söz aldı.

'İDDİALARIMIZI SOMUT DELİLLERE DAYANDIRMA KONUSUNDA ÇOK HASSAS DAVRANDIK'Zorba, "10 yılı bulan adalet arayışımızın önemli bir aşamasına gelmiş bulunmaktayız. 10 yıllık bir zaman aşımına rağmen bugün ya da yarın her ne karar çıkarsa çıksın asla adalet yerini bulmayacak, vicdanlar bir nebze de olsa rahatlamayacaktır. Neden, çünkü atalarımızın toplum vicdanına kazınmış bir deyişiyle geç gelen adalet, adalet değildir. Etkili bir soruşturma yürütülmemesi, delillerin bizatihi soruşturma görevini yürüten yetkililerce yok edilmesi ya da yok olmasına göz yumulması adaletin gecikmesinin en önemli, belki de tek nedenidir. 10 yıl boyunca bizler maddi hakikatin ortaya çıkması için olağanüstü bir çaba sarf ettik. Davanın kaderini belirleyen çok sayıda delilleri ortaya çıkardık. Bunu yaparken adli mercilerin bizlere çok anlayışlı ve yardımcı olduklarını çoğu durumda söyleyemeyiz. Defalarca hakkımızda suç duyurusunda bulunuldu. Tamamı sonuçsuz kaldı. Çünkü bugüne kadar hiçbir iddiamız soyut ve temelsiz değildi. İddialarımızı somut delillere dayandırma konusunda çok hassas davrandık. Yine de hedef haline getirildik" dedi.

9,5 YILDA 3 CUMHURİYET SAVCISI VE 3 MAHKEME BAŞKANI DEĞİŞTİZorba, enerjilerinin çoğunu sanıkların yargılamayı etkilemeye dönük girişimlerini engellemekle harcadıklarını ifade ederek, "Önemle belirtmek isterim ki mahkeme heyetinde görev yapan hiçbir yargı görevlisine karşı önyargımız yoktur. Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı ve heyeti hedef alan hiçbir olumsuz görüşü herhangi bir ortamda dile getirmedik. İlanihaye, geç de olsa, bu davanın adaletli bir sonuca kavuşacağını umuyoruz. Sanıkların yargı görevini yapanları etkilemeye yönelik teşebbüslerinin akim kalacağını son kertede suçluların layık oldukları cezayı alacaklarını ümit ediyoruz. O ümitle on yıl boyunca çalıştık, çabaladık bütün karalama, yalan ve iftiralar karşısında asla yolumuzdan sapmadık. Bizler asıl yargılamanın mahkemelerde değil vicdanlarda yapıldığını düşünüyoruz. Sanıklar şaşmaz bir terazi olan toplum vicdanında çoktan mahkum oldular. Bu davada karar verecek hakimlerin de vicdanlarının olduğunu ve vicdani kanaatlerine göre karar vereceklerini umuyor ve istiyoruz. 10 yıllık süre içerisinde soruşturma aşamasında 3 cumhuriyet savcısı ve 3 mahkeme başkanı değişti. Heyet defalarca değişti. Ne yazık ki davanın başında ve delillerin değerlendirildiği aşamalarda yer alan hiçbir yargıç bu mahkemede şu an görev yapmıyor. Bu dava dosyası, bağlı açılan davalarla birlikte otuz klasörlük bir hacmi aşmış durumda. Bunca dosya kalabalığı içerisinde delilleri değerlendirmenin ve yorumlamanın güçlüğünün de farkındayız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Tutuksuz sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Hakan Bayer ve Volkan Bayer'in adliye binasına gelişi

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,===================================

