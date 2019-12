DHA YURT BÜLTENİ - 1

31.12.2019 08:24 | Son Güncelleme: 31.12.2019 08:24

YANGINDA YAŞLI ADAM ÖLDÜ, EŞİ 'BENİ GÖRÜNCE GÖZÜNÜ AÇAR' DİYE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında, dumandan etkilenen Hüseyin Yanık (93), hayatını kaybetti. Nevin Yanık, eve gelip, eşinin ölüm haberini alınca "O ölmemiştir, beni görünce gözünü açar" deyip, gözyaşlarına boğuldu.

Perşembe'ye bağlı İstanbulboğazı Mahallesi'nde Nevin- Hüseyin Yanık çiftine ait tek katlı evde, dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında Nevin Yanık evde değilken, tuvalette olan Hüseyin Yanık dumandan etkilendi. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen Hüseyin Yanık'ın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

'BANA GÖSTERİN, MUCİZE OLUR' İtfaiye soğutma çalışması yaptığı ev kullanılmaz hale gelirken, Nevin Yanık bölgeye geldi. Evi gören ve acı haberi alan Nevin Yanık'ın içeri girmesine izin verilmedi. Fenalaşan Nevin Yanık, "O ölmemiştir, nolur bana gösterin, beni görünce gözünü açar, mucize olur" diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Hüseyin Yanık'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Ev yanarken görüntü (cep telefonu)-Yangına itfaiye müdahale ederken görüntü-Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan'ın yangınla ilgili açıklaması-Yanan evde tüp patlama esnasında görüntü (cep telefonu)-Eşine ağlayan kadından görüntü -Diğer detaylar

Haber: Nedim KOVAN/PERŞEMBE (Ordu), ==============================

SELİN, BAŞINDAN VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Selin Kartal (20), başından tek kurşunla vurulmuş olarak ölü bulundu. Olayla ilgili olarak genç kızın erkek arkadaşı S.D. (23) ve olayın meydana geldiği evde oturan A.B. (22) gözaltına alındı.Edremit'in Gazicelal Mahallesi Hamdibey Caddesi 10 numaradaki apartmanda oturanlar, bu sabah 2'nci katta bulunan dairenin kapısının açık olduğunu gördü. Polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde Selin Kartal'ı başından tek kurşunla vurulmuş olarak buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi genç kızın öldüğünü belirledi. Olay yerinde ilk incelemeyi yapan Cumhuriyet Savcısı tarafından Kartal'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.Olayla ilgili araştırma başlatan polis, Selin Kartal'ın öldüğü evde A.B.'nin yaşadığını belirledi. Polis, A.B. ve genç kızın erkek arkadaşı S.D.'yi gözaltına alındı. Şüpheli A.B.'nin ilk ifadesinde, önceki gün gece 21.30 civarında evde Selin Kartal ve S.D. ile buluşup, alkol aldıklarını, bu sırada yanında bulunan silahı çıkarıp, şarjördeki mermileri yere boşalttığını, boş olduğunu düşündüğü silahı ateşlediğini söylediği öğrenildi. Olayın ardından paniklediklerini ve korkuyla kaçtıklarını belirterek genç kızın ölümünden haberleri olmadığını söyleyen A.B. ve S.D.'nin Edremit Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Cinayetin işlendiği evden genel ve detay görüntü-Selin Kartal fotoğrafı

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), ===============================

ISPARTA'DA YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 16 YARALI

Isparta'da yolcu minibüsünün refüje devrildiği kazada 16 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Isparta- İstanbul karayolunun Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşkesi yakınlarındaki Göltaş rampalarında meydana geldi. Uluborlu ilçesi ile Isparta arasında yolcu taşımacılığı yapan 32 UC 005 plakalı minibüs, kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine, savrulup, refüje devrildi. Kazada minibüste bulunan 16 kişi yaralandı.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, polis ve jandarma sevk edildi. Minibüsün içindeki yaralılar havalandırma pencerelerinden çıkarılarak ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Isparta'daki çeşitli hastanelere götürüldü. Sağlık ekiplerinin hastanelere ulaşabilmesi için polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Kaza yerinden detaylar Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Ambulans ve itfaiye araçlarından görüntülerGörevlilerin kaza yeri incelemeleri

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA, ===============================

SOBA GAZINDAN ETKİLENEN 4 KİŞİLİK AİLE HASTANEYE KALDIRILDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, lodos nedeniyle sobadan sızan gazdan etkilenen 1'i çocuk 4 kişilik Suriyeli aile hastaneye kaldırıldı.Olay dün akşam saatlerinde İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerini ısıtmak için lodoslu havada sobayı yakan Suriyeli Attavil ailesi, bir süre sonra uykuya daldı. Bir süre sonra iddiaya göre, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle Kasel Attavil (25) nefes almakta güçlük çekince uyandı. Kasel Attavil ailesini uyandırarak komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Kasel Attavil, Kasel M.Sraj Eddin Altavil (21), Sara Altavil (16) ve Sadıl Altavil'i (4) İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Burada tedaviye alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Dumandan etklenen hastaların ambulansla hastaneye getirilmesi-Hastaneye girişleri

