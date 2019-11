DHA YURT BÜLTENİ - 1

23.11.2019 08:29 | Son Güncelleme: 23.11.2019 08:29

SURİYELİLER, TÜRK ASKERİNİ ÖPEREK EVLERİNE DÖNDÜ

TÜRKİYE'nin çeşitli yerlerinden gelen Suriyeli siviller, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki sınır kapısına akın etti. Suriyeliler, Ceylanpınar'ın karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn'e geçti. Geçişler sırasında bazı Suriyeliler, Türk askerini sarılıp öperken, bazıları da sınırı geçtikten sonra yere kapanıp toprağı öptü.

Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinden gelen 100 kişilik grup, dün saat 14.00 sıralarında Resulayn'daki evlerine dönmek üzere Ceylanpınar Sınır Kapısı'na akın etti. Kimlik kontrolünün ardından da Resulayn'e geçti.

Ülkesinde öğretmenlik yaparken, PKK/PYD'li teröristlerin kontrolü sırasında Resulayn'den göç etmek zorunda kalan Abdülazim, "Türkiye'de inşaat ve tarım işlerinde çalışıyordum. Evimiz ve beldemiz özgürlüğüne kavuştu, Elhamdülillah çok güzel bir duygu. Resulayn emin ellerde Allah'ın izni ile evlerimize dönüyoruz" dedi.

'HER SURİYELİ KARDEŞİM TÜRK BAYRAĞINI ÇOK SEVİYOR'Sınırdan geçerken Türk askerlerini öpen Suriyeliler'den Resulaynlı Mahmut El Alloş ise "Size teşekkür ediyoruz. Biz sizleri seviyoruz, Türkiye devletini seviyoruz, Erdoğan'ı seviyoruz, Türkiye hükümetini seviyoruz, Türk kardeşlerimizi seviyoruz. Elhamdülillah, bizler sizlerleyiz, kanla başla Türkiye devletiyle birlikteyiz. Türkiye Cumhuriyeti bizleri refaha ve huzura kavuşturdu. Elhamdülillah, Türkiye bizleri kurtardı terör belasından. Her Suriyeli kardeşim Türk bayrağını çok seviyor. Hepimiz Türkiye devletiyle birlikteyiz ve ölümüne Türkiye ile beraberiz, kanımızla canımızla beraber. Elhamdülillah PKK/PYD'li teröristlerden kurtulduk çok şükür, çok mutluyuz, bunu Türkiye Cumhuriyeti'ne borçluyuz, onlar için ne yapsak azdır. Allah Erdoğan'a uzun ömürler versin. Allah Türkiye'ye uzun ömürler versin. Allah Türk yetkililerinden razı olsun. Türkiye'deki Arap aşiretlerden Allah razı olsun, ekmeğini bizlerle bölüşenlerden razı olsun. Bizler Türk askerini öptüğümüz zaman, sanki Erdoğan'ı öpüyoruz, o kadar önem gösteriyoruz ve hepinizi çok seviyoruz. Erdoğan, ruhumuzdan ve canımızdan daha kıymetli ve önemlidir bizler için, kendisini çok seviyoruz, ömrümüz kendisine feda olsun" diye konuştu.Sınırın Suriye tarafına geçen bazı Suriyelilerin de yere kapanıp, toprağı öptüğü görüldü.

TEL ABYAD'DA ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU, KAN DAVALI AŞİRETLER BARIŞTIRILDI

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde şehitler için mevlit okutuldu, yıllardır aralarında kan davası bulunan iki aşiret ise barıştırıldı.Yıllardır iç savaşın sürdüğü Suriye'nin Türkiye sınırına yakın noktalarda bulunan yerleşim alanları terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi. Tüm çağrılara karşın teröristlerin işgaline son vermemesi üzerine Türkiye, 9 Ekim günü Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad ile Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn, terör örgütünden arındırıldı. Meskun mahal operasyonlarının sürdüğü kentlerde güvenli hale getirilen alanlara sivillerin geri dönüşü sağlandı. Halen her iki kente zorunlu olarak göç eden sivillerin dönüşü devam ederken bir yandan da Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından Tel Abyad ile Resulayn'da hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.Teröristlerden arındırıldıktan sonra merkezi önemli ölçüde güvenli hale getirilen Suriye'nin Tel Abyad kentinde dün Cuma namazının ardından Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olanlar için mevlit okutuldu. Tel Abyad ilçe merkezinde bulunan Mescidi İman Camisinde kılınan namaz sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Namaz için gelenler de olası bombalı saldırıya karşın Türk askerleri tarafından dedektör ile yapılan üst aramasının ardından camiye alındı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, askerler ile Suriyeli kanaat önderlerinin katıldığı cuma namazının kılınmasının ardından Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Türk ve Suriyeliler için mevlit okutuldu. Dualar edilen program sonunda cami çıkışında mevlide katılanlara Türk askerleri tarafından lokum ve çikolata dağıtıldı.

KAN DAVALI AŞİRETLER BARIŞTIRILDICuma namazı ve mevlit programının ardından 17 yıl önce Tel Abyad'da çıkan ve 4 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından, kavgaya karışan Meşhur ve Siyale Aşireti arasında başlayan kan davasının sonlanması için Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile beraberindekiler, Tel Abyad'a 20 kilometre uzaklıktaki Hatuniye Köyü'ne hareket etti. Köy girişinde kalabalık tarafından karşılanan Vali Erin ve beraberindekiler alana kurulan çadırlardan birisine girdi. Burada iki aşiret mensupları ile görüşmeler yapan Vali Erin, kan davasının sonlandırılmasına yönelik çabalarına teşekkür etti. Duaların edilmesinin ardından iki aşiret kan davasını sonlandırdıklarını ilan etti, birlikte 70 koyun kesilerek ve 1 ton bulgur kullanılarak hazırlanan barış yemeğini yedi.

ÇOCUKLARIN ASKER SEVGİSİÖte yandan Tel Abyad'a yeniden dönen Suriyeli ailelerin çocukları kendilerini vatanlarına yeniden kavuşturan Türk askerlerine sevgi gösterisinde bulunuyor. Sokaklarda karşılaşınca sevgi gösterisinde bulunup, öperek teşekkür eden çocuklara Türk askerleri de aynı şekilde karşılık vererek çikolata ve şeker ikram ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İZMİR'E 70 KATRİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasının balkonundan yaptığı konuşmada, partisinin 17 yılda İzmir'e yaptığı yatırımları da anlattı. Erdoğan, partisinin görüş ayrılıklarına, kılık kıyafet farklılıklarına saygı gösterdiğini belirterek, şunları söyledi: "Biz sizleri Yaradan'dan ötürü sevmeye devam edeceğiz. Başı açıkmış, kapalıymış. Bu bizim memlekettenmiş asla böyle bir ayrım yok, olmayacak. Eğer böyle bir ayrım yapacak olursak Allah'a bunun hesabını veremeyiz. Görev alsın, almasın davaya gönül vermiş herkesten aşkla, heyecanla çalışmasını bekliyorum. Biz CHP gibi istismar siyaseti değil hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz. Biz bu mücadeleye kendimiz veya şahsi menfaatlerimiz için değil 'halka hizmet Hakk'a hizmettir' diyerek, çıktık. 17 yılda İzmir'e yaptığımız yatırımlar, AK Parti'nin millete ve memlekete bakış açısının somut örneğidir. İzmir'e 70 katrilyon lira yatırım yaptık. CHP'nin buralarda yatırım izi var mı? Yapmaz, yapamaz. Çünkü onlarda böyle çalışalım, eser üretelim böyle bir dert yok. 3 yeni devlet üniversitesi, 6 bin 665 kapasiteli yurt açtık. Birkaç yıl içinde İzmir'in Urla, Tire, Bergama ilçelerinde 14 bin 500 kişi kapasiteli 8 adet yurt daha açıyoruz. İzmir'in dört bin yanını spor tesisi ile donattık. Göztepe ve Alsancak statlarının inşasında sona yaklaşıyoruz. Menderes millet bahçesinin, Çiğli millet bahçesinin proje çalışmaları devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine 5,5 katrilyon sosyal yardım yaptık. 35 hastaneden oluşan toplam 109 sağlık tesisini tamamlayıp, hizmete sunduk. 2 bin 60 yatak kapasiteli olan Bayraklı Şehir Hastanesi ile birlikte ikinci şehir hastanesi olan Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin proje çalışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkanı millete yapılan her hizmette olduğu gibi şehir hastanelerinden de rahatsız. Milletimizin birinci sınıf sağlık hizmeti almasını CHP ve ortakları içlerine sindiremiyorlar. İstiyorlar ki millet kendi dönemlerindeki gibi kuyruklara muhtaç olsun. İstiyorlar ki en basit tetkikler için bile insanlar günlerce beklesin, ilaçlarını alamasın. Sizler ve bizler için bunları lüks görüyorlar. İnsanların şehir hastanelerinin konforu ve rahatlığıyla tanışmalarını istemiyorlar. Onlara rağmen bunları hizmete alacağız. CHP ve tayfası istemeseler de, insanlarımızı sağlık hizmetleri ile buluşturacağız. Hastaneye adım attığınız zaman 'Allah bu devletten razı olsun' diyeceksiniz."

