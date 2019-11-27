DHA YURT BÜLTENİ - 1

27.11.2019 08:17 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:17

1

======================================

ADANA'DA MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU: 23 GÖZALTI KARARI

ADANA merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Aralarında ihraç polisler, askerler ve polis okulu öğrencilerinin de bulunduğu 23 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt ile bağlantısı olduğu öne sürülen aralarında meslekten ihraç edilen polisler, askerler ve polis okulu öğrencilerinin de bulunduğu 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Adana, İstanbul ve Mersin'de operasyonlar düzenlendi.

Adana'da şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulanan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Adli Tıp Birimi'nin dış görüntüsü ve tabelasıGözaltına alınan şüphelilerin polis nezaretinde sağlık muayenesine getirilmesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,=======================================

ENGİR GÖLÜ SAZLIĞINDA YANGIN ÇIKTI, KUŞLAR TELEF OLDU

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde göçmen kuşların uğrak yeri Engir Gölü'nün sazlık kısmında çıkan yangında, 400 dekar alan zarar gördü, bazı kuşlar telef oldu.Gesi İldem Mahallesi'nde bulunan Engir Gölü'nün sazlık kısmında dün öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Göçmen kuşların uğrak yeri olan Engir Gölü'nde çıkan yangını fark edenler, itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını yaklaşık 2 saat süren çalışma ile kontrol altına aldı. Yangında, yaklaşık 400 dekar alanın zarar gördüğü, bazı kuşların da telef olduğu belirlendi.

'KISMEN KUŞLARIN TELEF OLDUĞUNU GÖRDÜK'Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, "Bu alan içerisinde doğal yaşamın gerektiği hayvanların yaşadığını ve yaşam alanları olduğunu biliyoruz. Etrafta besicilerin çiftlikleri var. Rüzgarın olduğu bir bölge. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yukarı bölgede ağaç sulaması yapıyor. İç kısımda yangın bir noktadan başladı ve rüzgarın etkisiyle büyüdü. Sınırlı bir ortamda çalışmalarımızı sürdürdük. Yangında kısmen kuşların telef olduğunu gördük. Alanda bulunan tilkiler burayı terk etti. Bu durduk yere çıkan bir yangın değildir. Burayı yakan kişi ya da kişiler de sonucunu biliyordu. Alan çok büyük. Sulu müdahale şansımız yok. Yangının çıkış nedenini araştıracağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yangından genel görüntü-İtfaiye Daire Başkanının konuşması-Genel görüntü

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN - Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,========================================

BURSA'DA ÇIKAN YANGINDA 3 KİŞİNİN YAŞADIĞI EV KÜLE DÖNDÜ

BURSA'nın İznik ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle 3 kişinin yaşadığı ev küle döndü.Olay, İznik ilçesi Yeşilcami Mahallesi Küme evleri olarak adlandırılan bölgede meydana geldi. Mehmet Solmaz'a ait tek katlı evin hemen yan tarafında bulunan odunlukta elektrik kontağının tutuşmasıyla yangın çıktı. Kısa sürede tutuşan odunlar, üç kişinin yaşadığı yan taraftaki eve sıçradı. Alevler bir anda evi sararken yangını gören komşular evde yaşayan aileyi uyandırarak olası bir facianın önüne geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3 vatandaş sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Kısa sürede söndürülen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken 3 kişinin yaşadığı ev küle döndü. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması-Polis ekiplerinden detay-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Hayri ŞEN/ İZNİK(Bursa),=====================================

EDİRNE'DE YAĞMUR ETKİLİ OLDU

EDİRNE'de dün öğle saatlerinde etili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, kentte çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.Edirne'de dün öğle saatlerinde etkili olan yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşmasına neden oldu. Su dolu yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda çok sayıda maddi hasarlı kaza da meydana geldi. Polis, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, meteoroloji yetkilileri yağışın gün içinde etkili olacağını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yağmurdan genel-Araçların ilerlemesi-Yağmurda yürüyen vatandaş detayı

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,====================================

OTOMOBİL SU KANALINA UÇTU: 3 YARALI

ISPARTA'da, otomobil drenaj kanalına uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesinden yan yolu kullanarak şehir merkezine giden ve sürücüsü tespit edilemeyen 32 HA 827 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki çöp konteynerine sonra demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, 5 metrelik kanala uçtu. Kazada, araçtaki Cafer Uçar eşi Yeliz Uçar ve oğlu Muhammed Erkan Uçar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri taraftan araçtan çıkarılan yaralılardan Cafer Uçar'ın tedavisi olay yerinde yapılırken, Yeliz Uçar ve Muhammed Erkan Uçar ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Cafer Uçar, tedavisinin ardından hurdaya dönen araçta ve kanalda el feneri yardımıyla cep telefonu ve cüzdanını aradı. Kısa süre sonra sudan çıkan Cafer Uçar, olay yerinde inceleme yapan polislerin yanına gelerek, "Altın da para da önemli değil. Beni eşim ve çocuğumun yanına götürün" diyerek yardım istedi. Uçar, polis ekiplerince hastaneye götürülürken, kanaldaki otomobil vinç yardımıyla kanaldan çıkarılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza yerinden görüntüPolis ve itfaiye ekiplerinden görüntüCafer Uçar'ın kanalda eşyalarını aramasıCafer Uçar'ın polisin yanına gelmesiKanaldaki araçtan görüntüKorkuluklardan görüntüKonternerden görüntüYoldan görüntü

Haber-Kamera: Nurettin ARKAN/ ISPARTA,=======================================

KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ KAZADA AĞIR YARALANDI KÜTAHYA'da kullandığı elektrikli bisiklet üzerinde kalp krizi geçirerek kaza yapan Ramazan Altın, ağır yaralandı. Olay, dün saat 22.30 sıralarında Osman Gazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Çiniciler çarşısı girişinde meydana geldi. Cadde üzerinde elektrikli bisiklet kullanan Ramazan Altın, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Bisikletin kontrolünü yitiren Altın, yoldan çıkarak devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramazan Altın, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kalp krizi geçiren sürücünün ambulansa alınması-Devrilen elektrikli bisiklet-Sağlık ve polis ekipleri-Kaza yeri genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,======================================