'TERÖR'DEN TUTUKLANAN SÜRYANİ RAHİP BİLEÇEN İÇİN TAHLİYE KARARI MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki görevli olduğu Mor Yakup Manastırı'nda PKK'lı teröristleri sakladığı suçlamasıyla tutuklanan Süryani rahip Sefer Bileçen, avukatlarının yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi.Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Üçyol Mahallesi'ndeki Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen, 10 Ocak günü çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklandı. PKK'lıları teröristleri manastırda sakladığı ve erzak yardımı yaptığı iddia edilen rahip Bileçen'in avukatları tutukluluğa itirazda bulundu. Avukatların itirazını değerlendiren Mardin 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, tahliye kararı verdi. Bileçen'in tutuklu bulunduğu Mardin E Tipi Cezaevi'nde tahliye edilmesi bekleniyor.Rahip Bileçen'in görevli olduğu manastırda PKK'lı teröristleri sakladığının hem İHA ile tespit edildiği hem de teslim olan teröristlerin ifadeleriyle ortaya çıktığı belirtilmişti.Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Ocak'ta yapılan operasyonda rahip Bileçen ile Üçköy Muhtarı Joseph Yar'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------ARŞİV görüntülerle

Haber: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,==============================

ZÜBEYDE HANIM'IN BÜSTÜNE ÇİRKİN SALDIRI ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın büstüne, ölümünün 97'nci yıl dönümünde yapılan çirkin saldırı, tepki çekti.Ceyhan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Zübeyde Hanım büstü, önceki gün kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Büstün üzerinde bulunan harfler yer yer sökülerek, hakaret içeren kelimeler oluşturulmak istendi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ölüm yıldönümünde yapılan çirkin saldırıyla tahrip edildiğini görenler, tahribatın sorumlularının tespit edilmesi için yetkilileri göreve çağırdı. Büstteki yazıların Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın talimatıyla değiştirileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Zübeyde Hanım'ın büstünden genel ve detaylar-Yazıdan detay-Vatandaşın diğer harfi sökmeye çalışması

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/ CEYHAN(Adana),===========================================

ANKARA'DA 'KREDİ' ÇETESİNE OPERASYON: 5 TUTUKLAMA

ANKARA'da bankalardan kredi alamayan kişileri kredi vaadiyle kandırarak kendilerine borçlandıran çete, polis operasyonuyla çökertildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bankalardan kredi alamayan kişileri senet karşılığı kredi sağlama vaadiyle kandıran çeteyi takibe aldı. Ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara ve Kırşehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı.

KEFİL YERİNE SENETÇetenin, paraya ihtiyacı olup da bankalardan kredi alamayan kişileri, otobüs duraklarında, sokaklarda ve sosyal medyada bulunan ilanlarla kandırdığı tespit edildi. Çıkmayacak kredi için başvuruda bulunan mağdurlara, ilk şart kapora ve komisyon vermesi gerektiğini söyleyen şüpheliler, mağdurlara yüksek meblağlar içeren senetler imzalattı. Kredi çıkmadığı halde senetleri işleme koyan çete üyeleri, mağdurların evlerine ve maaşlarına icra takibi başlattı.

'ONLAR YÜZÜNDEN NİŞANIM ATILDI'Çetenin ağına takılan mağdurlardan Murat Güzel, evlenmek için krediye ihtiyaç duyduğunu ve otobüs durağında gördüğü ilan üzerine krediye başvurduğunu söyledi. Çeteye ilk iş 2 bin lira kapora ödediğini söyleyen Güzel, "Verdiğim parayı, kredi çıkmıyor denilerek geri vermediler. Onlar yüzünden nişanım atıldı ve sevdiğim kızla birleşemiyorum" dedi.

'EMEKLİ MAAŞIMDAN 40 BİN LİRA KESİLDİ'50 bin lira kredi alabilmek için senet imzalayan Yaşar Gürel ise 2300 lira emekli maaşının tamamının gelen icra nedeniyle kesildiğini ve şu ana kadar hesabından 40 bin lira para kesildiğini söyledi.

