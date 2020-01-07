DHA YURT BÜLTENİ - 1

07.01.2020 08:18 | Son Güncelleme: 07.01.2020 08:18

15 YILDIR KAYIP OLARAK ARANIYORDU, ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

KONYA'da 15 yıldır kayıp olarak aranan Necati Keleş'in (46), ilaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili Keleş'in eşi Sebahat B., üvey oğlu Hüseyin B., kayınbiraderi Mustafa Y. ve eşinin akrabası Kadir B. gözaltına alındı.

Çumra ilçesinde oturan Necati Keleş'in ailesi, 19 Kasım 2005 tarihinde güvenlik güçlerine giderek kayıp müracaatında bulundu. O dönemde yapılan aramalarda Keleş'in izine rastlanılmadı. Aradan geçen zamanın ardından Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Keleş'in bulunması için yeniden soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri özel ekip kurdu. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından Keleş'in eşi Sebahat B., üvey oğlu Hüseyin B., kayınbiraderi Mustafa Y. ve eşinin akrabası Kadir B. gözaltına alındı. Şüphelilerin Necati Keleş'i evinde ilaçla uyutup iple boğduktan sonra cesedini Kadir B.'nin kamyonetiyle Bozkır ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesinde dağlık alana gömdüğü belirlendi. Bunun üzerine bölgede yapılan kazı çalışmasının ardından Keleş'in cesedi ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü -------------------------Kaza çalışmasından detay-Cesedin çıkartılması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA =============================

YARALADIĞI KİŞİYİ KAHVEHANEDE ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTIĞI SALDIRI ANI KAMERADA ÇORUM'da evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekli saldırında kolundan vurulan Ferhat S. (46), yaralı halde kaçarak çevredeki kahvehaneye sığındı. Ardından gelen saldırgan, yaralı Ferhat S.'ye tekrar tüfekle ateş etmek isterken, kahvehanedekiler tarafından engellendi. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Ferhat S. hastaneye kaldırıldı. Yaşanan dehşet dolu anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kale Mahallesi Emek Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki evinin önünde duran Ferhat S.'ye, kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların koluna isabet aldığı Ferhat S., yaralı halde kaçmaya başladı. Evinden 30 metre uzaklıktaki kahvehaneye sığınınan Ferhat S., panik ve korku halinde içeridekilerden yardım istedi. Ardından elinde tüfekle kahvehaneye gelen saldırgan, burada bir kez daha silahını doğrultup Ferhat S.'ye ateş açma girişi, içeride bulunanlar tarafından engellendi.

YARALIYA SİPER OLDULARKahvehanede bulunanların tepkileri üzerine tüfeğini ateşleyemeyen saldırgan, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Ferhat S.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, çeverdeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

KAHVEHANEDEKİ ANLAR KAMERADABu arada saldırı sonucu kolundan yaralanan Ferhat S.'nin sığındığı kahvehanede yaşanan dehşet dolu anlar, işyeri güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, saldırganın, yerde yatan yaralı Ferhat S.'ye tüfeğini yönelterek ateş etmeye çalıştığı, çevredekilerin de araya girip müdahale ettiği yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yaralı şahsın ambulansa alınması-Olay yeri inceleme ekipleri-Yaralı şahsın kahvehaneye sığınması-Saldırganın silahla kahveye girmesi-Yerde yatan kişiye ve kahvehanede bulunanlara silah doğrultması-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, =============================

SİİRT'TE 6'NCI KAT BALKONUNDAN DÜŞEN LİSELİ GENÇ KIZ ÖLDÜ SİİRT'te oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki balkonundan düşen Sedef Yıldırım, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Lise öğrencisi Sedef Yıldırım, oturduğu apartmanın 6'nınca katındaki balkonda olduğu sırada dengesini kaybederek, boşluğa düştü. Sedef'in düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzenine olay yerine sağlık görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Yıldırım'ı ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Sedef Yıldırım, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Ambulansın gelişi-Acil Servis detayı-Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT,=============================

MERSİN - SAĞANAK ETKİSİNİ GECE DE SÜRDÜRDÜ, SU BASKINLARI OLUŞTU

MERSİN'de dün başlayan sağanak yağış, etkisini gece de sürdürdü. Merkez Mezitli ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği 'kırmızı kod' uyarısının ardından etkisini artırarak sürdüren sağanak, merkez Mezitli ilçesinde yaşamı felç etti. Gece de devam eden sağanak nedeniyle ilçede sokaklar göle döndü, caddeler su altında kaldı. Kriz masası oluşturan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, sel sularına müdahale etmeye başladı. İlçede can kaybı yaşanmazken, maddi hasarlar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------(AMATÖR KAMERA)Sağanakta göle dönen caddelerSu baskınkları

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN, ===================================

HAFİF TİCARİ ARAÇTA ARKADAŞLARIYLA SAHTE İÇKİ İÇEN KİŞİ ÖLDÜ İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, hafif ticari aracın içinde içki içtikten sonra fenalaşan Süleyman Bozdağ (43) yaşamını yitirdi. Sağlık ekibinin geldiğinde öldüğünü tespit ettiği Bozdağ'ın sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 389 Sokak'ta meydana geldi. Evsiz Süleyman Bozdağ ve arkadaşı iddiaya göre hurda haldeki 34 EIB 45 plakalı hafif ticari araçta iddiaya göre sahte içki içmeye başladı. Bir süre sonra Bozdağ, fenalaştı. Yanındaki arkadaşı durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bozdağ'ın öldüğü anlaşıldı. Bozdağ'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olaydan sonra, Bozdağ'ın yanındaki arkadaşı ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Araçtan görüntü-Olay yerinden detaylar-Polis ekiplerinden görüntüHaber-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR, =============================

