DHA YURT BÜLTENİ-1

14.01.2020 08:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 08:40

EDİRNE'YE ŞEHİT ACISI DÜŞTÜ

IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen operasyon sırasında bir güvenlik korucusu ile birlikte şehit olan Uzman Çavuş Bayram Günay'ın (30), şehadet haberi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan ailesine, askeri ve sivil yetkililer tarafından bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için icra edilen operasyon sırasında çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay ile bir güvenlik korucusu şehit oldu. Günay'ın şehit olduğu haberi ailesinin yaşadığı Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Dereköy'e ateş düşürdü. Bayram'ın ailesine acı haber Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ile 102'nci Topçu Alay Komutanı Albay Aydoğan Önal tarafından verildi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan anne Zümriye, baba Tezcan, gözyaşları döktü. Şehidin anne ve babası fenalık geçirmesi üzerine evin önünde bekleyen sağlık ekibi müdahale etti.

Şehit Bayram'ın evininin önüne dev Türk bayrağı asılırken, köylüler ve yakınları acı haberi alınca Günay ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 3 yıllık asker olduğu belirtilen şehit Bayram Günay'ın en son annesi Zümriye Bayram ile telefonda yaptığı görüşmede, "Görevimiz bitsin bu ay sonunda izne geleceğim" dediği öğrenildi. Bekar olan şehit Günay'ın bir erkek kardeşi olduğu belirtildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp de şehit Bayram Günay'ın ailesine başsağlığı ve taziye ziyaretinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------------Şehit evinden detaylar-Ev önünde toplananlar-Askerlerin evi ziyaret etmesi-Eve asılan Türk bayrakları-Ev önünde bekletilen ambulans-Şehit evi önünden detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/UZUNKÖPRÜ(Edirne),==========================

NİĞDE ULUKIŞLA'DA EV YANGINI: 4 ÖLÜ, 3 YARALI

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde mangaldan kaynaklanan ev yangınında Necati Doğan (5), Mukaddes Subaşı (51), Fadime Doğan (26) ve Murat Muhammet Doğan (2) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Gece yarısı Hacıbekirli köyünde Subaşı ailesine ait evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler, bütün evi sardı. Pencereden atlaya Murat Subaşı (50), Necati Doğan (54) ve Nuray Doğan (51) yangından yaralı olarak kurtuldu. Yangın sırasında evin bir kısmında göçük oluştu. Göçük nedeniyle alevlerin arasında kaldığı öne sürülen Necati Doğan, Mukaddes Subaşı, Fadime Doğan ve Murat Muhammet Doğan, yangında can verdi. Alevlere müdahale ederek söndüren itfaiye ekibinin yaptığı ilk incelemede yangının, akşam yemek için yakılan mangaldan kaynaklandığı tespit edildi. İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri, evdeki 4 cenazeyi çıkartmak için çalışma başlattı. Yaralanan Murat Subaşı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralılar Necati Doğan ve Nuray Doğan'ın tedavileri ise olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.

'ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin gazetecilere yaptığı açıklamada, gece 00.30 civarlarında yangın sebebiyle üzücü bir hadise meydana geldiğini söyledi. Olayın meydana geldiği andan itibaren AFAD ve itfaiye ekiplerinin olay yerine hemen intikal ettiğini belirten Şahin, şunları kaydetti: "Ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yaptı. İlk alınan bilgilere evde 7 kişi mevcut. 7 kişiden 2'si camdan atlayarak kendini kurtarmıştır. Bir kişi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. evde 4 kişi göçük altında kaldı. AFAD ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeler oldukça bilgilendireceğiz. İlk bilgilere göre enkaz altında kalanların ikisinin kadın ikisinin de çocuk olduğu yönündedir. AFAD ve itfaiye ekiplerimiz yaralıların kurtarılması ve göçük altında kalana vatandaşların kurtarılması için çalışmalarını özverili bir şekilde devam ettirmektedir."Şahin, yangının ilk belirlemelere göre girişteki mangalda yanan ateşin kapıya sirayet ettiği oradan da eve sıçradığı yönünde olduğunu ifade ederek, yangın kapıda çıktığı için vatandaşların dışarıya çıkamadığını aktardı.

Görüntü Dökümü-------------------------Yanan evin dış görüntüsüİtfaiye araçlarından görüntüVatandaşlardan görüntüHaber - Kamera: Ali KADI/ULUKIŞLA (Niğde),

=========================

AYNI İŞLETMEDE 5'İNCİ HIRSIZLIK GİRİŞİMİNDE YAKALANDILAR BURSA'da, kısa aralıklarla 4 kez hırsızların girdiği pastanede yeni bir hırsızlık olayı polis tarafından önlendi. Daha önce 4 kez girdiklerinden şüphelenilen küçük yaştaki 2 şüpheli, pastanenin soyunma kabininde polis tarafından yakalandı. Pastane ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden dışarıda gözcülük yapan bir şüphelinin ise polis araçları gelirken olay yerinden kaçtığı görüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir pastanenin önüne gelen küçük yaştaki 3 şüpheli, uzun süre pastanenin etrafını gözetledi. 3 şüpheliden 2'si, pastanenin depo kısmındaki havalandırma camını açarak içeri girerken, bir kişi ise dışarıda gözcülük yaptı. İki kişinin işletmeye girdiğini gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Dışarıda gözcülük yapan şüpheli, polis araçlarını görünce mahalle arasına doğru yürüyerek gözden kayboldu. Pastanenin çevresini inceleyen polis ekipleri, havalandırma camlarının açık olduğunu fark etti. Pastane kapısını aralayarak içeri giren polis ekipleri, kasanın bulunduğu kısmın dağınık olduğunu farketti.

'SOYUNMA ODASINDA YAKALANDILAR'

Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelince şüpheliler pastanenin içinden çıkamadı. Pastanenin alt katındaki depoya inen iki şüpheli, soyunma odasına girerek saklanmaya çalıştı. İçeride arama yaparak pastaneyi inceleyen polis ekipleri, saklanan iki şüpheliyi soyunma odasında yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere gözaltına alınan şüphelilerin, daha önceki hırsızlık olaylarının da failleri oldukları tahmin ediliyor.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Şüphelilerin pastaneye girmeleri ve kasadaki paraları aramaları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde, şüphelilerin havalandırma camını açarak içeri girdikleri görülüyor. İçeri giren şüpheliler, kasa ve çevresini dağıtarak para arıyor. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak polis aracına bindiriyor.

