DHA YURT BÜLTENİ - 1

24.11.2019 08:08 | Son Güncelleme: 24.11.2019 08:08

Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı aracın çarptığı asker, şehit oldu

AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de Fırat'ın doğusunu terör unsurlarından temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı Kirpi aracının çarpması sonucu yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, tedavi için kaldırıldığı Şanlıurfa'daki hastanede şehit oldu.

TSK tarafından Fırat'ın doğusunu terör unsurlarından temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, dün zırhlı Kirpi aracının çarpması sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Afyonharahisar'ın İscehisar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Akkaya'nın bugün memleketine uğurlanacağı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı sırasında Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya şehit olmuştur. Şehidimiz 24.11.2019 Pazar günü saat 11.00'da Şanlıurfa GAP Havaalanında düzenlenecek olan tören sonrası Afyon ili İscehisar İçesi Karaagac köyüne uğurlanacaktır" denildi.

ACI HABER AİLEYE ULAŞTISuriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'ya, saat 17.00 sıralarında, askeri personelin kullandığı araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Akkaya, Şanlıurfa'daki bir hastaneye getirilerek tedaviye alındı. Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın (22) acı haberi, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyünde oturan ailesine ulaştı. Mustafa Akkaya'nın acı haberi, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyünde oturan annesi Döndü Akkaya (46), babası Taner Akkaya'ya (50) ve 3 kardeşine İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, İkmal ve Garnizon Komutanlığı'nda görevli Albay Fatih Düztaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yasin Evcin ile beraberindekiler tarafından verildi.

Acı haberi alan Akkaya ailesi yasa boğuldu. Şehidin ailesinin oturduğu eve Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları ve komşular da eve akın etti. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın cenazesinin bugün ikindi vakti memleketi Karaağaç köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Şehidin fotoğrafları

Haber: Satılmış AKKAŞ - AFYONKARAHİSAR/ ŞANLIURFA

====================

Tunceli'de 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu başlatıldı (2)TERÖRİSTLERİN SIĞINAKLARI KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nca terör örgütleri PKK ve TKP/ML TİKKO'ya yönelik sabah saatlerinde başlatılan 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonunda teröristlerin kış üslenme alanları kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli kırsal alalındaki silahlı terör örgütleri PKK ve TKP/ML TİKKO üyelerine yönelik başlatılan 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu sürüyor. Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Arası'nın yönettiği ve 2 bin 250 personelin yer aldığı 150 operasyonel timle operasyon Munzur Vadisi'nin iç kesimleri ile Ahpanos Vadisi, Sal Deresi, Bali Deresi ve İksor Vadisi bölgelerinde sürdürülüyor.

Sabah saatlerinde havadan Ahpanos Vadisi'ne indirilen timler, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi için hazırladıkları birçok depo sığınak ve barınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kış sığınakları içinde çok sayıda örgütsel dokümanın yanı sıra kış üslenmesi için çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Operasyon bölgesinden görüntüOperasyon bölgesine uçuş yapan ve asker taşıyan helikopterlerOperasyon bölgesinde silah seslerinin gelmesiOperasyon bölgesinde kobra tipi helikopterlerin uçuşuGenel ve detay görüntüler

Haber: Ferit DEMİR-Kamera: TUNCELİ,

====================

Bakan Soylu: 221 kişiyi bu yıl ikna edip adalete teslim ettik İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütüne daha önce 5 bin 500 kişi katılırken bu yıl itibarıyla katılım 108 kişi. Ailelerle temas kuruyoruz, evlatlarına diyorlar ki; 'Artık orada durmayın, teslim olun.' Gelip teslim oluyorlar. Biz 221 kişiyi bu yıl ailelerinin desteğiyle ikna edip adalete teslim ettik. Daha dün 3 kişi geldi, akşam da 2 kişi geldi. Bu ne demektir daha çok doktor, mühendis, istihdam, iş, huzur, gelişmişlik, zenginlik ve daha güçlü Ağrı demektir" dedi.

