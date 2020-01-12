DHA YURT BÜLTENİ-1

12.01.2020 08:12 | Son Güncelleme: 12.01.2020 08:12

ÇEŞME'DE, KAÇAK GÖÇMENLERİN TAŞINDIĞI TEKNE BATTI: 8'İ ÇOCUK 11 ÖLÜ

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 19 kaçak göçmenin taşındığı fiber teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti. Kurtarılan 8 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yalı Mahallesi Şifne Koyu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 19 göçmenin bulunduğu fiber tekne koydan çıktı ve bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu. Denize düşen kaçakların yardım çığlıklarını duyanlar durumu sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde bulunan göçmenlere müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmada 8'i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, kurtarılan 8 kişi ise sağlık ekiplerince Çeşme Alpen Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtarılan 8 kişinin hastanede tedavisi sürerken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Hastane önünden görüntüler-Hayatını kaybedenlerin yakınlarının feryadı-Detaylar

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK- Kahraman DURAK/ÇEŞME (İzmir), ===========================

TORBALI'DA SAĞLIK MÜDÜRÜ VE DOKTOR EŞİNİ ÖLDÜREN SANIK İNTİHAR ETTİ

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile Hatice Gülcemal'i (52) tabancayla vurarak öldüren, paralarını gasbeden ve polisle girdiği çatışmada da bir polisi ağır yaralayan Enver Yıldız (30), tek başına kaldığı hücrede eşofmanın bağcığıyla kendini tavana asarak yaşamına son verdi. İfadesinde, "Beni öldürün, öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyen Yıldız'ın, 9 gün önce de emniyetin nezarethanesinde intihara kalkıştığı ortaya çıkmıştı.

Torbalı'da, 29 Aralık günü saat 21.30 sıralarında Enver Yıldız, yüzüne maske takıp, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park'ın evinin zilini çaldı. Kapının açılmasının ardından evdekilere sakin olmalarını söyleyen Yıldız, Mehmet Fuat Park'a kasanın yerini sordu. Olumsuz yanıt almasının ardından saldırdı. Yıldız, yaşanan boğuşma sırasında tabancasını ateşleyip, Mehmet Fuat Park'ı yaraladı. Daha sonra eşi Vildan Park'tan (51), 500 TL alıp, kaçtı. Yıldız, ardından 700 metre mesafede, aracında bekleyen Dr. Harun Gülcemal'in yanına gelip, para istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Gülcemal'e, "Öyleyse evine gidelim, oradan al" dedi. Silah zoruyla Gülcemal'i evine götüren Enver Yıldız, para ve değerli eşyaları istedi. Ancak doktorun eşi Hatice Gülcemal direndi. Yıldız, tabancasını çekip Hatice Gülcemal'i de vurdu. Doktor Harun Gülcemal'i de en yakın ATM'ye götürerek, 1500 TL çektirip, aldı. Hatice Gülcemal ve Mehmet Fuat Park, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede, doktorların müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdi.

POLİSİ AĞIR YARALADIPolis ekipleri, Enver Yıldız'ın peşine düştü. Yapılan çalışmayla bulunduğu yer tespit edilen Yıldız, polisi fark edince çatışmaya girdi. Yıldız, polislerden Yaşar Kahırlı'yı başından vurarak ağır yaraladı. Yıldız, saklandığı Atatürk Mahallesi'ndeki evde polis tarafından vurularak yakalandı.

ENVER YILDIZ VE 2 KİŞİ TUTUKLANDICinayet Büro Amirliği'ne götürülen Yıldız'ın ifadesinde, olay sırasında uyuşturucu hapın etkisinde olduğunu öne sürdüğü ve suçunu itiraf ettiği belirtildi. İfadesinde, "Diyarbakır'dan birkaç gün önce Buca ilçesine geldim. Daha sonra Gaziemir'e geçtim. Buradan Torbalı'daki arkadaşlarımın yanına geçtim. Param kalmadı, cinayetleri para için işledim. Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum" dediği öğrenildi.

'BENİ ÖLDÜRÜN, YOKSA CEZAEVİNDE KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞAyrıca, Enver Yıldız'ın sorgu sırasında, "Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyerek, sinir krizi geçirdiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Enver Yıldız ve ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

9 GÜN ÖNCE DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU Çifte cinayet zanlısı Yıldız'ın adliyeye sevk edilmeden önce İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün nezarethanesinde, 2 Ocak gecesi bacağındaki alçının bağları ve atletiyle kendini asmaya çalıştığı ortaya çıktı. Yıldız'ın intihar girişiminin, polislerin müdahalesiyle önlendiği öğrenildi. Yıldız'ın avukatı Barış Akyol, "Müvekkilim olay nedeniyle pişman. Ölmeyi bile düşünmüş hatta intihara kalkışmış. Boynundaki izden de bu durum fark ediliyor" dedi.

KENDİNİ ASTI Yaklaşık 1 haftadır cezaevinde olan Enver Yıldız, tek kaldığı hücrede kendini eşofmanın bağcığıyla tavana asılı bulundu. Ceza infaz memurları tarafından bağcığa asılı halde bulunan Yıldız'ın gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü tespit edildi.