TANKERİN MİDİBÜS VE MİNİBÜSE ÇARPMA ANI KAMERADA

ORDU'nun Ünye ilçesinde, kavşakta ani manevra yapan sürücünün kullandığı midibüs ile toz çimento taşıyan tanker çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan tanker, yol kenarında park halinde duran minibüse çarparak devrildi. Kazada, devrilen tankerin sürücüsü yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, dün saat 15.25'te, Ünye Fatsa Devlet Sahil Yolu, Yüceler mevkisinde meydana geldi. Samsun'dan Ordu istikametine giden Halil K. idaresindeki 61 K 11929 plakalı toz çimento yüklü tanker, iddiaya göre önünde seyreden ve sola manevra yapan Ayhan A.'nın kullandığı 52 KM 299 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tanker, yol kenarında park halinde olan panelvan tipi minibüse çarparak devrildi. Kazada tanker sürücüsü yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralı sürücü Halil K., ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADAKaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tankerin önce midibüse ardından da park halindeki minibüse çarparak devrildiği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza görüntüleri

Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN/ ÜNYE(Ordu),=============================================

=================================

KARDİYOLOG, BOŞANDIĞI EŞİNİ TEKME-TOKAT DÖVDÜ; O ANLAR KAMERADA KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kardiyolog M.M., eski eşi A.G.'yi kucağında çocuğunun olduğu sırada tekme- tokat dövdü. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, A.G. ise eski eşi hakkında şikayetçi oldu.Olay, geçtiğimiz 10 Kasım günü akşam saatlerinde, Derince'de bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Ataşehir'de özel bir hastanede kardiyolog olarak görev yapan M.M., boşandığı eşi A.G.'ye 5 yaşındaki kızlarını teslim etmek üzere eski eşinin yaşadığı siteye geldi. M.M. ile A.G. arasında sitenin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.M., kucağında kızı bulunan A.G.'ye tekme- tokat saldırdı. Bu sırada sitenin güvenlik görevlisi araya girerek M.M.'yi uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar ise sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

'YUMRUKLAYARAK ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ'Bir hastanede memur olarak görev yapan A.G. evlilikleri sırasında eşinden şiddet gördüğünü ileri sürerek, "Velayeti bende bulunan çocuğumuzu bana teslim ederken, yaşadığım sitenin içerisinde ve çocuğumuzun gözünün önünde beni defalarca tekmeledi. Yumruklayarak ölümle tehdit etti. Çocuğu teslim etmeme, kaçırma, iştirak nafakasını düzenli ödememe gibi icra mahkemelerince de tespit edilmiş suçları mevcuttur. Yaşadığım eve tehdit ve zorla girip evin içinde de tehditlerine devam ederek bana hakaret ve cinsel saldırıda bulunmuş, bunun üzerine belirlenen 6 aylık koruma tedbir kararının süresi, verdiği yalan beyanları doğrultusunda 3 aya düşürülmüştür" dedi.

'KORUMA KARARININ UZATILMASI GEREK'A.G. koruma kararının uzatılması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Saldırı sırasında kucağımda olan çocuğumuz olaydan hem fiziksel hem de ruhsal olarak zarar gördü. Eski eşim M.M.'den gördüğüm şiddet münferit değil sistematiktir ve şiddet mağduru olarak can güvenliğim bulunmamaktadır. Bana ve çocuğumuz için yeniden verilen 3 aylık tedbir ve koruma kararının ara verilmeksizin uzatılması gerekmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------(Güvenlik kamerası görüntüleri)Doktorun boşandığı eşine tekme ve yumruk atmasıGüvenlik görevlisinin araya girmesi

Haber: Sebahattin AYDIN/KOCAELİ,=================================

4 GÜNDÜR KAYIP OLAN SENDİKA TEMSİLCİSİ, FOSEPTİK ÇUKURUNDA ÖLÜ BULUNDU İZMİR'in Urla ilçesinde, kendisinden 4 gündür haber alınamayan DİSK'e bağlı Urla Emekli-Sen temsilcisi Harun Bayrak (69), foseptik çukurunda ölü bulundu.Urla ilçesine bağlı Sıra Mahallesi Küme Evleri mevkiindeki arazide zeytin toplayanlar, dün akşam saatlerinde arazinin yakınında bulunan bir foseptik çukurunda hareketsiz yatan erkek bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, foseptik çukurunda yapılan çalışmanın ardından kişiyi çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çukurdan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

DÖRT GÜN ÖNCE KAYBOLAN SENDİKACI OLDUĞU BELİRLENDİOlayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, çukurda bulunan cesedin Mithat Paşa Caddesi'ndeki evinden 22 Kasım'da çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan DİSK'e bağlı Urla Emekli-Sen temsilcisi Harun Bayrak'a ait olduğu tespit edildi. Bayrak'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Urla Belediyesi'nde işçi olarak çalıştığı sırada DİSK'e bağlı 4 nolu Genel-İş Şube Başkanlığına seçilen Bayrak'ın, emekli olduktan sonra da Urla Emekli-Sen temsilcisi olarak görev yaptığı öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Fotoğraf

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,====================================

FATMA NUR'UN ÖLÜMÜNDE ANNESİNE TUTUKLAMA (ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE) RİZE'de, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fatma Nur Havuz'un (4), ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan anne Emine Havuz, tutuklandı. 4 yıl önce Fatma Nur'un ağabeyi Harun Havuz'un (4) aynı pencereden düşerek öldüğünün ortaya çıkması üzerine, anne Emine Havuz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.Olay, 12 Kasım'da, Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki 6 katlı apartmanda meydana geldi. En üst katta oturan Emine- Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, bilinmeyen nedenle pencereden düştü. Fatma Nur, ağır yaralanırken, olayı gören komşular, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Fatma Nur'u ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Fatma Nur Havuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Düştüğü anlar binanın yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen talihsiz Fatma Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

AĞABEYİ DE 4 YAŞINDA PENCEREDEN DÜŞÜP ÖLMÜŞ2015 yılında, Fatma Nur 6 aylıkken, 4 yaşında olan ağabeyi Harun Havuz'un da aynı evin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği ve anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı.