5 TUTUKLAMA10 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından 'suç işlemek için örgüt kurma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i mahkemece tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Şüphelilerin ATM'den para çekmesiPolisin operasyonun başlatma anıŞüphelilerin gözaltına alınmasıGenel ve detay

Haber: ANKARA,==================

KEMER'DE ÖLÜ AKDENİZ FOKU KIYIYA VURDU

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde nesli tükenmekte olan Akdeniz foku ölüsü kıyıya vurdu.Kemer'in ünlü Ayışığı Koyu'nda bulunan bir işletmenin çalışanları dün saat 17.00 sularında kıyıya yakın noktada su üzerinde cismin olduğunu fark etti. Daha yakınına gittiklerinde su üzerinde hareketsiz duranın nesli tükenmekte olan Akdeniz foku olduğunu anlayan işletme çalışanları ilçede bulunan özel bir veteriner kliniğini arayarak, yardım istedi. Sahile gelen veteriner hekim Olgun Arslan, herhangi bir yarasının olmadığını tespit ettiği 35 kilo ağırlığındaki ve 138 santimetre uzunluğundaki Akdeniz fokunun öldüğünü belirledi. Plaja çıkarılan Akdeniz fokunu alan Olgun Arslan, kliniğe götürüp Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi'ni aradı. Kliniğe gelen bakımevi veteriner hekimi Fevzi Uzun, Akdeniz fokunu teslim aldı. Hayvanın üzerinde inceleme yapılacağı belirtildi. Öte yandan, Antalya'nın Alanya ilçesinde de 2 Ocak tarihinde yavru Akdeniz foku ölüsü karaya vurmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Fokun karadaki görüntüleri

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/ KEMER(Antalya),=============================================

SU SEVİYESİ YÜKSELİNCE 2 KEDİ IRMAĞIN ORTASINDA MAHSUR KALDI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, su seviyesi azalınca ırmağın ortasındaki ağaca çıkan 2 kedi, su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin su debisinin yüksek olması nedeniyle kurtarma çalışması yapamadığı 2 kedi, barajdaki suyun kesilmesinin ardından 10 saat sonra kendi imkanlarıyla kurtuldu.Manavgat Şelalesi'ndeki tesislerde bulunan işletme sahipleri ve çalışanlarının besleyip, 'Aslan' ve 'Boncuk' adını verdiği 2 kedi, önceki gün Manavgat Irmağı'nda su seviyesinin düşmesi sonrası, şelalenin üst kısmında bulunan ağaçların olduğu yere geçti. Bir süre ağaçta oynayan kediler, su seviyesinin yükselmesiyle bulundukları yerde mahsur kaldı. Şelalede bulunanların haber vermesiyle olay yerine jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede suyun debisinin çok yüksek olduğunu ve botla suya inmenin tehlikeli olacağını belirtti. Manavgat Irmağı üzerinde bulunan baraj görevlilerine haber verilmesiyle su kesintisine gidildi. Kesintiyle birlikte yaklaşık 10 saat sonra ırmakta su seviyesinin düşmesinin ardından 2 kedi kendiliğinden tesislerin olduğu yere çıkarak, kurtuldu.Şelaledeki tesislerde çalışan bir işçi, kedilerin su seviyesi düşük olduğunda yürüyerek ağaca geçtiğini belirtirken, "Su seviyesi yükselince ağaçta mahsur kaldılar. Bu her pazar yaşadığımız bir olay. Biz de yetkililere haber verdik" dedi.Şelaleye gelen turistler de kedileri ilgiyle izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Manavgat Şelalesi'nden görüntüAğaçta mahsur kalan 2 kedinin görüntüsüIrmaktan su içen kediŞelale çalışanının olayı anlatmasıTuristlerin kedilere bakmasıAğaçtaki kedilerden görüntü

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/ MANAVGAT(Antalya),===============================================