ÖNCEKİ AKŞAM KENDİNİ ASMIŞİzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile Doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren Enver Yıldız'ın (30), önceki gün saat 22.20 sıralarında intihar ettiği öğrenildi. Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tek başına kaldığı hücrede, kendini eşofmanının ipiyle tavana asan Yıldız'ı fark eden ceza infaz memurları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yıldız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR, =============================

DENİZE AÇILDIKTAN SONRA KAYBOLAN İKİ BEKÇİ ARANIYOR MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın bulunması için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Tarsus'taki Kulak Mahallesi'nde bulunan Berdan Nehri'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı, iddiaya göre Berdan Nehri'nin denize döküldüğü bölgede balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Kıyıda bekleyen arkadaşları, ikiliden uzun süre haber alamayınca durumu polise bildirdi. Bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 mahalle bekçisini bulmak için arama- kurtarma çalışma başlattı.

HELİKOPTER VE GECE GÖRÜŞLÜ DRONE İLE ARAMA DEVAM EDİYOR

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın bulunması için arama- kurtarma çalışması devam ediyor. Sahil güvenlik, AFAD ve jandarma ekipleri kaybolan bekçileri karadan, denizden ve havadan yaptıkları çalışmalarla arıyor. Ekipler arama çalışmalarında gece görüşlü drone ve helikopterden de destek alıyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Bekçilerin kaybolduğu bölgeden görüntüler-Arama Kurtarma çalışmalarından detay -Muhtar ile röp -Kaybolan bekçilerin sağlık fotoğrafları

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS, (Mersin), ====================================

SURİYE'DE REJİM İDLİB'E SALDIRDI: 17 ÖLÜ, 52 YARALI

SURİYE'de rejim tarafından İdlib kenti kırsalına düzenlenen hava saldırısında, ilk belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.

Suriye rejimine ait savaş uçakları dün İdlib kent merkezi ile kırsalındaki yerleşim alanlarından Biniş, Marşemşe, Sermin, Dana ve Telminis'e bomba yağdırdı. Savaş alanına dönen yerleşim alanlarında, çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 17 kişi yaşamını yitirdi. Çoğunluğu çocuk ve kadın 52 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Hava saldırısından sonra insanların hali-Ambulans sesleri-Saldırıdan etkilenen araçlar binalar-Kaçan insanlar-Uçaktan atılan bombanın yerleşim alanına düşme anı-Detaylar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),================================

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EKONOMİDE TÜRKİYE ŞU ANDA CİDDİ BİR SIÇRAMA NOKTASINDA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın da katıldığı İzmit'te düzenlenen '2023 AK Genç Üye Katılım Programı'na cep telefonu ile bağlanarak, "Ekonomide Türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasında. Faiz, enflasyon tek haneliye gidiyor. 2020 yılı bunların müjdesini alacağımız yıl olacak" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmit'te 2023 gencin, AK Parti'ye üye olması nedeniyle düzenlenen '2023 AK Genç Üye Katılım Programı'na katıldı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşma yapmak için sahneye çıkan Binali Yıldırım, cep telefonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Cep telefonu üzerinden salonda bulunanlara hitap eden Erdoğan, "2023 üye rakamı çok anlamlı bir rakam. Dolayısıyla 2023 genç üyemizin bugün katılmış olması, özellikle 2023 yılı anlamıyla da güzel. Ben sizin dinamizmiz ile 2023'e sadece Kocaeli'nin çevresinde değil, tüm Türkiye'deki gençlik patlamasının güç bulacağını anlıyoruz. Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 11 milyon üyesi olan bir partiyiz. Bizim gibi böyle bir üye kaydına hiçbir parti dahil değil. Gerek il teşkilatlarıyla, gerek kadın kollarıyla, gerek gençlik kollarıyla toplamda bu rakama ulaşmış vaziyetteyiz" dedi.

'EMİN ADIMLARLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'Ekonomik anlamda olumlu gelişmelerin yaşandığını ifade eden Erdoğan şunları söyledi: "Biz şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Tek millet, tek bayrak, tek devlet anlayışıyla inşallah bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölmek, parçalamak gayreti içinde olanlara sizin şu anda içinde bulunduğunuz birliğiniz ve beraberliğiniz en güzel cevaptır. Onlara hiç cevap vermeye bile gerek yok. Emin adımlarla devam ediyoruz. Şu anda terörle mücadelede hem içerde hem dışarıda, gerekse politikada Türkiye en büyük hamlelerini yaptı. Bu en büyük hamleleri yaparken gerek batısı, dışımızdaki dünya ciddi manada Türkiye'yi kıskanıyor. Ekonomide hamdolsun Türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasında. Faiz, enflasyon tek haneliye iniyor. 2020 yılı bunların müjdesini alacağımız yıl olacak. Kısa süre süre önce Kocaeli'de yerli ve milli otomobilimizin tanıtımını yaptık. Bu otomobilimizle birlikte inşallah dünyada farklı bir yere yerleşeceğiz. Bunun yanında artık silahlı insansız hava araçlarını üreten bir Türkiye var. Göreve geldiğimizde yüzde 20 olan yerli ve milli savunma sanayimiz şu anda yüzde 70'e ulaşmıştır. Bu Türkiye'nin yakalamış olduğu en yüksek seviyedir. İnanıyorum ki bu çerçeve içerisinde sizlerin de aldığı bu istikamete, biz istikrarla devam edeceğiz. Bu rakamları daha da artıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla salonda bulunanlara hitap etmesinin ardından söz alan Binali Yıldırım, Türkiye'nin gelişmesi için çok önemli hamleler yaptıklarını ifade ederek, "18 yıl boyunca çalıştık. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber ülkeyi bir çıkmazdan, bir krizden kurtardık. Terörle mücadele ettik ve bunun yanı sıra da boş durmadık kalkınma dedik yollar yaptık, demiryolları yaptık, havaalanları yaptık, limanlar yaptık, şehir hastaneleri yaptık, velhasıl ülkemizi yüceltmek için bir yandan vesayet odaklarıyla uğraşırken, bir yandan terörü ortadan kaldırırken, bir yandan da ülkenin batısıyla doğusu arasındaki kalkınma açığını, demokrasi açığını kapatmak için gece gündüz demeden çalıştık. 18 yılın sonunda geldiğimiz nokta işte burada. Bugün bu salonu dolduran gençlerimizden belki de çoğu AK Parti kurulduğunda dünyaya yeni gözlerini açmıştı. Aradan geçen 18 yıl içerisinde neler oldu bir göz atalım? Siz doğduğunuzda Türkiye'de sadece 6 bin kilometre bölünmüş yolumuz vardı, bugün 27 bin kilometre bölünmüş yolumuz var. Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük Türkiye'yi birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz bunu bütün dünya alem bilsin" dedi.