BABA İDDİALARI REDDETMİŞTİOğlunun ardından, 4 yıl sonra kızı Fatma Nur'u da yüksekten düşme sonucu kaybeden Medet Havuz, olayda eşinin ihmali olduğu iddialarını reddederek "Kendimden şüphe ederim, eşimden etmem. Kesinlikle annesinin atmış olabileceği düşüncesini katılmıyorum. Çocuğum son dönemde çok hareketliydi, yerinde duramıyordu. Kendi düşmüştür" açıklamasında bulunmuştu.

ANNE EMİNE HAVUZ TUTUKLANDIOlay yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Rize Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Rize'de toprağa verilen Fatma Nur H'nin ölümüne ilişkin annesi Emine Havuz'u gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Emine Havuz, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.Öte yandan savcılığın, Havuz ailesinde her iki çocuğun ölümüne ilişkin başlattığı soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Fatma Nur'un fotoğrafıFatma Nur'un düşmesiKomşu röp.Genel ve detaylar

Haber: Arzu ERBAŞ/ RİZE,==========================

KAYIP OLARAK ARANIYORDU, ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI (2)TUTUKLANDILAR

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, kayıp olarak aranan Turgut Özyürek'in (58) öldürülmesi ile ilgili olayla ilgili gözaltına alınan Turgut Özyürek'in eşi Necla Özyürek ve ilişki yaşadığı öne sürülen Hayrettin Atasoy (33), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece, 'Azmettirme, planlayarak ve tasarlayarak cinayet işleme' suçlarından tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Tutuklanan cinayet zanlıların Turgutlu Adliyesinden çıkarılışı

Haber-Kamera : Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),=====================================

BOĞAZINDAN BIÇAKLANAN KADIN AĞIR YARALANDI

ADANA'da, sokakta yürürken bir erkek tarafından boğazından bıçaklanan Burcu Tokater (32) ağır yaralandı.Olay, merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. Burcu Tokater, sokakta yürürken yanına yaklaşan bir erkeğin bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazından bıçaklanan Tokater, kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan koşarak kaçtı. Tokater'e ilk müdahaleyi çevredekiler, 112'yi aradı. Ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tokater'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Cinayet Büro ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek, kaçak şüphelinin kimliğini saptamaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yeri genel ve detaylarAdana Şehir Hastanesi

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,=====================================

ARNAVUTLUK'TAKİ DEPREMDE YARALANAN TÜRK VATANDAŞI AMBULANS UÇAKLA İZMİR'E GETİRİLDİ

ARNAVUTLUK'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralanan Türk vatandaşı Cüneyt Kılınçpınar, dün gece geç saatlerde ambulans uçakla İzmir'e getirildi. Hastaneye sevk edilen Pınar, tedaviye alındı.Türkiye Sağlık Bakanlığı, dün sabah saatlerinde Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralanan Türk vatandaşı için harekete geçti. Türkiye'den Arnavutluk'a ambulans uçak gönderen Sağlık Bakanlığı, depremde beli zedelenen Cüneyt Kılınçpınar'ın İzmir'e getirdi. Adnan Menderes Havalimanına inen ambulans uçaktan alınan Kılınçpınar, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede bekleyen Cüneyt Kılınçpınar'ın kardeşi Yiğit Kılınçpınar, "15 gün önce buradaydı. 4 gün izin yaptı. Daha sonra tekrar işinin başına gitti. Zaten bir bir buçuk ay kalıp dönecekti. Zaten kısa süreli bir eğitimdi bu. Sabah bize ulaştığında kendisi her yerin yerle bir olduğunu çok kötü olduğunu ve belinde bir ağrı olduğunu söyledi. Sadece bizim ulaştığımız şekilde bize anlatılan. Zaten çok uzun süre konuşamadık hattı gitti. Daha sonra Büyükelçilik ve Konsolosluk devreye girdi. Konsoloslukta sağolsun Büyükelçiliği arayıp kendisini hakkında bize bilgi verdi. Allah razı olsun. Bütün elinden gelen herşeyide yaptılar. Daha sonra ordaki özel bir Türk hastanesinde belinde kırık olduğunu söylediler bize. Bizde Türkiye'ye naklini istedik. Şuanda da bekliyoruz uçağı indi hastaneye doğru geliyor." diye konuştu. Öte yandan, Kılınçpınar ailesi hastanede beklediği sırada, ambulansla getirilen Cüneyt Kılınçpınar, hastane yönetiminin talimatı ile yakınlarına gösterilmeden hastanenin morg girişinden hastaneye alındı. Durumu öğrenen yakınları, Cüneyt Kılınçpınar'I göremedikleri için tepki gösterdi. Evli iki çocuk babası olduğu öğrenilen Kılınçpınar'ın 15 gün eğitim vermek için Arnavutluk'a gittiği öğrenildi.

ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Hastaneden görüntü-Yakınlarından görüntü-Yiğit Kılınçpınar'dan röpGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,=================================

BALKONDAN DÜŞEN GENÇ YARALANDI

ANKARA'da anne ve babasıyla tartışırken sinir krizi geçiren Süleyman Erdem Çıra (25), evlerinin balkonundan düştü. Yaklaşık 15 metreden beton zemine düşen Çıra, yaralandı. Olay, gece saat 01.00 sıralarında Çankaya İlçesi Erzurum Mahallesi Geçim Sokak'ta bulunan bir apartmanın dairesinde meydana geldi. Süleyman Erdem Çıra, anne ve babasıyla henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Daha sonra 1'inci kattaki evlerinin balkonuna çıkan Çıra, anne ve babasına bağırmaya başladı. Çıra, iddiaya göre geçirdiği sinir krizi sonucu dengesini kaybedip, yaklaşık 15 metre yükseklikten apartmanın arka bahçesine düştü. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Süleyman Erdem Çıra, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çıra'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yaralının taşınmasıSağlık ekiplerinin müdahalesiPolis ekiplerinin çalışmasıDüştüğü balkon ve zeminden görüntüGenel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,=====================================

BORÇ-ALACAK NEDENİYLE 3 ARACI ATEŞE VERDİ MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Ö.D. (27), aralarında borç-alacak meselesi olduğu Serdar Yumru'nun kamyonetini ve yanında park halinde bulunan iki otomobili ateşe verdi. Olaydan sonra kaçan Ö.D., yakalandı.Olay, dün gece saat 23.45 sıralarında Subaşı Mahallesi Kervan Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki Serdar Yumru'ya ait 45 AAS 566 plakalı kamyonet, Ersoy Yıldırım'a ait 45 ZC 9093 plakalı otomobil ile Hakan Göker'e ait 35 PDP 41 plakalı otomobil kundaklandı. Araçların yandığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülerek araçların tamamen yanması engellendi. Görgü tanıklarının ifadesi üzerine olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen Ö.D., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

'HEM BORCU VAR HEM DE GELMİŞ ARABAMI YAKMIŞ'Olaya ilişkin araç sahiplerinden Serdar Yumru yaptığı açıklamada, "Bu araçları yakan şahıstan 20 bin lira alacağım var. 9 aydan beri bu parayı ödemiyor. Bugün alacağımla ilgili tartışma yaşadık kendisiyle. Hepsi bu kadar. Gelmiş burada, evimin önünde arabamı ve diğer araçları yakmış. Hem borcu var, hem de gelmiş arabamı yakmış" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yangından genel görüntü-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması-Yanan araçlardan görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),====================================

HIRSIZLARI CAYDIRMAK İÇİN KAMERA TAKTIRDI, YİNE DE KURTULAMADI

ISPARTA'da Bayram Cengiz'in evinin önündeki sokağa park ettiği kamyonunun aküsü kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Bayram Cengiz, benzer şekilde hırsızlık olayının mağduru olduğunu ve bunun üzerine kamyonunu gören bir noktaya kamera taktırdığını belirterek, "Masraf ettim, kamera taktırdım. Tabela yaptırdığım halde hala gelip çalıyorlar" dedi.Davraz Mahallesi'nde oturan Bayram Cengiz'in evin önündeki sokağa park ettiği kamyonunun aküsü kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Geçen hafta sonu meydana gelen olayı sabah kamyonunun yanına gittiğinde fark eden Bayram Cengiz, polise başvurdu. Polis hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatırken, daha önce de benzer hırsızlık olaylarının mağduru olan Bayram Cengiz'in kamyonunu gören bir noktaya taktırdığı ve evinden izlediği güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde kamyona yaklaşan 2 şüpheli olduğunu belirleyen polis, kimlik tespiti ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Diğer yandan hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüphelinin görüntüleri ise kameraya yansıdı. Kamyona doğru yaklaşan şüphelilerin kameranın görmediği diğer tarafa geçtiği görüntülerde yer aldı.Bayram Cengiz, bugüne kadar kamyonundan 5 defa hırsızlık olayı yaşandığını belirterek, "1,5 yıl önce de depomu boşalttılar. Akülerim çalındı ve 3 kişi yakalandı. 4 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldılar ve geçen yıl tekrar olmaya başladı bu olaylar. Yine akülerimi çaldılar. Plakası okunmayan ve panelvan araçla gece gelip aracımın arkasına yanaşıyorlar, aküyü söküp arabalarına atıp gidiyorlar. Şu anda faili meçhul olay olarak geçiyor ve mahkemeye sorduğumda da belirsizliğini koruduğunu söylediler. Gece 01.30 sıralarında 2 kişi aracımın arkasından yaklaşıyor. Görüntüleri emniyete verdik. Bundan önce de keşif yaptıkları gözüküyor. Akülerimizin muhafazası olmasına rağmen muhafazaları parçalayarak yerinden söküp götürdüler. Benim gibi 25 arkadaşın aküleri çalınmış. Davraz Mahrukatçılar Sitesi'nden de bazı kamyonların akülerinin çalındığını öğrendik" dedi.

'MASRAF ETTİM, KAMERA TAKTIRDIM'Yetkililerden bu konuda yardım talep eden Bayram Cengiz, maddi kaybının bugüne kadar 15 bin lirayı bulduğunu kaydetti. Cengiz, "Emniyet yetkililerinin biraz hassas durarak, bu işi artık sonlandırmalarını istiyorum. Bizler parayı çok zor kazanan emekçi insanlarız. Masraf ettim, kamera taktırdım. Tabela yaptırdığım halde de hala gelip çalıyorlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Hırsızlık anından güvenlik kamerası görüntüleriKamyon sahibiyle röportajDetaylar

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA,=======================================

SABUNLARLA 'KADINA ŞİDDETE HAYIR' YAZDILAR NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde belediyeye ait atölyede kadınlar, ürettikleri sabunlar ile 'Kadına şiddete hayır' yazdı.Ürgüp Belediyesi Kadın ve Gençlik Gelişim Merkezi bünyesinde, kadınlara istihdam yaratmak amacıyla açılan sabun üretim merkezinde üretilen sabunlar, yöreye gelen turistlere satılıyor. Atölyede çalışan 25 kadın, '25 Mart Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' kapsamında ürettikleri sabunlar ile 'Kadına şiddete hayır' yazdı. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, atölyeyi ziyaret ederek, kadınlara destek oldu. Başkan Aktürk, kadınların çalışarak yaşadığı topluma yön verenlerden olduklarını belirterek, kadınlara uzanacak her şiddet eline yürekten karşı olduklarını belirtti. Aktürk, "Kadınlarımıza istihdam sağladığımız bu güzel atölyemizde, 'kadına şiddete hayır' diyerek kadınlarımızın, eşlerimizin, çocuklarımızın bu toplumda ne denli önemli olduğunun farkındalığını oluşturmak adına, bu haklı sese her zaman destek olduğumuzun bilinmesinde yarar görüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Sabun ile atölyede kadına şiddete hayır yazısı-Kadınlar ve Belediye başkanı yazının önünde hip birlikte kadına şiddete hayır söylemeleri-Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ile röportaj-Sabun yapımından genel görüntü-Atölyede çalışan kadınlarla röportaj

