DHA YURT BÜLTENİ - 1

GİRESUN'DA 84 ÖĞRENCİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ

GİRESUN'un Espiye ilçesinde taşımalı eğitim yemek hizmeti kapsamında yedikleri yemekten zehirlenen 84 kişi, hastanede tedaviye alındı. Giresun Valiliği'nce yapılan açıklamda, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.Ericek köyünde okulda yedikleri öğle yemeğinden sonra şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile okul yönetimine başvuran öğrenciler, ambulanslarla Espiye Devlet Hastanesi ve Giresun Üniversitesi A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye başvuran 84 kişi tedavi altına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMAMeydana gelen yemek zehirlenmesi olayına ilişkin Giresun Valiliği de yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, 118 öğrencinin öğrenim gördüğü Ericek İlk ve Ortaokulundaki 84 öğrencide, taşımalı eğitim yemek hizmeti kapsamında yedikleri öğle yemeği sonrası zehirlenme şüphesinin tespit edildiği belirtildi. Tedaviye alına öğrencilerin genel sağlık durumların iyi olduğu bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çocuklarımızın genel durumları iyi ve hayati tehlikeleri bulunmamakla birlikte, müşahede altında tutulmaktalardır. 84 öğrencimizden; 11'i tedavi amacıyla Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, 9'unun karın ağrısı, 6'sının kusma, birinin de ishal şikayetiyle Espiye Devlet Hastanesinde tedavileri devam etmekte olup, 57 öğrencimizin ise sağlık durumları iyi, müşahedeleri devam etmektedir. Yemek ve su numuneleri analiz için ilgili laboratuvarlara gönderilmiş, konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

YAŞLI KADIN, KIZININ ÇIKARDIĞI ÖNE SÜRÜLEN YANGINDA ÖLDÜ ANKARA'da, şizofreni hastası Özlem Koçer'in (36) çıkardığı öne sürülen yangında, annesi Hava Koçer (91) hayatını kaybetti, 1'i bebek, 10 kişi ise dumandan etkilendi.

Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Örgü Sokak'ta 6 katlı apartmanın 2'inci katında sabaha karşı yangın çıktı. Şizofreni hastası olan Özlem Koçer'in çıkardığı öne sürülen yangında, alevler kısa sürede tüm daireyi sardı, apartmanı duman kapladı. Evi ateşe verdiği iddia edilen Özlem Koçer, balkona çıkarak bağırmaya başladı. Çığlık sesini duyup, uyanan komşuları, balkon ve çatıya çıkarak yardım bekledi. İhbar üzerine kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yanan evin camlarını kırarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları uzatılan yangın merdivenleriyle kurtardı. Dumandan etkilenen 1'i bebek, 10 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti, bazıları tedbir amaçlı çevre hastanelere kaldırıldı.

Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan evde yapılan incelemede, Hava Koçer'in cansız bedeni bulundu. Koçer'in dumandan zehirlendiği belirlendi.

Gözaltına alınan Özlem Koçer, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

KAYSERİ'DE, YANGIN ÇIKAN EVDEKİ İKİ KÜÇÜK KARDEŞ ÖLDÜ KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında kardeşler Zeynep (3) ve Zehra Açıkgöz (2) hayatını kaybetti.Yangın, dün akşam saatlerinde Yahyalı ilçesi Seydili Mahallesi Seyit Gazi Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre anne Kader Açıkgöz (22), alışveriş için evden çıkarak markete gitti. Bu sırada küçük kızları Zeynep ve Zehra'yı evde bıraktı. Anne Açıkgöz'ün evde bulunmadığı sırada elektrikli sobanın devrilmesi sonucu oturma odasında yangın çıktı. Eve döndüğünde dumanı gören anne Açıkgöz, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Eve giren sağlık ekipleri Zeynep ve Zehra'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Açıkgöz, olay sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü. Küçük çocukların cenazesi otopsisi yapılmak üzere Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ALZHEİMER HASTASI KADIN EVİNDE ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, alzheimer hastası Emine Dalgıç (87), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.Çaylı Mahallesi, Koşu Yolu Caddesi'ndeki Emine Dalgıç'a ait iki katlı kerpiç evde, dün saat 01.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle, yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, dumanı gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, alevlere su sıkarak müdahale etti. Kısa sürede alevlerin söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye alzheimer hastası Dalgıç'ın cesedine ulaştı. Dalgıç'ın cesedi, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İSKELEDEN DÜŞEN İNŞAAT İŞÇİSİ ÖLDÜ SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, iskelede çalışırken dengesini kaybedip, beton zemine düşen inşaat işçisi Nadir Çınar (54), hayatını kaybetti.Olay, dün saat 15.30 sıralarında Yıldızeli ilçesine bağlı Köklüce köyü İncesu mezrasında meydana geldi. Evli, 4 çocuk babası Nadir Çınar, Kültür Mantarı Üretim Tesisi inşaatında elektrik tesisatı çalışması yapmak için iskeleye çıktı. İddiaya göre Çınar, çalışırken bir anda dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Çınar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Çınar, kurtarılamadı. Çınar'ın cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

BOLU'DAKİ 3.6'LIK DEPREM VATANDAŞLARI SOKAĞA DÖKTÜ

BOLU'da gece saatlerinde meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre saat 01.36'da Bolu'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Bolu merkeze bağlı Kızılağıl köyü olduğu ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı. Bolu kent merkezinde hissedilen deprem nedeniyle çok sayıda vatandaş panik yaşadı. Birçok vatandaş soğuk havaya rağmen Hükümet Meydanı'nda toplandı. Deprem nedeniyle birçok kişi yaşadığı paniği atlattıktan sonra evlerine geri döneceklerini söylerken, bazı kişiler de geceyi dışarıda geçireceklerini belirtti. Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından depremle ilgili yaptığı açıklamada, "7 Aralık 2019 günü saat 01.36 itibariyle Bolu merkezli deprem olmuştur. Herhangi bir mal ve can kaybı veya yaralı haberi alınmamıştır. Duyarlı şekilde konu takip edilmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah tekrarından muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

SAHA BEKÇİSİNİ ÖLDÜREN 3 AVCI YAKALANDI SAMSUN'un Terme ilçesinde, kendilerini uyarmak isteyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde görevli saha bekçisi Yüksel Berk'i (56), tüfekle ateş açarak ölümüne neden olan 3 avcı yakalanarak, gözaltına alındı.Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Terme ilçesinde Gölyazı Mahallesi Çobanyatağı mevkisinde meydana geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Şube Müdürlüğü Terme Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde saha bekçisi olarak görev yapan Yüksel Berk, sahil kenarında avlanan bir grup ile karşılaştı. İddiaya göre Berk, kendisinin bulunduğu bölgeye doğru ateş açan avcıları uyarmaya çalıştı. Bu sırada gruptan bir avcının açtığı ateş sonucu tüfekten çıkan saçmalar, Berk'in başına isabet eti. Berk yere yığılırken, avcılar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, saha bekçisi Yüksel Berk'in yaşamını yitirdiği saptandı.

3 AVCI YAKALANDIJandarma kaçan avcıların yakalanması için çalışma başlattı. Yaplan çalışma sonunda şüphelilerin M.A, İ.T. ve E.T. olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri 3 avcıyı gece yarısı Karacalı mevkisindeki ormanlık alanda yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİSamsun'da kendilerini uyarmak için yanlarına gittiği avcılar tarafından açılan tüfekten çıkan saçmaların hedefi olup, hayatını kaybeden Yüksel Berk'in (56) cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi olan Terme ilçesi Tutluk Mahallesi'ne getirildi. Görev şehidi olduğu belirtilen Berk'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalleeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11'inci Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, Yüksel Berk'in ailesine taziye dileklerinde bulundu.

