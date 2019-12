DHA YURT BÜLTENİ - 1

01.12.2019 07:59 | Son Güncelleme: 01.12.2019 07:59

BAKAN SOYLU: ORTADOĞU'YU BARIŞ COĞRAFYASI HALİNE GETİRECEK ÜLKE TÜRKİYE'DİR (2)

AFET KONUTLARINI İNCELEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman temaslarının ardından Samsat ilçesine gitti. Halk tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Soylu, yapımı tamamlanan afet konutlarında incelemede bulundu. Bakan Soylu, halka afet konutlarının ikinci etabının da yapılacağını söyledikten sonra ilçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------Samsat ilçesiBakan Soylu'yu vatandaşların karşılamasıBana Soylu, yapılan konutları ziyaret etmesiBakan Soylu, vatandaşlarla sohbet etmesiBakan Soylu'nun İstanbul'a ayrılmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,=====================================

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'DAN İSPANYA'YA BÜYÜK ÖVGÜ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 tartışmaları sonrası bütün ülkelerin Türkiye'den patriotlarını çektiğini, ancak İspanya'nın patriotlarını çekmeyen ve süreyi uzatan tek ülke olduğunu belirterek, "İspanya, bu konuda Türkiye'nin tek gerçek dostu oldu" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve İspanya Antalya Fahri Konsolosu Hasan Akıncıoğlu'na verilen İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyası törenine katıldı. Törene, Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHPli Muhittin Böcek, İspanya Büyükelçisi Gonzalez Barba ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, kent merkezindeki otelde gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, Akıncıoğlu'nu tebrik etti. İspanya'nın Türkiye için sıradan bir ülke olmadığını belirten Çavuşoğlu, bu ülke ile her alanda bağların güçlü olduğunu söyledi.'PATRİOTLARINI ÇEKMEYEN TEK ÜLKE İSPANYA'DIR'"İspanya ile mükemmel düzeyde ilişkilerimiz var" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Birlikte değerlendirebileceğimiz daha fazla potansiyelimiz var. İspanya, ticari ilişkiler bakımından Avrupa'da 6'ncı büyük partnerimizdir. Aynı zamanda İspanya ülkemizde yatırım yapan 7'nci büyük ülkedir. İspanya her zaman Türkiye'ye güvenmiştir. Turizmde birbirimizi rakip görmedik. Birbirimizi tamamlar olduk. Türkiye'nin satın aldığı S-400'lere yönelik tartışmalar devam ediyor. Hava savunma sistemine ihtiyacımız vardı, çünkü herkesin elinde füzeler var. Bunlar NATO'yu da tehdit ediyor. Suriye ile sıkıntılar çıktığında ABD, Almanya, Hollanda, İtalya ve İspanya patriot bataryalarını gönderdi. Bu süreçte maalesef S-400'leri almayın ABD, Almanya, Hollanda ve İtalya patriotlarını çekti. Sınırımızda hava savunma sistemini uzatan tek ülke İspanya oldu. İspanya, Türkiye'nin bu konudaki tek gerçek dostu