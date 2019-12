DHA YURT BÜLTENİ-1

27.12.2019 08:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 08:30

BESNİ'DE 4 KATLI BİNA YAĞMUR NEDENİYLE ÇÖKTÜ

Adıyaman'ın Besni ilçesinde daha önce boşaltılan 4 katlı bina yağmur nedeniyle çöktü.

22 Ekim tarihinde, Yeni Besni Mahallesi'nde Ahmet Tileklioğlu'na ait ve Suriyeli ailelerin yaşadığı 4 katlı binada, gelen sesler nedeniyle Besni Belediyesi'nce yapılan incelemede zeminde toprak kayması tespit edildi. Bunun üzerine bina boşaltılarak çevresinde önlem alındı. Önceki gün gece saatlerinden beri etkisini sürdüren yağmur nedeniyle dün öğle saatlerinde 4 katlı binanın zemin katı gürültüyle çöktü. Çevresinde güvenlik önlemi alınan binanın iş makinalarıyla yıkım işlemine başlandı.

BESNİ'DE YAĞMUR NEDENİYLE 7 KATLI BİNANIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Adıyaman'ın Besni ilçesinde aşırı yağış nedeniyle 7 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. Duvar enkazı altında kalan birkamyonet zarar gördü. Öğleden sonra meydana gelen olayda, Besni Erdemoğlu Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinden bu yana devam eden sağanak yağmur nedeniyle, 7 katlı binanın istinat duvarı büyük gürültüyle çöktü. Kısa süreli paniğe yol açan olayda, çöken duvarın altında kalan bir kamyonette hasar oluştu.

Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı (3)BAŞKALE'DE 12 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI

Van'ın Başkale ilçesinde, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı ilçede, yağış nedeniyle 5 mahalle ve 7 mezra yolu ulaşıma kapandı. Başkale Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, ilçe merkezindeki yolların kapanmaması karla mücadele çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kapanan yerleşim yerlerinin yollarını açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN 4 KİŞİYİ AFAD KURTARDI

NİĞDE'de, dağlık arazide yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.Çamardı ilçesi Yeniköye bağlı Dede mevki dağlık arazisinde özel firmaya ait GSM baz istasyonundaki arızayı gidermek için bölgeye giden 4 kişi, yoğun kar ve sis nedeniyle mahsur kaldı. Durumu yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi 8x8 amfibik arazi aracı ile mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.

Karın etkisi altındaki Göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik (2)154 BİN VOLTLUK İLETİM HATTI KOPTU

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde elektrik verilmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Göksun'un Saraycık mevkiinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) ilçeyi besleyen 154 bin voltluk elektrik iletim hattının koptuğu ve elektrik kesintisinin bundan kaynaklandığı belirtildi. Kopan hat nedeniyle yaşanan arızayı giderip ilçeye elektrik vermek için ekiplerin aralıksız çalıştığı kaydedildi. Öte yandan ilçe merkezindeki devrilmiş ve telleri kopmuş olan elektrik direklerinin onarımına da devam ediliyor.

50 SAAT SONUNDA ELEKTRİK VERİLDİKahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, kar nedeniyle elektriklerin kesilmesinin ardından TEİAŞ ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında ana hatta enerji verildi. TEİAŞ'ın kopan 154 bin voltluk iletim hattındaki arızayı gidermesinin ardından AKEDAŞ da ilk etapta şehir merkezine elektrik enerjisini verdi. Salı günü saat 18.00 sıralarında karanlığa gömülen ilçe, 50 saatlik bir çalışmanın sonunda aydınlatıldı.Birçok direk devrilmesi ve iletim hattının kopması nedeniyle ilçenin tamamına elektrik enerjisi verilmediği, bu arızaların giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

ÇELİKHAN'DA TAŞIMALI EĞİTİME 'KAR' ENGELİ ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar hayatı olumsuz etkilerken, taşımalı eğitime bir gün ara verildi.İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kalınlığı 15- 20 santimetreyi bulan kar nedeniyle 20 köy ve mezra ulaşıma kapandı. Adıyaman-Çelikhan yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. İlçe Özel İdare Müdürü Abdurrahman Öğüt kapalı olan köy ve mezra yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARAİlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar ise ilçede taşımalı eğitim gören Askerhan, Yeşiltepe, Cumhuriyet ve TOKİ okullarında yoğun kar nedeniyle bugün bir gün ara verildiğini söyledi.

BOLU DAĞI'NDA YOĞUN KAR SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 yolu geçişlerinde etkili olan yoğun kar, ulaşımı zorlaştırdı. Karayolları ekipleri 2 güzergahta da kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.Bolu'da, dün sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan kar, gece saatlerinde etkisini artırdı. Kar, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda gece boyunca etkisini sürdürdü. D-100 yolunun bazı kesimlerinde yol tamamen beyaza büründü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. TEM yolu geçişinde ise yalnızca yeşil alanlar beyaza büründü. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100'de kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Yolda zaman zaman hasarlı kazalar da meydana geldi.Sürücüler, TEM'in Bolu Dağı Tüneli mevkiinde, elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.