KAR NEDENİYLE KÖYDE MAHSUR KALAN KALP HASTASI 6 SAATTE HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan kalp hastası Ali Bozkurt (59), Erzincan İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye yetiştirildi.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Refahiye ilçesinde onlarca köyün yolunu kapattı. İlçeye 16 kilometre uzaklıktaki Kandil köyünde yaşayan kalp hastası Ali Bozkurt'un yarın (Salı) ameliyata gireceğini ihbarını alan Erzincan İl Özel İdaresi mücadele ekipleri, akşam saatlerinde köye ulaşmak için çalışma başlattı. 6 saat süren çalışmanın ardından yer yer 2 metreye ulaşan kar kütlelerini aşan ekipler gece geç saatlerde köye ulaştı. Uzun uğraşlar sonucu köye ulaşan iş makinesi operatörü kendini görüntüleyen arkadaşına, "Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz" esprisi yaptı.

Köylüler ekiplere teşekkür ederken, fırtına nedeniyle yolun tekrar kapanması ihtimaline karşı kalp hastası olan ve yarın ameliyata gireceği öğrenilen Ali Bozkurt, Özel İdare aracıyla köyden alınarak Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bozkurt'un, geceyi hastanede geçirdikten sonra sabah saatlerinde Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp ameliyatına gireceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarından genel detay görüntü-Köye ulaşılması ve yaşlı adamın evinden çıkarılması-İş makinesi operatörünün espri yapması-Yaşlı adamın yakının ekiplere teşekkür etmesi

Haber-Kamera: ERZİNCAN, =============================

YAŞLI KADIN YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU ELAZIĞ'da, Şenay Coştu (64), tek oturduğu evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde merkez Akpınar Mahallesi'ndeki General Alpdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Selçuk Coştu, yalnız oturan annesi Şenay Coştu'dan haber alamayınca evine gitti. Eve girdiğinde annesini hareketsiz gören Coştu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Şenay Coştu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Coştu'nun cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Polislerden görüntü -Olay yerinden görüntü -Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ=============================

DİYARBAKIR'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 8 YARALI DİYARBAKIR'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundaki Pirinçlik mevkiinde meydana geldi. Mazlum Barlak yönetimindeki 06 EG 053 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LJ 2366 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle Barlak'ın kullandığı otomobil şarampole devrilirken, her iki araçta bulanan 8 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Hastanelerini acil servisinde tedaviye alanın yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza yeri-Kaza yapan araçlar-Trafik ve Jandarma ekiplerinin önlemi-Kazada yaralananların yakınları-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,=============================

ŞİDDETLİ FIRTINA, LAPSEKİ'NİN SİMGESİ PEGASUS HEYKELİ'Nİ DEVİRDİ

Çanakkale'de saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan şiddetli poyraz fırtınası, Lapseki ilçesi iskelesi girişinde bulunan Pegasus (Uçan At) heykelinin kaidesinden koparak yıkılmasına yol açtı. Kaidesiyle birlikte 5.5 metre yüksekliğinde olan heykelde hasar meydana geldi. Lapseki Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılan Pegasus heykelinin, onarıldıktan sonra yeniden yerine konacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yıkılan Pegasus heykelinden görüntü.-Heykelin ekipler tarafından kaldırılmasından görüntü.

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), =============================

YÜZLERCE BÜYÜKBAŞLA ORTADAN KAYBOLAN DOLANDIRICILAR YAKALANDI DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, kiraladığı çiftliğin sahibinden 230 büyükbaş ve mahalle sakinlerinden de yüklü miktarda para alıp, ortadan kaybolan M.A. ile A.A., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Silvan'a bağlı kırsal Gündüz Mahallesi'ne geçen yıl Mardin'den gelen M.A.ile A.A., hayvan ticaretiyle uğraştıklarını belirtip, mahalle sakinlerinden Mensur Aranacak'a ait çiftliği kiraladı. M.A. ile A.A., çiftliği kullandığı süre boyunca, mahalleli başta olmak üzere çevre ilçelerdeki havyan yetiştiricileriyle alışveriş yaptı. A.A. ile M.A., çiftliğini kiraladığı Mensur Aranacak'tan geçen yılın Kasım ayında ödemek üzere 600 bin TL tutarında 230 büyükbaş ve birçok hayvan üreticisinden senet karşılığında para ile hayvan aldı ardından ortadan kayboldu.

Dolandırıldıklarının farkına varan onlarca mağdur jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olayla ilgili Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A. ile A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler yaptığı çalışmayla Mardin'de oldukları tespit edilen A.A. ile M.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen A.A. ile M.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturma devam ederken, dolandırılan köylülere ait hayvan ve paralar konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Drone ile çekilen detaylar-Mağdurların açıklamaları-Çiftlkten detay-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,=============================

KAZDAĞLARI'NDA ZİNCİRSİZ ARAÇLARA İZİN YOK

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan dağ yolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle jandarma ekipleri, zincirsiz araçların ilerlemesine izin vermiyor.