oldu."'MEDENİYETLER İTTİFAKI İÇİN YENİDEN ÇALIŞIYORUZ'İspanya'nın hiçbir zaman ön yargılı olmadığını dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, dünyada kendisinden olmayan herkese karşı nefretin had safhaya çıktığını söyleyip, "Bu noktada Birleşmiş Milletler çatısı altında Medeniyet İttifakı'nı yeniden canlandırmak için İspanya ile çalışıyoruz. Çatışmaya değil, dostluğa ihtiyacımız var. Bizim de en çok güvendiğimiz ülkelerin başında İspanya geliyor" dedi.'ANTALYA'YA GÜZEL BİR HABERİM VAR'Antalya'ya güzel bir haberi olduğunu da kaydeden Çavuşoğlu, Antalya'nın Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olduğunu vurguladı. Antalya'nın dünyada itibarını artırmak için çalıştıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Birçok zirveyi, etkinliği Antalya'da gerçekleştiriyoruz. Gelecek sene mart ayında ilk defa Türkiye'de ve Antalya'da Diploması Forumu'nu başlatıyoruz. Davos nasıl varsa, gelecek sene mart ayından itibaren tüm dünya liderlerini, bakanları, akademisyenleri, aydınları Antalya'da bir araya getirip dünyanın geleceğine katkı sunacağız" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Antalya Diploması Forumu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını söyledi.İSPANYOL BÜYÜKELÇİ DE TÖRENE KATILDIİspanya Büyükelçisi Gonzalez Barba ise çok özel bir tören için toplandıklarını söyledi. Hasan Akıncıoğlu sayesinde İspanya'nın Antalya'da çok güzel temsil edildiğini belirten Barba, bu nişanın çok gecikmeli olduğunu aktardı. Konuşmasının ardından Barba, alkışlar eşliğinde madalyasını taktı.35 SENE ÖNCE FAHRİ KONSOLOS OLDUHasan Akıncıoğlu da 35 sene önce konsolosluk öyküsünün başladığını söyledi. İspanya ve Antalya'nın çok benzer özellikleri olduğunu aktaran Akıncıoğlu, "Turizmin ilk yıllarında İspanya'dan Antalya'ya ticari heyetlerin gelmesinde aracı oldum. Gelen heyetler bizim turizmcilere destek oldu. Şimdi bizim turizmciler İspanya'ya kadar ürünlerini satar oldu. İlk raylı sistemin vagonları İspanya'da satın aldık. Bazı tarım firmalarımız İspanya'da tohumlarını satıyor. Bunlar benim için gurur vesilesi" dedi.İSPANYA KRALLIĞI DEVLET LİYAKAT NİŞANI PAYESİ NEDİR?İspanya Kralı VI. Felipe ve onun adına Nişan'ın Büyük Şansölyesi Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı tarafından taltif edilen nişan beratıdır. Bu ödül kendi alanlarında üstün başarı gösteren İspanyol vatandaşlarına ve ayrıca muhtelif vesilelerle İspanya ile kendi ülkeleri arasındaki ilişkiler açısından üstün hizmetler veren diğer ülke vatandaşlarına da verilmektedir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona girişi-Salondaki misafirlerle selamlaşmasıİspanya devlet nişanının takdimi-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ - Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,==============================================