ÇANAKKALE'DE, KAÇAK GÖÇMENLERİN TAŞINDIĞI KAMYONET DEVRİLDİ: 32 YARALI ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Afgan uyruklu 50 kaçak göçmenin taşındığı kamyonetin devrilmesi sonucu 32 kişi hafif şekilde yaralandı.Kaza, dün saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Körüktaşı köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçiş yapma hazırlığında olan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afgan uyruklu 50 kaçak göçmenin taşındığı 45 PY 654 plakalı kamyonet, ismi öğrenilemeyen sürücüsüsün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde kaçak göçmenlerden 32'sinin hafif şekilde yaralandığı belirlendi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 7'si tedbir amaçlı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İşte yerli otomobilin elektrikli çalışma sistemi (2)YERLİ OTOMOBİL OSMANGAZİ KÖPRÜSÜNDEN GEÇTİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, dün saat 19.23'te yeni bir paylaşım daha yaptı. Yayınlanan videoda yerli otomobil Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nden çıkarak İzmit Körfezi'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nden geçti. Otomobilin ön camı dışında her yeri kapatılırken, araca polis eskortluk yaptı. Sosyal medya hesabında, 'Direksiyonunda biz varız', 'Herşeyiyle bizimö paylaşımları yapıldı.

YERLİ OTOMOBİLDE DETAYLAR BELLİ OLDUYerli otomobil üretimine ilişkin detaylar netlik kazandı. Yerli otomobil üretim tesisi, Bursa'da kurulacak. Üstlenici firmaya alım garantisi dahil pek çok devlet desteği sağlanacak.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılacak elektrikli otomobil üretim tesisine, Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca devlet desteği verilecek. Kararda, yerli otomobilin üretimine ilişkin detaylar da aktarıldı. Elektrikli yerli otomobil, Bursa'da kurulacak tesiste üretilecek. Tesiste, 300'ü nitelikli personel olmak üzere 4323 kişi istihdam edilecek.

YATIRIM TUTARI 22 MİLYAR LİRAYatırımın süresi, başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019 tarihinden itibaren 13 yıl olarak belirlendi. Bu süre içerisinde 5 ayrı modelden yılda 175 bin otomobilin üretilmesi öngörülüyor. Belirlenen hedefin süre içerisinde tamamlanamaması halinde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca sürenin yarısı kadar daha ek süre tanınabilecek. Yatırımın toplan tutarı ise 22 milyar lira olarak tespit edildi.

30 BİN OTOMOBİLLİK ALIM GARANTİSİTOGG'un gerçekleştireceği yatırıma, 30 bin otomobillik alım garantisi verildi. Garanti çerçevesinde, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin elektrikli otomobil alınacak.Yerli otomobile devlet tarafından sağlanacak destekler şunlar: Gümrük Vergisi muafiyeti, Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası, vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi.

'Kıran-8' operasyonunda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi (2)2 EYP İMHA EDİLDİ

Bitlis'te yürütülen 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu kapsamında, 'Kıran-8 Şehit GKK Edhem Akkaya 2019-17' operasyonu düzenlendi. Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyonda, PKK'lı teröristlere ait 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi. Bitlis Valiliği'nin açıklamasında EYP'lerin imha edildiği belirtilerek, "Operasyon kapsamında; 26 Aralık 2019 günü toprağa gömülü vaziyette ikişer kilogram ağırlığında, basma düzenekli, amonyum nitrat ve motorin karışımlı 2 adet EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcılar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir" denildi.

KİLİS'İN SINIRDAKİ BAZI BÖLGELERİ 'ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ

KİLİS Valiliği'nce Suriye sınırındaki bazı bölgelerin 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.Sınır hattındaki bazı bölgelerin, 1-15 Ocak için 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtilen valilik açıklamasında, şunlar kaydedildi: "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Höyük-Kemal Yanık Hudut Karakolu Bölgesi, Darmık-Çerçili Hudut Karakolu Bölgesi, Darmık-Hilaltepe Hudut Karakolu Bölgesi, Şerif Kaya Hudut Karakolu Bölgesi, Mehmet Yaylacı Hudut Karakolu Bölgesi, Hilaltepe- Musa Özalkan, İlhami Hardal Hudut Karakolu Bölgesi, Afrin-Şimşek Hudut Karakolu Bölgesi, Şimşek-Demirışık Hudut Karakolu Bölgesi, Yüksektepe-Öncüpınar Hudut Karakolu Bölgesi, Öncü-İnanlı Hudut Karakolu Bölgesi, Şehit Mehmet -Öncü Hudut Karakolu Bölgesi, Çobanbey- Alsancak Şehit Yusuf Beylem Hudut Karakolu Bölgesi, ve Şehit Yalçın Nane-Ermiş Hudut Karakolu Bölgesi, 1 Ocak 2020 Çarşamba günü başlayıp 15 Ocak 2020 Çarşamba günü bitecek şekilde 15 gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."