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ==============================

KENDİSİNDEN PARA İSTEYEN OĞLUNU POMPALI TÜFEKLE YARALADI

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Öncel T. (56), kendisinden para isteyen oğlu Tuncay T.'yi (35) çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.Olay, Yenişehir'e bağlı kırsal Akçapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Tuncay T. babası Öncel T.'nin evine gidip iddiaya göre kendisinden para istedi. Öncel T., oğlunun istediğini geri çevirince iddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Öncel T., odasının duvarında asılı olan pompalı tüfeği alıp, oğluna ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu iki bacağından yaralanan Tuncay T. kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Tuncat T.'ye ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Olay yerine gelen jandarma ekipleri baba Öncel T.'yi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yaralının hastaneden görüntüsü-Acil Servis önünden detay

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/YENİŞEHİR (Bursa), ==============================

ADANA'DA TERK EDİLMİŞ 3 KATLI BİNA ÇÖKTÜ Adana'da uzun süredir kimsenin oturmadığı 3 katlı bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüyü duyup kendilerini dışarıya atan vatandaşlar, kısa süreli korku yaşarken, yapılan ilk incelemede enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi.Merkez Seyhan ilçesinin tarihi yapılarıyla ünlü Tepebağ Mahallesi'nde gece yarısı büyük bir gürültüye uyanan mahalle sakinleri, dışarıya çıktıklarında 27011 Sokak'ta bulunan terk edilmiş 3 katlı binanın yıkıldığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Enkazda yapılan ilk incelemede ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı saptandı. Bazı vatandaşlar hortum çıktığını, bazı vatandaşlar ise bomba patladığını sanıp kendilerini dışarıya attıklarında enkazı gördüklerini söyledi. Sokaktaki enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Olay yerinden görüntüEnkazdan görüntüBinanın ayakta kalan kısımlarından görüntüİtfaiye aracından görüntüEkiplerden görüntüVatandaş ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

==============================

BURSA'DA SOSYAL TESİSTE YANGIN ÇIKTI

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir sosyal tesiste yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü. Tesiste hasar meydana gelirken, çevrede toplananların meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlemeleri dikkat çekti.İnegöl ilçesindeki Cerrah Mahallesi'nde bulunan sosyal tesiste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark ederek tesisten çıkan iş yeri çalışanları, durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek 1 saat süren çalışma sonucunda yangını söndürdü. Sosyal tesiste büyük çapta hasar meydana gelirken, çevrede toplananlar ise tesis çevresinde söndürme çalışmalarını izledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Alevli görüntüler-Vatandaşların bakışları-Yangını söndürme çalışmaları

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ===============================

KOCASI TARAFINDAN ÖLDÜRESİYE DÖVÜLEN ELİF, O ANLARI ANLATTI

Samsun'da, 10 yıllık eşi Mehmet K. tarafından dövülüp, gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybedebileceği belirtilen Elif Kesler (30), tedavi gördüğü hastanede yaşadığı korku dolu anları anlattı. Olayın ardından tutuklanan eşinden boşanmak istediğini belirten Elif Kesler, "Bir anda dövmek için ayağa kalktı. Sudan sebeplerden agresifleşti. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum. İstediğim tek şey; her kadın gibi eşimin yanımda olmasıydı. Ama olmadı işte, şiddet gösterdiö dedi.Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında, Bafra ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yıllık evli oldukları öğrenilen Elif ve Mehmet Kesler çifti arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Mehmet Kesler, eşini dövdü. Mehmet Kesler, yaralanan eşini aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Elif Kesler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybedebileceği belirtilen 3 çocuk annesi kadın, hastanede tedavi altına alındı.SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDITedaviye alınan Elif Kesler'in kavga sırasında gözüne darbe aldığı şüphesi üzerine savcılık soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, Mehmet Kesler'i gözaltına aldı. Bafra Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kesler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.O ANLARI ANLATTIOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Servisi'nde tedavisi süren Elif Kesler, yaşadığı o anları anlattı. Ekonomik gücünün olmadığını ve sadece ailesinden manevi destek aldığını ifade eden Elif Kesler, "Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum, can güvenliğim yok. İstediğim tek şey her kadın gibi eşimin yanımda olmasıydı. Ama olmadı işte, şiddet gösterdi. Konuşurken bir anda dövmek için ayağa kalktı. Sudan sebeplerden agresifleşmeye başlamıştı. Kaçmak için dış kapıya doğru koşmaya başladım. İzin vermedi ve kapıyı geri kapattı. Çocuklar evdeydi ve o anlarda çığlık attılar. Apartmanda bağırdığım için çok sinirlendi ve beni içeri soktuktan sonra dövmeye başladı. Ben kötü bir şey yapmadım. Kötülük yapana bile bu ceza verilmez. Haftanın her günü çalışıyor, sadece pazar günü izinli. O günü de ava giderek değil, bizimle geçirmesini istedim. Bunda kötü olan ne var? Ben kötü olan ne yaptım? Şiddet uygulamak, konuşmaktan daha kolay geliyor ona. Çocukluğundan gelen bir psikolojik problemi olabilir. Bir an iyi, bir an kötü oluyordu. Şu an ihtiyacım olan tek şey çocuklarımın yanımda olması. Boşanmak istiyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Elif Kesler'in yaşadığı o anları anlatması