BAKAN KURUM, ŞANLIURFA'DA (2) 'ŞANLIURFA'YI MARKA ŞEHİR YAPACAĞIZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'da yerel yöneticilerle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı.Şanlıurfa'nın marka şehir olması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Kurum, 3 ilçede millet bahçeleri projelerini hayatta geçireceklerini söyledi.'ARNAVUTLUK'A 500 KONUT YAPILACAK'Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk'ta yaşanan depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye ekip gönderdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Amacımız Arnavutluk'taki vatandaşların talepleri doğrultusunda binaların deprem riski tespitini yapmak. Diğer taraftan da hasar tespit noktasında tecrübeliyiz. Ekibimiz hemen hasar tespit çalışmalarını başlatacak. Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu talimatlar çerçevesinde dost ve kardeş ülke Arnavutluk'a 500 konut yapıyoruz. Nerede bir mazlum olsa nerede yardıma ihtiyacı olan bir ülke olsa, insani bir dram olsa Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde elimizi uzatıyoruz ve uzatmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da aynı anlayışta yardım ihtiyacı olan tüm ülkelere yardım edeceğimizi, üzerimize düşen vazifeleri yerine getireceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Bakanın toplantı çıkışı konuşması-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,=====================================

ŞANLIURFA'DA PKK/YPG, DEAŞ İLE FETÖ OPERASYONUNA 8 TUTUKLAMA

Şanlıurfa'da terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla polisin düzenlediği operasyonlarda PKK/YPG, DEAŞ ile FETÖ adına faaliyet yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri, yardım yataklık ettikleri veya sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları belirlenen 3 şüpheli ile DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 2 Belçikalı, 1 Fransız, 3 Suriyeli olmak üzere 6 kişi yakalandı. Firari FETÖ/PDY mensuplarının saklandıkları 'gaybubet evi' diye adlandırılan gizli adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.Emniyette işlemleri tamamlanan terör örğütü PKK/PYD, DEAŞ ile FETÖ adına faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Zırhlı araçlarla operasyona çıkan ekiplerŞubeden çıkarılan şüplelilerAdliyeye götürülen şüphelilerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,=====================================

BURSASPOR TARAFTARINI TAŞIYAN OTOBÜS KAZA YAPTI: 19 YARALI (2)

Konya'nın Ereğli ilçesinde Adanaspor maçından dönen Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs, kavşakta TIR'la çarpıştı. Kazada 16'si taraftar 19 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, saat 01.30 sıralarında Konya- Adana karayolunun şeker fabrikası yakınındaki kavşakta meydana geldi. TFF 1'inci ligde mücadele eden ve Adanaspor maçından dönen Bursaspor taraftarını taşıyan H.Ö. yönetimindeki 16 JR 403 plakalı otobüs, Ş.Y.'nin kullandığı 70 HE 953 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada TIR sürücüsü Ş.Y., otobüs sürücüsü H.Ö., yedek sürücü A.E. ile 16 taraftar yaralandı. 19 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan diğer taraftarın ise şeker fabrikasının misafirhanesinde bekletildikleri öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza yerinden detayOtobüs ve TIR'dan detayPolisin inceleme yapması

Haber- Kamera: Atilla ATMACA/ EREĞLİ,(KONYA)-DHA

GÖLDE SANDALLARI ALABORA OLUP KAYBOLAN 2 GENÇTEN BİRİNİN CESEDİ BULUNDU Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, gölde balık avlarken üzerinde bulundukları sandalın alabora olması sonucu yaşları 16 ile 18 arasında değişen 3 gençten 2'si kayboldu, diğeri ise kurtarıldı. Kaybolan 2 gençten birinin cesedine arama çalışmaları sonucu ulaşıldı. Kaybolan diğer genci arama çalışmaları sürüyor.Olay, dün öğle saatlerinde, Ferizli ile Karasu ilçeleri arasındaki Akgöl'de meydana geldi. Balık tutmak için göle açılan Mustafa E. (16), Ahmet D. (17) ve Hasan Y.'nin (18) üzerinde bulunduğu sandal, alabora oldu. 3 genç suya düştü. Çevredekiler, gençlerin sesini duyup, yardıma koştu, Mustafa E.. kurtarıldı ancak Ahmet D. ve Hasan Y., kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Botla göle açılan AFAD ekipleri, Ahmet D. ve Hasan Y.'yi bulmak için çalışma başlattı.GÖLDE KAYBOLAN GENCİN CESEDİ BULUNDUSakarya'nın Ferizli ilçesinde, sandalın alabora olması sonucu Ahmetcan Duman ve Hasan Yıldırım kayboldu. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Ahmetcan Duman'ın cesedi bulundu. Hasan Yıldırım'ı arama çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Arama çalışmalarından görüntüler

Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK/ FERİZLİ(Sakarya),

HAFİF TİCARİ ARAÇ, KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM yolunda, hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.Kaza, gece saatlerinde TEM yolu Dilovası Kuzey Marmara yolu bağlantısı yol ayrımında meydana geldi. İstanbul istikametine giden Necat Süzen yönetimindeki 41 VR 746 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yolun sağ şeridinde ilerleyen Mustafa Türkay'ın kullandığı 16 K 7794 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen hafif ticari araçtaki 6 kişi sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkarırken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalede bulundu. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün kardeşi Fırat Süzen (20), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kaza nedeniyle TEM yolu İstanbul istikametinde 2 şerit trafiğe kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada kullanılamaz hale gelen hafif ticari aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kamyon sürücüsü Mustafa Türkay ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza yerinden görüntülerEkiplerin çalışmalarıDetay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/ DİLOVASI(Kocaeli),=================================