KAZALARDAN BIKAN MAHALLELİ YOLU KAPATTI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan halk, sık sık trafik kazalarının meydana geldiği karayolunu ulaşıma kapatarak eylem yaptı.Elmatepe Mahallesi sakinleri, son olarak önceki gün öğle saatlerinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan komşuları Mustafa Demir (56) ve Ali Yanmaz'ın (68) ardından dün kazanın meydana geldiği karayolunda eylem yaptı. Yaklaşık 50 kişi yolu ulaşıma kapatarak, araçların geçişini engelledi. Eylem yapan mahalleli, karayolunda sık sık yaşanan trafik kazaları nedeniyle can güvenliklerinin olmadığını savundu. Eyleme destek veren CHP İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul, yaşanan trafik kazaları sonucu birçok insanın yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını söyleyerek, yetkililerin önlem almasını talep ettiklerini ifade etti. Çevre sakinleri, yaklaşık yarım saat sonra yolu ulaşıma açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden aracın görüntüsü-Aracın üzerindeki kanlar-Jandarmanın arabada inceleme yapması-Jandarmanın arabayı çekiciye itmesi-Evden detaylar-Zanlıların adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera: EREĞLİ(Zonguldak),=================================

İŞ YERİ ÖNÜNDE DEVE KESİP ESNAFLA KAVGA EDEN IRAKLI KASAP ÖZÜR DİLEDİ ŞANLIURFA'da işyeri önünde 500 kiloluk deve kesen, daha sonra da gittiği hayvan pazarında esnafla tekme tokat kavga eden Irak uyruklu Yasir Nasır, pişman olduğunu bildirerek, özür diledi.Irak uyruklu kasap Yasir Nasır, 3 Ocak günü iş yerinin önünde deve kesti. Devenin can çekişirken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Büyük tepki çeken görüntüler üzerine iş yeri mühürlendi. Kasap Nasır, önceki gün de Eyyübiye Mahallesi'ndeki hayvan pazarında esnafla kavga etti. İddiaya göre Iraklı kasap, hayvan pazarında bir besiciyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü. Sopaların da kullanıldığı kavganın ardından esnaf, Iraklı kasabı kovalayarak pazardan çıkardı.Yaşanan olayların medyaya yansıması üzerine büyük tepki toplayan Nasır, Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı İzzet Çiftçi ile temasa geçti.

'PİŞMANIM'Irak savaşında, Saddam taraftarı olduğu için göç ettiğini anlatan Yasir Nasır, yaşanan her iki olaydan dolayı çok pişman olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Irak'ta kasap olarak çalışıyordum. 12 kardeşim ve 85 kişilik aşiret üyesiyle Şanlıurfa'da yaşıyoruz. Deve kesme olayında biz çok yanıldık. Buranında örf ve adetlerinin Irak'la aynı olduğunu sanarak, iş yeri önünde deve kestik. Hata yaptığımızı sonradan anladık. Irak'ta kasaplar develerini iş yeri önünde kesiyordu. Bir daha böyle bir hata yapmayacağız. Buranın kurallarına uyacağız. Herkesten özür diliyorum. Biz bedevi değiliz. Kürt asılıyız. Ekmeğimizin peşindeyiz. Türkiye ve Şanlıurfa halkı bize kucak açtı. Biz nankör değiliz. Yaptığımız olaylardan dolayı çok pişmanım."

İzzet Çiftçi de şunları söyledi: "Bu kardeşimiz, Irak'tan Saddam yanlısı olduğu için önce Suriye'ye, 5 yıl önce de Türkiye'ye gelerek, Şanlıurfa'ya yerleşmiş. Yaşanan hadiselerden dolayı çok üzgün olduğunu bildirmesi üzerine, aracı olduk. Tartıştığı kişilerle husumetini sonlandırdık. Onların örf ve gelenekleri farklı olduğu için zaman zaman burada bocaladıklarını söyledi. Kendi ülkesinde deve kesmenin normal karşılandığını ancak burada yasak olduğunu bilmediğini ifade etti. Çok pişman olduğunu belirterek, Şanlıurfa ve Türk halkından özür diledi."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Dernek başkanı İzzet Çiftçi açıklama yapmasıIraklı kasap Yasir Nasır açıklama yapmasıDeve kesme ve kavga olayıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,=================================================

