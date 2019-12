DHA YURT BÜLTENİ - 1

30.12.2019 08:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:16

İZMİR'DE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ İLE DOKTOR EŞİ AYNI SAATLERDE ÖLDÜRÜLDÜ

İZMİR'in Torbalı ilçesinde İlçe Sağlık Müdürü 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park (53) evinin önünde, 20 dakika sonra ise Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi 1 çocuk annesi Hatice Gülcemal evlerine gelen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü. Dr. Gülcemal'i silah zoruyla götürdüğü ATM'den para çektiren şüpheli olay yerinden kaçtı. Park'ın öldürülmesini önce hırsızlık olarak değerlendiren polis, kısa süre sonra doktor eşi Gülcemal'in de öldürülmesi ile iki olay arasında ilişki bulunabileceği şüphesiyle soruşturmayı genişletti.

Olay, saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki apartmanda meydana geldi. Torbalı'da 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park evine girerken, apartmanın önünde bekleyen bir kişi tarafından durduruldu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kimliği belirsiz kişinin tabanca ile park'a ateş açıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Park, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Park, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Fuat Mehmet Park'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AYNI SAATTE DOKTOR EŞİ DE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜPolis ekipleri, Fuat Mehmet Park'ın öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatırken aynı saatlerde Torbalı Alpkent Mahallesi 1032 sokakta ikinci bir cinayet ihbarı alındı. Devlet Hastanesi doktorlarından Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in evlerine gelin silahlı bir kişi tarafından öldürüldüğü öğrenildi. İddiaya göre kapıyı çalarak içeri giren siylahlı kişi, burada tartıştığı çiftten Hatice Gülcemal'i tabanca ile vurdu. Dr. Harun Gülcemal'i ise silah silah zoru ile rehin alan saldırgan, yakındaki bir ATM'ye götürdü. Burada, 1500 TL nakit para çektiren saldırgan, ardından tehdit ettiği Dr. Gülcemal'i serbest bırakıp kaçtı. POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİDr. Harun Gülcemal, serbest kaldıktan sonra polis ve sağlık ekiplerni haber verirken, koşarak eve gitti. Gülcemal, eve geldiğinde eşinin yaşamını yitirdiğini belirledi. polis, yaklaşık 700 metre mesafede işlenen 2 cinayet arasında ilişki olabileceği şüphesiyle soruşturmayı bu yönde genişletti. VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ İLÇEYE GELDİTorbalı'da peş peşe yaşanan iki cinayetin ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek soruşturma hakkında bilgi aldı. Dr. Gülcemal'in ifadeleri doğrultusunda eşgali belirlenen şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.DR. GÜLCEMAL, 1 HAFTA ÖNCE SALDIRIYA UĞRADITorbalıda sağlık camianda işlenen iki cinayetle ilgili soruşturma sürdürülürken, bu arada Dr. Harun Gülcemal'in yaklaşık bir hafta önce Torbalı Devlet Hastanesi'nde bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi. D. Gülcemal'in bu olaydan sonra saldırgan hakkında şikayetçi olduğu ve soruşturma yürütüldüğü anlaşıldı. Polisin bu ayrıntıları da incelediği belirtildi.ZANLI POLİSLE ÇATIŞTI: 1 POLİS AĞIR YARALIİzmir Torbalı'da Hatice Gülcemal'i evinde öldürüp, rehin aldığı doktor eşi Harun Gülcemal'den de silah zoruyla ATM'den para çektirdikten sonra kaçan kaçan cinayet zanlısı, saat 00.10 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yazıbaşı İzmir Caddesi üzerindeki bir otelin önünde polisle çatıştı. İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın öldürülmesi olayı ile ilgili de şüpheli olarak aranan kişinin çatışmadan sonra kaçtığı öne sürülürken, bir polisin yaralandığı öğrenildi. Ağır yaralanan polis memuru dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.BÖLGE ABLUKAYA ALINDIBu arada çatışmanın yaşandığı Atatürk Mahallesi'ne Polis Özel Harekat ekipleri ile jandarma görevlileri de sevk edildi. Güvenlik görevlileri, çelik yelek giymeleri konusunda uyarıldı. Bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri, silahlı saldırganın yakalanması için çevrede geniş çaplı arama başlattı. ZANLI AYAĞINDAN YARALI HALDE KAÇTIİzmir'in Torbalı ilçesinde Hatice Gülcemal'in katil zanlısı, öldürülen İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın da şüphelisi olarak aranan silahlı saldırganın, Yazıbaşı İzmir Caddesi'ndeki bir otele gittiği belirlendi. Harekete geçen ekipler, söz konusu otelin çevresini sardı. Bu sırada polisleri gören zanlı, otelin birinci katından aşağıda bulunan markete indi. Zanlı ile polis ekipleri arasında burada çatışma çıktı. Çatışmada başından yaralanan polis memuru Y.K. (35) ağır yaralanırken, zanlı marketin arkasında bulunan pencerenin camını kırdı. Bu sırada kendisini fark eden polislerin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan saldırgan kaçmayı başardı.POLİS AMELİYATA ALINDIDurumu ağır olan polis memuru Y.K., ekip arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen ambulansla önce Torbalı Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan polis memurunun ameliyata alındığı bildirildi.POLİS VE JANDARMA TEYAKKUZDA İzmir polisini alarma geçiren silahlı saldırganla ilgili başlatılan geniş çaplı operasyon kapsamında, Özel Harekat Polisleri ve Jandarma ekipleri ilçeyi abluka altına aldı. çelik yelekli güvenlik güçleri, zanlıyı yakalamak için ilçenin ana cadde ve sokaklarını didik didik aramaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yeri görüntüleri-Polis ekiplerinin olay yerindeki görüntüleri-Cenaze arabasının olay yerine gelmesi-Cenazenin cenaze arabasına taşınması

