DHA YURT BÜLTENİ - 1

ŞEHİT PİYADE ER IŞIK'IN CENAZESİ TOKAT'A GETİRİLDİ

ŞIRNAK'ta görev yaparken, 3 ay önce Irak'a giden ve Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi, İstanbul'da İkitelli Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi. Şehit Işık'ın ailesi de aynı uçakla Tokat'a geldi. Şehidin cenazesini havalimanında Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, il protokolü ve şehidin yakınları karşıladı.

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi, Almus Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, Almus Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Işık 'ın cenazesi bugün saat 11.00'de Almus ilçesine bağlı Cihet köyünde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

FETHİYE'DE KAÇAK GÖÇMEN FACİASI: 8 ÖLÜ, 7 KAYIP - (ek)

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, kaçak göçmenlerin lastik botunun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişi yaşamını yitirdi. Kaçak göçmenlerin sudan çıkarılan cansız bedenleri, Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi. Kayıp 7 göçmen için arama- kurtarma çalışması yürütülüyor.Kızılada açıklarında, önceki gün saat 01.30 sıralarında, içinde yaklaşık 15 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun batmak üzere olduğu, Sahil Güvenlik'e ihbar edildi. Bunun üzerine bölgeye dalış timi; 3 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik uçağı ve Sahil Güvenlik helikopteri ile sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de başlatılan arama- kurtarma faaliyetlerine destek verdi. Lastik botun battığı belirlenirken, Fethiye'nin 5,5 deniz mili açıklarında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cansız bedenler, Sahil Güvenlik botuna alınıp, Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi. Burada sağlık ekiplerince gerekli incelemeleri yapılıp, raporları hazırlanan 8 kaçak göçmenin cansız bedeni, ceset torbalarına konuldu. Ölen kaçak göçmenlerin işlemleri sürdürülürken, Sahil Güvenlik personelinin eldiven ve maske taktığı görüldü.Öte yandan kayıp olduğu değerlendirilen 7 kaçak göçmen için arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

ÇORUM'DA YANGIN: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 9'U ÇOCUK 15 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ ÇORUM'da, apartman dairesinde çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 9'u çocuk 15 kişi hastanede tedaviye alındı.Akkent Mahallesi 2'nci Cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın birinci katında Nafiz Kaymak'a ait dairede dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman kısa sürede tüm apartmanı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri bir üst katta bulunan ve dumandan etkilenen, 9'u çocuk 15 kişiyi itfaiye aracının merdiveniyle kurtardı. Dumandan etkilenen 15 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangının ardından içeri giren ekipler, Nafiz Kaymak'ın cansız bedenine ulaştı.Yangını haber alarak olay yerine gelen Kaymak'ın çocukları, "Babamız nerede" diye yetkililere sordu. Polis ve itfaiye ekiplerinin uzun süre acı haberi veremediği Kaymak'ın çocukları, daha sonra babalarının öldüğünü öğrenince göz yaşlarına hakim olamadı. Kaymak'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ERZİNCAN'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 16 YARALI ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Erzincan- Sivas karayolunun 85'inci kilometresinde Refahiye ilçesi Altköy köprülü kavşağında meydana geldi. Ağrı'dan İzmir'e giden Muhammet Nuri Şan (57) yönetimindeki Lider Doğu Anadolu firmasına ait 55 JG 006 plakalı yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otobüsteki yolculardan 16 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradan da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

'SOL TARAFTAKİ YOLCULAR, SAĞDAKİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ'Kazanın bir anda yaşandığını söyleyen yolcular, "Refahiye yakınlarında hava karlıydı. Birden otobüs sağa kaydı, bariyere vurdu, yan yattı. Sol taraftaki yolcular, sağdakilerin üzerine düştü. Altta kalanları çıkarmaya çalıştık. Bizi çıkardılar, biraz yaralı vardı. Nasıl olduğunu anlayamadık, çok ani oldu" ifadelerini kullandı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARDA MAHSUR KALAN ÇOBAN VE KEÇİ SÜRÜSÜ KURTARILDI

ANTALYA'nın Elmalı ilçesi Kocayatak mevkiinde kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü, belediye ekiplerince kurtarıldı.Elmalı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Büyük Söğle Mahallesi Kocayatak mevkiinde yollar kar nedeniyle kapandı. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu bölgede çobanlık yapan Mükerrem Kızılkaya, eşi Aysun Kızılkaya ve keçi sürüsü mahsur kaldı. Mükerrem Kızılkaya'nın cep telefonuyla durumu bildirmesi üzerine Elmalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı. İş makineleriyle 17 kilometrelik yol açılarak mahsur kalan Mükerrem Kızılkaya ve eşi kurtarıldı.Mükerrem Kızılkaya yaptığı açıklamada, "Kocayatak mevkiinde hayvan otlattıyorduk. Yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldık. Çadıra sığınarak ekiplerin gelmesini bekledik. Ekipler hızlıca yolu açarak bize ulaştı. Sıkıntı yaşamadık bölgeden ayrıldık" dedi.

SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN KADIN ÖLDÜ

MUĞLA'da ısınmak için yaktığı kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Çiçek Akan (84), yaşamını yitirdi.Olay, Menteşe ilçesinin Hacırüstem mahallesi Hisar sokakta meydana geldi. Dün akşam saatlerinde eve gelen Duran Akan, annesi Çiçek Akan'ı yerde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Çiçek Akan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenilen Akan'ın ölümüyle ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

ERZİNCAN'DA KAR VE TİPİ SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI ERZİNCAN'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. Erzincan- Sivas karayolu Sakaltutan geçidinde zorlu kış şartlarına rağmen zincirsiz yola çıkan ağır tonajlı araçlar, sorun yaşadı.Erzincan'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar ve tipi, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane karayollarında ulaşım olumsuz etkiledi. Erzincan-Sivas karayolu 40'ıncı kilometresindeki Sakaltutan Geçidi'nde, ağır tonajlı araçların zincirsiz yola devam etmesine izin verilmedi. Trafik ekipleri, Erzincan yönünden Sivas istikametine giden yolcu otobüsü, TIR ve kamyonların sürücülerine uyarılarda bulundu. Karayollarına bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışması süresince ağır tonajlı araçlar bekletildi. Kar sonrası bazı TIR'lar makas yaparak kaydı. Akşam saatlerinde çok sayıda kaza meydana geldi. Etkisini gittikçe artıran yağış, beraberinde tipi ve buzlanmaya neden olurken, kara hazırlıksız yakalanan sürücüler araçlarını kontrol etmekte zorlandı. Sakaltutan bölgesinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

ESKİ EŞİNİN BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI ÖLDÜRDÜ

KONYA' nın Seydişehir ilçesinde Özlem G., boşandığı eşinin birlikte yaşadığı ileri sürülen Aynur Süngülü'yü tabanca ile vurarak öldürdü.Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıseyitali Mahallesi 153065 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Özlem G., İstanbul'dan boşandığı eşi Tufan K.'nın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine geldi. Özlem G.'ye kapıyı Süngülü'nün kızı açtı. Eve giren Özlem G., yanında getirdiği tabanca ile Süngülü'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahele sonrası Aynur Süngülü'nün öldüğünü tespit etti. Süngülü'nün cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis, olay yerinden otomobille kaçan Özlem G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

TORBALI'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, BİR POLİSİN YARALANDIĞI OLAYDA 3 ZANLI TUTUKLANDI

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile Doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren 30 yaşındaki Enver Yıldız ve Yıldız'a yardım ettiği ileri sürülen 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Torbalı ilçesinde, geçtiğimiz pazar günü saat 21.30 sıralarında Enver Yıldız, yüzüne maske takıp İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park'ın evinin zilini çaldı. Kapının açılmasının ardından evdekilere sakin olmalarını söyleyen Yıldız, Mehmet Fuat Park'a kasanın yerini sordu. Olumsuz yanıt almasının ardından saldırdı. Yaşanan boğuşma sırasında tabancasını ateşleyerek, Mehmet Fuat Park'ı yaraladı. Daha sonra eşi Vildan Park'tan (51) 500 TL alıp, kaçtı. Olay yerinden hızla uzaklaşan Yıldız, 700 metre mesafede, aracında bekleyen Dr. Harun Gülcemal'in yanına geldi. Para istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Gülcemal'e, "Öyleyse evine gidelim, oradan al" dedi. Silah zoruyla Gülcemal'i evine götüren Enver Yıldız, para ve değerli eşyaları istedi. Ancak doktorun eşi Hatice Gülcemal, direnmek istedi. Yıldız tabancasını yeniden ateşleyerek, Hatice Gülcemal'ı da vurdu. Doktor Harun Gülcemal'i en yakın ATM'ye götürerek, 1500 TL çektirip, aldı. Hatice Gülcemal ve Mehmet Fuat Park, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ise Enver Yıldız'ın peşine düştü. Bulunduğu yer tespit edilen Yıldız, çatışmaya girdiği polislerden Yaşar Kahırlı'yı başından vurarak ağır yaraladı. Daha sonra saklandığı Atatürk Mahallesi'ndeki evde polis tarafından sırtından vurularak yakalandı.