'SAĞOLSUN ARKADAŞLAR HAFTADA BİR DÜKKANA GİRİYOR'

Hırsızların belli aralıklarla 4 kez daha pastaneye girdiğini söyleyen işletme sahibi Ufuk Kırçiler, "Sağ olsun arkadaşlar haftada bir dükkana giriyor. Biz kapatıyoruz, onlar bizim eksiğimizi bizden daha iyi biliyorlar. Bize de bunu gösteriyorlar. İlk girdiklerinde 5-6 bin lira para aldılar. Ondan sonra sürekli girdiler. En sonunda taktılar kelepçeyi götürdüler. Sokaktaki küçük pencereden girdiler ama onlar için fark etmiyor. Daha önce kapının üstünden atladılar. Alarm sistemi ve kamera sistemini kurunca bu sefer alt kısımdaki pencereden girdiler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Hırsızların işletmeye girme güvenlik kamerası görüntüleri-Polislerin hırsızları işletmeden çıkarırken güvenlik kamerası görüntüleri-Olay yerinden detaylar-Genel detaylar-İşletme sahibi röportajı

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ==========================

BANKAYA GİREN ŞÜPHELİ, ÇATIDAN ATLAYIP TESLİM OLDU ADANA'da bir kamu bankasına çatıdaki havalandırma penceresinden girdiği öne sürülen hırsızlık şüphelisi bir kişi, alarm çalınca paniğe kapıldı. Bankanın etrafını saran polisleri fark eden şüpheli, kapıların kilitli olması nedeniyle geldiği şekilde çatıya çıktı. Kaçamayacağını anlayan şüpheli, aşağı atlayarak teslim oldu.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir kamu bankasında meydana geldi. Bankanın alarmı çalması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada banka yetkilileri de güvenlik kamerasından içeride bir kişinin olduğunu tespit etti. Banka yetkililerinin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler, binanın etrafını sararak, şüphelinin kaçmasına fırsat vermedi. Bankanın kapıları kilitli olduğu için binanın çatısına çıkan şüpheli, kaçacak yerinin olmadığını fark edince, yan taraftaki başka bir iş yerinin çatısına geçip, buradan da aşağı atlayarak polise teslim oldu. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, polis aracına bindirilirken "Para için girdim. Para falan çıkmadı" dedi. Polisin yaptığı incelemede şüphelinin çatıdaki havalandırma penceresinden girdiği tespit edildi. Şüpheli, kimlik tespiti ve parmak izi için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü------------------------Yoldaki polis araçlarından görüntüElinde tabanca ile koşan poliÇatıdan atlayan şüphelinin yakalanmasıŞüphelinin "Para için girdim" demesiŞüphelinin polis aracına bindirilmesiÇatıda polisten görüntüUzun namlulu silahla güvenlik önlemi alan polislerGenel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ===========================

ADANA'DA DOLANDIRICI OPERASYONU: 42 GÖZALTI KARARI

Adana'da telefonla aradıkları kişileri, kendilerini 'polis', 'savcı' ve 'hakim' olarak tanıtarak dolandıran şebekeye şafak vakti operasyon düzenlendi. 42 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini 'polis', 'hakim', 'savcı' ve 'asker' olarak tanıtarak dolandırdığı iddia edilen şebekeyi deşifre etti. Şebeke üyesi oldukları öne sürülen 42 kişi hakkında gözaltı kararının çıkartılmasının ardından, bugün şafak vakti şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Evlerde yapılan aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü------------------------- Adli tıp biriminin dış görüntüsü ve tabelasıGözaltına alınan şüphelilerin polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilmesi Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

===========================

ADANA'DA KAFEDE CİNAYET ADANA'da bir kafede oturan Bedirhan Baykara (36), uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi'nde bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, bir arkadaşıyla kafede oturan Bedirhan Baykara'nın yanına gelen ve henüz kimliği saptanamayan kişi, tabancayla ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Baykara'ya, kafede müşteri olarak bulunan hemşire Elif Kıraç ilk müdahaleyi yaptı. Kardeşi tarafından özel hastaneye kaldırılan Baykara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, daha sonra saldırganın kaçtığı otomobili terk edilmiş halde buldu.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Polislerin ve olay yeri incelemenin çalışmasıMasa ve yerdeki kanlı bezMasanın üzerindeki boş kovanHemşireden görüntüOlay yerinden detaylarZanlının otomobilinden genel ve detayKurşun isabet eden park halindeki otomobilOlay yeri ekibinin otomobilde inceleme yapmasıKafeden dış görüntü

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,==========================

OTOMOBİL ŞARAMPOLDE YAN YATTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otomobilin şarampolde yan yattığı kazada, Ünal Doğan (50) yaşamını yitirdi, sürücü Mustafa Demet (31) yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kumluca'ya bağlı Hacıveliler Mahallesi Şıkköyü mevkisinde meydana geldi. Mustafa Demet yönetimindeki 07 VFP 32 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolde yan yattı. Kazada Mustafa Demet ile aynı araçtaki Ünal Doğan yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Ünal Doğan, hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Mustafa Demet ise ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza yerinden görüntü-Hastane acil servisi önünden görüntü

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), ==========================

TAKLA ATAN ARAÇTA 5 KİŞİ YARALANDI TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkıp takla atan hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu, Türkgücü Mahallesi Ziftlik mevkiinde meydana geldi. Özkan Güler yönetimindeki 39 LP 761 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü Güler'in de arasında bulunduğu araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza yerinden detaylar-Takla atan araç-Jandarmanın gelmesi-Jandarmanın araçta inceleme yapması-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),- ==========================

SİVAS'TA OTOMOBİL İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 6 YARALI SİVAS'ın Hafik ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Durulmuş köyü girişinde meydana geldi. Sivas'tan Hafik yönüne giden Ali Rıza Özkaynar (33) yönetimindeki 58 ABD 228 plakalı otomobil, köy yolundan çıkan Cavit Eker'in kullandığı 58 FP 753 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada otomobil sürücüsü Özkaynar ile araç içindeki Mikail Volkaner (31), Doğan Güldoğan (48), Onur Aydoğan, Bahadır Tokmak (26) ile kamyon sürücüsü Cavit Eker (68) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kaza yerinden görüntüler-Araçların görüntüsü-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/HAFİK (Sivas), ==========================

TIR'LAR ÇARPIŞTI, ULAŞIM 2 SAAT KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI MANİSA'nın Kula ilçesinde, seyir halindeki bir TIR, aynı yönde seyreden başka bir TIR'a arkadan çarptı. Şans eseri yaralanının olmadığı kaza nedeniyle karayolunda ulaşım, yaklaşık 2 saat tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampasında meydana geldi. Kula yönünden İzmir istikametine giden Cuma Tufan yönetimindeki 34 HE 9662 plakalı TIR, aynı yönde seyreden Güzel Şimşek idaresindeki 64 FL 227 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR'lardan biri sağ şeritte kalırken, arkadan çarpan diğer TIR ise sol şeritte bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sebebiyle D-300 karayolu kapandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, hurdaya dönen TIR'dan dökülen mazotlar ise karayoluna saçıldı.

