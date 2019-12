DHA YURT BÜLTENİ-1

05.12.2019 08:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:30

ADIYAMAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Van'ın Çaldıran ilçesinde, silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in (23) acı haberi, Adıyaman'daki ailesine ulaştı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde görevli Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir, dün gece görev hazırlığı sırasında, silah kazası sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in acı haberi, gece askeri yetkililer tarafından Siteler Mahallesinde yaşayan ailesine ulaştı. 5 çocuklarından en büyüğü olan Fırat'ın şehit olduğu haberini alan Mehmet ve Figen Demir çifti gözyaşlarına boğuldu. Yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrağı asılan şehit evine akın etti. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez de şehit evine gelerek, yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Bekar olan bir yıllık Uzman Onbaşı Fırat Demir'in cenazesi, öğle vakti düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZMEN'İ, 10 BİN KİŞİ UĞURLADI Hakkari'de, yol kontrol noktasında piyade tüfeğine monte edilen bomba atar mühimmatının patlaması sonucu göğsünden yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Recep Özmen'in (25) cenazesi, Konya'nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.Hakkari-Çukurca Karayolu'nun 40'ıncı kilometresindeki Şine yol kontrol noktasında görevli Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen, silahının bomba atarının patlaması sonucu göğsünden yaralandı. Silah arkadaşlarının yardımıyla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak, şehit oldu.Şehidin cenazesi dün gece Konya'nın Akşehir ilçesine getirildi. Bugün de şehidin cenazesi baba evinde alınan helalliğin ardından, Gazi Pazarı'nda tören düzenlendi.Törene, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askerler, babası Salih Özmen, eşi Beyza Özmen, ailesi, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.Dini ve askeri törenin ardından şehit Özmen'in cenazesi, Akşehir Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ORDU'DA CEREN İÇİN GÖZYAŞLARI SEL OLDU

TOPRAĞA VERİLDİOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir için Ulubey ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İlçenin Kumanlar Mahalle Kültür ve Cem Evi'nde düzenlenen törene, Ceren Özdemir'in babası Yılmaz, annesi Gülfer'in yanı sıra Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Ceren'in arkadaşlarının ve yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu cenazede, acılı aile taziyeleri, üzerine Türk bayrağı ve Ordu Üniversitesi flaması örtülen kızlarının tabutu başında kabul etti.Ceren Özdemir, kılınan cenaze namazının ardından, mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.'ABLASI KATİLİ GÖRÜYOR'Ceren Özdemir'in acılı babası Yılmaz Özdemir, şüphelinin yakalanması için yoğun bir çalışma sürdürüldüğünü belirterek, "Olay evin kapısında oluyor, takip olayı. Bıçaklanma olayı da evin önünde oluyor, binanın girişinde. Otomatik çalışmadığı için ablası yukarıdan aşağıya anahtar atıyor. Daha sonra ablası kapının açılma sesini duyuyor, biraz bekliyorlar. Bakıyorlar gelmiyor, inmek zorunda kalıyorlar aşağıya. Arkasından cinayet zanlısını görüyor. Kep var kafasında. Yani tam olarak tanımıyoruz, belli değil. Emniyet Müdürlüğü ile diyalog içerisindeyiz. Acımızı dindirecek herhalde. Bunun için çalışıyorlar, yoğun bir çalışma var. En azından failin yüz şekline ulaştılar gibi geliyor bana. Bugün büyük bir ihtimalle sonuçlanır gibi geliyor. Çocuğumun gizli bir şeyi olsa anlatırdı zaten bana. Kızım sabah okula gitti. Akşam okuldan çıkıyor, bale öğretmeni kendisi, özel sanat evinde bale dersi veriyor. Oradan çıkıyor, oradan takibe alıyor onu büyük ihtimalle" dedi.

BALE GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENMİŞTİOrdu'da bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20), bir restoranda yaptığı bale gösterisinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüyü, restoran işletmecilerinin sosyal medya hesaplarından, "Güzel Ceren bize zarif dansı ile renk ve güzellik kattı, teşekkür ediyoruz" notuyla paylaştığı görüldü. Görüntüde Ceren'in gösterisini davetliler ilgiyle izliyor.

CEREN CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI, POLİSİ DE BIÇAKLADIOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı polisin operasyonuyla yakalandı. Saklandığı evde gözaltına alınırken kendisini yakalamaya çalışan bir polisi de bıçakla yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin saldırısı sonucu ağır yaralanan polis memuru ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

KATİL ZANLISI CEREN'İN ARKASINDA YÜRÜMÜŞ Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi Özgür A.'nın (35) olaydan önce genç kızı takip ettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin kapüşonlu montla başını kapattığı ve Ceren'in hemen arkasında yürüdüğü görülüyor.Bu arada Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Emniyet Müdürü Doğu Ateş şüphelinin tutulduğu emniyet ek binasına geldi.

CEREN'İN KATİLİ, 14 YIL ÖNCE DE BİR ÇOCUĞU ÖLDÜRMÜŞOrdu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A.'nın 14 yıl önce yine Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü, 13 yıl boyunca kaçtığı, 2018 yılında da hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığı ortaya çıktı.Polisin başarılı operasyonuyla yakalanan Özgür A.'nın sabıka kaydının kabarık olduğu öğrenildi. Yakalanma anında 2 polis memurunu da bıçaklayarak, yaralayan Özgür A., 2005 yılında Ordu'da bir çocuğu öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı, firari olarak yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Hakkındaki yakalama kararı doğrultunda her yerde aranan Özgür A., 2018 yılında hırsızlık yaparken suçüstü ele geçirildi. Poliste 20 ayrı hırsızlık suçundan kaydı da bulunan Özgür A., cezasını çekmesi için tutuklanarak cezaaevine konuldu. Ancak Özgür A., 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar etti.