Haber-Kamera: Tayfur KARA, Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, ===============================

EVİNE 50 METRE KALA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

Antalya'da bir süre önce by-pass ameliyatı geçiren Hüdaverdi Coşan (66), evine 50 metre kala kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Coşan'ın çalan telefonuna uzun süre bakamayan polis, eşine kötü haberi sağlık görevlileri eşliğinde verdi.Olay, dün saat 13.50 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 787 Sokak'ta meydana geldi. Dün öğle saatlerinde evden çıkan Hüdaverdi Coşan, bir süre dolaştıktan sonra eve doğru yola çıktı. Coşan, eve varmasına 50 metre kala rahatsızlanıp yere yığıldı. Coşan'ın yardımına koşan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Coşan kurtarılamadı. Coşan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.Coşan'ın çalan telefonuna bakamayan polis, evine giderek, sağlık görevlileri eşliğinde ölüm haberini eşine verdi. Bir süre önce by-pass ameliyatı geçirdiği belirtilen Coşan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Ambulans ve ekiplerden detay görüntüÖlen Hüdaverdi Coşan'ın eşinden görüntüSokakdan görüntüHüdaverdi Coşan'ın opağı

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ===============================

İZMİR BEYAZA BÜRÜNDÜ

İzmir'de etkili olan soğuk hava nedeniyle birçok ilçede kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri tuzlama çalışmaları başlattı. Ayrıca İzmir'in Tire ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kent genelinde etkilli olan soğuk hava, birçok ilçede kar yağışına neden oldu. İzmir'in Bornova, Karabağlar, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş ve Tire ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmaları başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Karabağlar ilçesi Kavacık Mahallesi hava radar yolu, Kemalpaşa-Spil yolu, Kemalpaşa Bayramlı Mahallesi, Bornova'nın Kayadibi ve Beşyol mahalleleri, Tire'nin Yamandere, Büyükkemerdere ve Dibekçiler mahalleleri, Kiraz'ın Cevizli, Ahmetler, Umurlu ve Ören mahallelerinde ve Ödemiş'te tuzlama çalışmaları sürüyor. Ayrıca, Ödemiş'in Bozdağ Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı, binaları ve sokakları beyaza bürüdü. Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, ilçe genelinde ulaşıma kapalı yol bulunmadığını, taşımalı eğitim ile kırsaldan Tire merkeze gelen öğrenciler için eğitime 31 Aralık Salı ara verildiğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Drone görüntüsü-Kar yağışından görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ===============================

YÜKSEKOVA'DAKİ KAR KALINLIĞI İŞ MAKİNESİNİN BOYUNU AŞTI Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Askeri Üs Bölgesi'nin kardan kapanan yolu, Özel İdareye bağlı Yüksekova Şentiye Şefliliği karla mücadele ekiplerince güçlükle açıldı. Yer yer 5 metre yüksekliği bulan kar kütleleri, iş makinesinin boyunu aştı.Yüksekova'da salı günü başlayıp, cuma gününe kadar etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi, yüksek kesimlerde ve bazı köylerde 1 metreyi, İkiyaka bölgesindeki bazı vadilerde ise rüzgarın da etkisiyle yer yer 5 metreyi aştı. Yoğun kar nedeniyle kapanan köy yolları açıldıktan sonra, İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yolu kardan kapanan İkiyaka Askeri Üs Bölgesi'nin yolunu açmak için de oldukça zorlu bir çalışma başlattı.İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki bölgede çalışma yapan Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, 12 kilometrelik bölümü 6 saatte açabildi. Kar kalınlığını yer yer 5 metreyi aştığı bölgede çalışma yapan iş makinesinin sürücüsü, kar kütleleri arasında ilerlemekte zorlandı. Sürücünün mücadelesi, bölgede çalışan karla mücadele ekiplerince cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yolu kardan Kapalı askeri üst bölge-İş makinesinin çalışması-İş makinesinin boyunu aşan kar kütlesi-Çevreden detaylar

Haber: HAKKARİ, ==============================

GENÇ KADIN 11'İNCİ KATTAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ Kayseri'de, psikolojik bunalıma girdiği iddia edilen Fethiye K. (25) 11'inci kattan atlayarak intihar etti.Olay akşam 23.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi Billur Caddesinde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik bunalıma giren Fethiye K. 15 katlı binanın 11'inci katındaki evlerinin penceresinden atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Fethiye K.'nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yeri-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ/DHA==============================