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER - Barış TERZİOĞLU/ NEVŞEHİR,==============================================

İZMİR'DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SUYA YÜZDE 15 ORANINDA ZAM YAPILMASINA KARAR VERDİ İZMİR'de, Büyükşehir Belediye Meclisi, suya yüzde 15 oranında zam yapma kararı aldı. AK Parti'li Meclis üyeleri, yeni tarifelere karşı çıkıp, zam yapılmamasını isterken, yeni tarifeler CHP'li üyelerin oylarıyla meclisten geçti. Yeni tarifeler 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girecek.İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı altıncı oturumunda, AK Parti'li meclis üyelerinin yurt dışı temasları nedeniyle eleştirdiği Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Değerli arkadaşlar, kentler marka kent olmak için yarışır. Aslında marka sözcüğü ticari bir ürün için kullanılır. Kentler ticari ürün değildir ama markalaşmak için yarışırlar. Burada bahsedilen şey dünya kenti olmaktır. Dünyanın diğer kentleriyle mücadele edebilmek için marka kent olmalıyız. Bir kent dünya kenti değilse marka da değildir. Tüm dünyanın anladığı budur. İzmir bir dünya kenti olmaya layıktır. Peki, nasıl olacak? Biz ağzımızla kuş tutsak da dünyayla buluşmuyorsak, İzmir'in kabuklarını kırmıyorsak dünya kenti olamazsınız. Kimse size o unvanı vermez. O yüzden uluslararası platformlarda olmanız gerekir" dedi.

'HER GEÇEN GÜN DÜNYA KENTİ OLMAYA YAKLAŞIYOR'Kenti tanıtarak cazibesini arttırmanın önemli olduğunu vurgulayan Tunç Soyer, "Bu sadece turizmcinin işi değildir, kamu görevlileri bunu yapar. Artık kent diplomasisi diye bir alan oldu. Dünyamızda bu var. Kentlerin aralarında ittifaklar kurduğu birbirleriyle rekabet ettiği başka bir dünyadan bahsediyoruz. İzmir onun için çok daha fazla uluslararası alanda temsil edilecek, yer alacak. Onun için İzmir çok daha fazla misafir davet edecek, dışarıya temsilci gönderecek. Biz de bunun önünü açacağız. İftihar edebilirsiniz, İzmir her geçen gün daha fazla dünya kenti olmaya yaklaşıyor" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Meclisi altıncı oturumu tamamlandıktan sonra, İZSU Genel Kurulu yapıldı.'1 MİLYAR 100 MİLYON GELİR GİDER ARASINDA BÜTÇE AÇIĞI VAR'İZSU Genel Kurulu'nda da, 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı görüşüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, oturumda söz alarak, su fiyatlarında yüzde 15'lik bir artış olacağını söyledi. Özuslu, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlardan dolayı bu artış normal olduğunu savundu.AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da, 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı hakkında konuştu. İZSU'nun, İzmir için hayati öneme sahip bir kurum olduğunu belirte Hızal, şunları söyledi: "AK Parti Grubu olarak 5 yıllık stratejik planın geçmesi için olumlu oy kullandık. İzmir'in geliştirilmesi için doğru bir plan yaptınız, eksikleri olmasına karşın olumlu baktık. Başkan, 'marka kent' diyor. Hedefimiz İzmir'i dünya kentleri arasına sokmak. Başkan aday olduğu süreçte bunları dile getirdi, herhalde aynı sorunlar devam ediyordur. Şu da bir gerçek; 8 aylık bir süreçte bu kadar yapısal, ciddi sorunların ortadan kaldırılmasını elbette beklemiyoruz.1 milyar 100 milyon gelir gider arasında bütçe açığı var. Bunun denk hale gelmesini sağlayacak olan finansal girdi borçtur. İlkesel olarak, AK Parti olarak borçlanmaya karşı değiliz. Borçlanma yoluyla elde edilecek gelirin cari harcamalara ve borca harcanmasına karşıyız."

AK PARTİ SU ZAMMINA KARŞI ÇIKTISuya yapılan zammı da eleştiren Özgür Hızal, "31 Mart'ta seçim kazanılıyor, İzmirliye şirin gözükmek adına indirim yapıyorsunuz. Şimdi yüzde 15'lik zam var. Biz sizden indirim yapmanızı da istemiyoruz. Kaynakların doğru kullanılması sonrasında yüzde 15 zam yapmamanızı istiyoruz. Kayıp kaçak oranlarının aşağıya çekilmesini istiyoruz. Altyapı sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Bu bütçelerle bu şekilde devam edilirse bir 85 yıl daha sürecek. Biz sizden gerçekten yüzülebilir körfez projesi istiyoruz. Bu şekilde projelerle değil, doğru hayata geçilebilir verilerle istiyoruz. Aksi halde değil 3 yıl sonra 13 yıl sonra bile yüzülebilir körfez hayalini gerçekleştiremeyeceğiz. Tüm bu gerekçelerle AK Parti olarak bütçe tasarısı ve performans programına olumsuz oy kullanacağız" dedi.