'EMEKLİ OLACAKTI'Yaşamını yitiren Yüksl Berk'in, emeklilik hazırlığı yaptığı, Temmuz ayında da emekli olacağı ortaya çıktı. Berk'in yakın arkadaşı Nuri Doğru, üzüntü içinde olduklarını söyleyerek, "Gerçek bir avcı olsa ateş açmazdı. Muhtemelen kaçak avlanıyorlardı ve belgeleri yoktu. Eğer ihtara uysalar para cezasını öderler ve konu kapanırdı. Şimdi daha mı iyi oldu? Yüksel'i toprağa verdik. Eğer başına bu gelmeseydi Temmuz ayında nöbetçi olacaktı. Oğlu askere yeni gitmişti. Başımız sağ olsun' dedi.Öte yandan, Berk'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli 3 avcının da sorgusunun sürdüğü belirtildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDISamsun'un Terme ilçesinde, kendilerini uyarmak isteyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde görevli saha bekçisi Yüksel Berk'i (56), tüfekle vurarak öldüren ve yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, Mahmut Aydoğdu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Emrah T. ve İrfan T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'YANLIŞLIKLA OLDU'Mahmut Aydoğdu'nun jandarmadaki ifadesinde, Yüksel Berk'in aniden karşısına çıktığını ve yanlışlıkla ateş açarak ölümüne neden olduğunu söylediği öğrenildi.

Ceren, 21'inci yaşını kutlayacaktı (7)CEREN'İN İÇİN YÜRÜDÜLER

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir için yürüyüş düzenlendi. Olay günü olacaklardan habersiz sokakta evine yürüdüğü 2,5 kilometrelik güzergahta düzenlenen yürüyüşe, Ceren'in ailesi, arkadaşları ve çok sayıda kişi de eşlik etti. Kalabalık 'Biliyor musunuz, ben bu çağdan nefret ettim. Etimle, kemiğimle, hücrelerimle nefret ettim' yazılı pankartla yürüyerek, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi. Yürüyüşte ellerinde 'kadın cinayetlerini durduracağız', 'İyi ki doğdun Ceren', 'Bu kadar mıydı bir meleğin ömrü', 'Yasalar, kadınları korusun, iyi hal indirimi son bulsun' şeklinde yazılı dövizler taşıyanlar da Ceren'e yapılan saldırıyı kınadı.Yürüyüş, Ceren'in saldırıya uğrağı evinin önünde sona erdi.

'TEMENNİMİZ, BAŞKA CERENLER ÖLMESİN'Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir için düzenlenen yürüyüşe katılan baba Yılmaz Özdemir, açıklamada bulundu. Acılarının büyük olduğunu belirten ve başka Ceren'lerin ölmemesini temenni eden Yılmaz Özdemir, "Vatandaşlarımız, bizim sesimiz olduğu için hepsine çok teşekkür ederiz. Ülkemiz adına temennimiz, başka Cerenler ölmesin. Benim gibi başkaları da bu olayları yaşamasın istiyorum. Üzüntümüz çok büyük. Tüm Türkiye'ye ve bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayıp sesimiz olan, sosyal medya takipçileri ve basın mensuplarına da sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.Yürüyüş, Ceren'in saldırıya uğrağı evinin önünde sona erdi. Kalabalık, burada Ceren'in hayatını kaybettiği apartmanın girişine karanfiller bıraktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AİLEYİ ARADIÖte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla aradığı Özdemir ailesine taziye dileklerinde bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan duyuruda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede Ceren Özdemir'in elim bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etmiş, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir" denildi.

CEMİLE'NİN KATİLİ EŞİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET MERSİN'de, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Ertürkoğlu'nu (34) boğazını keserek öldüren Mustafa Ertürkoğlu (36), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, geçen yıl 28 Kasım'da merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Cemile Ertürkoğlu, boşanmak üzere olduğu eşi lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından katil zanlısı Mustafa Ertürkoğlu tutuklandı. Hakkında 'eşi tasarlayarak, canavarca hisle, acı ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan dava açılan Mustafa Ertürkoğlu ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mersin Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu bulunduğu Ereğli Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ( SEGBİS) yöntemi ile katılan sanık Mustafa Ertürkoğlu, ikinci duruşmaya da SEGBİS ile katıldı. İlk duruşmada ifadeleri ile kan donduran Mustafa Ertürkoğlu, yine eşinin kendisini aldattığı yönünde ifade verdi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Cemile'nin babası Sabahattin Aslan, "Şikayetçiyim. Değil bir insan bir hayvanın bile böyle vahşice öldürülmesini kabul edemiyorum. En ağır cezayı alsın" dedi.

OLAYDAN SONRA ÇAY İÇMİŞCemile Ertürkoğlu'nu yakın komşusu P.A. ise olay günü katil zanlısı Mustafa Ertürkoğlu'nun kendilerine çay içmeye geldiğini söyledi. P. A., "Mustafa'ya Cemile'yi sordum, 'tartıştık evi terk etti' dedi. Ben de 'karakola git' dedim. Benim zorumla karakola gitti" diye konuştu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADITanıkları dinleyen mahkeme heyeti esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı zanlının 'eşi tasarlayarak, kasten öldürme' suçundan indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

ZANLI AVUKATI İNDİRİM İSTEDİZanlı avukatı ise, Cemile'nin sadakatsiz davrandığını öne sürerek 'haksız tahrik ve iyi hal indirimi' talep etti. Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan Mustafa Ertürkoğlu, "Cinayeti namus yüzünden işlemedim. 'Seni sevmiyorum' dedi. Bir anlık sinir, öfkenin etkisinde kaldığım için öldürdüm. Ben horoz kesecek bir insan değilim. Üzgünüm. Böyle bir şey düşünmemiştim. Pişmanım" dedi.Tarafları dinleyen mahkeme başkanı Ertürkoğlu'na 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada tahrik indirimi uygulanmamasına karar verildi.

Ayşenur'un intiharıyla ilgili 14 yıl hapse çarptırılan kuzenine ikinci tahliye (2)TAHLİYE KARARI PROTESTO EDİLDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ayşenur Güven'e cinsel saldırıda bulunup, intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla yeniden tutuklu yargılanan ve 14 yıl hapis cezası verilen kuzeni Selahattin Sezer'in üst mahkeme kararıyla tahliye edilmesi, sivil toplum örgütleri, bazı siyasi partili temsilcileri ve ailesi tarafından protesto edildi.

'BU KARARA KARŞI HUKUKİ MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ'Ayşenur Güven' davasını üslenen avukat Zeynep Kıvanç Güzel, yaptığı açıklamada, kararın vicdansızlık olduğunu söyledi. Ayşenur Güven dosyasının vicdanları sızlatan bir olay olduğunu belirten Güzel, "Yargıtay kararıyla sanık serbest bırakılmıştı. Hatta ilk karar bozma sonrasında sanık gelmeyerek ve sonrasında tutuklama kararı olmasına rağmen firar ederek kaçmıştı. Kolluk kuvvetleri tarafından uzun süren araştırmalar sonucunda yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti. Sanığın cezaevinde olması bir nebze de olsun vicdanları olsun rahatlatmıştı. Maalesef bugün sanığın itirazı üzerine Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye kararı verildi" dedi.