Edremit-Yenice karayolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Edremit ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasındaki karayolunda, kar ve buzlanma sebebiyle ulaşım güçlükle ilerlerken, zincir takmayan sürücülere jandarma ekipleri anons yaparak uyarılarda bulundu.

Bölgede devam kar yağışı özellikle karayolu ulaşımında aksamalara neden oluyor. Bölgede devriye gezen jandarma trafik timleri kar lastiği ve zincirsiz araçların gitmesine izin vermiyor.

Sürücüler, gün boyu ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasındaki karayolunun Kazdağları Hanlar ve Deve Boynu mevkisinden geçen kesiminde zor anlar yaşandı.

Edremit- Yenice karayolunda akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Kış lastiği ve zinciri bulunmayan bazı araçlar ise yolda mahsur kaldı. Kar lastiği ve zinciri olan araçlar ise güçlükle ilerledi.

Ankara'dan gezmeye gelen Fırat Yılmaz, "Kar var dediler, Ankara'dan geldik. Acayip bir kar yağıyor. Zor hareket ediyoruz. Çok yoğun bir tipi var burada. Belediye, karayollarıyla beraber çalışıyor. Şimdilik bir sıkıntı yok" dedi.

Edremit'ten kar manzarası görmek için gelen Kemal Öztürk ise "Akçay'dan geldik kar görmeye, bu kadar tahmin etmiyorduk. Çok zorlanmadık, kar lastiği ile iyi çıktık. Daha buzlanma yapmamış" dedi.

Edremit'ten hafif ticari aracıyla Yenice ilçesinin Kalkım beldesine giden ve yolda zincir takan Ali Çetin ise "Yolda kaldık. Çıkmıyor. Biz de zincir takıyoruz" diye konuştu.

Edremit Belediyesi ve karayolları ekiplerince, ulaşımın durmaması için sürekli kar temizleme çalışmaları yapılmaya devam ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kara saplanmış araçlar-Karayolları ve Belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları-Çanakkale il Sınırı ve Karayolları tabelası-Vatandaş röportajları-Yolda kalmış araçlar-Zincir takan sürücüler-Jandarma ekiplerinin devriye atması ve anons etmesi

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/BALIKESİR, =============================

AMİK OVASI SULAR ALTINDA

HATAY'da etkili olan sağanak nedeniyle Amik Ovası'nda binlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Hatay Havalimanı çevresindeki tarım arazileri de göle döndü.

Kentte son 2 haftadır aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Amik Ovası'nda birçok ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Hatay Havalimanı çevresinde bulunan tarım arazileri de göle döndü. Hatay'a tarım işçisi olarak çalışmaya gelen kişilerin kurdukları çadırlar da sular altında kaldı. Sular tarlalara giden stabilize yolları da kapladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Arazilerden genel görüntü

Haber-Kamera: Mehmet Kocacık/ Kırıkhan(Hatay), =============================

YAKALANAN BAĞ EVİ HIRSIZI TUTUKLANDI KAHRAMANMARAŞ'ta, girdiği bağ evinden hırsızlık yapan Süleyman A. (27) polis ekiplerince yakalandı. Çaldığı eşyaları arkadaşının evinde saklayan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Pazar günü Sakarya Mahallesi'ndeki bağ evinin demir korkuluklarını levye ile kırarak içeri giren hırsız, televizyon, kıyafet, mutfak eşyası gibi birçok malzemeyi çalıp, kaçtı. Bir gün sonra aynı mahallede başka bir bağ evine aynı şekilde giren hırsız, kablo, spiral makinesi, ahşap testeresi ve bakır kazan çaldı. Bu sırada mahallelinin dışarıda olduğunu fark eden hırsız, tedirgin olup, eşyaları bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda hırsızlığı Süleyman A.'nın yaptığını belirledi. Yakalanıp, gözaltına alınan şüphelinin çaldığı eşyaları da bir arkadaşının evinde sakladığı ortaya çıktı. Suç kaydı da olan Süleyman A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Şüpheli polisler arasında-Hastaneye alınması-Hastaneden çıkarılması-Polis otosuna bindirilmesi-Polis otosunun gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ- =============================

EDİRNE'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE 2 TIR ÇARPIŞTI EDİRNE'de TEM yolunda İstanbul yönüne giden TIR, önündeki TIR'a çarptı. Kazayı yara almadan atlatan sürücülerden Ayhan Kara, "Çok şiddetli rüzgar vardı, aracı savurdu, ben de direksiyon hakimiyetini kaybederek, önümdeki TIR'a çarptım" dedi.