ZİRVE YOLUNDA ARAMA YAPAN AKUT EKİBİ, KAYBOLDU

ULUDAĞ'DA KAYBOLAN 2 DAĞCIDAN 3'ÜNCÜ GÜNDE DE BİR İZ YOK Uludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor. Dün akşam saatlerinde arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibiyle, sabah saatlerinde telsiz irtibatı kesildi. Bir süre sonra telsizle iletişim kurulan AKUT ekibibin, Karadere Bölgesi'nde yoğun sis ve kar fırtınası sebebiyle kayboldukları, kurtarma ekibinden 1 kişinin ise su birikintisine düştüğü ve diğer 3 kişi tarafından kutarıldığı belirtildi. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve ANDA ekipleri, konumları tespit edilen AKUT ekibini kurtarmak için yola çıktı. Öte yandan dereye düştükten sonra kurtarılan AKUT ekibi personelinin donma tehlikesi geçirdiği öğrenildi.

KAYBOLAN İKİ DAĞCININ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIUludağ'da, geçtiğimiz pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor. 3 gündür haber alınamayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ın, zirve yürüyüşüne çıkmadan öncdeki görüntüleri, Uludağ 1.Oteller Bölgesi'nde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 2 arkadaşın, sırt çantaları ve ekipmanlarıyla yürüdükleri görüldü.

EŞİNİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKEN KOCA, YENİDEN GÖZALTINDA Samsun'da, 20 yıllık eşi D.K.'yi (54) dövüp, üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla yakalandıktan sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalan inşaat işçisi Saadettin K. (61), yeniden gözaltına alındı. Saadettin K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Olay, 2 Aralık günü saat 18.00 sıralarında, Canik ilçesine bağlı Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen inşaat işçisi Saadettin K., bilinmeyen nedenle 20 yıllık eşi D.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Saadettin K., D.K.'yi önce dövdü ardından yere düşen kadının üzerine kaynar su döktü. D.K., acı içinde bağırarak, yardım isterken, eşi Saadettin K. ise evden kaçtı. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu D.K.'yi ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. D.K., yanık ünitesinde tedaviye alındı. 'YANLIŞLIKLA DÖKTÜM' DEMİŞTİOlayın ardından çalışma başlatan polis, Saadettin K.'yi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Saadettin K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sadettin K.'nin, ilk ifadesinde, "Eşimi darbetmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm, pişmanım" dediği öğrenildi. YENİDEN GÖZALTINA ALINDISamsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Saadettin K.'nin adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edildi. Saadettin K., Canik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Devgeriş Mahallesi'nde yakalanıp, yeniden gözaltına alındı. Saadettin K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AYRILMAK İSTEDİĞİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN LEYLA, TOPRAĞA VERİLDİ

ADANA'da ayrılmak istediği sevgilisi Yakup E. (29) tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen Leyla B. (30), memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.Olay, dün saat 19.30 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 58167 Sokak'ta meydana geldi. Hatay'ın Dörtyol ilçesinden Adana'daki ablasının yanına gelen, 2 çocuk annesi Leyla B., burada tanıştığı Yakup E. ile iddiaya göre sevgili oldu. Leyla B., bir süre sonra Yakup E.'ye ayrılmak istediğini söyledi. Ayrılık talebini olumsuz karşılayan Yakup E., Leyla B.'ye kendisini evden alıp, Hatay'daki ailesine götüreceğini söyledi. Leyla B., bunu kabul edince Yakup E. de eve geldi. Burada ikili arasında, bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yakup E., yanında getirdiği pompalı tüfekle Leyla B.'yi başından vurdu. Yakup E., daha sonra aynı silahı kendisine çevirip, ateşledi.Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Leyla B. ile Yakup E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Leyla B. ve Yakup E.'nin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere götürüldüğü Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından gerginlik olmaması için farklı saatlerde ailelere teslim edildi. Yakup E., dün Adana'da toprağa verildi.TOPRAĞA VERİLDİAile yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Hatay'ın Dörtyol ilçesine getirilen Leyla B.'nin cenazesi ise, Yeşil Mahallesi'ndeki Merkez Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KONYA YERKÖPRÜ ŞELALESİ BÖLGESİNDE ÇÖKME RİSKİ

