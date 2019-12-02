DHA YURT BÜLTENİ - 1

02.12.2019 08:36 | Son Güncelleme: 02.12.2019 08:36

KADIN HENTBOL TAKIMINI TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI: 2 ÖLÜ, 14 YARALI

ORDU Gençlerbirliği Kız Hentbol takımını taşıyan minibüs, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole uçtu. Kazada, 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Zile- Alaca karayolunda meydana geldi. Hentbol Kadınlar İkinci Ligi C grubunda mücadele eden Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı, saat 14.00'te Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar takımıyla oynayacakları maç için Ordu'dan yola çıktı. Hentbolcuları taşıyan Ercan Akaman (54) yönetimindeki 52 RF 559 plakalı minibüs, Yozgat'ın Çekerek ilçesi Çandır köyü yakınlarına gediğinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye, polis , itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslara çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTIOrdu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı oyuncularını taşıyan minibüsün, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı, 2'ye çıktı. Kazada yaşamını yitirenlerin, Göksu Akyel (14) ve kaleci Sinem Aksu (12) olduğu belirlendi. Yaralı minibüs sürücüsü Ercan Akaman'ın, takım antrenörü olduğu öğrenildi. 14 yaralının tedavilerinin Zile, Aydıncık ve Çekerek ilçelerindeki hastanelerde sürdürüldüğü belirtildi.Öte yandan, Hentbol Federasyonu'nun sitesinde, Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımının oynanacak karşılama için esame listesinin kaza nedeniyle boş kaldığı görüldü.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJIGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, yaşamını yitiren sporcular için taziye mesajı paylaştı. Yetkililerden olayla ilgili detaylı bilgi alan Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ordu'dan Yozgat'a maça giden Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kazada maalesef hayatını kaybeden sporcularımız var, kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımızın durumunu yakından takip ediyorum. Bütün imkanlarımızla sporcularımızın yanındayız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Acımız çok büyük. Başımız sağ olsun."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza yerinden genel ve detay görüntüler+++1. FOTO GÖKSU AKYEL 2. FOTO SİNEM AKSU3. FOTO MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ VE ANTRENÖR ERCAN AKAMAN

Haber-Kamera: YOZGAT,=========================

ZONGULDAK'TA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI ZONGULDAK'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada, Emre Tunç (35) ve eşi Kevser Tunç (28) hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Emre Tunç yönetimindeki 45 NF 033 plakalı otomobil, yoldan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Çiğdem Sezer(35) idaresindeki 61 EZ 901 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki araçta hurdaya döndü. Çiğdem Sezer'in kullandığı otomobil, takla atarak yaklaşık 50 metre sonra yan durdu. Kazada Emre Tunç olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan eşi Kevser Tunç ve diğer araç sürücüsü Çiğdem Sezer, Devrek Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Kevser Tunç da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Çiğdem Sezer'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Cumhuriyet Savcısı kaza yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Karı kocanın öldüğü otmobil-İtfaiyeden görüntü-Ekiplerin inceleme yapması-Diğer araçdan detay-Kaza yerinden detay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,=============================

DÜZCE'DE FABRİKADA YANGIN

DÜZCE'nin Beyköy Beldesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan otomobil yan sanayi malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bir süre kontrol altına alınırken, daha sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdü. Düzce, Bolu, Sakarya ve Sakarya ile yakın ilçelerden gelen onlarca itfaiye ekibinin çalışması ile yangın 5 buçuk saatte söndürüldü.Dün akşam saat 18.00 sıralarında Beyköy'de bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otomobil yan sanayi ürünleri üreten fabrikanın boyahane kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonrasında kontrol altına almayı başardı. Yangının çıkış nedeni hakkında araştırma yapılırken, işçilerin ise hafta sonu tatilinde olduğu öğrenildi. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada fabrikada yaşanan yangında herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜDüzce'nin Beyköy Beldesi'nde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan otomotiv yan sanayi ürünleri üretimi yapan Teknorot isimli fabrikada saat 18.00 sıralarında başlayan yangın devam ediyor. Fabrikanın boyahane kısmında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle üretilen malzemeleri paketlemek için kullanılan karton kutu deposuna sıçramasının ardından daha da büyüdü. Karton kutu deposundan sıçrayan alevler yine boyaların bulunduğu kısmı da etkisi altına alınca zaman zaman boya kutularında patlamalar meydana geldi. Alevlerin tüm fabrikayı sarmasıyla Bolu, Sakarya, Zonguldak ve Kocaeli'nden de itfaiye desteği istendi. Olay yerine Bolu ve Sakarya itfaiye müdürlüklerine bağlı ekipler gelerek yangına müdahale etmeye başladı.Bu arada talep üzerine diğer illerden takviye itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmek için bölgeye hareket ettiğiöğrenildi.Bünyesinde 300 kişinin çalıştığı fabrika, Düzce'nin en büyük fabrikası olarak biliniyor. Hafta sonu tatilinde olan ve çalıştıkları fabrikanın yandığını duyan işçiler fabrika önüne gelerek yangını izledi. Yanan fabrika etrafında bulunan fabrikalardan da yangına müdahale için takviye yangın hortumları çekilerek yardım edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜDüzce'nin Beyköy Beldesi'nde bulunan 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yan sanayi ürünleri üreten Teknorot isimli fabrikada saat 18.00 sıralarında başlayan yangın 5,5 saat sonra kontrol altına alındı. Fabrikanın boyahane kısmında başlayan daha sonra karton kutuların ve boyaların bulunduğu depolara sıçrayan alevlerin fabrikayı sarması sonrası büyüyen yangın, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bolu ve Düzce'nin ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri söndürülen yangının ardından soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale görüntüsüİşçilerin görüntüsüDiğer fabrikalardan hortum getirilirken görüntüAyran dağıtılması görüntüsüDiğer illerden gelen itfaiye araçlarının görüntüsüVatandaşlarla röp. ve detaylar+++Yangından görüntü (Vatandaş kamerası)+++Canlı yayın (söndürme çalışmaları)Yangın soğutma çalışmasından görüntüler ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,======================================