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK- İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), ================================

ZİNCİRLEME KAZADA OTOMOBİLDEN FIRLADI, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA KAYDEDİLDİ KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde kar yağışı nedeniyle 9 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. zincirleme kaza sırasında çarpışan otomobillerde bulunan bir kişinin araçtan havaya fırladığı o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Zincirleme kaza, akşam saatlerinde Göksun-Kahramanmaraş Karayolu'nun tüneller bölgesinde meydana geldi. Yaklaşık bir haftadır yoğun kar yapışının etkili olduğu, bu nedenle de sık sık trafiğe kapanan Göksun-Kahramanmaraş Karayolu'nda tünel girişinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlara yoldan geçen araç sürücüleri de yardım etmeye çalıştı. Bu sırada bir otomobil buzlanma nedeniyle kayarak kaza yapan otomabil ile yardım etmeye çalışan vatandaşların arasında daldı.Güvenlik kameraları tarafından da saniyeye saniye kaydedilen kazada otomobilin çarptığı kişilerden biri havaya fırladı. 9 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yol kenarındaki araçlar-Araçların etrafındaki insanlar-Bir otomobilin araçlar çarpması-Vatandaşın havaya fırlaması-Trafik polisinin gelemsi-Kaza yerinden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ ================================

SON KEZ GİTTİĞİ SOMALİ'DEN ACI HABERİ GELDİ

SOMALİ'deki bombalı saldırıda yaşamını yitiren 2 Türk vatandaşından biri olan Turan Sevi'nin (67) Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinde yas var. Halide Sevi, eşinin son kez Somali'ye gittiğini belirterek, "Sağ salim dönmesini bekliyorduk. Ancak cenazesi gelecek" diyerek, ağıt yaktı.Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıda yaşamını yitiren onlarca kişi ile birlikte buraya çalışmaya giden Türk vatandaşlarından kepçe operatörü Mehmet Kaplan (48) ile usta başı Turan Sevi de yaşamını yitirdi. Acı haber, evli, 3 çocuk, 6 torun sahibi Turan Sevi'nin Aydın'ın Efeler ilçesi, Emirdoğan Mahallesi'ndeki ateş düşürdü.HAYALİ 5 AY ÖNCE ALDIĞI BAHÇELİ EVDE YAŞAMAKTI2 ay önce Somali'ye gittiği ve giderken ailesine 'Bu son gidişim' diyen Sevi'nin döndüğünde 5 yıl önce aldığı bahçeli evde yaşamayı hayali kurduğu öğrenildi. Ancak yaşanan terör olayının babalarını bu hayalinden ettiğini belirten kızları Demet Keser ve Dilek Akbaş ve Gülden Girgin, anneleri Halide Sevi ile gözyaşı döktü. Halide Sevi'nin 'Sağ salim dönmesini bekliyorduk. Ancak, cenazesi gelecek" diyerek, ağıt yakması yürekleri dağladı. Emrah Çevik de dayısını kaybetmenin acısını yaşadığını belirterek, gazetecilere yaptığı açıklamada, şöyle dedi: "O bizim her şeyimizdi. Herkes terörü lanetliyor ama sonuç olarak halen daha dünyanın her yerinde terör saldırıları oluyor. Bir türlü bitmek bilmedi. Neyi paylaşamıyor bu insanlar, bilmiyoruz. Saldırıda ölen diğer aileler gibi bizim de ocağımıza ateş düştü. Biraz borcu vardı onu da kazanıp ödedikten sonra 5 yıl önce aldığı bahçeli evine yerleşip, rahat bir yaşam sürecekti. Ama dönemedi. Yaşamak istediği bahçesini bir daha göremedi. Şirket yetkilisi de dayımın naaşı ile birlikte uçakla geliyor. Somali Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanımız aradı. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Teröre çanak tutan, bundan nemalanan kim varsa Allah'ın bütün gazabı onların üzerine olsun."Somali'deki bombalı saldırıda ölen Turan Sevi ve Mehmet Kaplan'ın cenazeleri havayoluyla önce Ankara'ya, buradan da karayoluyla memleketlerine getirilecek. Sevi'nin cenazesi yarın (pazartesi) öğlen Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'ndeki Uluyol Camisi'nde kılınacak namazın ardından Umurlu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. Mehmet Kaplan'ın Denizli'nin Sarayköy içesinde toprağa verileceği ancak yeri ve zamanın henüz kesinlik kazanmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Turan Sevi'nin fotoğrafı-Turan Sevi'in evinden görüntü-Sevi'nin eşi Halide Sevi ve kızlarının gözyaşı dökmesi-Sevi'nin yeğeni Emranh Çevik ile röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN, ================================