Yerköprü Şelalesi bölgesinde çökme riskiKonya'nın Hadim ilçesinde 'gizli cennet' olarak bilinen Yerköprü Şelalesi'nin yakınındaki tepelik ve yamaçlık alanda çökme riski bulunuyor. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Arif Delikan, bölgede yaklaşık 50 metre uzunluğunda yarıklar olduğunu ve acilen önlem alınması gerektiğini söyledi.Göksu Nehri'nin yatağında bulunan Yerköprü Şelalesi, doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi de bölgeyi turizme kazandırmak için çevre düzenlemesi yapıyor. Yapılan çalışmalar son günlerde sosyal medyada tartışılırken şelalenin kuzeyinde, kamelyaların yapıldığı alanın üstündeki yaklaşık 50 metre uzunluğunda yarıkların bulunduğu tepelik ve yamaç alan ise çökme riski taşıyor. O bölgede çeşitli bilimsel araştırmalar yapan Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Arif Delikan, Yerköprü Şelalesi'nde Göksu Nehrinden akan su ile Karasu olarak bilinen kaynak suyunun birleştiğini belirtti. Delikan, Göksu Nehri'nden akan su, o bölgede düden değimiz tünelin içinden geçiyor. Üstte ise Karasu dediğimiz, karstik bir faydan su akıp, aşağı dökülüyor. Şelalenin oluştuğu noktada ise iki su birleşip vadiye akıyor dedi.Şelalenin yakınında yarıkların oluştuğu tepelik alanın çökme riski taşıdığını ifade eden Delikan, şunları söylediBu alan fosil tufa çökeli oluşumlu bir alan ve yaklaşık 150 bin yıl önce oluşmuş. Bu tufalar da yamaç boyunca çatlaklıklar oluşabiliyor. Çünkü atlarında geniş mağaralar var. Çökmenin ne zaman olabileceği belli değil. Bölgede sismik hareketlenme olabilir ve bunlar tetikleyebilir. Yağış da tetikleyebilir. Zaman belli olmadığı için de mesire yeri yapıldıktan sonra orada piknik yapan insanların üzerine çökebilir. Parça olarak da çökebilir, tümü kütle halinde de çökebilir. Çünkü bunun örnekleri vadi içinde var.Çökme riski bulunan alanın uzman eşliğinde kontrollü olarak yıkılabileceğini ifade eden Delikan, O bölgeleye ya insanların girmemesi sağlanacak, ya da o alanın kontrollü olarak yıkılması sağlanacak. Aynı Sürmene'de olduğu gibi düşebilme potansiyeli olan kayalıkların düşürülmesi gibi, yıkılarak önlem alınması gerekiyor diye konuştu. Yöre halkından doğasever Hasan Hüseyin Kahraman da Kayadaki yarığın ilk başlangıç yeri yaklaşık yarım metre büyüklüğünde. Bölgemizde çok büyük bir yağış olursa, bu kaya buradan düşebilir ve aşağıda yapılan kamelyalar ve şelalemiz tehdit altına girer. Yarılan kayanın uzunluğu neredeyse 70 metreye varıyor. Gelsinler tüm yetkililer, öncelikle burayı bir incelesinler dedi.

BATMAN'DAKİ TÜPRAŞ YERLEŞKESİNDE PATLAMA

Batman'daki Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) yerleşkesindeki kızgın yağ ünitesinin çatısında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama, gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki TÜPRAŞ yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre, TÜPRAŞ yerleşkesindeki kızgın yağ ünitesinin çatısında nedeni henüz belirlenemeyen patlama meydana geldi. çevrede endişe yaratan, can kaybı ve yaralamanın olmadığı patlamanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

İZMİR'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ HAYATINI KAYBETİ

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bisikletli Hatay D., otomobilin çarpması sonucu yaklaşık 30 metre sürüklenip, yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü O.K. (19) gözaltına alındı.Kaza, saat 21.00 sıralarında, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda meydana geldi. Atakent'ten Bostanlı yönüne bisikletiyle giden Hatay D.'ye, iddiaya göre aşırı hız yapan O.K. yönetimindeki 35 HC 9373 plakalı otomobil, arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen Hatay D., kanlar içinde kaldı. Hatay D.'yi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hatay D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hatay D.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan, polis ekipleri otomobil sürücüsü O.K.'yi gözaltına alarak Bostanlı Polis Merkezi'ne götürdü.

BURSA'DA ÇÖP DOLU EVDE KORKUTAN YANGIN

Bursa'da çöp dolu bir evde çıkan yangın mahallede korkuya neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınan yangında kullanılamaz hale gelen evde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.Yıldırım İlçesi'ne bağlı Anadolu Mahallesi Kumru Sokak'ta bulunan tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına almak için çalışma başlatırken, polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmaları sonucu, yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülürken evde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Evin çöp ve molozla dolu olduğu tespit edilirken itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini araştırıyor.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

SURİYE GEÇİCİ HÜKÜMETİ'NDEN YPG/PKK'YA KATILANLARA 'AF' ÇAĞRISI

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, aldatılarak veya zorla terör örgütü YPG/PKK'ya katılanlardan suç işlememiş olanların silahlarını bırakmaları halinde affedileceğini açıkladı.Barış Pınarı Harakatı kapsamında terör örgütü PKK/PYD'den temizlenen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine komşu Resulayn'da Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, incelemelerde bulunup açıklama yaptı. Mustafa, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) teslim olmaları halinde YPG/PKK'ya zorla katılanları affedeceklerini duyurdu. Daha önce terör örgütünün istihbarat binası olarak kullandığı ve harekat ile karakola dönüştürülen binada gazetecilere açıklama yapan Mustafa şunları söyledi: "Müttefikimiz dost ve kardeş Türk ordusuyla birlikte milli ordumuzun, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat'ın doğusundaki harekat bölgesinin, PKK/P YD terör örgütünün ana omurgasını oluşturduğu SDG'den temizlenerek özgürleştirilmesi, bu bölgelerde ikamet eden kardeşlerimizin SDG'nin baskısından kurtarılarak barış ve güvenliğe kavuşturulması ve sığınmacıların evlerine dönmelerinin sağlanması yönünde gerçekleştirdiği başarılar ve elde ettiği kazanımlara dayanarak, aldatılarak veya zor kullanılarak SDG saflarına katılan militanları affederek geçmişin sayfasını kapatan Suriye halkının diğer bileşenleriyle omuz omuza verip bölgeyi yeniden imar etmeye, huzur, barış, onur ve özgürlük dolu parlak bir geleceğe doğru yürüme yolunda yeni bir sayfa açmaya çağırıyoruz."BİRLİKTE YENİ SAYFA AÇALIMSuriye halkının tüm bileşenlerinin kardeş olduğunu vurgulayan Mustafa, şöyle devam etti: "Silahlarınızı bırakarak durumunuzu düzeltmek amacıyla en yakın milli ordu noktasına müracaat etmeniz, can güvenliğinizi sağlayacak, kendiniz ve aileniz için parlak geleceğe doğru ilk adımı teşkil edecektir. Geçici Suriye Hükümeti olarak, sizi Suriye'yi parçalamaya çalışan ayrılıkçı terör örgütünün propagandasına kanmamaya, asırlardır birlikte yaşadığınız kardeşlerinize yeniden kavuşmaya, bu kara günleri hep birlikte geride bırakmaya, ülkemizin geleceğini birlikte inşa etmeye ve böylece uluslararası topluma Suriye halkının tüm bileşenlerinin kardeş olduğunu göstermeye çağırıyoruz. Bu af kararının, milli ordu, emniyet güçleri ve adli makamlarımız dahil, ilgili tüm makamlarımıza bildirildiğini belirtmek isteriz. Suriye Milli Ordusu personeli sizin kardeşinizdir. Onlara güvenin. Henüz vakit varken içinde bulunduğunuz karanlık günlere veda edin, kendiniz ve ailenizi düzlüğe çıkartın. Suriye Milli Ordusu, terörün kökünü kurutana kadar terörle mücadele etmeye kararlıdır."BOMBALI ARAÇ PATLADIÖte yandan Mustafa'nın açıklama yapacağı sıralarda Resulayn Belediyesi önünde terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda aracın infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Saldırının ardından TSK ve SMO askerleri bölgede güvenliği sağlayıp inceleme yaptı.

