DHA YURT BÜLTENİ - 1

MARMARİS'TE SAĞANAK YAĞMUR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağmur nedeniyle kırsal üç mahallede dere taşması sonucu ev ve iş yerleri ile tarım arazilerini su bastı. Taşan dereyu düşen bir otomobil ise mahalleli tarafından kurtarıldı. Can kaybının yaşanmadığı sağanak yağmur nedeniyle maddi hasarlı 6 trafik kazası meydana geldi.Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde fırtına ile birlikte etkisini gösteren yağmur, akşam saat 16.00'de kesildi. Saat 18.00'den itibaren aralıklarla sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı. Marmaris İlçe merkezindeki Eski Datça Yolu, Pazar Yolu ve ana caddelerde yağmur suları göletler oluşturdu. Yeni Datça Yolu'nda toprağın gevşemesi sonucu beton istinat duvarı çöktü. Saat 20.00 ile 22.00 arası şiddetini artıran sağanak nedeniyle Marmaris'e 24 kilometre uzaklıktaki kırsal Değirmenyanı Mevkii ile 35 kilometre mesafedeki Orhaniye ve 65 kilometre uzaklıktaki Bozburun mahallelerinde su taşkınları yaşandı. Üç kırsal mahalle de imar planı olmadığı için ıslah edilmeyen dereler taştı. 5 iş yeri, 3 evi taşan dere nedeniyle su bastı. Tarım arazileri göle döndü.

KARAYOLUNA YUVARLANAN KAYA PARÇALARI ULAŞIMI ETKİLEDİMarmaris-Datça ve Turunç-İçmeler Karayolu'nda düşen kaya parçaları trafiği aksattı. Karayolları ekipleri yaptıkları temizleme ile yol tekrar trafiğe açıldı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, ilçe merkezinde ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmalarına katılarak yerinde inceleme yaptı.Saat 23.00 sıralarında yağmurun etkisini yitirmesi ardından dereler çekilmeye başladı. Ev ve iş yerlerine su giren vatandaşlar temizliğini yaptı. Mobilya imalatçısı 61 yaşındaki Bahri Durgun'un dereye düşen aracı mahalle sakinlerinin arazi aracılığıyla kurtarıldı. Bahri Durgun, "Bu karanlıkta dereyi yol zannettim ve aracımla içine düştüm. Mobilya imalathanem ve evimde su taşkını olmuştu ona yetişmek için giderken bu kazayı yaşadım. 20 yıldır her sağanak yağmurda bu sorunla karşılaşıyoruz" dedi.Kırsal Değirmenyanı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Pekdüz, "Kırsal mahallerde imar planı olmadığı için dere ıslahları da yapılmıyor. İmar planı olsaydı yapılacak alt yapı çalışmasıyla dere taşmalarının önüne geçirilirdi" dedi.

MUHTAR SOSYAL MEDYADAN ATEŞ PÜSKÜRDÜOrhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç ise sosyal medya hesabından sitem dolu yorumlar yazdı. Dinç, "Bu yaşadığımız doğal bir afet. Bu afetin bizlere yaşattığı çile ağır. Son seçimlerden sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi'ne ve 6 yıldır tüm kamu kurum kuruluşlarına sorunlarımızı ilettik. Maalesef bir arpa boyu kadar yol alamadık. Bir arpa boyu kadar yol alamadığımız için her zaman olduğu gibi dereler taştı, denizler köpürdü. Uyarılarımızı yetkililere ilettik ama ne yazık ki dinleyen oldu" dedi.Ekili alanlarda da zarara yolaçan sağanak yağmurda sel sularından kaynaklı herhangi bir yaralanma olmazken, maddi hasarlı 6 trafik kazası meydana geldiği öğrenildi.

24 SAATTE METREKAREYE 150 KİLOGRAM YAĞMUR DÜŞTÜMarmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "24 saat içinde metrekareye 150 kilogram yağmur düştü. Saat 20.00-22.00 arası 75 kilogram olarak kaydedildi" dedi.

BODRUM'DA FIRTINA VE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Bodrum'da, fırtına yerini sağanağa bıraktı. Cadde ve sokakları su basarken, feribot seferleri iptal oldu, uçaklar piste indirilemeyince, başka havalimanlarına yönlendirildi. Yağmurun ardından hayat normale döndü. Bodrum'da öğlen saatlerinde, başlayan ve saatte 70 kilometre hıza ulaşan fırtına, yerini sağanağa bırakınca, sokakları, iş yerlerini ve evleri su bastı. Birçok bölgede taşkınlar meydana geldi. Turgutreis, Bodrum yolu kısa süreli trafiğe kapatıldı. Bodrum- Kos, Bodrum- Datça feribot seferleri iptal edildi. Milas- Bodrum havalimanına inmesi beklenen yolcu uçakları, piste inemeyince başka havalimanlarına yönlendirildi. Dere Sokak tamamen sulara gömüldü. Atatürk Bulvarı, Gümbet Kavşağı, Konacık Kavşağı sular altında kalınca trafik polisleri yolu kısmi olarak trafiğe kapatıp, kontrollü geçiş sağladı. Bodrum Belediye ekipleri ise tıkanan mazgalları temizlemek için 1 metrelik suya girdi. Karayolları ekipleri, emniyet güçleri, Muğla Arama Kurtarma Derneği ve belediye ekipleri tıkanan yolları açmak için çalışma başlattı.Yağmurun ardından hayat normale dönerken, meteorolojik uyarı yapılan ilçede, ilerleyen saatlerde rüzgarın hızının ve yağışın etkisinin artması bekleniyor.

İZMİR'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

İzmir'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak, halka zor anlar yaşattı. Yağışın etkisinin azalmasının ardından hayat normale döndü. Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşattı. Bir kişi, çoraplarını ve ayakkabılarını çıkarıp, yolun karşısına geçtiği anlar görüntülendi. Sağanak sonrası hayat normale dönerken, su birikintileri belediye ekiplerinin çalışması sonucu giderildi.