ENVER YILDIZ VE 2 KİŞİ TUTUKLANDICinayet Büro Amirliği'ne götürülen Yıldız'ın ifadesinde, olay sırasında uyuşturucu hapın etkisinde olduğunu öne sürüp, suçunu itiraf ettiği belirtilerek, "Diyarbakır'dan birkaç gün önce Buca ilçesine geldim. Daha sonra Gaziemir'e geçtim. Buradan Torbalı'daki arkadaşlarımın yanına geçtim. Param kalmadı, cinayetleri para için işledim. Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum" dediği öğrenildi.Enver Yıldız'ın sorgu sırasında, "Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyerek, sinir krizi geçirdiği belirtildi. Enver Yıldız ile ona yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ANNE, KIZI VE TORUNU ADLİYEDE

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, Şükrü Gökbudak (39) babası ile tartışan N.E. ve G.Ö. ile karşılaşınca aralarında kavga çıktı. Kavgada dövülen anne-kız ve 15 yaşındaki torun tarafından dövülen Gökbudak yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan anne, kız ve torun jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildi.Olay, 01 Ocak 2020 günü saat 16.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Alemşah köyünde meydana geldi. Köyde oturan Ender Gökbudak'ın hayvanları bir tarlaya girdi. Gökbudak hayvanlarının yanına giderken, tarla sahibi G.Ö ve kızı N.E ile karşılaştı. Bu sırada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmadan kısa süre sonra N.E. ve G.Ö., bu kez de Gökbudak'ın oğlu Şükrü Gökbudak'ın olay yerine gelmesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine anne G.Ö ve kızı N.E ve N.E'nin kızı olan 15 yaşındaki E.E, Şükrü Gökbudak'ı darbetti. Başına darbe alan Gökbudak yaralandı.Olayı gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Şükrü Gökbudak Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gökbudak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şükrü Gökbudak'ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Jandarma ekipleri, olayla ilgili anne G.Ö, kızı N.E ve torunu E.E'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler dün öğle saatlerinde Ezine Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden anne G.Ö ifadesinde, Şükrü Gökbudak ile babası Enver Gökbudak yüzünden tartıştıklarını, babasının hayvanlarının kendi arazilerinde otlatmasından dolayı aralarında tartışma çıktığını söyledi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle de Şükrü Gökbudak ile birbirlerine vurduklarını ifade ederek pişman olduğunu söyledi.Dövülerek öldürülen Şükrü Gökbudak'ın (39) cenazesi ise dün Ezine'nin Alemşah köyünde kılınan öğle namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

KAÇAK İÇKİ İÇTİĞİ İLERİ SÜRÜLEN AVUKAT HAYATINI KAYBETTİ

İZMİR'in Konak ilçesinde, kaçak içki içtiği ileri sürülen Caner Dumanoğlu (48), fenalaşması sonucu hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Dumanoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Dumanoğlu'nun avukat olduğu ve 7 dosyadan aranması olduğu öğrenildi.Olay, Kahramanlar Mahallesi 1420. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2'nci katında yaşandı. Bir süredir evinde kaçak alkol ürettiği iddia edilen Caner Dumanoğlu, içki içtikten sonra fenalaştı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine, Dumanoğlu'nun evine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansa alınan Dumanoğlu, evinin yakınında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Dumanoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Dumanoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirlenecek. Öte yandan, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, Caner Dumanoğlu'nun avukat olduğu, bir süredir mesleğini yapmadığı ve 7 dosyadan aranması bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

İKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 5 AĞIR YARALI

İZMİR'in Konak ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.Kaza, bugün sabah saat 06.00 sıralarında Doktor Refik Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 35 DD 5672 ile 35 Y 6305 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı. Kazada 5 kişi ağır yaralanırken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Ambulanslara alınan yaralılardan 2'si Alsancak Nevvar - Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, diğer 3 yaralı ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavisi süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAMYONETİN ÜZERİNDEN GEÇTİĞİ HAMZA AĞIR YARALANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arıza yapan kamyonet, itildiği sırada sokakta oynayan 6 yaşındaki Hamza Alpyörük'ü ezdi. Ağır yaralanan Hamza, hastanede tedaviye alındı.Olay, İnegöl ilçesindeki Orhaniye Mahallesi, Uncu Sokak'ta meydana geldi. Arıza yapan 20 SF 404 kamyoneti çalıştırmak için sürücüsü, çevredekilerden yardım istedi. Çalıştırılmak için itilen kamyonet, sokakta oyun oynayan Hamza Alpyörük'ü ezdi. Kamyonun altında kalan çocuğu fark edenler durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan çocuğu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan küçük çocuk daha sonra ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ALEV ALAN TİNERİN KIYAFETİNE SIÇRAMASIYLA TUTUŞAN İŞÇİ, AĞIR YARALANDI KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, işçi İsmail Bozdemir, atölyede çalıştığı sırada yanındaki tinerin alev alarak kıyafetine sıçraması sonucu ağır yaralandı.Olay, öğlenden sonra Gediz Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Demir doğrama atölyesinde işçi olan İsmail Bozdemir'in, iddiaya göre çalıştığı sırada yanındaki tiner bir anda alev aldı. Sıçrayan alevler Bozdemir'in kıyafetlerini tutuşturdu. Atölyeden çıkan Bozdemir, koşarak çevredekilerden yardım istedi. Akaryakıt istasyonuna doğru ilerleyen Bozdemir'i görenler, müdahale etmek için yanına gitti. Akaryakıt istasyonu çalışanları, ellerindeki sularla müdahalede bulunup, Bozdemir'i alevlerden kurtardı.

VÜCUDUNUN YÜZDE 70'İNDE YANIK OLUŞTUİhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Bozdemir'in vücudunda yüzde 70 oranında yanık oluştuğu belirlendi. Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozdemir, ardından İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bozdemir'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURDUR'DA, AFGANLAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI BURDUR'da, kız meselesi nedeniyle Afgan uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada Nasır Sarwarı'yı (21) karnından ve boynundan bıçakladı.Olay, dün saat 21.00 sıralarında Burdur merkez Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada, Afganistan uyruklu Nasır Sarwarı, kimliği henüz belirlenemeyen vatandaşıyla tartıştı. Olayın büyümesi üzerine çıkan kavgada Nasır Sarwarı, boynundan ve karnından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Sarwarı, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Diğer yandan olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, üç gencin tartıştıkları daha sonra bir kişinin Nasır Sarwarı'yi önce boynundan sonra karın bölgesinden bıçaklayıp kaçtığı görülüyor.

KAYIP ÇİFTÇİ ALİ KAÇAR'IN AİLESİ UMUTLA BEKLİYOR

MERSİN'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 12 gün önce kaybolan Ali Kaçar'ın (63) arama çalışmalarına hava şartları nedeniyle ara verildi. Kaçar'ın ailesi umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.Mersin-Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık günü çiftçi Ali Kaçar ile beraberindeki 3 arkadaşı, yoğun kar yağışı nedeniyle kayboldu. İhbar üzerine bölgede jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama çalışması başlattı. 3 kişi bulunurken, Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Kaçar için yürütülen ancak yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilen arama çalışmaları, önceki gün yeniden başlatıldı. Ancak elverişsiz hava nedeniyle çalışmalar yeniden durduruldu.Ali Kaçar'ın eşi Durdu Kaçar (64), eşiyle son olarak kaybolduğu gün öğle saatlerinde telefonda görüştüğünü belirterek, "Yaylada olduğunu söylemişti. Daha sonra aradığımda telefonu kapalıydı. Kendisine ulaşamadım. Daha sonra karakoldan aradılar ve muhtarla gidip ifade verdik. Devletimize güveniyoruz. Ekiplere teşekkür ederiz, zor şartlarda arıyorlar. Ben eşimin eve geri döneceğine inanıyorum. Umudumuzu yitirmedik. Ama devletimizden daha çok imkan ve görevliyle arama yapmalarını istiyoruz. Eşim biran önce bulunsun. Ben bunu istiyorum" dedi.