Ağrı'ya gelen Bakan Soylu, havalimanında protokol ve partililer tarafından karşılandı. İlk olarak 50 odalı Ağrı Fizik Tedavi Hastanesi ve KOBİ Merkezi'nde incelemelerde bulunan Soylu, daha sonra 11 bin kişinin istihdam edileceği Ağrı Teksilkent Fabrikası'nın açılışı ile 6 bin kişinin istihdam edileceği Ağrı Tekstilkent Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı. Vali Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve vatandaşların katıldığı törende Bakan Süleyman Soylu, Türkiye'yi hep birlikte büyütmek için çalıştıklarını söyledi. Soylu, "Ağrı, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Siirt, çok sıkıntı çekti. Allah'a şükür her vilayetimizde üniversite, hastane var. Bambaşka bir noktaya gidiyoruz. 'Doğu'nun makus talihi yenilmez' derlerdi, haklılardı. Yol, öğretmen, hastane, üniversite, havalimanı yok. Kim gelip yatırım yapacak? Çocuklar nasıl okuyacak? Nasıl mühendis olacaklar? Bu memleketin evladı olarak söylüyorum, bugün varız yarın yokuz. Bir şeyi gördük, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir devrim gerçekleşti" dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da insanların artık rahatça istediği yere gidebildiğini bildiren Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanlar artık gece yarılarına kadar rahat rahat sokaklarda gezebilmektedir. Her tarafta havaalanları var, yollarımız yenileniyor. Tüccarı, profesörü, öğrencisi gelip gidebilmektedir. Çok çileler çektik, çok acılar yaşadık. Anneler evlatlarını okula 'Acaba akşama eve gelebilecek mi, yoksa yaşını yeterli bulup çocuğumu terörist yapmak için dağa kaçırırlar mı?' diye endişe içinde yollardı. Oysa şimdi anne, babalar çocuklarının doktor, mühendis olmasını istiyor. Bunu hayal ediyor ve mümkün olabileceğini bilerek, sabahleyin çocuklarını bu umutla okula yolluyor. Irak, Suriye, İran, Şili gibi dünyanın birçok ülkesinde bugün karmaşıklık var. Bizim bir misyonumuz daha oluştu ve sadece Doğu ile Güneydoğu değil Türkiye'nin tamamını huzur haline getirmeye çalışmıyoruz. Buradan sözümüzdür, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Orta Doğu'yu da Afganistan'ı da Pakistan'ı da Srebrenitsa'yı unutmadık ve istedikleri zaman karıştırabileceklerini düşündükleri Balkanları da bütün etrafımızdaki coğrafyayı da kardeşlik, huzur coğrafyası haline getireceğiz. Dünyanın ışığı ve kardeşliği bu coğrafyadan yayılacak. Geçen yıl Ağrı'da bir alt geçit açılışı yaparken Avrupa'daki küçük bir kasabanın nasıl milyonlarca turisti çektiğinden bahsetmiştim. 5 bin 800 nüfuslu bir kasabanın sırf dağcılık turizminden yılda 2 milyon turist çektiğini anlamıştım. İşte bundan sonraki hedefimiz, aynı başarıyı buralarda göstermektir."

Tunceli'de başlayan Kıran-7 operasyonuna da değinen Soylu, "İçişleri Bakanlığı unsurlarıyla bir mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Şu anda terör örgütü kendi arasında bile haberleşmekten korkmakta ve ürkmektedir. Terör örgütüne daha önce 5 bin 500 kişi katılırken bu yıl itibarıyla katılım 108 kişi. Ailelerle temas kuruyoruz, evlatlarına diyorlar ki; 'Artık orada durmayın, teslim olun.' Gelip teslim oluyorlar. Biz 221 kişiyi bu yıl ailelerinin desteğiyle ikna edip, adalete teslim ettik. Daha dün 3 kişi geldi, akşam da 2 kişi geldi. Bu ne demektir daha çok doktor, mühendis, istihdam, iş, huzur, gelişmişlik, zenginlik ve daha güçlü Ağrı demektir" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmanın ardından protokolle birlikte bir tekstil fabrikasının temelini atıp, diğerinin açılışını yaptı. Bakan Soylu, daha sonra Doğubayazıt ilçesine geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------------------------Bakan Soylu'nun gelişiTemel atılacak alandan detayİstiklal Marşı'nın okunmasıBakan Soylu'nun konuşmasıTemel atma ve açılış töreni