EKİPLER KAPANAN YOLU AÇMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Kaza nedeniyle kapanan İzmir-Ankara D300 karayolunu açmak için ekipler seferber oldu. Dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda, başka yeni bir kaza yaşanmaması için karayolları ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ve Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Eline süpürgeler ile kürekleri alan polisler de karayolları ekiplerinin kumlama çalışması yaptığı yolda, mazot dökülen bölümü temizleme çalışmalarına destek verdi.

Karayolunda trafik akışı yaklaşık 2 saat kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan TIR'ların yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kaza yeri-Kazaya karışan TIR'lar-Ekiplerin yol açma seferberliği-Trafiğin kapanması-Çalışmaların ardından yolun yeniden trafiğe açılması-Detaylar

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa), ==========================

ÜST GEÇİDİ KULLANMAYAN YAYAYA ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI, DİREĞE ÇARPTI DİYARBAKIR'da, yaklaşık 100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Selçuk'a çarpmamak için otomobiliyle manevra yapan Suat Özleğen, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Şanlıurfa Bulvarı'nda alt geçit girişinde meydana geldi. Süleyman Selçuk 100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Selçuk'u fark eden Suat Özleğen yönetimindeki 72 UM 629 plakalı otomobille çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çaptı. Kazada sürücü Özleğen ile Selçuk yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Özleğen'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle ulaşımda uzun süre aksama yaşanırken, kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yeri-Kaza yapan araç-Trafik polisleri-Olay yerine gelen ambulanslar-Kazayı izleyen kalabalık-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN-Selim KAYA/DİYARBAKIR,==========================

BUZ TUTAN YOLDA YÜRÜYEN ÖĞRETMEN DÜŞEREK YARALANDI

SİİRT'in Pervari ilçesinde görev yapan öğretmen Abuzer Çalış (27), kar yağışı nedeniyle oluşan buzlu yolda yürürken dengesini kaybederek düşmesiyle yaralandı. Öğretmene ulaşabilmek için karla mücadele ekipleri seferber oldu.

Pervari ilçesine bağlı Doğan köyündeki Anadolu Lisesi'nde Edebiyat Öğretmeni Abuzer Çalış, okul çıkışı evinine gittiği sırada kar yağışı nedeniyle yolda oluşan buzlamda etkilenerek, dengesini kaybedip yere düştü. Çalış'ın düştüğü bölgeye ulaşmakta güçlük çeken sağlık görevlileri, yardım talep ettikleri karla mücadele ekiplerinin yaptığı yol açma çalışmasıyla ulaştı. Çalış, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pervari Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Acil serviste tedaviye alınan Çalış'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Karlı yolların açılmasıAmbulans karlı yollardan geçmesiÖğretmenin ambulansa alınmasıGenel ve detay

Haber: Mehmet Yücel DURAK- Kamera: SİİRT,==========================

MERDİVENE DÜŞTÜ, CEKETİ SIKIŞTI, EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI ANTALYA'da, yaya üst geçidindeki yürüyen merdivende dengesini kaybederek düşen alkollü Mehmet P.'nin ceketi de sıkıştı. Çevredekiler tarafından ceket çıkarılırken, Mehmet P. uzun uğraşlara rağmen yerden kalkmayınca sağlık ekiplerine haber verildi. Mehmet P., ekiplerin çabasıyla kaldırıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Can K. ile bir süre alkol alan Mehmet P. evine gitmek için Yener Ulusoy Bulvarı'ndaki yaya üst geçidinden karşıya geçmek için yürüyen merdivene bindi. Mehmet P., ineceği sırada dengesini kaybederek düştü bu sırada da ceketi yürüyen merdivene sıkıştı. Mehmet P.'nin düştüğünü gören çevredekiler, çekerek kurtarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca Mehmet P.'nin ceketi üstünden çıkarıldı. Mehmet P. yerden kalkmayınca sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kendine gelmeyen Mehmet P., ekiplere zor anlar yaşattı. Ekiplere küfür eden Mehmet P. kusmaya başladı. Mehmet P., uzun süren çabanın ardından yattığı yerde kaldırıldı.

Can K. "Arkadaşım düşmek üzereyken tutmaya çalıştım ancak başarılı olmadım. Ne olduğunu anlayamadım birden düşünce ceketi sıkıştı" dedi.

Çevredekilerinin yardımıyla ceketini alan Mehmet P., bir süre dinlendikten sonra arkadaşıyla olay yerinden uzaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Mehmet P.'nin yerde yatarken görüntüleriSağlık ekiplerinin müdahalesiŞahsın yattığı yerden kaldırma çabalarıArkadaşı Can K.'nin şahsı kaldırmak için bağırmasıRöp: Can Karayel

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,==========================

DEVE KESEN IRAKLI KASAP BU KEZ HAYVAN BORSASINDA ESNAFLA KAVGA ETTİ ŞANLIURFA'da sokakta deve kestiği için işyeri mühürlenen Irak uyruklu kasap Yasir, bu kez hayvan borsasında tartışığı besicilerle tekme, tokat ve sopalarla kavga etti. Kavga görüntüleri ise cep telefonu ile kaydedildi.

Irak uyruklu Yasir adındaki kasap iş yerinin önünde 3 Ocak günü deve kesti. Devenin can çekişirken çekilen görüntülerin sosyal medyadan paylaşılmasının ardından gelen tepkiler üzerine kabasın işyeri mühürlendi. Iraklı kasap Yasir'in bu kez de Eyyübiye Mahallesi'ndeki canlı hayvan borsasında esnafla kavga etti. İddiaya göre Iraklı kasap alışveriş için gittiği hayvan borsasında bir besiciyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme, tokat ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşananların ardından diğer esnaflar, Iraklı kasabı sopalarla kovalayarak pazardan çıkardı. Yaşanan kavga anı ise cep telefonlarıyla görüntülendi. Polis kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------------Sopalarla kavga eden Iraklı kasap-Tarafları ayırmaya çalışanlar-Sokakta deve kesen kasap-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK -Kamera: -ŞANLIURFA - ==========================

YÜKSEKOVA'DA 4 KARDEŞ SOBADAN ZEHİRLENDİ HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Yukarı Güvenç Köyü'nde 4 kardeş sobadan sızan gazdan zehirlendi. Hastaneye kaldırılan kardeşlerin sağlık durumlarını iyi olduğu belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Güveç köyünde meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit nedeniyle Sedat (10), Medine (8), Sozdar (19) ve Hividar (19) kardeşlerin rahatsızlanmaları üzerine babaları Bahattin Abo, 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. Çığ düşmesi nediniyle kapalı olan yol için de Yüksekova Şantiye Şefliliği karla mücadele ekiplerine haber verildi. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu yolun ulaşıma açılması üzerine köye ulaşan ekipler 4 kardeşi, evlerinden alarak hastaneye ulaştırıldı. Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Ambulans içinde hastaya müdahale-Ambulanslardan detaylar