Kaza, TEM yolunun Edirne gişeleri yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ayhan Kara yönetimindeki 31 ATT 38 plakalı TIR, Hurkoviç Fevrid'in kullandığı RO 604 AA Karadağ plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ların sürücüleri kazadan yara almadan kurtulurken, araçlarda hasar meydana geldi, bir araçtan mazot yola döküldü. Bölgeye giden polis ekipleri, İstanbul-Kapıkule arasındaki TEM yolu trafiğe kapatarak, trafiği yönlendirmeyle şehir içinden sağladı. Yolda dökülen mazot temizlenirken, araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Önünde seyreden Karadağ plakalı TIR'a arkadan çarpan sürücü Ayhan Kara, "Çok şiddetli rüzgar vardı, aracı savurdu, ben de direksiyon hakimiyetini kaybederek önümdeki TIR'a arkadan çarptım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza yerinden detay -TIR'lardan detay-Yere dökülen mazot-Ayhan Kara ile röp.-Karadağlı sürücüden detay.-Polis önlem alması-Şiddetli esen rüzgar detayı-Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,=============================

KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜNÜN KAÇMASINA İZİN VERMEDİLER BURSA'da, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobilin sıkıştırması nedeniyle kontrolden çıkan halk otobüsü, başka bir otomobile çarptı. Otobüs şoförü Rıdvan Y. (45) ve yolcular, hatalı manevra yapan otomobilin önünü kesip, kaçmasına engel oldu. O anlar, otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde, İnegöl ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Nuri B. yönetimindeki 16 KGS 22 plakalı otomobille iddiaya göre hatalı sollamaya yaparak Rıdvan Yakut yönetimindeki 16 M 36005 plakalı halk otobüsünü sıkıştırdı. Bu sırada kontrolden çıkan halk otobüsü, başka bir otomobile çarptı. Kazanın ardından Nuri B.'nin yola devam ettiğini gören, Rıdvan Yakut ve otobüsteki yolcular araçtan inip, otomobilin önünü kesti. Bu sırada Yakut'un ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yolcular da başka bir halk otobüsüne bindirildi. Rıdvan Yakut polis ekipleri gelinceye kadar, otomobilin önünden ayrılmayıp, sürücü Nuri B.'nin gitmesine izin vermedi.

Polis ekipleri olay yerindeki incelemenin ardınden Nuri B.'ye ceza kesti.

'BAŞKA ARAÇ YÜZÜNDEN KAZA YAPTIM'Halk otobüsü şoförü Rıdvan Yakut, kaza anını şöyle anlattı: "Ben normal güzergahımda geliyordum, sağ taraftan ışıklara yaklaşınca yavaşladım. Diğer araç önümü kesti, kornaya bastığım halde direk önüme geçti diğer arabaya çarpmamak için manevra yaptım ve park halindeki araca çarptım. Kazaya sebebiyet olan aracı önünü kestim. Kaçmak istedi durmadı, bende araçtan indim yolcular ile beraber önünü kestik. Başka bir araç yüzünden kaza yaptık"

Ayrıca, kaza anı anbean otobüsün içindeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kaza anı ve sonrasında yaşananlar (Güvenlik kamerası)-Otobüsün güvenlik kamerasından görüntüler-Otobüs şoförünün açıklamaları-Otobüs şoförünün otomobilin önüne geçip beklemesi-Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), =============================

ALZHEİMER HASTASI YAŞLI KADININ EVİ TAMAMEN YENİLENECEK

Antalya'da yaşayan Alzheimer hastası Elif Yıldırım'ın (83) destek çağrısına, Konyaaltı Belediyesi'nden yanıt geldi. Yaşlı kadını harabe evinde ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, evi tamamen yenileyeceklerini söyledi.

Konyaaltı ilçesinde Alzheimer hastası Elif Yıldırım'ın, oturduğu evin çatısının akması, tuvalet ve mutfağının dışarıda olması nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi vermesinin DHA tarafından gündeme getirilmesiyle Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, yaşlı kadını ziyaret etti. Elif Yıldırım'ın yaşadığı sıkıntılardan haberdar olur olmaz ziyaret etmek istediğini kaydeden Başkan Esen, "Teyzemizin yaşadığı evle ilgili büyük sıkıntıları var. Evin eksiklerini, yarın sabah itibarıyla belediyemizin ekipleri giderecek. Evini çok daha rahat ve konforlu bir yer haline getireceğiz. Alzheimer hastası teyzemiz yeşil kart sahibi. Sağlıkla ilgili gerekli desteği de vereceğiz. Bir sorun yaşadıkları zaman hemen müdahale edeceğiz. Elif teyze hepimizin teyzesidir. Türk toplumunun en önemli özelliği düşene el uzatmaktır. Biz de Konyaaltı Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız. En kısa sürede çok daha güzel konforlu bir evi olacak" dedi.

KIZINDAN BAŞKAN ESEN'E TEŞEKKÜRElif Yıldırım'ın kızı Gülenay Yıldırım ise annesinin 1 yıldır ciddi rahatsızlığı olduğunu söyleyerek, "Yürüyemiyor ve Alzheimer hastası olduğu için unutkanlığı var. Büyük zorlukla yaşıyor. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Semih başkanımız bugün bizleri çok mutlu etti. İlgilerinden dolayı başkana çok teşekkür ediyorum. Bizden desteğini esirgemiyor" diye konuştu.Başkan Esen, daha sonra evin etrafında incelemelerde bulunarak, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Elif Yıldırım, evinin tadilatı süresince kızı Gülenay Yıldırım'ın yanında kalacak. Konyaaltı Belediyesi ekipleri de kısa sürede Elif Yıldırım'ın evinde gerekli düzenlemeleri yaparak, teslim edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------Evin içinden detay görüntülerYaşlı kadının detay görüntüleriBelediye Başkanı ile yaşlı kadın arasında diyalogBaşkanın konuşmasıKızının konuşmasıDetaylar