'TÜRKİYE HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN BULUŞMA NOKTASI HALİNE GELDİ'18 yılda yaptıkları yatırımlarla çok önemli bir aşama sağladıklarını ifade eden Yıldırım şöyle konuştu: "Türkiye bugün altyapıda dünyada 39'uncu sıradan 9'uncu sıraya yükseldi. Biz göreve geldiğimizde yollar, havayolları, hızlı trenler, internet, limanlar gibi unsurların gelişmişlik düzeyinde ülkemiz dünyada 39'uncu sıradaydı, şimdi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasında 9'uncu sıraya yükseldik. 15 yılda bunu başardık. 30 milyon havayolu seyahati varken bugün 220 milyona çıktık, dünyada böyle bir gelişmeyi sağlayan başka bir ülke yok. Onun için dünyanın en büyük havalimanını da biz yaptık. İstanbul'a yaptık, bu ülkeye yakışanı yaptık. Bugün artık Türkiye, dünyanın havacılık sektöründe buluşma merkezi haline geldi elbette yaptıklarımızla övüneceğiz ama yetmez hepimizin geleceğe odaklanması lazım. Bugünün gücü bilgidir, bugün bilgi en büyük güçtür. Bilgiye sahip olan, bilgiyi üreten ve bilgiyi katma değere dönüştüren ülkeler artık yol almaya devam edecek, bunu başaramayan ülkeler offline olarak yerinde sayacak. Dolayısıyla bizim şu anda çok büyük bir avantajımız var. O da genç, dinamik, heyecanlı, istekli genç nüfusumuzdur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------- -Toplantının yapıldığı salondan görüntüler -Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla araması -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salonda bulunanlara cep telefonu üzerinden hitap etmesi -Binali Yıldırım'ın konuşması -Detaylar

Haber: Alişan KOYUNCU-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),=====================================

DARICA'DA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE YANGIN

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde emniyet müdürlüğü binasında yangın çıktı. Emniyet müdürlüğü boşaltılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gece saatlerinde, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının birinci katındaki büro kısmında yangın çıktı. Birinci katı dumanlar sarması üzerine bina boşaltıldı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının elektrik kablolarının tutuşması sonucu çıktığı öğrenildi. Yangında büro kısmında hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Haluk TURGUT/DARICA(Kocaeli), ===================================

DAĞDAN KOPAN KAYALAR YOLU KAPATTI, HASTA AMBULANSTA MAHSUR KALDI Karabük'te, dağdan kopan kayalar Karabük- Zonguldak yolunun 1 saat kapanmasına neden oldu. Ambulansta mahsur kalan hasta, başka bir ambulans ile hastaneye ulaştırıldı.

Gece saatlerinde Karabük- Zonguldak yolu Bolkuş Tüneli girişine dağdan kopan kaya parçaları düştü. Bu sırada herhangi bir aracın geçmemesi olası, bir facianın önüne geçerken, Karabük'e hasta taşıyan bir ambulans ise tünelde mahsur kaldı. Hasta, sedye ile Karabük'ten gelen başka bir ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü. Karayolları ekipleri kaya parçalarını yoldan kaldırarak, yolu ulaşıma açtı. Jandarma ekipleri, yaklaşık 1 saat kapalı kalan ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Tünel girişindeki kayalar-Kayaların yoldan kaldırılması-Bazı vatandaşların tünele doğru koşarak karşıya geçmeleri-Bekleyen sürücüler-Kontrollü olarak açılan yoldan araçların geçmeleri-Ambulansın tünelde beklemesi sedyeye ile diğer ambulansa taşınması(cep telefonu)

Haber-kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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BAKAN VARANK: İHRACATTA REKORLAR KIRIYORUZ

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kaynakları yatırımlara yönlendirmenin tam vakti olduğunu ifade ederek, "Finansman maliyetleri düşüyor, ekonomiye olan güven artıyor. İç talep canlanıyor, ihracatta rekorlar kırıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzincan'da Milli Teknoloji Güçlü Sanayi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Vali Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı MHP'li Bekir Aksun, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu ile iş insanları ve sanayiciler katıldığı toplantıda konuşan Bakan Varank bakanlık olarak sanayicilerin üretime daha sıkı sarılabilmeleri için yenilikçi politikalar geliştirdiklerini söyledi. Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde başlayan büyümenin, bu yıl güçlenerek devam edeceğinin altını çizen Varank, "Dolayısıyla bu koşullar altında yatırım yapan, kazanır. Büyüyen ekonomiden hak ettiği payı alır. Bakanlık olarak, sanayicilerimiz üretime daha sıkın sarılsın diye, yenilikçi politikalar geliştiriyoruz. Türkiye stratejik sektörlerde kritik ürünleri kendisi üretebilsin, dışa bağımlılığını minimuma indirsin ve bir sonraki aşamada da bu ürünleri ihraç etsin istiyoruz. Tabi bu işin arka planında çok detaylı teknik analizler yaptık, kabiliyetlerimizi ölçtük, sıçrama yapabileceğimiz ürünleri belirledik. Biz bu programda alıcı ve satıcıyı aynı anda destekliyor, tüm teşviklere tek pencere üzerinden başvuru imkanı getiriyoruz" dedi.