BALIKESİR'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI AYDINLATMA DİREĞİ YIKILDI, FACİADAN DÖNÜLDÜ BALIKESİR-İzmir çevreyolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil aydınlatma direğine çarptı. Anayola devrilen direk nedeniyle biri TIR 3 araç daha kaza yaptı. Maden Tetkik ve Arama Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğü (MTA) güvenlik görevlileri diğer araç sürücülerini uyararak olası kazaları önledi.Kaza geç saatlerde Balıkesir-İzmir çevreyolu Maden Tetkik ve Arama Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğü önünde bulunan kavşak girişinde meydana geldi. Serhan A. yönetimindeki 59 HP 589 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak çarptığı aydınlatma direği karşı şeride devrildi. Bu sırada İzmir istikametinden gelen Eşref Yeşil yönetimindeki 54 DH 869 plakalı otomobille, Fevzi Sancar yönetimindeki 34 UH 1192 plakalı TIR yola devrilen direğe çarptı. Arkalarından gelen bir otomobil de TIR'a çarptı.Kazayı gören MTA'nın güvenlik görevlileri, polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik görevlilerinden biri kaza yapan otomobil sürücüsünün araçtan çıkmasına yardım ederken, diğeri ise karşı şeritten gelen araç sürücülerine uyarıda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre yolunda geniş güvenlik önlemleri alarak, tek şeritten trafik akışını sağladı.TEDAŞ görevlilerinin elektriği keserek direği kaldırmalarının ardından trafik akışı yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.Sürücülerin kazadan hafif sıyrıklarla kurtulması mucize olarak değerlendirildi. Eşref Yeşil, "İzmir istikametinden geliyordum. Sol şeritteydim direği son anda fark ettim. Frene bastım ama direğe çarptım. Direk havalandı, sonrasında da TIR'a çarptı. Neyseki kimsenin sağlığında bir şey yok" dedi.'UCUZ ATLATTIK'TIR sürücüsü Fevzi Sancar ise, "Yolda normal seyrediyorduk. Önümdeki otomobil bir şeye çarptı ama karanlıkta tam fark edemedim. Sonra ben çarptım. Durunca direğe çarptığımızı gördüm. Neyse ki önümdeki otomobilde ben de yavaş seyrediyorduk. Yoksa direk aracın içine girerdi. Hayatımızı söndürürdü. Ucuz atlattık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza yerinden genel ve detay görüntüler-Fevzi Sancar röp-Eşref Yeşil röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, ================================

ANNESİNİ BATTANİYE İLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan Mustafa Haktan Çatalbaş (30), tartıştığı annesi Fatma Çatalbaş'ı (53) yüzüne bastırdığı battaniye ile boğarak öldürdü. Şüpheli, olayın ardından Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Olay, saat 21.00 sıralarında Cemal Paşa Mahallesi 1618 Sokak'ta meydana geldi. Babası yatsı namazı için camide bulunan Mustafa Haktan Çatalbaş, annesi Fatma Çatalbaş ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine eline aldığı battaniyeyi annesinin yüzüne bastıran Çatalbaş, kadının nefessiz kalıp, bilincinin kapanmasına neden oldu. Namazın ardından eve dönen baba Mehmet Çatalbaş, eşinin yerde hareketsiz yatarken görünce 112 Acil'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma Çatalbaş'ın öldüğü belirlendi. TESLİM OLDUOlayın ardından Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Mustafa Haktan Çatalbaş, annesi Fatma Çatalbaş'ı boğarak öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen katil zanlısı Çatalbaş'ın, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Hayatını kaybeden kadının cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olayın yaşandığı evin GörüntüsüPolis aracı ile birlikte evin görüntüleriEvin dışından detay görüntüler Hastane acilinden götüntü

Haber - Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), ================================