KENDİSİNİ EVİN TAVANINA ASTI ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Kemal Erkenekli (58), evinin tavanına bağladığı iple kendisini asarak yaşamına son verdi.Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Kemal Erkenekli'den bir süredir haber alamayan yakınları eve geldi ancak kapıyı açan olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açınca Erkenekli'yi evin salonunda tavana iple asılı buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kemal Erkenekli'nin hayatını kaybettiği belirledi. Erkenekli'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yeri ve bekleyen kalabalık-Cesedin evden çıkarılması-Cesedin cenaze aracına konularak götürülmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ/ ADIYAMAN,==========================================

KAYSERİ'DE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 11 GÖZALTI

KAYSERİ'de suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında baskın yapılan evdeki şüphelilerden birisinin ateş açması sonucu özel harekat polisi bacağından vurularak yaralandı. Ateş açan kişiyle birlikte 11 kişi gözaltına alındı.Polis ekipleri, kentte faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde belirlenen eve yapılan baskında, şüpheli M.D. kapıyı açmadı. Polis ekipleri koçbaşı ile kapıyı açmaya çalışırken, M.D. oluşan kapı aralığından tabanca ile ateş etti. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru B.K. sağ dizinin alt kısmına isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralanan polis memuru çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIÖzel harekat timleri kapıyı kırarak içeriye girdi. M.D. ile birlikte belirlenen diğer adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda toplam 11 kişi gözaltına alındı. 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli sözleşme ve senetler, 2 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 2 tabanca ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi. Soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Polis kamera görüntüsü

Haber: KAYSERİ, ==================

TEL ABYAD'DA 420 YEREL POLİS GÖREVE BAŞLADI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde genel güvenliği sağlamak için Türkiye'de eğitim gören 420 yerel polisi göreve başladı.Tel Abyad'da genel güvenliği sağlamak ve olası saldırıları önlemek için görevlendirilen 420 yerel polis, Türkiye'deki eğitimlerinin ardından göreve başladı. Yerel polisler, toplumsal olaylara müdahale, polis mevzuatı, genel disiplin, meskun mahal ve operasyon eğitimi, el yapımı patlayıcı imhası ile olay yeri inceleme konularında Türkiye'de yaklaşık 1 ay uygulamalı eğitimler aldı. Her sabah içtima yapan polisler, eğitimleri tekrarlayarak olaylara karşı mücadele için hazır bekliyorlar.

'BÖLGELERDE ASAYİŞİ SAĞLAYACAĞIZ'Tel Abyad Emniyet Müdürü Fayiz Muhammed, "Türkiye'de yaklaşık bir ay boyunca eğitim aldık. Bugün itibariyle kent merkezinde 420 yerel güvenlik gücü olarak göreve başladık. Birimlere ayrılarak bölgede asayişi sağlayacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yerel polsin araçlarla görev yerlerine gitmesiYapılan isim yoklaması ve konuşmaİlçe içinde nöbet tutan ve görev yapan şurta larGenel detay ve görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT/ TEL ABYAD(Suriye),===========================================

Evlerinin balkonuna gelen maymunu kedi sanmışlar (2)'MIKNATIS'IN SAĞLIK DURUMU İYİ