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: ANTALYA =============================

KOVANIN İÇİNDE YAKTIKLARI ATEŞ 1 İŞÇİYİ ZEHİRLEDİ, 3 İŞÇİ HASTANELİK OLDU

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, ısınmak için soba kovasının içinde ateş yakan Afganistan uyruklu 4 işçi, konteyner evde baygın bulundu. 1 işçinin zehirlenme sonucu yaşamını yitirdiği belirlenirken, 3 işçi ise hastanede tedaviye alındı. Olay, TEM yolunun Hendek mevkisinde bulunan dinlenme tesisi yakınındaki konteyner evde meydana geldi. Dinlenme tesisinde araç yıkayan 4 işçi, dışarıda ısınmak için soba kovasının içinde ateş yaktı. İşçiler, kovanın içinde közlerin kalmasının ardından kovayı içeri aldı. İşçiler, gece uyurken, bugün öğlen olmasına rağmen haber alamayan arkadaşları, konteyner eve geldi. Afgan işçileri baygın gören arkadaşları, 112 Acil Servis'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Müdahalede bulunulan 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı, incelemelerde bulundu. İşçilerin çalıştığı işletmenin sahibi, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yerinden görüntüler

HABER: Güven HASBAŞ/SAKARYA, =============================

MUĞLA'DA 'EVLİLİK AFFI' DÜZENLEMESİ İDDİASINA TEPKİ MUĞLA'da sivil toplum kuruluşları (STK) üyeleri, 'evlilik affı'na yönelik hazırlandığı belirtilen tasarıyı eleştirdi. Açıklamayı yapan Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Bulut, "Amaç gerçekten kız çocuklarını korumak ve mağdur olmalarını engellemekse, neler yapılabileceğini kadın ve çocuk örgütleri yıllardır haykırmakta. Faillerin değil, çocukların mağduriyetlerini önlemek elinizde. İstismarcıları affetmek yerine çocukları koruyacak önlemleri hayata geçirin" dedi.

Nafaka Hakkı Kadın Platformu ve TCK 103 Kadın Platformu temsilcileri bugün, 'evlilik affı'na yönelik hazırlandığı kaydedilen tasarıyla ilgili görüş belirtmek için Eğitim- Sen Muğla Şube Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Açıklama yapan Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Bulut, "Bu düzenlemeyi yapma gerekçesi olarak küçük yaşta istismar edilmiş ve evlendirilmiş kız çocuklarının, suç olan bu eylemi gerçekleştiren erkeklerin hapse girmesi sonucunda çocuklarıyla birlikte ortada kalmaları ve mağdur olmaları gösterilmektedirö dedi.

Bulut, "Çocukları korumakla yükümlü devletin, veri dahi paylaşmadan böyle bir gerekçeyle çocukların cinsel istismarını meşrulaştırmaya çalışmasını, akıl ve vicdan dışı buluyoruz. Amaç gerçekten kız çocuklarını korumak ve mağdur olmalarını engellemekse, neler yapılabileceğini kadın ve çocuk örgütleri yıllardır haykırmakta. Faillerin değil, çocukların mağduriyetlerini önlemek elinizde. İstismarcıları affetmek yerine çocukları koruyacak önlemleri hayata geçirin" diye konuştu.

Milletvekillerini tasarının yasalaşmaması için gerekeni yapmaya davet ettiklerini belirten Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evlenme ehliyeti olmayan kız çocuklarını çocuk yaşta evlendiren ailelerin ve ihbar yükümlülüğünü yerine getirmeyerek buna göz yuman kişi ve resmi otoritelerin cezalandırılması gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu'nda, 15 yaş altı çocukların cinsel davranışa rızasının söz konusu olamayacağının açıkça belirtilmesi, erken yaşta ve zorla evlendirmenin suç olarak düzenlenmesi, evlilik yaşının her koşulda 18'e çıkartılması gerekmektedir. Bunların hiçbir boşluk ve yorum farkına yer bırakmayacak şekilde, yasalara dahil edilmesi gerekmektedir. Tüm milletvekillerini tasarının yasalaşmaması için gerekeni yapmaya başta tüm kadınlar olmak üzere basın ve medya kuruluşlarını ayrıca kamuoyunu konunun takipçisi olmaya çağırıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Basın açıklamasından görüntü-Kadınların slogan atması-Kadınların taşıdıkları dövizlerden görüntü

Haber-Kamera: Ergün TOS/ MUĞLA, =============================

MALATYA'DA KAPANAN 226 MAHALLE YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Malatya'nın yüksek kesimlerimde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 226 mahalle yolu ulaşıma açıldı.Malatya'da son günlerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, karayollarında buzlanmaya neden olurken, 226 mahalle yolu ise ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı. Şehirlerarası yollar ile kent merkezinde de tuzlama çalışması yapıldı. Karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla öğleden sonra kapanan 226 mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Karla mücadele ekipleriKarla kaplı yollarAçılan yollarGece ve gündüz yol çalışma görüntüsüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA =============================