POMPALI TÜFEKLE SIRTINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Kayseri'de, Hacı Ahmet Çınar (31) kaldığı evde kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürüldü.Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Olgun Sokak'ta bulunan 3 katlı Merve Apartmanının giriş katında yaşandı. İşsiz olduğu öğrenilen Hacı Ahmet Çınar, kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle sırtından vuruldu. Olayın ardından eve gelen arkadaşları Çınar'ı kanlar içinde buldu. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Çınar'ın öldüğünü belirledi. Polis, olayın zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Çınar, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yeri-Olayın yaşandığı binadan görüntü-Cenazenin cenaze aracına konulması-Genel detay

HABER: Olcay DÜZGÜN, KAYSERİ

DENİZLİ'DE BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Adalet Parkı'ndan Yenişehir Mahallesi yönüne giden Çağrıhan Danışman (35) yönetimindeki 20 BV 894 plakalı otomobil, kavşakta, Bayramyeri- 1200 Evler seferini yapan Ayhan Işık Köse'nin kullandığı 20 BLD 59 plakalı belediye otobüsüyle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil savrulurken, belediye otobüsü yol kenarındaki direğe çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Ayhan Işık Köse, yolculardan Mustafa Demirkundak, Ahmet Çelik, Gamze Demirkundak, İsmail Kabakçı, Ömer Görkem Cankur, otomobilde ise Çağrıhan Danışman yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Servergazi Devlet ve Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Mustafa Demirkundak'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden detay görüntüler-Otobüsten detay-Otomobilden detay-Polislerden detay

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,======================================

ALANYA'DA DENİZDE HORTUM ÇIKTI

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.Alanya'ya bağlı İncekum Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde denizde hortum çıktı. Yaklaşık 4 kilometre açıkta çıkan hortum yaklaşık 15 dakika su yüzeyinde ilerledi. Okurcalar Mahallesi açıklarına kadar süren hortum kıyıya ulaşamadan kayboldu. Kıyıda bulunan turistler ve vatandaşlar ilgiyle izledikleri hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Hortumun görüntüsü

Haber-Kamera: Engin ANAK/ ALANYA(Antalya),==============================

DÜZCE'DE TÜL PERDE DOKUMA ATÖLYESİNDE YANGIN

Düzce'de bir tül perde dokuma atölyesinde yangın çıktı. Yangında atölyede bulunan makineler yanarken, atölyede büyük çapta hasar meydana geldi.Akşam saatlerinde, Beyköy Beldesi Değirmenbaşı Köyü'nde Osman Akyüz'e ait tül perde dokuma atölyesinde yangın çıktı. Tekstil ürünleriyle dolu atölyede alevler kısa sürede tüm dokuma makinelerini sardı. Atölyeden yükselen alevleri gören Akyüz'ün komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında atölyede bulunan makineler tamamen yanarken, atölyede ise büyük çapta hasar meydana geldi.Öte yandan, atölyede işçiler olduğu iddiası üzerine kısa süreli panik yaşandı. İtfaiye ekiplerinin atölyede yaptığı incelemede kimsenin olmadığı tespit edildi. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale görüntüsüAtölyeden görüntüDetaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,===========================

YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU Karabük'te, 2 gündür kendisinden haber alınamayan işçi emeklisi Ali Bayraktar (54), yakınları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.Yeşil Mahalle Kavşak Sokak'ta 4 katlı apartmanın son katında yalnız oturan işçi emeklisi Ali Bayraktar'dan 2 gündür haber alamayan yakınları dün akşam saatlerinde eve geldi. Eve giren yakınları, açık olan televizyonun karşısındaki kanepede Bayraktar'ı hareketsiz olarak buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri Bayraktar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemenin ardından 6 çocuk babası Ali Bayraktar'ın cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Polisin incelemeleri-Cenazenin apartmandan çıkartılması-Ali Bayraktar'ın resmiDosya adı: krbcenaze