CENAZE DÖNÜŞÜ KAZA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

BURDUR'da, cenazeden dönenlerin bulunduğu otomobilin kontrolden çıkıp, refüje takla atarak devrilmesi sonucu Ahmet Candan (70) yaşamını yitirdi. Kazada Candan'ın oğlu ve 3 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Burdur- Tefenni yolunun 38'inci kilometresinde meydana geldi. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir yakınının cenazesinden dönen Resul Candan (40) yönetimindeki 15 SD 284 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak refüje devrildi. Kazada, sürücü Candan ile otomobildeki babası Ahmet Candan, Abdullah Gül (55), Gökhan Yatgın (24) ve Yusuf Soylu (36) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ahmet Candan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 4 yaralı, bölgede yapılan ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Ahmet Candan'ın cesedi savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

EVİNDE TABANCAYLA VURULMUŞ HALDE BULUNAN KADIN, HASTANEDE ÖLDÜ DİYARBAKIR'da, evinde tabancayla vurulmuş halde yaralı bulunan Deniz K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, dün gece saatlerinde Gevran Caddesi'ndeki Timuçin Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanda silah sesi duyanların ihbarıyla eve gelen polisler, Deniz K.'yı tabancayla vurulmuş halde yaralı buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kadın, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Deniz K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın yaşandığı evde inceleme yapan polis, kadının ölümünün, intihar ya da cinayet olup olmadığını araştırıyor.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ AV TÜFEĞİ İLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, Şaban Aslan (70) tartıştığı eşi Nesibe Aslan'ı (65) av tüfeği ile öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.Olay, Dilküşah Mahallesinde bulunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında dün akşam meydana geldi. Şaban Aslan, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nesibe Aslan'a av tüfeği ile ateş etti. Şaban Aslan, daha sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Akşam saatlerinde eve gelen Seçkin Aslan, anne ve babasını yerde kanlar içinde buldu. Seçkin Aslan'ın haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin öldüğü belirlendi. Acı haberi alan çiftin diğer yakınları eve gelerek, gözyaşı döktü. Polisin yaptığı incelemede, Şaban Aslan'ın eşini öldürüp intihar ettiği belirlendi. Çitfin cenazeleri, incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

BAŞBAĞLAR KATLİAMININ FAİLLERİNİ YARGILAYAN HAKİM, ÖLDÜ BAŞBAĞLAR Katliamı'nın faillerini yargılayan İzmir eski Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) hakimlerinden emekli hakim Feyzi Oylupınar (72), Bornova'daki evinde yaşamını yitirdi. Oylupınar'ın bir süredir felç olduğu ve yatarak tedavi gördüğü, ayrıca 2 gündür de bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.26 yıl önce Başbağlar Katliamı'nın faillerini yargılayan emekli hakim Feyzi Oylupınar, bir süredir tedavi gördüğü Atatürk Mahallesi 859 sokaktaki evinde dün saat 23.30 sıralarında fenalaştı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Oylupınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bir süredir felç olduğu için yatarak tedavi gördüğü ve 2 gündür bilinci kapalı olduğu öğrenilen Oylupınar'ın ölümünü belediye doktorunun şüpheli bildirmesi üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri Oylupınar'ın evinde inceleme yaparken, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Oylupınar'ın yakınlarının ifadesine başvurdu. İzmir eski Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Hakimlerinden olan Feyzi Oylupınar'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

ROMANLARIN KAVGASINI POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK DURDURDU

KÜTAHYA'da Romanların yaşadığı Osman Gazi Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavga, olaya müdahale eden polis ekiplerince havaya ateş açılıp, biber gazı ve cop kullanılarak dağıtıldı. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.Osman Gazi Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebepten 2 aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kalabalık dağılmayınca havaya uyarı ateşi açtı. Uyarıyı dikkate almayıp, kavgaya devam eden taraflara polis bu kez biber gazı ve copla müdahale etti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Çevik kuvvet ekipleri mahallede güvenlik önlemi alarak yeni bir kavga çıkmasını engelledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

ANTALYA'da inşaat halindeki bir plazada temizlik yapan Ayşe Ergül (27), ucu açık unutulan elektrik kablosuna dokununca akıma kapılıp yaralandı.Olay, dün saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda, inşaat halindeki plazanın 4'üncü katında meydana geldi. Katta yerde yatan bir kişi olduğunu görenler, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ayşe Ergül bir süre sonra kendine geldi. Ergül, ambulansla hastaneye götürüldü.Plaza çalışanları, Ergül'ün ucu açık unutulan bir kabloya dokunması sonucu elektrik akımına kapıldığını belirtti.

