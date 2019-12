DHA YURT BÜLTENİ - 1

29.12.2019 08:24 | Son Güncelleme: 29.12.2019 08:24

SOMALİ'DEKİ PATLAMADA ÖLEN İKİ TÜRK'ÜN DENİZLİ'DEKİ EVLERİNDE YAS

SOMALİ'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda, hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının, buradaki yol yapım inşaatında çalışan Denizlili Mehmet Kaplan ile Mustafa Yalman olduğu bildirildi. Kaplan ve Yalman'ın ailelerine acı haber ulaştı.Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün sabah saatlerinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ilk belirlemelere göre 76 kişiden 2'sinin, Türk vatandaşı olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden Türklerin, bölgede yol yapım çalışmasını yürüten firmada görevli Mehmet Kaplan ve Mustafa Yalman olduğu bildirildi. İş makinesi olarak şantiyede çalışan Kaplan ve Yalman'ın Denizli'deki ailelerine acı haber ulaştı. Mehmet Kaplan ve Mustafa Kaplan'ın öldüğünü öğrenen yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

DENİZLİLİ KEPÇE OPERATÖRÜ YAŞAMINI YİTİRDİSomali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda, yol yapım çalışmasında kepçe operatörü olarak çalışan Denizlili Mehmet Kaplan, hayatını kaybetti.Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün sabah saatlerinde düzenlenen bombalı araçla saldırıda, Denizlili Mehmet Kaplan (48) yaşamını yitirdi. Terör saldırısında hayatını kaybeden Kaplan'ın acı haberi, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Kaplan Ailesi'nin yaşadığı apartmana Türk bayrağı asıldı. Sarayköy Belediyesi tarafından ise taziye çadırı kuruldu.Acı haberi duyan Kaplan'ın yakınları evine akın etti. Kaplan'ın eşi Çiğdem Kaplan (41) ve kızı Reyyan Kaplan (17) apartmanın önünde gözyaşı döktü. Oğul Hulusi Kaplan (23) ise taziyeleri kabul etti. Hayatını kaybeden Kaplan'ın yaklaşık 2 ay önce kepçe operatörü olarak Mogadişu'ya gittiği ve yol yapım çalışmasında çalıştığı öğrenildi. Terör saldırısına kurban giden Kaplan'ın 1 yaşında Sevdenur isimli bir kız çocuğunun da bulunduğu öğrenildi.Mehmet Kaplan'ın kardeşi Ekrem Kaplan, terör saldırısında ağabeyini kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek, "2 ay önce gitmişti. Bugün 08.00 sıralarında bomba patlaması sonucu hayatını kaybetmiş. Cenazemizin ne zaman geleceği belli değil. Konsolosluktan haber bekliyoruz. Somali'de kepçe operatörüydü. Orada yol yapımında çalışıyordu. 2 kızı bir oğlu vardı. Burada da daha önceden kepçe operatörü olarak çalışıyordu. Hayat şartlarından dolayı, burada kazandığı para yetmiyordu. Bir umut oraya gitmişti. Umutlarımız hayallerimiz suya düştü. Abimi kaybettiğimiz için üzgünüm" dedi.

ÇAVUŞOĞLU: SOMALİ'DEKİ SALDIRIDA 2 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLDU DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali'deki terör saldırısında 2 Türk vatandaşının şehit olduğunu belirterek, "Somali'deki terör saldırısında 80'den fazla şehit var. Orada çalışan 2 vatandaşımız da şehit oldu. Ailelerini aradık. Somali'ye doktorlarımızı ve uçaklarımızı gönderiyoruz" dedi.AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantının kapanış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali'deki terör saldırısında 2 Türk vatandaşının şehit olduğunu belirtti. Terör saldırısında 80'den fazla şehit olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Orada çalışan 2 vatandaşımız da şehit oldu. Ailelerini aradık. Somali'ye doktorlarımızı ve uçaklarımızı gönderiyoruz. Orada 2 hastanemiz var. Uçaklar yola çıkmak üzere, önce orada tedavi olacaklar. İhtiyaç olanları Türkiye'ye getireceğiz. Terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Somalili kardeşlerimizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.

'LİBYA BÖLÜNÜRSE SIRA BÖLGEDEKİ DİĞER ÜLKELERE GELİR'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın Suriye gibi yapılmak istendiğini kaydetti. Çavuşoğlu, "Bugün Libya, Suriye gibi olursa sıra o bölgedeki diğer ülkelere gelir. İslam dünyasının içinde sürekli çatışmalar var, sorunlar var. İslam İşbirliği Teşkilatı bu sorunları çözme konusunda güçlü değil, birlik, beraberlik içinde değil, o basireti de göremiyoruz. Bir teşkilat bunu başaramıyorsa oturup ağlamak mı gerekiyor, inisiyatif mi almak gerekiyor? Biz inisiyatif alan tarafız. Libya'nın bölünmemesi için, kaosa sürüklenmemesi için ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor ve onu yapıyoruz. Bizim muhatabımız oradaki meşru hükümettir" diye konuştu.

'MUTABAKAT BOŞ BİR MUTABAKAT ZAPTI DEĞİL'Libya konusunda bazılarının 'Bizim ne işimiz var?' şeklinde ifadeleri olduğunu belirten Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Libya, sanki okyanusun ötesinde, Asya Pasifik bölgesinde bir ada ülkesi değil. Hemen Akdeniz'in öbür tarafı. En son Libya ile imzaladığımız askeri ve güvenlik anlaşması da önemli. Bunu herkesle yapabilirsiniz, uzaktaki ülkelerle de yapabilirsiniz. Ama deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili anlaşmayı Libya ile yapmamız bunu gösteriyor. Libya ile imzaladığımız bu mutabakat boş bir mutabakat zaptı değil. Türkiye'nin yetki kullanabileceği kıta sahanlığının münhasır ekonomik alan ilan ettiğimiz zaman onun sınırlarını belirliyoruz. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde kardeş bir ülkeyle yapıyoruz. Herkesle yapmaya hazırız. Diğer ülkelere baktığımız zaman onlar bizi hep dışlama yoluna gitti. Kendi aralarında üçlü, dörtlü top oynuyorlar, aralarında top gezdiriyorlar. Biz onlara diyoruz ki, 'Bizim içinde olmadığımız hiçbir görüşme ve yapacağınız anlaşmanın geçerliliği yoktur. Sahada ve masada kağıt üzerinde hukuki bakımından sizin için en akılcı yol Türkiye ile işbirliği yapmaktır.' Bu anlaşmayı imzaladıktan sonra Yunanistan başta olmak üzere tüm ülkelere bunu söyledik. Rum kesimi hariç. Çünkü onların önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle (KKTC) meselesini halletmesi lazım. İşte KKTC haklarını da tek taraflı sondajlarla yok sayanlara karşı da iki sondaj gemimizi oraya göndererek denklemi, oyunu bozduk. Tek tek oyunları bozuyoruz. Tıpkı Barış Pınarı Harekatı'yla oyunlarını bozduğumuz gibi."

