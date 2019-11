DHA YURT BÜLTENİ - 1

29.11.2019 08:58 | Son Güncelleme: 29.11.2019 08:58

Akçakale'de havanlı saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu (3)

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristlerce Tel Abyad'dan düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin (28) için bugün Balıkesir'de cenaze töreni düzenlenecek.

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinin Ayn İsa bölgesinden, önceki gün gece saatlerinde, PKK/YPG'li teröristlerce Akçakale'deki Tekçe Hudut Karakolu'na havan mermisi atıldı. Mermilerin karakola isabet etmesi sonucu 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, Akçakale Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.Bugün Balıkesir'e getirilecek olan Şehit Davut Armağan Keskin'in cenazesi, Zağnos Paşa Camii'nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Balıkesir Şehitliği'ne defnedilecek.

VALİ YAZICI'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIKonuyla ilgili yazılı açıklama yapan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, şunları keydetti: "Ülkemizin huzur ve güvenliğine kasteden bu hain saldırıları gerçekleştirenler er ya da geç hak ettiği cezayı alacaklar. Biz geçmişte olduğu gibi bugün de hep birlikte teröre karşı tek vücut ve tek ses olarak karşı duracağız. Milli birlik ve bütünlüğümüze yönelen bu ve benzer saldırılara güvenlik güçlerimizce bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en ağır şekilde karşılık verilmeye devam edilecektir. Kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ve onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla hatırlıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyor, hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz." Öte yandan, Balıkesir merkezdeki Gündoğan Mahallesi'ndeki şehidin anne ve babasının yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı. Çok sayıda vatandaş ise taziye için eve akın etti. Bir yıllık evli olan Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in Edirne'de adliyede memur olarak çalışan eşi Gülçin Keskin'e de acı haber verildi. Annesi Seher Zeybek ve üvey babası Gündami Zeybek ise acı haberi bir ziyaret için gittikleri İstanbul'da aldı. Fenalaşıp kalp spazmı geçiren anne Seher Zeybek, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Seher Zeybek'in, bugün Balıkesir'de şehit oğlunun cenaze törenine katılması bekleniyor. Balıkesir'de yaşayan şehidin dayısı Mustafa Elaldı ise, "Yeğenim bir hafta önce Balıkesir'e geldi. Bir haftalık izni vardı. Cuma günü gitti. Bir yıldır görüşmüyorduk. 'Dayım, napıyorsun, özledim sizi' dedi. Siz ne yapıyorsunuz dediğimizde, 'Elimiz tetikte bekliyoruz. Görevimizin başındayız' demişti. Sanki helalleşmek gibi oldu" dedi.

EDİNE'DEKİ EVİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDIŞanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'den atılan havan mermisinin, büs bölgesine isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in Edirne'deki evine Türk bayrakları asıldı.Keskin'in görev nedeniyle Şanlıurfa'ya gitmesinin ardından eşi Gülçin Keskin'in yalnız yaşamaya başladığı Talatpaşa Caddesi üzerindeki Adliye Lojmanları'ndaki evi, acı haberle birlikte dolup taştı. Önünde bir ambulansın hazır beklediği eve ilk taziye ziyaretini Edirne Valisi Ekrem Canalp, doktor eşi Ayten Canalp ile gerçekleştirdi. Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan ile çok sayıda asker de şehidin evine gelerek, acılı eş Gülçin Keskin'e başsağlığı diledi. Şehit Davut Armağan Keskin memleketi Balıkesir'de toprağa verilecek.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, NEVŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde hudut karakoluna yapılan havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Şevket Tekin (23) memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.PKK/YPG'li teröristlerin havan saldırısında şehit olan Tank Uzman Çavuş Şevket Tekin'in cenazesi askeri uçak ile memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesine getirildi. Şehit Tekin için Avanos Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, ilçe belediye başkanları, şehidin babası Mehmet Şener Tekin, annesi Gülay Tekin, eşi Tuğba Tekin ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede şehidin ailesi gözyaşı döktü. İl Müftüsü Yakup Öztürk'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Tekin'in cenazesi, Avanos ilçe mezarlığında toprağa verildi.

ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ'de Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne düşen yıldırım sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın Ankara'daki ailesine acı haber verildi.Hakkari ile Çukurca arasında bulunan Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın acı haberi, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Pınarbaşı Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan şehidin babası Arif ve annesi Kezban Duymaz, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ailesinin oturduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, Sincan Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu.Şehidin ailesi, acı haberi aldıktan sonra memleketleri Yozgat'a gitti. Şehidin eşi Hatice Duymaz'ın Tokat'ın Zile ilçesinde öğretmen olarak görev yaptığı ve 1 yaşında Zeynep isminde çocukları olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin, bugün öğle namazı sonrası Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde toprağa verileceği belirtildi.

Bartın'a şehit ateşi düştü (2)ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Hakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan 2 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın naaşı askeri uçakla Zonguldak Havalimanı'na getirildi.Şehit Yılmaz'ın cenazesini Bartın Valisi Sinan Güner, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşkun, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ailesi ve vatandaşlar karşıladı. Şehit Furkan Yılmaz'ın cenazesi, okunan duaların ardından konvoy eşliğinde Bartın'a götürüldü. Şehit Yılmaz'ın cenazesi cuma namazının ardından Bartın'a bağlı Büyükkızılkum Köyü'nde toprağa verilecek.

ADANA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

KUZEY Irak'ta Hakurk bölgesinde yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un (24) acı haberi, Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Olay, Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak Hakurk'ta başlatılan operasyon bölgesinde meydana geldi. Bölgede yağmur etkili olurken, yıldırım isabet etmesi sonucu 2 yaralandı, Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk şehit oldu. Şehit Çabuk'un acı haberi, Kozan'a bağlı Ağlıboğaz Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Göreve 2018'de başladığı ve bekar olduğu öğrenilen şehit Çabuk'un acı haberini evinde alan anne Feriha Çabuk, gözyaşı döktü. Şehit annesi Çabuk'u, yakınları ve komşuları teskin etti.

ACI HABERİ AYAKKABI BOYARKEN ALDIKozan'da yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan baba Ünlen Çabuk da oğlunun acı haberini ayakkabı boyarken aldı. Şehadet haberiyle gözyaşı döken baba Çabuk, bulunduğu bölgeye yakın eczaneye alınarak, sakinleştirilmeye çalışıldı. Şehit Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un evine, Türk bayrakları asılırken, belediye ekipleri de taziye çadırı kurdu.