10 YILLIK EŞİNİ ÖLDÜRESİYE DÖVEN KOCA TUTUKLANDI

SAMSUN'da, 10 yıllık eşi Mehmet K. tarafından dövülen ve gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybedebileceği belirtilen Elif K.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olay sonrası eşini aracıyla hastaneye götüren ve polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Bafra ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yıllık evli oldukları öğrenilen Elif K. ve Mehmet K. çifti arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Mehmet K., tekme tokat eşini dövdü. Mehmet K., yaralanan Elif K.'yi aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Elif K., Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Gözüne aldığı darbe sonucu görme yetisini kaybedebileceği belirtilen 3 çocuk annesi Elif K.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.TUTUKLANDITedaviye alınan Elif K.'nin dövülmüş olduğu ve kavga sırasında gözüne darbe aldığı şüphesi üzerine savcılık soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, Mehmet K.'yi gözaltına aldı. Bafra Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.'VÜCUDUNUN HER YERİNDE MORLUKLAR VARDI'Olayla ilgili konuşan Elif K.'nin yengesi Neriman K., "Hastaneden bize telefon geldi. Elif'in durumunun ciddi olduğu ve hastanede olduğunu öğrendik. Apar topar hastaneye geldiğimizde Elif'in gözünün bandajla sarılı olduğunu ve vücudunda morluklar olduğunu gördük. Ardından Elif, üniversite hastanesine sevk edildi. Muayene eden doktor, Elif'in göz yuvasının, göz kapaklarının ve korneasının zedelendiğini ve görme yetisini kaybetmiş olabileceğini söyledi. Ameliyatı sonrasında da iç kanama riski olduğundan dolayı yoğun bakım ünitesine alındı. Vücudunun her yerinde morluklar vardı. İnanın her yerine vurmuş kocası. Biz kocasının en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Elif K.'nın yengesi Neriman Keskin röportajı-Yoğun bakım ünitesinden detaylar-Ailesinden detaylar-OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nden detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN, ================================

12 FABRİKA ÇALIŞANI ZEHİRLEDİKLERİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI KAYSERİ'de, iplik fabrikasında çalışan 12 işçi, akşam yemek yedikten sonra rahatsızlanınca, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 18'inci caddedeki iplik fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre akşam yedikleri yemekten rahatsızlanan fabrika işçileri karın ağrısı ve bulantı şikayeti üzerine fabrika yetkililerine haber verdi. İşçilerin yemekten zehirlendikleri şüphesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekiplerince, 5 fabrika işçisi Kayseri Şehir Hastanesi'ne, diğer 7 kişi kentte diğer hastanelere kaldırıldı. İşçilerin polise verdiği bilgide yemekte yoğurtlu makarna, kıymalı patates ve mercimek çorbası yedikleri ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kayseri Şehir Hastanesine getirilen işçilerden görüntü-Diğer genel detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ-DHA================================

BABASINI DÖVÜP EVDEN ATTI, KENDİSİNİ EVE KİLİTLEYİP YANGIN ÇIKARDI

KAYSERİ'de, epilepsi hastası Adem Arslan (45), tartıştığı babası Niyazi Arslan'ı (67) döverek, evden dışarı çıkardı. Adem Arslan, daha sonra birlikte yaşadıkları evde yangın çıkararak, kendisini de içeri kilitledi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evden baygın kurtarılan Arslan, hastaneye kaldırıldı.Olay, öğle saatlerinde, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Öncüler Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Epilepsi hastası olan Adem Arslan, bilinmeyen nedenle babası Niyazi Arslan ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Arslan, babasını döverek, evden dışarı çıkardı. Arslan, daha sonra anne ve babası ile yaşadığı evin camlarını sandalyeyle kırdı. Salonda yangın çıkaran Arslan, kendisini yatak odasına kilitledi. Alevleri gören komşular, itfaiyeye haber verdi. CAMLARI KIRDI, EVDE YANGIN ÇIKARDIİtfaiye ekipleri gelene kadar bina sakinleri, bahçede bulunan hortum ve yangın tüpü ile kırık camdan yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada gelen polis ekipleri de balyoz ve levye ile evin çelik kapısını kırarak, içeri girdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye görevlileri de yangına müdahale etti. Adem Arslan, polis ekiplerince yatak odasının kapısı kurtarılarak, içeriden baygın kurtarıldı. Sağlık görevlileri, Arslan'ı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Oğlu tarafından dövülen ve kulağından yaralanan Niyazi Arslan'a ise olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Evdeki yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Öte yandan Adem Arslan'ın, 2 gün önce de yine babasını dövdüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden genel ve detay görüntü-Komşuların hortumla yanan evi söndürmeye çalışması-Yanan eve yangın tüpü ile müdahale-Alevlerin yükseldiği evden görüntü-Oğlu tarafından dövülen babanın polise bir şeyler anlatması-Olay yerine itfaiyenin gelişi-Evden yangına maruz kalan ve çıkmayan Adem'in kurtarılması ve ambulansa konulması

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ================================