ELEKTRONİK KELEPÇESanığa elektronik kelepçe takılarak ev hapsine karar verildiğini kaydeden Güzel, şöyle dedi: "14 yılla yargılanan ve özellikle cinsel istismar suçuyla yargılanan bir kişinin tahliye edilmesi ne hukuka ne akla ne vicdana uygundur. Bu kararla sanık adeta ödüllendirilmiştir. Kaçma iradesini ortaya koyan sanığın önü de açılmıştır. Ayrıca bu kararla toplumun 'suçlular cezasız kalıyor algısı' da maalesef artmıştır. Ancak bu bir son değildir. Her zaman olduğu gibi bu sürecin takipçisiyiz. Yargının toplum vicdanını sızlatan, hukuka güveni sarsan bu karara karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

'BU YANLIŞ KARARDAN DÖNÜLSÜN'Ayşenur Güven'in babası Mustafa Sezer ise halen olayın şokunu yaşadığı belirtti. Baba Sezer şunları söyledi: "Adalete güvendik, tutuklandı. 'Ben yandım, başka canlar yanmasın' dedik. Ordu'dan gencecik bir kız 2 defa cezaevinden kaçan bir zanlı tarafından bıçaklanarak öldürülüyor. Ben bu adalete güveniyorum diyeceğim ama güvenemiyorum. Çünkü adamlara ödül verilir gibi ceza veriliyor. Benim can güvenliğim yoksa, namuslu kişiler sokakta gezemeyecekse ne diye bu kanunlar var. Yargıtay yetkililerinden 2 üye ret kararı verdiği halde bu kişi bırakılıyor. Yerel mahkeme tekrar tutuklama kararı verdiği halde. Yetkililere buradan sesleniyorum; kendi yakınınız aynı olayla karşı karşıya olsa aynı kararı alabilir misiniz? Veremezsiniz. Çünkü insanda vicdan olmalı. Bu olayın tekrar ele alınıp bu yanlış karardan dönülerek sanığın tutuklanmasını talep ediyorum."

'ADALET YERİNİ BULSUN'Ayşenur Güven'in kız kardeşi Zehra Sezer de "Sanık tutuklanmadan önce de kaçak yaşamıştı. Tutuklandıktan sonra da serbest bırakıldı. Biz şimdi bundan ne anladık. Benim yedinci sınıfta bir kardeşim var. Ben varım. İkimiz de açık hedefiz. Şu anda kardeşim de ben de tedirginiz. Ben kendimi yine savunabilirim ama kardeşim savunamaz. Biz yetkililerden yardım istiyoruz. Adalet yerini bulsun. İlla benim ya da kardeşimin, birimizin yok olması mı lazım? Biz ablamı kaybettik. Bir can daha vermek istemiyoruz" dedi.

AKRABASINI SOKAK ORTASINDA TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

BATMAN'da, yolda yürüyen Rıfat B. (40), akrabası M.B.'nin tabancayla başından vurması sonucu yaşamını yitirdi. M.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Atatürk Parkı önünde yürüyen Rıfat B.'ye arkasından yaklaşan M.B., tabancayla ateş etti. Kurşunun başına isabet ettiği Rıfat B., kanlar içinde yere yığılırken, M.B. ise olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Rıfat B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Rıfat B.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polisler, mobese kameralarından tespit ettiği M.B.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan M.B., işlemleri için emniyete götürülürken, olayda kullandığı tabancaya da el koyuldu.

KIZILTEPE'DE TEZDÖNEN KARDEŞLERİ ÖLDÜREN KİŞİ, TUTUKLANDI Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Mustafa Tezdönen ile kardeşi Emin Tezdönen'i tabancayla öldüren İbrahim Yiğit polisin operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.Tepebaşı Mahallesi'nde 21 Kasım'da meydana gelen olayda iddiaya göre, Mustafa Tezdönen, kardeşi Emin Tezdönen ile birlikte şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açan eşi Mehtap ile konuşmak için ailesiyle bulunduğu otomobilin önünü kesti. Mehtap Tezdönen'i zorla götürmeye çalışan iki kardeş ile kadının akrabaları arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Mehtap Tezdönen'in dedesi İbrahim Yiğit, tabancayla Tezdönen kardeşlere ateş açtı. Olayda iki kardeş yaşamını yitirirken, İbrahim Yiğit kayıplara karıştı. Olayın ardından ilçedeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, İbrahim Yiğit'in saklandığı evi belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla Yiğit'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor EYLÜL AYINDA ZİRVEYE TIRMANMIŞLAR

Uludağ'da pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, beşinci gününde de aralıksız sürerken, iki dağcının daha önce de Uludağ'a tırmanış yaptığı ortaya çıktı. Mert Alpaslan ve Efe Sarp, Eylül ayında Uludağ'a zirve tırmanışı gerçekleştirmişti. Geriye ise ikilinin, yaptıkları bu tırmanışta çekilen fotoğrafları kaldı.

'ÖLÜM YOKUŞU'NDA FRENİ BOŞALAN KAMYON DEHŞET SAÇTI İZMİT'te 'ölüm yokuşu' olarak bilinen Gazanfer Bilge Bulvarı'ndan yasak olmasına rağmen iniş yapan kamyon, frenlerinin boşalması sonucu önündeki araca çarptı. Araçlar art arda çarpışırken, 2 kişi yaralandı.Kaza İzmit'te ölüm yokuşu olarak bilinen ve yüzde 18 eğime sahip olan Gazanfer Bilge Bulvarı'nda meydana geldi. Yasak olmasına rağmen yokuştan inmeye çalışan Hüseyin İri (28) yönetimindeki 41 VS 422 plakalı kamyon, frenlerinin boşalması sonucu önündeki otomobile çarparak yan şeritte bulunan otomobilin üzerine devrildi. Kazanın etkisiyle yolda duran araçlar art arda çarpıştı. Kamyon ile birlikte 7 araç hasar gördü. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri kamyon içerisinde sıkışan sürücü Hüseyin İri'yi bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlatırken, acil sağlık ekipleri de kazada yaralanan 41 FJ 324 plakalı otomobilin sürücüsü Özdemir Sayan'ı (42) ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Kazada kamyonun direksiyonunda sıkışan sürücü Hüseyin İri, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hüseyin İri, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun iniş yönü tamamen trafiğe kapandı. Devrilen kamyon ve diğer araçların vinç ve çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından bulvar tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri, kazaya karışan araçların sürücülerini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.Öte yandan, polis ekipleri kaza sonrasında olay yerinde toplanan meraklı kalabalığı uzaklaştırmakta güçlük çekti. Bazı kişiler olayı izlerken, bazılarının ise cep telefonları ile fotoğraf ve video çektiği görüldü. Polis ekipleri vatandaşlara kaza yerinden uzaklaşmaları yönünde uyarı yaptı.

ANTALYA'DA PKK/KCK OPERASYONU: 33 GÖZALTI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında yapılan operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede oturan bazı şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütünden gelen parayla iş yeri açtığı, elde edilen geliri de terör örgütüne gönderdiği yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlattı. 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya Terörle Mücadele Büro Amirliği koordinesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü, Alanya İstihbarat Grup Amirliği ve Alanya Muhabere Elektronik Büro Amirliği destekli 41 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramada ise 15 bilgisayar, 32 cep telefonu, bu telefonlara takılı sim kart ve hafıza kartları, 6 tablet bilgisayar, 6 harddisk, 7 flaş bellek, 94 kitap, 3 banka dekontu, bir miktar uyuşturucu madde, 123 adet değişik çapta mermi, 4 adet banka cüzdanı, 4 bin 8 TL, 1 adet açılması mümkün olmayan küçük ebatta çelik kasa ve dijital materyale el konuldu.Şüpheliler işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FİNİKE'DE FUHUŞ OPERASYONU: 12 TUTUKLAMA ANTALYA'da jandarma ekiplerince Finike, Kumluca ve Elmalı ilçelerinde 14 adrese eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda, gözaltına alınan 12 şüpheli, mahkemece tutuklandı.Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fuhuş soruşturması kapsamında, Antalya Jandarma Komutanlığı ve Finike Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özbekistan ve Kırgızistan'dan iş bulma, rahat çalışma, çok para kazanma vaatleriyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara, tehdit, baskı, cebir ve şiddet uygulamak suretiyle fuhuş yaptırdıklarını belirledikleri şüphelileri takibe aldı. Jandarmanın takibi sonucunda, şüphelilerin kadınları sürekli kontrol altında tutabilecekleri evlerde barındırdıkları ve aynı evlerde zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edildi.Jandarma ekipleri Finike, Kumluca ve Elmalı ilçelerinde 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda H.A, M.Ç, M.S, Ö.D, S.A, Y.B, A.G, İ.A, Ö.P, M.Ç, E.Ş ile B.M. gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırılan 1'i Türk, 2'si Gürcistan ve 3'ü de Azerbaycan uyruklu 6 kadın kurtarıldı. Şüphelilerin ev ve araçlarından yapılan aramalarda 15 cep telefonu, 14 sim kart, 5 pasaport, 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 12 şüpheli, 'zorla fuhuş yaptırmak, 'fuhşa teşvik, aracılık etme ve yer temini' suçlarından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