ŞOFÖR İLE 12 LİSELİNİN BULUNDUĞU MİNİBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, içerisinde 12 lise öğrencisinin bulunduğu servis minibüsü hareket halindeyken alev aldı. Öğrenciler ve şoför son anda araçtan çıkarak yangından yara almadan kurtuldu.Yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ketenciler köyünde meydana geldi. İlçedeki çeşitli okullarda eğitim gören öğrencileri oturdukları köylerine götüren Ramazan Yener yönetimindeki 67 AAS 936 plakalı öğrenci servisinin motor kısmı henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Minibüsü durduran Ramazan Yener, öğrencilerle birlikte aracı terk etti. Kısa süre içinde minibüs alev topuna döndü. Bu sırada alevler içinde yokuş aşağı kayan servis aracı, ağaca çarparak durabildi.İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği öğrenci servisindeki yangın kısa sürede söndürüldü. Öğrenciler, başka bir öğrenci servisiyle evlerine gönderildi. Minibüs kullanılmaz hale gelirken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

İŞ MAKİNESİ DOĞAL GAZ BORUSUNU PATLATTI, ALEVLER KORKUTTU

BURSA'da, sokakta çalıştırılan iş makinesinin doğal gaz borusunu patlatmasıyla oluşan alevler korku ve paniğe yol açtı. Ekipler, alevleri kontrol altına aldı.Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta çevre düzenlemesi için kazı çalışması yapan iş makinesi doğal gaz borusunu deldi. Borunun delinmesiyle birlikte dışarıya sızan gaz alev aldı. Alevlerin büyümesiyle sokakta bulunanlar büyük korku yaşadı. Çevredeki vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ve Bursagaz ekipleri, yangına müdahale ederek yarım saatlik çalışmayla alevleri kontrol altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÖNER YEDİKTEN SONRA RAHATSIZLANAN 5 ÖĞRENCİ TEDAVİYE ALINDI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 5 öğrenci, okul dışından yedikleri dönerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Şehit Ayhan Bozpınar Lisesi'nde 9'uncu sınıfta eğitim gören Aynur U., Eylül K., Dicle I., Zeynep T. ve Nadire İ., iddiaya göre okul dışındaki bir dönerciden yemek söyledi. Gelen döneri okulun yanında bulunan parkta yedikten bir süre sonra öğrenciler, mide ağrısı ve kusma şikayetiyle aradıkları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye kaldırılan öğrencilere serum takıldı. Öğrencilerin, yedikleri dönerden dolayı gıda zehirlenmesi yaşadıkları öğrenildi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Devlet Hastanesi'ne gelerek öğrenciler hakkında bilgi aldı. Sağlık durumları iyi olan ve ayakta tedavi gören öğrencilerin zehirlenmesiyle ilgili araştırma yapılacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

CHP ESKİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI ÖLÜ BULUNDU

ANTALYA'da, eski CHP Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren D. (30), aracının yanında ölü bulundu.Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Döşemealtı'da meydana geldi. Muratpaşa ilçesinde tespih dükkanı bulunan ve takı tamiratı yapan Eren D., hafif ticari araçla Döşemealtı- Korkuteli yolundaki ormanlık alana geldi. Eren D., iddiaya göre, burada arkadaşlarına cep telefonundan intihar edeceğini belirten mesajlar attı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Eren D.'nin aracının yanında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Eren D.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eren D.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Eski CHP Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı olan Eren D.'nin aracı da incelenmek üzere polis otoparkına götürüldü.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

KONYA'da, yolun karşına geçmek isteyen yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Kaza, dün saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Emir Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Tuğba K. (40) yönetimindeki 42 ABB 530 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen kimliği henüz öğrenilemeyen yaşlı kadına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki bir hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Tuğba K. ise polis tarafından gözaltına alındı.Soruşturma sürüyor.

AMCAOĞULLARININ 500 LİRALIK KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 YARALI

BURSA'da amcaoğulları arasında çıkan borç-alacak kavgası kanlı bitti. 500 lira yüzünden çıkan kavgada Kadir Ç. amcaoğlu Erol Ç.'ye kurşun yağdırarak yaraladı.Olay, Osmangazi ilçesi Altıparmak caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, amcaoğulları Kadir Ç. (40) ve Erol Ç. (38) arasında daha önceden alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kadir Ç. borcunu istemek için otomobiliyle Erol Ç.'nin bulunduğu barlar sokağına yanına geldi. İkilinin konuşması sırasında aralarında yeniden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Kadir Ç., belinden çıkardığı tabanca ile Erol Ç. (38)'ye 3 el ateş etti. Açılan ateş sonrası Erol. Ç., kasık bölgesinden vurularak kanlar içinde yere yığılırken, Kadir Ç. ise otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve seğlık sevk edildi. POlis ekipleri çevre de güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Erol Ç., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Erol Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Kadir Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

YÜZÜ ASİTLE YAKILAN BERFİN'DEN MÜTALAA TEPKİSİ: BENİM YERİMDE KIZINIZ OLSAYDI

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'in (23) asit türü sıvı atması sonucu yüzünün bir bölümünü yanan, sağ gözünü kaybeden ve geçirdiği ameliyat sonucu göz kapakları ile dudağı yeniden yapılan Berfin Özek (20), sanığın 'öldürme kastının olmadığı'na dair hazırlanan mütalaaya tepki gösterdi. Özek, "Bir sonraki mahkemede 'benim yerimde sizin kızınız olsaydı' diyeceğim" dedi.İskenderun'un Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak'ta, dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından yolu kesildi. Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri sıvı atıp, kaçtı. Berfin, çağırılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum'da tedaviye alınan Özek, sağ gözünü kaybetti, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı.

'ÖLDÜRME KASTI'NI KALDIRIP, 'KASTEN YARALAMA' TALEP EDİLDİSaldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik hakkında, yargılandığı İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, iddianameyi 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla hazırlayan savcı, 2 gün önceki duruşmada yeni mütalaasında 'öldürme kastının' olmadığına dair hukuki değerlendirme yaptı. Çeltik'in 'kasten yaralama' suçundan ceza alması talep edildi.