'BAZI ESKİ DİPLOMATLAR ÖNCEKİ SÖYLEDİKLERİNİ İNKAR EDİYOR'Makam, mevki kaybedenlerin sonrasında konuştuklarının kendilerini üzdüğünü belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Makamdayken partinin ideolojisini savunuyorsun, ayrıldıktan sonra tam tersini söylüyorsun. Bizden emekli eski diplomatlar var. Bu kişiler siyasete girdikten sonra tabii ki iktidarı eleştirebilir, bu doğaldır. Ama bakanlıktayken kendi fikirlerini, projelerini siyasete geçtikten sonra inkar eder şekilde konuşuyor. Bazı eski arkadaşlarımız mevki makam gittikten sonra önceki söylediklerini ve yaptıklarını inkar ediyor. Siyaset istikrar gerektirir ve ilke gerektirir. Biz hiç kimsenin siyasi yapılanmasına söz edecek değiliz. Her partinin kendi anlayışı var. Sonuçta kararı aziz millet verecek. Mevkiler makamlar gelip geçicidir" dedi.

KAMPA GİDEN SİVAS BELEDİYESPOR TAKIMI YOLDA KALDI DEVRE arası kamp çalışmaları için Antalya'ya giden Sivas Belediyespor takımının otobüsü buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Otobüs, ekiplerin yardımı ile zincir takılmasının ardından yola devam etti.TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Sivas Belediyespor, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya hareket etti. Ancak, içerisinde teknik heyet ve futbolcuların bulunduğu takım otobüsü Konya-Antalya yolu üzerinde yer alan Alacabel geçidinde kar yağışı ve buzlanma nedeni ile yolda kaldı. Kafilenin yardım çağrısı üzerine Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saat bölgede bekleyen takım otobüsü, Karayolları ekiplerinin yoldaki tuzlama çalışmaları sonrasında, tekerlere zincir takılarak yoluna devam etti. Bu anları otobüste bulunan futbolcular cep telefonları ile kaydetti.

TARLAYA GİDEN ÇİFTÇİ, KAYIP

BURSA'nın İznik ilçesinde, evden çıkarak tarlaya giden ve kendisinden haber alınamayan çiftçi İbrahim Uzun'un (46), bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri arama- kurtarma çalışması başlattı.İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde oturan evli ve iki çocuk babası İbrahim Uzun, iddiaya göre dün akşam saat 19.00 sıralarında tarlaya gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Uzun'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede arama- kurtarma çalışmasına başlatan jandarma ekiplerine ekiplere Bursa'dan gelen AFAD da destek veriyor. Çalışmalar sürüyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİBursa'nın İznik İlçesi'nde tarlaya gittiğini söyleyerek evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan İbrahim Uzun'un bulunması için dün gece başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti. AFAD ve Jandarma ekipleri, İznik-Kocaeli Karamürsel arasındaki Samanlı Dağları'nda Uzun'a ait herhangi bir iz bulabilmek için seferber oldu. Gece boyunca aramaları yürüten ekipler, sabah saatlerinde de çalışmalara devam ediyor.

TALİHSİZ GENÇ KAMYONUN LASTİKLERİNE SIKIŞARAK CAN VERDİ

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bisikletİ ile ara sokaktan caddeye çıkan Suriye uyruklu Abdülmelik Nejar'a (20), kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun lastikleri altında sıkışan Nejar, hayatını kaybetti.Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı'nda meydana geldi. Suriye vatandaşı olduğu öğrenilen Abdülmelik Nejar, bisiklet ile ara sokaktan ana caddeye çıkarken, S.A. yönetimindeki 35 AIN 807 plakalı kamyon Nejar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nejar, kamyonun altına girip sürüklenerek arka lastiklerde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. 110 AKS ekipleri, kamyonun lastiklerine sıkışan Nejar'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu talihsiz genç kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nejar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Nejar'ın ölüm haberini alan yakınları ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çekerek yolda önlem aldı. Ekipler, kamyon sürücüsü S.A.'yı polis otosuna alarak karakola götürüldü. Kamyon sürücüsü S.A.'nın karakoldaki ilk ifadesinde, Abdülmelik Nejar'ı görmediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan, talihsiz gencin cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TIR'LA ÇARPIŞAN OTOMOBİLDE AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ YARALANDI

TEKİRDAĞ'da, otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa ile Hayrabolu ilçesi arasındaki Karadeniz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Serkan K, yönetimindeki 59 TD 075 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola hatalı çıkmaya çalışan Ünver Ö.'nün kullandığı 22 AAL 352 plakalı TIR'a sol arka tarafından hızla çarptı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden sürücü Serkan K., Batuhan K., Pelin K., Selin K., Aysel K. ve Özkan K. yaralandı.Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, kaza kırım ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3'ü çocuk 6 yaralı Tekirdağ'da hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede, kaza nedeniyle Süleymanpaşa-Hayrabolu karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Karayolu, araçların çekilmesiyle yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUĞBA KAYA'YI ÖLDÜREN BABASI: SÖZÜMÜ DİNLEMEDİ, BİR ANLIK ÖFKE SUNUCU ÖLDÜRDÜM

OSMANİYE'de, babası İsmail Kaya'nın (65) tabancayla vurarak öldürdüğü 2 çocuk annesi Tuğba Kaya'nın (23) cenazesi, toprağa verildi. Tutuklanan İsmail Kaya'nın ifadesinde, "Sözümü dinlemedi, bir anlık öfke sunucu üzerimdeki tabancayla ateş edip öldürdüm" dedi.Yunus Emre Mahallesi'nde, önceki gün akşam saatlerinde, 2 çocuk annesi Tuğba Kaya'nın oturduğu evden gelen silah seslerini duyan komşuları, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ve sağlık ekipleri, zili çaldı ancak açan olmayınca çilingir yardımı ile eve girdi. Ekipler, Tuğba Kaya'yı kanlar içinde yerde buldu. Tabancayla vurulduğu tespit edilen Tuğba Kaya, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ağır yaralı Tuğba, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cesedi, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

TUĞBA'YI BABASININ ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTIPolis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, Tuğba'yı, besicilik yapan babası İsmail Kaya'nın öldürdüğü tespit edildi. İsmail Kaya için yakalama kararı çıkarıldığı sırada, şüpheli polis merkezine gidip, teslim oldu ve cinayeti itiraf etti.

