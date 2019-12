DHA YURT BÜLTENİ - 1

10.12.2019 08:23 | Son Güncelleme: 10.12.2019 08:23

SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın (40), Samsun'un Havza ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şırnak'ta İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı'nın sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcı tespit edildi. El yapımı patlayıcıya uzman ekiplerin müdahalesi sırasında meydana gelen patlamada Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ile bomba uzmanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı. Patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın, Havza ilçesi Gidirli Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

YARIN TÖREN DÜZENLENECEK

Sayar'ın şehit haberi, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz tarafından baba Mehmet Sayar'a (75) bildirildi. Şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. Şeker hastası olan baba Sayar, acı haberle baygınlık geçirdi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından babaya müdahale edildi. Evli ve iki çocuk babası olan şehit Kemal Sayar, bugün Havza ilçesi Gidirli Mahallesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

'ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR'Şırnak'ta terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın babası Mehmet Sayar (75), acı haberi, arazide çalışırken gelen jandarma ekiplerinden öğrendiğini söyledi. Mehmet Sayar, "Saat 2 gibi ben arazide çalışıyordum. Beni gelip oradan aldılar. Bir şey demeden eve getirdiler. Kapımın önünde jandarma vardı. Hepsine hoşgeldin dedim. Sonradan 'Başın sağolsun' dediler. Orada öğrendim haberi. Ölüm var, takdiri ilahi. Ne söyleyeyim? Söylenecek bir şey yok. Ateş düştüğü yeri yakıyor" dedi.

ŞEHİDİN CENAZESİ SAMSUN'A GETİRİLDİŞırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi, askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na getirildi. Aynı uçakla havalimanına gelen şehidin eşi Şennur Sayar, kızı İdil Sayar ve oğlu Yağız Sayar, güçlükle ayakta durabildi. Şehit Sayar'ın cenazesini Amasya Merzifon Havalimanı'nda, Amasya Valisi Osman Varol, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve askerler karşıladı. Şehidin cenazesi, Samsun'un Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Şehit asker için bugün Havza ilçesi Gidirli Mahallesi Camii'nde öğlen vakti cenaze töreni düzenlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Şehidin evinden görüntüler-Baba Mehmet Sayar konuşma-Genel ve detay görüntüler+++Şehit Kemal Sayar'ın babası Mehmet Sayar'dan detayMehmet Sayar'ın feryadıKalabalıktan detayUçağın gelişiCenazenin omuzlarda taşınmasıDetaylar

Haber-Kamera: Zeynep Irmak ÖCAL - Tayfur KARA/ SAMSUN,=========================================

ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ BİNGÖL'de, keskingöz termal kamerasının kılıfını takmak için çıktığı nöbet kulesinden düşerek şehit olan jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın acı haberi, Ankara'daki ailesine ulaştı.Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Güzeldere Jandarma Karakolu'nda görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım, dün saat 07.30 sıralarında nöbet kulesindeki keskingöz termal kamerasının kılıfını takmak için kuleye çıktı. Yıldırım, ayağının kayması sonucu kuleden düşerek ağır yaralandı. Yaralı asker, sağlık ekiplerince ambulansla Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma astsubay çavuş Halil Ulaş Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 09.30 sıralarında şehit oldu.

ŞAHADET HABERİ, BABA OCAĞINA ULAŞTIJandarma astsubay çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın şehadet haberi, Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'ndeki baba ocağına sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Baba Hasan Yıldırım, şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Şehit Yıldırım'ın evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, acı haberi duyan yakınları ve komşularının taziye ziyaretiyle dolup taştı. Mamak Belediyesi de evin önüne taziye çadırları kurdu.Yıldırım'ın cenazesi, Bingöl'de düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirilmek üzere yola çıktı. Bekar olduğu öğrenilen Yıldırım'ın naaşı, bugün Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Şehitliği'ne defnedilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Taziye çadırı ve sokaktan görüntüBinadan görüntüŞehit evinden görüntüGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,=====================================

Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları montun bulunduğu bölgede yoğunlaştı (2) KAYBOLAN DAĞCILARI ARAMA ÇALIŞMALARINDA DRONE DESTEĞİ

Uludağ'da, 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 8'inci günde de sürüyor. Ekipler, arama çalışmalarını, Efe Sarp'ın montu ve beresinin bulunduğu Kürekli Şelalesi ve yakınlarında genişletirken, JAK, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), İHH, AKUT, Bakut ve ANDA'dan oluşan 161 kişilik ekip, çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan dağcılardan Efe Sarp'a ait olan mont ve berenin bulunduğu Kürekli Şelalasi ile çevresi, drone ile havadan taranıyor. Montun bulunduğu şelale ve çevresi havadan görüntülenirken, bölgenin yer yer buzla kaplı ve dik yamaçların olduğu görüldü.