12 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİYE CİNSEL İSTİSMARI, PENCEREDEN ATTIĞI NOT ORTAYA ÇIKARDI DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi M.S.'nin sınıfının penceresinden attığı nottan, kaldığı bir vakfa ait özel yurttaki eğitmenin nitelikli cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı. Eğitmen Emre T., polis tarafından gözaltına alınırken, olayı gizlediği ileri sürülen yurt müdürü Murat Ç. hakkında da soruşturma başlatıldı.Çivril'de ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi M.S., 24 Aralık'ta, kaldığı bir vakfa ait özel yurtta eğitmenin nitelikli cinsel istismarına uğradığını, intihar etmeyi düşündüğünü belirten bir not yazıp, sınıfının penceresinden attı. Notu diğer öğrenciler bulup, okul yönetimine ulaştırdı. Okul yönetimi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) Cumhuriyet Savcısı, psikolog ve avukat eşliğinde M.S.'nin ifadesine başvuruldu.M.S. ifadesinde ilk olarak kendi ailesinden bahsetti. Annesiyle babasının ayrıldığını, babasının üvey annesiyle Denizli'de yaşadığını belirten M.S., evde bir olay yaşandığında babasının kendisini dövdüğünü söyledi. Ardından ifadesinde kaldığı yurtta başından geçen nitelikli cinsel istismar olayına değinen M.S., "İlk istismar, haziran ayında yaşandı. Yurtta eğitmen olan Emre T., bodrum kattaki personel odasında bana cinsel istismarda bulundu. Emre T.'nin istismarı revirde, çatı katında ve yatakhanede de devam etti. Bu yaşananları kimseye anlatmamam konusunda beni uyardı. Ancak, yurt müdürü Murat Ç.'ye yaşadıklarımı anlattım. Emre T., yurttan gönderildi. Pencereden attığım notumda başımdan geçenleri anlattım. 'Kendimi ağaca asmak istiyorum, ölmek istiyorum' diye yazdım. Emre T., her zaman bana şiddet uyguluyordu, bana terlik atıyordu" dedi.M.S., Denizli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Soruşturma kapsamında Emre T., polis tarafından gözaltına alındı. Olayları gizlediği iddia edilen yurt müdürü Murat Ç. hakkında da soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KÜÇÜK KIZA CİNSEL İSTİSMARA BERAAT KARARI YARGITAY'A TAŞINIYOR

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kuzeni kız çocuğu H.Ü.B.'yi (10) taciz ettiği iddiasıyla 12 yıl hapse mahkum olan O.K.İ. (21), 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra, üst mahkemeye yapılan itirazla beraat etti. İstinafta görülen mahkemede, beraat kararına gerekçe olarak mağdurun, suç tarihinden iki yıl sonra olayı anlatması gösterildi. Aile kararı Yargıtay'a taşıyacak.Alanya'da oturan H.B. ile F.E.B. çifti, 2016 yılında ikiz bebeklerinin tedavisi için sürekli şehir dışına çıkmak zorunda kaldıkları için büyük kızları H.Ü.B.'yi anneannesinin yanına bıraktı. Aile ikizlerin tedavisiyle ilgilenirken H.Ü.B. ise dayısı H.M.K. ve evlerinde kalan kuzeni O.K.İ. ile vakit geçirdi. İddiaya göre O.K.İ., H.Ü.B.'ye cinsel istismarda bulunup, müstehcen görüntüler izletti. O.K.İ., iddiaya göre kimseye söylememesi için küçük kızı "Seni öldürürüm, aileni öldürürüm" diye tehdit etti.

RESİMLERLE ANLATTI Bir süre sonra H.B. ile F.E.B. çiftinin tedavi gören ikizleri ardı ardına yaşamını yitirdi. Bu süreci atlatan aile bu kez kızları H.B.Ü'nün içine kapandığını görünce psikolojik yardım için doktora başvurdu. H.B.Ü'nün anlatım güçlüğü çektiğini fark eden psikolog, resimlerle destekleyerek kendini ifade etmesini istedi. Çay bardağı çizerek akrabasının kendisine uygunsuz şeyler içirmeye çalıştığını anlatan H.B.Ü., aynı zamanda da vücudunun mahrem yerlerine dokunduğunu da resimler yardımıyla anlattı. Yapılan seanslarda H.B.Ü.'nün anlattıklarıyla istismara uğradığını anlayan aile, 2018 yılında akrabaları O.K.İ'den şikayetçi oldu.Gözaltına alınan O.K.İ., 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı. Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan O.K.İ., 29 Kasım 2018 tarihinde 'Cinsel istismar' suçundan 12 yıl hapse mahkum edildi. O.K.İ'nin avukatları karara itiraz etti. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Ceza Dairesi'nde geçen 28 Kasım'da görülen temyiz duruşmasında mahkeme, H.Ü.B'nin başından geçenleri iki yıl sonra dile getirmiş olmasından dolayı durumun kuşkulu olduğunu, müstehcen görüntü izletilmesine ilişkin kanıt olmadığını belirterek, hapis cezasını bozup O.K.İ'nin beraatine karar verdi.

'DEFALARCA İSTİSMARA UĞRUYOR'Ailenin avukatı Serkan Güray, karara itiraz ederek, davayı Yargıtay'a taşıyacaklarını söyledi. Avukat Güray, "Olay 2015 veya 2016 yılında gerçekleşiyor. Net bir tarih yok. Mağdur 2015-2016 yıllarında kuzeni olan sanık tarafından defalarca istismara uğruyor. Yerel mahkeme vermiş olduğu kararda, 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği alt sınırdan ceza vermişti" dedi.