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Cumhuriyet köyünde yaşayan Güneş çiftinin evlerinin balkonunda önceki gün gördükleri maymunun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp Konya Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilmişti. Hayvanat bahçesi yetkilileri, henüz nereden geldiği belirlenemeyen maymunun yapılan muayenesi neticesinde herhangi bir yara ve hastalığının bulunmadığı, aşıları ve parazit uygulamaları yapılıp rehabilite maksatlı ve diğer maymunlara alışabilmesi için hemen yanlarında bulunan kafese alındığını, şu an alışma sürecinin devam ettiğini belirtti. Alışma süreci tamamlanınca da diğer maymunlarla beraber yaşamaya başlayacak. Hayvanat bahçesi görevlilerinin maymuna 'Mıknatıs' ismini verdikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Hayvanat bahçesinde özel bir bölmeye alınan maymunun görüntüsü-Maymunune verilen yiyecekleri yemesi-Mıknatıs adı verilen maymunundan detaylar -Hayvanat bahçesinden görütnüler

Haber-Kamera: KONYA,=======================

ÇOCUKLAR ÖNCE EKTİ SONRA HASAT ETTİ

MERSİN'de Mezitli Belediyesi çocuk hobi bahçesine sebze eken minikler, ürünlerini hasat etti.Mezitli'de bulunan ilk ve orta dereceli okullar için oluşturulan hobi bahçelerinde ürettikleri ürünleri toplayan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte öğrenciler ürünleri toplamak için birbirleriyle yarıştı. Çocukların toprakla buluşarak ekolojik tarım yapabilecekleri çocuk hobi bahçelerinde yetiştirdiği ürünleri inceleyen Başkan Tarhan, hasat sevincine de ortak oldu. Mezitli Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen, 2 bin 500 metrekarelik alanda oluşturulan, 36 çocuk hobi bahçesinin yer aldığı proje ile çocuklar doğa ve yeşille buluşarak ekolojik tarım yapma imkanı bulduklarını dile getiren Başkan Tarhan, tohum ekme, sebze fidesi dikme, bahçe sulama ve hasat gibi işlemlerini kendi elleriyle yaptıklarını anlattı. Başkan Tarhan, "Çocuk Hobi Bahçesi ile çocuklarımız, kentleşmenin olumsuz etkilerinden uzak, arkadaşları ile birlikte zaman geçirme ve oyun oynama şansı yakalamış oluyorlar. İstiyorum ki çocuklarımız toprakla uğraşsınlar, enerjilerini böylesi yararlı işlerle boşaltsınlar" dedi.Öğretmen ve öğrencilerle yaptıkları görüşmelerde hobi bahçesinin çocuklarda çok büyük değişimler yarattığını dile getiren Başkan Tarhan, "Sevinerek tanık olduğumuz şey, çocuklarımız burada yetiştirdikleri ürünleri satarak okullarındaki maddi olanaktan yoksun arkadaşlarının eğitimine katkı sunuyorlar. Biz büyüklerin bu çocuklarımızdan öğreneceği çok şey var. Geleceğimizin bu denli aydınlık olduğunu görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Benim yoğun iş temposu içerisinde severek gittiğim iki yer var. Birisi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi, diğeri ise çocuk hobi bahçesi. Çocuklarımızı burada üretirken yaşadıkları mutluluğu görmek her şeye değer" dedi.Bahçede olgunlaşan ürünleri büyük bir sevinçle toplayan çocuklar, okullarına götürerek arkadaşları paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Hobi bahçesinden genel ve ayrıntı görüntü-Çocuklar bahçe ile uğraşırken-Ekilen ürünler hasat edilirken-Öğretmen ve öğrencilerden röp-Belediye başkanı Neşet Tarhan ile röp