'2- 3 YIL CEZA ALIR DİYORLAR, BAŞIMDAN AŞAĞI KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ'Duruşmaya ilk kez katılan Berfin Özek, "Bir sonraki mahkemede söyleyeceğim, 'benim yerimde sizin kızınız olsaydı' diyeceğim. Benim bir gözüm görmüyor. Yüzüm bu halde ne kadar iyileşeceğim bilmiyorum. 'Belki tahliye, belki de 2-3 yıl ceza alır' deniliyor. Bunu duyunca gerçekten başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Benim çektiğimin bir katını çekse bile içim soğumaz ama keşke öyle bir şey olsa. Bizim çektiğimiz acıları çekemez. Müebbet alsa bile gerçekten benim içim soğumaz. Çünkü bizim çektiğimiz acılar o kadar kolay acılar değil. İstiyorum ki müebbet alsın. Annemin babamın, ağabeyimin gözyaşları, gerçekten çok zor günler yaşadık" dedi.

'KAMERAYA GÜLÜMSEDİ, BAĞIRACAKTIM AMA GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIM'Mahkeme çıkışında SİGBİS sisteminden bağlanan sanık Casim Ozan Çeltik'e baktığında kameraya yaklaşıp, kapıyı açıp gülümsediğini anlatan Özek, şunları söyledi: "Bence kadına gerçekten değer verilmiyor. Eğer kadınlara değer verilseydi suçluların aldığı cezalar bu kadar düşük olmazdı. 'Ben pişman değilim' demiş. Bir de ben çıkış anında kalktım, son kez baktığımda kameraya yaklaşıp, kapıyı açıp gülümsedi. O an elim ayağım boşaldı. Yere çöküp, ağlayıp bağırıp çağıracaktım ama yapmadım. Dik durmak zorundayım, yenildiğimi göstermemek zorundayım. İnşallah bizim çektiğimiz acıları kendisi de çeker. Allahtan tek isteğim bu. Diğer mahkemede bunları söyleyeceğim. İçimin hiç rahat olmadığını söylemek istiyorum. Bir sonraki mahkemede karşısına çıkıp, saçlarımı kaldırıp beni net bir şekilde görmesini sağlayacağım. Ben saçlarımı neden böyle kahküllü kestirdim? Bir gözüm fazla belli olmasın diye. Fazla dikkat çekmeyeyim, yolda yürürken insanlar bana bakmasın diye. Şu an karşımda olsa 'Yaptığını beğendin mi?' diye sorarım. O kadar şey var ki dilime gelmiyor, öyle söyleyeyim."

Kadını sokak ortasında tekme- tokat dövdü (3)ADLİYEYE SEVK EDİLEN KOCA: ÇOK PİŞMANIM

Gaziantep'te, eşi Büşra Ç.'yi (24) sokak ortasında, kız çocuğunun gözleri önünde tekme tokat döven Emrah Ç., (32) adliyeye sevk edildi. Emrah Ç., eşi ile ailevi nedenlerle kavga ettiğini, çok pişman olduğunu söyledi.8 Şubat Mahallesi'nde 15 Kasım'da meydana gelen olayda, Emrah Ç. evde tartıştığı, ardından sokağa çıkan 8 yıllık eşi 3 çocuk annesi Büşra Ç.'yi oturduğu kaldırımda, küçük kızlarının gözü önünde tekme tokat dövdü. Şiddet mağduru Büşra Ç. olayın ardında ailesinin yaşadığı İstanbul'a gitti. Polise şikayette bulunmadı. Sokak ortasında kadına şiddetin bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, dün Emrah Ç.'yi evinde, gözaltına aldı. Emrah Ç., emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Emrah Ç., adliye önünde kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Pişman mısın?" sorusuna, "Ailevi nedenlerden dolayı kavga ettik, çok pişmanım" diye yanıt verdi.

APSELİ DİŞİ ÇEKİP ÖLÜME NEDEN OLDUĞU İDDİA EDİLEN SAHTE DİŞÇİ TUTUKLANDI

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dişlerini çektirdikten sonra oluşan apse nedeniyle fenalaşıp, yaşamını yitiren Durmuş Ay'a (39) operasyonu yaptığı iddia edilen 'seyyar dişçi' olarak tanına sahte dişçi Hüseyin Arslan yakalandı. Savcılıktaki ifadesinde Durmuş Ay'ın yalnızca 1 dişini çektiğini söyleyen Arslan, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan mahkemece tutuklandı.Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan Durmuş Ay, 25 Kasım akşamı halsizlik ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye götürüldü. 15 günde birkaç dişini çektirdiği tespit edilen Durmuş Ay'ın diş çekimi sonrası diş apsesi oluştuğu ve boyundan aşağı yayılmaya başlayan enfeksiyon sonrasında şoka girdiği belirlendi. Serik Devlet Hastanesi'nde müdahalesi yapılan Ay, solunum sıkıntısı nedeniyle cihaza bağlanırken, doktorlar tarafından da kalp masajı yapıldı. Durmuş Ay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

YAKALANIP, TUTUKLANDIDurmuş Ay'ın eski eşi ve 3 çocuğunun annesi Müjgan Korkmaz, olayla ilgili Serik Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, Ay'ın apseli olan 5 dişinin 'seyyar dişçi' olarak bilinen Hüseyin Arslan tarafından çekildiğini iddia ederek, şikayetçi oldu. Serik Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında polis ekipleri Arslan'ın yerini tespit etti. Dün düzenlenen operasyonla Hüseyin Arslan gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arslan, savcılık sorgusundan sonra tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Hüseyin Arslan, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.Polis, Hüseyin Arslan'ın adliyeye getirilişi sırasında, basın mensuplarının görüntü almaması için özel araçla adliye binasının bodrum katından giriş yaptı ve şüpheli de buradan binaya alındı.