EVDEN KOVULUNCA KAPIYI KİLİTLEYİP KENDİNE ZARAR VERDİ ANTALYA'da ev arkadaşıyla kavga eden Yakup A. (30) evin kapısını kilitleyerek kendisine kesici aletle zarar verdi. Kapının kırılmasıyla içeri giren polisler Yakup A.'yı etkisiz hale getirdikten sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yakup A., ev arkadaşıyla öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşı, iddiaya göre Yakup A.'yı evden kovdu. Arkadaşının olmadığı saatte eve giden Yakup A., içeri girdikten sonra kapıyı kilitledi. Yakup A. evde bulunan eşyaları kırmaya başlayınca sesi duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı çaldı ancak açan olmadı. İçeride bulunan Yakup A., kapıyı açmasını söyleyen polislere elinde bıçak olduğunu ve kendisine zarar vereceğini söyledi. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesiyle olay yerine gelen ekipler, kapıyı koçbaşı ile kırdı. Ekipler, elindeki kesici aletle vücudunun farklı yerlerini ve boğazını kesen Yakup A.'yı etkisiz hale getirdi. Kan içerisinde ve yarı çıplak şekilde evden çıkarılan Yakup A., ambulansa bindirildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Yakup A., tedavi için Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden detaylar-Polislerden ve sağlık ekiplerinden görüntüler-Yakup A.'nın evden çıkarılma anı-Yakup A.'nın ambulansa bindirilmesi-Yakup A.'nın ambulansta görüntüleri

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,================================

DEPODA ÇIKAN YANGINDAN ONLARCA ARAÇ KÜL OLDU ANTALYA'da hurda ve tamir edilmeyi bekleyen otomobillerin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangın 2 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alınırken, onlarca araç kül oldu.Olay, gece yarısı Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Sanayi Sitesi arkasında bulunan hurda ve tamir edilecek otomobillerin bulunduğu bir depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, deponun dört bir tarafından söndürme çalışmalarına başladı. Bu sırada depo içerisinde bulunan araçların lastikleri ve boya malzemeleri patlamaya başladı. Yoğun dumanın bulunduğu bölgede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Alevlerin deponun yanında bulunan hurda araçlara sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, müdahale edebilmek için deponun bir bölümünü kapatan demirleri kesti.Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Depoda bulunan hurda ve tamir edilmeyi bekleyen onlarca araç kül oldu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma yürütürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------İtfaiye araçlarından görüntüler-Yangının yaşandığı depodan görüntüler-Yanan araçlardan detaylar-İtfaiye erlerinden detaylar

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,================================

'EŞİN GÖZALTINDA' YALANIYLA 30 BİN LİRALIK ALTINI DOLANDIRAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Denizli'nin Çal ilçesinde Rukiye Bozkurt'u, kendilerini jandarma olarak tanıtıp, 'Eşiniz gözaltına alındı. Evinizdeki altınlar arasında çalıntı olanlar var' diyerek 30 bin lira değerindeki altınları alarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin altınları satıp bir iş yerinde parayı paylaştığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, 26 Aralık günü öğle saatlerinde Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Süleyman Bozkurt'un (48) evine giden 2 kişi, eşi Rukiye Bozkurt'a kendilerini jandarma olarak tanıttı. Bu kişiler, "Eşiniz gözaltına alındı. Evinizdeki altınlar arasında çalıntı olanlar var. Bu nedenle incelenmek üzere bize vermeniz gerekiyor" dedi. Bunun üzerine paniğe kapılan Rukiye Bozkurt, Ağustos ayında 5 yaşındaki oğullarının sünnet düğününde takılan toplam 30 bin lira değerindeki altınları bu kişilere teslim etti.Bir süre sonra Bozkurt, dolandırıldığını anladı. Eve gelen eşi Süleyman Bozkurt ile birlikte jandarmaya giden Rukiye Bozkurt, şikayetçi oldu. Jandarma, eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.4 ŞÜPHELİ YAKALADIJandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), güvenlik kamerası görüntülerinden Aşağıseyit Mahallesi'ne giriş, çıkış yapan araçları inceledi. Ekipler, görüntülerdeki plakasız otomobili, şüphe üzerine takibe aldı. Otomobilin, ilçe merkezine gittiği tespit edildi. Takipteki otomobil, bir süre sonra durdurularak içindeki İsmail B., Şevket S., Özgür Ü. ve Seyfullah A. gözaltına alındı.Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Öte yandan, şüphelilerin dolandıkları altınları bozdurduktan sonra, parayı paylaşma anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.İNANDIRICI OLMAK İÇİN PAROLA BELİRLEMİŞLERAltınları dolandırıcılara kaptıran Rukiye Bozkurt, yaşadığı o anları şöyle anlattı: "Telefon görüşmesinde eşimin gözaltına alındığını duyunca şaşırdım. Arayan kişi, 'Ben komutanım. Eşin karakolda, gözaltında. Evdeki altınlar arasında çalıntı olanlar var. Vermezsen kötü olur' dedi. Duyduklarım karşısında strese girdim ve çok korktum. Telefondaki kişi, 'eve sivil iki kişi gelecek. Sana parola soracak. Parola, 'Bayrak' dedi. Konuşmamızdan 1 saat sonra eve bir kişi geldi. 'Parola?' diye sordu. Ben de hazırladığım 30 bin lira değerindeki altınları 'Bayrak' diyerek, teslim ettim. Kimse bu tür insanlara inanmasın, kimse onlara kanmasın."'HANIM BENİ ÇOK SEVİYORMUŞ'Başlarından geçen olayı esprili bir şekilde anlatan Süleyman Bozkurt ise "Sabah evden Çal'a gittim. Eve sivil birileri gelmiş. Benim tutuklandığımı söyleyip evdeki altınları almışlar. Akşam eve döndüğümde eşim altınları sordu. Yaşanan olayı anlattığında, dolandırıldığımızı anladım. Jandarmaya şikayetçi olduk. Onlar da kısa sürede şüphelileri yakaladı. Bu işi yapanları tanımıyorum. Biz çiftçilik yaptığımız için çok zor para kazanıyoruz. Kimse bu tür insanlara itibar etmesin. Hanım, beni çok seviyormuş. 'Ne hali varsa görsün' deseydi, altınlarımız da yerinde kalırdı. Eşleri kocalarını fazla sevmesin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Süleyman ve Rukiye Bozkurt çiftinin evinden görüntü-Süleyman ve Rukiye Bozkurt çiftinin görüntüsü-Rukiye Bozkurt ile röp.-Süleyman Bozkurt ile röp. -Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi-Şüphelilerin paraları paylaştığı anların güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ, ================================