93 YAŞINDAKİ KADINI DOLANDIRMAYA ÇALIŞAN 2 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

ANKARA'da 93 yaşındaki emekli kadını, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırmaya çalışan İ.H. ve A.N., polisin 'poşet' isimli operasyonuyla suçüstü yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ankara'da, 75 yaşındaki oğlu Fikret P. ile birlikte yaşayan 93 yaşındaki emekli kadını arayan İ.H. kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı kadının kendisine bir miktar para vermesi gerektiğini söyledi. Telaşa kapılan yaşlı kadın, evde bulunan tüm parasını İ.H.'ye vermek üzere bir poşete koydu. Bir süre sonra yaşlı kadını tekrar arayan İ.H., paranın hazır olduğunu öğrenince, "Devlete çok büyük hizmet ediyorsunuz. Polis olan diğer arkadaşım A.N., marketten aldığı ekmekle size gelecek. Ekmeği alıp, para koyduğunuz poşeti ona verin. Yanınızda kimse olmasın" dedi. Bunun üzerine dolandırılmaya çalışıldıklarını fark eden yaşlı kadının oğlu Fikret P., durumu polise bildirdi.

ELİNDEKİ EKMEK POŞETİYLE YAKALANDIİhbar üzerine hemen çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'poşet' operasyonunun düğmesine bastı. Yaşlı kadının evinde ve bina çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, parayı almak için elindeki ekmekle eve gelen A.N.'yi apartman içerisinde, etrafta gözcülük yapan İ.H.'yi ise apartman girişinde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EKMEK ALMA ANI KAMERADAÖte yandan, şüpheli İ.H.'nin kendisini 'başkomiser Behzat' olarak tanıttığı ve yaşlı kadına konuşma esnasında yanında kimse olmadığına dair Kur'an-ı Kerim'e el bastırarak yemin ettirdiği öğrenildi. Şüphelilerin, parayı almaya gelirken dikkati çekmemek için çevredeki bir marketten ekmek aldıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

KARDA MAHSUR KALAN HASTA KADIN İÇİN SEFERBER OLDULAR MALATYA'da, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köyde akciğer hastası olan Kamber Sezer'in (65) yardımına sağlık ekipleri ve belediye ekipleri yetişti. Kar küreme araçları 1 metreyi bulan karı temizledikten sonra Sezer'in evine yetişen ekipler, kadını hastaneye yetiştirdi.Malatya'da 2 gündür etkili olan ve zaman zaman şiddetini arttıran kar yağışı bazı köy yollarını kapattı. 112 çağrı merkezine yardım isteyen Sezer ailesi kar yağışı nedeniyle yolun kapalı olduğunu, rahatsızlanan yakınlarını hastaneye getiremediklerini söyledi. Bunun üzerine Battalgazi Belediye ekiplerine haber veren sağlık çalışanları ve belediye ekipleri yaşlı kadını kurtarmak için yola çıktı. Yaklaşık kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yolda Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, yol ve asfalt ekipleri 2 saat boyunca yolu açma çalışması yaptı. Yolun açılmasıyla birlikte Sezer'in evine ulaşan sağlık çalışanları ilk müdahaleyi evde yaptıktan sonra yaşlı kadını Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Ekipler ambulansın daha hızlı gide bilmesi için yolda tuzlama çalışması da yaptı.Ayrıca, Malatya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri 2 gündür etkili olan kar yağışından dolayı yüksek kesimlerde bulunan köy ve mahalle yollarını açmaya devam ettiği öğrenildi.

'SGK'YI ZARARA UĞRATANLAR' SORUŞTURMASINDA SERBEST KALAN KİŞİ, İNTİHAR ETTİ TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde hasta olmayanlar adına sahte reçete ve engelli raporu düzenleyip, SGK'yı zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 49 şüpheliden serbest bırakılan Güven Y. (46), evinin kömürlüğünde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi. 3 çocuk babası Güven Y.'nin 'Ben suçsuzum. Bugüne kadar onurum ve gururumla yaşadım. Gururumla ölüyorum' yazılı not bıraktığı öğrenildi.Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hasta olmayan kişilere farklı tanılar konulup, piyasa değeri yüksek olan ilaçlar yazıldığı, para karşılığı sağlık raporu verildiği ve bu şekilde SGK'yı 5 milyon TL'den fazla zarara uğrattığını belirlediği şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturmasında, 49 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 31'i tutuklanırken, gözaltında 3 gün tutulan ve inşaat işleriyle uğraştığı belirtilen Güven Y., önceki gün savcılık tarafından serbest bırakıldı. Güven Y., serbest bırakıldıktan sonra Kapaklı ilçesinin Karaağaç Mahallesi Ekin Sokak'taki evine gitti. Tek katlı evinin yanındaki kömürlüğe geçen Güven Y., iddiaya göre, burada kendisini iple tavana astı. Bir sür sonra yakınları Güven Y.'yi iple asılı halde hareketsiz bulunca durumu, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Güven Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