'SÖZÜMÜ DİNLEMEDİ, VURDUM' İsmail Kaya'nın polis ekiplerine verdiği ifadede Tuğba ile tartıştıklarını söylediği, "Sözümü dinlemedi, bir anlık öfke sunucu üzerimdeki tabancayla ateş edip öldürdüm" dediği öğrenildi. İsmail Kaya, polis merkezideki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

TUĞBA'NIN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİOtopsinin ardından Tuğba Kaya'nın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Tuğba, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

VAN'DA KAMYONETTEN 63 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, üzeri brandayla kapatılan kamyonette 63 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.Van Gölü'nde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi açıklarında 2 gün önce 7 kişinin öldüğü ve 64 göçmenin kurtarıldığı tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin sorgusunu devam ederken, bu kez Van'ın İpekyolu ilçesinde göçmen kaçakçıları tarafından yurda yasa dışı yollarla sokulan 63 yabancı uyruklu kişi kamyonette yakalandı. Üzeri brandayla kapalı kamyoneti teknik takibe alan jandarma ekipleri, aracı İpekyolu ilçesinde durdurdu. Ekipler yaptığı kontrollerde kamyonetin kasasında 63 yabancı uyruklu göçmen yakaladı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, jandarmaya götürülen Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

TÜRK KIZILAY GENEL BAŞKANI: ŞAM'DAN İDLİB'E YARDIM YAPILMASINI BEKLEMEK SAFLIKTIR TÜRK Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Şam'dan İdlib'e yardım yapılmasını beklemenin saflık olacağını söyledi.Cilvegözü Sınır Kapısı önünde açıklamalarda İdlib için başlattıkları yardım kampanyası hakkında konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, herkesi 'İdlib'deki kara bulutları iyiliğin gücü ile dağıt' kampanyasına katılması konusunda çağrıda bulundu. İdlib'deki birçok insanın Türkiye sınırındaki yakın alanlara göç ettiğini belirten Kınık, "İdlib'de Kasım ayından bu yana artan saldırılar nedeniyle, sınırlarımıza yaklaşık 250 bini aşkın insan akın etti. Bu insanların durumlarını yerlerinde incelemek için ve bu insanları Suriye'nin içinde barındırabilmek için neler yapabiliriz diyerek Kızılay heyetimizle beraber İdlib'e gittik. Durum gerçekten içler acısı. İdlib'in Marat El Numan ve Serakib bölgesi boşaltılmış durumda. Orada çok acı hikayeler anlatıyorlar, çok ciddi sıkıntılar var. Elimizden geldiği kadar bu insanlara yardım etmeye çalışacağız. AFAD'la birlikte tespit etmiş olduğumuz kamp alanlarında acil çadır kuracağız. Mevcut çadır kentlerimizin içindeki kapasiteleri artırıyoruz. Gıda malzemesi, hijyen setleri, battaniye gibi sevkiyatlarımız özellikle şu an gelmiş olan insanlara yönelik devam ediyor" diye konuştu.

'İNSANLARI KADERİNE TERK EDEMEYİZ'Birleşmiş Milletler aracılığıyla yapılan sınır ötesi yardımlarının süresinin sona erdiğini belirten Kınık, orada yaşayanları kaderine terk etmenin insanlık suçu olduğunu söyledi. Kınık, "Şunu ifade edebilirim İdlib'in içindeki 4 milyon insana Şam'dan yardım geleceğini beklemek saflık olur. Buradaki ihtiyacın karşılanmasını beklemek gerçekten gerçekçi bir durum değil. Sınır ötesi yardımların kesilmesi demek, buradaki insanların ölüme terk edilmesi demek. Dolayısıyla bu bir insanlık suçudur. Bu çerçevede uluslararası camiada bu yardımların devamı noktasında Birleşmiş Milletleri kararı uzatması noktasında baskıya davet ediyoruz. Biz insancıl aktörler olarak hem Kızılay hem de Birleşmiş Milletler insani yardım aktörleri olarak sahadaki gayretlerimizi arttırmaya çalışacağız" dedi.

Bakan Kurum'dan Denizli'deki depremzedeleri sevindirecek haber (2)BAKAN KURUM: DENİZLİ'DE 3 BİN 500 KONUT YAPACAĞIZ

Bakan Kurum, Çardak ve Bozkurt ilçelerinde TOKİ konutlarını gezip, inceleme yaptıktan sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan'la bir süre sohbet eden Bakan Kurum, daha sonra gazetecilere Denizli'de yapılacak olan önemli bir projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamasına Denizli'de 3 bin 500 konut yapılacağı müjdesiyle başlayan Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 240 ay vadeyle 894 liradan başlayan 100 bin sosyal konut kampanyamız var. Bu çerçevede Denizli'de 3 bin 500 konut yapacağız. Bu proje, alt gelir grubu vatandaşların konut sahibi edinmelerini sağlayacak. Başvurular 16 Aralık'ta başladı, 15 Ocak'a kadar devam ediyor. Konutlara en kısa zamanda başlayacağız" dedi.