Haber-Kamera: AĞRI,

==========================

Çorum'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı ÇORUM'un İskilip ilçesinde, otomobille minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Çorum- İskilip yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobille minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 4 kişinin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza yapan araçlarAmbulanslarAlınan güvenlik önlemiHastane önünden detaylarGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum),

====================

Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Toprakkale'de Tüysüz mevkisinde meydana geldi. Gaziantep'ten İzmir'e giden Mustafa Bozkurt yönetimindeki 27 BEN 51 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, 41 yolcunun bulunduğu otobüsteki 25 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan Osmaniye Devlet Hastanesi ve Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekiplerince kaza yerinde inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Otobüsün kırık ön camı, trafik polisleriYan yatmış aracın üst acık kısmından koltukların görüntüsü-Olay yerindeki polis aracı -Polisler araç içinde inceleme yaparken-Otobüsün içine bakan görevliler-Otobüs etrafındaki jandarma-Yan yatmış durumdaki otobüsten genel detay-Jandarma araçtaki çantaları çıkartırken-Kaza bölgesinden genel detay

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

=====================

Edirne'de tur midibüsü tarlaya uçtu: 8 yaralı EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, 30 kişinin taşındığı tur midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya uçtu, 8 yolcu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Uzunköprü ilçesinde meydana geldi. Balıkesir'den, tarihi Selimiye Cami ve diğer eserleri gezmek için günü birlik bir tur şirketinin midibüsü ile Edirne'ye gelen 30 kişi, akşam saatlerinde Balıkesir'e gitmek için dönüşe geçti. Osman Tezcan yönetimindeki 10 ACT 780 plakalı midibüs, Uzunköprü'ye 10 kilometre kala sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya uçtu. Şans eseri devrilmeyen midibüs, yaklaşık 500 ilerledikten sonra durabildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Osman Tezcan, ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------------Olay yerinden genelAmbulanstan detayTarlaya uçan minibüsHastaneden genel detayYaralılar ile röp.Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

=======================

Bursa'da midibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü BURSA'nın Gemlik ilçesinde, otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu araçta sıkışan Kerim Duran (24), hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Gemlik ilçesinde meydana geldi. Kerim Duran yönetimindeki otomobil, kimliği belirsiz sürücü yönetimindeki midibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan Kerim Duran, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Duran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kerim Duran'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü----------------------------------------------Hurdaya dönen otomobilden detay-Otobüsten detay-Ekiplerden detay-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),

===============================

Datça'da otel yangını

MUĞLA Datça'da bir otelde gece saat 22: 30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının, çatıda başladığı belirtildi. İtafiye ekipleri hızla alevlere müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Datça'da bir otelde çıkan yangında alevler kış sezonu nedeniyle kapalı olan otelin 19 odalı bloğunu bir anda sardı. Saat 22.30 sıralarında çıkan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangının çatıdan başladığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtafiye ekipleri hızla alevlere müdahale etmeye başladı. Alevlerin ormanlık alana sıçramasını önlemek amacıyla da tedbir alındı.

Datça merkeze 15 kilometre mesafede Emecik mevkiinde olan oteldeki yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 2 saat devam etti. Ardından soğutma çalışmalarına geçildi.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otelde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yükselen alevlerSöndürme çalışmalarıGenel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Çil/ DATÇA - Muğla

=========================

Tartıştığı eşi ve komşusunu tabancayla vurup, kaçtı DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, İ.D., akaryakıt istasyonunda tartıştığı eşi Y.D. ve komşusu A.G.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Ağır yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırılırken, İ.D. kaçtı.