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,========================================

TIR'A ÇARPAN TANKERİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI TEM yolunun Bolu geçişinde, TIR'a arkadan çarpan tankerin sürücüsü Mehmet Salih Karataş yaralandı.Kaza, dün saat 19.00 sıralarında TEM yolunun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mehmet Salih Karataş yönetimindeki 02 HK 972 plakalı tanker, Muhammed Ercan'ın kullandığı 06 BBC 55 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada ön kısmı hurdaya dönen tankerde sürücü Karataş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Karataş, İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Karataş'ın uzun yol şoförü arkadaşları, kazanın ardından bölgeye geldi. Polis ekipleri, Karataş'ın arkadaşlarına yaralının durumunun iyi olduğunu söyledi.Kaza nedeniyle TEM'in Ankara yönüne ulaşım bir süre 2 şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza yapan araçların görüntüsü-Tanker sürücüsünün arkadaşlarının araca bakması-Yoldan görüntüler-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,==================================

KARS'TA 'FUHUŞ' OPERASYONU: 41 GÖZALTI

Kars'ta, fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınlara ve aracılarına yönelik düzenlenen 'Son Durak Fuhuş Operasyonu-1' adlı operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.Kars Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınlara ve aracılarına yönelik çalışma başlattı. Yabancı uyruklu kadınların yurt dışından getirilerek, fuhuş yapılan 4 farklı eğlence mekanı ile otellere yönelik gece saatlerinde eş zamanlı 'Son Durak Fuhuş Operasyonu-1' operasyonu düzenledi. Operasyonda fuhşa aracılık eden 13 kişi ile fuhuş yaptıkları belirlenen 28 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülenlerin işlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Operasyondan genel ve detaylar-Gözaltına alınan kişilerden görüntüler

Haber: Bedir ALTUNOK/ KARS,==============================

KAMERADAKİ SİLAHLI MARKET SOYGUNCUSU YAKALANDI (2)TUTUKLANDI

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 27 Kasım Çarşamba günü, bir market zincirinin şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren ve dün Kepez beldesinde yakalanan Alican Avuç, Biga Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Zanlının adliyeden çıkarılarak polis aracına bindirilmesi

Haber: ÇANAKKALE, ======================

BURSA'DA, BALKONDA MAHSUR KALAN KADIN DANS ETTİ Bursa'da, kapısının zorlandığını iddia ederek balkona çıkan Makbule O. (47), otelin yanındaki bankanın balkonunda mahsur kaldı. Bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere el sallayıp, gülen ve dans eden Makbule O., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Makbule O.'nun alkollü olduğu öne sürüldü.Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bölgedeki otelde konaklayan ve alkollü olduğu öne sürülen Makbule O. odasının kapısının zorlandığını hissederek balkona çıktı. Panikleyen Makbule O., buradan da yandaki balkona atladı. Daha sonra otelin yanındaki bankanın balkonuna geçti. Burada mahsur kalan Makbule O.'yu görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.DANS EDİP, EL SALLADIBu sırada bölgeye gelen basın mensupları Makbule O.'yu görüntüleyince, kadın dans edip, el salladı. Gülerek dans etmeyi sürdüren Makbule O., kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sepetli araçla kurtarıldı. Makbule O., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kadından görüntüler-Kadının kurtarılması-Kadının dans etmesi-Polis ve itfaiye ekiplerinden detaylar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: İsmail SEYMEN/ BURSA,=======================================