'EKONOMİDE YATIRIMLAR ÖNCÜLÜĞÜNDE GÜÇLÜ BİR CANLANMA OLACAK'Makine sektöründe yoğun bir taleple karşılaştıklarını belirten Bakan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk çağrıya makine sektöründe çıktık ve yoğun bir taleple karşılaştık. Ön-değerlendirme sürecini geçen 153 proje başvurusu oldu. Sadece tek bir sektörde açılan çağrıya 5,3 milyar liralık yatırım başvurusu aldık. Şimdi bu başvuruların programda yer alan temel kriterleri sağlayıp sağlamadığını değerlendiriyoruz. Temel kriterleri sağlayan firmalar; detaylı fizibilite hazırlayacak ve nihai destek başvurularını yapacak. Bunun için de son tarihi 19 Ocak olarak belirledik. Sonraki aşamada bağımsız danışmanlık raporu, TÜBİTAK teknik değerlendirmesi ve Bakanlık incelemesi gibi adımlar olacak. Nisan ayında da inşallah sonuçları açıklayacağız. Süreçleri özellikle bu detayda anlattım. Çünkü makine sektörü çağrısı, aslında pilot uygulama. Asıl çağrımıza yılın ilk yarısında çıkacak; kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda başvuruları alacağız. Bakanlık olarak; gerek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesiyle, gerekse KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerimizle her zaman yanındayız. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye ve işlerinizi büyütmeye odaklanın. Bu sene ekonomide yatırımların öncülüğünde güçlü bir canlanma gerçekleşecek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Salondan genel detay görüntü-Bakan Varank'ın açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, ===============================

AKŞENER: TÜRKİYE'NİN GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEME GEÇMESİ GEREK İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin yeniden güçlendirilmiş, 21'inci yüzyılın taleplerine ve değerlerine uygun demokrasi ile yönetilen hukukun üstünlüğünün olduğu parlamenter sisteme geçmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mersin'e geldi. İlk olarak partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Akşener'i partililer karşıladı. Konvoyla il binasının önüne gelen Akşener, içerde partililerle bir araya geldi.

Akşener, daha sonra partisi tarafından 'İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Paneli'ne katıldı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen panelde konuşan Akşener, yapılan son anket çalışmasında vatandaşın yüzde 64'ünün parlamenter sistemi tercih ettiğini söyleyerek, "Türkiye yeniden iyileştirilmiş, güçlendirilmiş ve 21'inci yüzyılın taleplerine, değerlerine uygun demokrasi ile yönetilen, hukukun üstünlüğünün olduğu, ekonominin patronu güvendir, güveni sağlayan adalettir. Adaleti de sağlayan hukukun üstünlüğüdür. Özgürlüktür, ifade hürriyetidir, kuvvetler ayrılığı, şeffaflıktır, akraba kayırmaktan uzaklaşmaktır. Liyakatin öne alınmasıdır. Bundan 40-50 sene evvel Türkiye'nin çeşitli köylerinden gelmiş kızların sınav kazanarak okuduğu Bursa Öğretmen Okulu'nu yaratabilmektir" dedi.

Akşener, demokrasinin bir kurallar bütünü olduğunu ifade ederek, "Yaptığımız bu 3'üncü toplantıda bu talep yüzde 64-65'e çıkmışsa biz İYİ Parti olarak muhalefet görevimizi yerine getiriyoruz. Biz bu işi başaracağız. Yeniden iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi başaracağız. Demokrasiyi yeniden tesis edeceğiz. Şeffaflığı, hukukun üstünlüğünü ve kuvvetler ayrılığını elbette tesis edeceğiz" diye konuştu.

Akşener'e konuşmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafı hediye edildi. Akşener de panele katılan konuşmacılara günün anısına birer plaket verdi.

Akşener daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Vahap Seçer ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında Başkan Seçer, Akşener'e günün anısına çeşitli hediyeler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Meral Akşener'in aracının gelmesi-Araç üzerine gül atılması-Akşener'in kalabalık arasında yürümesi-Akşener'in bir çocuğu kucağına alması-Çocuğun Akşener'i öpmesi-Akşener'in panelin yapılacağı salona gelmesi-Salonda bulunanlardan genel ve detay-Akşener'in alkışlayalar-Akşener'in konuşması

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ===================================

AK PARTİ'Lİ ÜNAL: TEHDİTLERİ, KAYNAĞINDA KARŞILAMAK ZORUNDAYIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgede istikrarı kurmak, bölgenin istikrarsızlaştırılmasına meydan vermemek için çalıştıklarını belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu 'Suriye'de ne işimiz var, Libya'da ne işimiz var' diyor ya, bizim her şeyden önce Türkiye'ye dönük tehditleri kaynağında karşılamak zorundayızö dedi.