İZMİR'İ SUYA BİZ KAVUŞTURDUKKiraz, Dikili, Menemen, Aliağa, Seferihisar ilçelerinde 700 yataklı devlet hastanelerinin açılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de kentsel dönüşümle 18 bin 903 adet konut projesini hayata geçirdiklerini, 17 yılda İzmir'e toplam 25 milyar liralık ulaşım yatırımı yaptıklarını anlattı. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şimdi İstanbul- İzmir Otoyolu bitti mi? 8- 9 saat süren yolculuğu 3,5 saate indirdik mi? Arabanıza oturdunuz direksiyonun başına geçtiniz 3,5 saatte özgüvenle buradan İstanbul'a gidiyor musunuz? Rabbim bizlere bu günleri de gösterdi. O ne çileydi 8-9 saat yolculuk? Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu otoyola bile bunlar çamur atmaya kötülemeye kalktılar. Sabuncubeli Tüneli, Konak Tüneli'ni hizmete sunduk. Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun 91 kilometresini tamamladık, 5 kilometrelik Koyundere Kavşağı- Menemen Manisa yol ayrımını aralık ayı sonunda tamamlıyoruz. İzmir'de toplam maliyeti 2 milyar lirayı aşan 20 projenin yapımı devam ediyor. Yüksek hızlı trenle ülkemizi tanıştırdık. Bu kapsamda 11 bin 590 kilometre uzunluğundaki hatlarımızı yeniledik. Yapımı yılan hikayesine dönen 136 kilometrelik İZBAN'ı belediyeden devraldık, tamamladık. Kemalpa OSB Demiryolu Bağlantı Hattı'nı yaptık. İzmir- Ankara Yüksek Tren Hattı'nın yapımı sürüyor. Halkapınar- Otogar arasında 2,3 milyar maliyetle yeni metro hattını yapacağız, ihaleye çıkacağız. İzmir Körfez Geçişi'nin imar planı çalışmaları devam ediyor. Selçuk- Ortaklar arasında yeni bir demiryolu hattını programa aldık. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nı baştan aşağı yeniledik. 28 baraj, 8 gölet inşa ettik, 14 gölet daha yapıyoruz. İzmir susuz muydu? Gördes'i kim yaptı? İzmir'i suya biz kavuşturduk. 547 bin dekar araziyi suladık. Şehrimizde iki adet endüstri bölgesi var. Sanayiye ara elaman yetiştirmek için organize sanayi bölgelerine teknik liseler kuracağız. Bu okulların makine ve teçhizatları OSB'lerin ihtiyaç duyduğu şekilde kuruluyor. Okuldan mezun olan doğrudan iş başı yapabiliyor. Bu tür okullar İzmir'de faaliyet gösteriyor. Bay Kemal'e İzmir'e yolu düştüğü bir gün okulları ziyaret etmesini ve lafı değil icraatı görmesini tavsiye ediyorum. 25 ilçede 779 abone doğalgaz konforu yaşıyor. Bunlar 17 yılda İzmir'e kazandırdığımız eserlerin özetenin özetidir. Sizler İzmirliler olarak bu hizmetlerin tamamını görüyorsunuz. Biz bundan sonra da sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Sizlerin desteği ve duasıyla İzmir'i 2023 hedeflerine 2071 vizyonuna kavuşturacağız. Sizlerden davamıza sıkı sahip çıkmanızı, kışkırtmalara gelmemenizi istirham ediyorum."

KADIN KOLLARI, GENÇLİK KOLLARI VE İL YÖNETİM KURULU İLE GÖRÜŞTÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda yaptığı balkon konuşmasının ardından kadın kolları, gençlik kolları ve il yönetim kurulu ile ayrı ayrı bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantılarda, Erdoğan'ın partisinin İzmir'de aldığı oyu artırması için teşkilattan çok çalışmalarını istediği öğrenildi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye verdi.

BAYINDIR'A 'SÜS BİTKİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ' MÜJDESİCumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yerel seçimde AK Parti'nin kazandığı Bayındır Belediyesi'ni ziyaret etti. Buraya helikopter ile gelen Erdoğan, otobüsün üzerinden kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Programa, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti'li milletvekilleri ve çok sayıda partili ile halk katıldı.Programda konuşan Erdoğan, şunları söyledi: "Bayındır'ın saygı değer güzel insanları, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Siz yanımızda oldukça hiç endişe etmeyin. Yedi düvel gele evelallah aşar gideriz. Evet, ben Bayındır'ı farklı görüyorum. Farklı bir heyecan var, inşallah Bayındır'ın süs bitkileri bir başka açmış. ve sizlerle beraber inşallah Bayındır'ımızı çok daha bayındır yapacağız. Gıda Tarım Bakanımız bir İzmirli olarak sizlere her türlü desteği yakın markajda vermeye devam edecek. Sizlere Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi bölgesi kuracağımın müjdesini vermek istiyorum. Bakanımızda bu işin bir numaralı sorumlusudur. Milletvekilleri ve belediye başkanları ile hep birlikte bu yakın takibi sürdüreceğiz. OSB bölgesini kuracağız. Bir milyon 334 bin metrekare alanda kurulacak süs bitkileri organize sanayi bölgesinde 24 dekarlık 40 süs bitkileri işletmesi faaliyet gösterecek. Bu bölgemiz ülkemizin özellikle süs bitkileri yetiştiriciliği konusunda kalbi, aynı zamanda ihracat üssü olacak. Buraya girecek olan parayı, sermayeyi düşünün. Ciddi bir hareketliliği Bayındır'a getirecek. Bu bölgede ayrıca süs bitkileri sektörüne ara eleman yetiştirmek amacıyla süs bitkileri eğitim merkezini kuracağız."