'BEN SUÇSUZUM, GURURUMLA ÖLÜYORUM' YAZILI NOT BULUNDUPolis ekiplerince yapılan incelemede Güven Y.'nin üzerine 'Ben suçsuzum. Bugüne kadar onurum ve gururumla yaşadım. Gururumla ölüyorum' yazılı not bulunduğu öğrenildi. Güven Y.'nin cesedi, savcılığın incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SEYYAR TEZGAHI KALDIRILMAK İSTENİNCE İNTİHARA KALKIŞTI AYDIN'ın Nazilli ilçesinde seyyar satıcı Halit Ö., bir süre önce kaldırılan mısır tezgahının tekrar zabıtalar tarafından kaldırılmak istenmesi üzerine benzinle kendini yakmaya kalkıştı. Halit Ö., uzun uğraş sonucu intihardan vazgeçti.Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Uzun Çarşı'da meydana geldi. Mısır satan Halit Ö.'nün seyyar tezgahı, 3 ay önce belediye tarafından kaldırıldı. Tezgahını tekrar dün açınca, zabıta ekipleri tekrar kaldırmak için geldi. Halit Ö., zabıtaları görünce tezgahında altındaki benzin dolu bidonu çıkararak, kendini yakma tehdidinde bulundu. Bunun üzerine zabıta ekipleri, polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Halit Ö.'yü ikna etmeye çalışsa da ilk anda başarılı olamadı. Halit Ö.'nün yakını olay yerine gelerek, vazgeçirmeye çalıştı. Polisin de çabasıyla Halit Ö., ikna olup elindeki benzin bidonunu bıraktı. Halit Ö., ifadesinin alınması için polis merkezine götürdü. Tepkili olan Halit Ö., "Tezgahım kaldırıldığından beri 3 aydır evime ekmek götüremiyorum. Bizden ne istiyorlar. Onlara oy vermedik diye suç mu işledik? Dilencilik mi yapayım?" dedi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: EKONOMİMİZE OLAN SALDIRANLARA CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE GEREKEN CEVABI VERDİK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen '2019 Ekonomiye Değer Katanlar' ödül törenine katıldı. Burada iş dünyasıyla yemekte buluşan Meclis Başkanı Şentop, iş insanlarına seslendi. Ülke ekonomisine pek çok kez saldırıldığına işaret eden Şentop, küresel güç odaklarının saldırılarına karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin gereken cevabı verdiğini, vermeye de devam edeceğini dile getirdi. Bugün dünyanın değişim içerisinde olduğunu vurgulayan Şentop, "Dünya bir değişim yaşıyor, o değişimin içerisindeyiz. Küreselleşme dediğimizde, birçok şeyi küreselleştirdiğimizi ve kendimizin de küreselleştiğimizi görüyoruz. Bilgi bunlardan bir tanesi. Dünyanın bir yerindeki olay, hepimiz tarafından takip ediliyor, dünyanın her hangi bir yerinde gerçekleşen olay bütün dünyayı etkileyebiliyor" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ZAMANA İHTİYACI VAR'Meydana gelen olayların yalnızca ekonomiyi değil, siyasal yapıları ve uluslararası sistemi de etkilediğini belirten Meclis Başkanı Şentop, "Hiç kutuplu bir dünya üzerindeyiz, bu yeniden düzenlenecek. Yeni dünyanın başlangıcındayız, bu dönemde Türkiye'nin kendini inşa etmesi gerekiyor. Türkiye de hükümet değişikliği sistemini bu bağlam içerisinde yaptı. Yeni kurulacak dünyada aktif aktör olabilmek için Türkiye, kendisini yeniden kurma düşüncesiyle hareket etti. Türkiye'nin zamana ihtiyacı var" diye konuştu.

'NUFÜS DENGE DEĞİŞİKLİKLERİ TÜM COĞRAFYAYI ETKİLEYECEK'Dünya nüfusuna vurgu yapan Meclis Başkanı Şentop, "Uluslararası göç ve göçmenlerle ilgili toplantılar yapıyoruz, her zaman söylüyorum bugünü hararetle arayacaksınız. Çünkü öyle bir nüfus denge değişikliği var ki, tüm coğrafyaları etkileyecek. Dünyada barışı sağlayamazsak, herkesin kendi içerisinde barış içerisinde yaşayacağı ortam tesis edemezsin. Bütün insanlığın huzuru, diğer bütün fertlerin huzur ve barış içerisinde yaşamasına bağlı. Bütün bu değişiklikler, dünya düzeninin yeni bir dünya düzenine yol aldığını gösteriyor" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE İNANMALIYIZ'Türkiye'nin, önümüzdeki 50 yıl içerisinde konuşulan ülkelerden biri olacağını kaydeden Meclis Başkanı Şentop, bunun sebeplerinden birinin genç nüfus ve ekonomi olduğunu vurguladı. Şentop, "Türkiye'nin gücüne, geleceğine inanmalıyız. Bu tarihin ve geleceğin bize yüklemiş olduğu bir sorumluluk. Tarihin akışının hızlandığı dönemden geçiyoruz. Bu yürüyüşümüzde her birinizin kendi sahasında attığı iyi ve güçlü adımlar tartışılmaz. İyilik ve adalet için hep beraber yürüyoruz. Zayıflamamızı bekleyenlerin elleri, böğründe kalacaktır" açıklamasında bulundu.TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarının ardında farklı dallarda ödül kazanan firmalara ödülleri verildi.

PAKDEMİRLİ: ÜRETİM POTANSİYELİ YÜKSEK OVALARIMIZI, 'TARIMSAL SİT' ALANI İLAN ETTİK TARIM ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovalarımızı, 'Tarımsal Sit' alanı ilan ederek, koruma altına alıyoruz. Net söylüyorum, tarımsal ovalarımıza tek bir çivi dahi çaktırmayacak, ülkemizin tarımsal üretimini güvence altına alacağız" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Uşak'taki Ticaret ve Saniye Odası toplantı salonunda düzenlenen 'Tarım, Orman Sektörü Değerlendirme' toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Vali Vekili Muammer Balcı, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selim Kandemir ile tarım ve orman sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığın Uşak'a yaptığı yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

'ÇİFTÇİ YAŞ ORTALAMASINI GENÇLEŞTİRECEĞİZ'Uşaklı çiftçiye son 17 yılda, yaklaşık 900 milyon TL tarımsal destek verdiklerini belirten Bakan Pakdemirli, "Bu destekler, birer başarı hikayesi olarak bizlere geri dönünce büyük memnuniyet duyuyoruz. Tarımda müthiş başarı hikayelerinden aldığımız güç ve ilhamla, inşallah gençlerle yol yürümeye, çiftçi yaş ortalaması sınırını daha da gençleştirmeye kararlıyız" dedi.

'YÜKSEK OVALARI TARIMSAL SİT ALANI İLAN EDEREK KORUMA ALTINA ALDIK'Bakan Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı ve IPARD kapsamında Uşak'a toplam 450 projeye, yaklaşık 134 milyon TL hibe sağladıklarını ifade ederek, "Bu yatırımlar neticesinde, 3 bin 200 kişiye istihdam sağlamış olduk. Yani desteği verip aradan çekilmedik. Teşvik ettik, takip ettik ve desteğin yerele, kırsala, insana dokunmasını hedefledik. Diğer taraftan, üretimi ve işletmelerin verimliliğini artırmak için. Tabii bu arada, tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovalarımızı, 'Tarımsal Sit' alanı ilan ederek, koruma altına alıyoruz. Bu kapsamda, 657 bin dekar alana sahip olan 6 tarımsal ovamızı koruma altına aldık. Net söylüyorum, tarımsal ovalarımıza tek bir çivi dahi çaktırmayacak, ülkemizin tarımsal üretimini güvence altına alacağız" diye konuştu.

'UŞAK JEOTERMAL ENERJİ İLE TANIŞACAK'Uşak'ta, jeotermal kaynakların tarımda daha etkin kullanılması amacıyla, Tarım Reformu Genel Müdürü'ne çalışma yapmasını söylediğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Tarıma Dayalı Jeotermal Enerji ile Isıtmalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için talimat verdim. İnşallah bu alanda, jeotermal enerji ile ısıtmalı ileri teknolojik seralar, sebze kurutma tesisleri, Seracılık Eğitim Merkezi ve Ar-Ge merkezini en yakın zamanda kuracağız. Kuracağımız seralarda, dekarda 55-60 ton ürün alacaksınız. Örneğin 1000 dekara sera kurduğumuzda, yılda 55- 60 milyon kg domates elde edeceğiz. Üretimin yanı sıra istihdama katkı sağlayacak projemiz ile 1200 vatandaşımız iş ve AŞ sahibi olacak" dedi.Bakan Pakdemirli, konuşmasının sonunda sektör temsilcileriyle basına kapalı toplantı yaptı.