DENİZLİ'NİN EN İŞLEK CADDESİ VE KALEİÇİ'NE İYİLEŞTİRME PROJESİBakan Kurum, Denizli'de Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve tarihi Kaleiçi çarşısında iyileştirme projesi başlatacaklarını ifade ederek, "Denizli'nin önemli caddelerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Kaleiçi çarşısında iş yerlerinin, sokakların, kaldırımların ve aydınlatmaların iyileştirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesiyle birlikte proje yürüteceğiz. Kaleiçi'nde sokakların üzerini kapatacağız. Caddedeki bina cephelerinin sağlıklılaştırılması, kaldırımların iyileştirilmesi ve aydınlatma direklerinin değiştirilmesi çerçevesinde, bu akslar gerçekten turizm aksı haline gelecek. Hem burada gezen hem de esnafın ihtiyaçlarını giderecek önemli bir proje geliştiriyoruz. 16 milyonluk projedir. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne 10 milyon lirası hibe olmak üzere, 6 milyon lirada kredi vererek önemli projeyi Denizli'ye kazandıracağız. Vatandaşlarımız buralarda 7 gün 24 saat vakit geçirebilecek. Denizli bu projeyle önemli bir turizm aksına sahip olacak. Bu projeye önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlayıp, 2020 yılı içinde bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

KARAHAYIT'TA KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPILACAKŞifalı kırmızı suyuyla ünlü Karahayıt Mahallesi'nde 10 hektarlık alanda kentsel dönüşüm yapılacağını belirten Bakan Kurum, "Karahayıt Mahallesi'nde 10 hektarlık alanımız var. Proje çerçevesinde amacımız, içinde bulunan 300 bağımsız birimlerden oluşan, bazıları apartman, bazıları daire ve dükkan şeklinde. Bu bağımsız birimlerde önemli bir kentsel dönüşüm projesi yapmak istiyoruz. Bu proje çerçevesinde Karahayıt mahallemizde bir turizm aksı, yeni bir termal turizmin merkezi olacak. Önemli bir adım atacağız. Burada ömrünü yitirmiş yapıları, 300 bağımsız bölümü daha güvenli bir alana taşıyacağız. Vatandaşların taleplerini bu alanlarda karşılamak ve mevcut bulunan yapıları da bir regiasyon alanı haline getirip, buraya termal turizme gelen vatandaşların bu 100 hektarlık alan içinde ihtiyaçlarını giderecek projeyi yapmak istiyoruz. Proje çerçevesinde yine büyükşehir belediyesi Pamukkale Belediyesi ve TOKİ proje yürütecekler, bizde destek vereceğiz. Kentsel dönüşümü yapmak suretiyle Karahayıt mahallemizi, termal turizm merkezi haline getirecek adımı atmış olacağız." diye konuştu.

DOĞA HARİKASI IŞIKLI GÖLÜ MİLLET BAHÇESİ OLACAKBakan Kurum, sit alanı içinde yer alan Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nün millet bahçesi olacağını açıklayarak, "Çivril ilçemizde Işıklı Gölü var. Doğa harikası bir göl ve sit alanı içinde yer alıyor. Bu gölümüzü de turizme kazandıracak bir proje gerçekleştiriyoruz. 60 bin metrekarelik alanda Işıklı Gölü etrafında yürüme ve bisiklet yollarının olduğu önemli bir peyzaj düzenlemesiyle Millet Bahçesi projesini Denizli'ye kazandırıyoruz. Bu projeleri gerçekleştirip, Denizli'yi bulunduğu konumdan daha ileriye taşıyacağız" dedi.

'KANAL İSTANBUL, BOĞAZIN ÖZGÜRLÜK PROJESİDİR'Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen Denizli Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Partililer tarafından karşılanan Bakan Kurum, toplantıda kürsüye gelerek konuşma yaptı. Gündemdeki 'Kanal İstanbul' projesine değinen Bakan Kurum, projeyle İstanbul Boğazı'nın konumunun korunacağını, Türkiye'nin dünya ticaretinde öne çıkacağını belirtti.Kanal İstanbul projesinin ÇED raporunu tamamladıklarını hatırlatan Bakan Kurum, "Daha dün Liberya bandrollü dev bir konteyner gemi, Rumeli Hisarı kıyılarında karaya vurdu. Hakikaten çok büyük bir kazadan İstanbullularımız kurtuldu. Tüm İstanbullulara geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim. Bu petrol ya da kimyasal yüklü bir gemi de olabilirdi. Bu durumda felaketin boyutları çok daha yüksek olacaktı. O nedenle Kanal İstanbul projesi ülkemiz için olmazsa olmaz bir projedir. Altını çizerek tekrarlamak isterim ki, Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma ve kurtarma projesidir. Boğazın özgürlük projesidir. Biz bugüne kadar 18 yıldır sizlerin destekleriyle, milletimizin destekleriyle birçok projeyi gerçekleştirdik. İnşallah Kanal İstanbul projesi sizlerin destekleriyle gerçekleşecek. İstanbul'a bu büyük projeyi de kazandıracağız" dedi.Türk milletinin yıllardır özlemini duyduğu yerli ve milli otomobilin tanıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kurum, "Tüm Türkiye büyük bir özveriyle, büyük bir sevgiyle yerli ve milli araçlarını izledi. Araçlarımız sıfır emisyon üreten çevre dostu, elektrik enerjili ve akıllı otomobillerimiz, kendi segmentleri içerisinde en uygun en verimli ve en uygun maliyetli araba olacak. En kısa zamanda da 2022'de milletimizin kullanımına sunulmuş olacak. Bu projeler milletimizin tarihine geçecek olan projelerdir. Birilerinin hayal dahi edemediği şeyleri biz teşkilatımızla, 82 milyon vatandaşımızla birlikte bir bir hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