'BİZ NEDEN YAPAMAYALIM?'Süs bitkileri konusunda fuar ve festivallerin yapılacağı merkezi de Bayındır'da kuracaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Buradaki yatırım sayesinde 1500 vatandaşımız iş ve AŞ sahibi olacak. Projemizi hayata geçirmek için düğmeye bastığımızın müjdesini sizlere veriyorum. Biz bugüne kadar eğilmedik, eğilmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rüku ve secdede eğiliriz. Hiçbir gücün önünde eğilmedik bundan sonra eğilmeyeceğiz. Bugün Bayındır'da sizleri bu heyecanla görünce dedim ki, 'İnşallah OSB ile birlikte 1500 insanında istihdam edilmesi ile çok farklı bir duruma gelecek.' Bununla şunu söyleyeceğiz; 'Bizim de süs bitkileri alanında bir OSB'miz var.' Bu çok önemli bir olay. Bugün bir Hollanda ve Singapur bu tür bitkilerle yeri yerinden oynatıyor. ya onlar yapıyor da biz neden yapamayalım? Şimdi bu adımı da neresi atıyor? İzmir. Nerede? Bayındır. Ama benim sizden bir isteğim var; bir olun, iri olun, diri olun, kardeş olun, hep birlikte Türkiye olun. Bizi bölemeyecekler. Terör örgütlerine gereken dersi Cudi, Gabar'da verdik. Şimdi de Kuzey Suriye'de veriyoruz. Şehitlerimize Allah'ta rahmet diliyorum. Suriye Milli Ordusu ile birlikte Mehmetçiklerimizin verdiği bu mücadele tarihe kayıttır. Mehmetçiğimiz destan yazıyor. Hanım kardeşim 'biz de gidelim' diyor. Bu nede demek biliyor musunuz? Şerife bacılar bitmedi demek. Nene hatunlar bitmedi demek. Biz de sizlere güveniyoruz. Siz de bizlere güvenin, biz size bu işi düşürmeden bitiriyor olacağız."

'NE ALDATAN NE DE ALDANAN OLACAĞIZ'İzmir'deki Ergenli Barajı ile ilgili gereken çalışmaları yapmak istediklerini de belirten Erdoğan, "İnşallah Ergenli Barajı ile ilgili adımı da atmak istiyoruz. İnşallah değerli kardeşlerim, ekonomik noktada ciddi bir toparlanmadayız. Bununla birlikte 2020-21'de bunun adımını atabileceğiz. Hatta yap-işlet-devret model gibi bir imkan yakaladığımızda hemen adımını atarız. Biz sizi seviyoruz. Biz size güveniyoruz. Siz de bize güvenin. Ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız ama biz milletimizle ayaktayız ve bu yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi.Erdoğan, konuşmasının ardından halka çay dağıttı ve buradan Kiraz ilçesine geçti.

'BÜYÜKBAŞTA 4 KAT, KÜÇÜKBAŞTA 2,1 KAT ARTIŞ 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayındır'ın ardından yerel seçimlerde AK Parti'li Saliha Özçınar'ın kazandığı Kiraz ilçesini ziyaret etti. Burada otobüsün üzerinden halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan hizmetlere değinerek, "Genç çifti noktasında 79 projeyle 2 milyon 370 bin TL yine Kiraz ilçemize aktardık. Kırsal kalkınma noktasında hibede 4 milyon TL aktarmış bulunuyoruz. Büyükbaş hayvancılıkta yaklaşık 4 kat artışla 100 bin baş hayvana ulaştık. Küçükbaş hayvancılıkta ise 2,1 kat artışla 33 bin küçükbaşa ulaştık. Süt üretiminde 336 bin ton süte ulaştık. Orman ve suda 66 milyon TL yatırım yaptık ve iki adet baraj sulamada 4 bin 990 dekar araziyi şu anda sular hale geldik. Dere ıslahına gelince 9 adet dere ıslahı yaptık. 513 bin 500 fidan diktik" diye konuştu.

'BAY KEMAL, DOMATESİ GEL KİRAZ'DAN AL'Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Jeotermal enerji kaynağı bulduğumuz takdirde tarıma dayalı ısıtmalı ihtisas organize sanayi bölgesine de kuracağız. Her biri minimum 25 dekar olan ileri teknolojik, topraksız seralar jeotermal enerjiyle kurutma tesislerini de kuracağız. Bu seralarda ısıtma maliyeti dekardan yıllık 16 bin TL'den 4 bin TL'ye düşecek, bin dekara sera kurduğumuzda yılda 40 milyon kilogram domates elde edeceğiz. Bay Kemal diyor ya, 'domates yok'. Gel bundan sonra Kiraz'dan domatesini al. 1200 vatandaşımıza istihdam sağlayacağız. Projemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." Kiraz Belediyesi tarafından işletilen Haliller ve Çatak Göleti sulama şebekesinin ön ödemeli katlı sayaç takılmasına 2020 yılında başlayacaklarını da açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kiraz'da 10 köye içme suyu amacıyla kuyu açıyoruz. Mersindere, Karaburç, Çayağazı, Uğurlu ve İğdeli'de içme suyu kuyularını açtık. Altınoluk'ta çalışmalarımız devam ediyor. Hisarköy, Sarıkaya, Tekbıçaklar ve Umurcalı'da birer içme suyu kuyusu açacağız" dedi.

'KİRAZ'A HAYVAN BARINAĞI KAZANDIRIYORUZ'Erdoğan,Kiraz Suludere göletinin yeraltı suyu barajı olacak şekilde planlamasına başlandığını belirterek, "Kiraz çayı ıslah projesinde 6,5 kilometre ıslah çalışması yaparak projenin ilk aşamasını tamamladık. Kiraz Suludere göletinin yeraltı suyu barajı olacak şekilde planlamasına devam ediyoruz. 2020'de buna başlayacağız. Doğancalar köyü ve 280 dekar arazinin taşkın kontrolü için proje çalışmalarına devam ediyoruz, çalışmaların tamamlanmasına müteakip inşaatı yatırım programına alacağız. Özellikle doğa koruma amaçlı olarak Kiraz'da bir park da gerçekleştireceğiz. Kiraz'a hayvan barınağı kazandırıyoruz. Belediye Başkanımız tarafından talep edilen hayvan barınağı için gerekli görüşmeler yapıldı. Arazi temin edilmesine müteakip Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz tarafından çalışmalara başlayacağız. Kiraz Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü olarak bir müjde veriyorum. Hisar ve Umurcalı Mahallesi'nde 400 dekar alanda mera ıslah çalışması başlatacağız" diye konuştu.

'İZMİRLİLERİ SEVİYORUZ, KORKU DEĞİL HİZMET SİYASETİ YAPIYORUZ'Bütün bu adımlarla Kiraz'ın artık farklı bir döneme girdiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: "Eğitimden sağlığa; ulaşımdan spora kadar her alanda yaptığımız yatırımlarla nasıl ki İzmir'i geliştirip büyüttüysek inşallah Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki pek çok projeyi bakanlıklarımızın üstlenmesini temin ederek İzmir halkının hizmetlere mahrum kalmamasını sağladık. Çünkü biz İzmir'i, İzmirlileri seviyoruz. Bunun için de istismar veya korku siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz ama gel gör ki İzmir Büyükşehir Kiraz'ı sevmiyor. Kiraz'a destek vermiyor. Kiraz kendi hamuruyla yoğruluyor. Biz Kiraz'ı yalnız bırakmadık, yalnız bırakmayacağız. Bütün bu adımları atarken bundan sonraki süreçte de müjdeleri sizlere verdim ama unutmayın; hiçbir zaman biz Kiraz'dan ayrı kalmayacağız."

'SURİYE ORDUSU, MEHMETÇİĞİMİZE GÖRE 20 KAT DAHA FAZLA ŞEHİT VERDİ'Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin güneyinde neleri yaptığımızı takip ediyorsunuz değil mi? Teröre prim verdik mi? Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te teröristleri ne hale getirdiğimizi görüyorsunuz değil mi? Ne dedik, 'onlar kaçacak, biz kovalayacağız.' Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. İnlerine girdik. Bunlar Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak istediler. Kurabildiler mi? Şu anda bir yerlerden bunlara gelen silahlar var. 33 bin TIR ve bunların depoladıkları yerleri bulduk, onları oradan şimdi topluyoruz. Türk milletinin, Mehmetçik'imizin ne olduğunu daha iyi tanıyacaklar. Suriye ordusu, Mehmetçik'imize göre 20 kat daha fazla şehit verdi ama hep bir oldular, beraber oldular. Şehadete birlikte yürüdüler. Benim Kiraz'dan bir ricam var; bizi bölmek isteyenlere karşı bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Birbirimizi menfaat için değil Allah için seveceğiz. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkes'i, Abaza'sı ayrımı yok. Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik ve bizi bölemeyecekler" diye konuştu.Erdoğan, konuşmasının ardından burada da halka çay paketlerinden verdi.