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ==========================

BARTIN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA BARTIN'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanları takibe aldı. Polis, düzenlediği operasyonla uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda evlerde yapılan aramada 6 bin TL, 100 dolar, ruhsatsız tüfek ve 294 uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, A.O., O.K., E.K., G.K ve Y.D çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Adliyeden detay-Şahısların adliyeye sevk edilmesi-Ele geçirilen uyuşturucudan görüntü

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ==========================

BURSA'DA UYUŞTURUCU TİCARETİNE 11 GÖZALTI BURSA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 1 kilo 820 gram metamfetamin, 75 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar ve ecstasy tablet, 2 adet hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D., Ö.S., H.Y. ve Ç.K. tutuklanırken S.P., S.D. ve B.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden M.G., K.Ö., S.T.A. ve Ö.F.S. hakkında ise adli soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü: ----------------------------------Şüphelilerin emniyetten çıkış görüntüleri-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin fotoğrafları

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,==========================

AYAKKABI TOPUĞUNDA UYUŞTURUCU SEVKİYATINA TUTUKLAMA DENİZLİ'de, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde, iki ayakkabısının topuğunun içinde toplam 20 gram eroinle yakalanıp, gözaltına alınan A.K. (35), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Denizli İ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otobüsle yolculuk yaparaka, bir kişinin uyuşturucu getireceğini belirledi. Bunun üzerine, geçen 11 Ocak'ta Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde önlem alındı. Polis, yolcu otobüsünden inen A.K.'yi gözaltına aldı. A.K.'nin yapılan üst aramasında üzerinde herhangi bir olumsuz bir şeye rastlanmadı. Ancak polisin dikkatini A.K.'nin ayakkabısının topukları çekti. Polis, A.K.'nin ayakkabılarının topuklarını söküp, incelediğinde içlerinin oyulup, poşet içinde toplam 20 gram eroin yerleştirildiğini belirledi. Eroinlere el konulurken, A.K., polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Polisin topukları söküp, eroini bulmasından görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, ==========================

URLA BELEDİYESİ ESKİ BAŞKANI OĞUZ, 'TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ'NDEN YARGILANACAK İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı. İddianame, 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 'mahrem imamlar' ile telefonda görüştüğü ileri sürülen Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, geçen 16 Aralık'ta ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrıldı. Oğuz, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Oğuz, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı ve görevden alındı. Oğuz'un avukatı, müvekkilinin tutuklanması kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen 6. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğun usule ve yasaya aykırı olmaması ve sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunması gerekçesiyle Oğuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı. İddianameyi 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti.

Duruşma tarihinin ilerleyen günlerde belli olacağı belirtildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: İZMİR, ==========================

İSTANBUL BAROSU'NDAN DİLVİN AK'IN AİLESİNE DESTEK AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti ile gittiği hastanede hayatını kaybeden Dilvin Ak'ın (13) ölümünün ardından, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlar, özel hastanenin yaptığı basın açıklamasının tatmin edici olmadığını belirterek, konunun üzerine gideceklerini ve bu dosyanın kapatılmaması için gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

Nazilli Beşeylül Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Dilvin Ak, geçen 31 Aralık Salı gecesi karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle, yakınları tarafından ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde fenalaşan Ak, yoğun bakıma alındı. Ancak Ak, burada doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ak'ın ölümü şüpheli bulunup, savcının talimatıyla cesedi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Dilvin'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından geçen perşembe günü, Nazilli'nin kırsal Durasıllı Mahallesi Camii'nde öğlen kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olayın ardından ailesi kızlarının ölümünde doktor ihmali olduğunu ileri sürüp şikayetçi olurken, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Özel hastane yönetimi Dilvin Ak'ın ölümüne ilişkin yaptıkları basın açıklaması, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlar tarafından tepki gördü. Bugün Nazilli ilçesine gelen avukat grubu, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısına ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından Nazilli Adliyesi önünde basın açıklaması yapan avukatlardan Sefa Bağış, özel Hastanenin yaptığı basın açıklamasından tatmin olmadıklarını, dosyanın kapanmayacağını, Türk adaletine güvendiklerini ve bunun da sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Buraya geliş amacımızı biliyorsunuz. 13 yaşındaki bir kız çocuğumuzu kaybetmiş bulunmaktayız. Bir iki gün önce ilgili Hastanenin bir Basın açıklaması da tarafımızca okundu. Burada gerekli özenin gösterildiğine dair bir beyan da bulunmuşlar. Şimdi burada gerçek bir olay var. Evet soruşturmanın gizliliği esastır ama, genel olarak bahsetmekten de bir fehis (sakınca) görmüyorum. 31Aralık 2019'da saat 19.30'da hastaneye bir giriş söz konusu 13 yaşındaki bir kız çocuğunun. Sabah saatlerinde de bu kız çocuğu hayatını kaybediyor. Bu süreçte bir çok tahlil yapılıyor. ve tahlillerin hepsi temiz. Şimdi burada önemli ve acı bir soru var. Hem cerrahın, hem çocuk doktorunun hem de acil doktorunun olduğu bir yerde, bu kadar tahlillerin yapıldığı bir yerde bir teşhis konulamadan nasıl müdahale ediyoruz. Defalarca kız çocuğuna serumlar verildiği açık. Ailede zaten bu hususta tanıklık ediyor. En son 18 yaşından küçüklere uygun olmayan bir iğne yapıldığı otopsi raporundan sonra da ortaya çıkacak. Bu iğnenin yapılması ile birlikte kızımız hayatını kaybediyor. Burada önemli olan soru Hastanenin basın açıklamasını da okuduğunuz zaman, teşhis ile ilgili önemli bir açıklaması yok. Şimdi teşhis yok, tanı yok. ve siz müdahale ediyorsunuz bunun sonucunda da 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatı son buluyor. Bir başka önemli hususta, bunun da takipçisi olacağız. Aileye taziyeye gelenlerden bazılarının bu dosyanın kapanabileceğini, bu dosyanın üzerine gitmemeleri hakkında beyanları var. Bu kişiler hakkında da gerekli araştırmalarımızı yapıyoruz. Bunlarla ilgilide suç duyurusunda bulunacağız. ve bu dosyada kapanmayacak."