Bir dizi ziyaret için Balıkesir'e gelen AK Parti'li Mahir Ünal, Manyas ilçesine bağlı Değirmenboğazı Mahallesi'nde AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Ünal, daha sonra öğle namazı için Alaca Mescit'e geldi. Burada gazetecilere ABD ile İran arasında yaşanan süreci değerlendiren Ünal, her şeyden önce Türkiye'ye dönük tehditleri kaynağında karşılamak zorunda olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Karşılıklı olarak anlık görüşmeleri, değerli bakanımız yürütüyor. O yüzden bugün de gördüğüm kadarıyla konuya ilişkin bir açıklaması var. Bölgemizde bizim için şu anda önemli olan istikrar. Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanına dönüşmemesi, bölgede herhangi bir şekilde bir mezhep çatışmasının olmaması bunlar bizim Türkiye olarak önceliklerimiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede biz istikrarı kurmak, bölgenin istikrarsızlaştırılmasına meydan vermemek ve Türkiye'nin çıkarlarını, haklarını, sınır güvenliğini sağlamak ve Türkiye'ye dönük tehditleri de kaynağında karşılamak durumundayız. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu 'Suriye'de ne işimiz var, Libya'da ne işimiz var' diyor ya, bizim her şeyden önce Türkiye'ye dönük tehditleri kaynağında karşılamak zorundayız. Eğer Türkiye'ye dönük tehditleri kaynağında karşılamazsak, bu bizim için bir sınır güvenliği tehdidine bile dönüşebilir. Kaldı ki Türkiye bu konuda gerekli adımları atmıştır. Türkiye hem Doğu Akdeniz ile ilgili Libya ile ilgili yaptığı anlaşma hem de Suriye sınırında Türkiye'nin sınır güvenliğine dönük oluşturulan tehditleri bertaraf etmek için yaptığı mutabakat ve mutabakat muhtıraları ile bunları şu anda Türkiye büyük oranda aşmıştır.ö

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Valiliği ziyaretlerinin ardından karayoluyla Ayvalık'a hareket edecek. Ünal'a Balıkesir programında AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir ve Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz ve partililer eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın vatadaşlarla sohbetiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıklamaları-Esnaf ziyareti

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

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BAKAN DÖNMEZ: LİBYA MUTABAKATI, TÜRKİYE'Yİ İZOLE ETMEK İSTEYENLERE EN GÜZEL YANIT ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Özellikle son Libya mutabakatı Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi izole etmek ve oyunun dışında bırakmak isteyen güçlere karşı yapılan en güzel yanıt ve cevaptır. En kısa sürede orada Birleşmiş Milletler'de tescil süreci tamamlanır tamamlanmaz arama ve araştırma ruhsatlarını da başlatmış olacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e geldi. Temaslarına Vali Ali Fuat Atik'i ziyaret eden Varank ile Dönmez, daha sonra Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak metal çinko üretim tesisinin temel atma törenine katıldı.

'LİBYA MUTABAKATI, TÜRKİYE'Yİ İZOLE ETMEK İSTEYENLERE EN GÜZEL YANIT'Metal çinko üretim tesisinin temel atma töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakatın önemine değindi. Libya mutabakatı Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi izole etmek ve oyunun dışında bırakmak isteyen güçlere karşı yapılan en güzel yanıt olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, Birleşmiş Milletler'de tescil süreci tamamlandığında arama ve araştırma ruhsatlarını da başlatacaklarını söyledi. Bakan Dönmez, "En kısa sürede orada Birleşmiş Milletler'de (BM) tescil süreci tamamlanır tamamlanmaz arama ve araştırma ruhsatlarını da başlatmış olacağız. Tabii sadece denizde aramıyoruz. Bu bölgenin de içinde bulunduğu yerlerde petrol ve doğal gazı aramaya devam ediyoruz. Bu sene uzunca bir aradan sonra son 20 yılın en büyük günlük petrol üretimini yakaladık. Türkiye Petrolleri olarak yakaladığımız günlük 50 bin varil. Siirt, Batman ve Diyarbakır'da ilk kez hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol ve doğal gaz aramasına başladık. Bu teknoloji Amerika'da geliştirildi. Türkiye'de ilk defa denemeye başladık. İlk olumlu neticelerini aldık. Daha önce çıkartamadığımız kayaçların arasına sıkışmış olan gazı ve petrolü bu yöntemle çıkarma imkanına da kavuşmuş olacağız" dedi.

'YILDA 90 BİN TON ÇİNKO ÜRETİCEK'Siirt'te kurulacak metal çinko üretim tesisinde yılda 90 bin tor üretim yapılacağını anlatan Bakan Dönmez, şunları söyledi: "Her bir saniyesi teknolojiyle örülü böyle bir dünyada var olmanın tek bir yolu var, kendi milli teknolojimizi geliştirmek, tasarım, üretim ve markalaşma sürecinde kendi özgün hikayemizi yazmaktır. Biz artık bu treni kaçırmayacağız. Temel meselemiz siyasi, mali, ekonomik, diplomatik, adli, askeri, kültürel her alanda milli bağımsızlıktır. Özellikle de büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin attığı bu adımların enerjide bağımsızlıkla sürdürülebilir olacağını biliyoruz. Bu nedenle üreten Türkiye'ye enerji sağlamaktan ilerlemenin, kalkınmanın dinamosu olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Tesisimiz ilk fazda yıllık 30 bin ton üretim yapacak. Tamamlandığında ise bu rakam 90 bin tona yükselecek. Tesis tam kapasite çalıştığında yıllık 216 milyon dolarlık ithalatın da önüne geçecek. Bu rakam Türkiye'nin yıllık çinko ithalatının yaklaşık yüzde 40'ına denk geliyor. Hakkari ve Siirt'te 1900 doğrudan, 1100'ü de dolaylı olmak üzere 3 bin kişiye istihdam sağlanacak. Buradan çıkacak çinko minerali Siirt'teki bu tesisimizde zenginleştirilerek çinko külçeye dönüştürülecek. Hem Hakkari, hem Siirt, hem de bütün Türkiye kazanacak" dedi.