PERİNÇEK: ÜRETİME GÖRE DESTEK MODELİ OLUŞTURUYORUZ

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Tarımı destekliyoruz. Üretime göre destek modeli oluşturuyoruz. Plan yapacağız, tasarruf yapacağız" dedi.Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Antalya'da düzenlenen 'Üretim Devrimi Kurultayı'na katıldı. Türkiye'nin ekonomide zor döneme girdiğini belirten Perinçek, "Kul dara düşmeyince Hızır, yetişmez' denir. Ekonomik kriz var; ama biz Hızır'a bakıyoruz. Türkiye'nin Hızır dönemine, çözüm dönemine girdiğini görüyoruz. Türkiye'de büyük çözümü, üreticiler ortaya çıkaracak. Ciddi ticaret açığımız var. Bu döneme, Turgut Özal dönemindeki ekonomik program neden oldu. Köylü ve küçük sanayiciler, kambur olarak görüldü. Önümüzdeki dönemin birinci sloganı, 'Üretici baş tacı olacak' şeklindedir" diye konuştu.Yerli üreticiyi gümrüklerle koruyacaklarını belirten Perinçek, "'Danalar girmesin bostana' diyoruz. Tarımı destekliyoruz. Onlar çiftçiyi 'kambur' ilan etmişti, biz 'milletin efendisi' diyoruz. ABD'den pamuk almayacağız. Güney Amerika'dan hayvan almayacağız. Mazot konusunda İran ile konuşuyoruz. İran'dan ucuz mazot alarak, tarımı şahlandıracağız. Üretime göre destek modeli oluşturuyoruz. Plan yapacağız, tasarruf yapacağız. Umutsuzluk, teslim olmaktır. Topluma iyimserlik taşıyacağız. Üreticilerin milli hükümeti için toplumu ayağa kaldıracağız" dedi.

VALİ ERİN: TELABYAD VE RESULAYN'DA 4 BİN YEREL POLİS GÖREVE BAŞLAYACAK

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örğütü PKK/PYD'den temizlenen Suriye'nin Telabyad kentinde yerel meclis üyeleri ve kuvvet komutanlarıyla yaptığı değerlendirme toplantısında 1800 civarındaki Suriyeli gencin bir hafta içerisinde eğitimlerine başlanacağını ve ardından Telabyad'da ve Resulayn'da polis gücü olarak görevlendirileceğini duyurdu.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin beraberinde 2'nci Ordu Komutan Vekili ve 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, sorumlu Koordinatör Vali Yardımcıları, kamu kuruluşları temsilcileri ve Telabyad Yerel Meclis üyeleri ile Suriye Milli Ordusu temsilcilerinin katılımıyla, Telabyad'da bir değerlendirme toplantısı yaptı.Toplantıda, harekat ve sonrasında yapılan çalışmaları değerlendiren Vali Abdullah Erin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve sahada Barış Pınarı Harekatı'nın başarıya ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Harekatta Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarihinden ve milletinden aldığı güçle, buradaki terör koridorunu çok süratli bir şekilde bozarak hedefe ulaştığını hatırlatan Vali Erin, "Allah onlardan ve sahada büyük fedakarlık gösteren Suriye Milli Ordusu'nun kahraman evlatlarından razı olsun" dedi.Barış Pınarı Harekatı'nın temel amacının; Türkiye'nin yanıbaşında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırarak bölgeye huzuru, barışı ve güveni hakim kılmak olduğunu kaydeden Vali Erin, "Güvenli ve emin hale getirilen Suriye'nin bu güzel topraklarına da halkın, evlerinden, topraklarından olmuş ve emin yer arayışında bulunup Türkiye başta olmak üzere buradan göçmüş olan, muhacir durumuna düşmüş olan Suriyeli kardeşlerimizin evlerine tekrar güven içerisinde dönüşlerini sağlamaktır" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu harekatı, güçlü bir uluslararası lobiye rağmen yaptığını ifade eden Vali Erin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu riski hem milletimizin selameti hem de Suriyeli kardeşlerimizin geleceği için aldık ve başardık. Tabi ki bu harekatın başarıya ulaşmasında Suriye Milli Ordusu'nun önemli katkısının olduğunun da farkındayız. Şimdi, terör ve teröristlerden temizlenen Telabyad ve Resulayn'daki 5 bin kilometrekarelik bu alana güvenin, huzurun, sükunetin ve barışın getirilmesinin zamanıdır. Tüm zamanımızı ve enerjimizi bunun için yoğunlaştırmak zorundayız. Güvenli bir ortamın oluşturulması, yöre halkının geceleyin yatağına girdiğinde selamet içinde yarına ulaşacağı düşüncesine sahip olması, her şeyden emin bir şekilde yaşıyor olması temel amacımızdır. Harekatın hemen ardından silahlı kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'nun işbirliği içinde yürüttüğü faaliyetler sonrasında her iki kente de büyük ölçüde geri dönüşlerin olduğunu biliyoruz. Geri dönüşler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Suriye Milli Ordusuna olan güveni gösteren en açık göstergedir. Bu güveni sarsacak her türlü hareket, eylem ve sözden uzak durmamız gerektiğini özellikle ve önemle söylemek istiyorum."Terör örgütlerinin son bir ay içerisinde Telabyad ve Resulayn'da bombalı araçlarla gerçekleştirmeye çalıştığı eylemlerin, harekattan hemen sonra tesis edilen bu bölgenin terör örgütü ağababalarını rahatsız ettiğinin göstergesi olduğunu kaydeden Vali Erin, bu saldırıları asgariye indirmek için Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Suriye Milli Ordusu'nun 24 saat esasıyla çalışmalar yürüttüğünü, patlatılmayan çok sayıda tuzak ve aracın olduğunun bilindiğini söyledi.

HER İKİ KENTTE 4 POLİS GÖREV YAPACAKHer iki kentte ve kırsa kesimde görev yapmak üzere yerel kolluk kuvvetlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade eden Vali Erin, mülakatı tamamlanan 1800 civarındaki Suriyeli gencin bir hafta içerisinde eğitimlerine başlanacağını ve ardından Telabyad'da ve Resulayn'da Polis gücü olarak görevlendirileceğini, ikinci grubunda göreve başlatılmasından sonra toplam 3 bin 500- 4 bin kişilik polis gücünün göreve başlayacağını dile getirdi.Telabyad'daki giriş çıkışlar ve buna paralel güvenlik tedbirleri, ilçede gerçekleştirilen insani yardımlar, sağlık hizmetleri ve çeşitli kamu hizmetlerinin de değerlendirildiği toplantıda, kamu kurum kuruluş temsilcileri de yaptıkları çalışmaları ve planlamalar hakkında bilgiler verdi.

EKMELEDDİN İHSANOĞLU'NA AİT KULLANILMAYAN EVDE YANGIN YOZGAT'ta, MHP İstanbul eski Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan eski evde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.Dün akşam saatlerinde Kent merkezi İstanbulluoğlu Mahallesi'nde, Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde, yangın çıktı. Evden yükselen dumanı gören mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.Mahalle Muhtarı Erdoğan Deniz, evin boş olduğunu söyleyerek, "Bugün yangın çıktı, kundaklanmış olabilir" dedi. Muhtar Deniz, evin yandığını İhsanoğlu ailesine bildirdiklerini söyledi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'DA TAZİYE EVİNDE YANGIN Adıyaman'da, taziye evinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye tarafından kontrol altına alınan yangında kimse yaralanmadı.Yangın, dün akşam Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Belediyesine ait olan Ramazan Kurt taziye evinin kadınlar bölümü olarak kullanılan üst katından alev yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın maddi hasara yol açtı. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

TAMİR ETMEYE ÇALIŞTIĞI LASTİK PATLAYINCA YERE SAVRULDU

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Recep yılmaz (28) kamyon lastiğinin tamirini yaparken lastiğin patlamasıyla yere savruldu. O anlar sosyal medyada canlı yayın yaparken kameraya yansıdı.Olay önceki gün, Körfez Barbaros Mahallesi'nde bulunan oto lastik tamirhanesinde meydana geldi. Recep Yılmaz tamirhanesinde kamyon lastiğini tamir ettiği sırada tekerleğe hava bastı. Lastik patlarken, Recep Yılmaz lastiğin üzerine gelmesiyle yere savruldu. Recep Yılmaz'ın kuzeninin sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada yaşanan olay kameraya yansıdı.

"GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA HASTANEDEYDİM"Yaşadığı kazanın ardından baygınlık geçirdiğini söyleyen Recep Yılmaz, "Kamyon geldiğinde lastiğini söktüm. Büyük bir demir saplanmıştı lastiğe, baya hasar vermişti. Lastiği söküp tamirini tamamladıktan sonra hava vermek için makineye yöneldim. Lastiğe hava bastığım sırada bir anda patlama yaşandı ve beni savurdu. Büyük bir darbe aldım, yaralandım. Baygınlık geçirmişim, beni hastaneye götürdüler ve gözümü hastanede açtım. O anlarda ne olduğunu bile tam olarak hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım, şu an şükürler olsun hiçbir sorunum yok. Daha önce böyle bir olay yaşamamıştım, ilk defa başıma geliyor, şaşkınım" dedi.

"SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPIYORDUK"Amcaoğlu tarafından o anların canlı yayınla sosyal medyadan yayınlandığını belirten Recep Yılmaz, "Tamir yaptığımız sırada müzik açıp canlı yayın yapıyorduk. Patlama anına denk geldi. Amcaoğlumun canlı yayın görüntüsüne çıktık ilginç oldu" diye konuştu.

'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇARKEN KAZA YAPTI, OTOMOBİLİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI MANİSA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan sürücü Mehmet Ali B. (33), otomobiliyle geri manevra yaparken hafif ticari araca çarptı. Kazada, 3 kişi yaralanırken, otomobilde yapılan aramada ise çok sayıda silah ele geçirildi. Birçok suçtan da kaydı bulunduğu belirlenen Mehmet Ali B., gözaltına alındı.Yunusemre ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki Avcılar Kulübü önünde, dün saat 21.00 sıralarında, trafik uygulaması yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan ve kaçmaya çalışan Mehmet Ali B., kullandığı 45 UV 901 plakalı otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada İbrahim G. (41) yönetimindeki 45 ABP 686 plakalı hafi ticari araca çarptı. Kazada, sürücüler ve hafif ticari araçtaki Hicran K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

POMPALI TÜFEK, SİLAH, BIÇAK ÇIKTIKazanın ardından Mehmet Ali B.'nin otomobilinde arama yapan polis, sürücünün fotoğrafının bulunduğu Alparslan K. adına düzenlenmiş sahte ehliyet ve nüfus cüzdanı buldu. Yapılan kimlik sorgusunda Mehmet Ali B.'nin ehliyetine el konulduğunu ve 'silah kanununa muhalefet', 'hırsızlık', 'uyuşturucu', 'uyuşturucu etkisi altında araç kullanma' suçlarından sabıka kaydının bulunduğu belirlendi.Aramada ayrıca, otomobilin sağ yolcu koltuğunda pompalı tüfek, sağ torpido altı açık bölümde 1'i kurusıkı olmak üzere 2 silah, 6 şarjör, 2 bıçak, 2 kutu mermi ve pompalı tüfeğe ait fişekler ele geçirildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Ali B., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

DEMİR YÜKLÜ TIR ŞARAMPOLE DEVRİLDİ BOLU'da, TEM yolunda şarampole devrilen demir yüklü TIR, ters döndü. TIR sürücüsü kazadan yaralanmadan kurtuldu.Kaza, dün saat 22.30 sıralarında TEM yolu Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Kadir Altundağ yönetimindeki 63 M 3211 plakalı demir yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 50 metre boyunca bariyerlere sürterek şarampole devrildi. TIR ters dönerken, kazayı görenler durumu 112 Acil'e haber verdi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ters dönen araçtan dışarı çıktı. TIR'ın dorsesinde bulunan demirler ise etrafa saçıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOMRUKLAR YOLA DÖKÜLDÜ, BOLU DAĞI ULAŞIMA KAPANDI BOLU'da, TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde TIR ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TIR'ın dorsesinde bulunan tomruklar yola savruldu. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, tomrukların yoldan kaldırılmasıyla yaklaşık 2 saat sonra ulaşım normale döndü.Kaza, dün saat 16.00 sıralarında TEM yolunun Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Esalettin Fidanboy yönetimindeki 74 DH 720 plakalı tomruk yüklü TIR ile aynı yöne giden Ali Kuyumcu idaresindeki 06 ED 446 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada TIR sürücüsü yara almazken, otomobil sürücüsü Ali Kuyumcu ile aynı araçta bulunan Ayhan Akkan yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDIKaza nedeniyle TIR'ın dorsesinde bulunan tomruklar yola savruldu. TIR da kayarak yolu kapattı. TEM yolunun Bolu Dağı tünelinin de yer aldığı Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ekipler, zaman zaman emniyet şeridinden trafik akışı sağlarken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu TIR yoldan kaldırılarak yolda trafik 2 şeritten sağlanmaya başladı. Yola dökülen tomrukların da kaldırılmasıyla 2 saat sonra trafik 3 şeritten normal akışına döndü.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SANSARI POLİS KURTARDI BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan sansar, polis ekiplerince yol kenarına alınıp, barınak görevlilerine teslim edildi.Olay, dün akşam saatlerinde, İnegöl-Yenişehir yolu Yağlı Tohumlar kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan sansara, otomobil çarptı. Bacaklarının üzerinden otomobil geçen sansar yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen polisler, yol ortasındaki yaralı sansarı fark etti. Polis sansarı alıp, yol kenarına götürdü. Polis, sansarı haber verilmesi üzerine gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim etti. Bacaklarından yaralanan sansar, barınakta tedaviye alındı.

GÖL KIYISINDA TOPLANAN ÇÖPLERDEN YAPTIĞI GİYSİYİ ÜZERİNDE SERGİLEDİ ISPARTA'da, İngilizce öğretmeni Selcan Sarıkaya ve lise öğrencileri, çevre kirliliğine dikkat çekmek için 'Mavi Hareket' projesi kapsamında, Eğirdir Gölü çevresinde kıyı temizliği yaptı. Liseli Alperen Eseroğlu, toplanan malzemelerden yapılan giysiyi kent meydanında, üzerinde sergiledi.Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin İngilizce öğretmeni Selcan Sarıkaya ve öğrencileri, 'Mavi Hareket' olarak bilinen 'eTwinning' projesi kapsamında, Eğirdir Gölü kıyısında temizlik çalışması yaptı. Sarıkaya ve öğrencileri, kıyıda topladıkları 600 kilo atığı, çevre kirliliğine dikkat çekmek için kent merkezindeki Mimar Sinan Caddesi'nde sergiledi. Liseli Alperen Eseroğlu, çöplerin üzerine yapıştırılmasıyla naylondan yapılan giysiyi giyip, elinde 'Kirletme', 'Çöp senin gelecek benim' yazılı dövizlerle 1 saat caddede oturdu. Proje hakkında bilgi veren Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Alperen Eseroğlu, farkındalık oluşturmak için bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirtti. Eseroğlu, "Ülkemizde maalesef denizler ve göller çok kirletiliyor. 100 bin yıl sonra dünyamız çöpten geçilmeyecek. Eğirdir Gölü kenarından 600 kilo çöp topladık ve gördüğünüz gibi şu an bütün çöpler üzerimdeki poşete bağlı" diye konuştu.Kent sakinleri ise etkinliğin ilgi çekici olduğunu belirterek, çöpleri üzerinde sergileyen öğrencinin fotoğraflarını çekti.