SİS SEBEBİYLE, HAVA DESTEKLİ ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİÖte yandan 2 gündür güneşli havanın hakim olduğu Uludağ'da saat 16.30 itibariye yoğun sis etkili oldu. Bölgede bulunan jandarma insanlı keşif uçağı ve Jandarma arama- kurtarma helikopterleri, yoğun sis sebebiyle iniş yaptı. Çalışmalar gece boyu, karadan devam etti.

BURSA VALİLİĞİ: CESEDE RASTLANMADIUludağ'da, 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 8'inci günde de sürerken saat 19.30'da Küreklidere Bölgesi'nde bir ceset bulunduğu iddia edildi. Ancak bu iddia yetkililer tarafından doğrulanmadı. Bursa Valiliği ve AFAD görevlileri, herhangi bir cesede rastlanmadığını, arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Arama kurtarma ekiplerinden detaylar-Drone görüntüleri-Montun bulunduğu bölgeden drone görüntüleri

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - Semih ŞAHİN/ BURSA,=====================================

Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın araması kamerada (3)CEREN'İN KATİLİNİ YAKALATAN ESNAF: ÖLECEĞİMİ BİLSEM YİNE TAKİP EDERDİM

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'in katili cezaevi firarisi Özgür Arduç'u, sokakta takip edip, polise ihbar ederek yakalanmasını sağlayan esnaf Alpay Taşçı, o anları anlattı. Yaşanan olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten esnaf Alpay Taşçı, "Katil ifadesinde beni kastedip, onu takip ettiğini söylemiş. Bu bilgiyi sonradan öğrendim. Beni dahi öldüreceğini söylemiş. Öleceğimi bilsem de onu yine de takip ederdim. O an korkmayarak, takibimi kesmedim. Ara sıra arkasına dönüp bakıyordu. Ben yine de peşinden gittim. Durumu polisi bildirmiştim, telefonum açıktı ve polisle irtibat halindeydim. Polislere katili yakalattım. Bu olaydan ötürü çok üzgünüm" dedi.

ESNAFA PLAKETKentte cep telefonu işyeri sahibi esnaf Alpay Taşçı'ya, Ordu Elektrikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası'nca da plaket verildi. Ceren'in kabrini ziyaret ettiğini söyleyen Taşçı, "Böyle bir şeyle anılmak ta istemezdim. Herkes arayıp tebrik ediyor. Keşke Ceren hayatta olsaydı. Bu plaketi onun adına aldım. Dünde Ceren'in kabrini ziyaret ederek, ona dua ettim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Esnaf Alpay Taşçı konuşması-Plaketten görüntüler

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ ORDU,===================================

KAÇAK MADEN OCAĞINDA AFGAN GENÇ ÖLDÜ

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında Afganistan vatandaşı yaşamını yitirdi. Kaçak maden ocağı mühürlendi.Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bölüm Mahallesi'ndeki kaçak maden ocağında meydana geldi. Ruhsatsız işletilen ocakta çalışan Afganistan uyruklu soyadı öğrenilemeyen Abbas (25), ocak girişindeki desandre olarak adlandırılan meyilli bölgede düştü. Ocak sahibi K.B., polisi arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu kurtarma ekipleri sevk edildi. Abbas'ın metan gazından zehirlenmiş olabileceği bilgisi üzerine, kurtarma ekipleri ocağa maske takarak girdi. Yaklaşık 2,5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından Abbas'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ocaktan çıkarılan Abbas'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından ocağı mühürlerken, K.B.'yi de ifadesini almak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Ambulansın morga gelmesi-Cesedin morga sokulması-Morgdan detay-Ocaktan fotoğraflar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN - Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK,===========================================