'TAVİZ VERMEDEN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK'Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı CHP Yeşim Tekoğlu da, yaptığı açıklamada eleştirilere yanıt vererek, şunları söyledi: "Özgür Bey bize 'suya zam yapmayın' dedi. Ben de size iktidar partisine mensup olduğunuz için, 'elektriğe ve mal alımlarına zam yapmayın' diyorum. Kiraz dahil her yerde yatırımlarımız programımızda var. İzmir'de içme suyu ve atık su hizmetlerini sürdürülebilir, adil, kaliteli, bilimin ışığında sağlamak misyonumuzdur. İZSU önümüzdeki yılda da hedefinden taviz vermeden çalışmalarını sürdürecektir. 2020 mali yılı performans programı tüm birimlerimizin koordinasyonu sağlanarak yapılmıştır. Faaliyet raporunun temelidir."AK Parti'li Hüsnü Boztepe de, kayıp kaçak su oranlarını açıkladıktan sonra, "Su kaybımız 92 milyon metreküp. Eğer bunun önüne geçilmezse, Tahtalı Barajı kadar su kaybımız olacak" dedi.

'VAATLERİMİN HEPSİNİN ARKASINDAYIM'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, birleşimin sonunda eleştirilere toplu şekilde yanıt verdi. Toplantıda birçok önemli fikrin paylaşıldığını ve bunları dikkate alacaklarını ifade eden Soyer, AK Parti'li meclis üyelerinin eleştirilerini anımsatarak, tüm vaatlerinin arkasında olduğunu belirtti. Soyer, İzmir'in su arıtma konusunda Türkiye'de birinci kent olduğunu da belirterek, "Gelir gider arasındaki açıktan bahsedildi. Belediye ne şirkettir ne de vatandaş müşteridir. Biz böyle olduğunu biliyoruz. Böyle olmasına rağmen biz hizmet üretmek zorundayız. Bizim mücadelemiz budur, bunun için varız. Şirket değiliz. Yurt dışı gezilerime gelince. Ben seçimden sonra ilk olarak Kiraz'ın Dokuzlar Mahallesi'ne gittim. Oralara gitmek için seyyar makam yaptık. Bütün dünyaya anlatıyoruz herkes de hayranlıkla dinliyor. Çok daha fazla köy, mahalle geziyoruz. Oraya da gideceğiz yurt dışına da gideceğiz" dedi.

YENİ SU TARİFELERİ ŞU ŞEKİLDEAK Parti Grubu'nun, program ve taslak için olumsuz yönde oy kullandığı oturumda, suya yüzde 15 oranında zam yapıldı. Zamlı tarife uygulaması 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Belediye meclisi toplantısı açıklamalarGenel ve detaylarRöportajlar

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,=======================================

O TEKNENİN SAHİBİ İŞ İNSANI DHA'YA KONUŞTU

BEŞTEPE'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiaları ortaya atılan CHP'li Muharrem İnce'nin açıklamaları, yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. İnce'nin, "Ben genel merkezdeki bir çeteden bahsettim. Onlar kendini biliyorlar. Yazın aynı teknede tatil yaptılar" açıklamasının ardından, gözler İzmir'e çevrildi. Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk'ün Çeşme'de bir iş insanına ait teknede buluştuğu iddia edildi. O teknenin sahibi iş insanı Ahmet Tunaboylu ise Demirören Haber Ajansı'na konuştu.'Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü ileri sürülen CHP'li' tartışması, her geçen gün farklı açıklamalarla alevleniyor. 'Beştepe'ye giden isim' olarak gündeme gelen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, pazar günü Yalova'da düzenlediği basın toplantısında iddiaları yalanlamıştı. CHP içindeki çeteyi işaret eden İnce, "Bu iş kurultaya yönelik mi bilemem. Bunu en iyi komployu kuranlar bilir. Evet ben genel merkezdeki bir çeteden bahsettim. Onlar kendini biliyorlar. Yazın aynı teknede tatil yaptılar" açıklamasını yapmıştı.İnce'nin bu açıklamasının ardından, yeni bir tartışma başladı.Söz konusu teknede CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk'ün, Çeşme'de bir iş insanına ait teknede buluştuğu iddiaları ortaya atıldı. Bu üç ismin, tekstilci Ahmet Tunaboylu'na ait olan 'Sea Whisper' isimli teknede buluştukları, ardından Çeşme'deki Altın Yunus Oteli'nden Dalyan'a geçtikleri, CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Aksu'ya ait bir restoranda yemek yedikleri ve toplantı yaptıkları ileri sürüldü.

'ARKADAŞIM OLDUĞU İÇİN KAPTANIM BIRAKMIŞ'2006 model, Cranchi 480 fly marka teknenin sahibi Ahmet Tunaboylu, DHA'ya yaptığı açıklamada, olay günü orada olmadığını, İzmir'de olduğunu belirtti. Tunaboylu, "Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran arkadaşımız bizim. Benim teknenin kaptanına gelip, Altın Yunus Oteli'nden, Dalyan'da 'Cevat'ın Yeri' isimli mekana kadar kendilerini bırakmalarını istedi. Kaptan Tolga Pamir de bırakmış. Tolga Pamir sadece götürmüş ve bırakmış. Belediye Başkanı benim arkadaşım olduğu için götürmüş. Tekne benim evet, sadece Altın Yunus'tan Dalyan'a götürmüş. 15 dakikalık mesafe. Ben İzmir'deyim, tekne Çeşme'de. Mayıs ayında ne işim var benim. Kaptanım Tolga Pamir, götürmüş, bırakmış. Benim arkadaşım olduğu için bırakmış, yoksa bırakmaz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Altın Yunus otelinden görüntüYemek yedikleri iddia edilen yerden görüntüMarinadan görüntüGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN - Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,============================================