Olay, öğlen saatlerinde, Çınar ilçesinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda, İ.D., eşi Y.D. ve komşusu A.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D. tabancayla eşi ve komşusuna ateş etti. Mermilerin isabet etmesiyle yaralanan Y.D. ve A.G. kanlar içinde yere yığıldı, İ.D. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Y.D. ve A.G. ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Y.D. ile A.G.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri, İ.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------Hastaneden görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 144 MB

=======================

Rabia Naz'ın sol tırnağındaki erkek DNA'sı, baba ve oğlu ile uyumlu çıktı

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) otopsi raporunda rastlanılan sol el tırnağındaki erkek DNA profili araştırılıyor. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca daha önce DNA profili örneği vermekten kaçındığı açıklanan babası Şaban Vatan'ın eşi ve oğlu ile birlikte verdiği örneğin sonucu açıklandı. Trabzon Adli Tıp Kurumu raporuna göre; Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporunda sol el tırnağındaki erkek DNA profilinin baba Şaban Vatan ve oğlu Yaşar Mert Vatan'ın DNA profili örnekleri ile uyumlu olduğuna yer verildi.

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018'de, Eynesil'e bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nca 2 rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulandı. Olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu. Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu'nun 12 üyesi de 7 Kasım'da Eynesil'e gelerek, incelemelerde bulundu.

RABİA NAZ'IN TIRNAĞINDA ERKEK DNA'SI TESPİT EDİLDİ

Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nce hazırlanan raporda, sol el tırnağında erkek DNA'sı tespit edildiği kaydedildi. Raporda, "Rabia Naz Vatan'a ait olduğu bildirilen sağ el 3 adet tırnak örneği ve sol el 1 adet tırnak örneğinden; örneklerin içerdiği DNA miktarının azlığı, oransızlığı veya bütünlüğünü kaybetmiş olmasından kaynaklanabilecek sebeplerden dolayı yalnızca yüksek oranda DNA içeren Rabia Naz Vatan'a ait DNA profili tespit edildi. Rabia Naz Vatan'a ait olduğu bildirilen aşağıdaki örneklerden en az biri erkek birden fazla şahsa ait olabilecek DNA profili bir arada karışık elde edildi. Söz konusu karışık DNA profilinin Rabia Naz Vatan'a ait DNA profilini içerdiği tespit edildi" denildi.

BAŞSAVCILIK: BABA DNA ÖRNEĞİ VERMEKTEN KAÇINDI

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca daha önce yapılan açıklamada, baba Şaban Vatan'ın, DNA örneği alınmasına izin vermediği belirtilmişti. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Baba Şaban Vatan, kendisinden ve oğlundan kan örneği alınmasına rıza göstermemiştir" denildi.

BABA DNA İÇİN BAŞVURDU

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, baba Şaban Vatan, DNA örneği vermek için 12 Kasım tarihinde dilekçeyle Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Baba Vatan, el yazısıyla kaleme aldığı başvuru dilekçesinde, gerekli işlemlerin başlatılarak, incelenmek üzere DNA'sının alınmasını talep etti. Başsavcılığın kararı ile Şaban, eşi Atika ve oğlu Yaşar Mert Vatan'ın DNA profili örneği alındı.

TIRNAKTAKİ ERKEK DNA'SI, BABA VE OĞLU İLE UYUMLU

Şaban Vatan'ın iki hafta önce verdiği DNA profili örneğinin sonucu açıklandı. Trabzon Adli Tıp Kurumu'nun 20 Kasım 2019 tarihli raporunda, Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporunda tespit edilen sol el tırnağındaki erkek DNA profilinin baba Şaban Vatan ve oğlu Yaşar Mert Vatan'ın DNA profili ile uyumlu olduğu açıkladı. Raporda, anne Atika Vatan'ın ise DNA profiline rastlanılmadığı belirtildi. Raporda ayrıca; Rabia Naz Vatan'a ait olan mavi renkli kolsuz yelekten alınan 1 adet örnekten elde edilen karışık otozomal DNA profilinin kardeşi Yaşar Mert Vatan'a ait otozomal DNA profili içerdiği ancak babası ve annesine ait DNA profili ise içermediği tespit edildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber-Kamera: (Giresun),

====================

Bakan Kurum: İkinci Dipsiz Göl vakası yaşanmasın diye ÇED yönetmeliği değişti

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İkinci bir Dipsiz Göl vakası yaşanmaması için Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği'nde değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'nin neresinde olursa olsun define kazısı yapacak firmalar, kişiler bakanlığımızdan ÇED raporu olmak zorundalar" dedi.