KENDİSİNE BÖBREĞİNİ VERDİKTEN SONRA ÖLEN OĞLUNUN ACISINA DAYANAMADI ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, Tayfun Yıldız (28) babasına böbreğini verdikten sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirirken, oğlunun ölümünün acısını yaşayan Cevat Yıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cevat Yıldız, oğlunun cenaze namazını enfeksiyon riski nedeniyle evinin balkonundan izlerken, gözyaşlarını tutamamıştı.Alaplı'ya bağlı Gümeli beldesinde yaklaşık 3 ay önce böbrek yetmezliği bulunan babası Cevat Yıldız'a böbreğini veren Tayfun Yıldız, nakilden bir ay sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Tayfun Yıldız, 29 Eylül'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Oğlu Tayfun'u kaybetmenin acısını yaşayan Cevat Yıldız ise tedavi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanede dün yaşam savaşını kaybetti.

OĞLUNA SON BAKIŞI YÜREKLERİ BURKMUŞTUCevat Yıldız'ın, oğlu Tayfun Yıldız'ın cenaze namazını enfeksiyon riski nedeniyle evinin balkonundan izlemişti. Cevat Yıldız cenaze namazında gözyaşlarını tutamamıştı. Cevat Yıldız, bugün Gümeli beldesinde kılınacak cenaze namazı sonrası oğlunun yanında toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------(OĞLUNUN CENAZESİNE BAKTIĞI ANLARLA - ARŞİV)Babanın balkonda görüntüsüCenazeden görüntü+++Tayfun Yıldız'ın kardeşi ile röp.

Haber: Cem SÜRMENELİ/ ALAPLI(Zonguldak),==========================================

MİSAFİR KALDIĞI EVİN SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜ TEKİRDAĞ'da Hasan Yavuz (72), bir süredir evinde misafir olarak kalan H.B.Ç. (69) tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesinin Yavuz Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Yapılan bir ihbar üzerine daireye giden polis ekipleri, Hasan Yavuz'u kanepenin üzerinde kanlar içinde buldu. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı incelemede, yalnız yaşadığı belirtilen Yavuz'un boynundan bıçaklandığı belirlendi. Yavuz'un cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yaptıkları çalışmada, öldürülen Yavuz'un yaklaşık 6 aydır evinde H.B.Ç.'nin misafir olarak kaldığın tespit etti. Polis, H.B.Ç.'yi gözaltına alarak ifadesine başvurdu. H.B.Ç., cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederek, "Gece tartıştık, bir anlık öfkeyle olay gerçekleşti" dedi.Emniyetteki soruşturmasının ardından mahkemeye çıkarılan H.B.Ç., 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Adliye tabela ve binası-Şüpheli polisler arasında-Şüpheliden detaylar-Şüphelinin polis aracına alınması

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,=======================================

TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 1 ÖLÜ

SAMSUN'da kontrolden çıkıp, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ertan Eren (40), hayatını kaybetti.Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Atakum ilçesine bağlı, Taflan Yalı Mahallesi, Atatürk Bulvarı mevkisinde meydana geldi. Ertan Eren'in kullandığı 55 ACT 575 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkıp, aynı yönde seyir halindeki Lütfü Meme idaresindeki 28 K 6331 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredeki sürücüleri ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü Ertan Eren'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza yeri cep tel. görüntüsü

Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR/ SAMSUN,=======================================

OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

KARAMAN'da takla atarak tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü Adem Mutlu (71) yaralanırken, eşi Fatma Mutlu (73) hayatını kaybetti.Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Karaman merkeze bağlı Sarıkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman'da yaşayan Adem Mutlu, bel fıtığı hastası eşi Fatma Mutlu'yu tedavi için Karaman'a götürdü. Adem Mutlu idaresindeki araç, dönüş yolunda Sarıkaya köyü çıkışında mıcırlı yolda kontolden çıkıp takla atarak tarlaya yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Fatma Mutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Adem Mutlu ise ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Mutlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Takla atan otomobilden detaylarEkiplerin inceleme yapmasıCesedin cenaze aracına alınması-Olay yerinden genel detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,=======================================