İZMİR'DEKİ VARİL GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZİNDE KORKUTAN YANGIN

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, varil geri dönüşüm merkezinde, meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Endişe yaratan olayda ölen yada yaralanan olmazken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikada maddi hasar oluştu. Olay, dün akşam saatlerinde Kemalpaşa ilçesi Ulucak mevkiinde varil geri dönüşüm merkezi olarak faaliyet gösteren fabrikada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonrasında fabrikada yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi fabrikaya sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın öncesi meydana gelen patlamada ise ölen ya da yaralanan olmadı. Soğutma çalışmaları devam eden fabrikada maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde incelemelerini sürdüren ekipler, yangına yolaçan patlamanın sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

SAMANLIKTAKİ YANGIN EVE SIÇRADI, OTOMOBİLİ KOMŞULAR KURTARDI

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, samanlıkta başlayan yangın, yanındaki tek katlı eve sıçradı. Yangında garajdaki otomobil, mahalleli tarafından itilerek çıkarıldı.Kartepe Hacı Halim Mahallesi Busem Sokak'taki samanlıkta, öğlenden sonra, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, samanlığın yanındaki Metin Uzun'a ait tek katlı eve sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine İzmit ve Kartepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, evde kimsenin olmadığını fark eden komşular, garajdaki otomobilin sürücü camını kırıp, el frenini indirdi ve yanmaması için otomobili iterek çıkardı. Gelen itfaiye, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Olayda evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, yangın yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü.Haberi alıp, gelen Metin Uzun, komşuları tarafından garajdan çıkarılan otomobilini bulunduğu yerden kaldırdı. Yangın sonrasında tek katlı evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 'ŞIRNAK'TA SON DÖNEMİN EN BÜYÜK PATLAYICI MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ2 TON PATLAYICI, 300 ADET ELEKTRİKLİ FÜNYE VE 700 METRE İNFİLAKLI FİTİL...

İÇİŞLERİ Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Şırnak Cudi'de etkisiz hale getirilen 3 teröristin planladığı bombalı saldırının engellendiğini duyurdu. Şırnak'ta ele geçirilen 2 ton patlayıcı, 300 adet elektrikli fünye ve 700 metre infilaklı fitilin son dönemlerde ele geçirilen en büyük patlayıcı mühimmatı olduğu belirtildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik ve Kıran Operasyonları ile üst üste darbe alan terör örgütünün, bombalı saldırı hazırlığının Şırnak'ta yapılan operasyona engellendiği bildirildi. Geçtiğimiz hafta, Kıran-6 operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 3 teröristin bomba yüklü araçlarla son yılların en büyük eyleminin hazırlığında olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arazi aramasında bidon ve güğümlerin içine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 2 ton patlayıcı madde, 300 adet elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, 1 adet Rus yapımı antitank mayını, 2 adet intihar yeleği, 1 adet tabanca ve susturucu, çok miktarda kablo ile bin ABD Doları ele geçirildi. Örgütün cephanelik olarak kullandığı bölge ve civarında kapsamlı arama ve incelemeler devam etmekte olup jandarma tarafından ele geçirilen patlayıcı maddenin son dönemde ele geçen en büyük miktar olduğu belirlendi."Açıklamada, yurt içi ve yurt dışında terörle mücadele harekatlarının kararlılıkla süreceği aktarıldı.

KAYIP KADININ ÖLDÜRÜLÜP, KIYMA MAKİNESİYLE ORTADAN KALDIRILDIĞI İDDİASI

Isparta'da 2 yıl önce bir erkek arkadaşıyla ortadan kaybolan Zehra Çaycı'nın (23) annesi Keziban Çaycı ve bir yakını, genç kadının olayla ilgili tutuklu bulunan 'Besici Ali' lakaplı şüpheli tarafından öldürüldükten sonra kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldığını öne sürdü. Çaycı'nın yakını kadın, "Uzun süre Besici Ali'nin evinde kıyma makineleri çalışmış" dedi.Isparta'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Isparta Kadın Meclisleri tarafından Kaymakkapı Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Eyleme, Isparta Kadın Meclisleri üyesi çok sayıda kadın ve vatandaşlar katıldı.

'EVİNDE KIYMA MAKİNELERİ ÇALIŞMIŞ'Eylemde, 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kaybolan Zehra Çaycı'nın annesi Keziban Çaycı ile bir kadın yakını da yer aldı. Gazetecilere açıklama yapan ismini açıklamayan kadın, Zehra Çaycı'nın 2 çocuğunu bırakıp, ortadan kaybolduğunu söyledi. Zehra Çaycı'nın olayla ilgili tutuklanan besici Ali tarafından öldürüldüğünü ve kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldığını öne süren kadın iddialarını şöyle sürdürdü: "Komşuların dediği şey, uzun süre besici Ali'nin evinde kıyma makineleri çalışmış. Kasap kendisi, etlerle çok içli dışlı, ne yapacağını çok iyi biliyor çünkü ve bulunamıyor."

'CESET ORTADA OLMAYINCA, İNSANLAR SALIVERİLİYOR'Zehra Çaycı'nın kimin yanındayken ve nasıl kaybolduğunu bilen olmadığını kaydeden yakını, "Kaybolan o kadar kişi var ama yoklar. Bir yerlere gömülüyorlar ya da bir şekilde ortadan kaldırılıyorlar. 'Bunu yapanlar budur' diyorsun. Kanıt olan ceset ortada olmayınca, bir süre sonra insanlar salıveriliyor. Bunu istemiyoruz. Zehra'nın annesi her gün torunlarına ne cevap vereceğini düşünüyor" dedi.

'NE ÖLÜSÜ NE DE DİRİSİ, HİÇBİR ŞEYİ YOK'Anne Keziban Çaycı da çocuğunun ölü ya da diri bulunmasını ve adaletin yerine getirilmesini istedi. Keziban Çaycı, "Çocuğumun yerinin söylenmesini istiyorum. Yerini göstersinler. Ölüyse ölü, diriyse dirisini istiyorum. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere herkesten yardım istiyorum. Cumhurbaşkanımız sesimi duysun. Adalet Bakanımız ve bakanlarımız sesimi duysun. Ne ölüsü ne de dirisi, hiçbir şeyi yok. Bize 'Arayıp bulun' diyorlar. Kızımın öldürüldüğünü düşünüyorum. Çünkü o bir anne. Benim çocuğum bu kadar uzun süre hiçbir yere gitmez" diye konuştu.