Haber-Kamera: Soner AYDIN/ MERSİN,====================================

AKDAMAR'DA KIŞ GÜZELLİĞİ

VAN'ın önemli turizm merkezleri arasında yerini alan ve her mevsim gelen konuklarına farklı güzellikler sunan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, karın yağmasıyla birlikte beyaza büründü. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Akdamar Adası'nın beyaza bürünmüş hali, Van Gölü'nün turkuaz mavisiyle birleşince ortaya seyrine doyumsuz manzara çıktı. Van'a 45 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesi sınırlarında bulunan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ve adayla aynı adı taşıyan kilise, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Van'a gelen turistler, özellikle inanç turizminin önemli merkezleri arasında bulunan Akdamar Kilisesi'ni ziyaret etmeden dönmüyor. Yılda bir gün ayin izni verilen kilisede özellikle eylül ayında yoğun ziyaretçi akını oluyor. Akdamar Kilisesi'ni görmek için yurt içinden ve yurt dışından gelen yüzlerce turisti ağırlayan ada, turistlerin ilgi odağı oluyor.Yılın her mevsimi ziyaretçilerine farklı görsel şölen sunan Akdamar Adası ve kilisesi karın yağmasıyla birlikte beyaza büründü. Akdamar Adası'nın beyaza bürünmüş hali, Van Gölü'nün turkuaz mavisiyle birleşince de ortaya doyumsuz manzaralar çıktı. Van Gölü ve Doğu ekspresleriyle kente gelen turistler, bölgenin en önemli tarihi ve turistik değerlerinden Akdamar Adası ve adadaki kiliseyi ziyaret etmeden dönmüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Akdamar Adasına teknelerle yolcuların gelmesi-Akdamar adasından drone ile genel görüntüsü-Akdamar kilisesinden detaylar-Adaya gelen ziyaretçilerden detaylar-Fotoğraf çeken ziyaretçilerden detaylar-Ada ve kiliseden detaylar-Muhabir anonsu-Ada ve kilisenin drone ile görüntüsü-Kiliseden ve ziyaretçilerden detaylar-Ziyaretçilerler röportaj-Adada bulunan Türk bayrağından detay-Drone ile Ada ve kiliseden genel görüntüler

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU - Orhan AŞAN/ VAN,=============================================

'RENG-İ HAKKARİ'YE VAN'DA YOĞUN İLGİ HAKKARİ Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 75 kişiden oluşan Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu, Van'da sahne aldı.Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) iş birliğinde Van Devlet Tiyatroları Salonu'nda akşam saatlerinde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 75 kişiden oluşan yöresel kıyafetli Reng-i Hakkari Grubundaki solistlerin Kürtçe ve Türkçe şarkılarıyla başlayan etkinlikte, yöresel kıyafetli Denbejler, Kürtçe uzun hava şarkılar da seslendirdi. Türkiye'nin farklı yörelerine ait oyun ve müzikleri sahnelendiği Rengi-Hakkari Van programında, grubun zeybek, teke, halay ve horon oyunları gösterisi ise büyük beğeni kazandı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı programda bazı seyirciler, yer bulamadığı için etkinliği ayakta izledi. Dışarıda kalan bazı vatandaşlar da çalınan müzik eşliğinde halay çekmesi dikkat çekti.Programı ayakta izleyen Hakkarili Burcu Başak Erik, Reng-i Hakkari grubunun kültürel bir zenginlik olduğunu belirterek, "Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait oyunları ve şarkıları seslendirdiler. Çok beğendim. Ama salonda yer olmadığı için bu programı ayakta izledim. Memleketimizin kültürel zenginliklerini tüm Türkiye'ye duyurdukları için teşekkür ediyorum." dedi.Canan Öner ise, Reng-i Hakkari Sanat topluğunun gösterisini çok beğendiğini söyledi. Programa, Hakkari Vali Yardımcı Aziz Gölbaşı, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez ve 3 bine yakın vatandaş katıldı. Program, destek olan kurum yetkililerine plaketlerin verilmesiyle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Reng-i Hakkari sanat topluluğu gösterisi için gelen vatandaşlar-Kalabalıktan genel ve detaylar-Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunun Kürtçe ve Türkçe şarkılar senlendirmesi-Detaylar-Hakkarili Burcu Başak Erik ile röportaj-Hakkarili Canan Öner ile röportaj-Horon gösterisi-Dışarıda kalan vatandaşlar halay çekerken

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/ VAN,====================================

Kaynak: DHA