'İZMİRLİ KARDEŞLERİNE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM'Kiraz'da halka seslendikten sonra, Kiraz Belediyesi'nce verilen yemeğe katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 8 aylık bir aranın ardından İzmir'e geldiğini söyleyen Erdoğan, "Şehre ayak bastığımız andan itibaren, bizi bağrına basan İzmirli kardeşlerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.Gelmiş geçmiş hükümetler içinde İzmir'in en büyük yatırımı kendi hükümetleri döneminde gördüğünü belirten Erdoğan, şunları söyledi: "İzmir'e 70 katrilyon TL'yi aşan yatırım yaptık. Özellikle iktidarlarımız döneminde merkezi yönetim yatırımları bakımından İzmir'in asla ihmal edilmediği, tam tersine sürekli kollandığı gerçeğidir. İzmir halkının günlük hayatında yaşadığı sıkıntıların önemli bir bölümü Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında olup, yapılmayan yatırımlardan kaynaklanıyor. Son dönemde özellikle Binali Yıldırım kardeşimizin kendini adeta İzmir'e adamasıyla birlikte belediyenin görevi olan yatırımların çoğunu da bakanlıklarımız üstlenmiştir. Üstelik bu yatırımları yaparken seçim sonuçlarına göre hareket etmedik. Çünkü biz İzmirlilerin bize oy verip vermediklerine değil, ülkemizin vatandaşı oldukları için seviyor, her birini kardeşimiz olarak görüyoruz."

'AK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİNDE HANGİ İZMİRLİ ZULME MARUZ KALDI?' "Bizim anlayışımızda, milletimizin inancına, kökenine, kılığına veya kıyafetine, eğitim veya gelir durumunda olduğu gibi siyasi tercihleri ile de sınıflandırma olmaz" diyen Erdoğan, "Bu tür ayrımcı yaklaşımlar eski Türkiye'nin anlayışıdır. Gerçi son dönemde bu hastalıkları yeniden hortlatma çabaları yok değil ama bu ilkel ve insanlık dışı gayretlerin, milletimizden hak ettiği cevabı aldığına ve alacağına inanıyorum. İzmir'i hiç hak etmediği şekilde bu tarz eski Türkiye alışkanlıklarının sembolü olarak göstermeye çalışanlara sizlerin de gereken dersi vereceğinize inanıyorum. İzmir'in, ülkemizin üretiminde, ihracatında, istihdamında hala olması yere gelememesinin sebebi, bu şehrin ufkunu karartan CHP zihniyetidir. İzmir'in başına gelmiş en büyük felaket CHP'dir. Yıllarca bu şehri, 'Yaşam biçiminiz tehlikede' yalanı ile esir alanlara, buradan soruyorum; AK Parti'nin 17 yıllık iktidarında hangi İzmirli yaşam biçiminden dolayı baskıya, zulme, tehdide maruz kalmıştır? Türkiye'nin hiç bir yerinde olmadığı gibi İzmir'de de böyle bir durum asla söz konusu değil. İnşallah İzmir yakında bu istismarcılardan kurtulacak. Sahip olduğu potansiyeli hakkı ile değerlendirerek büyük ve güçlü Türkiye fotoğrafında, gereken yeri alacak. Bunu sizlerle birlikte başaracağız. Bağnazlıktan, ideolojik saplantılardan, altı boş korkulardan İzmirli kardeşimizle, bu şehrin geleceği için birlikte çalışacağız" dedi.

'MİLLETİMİZ, YOLUNA DEVAM EDİYOR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesine ve milletine ihanet etmemiş herkese kapılarının açık olduğu vurgulayarak, "Ülkesine ve milletine ihanet etmemiş, terör örgütleri ile arasına mesafe koyan herkese kapımız açık. Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız saldırıların, ülkemizin bu konudaki kararlılığından kaynaklandığını biliyoruz. Türkiye'nin demokrasisini sarsamayanlar, güvenliğine ve huzuruna zarar veremeyenler, birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayanlar, ekonomimizi yıkamayanlar yeni arayışlar içindeler. Milletimiz, yoluna devam ediyor" dedi.

'ŞEHİRLERİMİZİ ATEŞE VERMEYE KALKTILAR, BALYOZ OLUP TEPELERİNE İNDİK'Maruz kaldıkları saldırılara karşı her cephede dimdik yürümeye devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak istediler. Biz onlara izin vermedik, inlerine kadar girdik. ve ne dedik; 'Onlar kaçacak, biz kovalayacağız.' Kaçtılar, kovaladık, kaçtılar, kovaladık. ve şimdi Suriye'nin kuzeyine kaçmaya çalışıyorlar ama kaçamayacaklar. Çünkü ona göre farklı tedbirler alıyoruz. Kendi savunma sistemlerimizle bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, her yolu denemelerine rağmen, başarılı olamadılar. Sokaklarda kaos çıkarmayı denediler, izin vermedik. Terör örgütlerini kullanarak şehirlerimizi kana ve ateşe vermeye kalktılar, balyoz olup tepelerine indik. Devlet içinde örgütlenmiş yapılarını kullanarak envayi çeşit darbe girişimlerinde bulundular, milletimizle birlikte hepsini boşa çıkardık. Terör örgütleri ile ülkemizi kuşatmaya çalıştırlar, bu projeyi de paramparça ettik. Ekonomimizi çökertmek için kur, faiz, enflasyon üçgeninde bir oyun kurdular aldığımız tedbirlerle bunun da üstesinden geldik. Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadeleyle ülkemizi içine düşürülmek istenen sinsi oyundan kurtarmayı başardık" diye konuştu.

'KENDİSİ CHP GENEL BAŞKANLIĞI'NDAN AYRILMAYI ORTAYA KOYABİLECEK Mİ?'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Milletimize, partisine hayrı dokunmuyorsa da, kendisi yeni nesillere kötü siyasetçi nasıl olur dersi için mükemmel bir örnek teşkil ediyor. Bu zatın hezeyanlarını anlatırken en kibar ifadeleri kullanmaya çalışıyoruz. Son zamanda maalesef bir iftira. Neymiş, bir CHP'li makamıma gelmiş. 'CHP'ye Genel Başkan olabilir miyim?'. Bunu benimle müzakere etmeye gelmiş. Eğer böyle bir şey olduysa ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Ama Bay Kemal CHP'nin başına bela olmaktan ayrılacak mı, ayrılmayacak mı? O da kendini ortaya koysun. Benimle CHP adına gelip pazarlığa oturan kim, çıksın açıklasın. Onu açıklayamam. Peki o zaman nasıl böyle bir şey konuşabiliyorsun? Sıradan bir olay değil. Tayyip Erdoğan'ın işi gücü yok da CHP'nin Genel Başkanı kim olacak, bununla mı uğraşacağım. Buradan meydan okuyorum. Ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Kendisi acaba CHP Genel Başkanlığı'ndan ayrılmayı ortaya koyabilecek mi? Geçen gün çıkmış, 'Bay Kemal olmak kolay değil' diyor. Gerçekten de Bay Kemal olmak kolay değil. SSK'yı batıracaksın, ardından siyasete girecek verdiğin sözleri tutmayarak verdiğin her yemini yutacaksın, kaset komplosu ile parti çalkalanırken önce 'Aday olmayacağım' diyecek, ertesi gün 'Adayım' diye ortaya çıkacaksın. Kumpasla düşürülen Genel Başkanın koltuğuna oturacak ve hemen diyet borcu ödemeye başlayacaksın. Ancak bu şekilde Bay Kemal olunabilir. Her seçimden önce, 'Birinci parti olmazsak veya şu kadar oy alırsak gereğini yerine getiririm' diyeceksin, sandıkta hezimete uğradıktan sonra da hiçbir şey olmamış gibi davranacaksın. 'Can güvenliği, mal güvenliği yok Türkiye'ye gelmeyin' diyor. Hale bak. Bu sinsi mesaj yolu ile davranmaktır ve ülkeye ihanettir."