'YÜZLERCE KADIN HALA HAYATTA OLABİLİRDİ'Eylem kapsamında Isparta Kadın Meclisleri adına Fadime Akşahin de basına açıklama yaptı. Fadime Akşahin, "Güleda Cankel, Emine Bulut, Şule Çet, Ecem Balcı, Helin Palandöken, Özgecan Aslan, Münevver Karabulut, Ayşe Paşalı bu ülkede öldürülen yüzlerce kadından birkaçı. Bu ülkede 440 kadın, 2019'da da bugüne kadar 423 kadın öldürüldü. Tam 423 kadın bu hayattan koparıldı. Bu arkadaşlarımız bir felaket, bir doğal afet ve felaket sonucu ölmedi. İstanbul Sözleşmesi ve kadınların şifresi olan 6284 sayılı Koruma Kanunu etkin bir şekilde uygulansaydı yüzlerce kadın hala hayatta olabilirdi. Kadınların yaşaması için önleyici ve koruyucu tedbirleri hayata geçirmek, kadınları güçlendirici politikalar geliştirmek ve her alanda eşitliği sağlamak şarttır. İşte tam da bu yüzden tam ve etkin uygulanan bir İstanbul Sözleşmesi kadınları yaşatın diyoruz" dedi.Basın açıklamasının ardından grup sloganlar atarak belediye önüne kadar yürüdü. Grup daha sonra eylemi sonlandırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİIsparta'da oturan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin, 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının mayıs ayında gözaltına aldı. Sorgusunun ardından Aydıner tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.U.'yu da bu yıl mart ayında gözaltına almış, A.U. işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Şikayetçi olan arkadaşını, üzerine benzin döküp yaktı ÇİĞDEM Ç.: BENZİNİ ÜZERİME DÖKÜP, ATEŞE VERDİ

Şanlıurfa'da telefonunu gasbeden Ahmet M. tarafından üzerine benzin dökülerek, yakılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan açık lise 7'nci sınıf öğrencisi Çiğdem Ç., memleketi Antalya'da olayla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Ahmet M.'nin yanı sıra olaya Enes Z. adında daha önce tanıdığı bir erkek şüphelinin de karıştığını anlatan Çiğdem Ç., "Geçen ağustos ayında yakınlarımı ziyaret etmek için Şanlıurfa'ya gittim. Burada daha önce tanıdığım arkadaşım olan Ahmet M. ve Enes Z. bıçakla tehdit edip, cep telefonumu gasbetti. Şikayetçi oldum. Enes Z. gözaltına alındı, ardından tutuklandı. Ancak Ahmet M. kaçtı. Kendisinden şikayetçi oldum. Beni arayıp tehdit ediyordu. Geçen hafta yeniden Şanlıurfa'daki yakınlarımın yanına gittim. 19 Kasım Salı günü Antalya'ya dönmek için yola çıktığımda Ahmet M. beni gördü. Bana 'Sen nasıl beni şikayet edersin?' dedi ve hakaret etti. Ardından cebinden çıkardığı şişedeki benzini üzerime döküp, ateşe verdi" dedi.

'AMBULANS ÇAĞIRMAK YERİNE MOTOSİKLETİNE BİNDİ VE KAÇTI'Çevredekilerin kendisine yardım etmediğini anlatan Çiğdem Ç., "Kendi çabamla alevleri söndürmeye çalıştım. Bu sırada her iki elim de yandı. Ahmet M. de bir süre sonra sanırım vicdana geldi ve alevleri söndürmeme yardım etti. Ancak ambulans çağırmak yerine motosikletine bindi ve kaçtı" diye konuştu.

'MOTOSİKLETLE AYAĞIMIN ÜZERİNDEN GEÇTİ'Çiğdem Ç., Ahmet M.'nin motosikletle kaçarken, sağ ayağının üzerinden geçtiğini ve bundan dolayı yaralandığını da söyledi. En büyük korkusunun yüzünde iz kalması olduğunu aktaran Çiğdem Ç., "Sürekli tehdit aldığım için psikolojim bozulmuştu. İki defa intihar girişiminde bulundum. Ancak her seferinde ailem beni kurtardı. Ben korkuyla yaşarken, başıma bu olay geldi" dedi.

'KIZIMIN GELECEĞİYLE OYNADI'Anne Nuran Ç. (41) ise şöyle konuştu: "Kızımın başına korkunç bir olay geldi. Kadınlar çok savunmasız durumda. Bu şahıs kızımı 3 ay önce gasbetmişti. Sürekli tehdit ediyordu. Arkadaşıyla daha önce kızımın telefonunu gasbetmişti. Kızım şikayetçi olduğu için intikam almak için böyle bir olaya kalkıştı. Kızımın geleceğiyle oynadı. Hayatını kararttı. Kendisinden şikayetçi olduk. Umarım en ağır şekilde cezalandırılır."

'KIZIMIN CİDDİ BİR TEDAVİYE İHTİYACI VAR'4 çocuk annesi olduğunu aktaran Nuran Ç., "Çocuklarıma yalnız bakıyorum. Ortopedik engelli olduğum için engelli maaşımla ailemi geçindirmeye çalışıyorum. Kızımın ciddi bir tedaviye ihtiyacı var. Maddi imkanlarımız yeterli değil. Bu nedenle destek bekliyorum" dedi.

EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ GÜLSEREN YILMAZ MEZARI BAŞINDA ANILDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında, eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Gülseren Yılmaz, mezarı başında anıldı.Alanya'da 26 Eylül'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 15 yıllık eşi Hilmi Yılmaz tarafından vücudunun 14 yerinden bıçaklanarak öldürülen Gülseren Yılmaz (32), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla mezarının başında anıldı. Anmaya Türkiye Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şubesi Başkanı Gaye Coşkun, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, siyasi partilerin kadın kolları üyeleri ve kadın dernekleri üyeleri katıldı. Toplanan grup Gülseren Yılmaz'ın mezarına çiçek koyarak dua etti.