BAKAN VARANK: KOSGEB'DE ASLA SİYASİ KARAR VERİLMİYOR

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Bakan Varank, KOSGEB desteklerinden yararlanacak projelerin belirlenmesi süreçlerine yönelik eleştirilere ilişkin, "KOSGEB'de asla siyasi karar verilmiyor. Başvuru süreçleri elektronik ortamda yapılıyor, kimse kimsenin yüzünü görmüyor. Bilgisayarın başına geçip başvuru yapıyorsunuz. Bu değerlendirmelerde insanların asla siyasi parti kimliklerine bakılarak karar verilmiyor. Ayrıca, KOSGEB faizlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları da tamamen yalandır. Yatırım teşviklerimiz şeffaf, herkese açık. Yatırım teşviklerimizi de kapanan teşviklerimizi de iptal edilen teşvikleri de her ay Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Şartları tutan her işletme yararlanıyor, CHP'li, HDP'li olabilir bizi ilgilendirmiyor. Şartları tutan herkes teşvike başvurduğunda teşviklerden otomatik faydalanıyor. Bakan olarak bu teşvikleri görmüyorum bile. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü prosedürleri otomatik olarak yürütüyor. Yatırımcılarımızın başımızın üzerinde yeri var. Yatırım yapmak isteyen herkese yardımcı oluyoruz. Bütün yatırımcılarla şahsen görüşüyorum, bir dertleri, sıkıntıları varsa dinliyorum. Dolayısıyla bakanlığımızı da zan altında bırakan ifadeler doğru değil" dedi.

'BU BİR GAZETE HABERİDİR'Kredi kullanımları konusunda kesinlikle kamu zararı oluşmadığını dile getiren Bakan Varank, "Usulsüz krediler kullanıldı denilmektedir, böyle bir şey yoktur. Bu bir gazete haberidir" diye konuştu. Bakan Varank, Bakanlık koordinasyonunda sunulan desteklerle yalnızca savunma sanayisine yönelik teknolojiler geliştirilmediğini, insanlık yararına çözümler kapsamında üretilen besin değeri yüksek yosun tabanlı çikolataya işaret ederek 'lezzetli örnekleri' milletvekilleriyle paylaştıklarını söyledi.

BEYİN GÖÇÜ İDDİASITersine beyin göçüne ilişkin rakamlarla oynandığını ifade eden Varank, "Türkiye'den göç eden bütün insanları beyin göçümüymüş gibi ifade etmeye çalışıyorlar. Türkiye'den giden insanların çoğunluğu 2016-2017 yıllarında ülkeden kaçan FETÖ'cü teröristler. Tabi ki Türkiye'den yurt dışına eğitim ve çalışmak için gidenler var. Tabi ki insanlar yurt dışına araştırmaya gidebilir. Biz onları Türkiye'nin birer bilim elçisi olarak görüyoruz ve bunlardan faydalanıyoruz" şeklinde konuştu. Varank, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında 242 başvuru olduğunu bunların 127 araştırmacının destek kazandığını hatırlatarak, 98'i Türk 29'u yabancı uyruklu araştırmacının ülkeye döndüğünü, Avrupa'da olan özgürlüklerin Türkiye'de olduğunu dile getirdi.

'ASELSAN'DAN AYRILAN MÜHENDİSLERİN RAKAMLARI ABARTILIYOR'Aselsan'dan ayrılan mühendislerin rakamlarının abartıldığını belirten Bakan Varank, savunma sanayisi şirketlerinden yurt dışına gidenlerin normal olduğuna ifade ederek, "Buradaki rakamın abartıldığını özellikle söylemek istiyorum. Aselsan'dan bu yıl itibarıyla kendi isteğiyle ayrılan kişi sayısı, emeklilikler dahil 320, bunların 86'sı yurt dışına gitmiş, yarısı eğitim amaçlı gitmiş. Aselsan'a bu yıl bin 320 kişi işe alınmış. Dolayısıyla burada abartıldığı kadar bir beyin göçü yok. Tabi ki insanlarımız gidecek, bundan memnuniyet duyarız, bunu sıkıntı olarak görmeyiz. Onları bilim elçisi olarak görüyoruz. İnşallah memleketlerine de daha sonra döneceklerdir" dedi.

'DÜNYAYA SATILABİLECEK BİR ARAÇ ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'Yerli otomobile ilişkin soruları cevaplandıran Bakan Varank, "Aralıkta ön gösterimi yapılacak. Üretim tesisiyle ilgili birkaç alternatif üzerinde çalışıyorlar şu anda. Bu bir ticari girişim, CEO'su var. Muhtemelen ön gösterimde hikayesini kendisi anlatacaktır. Türkiye'de, dünyada satılabilecek bir araç üretmek için çalışıyorlar" diye konuştu.

'BENİM MAKAM ARACIM, HİBRİT BİR ARAÇ'HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "Meclis'e ithal bir arabayla, Mercedes'le geldiniz" sözleri üzerini ise; "Benim makam aracım Toyota Corolla, hibrit bir araç. Türkiye'de örnek olsun diye Bakan olarak hibrit araca biniyorum. Gayet de memnunum hiçbir sıkıntım yok. Yabancı yatırımcıyı bazen üzüyoruz. Toyota, Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından bir tanesi. Bu aracı yerli olarak Sakarya'da üretiyor, 5 milyar dolar senede ihracat yapıyor. Bu aracı banttan indirirsiniz, ben örnek olmak için kullanırım dedim, kullanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'WIKIPEDIA, TÜRKİYE İLE İLGİLİ İFTİRAYLA YAZILAN MADDELERİ DÜZELTMEDİ'Wikipedia'ya erişim engeline ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Bakan Varank, söz konusu sitenin herkesin ortak katkısıyla bilgi üreterek insanların kullanımına açtığını iddia eden bir platform olduğunu söyledi. Varank, bu platformda editör olunması halinde herhangi bir konuda yazılan yazıyı düzeltme hakkına sahip olunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Wikipedia, bütün görüşmelerimize rağmen Türkiye ile ilgili aleyhte, iftirayla yazılan maddeleri düzeltmediği gibi Türkiye'den editör olup bu maddeleri düzeltmeye çalışanların editörlüklerini sildi, hem onları sistemden attı hem de bu maddelerle ilgili yapılan değişiklikleri eski haline getirdi. Şimdi bizim ne yapmamızı bekliyorsunuz. Ben o site ülkeme iftira atarken, hakkımı kendi belirlediği kurallarla savunmaya çalışırken beni sistemden atıyorsa ne yapmamı beklersiniz. Eğer meclisimiz burada bir sıkıntı görüyorsa bütün partiler toplansın bir mektup yazsın, 'Buradaki bilgilerin alternatiflerinin olduğunu biz de biliyoruz, bunların yayınlanmasına müsaade edin' desinler. Buna müsaade etsinler burası da açılsın."Bakan Varank'ın milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yanı sıra GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı ve Türkiye Uzay Ajansı bütçeleri komisyonda kabul edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Komisyondaki makam aracı tartışması