'İŞTE SENİN ADIN BAY KEMAL'Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerini şöyle sürdürdü: "Duydunuz mu bir gün Bay Kemal'den, 'PKK/YPG terör örgütüdür' dediğini? Duymadınız, çünkü onlarla Ankara'dan İstanbul'a el ele kol kola yürüyen o değil miydi? Çocukları dağa kaçırılan annelere gözünü ve gönlünü kapatacaksın, terör örgütünün düzenlediği her eyleme destek vereceksin. Diyarbakır'da ağlayan annelerin yanında yer almayacaksın, işte senin adın Bay Kemal. Darbe gecesi benden iki saat önce havalimanına geleceksin, tankların arasından sıvışıp Bakırköy Belediyesi'ne gidip, orada televizyon seyredeceksin. Kahveni orada yudumlayacaksın. Çünkü ancak bu şekilde Bay Kemal olursun. Doğru olmadığını bildiğin hadiseleri, defalarca tekrar edecek, tepki görünce yine aynı şeyleri söylemeyi sürdüreceksin. Millet yüzüne de tükürse, mahkemeler tazminata da hükmetse, yalanlarını söylemeye devam edeceksin. İşte yine bir 50 bin TL aldım. Arka arkaya mahkemelerden neticeler geliyor. Ama ne utanır ne sıkılır. Çünkü kendi parasından vermiyor. Büyük ihtimalle CHP'nin kasasından veriyor.

'SATTILAR DİYOR', SATILAN BİR ŞEY YOK'CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun savunma sanayisini güçlendirmek için atılan her adımı kötülediğini ifade eden Erdoğan, "Tüm dünyanın başarısını teslim ettiği görüşmeleri, müzakereleri, mutabakatları, harekatları tam tersinden anlatmak için sürekli ıkınıp sıkılacaksın. Yahu bizim Amerika seyahatine bile gölge düşürmek için neler yaptı neler. Neler yaparsan yap bütün dünya medyası bu seyahati nasıl değerlendiriyor, sen nasıl değerlendiriyorsun. Savunma sanayimizi güçlendirmek için atılan her adımı kötüleyecek, daha etkin ve verimli üretim için işletme devri çalışmalarını karalayacaksın. İşte Arifiye'deki palet fabrikası ile ilgili her türlü yalanı söylüyor. 'Sattılar' diyor. Be vicdansız, satılan bir şey yok yalan söyleme. BMC İzmir'de bir fabrikadır. BMC ile Katar ortaklaşa burada işletme hakkını alıyor. 50 milyon dolar Arifiye'ye harcama yapma kararını anlaşmaya koyuyorlar. Personel çıkarma diye de bir şey yok. Bu şekilde yapılan anlaşmayla adım atılıyor, bu çıkıyor 'Arifiye'yi sattılar' diyor. Daha ne diyelim, her türlü şey ortada. Yasal olmayan bir şey varsa, Türkiye bir hukuk devlet, müracaatını yaparsın, gerekli karar verilir. Yapılan her şey hukukidir, satılan bir şey yoktur. Burası Katar ile Türkiye arasındaki kurulmuş olan şirketin ortaklaşa burada bizim tanklarımızın, her şeyin bakımı; burada hatta yenilerinin üretilmesine geçilecektir. Bundan rahatsız oluyor" dedi.

'BU ZATA VAKİT AYIRMAK GERÇEKTEN İSRAFTIR'Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeyi sürdüren Erdoğan, "Seçimlerden önce hiçbir belediyede kimsenin işten çıkarılmayacağına dair namus sözü verdi. Peki seçimden sonra ne oldu? işçi, emekçi kıyımı başladı. 'Ne oldu senin namus sözüne?' diye soranları duymazdan geldi. Namus, sıradan bir iş değil. Sürekli onurdan, haysiyetten, vatandan, dürüstlükten bahsedeceksin, bunların hiçbirine sahip olmayacaksın. Parti için rakiplerini yok etmek için her yolu deneyeceksin, aday belirlemede ortalığı kırıp geçireceksin ama diğer yandan sürekli demokrasiden, hukuktan, haktan, adaletten bahsedeceksin, öyle bir durum olmadığı açıklandığı halde benimle görüşen bir CHP'li olduğunu iddia edeceksin. Kendi Genel Başkanlığını korumak için şahsımın birilerine CHP Genel Başkanlığı teklif ettiğim yalanını ortaya atacaksın. Bay Kemal olmak hakikaten kolay değil. Bu zata vakit ayırmak gerçekten israftır. Ancak hezeyanlarını cevapsız bıraktığımızda iftira çıtasını yükseltiyor, yalan yelpazesini genişletiyor, terbiye sınırlarını iyice aşıyor. Ara sıra kendisinin hatırını sormak durumunda kalıyoruz. Hiç ümidimiz yok ama şayet bir gün gerçekten bu ülkenin hayrına işler yapmak isterse kendisine kapımızın açık olduğunu söylemek isterim. Tüm meselelerinin üstesinden gelmeyi başaran Türkiye'nin muhalefet sorununu da bir gün çözüme kavuşturacağına da inanıyorum" dedi. Erdoğan, buradaki programın ardından İzmir'den ayrıldı.

KİMYASAL MADDE İLE İNTİHARA KALKIŞTI, 18 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI ERZURUM'da, ailevi sorunları olduğu iddia edilen İbrahim A. (22), kimyasal madde ile intihar girişiminde bulundu. İbrahim A. ile ona yardım eden ailesi ve apartmanda yaşayan 18 kişi, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye götürüldü. Boşaltılan 6 katlı binada AFAD ekipleri inceleme yapıldı. Valilik'ten de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İntihar eden şahıs ve maddeden etkilenen 3'ü sağlık çalışanı olmak üzere toplam 17 kişi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştır. Hastanedeki müdahale ve olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.Olay, merkez Aziziye ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Gülşah-İlhami A. çiftinin 4 çocuğundan İbrahim A., odasından çıkmayınca annesi şüphelendi. Odanın kapısını zorlayarak açan anne ve diğer çocuğu, İbrahim A.'yı baygın halde buldu. Aile hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Kimyasal madde ile intihara teşebbüs ettiği ileri sürülen İbrahim A., Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ona yardım eden aile üyelerinin de zehirlenme şüphesine karşı AFAD ekipleri, olay yerine sevk edildi. 6 katlı bina boşaltıldı, polis apartman çevresini güvenlik şeridi çekerek kapattı. Aile ve apartmanda yaşayanlardan 18 kişi, kimsayal maddeden zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye götürüldü. Erzurum Valisi Okay Memiş, ekiplerin olaya müdahale ettiğini belirterek, "Böyle bir bilgi var, ekipler müdahale ediyor şu anda . Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geliyor. Aile içinde sorun olduğu değerlendiriliyor. Hemen AFAD ekipleri müdahale etti. Bunlar kötü örnek oluyor. İnsanları olumsuz etkiliyor. Basın olarak bu konuya duyarlılık gösterirseniz çok memnun olurum" diye konuştu.

KEMAL SUNAL TİPLEMESİ YAPARDIİbrahim A.'nın, Kemal Sunal tiplemesiyle ve dizileri arkadaşlarıyla uyarlayıp videolar çekerek sosyal medyada paylaştığını belirten mahalleden arkadaşı Serhat K., onunla 2 gün önce kahvede karşılaştığını söyledi. İbrahim A.'nın çok hayat dolu olduğunu belirten Serhat K., "'Yeni çekimlerin var mı?' diye sordum. O da birkaç güne çıkacağını söyledi. Hayatı seven, pozitif bakan birisiydi. Neden böyle oldu bilmiyorum. Kemal Sunal tiplemesiyle kısa videolar çekerdi. Çok üzüldüm" dedi.Baba İlhami A. ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Oğlum İbrahim'e dua edin, durumu çok ciddi' diye yazdı.