'TOPLUMLA HAREKET EDERSEK BAŞARILI OLURUZ'Anmaya katılan kadınlar adına konuşan avukat Halime Şenli, "Mezar ziyaretimizin amacı kadın cinayetindeki kaybettiğimiz kadınlarımızı unutturmamak. Bizim baro olarak hukuki desteğimiz her zaman devam edecek. Buraya katılan kadın dernekleri temsilcileri de Gülseren Yılmaz için geldi. Gülseren Yılmaz ve diğer kaybettiğimiz şiddet mağduru kadınlar da bu yolda yalnız yürümeyecekler ve yanlarında olacağız. Ancak kadına şiddetin önüne geçmek için tüm toplumla hareket edersek başarılı oluruz" dedi.

BİN KİŞİLİK EYLEM YAPILDIAlanya'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında Atatürk Anıtı önünde eylem yapıldı. Eyleme, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, siyasi parti kadın kolları üyeleri, gençlik kolları üyeleri, kadın dernekleri üyeleri ve çoğunluğu kadın olan yaklaşık bin kişi katıldı.Burada toplanan grup adına konuşan Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları Başkanı avukat Melek Depren, Alanya'da da artış gösteren kadına yönelik şiddeti bertaraf edemediklerini söyledi. Depren, "Bu yıl Alanya genelinde ortak bir eylem planı hazırlamak istedik. Etkinliklerimizi sıralı halde gerçekleştirdik. Kadına yönelik şiddete 'hayır' dedik, kadına yönelik şiddete 'dur' dedik. Alanya'da ilk defa bu kadar örgüt bir araya gelip, kadına yönelik şiddete dur demek istedik" diye konuştu.

YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİKonuşmanın ardından toplanan kalabalık kortej oluşturduktan sonra araç trafiğine kapalı Şekerhane Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yürüyüşe başladı. Yürüyüşe eşleri tarafından öldürülen Zehra Yılmaz ve Gülseren Yılmaz ile amcasının oğlunun cinsel saldırısına maruz kaldığı iddiasıyla intihar eden Ayşenur Güven'in ailesi ve yakınları da katıldı. Kalabalık ellerinde 'Kadına şiddete hayır', 'Haklı şiddet yoktur', 'Öldüren sevgi istemiyoruz', 'Ölmek istemiyoruz' 'Cennet anaların ayağı altındadır' yazılı pankart ile dövizlerle ve Zehra Yılmaz, Gülseren Yılmaz, Ayşenur Güven'in fotoğraflarıyla sloganlar eşliğinde yürüdü. İskele Caddesi boyunca yürüdükten sonra tekrar toplandıkları yere gelen kalabalık buradan dağıldı.

NATO'DAN EMEKLİ DOKTOR İZMİR'DE ÖLÜ BULUNDU

İZMİR'in Konak ilçesinde, yıllarca NATO'da doktor olarak görev yapıp emekli olduğu öğrenilen ABD vatandaşı James Edward Steidel (59), 14 yıldır birlikte yaşadığı köpeğinin 2 gün boyunca havlaması üzerine yaşadığı evde ölü bulundu. Stediel'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.NATO'da doktor olarak görev yapan ve bir süre önce emekli olduktan sonra İzmir'de kalma kararı alan 2 çocuk babası ABD vatandaşı James Edward Steidel, Konak Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinde 'Gaya' isimli köpeği ile yaşamını sürdürüyordu. İki gün boyunca köpeğin sürekli havlaması sonucu, apartman sakinleri Steidel'e ulaşmak istedi ancak Steidel kapıyı açmaması üzerine, komşuları durumu Steidel'in arkadaşlarına haber verdi. Durumdan şüphelenerek eve gelen arkadaşları, Steidel'in telefonlara cevap vermemesi ve kapıyı açmaması üzerine polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile eve giriş yaptı. Evde yapılan incelemelerde, Steidel'in evin salon kısmında hareketsiz şekilde yerde yattığı görülürken, köpeği Gaya'nın ise cesedin başından ayrılmadığı dikkat çekti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolünde ise, Steidel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Savcısı, Steidel'in evinde incelemelerde bulundu. Steidel'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından detaylı otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Steidel'in kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Öte yandan, Steidel'in 14 yıldır birlikte yaşadığı öğrenilen Gaya isimli köpeği ise belediye ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KIRIKKALE'DE KADIN ÖĞRETMEN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kırıkkale'de, önceki gün katıldığı 24 Kasım Öğretmenler Günü programından sonra haber alınamayan sınıf öğretmeni Ebru Kalaklıoğlu (45), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Kent merkezinde bulunan Mehmet Ali Eren İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Ebru Kalaklıoğlu'nun sabah okula gelmemesi üzerine, mesai arkadaşları aramaya başladı. Ancak Kulaklıoğlu'na bir türlü ulaşamayan öğretmen arkadaşları polise haber verdi. Kulaklıoğlu'nun Ovacık Mahallesi'ndeki evine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, 3'üncü kattaki dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yatağında hareketsiz bulunan Kulaklıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemeye göre, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Kulaklıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Öğretmen Ebru Kalaklıoğlu'nun, önceki gün okulundaki 24 Kasım Öğretmenler Günü programında yer aldığı, o saatten itibaren kendisinden haber alınmadığı belirtildi.

UYUŞTURUCU KOMASINA GİREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksekokulu öğrencisi Özcan A.(20), uyuşturucu komasına girmesiyle nedeniyle 5 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.BEÜ Alaplı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencisi Özcan A., 20 Kasım'da arkadaşlarıyla eğlenirken uyuşturucu madde kullandı. Özcan A., bir süre sonra krize girdi. Arkadaşları, Özcan A.'yı taksi ile ilçedeki özel hastanenin acil servisine bıraktıktan sonra kaçtı. Doktorların müdahalede bulunduğu Özcan A., ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özcan A., 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

ARKADAŞLARI SERBEST BIRAKILDIÖzcan A.'nın arkadaşları tarafından taksiyle acil servise getirilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin Özcan A.'yı araçtan indirdikten sonra tekerlekli sandalyeyle acil servise sokmaları görüldü. Polis, Özcan A.'nın arkadaşları Durmuş G. ve Gökhan I.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durmuş G. ve Gökhan I., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN'DA TOPRAĞA VERİLECEKÖzcan A.'nın cenazesi, dün yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Samsun'un Çarşamba ilçesine götürüldü. Olayla ilgili savcılığın başlattığı soruşturma sürüyor.