'BÖLGEYİ İYİ BİLİYOR'Babasının kaybolduğu bölgeyi iyi bildiğini söyleyen kızı Fatma Kaçar ise, "Biz babamın sağ olduğuna inanıyoruz. Çevremizdeki insanlar babamın sağ olabileceğine inanıyor, biz de inanıyoruz. Fazla süre geçmeden babamın bir an önce bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

ALEVİ AİLELERİN YAŞADIĞI 5 EVİN KAPISINI İŞARETLEYEN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, Bora Ç. (35), Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapı ve duvarlarına kırmızı renkli boya kalemiyle çarpı işareti çizerek, yazı yazdı. Jandarma tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.Olay, bu sabah ilçeye bağlı Dedeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bora Ç., Alevi ailelerin oturduğu 5 evin kapı ve duvarlarına kırmızı renkli boya kalemi ile çarpı işareti çizerek, yazı yazdı. Kapı ve duvarlarındaki çarpı işaretlerini görüp yazıları okuyan ev sahipleri, jandarmayı aradı.Hemen araştırma başlatan jandarma, aynı mahallede yaşayan şüpheli Bora Ç.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Üzerinden boya kalemi çıkan Bora Ç., Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

OSMANİYE'DE, 8 DEAŞ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

OSMANİYE'de, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 8 Suriye uyruklu gözaltına alındı. DEAŞ şüphelileri, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çatışma bölgeleri ile irtibatlı faaliyet gösteren şüphelilerin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ülkelerinde oldukları sırada terör örgütü DEAŞ içinde faaliyetleri gösterdiklerine dair bilgi elde edilen Suriyeli A.E., İ.M., H.E, Y.H., M.A., A.A., E.T.H.İ. ve M.A. kent merkezindeki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. TEM Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 8 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK OTOMOBİLDE MAHSUR KALDI

DÜZCE'de, 2 yaşındaki Yiğit Göksu kapıları kilitlenen otomobilde mahsur kaldı. Aracın camları aralanarak çocuğun hava alması sağlanırken, çilingirin kapıyı açmasıyla çocuk araçtan çıkarıldı.Olay, Düzce Çay Mahallesi Şair Nedim Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin önüne gelen Göksu ailesi, arabadan indiği sırada otomobilin kapıları kilitlendi. 2 yaşındaki Yiğit Göksu aracın içinde kaldı. Recep Göksu kapıyı açamayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi otomobilin kapısını açamadı. Vatandaşlar ise otomobilin camlarını az açarak tel vasıtası ile otomobilin kilitli olan kapılarını açmaya çalıştı. Ancak kilitlenen kapıları bir türlü açamadı.Bu sırada, anne ve babası Yiğit Göksu'yu cep telefonlarını kullanarak oyalamaya çalıştı. Olay yerine çağrılan çilingir yardımıyla kilitli kapılar açılarak, çocuk araçtan çıkarıldı. Yiğit, annesi ve babasına sarılarak kurtarılmanın sevincini yaşadı.

KIZINI TACİZ EDENİ ÖLDÜREN BABAYA 12 YIL HAPİS KAHRAMANMARAŞ'ta, kızını taciz ettiğini öne sürdüğü Tamer Çetin'i (34) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Kadir Işık (48) hakkında karar verildi. Savcı mütalaasında Işk'ın 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılıp tahliye edilmesini talep ederken, mahkeme heyeti, Işık'ı 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet, sonra 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararı duyan Işık'ın eşi Nazil Işık adliye koridorunda fenalaşırken, avukatı ve yakınları da karara tepki gösterdi.İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki lokantanın ikinci katında, 5 Haziran 2018'de, Kadir Işık, kızı Z.I.'yı (25) taciz ettiği öne sürülen Tamer Çetin'e ruhsatlı tabancasıyla ateş etti. Işık daha sonra yere düşen Çetin'e çekiçle vurdu. Gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Tamer Çetin hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kadir I. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Başlatılan soruşturmada, Kadir ışık hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşması dün görüldü.

SAVCI, TAHLİYESİNİ İSTEDİDuruşmada mütalaasını veren savcı, Tamer Çetin'in yaralı olarak kaldırıldığı hastanedeki doktor ve tanıkların ifadelerine göre Çetin'in hayati tehlikesi bulunmadığını, kan kaybının olmadığını, bacağında kırık olduğu ve yürümeye çalıştığı, ameliyat için hazırlık yapılırken birden kalbinin durduğu, Çetin'in ölümüne ise kalpte ritim bozukluğunun neden olduğunun düşünüldüğünü belirterek, toplanan deliller ve tanıkların ifadelerine göre suç vasfının değiştiğini söyledi.Yine delil ve tanık ifadelerinde Tamer Çetin'in Kadir Işık'ın ailesini sürekli tehdit ettiğini belirten savcı, "Maktulün yaşadığı İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gelmesinin maktulün tehdit fiillerinin icra aşamasına geçtiğine dair sanıkta haklı endişe meydana getirdiği, yine ülkemizde son yıllarda eski eş, eski sevgili, eş ve sevgililerin kıskançlık, ayrılmayı veya barışmanın reddini kabullenmeme ve sair sebeplerle işlediği kadın cinayetlerinin maktulün tehditleri ile büyük benzerlik gösterdiği de nazara alındığında sanığın haksız tahrik altında fiili işlediğinin kabulünün somut olaya uygun düştüğü" değerlendirmesinde bulunarak Kadir Işık'ın 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasına ve haksız tahrik indirimlerinin uygulanıp Işık'ın tahliye edilmesini talep etti.Çetin'in ailesinin avukat ise Kadir Işık'ın planlayarak adam öldürdüğünü öne sürüp 'adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

IŞIK: ÖLDÜRECEK OLSAM DEVLETTEN SÜREKLİ YARDIM İSTEMEZDİMDuruşmada son sözü sorulan Kadir Işık ise maksadının öldürmek olmadığını söyledi. Tamer Çetin'in kızını taciz edip kendisi ve ailesini sürekli tehdit ettiğini belirten, bunun için da adli mercilere gerekli başvuruları yaptığını kaydeden Işık, "Benim kastım değil konuşmaktı. Öldürme kastım olsa çekiçle biber gazını yanıma neden alayım? Öldürme kastım olsa sürekli devletten yardım istemez kafasına sıkardım. Bir baba öldürmek istese kızına adamı evine çağırtıp kafasına sıkardı. BİMER'den CİMER'e kadar şikayet etmediğim yer kalmadı. Askerde olduğum için doğumunda, cezaevinde olduğum için de nişanında yanında olmadım kızımın. Yakında düğünü olacak ve düğününde yanında olmak istiyorum. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

ÖNCE MÜEBBET SONRA 12 YIL 1 AYKadir Işık'ın avukatı da suç vasfının değiştiğini, bu nedenle müvekkilinin tahliye edilmesi gerektiğini belirtip benzer davalarla ilgili Yargıtay kararlarını okudu. Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı duruşma salonu boşalttı ve kararı salonda sadece avukatlar varken açıkladı. Mahkeme heyeti, Kadir Işık'ı önce 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimi ve duruşmadaki saygılı tavrından dolayı cezada indirime gidip Kadir Işık'ı 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Adliye koridorunda bekleyen Kadir Işık'ın eşi Nazile Işık, kararı duyunca koridorda bayıldı. Nazile Işık, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından adliyeden gözyaşları içinde ayrıldı.Davanın ardından Kadir Işık'ın avukatı Kadir Bastırmacı da açıklama yaptı. Mahkeme heyetinin ilk duruşmadan karar duruşmasına kadar tutumunu hiç değiştirmediğini söyledi. Karara itiraz edeceklerini kaydeden Bastırmacı, şöyle konuştu:

"Yaklaşık bir yıl boyunca bütün hukuki girişimlere girmiş, her hukuki yolu denemiş ancak netice alamamış bir babadan bahsediyoruz. Daha yılbaşında hükümetimiz tarafından çıkartılan yeni kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınlandı. Daha üzerinden bir gün dahi geçmemişken mahkeme heyetinin sanki kadına yönelik şiddetin önünü açarcasına, yani 'size ve ailenize karşı saldıran insanlara siz müdahale etmeyin, hukuka da başvurun, hukuk da gerekeni yapmazsa siz de gerekeni yaparsanız biz de sizi bu şekilde cezalandırırız' anlamına gelecek bir ceza ile karşı karşıya kaldık. Bu hukuk mantığı vicdanları çok derinden yaralamıştır. Müvekkilim duruşmada anlattı, kamuoyunun vicdanını derinden sarsan Münevver Karabulut cinayeti, Özgegan cinayeti, Emine Bulut cinayeti gibi cinayetlerin önüne geçebilmek adına müvekkilim kendi ailesinin önüne siper olmuş, eşi ve çocuklarını korumak için bu şahsa müdahale etmiştir. Ailesine gelmesini önlemek istemiştir ve bunun için de bir yıl beklemiştir. Çeşitli hukuki yollara başvurduktan sonra eline bir şey geçmeyince kendi hakkını kendi aramak zorunda kalmış. İstemediği bir şekilde yaralama ile kalacak iş hastanede geçen sürenin sonunda ölüm neticesi meydana gelmiş."

MALATYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTI

MALATYA'nın Darende ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu 1 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı. Polis sorgusunda şüphelinin bağlantılı olduğu belirlenen 2 adrese baskın yapıldı. Adreslerde uyuşturucu ve silah ele geçiren ekipler, 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı.İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kurdukları uygulama noktasında şüphe üzerine E.K.'yi durdurarak üstünü aradı. Yapılan aramada bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K.'nin yapılan sorgusunda bağlantılı olduğu tespit edilen 2 adrese polis tarafından operasyon düzenlendi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda, 23 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 3 şarjör ile 21 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, farklı kalibrelerde 141 av tüfeği fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör, 2 kurusıkı tabanca fişeği, 10 otomatik tüfek mermisi ve 1 uzun namlulu tüfek mermisi ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan polis M.K.'yi de gözaltına aldı. 2 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

ÇALDIKLARI MALZEMELERİ ÇEKÇEKLE TAŞITTILAR

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde girdikleri işyerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ve şüphelilerin çaldıkları malzemeleri kiraladıkları çekçek diye tabir edilen araçla taşıtmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi.Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro ekipleri trafodan kablo, otolardan akü, işyerinden hırdavat malzemesi çalınması ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Çevredeki kameraları incelemeye alan polis, güvenlik kameralarından yola çıkarak 7 farklı hırsızlık aloyını Suat B. ve Ayhan S.'nin yaptığını belirledi. Polis, düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suat B. ile Ayhan S., tutuklanarak cezaevine konuldu.

ÇEK ÇEKLE TAŞITMIŞLARTutuklanan 2 kişinin işyerlerine girdikleri ve çaldıkları malzemeleri kiraladıkları çekçek diye tabir edilen araçla taşıttıkları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızların önceki gece de Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kocatürk Sokak'ta bulunan bir elektrik dükkanına da girmeye çalıştıkları güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızların, görüntülerde zorladıkları kapıyı açamayınca olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

- ATM'Yİ SOYMAYA KALKTI, BAKLAVA DESENLİ MONTUNDAN YAKALANDI ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir banka ATM'sini soymayan çalışan S.A. (33), alarmın çalması üzerine parayı alamadan kaçtı. Baklava desenli montundan tesbit edilip jandarma ekiplerince yakalanan S.A., kumar borcu olduğunu, ödemek için soygun girişiminde bulunduğunu söyledi.Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki olay, geçen 26 Aralık'ta saat 03.00'te meydana geldi. Cadde üzerinde bir bankaya ait ATM'nin kapısını levye ile açan S.A., paraların bulunduğu bölümü açmaya çalıştığı sırada alarm çalınca kaçtı. Soygun girişiminin ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, ATM'nin ve çevredeki 30 işletmenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Tekirova Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ekipleri, yüzünü gizleyen şüphelinin baklava desenli mont giydiğini belirledi. Buradan yola çıkan ekipler, bu montu giyen şüpheliler üzerinde inceleme yaptı. Jandarma timleri, şüphelinin 5 yıldızlı bir otelin tadilatında çalışan S.A. olduğunu belirledi. Önceki gün baskın yapan ekipler S.A.'yı gözaltına aldı. Tekirova Jandarma Karakoluna getirilen S.A., ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Kumar borcum vardı. Onu ödemek için yaptım. Alarm çalınca kaçtım" dedi. S.A. işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDIDiğer yandan S.A.'nın ATM'yi soymaya çalıştığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde S.A.'nın ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde keşif yaptığı görülüyor. Görüntülerin devamında S.A.'nın levye ile ATM'nin kapısını açtığı ve para bölümüne ulaşmaya çalıştığı yer alıyor.

DATÇA'DA 'KAÇAK KAZI' YAPANLARA SUÇÜSTÜ: 5 GÖZALTI MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kaçak kazı yapan 5 şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, Mandalya mevkisindeki tepelik bir bölgede, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, Çekek Yeri Tepesi'ne dün öğle saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen A.Ç. (43), E.G. (42), Ş.Ç. (23), C.T. (46) ve Y.A. (33) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları jeneratör, iki hilti kırıcı, kazma, kürek ve balyoz da ele geçirildi.

Sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti (2) IRAKLI KASABIN İŞ YERİ 3 GÜNLÜĞÜNE MÜHÜRLENDİ

Şanlıurfa'da, Irak uyruklu kasabın iş yerinin önünde kestiği devenin dakikalarca can çekişmesi görüntülerinin tepki toplamasının ardından ayrıca hijyen koşullarına uymadan kaçak ve izinsiz kestiği hayvanın etlerini kilosu 25 TL'den satışa sunduğu da ortaya çıktı. Bunun ardından ihbar üzerine iş yerine giden Eyyübiye Belediyesi Zabıta ekipleri 215 TL para cezası kesip, iş yerini mühürledi.

ZABITA MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMAKonuyla ilgili açıklamada bulunan Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürü Feyyaz Çelik, "Burada bir şahıs tarafından sokakta deve kesildiği ihbarı üzerine ekiplerimiz söz konusu adresse yönlendirdik. Gerekli yasal işlemleri başlattık. İş yeri ekiplerimiz tarafından mühürlendi. Cezai işlem de uygulandı. Yine belediyemizin daimi encümeni tarafından bir limit ceza daha sonra tebliğ edilecek. Bu tür kesimlerin önüne geçebilmek için ekiplerimiz sık sık kasaplara uyarıda bulunuyor. Bu esnafımız Irak vatandaşı ruhsatı var ama burada kesim yapması doğru aldı. Encümenden çıkacak sonuca göre burası süresiz de kapatma cezası da alabilir" diye konuştu.Deve kesimi sırasında olay yerinde bulunan çevredeki esnaf ise kesim yapılmadan önce kasabı uyardıklarını ancak bu uyarıları dikkatte almayıp deveyi kestiğini söyledi.

VANLI KUZENLER, AYLAN BEBEĞİN KARDAN HEYKELİNİ YAPTI VANLI Zeynep Nur (12) ile kuzeni Elvin Fazla (13), bahçelerine Bodrum'da cansız bedeni sahile vuran Suriyeli Aylan Kurdi bebeğin kardan heykelini yaptı. Savaşın acımasız etkisine dikkat çeken çalışma sosyal medyada dikkat çekti.Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde oturan Zeynep Nur ile Elvin Fazla isimli kuzenler, yağan karın ardından bahçelerine, Bodrum'da 2 Eylül 2015'te teknenin batması sonucu hayatını kaybeden ve cansız bedeni kıyıya vuran Aylan Kurdi'nin kardan heykelini yaptı. Aylan bebek heykeli sosyal medyada da birçok kişi tarafından paylaşıldı. Suriye'de savaşın neden olduğu tahribata ve ölümlere dikkati çekmek istediklerini belirten kuzenler, geçen yıl da kardan zürafa, at, kurt ve yılan yaptıklarını söyledi.