Haber: Selen YALAZ/ ANKARA,==============================

ÖZENER: TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 6,5 YILDA BİR 7'DEN BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELİYOR KANDİLLİ Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Haluk Özener, Türkiye'de günde ortalama 3 ile 3.9 büyüklüğünde bir depremin olduğunu belirterek, "10 günde bir 4 ile 4.0, 50 günde bir 5 ile 5.9, 1,5 yılda bir ise 6 ile 6.9, yaklaşık 6.5 yılda bir ise 7'den büyük deprem meydana geliyor" dedi.Malatya Büyükşehir Belediyesi, Anadolu'da ilk kez düzenlenen 'Bu+Açık Ders Etkinlikleri'ne ev sahipliği yaptı. Program kapsamında planlanan 4 etkinlikten biri olan 'Deprem Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz' konulu konferans Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda konuşan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Haluk Özener, slayt gösterisi eşliğinde fay hatları ve fay çeşitlerinin yanı sıra Türkiye'de deprem gözlemlerini söyledi. Kandilli Rasathanesi hakkında da bilgiler veren Özener, Türkiye'de ortalama günde 1 tane 3 ile 3.9 büyüklüğünde bir depremin olduğunu, 10 günde bir 4 ile 4.0, 50 günde bir 5 ile 5.9, 1,5 yılda bir ise 6 ile 6.9 arasında bir depremin olduğunu, yaklaşık 6,5 yılda bir ise 7'den büyük depremin meydana geldiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Katılanlardan görüntülerSlayttan detayHaluk Özener'in konuşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,=====================================

KÜLTEPE KAZI BAŞKANI: KAZILARIMIZ BİNLERCE YIL DEVAM EDECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR

KAYSERİ'de 71 yıldır kazı çalışmalarının sürdüğü Kayseri Ören Yeri'nde tanıtım sponsorluğunu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF) yönetilen Erciyes Anadolu Holding üstlendi. Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Bölgede yaklaşık 900 tane Asurlu tüccar evi var. Biz sadece şimdiye kadar 75 tanesini bulabildik. Kazılarımız binlerce yıl devam edecek gibi görünüyor" dedi.Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe, Kayseri merkeze 24 kilometre uzaklıkta. Hititlerin Anadolu'da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve onu saran Karum'dan oluşan Kültepe Ören Yeri'nde yönetim binalarının, dini yapıların, ev, dükkan ve atölyelerin kalıntıları yer alıyor. Tanıtıp sponsorluğu toplantısına Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, futbolcular Adabeyor, Mensah, Emre Demir katıldı.

VALİ: MÜZE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORVali Günaydın, Türkiye'nin en önemli kazı alanlarından biri olan ve Hititlerin Anadolu'da kurduğu ilk kent olarak bilinen Kültepe Kaniş Karum Höyüğü'nün müze yapılması konusunda çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Günaydın, "Dünyanın ünlü ticaret merkezi Kaniş Karum'da kazı çalışmaları 1948 yılından bu yana sürdürülmektedir. Kültepe'deki kazı ve restorasyon çalışmalarına büyük bir özenle devam edeceğiz. Yapılan bu sponsorlukla inşallah kazı çalışmaları daha hızlı ilerleyecek" diye konuştu.TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding olarak Türkiye'nin kültür ve tarihsel zenginliklerini çok önemsediklerini dolayısıyla bu konuda da ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti. Gülal, "Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş Karum insanlık tarihini aydınlatması açısından çok önemli bir tarihi değerimizi ifade etmektedir" dedi.

'TİCARİ ANLAŞMALARIN YER ALDIĞI BİN 200 TABLET BULDUK'Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ise, bölgeyi tanıtarak, "4 bin yıl öncesine Kültepe'de insanların yaşadığı bir bölgedeyiz. Kazı çalışması yapılan odaların bir tanesinde ticari anlaşmaların yer aldığı bin 200 tablet bulduk. Günümüzde bir muhasebe bürosunda ne varsa paraya ait 4 bin yıl öncesine ait her şeyi bulmak burada mümkün" ifadelerini kullandı.

'MÜZELERDE 40 BİNDEN FAZLA ESERİMİZ VAR'Kulakoğlu, dünyada böyle bir sistem olmadığını belirterek, "Bölgede yaklaşık 900 tane Asurlu tüccar evi var. Biz sadece şimdiye kadar 75 tanesini bulabildik. Kazılarımız binlere yıl devam edecek gibi görünüyor. Müzelerde 40 binden fazla eserimiz var. 20 bin tane tabletimiz var. Bunlardan sadece 500 tanesi sergilenebiliyor. Yapılacak Kültepe Müzesi ile bu eserlerimizi yeniden ortaya çıkarıp sergilemek istiyoruz. Türkiye'de 50 müze açsak bitmez bizim eserimiz. Ancak şu an depolarda bekliyor. Burası iddia ediyorum 4 bin yıl önce dünyanın en eski ve en büyük şehridir. En az 40 bin nüfusun yaşadığını tahmin ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kazı Başkanının Vali, Belediye Başkanı ve TMSF Başkanına bilgi vermesiKazı Başkanı Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu açıklamasıTMSF Başkanı Muhiddin Gülal açıklamalarıKayseri Valisi Şehmus Günaydın açıklamalarıBüyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç açıklamalarıİstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun açıklamalarıKültepe Kaniş kazı alanı genel görüntü

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN - Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,=======================================

Kaynak: DHA