PİSTTEN ÇIKAN UÇAK, KADERİNE TERK EDİLDİ

TRABZON Havalimanı'na geçen yıl iniş yaparken kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve bir daha uçamayacağına karar verilmesinin ardından 'Millet kıraathanesi' yapılmak üzere Yomra ilçesine götürülen Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, konulduğu pazar yerinde kaderine terk edildi. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, birçok proje üzerinde çalışıldığını, ancak kesin karar vermediklerini söyledi. İlçe sakinleri ise akıbeti merak konusu olan yolcu uçağıyla ilgili projenin hazırlanarak hayata geçirilmesini istiyor.Trabzon'da 13 Ocak 2018'de, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada denize 25 metre kala yamaca saplanan ve bir daha uçamayacağına karar verilen Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 'Millet kıraathanesi' yapılmak üzere özel olarak hazırlanan vinç ve TIR yardımıyla, Yomra ilçesine götürüldü. Pazar yerine konulan 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak, planlanan proje hayata geçirilmeyince kaderine terk edildi. İlçe sakinleri, pazar alanında hafriyat ve çöpler arasında çürüyen uçakla ilgili hazırlanacak projenin bir an önce hayata geçirilmesini istiyor.'BAŞIMIZA DERT OLDU'Yomra Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık, başlarına dert olduğunu belirttiği uçak için birçok proje üzerinde çalışıldığını, ancak kesin karar vermediklerini söyledi. Bıyık, "Belediye olarak şu an uçağı değerlendirebilecek bir durumda değiliz. Güvenlik gerekçesiyle gövdesinde önlemler aldığımız uçak, hurdaya dönmüş durumda. Yaptığımız çalışmalarla, uçağın 1,5 milyon TL'ye yakın bir masrafı çıktı. Yomra Belediyesi olarak açıkçası bu parayı uçağa harcamayı düşünmüyoruz. Başka fikirleri de büyükşehir belediyesiyle paylaştık. Uçak orda duruyor, bizim de başımıza dert oldu" dedi.'MİLLET BAHÇESİNE ÇOK YAKIŞIR'İlçe esnafından Hasan Cemil Murat, uçağın kütüphaneye dönüştürülmesini istediklerini söyleyerek, "Bu Yomra'nın malı. Belediyenin değişmesi bir şeyi değiştirmez. Çok güzel bir kütüphane, millet bahçesine yakışır kafeterya türü bir şey yapılabilir" diye konuştu.GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURUYORİlçe sakinlerinden Sinan Özcan ise, uçağa ne yapılacaksa bir an önce yapılması gerektiğini dile getirerek, "Biraz askıya alınmış gibi olabilir ama bence yeni nesil gençleri telefonlardan kurtarmak için kütüphane olarak kullanılabilir. Sergi alanı olarak da kullanılabilir. Yomra'nın gençleri için bir eğlence alanı da oluşturulabilir. Uçağın bir an önce ne yapılacaksa yapılmasını, hayata geçirilmesini istiyoruz. Şu anda görüntü kirliliğinden başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.İlçede yaşayan Ahmet Akpınar, millet bahçesi projenin hayata geçirilmesini istediklerini anlatarak, "Uçağı buraya bir önceki başkanımız getirmişti. Değişik düşüncelerle gelmişti. Millet bahçesiyle birlikte içerisinde kütüphane ya da restoran türü şeyler yapılma amaçlıydı. Şu an ne düşünülüyor bilmiyorum, ama benim düşüncem, millet bahçesiyle birlikte güzel bir restoran, kütüphane veya gençlerin hep beraber oturup sohbet edebileceği bir yer olmalı" şeklinde konuştu.'YA YAPILSIN, YA DA KALDIRILSIN'Erkan Kalyon ise, "Uçak bir pazar alanı gibi olmalı, ama bence kaldırsalar daha güzel olur. Şu an çok kirli bir görüntü var. Yapılacaksa yapılsın, yapılmayacaksa kaldırılsın" ifadelerinde bulundu.NE OLMUŞTU?Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, geçen yıl 13 Ocak'ta, Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle, 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı. Uçağın bir daha uçamayacağına karar verilmesi üzerine Yomra Belediyesi'ne tahsis edilen uçağın 'Millet Kıraathanesi' dönüştürülmesi planlandı. Uçak yüklendiği TIR'la Yomra ilçesine getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Muhabir anonsları (Fatih TURAN)-Uçaktan detaylar-Röpler