DEV KAYA YUMUŞAK TOPRAK SAYESİNDE DURMUŞ

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Aşağıdağdere Mahallesi'nde, dağdan koparak evlerin 20 metre yakınına düşen dev kaya parçası nedeniyle panik yaşayan mahalleli canlarının hiçe sayıldığını söyleyip, taş ocağının kapatılmasını istedi. Bu arada, mahalledeki evlere 20 metre kala duran dev kayanın hızının, toprağın düz ve yumuşak olması sayesinde kesildiği ortaya çıktı.Olay, pazartesi günü saat 17.00 sıralarında, Aşağıdağdere Mahallesi'nde meydana geldi. Kelkaya Dağı'ndaki özel taş ocağında dinamitle kontrollü patlatma yapıldı. Bu sırada dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki dev kaya parçası, daha önce futbol sahası olarak kullanılan alana düştü. Büyük bir toz bulutuyla dağdan yuvarlanan kaya kütlesi, mahallede deprem etkisiyle birlikte korku yarattı. Olay anında alanda kimsenin olmaması, kayanın evlere yaklaşık 20 metre kala durması olası faciayı önledi. Kayanın yuvarlanma anı ise mahalle sakinlerince cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri tutanak tutup, soruşturma başlattı. Mahalle sakinlerinin futbol sahasının ortasında duran kaya parçasının kaldırılması için bekleyişi sürüyor.EVLERİN ÜZERİNE 20 METRE KALA DURDUMahalledeki evlere 20 metre kala duran dev kayanın hızının, toprağın düz ve yumuşak olması sayesinde kesildiği ortaya çıktı. Mahalle halkı, patlatma nedeniyle evlerine daha önce de kaya parçaları düştüğünü, çatılarının hasar gördüğünü söyleyip, taş ocağının kapatılmasını istedi. Kayanın düştüğü yere yakın mesafede oturduğunu söyleyen Ayşe Tugan, kayanın düşerken deprem etkisi yarattığını ifade ederek, "Patlatma sırasında evimizdeydik. Birden büyük bir gürültü duyduk ve baktığımızda taşın düştüğünü gördük. Dev kaya parçası büyük bir toz bulutuyla birlikte düştü. Bu taşlar evlerimize düşecek diye korkuyoruz" dedi. Taş ocağının kapatılması için gerekli resmi kurumlara başvurduğunu belirten Ünver Cansever de, "Başvurmadığım yer kalmadı. Biz ölünce mi müdahale edecekler. Bizim canımızı hiçe sayıyorlar. Burada ölümle burun buruna yaşıyoruz. Evlerimizin içine kadar taşlar düşüyor. Sahaya düşen kaya parçası az daha gitseydi, evlerin üzerine düşecekti. Neredeyse ramak kalmış. Bu kaya parçası nereden baksanız 100 ton vardır" dedi. Ahmet Sarıtaş ise, evinin yıkılmasına ramak kaldığını belirterek, "Bu kaya kütlesi, az hareket etseydi, benim evimi yıkacaktı. Bu kış gününde evsiz kalacaktık. Bizim evlerimizin yıkılmasını mı istiyorlar. Evimize korkuyla giriyoruz. Rahat yaşamak istiyoruz. Taş ocağının kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu. Düşen kayanın yanında toplanan mahalleli taş ocağının hayatları için tehlike yarattığını belirterek, ocağın kapatılmasını istedi.

FIRAT NEHRİ'NE DEVRİLEN KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Elazığ'ın Keban ilçesinde, 2 gün önce, Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsü Bedrettin Oruç'u (41) bulmak için yapılan çalışmalar bugün de devam etti. Kaza, pazartesi günü, Keban ilçesindeki Nimri Dağı eteğinde meydana geldi. Keban'da kasaplık yapan evli 1 çocuk babası Bedrettin Oruç yönetimindeki 23 AT 269 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Fırat Nehri'ne devrildi. Kazada, Oruç, akıntıya kapılarak, kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, Oruç'u bulmak için çalışma başlattı. Kamyonet vinçle nehirden çıkarıldı.İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, Fırat Nehri'nde, Oruç'un kayboluşunun 3'üncü gününde arama çalışmalarına devam ediyor.