BABASINDAN KALMA KERPETENLE DİŞİ ÇEKMİŞHüseyin Arslan, ifadesinde, yaklaşık 20 yıldır Serik'te oturduğunu, ilkokul mezunu olduğunu ve babası Nahsen Arslan'ın yıllardır diş çekimi işleri yaptığını, bu işi de babasından öğrenip, sürdürdüğünü söyledi. Durmuş Ay'ı yaklaşık 15 yıldır tanıdığını ve ailecek görüştüklerini anlatan Hüseyin Arslan, Durmuş Ay'ın kendisini telefon ile aradığını ve dişini çekmesini istediğini, bunun üzerine Ay'ın iş yerine gittiğini, diş çekmekte kullanılan babasından kalma diş çekme kerpeteni ve eczaneden aldığı lokal sprey uyuşturucuyu da yanında götürdüğünü aktardı. Spreyi sıktıktan sonra 5 dakika beklediğini, daha sonra getirdiği kerpetenle Durmuş Ay'ın sadece sol alttaki sallanan azı dişini çok uğraşmadan çektiğini kaydeden Hüseyin Arslan, diş çekiminden sonra Durmuş Ay'ın ağzından kan gelince tuzlu su ile gargara yaptırdığını, kan durduktan sonra da kendisine hastaneye giderek ağrı kesici ve antibiyotik almasını söylediğini belirtti. Arslan, diş çekimi sırasında sadece ikisinin olduğunu, olayı başka kimsenin görmediğini aktardı.

5 DİŞ DEĞİL, 1 DİŞ ÇEKTİĞİNİ SÖYLEDİ24 Kasım Pazar günü Durmuş Ay'ın çocuklarından birinin kendisini aradığını, babasının rahatsızlandığını ve kendisine 'hastaneye götürelim' dediğini söyleyen Hüseyin Arslan, kendisinin ilçe dışında olduğu için gelemeyeceğini ve hastaneye gitmelerini söylediğini ifade etti. 25 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinde bu kez Durmuş Ay'ın kendisini aradığını, rahatsızlandığını ve kendisini hastaneye götürmesini istediğini, yanında bir akrabasıyla gelerek hastaneye götürdüklerini ve müdahale edildiğini anlatan Arslan, o sırada eşi ve çocuklarının kendisine 'Senin yüzünden öldü, sebebi sensin' diyerek tepki gösterdikleri söyledi. Sonra hastaneden ayrıldığını, ertesi sabah da Durmuş Ay'ın öldüğünü öğrendiğini aktaran Hüseyin Arslan, kendisinin 5 diş değil sadece 1 diş çektiğini, dişi çekmeden önce kerpeteni dezenfekte ettiğini, Durmuş Ay'dan para almadığını ve suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

MERSİN'DE YIKILAN İMAM HATİP LİSESİNİN YAPILMAMASINA TEPKİ

MERSİN'de 2017 yılında yeniden yapılmak üzere yıkımı gerçekleşen 500 öğrencili Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin aradan geçen 2 yıla rağmen tamamlanmaması, velilerin tepkisine neden oldu.1968 yılında eğitim ve öğretim hayatına başlayan Akdeniz ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2017 yılında valilik, MHP'li Büyükşehir Belediyesi ve milli eğitim müdürlüğü arasında imzalanan protokolün ardından yıkıldı. Okul, 1 Aralık 2018'de tamamlanmak koşuluyla 24 milyon 722 bin TL bedelle ihale edildi. İhale şartı ve imzalanan protokolde, yıkılan alanda 34 derslik okul, 100 yataklı 30 odalı yurt, 500 kişilik konferans salonu, 500 kişilik cami, 90 kişilik kantin, 50 araçlık otopark, kapalı spor salonu ve spor sahaları yapılıp, 30 yıllığına Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilmesi yer aldı. İhaleyi alan firma, 2 milyon 942 bin 555 TL ödenek ile işin yüzde 15'ini bitirdi. Ancak projeyi üstlenen Büyükşehir Belediyesi, 15 Mayıs 2019 tarihli yazısı ile ülkede yaşanan ekonomik gelişmeleri öne sürerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne projeye devam edemeyeceğini bildirdi. Belediye, inşaat çalışmalarının İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından üstlenilmesi için yeni bir protokol imzalanmasını talep etti.Süreç ise en fazla öğrencileri mağdur etti. Yıkılan okulda eğitim gören 500 öğrenci, 3 Ocak ve Sağlık Lisesi'ne dağıtıldı. Yatılı öğrenciler ise 5 kilometrelik uzaktaki pansiyonda kalıyor.

'BELEDİYE YÖNETİMİ CHP'YE GEÇTİ, İNŞAAT DURDU'Veliler, dün Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelerek, inşaatın bitirilmemesine tepki gösterdi. Veliler adına konuşan Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Nabi Koca, okulun 2018 yılında 'proje okul' ilan edildiğini söyledi. 2 yıldır süren inşaatın durduğunu, öğrencilerin mağduriyet yaşadığını belirten Koca, "Bizler okul aile birliği olarak başvurduğumuz tüm mercilerden okulumuz inşaatı yapımının devam etmesi için olumlu bir yanıt alamadık. Şu an itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer'in, 'Ben okulu yapmayacağım, okulun inşaatını milli eğitime devretmek istiyorum' dediğini, bu isteğini de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı ile bildirdiğini biliyoruz. Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği olarak soruyoruz; Belediyemizin geliri aylık 30 milyon TL iken okul inşaatımızı neden yapmak istemiyorsunuz? Önceki belediye yönetiminin aldığı kararı devam ettirmek zorundasınız. Bizler okulumuzun sorununa bir an çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ ÇATI KATINDA EĞİTİM GÖRÜYOR'Veli Suat Akşam da "Çocuklarımız okulun çatı katında eğitim alıyor. Biz okulumuzun bir an önce bitirilmesi ve teslim edilmesini istiyoruz. Bu okula sahip çıkın lütfen" diye konuştu.