ÇANAKKALE-ÇAN YOLUNDA KAR YAĞIŞI

ÇANAKKALE'de etkili olan poyrazın ardından bazı bölgelerde kar yağışı da başladı. Çanakkale- Çan yolunda, kar yağışı nedeniyle kar küreme çalışması yapılıyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kar yağışının olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Çanakkale-Çan karayolunda kar yağışından görüntü-Çanakkale-Çan karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışmasından görüntü-Burak Gezen anons.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, =============================

ADIYAMAN'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 2 YARALI

ADIYAMAN'da, kafa kafaya çarpışan 2 otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda ilerleyen Yusuf Uslu yönetimindeki 44 DC 595 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İrfan Töken yönetimindeki 44 KT 138 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücüler ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Olay yeri-Kazaya karışan otomobiller-İtfaiye ekiplerin yaralıları çıkartması-İtfaiye ve polis ekiplerin çalışması-Yaralılar ambulanslara bindirilmesi-Çevrede toplanan vatandaşlar-Otomobillerden yola savrulan parçalar-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)=============================

SAKARYA'DA 2 ÇOCUK SOBADAN ZEHİRLENDİ

ADAPAZARI'nda, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 çocuk tedavi altına alındı.

Adapazarı Hızırtepe Mahallesi Dalyan Sokak'ta akrabalarının evinde bulunan 2 kardeş sobadan sızan gazdan etkilendi. Durumu fark eden akrabalarının ihbarı üzerine 112 Acil ekipleri geldi. Yapılan ilk müdahale sonrası isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-112 ekibinin olaya gitmesi-Olay yeri detay-Hastane acil noktası detay

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA, ============================

BAKAN PAKDEMİRLİ, İSTİKLAL MARŞI'NIN ŞAİRİ MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA PROGRAMINA KATILDI İZMİR'de AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen, 'İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u' anma programına katılan Bakan Bekir Pakdemirli, "Bu coğrafya dertli olmasına rağmen 2 trilyon dolar gayri safi milli hasıla etrafında dönüyor. 21 trilyon dolarlık zenginliğin ortasında oturuyoruz. 21. yüzyılda Türkiye, mutlaka sizler sayesinde dünyanın ve bölgenin zenginliğinden ve refahından daha fazla pay almaya aday bir ülkeö dedi.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı, İstiklal Marşı'nın yazarı olan Mehmet Akif Ersoy'u anmak için Alsancak Mahallesi'nde bulunan Tarihi Havagazı Fabrikası'nda bir araya geldi. Programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ensar Topçu, AK Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Eyüp Kadir İnan ve çok sayıda partili katıldı. Partili genç kız ile fotoğraf çektirdikten sonra konuşan Bakan Pakdemirli, "!Mehmet Akif Ersoy gibi bir şahsiyeti anmaya çalışan, anlamaya uğraşan bu gençlikten Allah razı olsun. O, istiklalimizi ihya, istikbalimizi inşa eden bir vatan şairidir. O, medeniyetimizin banisi, mukaddesatımızın hamisi aziz bir şahsiyettir. Elbette ki bizimki Akif'in kadrini takdir etmek değildir. En fazla, kadirşinaslık etmek ve minnetimizi ifade etmek kabilinden bir gayrettir. Akif'imizin her konuda, her durumda söyleyeceği sözü vardır. Elbette bu ortamda da okunabilecek sayısız şiiri vardır. Ancak bir şiir erbabının yanında susmak usuldendirö dedi.

Konuşmasında Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ile ilgili bilgi de paylaşan Pakdemirli, "22 Aralık 1893'te Halkalı Baytar ve Ziraat Mektebi adını taşıyan Veteriner Fakültesi'nden birincilikle mezun olarak bugün veterinerlik ve ziraat okuyan öğrenci kardeşlerimizin de üstadı oluyordu. İlk memuriyeti de bizim Bakanlığımızdaydı. Orman, Maden ve Ziraat Bakanlığı'nda Beşinci Veteriner İşleri ve Hayvan Islahı Şubesi'nde memurluğa başladı. Bizim nezaretimize, yani Bakanlığımıza bağlı olarak, yaklaşık yirmi yıl memuriyet yaptı, Bakanlık adına seyahatler ve hizmetler yaptı, zaman zaman da ek görevler yüklendi.ö ifadelerini kullandı.

'HİÇ KÜSMEDEN ÇALIŞTIM'Konuşmasında 15 yıldır partide önemli bir görev almadığını belirten Pakdemirli, "Aranızdan çıkmış bir arkadaşınızım. Son 15 yıldır partide önemli bir görev almadım ama hep çalıştım. Sahada oldum. 2011 yılında aday oldum. Listede Hamza Dağ milletvekilimiz 5'inci, ben de 6'ncı sıradaydım. Ben onu arkadan ittim. O milletvekili seçildi. Ama o beni yeterince çekemedi, milletvekili seçilemedim. Çalışmaya devam ettim. AK Parti üyeliği en önemli, en şerefli göreviniz. Diğer bütün görevlerin hepsi geçici. Son seçimlerde aday adayı oldum listelerde yer alamadım ama asla küsmedim. Çıktım geldim İzmir'e ve seçimin son gününe kadar sahada milletvekili aday arkadaşların yanında yer aldım, onlarla çalıştım. 'Niye yaptın?' diyebilirsiniz. Çünkü bazen politikada 'ben yoksam kimse yok' diyorlar. Bazıları havlu atıyor. Ben 'bu hoş sedanın sürmesi lazım' dedimö diye konuştu.