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ, KAZA YAPAN ARACA ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI: 17 YARALI ERZİNCAN'da önünde seyreden ve kaza yapan araca çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 17 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Erzurum-Erzincan karayolu Üzümlü mevkisindeki Karakaya köyü yol ayrımında meydana geldi. Kadın sürücüsü Evci Altınsoy yönetimindeki 55 LM 785 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. O sırada Ağrı'dan İstanbul'a giden Mehmet Ali Karaman yönetimindeki 34 BL 8655 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü, kaza yapan araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan otobüs, şarampole yuvarlanarak yan yattı. Her iki kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazalarda 3'ü hafif ticari araçta, 14'ü de otobüste olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bu sırada kazada yaralanan ve yürümekte güçlük çeken otobüsün ikinci şoförü sağlık ekibinin ısrarına rağmen otobüsü bırakamayacağını belirterek, hastaneye gitmedi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, "Arabamı bırakmam. Allah rızası için beni rahat bırakın. Arabamı bırakmam istemiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yaralıların taşınmasıKaza yeri genel ve detaylarOtobüsten görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,========================================

İŞÇİLERİN TAŞINDIĞI MİNİBÜS OTOMOBİLE ÇARPTI: 13 YARALI KAYSERİ'de, mantar fabrikası işçilerinin taşındığı minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi, yaralandı.Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Kayseri- Yozgat yolunun 50'nci kilometresi Düver mevkiinde meydana geldi. Yozgat yönüne giden Özlem Karahan yönetimindeki 06 BJA 602 plakalı otomobile, mantar fabrikası işçilerini taşıyan Semrah Yörenk'in kullandığı 38 D 4845 plakalı minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araç da şarampole devrildi. Kazada, 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza yeri genel ve detay görüntülerAraçlardan görüntülerGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/ KAYSERİ,========================================

MALATYA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 2'Sİ BEBEK, 5 YARALI MALATYA'da, 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si bebek, 5 kişi yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden ve sürücülerinin adı öğrenilemeyen 44 ABJ 178 ve 44 DJ 781 plakalı otomobiller ile 02 AAR 218 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçlardaki Emre D., Büşra T., Dengir B. ile yaşları 1 ve 2 olan 2 bebek yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza nedeni ile kapanan yol ise araçların yoldan çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yerinden detayOtomobilden detayAraç içerisine sıkışan kadın Kadının çıkarılmasıSağlık ekipleriGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,=====================================

SURİYE'DE BOMBALARLA TAHRİP EDİLEN TRAFO MERKEZİ ONARILDI, ENERJİ VERİLDİ BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/PYD'den arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn kentlerinde, bombalarla tahrip edilen trafo merkezleri onarılıp, iki şehre de elektrik enerjisi verilmeye başlandı. Bölgede incelemelerde bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, iki ilçe merkezi ile kırsalının güven içinde, yaşanılabilir hale gelmesi için çalışmaların titizlikle ve yürütüldüğünü 100 kilometre iletim hattının onarıldığını söyledi.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad ve Resulayn ilçe merkezlerine elektrik enerjisi verilmesi için yapılan çalışmalar ile ilçelere giriş çıkışı kontrol eden güvenlik birimlerini yerinde inceledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rus askeri yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından, Tişrin Barajı'ndan elektrik verilmeye başlanan kırsal kesimden sonra Tel Abyad ve Resulayn merkezine de enerji verilmesi için yapılan çalışmaları inceleyen Vali Abdullah Erin, terör örgütünün bölgeyi terk ederken trafo merkezlerini bombaladığını, iletim hatlarına zarar verdiğini belirtti.