KAÇAK İSTİNAT DUVARININ YIKIMINI ENGELLEYEMEDİLER MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yıkım kararı verilen kaçak istinat duvarı, bölge halkından bir grubun engelleme çalışmalarına rağmen iş makinesiyle yıkıldı.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fethiye Beleyesi Zabıta Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, dün öğle saatlerinde Gökçeovacık Mahallesi'ne geldi. Ali Akman ve Selda Akman çiftinin arazisinde bulunan tarladaki toprak kaymasının engellenmesi için yapılan kaçak istinat duvarını yıkmak için harekete geçildi. Yıkımı engellemek isteyen, bu amaçla iş makinesini bölgeye sokmak istemeyen mahalle halkından 30 kişi, ekiplerin önüne geçti. Jandarma ekiplerinin ikna çabalarının ardından yolu açan grup, iş makinesinin bölgeye girişine izin verdi. Bölge halkı, Muğla İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması için başvuru yaptıklarını, sonucunun beklenmesini istedi. Yaklaşık 3 saat süren bekleyişe rağmen herhangi bir karar gelmeyince daha fazla beklemeyen ekipler tekrar harekete geçti. Bu sırada iş makinesinin önüne atlayan Selda Akman, bir süre direndi. Akman'ın zabıta ekipleri tarafından iş makinesinin önünden alınmasının ardından kaçak istinat duvarı yıkıldı. Ekipler önceki gün de yıkım için bölgeye gitmiş ancak arazi sahiplerinin Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile yaptıkları görüşme sonrası yapıların yıkımı 2 ay ek süre verilerek ertelenmişti. Erteleme kararının hangi gerekçeyle bozulduğu hakkında bilgi verilmedi.

ALBAYRAK: TÜRKİYE HEDEFLERİNE ADIM ADIM İLERLİYOR

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi'nin ardından AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Ziyarette konuşan Bakan Albayrak, Türkiye'nin hedeflerine adım adım ilerlediğini belirterek, "Türkiye çok tarihi dönemlerden geçiyor daha da iyi bir noktaya gidiyor. Her geçen gün üzerine koyarak çok daha iyi bir yere gidecek. Kolay değil Türkiye, 6 yıldır bir fiil savaşta; çok yoğun bir mücadele veriyor ve her birinden güçlenerek çıktı. Daha geçtiğimiz ay Barış Pınarı operasyonu üzerinde çok tarihi, tüm dünyada ses getiren bir sürecin içinden alnının akı ile çok önemli kazanımlarla çıkan büyük ve güçlü Türkiye, hedeflerine adım adım ilerliyor. Ülkemiz için memleketimiz ve Trabzon'umuz için bu süreçler inşallah çok daha güzel olacak" dedi.Ziyaretin ardından Bakan Albayrak, Rize'ye geçti.

RİZE'DE İŞ ADAMLARI İLE BULUŞTUHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Rize Ticaret Borsası'nda işadamları ile düzenlenen toplantıda konuştu. Türkiye'nin ekonomik yönden iyi bir grafik gösterdiğini anlatan Albayrak, "Devreye aldığımız ekonomik planlar ve toplumun tüm kesimlerine sunulan paketlerle bu sürecin etkilerini gidermeye başladık. Önümüzdeki her ay inşallah daha iyi olacak. Faizler, enflasyon, tüm alanlar iyi olacak. Tüm makroekonomik göstergelerde bir yıl öncesinden çok daha iyi bir noktaya geldik. Türkiye kimseden bir kuruş almadı. Enflasyonda yüzde 25 seviyelerinden yüzde 8.5 seviyelerine indik. Kasım-Aralık yıl sonu hedefimizde 12'nin altında yılı kapatacağız" dedi.

'YILI POZİTİF ŞEKİLDE KAPATACAĞIZ'Son bir yıldır Türkiye'de ihracatın arttığı, ithalatın azaldığı ve cari dengelenme açısında çok önemli bir başarı ortaya koyduklarını söyleyen Bakan Albayrak, şöyle konuştu: "Kimseye muhtaç olmadan, tamamen finansal piyasaların sınırları içerisinde başarılı olduk. Sürecin zor olduğunu bildik ama Allah'ın izniyle altından kalkacağımıza şüphemiz olmadı. Yılı inşallah pozitif bir şekilde kapatacağız. Tüm iyileştirmelerle birlikte eylül-ekim-kasım aylarında son çeyrekte yüzde 4-5 büyümeleri göreceğiz. Son çeyrek büyümesinde Türkiye'nin doğal büyümesiyle yılı inşallah kapatıp, 2020'de daha da üzerine koyarak çok güçlü bir yılı hep birlikte yaşayacağız. Biz doğru olanı yapmakla mükellefiz. Bunları yaptıkça netice geliyor."

'HEDEFLER İÇİN HIZLI ÇALIŞACAĞIZ'Bir ay önce Barış Pınarı Harekatı olduğunu anlatan Bakan Albayrak, "Bir yıl önce bir twitle ne kadar hassas bir ekonomik altyapı vardı, bugün bir tweet değil, tehditlere karşı duran bir temelimiz var. Bu adımlar geldikçe Türkiye ile ilgili beklentilerini revize etmeye başladılar. Türkiye Barış Pınarı operasyonu yapıyor, içimizdeki bazıları bu operasyonun beka meselesi olduğunu bilmiyor. Tüm bu süreçlerde Türkiye'nin maruz kaldığı bu süreçte vatandaşlarımız da gördü ki, Türkiye her geçen gün daha iyiye gidiyor. Daha fazla enerji kaybetmeden yolumuza bakacağız. Bu güncellemeleri yaparken tartışmaların art niyetli gündemi işgal etmesine izin vermeyelim. Önümüzdeki yıl için ortaya koyduğumuz büyüme hedeflerinde Allah'ın izniyle hayata geçireceğiz. İnşallah yüzde 5'i başaracağız. Üretim, ihracat ve istihdam öncelikli yatırımları desteklemeyi daha fazla yapacağız. Tüm hedefler için hızlı bir şekilde çalışacağız" diye konuştu.

KURTULMUŞ: YENİ PARTİDEN HİÇ BİRŞEY OLMAZ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kurtulmuş, "Şimdi bize gazetelerde televizyonlarda falan AK Parti'den ayrılan falancalar ya da filancalar parti kurarlarsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Onların ne yapacağı değil önemli olan bizim ne yapacağımızdır. Biz işin gereğini yerine getirirsek yani hem söylemimizde çok güçlü bir söylemle bütün Türkiye'yi kuşatan, demokrat reformcu bir dille, milli ve yerli hassasiyetlerimizi daha da kuvvetlendirerek yolumuza devam edersek, tabi caiz söylemle cıvatalarımızı şöyle biraz sıkıştırırsak, çok daha kuvvetli bir şekilde söylemimizi toplumun içerisinde icra edersek zaten kimsenin söz söylemeye hakkı kalmaz" dedi.