CEREN'İN ADI ÜNİVERSİTESİNDE YAŞATILIYOR

ORDU'da evinin bulunduğu bina önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) adı, fakültenin konferans salonuna verildi.Ordu'nun Altınordu ilçesinde 3 Aralık 2019 tarihinde Cezaevi firarisi Özgür Ardıç tarafından takip edilerek evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in ismi, eğitim aldığı Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ndeki konferans salonuna verildi. Salonun açılış törenine CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ceren Özdemir'in babası Yılmaz, annesi Güfer ve ablası Gizem Özdemir'in yanı sıra üniversite personelleri ve çok sayıda davetli katıldı.

'CEREN'İN ADI KENDİ ÜNİVERSİTESİNDE YAŞIYOR'Törende konuşan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ceren'in adının kendi fakültesinde yaşadığını belirterek, "Böyle bir acı durumla Ceren kızımızın adını hatırlamak istemezdik. Ancak bir katil, bir cani Ceren kızımızı elimizden kopardı. Biz Ceren kızımızın hayattayken duyduğu ve isteği olarak, annelerinin de aileye ziyaret ettiğimde kızımızın teklifini bana iletmesinden dolayı biz Müzik ve Sahne Sanatları Fakültemizin en büyük salonunu Ceren Özdemir Konser ve Konferans Salonu yaprak Ceren kızımızı gönlümüzde, bağrımızda, içimizde ölmemiş gibi Ceren'i hep yaşıyormuş duygusuyla yaşatmayı düşündük. Senatomuzda böyle bir karar aldık. Onun için Ceren ölmedi. Ceren manen, ruhen, kalben evladımız olarak bizim kızımız kendi üniversitemizde, kendi fakültesinde adıyla yaşıyor" dedi.

'ACIMIZI BİR PARÇA DİNDİRMEYE ÇALIŞTIK'Baba Yılmaz Özdemir ise, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kızımın adının burada sahnede yaşayacağını öğrendikten sonra mutlu olduk. Acımızı bir parça dindirmeye çalıştık. Çok duyguluyuz" şeklinde konuştu.

'YAŞASAYDI BİR SAHNESİ OLACAKTI'Gözyaşlarına hakim olamayan anne Güfer Özdemir de, "Gerçekten vesile olanlara çok teşekkür ediyorum. Kızımın hayali sahneydi. Hep konuşurdu. Ben dile getirmiştim. Bu sadece bugüne özel değildi. Yaşıyor olsaydı elbet bir gün sahnesi olacaktı. Çünkü ona hazırlanıyordu. Olmadı, böyle oldu" ifadelerinde bulundu.

'HEPİMİZ İSMİNİN YAŞATILMASINI İSTİYORDUK'Ceren'in sınıf arkadaşı Mustafa Hakan Çetinkaya, arkadaşlarının adının yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ceren'in isminin bu fakültede bizim konservatuarımıza verildiği için çok mutluyuz. Daha önce düzenlediğimiz anma töreninde medya üzerinden bunu iletmiştik. Fakat idari yazışmalardan dolayı uzun sürdü bu süreç. Hem ailesi olarak hem de sınıf arkadaşları olarak isminin yaşatılmasını istiyorduk" diye konuştu.Bir diğer arkadaşı Utku İnce de, "Ceren adına çok mutluyuz. Ceren'in böyle bir şeyden mutlu olacağından emindik. İsmi sadece burada değil, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde adı yaşatılıyor. Bu bizi bir şekilde avutuyor" açıklamasında bulundu.Konuşmaların ardından Ceren'in ailesi, protokol heyetiyle birlikte salonun açılış kurdelesini kesti. Daha sonra ise 'Şiddet Bireyden Topluma' konferansı gerçekleştirildi.

NE OLMUŞTUÖlümüyle Türkiye'yi hüzne boğan Ceren Özdemir, evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Arduç hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de iki kez 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki davası açılmıştı. Katil zanlısını Arduç, 23 Aralık'taki ilk duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmıştı.

ÇOCUKLARI İLGİLENMEYİNCE HAYATA KÜSTÜ, KENDİSİNİ EVE KAPADI ISPARTA'da, çocuklarının kendisini aramadığı gerekçesiyle bunalıma giren Mehmet Bursa (67), bacağının da doktor hatası sonucu sakat kaldığını ileri sürerek, evinden çıkmama kararı aldı. Kendisini yaşamdan soyutlayan ve yemekleri dışarıdan gelen Bursa, 24 saatini evde geçiriyor. Isparta'da, ilk eşinden 3 çocuğu bulunan Mehmet Bursa, ikinci eşinden 12 yıl önce boşandıktan sonra yalnız yaşamaya başladı. Kiraladığı 2 odalı evde kalan işçi emeklisi Bursa, çocuklarının kendisini aramaması nedeniyle bunalıma girip, çevresiyle ilişkisini kesti. 2017 yılında düşerek, sağ bacağını kıran Bursa, hastanede tedavi gördü. Ameliyata alınan Bursa'nın bacağı, iddiaya göre, yanlış kaynadı. Sakat kalan Bursa, bu olaydan sonra kendisini yaşamdan soyutladı ve dışarı çıkmama kararı aldı.

YEMEKLERİ DIŞARIDAN GELİYORYerinden kalkamadığı için ihtiyaçlarını güçlükle karşılamaya çalışan Mehmet Bursa, evin yakınındaki lokantadan sipariş verdiği yemeklerle besleniyor. Bursa, sağ ayağını uyuşmaması için tavana taktırdığı makara sistemiyle zaman zaman hareket ettiriyor. Bursa'nın durumunu gören yakını ise Isparta Belediyesi'nden yardım istedi. Eve gelerek, inceleme yapan görevliler, Bursa'nın hastanede tedaviye alınması için çalışma başlattı.

'ÇOCUKLARIM KAPIMI ÇALMIYOR'Eşinden ayrıldıktan sonra yalnız kaldığını belirten Mehmet Bursa, biri elektronik mühendisi 2 oğlu ile 1 kızı olduğunu söyledi. Uzun zamandan beri çocuklarıyla görüşmediğini, yaşama küstüğünü belirten Bursa, "Benim bu halde olduğumdan haberdarlar ama bir gün olsun kapımı çalmadılar. Eş, dost, arkadaşlar arada sırada gelip evimi temizliyor, ihtiyaçlarımı gideriyor" dedi.

BACAĞI APSE YAPMIŞMehmet Bursa, 2017 yılının Ekim ayında merdivenden düşerek, bacağını kırdığını belirterek, "Ameliyat oldum. Ancak doktor ameliyatı yanlış yapmış. İkinci kez ameliyata alındım ama bu ameliyat da başarılı olmadı. Bacağımda apse oluştu sonra da yatağa mahkum kaldım. Şimdi bırakın kalkmayı, oturamıyorum bile. Kaderinde ne varsa onu yaşarsın" diye konuştu.Mehmet Bursa, hastaneye gitmeyi kabul etmediğini de söyledi.

MUHTAR: HABERİMİZ OLMADIBelediye Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle Mehmet Bursa'nın yaşadığı eve gelen Anadolu Mahallesi'nin muhtarı Ömür Demirtaş ise durumdan yeni haberdar olduklarını söyledi. Öğrenir öğrenmez Bursa'yı Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüp, muayene ettirdiklerini belirten Demirtaş, "Hastaneye yatırılacaktı. Ancak sigara bağımlılığı nedeniyle kendisi kalmak istemedi. Bu nedenle eve getirdik. Belediye Sağlık Müdürlüğü ekipleri gerekli sağlık kurulu raporlarını alıp daha rahat bir yere taşıyacak. Konuyu takip ediyoruz" dedi.

BAŞKAN YARDIMCISI DA İKNA EDEMEDİIsparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün de Mehmet Bursa'yı hastane ya da rehabilitasyon merkezine gitme konusunda ikna edemediklerini söyledi. Bursa'yı bu halde bırakmayacaklarını kaydeden Gözgün, "Durumdan yeni haberimiz oldu. Benzer durumda vatandaşlarımız varsa bize ulaşsınlar. Sürecin takipçisi olacağız. En kısa sürede her ihtiyacının karşılandığı bir merkeze alacağız" diye konuştu. Öte yandan Belediye Temizlik İşleri ekipleri, Mehmet Bursa'nın kaldığı dairede temizlik yaptı.