TEKİRDAĞ'DA 30 BİN SAMAN BALYASININ BULUNDUĞU ÇİFTLİKTE YANGIN TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesine bağlı Kurtdere Mahallesinde 30 bin saman balyasının bulunduğu çiftlik deposunda çıkan yangın endişe yarattı. Çiftlikte bulunan 200 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye alınırken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerin itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Kurtdere Mahallesi'nde Recep İpek isimli vatandaşa ait çiftlikte dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yaklaşık 30 bin saman balyasının bulunduğu depoda sebebi henüz belirlenemeyen yangın çevrede paniğe neden oldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile ilçele belediyelerin itfaiye ekipleri müdahale etti. Çiftlikte bulunan 200 adet büyük ve küçükbaş hayvan, çalışanlar ve ekipler tarafından alevlerin bulunduğu bölgeden uzaklaştırılarak, güvenli alana götürüldü. Jandarma ekiplerinin çevre güvenliğini sağladığı yangın nedeniyle bir adet ambulans da hazır bekletildi. Alevlerin metrelerce yükseğe çıktığı yangını kontrol altına alma çalışmaları sürdükrülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yangından görüntülerSöndürme çalışmalarıHayvanların uzaklaştırılmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şenol AKSOY/ SARAY(Tekirdağ),===============================

ERCİYES'TEKİ TİPİDE MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI

KAYSERİ'de gün boyu yağmur etkili olurken, Erciyes ve şehrin diğer yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü. Erciyes Kayak Merkezine çıkmak isteyen 6 kişi tipi nedeniyle otomobillerinde mahsur kaldı. Vatandaşları polis ve karayolları ekipleri kurtardı.Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Kayseri'de de kendini hissettirdi. Kent merkezinde dün sabahtan itibaren sağanak yağmur etkili olurken Erciyes ve şehrin yüksek kesimlerinde yağan yağmur kar yağışına dönüştü. Erciyes'te tipi hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde Erciyes Kayak Merkezine ve Develi ilçesine gitmek isteyen 6 kişi tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Polis ekiplerinden yardım isteyen vatandaşların yardımına polis ve karayolları ekipleri yetişti. Ekiplerin müdahalesiyle 6 kişi kurtarıldı.Polis görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü Erciyes'te sürücüleri uyardı. Kayak merkezi yolundan çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Hava sıcaklığı kent merkezinde 4 derece ölçülürken, Erciyes kayak merkezinde ise hava sıcaklığı eski 2 derece ölçüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------(CEP TELEFONU)Erciyes Kayak Merkezi tipi görüntüsü (AKTÜEL)Kar yağışı görüntüsüOtomobillerin kontrollü ile dağ yolundan inmesiKarayolları ekiplerinin çalışmasıDiğer görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,===========================

DOĞU KARADENİZ'DE KAR ETKİLİ OLUYOR

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün öğlen saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle Trabzon-Gümüşhane Karayolu Zigana Dağı Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri yol güzergahında kar temizliği çalışması başlattı. Rize'nin İkizdere ilçesi Ovit Dağı geçidi ise kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı Ovit Dağı'nda ulaşım Türkiye'nin 14.3 kilometre ile en uzun tüneli olan Ovit Tüneli'nden sağlanıyor. Kar yağışı Bayburt'ta da etkili oluyor. Kar nedeniyle Bayburt-Erzurum karayolu Kop Dağı geçidinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekiplerinin yoldaki kar temizleme çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Ovit dağı kar detaylarıZigana Geçidi kar detayları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER - Sinan UÇAR/ RİZE,========================================

KÜTAHYA'YA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışı düşerken, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, dün akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı karayolunu beyaza bürüdü. Yoğun sisle birlikte ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşandı. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kocayayla mevkii-Trafikteki araçlar-Kar yağışı ve yoğun sis-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/ DOMANİÇ(Kütahya),=================================

SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ, KAR KÜREMESİ YAPAN İŞ MAKİNESİYLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile kar küreme çalışması yapan iş makinesi çarpıştı. Kazada otobüsün muavini Zeki Ak (42) hayatını kaybetti.Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu Kızıldağ Geçidi'nde meydana geldi. Erzurum'dan, İzmir'e giden A.K. yönetimindeki Dadaş Turizm'e ait 25 AJ 422 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kızıldağ Geçidi Kuzköy mevkisinde kar küreme çalışması yapan Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait M.D. yönetimindeki kepçe diye tabir edilen iş makinesiyle çarpıştı. Kazada otobüs muavini Zeki Ak araç içinde sıkıştı. Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve İmranlı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılan otobüsün muavini Zeki Ak, İmranlı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden görüntüler-Otobüs ve iş makinesinin görüntüleri-Bölgedeki kar yağışı-Ekiplerin çalışması

Haber-Kamera: Yasin KIRAS/ İMRANLI(Sivas),=========================================

OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN KADINI SÜRÜKLEYEREK ÖLDÜREN SÜRÜCÜ, KAYIPLARA KARIŞTI

BURSA'da kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, çarptığı motosikletin arkasında oturan Merve Arslan'ı (22), otomobiliyle yüzlerce metre sürükledikten sonra aracı terk edip kaçtı. 2 ay önce evlenen talihsiz kadının öldüğü, motosikleti kullanan eşinin ise yaralandığı kazaya yolaçan otomobil sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı.Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Bursa'nın İznik ilçesi Kılıçaslan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 16 H 8712 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Osman Arslan (26) idaresindeki 16 AFE 272 plakalı motosiklete çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü Osman Arslan savrulurken, arkasında oturan eşi Merve Arslan, otomobilin altında kaldı. Kazanın ardından durmadan olay yerinden kaçan sürücü, otomobilin altında sıkışan merve Arslan'ı da yüzlerce metre sürükledi. Olay yerinden uzaklaşan sürücü, otomobili terk ederek yaya olarak kaçtı. Kazayı farkedenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Osman Arslan, sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin terk edildiği sokağa gelen polis ekipleri, aracın altında kalan Merve Arslan'ın cesediyle karşılaştı. Arslan'ın parçalanmış cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından İznik Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Merve ve Osman Arslan çiftinin, 2 ay önce evlendikleri belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken polis ekipleri, kaçan sürücüsünün kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza yerinden görüntüler-Polis ve sağlık ekiplerinden detaylar

Haber-Kamera: Hayri ŞEN/ İZNİK(Bursa),=====================================

KİRACI, EV SAHİBİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ İZMİR'in Konak ilçesinde, Necim Ökmen (64) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı kiracısı Ali R. D. (64) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay sonrası kiracı Ali R.D. yakalandı.Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Altınordu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü oldukları ileri sürülen kiracı Ali R.D. ile ev sahibi Necim Ökmen arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, Ali R.D. evde bulunan pompalı tüfeği alarak Necim Ökmen'e ateş açtı. Olayda, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ökmen kanlar içerisinde yere yığıldı. Ökmen, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan talihsiz adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ökmen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet zanlısı Ali R.D., suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Ali R.D., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kavganın çıktığı evden görüntü-Polis ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,===========================================

ZEYTİN BAHÇESİNDE AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

HATAY'da zeytin bahçesi içeresinde göğsünden av tüfeğiyle vurulmuş erkek cesedi bulundu. Cesedin, Mehmet Çelik'e (23) ait olduğunu belirleyen polis, intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor. Olay, dün gece saatlerinde merkez Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde meydana geldi. Tarihi Saint Pierre Kilisesi civarındaki zeytin bahçesinde bir erkeğin hareketsiz halde yattığını, yanında da av tüfeği ile iki boş kartuş bulunduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sol göğsünden av tüfeğiyle vurulduğu ve isminin de Mehmet Çelik olduğu saptanan kişinin öldüğü belirlendi. Çelik'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Çelik'in intihar etmiş olabileceği üzerinde duran polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yerinden görüntüPolis ekiplerinin çalışmalarından genel ve detay görüntülerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/ HATAY,=====================================

OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 7 YARALI AKSARAY'da minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi 1213 Sokak'ta meydana geldi. Ziya Kalkan (27) yönetimindeki 68 HC 720 plakalı otomobil, Alahattin Dartar'ın (39) yönetimindeki 16 SV 787 plakalı minibüsle çarpıştı. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada otomobilde bulunan Önder Şener (29), Hafız Şener (24) ile minibüsteki Gülşen Ermiş (56), Elif Gül (5),Elisa Gül (2), Efe Gül (7) ve Ezgi Finans (24) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza yerinden detayAraçlardan detayYaralıların hastaneye getirilişiHastaneden detay

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,=========================================

MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI MALATYA'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup sokakta karşılaştı. Gruptakiler arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada karşılıklı ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği A.O. ile E.K., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yerinden detayPolis ekipleriYaralıdan görüntüSağlık ekipleriGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,========================