'TEŞKİLATI KUVVETLİ GÜÇLÜ HALE GETİRECEĞİZ'Teşkilatlardaki kongre süreciyle ilgili de konuşan Numan Kurtulmuş, "İkincisi eylem meselesidir. Eylem dolayısıyla da şimdi işte kongre süreçlerimiz başlıyor. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız vesaire diyoruz, Ömerleri bulacağız diyoruz, Haticeleri bulacağız diyoruz, Musab'ları bulacağız diyoruz. Bunları söylüyoruz da teşkilatlarımızda yeni dönemde bu tür arkadaşlarımızı nasıl teşkilatlarımızı kuvvetlendirdik bunlara bakacak. Bunlar sözleriyle, işleriyle de bizlere uyuyor mu diye bize not verecek. Onun için sizlerden istirhamımız bu kongre süreçlerinde, Allah rızası için bu milletin siyasi mücadelesini daha güçlü bir şekilde devam etmesi için lütfen parti teşkilatlarımızın kuvvetlenmesi için herkes elinden gelen gücü yapsın. Zaten güçlü, şu kadar oy alıyoruz, eyvallah. Önümüzdeki dönem icraatlarının daha da zorlaşacağını düşünürsek daha güçlü bir şekilde yol almak için bu çalışmalarımızı ilimizde, ilçe teşkilatlarımızda, gençlik teşkilatlarımızda ve kadın kollarımızda daha kuvvetli güçlü hale getireceğiz" diye konuştu.

'SAĞDAN SOLDAN GELECEK YARDIMLARLA TÜRKİYE'Yİ AYAKTA TUTAMAYIZ'AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Milletvekilleri ve belediye başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Kurtulmuş, ülke olarak üzerlerine düşen sorumluluğun ülkeyi daha ileriye götürmek olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "İster devlet yönetiminde olanlar olsun, ister yerel yöneticiler olarak belediye başkanlarımız olsun, ister sivil toplum kuruluşları olarak sizler olun hep beraber aynı noktaya doğru, aynı hedefe doğru ilerlemek durumundayız. Türkiye'nin her alanda büyük atılımlar içerisinde olduğu bir dönemdeyiz. Aynı zamanda her alanda da büyük meydan okumalarla karşı karşıyayız. Onun için bu üç alanın devlet yönetiminin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşların bir araya gelerek bunların içerisine iş dünyasını, üniversitelerimizi ve kültür dünyamızı da katabiliriz. Bütün bu alanlarda hep beraber ortak hedeflere yürüme mecburiyetimiz var. Bizim iddiayla söylediğimiz; Türkiye'nin güçlü ve büyük bir ülke olması mecburiyetidir. Böyle bir sorumluluk, böyle bir ödev hepimizin ödevidir. Hep beraber bu uğurda çalışmak, bu uğurda çaba gösterme mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sınamalar ve Allah bilir bundan sonra karşı karşıya kalacağımız sınamalar çok daha güçlü bir Türkiye olmamızı mecburi kılmaktadır. Bu ülkede, bu coğrafyada zayıf ayaklarınız yere sağlam basmayan oradan buradan gelecek rüzgara göre yön alan bir ülke olması da imkan tanımadığını ifade etmek isterim. Ayrıca birincisi Türkiye ekonomik olarak güçlük olmak mecburiyetindedir. Türkçemizin çok güzel bir lafı var; 'elden gelen öğün olmaz, o da her vakit bulunmaz' biz başkalarının bize yapacağı yardımlarla geçmiş dönemlerde geçmiş o yıllar içerisinde yaşadığımız gibi sağdan soldan gelecek olan yardımlarla Türkiye'yi ayakta tutamayız. ya da Türkiye'nin bir takım başka mahfiller tarafından çizilen, bir takım kalkınma rotalarında ilerlemesiyle Türkiye'yi güçlü ve büyük bir ülke haline getiremeyiz. Dolayısıyla Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü olması lazım. Bunun için de özellikle Allah'a çok şükür son yıllarda ekonomi alanında karşılaştığımız saldırılara rağmen bir derlenme toparlanma süreci içerisine girdik. Türkiye ekonomisini güçlendirecek adımlara atmakta olduğumuza hep beraber şahit oluyoruz, takip ediyoruz."

EV İLE ARACINDA ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

BURSA'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 20 bin uyuşturucu hap, 2,5 kilo esrar ile çok sayıda silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları İ.D.'nin merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Operasyonda şüphelinin ev ve aracında arama yapan jandarma ekipleri 20 bin uyuşturucu hap, 2,5 kilogram esrar, 11 adet tabanca, 1 adet makinalı tabanca, 212 adet tabanca fişeği, 2 adet hassas terazi, 4 adet av tüfeği, 7 adet uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu ve silah ticaretinden elde edildiği öğrenilen 16 bin lira ile 296 dolar ele geçirildi.Gözaltına alınan İ.D., Osmangazi Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BOLU'DA 15 EVE GİREN HIRSIZ OPERASYONLA YAKALANDI

BOLU'da, 15 evden çok sayıda elektronik eşya ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan S.Y. (33) adliyeye sevk edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 yıldan bu yana Sağlık, Aşağısoku, Dodurga ve Sarıcalar mahallelerinde 15 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen S.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Evde arama yapan polis ekipleri çok sayıda LCD televizyon, laptop, bilgisayar, uydu alıcısı, kamera, cep telefonu, saat, bisiklet, DVD oynatıcı ve ziynet eşyası ile karşılaştı. Evini adeta elektronik eşya mağazasına çeviren hırsız gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.S.Y.'nin hırsızlık suçlarını uyuşturucu madde etkisindeyken gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca uyuşturucu madde kullanımı ve hırsızlık gibi suçlardan 6 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.Şüphelinin evinde bulunan elektronik eşyalardan bazıları da Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sahiplerine teslim edildi.