100 KİLOMETRE İLETİM HATTI ONARILDIŞanlıurfa Valiliği koordinasyonunda TEİAŞ personeli ile Tel Abyad ve Resulayn Yerel Meclisi'nce belirlenen 25 kişilik ekip tarafından çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Vali Erin, "Tel Abyad'da şu ana kadar 100 kilometre iletim hattı onarıldı. Resulayn'da 43 kilometrenin onarımı tamamlandı, çalışmalar devam ediyor. Şu anda enerji Tel Abyad ilçe merkezi ve kırsala ulaşmış durumda. Hastane, okul, ibadethaneler, kamu binaları başta olmak üzere enerji sağlıyorduk. Şu anda evlere enerji verilmeye başlandı" dedi.Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile her iki ilçede huzur ve güven ortamını sağlamanın yanında, burada yaşayan halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tedbirleri almaya devam ettiklerini dile getiren Vali Erin, iki ilçe merkezi ve kırsalının güven içinde yaşanılabilir hale gelmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Enerji hatlarındaki incelemelerinin ardından Tel Abyad'a giriş çıkışları kontrol eden güvenlik birimlerini ziyaret eden Vali Erin, buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından Tel Abyad ilçe merkezinde esnaf ve sivilleri ziyaret eden Erin, sorunlarını dinlediği halkla sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Trafo merkezinde incelemede bulunan Vali Abdullah ErinYetkililerden bilgi alan Vali ErinSuriyeli vatandaşlarla sohbet eden ErinGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,======================================

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE UYUŞTURUCU SATAN SEVGİLİLER ADLİYEDE ZONGULDAK'ta, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu bölgede uyuşturucu satan sevgililer, polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bulunduğu alanda öğrencilere uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Sevgili oldukları tespit edilen A.H. ve Ç.K.'yi takibe alan ekipler, bir süre sonra şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramalarda 80 gram uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu ve uyarıcı haplar ele geçirildi. Polis, şüphelilerin cep telefonlarında yaptığı incelemede ise telefona yüklenen uygulama üzerinden uyuşturucu satışı yaptıklarını tespit etti. Şüphelilerden Ç.K.'nin 4 ayrı suçtan 2004 yılından bu yana hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan A.H. ve Ç.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, gazetecileri görünce "Neyi çekiyorsunuz? Sizin başka işiniz yok mu?' diyerek tepki gösterdi.

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBESTZonguldak'ta, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu bölgede uyuşturucu sattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen C.K. ve A.H., savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. C.K. 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanırken, A.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Şüphelilerin adliyeye getirilmesi-Adliyeye girişler-Adliyeden detaylar

Haber: Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK,====================================

KARTON TOPLAYANLARDAN BELEDİYE ÖNÜNDE 'ŞİRKET' TEPKİSİ ZONGULDAK'ta sokaklardan karton toplayarak geçimini sağlayanlar, belediyenin geri dönüşüm şirketine vereceği iddiası üzerine belediye binası önünde toplanarak, tepki gösterdi.Kent merkezinde kartonları toplayarak geçimini sağlayan bir grup, toplama işinin geri dönüşüm şirketine verileceği iddiası üzerine Zonguldak Belediyesi önünde toplandı. Atık toplamalarının yasaklanacağını söyleyen grup, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile görüşmek istedi. Başkan Alan'ın yurt dışında olması nedeniyle görüşemeyen karton toplayanlar ile belediye çalışanları arasında tartışma çıktı. Binaya güvenlik amacıyla polis ekipleri sevk edildi. Belediye önünde sinir krizi geçiren bir kişi ise kesici aletle kendini yaraladı.Başkan Alan, belediye çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine, karton toplayanlarından biriyle cep telefonuyla görüştü. Telefonda görüşen kişi, "Başkanım evet burada toplanmak bize yakışmıyor ancak bize toplama işini şirkete verdiğiniz söylendi. Ben 10 gündür alışveriş merkezinden karton alamıyorum. Bize 'yasak' diyorlar" dedi.Başkan Alan da ona "Perşembe gününe kadar toplamaya devam edin. Ben gelince sizinle görüşeceğim" dedi.Bir süre daha belediye önünde bekleyen kalabalık daha sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Belediye önünde toplanan roman vatandaşlar-Vatandaşların belediye başkanı ile telefonda görüşmesi-Vatandaşlardan detaylar-Belediye önünden detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK,===========================================

HAYVANSEVERİN PROTESTO ETTİĞİ MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