Avukat Sefa Bağış, Aydın milletvekillerine çağrı yaparak, "Son olarak da Aydın'ın değerli milletvekillerine söylemek istediğim, kurumsallaşmasını tamamlamamış küçük ve orta ölçekli özel hastanelerin ülkemizde bir problem. Bunların denetlerinin en iyi şekilde yapılması gerekir. Bu husus da da Aydın'ın Nazilli İlçesindeyiz. Buranın değerli milletvekilleri ve bekli öncü olmak isterler. Bu konuya eğilirlerse seviniriz. Bu aşamada söylemek istediklerimiz bunlar. Bu işin de takipçisiyiz. Gittiği yere kadar gideceğiz. Gidemediğimiz yerlere de ulaşmaya çalışacağız. Ailemizin bir nebze de olsun rahatladığını düşünüyorum. Adalete olan ve devletimizin kurumlarına olan güvencemiz tam. Bu yolda da çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Nazilli Adliyesi önünden detay görüntüler. -Avukat Sefa Bağış'ın Adliye önünde açıklamaları. -Dilvin AK'ın dedesi Servet Akoğlan, annesi ve Avukat gurubundan görüntüler

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), ==========================

ERMENİ ASILLI ERİN ÖLDÜRÜLME DAVASINDA KARAR ÇIKTI BATMAN'ın Kozluk ilçesi Gümüşgörgü Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yaptığı sırada 24 Nisan 2011 günü Ermeni asıllı er Sevag Şahin Balıkçı'nın öldürülmesi davasında karar çıktı. Davada yargılanan sanık Kıvanç Ağaoğlu, 16 yıl 8 ay hapis cezası alarak tutuklandı.

Kozluk ilçesindeki Gümüşgörgü Jandarma Karakolu'nda 24 Nisan 2011'de devre arkadaşı er Kıvanç Ağaoğlu'nun tüfeğinden çıkan kurşunla yaşamını yitiren Ermeni asıllı er Sevag Şahin Balıkçı'nın ölümüyle ilgili devam eden davada karar çıktı. Bugün görülen duruşmada yargılanan sanık Kıvanç Ağaoğlu'nu, 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla mahkeme heyetince 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla çarpıldı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ==========================

SANIK AVUKATI: DİLARA'NIN CESEDİ 1 AY SAKLANDI

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, kaybolduktan 40 gün sonra çıplak haldeki cesedi battaniyeye sarılı ve toprağa gömülü halde bulunan Dilara Kandak'ı (23) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu bulunan eski eşi Ahmet Yorulmaz'ın (25) yargılanmasına devam edildi. Şikayetçi avukatı Fatih Yavaşlar, adli tıp raporundaki ölüm tarihinin iddialarını doğruladıklarını belirtti. Sanık avukatı Nihan Kanat ise raporun savunmalarını desteklediğini ve cesedin yaklaşık 1 ay boyunca başka bir yerde saklandığın, bulunmasından 3 gün önce gömüldüğünü ileri sürdü.

Korkuteli'de oturan Dilara Kandak'ın, kaybolduktan 40 gün sonra 4 Mart 2018'de, Gülova'daki tarlada gömülü halde cesedi bulundu. Battaniyeye sarılı Kandak'ın çıplak, elleri, kolları ve ayaklarının da iple bağlı olduğu belirlendi. Otopside boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ta bulunan sperm örneklerinin, eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğu ortaya çıktı. Yorulmaz, gözaltına alındı. İkinci kez evlenen ve eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Ahmet Yorulmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ahmet Yorulmaz'ın Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Ahmet Yorulmaz ile öldürülen Dilara Kandak'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Şikayetçi avukatı Fatih Yavaşlar, dosyaya konulan adli tıp raporunda, cesedin bulunmasıyla ölüm tarihi arasında 4- 6 haftalık bir süreçten bahsedildiğini belirterek, "Bahsi geçen tarihler Dilara Kandak'ın kaybolduğu tarihlerle örtüşmektedir. Dilara'yı kaybolmadan önce gören en son kişi sanıktır. Rapor da sanığın aleyhinedir, iddialarımızı doğrular mahiyettedir. Raporun dikkate alınmasını talep ederim" dedi.

SANIK AVUKATI: ADLİ TIP RAPORU, SAVUNMAMIZI DESTEKLİYORSanık avukatı Nihan Kanat ise son gelen adli tıp raporunun, savunmalarını bilimsel olarak desteklediğini öne sürdü. Avukat Kanat, raporda maktulün tam ölüm tarihinin belirlenemediğini belirterek, "Raporda maktulün tam olarak tespit edilememekle birlikte 4 ila 6 haftalık ölü olduğu belirtilmiştir. Müvekkilin beyanı ise 22 Ocak 2018 tarihinde maktulle cinsel ilişki yaşadığı yönündedir. Dilara ise 24 Ocak tarihinde kaybolmuştur. Maktül saat 18.42 itibarıyla müvekkilimle telefonda görüşmüş, çocukların ilaçlarını almasını söylemiş, yanında Mustafa da varken müvekkilim ilaçları alıp olay yerinden ayrılmıştır. Kamera ve HTS kayıtlarından müvekkilim ilaçları aldıktan sonra iş yerine gitmiştir. 3 saat iş yerinde kaldıktan sonra evine gittiği, saat 09.08'e kadar da evinde kaldığı sabittir. Dilara 18.42 itibarıyla babasının evinden çıkarken telefonu kendi isteğiyle kapatıyor ya da şarjı bitiyor olmalı ki telefonu kapanıyor. Ondan sonra görüntü karesinden çıkıyor. Bu saatten sonra Dilara'nın nereye gittiği, kiminle görüştüğü belli değildir" diye konuştu.

SANIK AVUKATI: CESET SAKLANMIŞAdli tıp raporuna değinen avukat Nihan Kanat, şöyle devam etti:

"Raporda spermin ölü bedende ne kadar kalacağının tespit edilemeyeceğinin, ancak canlı bedende 72 saat kadar tespit edilebileceğine vurgu yapılmıştır. Dilara'nın 24 ya da en fazla 25 Ocak'ta vefat ettiği hesaplanabilir. Bu tarihten sonra cesedin bulunduğu güne kadar ceset bir yerde saklanmıştır. Dilara bulunduktan en son 3 gün önce, bulunduğu yere gömüldüğü tanık beyanlarından sabittir. Dilara'nın teyzesinin beyanından sonra ceset apar topar bulunmuştur. Ceset bulunduğunda çıplaktır ve alelacele gömüldüğü ortadadır. Maktulün evinde yapılan incelemede, kıyafetlerinin üzerinde B.Y. ve S.K.'nın spermleri de bulunmuştur. S.K., Dilara'ya uyuşturucu temin eden kişidir. En az birisi erkek olmak üzere, ceset üzerinde birden fazla DNA profilinin olduğu, adli tıp raporuyla sabittir. Cesedin çıplak olması, 40 gün boyunca muhafaza ediliyor olması, sperm örneklerinin kıyafetlerden çıkması onların olaydan sorumlu olabileceği ihtimalini doğrulamaktadır."

Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: Süleyman EKİN/ANTALYA, ==========================

BOŞANDIĞI EŞİ AYŞE'Yİ ÖLDÜRMEDEN ÖNCE YAZDIĞI MEKTUP ORTAYA ÇIKTI İZMİT'te, doğal gaz dağıtım şirketinin müşteri merkezinde boşandığı eşi Ayşe Acar'ı (36) tabancayla başına eteş ederek öldüren Kerem Tuğral (44) hakkında iddianame hazırlandı. Savcı, Kerem Tuğral'ın 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını talep ederken, Tuğral'ın üzerinden çıkan mektupta eşini öldürmeyi düşündüğü, bunun için uygun zamanı beklediği ortaya çıktı.

Olay, 16 Ekim tarihinde İzmit Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerindeki doğal gaz dağıtım şirketinin müşteri hizmetleri merkezinde meydana geldi. Eski eşinin annesi ve kuzeniyle buluşan Ayşe Acar, geçen yıl Mayıs ayında boşandığı eşi ile birlikte oturdukları evin aboneliklerini kapatmak için doğal gaz dağıtım şirketine geldi. Burada aboneliğin devri için Kerem Tuğral çağırıldı. Kerem Tuğral içeri girer girmez tabanca ile Ayşe Acar'ın başına bir el ateş ederek öldürdü. İntihar etmeye çalışan Kerem Tuğral, teyzesinin oğlu ve güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilerek, polise teslim edildi. Kerem Tuğral tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Cumhuriyet Savcısı, eski eşini öldüren Kerem Tuğral hakkında iddianameyi hazırladı. İddianamede, Ayşe Acar'ın 3 Ekim 2019 tarihinde karakola yapmış olduğu şikayet de yer aldı. Ayşe Acar eski eşi tarafından tehdit edildiğini belirterek, Kerem Tuğral'ın cep telefonu ile kendisini arayarak, "Seni üzerim, seni öldürürüm, senin kafana bir şarjör mermi boşaltırım" gibi sözler söylediğini, kendisini rahatsız etmemesi için 29 Eylül 2019 günü buluştuklarını, eski eşine ileride evlenebileceğini söylediğini, Kerem Tuğral'ın hakaret ettiğini, kendisine tokat attığını belirtti. Ayşe Acar'ın müracaatı ile ilgili Kocaeli 2. Aile Mahkemesi'nin verilen tedbir kararının 1 ay süreyle onaylanmasına ilişkin evrak dosya içerisine eklendi.

ÖLDÜRMEYİ PLANLADIĞI MUKTUBUNDA ORTAYA ÇIKTI

Cinayet sonrası Kerem Tuğral'ın üzerinden çıkan intihar mektubu da iddianameye eklendi. Kerem Tuğral'ın mektubunda, "Ben gidiyorum giderken Ayşe'yi de götürüyorum, o her şeye rağmen iyi bir insan hayat şartları bu hale getirdi. Onu başkasıyla düşünemiyorum, bu duyguya dayanamıyorum. Bu 20 gündür vardı kafamda, uygun zamanı bekliyordum" yazdığı görüldü.

Kerem Tuğral ifadesinde, eski eşinin boşandıktan sonra başka erkeklerle görüştüğünü iddia ederek, bu durumu eşine sorduğunda inkar ettiğini, eşini öldürmeyi düşündüğünü, daha önce kendisini de öldürmeyi denediğini söyledi. Kerem Tuğral, olay günü eşini görünce bir anda karar verip silahla vurduğunu, silahı birkaç aydan beri taşıdığını belirtti. Kerem Tuğral'ın üzerinden çıkan mektubu olaydan birkaç gün önce yazdığını, abonelik işleri için gideceğini bildiğini, ancak normalde gitmemesi gerektiğini, kendisi olmadan işlemleri halledemedikleri için gittiğini ifade etti. Tuğral daha önce yaşanan olayla ilgili olarak ise tehdit ve darp olayının doğru olduğunu, çocukları olduğu için evlenecekse resmi olarak evlenmesi gerektiğini söylediğini, dini nikahlı olursa farklı şeyler yapacağına dair beyanda bulunduğunu belirtti.

Kerem Tuğral hakkındaki iddianame kabul edilirken, Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), ==========================

TARİHİ EL YAZMASI 10 ESERİ SATMAYA ÇALIŞAN 2 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

YALOVA'da, Budizm inancıyla ilgili yazıları içeren tarihi el yazması 10 eseri satmaya çalışan 2 şüpheli, alıcı gibi davranan jandarma ekibi tarafından suçüstü yakalandı.

Yalova'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir ay önce ellerinde tarihi el yazması eser bulunduğunu öğrendiği A.Ç. ve S.Ö.'yü teknik ve fiziki takibe aldı. Bir aylık takip sonucunda şüphelilerle el yazması 10 eser için alıcı gibi davranarak irtibata geçen jandarma ekipleri, Kocaeli'de yaşayan iki şüpheliyi Yalova'ya davet etti. Şüphelilerle Kirazlı Sanayi Sitesi'nde buluşan jandarma ekibi, şüphelilerden birine pazarlık için konuşulan 150 bin Euro'yu gösterdi. Bunun üzerine tarihi el yazması eserler ile ikinci şüpheli de görüşmeye katılırken, M.Ö. 500 yılına dayandırılan ve Budizm inancını içerdiği değerlendirilen 10 el yazması eserin gösterilmesiyle, jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 el yazması esere el konulurken, gözaltına alınan A.Ç. ve S.Ö. ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Şüphelilerin işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecekleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Tarihi eserlerden detaylar

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/YALOVA,==========================

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEN GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu görme engelliler sınıfı öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Braille alfebesi ile mektup yazarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kendilerini ziyaret etmek istediklerini dile getirdi. O tarihten önce Erdoğan'ın davet ederek görüştüğü öğrencilerden Zehra Çamcı, "Recep Tayyip Erdoğan'ın yakının da olmak güzel bir duygu. Ankara çok güzeldi. Bizimle çok ilgilendiler. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nun görme engelli sınıfı öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Braille alfebesi ile mektup yazarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kendilerini ziyaret etmek istediklerini dile getirdi.