ERZURUM VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMAErzurum'da, kimyasal madde ile intihar girişiminde bulunan İbrahim A.'nın ve 17 kişinin zehirlenmesiyle ile ilgili Valilik tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saat 14.00 sularında Aziziye ilçesinde ikamet eden 20 yaşındaki İbrahim A. isimli şahsın belirlenemeyen bir nedenden intihar ettiği bilgisi alınması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Polis ve AFAD ekipleri intikal etmiştir. İntihar eden şahıs ve maddeden etkilenen 3'ü sağlık çalışanı olmak üzere toplam 17 kişi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştır. Hastanedeki müdahale ve olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

GEDİZ NEHRİ'NDE TOPLU BALIK ÖLÜMLERİ

GEDİZ Nehri'nin, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen bir bölümünde, toplu balık ölümleri görüldü. Yetkililer, nehrin çeşitli noktalardan su ve ölü balık numuneleri alarak incelemeye gönderdi. Balıkların ölüm nedenleri araştırılacak. Gediz Nehri'nin Turgutlu'dan geçen Çampınar Geçidi mevkisi bölümünde görülen olayda, boyları 10-50 santimetre arasında değişen yayın ve aynalı sazan balıkları telef olarak su yüzeyine çıktı. Şişmiş ve ağızları açık halde kıyıya vuran balıkları gören vatandaşlar durumu jandarma, kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bildirdi. Bazı vatandaşlar, ekipler gelene kadar su üstüne çıkan bir miktar balığı çuvallara ve kasalara doldurup evlerine taşıdı.Vatandaşlardan Mahmut Şen, "Her yıl yağışlardan önce Gediz Nehri'nde suyun azalması ve yağmurların aniden bastırması üzerine nehri besleyen derelerden nehre bol miktarda alüvyon ve milli topraklar akmakta. Bu olay da suyun içerisinde havasızlığa sebep olmakta. Balıklar ölmeden bizler de tüketmek için yakalayıp, evlerimize götürüyoruz" dedi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere nehrin 10 kilometrelik bölümündeki çeşitli noktalardan su ve ölü balık numuneleri aldı. Kaymakam Ali Yılmaz ise gerekli incelemelerin yapılacağını kaydetti.

BAKAN KURUM: DİPSİZ GÖL'LE İLGİLİ 4 MADDELİK EYLEM PLANI BELİRLEDİK ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı Köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısı sonucu yok olan Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl'le ilgili 4 maddelik eylem planı belirlediklerini açıkladı.Sinop'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valilikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğal güzelliği ile bilinen Dipsiz Göl'de istemedikleri bir süreç yaşandığını belirten Bakan Kurum, "Bununla alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları çerçevesinde Dipsiz Göl'ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik eylem planı belirledik. Bakanlığımız bakan yardımcımız ve ilgili genel müdürlüğümüz ile o gölü yerinde takip ediyorlar. Gölümüzü eski haline getirecek ve gölümüz kıyısındaki mikroorganizmaları yeniden canlandıracak ve aynı su seviyesini koruyacak şekilde su takviyesini de buraya yapıyoruz. Bundan sonra izinsiz kazıların yapılmaması amacıyla da Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) yönetmenliğinde de değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'mizin neresinde olursa olsun yapılacak kazılara ilişkin bakanlığımızdan ÇED raporu alma zorunluluğu getirdik. Yeni düzenleme ile birlikte de doğal güzelliklerimizi koruma altına alacak ve bilinçsiz define aramalarının da önüne geçmiş olacağız" dedi.

4 MADDELİK EYLEM PLANINDA NE VAR?Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı 4 maddelik 'Dipsiz Göl Eylem Planı' alanın hassas korunması ile uzmanların gölün oluşumunu tamamlayıncaya kadar takibine içeren süreçlerden oluşuyor. Eylem Planı 1'inci maddesi gölün 'doğal sit' alanı ilan edilerek koruma altına alınmasını kapsıyor. Bununla ilgili Trabzon Doğal Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanlığı'nda çalışma yürütülecek. Planın 2'nci maddesi ise gölle ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini kapsıyor. ÇED süreci ile gölün gelecekte çevresel faktörlerden korunma esasları belirlenecek. Eylem Planının 3'üncü maddesi ise Bilimsel Kurul İzlemesi başlığı altında bölgedeki üniversitelerden çeşitli branşlarda akademisyenlerin gölle ilgili izleme, takip ve raporlar hazırlamasını kapsıyor. Eylem Planının son maddesi ise göl alanına suyun intikali ve takibi başlığı altında göle verilmeye başlanan suyun takibinin yapılması amaçlanıyor. Planla birlikte gölün eski haline kavuşması hedefleniyor.

BAKAN KURUM: KADIRALAK YAYLASI HİÇBİR ZAMAN İMARA AÇILMAYACAKÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sinop'taki incelemeleri sırasında Trabzon'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan ve Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği korunan 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği Kadıralak Yaylası'nın '3'üncü derece doğal sit alanı' olan statüsünün 'sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım' alanı olarak değiştirilmesinin iptali istemiyle açılan dava süreci ve yaylanın imara açılacağı yönündeki tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bütün doğal güzelliklerini koruma üzerine bir hedef koyduklarını anlatan Bakan Kurum, "Hatta yüzde 9 olan korunan alanlarımızın miktarını 2023 yılına kadar yüzde 17'ye çıkaracak bu noktada yapılabilecek millet bahçeleri, doğal sit allananlarının sayısını arttırılması, özel çevre koruma alanlarının sayısının da artırılması gibi birçok adımı da kararlı bir şekilde atmaya gayret gösteriyoruz. Kadıralak Yaylasında, Trabzon'umuzun Tonya ilçesinde bulunan bu yaylamızda da bakışımız amacımız bunun dışında değildir. Bu çerçevede 3'üncü dereceden doğal sit alanında bulunan bu yaylamız eski sit alanı 2 milyon metrekare iken almış olduğumuz karar ile sit alanı miktarını 4 kat artırarak yaklaşık 7.6 milyon metrekareye çıkardık. Yaylamız hiçbir zaman altını çizerek söylüyorum ki imara açılmayacaktır. Koruma alanını 4 kat arttırarak daha da büyüttük. Burada yapılacak her türlü adımda bakanlığımız uhdesinde Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüz onayı ile yapılacaktır. Kadıralak Yaylamız hiçbir zaman imara açılmayacaktır" dedi.

KADIRALAK YAYLASI'NIN STATÜSÜTrabzon'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan ve Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği korunan, ince ve uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği, Karadeniz'in gözde yerleri arasındaki Kadıralak Yaylası'nın '3'üncü derece doğal sit alanı' olan statüsünün 'sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım' alanı olarak değiştirilmesi, yargıya taşındı. Yeni statünün, yaylanın doğal yapısını bozacağını öne süren bölge halkı ve çevreciler, Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26 Mayıs 2017 tarihli ve 785 sayılı kararının iptali istemiyle Trabzon İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Davayı 27 Mart 2018'de reddeden yerel mahkemenin kararı, Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2'nci İdare Dava Dairesi tarafından bozuldu. İstinaf Mahkemesi'nce çevre, ziraat ve orman mühendisleri ile peyzaj mimarı, zoolog, biyolog ve botanik uzmanlarından oluşan heyetle bilirkişi keşfi yaptı. Yaylanın koruma statüsünün değiştirilmesi kararının Uluslararası Bern Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ve Türkiye'nin tazminat ödemekle karşı karşıya kalacağını savunan hukukçular ile yöre halkı da, karardan vazgeçilmesini istedi.