TEMİZLEDİĞİ TABANCASI ATEŞ ALINCA OMZUNDAN VURULDU

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde A.I. (54), temizlediği tabancası kazara ateş alınca omzundan vurularak, yaralandı.Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. A.I.'nın yalnız oturduğu daireden silah sesi duyan komşular, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, A.I.'yı omzundan tabancayla vurulmuş buldu. Yaralı A.I., sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan A.I.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. A.I.'nın, tabancasını temizlerken, kazara kendisini vurduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

CADDE ORTASINDAKİ KAVGA KAMERADA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 genç kızın, cadde ortasında erkekle kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavgayı araya giren çevredekiler ayırdı. Antalya Caddesi'nde, saat 14.00 sıralarında, 2 genç kız ve yanlarındaki erkek, bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı. Kızlar, erkeğe saldırırken, caddede bulunanlar ve esnaf da ayırmak için araya girdi. Taraflar, bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde 2 genç kızın, 'Polis çağırın' diye bağırırken, erkeğe saldırdığı ve 'Yürüsene' dediği anlar yer alıyor. Sarı montlu ve beyaz tişörtlü 2 kişinin, kavgayı sonlandırmaya çalıştığı, çevredekilerin sakinleştirdiği tarafların olay yerinden ayrıldığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

TEKİRDAĞ'DA, BATI NİL VİRÜSÜ CAN ALDI TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan Yüksel Sezgin (57), sinek ısırması sonucu bulaşan Batı Nil Virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor Mustafa Doğan, 2 aydır tedavi altında olan Sezgin'in Batı Nil Virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirerek, Batı Nil Virüsü ülkemize Afrika üzerinden göç eden kuşlarla geliyor, kuşları ısıran sivrisineklerden da insanlara bulaşıyor dedi.Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan Yüksel Sezgin'i, 2 ay önce sinek ısırdı. Kısa süre sonra fenalaşan Sezgin, yüksek ateş, bilinç kaybı ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Kliniği'nde yoğun bakıma alınan Sezgin, 2 ay süren yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti. Sezgin, ilçenin Muzuruklu Mahallesi'nde, gözyaşları arasında toprağa verildi.

2 AY YOĞUN BAKIMDA KALDINamık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor Mustafa Doğan, tedavisini üstlendiği Sezgin'in Batı Nil Virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Doğan, bu vakaların daha çok Afrika ülkelerinde, zaman zaman da Avrupa ülkelerinde görüldüğünü söyledi. Batı Nil Virüsü'nün Afrika üzerinden göç eden kuşlarla geldiğini, kuşları ısıran sivrisineklerden de insanlara bulaştığını anlatan Doğan, şunları söylediBatı Nil ateşi vakalarında genelde hastalar, ateş, karın ağrısı, eklem ağrısı, bulantı ve bazen de koma halinde, nöbet, ciltte dökülmeler gibi şikayetlerle başvuruyorlar. Bu şikayetlerle başvuran hastaların genel muayenelerini yapıyoruz. Kan örnekleri, sterelojik incelemesini yapıyoruz. Beyin ve omurilik sıvısı alınıyor. Beyin omurilik sıvısında bu hastalığa ait tanı var mı bunlara bakıyoruz. PCair ve eliza testleri pozitif geldiğinde, Batı Nil Ateşi teşhisi koyuyoruz. Bu Batı Nil Virüsü genelde sivrisinek ısırmasıyla bulaşıyor. Hastaların yüzde 70'inde klinik bulgu olmazken, yüzde 30'unda sıraladığımız şikayetler tespit ediliyor. Yüksel Sezgin de ateş, karın ağrısı, eklem ağrısı, bulantı gibi şikayetlerle geldi. Gerekli değerlendirmeler yapıldı. Klinik örnekleri alındı. Sağlık Bakanlığı ve klinik merkezlerine gerekli incelenmeler için gönderildi. Daha sonra gerekli tetkik ve tedaviler yapıldı. Bu virüse maruz kalan hastaların yaklaşık yüzde 1'inde şiddetli bulgular ortaya çıkmaktadır. Komaya varan ve beyni direk etkileyen belirtiler görülmektedir. Bu bulguların ortaya çıktığı vakaların yüzde 10'u ölümle sonuçlanabiliyor.

'SADECE ÜLKEMİZDE YOK, AVRUPA COĞRAFYASINDA ARTIŞ VAR'Doğan, virüsün bulaşmasının küresel ısınma sonucu göçmen kuşların göç yollarının değişmesiyle ilişkili olduğunu ifade ederek, Bu coğrafyadan gelen göçmen kuşları ısıran sivrisineklerin tükürük bezlerine virüs bulaşıyor. Sinekler de insanları ısırınca bu virüs bulaşmış oluyor. Bu vakalara son yıllarda Avrupa coğrafyasında da sık sık rastlanıyor. Bu virüsün tedavi süreci, hastadan hastaya değişiyor. Virüsün net ve spesifik bir tedavisi bulunmadı. Mevcut tedaviler, destekleyici yani kişiyi hayatta tutmaya yönelik ana tedaviler. Solunum, kalp ve kan destekleri uygulanıyor dedi.