CHP'Lİ PERTEK BELEDİYE BAŞKANI'NA 'TANIDIKLARINI İŞE ALDI' TEPKİSİ TUNCELİ'nin Pertek ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Ruhan Alan'ın, 2 gün önce, belediye kadrosunda işe aldığı 35 kişinin zengin ve tanıdığı olduğu iddiası, halkın tepkisini topladı. Belediye önünde bir araya gelen kalabalık, durumu protesto etti. Başkan Alan, "Tepkiler demokratik ama haksız tepkiler" dedi.Pertek Belediye Başkanı CHP'li Ruhan Alan, 2 gün önce 35 kişiyi belediye kadrosunda işe aldı. İşe alınan kişilerin zengin ve Başkan Aslan'ın akrabaları olduğu iddia edilince, halk duruma tepki gösterdi. Belediye Başkanı Alan, cep telefonunu kapatıp ilçe dışına çıkarken, halk da durumu CHP Genel Merkezi'nde bildirdi. Dün Pertek Belediyesi önünde toplanan kalabalık, basın açıklaması yaptı. Belediye önünde Başkan Alan'ın istifasını isteyip, uzun süre durumu protesto etti.

'NE YAPAYIM, SİZE Mİ SORACAĞIM?' DİYORBasın açıklaması metnini okuyan Cemal Baysal, Belediye Başkanı Ruhan Alan'ın hak, hukuk ve adalet konusunda hiçbir çabasının olmadığını öne sürüp, söz verdiği halde yoksulların ve iş ihtiyacı olanların yanında olmadığını söyledi. Baysal, Başkan Alan'ın zenginleri koruduğunu iddia ederek, şöyle konuştu: "Hak, hukuk ve adalet noktasında hiçbir şey işlenmediği için işçi alımlarında bu en açık şekilde yapıldı. Tamamen kişisel inisiyatif kullanarak ilgili mercileri devre dışı bırakarak kişisel egolarını tatmin etmeye yönelik işlemektedir. Belediye meclis üyelerine sorulduğunda haberlerinin olmadığını söyleyerek meclis üyelerinin dolaylı yoldan fes edildiği anlamına geliyor. Bu durumda meclis üyelerinin istifa etsinler. Belediye Meclis üyelerinin bu işte parmağı var. Belediye başkanına gittiğimizde bu haksızlıkların yapılmaması gerektiği ile ilgili sorular sorduğumuzda 'Ne yapayım size mi soracağım?' diye cevap vermektedir. Oysaki kendi seçilirken kullanılan ön seçim metodunda her türlü kararda halk meclislerine danışacağı şeffaf belediyeciliği esas alacağı sözünü verdi. Geldiğimiz bu noktada halk tamamen yok sayıldı. Sadece kendi ve çevresinin çıkarlarını düşündü. Bu alınan işçiler tamamen kişisel inisiyatifiyle işe alındı. Bu durum şeffaflıktan uzaktır. Halk olarak derhal bu zihniyetten vazgeçmesini istiyoruz. Yoksa biz halk olarak tepkimizi sonuna kadar göstereceğiz. İşe alınanların çoğu zengin aile mensubu. İş ihtiyacı olanlar işe alınmamıştır."

'HALK HAKSIZLIĞA BOYUN EĞMEZ'Seçim sürecinde Belediye Başkanı Alan ile çalışan bir kişi de "Belirtmek isterim ki seçim çalışmasında başkan ile birlikte 6 ay boyunca attığım her adımdan dolayı kendimden utanıyorum. yazıklar olsun gelsin bu halka hesap versin. telefon açıyoruz telefona çıkmıyor mesaj atıyoruz geri dönüş yok, belediyeye gidiyoruz muhatap yok seçim sürecinde, 'Belediye başkanı olursam belediyenin arka kapısını kullanmam' demişti şimdi görüyoruz ki artık arka kapıdan da gelmiyor, şimdi neredesin yoksun madem başkansın gel belediyeye sahip çık halk burada sen neredesin? gel bize cevap ver. Bu halk asla haksızlığa boyun eğmez. Biz nasıl başkanı getirdikse götürmesini de biliriz, şimdi kendince diyebilirsin 'Ben daha 4 yıl başkanlık yapacağım', 4 yıl daha başkanlık yapamayacaksın bu halk buna müsaade etmez. Arabası olan adam işe girmiş, dükkanı olan işe girmiş, kafesi olan adam işe girmiş, babası trilyonluk olan zengin aile çocuğu işe girmiş gariban olan kimsesi olmayan torpili olmayan evine ekmek götüremeyen adam ise işe giremedi" diye konuştu.Belediye önünde uzun süre bekleyen ve 'Başkan istifa' sloganı atan kalabalık ardından olaysız dağıldı.

BAŞKAN ALAN: TEPKİLER DEMOKRATİK AMA HAKSIZDHA muhabirlerinin telefonla arayıp ulaştığı Pertek Belediye Başkanı CHP'li Ruhan Alan ilçe dışında olduğunu söyledi ancak nerede olduğunu belirtmedi. Başkanı Alan konu hakkında şöyle konuştu: "Bazı vatandaşlar tepki gösteriyor, bunu saygı ile karşılıyorum. İşe aldığımız 35 kişi Pertekli, biz başka yerden adam getirip işe almadık. Hepsi Pertek ilçemizden. Bu işe alım süreci bitmedi, yakın gelecekte iş imkanı yaratmak için çabalıyoruz. İşe aldığımız kişileri her kesimden özenle seçtik. Tepkiler demokratik ama haksız tepkiler."

TED BAŞKANI: ÇOCUĞUN ANAYASAL ÖĞRENME HAKKINI VERMEYEN HİÇ KİMSEYLE ÇALIŞMAYIZ TÜRK Eğitim Derneği (TED), Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılacak kolej için belediye ile protokol imzaladı. TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Türk Eğitim Derneği'nin bir tane batan okulu yoktur. Türk Eğitim Derneği'nde maaşını alamamış bir tane öğretmen yoktur. Ancak, çocuğun anayasal hakkı olan öğrenme hakkını veremeyen hiç kimseyle de çalışmayız" dedi.Çorlu'da yapılması planlanan TED Koleji için Çorlu Belediyesi ve Can Sağlık Tesisleri İşletme ve Ticaret A.Ş. tarafından 'arazi üst hakkı tahsis edilmesi' protokolü, belediye binasında yapılan tören ile imzalandı. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 'TED' deyince herkesin aklına kolej geldiğini ama TED'in aslında bu ülkenin kurmuş olduğu ilk sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.Kendilerine 92 yıl önce 3 tane misyon verildiğini anlatan Pehlivanoğlu, şöyle konuştu: "Bunlardan biri Türkiye'nin her tarafında okullar açmamız. Bugün hala faaliyette olan 40 okulumuz var. Bugün, 42'nci okulumuzun imza törenindeyiz. Önümüzdeki süreçte tabi ki dikkatli bir şekilde büyüyecek yapı içindeyiz okullar bazında. Bir de kaliteli, oturmuş bir üniversiteye sahibiz. İkinci bize verilmiş olana göre, 'sokakta simit satan çocuğun gözündeki pırıltı sizin çocuğunuzla adaletli bir şekilde olmazsa sizin çocuklarınız sokaklarda yürüyemez' gerçeğiyle alakalıdır. Bu ülkede maalesef yapılan bütün araştırmalar, yoksulların yoksul kalmaya çoğunlukla mahkum edildiği bir süreçtir. Ben, Türk Eğitim Derneği'nin genel başkanı olarak ulusal kanallarda da söylüyorum, benim babam Rize'nin Fındıklı ilçesinden kalkıp ilkokulda Ankara'da Kızılay Şefkat Yurdu'nda kalmasa ben burada değildim. Onun için bizim yapmamız gereken şey eşit bir eğitim, olamıyorsa da adaletli bir eğitimi anası babası parası olmayanlar için de sağlamaktır."

'ÇOCUKLARIN ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİNE DAİR HAYALİMİZ VAR'Pehlivanoğlu, Türk Eğitim Derneği'nin çok büyük bir kaynakla, bugün Türkiye'nin her tarafında yatılı olan okulları da dahil olmak üzere hem ilkokul 5,6,7'den kendi okullarında okumak üzere, hem de devlet okullarında 9'uncu sınıftan başlayarak nitelikli burs verildiğini söyledi. Türk Eğitim Derneği'nin yaptığı sınavda, ilkokul 5'te, Yozgat'ın köyünden bir kızın birinci olduğunu ve böyle yüzlerce örneklerinin olduğunu söyleyen Pehlivanoğlu, "Benim bursiyer olduğum çocuklardan birinin babası garson, kardeşi down sendromlu şu an California'da. Bu çocuklar, emin olun bu ülkenin kaderini değiştirecekler. Türk Eğitim Derneği olarak şöyle bir hayalimiz var, 10 bin çocuğa bu şekilde burslar verebilirsek, bu 10 bin çocuk kendi yaşamsal süreçlerinde 1 milyon çocuğun hayatını değiştirecek. 'Demokrasiye, kültürüne, inancına, çağdaşlığa ve cumhuriyetine inanan ama ülkeyi ileriye taşıyacak olan bu çocuklar, ülkenin kaderini değiştirecektir ve suyu doğru dere yatağına sokacaklardır' diye bir hayalimiz var" diye konuştu.