'KARALAR BAĞLAMAYACAĞIZ AMA İSTİKLAL HARBİNİ DE UNUTMAYACAĞIZ'Türkiye'nin dertli bir coğrafyada olduğunu, 21'inci yüzyılda kendilerinin yavaş yavaş görevi gençlere teslim edeceklerini belirten Bekir Pakdemirli, şunları söyledi: "Buna az bir zaman kalmışken, geleceğe de umutla, ışıkla bakıyor olmamız lazım. Bu coğrafya dertli olmasına rağmen 2 trilyon dolar gayri safi milli hasıla etrafında dönüyor. 21 trilyon dolarlık zenginliğin ortasında oturuyoruz. 21'inci yüzyılda Türkiye mutlaka sizler sayesinde dünyanın ve bölgenin zenginliğinden ve refahından daha fazla pay almaya aday bir ülke. Biz yan yana, bir olursak bu işlerin hepsi hallolacak. Bu salonda Mehmet Akifler, idealist ve parlayan gençler görüyorum.ö

'SÖZ İSTİYORUM HAVLU ATMAK YOK'Daha sonra salondaki gençlere seslenen Pakdemirli, "Söz istiyorum asla havlu atmak yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın peşinden ölümüne gitmeye var mısınızö diye sordu. Bunun üzerine salondakiler, "Varız" diye karşılık verdi. Gençlerin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini ifade eden Pakdemirli, "Karalar bağlamayacağız ama istiklal harbini de unutmayacağız. Askeri darbeleri, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, 15 Temmuz'u unutmayacağızö dedi. Program, konuşmalarla devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Bakan Bekir Pakdemirli'nin katıldığı programdan görüntü-Salondaki kalabalıktan görüntü-Bakan Bekir Pakdemirli'nin konuşması-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ============================

ÇANKIRI'NIN 8 İLÇESİNDE EĞİTİME 'KAR' ENGELİ ÇANKIRI'nın 8 ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, il genelinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Atkaracalar, Eldivan, Çerkeş, Orta, Kurşunlu, Şabanözü, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak. Belirtilen ilçelerde, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Haber: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, ============================

ISPARTA'DA 6 İLÇEDE OKULLAR KAR NEDENİYLE TATİL EDİLDİ

ISPARTA'da devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 6 ilçenin tamamında, 2 ilçenin ise taşımalı eğitim yapılan okullarında ve bazı köylerinde eğitime ara verildi.Isparta'da dün gece başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezi, belde ve köyleriyle Şarkikaraağaç, Eğirdir, Gelendost, Senirkent, Uluborlu ve Yenişarbademli ilçelerinin merkez, belde ve köylerinde, Yalvaç ilçesinin taşımalı eğitim yapan okulları ile belde ve köylerdeki okullarda, Sütçüler ilçesinin ise Kesme ve Kasımlar köylerindeki okullarda 7 Ocak Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ============================

VALİ TUTULMAZ: HER ALANDA ÇABA GÖSTERİYORUZ Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, jandarma ve polisin geçen yıl yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verirken, "İddiamız Afyonkarahisar'ın en huzurlu illerden birisi olması. Her alanda çaba gösteriyoruz" dedi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, 2019 yılında jandarma ve emniyet görev alanlarında güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız da hazır bulundu. Emniyet ve asayişin toplumun olmazsa olmaz ihtiyaçlarından birisi olduğunu söyleyen Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar'ın asayiş ve huzurun en iyi olduğu illerden biri olduğunu kaydetti. Vali Mustafa Tutulmaz, "2018 yılında toplamda 21 bin 695 olay yaşanırken, 2019 yılında 22 bin 368 olay yaşanmıştır. Asayiş olaylarında ise 2018 yılında 19 bin 809 olay yaşanırken, 2019 yılında bu rakam 20 bin 254 olmuştur. Terör olaylarına baktığımızda yüzde 40'lık bir azalış söz konusu. Trafik olaylarında yine yüzde 4'lük azalış var. Yıl boyunca yapılan başarılı operasyonları basınla paylaştık. 2019 yılında 188 basın açıklamasıyla basını bilgilendirdik" dedi.Asayiş olaylarına ilişkin ayrıntılı bilgiler aktaran Vali Mustafa Tutulmaz, "Kişilere karşı işlenen tehdit, hakaret, taciz gibi olaylarda yüzde 4'lük bir artış var. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda toplamda yüzde 9 bir azalış var. Millete karşı işlenen suçlarda yüzde 10 azalış, kabahatlerde yüzde 4 artış, aydınlatılan olaylarda yüzde 5'lik artış, faili meçhullerde yüzde 16'lık azalış, kasten öldürme olayları toplamda 21 iken 29 olmuş, cinsel taciz ve taciz olaylarında yüzde 14'lük bir artış var. Hayvan hırsızlığında yüzde 52 azalış, evden hırsızlık olaylarında yüzde 20, iş yerinden hırsızlık olaylarında yüzde 8'lik azalış var. Haberleşme ve enerji nakil kablosu çalınması olaylarında yüzde 58'lik azalış mevcut. Otodan hırsızlık olayları yüzde 25 azaldı. Kapkaç- yağma olayları yüzde 8, yankesicilik olaylarında yüzde 60 azalma söz konusu" diye konuştu.