MASKELİ BANKA SOYGUNCUSUNUN KAÇARKEN 'BOMBA VAR' DEDİĞİ ÇANTA BOŞ ÇIKTI

Bursa'da, özel bir banka şubesine giren maskeli soyguncu, çalışanları tabancayla tehdit ederek 30 bin TL aldı. Soyguncu, içinde bomba olduğunu, birinin dışarı çıkması halinde patlatacağını söylediği çantayı kapıya bırakıp, kaçtı. Paniğe kapılan bankadakilerin ihbarı üzerine gelen bomba imha ekiplerince incelenen çanta boş çıktı. Soyguncu aranıyor.Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Nilüfer ilçesindeki Özlüce Mahallesi'nde bulunan banka şubesinde meydana geldi. Bankaya gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen maskeli kişi, tabancasını çıkarıp, tehdit ettiği banka çalışanlarına, kapıya içinde bomba olan çanta bıraktığını söyledi. Ardından yanındaki diğer çantaya kasadaki 30 bin TL'yi doldurtan soyguncu, bir kişi dışarı çıkmaya çalışırsa bombanın patlatacağını söyleyerek, bankadan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha uzmanları gönderildi. Bomba düzeneği bulunduğu şüphesi nedeniyle bankadakiler dışarı çıkamadı, polis ekipleri de içeri giremedi. Bir süre sonra bomba imha uzmanlarınca incelenen çantanın içinde düzenek bulunmadığı anlaşıldı.Polis ekiplerince maskeli soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı inceleme başlatıldı. SOYGUNCUNUN KAÇMA ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINDABursa'da, özel bir banka şubesine girerek çalışanları tabancayla tehdit ettikten sonra 30 bin TL çalan soyguncunun kaçış anı, bankanın yanındaki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameraları görüntülerinde kar maskeli olduğu ve yağmurluk giydiği anlaşılan soyguncunun bankadan çıktıktan sonra ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştığı görülüyor. Güvenlik kameralarını izleyen polis, soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Banka önünden detaylar-Soyguncunun bankadan çıktıktan sonra kaçış anının güvenlik kameraları görüntüleri

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,==============================

'ABUZER GAFFARİ HAZRETLERİ'NİN TÜRBESİ TÜRKİYE'DE YOK Batman'da baraj suları altında kalacak Abuzer Gaffari Türbesi'ndeki kurtarma kazılarında herhangi bir kalıntıya rastlanmaması dikkatleri İstanbul ve Adıyaman'da bulunan aynı adlı türbelere çevirdi. Adıyaman'daki türbenin 7 kuşaktır bekçiliğini yapan ailenin temsilcisi Mehmet Boynukara, Abuzer Gaffari'nin Türkiye'de türbesi bulunmadığını, türbe sanılan yerlerin makam olduğunu söyledi.Batman'daki türbenin boş çıkması, İstanbul ve Adıyaman'da da aynı isimle olan türbelere giden vatandaşları şaşkına çevirdi. Adıyamanlılar, yıllardır dualar edip adaklar adadıkları mezarın Abuzer Gaffari'nin türbesi olduğunu bildiklerini anlatırken, 7 kuşaktır türbenin bekçiliğini yapan Boynukara Ailesi'nin son temsilcisi Mehmet Boynukara, Adıyaman- Kahta Karayolu'ndaki türbede mezar bulunmadığını söyledi. Abuzer Gaffari'nin Türkiye'de vefat etmediğini bu nedenle İstanbul, Adıyaman ve Batman'da bulunan mekanların, buralarda bulunduğu için makam olarak anılarak, ziyaret edildiğini ifade etti.Adıyaman'da Abuzer Gaffari türbesinin bulunduğu alanın, Osmanlı döneminde yapıldığını aktaran Boynukara, şöyle dedi: "Osmanlı zamanında dedemiz türbedar olarak buraya görevlendirilmiş. Bizler 7 kuşaktır buradayız. Abuzer Gaffari Hazretleri'nin buradaki yeri makamdır. Kendisi Medine'de vefat etmiş ve oraya defnedilmiştir. Abuzer Gaffari buraya İslamiyet'i yaymak için gelmiştir. Türkiye'de türbe olarak bilinen yerler, bulunduğu sürede kaldığı alanlardır ve makam olarak bilinir. Abuzer Gaffari'nin ölümünden 950 sene sonra Adıyaman'daki bu türbe 4'üncü Sultan Murat tarafından yaptırılmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Abuzer Gaffari türbesiTürbe içerisiTürbe bekçisi Mehmet Boynukara iler röp.Mehmet Ali Çiçek ile röp.İlknur Yetkin ile röp.Türbe çevresiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA===============================