KAZADA YARALANAN KADININ YAKINLARI ÖNCE KAMYONU TAŞLADI SONRA ARBEDE ÇIKARDI

Kütahya'da harfiyat kamyonunun çarpıp yaraladığı Sümbül Demir'in (69), yakınlarının tepkisi üzerine sürücü H.İ.K. yakındaki polis merkezine sığındı. Hastaneye kaldırılan Demir'in yakınları içeri alınmayınca burada da güvenlik görevlileriyle tartıştı. Yaşanan arbede sırasında 1 güvenlik görevlisi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde, Osman Gazi Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi'nde meydana geldi. Ray Sokak'a dönmeye çalışan H.İ.K. (55) yönetimindeki 43 AAF 398 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen Sümbül Demir'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Demir, kamyonun aytında kalıp, ağır yaralandı. Kazayı gören Demir'in yakınları ile mahalle sakinleri, kamyona saldırdı. Bu sırada H.İ.K., kalabalıktan kaçmayı başarıp, yakındaki polis merkezine sığındı. Kalabalık ve haberi alıp kaza yerine gelen Demir'in yakınları, kamyonu taşladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Demir, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastaneye gelen Demir'in yakınları hastaneye alınmadı. Bunun üzerine, güvenlik personeli ve yakınlar rasında arbede yaşandı. Arbedede bir güvenlik görevlisi, yüzene gelen yumrukla yaralandı.Polis olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan sürücü H.İ.K.'nin sorgusunun devam ettiği, Sümbül Demir'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

YARALI ÜŞÜMESİN DİYE BATTANİYE İLE SARDILAR

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarına yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralıları soğuktan korumak için battaniye örterek ısıtmaya çalıştı.Kaza, Domaniç-Tavşanlı Karayolu Kantar Mevkii'nde meydana geldi. Tavşanlı'dan Domaniç ilçesine giden Nuri İmre yönetimindeki 43 YB 434 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarına yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Nuri İmre ve yanındaki Mustafa İmre, Mustafa Gökçe ile Sabriye Gökçe yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Nuri İmre, Mustafa İmre ve Sabriye Gökçe Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Mustafa Gökçe ise Domaniç İlçe Hastanesine sevk edildi. Sağlık ekipleri, diğer ambulans gelene kadar yaralıları soğuktan korumak için battaniye ile ısıtmaya çalıştı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

NESLİ TÜKENEN VAŞAĞI KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR Rize'de nesli tükenme tehdidi altında bulunan vaşağı silahla vurup ayağından iple çite bağlayan şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışmalar sürüyor. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce oluşturulan 20 kişilik özel ekiple devam edilen çalışmalarda şüphelilere ilişkin henüz herhangi bir ize rastlanamadı.Olay, Çamlıhemşin ilçesi Mollaveyis Köyü'nde geçen perşembe günü meydana geldi. Yol kenarında ayağından iple çite bağlı halde ölü vaşak görenler durumu jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirdi. Ekipler, vaşak ölüsünü incelemek üzere veterinere götürdü. Vaşağın vücudunda kurşun izine rastlanırken, vaşağın kim ya da kimler tarafından öldürülerek çite asıldığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Güvenlik kameraları arızalı olan köyde, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden oluşan 20 kişilik özel ekip, tek tek köylülerle görüşerek şüphelilerin izini sürüyor. Köy halkı da ekiplerle birlikte çalışmalara eşlik ediyor. Bölgede kapı kapı dolaşan ekipler, 30'a yakın köy sakinini dinleyip, şüphelilere ait ize bulmaya çalışıyor. Özel ekibin çalışmalarından herhangi bir ize rastlanılamadığı, araştırma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. Köylüler, avlanmalarını istemedikleri kaçak avcıların kendilerine gözdağı vermek için öldürdükleri vaşağı köylerine astıklarını öne sürmüştü.

DENETİMLER ARTIRILDIÖte yandan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede kaçak avcılığa ilişkin kontrol ve denetimlerini artırdı. Rize Şube Müdürlüğü ekipleri, '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu'nca tespit edilen usul ve esaslarına göre; koruma altına alınarak belli sürelerde avlanması yasak olan yaban hayvanları, avlanmasına izin verilen yaban hayvanları ve yasak avlanma usulleri çerçevesinde kontrol ve denetimlerde bulundu.

ADANA'DA FİRARİLERE OPERASYON

ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve para cezalarını yatırmayan firarilere yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 50 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda firari yakalandı. Adana Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla il genelinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunup, teslim olmayan ve para cezalarını da yatırmayan 50 firarinin adresini belirledi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, adresleri tespit edilen 50 firariyi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenledi. Adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda firariyi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ANTALYA'DA ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM MERKEZLERİ DENETLENDİ

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) bulunan kırmızı et ve et ürünleri üretim tesislerinin denetimi yapıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 hafta boyunca yurt genelinde sürecek ürün bazlı gıda kontrolünün ilk gününde 81 ilde gerçekleşen ve 'Denetim Seferberliği' sloganıyla başlatılan denetleme sürecinin ilk gününde, AOSB'deki 2 kırmızı et ve et ürünleri üretim tesisi denetlendi. Denetimlere, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ve 5 kişilik ekip katıldı.Denetim sonrasında açıklama yapan Mustafa Özen, gıda denetimlerinin yıl boyu devam ettiğini söyledi. 2018 yılında Antalya ve ilçelerinde yaklaşık 28 bin 500 işletmeye 42 bin denetim gerçekleştirildiğini anlatan Özen, 2019'un 9 ayında 29 bin işletmeye 32 bin denetim yapıldığını söyledi. Özen, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı doğrultusunda 81 ilde olduğu gibi Antalya'da gıda denetimlerini sahada arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Hedefimiz vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasıdır. 2018 yılında 42 bin denetim yaptık. 2019'un sonunda ise 45 bin denetim gerçekleştirmek istiyoruz. Bu hafta her gün farklı ürün grubuyla denetim gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızdan, özellikle alışveriş sonrasında sorunlu bir tabloyla karşılaştığında 'Alo 174' nolu numaraya bilgi vermesini istiyoruz. Bu ihbarlar, bizim denetimlerde daha yetkin olmamıza katkı sağlayacaktır. Antalya'da vatandaşlarımız her ürünü endişe duymadan tüketebilir. Tüm ürünlerin denetimlerini yıl boyunca sürdürüyoruz" dedi.