HABER : Fatih TURAN KAMERA: Tolga SAĞLAM/YOMRA, (Trabzon), ================================

OTOMOBİL, KARLI YOLDA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI SİVAS'ta, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 4 kişi, yaralandı.Kaza, saat 13.30 sıralarında, Sivas-Kayseri yolunun Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Muhammed Yıldırım'ın (41) kullandığı 58 PC 088 otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Muhammed Yıldırım ile araçtaki Kafiye Yıldırım (48), Hasan Culfa (53) ve Ayşenur Yıldırım (15) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza yerinden görüntüler-Otomobilin görüntüsü-Ekiplerin çalışması

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS ================================

KARDA MAHSUR KALAN 4 KİŞİ, BELEDİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki Sülek Yaylası'nda ve Alanya'nın İmamlı Mahallesi yaylasında, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.Akseki Alacabel mevkiindeki Sülek Yaylası yolunda, dün akşam saatlerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla ilerleyemeyen Mesut Demir, Mustafa Şahin ve Hüseyin Güçlü, bölgede mahsur kaldı. 3 kişi, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Koordinasyonu Yol Şube ekipleri, greyder ve hafif ticari araç ile bölgeye gelip, yaptığı çalışmayla kısa sürede 3 kişiye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Akseki ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu 3 kişi gece saatlerinde kurtarıldı.İMDADINA BÜYÜKŞEHİR YETİŞTİAyrıca, Alanya'nın İmamlı Mahallesi yaylasında tipi nedeniyle aracının kara saplanmasıyla bölgede mahsur kalan bir kişi durumu belediye ekiplerine bildirdi. Belediye ekipleri, kendi çabasıyla bulunduğu yerden çıkamayan kişinin yardımına yetişti. Ekipler Alanya- Gazipaşa arasındaki Sahil Yolu'nun Aydap Mevkiinde taş ve toprakla dolan yolu temizledi. Aynı yoldaki kırılan büzü de değiştirdi. Mahsur kalan kişi, olun temizlenmesiyle kurtarıldı. Ekipler, Gedevet Mahmutseydi grup yolunda da yağış nedeniyle dökülen taş ve toprağı temizleyip ulaşımdaki aksamaları engelledi. YÜKSEK KESİMLERDE YOL AÇMA ÇALIŞMASIÖte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimine bağlı Kırsal Alan Ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kuşyuvası ve Taşatan mevkiindeki ulaşımın sağlanması için aralıksız çalışıyor. İki ekiple sürdürülen çalışmalar gece gündüz devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kurtarma çalışmasından görüntü

Haber-Kamera: ANTALYA, ================================

ADIYAMAN'DA 3 AYRI KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI ADIYAMAN'DA meydana gelen 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı.İlk kaza, Hocaömer Mahallesinde meydana geldi. amet Kizilet (17) idaresindeki 02 BB 852 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Samet Kizilet'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrularak yaralanan Kizilet, çağıılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. urgut Reis Mahallesi'nde meydana gelen ikinci kazada ise Musa Akça idaresindeki 27 DB 843 plakalı otomobil ile Mustafa Karaca idaresindeki 06 DH 3437 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Fatma(58) ve Özlem(44) Akça yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla hastaneye götürüldü.Son kaza ise akşam saatlerinde Gölbaşı-Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Erhan Çoşkun'un kullandığı 46 AAA 851 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Ekrem ve Erhan Çoşkun yaralandı. Yaralılar ambulanslarla tedavisi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yeri-Kaza yapan otomobiller-Trafik polisleri-Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Ambulanslar-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN ================================