'İĞRENÇ OLAYLAR'Anne ve babanın ikiz çocuklarını kaybettikten sonra çocukları H.Ü.B.'yi yanlarına alarak aynı evde yaşamaya devam ettiklerini belirten Avukat Güray, "Ailesi, mağdurun hareketlerinde birtakım değişiklikler fark ediyor. Bu durumu psikologla paylaşma gereği duyuyorlar. Psikolog mahkemede de ifade verdi. Psikolog birtakım resimler, çizimler ve yorumlatma teknikleriyle mağdurun yaşadığı olayları öğreniyor. Bunların içinde iğrenç olaylar mevcut" dedi.

'BERAAT KARARINI ANLAYAMADIK'Yerel mahkemenin, H.Ü.B'nin yaşından dolayı bu tür cinsel içerikli bir konuda yalan beyanda bulunamayacağı kanaatiyle sanık O.K.İ'yi cezalandırdığını anlatan avukat Serkan Güray, şöyle dedi: "Daha sonra maalesef üst mahkeme mağdurun bu olayları 2 sene sonra anlatmasını gerekçe göstererek doğrudan beraat kararı verdi. Takdir edilir ki bu yaştaki bir çocuğun haklarını bilmesi, olayları doğrudan ifade edebilmesi zaten mümkün değil. Maalesef istinaf mahkemesi mağduru dahi dinlemeden ve ortaya hiçbir delil çıkmadan beraat kararı verdi. Öyle ki beraat kararı verirken bize son sözlerimizi sormaktan da kaçındı. Şu anda bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Zaten sanık mağdurenin anne ve babasının şehir dışında olmasını fırsat bilerek, 'Bu olayları, sana yaptıklarımı anlatırsan anneni öldürürüm, seni öldürürüm, boğazını keserim' diye tehditlerde bulunuyor. Dolayısıyla mağdurenin bu olayları anlatamamasındaki neden bu tehditler. Biz bunu defalarca dile getirmemize rağmen mahkemenin olayların geç dillendirilmesine dayanarak beraat kararı vermesini gerçekten anlayamadık." Serkan Güray, karara Yargıtay aşamasında itiraz edeceklerini söyledi.

TUVALETTE KAPI ALTINDAN KADINI GÖRÜNTÜLEMEYE ÇALIŞTIĞI İDDİASIYLA GÖZALTINDA

İZMİT'te bir alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde, kapının altından içeride bulunan kadının uygunsuz görüntülerini cep telefonuyla çekmeye çalıştığı iddia edilen E.E. yakalanarak gözaltına alındı.Olay, dün akşam saatlerinde Yahyakaptan Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre alışveriş merkezine gelen E.E., burada bir süre gezdikten sonra kadınlar tuvaletine girdi. E.E., kadınlar tuvaletinde kapının altından içeride bulunan bir mağazada görevlisi kadının uygunsuz görüntülerini çekmeye çalıştı. Durumu fark eden kadın çığlık atmaya başladı. Panikleyen E.E., tuvaletten çıkarak kaçmaya başladı. Güvenlik görevlileri tarafından yakalanan E.E., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.Mağaza görevlisi kadının, E.E.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan E.E. hakkında soruşturma başlatıldı.

EVLİLİK VAADİYLE 13 KİŞİYİ DOLANDIRAN 25 ZANLIYA GÖZALTI

GAZİANTEP'te çevre illerden davet ettikleri 13 kişiyi, evlilik vaadiyle kandırarak 400 bin lira değerinde ziynet eşyası alan 15'i kadın 25 kişi yakalandı.Gaziantep'te kurulan dolandırıcılık şebekesi, iddiaya göre 3 ay boyunca çevre illerde bulunan işbirlikçileri aracılığı ile evlenmek isteyen vatandaşları Gaziantep'e çağırdı. Gelen mağdurlar, gelin adayının ailesi olarak tanıtılan kişilerle tanıştı ve ardından evlilik kararı alan taraflar nişan töreni düzenledi. Sahte isim kullanan şüphelilerin, nişan törenlerinde diğer şebeke üyelerini de yakın akraba olarak tanıttığı belirlendi.

DÜĞÜN ALIŞVERİŞİ YAPILMIŞKandırdıkları vatandaşlar ile nişan töreninin ardından düğün alışverişi yapan şüphelilerin, başlık parası, ziynet eşyası ve düğün masrafları adı altında para aldıktan sonra damat adayının akrabalarıyla irtibat kurdukları, telefon hatlarını kapatarak kayıplara karıştığı ortaya çıktı.Bu yöntemle 13 kişiyi dolandıran şüpheliler, şikayetlerin ardından polis tarafından takibe alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık şubesi bünyesinde kurulan özel ekip, şüphelilerin adreslerini belirledi. Çalışmasını tamamlayan ekipler, 24 Aralık günü kentte birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Şüpheliler arasında bulunan ve dolandırılan kişilere gelin adayının annesi olarak tanıtılan sahte kaynana E.L. isimli yaşlı kadın, adliyeye elinde baston ile geldi. Şüpheli kadın kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Benim suçum yok. Telefon kaydım varmış. Siz de inşallah benim gibi olursunuz" dedi.