İNTERNETTE NUMARASINI YAYINLAYIP FUHUŞ YAPTIRAN KİŞİ YAKALANDI

İzmit'te, internet üzerinden yayınladığı telefon numarasıyla kendisine ulaşanlara, yabancı uyruklu kadınlarla evinde fuhuş yaptıran B.Ç. (50), polis operasyonuyla yakalandı.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Orhan Mahallesi'ndeki evde fuhuş yapıldığı yönünde ihbar aldı. Takip başlatan polis, eve gelip gidenlerin ifadelerine başvurdu. İfadelerden ev sahibi B.Ç.'nin cep telefonu numarasını internetten yayınladığı, kendisine ulaşan müşterilere evinde, yabancı uyruklu kadınlarla fuhuş yaptırdığı belirlendi. Bunun üzerine Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla önceki gün gece saatlerinde eve operasyon düzenlendi. Operasyonda B.Ç. yakalanarak, gözaltına alındı. Evde bulunan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. B.Ç. ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

VALİ, KADINA ŞİDDET PANELİNDE CEP TELEFONU NUMARASINI PAYLAŞTI

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' panelinde, salonu dolduran kadınlara şahsi cep telefonu numarasını vererek, yaşadıkları sorunların çözümünde yardımcı olacağı sözünü verdi.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce düzenlenen panele müdürlük bünyesinde çalışan kadınların yanında, Türk Kadınlar Birliği ve Kayseri Kadınlar Derneği ile çeşitli sevil toplum kuruluşlarına üye kadınlar ve kadın avukatlar katıldı. Panelin açılışında konuşan Vali Günaydın, yılın her anında her zaman şiddetin önlenmesi için üzerlerine düşeni yapmak zorunda olduklarını söyledi. Vali Günaydın, "Devletimiz bu konuyla ilgili yasal düzenlemeleri yapıyor ve yapmaya devam edecek. Bizim bu sorunu önlememiz için güçlü ailelere ve güçlü topluma ihtiyacımız var. Güçlü aile oluşması için anne ve babalara büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın yetiştiği ortam çok önemli. Eğer biz çocuklarımızı sevginin, saygının, hoşgörünün, merhametin yoğun yaşandığı bir ortamda yetiştirirsek onlara bu güzel özellikleri verirsek bu sorunu çözeriz diye umuyorum" diye konuştu.Vali Günaydın, konuşmasının sonunda salonu dolduran kadınlara, kendi özel cep telefonu numarasını vererek, yaşadıkları sorunların çözümü noktasında yardımcı olacağı sözünü verdi. Vali Günaydın, "Yaşadığınız tüm olumsuzluklarda beni arayabilirsiniz" dedi. Vali Günaydın, daha önce muhtarlar ve şehit ailelerine de cep telefonu numarasını vermişti.

BU KEZ ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARI İÇİN PERFORMANS SERGİLEDİLER

İzmir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 24 saat süren canlı heykel performansı ile rekor kıran Mimus Sokak Sanatları, bu kez Emine Bulut ve şiddete maruz kalmış kadınlar için oyun sergiledi.Mimus Sokak Sanatları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 24 saat süren canlı heykel performansı ile rekor kırdı. Projelerini sürdüren Mimus Sokak Sanatları, bu kez Emine Bulut ve şiddete maruz kalan kadınlar için sokak oyunu sergiledi. Pantomim ve canlı heykel performansı çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi. Oyunda, bir kadının üzerine beyaz çarşaf sarıldı ve ardından temsili olarak kırmızı boya ile çarşafın üzerine el izleri bırakıldı. Bu sırada, üzerinde beyaz çarşaf bulunan kadının bacağına sarılan bir çocuk figürü yapıldı. Daha sonra boynunda turuncu atkı bulunan kadılar, temsili olarak şiddet gören kadının etrafını sardı. Başta Emine Bulut olmak üzere şiddete uğrayan kadınlar için sergilenen oyun, büyük beğeni topladı.

HAYALİNİ KARTON KAMERA İLE GERÇEKLEŞTİREN ABDULSELAM'A KAMERA EĞİTİMİ TÜRKİYE Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Van'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü İlkokulu'nda eğitim gören ve kameramanlık hayalini kartondan kamera yaparak gerçekleştiren 4'üncü sınıf öğrencisi Abdulselam Arslan'ı (11) okulunda ziyaret etti, kamera eğitimi verdi. Çok mutlu olan Abdulselam ve öğretmeni Hulusi Çakır, Başkan Polatel ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak Ankara'ya gidecek.Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde yaşayan Çetin ve Sariye çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Akköprü İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Abdulselam Arslan, kameramanlık hayalini karton ve fon kağıtlarından yaptığı kamera ile gerçekleştirdi. Kameramanlık hayalinin 7 yaşındayken televizyonlarda haber izlerken başladığını anlatan Abdulselam, haberleri dikkatlice izlerken de kameraman olmaya karar verdiğini söyledi. Arslan, daha sonra babasının cep telefonundan internete girip, kameraların şeklini araştırdı. Araştırmanın ardından karton ve fon kağıtları ile kamera yapan Arslan, yaptığı kamerasını okula getirip öğretmeni ve sınıf arkadaşlarına da gösterdi. Arslan'ın sınıf öğretmeni, 65 bin takipçisi ile Instagram fenomeni Hulusi Çakır, kartondan yapılan kamerayı kendi sosyal medya hesabından paylaşınca takipçilerinden büyük ilgi gördü.

HABER KAMERAMANLARI DERNEĞİ'NİN DİKKATİNİ ÇEKTİKartondan yaptığı kamera ile sınıf arkadaşlarını görüntüleyip, röportajlar yapan Arslan ile ilglii haberlerin gazete ve televizyonlarda yayınlanması, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel'in de dikkatini çekti. Bunun üzerine Polatel, beraberindeki Dernek Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Kara ve Dernek üyesi olan görüntü yönetmeni Sinan Demirkaya ile Van'a geldi.Akköprü İlk ve ortaokuluna gelen Polatel ve beraberindekileri, Abdulselam ve sınıf öğretmeni Çakır, okulun önünde karşıladı. Sınıfa geçen Polatel, Abdulselam'ın yaptığı karton kamerayı inceledikten sonra beraberinde getirdikleri profesyonel kamerayı gösterip kamera eğitimi verdi. Abdulselam profesyonel kamera ile çekim yaparken, Başkan Polatel de karton kamerayı omuzuna alıp, Abdulselam'ı çekti. Yönetmen Demirkaya, sınıftaki tüm öğrencilere kamera kullanımını öğretti.