TEL ABYAD'A HUZUR GELDİ, SOKAKLAR CANLANDI

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, teröristlerin baskısından kurtulan sivil halk, huzur içinde sokaklara çıkmanın mutluluğunu yaşıyor.Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/YPG'den kurtarılan Tel Abyad'da hayat normale dönüyor. Türkiye'deki Suriyelilerin, Akçakale Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından geçiş yaptığı kentte sağlanan güven ortamı ile esnaf rahatlıkla dükkanlarını açabiliyor. Kadın ve çocuklar da sokaklara çıkıp gezebiliyor. Suriye Milli Ordu askerlerinin güvenlik önlemleri devam ederken, tahrip olan kamu binalarında tadilat ve onarım çalışması sürüyor. Türkiye'den bölgeye geçen yetkililer, elektrik, su ve sağlık hizmetlerinin düzenli verilmesi için çalışmalarını devam ettiriyor.Tel Abyad'ın terör örgütünden temizlenmesinin mutluluğunu yaşayan Suriyeliler, Türkiye'de kalan yakınlarına bir an önce ülkelerine dönmeleri çağrısında bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Sınır kapısında bekleyen SuriyelilerTelabyad çarşısında açılan işyerleriSokaklarda gezen vatandaşlarGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)===============================

MERSİN'DE SAĞANAK YAĞMUR HAYATI FELÇ ETTİ

Mersin'de etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Caddelerin gölete döndüğü yağmur nedeniyle Anamur ilçesinde çilek ve muz seralarını su bastı.Doğu Akdeniz'de geceden bu yana etkili olan kötü hava şartları, sabahtan itibaren Mersin'de sağanak yağışa dönüştü. Sabaha karşı gök gürültülü ve ara ara kuvvetli sağanak şeklinde devam eden yağışlar, kent merkezinde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte de ufak çaplı kazalar meydana geldi. Sahil bandından ise dalgalar kayaları parkın içlerine kadar fırlattı.ÇİLEK VE MUZ SERALARI SULAR ALTINDAAnamur ilçesinde geceden bu yana şiddetini artıran yağmur, muz ve çilek seralarını sular altında bıraktı. Sabahleyin sera ve çilek bahçelerine gelen üreticiler gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Özellikle Bozdoğan ve Çarıklar mahallelerindeki yoğun su baskınları nedeni ile seralarına giremeyen üretiiciler, belediyeden yardım istediler. Alınan bilgilere göre ilk etapta yaklaşık 100 dönüme yakın muz serası ve çilek eğmelerinin sular altında kaldığı öğrenildi.Çilek üreticisi 65 yaşındaki Eşe Öz, "Çilekleri, muzları su bastı. Hepsi suyun içinde. Ne olacak böyle milletin hali. Devletimizden bir yardım istiyoruzö dedi. Bozdoğan Mahalle Muhtarı Mevlüt Yılmaz, geceden bu yana etkili olan yağışlar nedeni ile ürünlerinin sular altında kaldığını söyledi. Üreticilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden Anamur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri suyun önünü açarak sera ve çilek eğmelerindeki suyu boşaltmaya çalıştı.Öte yandan Antalya Mersin Karayolu'nun Gazipaşa Zeytinada mevkiinde heyelan nedeni ile yola düşen kayalar, trafiğin bir süre durmasına neden oldu. Karayolları ekiplerinin kayaları kaldırması ile yol yeniden trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Su dolan çilek tarlaları-Genel ve detay görüntüler-Seralar-Eşe Öz ile röp.-Muhtar röp.-Genel ve detay görüntüler-Yola düşen kayalar

Haber-Kamera: Soner AYDIN- Mithat ÜNAL/ANAMUR/(Mersin), ===============================

FIRTINA, TEKİRDAĞ'DA ÇATI UÇURDU, DENİZ ULAŞIMINI AKSATTI

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına bir binanın çatısını uçurdu. Marmara Denizi'ndeki poyraz deniz ulaşımını aksattı, dev dalgalar kıyıya vurdu.Çerkezköy ilçesinde etkili olar fırtına, Fevzipaşa Caddesi Memur Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı üzerine düştüğü 2 otomobilde hasara neden oldu. Vatandaşlar, çatısının mahallelerinde bulunan Metin Seçkin Ortaokulu ve Zeki Algur İlkokulu'nun dağılımından 20 dakika önce uçtuğunu belirterek, "Eğer okul dağılımında uçsaydı öğrenciler zarar görebilirdi" dedi. İhbar üzerine bölgeye giden zabıta ekipleri, uçan çatı parçalarını toplayıp, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.DENİZ ULAŞIMI AKSADITekirdağ'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu.Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Marmara Adası, Avşa ve Karabiga'ya yapılan arabalı feribot seferlerinde de aksamalar yaşandı.Fırtına nedeniyle sahilde yaklaşık 10 metrelik dalgalar oluşurken, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı. Dev dalgaların kıyıları dövmesi nedeniyle sahil çevresi sular altında kaldı. Çay bahçeleri alanında bulunan sandalyeler de çekilirken, çevrede bulunan büyük şemsiyeler rüzgara daha fazla dayanamayarak yıkıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Dev dalgalardan detaylar-Gemilerden detaylar-Balıkçı barınağından detaylar-Yıkılan direkler-Sahildeki su birikintileri-Çatı uçan sokaktan detaylar-Uçan çatı-Çatının hasar verdiği araçlar-İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),===============================