Öğrenci Zehra Çamcı tarafından Braille alfabesi ile yazılan mektupta, "Sayın Cumhurbaşkanımız ben ve arkadaşlarım sizi çok seviyoruz. Siz bizim kahramanımızsınız. Türk ulusu sizin önderliğinizde çok daha aydınlık günler görecek. En büyük arzum arkadaşlarımla yanınıza gelerek ellerinizden öpmek. Allah size, sağlık ve uzun ömürler versin" denilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, o tarihi beklemeden çocukları kabul ederek, 10 Ocak günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'na okul müdürü Murat Kocabaş ile müdür yardımcısı Elif Pınar Aslaner'in gayretleri ile kazandırılan görme engelliler sınıfında öğretmen Fahriye Kaygın'dan eğitim alan görme engelli öğrenciler Yiğit Ömer Çetin, Taha Çakır, Zehra Çamcı ve Emine Akgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan görüşmelerini anlattı. Zehra Çamcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine çok yakın ilgi gösterdiğini söyledi. Çamcı son derece ilgiyle karşılandıklarını ve mutlu olduklarını ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine görme engelliler için özel olarak hazırlanan saatten hediye ettiğini söyledi. Çamcı, "Çok iyi bir duygu hissettik. Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınında olmak güzel bir duygu. Ankara çok güzeldi. Bizimle çok ilgilendiler. Herkese çok teşekkür ederim. Saat hediye ettiler" dedi.

Okulun müdür yardımcısı Elif Pınar Aslaner, çocukların inanılmaz bir mutluluk yaşadığını belirterek, "Meclis başkanımıza 23 Nisan tebriği kartları yazmıştık. Onlar bizi aradılar. Çocuklarımıza Barielle alfabesi mektuplarını gönderdiler, hediyelerini gönderdiler. Ardından Cumhurbaşkanımıza bir mektup yazdık. Onlar da o kadar ilgili davrandılar ki bir hafta gibi kısa bir sürede çağıralım dediler ve Görme Engelliler Haftası'nda çağıralım dediler ve sağolsunlar hemen organize ettiler. Çocuklarım da biz de bulutların üzerinde uçtuk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Öğrencilerden görüntü-Yazı yazmaları-Mektup okumaları-Öğrenciler ile röp.-Öğretmen ile röp.-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),==========================

BAKAN PAKDEMİRLİ, 'BOBO'YA SAHİP ÇIKTI MERSİN'de, katarakt nedeniyle görme yetisini kaybeden ve sahipleri tarafından tedavi masrafları karşılanamayan 12 yaşındaki doberman cinsi 'Bobo'nun İstanbul'da yapılacak tedavi ve ulaşım masraflarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üstlendi.

Ev kadını Ferda Şahin'in (50) 12 yıl önce 3 aylıkken sahiplendiği 'Bobo', yaklaşık 5 ay önce görme sorunu yaşamaya başladı. Katarakt olduğu belirlenen 'Bobo', 1 ay önce de görme yetisini tamamen kaybetti. Bunun üzerine Şahin, kentte veterinerle yaptığı görüşmede 'Bobo'nun Ankara ya da İstanbul'daki bir pet kliniğinde özel olarak ameliyat edilmesi gerektiğini öğrendi.

Ferda Şahin, veterinerlerin tavsiyesi ile yaptığı araştırmada İstanbul'daki pet kliniğine ulaşarak, sorunu anlattı. Klinik yetkilileri 'Bobo'nun ameliyatını yapabileceklerini, bunun için de yaklaşık 6 bin TL gerektiğini bildirdi. Çocuğu gibi baktığı köpeğinin sağlığına kavuşabilmesi için gerekli maddi imkana sahip olmayan Şahin, "Bobo'nun körlüğünün kalıcı hale gelmemesi için tek bir şansı var. Bu şansı ona verelim. Ağzı var, dili yok, derdini anlatamıyor. Sağa sola çarpıyor, acı çekiyor. Elimden de bir şey gelmiyor. İmkanı olanlardan yardım istiyorum. Bobo'nun gözlerini açtıralım" diye yardım istedi.

TEDAVİ VE ULAŞIM MASRAFLARI GİDERİLECEK

Şahin'in yardım çığlığını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir duydu. İki gün önce Mersin'e yaptığı ziyarette Şahin ile buluşan Pakdemirli, yakından ilgilendiği 'Bobo'nun tedavisi için gerekenlerin yapılması konusunda talimat verdi. İlaç tedavisine başlanan 'Bobo'nun, 1 hafta içerisinde İstanbul'da veteriner hekim Prof. Dr. Murat Şaroğlu tarafından ameliyat edileceği, tedavi ve ulaşım giderlerinin de karşılanacağı öğrenildi.

Köpeğinin sağlığına kavuşacağı için mutluluk duyan Ferda Şahin, Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Bakan Pakdemirli'nin bobo'yu sevmesiPakdemirli'nin açıklamasıBobo ve sahibinden görüntüler

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN, ==========================

ERCİYES, HAFTA SONU 53 ŞEHİRDEN 90 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu Türkiye'nin dört bir yanındaki 53 şehirden gelen 90 bin ziyaretçiyi ağırladı. Erciyes'e şehir dışından en fazla ziyaretçinin İstanbul, Ankara, Antalya, Adana'dan geldiği belirtildi.

Pistleri, sağlam alt ve üst yapısı, son teknoloji mekanik tesisleri, konaklama ve ulaşım imkanları ile Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e ilgi her yıl artıyor. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçiler, kayak yapmak için Erciyes'i tercih ediyor. Hafta sonunda 53 ilden 90 bin kişi Erciyes'te kayak yapmanın keyfini yaşadı. Erciyes'e gelen 1500 aracın sayılması sonucunda elde edilen verilere göre şehir dışından en fazla gelen 250 aracın İstanbul'dan olduğu belirlendi. 203 araç ile Ankara ikinci sırayı alırken üçüncü sırayı 113 araç ile Adana elde etti. Antalya 53, Nevşehir 47, Mersin 44, Konya 33, Aksaray 28, Nevşehir 25, Niğde ise 20 araçla Erciyes'te bulundu.

Kış mevsimi boyunca Kayseri'ye özellikle Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya'dan her hafta direkt uçak seferleri düzenleniyor. Erciyes'e direkt uçuşların dışında dünyanın muhtelif ülkelerinden aktarmalı tarifeli uçuşlarla Almanya, İtalya, Amerika, İngiltere, Kore, Malezya, Fransa gibi yerlerden de aileleri, arkadaş gurupları ile gelip Erciyes'te kayak yapan yabancı turistler bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Erciyes Kayak Merkezinden görüntü-Drone görüntüsü-Genel detay

Haber-Kamera: KAYSERİ/DHA==========================

TRABZON'DA COŞKULU 'KALANDAR' KUTLAMASI TRABZON'un Maçka ilçesinde, Rumi takvime göre yeni yılın ilk ayının adı olan Kalandar için şenlik düzenlendi. Daha önceki yıllarda ilgi gösteren Yunanistanlı ziyaretçilerin bu yıl katılmadığı Kalandar şenliğinde kendilerine özgü kıyafetlerle horon oynayan ilçe sakinleri, tiyatro gösterileriyle de geleneklerini canlandırdı.