ABDULSELAM, ANKARA'YA GİDİYOROldukça mutlu olan Abdulselam, sınıf öğretmeni Çakır ile Başkan Polatel ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak dün Ankara'ya gitti.Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Polatel, Abdulselam'ın karton kamerasını yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada gördüklerini belirterek, "Kendi tasarımı ile yaptığı bir kamera. Kartondan yaptığı kamera bizim dikkatimizi çekti. Bunun üzerine hemen Hulusi öğretmenle irtibata geçtik. Bu çocuğun dünyasında gerçek kamerayı göstermek için Abdulselam'ın sınıfına geldik. Burada Abdulselam'la tanıştık. Sağ olsun bizi çok yi karşıladı. Kendisini tanımaktan büyük keyif aldık. Bir çocuğun hayali eğer kartondan kamera yapabilecek kadar büyükse biz bu çocuğun ayağına gideriz. Abdulselam bizim Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin en küçük üyesi olacaktır. Bizim gerçek kameramızı gösterdik. Onun kartondan yaptığı kamerayı da gördük. Özelliklerini bize anlattı. Biz de büyük kameramızın özelliklerini ona anlattık. Bugün Abdulselam'ı ve öğretmenini de yanımıza alıp Ankara'ya gideceğiz. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Ankara'da makamında Abdulselam'la tanışmak istiyor. Abdulselam'ı Sayın Bakanımızın yanına götüreceğiz. Orada bakanımızla tanıştıracağız. Çünkü büyük hayalleri var. O büyük hayallerini gerçekleştirmesi için biz bir vesile olduk. Bu vesile inşallah hayırlara vesile olur" dedi.

PROFESYONEL KAMERAYI KULLANINCA ÇOK HEYACANLANDIPolatel, Abdulselam'ın profesyonel kameranın en ince ayrıntısına kadar baktığını ifade ederek, "Bizi zevkle dinledi. Kendi kamerasını da bize anlattı. Sağ olsun güzel bir hayali var. Türkiye genelinde Türkiye Haber Kameramanları Derneğimizin 400 üyesi var. Abdulselam 401'inci üyemiz oldu" diye konuştu.

ÇOK MUTLUYUMHayaline kavuşan Abdulselam Arslan ise profesyonel kamerayı görünce çok heyecanlandığını anlatarak, "Benim yaptığım kameradan daha güzel. Kamera ile ilgili bilmediğim şeyleri öğrendim. Büyüyünce bu kameradan bir tane alacağım. Ankara'ya gideceğim için de çok heyecanlıyım. Profesyonel kamerayı çok beğendim. Kameranın özelliklerini öğrendim. İnşallah çok iyi bir kameraman olurum. Derneğinde en küçük üyesi olduğun için de ayrıca mutluyum. Kültür Bakanı'na ve Dernek Başkanı'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

KÜÇÜK ABDULSELAM, KAMERA HAYALİNE KAVUŞTU Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van'da kartondan yaptığı kamera ile okulunda çekim yapan Abdulselam Arslan'a (11), kamera hediye ederek, hayalini gerçekleştirdi.Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde, Çetin ve Sariye Arslan çiftinin iki çocuğundan küçüğü Abdulselam, karton ve fon kağıtlarından yaptığı kamerayla okulu Akköprü İlkokulu'nda arkadaşlarıyla röportaj yaptı. Henüz 7 yaşındayken televizyondan izlediği haberlere özenen Arslan, ileride kameraman olmaya karar verdi. Arslan, daha sonra babasının cep telefonundan internete girip, kameraların şeklini araştırdı. Araştırmanın ardından karton ve fon kağıtları ile kamera yapan Arslan, kamerasını okula getirip öğretmeni ve sınıf arkadaşlarına da gösterdi. Arslan'ın sınıf öğretmeni Hulusi Çakır, 65 bin takipçisi olan İnstagram hesabında, kartondan yapılan kamerayı paylaşınca kullanıcılardan büyük ilgi gördü.

İLK GERÇEK RÖPORTAJINI BAKAN ERSOY İLE YAPTIKartondan yaptığı kamera ile sınıf arkadaşlarını görüntüleyip, röportajlar yapan Arslan ile ilgili haberlerin gazete ve televizyonlarda yayınlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Milli Kütüphane Başkanlığı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelen Arslan'a Bakan Ersoy tarafından kamera hediye edildi. Arslan, gerçek kamerası ile ilk röportajını da Bakan Aksoy ile yaptı.Bakan Ersoy, Türkiye haber kameramanları derneği ile proje başlattıklarını ifade ederek, "Türkiye Haber Kameramanları Derneği ile birlikte başlattığımız projeler var. Onlar Anadolu'yu karış karış geziyorlar. Küçük öğrencilerin kamerayla tanışmasını sağlıyorlar" dedi.Çok mutlu olduğunu ifade eden Abdulselam Arslan ise "Bu kamerayla ailemi okulumu ve arkadaşlarımı çekeceğim. Bu duygu çok güzel" diye konuştu.Ersoy, sonrasında Arslan'la baş başa görüştü.

MARMARİS'TE DEV DALGALAR ÖNÜNDE İLGİNÇ ANLAR

Marmaris'te, fırtınalı havada sahile gelen kimliği belirsiz ve alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, yüzüne çarpan dev dalgalara karşı bağırdı. Bir süre dalgaların önünde durarak sırılsıklam olan kişi, yalpalayarak kıyıdan uzaklaştı. Yaşanılan ilginç olay esnaf tarafından cep telefonuyla kaydedildi.Marmaris'te fırtına ve yağmur yaşamı olumsuz etkilerken, saat 16.00 sıralarında ilginç bir olay meydana geldi. Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önündeki meydana elinde içki şişesi ile gelen bir kişi, bir tur attıktan sonra kıyıya yaklaştı. Denize yüzünü çeviren bu kişi, boyu 4 metreye ulaşan dalgaların önünde durdu. Dalgaların çarpmasıyla sırılsıklam olan kişi, işaret parmağını göstererek denize doğru bağırdı. Olayı gören esnaf kişinin intihar edebileceğinden endişelenerek zabıta ekiplerini aradı. Esnaf, kimliği belirsiz kişinin ilginç anlarını cep telefonuyla video ve fotoğraflarını çekti. Çevredeki kişilerin 'uzaklaş' çağrılarını dikkate alarak kıyıda uzaklaşıp yağmurda koşar adımlarla gözden kayboldu.