Çorum'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret eden Bakan Kurum, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gümüşhane'de yasal izinle yapılan define kazısında yok olan Dipsiz Göl ile ilgili bir soru üzerine 4 maddelik eylem planı hazırladıklarını açıklayan Bakan Kurum, "Bu planı çerçevesinde bakanlığımızın ilgili genel müdürlüğü süreci birebir takip ediyor. Yine olayı yerinde görmek ve çözüm bulmak üzere hem bakan yardımcımızı hem genel müdürümüzü valimizle birlikte ortak çalışma yapmaları üzere Gümüşhane'ye gönderdik. Hemen akabinde 4 maddelik eylem planımızı hayata geçirmek suretiyle gölümüzü o eski haline getirecek o eski doğal güzelliği korunacak şekliyle içindeki o mikroorganizmaların kullanılarak yine gölümüze doğal yollardan su takviyesi yaparak inşallah o Dipsiz Gölü'müzü eski o fotoğraflarda gördüğümüz o doğal haline getirmeye gayret göstereceğiz. Bu çerçevede hem valiliğimiz hem bakanlığımız gerekli tüm çalışmaları yaparak bu dört maddelik eylem planını gerçekleştirecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu yönde talimatları vardır" dedi.

İkinci bir Dipsiz Göl vakası yaşanmaması için çalışma başlattıklarını açıklayan Bakan Kurum, "Çevre Etki Değerlendirme Yönetmeliği'nde değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'nin neresinde olursa olsun define kazısı yapacak firmalar, kişiler bakanlığımızdan ÇED raporu almak zorundalar. ÇED raporu almalarına müteakip ancak böyle bir kazı yapabilirler ki doğal bir güzelliğimize zarar vermesi söz konusu olursa böyle bir ÇED raporu da alma ihtimalleri yok. Biz ülkemizin her yerinde olduğu gibi Gümüşhane'mizde de, Çorum'umuzda da Ankara'mızda, İstanbul'umuzda da doğal güzelliklerimizi koruyacağız. Kararlı bir şekilde bu adımları sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------------Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY-Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

=====================

Edirne'de TIR'ın dorsesi alev alev yandı

EDİRNE'nin Havsa İlçesinde TEM otoyolunda, seyir halindeki radyatör ve sucuk bağırsağı yüklü TIR dorsesi alev alması sonucu tonlarca sucuk bağırsağı ve radyatör yanarak kullanılmaz hale geldi.

İstanbul'dan yüklediği radyatör ve hayvan bağırsağı yükünü Belarus'a götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı yönüne giden Mehmet Akkoyun yönetimindeki 34 BZK 661 plakalı TIR, Edirne TEM otoyolu Havsa ilçesi yakınlarında dorse brandasının alev alması sonucu yangın çıktı. Dorsenin yandığı fark eden Akkoyun, TIR'ı yolun sağına çekerek itfaiyeyi ve jandarmayı aradı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken jandarma yolda güvenlik önlemleri aldı. İtfaiyenin yangına müdahale ettiği dorsede bulunan tonlarca sucuk bağırsakları ve radyatörler yanarak kullanılmaz hale geldi.

'SEYİR HALİNDEYKEN YANDI'TIR sürücüsü Mehmet Karakoyun, dorsenin birden alev aldığını yangının neden çıktığını bilmediğini belirterek, "Yangının neden çıktığını anlayamadım. Biri dorseye ateş mi attı nasıl oldu anlamadım. Çadır yandan alev aldı. İçine adam mı bindi yaktı, bilemedim. Aracın lastikleri her şeyi sağlam. Yangın çıkmasına hiç bir neden yok. "dedi. İtfaiyenin müdahalesiyle TIR dorsesi söndürülürken yanan tonlarca sucuk bağırsağı ve radyatörler kullanılmaz hale geldi.

Görüntü dökümü: -------------Dorsenin yanmasıİtfaiye ekipleri müdehalesiYangından detayMehmet Karakoyun ile röp.Bağırsak ve radyatörden detayFarklı açılardan genel detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

==================================================

AK Partili Kaya, Van'da kirve oldu VAN'ın Edremit İlçesi belediyesi tarafından düzenlenen 'Sünnet Şöleni' etkinliğinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, kirvelik yaptı.