İŞ İNSANINI İSTANBUL'DAN BOLU'YA KADAR TAKİP EDİP, 98 BİN EURO ÇALDILAR

İSTANBUL'dan şoförüyle birlikte kiraladığı lüks araçla Kayseri'ye giden iş insanını takip edip, Bolu'da verdiği molada araçtan 98 bin euro çaldığı iddia edilen 4 kişiden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Önceki gün meydana gelen olayda, iş insanı M.Ö. kiraladığı lüks araç ve şoför Turgay Derin ile birlikte bir iş görüşmesi için İstanbul'dan Kayseri'ye gitmek üzere yola çıktı. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Elmalık mevkiinde bulunan bir alışveriş merkezinde mola veren M.Ö., bir süre sonra aracına döndüğünde içerisinde 98 bin euro bulunan çantanın yerinde olmadığını fark etti. Durum Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

ŞOFÖR VE KİRALAMA FİRMASI DA İŞİN İÇİNDEÇevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Görüntülerde siyah renkli bir araçtan inen bir kişinin kumandayla lüks aracın bagajını açarak, içinde para olan çantayı aldıktan sonra uzaklaştığını ve bagajı kumandayla kilitlediği görüldü. Ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

İSTANBUL'DA YAKALANDILARHırsızlık olayının İstanbul merkezli bir suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma sonucu şüphelileri İstanbul'da yakaladı. Ancak para bulunamadı. Şüphelilerden şoför Turgay Derin ve onunla bağlantılı olduğu düşünülen Recep Nurkan, Nevzat Nurkan ve araç kiralama firmasının sahibi E.A. Bolu'ya getirildi.

İSTANBUL'DAN BOLU'YA KADAR TAKİP ETMİŞLERŞüphelilerin M.Ö.'yü İstanbul'dan itibaren takip ettikleri ve Bolu'da mola verdiği sırada hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli, Bolu Adliyesi'nde cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Turgay Derin, Recep Nurkan ve Nevzat Nurkan tutuklandı. Araç kiralama firmasının sahibi E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DİLENCİNİN HESABINDAN YAKLAŞIK 200 BİN LİRA ÇIKTI

VAN'ın İpekyolu ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yakalanan G.B isimli dilencinin üzerinde 2 bin 35 lira, 200 dolar, kendisine ait hesapta 196 bin lira olduğunu gösteren hesap cüzdanı ve 14 bin 721 lira altın mevduatı hesap cüzdanı bulundu.İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü dilencilere yönelik operasyon düzenledi. İlçede denetim yapan ekipler, Ali Paşa Mahallesi İskele Caddesi'nde iki kadın dilenciyi yakaladı. Dilencilerden G.B'nin üst aramasında, 2 bin 35 lira, 200 dolar, kendisine ait hesapta 196 bin lira olduğunu gösteren hesap cüzdanı, 14 bin 721 lira altın mevduatı hesap cüzdanı, yakın zamanda bankalardan yapılan havale işlemlerine dair dekontlar, araba anahtarı, konuta ait ev devir evrakı ile bazı ziynet eşyaları çıktı. Paraların kızına ait olduğunu ileri süren G.B, aldığı engelli maaşıyla geçimini sağladığını söyledi. Dilenciler hakkında Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulandı.

DÜĞÜN MAGANDASI KURŞUNUYLA 19 YIL YAŞAYAN REYHAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM SAMSUN'da, 20 yıl önce, yakının düğününde maganda kurşunuyla vurulan ve doktorların 'öldü' diyerek, ameliyat masasında bıraktığı ileri sürülen Reyhan Öztürk (40), görevli hemşirenin nefes aldığını fark etmesi sonucu yaşama tutundu. Geçen yıl yapılan ikinci ameliyatla vücudundaki kurşundan kurtulan Öztürk, memleketi Samsun'da önceki gün maganda kurşunuyla yaşamını yitiren Aşkın Gazan (28) için Facebook sayfasından yaptığı "3 TL'lik bir mermeriyle ne erkek olunur. Ne adam olunur ne de hava atılır. Ama o 3 üç TL'lik kurşunla bir can yok olur" paylaşımı ile dikkat çekti.Çarşamba ilçesinin kırsal Meşelidağ Mahallesi'nde, Reyhan Öztürk, 1999 yılında ailesi ile birlikte yakınlarının düğününe gitti. Öztürk, oyunun bitmesinin ardından sandalyesine otururken düğünde atılan maganda kurşununun isabet etmesiyle yere yığıldı. Ailesi tarafından otomobille Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürülen Öztürk'ün karaciğerini delen kurşunun kalp ile akciğer arasında kaldığı belirlendi. Öztürk, Samsun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan Öztürk, iddiaya göre 'Öldü' denilip, doktorlar tarafından ameliyat masasında bırakıldı. Görevli hemşirenin nefes aldığını fark etmesi üzerine Öztürk'ün ameliyatına devam edildi. Ancak vücuduna isabet eden kurşun riskli olduğu için çıkartılamayan Öztürk, ameliyatın ardından Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Burada 10 gün boyunca tedavi gören Öztürk, daha sonra vücudundaki kurşunla yaşamak zorunda kaldı ve taburcu edildi. Öztürk, daha sonra gittiği diğer hastanelerde de 'Bu kurşunun çıkartılması için ameliyata girersen sağ çıkma şansın yok' yanıtını aldı. Bir süre sonra tedavi için İstanbul'a giden Reyhan Öztürk, burada kalıp, iş bulup, 2005 yılında evlendi.