ERBAA'DA 3 EV ALEVLERE TESLİM OLDU

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 3 evde hasar meydana geldi.Yangın, saat 17.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Kirazlık Caddesinde, Kadir Ay'a ait 3 katlı evin odunluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin odunluğundan çatıya sıçradı. Daha sonra bitişikteki Şükrü Ekselli ve Zülfikar Karakaş'a ait evlere de sıçrayan alevlerin fark edilmesiyle evlerde bulunanlar kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Niksar, Taşova, Tanoba, Karayaka belediyeleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye araçlarının da desteğiyle yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, evlerde geniş çaplı maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

DENİZLİ CİNAYETTEN SONRA 112 İSTASYONUNDA NÖBET TUTMUŞ

Denizli'de, Sercan Yıldırım'ı (23) tabanca ile vurarak öldürüp, halıya sardıktan sonra köpek çiftliğinde gömmek üzereyken yakalanan acil tıp teknisyeni Hamza D.'nin (27) olayın ertesi günü, görev yeri olan Beyağaç ilçesindeki 112 Acil Servis İstasyonu'nda nöbet tuttuğu ardından olay yerine döndüğü ortaya çıktı. Hamza D. ve olaya karıştığı belirlenen arkadaşı Tolga Y., adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık günü saat 17.00 sıralarında, Zümrüt Mahallesi Turgut Pınarı mevkisindeki köpek çiftliğinde, öldürülen bir kişinin cesedinin gömüleceği ihbarını aldı. Çiftliğe operasyon düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bahçede çukur açan ve bir erkeğe ait cesedi gömmeye çalışan Hamza D.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede çuval içerisindeki cesedin Sercan Yıldırım'a ait olduğu ve tabancayla göğsünden vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Polis, olayın ardından Beyağaç ilçesinde görevli acil tıp teknisyeni Hamza D., meslektaşı Tolga Y., Serhat Ç. ve Savaş Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Serhat Ç. ve Savaş Ş., emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Şüpheli Hamza D.'nin, ifadesinde, 4 arkadaş içki içmek için 30 Kasım gecesi köpek çiftliğinde buluştuklarını, tabancasıyla oynarken yanlışlıkla Yıldırım'ı vurduğunu söylediği öğrenildi. Ayrıca, Hamza D.'nin cinayetin ertesi günü görev yaptığı Beyağaç ilçesindeki 112 Acil Servis İstasyonu'nda nöbet tutuğu, daha sonra tekrar olay yerine döndüğü tespit edildi.KÖPEK ÇİFTLİĞİNDE DİKKAT ÇEKEN TABELAÖte yandan, köpek çiftliğinde yapılan incelemede, içeride başıboş dolaşan bir tay, köpekler ve tavukların bulunduğu belirlendi. Çiftlik evinin giriş kapısındaki 'Dikkat ölüm tehlikesi' yazılı tabela dikkat çekti. Oturma odasında, Yıldırım'ın cesedinin sarıldığı halı ve kan izleri görüldü. Şüpheli Hamza D. ve olay gecesi yanında olduğu ileri sürülen Tolga Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

ALTIN DEDİKODUSUNU DUYAN DEFİNECİLER TEPEYİ KÖSTEBEK YUVASINA ÇEVİRDİ -

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde yıllar önce komşu köyler ile haberleşmek amacıyla ateş yakılan ve dumanla haberleşme gerçekleştirilen tepe definecilerin hedefi haline geldi. Türkiye'den definecilerin yanı sıra Avrupa'dan gelenler de burada kazı yapmaya çalışıyor. Bu durum nedeniyle mahalle sakinleri tepeye zarar verilmemesi için zaman zaman nöbet tutuyor.Bismil ilçesine bağlı kırsal Gültepe Mahallesi sakinleri, tarım ve hayvancılıkla uğraşmanın yanı sıra yıllar önce komşu köylerle olağanüstü durumlarda ateşle haberleşmek için kullanılan tepeyi, definecilerden korumakla uğraşıyor. Çevre köylerin de hemen hepsinde bulunan tepe, altın olduğu dedikodusunun ardından 10 yıldır definecilerin hedefi haline gelmiş durumda. Mahalle sakinleri, özellikle kış aylarında ve yağmur yağdıktan sonra gelen definecilerden tepeyi korumak için zaman zaman nöbet tutarken, gençler ise sık sık tepeye çıkarak birilerinin olup olmadığını kontrol ediyor. Köstebek yuvasını andıran çukurların oluştuğu ve aşağısında bulunan toprak evin de tahrip edildiği alanla ilgili yetkilerden yardım talep eden mahalle sakinleri, tepeye bekçi görevlendirilmesini istiyor.'YAĞMURDAN SONRA GELİYORLAR'Definecilerin yağmur yağdıktan sonra geldiğini belirten mahalle sakinlerinden İntizam Yağız (41), Bu tepenin tarihi çok eski. Bizim dedelerimiz zamanından beri bu tepe var. Bu tepenin köylüler arası işaretleşme aracı olarak kullanıldığını biliyoruz. Çevredeki tepeler hepsi birbirine bakıyor. Herhangi olağanüstü bir durumda ateşle işaretleşme amacıyla kullanıyorlarmış. Defineciler bayağı kazı yapmışlar. Avrupa'dan da bir kadın gelmişti. Yanına da birkaç defineci almıştı. Biz de duyar duymaz jandarmaya haber verdik. Onlar da kaçıp gitti. Tepenin aşağısında da baya çukur var. Tahrip olmuş durumda. Definecileri gördüğümüz zaman jandarmaya bildiriyoruz. Kaçıp gidiyorlar. Burası tarihi bir yer. Biz bu tepenin güvenliğinin sağlanması için en azından bir bekçi konulmasını istiyoruz dedi.'TEPEYİ EVİ YAKIN OLANLAR KORUYOR'Mahalle sakinlerinden Sait Şimşek de (45), gelen definecilerin 'altın var' dedikoduları üzerine buraya geldiklerini ifade ederek, Geldikleri zaman biz jandarmaya bildiriyoruz zaten. Burası tarihi bir yapıdır. Bozulsun istemiyoruz. Yetkililerden gerekirse 1 ya da 2 bekçi tutmalarını istiyoruz. Tepeye evi yakın olanlar zaten tepeyi koruyor. Bir nevi bekçiliğini yapıyoruz diye konuştu.'BU TEPE BİZE EN BÜYÜK MİRASLARDAN'Tepeyi definecilerden dolayı sürekli kontrol ettiğini anlatan Mehmet Emin Şimşek (18), Genelde arkadaşlarla toplanıp tepede kimse var mı yok mu diye bakıyoruz. Bazen bazı kişiler gelip tepeyi kazıp define aramaya çalışıyor. Biz de elimizden geldiğince bu tepeyi korumaya çalışıyoruz. Bu tepe bize en büyük miraslardan biridir dedi.