ETWİNNİNG NEDİR?eTwinning, Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş topluluktur. eTwinning; iletişim kurmak, iş birliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak, Avrupa'daki öğrenme topluluğunun parçası olmak için Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler v.b.) yönelik platform sunmaktadır. 2005 yılında Avrupa Komisyonu'nun öğrenme programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning, 2014 yılından bu yana AB eğitim, öğretim, gençlik ve spor programı olan Erasmus+'a entegre edilmiştir.

ASKERİ KAMUFLAJLARI GELİNLİK VE DAMATLIKLARI OLDU ADANA'nın Pozantı ilçesinde dünya evine giren jandarma personeli çift, nikah törenine askeri kamuflajla katıldı.Konya'da Sekçuk Üniversitesi'nde 5 yıl önce öğrenim görürken tanışan Hasan Sayım ve Arzu Sayım, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çanakkale'nin Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yapan gelin Arzu Sayım ile Osmaniye'nin Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapan damat Hasan Sayım'ın, Pozantı Belediyesi'nde nikahı kıyıldı.

KAMUFLAJLA KATILDILARJandarma personeli olan Sayım çifti, askeri kamuflaj giyerek nikah koltuğuna oturdu. Çiftlerin nikahını kıyan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, böylesine onurlu bir görevi yürüten çiftin nikahını kıymaktan son derece gurur duyduğunu söyledi. Başkan Çay, çifte mutluluklar diledi.

3'ÜNCÜ ULUSLARARASI TRUVA ATI KISA FİLM FESTİVALİ ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ ÇANAKKALE'de, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali'nin ödül töreni gerçekleştirildi.Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) iş birliğiyle İÇDAŞ Kongre Merkezinde düzenlenen ödül törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kasım, İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı ve Festival Başkanı Prof. Dr. Hülya Önal ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program konserle devam etti.İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı ve Festival Başkanı Prof. Dr. Hülya Önal, gelenek oluşturmak üzere çıktıkları bu yolun henüz başında olduklarını söyleyerek, "Hazırlıklarını 1 yıl boyunca ilmek ilmek dokuduğumuz festivalimizin üçüncü yılında da dolu dolu bir 3 gün yaşayarak ödül töreni gecemize kadar geldik. Sadece festivalimizde değil yaptığımız tüm bilimsel ve sanatsal çalışmalarımızın, projelerimizin ve etkinliklerimizin en iyisini yapmak üzere daha çok çalışmayı, daha çok üretmeyi bu özel törenle yaşıyor olmanın verdiği görev ve sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.Festivale 3 gün boyunca ulusal ve uluslararası çok sayıda kısa film katıldı. Jüri üyeleri tarafından değerlendirilen filmler belirlendi. Festivalde, The 'Mother Of All Flowers (İlk Çiçek)' adlı kısa filmiyle Merve Çaydere Dobai 1'inci olarak 7 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. 2'nci olan 'Acil Çırak Aranıyor' kısa filmiyle Osman Çakır 5 bin TL, 3'üncü olan 'Servis' adlı kısa filmiyle Ramazan Kılıç 3 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Dereceye giren filmlere ödülleri takdim edildi.3'üncü Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali ödül töreni, birinciliği kazanan The Mother Of All Flowers (İlk Çiçek) adlı kısa filmin gösterimiyle son buldu.

PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNDE MUHTEŞEM AÇILIŞ

DÜNYANIN sayılı kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı, bu yıl da sezona aydınlatılmış pistlerinde meşaleli kayak, ledli adam ve kar motoru gösterisi ve İmera'nın konseri ile 'merhaba' dedi. Avrupa'nın en uzun pistine sahip olduğu belirtilen Palandöken Kayak Merkezi'ne geçen yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce turistin gelmesi bekleniyor.

EKSİ 9 DERECEDE AÇILIŞDeniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken, her yıl olduğu gibi bu yıl da muhteşem bir açılışa ev sahipliği yaptı. Eski İçişleri Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altunok, Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de katıldığı gece, gün boyu dağda görev yapan snowtrackların gösterisi ile başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düştüğü gecede karda drift atan snowtracklar, pistleri nasıl hazır hale getirdiklerini sergiledi. Palandöken'in 2 bin 900 rakımında ellerinde meşalelere bekleyen led ışıklı adamlar ve kayakçılar, katılımcıların alkışları arasında tek sıra halinde açılışın yapıldığı alana geldi. Kayakçılar ellerindeki meşalelerle 'Ejder 3200' yazısını ateşledi. Kayakçıların şov yaptığı geceyi zirvede atılan havai fişek gösterileri aydınlattı. Geceye katılan davetliler, çalan müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

EJDER 3200 MÜJDESİEfsane olarak bahsettiği Palandöken'de bir sezon açılışını daha gerçekleştirmenin sevinci içinde olduklarını söyleyen Vali Okay Memiş, hedeflerinin geçen yıl olduğu gibi bu yılda 1 milyon turist olduğunu belirtti. Vali Memiş, "Bu sene pistlerin tamamını yeniledik ve genişlettik. Yedi ayrı pist oluşturduk. Uzun süredir kapalı olan Ejder 3200 pistin tesisatını tamamladık. Dünyanın en değerli ve en önemli profesyonel pisti olan Ejder 3200 pistinde tamamlayarak kayak severlerin hizmetine açtık. Palandöken'de toplam pist uzunluğu 100 kilometreye ulaştı. Palandöken kayak sporları açısından dünyanın en önemli merkezlerinden birisidir. Dünyada hava limanına 10 dakika uzaklıkta olan bir kayak merkezi daha yok. Arama kurtarması, sağlık ekibi ve tam donanımlı pistleri ve tesisleri ile sezonu başlattık. Herkesi Palandöken'e davet ediyoruz" diye konuştu.

PALANDÖKEN KÜLFETİN NİMETE DÖNÜŞTÜĞÜ YERDİRBüyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Palandöken kayak merkezinin, Erzurum'un sahip olduğu en özel ve en kıymetli gelişim potansiyellerinden biri olduğunu söyledi. Kış mevsiminin ve karın karşımıza çok büyük bir külfet olarak çıktığını Erzurum'da, bu külfetin nimete dönüştürülmesi hayali ise yine palandöken kayak merkezi sayesinde kurulmaya başlandığını belirten Sekmen, "Bu hayal ki, Palandöken'in dünya çapında bir kayak merkezi haline gelmesini sağlamış ve Erzurum sayılı kış turizm merkezleri arasına girmeyi başarmıştır. 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları ve 2017 EYOF sayesinde bilinirlik düzeyini artıran Palandöken kayak merkezi, ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlar, yarışlar ve yarışmalar sayesinde, kış sporlarının merkezi haline de gelmiştir. Tabii yatırımlarımız devam edecek; kış turizmi başta olmak üzere, kültür, tarih, termal, inanç, kongre, fuar, sağlık, yayla ve doğa sporları gibi turizmin bütün çeşitleriyle Erzurum'u dünya vitrinine taşıyacağız. Bunun yanında şehrimize yatırımcı markaların gelmesini de sağlayacağız. Kısacası Erzurum'u turizmin gözbebeği haline getirecek ve turizmi Erzurum'da çok ciddi boyutlarda katma değer üretir hale getireceğiz" dedi.Öte yandan Erzurum'un Aşkale ilçesinden Palandöken'e yöresel kıyafeti ehramla gelen Mürüvvet Gündüz torunları ile açılışın keyfini çıkardı. Eğlenen gençlere zaman zaman eşlik eden Gündüz, torunlarının üşümemesi için onlara termosta getirdiği çayı verdi. Palandöken'e ilk kez çıktığını belirten Mürüvvet Gündüz, "Gençler çok şanslı. Bizim zamanımızda kar sefa değil, cefaydı" diye konuştu.