MİNİBÜSTE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI SİVAS'ta sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bariyer ve trafik yön levhasına çarpan minibüste sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.Kaza, dün akşam saat 19.30 sıralarında Erzincan çevre yolu üzerinde, polis lojmanları yakınında meydana geldi. Şükrü Yıldız idaresindeki 58 BJ 785 plakalı minibüs, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere ve trafik yön levhasına çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Yıldız araç içerisinde sıkıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüs içinde sıkışan sürücü Şükrü Yıldız, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza yerinden görüntüler-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Araçta sıkışan sürücünün çıkarılması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/ SİVAS,======================

SERBEST KALAN DAYAKÇI KOCA, BU KEZ TUTUKLANDI GAZİANTEP'te, sokak ortasında çocuğunun gözü önünde eşini tekme tokat döven ve gözaltına almasının ardından adli kontrolle serbest bırakılan Emrah Ç. (32), savcılığın genişlettiği soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı. Emrah Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, 15 Kasım'da, 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Ç., sokak ortasında tartıştığı, 8 yıllık eşi olan, 3 çocuk annesi Büşra Ç.'yi (24) tekme tokat dövdü. Küçük kızlarının ağladığı sokakta şiddete maruz kalan Büşra Ç., olay sonrası İstanbul'daki ailesinin yanına gitti. Genç kadının dayak yediği anlarda çevreden birinin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler ise sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. Görüntülerin 28 Kasım'da haberlere konu olmasının ardından çalışma başlatan polis, şiddet mağduru kadına İstanbul'da, kocasına ise Gaziantep'te ulaştı. Gözaltına alınan, ifadesinde eşine ilk kez el kaldırdığını ve pişman olduğunu söyleyen Emrah Ç., 'darp' suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kamuoyunda tepki çeken olayın ardından savcılıkça genişletilen soruşturma kapsamında, Emrah Ç., ikinci kez gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Emrah Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklamada, "29/11/2019 tarih ve 20 nolu basın açıklamasına konu edilen internet üzerinden yayın yapan haber siteleri ile basın ve yayın organlarında "Gaziantep'te sokak ortasında kadına şiddet" başlığıyla yer alan olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızda devam eden soruşturmada şüpheli E.Ç. hakkında adli kontrol kararı verilmiş bu karar sonrasında genişletilen soruşturmada suça yönelik yeni deliller elde edilmiş olup yeni deliller kapsamında yeniden gözaltına alınan şüpheli bugün sev edildiği mahkemece tutuklanmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Polis ekipleriŞüphelinin getirilmesi+++(CEP TELEFONU)Kaldırımda duran çiftErkeğin kadını tekme tokat dövmesiKızının yanında kadının dayak yemesiYoldan geçenlerKadının uzaklaşmasıAdamın kadına bağırmasıKızın ağlayarak annesinin arkasından gitmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: GAZİANTEP,===========================

BURSA'DA PLATONİK AŞIK DEHŞETİ: 1 YARALI BURSA'da Serkan K. (43), aşık olduğu H.S.'nin (37) sevgilisi olduğu öne sürülen Abdullah A.'ya (46) tabancayla kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Saldırı haberi üzerine olay yerine gelen H.S. gözyaşı dökerken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Olay, dün gece geç saatlerde Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan K., platonik aşk yaşadığı H.S.'nin sevgilisi olduğunu öğrendiği Abdullah A. ile Bursa-Ankara Çevre Yolu'nda buluştu. Serkan K., iddiaya göre H.S.'ye aşık olduğunu belirterek Abdullah A.'nın ayrılmasını istedi. Abdullah A. ayrılamayacağını söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Serkan K., belinden çıkardığı tabanca ile Abdullah A.'ya 4 el ateş açtı.

SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİKTEN SONRA KAÇTIYere yığılan Abdullah A., iki bacağına isabet eden 3 mermi nedeniyle acı içerisinde kıvranırken, Serkan K. ise cep telefonu ile sağlık ekiplerini haber verdikten sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Abdullah A.'yı, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Sevgilisinin tabancayla yaralandığı haberini alınca hemen olay yerine gelen H.S., gözyaşı döktü. H.S., saldırıyı gerçekleştiren Serkan K. ile kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Serkan K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yaralıdan görüntüler-Olay yerinden görüntüler-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntüler-Hatice S.'nın basın mensuplarına tepki göstermesi

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,====================================