DENİZLİ'DE SİS ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

DENİZLİ- Antalya Karayolu Cankurtaran mevkisinde yoğun sis nedeniyle 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşattı. Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Babadağ, Bozkurt, Çardak, Acıpayam ve Çivril ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle yollarının ulaşıma kapanmaması için dün sabah saatlerinde kar küreme araçlarıyla çalışma başlattı. Denizli-Antalya Karayolu Cankurtaran mevkisinde de kar yağışı ve sis etkili oldu. Karayolları ekipleri, dün sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı daha sonra yerini yoğun sise bıraktı. Ulaşımı olumsuz etkileyen sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sis dolayısıyla bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri, yolda oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Denizli-Antalya Karayolunda etkili olan sisten görüntülerOtomobillerden detaylarKarayollarının küreme araçlarından görüntülerDHA muhabiri Ramazan Çetin'in anonsu

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ, ===============================

BAKAN KASAPOĞLU YAPIMI SÜREN HATAY STADYUMU'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOKİ tarafından yaptırılan ve inşaatı bitme aşamasına gelen 25 bin kişilik Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu.Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Hatay Stadı'ndaki incelemelerinde Hatay Valisi Rahmi Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz ve milletvekilleri eşlik etti. Bakan Kasapoğlu inşaat çalışmaları süren statla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Ziyaretin sonunda işçilerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, stattaki incelemelerinin ardından programına İskenderun ilçesinde devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Stattan genel görüntü-Bakan Kasapoğlu'nun stada gelişi-İnceleme gezisinden genel ve detay görüntüler-Staddan genel ve detay görüntüler-Bakan'ın stattan ayrılması

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,===============================

BEBEK BEZİNE UYUŞTURUCU SAKLAYAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI Bursa'da, jandarma ekiplerince, yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği 'Kan' ile yapılan aramalarda bebek bezine gizlenmiş halde 1 kilo metamfetamin, 250 gram skunk, 700 uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını sıklaştırdı. Bu kapsamda İnegöl İlçesi Yenice Mahallesi'nde oturan N.E., K.E. ve İ.K.'nin yılbaşında piyasaya uyuşturucu madde süreceğini belirleyen ekipler, harekete geçti. 3 şüphelinin belirlenen adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği 'Kan' ile arama yaptı. Aramalarda 1 kilo metamfetamin, 250 gram skunk, 700 uyuşturucu hap, hassas terazi ele geçirilirken, N.E., K.E. ve İ.K. gözaltına alındı. Yapılan operasyonda şüphelilerin uyuşturucu maddeyi bebek bezlerine sakladıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin İnegöl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Jandarmanın operasyon görüntüsü-Ele geçirilen malzemeler

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ==============================

ALAŞEHİR'İN KIRSAL MAHALLELERİNDE BELEDİYE EKİPLERİNİN KAR MESAİSİ Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için belediye ekipleri çalışma başlattı. Alaşehir'de önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu etkili oldu. Kar nedeniyle kırsal Dağhacıyusuf, Çarıkbozdağ, Kozluca, Uluderbent, Karadağ ve Horzum mahallerinde yollar ulaşıma kapanırken, belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda yollar ulaşıma açılırken, belediye ekipleri tekrar yolların kapanmasını önlemek için bölgelerde önlemlerini sürdürüyor.Konuya ilişkin açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "İlçemizin kırsal ve yüksek yerleşim yerlerinde önceki gün gece başlayan kar yağışı sebebiyle ekiplerimiz sabaha kadar çalışmalarını sürdürdüler. Özellikle Dağhacıyusuf, Çarıkbozdağ, Kozluca, Uluderbent, Karadağ ve Horzum mahallerimizde ekiplerimiz aralıksız olarak hizmet vererek, yolların kapanmasını engellemeye çalışıyorlar. An itibarıyla kapalı olan yolumuz yok, zaman zaman yağan kar yağışı nedeniyle ekiplerimiz bölgeden ayrılmayarak, çalışmalarını sürdürmektedirler. Amacımız yollarımız açık tutarak, vatandaşlarımızı mağdur etmemek. Fen işlerine bağlı ekiplerimiz de kötü hava koşullarının hayatı olumsuz etkilememesi için gece boyunca çalışmalarını sürdüreceklerdir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Ekiplerin çalışmasından görüntü -Kardan detay görüntü

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR, (MANİSA), ===============================

NARKOTİK KÖPEĞİ TEPKİ VERDİ, UYUŞTURUCU MADDE AYAKKABISINDAN ÇIKTI

Düzce'de, narkotik köpeği 'Ferman' ile yapılan aramada bir kişinin ayakkabısının içine sakladığı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ve Gümüşova Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adaköy mevkiinde yaptığı yol uygulamasında M.Y. yönetimindeki aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Ferman' ile araçta arama yapıldı. Narkotik köpeği bu sırada araç sürücüsü M.Y.'nin ayağına yönelerek tepki verdi. M.Y.'nin sol ayakkabısı çıkarıldığında ayakkabısının içine sakladığı 10 gram esrar ele geçirildi. M.Y. gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Narkotik köpeğinin ayakkabı içinde uyuşturucu bulması (Vatandaş kamerası)