ANTALYA'da, hayvanlara kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla önceki gün bir grup hayvansever tarafından protesto edilen Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mutlu Karacaoğlu, hayvan barınağındaki yavru köpeklerden birkaçının öldüğünün ortaya çıkmasıyla görevden alındı.Konyaaltı Belediyesi'nde veteriner işleri müdürü olarak görev yapan Mutlu Karacaoğlu'nun görevini kötüye kullandığını, sokak hayvanlarına kötü davrandığını ve belediyeye ait hayvan barınağını şahsi işleri için kullandığını iddia eden hayvanseverler, önceki gün belediye önünde eylem yaptı. Antalya Hayvan Hakları gönüllüsü olduğunu öne süren yaklaşık 50 kişi, öğle saatlerinde belediyenin başkanlık girişinde ellerinde pankart ve dövizlerle bir araya geldi. Yanlarında köpeklerini de getirdiği görülen hayvanseverler "Mutlu'yu istemiyoruz" sloganı attı.Grup adına konuşan Antalya Hayvan Hakları Sorumlusu ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) İl Temsilcisi Şebnem Ebinc, 2018 yılında bir sokak hayvanının barınağa götürülmesi sırasında boynunun kırılarak ölmesinin ardından Mutlu Karacaoğlu'nun görevden alındığını hatırlattı. Karacaoğlu'nun mahkeme kararıyla görevine döndüğünü aktaran Ebinc, "Göreve gelir gelmez yine hayvanların başına felaketler gelmeye başladı. Kısırlaştırılması ya da tedavi için gönüllülerin gönderdiği hayvanların akıbeti bilinmiyor. Her defasında 'Burası benim babamın çiftliği' diyerek istediği gibi at koşturuyor. Karacaoğlu'nun acil olarak görevden uzaklaştırılmasını istiyoruz. Uzaklaştırılmazsa her 2 ayda bir burada toplanacağız" dedi. BARINAKTA ÖLÜ YAVRU KÖPEKLERKalabalık, açıklamanın ardından belediyeye bağlı barınağa giderek, hayvanların durumunu yerinde görmek istedi. Barınağa giren bazı hayvanseverler, kafeslerden birkaçında ölü yavru köpeklerle karşılaştı. Cep telefonuyla ölü köpekleri görüntüleyen Şebnem Ebinc, köpekleri toplayan görevliye "Nereye götürüyorsun köpekleri? Bunlara otopsi yapılacak bir yere götürme" diyerek tepki gösterdi. Ölen köpekleri çöp torbalarına koyan bir görevli de "Bunları morga koyacağız" ifadesini kullandı.

BELEDİYEDEN 'SABOTAJ' AÇIKLAMASIBu gelişme üzerine önceki gece Konyaaltı Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana gelen hayvan ölümlerinin, hayvanseverleri ve kamuoyunu derinden yaraladığı belirtildi. Açıklamada, "Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlk bulgularda ölümlerin bir sabotaj neticesinde gerçekleştiği şüphesi üzerinde duruluyor. Bu üzücü olayda ihmali ve kastı bulunan tüm şahıs ve yetkililer hakkında gereken adli ve idari işlemlerin de yapılacağının bilinmesini isteriz. Her ne olursa olsun, dünyayı paylaştığımız can dostlarımızı gerektiği gibi koruyamamanın mahcubiyetiyle kamuoyundan özür dileriz" denildi.

MÜDÜR GÖREVDEN ALINDIÖnceki gün yaşanan bu gelişmeler sonrasında Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mutlu Karacaoğlu, görevden alındı. Karacaoğlu'nun yerine Belediye Sağlık İşleri Müdürü Dr. Filiz Dilekçi vekaleten getirildi.HAYKONFED İl Temsilcisi Şebnem Ebinc ise Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür edeceklerini söyledi. Bakımevinde bazı eksikler bulunduğunu belirten Ebinc, "Burada kanatlı hayvanların bulunmaması gerekiyor. 20'ye yakın hindi var. Kedi ve köpeklere virüs bulaşabilir. Bu nedenle hindilerin alandan çıkarılmasını istiyoruz. Yine yeni yapılan kedi bölümünde ısıtma sistemi yeterli değil. Bu eksiğin de giderilmesini talep ediyoruz. İlçe belediyelerinin yıllık 3 bin 600 kısırlaştırma yapması gerekiyor. Bunun altına inilmemesini istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------ARŞİV GÖRÜNTÜLER