İZMİR'DE EŞ ZAMANLI GÖÇMEN OPERASYONU İZMİR'de, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı öğrenilen 41 düzensiz göçmen, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Ayrıca, operasyonda kaçışı organize ettiği tespit edilen PKK/KCK Terör Örgütü üyesi olmak ve Kurmak Yönetmek suçlarından kaydı bulunan F.E. ve yanında bulunan 9 kişi gözaltına alındı. İzmir Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin 22.30 sıralarında Gaziler Caddesi üzerindeki bir iş yerinden taksiler ile İnciraltı Caddesi üzerindeki kapalı kasa bir kamyonete bindirileceği ve oradan da Çeşme ilçesine hareket edileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen GİM Şube ekipleri, söz konusu adrese ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, iş yerinde bulunan 26 Suriye, 4 Filistin ve 11 Afganistan Uyruklu düzensiz göçmen, ayrıca kaçışı organize ettiği belirlenen PKK/KCK Terör Örgütü üyesi olmak ve Kurmak Yönetmek suçlarından kaydı bulunan F.E., öncü araçta şoför olan M.B., H.B. ve A.M., yer temin ettiği öğrenilen S.O., F.K., organizasyonda erketelik yaptığı tespit edilen F.B. ve İ.H. yakalandı. Gözaltına alınan göçmenler ve şüpheliler emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilirken, şüpheliler ise adliyeye gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilişi

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR, ===========================================

'OKUL MÜDÜRÜNDEN ADAY ÖĞRETMENLERE TALİMAT' İDDİASINA İNCELEME

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin müdürü S.S.'nin, aday öğretmenlere çeşitli talimatlar verdiği iddia edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce iddialar üzerine inceleme başlatıldı.Ofis Mahallesi'nde bulunan Silopi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin müdürü S.S., iddiaya göre, aday öğretmenlerle toplantı yaptı. S.S.'nin, toplantıda, "Amire selam vermek yükümlülüktür. Kasten verilmediği taktirde cezası vardır. İdarecilerle konuşmalarda üsluba dikkat edilecek. Resmiyette rica etmek emirdir. İtiraz etmeden eksiksiz olarak yerine getirilmelidir. Aday öğretmen adaylığını bilecek. Adaylığı kalksa bile gerekli vazifeleri yapmadığı taktirde görevden alınabilir" dediği öne sürüldü. Bazı aday öğretmenlerin, iddia edilen talimatların yazılı olduğu metinle ilgili sosyal medyadan paylaşım yapması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, "Bazı internet haber sayfaları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan, Silopi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü'nün aday öğretmenlere tebliğ ettiği iddia edilen metin ile ilgili olarak inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu ise sosyal medya hesabından "Hepimiz öğretmenlerimiz için varız. Onlara sevgimizi vererek, güven ortamı oluşturarak ancak kendimizi kabullendirebiliriz. Öğretmenlerimizin kalbine girmeden, onlara hükmetmeye çalışmak yanlıştır, kabul edilemez" paylaşımında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Silopi kız İmam hatip lisesiOkulun tabelasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ(Şırnak),======================================

ACİL SERVİS BAHÇESİNDE PANİK; DUVARDAN DÜŞEN DOMUZ ÖLDÜ

TRABZON'da kimliği belirsiz kişilerce av tüfeğiyle vurulup yaralanan yaban domuzu, istinat duvarından hastanenin acil servisi bahçesine düştü. Kanlar içinde çıkardığı sesle paniğe neden olan hayvan telef olurken, çevredekiler de bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Olay, dün sabah saatlerinde Yomra ilçesindeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kaşüstü yerleşkesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Hastane çevresindeki kırsal alanda kimliği belirsiz kişilerce av tüfeğiyle vurulduğu iddia edilen yaban domuzu, istinat duvarından yuvarlanarak acil servis önündeki alana düştü. Kanlar içinde kalan yaban domuzunun ayağa kalkmaya çalışması ve çıkardığı ses, hastane çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu. Hastane güvenlik personelinin harekete geçerek önlem aldığı olayda, yaralı domuz bir süre sonra telef oldu. Hastane acil servisi bahçesindeki bazı kişiler ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. İhbar üzerine hastaneye gelen Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, domuz bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaban domuzu, kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yaralı domuzun görüntüsü

Haber: Fatih TURAN/ TRABZON,==============================

GAZİANTEP'TE, GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ YAPAN DÜĞÜN KONVOYUNA CEZA

GAZİANTEP'te, düğün konvoyunda gürültü kirliliği yapan 11 araç sürücüsüne ceza kesildi.Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Atatürk Mahallesinde ilerleyen düğün konvoyunda bulunan bazı araçların gürültü kirliliği yaptığı belirtildi. Devriye ekipleri tarafından Naci Topçuoğlu Bulvarı üzerinde görüntü kaydı alınarak gürültü kirliliği yapan 11 araç plakası belirlendi. Ekiplerin tespitinin ardından 11 araca Karayolları Trafik Kanunu'nun 72'nci maddesi kapsamında para cezası uygulandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Düğün konvoyundaki araçlarPolislerin araçların plakasını almasıKonvoydan yükselen müzik sesleriGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ/ GAZİANTEP,=============================