MİNİBÜS KAZASINDA BELDEN AŞAĞISI FELÇ OLDUÖztürk 1 haftalık evliyken bindiği yolcu minibüsünün kaza yapması sonucu ağır yaralandı. Kazadan sonra belden aşağısı tutmayan Reyhan Öztürk, 5,5 ay sonra yapılan ameliyatın ardından tekrar ayağa kalktı. Sağlığına kavuşan Öztürk, aşçı olan eşinin işi nedeniyle Muğla'nın Dalaman ilçesine taşındı. 6 yıl önce eşinden boşanan Öztürk, 11 yaşındaki oğlu Poyraz Akyıldız ile birlikte yaşamaya başladı. Vücudundaki kurşun nedeniyle kalp ritim bozukluğu ve nefes darlığı şikayeti yaşayan Öztürk, geçen yıl İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan tetkiklerin sonucunda kurşunun alınabileceği ancak riskli bir ameliyat olacağı söylendi. Kararından vazgeçmeyen Öztürk, yüzde 1 yaşama şansı verilmesine rağmen bıçak altına yattı. 8 saat süren operasyonundan ardından sağlığına kavuşan Reyhan Öztürk, Dalaman'a döndü.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMReyhan Öztürk, Samsun'un Ayvacık ilçesinde önceki gün düzenlenen asker eğlencesinde, kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun kalbine isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Aşkın Gazan (28) için sosyal medyadan yaptığı yorum ile dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan haberin altına ameliyattan çıkarılan kurşunun fotoğrafını koyan Öztürk, "Bu kurşun 19 sene sonra yüzde 1 ihtimalle ameliyata girip çok şükür ölmeden ciğerimden çıkarılan kurşun. Siz bunu küçük görüyorsunuz. Acısını bilseniz, aklınız çıkar. Bırakın şu silahları Allah aşkına" yazılı paylaşımda bulundu.Konuyla ilgili konuşan Öztürk, "Sadece gencin ölümüne değil, ben bu olayı duyduğumda hep aynı tepkiyi veriyorum. Doğrudan kendi yaşadıklarım aklıma geliyor. Beni seven insanların yaşadıkları aklıma geliyor. Kendimce gücüm yettiğince insanlara mesaj vermek istiyorum. 3 TL'lik mermiyle ne erkek olunur, ne adam olunur ne de hava atılır. Ama o 3 üç TL'lik kurşunla bir can yok olur. Bir ailenin ocağına ateş düşer. Sosyal medya üzerinde bu tür haberler gördüğüm zaman aynı yorumda bulunuyorum. Son 1 yıldır bir şeyler yapmak istiyorum. Ancak maddi ve manevi gücüm yok" dedi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ, KALP KRİZİ GEÇİREN YOLCUYA HASTANEYE YETİŞTİRDİ

ADIYAMAN'da, kalp krizi geçiren yolcuyu, halk otobüsü şoförü hastaneye yetiştirdi. Hastanın fenalaştığı anlar, otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.Önceki gün akşam yaşanan olayda, 02 FH 181 plakalı halk otobüsüne binen Erdal Kolu, aniden fenalaştı. Diğer yolcuların uyarısı üzerine sürücü Zeynal Abidin Öztekin, otobüsü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi. Son hızla, kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Erdal Kolu, hastaneye yetiştirdi. Doktorların hemen müdahale ettiği Kolu'n sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar, otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi.

YAYALARA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜLERE KAMERADAN CEZA

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) bağlı kameralar üzerinden yapılan 'yaya öncelikli trafik' uygulamasında yayalara yol vermeyen 9 araç sürücüsüne 4 bin 392 lira ceza kesildi.Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şehrin en işlek noktası olan Tekel Meydanı'nda KGYS'ye bağlı kameralar ile yaya geçitlerinde öncelik hakkını yayalara tanımayan araçlara yönelik uygulama yaptı. Uygulamada video tespitli olarak kural ihlali yapan 9 sürücüye toplam 4 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

LİSELİ FURKAN YOLDA BULDUĞU CÜZDANI SAHİBİNE TESLİM ETTİ ADIYAMAN'da, lise öğrencisi Furkan Aydoğmuş (16), yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.Merkez Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Furkan Aydoğmuş, okuldan eve döndüğü sırada Turgut Reis Mahallesi'nde yerde cüzdan buldu. Cüzdanı alan Aydoğmuş, içinde 645 TL para, kredi kartı ve kimlikler olduğunu gördü. Aydoğmuş, Atatürk Bulvarı'ndaki valilik önünde görevli polislere durumu anlatarak cüzdanı teslim etti. Polis, cüzdan içinde bulunan bilgilerden sahibi Mehmet Tekintaş'a ulaştı. Çağrı üzerine gelen Tekintaş'a cüzdan polis tarafından teslim edildi. Cüzdanı bulunduğu için mutlu olan Tekintaş'ın teşekkür için para verme teklifi ise liseli Furkan tarafından kabul edilmedi. Tekintaş ve olaya tanıklık edenler, liseli Furkan'ı örnek davranışından dolayı kutladı.

KÜÇÜK SİMİTÇİYE, POLİSLERDEN JEST

SAMSUN'da çocuklara trafik eğitimi verilen alana simit sattığı sepetiyle gelen Afganistan uyruklu Raşit Muhammed (6), polis ekiplerince akülü oyuncak arabaya bindirildi. Simit sepetini bir kenara bırakıp oyuna dalan Muhammed, doyasıya eğlendi. İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Mobil Trafik TIR'ı Açılış' programında, çocuklar için de trafik eğitim parkuru hazırlandı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti ve Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın katıldığı etkinlikte, çocuklara trafik eğitimi verildi. Eğitimin ardından çocuklar, parkurdaki akülü oyuncak arabalara, trafik dedektifi olarak bindi.

AFGAN ÇOCUĞA JESTBu sırada Cumhuriyet Meydanı'nda simit satan Afganistan uyruklu Raşit Muhammed de simit sepetiyle parkurun yanına geldi. Bir süre yaşıtlarını izleyen Muhammed, polislere, "Arabalara binmek istiyorumö dedi. Polis memurları da küçük çocuğun isteğini geri çevirmedi. Akülü oyuncak arabaya bindirilen Muhammed, gönlünce eğlendi. Daha sonra ise simit sepetini alıp, meydandan uzaklaştı. Polisin davranışı, çevredeki vatandaşların takdirini kazandı.

İŞYERİ ÖNÜNDE ASILI TÜRK BAYRAĞINI ÖPÜP ALNINA KOYAN YAŞLI KADIN DUYGULANDIRDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntü izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Cadde üzerinde yürüyen yaşlı kadın, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını görünce bayrağa doğru yöneldi. Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan yaşlı kadını gören gençler çok şaşırdı. Öptükten sonra yoluna devam eden yaşlı kadının bayrak sevgisi kamera kayıtlarını izleyenleri duygulandırdı.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"Olayı gören işletme Sahibi Fırat Yurdakul, "Görüntüleri izleyince tüylerim diken diken oldu. Kayıtlarını aldım. Ülkemizin böyle güzel görüntülere ihtiyacı var. Yaşlı teyzenin bayrağı öpüp alnına koyması beni çok duygulandırdı" dedi.

Olaya şahit olan kafe müşterisi Enes Ekici (17) ise, "Kafenin önünde duruyorduk. O sırada bir teyze geldi ve bayrağı öpüp alnına koydu. Bu olayı görünce çok duygulandım ve çok hoşumuza gitti" dedi.