KARAMOLLAOĞLU: YERLİ OTOMOBİLİN YÜZDE 100 YERLİ YAPILABİLMESİ BİZİM HER ZAMAN İDEALİMİZDİR

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yerli otomobille ilgili olarak, "Yerli diyoruz, modeli İtalyanlara yaptırıyoruz. Bizim üretimden bahsederken, yerli otomobilin yüzde 100 yerli yapılabilmesi bizim her zaman idealimizdir" dedi.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kongresine katıldı. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede konuşan Karamollaoğlu, "Bir İstanbul Kanalı çıktı. Herkes İstanbul Kanalı'nı konuşuyor. Nereye gitsem İstanbul Kanalı var. Bana ne İstanbul Kanalı'ndan. İstanbul Kanalı değil, şu anda aç olan, işsiz kalan 4,5 milyon insan var. Bunlar devletin rakamları. 4 milyon da çalışmadan 400 TL aldığı için iş müracaatı yapmayan insan var. 8 milyon insan, belki 9 milyon insan, işsiz bu memlekette. Sen buna nasıl çözüm bulacaksın? Onu getir, onu müzakere edelim" dedi.Yerli otomobilden de bahseden Karamollaoğlu, "Şimdi bir de yerli arabamız çıktı. Yerli diyoruz, modeli İtalyanlara yaptırıyoruz. Bizim üretimden bahsederken, yerli otomobilin yüzde 100 yerli yapılabilmesi bizim her zaman idealimizdir. Böyle bir atılımda bulunanlara da kim olursa olsun, iktidara da, elbette destek veririz. Ama bir adamın hedefine gidip gidemeyeceği yürüyüşünden belli olur. Sen bu mantıkla, bu havayla hedefe varamazsın. Bunu kim yapacak derseniz. 5 tane sanayiciye, 'Buraya para koyun, yapacağız' demişler. Cumhurbaşkanı 'koyun' dediği zaman sanayicilerin 'Yok. Biz o parayı koymayız' deme şansı yok. Peki bunu kim sahiplenecek? Biz sadece modelini görüyoruz. Güzel bir şey ama neden biz dizayn etmedik? Bundan 3 sene önce bizim insanlarımız bundan bir tane dizayn etmişti. Bakan çıkıp takdim etti. Ne oldu o? O araba tarihe karıştı. Öldü mü? Bilmiyoruz. Ne olduysa oldu. Olmuyormuş. Olabilmesi için İtalyanlara yaptıralım. İşin enteresanı şu, benim söylediklerim her zaman iktidara tenkit mahiyetinde anlaşılıyor. Yahu ben tenkit etmek için söylemiyorum. Yol göstermek için söylüyorum. Bu işin yolu elbette var" diye konuştu.Yerli otomobilin üretiminde gerçekten istekli kişilerin rol alması gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, şöyle konuştu: "Büyük hamleleri, büyük adamlar yapamaz. Deli adamlar yapar. Ama zırdeli değil, işinin delisi adamlar yapar. Sen işinin delisi olan insanı bul ve 'Arkandayım arkadaş' de. Bak 2 sene içinde o araba yapılır. Ama bu arabanın takdimi de her şeyi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılıyor. Arkadaş sen ne makine mühendisisin, ne de bu fabrikayı kuracaksın. Türkiye'de Ak Parti'nin namı yüksek bir noktada. Fabrika yıkma noktasında çok yüksek. Bütün fabrikaları yıktınız. Oradaki başarı fabrika yapma yerinde böyle kullanılmaz. Onun için 'İşi ehline verin' diyorum. İş ehline verilirse düzen olur. Sanayicilerin içinde ben bunu yaparım diyen bir babayiğit çıkacak. Devlet de, 'Ben senin arkandayım. Finansmanda eksiğin olursa yanındayım. Teknolojide sıkıntın olursa yanındayım. Pazarlamada sıkıntın olursa yine yanındayım' diyecek. Şimdi de tabii yağcılar da çoğaldığı için, 2 sene sonrasına siparişler başladı. '300 tane alacağım' diyorlar. 2 sene sonra sen hayatta olursan, ben de hayatta olursam görürüz."Yerli otomobil üretimine karşı olmadıklarını ifade eden Karamolloğlu, "Bunu sanki biz yerli araba üretimine karşıymışız gibi anlayanlar, böyle takdim edenler bu memlekete her zaman zarar verirler. Açık ve net söylüyoruz, bu fabrikayı kim kuracaksa, sahibi ortaya çıkacak. 'Para yatır' denildiği zaman 'Yatırmam' diyemeyecek olan 5 tane şirketin patronuyla bu iş tek başına yürümez. Buna gönlünü vermiş olması lazım. İnanmış olması lazım ve elbette gerekli kaynakların bulunarak tahsis edilmesi lazım. Onun için bu iki nokta bir hava oluşturdu. Herkes, 'Yerli arabadan yana mısın, değil misin?' diyor. Yanayız yahu. 'Ya Rabbi bunlara akıl, fikir, ihsan ver. Şu işi başarsınlar' diye dua bile ederiz" dedi.

DEVREK'TE YAŞLI KADININ ÖLDÜĞÜ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı Sakine Köstekçi(67) yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, önceki gün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Y.A. yönetimindeki 67 NY 241 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sakine Köstekçi'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Köstekçi, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Köstekçi, ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köstekçi, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köstekçi, dün İpçiler Camii'nde öğle namazını ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek için koşan Köstekçi'ye hızla gelen otomobilin çarptığı görüldü. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

CİNSEL İSTİSMAR SANIĞINI DNA'SI ELE VERDİ

SAMSUN'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılan şüpheli Süleyman G. (57) hakkında başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Savcılığın talebi üzerine yapılan DNA incelemesinde; istismara uğrayan genç kızın dünyaya getirdiği 3 aylık erkek bebeğin biyolojik babasının, Süleyman G. olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından korumaya alınan çocuğun babası olduğu tespit edilen Süleyman G., 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Olay, 17 Eylül tarihinde Ladik ilçesi Küpecik Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli L.M., bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Çevreden baskı görmemek için durumu gizlemeye çalışıp, bir süre bebeği evde bakan aile, durumu jandarmaya bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, istismar şüphelisi olduğu öne sürülen Süleyman G.'yi, yakalayarak gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamayı reddeden şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DNA TESTİYLE GERÇEK ORTAYA ÇIKTICinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılan şüpheli Süleyman G., hakkında Ladik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Savcılık, Süleyman G.'den ve çocuktan aldığı kan örneklerinin karşılaştırılması için, DNA testi yapılmasını talep etti. Savcılığın talebi üzerine İstanbul'da yapılan DNA incelemesinde; istismara uğrayan genç kızın dünyaya getirdiği 3 aylık erkek bebeğin biyolojik babasının, Süleyman G. olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDIYaşanan gelişmenin ardından, hakkında yakalama emri çıkarılan şüpheli Süleyman G.; jandarma ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Sorgusunun ardından ikinci kez adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Öte yandan olayın ardından psikolojik tedavi altına alınan L.M., rehabilitasyon merkezine yerleştirilirken, bebeği ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Yuvası'na konuldu.