HAK-İŞ, ASGARİ ÜCRETTE TÜRK-İŞ'İN RAKAMLARINI BEKLİYOR HAK-İŞ Konfesderasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, kendi asgari ücret tekliflerinin hazır olduğunu, ancak Türk-İş'ten gelecek rakamları beklediklerini söyledi.Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı kırsal Kocaseyit mahallesine, Hak-İş ve Hizmet-İş tarafından yaptırılan Kocaseyit İlkokulu'nun açılış törenine Hak-İş Konfesderasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da katıldı. Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arslan, bugün toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile ilgili şu bilgileri verdi: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu mevzuatımıza göre işçi kesimini en büyük Konfederasyon temsil ediyor. Bu sene Türk-İş Genel Başkanının talebi üzerine, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda Türk-İş'i temsil eden heyet, geçtiğimiz gün Hak-İş'i ziyaret etti. Kendileriyle bir görüşmemiz oldu. Türk-İş'in rakamları, bizim rakamlarımız ve DİSK'in belirleyeceği rakamlar konusunda ortak bir rakam belirleyebilirsek, önümüzdeki günlerde bunu açıklayacağız. Henüz şu anda görüşmelerin ilk aşamasındayız. Türk-İş'in belirleyeceği, bizim de üzerinde mutabık kalacağımız bir rakamı tespit edersek, bunun arkasında durup ve destek vereceğiz. Hak-İş olarak Türk-İş'ten gelen böyle bir adımın karşısında bizim bir rakam belirlememiz gerçekten bu ortak çalışmaya zarar verir diye düşünüyoruz. Yoksa Hak-İş'in çalışmaları tamam. Raporlarımız tamam. Asgari ücretle ilgili ne beklediğimiz, ne istediğimiz bunun gerekçeleri ile beraber geniş bir raporumuz var. Ancak bu raporu, Turk-İş ile birlikte çalışma kararı çıkınca, kamuoyu ile paylaşmayı şimdilik düşünmüyoruz. Ama önümüzdeki günlerde gelişmelere göre değerlendireceğizö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan röp.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ HAVRAN(Balıkesir),========================================

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AK PARTİ BURSA İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA TELEFONLA KATILDI BURSA'da AK Parti'nin 50'nci İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını mikrofon aracılığıyla partililere dinletti. Partililere çeşitli uyarılarda bulunan Erdoğan, "Aramıza sağdan soldan, değişik yönlerden sızmak, aramıza girmek suretiyle bizi bölme gayreti içerisine girmek isteyenlere en ufak bir fırsat vermememiz gerekiyorö dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Bursa'da partisinin 50'nci İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Kandemir kürsüye çıktığı sırada salonda bulunanlara sürpriz yaparak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Kandemir, telefonu mikrofana yaklaştırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını partililere dinletti. Erdoğan'ın sesini duyan partililer ise uzun süre alkışladı. Salonda bulunanları tüm kalbi duygularıyla selamladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli uyarılarda bulunarak şunları söyledi:

'BİZİ BÖLMEK, PARÇALAMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ'"Bursa en önemli şehirlerimizden bir tanesi ve Türkiye'nin özellikle de sanayi konusunda en büyük ilimizden bir tanesi. Dolayısıyla da Bursa'dan çıkacak ses, Türkiye'miz için çok büyük önem arz ediyor. 2023 hedeflerimiz için Bursa'nın şu anda bulunduğu yerden çok daha büyük yer tırmanması en büyük beklentimiz. Malum artık kongreler dönemine giriyoruz. İlçe kongrelerini, il kongrelerini yapacağız. Ardından da büyük kongremize hazırlanıyoruz. Dolayısıyla da şu an da il danışma meclislerimiz adeta bu kongrelerimizin birer küçük provası durumundadır. Şu anda sizin da hınca hınç bu salonu doldurmuş olmanız bu konuda heyecanınızın en büyük taahhütü. Artık bizim sizden tek beklentimiz şu, sağdan soldan değişik yönlerden aramıza sızmak, aramıza girmek suretiyle bölme gayreti içerisine girmek isteyenlere en ufak bir fırsat vermememiz gerekiyor. Yapacağımız tek şey var. Her zaman söyleyeceğimiz gibi. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere de en küçük bir fırsatı vermeyeceğiz. Bursa olarak bu konuda hazır olduğunuza inanıyorum. En ufak bir sıkıntımızın olmadığını biliyorum. Onun için de tüm teşkilatımız mahalle mahalle, ilçe ilçe dolaşmak suretiyle inşallah 2023'e kongrelerle birlikte çok daha güçlü bir şekilde hazırlanacağımıza inanıyorum. Sizleri bu duygularla selamlıyorum. Günümüz kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun."