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ===============================

FOÇA'DA ÇEVRECİLERDEN KANAL İSTANBUL ÇED RAPORU'NA İTİRAZ İzmir'in Foça ilçesinde, bir grup çevreci, Kanal İstanbul Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na itiraz dilekçesi verdi.Foça'da yaklaşık 100 kadar çevreci, dün saat 13.30'da Atatürk Mahallesi, Aşıklar Caddesi'ndeki Foça Çevre Müdürlüğü'ne gelerek, Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu'na itiraz için dilekçe vermek istedi. Koridorda sıraya giren çevrecilere görevliler, "Burası İlçe Müdürlüğü değil, temsilcilik. Kayıt memuru ve evrak sistemi olmadığı için dilekçelerinizi kabul edilemeyeceğiz" dedi. Bunun üzerine çevreciler ile görevliler arasında tartışma çıktı. Grup, binanın girişindeki tabelada 'çevre' ibaresinin yer aldığını hatırlatıp, çözüm üretilmesini istedi. Görevlilerin yaptığı görüşmeler sonucunda dilekçelerin Foça Kaymakamlığı aracılığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderilebileceği belirtildi. Bunun üzerine çevreci grup Hükümet Konağı'na geçip, Kaymakamlığa dilekçelerini teslim etti. Foça Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Ezgi Levent, Foçalılar olarak hep birlikte 'Ya Kanal ya İstanbul' diyerek dilekçe vermeye geldiklerini söyledi. Levent, "Kanal İstanbul'u istemiyoruz. Ekolojik yıkım olacağını düşünüyoruz" dedi.Foça Çevre Müdürlüğü'nce dilekçelerinin alınmamasını eleştiren Fırat Korkmaz da "Bakın tabelasında da görüldüğü gibi buranın bir şube müdürlüğü olduğu yazıyor. İçeride çalışanların bundan dahi haberi yok. Asgari ücret açıklandı. 2 bin 340 lira. Buna paramız yok dediler. Ama 75 milyar liralık Kanal İstanbul yapmaya çalışıyorlar. Buna tüm halk olarak karşı çıkıyoruz" diyerek, tepkisini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Çevrecilerin Foça Çevre Müdürlüğü önünde görüntüsü-Çevrecilerin koridorda dilekçelerini teslim etmek için beklemeleri-Çevreciler Ezgi Levent ve Fırat Korkmaz ile röp.-Çevrecilerin ellerindeki dilekçelerini sallayarak göstermelerinden görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir), ===============================

ANAMUR'DA MANTAR AVI Mersin'in Anamur İlçesi'nde son yağışlarla birlikte kızılçam diplerinde yetişen mantarlar toplandı.Anamur'un Köşekbükü Mağarası'nda, Kükür, Kılıç ve Çaltıbükü mahallelerinde ve Bozyazı ilçesi Tekmen Tekeli bölgesinde yetişen mantarlar, pazar gününü ormanın derinliklerinde geçiren vatandaşlar tarafından toplandı. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri kova ve poşetleri mantarlarla doldurdu. Bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar, güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Mantar toplayanlarYerdeki mantarlarGenel ve detay görüntülerMantar toplanırkenRöportajlar

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),===============================

MUĞLA'DA KAR SEVİNCİ

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin yüksek kesimlerinde geçen pazar akşamı başlayan yağış sonrası kar kalındığı, bazı yerlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Kartopu oynamak için kent merkezinden 15 kilometre yürüyerek Yılanlı mevkisine giden aileler çocukları ile birlikte beyaz örtünün tadını çıkardı.Menteşe'nin yüksek kesimlerini kaplayan beyaz örtü, hava sıcaklığını eksi 5 dereceye kadar düşürdü. Yılanlı mevkisi'nde etkili olan yağışla birlikte bazı yerlerde kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Birçok kişi soğuğa aldırış etmeden kar keyfi için bölgeye gitti. Ancak buzlanma ve oluşan sis, sürücüler için tehlike oluşturdu. Hazırlıksız yakalanan sürücüler, şehir merkezine dönerken, bazıları zincir takarak yoluna devam etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Menteşe-Göktepe karayolunda trafik ekipleri, sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı. Yılanlı'ya ailesi ile birlikte kartopu oynamaya gelen Süleyman Topbaş, "Burası çok güzel. Kartopu oynayarak eğlendik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kar küreme çalışmasından görüntü-Kartopu oynayanlardan görüntü-Karın tadını çıkaran Süleyma Topbaş ile röp.