BEBEĞE İSİM KOYMA TARTIŞMASINDA 6'NCI KATTAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ KAHRAMANMARAŞ'ta, B.D. (19), doğum yapan ablasının bebeğine isim koymak için iki aile arasında çıkan tartışma sırasında 6'ncı kattan atladı. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, dün akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre B.D.'nin ablası doğum yaptı. Evde, bebeğin ismi konusunda iki aile farklı tekliflerde bulundu. B.D. ise ismin ne olacağına bebeğin anne ve babasının karar vermesi gerektiğini söyledi ancak evdekiler B.D.'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine B.D., 6'ncı kattaki evin balkonundan kendisini boşluğa bıraktı.Ağır yaralanan B.D., çağrılan ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27 YIL HAPİSLE ARANAN ŞÜPHELİ ÇARŞIDA GEZERKEN YAKALANDI KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, 5 ayrı suçtan 27 yıl hapisle aranan ve marketten hırsızlığa teşebbüs eden Adem B., çarşıda gezerken polis tarafından yakalandı.İlçe merkezinde geçen çarşamba günü meydan gelen olayda bir kişi hırsızlık yapmak için 2 ayrı süper markete girmek istedi ancak alarmların çalması sonucu kaçmak zorunda kaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan Andırın İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, şüphelinin Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce gasp, yaralama gibi 5 ayrı suçtan 27 yıl hapis cezasıyla aranan Adem B. olduğunu belirledi. Bunun üzerine Adem B.'nin yakalanması için polis ve jandarma ilçe genelinde çalışma başlattı. Çalışma sonunda Adem B., çarşıda gezerken yakalanarak polis tarafından gözaltına alındı. Adem B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

MAHALLE HALKI İLE BELEDİYE GÖREVLİSİNİN 'ESKİ SEL GÖRÜNTÜSÜ' TARTIŞMASI

HATAY'ın Samandağ ilçesinde yağış nedeniyle yolları çamur olan mahalle halkı, sosyal medyada eski sel görüntülerini paylaşıp tepki gösterince olay yerine gelen belediye ekipleriyle tartıştılar.İlçenin Tekebaşı Mahallesi'ndeki Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi'ne giden öğrencilerin su ve çamurla kaplı yoldan geçerken sıkıntı çekmesi üzerine aileleri, önceki gün durumu protesto etti. Bu sırada bazı kişiler, yolun hem mevcut durumu hem de 2018'in nisan ayında bölgede şiddetli yağış sonrası oluşan sel görüntülerini sosyal medya paylaştı. Gelişme üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi görevlileri, mahalleye gelerek inceleme yaptı. Bu sırada toplanan halkı, yolların bir an önce yapılmasını istedi. Belediyenin kadın görevlisi ise konuşma sırasında, sosyal medyadan 2018'deki eski sel görüntülerinin yeniymiş gibi paylaşılmasını eleştirdi. İsmi öğrenilemeyen görevli, "Eski görüntüleri paylaşarak çirkin siyaset yapıyorsunuz. Bu yol yapılacak planlamaya alındı ancak yağışlar nedeniyle ertelendi. Burada sel olmadığını göstermek için geldim" dedi. Mahalle sakinleri de, "Biz siyaset yapmıyoruz, paylaşımlarımızda hiçbir kurumunu hedef almadık. Çocuklarımız okula gidemiyor, biz sadece yolun yapılmasını istiyoruz" diyerek tepki gösterdi. Tarafların arasındaki kısa süreli gerginliğin ardından görevli kadın, mahalle halkını yol konusunda bilgilendirip, olay yerinden ayrıldı.

MAÇKA'DA 'MEZARLIK TAŞIMA' TARTIŞMASI

TRABZON'un Maçka ilçesine bağlı Üçgedik Mahallesi'nde 3 dönem muhtarlık yapan Dursun Yeşilaraz'ın, kendi döneminde, eşinin ailesi tarafından bağışlanan mezar yerindeki 8 kabrin, yakınları kendisine oy vermediği için kaldırılmasını istediği öne sürüldü. Suçlamaları kabul etmeyen eski muhtar, "Tekrar seçime girerim diye, karalama kampanyası yapıyorlar" derken, belediye ekipleri 3 mezardan alınan cenazeleri, başka bir mezarlığa defnetti. 5 mezar ise önümüzdeki günlerde taşınacak.İlginç olay, önceki gün Maçka ilçesine bağlı Üçgedik Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede 3 dönem muhtarlık yapan Dursun Yeşilaraz, son seçimi rakibi Ziya Yeşilaraz'a karşı kaybetti.İddiaya göre seçimi kaybetmeyi hazmedemeyen Dursun Yeşilaraz, kendi döneminde eşinin ailesi tarafından bağışlanan arazideki 8 mezarın kaldırılmasını istedi. Bu isteğini de seçimde kendisine oy vermediğini öne sürdüğü cenaze sahiplerine bildirdi. Yaşanan tartışmaların ardından cenaze sahipleri, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak mezarların taşınmasını talep etti. Belediye tarafından verilen onayla 3 cenaze, mezarlarından alınıp, başka bir mezarlıkta defnedildi. Diğer 5 mezarın da belediye tarafından verilecek onayın ardından taşınacağı öğrenildi.

'HAKKIMDA KARALAMA YAPILIYOR'Eski muhtar Dursun Yeşilaraz, kendisine iftira atıldığını söyleyerek, "Asla benim oralarda bir yerim yok. Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir yeri kazıtma gibi bir lüksüm de yok. Hakkımda 'çamur at izi kalsın' şeklinde karalama yapılıyor. Karşı tarafın iddiaları bunlar. Suç duyurusunda bulunup, haklarımı arayacağım. Olayla ilgim, alakam yok. Böyle gelişmelerin olduğunu da sitelerden öğrendim. 'Tekrar muhtarlık seçimine girerim' diye herhalde böyle bir karalama yaptılar. Mezarların neden boşaltıldığından bilgim yok. Araya nifak sokmaya çalışıyorlar" dedi.

'GÖNÜLLÜ OLARAK TAŞIMIŞLAR'Yöre sakinlerinden Murat Yeşilaraz da mahallede seçim kavgası yaşandığını belirterek, "Daha önceden mezarları almaya çalıştılar, müsaade etmedik. Şimdi de bir seçim davası oldu, muhtarla bir sıkıntıları olmuş ancak ben orada yoktum. Orası dedemin yeri. Eski muhtarın burada konuşmaya hakkı yok. Zaten burası Büyükşehir Belediyesi mezarlığına verilmiş. Kimse bir talepte bulunamaz. Onlar gönüllü olarak mezarlarını alıp, gitmişler. Köyü karalamak için yapılan bir şey. Burada bir sıkıntı yok" diye konuştu.