'AK PARTİ HERKESİ KUCAKLAYAN BİR SİYASİ HAREKET'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından salondan alkış yağmuru yükselirken, sloganlar atıldı. Ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "Cumhurbaşkanımızdan talimatımızı aldık. Sadece bir kaç hususu hatırlatmayı ve paylaşmayı ben de arzu ediyorum. AK Parti siyasi hareketi dünyada yeni bir çağrının, yeni bir dilin inşası adına çok önemli bir adım attı. İnsana bakarken insanı sadece siyasetin merkezine koyup insan üzerinden siyaset yapmak değil, insanı alemin özü olarak görmek bizim siyasetimizin farkı. Hakkın hakikatin yanında durmak, hakkın hakikatin mücadelesini vermek ve bunu yaparken sadece kendine benzeyenleri değil, dinine, diline, ırkına, mezhebine, aidiyetine bakmadan kimseyi öteki kılmadan 'Yaradılanı severiz yaradandan ötürü' diyerek herkesi kucaklayan, herkese yer açan, herkese gönlündeki büyük sevdayla eşit muamele etmenin sözünü veren bir siyasi harekettir AK Parti siyasi hareketiö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Toplantı salonundan detaylar-Katılımcılardan detaylar-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla partililere seslenmesi-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in konuşması

Haber-Kamera: Muammer İRTEM - Semih ŞAHİN/ BURSA,==================================================

DOKTORLARA HİPNOZ EĞİTİMİ

KAYSERİ Şehir Hastanesinde doktorlara Hipnozla tedavi yöntemi eğitimi verildi.Kayseri Şehir Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde (GETAT) yapılan eğitime farklı branşlarda 25 doktor katıldı. Eğitim hakkında bilgi veren GETAT bölüm doktoru Mustafa Öner Küçük, "Kliniğimizde Sağlık Bakanlığının belirlediği 14 branşın 9'unda eğitim yapılmaktadır. Bunlardan birisi olan klasik hipnoz eğitimine 25 hekim katıldı. 200 saatlik 12 haftada yapılan eğitim sonunda hekimlere sertifika verilecek. Bu sertifika ile bulundukları merkezlerde hipnozla tedavi yapabilecekler "dedi.Eğitmen Doç.Dr Kenan Taştan ise, "Hipnozla ilgili Türkiye'de 2014 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı geleneksel tamamlayıcı yönerge çıkardı. Buna göre hipnozu yapabilecek yetkinliğe sahip olacak insanların branş ayrımı yapmadan doktorlar, diş hekimleri ve klinik psikologlarına yetki verildi. Sağlık Bakanlığının onay verdiği yerlerde ve müfredatta eğitim alan herkes hipnoz yapabilir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Doktorlara hipnoz eğitimi verilmesiHipnozun uygulanması ve doktorun hipnoz haliGETAT bölüm doktoru Mustafa Öner Küçük açıklamasıEğitmen Doç.Dr Kenan Taştan röportajDiğer görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,=======================================

SEYİT ONBAŞI, ÖLÜMÜNÜN 80'İNCİ YILINDA DESTAN YAZDIĞI TABYADA ANILDI

ÇANAKKALE'de 104 yıl önce sırtlayarak kaldırdığı 215 kiloluk top mermisiyle Deniz Savaşı'nın seyrini değiştiren Havranlı Seyit Onbaşı, ölümünün 80'inci yıl dönümünde destan yazdığı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda anıldı.Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Ali Çabuk, ölümünün 80'inci yıl dönümünde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda törenle anıldı. Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki Fatih Camii'nde, Mevlid-i Şerif okundu, ikramlarda bulunuldu. Ardından Rumeli Mecidiye Tabyası'nda tören düzenlendi. Anma törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Eceabat Kaymakamı Hasan Ongun, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, diğer protokol üyeleri ile çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Seyit Onbaşı'nın, Türk milletinin kalbinde her zaman yaşayacağını söyleyen Kaşdemir, şöyle konuştu: "Çanakkale Savaşları'nda Seyit Onbaşı gibi nice kahraman millet evlatları görevlerini yerine getirerek, bu vatanı, bu bayrağı bize emanet etmişlerdir. Seyit Onbaşı gibi vatanını ve milletini korumak uğruna, Çanakkale'de bir insanın kaldırabileceğinden çok fazla bir yükü omzuna alan bu kahraman, Çanakkale ruhunun temsilcidir. Çanakkale ruhu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür, Çanakkale ruhu, Seyit Onbaşı'dır. Çanakkale ruhu vatan söz konusu olduğunda, kara toprağın bağrında koşa koşa gidebilmektir. O yüzden Çanakkale ruhunun temsilcilerini unutmadığımızı ve onları çok sevdiğimizi göstermek adına bugün buradayız."Konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim ve dua okundu. Daha sonra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve beraberindeki protokol üyeleri, öğrenciler ile birlikte Seyit Onbaşı Anıtı'na karanfil bıraktı. Tören, tarihi topun önünde hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.Seyit Onbaşı, 104 yıl önce Rumeli Mecidiye Tabyası'nda sırtlayarak kaldırdığı 215 kiloluk top mermisiyle, Çanakkale Deniz Savaşı'nın seyrini değiştirmişti.