DİPSİZ GÖL'E SU VERİLMEYE BAŞLANDI

GÜMÜŞHANE'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısı sonucu yok olan, Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için başlatılan çalışma sürdürülüyor. Suya dayanıklı kireçli ve killi toprak dökülüp, silindirle tabanı hazırlanan göl alanına, yandaki dereden su verilmeye başlandı.Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğü'nce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi. Bölgede, 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Dipsiz Göl'de, 4 gündür sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırıldı. Kaynağı ve akarı olmayan, Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, alandan ayrıldı. Yol seviyesi ile birleştirilen göl alanı taş ve toprak yığını haline döndü.

2 MÜDÜR, 1 MEMUR AÇIĞA ALINDITepki çeken kazıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliği tarafından başlatılan çifte soruşturma kapsamında; Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile müze müdürlüğü çalışanı Yunus Ağa, açığa alındı. Gümüşhane Valiliği'nce de kazı izni raporunun özensiz hazırlandığı açıklandı.

YOK OLAN GÖL ALANINA, DEREDEN SU VERİLİYORKazı sonrası toprak doldurularak, kapatılan Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'doğal sit alanı' ilan edilmesi yönünde çalışma başlatılan göl için alana dökülen, dayanıksız toprak çıkarıldı. Yerine ise suya dayanıklı kireçli ve killi toprak döküldü. Silindirle tabanı hazırlanan göl alanına, yandaki dereden su verilmeye başlandı. Göl alanı doldurulduktan sonra suyun alanda kalıp, kalmayacağı gözlenecek.

VALİ TAŞBİLEK, DİPSİZ GÖL'Ü İNCELEDİGümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Dipsiz Göl alanında yürütülen çalışmaları inceledi, açıklamalarda bulundu. Vali Taşbilek, gölün rehabilitasyonu için bilim adamlarının desteğiyle çalışma başlattıklarını belirterek "Çalışmalar çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ivedilikle konuya yaklaşımı, gereken her şeyin yapılmasıyla alakalı olarak vermiş olduğu talimatlar ve Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da konuya el atmalarıyla Bakan Yardımcımız başkanlığında bilimsel ve teknik bir ekibin 19 Kasım'da ilimize teşrifleri oldu. Biliyorsunuz öncelikli olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın talimatlarıyla bu alanın sit alanı olarak ilan edilmesi çalışmaları başlatıldı. Bununla birlikte; Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yetkilileri ve hocalarımızla alanda yapılan incelemelerde; yapılması tavsiye edilen hususlar belirtildi" dedi.

'ALANI DOĞAL ORTAMDAN ALINAN SUYLA BESLİYORUZ'Yapılan istişareler sonrası; ivedilikle bu çalışmaların tamamlandığını açıklayan Vali Taşbilek, "Yine verilen tavsiyeler doğrultusunda; göl tabanının doğal habitattan, yakındaki dereden su alınarak beslenmesi sağlandı. Alanda yapılan çalışmaları bugün itibariyle tekrar yerinde gördük. Dereden, doğal ortamdan aldığımız suyla besleme yapıyoruz. Uzmanların önerisi doğrultusunda bir, iki gün bu beslemeyi yapacağız. Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen yağışlarla alanın tamamıyla dolacağını öngörmekteyiz" diye konuştu.

PROF. DR. BEKTAŞ: DİPSİZ GÖL, VOLKAN KRATER GÖLÜDÜRÖte yandan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi, jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, yaptıkları fotojeolojik çalışmalarda Dipsiz Göl'ün, 66- 100 milyon yıl önce faaliyetteki volkanın yanında oluşmuş, parazit volkan krater gölü olduğunu belirlediklerini söyledi. Bektaş, "Dipsiz Göl, milyonlarca yıl önce volkanik bir faaliyetten artakalan mirastır. 66 ile 100 milyon öncesi dönemine ait volkanik faaliyetin hüküm sürdüğü Doğu Karadeniz sahil kesiminde çökmüş ve daha sonrada aşınmış volkan kraterleri yaygındır. Bunlar hava fotoğraflarında tipik olarak dairesel şekilli çöküntü alanları olarak izlenir. Çoğu kez volkan konilerinin yan taraflarında ikincil tali bacaları yani küçük parazit konileri bulunur. Bunların hava fotoğraflarındaki görüntüsü aşınma durumlarına göre küçük daire şeklinde aşınma konisi veya çöküntüler, krater olarak izlenir. Volkanlara ait küçük tali bacalar ve bacaların aşınmış kraterleri zamanla su ile dolarak dairesel şekilli parazit küçük volkan krater göllerini oluştururlar. Doğu Karadeniz'de volkanik arazideki doğal göller bugüne dek ya buzul ve ya krater gölleri olarak isimlendirilmiştir. Oysa Dipsiz Göl, oluşumuna göre tarafımızdan ilk kez 66 ile 100 milyon yıl önce faaliyette bulunan volkanın yan tarafında gelişmiş, parazit volkan krater gölü olarak tanımlanmıştır" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İTHAL ET AÇIKLAMASI ERZURUMLU BESİCİLERİ SEVİNDİRDİ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 3'üncü Tarım ve Orman Şurası'nda, '2020 yılında küçükbaş sürü büyütme projesi kapsamında sürüye katılan hayvan başına ilave 100 TL destek verileceği ve zorunlu olmadıkça et ithalatı yapılamayacağı' açıklaması Erzurum'da sevinçle karşılandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının uygulanması halinde besiciliğin kalkınacağına inandıklarını söyleyen Erzurum Yakutiye Süt Birliği Başkanı Mücahit Harmandar, "Besicimize, üreticimize destek verilirse bir yıl içinde bizim fazlamız olur. Belki ihracat yapacağız. Devletimiz önceden özellikle Doğu bölgesinde ücretsiz suni tohumlama yaptırdı. Bu suni tohumlamadan olan buzağılar şimdi 4- 5 yaşına girdi. Hayvan ırkı değişti. Et Balık Kurumuna tonaj olarak fazla et veriyoruz. Hayvanlarımız güzelleşti, İthal et girişi kesilirse her şey yerine oturacak. Doğu Bölgesinde tarım ve hayvancılıktan başka bir işimiz yok. Buraya özel bir süspansiyon yapması lazım ki çiftçimiz kalkınsın yoksa imkanı yok. Şu anda durumumuz iyiye gidiyor. İthalat kesilir yeniden çiftçimize destek verilirse bu bölgede hiç bir sıkıntı olmaz" dediErzurum Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder ise, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Şimdi çiftçiyi desteklemek amacıyla bazı projelere yaptılar. Bu projenin yanında Cumhurbaşkanımızdan isteğim yem fiyatları da düşürülsün. Böylece hayvancılık bayağı ilerler" dedi.Erzurum'daki besicilerden bazıları da bu haberi sevince karşıladıklarını ama buna takviye olarak yem fiyatlarının da düşürülmesi gerektiğini söyledi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: TÜRKİYE'NİN MEŞRU PARTİSİNİ TERÖRE ALET ETMESİNLER