'FABRİKALAR AÇILMASINI DİYE ÇOK UĞRAŞTILAR'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, terör örgütü PKK'nın bölgedeki gençlerin iş bulamaması ve fabrikaların kurulmaması için çok uğraştığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Terör örgütünün sözde siyasi kanadı diyebileceğimiz bir partinin tabelalarında özgürleştirmekten bahsediyor. Diyarbakır'da nöbet tutan anneleri hepimiz görüyoruz değil mi? Onların özgürlükten anladığı maalesef çocuklarınızı götürüp dağa teslim etmek ve teröre onları heba etmek. AK Parti, gölgesinde mazlumların gölgelendiği bir çınar, işte biz de bu çınarı büyütmek için gayret etmemizi lazım. Recep Tayyip Erdoğan'ın davası Türkiye davasıdır. Bu davaya hepimiz sahip çıkacağız. Gençlerimiz iş, AŞ bulamasın diye buralara yatırımlar yapılmasın, fabrikalar açılmasın diye çok uğraştılar. İş makinelerini yaktılar, işçi kardeşlerimizi şehit ettiler, iş adamlarını tehdit ettiler. Pes etmedik, vazgeçmedik. 2002'den bu yana güvenlik güçlerimiz teröristlerle mücadele ederken, diğer kurumlarımız da terörle mücadele etti."

(GÖRÜNTÜLER FTP'DE)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Bakanların gelişi-Bakanların çağrı merkezi açılışı-Bakan Mustafa Varank konuşması-Bakan Fatih Dönmez konuşması-Müftünün dua okuması-Bakanların temel atması-Açılışın yapılması-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT,====================================

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN KAMYONETE OTOMOBİL ÇARPTI: 2 YARALI ÇANAKKALE'de, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete otomobilin arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Çanakkale Adalet Sarayı önündeki kavşakta meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen Ferdi Özdemir yönetimindeki 17 AK 366 plakalı kamyonete, Halil Özçelik'in (50) kullandığı 10 LT 046 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada kamyonetteki Özdemir'in eşi Gülsüm Özdemir ve otomobil sürücüsü Halil Özçelik yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan Gülsüm Özdemir, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, durumu ağır olan Halil Özçelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)

Sağlık, Uygulama ve Araştırma hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kaza bölgesinden görüntüler-Hasar görmüş otomobil =================================

SİVAS'IN İMRANLI İLÇESİ, EKSİ 22 İLE TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK YERİ OLDU SİVAS'ın İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 22,8 dereceye kadar düştü. İlçe dünTürkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın İmranlı ilçesi merkezi hava sıcaklığı sıfırın altında 22,8 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava ilçede de hayatı olumsuz etkiledi. Bölge halkı yolda yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de araçlarını bir süre çalıştıramadı. Türkiye'nin en uzun ırmağı olan ve kaynağını ilçedeki Kızıldağ'ın eteklerinden alan Kızılırmak buz tuttu.

Ayrıca, ağaçlardan eriyen buzlar dondu ve ilginç görüntüler oluşturdu. İlçe sakinleri İmranlı'nın dün Türkiye'nin en soğuk bölgesi olmasına şaşırmadıklarını ve buna alışık olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------İlçe merkezinden görüntüler-Donan yerler-Meteoroloji verilerenin görüntüsü-İlçe sakinlerinin konuşmaları

Haber-Kamera: Yasin KIRAS/İMRANLI (Sivas), ===============================

POLİS ARACINA ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2'Sİ POLİS, 4 YARALI YOZGAT'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin polis aracına çarparak takla atması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Topçu köyü yakınlarında meydana geldi. Yusuf S. yönetimindeki 27 ATT 25 plakalı otomobil, köy yolunda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu polis memuru Yasin S.'nin kullandığı 66 DY 621 plakalı polis aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Yusuf S.'nin otomobili takla attı. Kazada, Yusuf S. ile yanındaki Ali D. ve polis memurları Yasin S. ile İbrahim E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı ardından Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza yerinden görüntü-Araçlardan görüntü-Genel ve detay

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ================================

MİNİBÜS KALDIRIMDA YÜRÜYEN 2 KİŞİYE ÇARPIP, ETÜT MERKEZİ BAHÇESİNE GİRDİ

DİYARBAKIR'da sürücüsünün, hafif ticari araca çarpmamak için direksiyonu kırmasıyla kontrolden çıkan minibüs, kaldırımda yürüyen 1'i çocuk 2 kişiye çarpıp, etüt merkezi bahçesine girdi. Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, öğle saatlerinde Bağlar ilçesindeki Yenihal Kavşağı'nda meydana geldi. 34 FV 5878 plakalı minibüsün sürücüsü İbrahim Aydın, önünde giderken yavaşlayan hafif ticari araca çarpmamak için direksiyon kırdı. Ancak minibüs kontrolden çıktı. Araç kaldırımda yürüyen Ahmet Yetişen (13) ile Doğan Yetişen'e (27) çarpıp, etüt merkezinin bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Akraba oldukları öğrenilen yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Minibüsü sürücüsü İbrahim Aydın da gözaltına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Güvenlik kamerası görüntüleriOlay yerinden detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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ADIYAMAN'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mahmut Akar (68) hayatını kaybetti.Kaza, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Akar'a, Mehmet Arık yönetimindeki 06 LGF 09 plakalı otomobil çarptı. Akar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Akar, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Akar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konulurken, otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Olay yeriKaza yapan otomobilVatandaşlarAdıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguCenaze aracıGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN

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ANTALYA'DA HEYELAN NEDENİYLE YOLDA ÇÖKME

ANTALYA'nın Kumluca ilçesine bağlı tatil merkezi Adrasan yolunda heyelan nedeniyle çökme meydana geldi.Kumluca- Antalya yolunun Belen kavşağından ayrılıp, Adrasan Mahallesi'ne giden yolun 4. kilometresinde önceki gün akşam saatlerinde hafif çatlaklarla başlayan çökme, bu sabah saatlerinde daha da genişlemeye başladı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine gelen Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda levhalarla önlem aldı. Adrasan yolunda heyelan yaşanan bölümde trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Aynı yolda geçen yıl da heyelan nedeniyle çökme meydana gelmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Yoldan görüntüÇökme yaşanan yoldan görüntülerDetaylar

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), ================================

ORMANDA OT TOPLARKEN AVCILAR VURDU

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ormanda kaldirik otu toplayan Ömer Gümüşoğlu (50) avcıların ateş açması sonucu bacağından vuruldu.

Olay öğle saatlerinde, Gölcük Halıdere Eskiköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Gümüşoğlu ormanlık alana yemeği yapılan kaldirik otu toplamaya gitti. Bölgede domuz avına çıkan avcılar, Ömer Gümüşoğlu'nun bulunduğu alana doğru tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet etmesi sonucu bacağından vurulan Ömer Gümüşoğlu'nun sesini duyan avcılar yanına gelerek ilk müdahalede bulundu. Avcıların haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil ekibi, Ömer Gümüşoğlu'nu Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağ bacağından girip çıkan kurşunun sol bacağına girmesi sonucu yaralanan Ömer Gümüşoğlu burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, avcıların ifadelerini alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Ambulansın hastaneye gelişiYaralanan kişinin acil servise götürülmesiYaralanan kişinin hastaneye sevk edilmesi ve detaylar

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), ================================

TUNCELİ'DE KAYIP ÜNİVERSİTELİ GÜLİSTAN GERGİNLİĞİ TUNCELİ'de geçen pazar gününden bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku (21) için başlatılan arama çalışmaları sürerken, genç kız için izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Yaşanan gerginliğin ardından grup basın açıklamasını okudu.

Munzur Üniversitesi Çocuk Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, geçen pazar sabahı çıktığı yurda geri dönmedi. Kızlarının kayıp olduğunu bildiren ailenin başvurusu üzerine Doku'nun bulunması için arama çalışması başlatıldı. 7 gündür devam eden ve genç kızın son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü çevresinde yürütülen arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen Sualtı Arama Kurtarma Timi ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, AFAD, polis ve jandarma ekipleri katılıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı tim, Uzaktan Kumandalı Sualtı Tespit Cihazı (ROV) ile dip taraması yapıyor. Polis, jandarma, AFAD ve JAK ekipleri ise hem su altında hem karada arama gerçekletiriyor. Tunceli Valisi Tuncay Sonel de bölgeye gelerek, arama çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

İZİNSİZ YÜRÜYÜŞTE GERGİNLİK ÇIKTIÖte yandan dün bir grup, Seyit Rıza Meydanı'nda toplanarak Gülistan Doku için izinsiz yürüyüş yapmak istedi. Gruba polis, biber gazı ve TOMA ile müdahale etti. Yaşanan müdahalenin ardından gruba basın açıklaması için izin verildi. Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Arama bölgesinde toplanan yakınlarıEkiplerin arama çalışmalarıAFAD ekiplerinin harita üzerinde jandarmaya bilgi sunmasıROW cihazıyla görüntülemeJandarma arama köpeği ile arazide dolaşmasıDalgıçların suya dalmasıVali Tuncay Sonel'in incelemeleriOturma eylemi yapan öğrencilerSlogan atan grupPolisin gruba biber gazı sıkmasıGrubun izinsiz yürüyüş yapmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,

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MARMARİS'E DEMİR ATAN MEGA YATA 200 BİN LİTRE AKARYAKIT

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine demir atan Türkçe anlamı 'İnanç' olan 'Faith' adlı lüks yata, 200 bin litre akaryakıt yüklendi.

ABD'de faaliyet gösteren zengin kişilere finansal uzmanlık sağlayan bir holdinge (Vertigo Investment Holding) ait 200 milyon dolar değerindeki 'Faith' adlı mega yat, Marmaris'teki limana demir attı. 97 metre uzunluğunda ve Cayman Adaları bayraklı yat, ilçe merkezindeki gümrüklü limanda görenlerin dikkatini çekti. Akdeniz ve Güney Ege kıyılarını dolaştıktan sonra önceki akşam ilçe körfezine giriş yapan mega yat, bu sabah İzmir'in Aliağa ilçesinden gelen tankerlerden 1 milyon 200 bin lira değerinde 200 bin litre gümrüksüz yakıt ikmali yaptı. Ultra lüks olan, 9 kabini ile 30 kişiyi ağırlayan mega yatta spor salonu, özel toplantılar için salon, mini havuz bulunuyor. İçindeki misafirleri sır gibi saklanan mega yatın gıda ve akaryakıt ikmali ile birlikte ülkeye 2 milyon lira kazandıracağı, sonrasında Yunanistan adalarına gideceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Mega yatın denizden genel ve ayrıntılı görüntüsüMega yata akaryakıt ikmali yapılırken genel görüntüsü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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BİTLİS'TE, EKSİ 10 DERECEDE KULAÇ ATTILAR BİTLİS'te bulunan ve yaz aylarında bile kentin en soğuk kaynak suyuna sahip olan Altınkalbur suyuna giren vatandaşlar, Altınkalbur Kış Yüzme Şenlikleri kapsamında eksi 10 derecede kulaç attı.