SEYİT ONBAŞI, ÖLÜMÜNÜN 80'İNCİ YILINDA DESTAN YAZDIĞI TABYADA ANILDIÇanakkale Savaşları sırasında, görev yaptığı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda sırtlayarak, kaldırdığı 215 kilogramlık top mermisiyle deniz savaşının kaderini değiştiren, Havranlı Seyit Onbaşı, ölümünün 80'inci yılında, Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma programında, Seyit Onbaşı'nın mezarına kırmızı karanfil bırakıldı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, tören sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Koca Seyit'imizi anmak için geldik ve dua edip hayırla yad ettik. İnşallah onun nezdinde Çanakkale Savaşı'nda ve sonraki savaşlarda şehit olan ve daha sonra vefat eden herkese rahmet diliyoruz. Allah onları cennetinde inşallah ödüllendirsin" dedi.Öğrenci grubuyla birlikte Çanakkale'den Kocaseyit Mahallesi'ne gelen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Dili Bölümü ve Çanakkale Savaşı Danışma ve Tanıtma Topluluğu Akademik Danışmanı Niyazi Sezen ise "Çanakkale Savaşı Danışma ve Tanıtma Topluluğu Öğrenci Kulübü olarak hem bir devri kapatan hem bir milletin var oluşunu sağlayan simgesel bir isim olan Seyit Onbaşı'yı ölüm yıl dönümünde mezarı başında anmak üzere buraya geldik. Üniversitemizin sağlamış olduğu desteklerle 45 öğrenciyle Seyit dedemizin mezarı başındayız" diye konuştu. Anma etkinliğine katılanlar, mahalledeki müzede Seyit Onbaşı'nın torunu Muhammed Yıkar'dan dedesinin hayat hikayesini dinledi.Anma törenine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın yanı sıra AK Parti'li milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir, Mustafa Canbey, Adil Çelik ile Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, öğrenciler katıldı.Koca Seyit'in mezarı başındaki anma programının ardından ise Hak-İş ve Hizmet-İş sendikası tarafından kırsal Kocaseyit Mahallesi'ne yaptırılan Kocaseyit İlkokulu'nun açılış töreni gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Fatih Camiinde, Mevlid-i Şerif ve dua okunmasından genel görüntü.-Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve beraberindeki protokolün öğrencilerle birlikte Rumeli Mecidiye Tabyası'nda düzenlenecek törene yürümesinden genel görüntü. -Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından genel, detay görüntü. -Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in konuşması.-Seyit Onbaşı Anıtı'na karanfil bırakılmasından genel, detay görüntü.+++-Koca Seyit'in mezarında yapılan anma törenin genel ve detay görüntüler-Balıkesir Valisi Ersin yazıcı röp-Niyazi Sezen ile röp-Kocaseyit Mahallesine HAK-İş tarafından yapılan okulun açılışı.

Haber-Kamera: ÇANAKKALE-BALIKESİR,======================================

KAHRAMANMARAŞ'TA OFF-ROAD HEYECANI YAŞANDI KAHRAMANMARAŞ'ta hem Türkiye Off-Road Şampiyonası finali, hem de Akdeniz Off-Road Şampiyonası heyecanı yaşandı. Her iki şampiyona sonunda derece girenler belirlendi. Kadın pilotların da ter döktüğü yarışta, 25 yaşındaki İlayda Hancı Korkut, Türkiye Off-Road Şampiyonası 2'ncisi olarak dereceye giren tek kadın pilot oldu.Kenan Özsoy'un birincilikle tamamladığı Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda ikincisi İlayda Hancı Korkut, üçüncü Ergün Çirkin oldu. Akdeniz Off-Road Şampiyonası'nda ise birinci Erkan Karakaş, ikinci Serkan Sivri ve üçüncü Mehmet Fatih Ocak oldu. Şampiyonların kupaları ise Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi. Kupaları, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güveç, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör birlikte verdi. Törende bir konuşma yapan Güngör, dereceye girenleri tebrik ederken, yarışların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

DERECEYE GİREN TEK KADIN PİLOTTürkiye Off-Road Şampiyonası'nda kadın pilotlar da ter döktü. Bunlardan biri olan 25 yaşındaki İlayda Hancı Korkut, 2'nci olarak Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren tek kadın pilot oldu. 18 yaşından beri Off-Road sporu ile uğraştığını ve 2013'te ilk yarışı olan Karadeniz Off-Road yarışmasında birinci olduğunu belirten İlayda Hancı Korkut, 2016'da Türkiye Off-Road Şampiyonu olduğunu söyledi.2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 5 ayağın da sürücü koltuğunda kendisinin oturduğunu, son ayak olan finalde ise eşi Batuhan Korkut'un sürücü koltuğuna geçtiğini belirten İlayda Hancı Korkut, "Kahramanmaraş ayağı bizim için gayet güzel geçti. Sezon boyunca pilot olarak ben yarıştım üçüncü sırada başladık biz bu yarışa ama takım kararıyla bu yarışta ikinci pilot Batuhan Korkut sürücü koltuğuna geçti ve bu yarış bizi üçüncülükten ikinciliğe çıkardı. 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda dereceye girmiş tek kadın pilot olarak bu sezonu da tamamladık, mutluyuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------İzleyenlerden görüntüOff-Road araçlarından görüntülerRöp. (1)Off-Road yarışmasından görüntülerRöp. (2)

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,===========================================

Kaynak: DHA