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA, ===============================

ABANT'TA KAR GÜZELLİĞİ Bolu'da etkili olan kar yağışıyla birlikte Abant Tabiat Parkı'nda seyirlik görüntüler oluştu.Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı Abant'a çok sayıda doğasever akın etti. Bolu'dan ve çevre illerden gelen günübirlikçiler, karın ve temiz havanın keyfini çıkardı. Ziyaretçiler, karla kaplı alanlar ile iskelelerde bol bol fotoğraf çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Abant manzaraları-Kar yağışından görüntüler-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,===============================

İSKENDERUN'A YAKLAŞIK 100 MİLYON TL'LİK SPOR TESİSİ İÇİN İMZALAR ATILDI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 100 milyon TL'lik spor tesisinin imza törenini gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, stratejik bir yatırım olduğunu söyledi.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı'nda düzenlenen, yaklaşık 100 milyon TL'lik spor tesislerinin imza törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu, İSTE Kütüphanesi'nin açılış kurdelesini kestikten sonra üniversite içerisinde yapılması planlanan stadın yerini ve inşa edilen kapalı spor tesisi gezerek bilgi aldı.Türkiye'nin yapılan ilk statlarından biri olan İskenderun 5 Temmuz Stadı'nda incelemelerde bulunan Kasapoğlu, BAL (Bölgesel Amatör Ligi) 5. Grup'ta mücadele eden 5 Temmuz İskenderun Spor Kulüp yönetimine ve takımına başarılar diledi. Gezi sırasında sahada hazır bulunan turuncu-mavili takım futbolcularıyla da tek tek tokalaşan Bakan Kasapoğlu'na günün anısına üzerinde isminin yazılı bulunduğu forma hediye edildi.YÜZME HAVUZU YENİLENECEKVali Zeki Şanal Kapalı Yüzme Havuzu'nu da inceleyen bulunan Bakan Kasapoğlu, havuz için ödeneğin arttırılarak en kısa sürede eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi. Gezi ve incilemelerin ardından imza törenine geçildi. Törende konuşan İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, tesisin ilçe ve gençlerin geleceği için çok önemli olduğunu söyledi. İskenderun'da gerek gençler için, gerekse de spor ve sporcular için çok önemli yatırımları hayata geçirmenin çabasında olduklarını belirten Beken Kasapoğlu, "Bir sonraki ziyaretimde de bu görmüş olduğunuz yatırımları sizlerle birlikte açacağız. Gençlerimizi, kadınlarımızı, milletimizi bu tesislerde görmenin sevincini heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Sevgili gençler, sizler bizim umudumuzsunuz ümidimizsiniz. Ama sadece bizim değil, insanlığın umudusunuz. Onun içindir ki İskenderun'da gerçekleştireceğimiz tesislerin ne kadar mühim ve stratejik bir yatırım olduğunu gördük" diye konuştu. Konuşmaların ardından bir stadyum, 5 çok amaçlı basketbol sahası, on mahalle tipi futbol sahası, 2 antrenman spor salonu, bir yarı olimpik yüzme havuzu ve kapalı yüzme havuzunun yenilenmesi için hazırlanan protokol, başta Bakan Kasapoğlu olmak üzere protokol üyeleri ile birlikte imza altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 5 Temmuz Stadı'nı gezmesi, sporcularla konuşması, forma hediye edilmesiİSTE Kütüphanesi'nin açılış kurdelmesinin kesilmesiBakan Kasapoğlu'nun İSTE içerisinde yapımı devam eden spor salonunu incelemesiBakan Kasapoğlu'na, proje üzerinde stadın yapılacağı yer hakıknda bilgi verilmesiİskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosaylı'nın konuşmasıBakan Kasapoğlu'nun konuşmasıİmza töreni

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/ İSKENDEUN (Hatay), ===============================

105 YAŞINDAKİ SEYİT DEDEYE VALİ ZİYARETİ

Sivas'ta yalnız yaşayan Seyit Çıngı (105), ilerleyen yaşıyla dikkat çekiyor. Çıngı'yı ziyaret eden Vali Salih Ayhan, sağlıklı ömürler diledi. Aydoğan Mahallesindeki kendine ait evde yalnız yaşayan ve çocuğu bulunmayan Seyit Çıngı, 105 yaşını geride bırakmaya hazırlanıyor. Yıllarca Fransa'da işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olan, 6 yıl önce ise eşini kaybeden Çıngı emekliliğini memleketi Sivas'ta geçiriyor. Nüfus cüzdanında 1920 yazmasına karşın aslında 105 yaşında olduğunu belirten Çıngı, uzun yaşamanın sırrının ibadetine bağlı olduğunu söyledi. Vakit namazlarını ve ibadeti hiçbir zaman kaçırmayan Çıngı, sağlıklı beslendiğini de belirtti. Sivas Valisi Salih Ayhan da, Seyit Çıngı'yı evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti ve sağlıklı ve huzurlu ömürler diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çıngı ise, Vali Ayhan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Valinin ziyareti-Seyit dede ile sohbeti-Detaylar

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS ===============================

Kaynak: DHA