OTOMOBİLLE PANELVAN MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 2 YARALI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille panelvan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde, Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e giden Salih I. (31) yönetimindeki 16 Y 9989 plakalı otomobil, metal sanayi kavşağından yola çıkan Sebahattin Ş. (57) yönetimindeki 16 KBB 94 plakalı panelvan minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savruldu. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden detaylar-Yaralıdan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),================================

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL SU KANALINA DÜŞTÜ KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 1,5 metre derinliğindeki su kanalına düştü. Yaralanan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü M.E., hastanede tedaviye alındı.Kaza, akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. M.E. yönetimindeki 78 AAF 048 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu demir korkuluklara çarpıp su kanalına düştü. 1,5 metre derinliğindeki kanalda ters duran otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan M.E., ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Ayrıca, M.E'nin alkol muayenesinde 2.58 promil alkollü olduğu tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Otomobilden detay-Polisin incelemeleri

Haber-Kamera: Okan ŞİMŞEK/KARABÜK,================================

SAMSUN'DA KAYIP 2 ÇOCUK, 8 SAAT SONRA BULUNDU

SAMSUN'un Atakum ilçesinde sokakta top oynadıkları sırada kaybolan Muhammet Gültek (9) ve İnanç Kartal (7) isimli çocuklar için arama çalışması başlatıldı. Kayıp çocuklar 8 saat sonra evlerine dönmeye çalıştığı sırada sokakta bulundu. Atakum ilçesinde Kolpınarspor takımında futbol oynayan Muhammet Gültek ve İnanç Kartal, antrenman sonrası Küçükkolpınar Mahallesi'nde bulunan evlerine döndü. Evden aldıkları topla sokakta oynayan iki çocuk saat 14.30 sıralarında bir anda ortadan kayboldu. Uzun süre çocuklarından haber alamayan Gültek ve Kartal ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Mahalleye gelen polis ve itfaiye ekipleri, çocuklar için arama çalışması başlattı. Çocukların en son Türk-İş tramvay durağında görüldüğünün belirlenmesi üzerine ekipler, arama çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. 8 SAAT SONRA BULUNDULARMuhammet Gültek ve İnanç Kartal, seferber olan ekipler tarafından saat 22.30 sıralarında sokakta bulundu. İki çocuğun bilgisayar oyun salonuna gittikleri ve evlerine dönmek için yola çıktıkları öğrenildi. İki çocuk ailelerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kayıp çocukların aranması-Kayıp çocukların bulunması-Detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA, SAMSUN - ================================

ADANA'NIN YÜKSEKLERİNE KAR YAĞDI ADANA'nın Kozan ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı, bazı yollar trafiğe kapandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerde kar yağacağına yönelik yaptığı uyarıların ardından, Kozan ilçesi Göller Yaylası'nda kar yağışı başladı. Görevliler tarafından daha öncede açılan yollar, yoğun kar yağışı nedeniyle yeniden kapandı. Vatandaşlar, yaklaşık 70 ile 80 santimetre arasında kalınlığa ulaşan karı görmek için yüksek kesimlere çıktı. Kar görmek için gelenler, araçlarıyla zaman zaman yolda kalırken, diğer vatandaşlar tarafından yardım edilerek hareket edebildi. Göller Yaylası mevkiinde onlarca elektrik direği devrilirken, bazı yolların kısmen trafiğe kapalı durumda olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kardan detaylar-Yolda kalan vatandaşlar-Araçların kurtarılması-Karda eğlenenler-Genel ve detay görüntüler

Haber: ADANA, ================================

CAMİLERDEN 'SAĞANAK' UYARISI YAPILDI ADANA'nın Kozan ilçesinde, il genelinde gece yarısı etkisini göstermesi beklenen kuvvetli sağanak konusunda cami hoparlörlerinden halka uyarı yapıldı. İl genelinde hafta başında etkili olan sağanak nedeniyle merkez 4 ilçe ile çevre ilçelerde su baskınları ve sel felaketi meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün de il genelinde gece yarısı başlaması beklenen sağanak nedeniyle metrekareye 50- 100 kilogram yağıy düşeceğinin tahmin edildiğini duyurdu. Sel felaketinin yaralarının daha yeni sarıldığı Adana'da yapılan bu duyurunun ardından belediyeler, olası afete karşı hazır beklediklarını tamamladı.Kozan'da ise cami hoparlörlerinden halkın su baskınları, yıldırım düşmeleri ve sel felaketlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Cami hoparlörlerinden yapılan uyarıda "Kozan kaymakamlığından duyurulur; meteorolojiden alınan bilgiye göre Adana ve ilçemizde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren yarın gece geç saatlere kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması önemle rica olunur" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yapılan duyurudan görüntü

Haber - Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), ================================

Kaynak: DHA