KAZADA ÖLEN MEDİNE'NİN BABASI: 3 YILDIR ADALET ARIYORUZ

Burdur'da 3 yıl önce Burdur Belediyesi'ne ait kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'ın (19) babası Ömer Çakal ve annesi Teslime Çakal, kazanın meydana geldiği yere 19 karanfil bıraktı. Baba Çakal, "Üç yıldır adalet arıyoruz. Adaleti bulmamız için ne yapmamız lazım?" dedi.Halk Pazarı Caddesi'nde, 7 Aralık 2016 günü yaşanan kazada, Ramazan Altınsoy'un kullandığı Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait kamyon, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi Medine Gizem Çakal'a çarptı. Üniversiteli genç kız, olay yerinde yaşamını yitirdi. Burdur 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan şoför Ramazan Altınsoy, geçen mart ayında görülen karar duruşmasında, 25 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza daha sonra 15 bin 200 lira para cezasına çevrildi. Mahkeme, paranın 24 eşit taksit ile ödenmesine karar verdi.KAZA YERİNE 19 KARANFİLYaklaşık 1 yıl önce kazada ihmali olduğu iddiasıyla kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunan baba Ömer Çakal, eşi Teslime Çakal ile yaşadıkları Denizli'den Burdur'a geldi. Burdur Adliyesi'ne giderek soruşturmayla ilgili bilgi alan çift, daha sonra kazanın meydana geldiği yere, 19 karanfil bıraktı.'ADALETİ BULMAMIZ İÇİN NE YAPMAMIZ LAZIM'Demirören Haber Ajansı'na konuşan Ömer Çakal, "Üç yıldır Burdur'da adalet arıyoruz. Çok yıprandık. Kazanın meydana geldiği caddede, 3 yıl boyunca hiç bir şeyin değişmediğini fark ettik. Kızımı yetersiz ehliyetle kullandıkları kamyonla öldürenler, kamuda görevine devam ediyor. Cumhuriyet savcılığına verdiğimiz suç duyurusuna ilişkin 1 yıldır gelişme olmadı. Halen soruşturma aşamasında. Kızımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. 7 Aralık'ta kızım öleli, 3 yıl olacak. Adalet bu kadar yavaş işlememeli. Kızım kara toprağa girdi ama herkes işine gücüne devam ediyor. Adaleti bulmamız için ne yapmamız lazım?" dedi.'KIZIMIZ ŞEHİT OLDU'Kızlarının ölümünden sonra ocaklarının söndüğünü söyleyen Ömer Çakal, "Ben işimi bıraktım. Eşimin akciğerine pıhtı attı, tedavi görüyor. Gizem'in vebalini alanlar halen koltuğunda oturmaya devam ediyor. Burdur Belediyesi veya Burdur bizim karşımızda taraf olmamalı. Biz terörist değiliz. Bizim kızımız, gurbette ilim irfan öğrenmeye giderken, şehit oldu. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Koltukta oturmakla bu işler olmuyor, 'caddeler insanlar için' demekle bu işler olmuyor. Bu çağda böyle ölümler olmaması lazım. Gizem'in vebalini alanları Allah'a havale ediyoruz" diye konuştu.