SİLAH VE KESİCİ ALETLER ELE GEÇİRİLDİAsayiş olaylarında yapılan başarılı operasyonlarda ele geçirilen malzemeler hakkında da bilgiler veren Vali Mustafa Tutulmaz, şunları söyledi: "Bu yaşanan olaylarda ele geçirilen malzemelere bakıldığında ise tabanca sayısı 282'ye ulaşmış, yüzde 38'lik bir artış var. Av tüfeği 490. 2018'e göre yüzde 23'lük bir azalış var. Kurusıkı tabancada da yüzde 11'lik artış var. Afyonkarahisar'da bıçak ve diğer kesici alet taşımada bir alışkanlık var. Son 2 yılda yapılan çalışmalar ile bu oran azaltıldı. Yüzde 49'luk bir azalış var."

KAÇAKÇILIK OLAYLARINDA DA ÖNEMLİ BİR BAŞARI VARKaçakçılık olaylarında önemli başarılar elde edildiğini söyleyen Vali Mustafa Tutulmaz, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığıyla yasa dışı ekim olaylarında yüzde 7'lik yakalama artışı, organize suçlarda yakalama oranında yüzde 17'lik artış, silah ve mühimmat kaçakçılığında yakalama olaylarında yüzde 75 artış, petrol piyasası kanuna muhalefetten yakalama olaylarında başarı oranında yüzde 28'lik bir artış var. Akaryakıt kaçakçılığı, tabanca, av tüfeği yakalama olaylarında önemli başarılar elde edildi" dedi.

YOL ARAMALARINDA DAHA ÇOK SKUNK ELE GEÇİRİLDİElde edilen uyuşturucu madde miktarları hakkında bilgi veren Vali Tutulmaz, "Bilhassa esrarda ele geçirilen artış oranı yüzde 595. Uyuşturucu ile ilgili bu oranların çoğunluğu yol üzerinde geçen araçlarda yapılan incelemeler ve kaçak ekimlerle ilgili tespit edilen miktarlardır. Ecstasy ele geçirilmesi olaylarında yüzde 30'luk artış, sentetik ecza yakalanmasında yüzde 95'lik azalış var. Tarihi eser kaçakçılığında yüzde 28 artış, izinsiz haşhaş ekimlerinin yakalanması olaylarında yüzde 69'luk artış, skunk uyuşturucu maddesini yol üzeri aramalarda bu yıl çok fazla yakaladık. Bu yakalama olaylarında yüzde 2426'lık bir artış var. Eroin yakalanmasında da yüzde 154'lük artış söz konusu" diye konuştu.

'UYUŞTURUCU İLE KARALI MÜCADELEMİZ SÜRECEK'Uyuşturucuyla mücadelenin süreceğini kaydeden Vali Tutulmaz, şunları söyledi: "Uyuşturucuyla mücadelede kararlı bir duruş sergiliyoruz. Bu rakamlarda ilimizi doğrudan etkileyen operasyonlar ve yol üzerinden geçerken yapılan operasyonlara ilişkin bilgiler mevcut. Doğrudan etkileyen operasyonlar özellikle sokak satıcılarına yönelik olanlar. Bugüne kadar jandarma ve emniyetimiz sokak satıcılarına yönelik başarılı çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalardan elde ettiğimiz sonuçlar başarılı bir yol aldığımızı gösteriyor. 2020 yılında da kararlı tavrımız devam edecek."

TRAFİK KAZALARITrafik durumuyla ilgili verileri de paylaşan Vali Mustafa Tutulmaz, "2019 yılı rakamlarına bakıldığında, ölümlü kaza sayısı jandarma bölgesinde 18 iken, 11'e düşmüş, yüzde 39'luk bir azalma var. Emniyet bölgesinde 26 iken, 19'a düşmüş, yüzde 27'lik bir azalış var. Toplamda ise 44 olan rakam, 30'a düşmüş, yüzde 32'lik bir azalma söz konusu. Yaralamalı kaza sayısında ise jandarma ve emniyet bölgesinde toplamda yüzde 6'lık bir azalış var. Ölü sayısı ise 2018 yılında 83 iken 2019 yılında 41'e düşmüş. Yüzde 35'lik azalış mevcut. Yaralı sayısında da toplamda yüzde 8'lik bir azalış var. Kontrol edilen araç sayısında yüzde 46'lık, ceza uygulanan araç sayısında yüzde 39'luk, trafikten men edilen araç sayısında yüzde 22'lik artış, alkolden işlem yapılan sürücü sayısı 2018'de 958 iken, 2019'da 1398 olmuş. Burada da yüzde 46'lık artış var. Sürücü belgesi alınan sürücü sayısında toplamda yüzde 25 azalış var. 2020 yılında da çalışma ve gayretlerimiz devam edecek. İddiamız Afyonkarahisar'ın en huzurlu illerden birisi olması. Her alanda çaba gösteriyoruz. Son 2 yılda eğlence ve düğünlerde silahla havaya ateş açılmasının azalması gibi olumsuz olan her durumda çalışmalarımız devam edecek."Vali Mustafa Tutulmaz konuşmasının ardından soruları yanıtladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Basın toplantısından detayAfyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın gazetecilere yaptığı açıklama

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Kaynak: DHA