Haber: Alparslan ÇINAR/ ANTALYA,=================================

BURSA'DA YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU

BURSA'da, dün akşam ve gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu.Bursa'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini gösterirken, dün akşam saatlerinde kentin pek çok noktasında sis bulutları oluştu. Kentin yüksek kesimlerinden, sis bulutları şehrin üzerine indi. Hava sıcaklığının akşam saatlerinde 5 dereceye kadar düştüğü kentte görülen sis, ulaşımı da etkiledi. Bazı bölgelerde sürücülerin görüşmesi mesafesi 100 metreye kadar düşerken, ulaşım dikkatli bir şekilde sağlandı. Sis gece boyunca kentin büyük bölümünde etkisini sürdürürken, trafik ekipleri de sürücüleri, takip mesafelerini korumaları için uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Sisin kentteki görüntüsü-Yoldan detaylar

HaberKamera: Gürkan DURAL - Cansel ORUÇ/ BURSA,================================================

EĞİRDİR GÖLÜ'NÜ, ÜZERİ SİS VE BULUTLA KAPLIYKEN İZLEDİLER

ISPARTA'da doğa tutkunları, 1740 metre yüksekliğindeki Sivri Dağ zirvesine yaptıkları tırmanışta üzerini sis ve bulut kaplamış Eğirdir Gölü'nü izleme fırsatı buldu.Isparta'da Gökkuşağı Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Eğirdir'in yüksek tepelerinden biri olan Sivri Dağ zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Yaklaşık 2.5 saatte zirveye ulaşan 5 üye, Eğirdir Gölü'nü üzerinde sis ve bulut kaplıyken izleme imkanı buldu. Zirvede bulunan dev Türk bayrağı altında kendileri de Türk bayrağı açan üyeler, eşsiz doğa manzarasının keyfini çıkardı.Gökkuşağı Doğa Sporları Kulübü üyesi Bilal Gök, her hafta bir tırmanış etkinliği yaptıklarını ve bu kez Sivri Dağ'a çıktıklarını söyledi. Bu tepeye kendisinin 3 kez çıktığını ancak ilk defa Eğirdir'i böyle bir şekilde gördüğünü anlatan Gök, "Bulutlar yüzünden gölü göremedik. Gölü görebilmek için zirvede bekledik. Daha sonra sis ve bulutlar dağılmaya başladı. Eğirdir Gölü sis ve bulut denizinin ardında kaybolmuş durumdaydı. Kendimizi Karadeniz'deki yaylalarda gibi hissettik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Sivri Dağı zirvesinden Eğirdir Gölü sis ve deniz bulutu ile görüntüsüDetaylar

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA,======================================

CHP'Lİ KÖSE: KADIN CİNAYETLERİ ARAŞTIRILMALI

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Artarak devam eden kadın cinayetlerine tanıklık ediyoruz. Bunun sebepleri araştırılmalı" dedi.CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, 'Demokrasi, Adalet ve Barış Yolculuğu' projesi kapsamında partisinin Çankırı İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Köse, proje kapsamında Çankırı ile birlikte 43 il ziyaret ettiğini söyleyerek, 81 ilin tamamını ziyaret edeceğini bildirdi. Türkiye'nin demokrasiye bağlı 5 temel sorununun olduğunu belirten Köse, "Demokrasi sorununa baktığımızda hak, hukuk ve adaletin Türkiye'de ne durumda olduğunu kendi hayatlarımızdan biliyoruz. İkinci büyük sorunumuz, ekonomi. Üretim yapılmayan bir Türkiye'yle karşı karşıyayız. Bir diğer sorunumuz; dış politika. Artarak devam eden kadın cinayetlerine tanıklık ediyoruz. Bunun sebepleri araştırılmalı. Bu artışta mevcut yasaların uygulanmadığını görüyoruz. İyi hal indirimlerinin olmadığı bir ülkede yaşamak istiyoruz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Ziyaretten görüntü-Köse'nin açıklaması-Detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ ÇANKIRI,========================================