'AKILLI TAHTALAR YERİNE AKILLI ÖĞRETMENLERLE, MUTLU BİR ÜLKE'Pehlivanoğlu, üçüncü misyonlarının ise bir sivil toplum örgütü olmaları olduğunu ifade ederek, "Şunu sakın unutmayın, 21'inci yüz yılda yaşıyoruz. Savaşlar silahlarla değil, beyinlerle yapılıyor. Araştırmaya göre günde 150 kez cep telefonunu açıyoruz. Her sabah telefonumuzu açtığımız zaman, onlarca beynimize göre yönlendirilmiş şirketlerin gönderileriyle muhatap oluyoruz. Şunu net olarak söyleyelim, biz bunu Türk Eğitim Derneği olarak çok seslendiriyoruz, genç nüfus bir fırsat değil böyle giderse bir tehdittir. Yetkin müdürlerle, yetkin öğretmenlerin olmadığı, devlet memuru oldum buradan mezun oldum emekli oldum mantığıyla ülkeyi ileri götürmeniz mümkün değildir. Çok tehlikeli bir yığınla karşı karşıya kalabiliriz. Burada Türk Eğitim Derneği olarak amacımız, okulların merkeze alındığı, akıllı tahtalar yerine akıllı öğretmenlerin olduğu ve Türkiye'yi ileriye taşıyacak nitelikte çocukların yetiştirildiği, herkesin üniversite mezunu olduğu değil ama herkesin mutlu bir insan olduğu ülke yaratma gayreti içindeyiz" dedi.

'BİR NEVİ MODERN ROBİN HOOD'LUK YAPIYORUZ'Okullarından kazandıkları paraları ihtiyaç sahiplerine aktardıklarını belirten Pehlivanoğlu, şunları söyledi: "Bugün, onurla söylüyorum ki, evet okullarımızdan bir miktar para kazanıyoruz ama kazandığımız her kuruşu bu yoksul çocuklara aktarıyoruz, ülkenin geleceğine aktarıyoruz. Yani bir nevi aslında modern Robin Hood'luk yapıyoruz. Biz kazandığımızı kendimize değil, ülkeye geri ödüyoruz. Çünkü sakın unutmayın ki bu ülke için yüz binler, milyonlar kendini şehit etti. Bu ülkenin geleceğini, bayrağımızı dalgalandırmayı, kardeşliğimizi çok renkliliğimizi bir kardeşlik havasına sokacağımız, demokrasiyi şahlandıracağımız ileriye gideceğimiz bir ülkede yaşamak istiyoruz. En azından bizim çocuklarımızın yaşamasını istiyoruz. Bizlerin mezarları başında da dedelerine ettikleri kadar dua etmelerini istiyoruz. Türk Eğitim Derneği'nin asıl fonksiyonu budur. Biz Türkiye'nin bu ülkenin toplumuna, ulusuna, milletine ait bir sivil toplum örgütüyüz ve Çorlu'da olmaktan da onur ve gurur duyuyoruz. Belediye başkanı ve meclis üyelerine de bu kapıyı açtıkları için çok teşekkür ediyorum. Türk Eğitim Derneği'nin bir tane batan okulu yoktur. Türk Eğitim Derneği'nde maaşını alamamış bir tane öğretmen yoktur. Ancak, çocuğun anayasal hakkı olan öğrenme hakkını veremeyen hiç kimseyle de çalışmayız."Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, TED okulunun Çorlu'ya güzel bir hava getireceğini ve güzel eğitim öğretim vereceğini söyledi. Sarıkurt, TED Koleji'nin Çorlu'ya gelmesi için ilk önce prosedürleri aştıklarını belirterek, "Eğitim kurumları ve sağlık kurumları söz konusu olduğunda belediye kanunu ve mevzuatı çerçevesinde arazi tahsisi yapılabiliyor. Biz de şehrimizde TED Koleji'nin var olması için Can Sağlık Tesisleri İşletme ve Ticaret A.Ş. ile uzun bir yolculuğa çıktık. İlk önce meclis üyelerimizin tamamının oy birliğiyle bu işe girdik. Çorlu'muza hayırlı olsun" dedi.Can Sağlık Tesisleri İşletme ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Murat Dayanıklı da, Çorlu Belediyesi ve Türk Eğitim Derneği ile bir arada olmaktan ve bu projeye imza atmaktan mutlu olduklarını kaydetti.

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN KAR ALTINDA MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ TÜRKİYE'nin dört bir tarafından gelerek Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir araya gelen binlerce kişi, Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı etkinlikleri çerçevesinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle kar altında yürüyüş yaptı.Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişi, Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı etkinlikleri kapsamında bir araya geldi. Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için düzenlenen mevlidin ardından protokol, asker, polis ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Kara aldırış etmeyen kalabalık, tekbirler eşliğinde yürüyüşe başladı. Türkiye'nin farklı kentlerinden gelenler, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 'En büyük asker bizim asker', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atarak 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi. Yürüyüşün ardından protokol, hazırlanan 'Ruhunuz Şad Olsun' yazısını meşalelerle ateşledi. Buradaki tören okunan duanın ardından sona erdi.

ESNAFLIĞI BIRAKTI İSTİRİDYE MANTARI ÜRETMEYE BAŞLADI

NİĞDE'de uzun yıllar mobilya dükkanı işleten Aytekin Oral (56), emekli arkadaşı Muharrem Onay ile istiridye mantarı üretiyor.Aytekin Oral, astsubay emeklisi arkadaşı Muharrem Onay ile birlikte Kemerhisar Belediyesi Ulukışla yolu üzerinde 300 metrekare tam elektronik sistemli tesis kurdu. 8 kadına istihdam sağlanan tesiste sezonda 3 ton istiridye mantarı üreten iki ortak, mantarları kentteki marketlerin ve manavların yanı sıra Ankara, Kayseri, Aksaray'a göndermeye başladı. İstiridye mantarının faydalı ve ekonomik olduğunu anlatan Oral, "2017 yılında istiridye mantarı üretimine başladık. Şuan 3 oda var. Her odamız 100 metrekare. 300 metrekare de kompost yapma yerimiz var. İstiridye mantarı Türkiye'de çok bilinmiyor, önü açık bir sektör. Besleyici değerleri çok fazla, kalorisi yüksek, kemik erimesine de çok faydası var. Lifli olduğu için sindirim sistemine çok desteği var. 40 senedir esnafım, bir arkadaşımın vesilesi ile başladık. Niğde'ye çok büyük desteği olacak. Bugün Türkiye'de etin fiyatı 60 lirayken kalorisi etten daha fazla olan istiridye mantarı üretiminin artması gerekiyor. Ortalama kilo satış fiyatı 12 lira. Ticaret yapıyoruz ama Türk ekonomisi ve insanların faydasına olacağı için bu işe girdim. 3 ton üretim yapıyoruz. Toptan sattığımızda da 30 bin lira gibi bir kazancımız oluyor" dedi.

GÜNEYDOĞU'DA 9 İLİN TANITIMI ONA EMANET

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanı olduğu Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TTGA) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin temsilen Diyarbakır'dan Selda Çiçek Veske seçildi. Veske, "Temsil ettiğim 9 ilin tanıtımda bölge ve ülke kalkınması için gerekli olacak her türlü proje ve çalışmaları yapacak, temsil ettiğim tüm tesislerin sorumluluğunu memnuniyetle üstleneceğim" dedi.TTGA'nın 29 Aralık'ta Türkiye'nin 7 bölgesinde yapılan yönetim kurulu üyeliği seçimlerinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illeri temsil etmek için seçime katılan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Meclis Üyesi Selda Çiçek Veske, 88 oy alarak üyeliğe seçildi. Kendisine verdiği destekten dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na teşekkür ziyaretinde bulunan Veske, "Türkiye'de özellikle son yıllarda turizmin önemli ölçüde teşvik edilerek dış turizm gelirlerini arttırma ve bu gelirlerle ödemeler dengesi açıklarını kapatma politikasının benimsendiğini belirterek, "Bu politikada önemli oranda başarı sağlayan Türkiye için ödemeler dengesini olumlu etkileyen en önemli kalemlerden birisinin turizm olduğu görülmektedir" diye konuştu.