ALDIKLARI FUTBOL TOPUNU DEĞİŞTİRMEYEN İŞ YERİ ÇALIŞANINI COPLA DÖVDÜKLERİ ANLAR KAMERADA BURSA'da, kırtasiye ürünleri ve hediyelik eşya satan bir dükkandan aldıkları futbol topunu değiştirmek isteyen 3 kişi, olumsuz cevap aldıkları iş yeri çalışanı N.İ.'yi yanlarında getirdikleri cop ile darbetti. Olay sonrası N.İ.'nin kafasına 60 dikiş atılırken, o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, geçtiğimiz Kasım ayında Nilüfer ilçesi Ertuğrulkent Mahallesi Elmas Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde kırtasiye ve hediyelik eşya satan dükkana gelen 3 kişi, futbol topu aldı. Bir süre sonra dükkana tekrar gelen 3 kişi, iş yeri çalışanı N.İ.'ye futbol topunu beğenmediklerini söyleyip, iade etmek istedi. N.İ.'nin futbol topunun kullanılmış olmasından kaynaklı geri alamayacağını belirtmesi üzerine 3 kişi, iş yerinden ayrıldı. Duruma öfkelenen 3 kişi, tekrar dükkana gelerek yanlarında getirdikleri cop ile N.İ.'ye saldırdı. Cop ve şemsiye ile darbedilen N.İ., kanlar içerisinde kaldı. N.İ.'yi darbeden 3 kişi, bir süre sonra iş yerinden ayrıldı. Olayın ardından kendi imkanlarıyla hastaneye giden N.İ.'nin kafasına 60 dikiş atıldı. Olaydan sonra gözaltına alınan 3 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece serbest kaldı. Öte yandan olay anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

SARA KRİZİ GEÇİREN KİŞİNİN CEBİNDEN PARASININ ALINMA ANI KAMERADA

MALATYA'da, sara krizi geçirerek yere yığılan kişinin yanına yaklaşan bir şüpheli, elini cebine atarak tüm paraları alıp kayıplara karıştı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Olay, dün öğle saatlerinde Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bankadan parasını çeken ve pantolonunun cebine koyan sara hastası, sarak krizi geçirerek, yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar, baygın halde yere düşen kişinin yanına giderek, yardım etmeye çalıştı. Bu anları bir kişi cep telefonuyla görüntülerken, yardım etmiş gibi yaparak bir şüpheli yerde hareketsiz duran sara hastasının pantolonunun cebine elini atarak parayı alıp kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan sara hastası kendine geldikten sonra cebinde bulunan bir miktar parasının olmadığını fark etti. Bunun üzerine baygın halde cep telefonuyla o anları görüntüleyen kişi bir kişinin sara hastasının eline cebini atarak parayı aldığını fark etti. Polis başvuran kişi görüntüleri emniyete bıraktı. Polis ekipleri de görüntüleri izledikten sonra şüphelinin izini sürdü, kimliğini tespit etti. Parayı çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı, parası çalınan sara hastasına parası geri verildi.

SOSYAL MEDYADA 'ÖLDÜRÜLMÜŞ KÖPEK' PAYLAŞIMINA TEPKİ AFYONKARAHİSAR'da, ölü sokak köpeğinin fotoğrafını, "Yetkililere seslenmiştim. Ama kulak veren, feryadımı duyan olmadı. Allah affetsin" mesajıyla paylaşan O.B., hayvanseverlerin tepkisini topladı. Gözaltına alınan O.B. ifadesinde, belediyelerin barınak yapması için böyle bir paylaşımda bulunduğunu fotoğrafları da internetten bulup paylaştığını söyledi.Afyonkarahisar'da oturan O.B., önceki gece sosyal medya hesabından ölü köpeğin fotoğrafını, "Yetkililere seslenmiştim. Ama kulak veren, feryadımı duyan olmadı. Allah affetsin" mesajıyla paylaştı. Fotoğrafın altına yapılan yorumlardan birine "Vurdum. Ne zehirleyeceğim" diye cevap veren O.B.'nin paylaşımına çok sayıda kişi tepki mesajları gönderdi.Tepkilere, "Ben geceleri rahatça evime gidemeyecek miyim?" karşılığını veren O.B.'nin, 19 Aralık'ta yaptığı başka bir paylaşımda ise "Birisi çıkıp barınak mı yapacak, yoksa ben çıkıp hepsini ebedi bir yuvaya mı hapsedeyim? Gece 12 oldu mu sokak itlerinden geçilmiyor" diye yazdığı ortaya çıktı. Yine paylaşımlarından kendisinin de köpek beslediği anlaşılan O.B.'nin, Çin'de yapılan Liçi ve Köpek Yeme Festivali'ne tepki gösteren paylaşımda bulunması da dikkat çekti.

'MARDİN'DE CEREYAN EDEN BİR OLAYA AİT 'Afyonkarahisar Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (AFHAYKO) Başkanı Ramazan Keskin, Çobanlar ilçesinde yaşayan O.B.'nin paylaşımlarını sosyal medyada gördükten sonra harekete geçtiklerini belirterek, olayın gerçekliğini araştırdıklarını söyledi. Keskin, "Sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraf geçmiş yıllarda Mardin'de cereyan eden bir olaya ait fotoğraf. Biz Tarım ve Orman Müdürlüğü ile konuyu paylaşarak, inceleme yapılmasını istedik. Olayın gerçekliğini araştırmayı sürdürüyoruz. Şayet Çobanlar'da böyle bir durumun yaşandığını tespit edersek, şahıs hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunarak hukuki süreci başlatacağız" dedi.

GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDIÇobanlar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.B.'yi saat 16.00 sıralarında gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan O.B. polisteki ifadesinde, sokak köpeklerinin durumuna dikkat çekmek ve belediyelerin barınak yapması için böyle bir paylaşımda bulunduğunu, fotoğrafları da internetten bulup paylaştığını söyledi.

KANYONDA KARACAYI KURTARAN İTFAİYECİ: 1,5 SAATTE KURTARDIK

KASTAMONU'nun Pınarbaşı ilçesinde, Horma Kanyonu'nda suya düşen yavru karacayı kurtaran itfaiyeci İlker Pınar, "1,5 saat süren çalışma sonrası çıkardık. Bu gibi hadiselere rastlamaktayız. Elimizden geldiği kadar bu hayvanları kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.İlçede önceki gün, Horma Kanyonu'nda yaklaşık 3 metre derinliğindeki doğal su havuzuna düşen yavru karacayı gören kişi, Pınarbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, havuzda mahsur kalan karacayı kurtarmak için çalışma başlattı. Suya giren itfaiye erini gören karaca, havuzun kenarında bulunan küçük mağaraya girdi. İtfaiye eri İlker Pınar'ın, mağaradan çıkardığı karaca, daha sonra havuzda yüzerek kıyıya çıkıp, kayalıklardan tırmanarak gözden kayboldu.

'ARKADAŞLARIMIZLA GÖLETE GİRDİK'Yavru karacayı bulunduğu yerden kurtaran Pınarbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli İlker Pınar, o anları anlattı. Pınar, öğle saatlerinde aldıkları ihbar sonrası bölgeye gittiklerini söyleyerek, "Geldiğimiz olay yerinde incelemelerde bulunduk ve suya inmeden karacanın kurtarılamayacağını tespit ettik. Arkadaşlarımızla gerekli kıyafetleri giyip gölete indik. Göletteki karaca bizi görünce orada bulunan küçük bir mağaraya sığındı. Mağaranın derinliği 7-8 metreydi. Mağaradan yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası çıkardık. Çıkardığımız zaman karaca suya atladı. Suda bir süre dolandıktan sonra bizden korkup 5 metrelik şelaleden atlayıp ormana kaçtı. Bu kanyonda bu gibi hadiselere rastlamaktayız. Elimizden geldiği kadar bu hayvanları kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.

SOKAKTA AÇ KALAN YAVRU KÖPEKLERE, BELEDİYE EKİPLERİ SAHİP ÇIKTI VAN'ın Çaldıran ilçesinde aç kalan yavru köpeklerin görüntülerinin sosyal medyada yer alması, Büyükşehir Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, aç köpekleri doyurup yaralıları tedavi ederken, Çaldıran Belediyesi resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, ihmalleri olanlarla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığı duyuruldu.Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri olan Çaldıran ilçesinde, köpeklerle ilgili sosyal medyada yer alan olumsuz görüntüler, vatandaşların tepkisine neden oldu. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, ilçeye giderek söz konusu alanda çalışma yaptı. Hayvan ölülerinin yer aldığı çukur ise ekipler tarafından kireç dökülerek kapatıldı. Barınakta bulunan köpeklere ilk etapta kuru mama veren ekipler, bölge şartlarının yetersizliğini göz önünde bulundurarak, bakıma muhtaç yavrular ile rehabilite edilmesi gereken diğer köpekleri toplayarak, Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Abdullah Saraçer, olay yerindeki hayvanlara ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, "Barınakta yer alan hasta ve yardıma muhtaç köpekleri barınağımıza götürerek tedavi altına alacağız.Tedavilerinin ardından köpeklerimiz yasalar gereği tekrar doğal ortamlarına bırakılacak. İsteyen vatandaşlarımız da barınağımıza müracaat ederek sahiplenme yapabilirler. Kimsenin endişesi olmasın. Köpeklerimiz emin ellerdedir" dedi.

İHMALLERİ OLANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDIÇaldıran İlçe Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ihmalleri olanlarla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BALIKÇI, ÜŞÜYEN GÜVERCİNİ PARKASINDA ISITTI

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde balık tutan İbrahim Yiğitalp, iskelede bulduğu hareketsiz duran güvercini, parkasının içinde ısıttı.Edremit'in Akçay Mahallesi'ndeki iskelede, önceki gün akşam oltayla balık tutan İbrahim Yiğitalp (32), bir güvercinin hareketsiz durduğunu fark etti. Güvercini yerden alan Yiğitalp, önce yarası olup olmadığına baktı ardından hayvanın donmak üzere olduğunu fark etti. Yiğitalp güvercini ısınması için parkasına aldı. Güvercini bu şekilde ısıtan Yiğitalp, "Akçay iskelesinde balık tutarken güvercini gördüm. Açlıktan iskeleye geldi sanırım, uçamıyordu. Önce sıcak bir yere bırakmayı düşündüm. Daha sonra ise eve götürmeye karar verdim. Hayvanları seviyorum. Evde bakıp, sağlığı iyice yerine gelince doğaya salacağım" dedi.