Bitlis'te, Beşminare Akademi Derneği ve Bitlis Vadi Doğa ve Spor Kulübü üyeleri, Bitlis-Mutki karayolunda üzerinde bulunan ve ülkemizin en soğuk kaynak suları arasında bulunan Altınkalbur suyuna dikkat çekmek için bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri Altınkalbur Kış Yüzme Şenlikleri kapsamında buz gibi havada suya girip kulaç attı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldüğü yerde suya giren Serdar Durer, Akif Erçelik ve Abidin Araboğa, amaçlarının bu suya dikkat çekmek olduğunu söyledi. Bu organizasyonu 4 yıldır yaptıklarını anlatan Beşminare Akademi Derneği Başkanı Serdar Durer, Altınkalbur suyunun ülkenin en soğuk sularından biri olduğunu söyledi.

Durer, "Kışın en soğuk ayı olan çile ayında yani bu ayda Altınkalbur gibi çok soğuk bir suya girmek farklılık ve farkındalık çalışması olarak ortaya çıkacaktır. Karın başkenti olan Bitlis'te böyle bir farkındalık çalışmasına bugünden başlamış bulunuyoruz. Hem suyun hem de havanın eksi derecelerde olduğu böyle soğuk bir günde karın başkenti Bitlis'te suya girmek inanıyorum ki güzel bir farkındalık çalışması olacak. Dünyanın değişik yerlerinde değişik göllerinde bu ve buna benzer etkinlikler zaman zaman yapılmaktadır" dedi.

Bitlis'te 6 ay soğukla mücadele ettiklerini anlatan Bitlis Vadi Doğa ve Spor Kulübü Başkanı Abidin Araboğa ise "Arada bu tür sulara girerek vücudu alıştırmak lazım. Bizlerde buna farkındalık oluşturmak amacıyla eksi derecede suya gireceğiz. Güzel geçmesini umuyoruz. Yazın suyun soğukluğu nedeniyle suya girmemiştim. Bu ocak ayında suya gireceğim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHABER: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,===============================

ULUDAĞ HAFTA SONU TIKLIM TIKLIM

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalınlığının 140 santimetreye ulaşmasıyla birlikte pistler dolup taştı.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonunun gelmesiyle birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Uludağ'a çıkmak isteyenler, sabahın erken saatlerinde bölgeye gelerek karın keyfini çıkardı. Oteller bölgesinde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kartopu oynadı.

KAR KALINLIĞI 140 SANTİMETREYE ULAŞTIMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dağda en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12, en yüksek hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü. Oteller Bölgesi'ndeki kar kalınlığı ise 140 santimetreye ulaştı. Önümüzdeki günlerde Uludağ'da tekrar kar yağışı beklendiği bildirildi.Öte yandan jandarma ekipleri, Milli Parklar'daki gişelerde kar lastiği ve kimlik kontrolü yapıyor. Kar lastiği olmayan ya da uygun olmayan araçların zirveye çıkmasına izin verilmiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Pistlerden detaylar-Kayak yapan vatandaşlardan detaylar-Genel detaylar

Kamera: Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, ==============================

34 YELKENLİ KIŞ TROFESİ İÇİN YARIŞTI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 'Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1'inci bölüm mücadelesi başladı.

Marmaris'te bir yat kulübünün (Marmaris Uluslar arası Yat Kulübü) bu yıl 12'ncisini düzenlediği 1'inci bölüm kış trofesi yarışlarına, 34 yelkenli yatla 340 sporcu katıldı. 'IRC' adı altında 6 bölümden oluşan kategorilerin 1'inci bölümünde ilçe körfezinde yelkenciler kıyasıya yarıştı. Farklı renklerde yelken açan yelkenciler, izleyicilere görsel şölen sundu. Vatandaşlar, rekabeti Kordon ve Atatürk Caddesi'nden izledi. Yarışmanın 2'nci ayağı olan Pazar günü ilçe körfezi dışı ve coğrafi rotalarla yarışmanın tamamlanacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Yelkencilerin yarışlarından genel-ayrıntılı görüntü-4 fotoğraf

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), ==============================

BALIKLIGÖL'DE BAHAR HAVASI ŞANLIURFA'nın simgesi, dünyanın tek doğal akvaryumu Balıklıgöl, havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı tursitlerin akınına uğruyor.

Şanlıurfa'da yağışın ardından çıkan güneş ve ısınan hava ile birlikte tursitler, Balıklıgöl'e akın etti. Hava sıcaklığının 12 dereceye ulaştığı kente gelen yerli ve yabancı tursitler, Hazreti İbrahim'in doğduğunu inanılan mağaraya girerek, şifalı sudan içip, dua etti. Tarihi çarşıları gezip, özellikle kumaş ve kurutmalık baharatlardan aldı. Balıklıgöl'de de balıklara yem atıp, dilek tuttu.

Bahar havasını değerlendirdiklerini söyleyen ziyaretçiler, "Bir haftanın yorgunluğunu bu güzel mekanda geçirerek gidermeye çalışıyoruz. Bugün hava çok güzel, ağaçların altında oturarak, temiz havayı teneffüs etmenin mutluluğunu yaşıyoruzö dediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Balıklıgölü gezmeye gelenlerParklarda oturan vatandaşlarBalıklara yem atanlar fotoğraf çekenlerGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA

Kaynak: DHA