'KEŞKE YAŞANMASAYDI'Muhtar Ziya Yeşilaraz ise, yaşananlardan ötürü üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Eski muhtarın talebiyle bu mezarlar taşındı. Keşke böyle üzücü şeyler yaşanmasaydı" dedi.

BEDAVA HALI ALMAK İSTEYENLER BİRBİRİNİ EZDİ

ANTALYA'da bir mağazanın açılışında 'İlk 50 kişiye bedava halı ve paspas' kampanyasına katılmak isteyenler birbirlerini ezdi. Kepez ilçesinde açılışı yapılan bir halı mağazası açılışa özel ilk 50 müşterisine halı, paspas, çarşaf hediye edileceğini duyurdu. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, dün saat 10.00'da açılacak mağazanın önünde saatler öncesinde kuyruk oluşturdu. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kalabalık, kapıların açılmasıyla koşarak içeri girmeye çalıştı. Yoğunluk nedeniyle mağazanın otomatik kapıları kırıldı. Yoğunluk nedeniyle bazıları ezilme tehlikesi geçirdi. Ücretsiz halı almak isteyenler arasında tartışma çıktı. Bedava halılara ilk ulaşan kadınlar, arkadan gelen grubunun bastırmasıyla ezilme tehlikesi atlattı. Altta kalan kadınlar güçlükle çıkarıldı. Birbirlerinin elindeki ürünleri çeken vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu.Bazı vatandaşlar ise aldıkları ürünün üzerine kapanarak, uzun süre yerinden kıpırdamadı. Bu sırada bazı müşteriler arasında arbede yaşandı. Mağaza görevlilerinin araya girmesiyle olaylar büyümeden engellendi. Mağaza sorumlusu Enes Satılmış, bu kadar yoğunluğu beklemediklerine söyledi. Satılmış, "Fabrikadan halka direkt satış imkanı var. O nedenle ilgi olduğunu tahmin ediyorum. Bedava ürünlerin yanı sıra 10 ile 400 lira arasında satışını yaptığımız ihtiyaç malzemeleri var. Bir anda 250 kişi izdihama neden oldu" dedi.

ABD SAVAŞ GEMİSİ 'USS ROSS' ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Ege Denizi'ne yol aldı.Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na dün saat 15.15 sıralarında giriş yapan ABD Donanması'na ait 'USS Ross' adlı savaş gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, saat 16.40 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağından bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ABD savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Güvertesinde çok sayıda askerin bulunduğu ABD savaş gemisi, Ege Denizi'ne yol aldı.

DÜĞÜN SALONUNDA 'KUMAR' OYNAMAK ÇEVRE İLLERDEN OTOBÜSLERLE GELMİŞLER KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince düğün salonuna düzenlenen operasyonda, 105 kişi suçüstü yakalandı. İşletme sahibi 3 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynamak için çevre illerden otobüslerle gelen 102 kişiye de 32 bin 640 TL idari ceza kesildi.Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıbalı köyündeki bir düğün salonunda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, düğün salonuna yapılan baskında, içeride kumar oynayan 102 kişi ile düğün salonu işletmecisi 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Düğün salonu işletmecileri K.A., M.B. ve A.Ö. hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynamak için otobüslerle Ankara, Çankırı ve Çorum'dan Kırıkkale'ye gelen 102 kişiye ise toplam 32 bin 640 TL idari ceza kesildi.Düğün salonunda yapılan aramada, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bu silaha ait fişekler ele geçirildi. Tombala makineleri ve malzemelerine de el konuldu.

ANTALYA VALİSİ'NDEN YILBAŞI İÇİN ÇAĞRI: ALKOLLÜ TRAFİĞE ÇIKMAYIN, BİZ BIRAKALIM

YILBAŞININ en renkli kutlama adreslerinden Antalya'da birçok otel ve eğlence merkezinde eğlenceler düzenleneceğini belirten Vali Münir Karaloğlu, "Vatandaşlarımız ne olur alkollü olarak trafiğe çıkmasın. 112 Acil Çağrı numaramızı aradıklarında biz vatandaşlarımıza elimizden geldiği oranda yardımcı olmaya çalışacağız. Onları gitmeleri gereken noktaya biz ulaştıracağız" dedi.Antalya valisi Münir Karaloğlu başkanlığında Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt ve ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla yılbaşı öncesi, gecesi ve sonrasına ilişkin alınan tedbirlerle ilgili toplantı gerçekleştirildi.112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki toplantıda Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın bütün ilçelerinde emniyet ve jandarma işbirliği ile uygulama noktaları oluşturulduğunu belirterek, Gazipaşa, Akseki, Manavgat, Demre, Döşemealtı ve Aksu ilçelerindeki uygulama noktalarındaki kaymakamlar, emniyet ve jandarma yetkilileriyle görüntülü telefon bağlantıları kurarak, denetimler ve uygulamalar hakkında bilgiler aldı.

YILBAŞINDA BİR HELİKOPTER, 3 DRONE, 12 BİN 400 PERSONEL GÖREVDE2019'un Antalya için hem huzurlu hem de turizm ve tarım açısından bereketli bir yıl olduğunu belirten Vali Karaloğlu, yılbaşı öncesi, gecesi ve sonrası il genelinde alınan tedbirlerle Antalyalılar ve tatilcilerin güven ve huzur içinde yeni yılı karşılamasını amaçladıklarını söyledi. Karaloğlu, "Genel asayişi ve güvenliği koruyarak vatandaşımızı yeni yıla kavuşturmak en büyük amacımız. Antalya bir turizm şehri ve yılbaşında otellerimiz, eğlence merkezleri, meydanlarımız, AVM'lerde çeşitli eğlence ve etkinlikler olacak. Biz vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu bu alanlarda güven ve huzurunu sağlamak için emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenlik ve ilgili tüm arkadaşlarımızla sahada olacağız. 1 Ocak'a kadar 12 bin 400 personel, yaklaşık 1800 ekip sokakta olacak. Bir helikopter, 3 drone ve 12 yüzer unsurumuz da denizde güvenliği sağlamak için görev başında olacak" dedi.