İNTİHAR ETMEK İÇİN DİREĞE ÇIKTI, ATLAYAMAYINCA İLAÇ İÇTİ Gaziantep'te, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet K. (45), çıktığı telekom direğinden atlayamayınca ilaç içerek intihar etmeye kalkıştı. Mehmet K., psikolog tarafından ikna edilerek indirildi.Olay, akşam saatlerinde Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet K., telekom direğine çıkarak intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de hava yastığı açtı. Mehmet K.'yı ikna edemeyen polis, olay yerine psikolog çağırdı. Polis ekibi tarafından getirilen psikolog Mahmut Kayagan, Mehmet K.'yı ikna etmek için çaba sarf etti. Psikolog Kayagan'ın konuştuğu Mehmet K., ikna olmayarak yanında bulunan ilaçları içerek intihara kalkıştı. 3 saatin sonunda ikna olup itfaiye ekipleri tarafından indirilen Mehmet K., sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Mehmet K.'nın eşinden boşandığı ve 4 çocuğunun olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yeriİtfaiye ve ambulans ekipleriMehmet K.'nın aşağıya indirilmesiAmbulansa bindirilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,========================================

DEMİR KORKULUKLARA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI Muğla'nın Fethiye ilçesinde, DSİ kanalının demir korkuluklarına sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Kesikkapı Mahallesi 501 Sokak'ta, dün öğlen saatlerinde, DSİ kanalının demir korkuluklarına yavru köpeğin kafasının sıkıştığını görenler, hayvanı kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayan mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, demiri keserek kısa sürede, yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Köpeğin kurtarma çalışması görüntüleri

Haber-Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE(Muğla), ==============================

NARKOTİK EĞİTİM TIR'I OSMANİYE'DE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, madde kullanımı ve bağımlılıkla ilgili bilgilendirmek ve doğru zannedilen yanlışlara dikkat çekmek amacıyla oluşturulan Narkotik Eğitim TIR'ı Osmaniye'ye geldi.Alışveriş merkezi önünde konuşlanan ve 3 gün süreli kalacak olan TIR'ın modern eğitim salonundaki dokunmatik ekranlarda, uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. TIR'da görevli narkotik uzmanı polisler, uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularda bilgi almak için gelen öğrencilere ve vatandaşlara uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veriyor. Ayrıca ziyaretçilere, Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulama (UYUMA) projesi anlatılıp, akıllı telefonlara kurulacak olan "Uyuma" uygulaması ile sokakta tanık olunan uyuşturucu suçlarının polise kolaylıkla bildirebileceği aktarıldı. Narkotik Eğitim TIR'ını İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş da müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte ziyaret ederek bilgi aldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli eğitmen polis memuru Yücel Salatan, "Narkotik eğitim TIR'ımız 2015 yılından beri faaliyetlerimize devam ediyoruz. Osmaniye bizim 33'üncü durağımız oldu. 3 gün süreyle burada olacağız, iki gün AVM, bir gün de Okullar bölgesinde faaliyetlerimizde bulunacağız. Eğitim TIR'ımızın içerisinde 12 tane dokunmatik ekran ve 9 farklı uygulamamız var. Madde kullanımının zararlarını biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden her türlü zararlarını anlatmak için buradayız. Herhangi bir madde ismi vermeden, kişilerin madde kullandığında kalbine, beynine veya piskotik olarak etkilerle nelerle karşılaşacaklarını burada animasyonlarla, dokunmatik ekranlarla kendileri çok rahat bir şekilde görecekler. Önemli olan bir kereden çok şeyin olduğunu, benim çocuğum yapmaz dememenin önüne geçmek gerektiğini ve madde kullanımının bize çok yakın olduğunu, bununla ilgili gerçekleri öğrenmek adına tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Narkotik Eğitim TIR'ından genel detay-Eğitim TIR'ı ziyaretçileri-Ziyaretçilere Narkotik Polislerce bilgi verilmesi-Eğitim TIR'ı içerisi genel detay ve ziyaretçilerden detaylar-Uyuma uygulamasının ziyaretçilere anlatılması-Cep telefonu ekranından uyuma uygulaması görüntüsü-Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'un ziyareti-Eğitmen polis Memuru Yücel Salatan ile röportaj

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE,