JANDARMANIN HASSAS BURUNLU KÖPEKLERİ VE EĞİTİCİLERİNE SERTİFİKA

JANDARMA Genel Komutanlığı'na bağlı Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nca (JAKEM) düzenlenen, '2019 yılı 2'inci dönem branş köpeği ve kullanıcıları eğitimi' sona erdi. 62 branş köpeği ve yetiştiricilerine törenle sertifika verildi.Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen törene Nevşehir Vali Yardımcısı Aydın Akbaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve davetliler katıldı.

'ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENİYORLAR'Törende konuşan JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, merkezdeki köpeklerin büyük bir sevgi ve ilgiyle eğitildiğini söyleyerek, "Eğitilen köpeklerin de bu sevgiye karşılık vererek görevlerini en iyi bir şekilde yapmasında ciddi katkılar sağlıyor. Merkezde yetiştirilen köpekler emniyet ve asayişin yanı sıra uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi, doğal afetler, mayın, bomba ve el yapımı patlayıcıların tespiti ve kaybolan insanların yerlerinin belirlemesinde önemli görevler üstleniyor" dedi.

SERTİFİKALAR VERİLDİKonuşmaların ardından 10 farklı branşta eğitilen Alman çoban köpeği, Belçika malinois, labrador retriever, golden retriever ve Alman pointer cinsi 62 köpek ile eğiticileri astsubay ve uzman çavuşlara sertifikaları verildi. Törenin sonunda köpekler gösteri sundu. Gösteri büyük bir ilgiyle izlendi. Sertifikalarını alan astsubay ve uzman çavuşlar, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 32 jandarma birliğinde köpek yetiştiricisi uzmanı olarak görev yapacak.

ERZURUM'DA YAĞMAYA BAŞLAYAN KAR SEVİNDİRDİ

YENİ yıla sayılı günler kala kar yağışı olmamasının tedirginliğini yaşayan Erzurumlular, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla sevindi.Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı altında yürümenin keyfini çıkaran vatandaşlar, "Kar temizliktir, berekettir, rahmettir. Kar Erzurum'un velinimettir. Yağmasına çok sevindik" dediler.Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sokakta yürüyenleri kardan adama çevirdi. Karın yağmasına en çok sesvinenler arasında Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otel işletmecileri oldu. Palan Oteli Genel Müdürü Ali Güney, "Aralıkta sezonu açtık. Yaklaşık 80 santim karın olduğu pistlerin tamamı açık. Ama yağan her kar bizi ve kayakseverleri çok sevindiriyor. Yeni yıla kar yağışı ile girmek istiyoruz" diye konuştu.

FRİG VADİSİ'NE 'VANDAL' TAHRİBATI

ANTALYA'da, kaya mezarları ve kiliseleri ile 'Anadolu'nun ikinci Kapadokyası' olarak bilinen Frig Vadisi'ndeki kayalara oyulan mağaralara sprey boyayla yazılar yazıldığı görüldü. Bölgenin piknik yeri gibi kullanılması ve mağaralardaki yazılar, doğaseverleri isyan ettirdi.Kütahya, Afyonkarahisar ile Eskişehir sınırlarında derin vadiler tarafından şekillenen dağlık alan ve volkanik tüflerden oluşan jeolojik yapısıyla dikkat çeken Frig Vadisi, M.Ö. 900-600 yıllarında Frigler, daha sonra Romalılar ve Bizanslılar tarafından kullanıldı. Kaya mezarları, kiliseler, sığınma ve barınma amaçlı yapılan mağara kalıntıları ile Frig Vadisi'nde her yıl yüzlerce turist ağırlanıyor. 'Anadolu'nun ikinci Kapadokyası' olarak bilinen, Ana tanrıça Kybele'ye adanmış açık hava tapınakları, sunaklar ve kaya mezarları gibi birçok yapının bulunduğu bölge, 506 kilometrelik uzun parkuruyla doğa yürüyüşçüleri ve bisikletçilerin rotaları arasında yer alıyor.

SPREY BOYAYLA YAZILAR YAZMIŞLARAnadolu'nun önemli mirası Frig Vadisi'nin son halini gören ziyaretçiler, hem üzüldü hem kızdı. Kayaların içine oyulmuş mağaraların duvarlarına, sprey boyayla yazılar yazıldığı görüldü. Bırakılan çöplerden, mağaraların içinin ise piknik yeri olarak kullanıldığı anlaşıldı.

UYARI LEVHASI YOKAntalyalı profesyonel dağcı ve rehber Cuma Gök, muhteşem coğrafya üzerine kurulu büyük medeniyetin yer aldığı Frig Vadisi'nin çok özel bir bölge olduğunu söyledi. Son ziyaretlerinde mağaraların içinde piknik yapanları, ateş yakanları görünce üzüldüklerini anlatan Gök, doğa ve etkileyici tarihin iç içe olduğu bölgede uyarı levhası bulunmadığını kaydetti. Gök, doğal sit alanı olmasına rağmen titizlikle korunamayan Frig Vadisi'nde tahribata karşı önlemler alınması gerektiğini söyledi.