Van'ın merkez Edremit İlçesi Belediyesi tarafından Nur Tatar Kapalı Spor Salonu'nda toplu 'Sünnet Şöleni' programı düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve ilçe belediye başkanları STK temsilcileri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Düzenlenen programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Burada çok güzel bir gelenek olan kirvelik geleneğine sahip çıkacağız. Çocuklarımızın kirvesi olacağız inşallah. Evladımız bizim için çok kıymetlidir. Doğan evlatlarımız bizim için bir umut, geleceğe dair yeni bir hayat, yeni bir güç demektir. Bize yaşama sevinci, yaşama coşkusu veren 20 milyon evladımız bizim çocuklarımız, öyle görüyoruz. Evlatlarımız evlerimizin bereketi, gözümüzün nuru, gönlünüzün de aslında sürurudur. Biz de AK Parti olarak kurulduğumuz günden bu yana, sosyal devlet anlayışıyla evlatlarımız için çalışıyoruz. Merkeze insanı koyduk ama doğumdan ölüme kadar bir çocuğun aslında ana rahmine düştüğü andan itibaren onun için ne yapılması gerekiyorsa sosyal devlet olarak onu yapıyoruz" dedi. Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz AK Parti'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla da çocuklarımızın yüzündeki tebessümün kaynağı olmak için yola çıkmış bir hareketiz. Bugün Edremit Belediyemiz de bu anlayışla bu sünnet şölenini sosyal belediyecilik anlayışı ile gerçekleştiriyor. İnşallah bütün çalışmalarımız da bu yönde çocuklarımızın yüzünü güldürmek için aslında çocuk gülerse biliyoruz ki dünya güler. Bütün çocuklarımızın yüzünü güldürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dünyada susuzluk ve açlıkla kıvranan 152 milyon çocuk var. Bugün dünyanın dört bir tarafında zulümler yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar eşit şartlara sahip değil. Bugün dünyada yaklaşık 152 milyon çocuğun en büyük hayali oyuncak ya da yeni bir kıyafet değil. Bugün dünyada 152 milyon çocuğun en büyük hayali temiz içecek su ve bir parça kuru ekmeğe ulaşmak. Yani susuzlukla, açlıkla kıvranan 152 milyon çocuk var. Bu çocukların da bizim üzerimizde hakkı var. Onlar için de büyük ve güçlü Türkiye'yi kurmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz."

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise, sosyal belediyeciliğin bir örneği olarak Edremit'te geleneksel hale getirecekleri sünnet şöleni programını gerçekleştirdiklerini söyledi. Ara tatilin final programına denk getirdikleri etkinlik için 173 çocuğun müracat ettiğini belirten Say, "Bugün itibariyle halihazırda 123 çocuğu sünnet ettik. Bugün de onlar için unutulmaz bir hale getirerek kirveleriyle tanıştıracağız. Bundan sonra gelenek ve göreneklerimizde büyük yeri olan kirvelik müessesesini kurmuş olacağız" dedi.

Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından düzenlenen etkinlikte çocuklara kirveleri olan protokol üyeleri hediyelerini verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Etkinliğe katılan protokol üyeleriSalondan genelÇocuklardan ve ailelerinden genelYüz boyama yapan çocuklarAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşmasıDetaylarEdremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın konuşmasıHalk oyunları ekibinin gösterisiÇocuklara protokol üyelerinin hediye vermesi

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU/VAN,-

====================================

Mazhar Alanson öğretmenler için söyledi KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, 'Öğretmenler Günü' etkinlikleri kapsamında Mazhar Alanson konser verdi. Alanson'un şarkılarına öğretmenler eşlik etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Öğretmenler Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Mazhar Alanson konser verdi. Mazhar Alanson sevilen şarkılarını öğretmenler için söyledi. Hep bir ağızdan şarkılara eşlik eden öğretmenler, bu özel günün tadını çıkarırken bazı kişiler ise cep telefonu kameralarıyla bu anları ölümsüzleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Konser alanından görüntüler-Mazhar Alanson'un sahnesinden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: DHA