'TEMSİL ETTİĞİM TESİSLERİN SORUMLULUĞUNU MEMNUNİYETLE ÜSTLENECEĞİM'Veske, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi olarak temsil ettiği 9 ilin tanıtımında, bölge ve ülke kalkınması için gerekli olacak her türlü proje ve çalışmaları yapacağını ifade ederek, "Türkiye'nin jeopolitik konumu, dört semavi dininin buluştuğu bir ülke olarak ön plana çıkması, bununla birlikte rakiplerine göre son derece temiz plaj ve koylara sahip olması, dört mevsimin bir arada yaşanması, gastronomide büyük kademe kaydetmiş olması, birçok ilin açık hava müzesi konumunda inanılmaz bir tarihi geçmişe sahip olması nedeniyle adeta bir turizm cenneti görünümündedir. Tüm bu bilgiler ışığında, TTGA, tüm yönetim kurulu ile ülkemizin kalkınması ve uluslararası platformda sürekli tercih edilebilmesi için ivedilikle çalışacak ve önemli projeler üretecektir. Temsil ettiğim tüm tesislerin sorumluluğunu memnuniyetle üstleneceğim" ifadelerini kullandı.Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ise Selda Çiçek Veske'nin turizm sektöründe yapacağı çalışmalarla gerek bölge turizmine gerekse ülke turizmine önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti: "Diyarbakır delegemizin seçilmesinde 9 ilimizin verdiği desteğe içtenlikle teşekkür ediyorum. Özellikle sürdürülebilir bir turizm politikası ve yüksek bir gelir hedeflenmesine dönük başlatılan bu anlamda bölgeyi ulusallaştırmayı amaçlayan bir dizi çalışmalarımız var. Yeni dönemde bu projelerimize ajansımızın hem desteğini, hem de yol göstereceğini bekliyoruz. Bu anlamda bizi temsil eden sektörden gelen arkadaşımızın ajans yönetim kurulu üyesi olmasını büyük bir şans olarak görüyorum kendisini tebrik ediyorum. Yeni dönemde başarılar diliyorum. Katkı veren ve 9 il boyutunda desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımızı da içtenlikle teşekkür ediyorum."

GÖBEKLİTEPE'YE 2019'DA 412 BİN 378 ZİYARETÇİ

ŞANLIURFA'da bulunan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi, 2019 yılında 412 bin 378 kişi ziyaret etti. Şanlıurfa'ya 18 kilometre uzaklıktaki Örencik Mahallesi'nde yer alan Göbeklitepe, yaklaşık 6 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. Geçen sene temmuzda ise Bahreyn'de düzenlenen toplantıda Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. 12 bin yıllık geçmişe sahip olan ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmesinin ardından ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandı. Yurt içi ile dışında çeşitli etkinlikler ve sergilerle ünü dünya geneline yayılan Göbeklitepe, konu alındığı belgesel ve animasyon filmleriyle de her yaş grubunun ilgisini topladı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, 2018'de üst koruma çatısı yapım çalışmaları nedeniyle bir süre kapalı olan Göbeklitepe'yi yaklaşık 70 bin kişi ziyaret ederken, bu rakam 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle büyük artış göstererek 412 bin 378 kişiye ulaştı.

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

SİVAS'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Kent merkezinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası, kent merkezi beyaza büründü. Tarihi kent meydanında ise kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü kentte, vatandaşlar kar yağışı nedeniyle yürümekte güçlük çekerken, sürücüler dikkatli yol aldı.

SİVASLILARIN KAR SEVİNCİSivas'taki kar yağışı, saat 20.00 sıralarında etkisini artırdı. Kent merkezi tamamen beyaza bürünürken, halk karın tadını çıkardı. Kar trafiği olumsuz etkilerken, Sivas Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Halk, kent meydanında fotoğraf çektirip, kar topu oynadı. Bazıları da kardan adam yaptı. Gökhan Pelit ile Çağrı Özmen, İnönü Bulvarında yolun ortasına yaptıkları kardan adamla ilgi çekti, görenler bol bol fotoğraf çektirdi.

'SİVAS'A DA KAR ÇOK YAKIŞIYOR'Sivas Valisi Salih Ayhan da yağış sonrası kent meydanında gezerek halkla beraber karın keyfini sürdü. Kar yağışını görünce dışarıya çıktığını belirten Vali Ayhan, "Kar rahmet ve berekettir. Sivas'a da kar çok yakışıyor. Sivas Anadolu'nun su havzasıdır. Kar olmadığı taktirde kıtlık yaşanabilir. Güzel bir rahmet yağıyor. Bu rahmetin altında güzel bir nostalji yaşamak hem de vatandaşlarımızla sohbet etmek için yürüyoruz. Çok güzel bir atmosfer. Kayak merkezimizin de olması nedeniyle yağıştan oldukça memnunuz. Tüm vatandaşlarımızı ayrıca Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'mize de bekliyoruz. Kar geç geldi ama güzel oldu" dedi.

HAFİF TİCARİ ARAÇ KARLI YOLDA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ Sivas'ın İmranlı ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Araçta bulunan 5 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.Kaza, gece saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Çukuryurt köyü yakınlarında meydana geldi. Konya'dan Erzurum istikametine giden Musa Mutlu yönetimindeki 42 EF 947 plakalı hafif ticari araç, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Mutlu ile araçtaki 4 kişinin kazadan yara almadıkları belirlendi. Ters dönen araç itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla, yoldan kaldırıldı.

ERZURUM'UN YILDIZLARI KARDA UÇTU ERZURUM'un kayakla atlama milli takımı, düzenlen 'Kışa Merhaba Festivali'nde lapa lapa yağan kara rağmen kulelerden atladı. Gökyüzünü renk cümbüşüne çeviren kayakçılar, izleyenler tarafından alkışlandı. Festivalde Vali, Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısı karda rafting yaptı, vatandaşlarla birlikte halay çekti.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez 'Kışa Merhaba Festivali' düzenlendi. 2011 Dünya Üniversite Oyunları (UNIVERSIADE) için merkez Palandöken ilçesindeki tarihi kiremitlik tabyada yaptırılan atlama kulelerindeki festivale Erzurumlular yoğun ilgi gösterdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceyi bulduğu gecede lapa lapa yağan kar altında düzenlenen festival, havai fişek gösterileriyle başladı. Vali Okay Memiş, AK Parti Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, bürokratlar, sporcular ve vatandaşların katıldığı festivalde daha sonra kayakçılar meşalelerle atlama kulesi pistlerinde gösteri yaptı.Festivalin en heyecanlı anı, kayakla atlama milli takımını oluşturan Erzurumlu sporcuların 90 metre yüksekliğindeki kuleden atlamaları oldu. Yoğun kar yağışı devam ederken 90 metre yüksekliğindeki kuleden kendilerini boşluğa bırakan sporcuların başarılı atlayışları izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Kayakla atlamacıları büyük heyecanla izleyen Vali Okay Memiş, sık sık 'bravo' diyerek destek verdi. Sporu çok sevdiğini belirten Vali Memiş, Erzurum'un Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezi olduğunu ifade etti. 2011'de düzenlenen oyunlardan sonra tesislerin kullanılmaya çalışıldığını belirten AK Parti Milletvekili Selami Altınok ise başarılı çalışmalar yapıldığını kaydetti.

RAFTİNG BOTUYLA ADRENALİNSporcuların atlayışları sonrası festivale katılanlar kızaklarla pistlerde kaymanın keyfini yaşadı. Bu arada çalan müzik eşliğinde Vali Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ve protokol üyeleri gençlerle birlikte halay çekti. Kar altındaki halayın ardından Vali Memiş ve beraberindekiler piste çıkarılan rafting botuna bindi. Protokol adrenalin dolu bir iniş yaptı. Pisten yürüyerek inemeyen bazı vatandaşlar ise düşmekten kurtulamadı. Heyecanlı ve eğlenceli bir havada gerçekleşen festival, halaylarla sona erdi.