ALKOLLÜ TRAFİĞE ÇIKMAYINYılbaşı gecesi eğlence düzenlenecek oteller ve eğlence merkezleriyle ilgili önemli bir çağrıda da bulunan Vali Karaloğlu, "Vatandaşlarımız ne olur alkollü trafiğe çıkmasın. 112 Acil Çağrı numaramızı aradıklarında biz vatandaşlarımıza elimizden geldiği oranda yardımcı olmaya çalışacağız. Onları gitmeleri gereken noktaya biz ulaştıracağız. Onlar ne olur alkollü bir şekilde trafiğe çıkmasın. Mekan sahipleri de buna izin vermesin. Eğer engel olamıyorlarsa mutlaka 112'ye ihbarda bulunsunlar. Biz en yakın ekibimizi oraya yönlendiririz, vatandaşımızı alır evine, gideceği mekana rahatlıkla ulaştırırız. O sevinçle girdiğimiz yeni yılı bir acı olaya dönüştürmek istemiyoruz. Buradan ilan etmek istiyorum" dedi.

ANTALYA'DA YOĞUNLUK YOKAntalya'da ve Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşların yeni yılını da kutlayan Vali Münir Karaloğlu, bu sene yılbaşı hafta ortasına denk geldiği ve hafta sonuyla birleştirilemediği için Antalya'da yerli ve yabancı turist açısından yoğunluk olmayacağını söyledi. Karaloğlu, "Ama yine de otellerimizde konserler, eğlenceler ile yerli ve yabancı misafirlerimiz var. Ama biz kentte ne olursa olsun huzur ve güvenliği sağlamak için görev başında olacağız" dedi.

DENİZLİ POLİSİNDEN "ŞOK SOKAK DENETİMLERİ"

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Karşıyaka mahallesinde 'Şok sokak denetimleri' yaptı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin katıldığı denetimlerde bir kahvehaneye baskın yapıldı. Alkol alındığı tespit edilen kahvehanede 2 kişinin üzerinde 10 gram esrar ele geçirildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Karşıyaka mahallesinde ara sokaklarda 'Şok sokak denetimleri' yaptı. Denetimlere; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Çok sayıda polisin görev aldığı şok sokak denetiminde, Karşıyaka mahallesinin giriş ve çıkışlarında trafik polisleri sabit arama noktaları kurdu. Ardından polis ekipleri ara sokaklarda denetimler yaptı. Bir kahvehaneye giren polis ekipleri, gizlenen arka bölümde oyun oynayan kişilerin alkol ve uyuşturucu aldığını tespit etti. Kahvehanenin gizli bölümünde oyun oynadığı belirlenen 24 kişi polis tarafından duvara dizilerek üzerleri arandı. Yapılan aramada üzerinde toplam 10 gram esrar bulunan iki kişi gözaltına alındı. Trafik polislerinin yaptığı denetimde ise durdurulup arama yapılan bir minibüs içine yerleştirilmiş iki ayrı tanker içinde 1.5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Şoför gözaltına alınırken, minibüse el konuldu. Yapılan denetimde, şüpheli görülen 334 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, araçlar aranıp, kontrol edildi. Denetimler sonucunda trafik yönünden kusurlu bulunduğu belirlenen 7 araca toplam 13 bin 698 TL para cezası kesildi.

JENNİFER LOPEZ TENİNE SAHİP OLMAK İÇİN SOLARYUMA GİRİYORLAR

SAMSUN'da açılışı yapılan solaryum merkezinin işletmecisi Derya Köse, kadınların yazın güneşlenerek elde ettikleri koyu ten rengini kışın da korumak için solaryuma girmeyi tercih ettikleri söyledi. Köse, birçok kadının Jennifer Lopez, Rihanna, Çağla Şıkel, Eda Taşpınar'ın sahip olduğu esmer tene sahip olmak için solaryuma girerek bronzlaştıklarını söyledi.Atakum ilçesinde yeni kurulan solaryum merkezi düzenlenen törenle açıldı. İşletme ortaklarından Derya Köse, kadınların özellikle son yıllarda yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da bronz kalmak istediklerini belirtti. Köse birçok kadının Jennifer Lopez, Rihanna, Çağla Şıkel, Eda Taşpınar'ın sahip olduğu esmer tene sahip olmak için solaryuma girerek bronzlaştıklarını söyleyerek, "Kadınlar solaryumla güzelliklerine güzellik katıyor. Bronz tenli olmak sağlıklı bir görüntü oluşturuyor. Ayrıca solaryumda D vitamini vücuda alınmış oluyor. Tabi ünlülerin ten renkleri birçok kadın için çok önemli. Televizyonda gördükleri güzel ünlü kadınların ten renginde olmak için solaryuma giren kadınlar da oluyorö diye konuştu.İşletme ortaklarından İbrahim Köse ise solaryumu özellikle Avrupa'nın kuzey kısmındaki ülkelerde sıklıkla tercih edildiğini belirterek, "Avrupa'da kadınların yanı sıra erkekler de solaryumla bronz bir tene kavuşmayı tercih ediyor. Ülkemizde de erkekler son yıllarda solaryuma ilgi göstermeye başladı. Birçok erkek eşiyle aynı ten rengine sahip olmayı istiyorö diye konuştu.

TUNCELİ'DE YENİ YIL ÖNCESİ 'GAĞAN' KUTLAMASI

TUNCELİ'deki Alevilerce, 'Gağan' olarak adlandırılan yeni yıl etkinlikleri sokak gösterileri ve lokma dağıtılarak kutlandı.Alevi geleneklerine göre yeni yılın gelişi olarak kutlanan 'Gağan' etkinlikleri, Tunceli'de başladı. Her yıl 28 Aralık- 13 Ocak arasında kutlanan Gağan için bir araya gelen yüzlerce kişi sokak gösterileri ve çeşitli oyunlar sergileyerek kutlamaya başladı. Aleviler arasında 'Hak lokması' diye adlandırılan lokma dağıtıldığı kutlamalarda renkli anlar yaşandı. Etkinlikte konuşan ses sanatçısı Metin Kahraman, 'Gağan'ın yoksullara sahip çıkılmanın anlamı taşıdığını söyledi. Gağan etkinliğinde toplanan eşyalar yiyecekler o yörede bulunan yoksul ailelere dağıtıldığını anlatan Kahraman,"Gağan'ın bir başka özelliği de kutlamalar sonunda herkes baharda toprakların bereketli olması, nehirlerin ve ırmakların coşkulu akması ve bereketli bir yıl geçmesi için dua eder. Gağan, Aleviler için çok eski bir kültürel gelenektir. Unutulmaya yüz tutmuştu biz bunu yaşatmak için çabalıyoruz" dedi.