100 YIL ÖNCE SİVAS'TA KURULAN KADIN CEMİYETİNİN YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

SİVAS'ta Kurtuluş Savaşı döneminde kurulan Anadolu Kadınları Müdafa-i Vatan Cemiyeti'nin 100'üncü yılı nedeniyle Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri basın açıklaması yaptı.Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında kongre döneminde kurulan Anadolu Kadınları Müdafa-i Vatan Cemiyeti'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Anıt önüne bando çalarak gelen dernek üyesi kadınlar ilgi gördü. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan dernek üyeleri daha sonra basın açıklaması yaptı.Dernek adına basın bildirisini okuyan Şube Başkanı Nurten Yanalak, "Kurtuluş Savaşında cephedeki askerlerin asker kıyafetleri Sivaslı kadınlar tarafından dikildi. Askerlerin çorapları Sivaslı kadınlar tarafından örüldü. Bundan 100 yıl önce ABD'ye 'Ey Amerika' diyen Melek Reşit Hanım'dı. Sivas böyle bir şehirdir. Bu özelliğini hiç kaybetmedi ve kaybetmeyecektir. Burası bir cumhuriyet şehridir. Biz Sivaslılar olarak bu kimliğimizle her zaman gurur duyarız" dedi.

CEMİYETİN TARİHİ ÖNEMİTürk kadınlarının Milli Mücadele'ye desteğinin simgelerinden olan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti 1919'da Sivas'ta kuruldu. Dönemin Sivas Valisi Reşit Paşa'nın eşi Melek Reşit Hanım ve arkadaşları tarafından kurulan cemiyet kısa sürede Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde Merkez'e bağlı birçok şube açtı. Düşman işgallerini büyük bir hassasiyet ve dikkatle izleyerek itilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti'ne karşı zaman zaman protestonameler yayımlayan, Milli Orduya para ve mal yardımı kampanyaları açan, Milli Mücadele için Anadolu'ya geçenlere kutlama mesajları gönderen bu cemiyet, Kurtuluş Savaşı boyunca Türk kadınlığının iftihar edeceği büyük hizmetler gördü. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, hizmetleri esnasında Heyet-i Temsiliye ve Ankara Hükümeti ile ilişkilerini sürdürmüş ve Mustafa Kemal Atatürk'ün takdirini kazanmıştır.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Dernek üyelerinin görüntüsü-Bando çalarak anıta yürümeleri-Anıta çelenk sunulması ve açıklama

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI - Rahmi MEYVECİ/ SİVAS,=========================================

AKÇAKOCA'DA DENİZ KUMLARI ÇEKTİ

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, fırtına nedeniyle denizin kabarması sonucu sahil kesiminden yaklaşık 3 metre derinlikte kumlar çekildi.Akçakoca Ayazlı mevkiinde denizde meydana gelen fırtına nedeniyle dalgaların sahile sert vurması ve çeken akıntı yaşanması, sahilde 3 metre derinlikteki kumların denize çekilmesine neden oldu. Akçakocalılar bu durumun her sene yaşandığını ve olağan bir doğa olayı yaşandığını söyledi.Akçakoca'da yaşayan Erhan Direk, her sene aynı görüntü ile karşılaştıklarını ifade ederek, "30 senedir Akçakoca'da yaşıyorum. Her sene yaşanan normal bir durum. Her sene belli bir kumu alıyor. Bu sene biraz daha fazla almış gibi görünüyor ama her sene yaşanan normal bir durum. Şu an sorun oluşturma gibi bir durumu yok. Fazla tekne olmadığı için sorun olmuyor. Yazın başında aynı kum geri yerine geliyor. Tam kapatmasa bile düz bir şekilde geliyor. Belediyemizin yardımıyla dozerlerle birlikte düzeltiliyor. Normal bir doğa olayı.ö dedi.Hakan Taş ise yazın sahilin normale döndüğünü belirterek, "7 yıldır Akçakoca'da yaşıyorum. Bu durum Akçakoca için normal bir olay. Yazları kumun gelmesi, kışın ise geri çekilmesinden dolayı, çeken akıntının da etkisi ile bu durum her sene yaşanıyor. Dalgalar kıyıya vurarak kumu geri çeker, yazında geri atar. Bize bir zararı olmuyor. Alıştığımız bir olay, yazın düzeliyor.ö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Sahilden görüntüÇocukların kumsala tırmanırken görüntüsüErhan Direk ile röpHakan Taş ile röp ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,======================================

Kaynak: DHA