Trabzon ve çevresinde Rumi takvime göre yeni yılın ilk günü kabul edilen Kalandar için etkinlik düzenlendi. Her yıl 13 Ocak'ı 14 Ocak'a bağlayan gecede, Maçka ve çevresi başta olmak üzere bölgede çok sayıda köyde yaşatılan Kalandar geleneği bu yıl da sürdü. Maçka ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi köy meydanında düzenlenen Kalandar gecesi şenliğine, geçmiş yıllarda katılım yapan Yunanistanlı ziyaretçilerin bu yıl katılmadığı dikkati çekti. İlçe sakinlerinin yanı sıra çevre ilçelerden de yöresel kıyafetleriyle katılan yüzlerce kişi, Kalandar'ı kutladı. Gecede, Kalandar geleneğine özgü, ana karakter kara koncoloz, dede, ormancı, oduncu, çılgın aşık ve doktor kıyafeti giyinen kişiler de yer aldı. Kalabalık, kendilerine özgü danslarıyla gösteri sunan, kemençe ve davul eşliğinde horon oynayan, köy sakinleri ilgiyle izledi. Kostüm giyen vatandaşlar, şenliğe katılanlarla şakalaştı, tiyatro gösterileri sunup, Kalandar geleneklerini canlandırdı. Köy sakinleri, renkli görüntülerin yaşandığı etkinliği, cep telefonlarıyla fotoğraflayarak, sosyal medyada paylaşımlarda da bulundu.

'GÜZEL BİR ETKİNLİK'

Kalandar eğlencesine katılan İrem Can, "Güzel bir etkinlik. Köylülerin eskiden olan adetlerini günümüze yansıtmaları çok güzel. Her yerde bir horon, eğlence havası var. Köylülerin toplanması ve başka yerlerden de gelenlerin olması çok güzel. Eskiyi hatırlatıyorlar onun için güzel bir etkinlikö dedi.

'KÜLTÜRLERİN YAŞATILMASI GÜZEL'

Otostop yaparak geldiği Trabzon'da Kalandar Şenliğine katıldığını anlatan Şenay Güngör, "Otostop ile Türkiye turu yapıyorum. Gittiğim yerlerin özellikle köylerini geziyorum. Üniversiteyi Trabzon'da okumuştum. Geçen sene katılamamıştım. Dün Kars'taydım bugün otostop ile Trabzon'a geldim. Çok güzel ve eğlenceli bir festival. Kültürlerin yaşatılması açısından çok güzelö diye konuştu.

'GELENEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Kalandar oyununu ana karakteri kara koncoloz kıyafetini giyen Abdullah Günaydın ise, "Bize eskilerden kalma bir anı. Benim giyindiğim kostüm kötülükleri simgeleyen yani evlere huzursuzluk veren bir yaratık ismi. Denizden çıkar ve Kalandar günü akşam saatlerinde dışarı çıkarak herkesi korkutarak evlerine gitmesini sağlar. Geleneğimizi sürdürüyoruz. Ben 4 yıldır bu etkinliğe katılıyorum. Eskiden bu şenlik havasında kutlamıyordu ama devletimizin verdiği destekle beraber her yıl düzenlenmeye başladı. Çok güzel bir etkinlik oluyorö ifadelerini kullandı.

KALANDAR GELENEĞİ

Kalandar, Trabzon ve civarında hem miladi takvime göre 14 Ocak'a denk gelen yılın ilk gününü, hem de mahalli takvimde yılın ilk ayı olan Ocak ayını tanımlamak için kullanılan terimdir. Trabzon'un kendi içindeki yörelerde de Kalandar adetleri değişir. Kalandar sabahı, güneş doğmadan evdekilerden biri kalkar, evin her tarafına su serper, mısır haşlar ve evdeki çocuklara yedirir. Rızık meleklerinin evi ziyaret edeceği inancıyla tüm kapılar açılır. Kalandar gecesi köyün çocukları çeşitli tekerlemeler ve türküler eşliğinde horon oynar, ev ev gezerek kapıya iplere bağlı torbalar bırakır ve kuruyemiş, çikolata, meyve gibi yiyecekler toplar. Ayrıca bazıları korkutucu kıyafetler giyerek gittikleri evdeki çocukları da korkutmayı amaçlar. Kalandar'ın Latince'de takvim anlamına gelen Calandae'den geldiği tahmin edilmektedir ve yüzyıllardır yörede Kalandar gecesi geleneği devam ettirilmektedir. Bazı kaynaklar da Kalandar'ın bölgede yerleşik Hıristiyanlardan kalma bir gelenek ve Cadılar Bayramı'nın Anadolu'daki uyarlaması olduğunu belirtmektedir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kalandar kutlama alanından görüntüler-Alana kurulan platformda yapılan tiyatro gösterisinden görüntüler-Özel kostüm giyenlerden detaylar-Vatandaşların kostüm giyenlerle fotoğraf çekilmesinden detaylar-Horon oynayanlardan detaylar-Kostüm giyinenlerin vatandaşların arasından geçme görüntüleri-Ateş üstüne kazan asılması ve cevresinde insanların ısınması görüntüleri-Kara Koncoloz kıyafeti giyinen vatandaşla röportaj-Röportajlar

HABER KAMERA: SELÇUK BAŞAR/DHA-TRABZON==========================

BURSALI EMEKLİ, HER SABAH GÖNÜLLÜ OLARAK SOKAKLARI TEMİZİLYOR BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan emekli Kazım Yolcu (63), her sabah sokakları gönüllü olarak temizliyor.

Yeniceköy Mahallesi'nde yaşayan Kazım Yolcu, emekliliğinin ardından eline aldığı süpürgeyle her sabah Ömer Osman Çağlayan Okulu önü ve çevresineki sokakları düzenli olarak temizlemeye başladı. Gönüllü olarak sokakları temizlediğini ve çocuklara örnek olunması gerektiğini kaydeden Yolcu, "Temizlik imandan gelir, temizlik yoksa iman yoktur. Benim parayla işim yok. Ben temizlemezsem, sen temizlemezsen kim temizleyecek? Birilerinin bu işi yapması lazım. Çocuklarımıza, torunlarımıza da örnek olmamız gerekiyor" ifadelerini kullanarak, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Görüntü dökümü;-Vatandaşın temizliğinden detaylar-Açıklaması

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

Kaynak: DHA