MARDİN'DEKİ 12 BİN YILLIK TAPINAK, TURİZME KAZANDIRILACAK Mardin'in Dargeçit ilçesindeki Boncuktepe Höyüğü'nde, kazılarda keşfedilen 12 bin yıllık tapınağın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Mardin'i turizm yol haritası bağlamında önemli destinasyona dönüştürmeyi planlıyoruz" dedi.Dargeçit'e bağlı kırsal Ilısu Mahallesi sınırlarında, Ilısu Barajı yakınlarında Nevala Maherk Çayı bölgesindeki Boncuklutepe Höyüğü'nde yapılan kazılarda 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen tapınak keşfedildi. Mardin Müzesi ve Artuklu Üniversitesi tarafından 2012'den beri devam eden 'Ilısu Barajı ve HES Projesi Etkileşim Alanında Kalan Kültür Varlıklarının Belgelenmesi ve Kurtarılmasına Yönelik Çalışmalar' kapsamında elde edilen bulguların envanter karbon çalışmaları sürüyor. Karbon çalışmaları sonucu Boncuklutepe Höyüğü'nde keşfedilen ve Göbeklitepe'den 1000 yıl daha eskiye dayanan tapınak, turizme kazandırılacak.'BURADAKİ İLK İNSANLARIN İNANÇLI OLDUKLARINI GÖSTERİYOR'Kazının yapıldığı bölgede incelemelerde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 12 bin yıl ile insanlık tarihine ışık tutacak Boncuklutepe'de keşfedilen tapınak alanının, insanlığın ilk yerleşim yerlerinden olduğunu söyledi. Rektör Özcoşar, şöyle konuştu: "Bu kazı aslında şu ana kadar insanlık tarihinin kendi içindeki akışına yönelik yeni bilgiler, yeni bulgular içeriyor. Buradaki kazı alanında tam olarak da Göbeklitepe'deki bulguları destekleyen hatta ondan 1000 yıl daha öncesine giden bazı bulgular içeriyor. Bu yönüyle aslında ilk yerleşiklerin inançlı insanlar olduklarını ispatlayan bir bulgu olarak değerlendirmek mümkün. Bunun üzerinden değerlendirdiğimizde aslında Kuzey Mezopotamya'nın hemen Dargeçit'in yanında bulunduğumuz Boncuklutepe Höyüğü bölgesi insanlığın ilk yerleşik alanlardan biri olduğu ve burada yerleşen ilk insanların inançlı olduklarını göstermesi açısından önemli bir alan olarak değerlendirilebilir. Boncuklutepe ile ilgili Artuklu Üniversitesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dargeçit Belediyesi ile birlikte önemli çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Mardin'i turizm yol haritası bağlamında önemli bir destinasyona dönüştürmeyi planlıyoruz."'GÖBEKLİTEPE'DEN DAHA ESKİ VE BENZER ÖZELLİKLERİ VAR'Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Ergül Kodaş da Boncuktepe'nin Göbeklitepe ile benzerliği olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Boncuklutepe ilginç bir yerleşim yeri, M.Ö. 11 binlere, 12 binlere giden tabakaları ile başlayan ilk yerleşik hayat. Yerleşim yerinde birçok ev konut açığa çıkarmakta birlikte bunun yanı sıra mezarlar ve özel binalar tapınak olarak isimlendirilen birçok yayında kamusal alanı olarak isimlendirilen birçok özel yapıda açığa çıkarıldı. Yukarı Dicle havzasının Kuzey Mezopotamya'nın yerleşik hayata nasıl geçti, avcı toplayıcı hayat besin üretim tarzına nasıl geçtiği, sembolü, kültürel, dini yapıların nasıl bir değişime uğradığı gibi birçok noktada bize bilgi vermesi açısından yeni bir kilit noktası. Göbeklitepe ile benzer binalar olduğu gibi yer yer bazı binaların Göbeklitepe'den daha eski ve benzer özellikler sergiliyor. Bu noktada yani kamusal alan, tapınak alanın, dini mekan dedikleri binaların daha eskiye giden örneklerini Boncuklutepe'de tespit ettik. Bu da bu bakımdan önemli. Şu an kazıda bulunan buluntuların dokümantasyonu yapılıyor, çizimleri yapılıyor, yayın hazırlıklar yapılıyor, Kültür Bakanlığı'na ve gönderilecek raporlarımız hazırlanıyor. Büyük ihtimalle bundan sonraki senelerde de kazılara devam etmeyi düşünüyoruz ve istiyoruz. Arkeoloji toplumdan bağımsız olmamalı arkeolojinin yaptığı şey aslında geri topluma da anlatılmalı. Turizme açılması demek, buradaki buluntuların bölgenin geçmişinin insanlara da anlatılabilmesine katkı sağlayacak."

VALİDEN ÇİFT KOL NAKİLLİ YUSUF'A ZİYARET

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye'nin dördüncü çift kol nakillisi Yusuf Oğuz Şimşek'i, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Karaloğlu, "Her şey çok iyi, sağlığı yerinde. Yusuf'a bir de söz verdik. Ben ve Ömer hoca Yusuf'un nikah şahidi olacağız" dedi.Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen ve kimliği açıklanmayan 21 yaşındaki erkek hastanın kalp, böbrekleri, kornea, karaciğeri ile uzuvları ailesi tarafından bağışlandı. Ölen gencin kolları, 25 Kasım akşamı, 2015 yılında güneş panelini tamir ettiği sırada elektrik akımına kapılarak iki kolunu kaybeden Yusuf Oğuz Şimşek'e nakledildi. Şimşek, 10 saatlik nakil operasyonunun ardından yoğun bakım servisine alındı. Şimşek, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal servise alındı.Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakillisi Yusuf Oğuz Şimşek'i, halen tedavisinin devam ettiği AÜ Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Karaloğlu'na AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı eşlik etti.Ziyaret sonrasında açıklama yapan Vali Karaloğlu, Yusuf'un sağlık durumunun çok iyi olduğunu gördüğünü söyledi. Karaloğlu, evlilik kararı verdiğinde Prof. Dr. Ömer Özkan ile birlikte nikah şahitliğini yapacağı sözünü kendisine verdiklerini de söyledi. Karaloğlu, Prof. Dr. Ömer Özkan'a daha önceki görüşmelerinde, 'Hastamız normal servise çıktığında, ziyaret kabul ettiğiniz bir dönemde ben de gelip geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim' dediğini belirterek, şöyle konuştu: "Bugün rektörümüzle birlikte hastamızı ziyaret ettik. Son derece sağlığı yerinde, neşesi yerinde. Uzman değilim ama gördüğüm kadarıyla son derece sağlıklı. Parmaklarının ucuna kadar dolaşımın düzgün olduğu anlaşılıyor baktığınızda. Ben her şeyden önce üniversitemizi, fakültemizi, Prof. Dr. Ömer Özkan Hocamızı ve ekibini kutluyorum. Organ nakli son derece önemli, son yıllarda her geçen gün artıyor. Yılda yaklaşık 5 bin organ nakli gerçekleşiyor. Bunun 1000'e yakınını da Antalya ilimiz yapıyor. Organ naklinin yüzde 20'si Antalya'da yapılıyor. Yurt dışından da çok ciddi takip ediliyor. Sağlık turizminde de Antalya için bir itici güç olarak kullanmak istiyoruz. Organ nakli önemli, ancak organ nakli yapılabilmesi için organa ihtiyaç var. Organ naklinde çok iyiyiz, ancak organ bağışında ne şehir, ne de ülke olarak iyiyiz. Özellikle kadavradan organ bağışında daha fazla bağışçı olmalıyız."Prof. Dr. Ömer Özkan ise her şeyin yolunda olduğunu, hastanın sağlık durumunun çok iyi olduğunu, yarın 10 günü tamamlayacağını belirterek, fizik tedaviye başlandığını ifade etti.

EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI

KEŞAN'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLDUEdirne'nin Keşan ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Dün akşam saatlerinde Keşan'ın yüksek kesimlerinde bulunan Paşayiğit Mahallesi ve Beyendik beldesinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Paşayiğit Mahallesi ve Beyendik beldesinde evlerin çatıları ve ara sokaklar beyaza büründü.

ESKİŞEHİR BEYAZA BÜRÜNDÜ KAR ETKİSİNİ SÜRÜDÜRÜYOREskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Belediye Başkanlığı Temizlik, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının etkili olduğu sokaklarda temizlik çalışmalarına başladı. Kar yağışının ardından müdürlükler bünyesinde bulunan özel kar küreme ve tuzlama araçları ile özellikle okullar, hastaneler, camiler, huzurevleri ve kamu kurumlarının çevresine öncelikli olarak müdahale ediliyor.KÜTAHYA'DA KAR BAŞLADIKütahya'da hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı. Kütahya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının gün boyunca aralıklı olarak etkili olacağını ifade etti.DOMANİÇ'TE KAR 30 SANTİME ULAŞTIKütahya'nın Domaniç ilçesinde de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Yolda kalan araçlar, karayolları ekiplerince çekiliyor. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.BİLECİK'TE KAR YAĞIŞIBilecik kent merkezinde yağmur etkili olurken, Bozüyük ilçesinde de mevsimin ilk kar yağışı başladı. İlçede etkili olan kar yağışı çatıları beyaza bürüdü. Yerlerde de yer yer birikmeye başlayan kar yağışı devam ederken mevsimin ilk kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri de temizleme çalışmalarına başladı.

BARTIN'DA 6 KÖPEK ÖLÜ BULUNDU

BİR KÖPEĞİN ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Bartın'a bağlı Arıt köyünde, 2'si yavru sahipli 6 köpek, evin bahçesinde ölü bulundu.Olay, merkeze bağlı Arıt köyü Nuhlar Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde oturan Ahmet Topal, Mehmet Ekşi ve Satı Bayram kendilerine ait 6 köpeği evlerinin bahçesinde ölü buldu. Köpeklerin sahipleri, durumu jandarmaya bildirdi. 6 köpekten 2'sinin yavru olduğu belirlenirken, hayvanların zehirlendiği tahmin ediliyor. Köpeklerin kesin ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatılırken, sahipleri şikayetçi oldu. Ölen köpekler daha sonra sahipleri tarafından gömüldü.

27 SANİYEDE HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA Edirne'de bir cep telefonu operatörü bayinin camını taşla kırıp, 27 saniyede 15 cep telefonu ile 2 Laptop çalarak kayıplara karışan 4 hırsızdan 3'ü, polisin başırılı operasyonu sonucu İstanbul'da yakalandı. Hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, salı günü sabaha karşı 03.45 sıralarında Sabuni Mahallesi'nde bulunan Saraçlar Caddesi'ndeki cep telefonu bayinde meydana geldi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre işyerinin önünde duran otomobilden inen 4 kişi, önce çevreyi kontrol etti. Ardından ellerindeki taşlarla işyerinin camını kıran hırsızlık şüphelilerinden 3'ü içeriye girdi. Şüpheliler 27 saniyede işyerinde bulunan 15 telefon ile 2 laptopu çaldı. Geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaşıp kayıplara karışan şüphelilerin hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Olay sonrasında Edirne'den ayrılıp İstanbul'a gittikleri saptanan şüpheliler için Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Şüphelilerin bulunduğu adrese düzenlenen operasyonda E.A., Y.D. ve O.A. yakalandı. Hırsızlık şüphelilerin ifadesinde S.I. adlı kişinin de olaya karıştığı belirlendi. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen E.A., Y.D. ve O.A. tutuklandı. S.I.'nın ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

POLİSİ GÖRÜNCE, ÇALDIKLARI 150 KİLOLUK PARA KASASINI BIRAKIP KAÇTILAR

ADANA'da lastik dükkanından çaldıkları yaklaşık 150 kilogramlık para kasasını sürükleyerek götürmeye çalıştıkları sırada devriye gezen polisleri fark eden iki şüpheli, kasayı ve olayda kullandıkları levyeyi bırakıp, kaçtı. Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir lastik dükkanının önce güvenlik kamerasının açısını değiştiren, ardından da levye ile kepengini kırıp içeri giren iki şüpheli, bir miktar para, çek ve evrak bulanan kasa ile güvenlik kamera kayıt cihazını alıp, iş yerinden ayrıldı. Yaklaşık 150 kilogramlık çelik kasayı sürükleyerek 46187 Sokak'a doğru götürmeye çalışan iki şüpheli, bu şekilde 200 metre ilerledikten sonra devriye gezen trafik polislerini görüp, panikledi. Polislerin de durumu fark etmesi üzere yanlarındaki kasa ve olayda kullandıkları levyeyi yol kenarına bırakan şüpheliler kaçtı. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, şüphelilerin bıraktıkları levyeye detaylı inceleme için el koyarken, çelik kasayı ise sahibine teslim etti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, soruşturmaya devam ediyor.

GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA BEYAZ GÜZELLİK Bolu'da, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.Çam ormanlarının arasında saklı Gölcük, dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Göl çevresindeki alanlar ve çam ormanlarının beyaz örtüyle kaplanması ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.Ziyaretçiler, doğa harikası parkta beyaz güzelliğin keyfini çıkarırken, karla kaplı göl çevresinde yürüyüş yapıp, bol bol fotoğraf çekti.Etkili olan sis ise görüş mesafesini düşürdü.