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü araç dağıtımı töreni ile organize sanayi bölgesindeki tesis açılış törenine katıldı. Törene bakanlarını yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekilleri ile halk katıldı.Açılış öncesi konuşan Bakan Soylu, demokrasiye en büyük darbeyi terör örgütü PKK'nın vurduğunu söyledi. Bakan Soylu, CHP gibi Türkiye'nin meşru bir partisini buna alet etmemeleri gerektiğini dile getirerek şöyle konuştu: "'Kayyum demokrasiye darbedir' diyorlar. Demokrasiye en büyük darbeyi PKK vuruyor. Korkutarak, o belediyelerin imkanlarını teröre götürüp veriyorlar. Hani çekileceklerdi milletvekilliklerinden, belediyelerden? 20 Kasım'da Ankara bir toplantı yaptılar. Orada mı karar verdiklerini zannediyorsunuz? Hayır, 19'unda Kuzey Irak'ta Süleymaniye'de toplantı yaptı PKK. Çekilip çekilmeyeceklerine orada karar verdiler. Bunların hepsi figüran, bunlar orada verilen kararı kendileri karar veriyormuş gibi değerlendiriyor. Ortaya koydukları tiyatro artık bitsin. Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye'nin meşru bir partisini buna alet etmesinler. Ne olursunuz bu ülkenin bir evladı olarak yalvarıyorum. Teröre alet etmesinler. Bunları meşru bir sıfatın içine koymaya çalışmasınlar. Büyüyelim, çocuklarımız özel okullarda okusun. Ağrı'da, Hakkari'de, Gaziantep'te, Balıkesir'de Avrupa'ya parmak ısırtalım, dünyaya parmak ısırtalım. Bu yaptıklarımızla. Bunu yapabilme kabiliyetine sahibiz ama siyasetin meşruiyeti üzerinden eğer terörü sarıp sarmalarsak, sıvazlarsak, üzerine bir şey çekip kapatmaya çalışırsak bu dünyada da öteki dünyada da bunun hesabını bize de gelecek nesillere sorarlar. Bu feryadım bir İçişleri Bakanı olarak değil, ülkenin geleceğinden emin olan bir kardeşiniz olarak feryat ediyorum."

'SADECE ÜLKEDE DEĞİL, DÜNYADA HUZUR VE GÜVEN AMAÇLIYORUZ'Türkiye olarak sadece ülke içinde değil dünya genelinde huzur ve güven amaçladıklarını da belirten Bakan Soylu, "Bizim derdimiz sadece Doğu ve Güneydoğu'yu huzura kavuşturmak değil. Bizim derdimiz bir taraftan Ortadoğu'yu huzura kavuşturmak, bir taraftan Afganistan, Pakistan gibi en zor zamanınızda bize yardımcı olan ülkelerin huzur içerisinde olmasını sağlayabilmek. Bizim derdimiz bir taraftan Balkanları, bir taraftan etrafımızdaki coğrafyayı huzura kavuşturabilmektir" dedi.

'TERÖRLE VE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR'Terörle ve uyuşturucuyla mücadelenin de kararlı şekilde yürütüldüğünü ve ülkenin başka bir noktaya yürüdüğünü söyleyen Soylu, "Bunlarla birlikte terörle mücadelede de aynı anlayışı sergiliyoruz. Bugün Gaziantep'te hangi huzur ve güven varsa, Diyarbakır'da, Şırnak'ta Hakkari'de aynı huzur ve güven var. Ülkemiz bambaşka bir noktaya doğru ilerliyor. Bunu hep birlikte, bu moralle, sabah açtığımız fabrikaların ortaya koyduğu üretimle, ihracatımızı çok daha iyi bir noktaya getirme kabiliyetiyle beraber yapıyoruz. Bizim devlet olarak yaptığımız alt yapıyı hazırlamaktır. Huzuru, güveni oluşturmak, ulaşımı sağlamak, üretimde insan kaynağını iyi tesis edebilmeyi gerçekleştirebilmektir. Bu yönde çaba sarf ediyoruz. Güvenlikte çok önemli adımlar attık. Bugün sağlam durduk, 6 aydan sonra Gaziantep'teki uyuşturucu meselesini kimse ağzına almayacak. Bu kadar açık söylüyorum. Usullerini de biliyor arkadaşlar" diye konuştu.

BAKAN GÜL: ARABULUCUKTA ÖNEMLİ DÜZENLEMELER YAPTIKTörende konuşan Adalet Bakanı Gül ise, haksızlıkların giderilmesi için arabuluculuk sisteminde düzenlemeler yapıldığını ifade etti. Bakan Gül, şöyle konuştu: "Eğer mahkemede üreticinin, yatırımcının bir anlaşmazlığı olursa, iş mahkemeye düştüğünde, mahkemede sürünerek hakkını almak için zaman geçiyorsa, orada da bir haksızlık vardır. Bu nedenle hem arabuluculuk sisteminde çok önemli bir düzenleme yaptık. Arabuluculuk sistemi ile işçi işverenin helalleşmesi anlaşması yolunu getirdik. Bu yılın ocak ayından itibaren ticari davalarda arabuluculuk getirdik. Çünkü mahkemelerde bu işin uzamasının kimseye faydası yok. Yüzde 50 bandında 2 davadan birisi mahkemeye gitmeden, ihtilaf çözülüyor. Bu sistemleri geliştireceğiz. ve yine ceza adaleti anlamında da bugün infaz sisteminde 18 ay mahkeme ceza verse sanık cezaevine girmiyor. Adeta yapanın yanına kar kalan bu anlayışı da değiştirmek için çalışmamızı yapıyoruz. 10 ay bile ceza alsa, eğer mahkeme hapis cezası verdi ise onun belli bir süresini o sanığın cezaevinde geçilmesi lazım. Aksi takdirde vatandaş suça maruz kalıyoruz mağdur oluyor ama elini kolunu sallaya sallaya gidince adalete güven azalıyor. Hem ekonomik hem ceza konularında adaletin daha da güçleneceği yargı reformu uygulamamızı artıracağız. Böylece ekonominin çarkları hızlı dönecek adaletin bu anlamdaki tecellisi de inşallah gecikmeksizin yerine gelecek. Bu çabayı da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin desteğiyle sürdürmeye devam edeceğiz."Her iki bakan temaslarının ardından kentten ayrıldı.

SURİYELİ HAMALLARIN 'KASA İNDİRME' KAVGASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI KAYSERİ'de, meyve- sebze halinde, Suriyeli hamallar arasında kasa indirme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Olay, dün sabah saat 05.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenipervane Mahallesi'nde bulunan meyve-sebze halinde yaşandı. İddiaya göre, hamallık yapan Suriye uyruklu kardeşler Muhammed Ahmet G. (24) ve Eymen G. (19) ile vatandaşları Yaser El Rabiğ (19), Beşşar Es Rabiğ (23) ve Cevad El Hasan (20) arasında kasa indirme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda, Muhammed Ahmet G. ve Eymen G. kardeşler, Yaser El Rabiğ, Beşşar Es Rabiğ ve Cevad El Hasan'ı bıçakla yaraladı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi. 2 kardeş polis tarafından gözaltına alınırken, 3 yaralı ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yaser El Rabiğ doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.

İKİ KARDEŞ TUTUKLANDIKayseri'de, meyve- sebze halinde, Suriyeli hamallar arasında 'kasa indirme' nedeniyle çıkan kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu iki kardeş Muhammed Ahmet G. (24) ve kardeşi Eymen G. (19), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, babaları ise Zekeriya G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EĞLENCE MEKANI ÇIKIŞI BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI ADANA'da, eğlence mekanı çıkışı iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ramazanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Hamit T. ve arkadaşı Şahin S., iddiaya göre eğlenmek için gittikleri bir mekandan çıktıları sırada isimleri öğrenilemeyen iki kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hamit T. ve arkadaşı Şahin S., iki kişi tarafından bıçaklandı. Şüpheliler bir otomobile binerek olay yerinden kaçarken, yaralı iki arkadaş ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Göğsünden ve başından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Hamit T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, arkadaşı Şahin S.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

YAKALANDILARÖte yandan isimleri öğrenilemeyen iki şüpheli, merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yakalandı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

TARTIŞTIĞI KARDEŞİNİ TABANCAYLA VURDU ANTALYA'da, tartıştığı kardeşi Nevzat S., tarafından tabancayla vurulan İsmail S., ağır yaralandı. Polis, Nevzat S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 627. Sokak'ta meydana geldi. Nevzat S. ve kardeşi İsmail S., henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nevzat S. üzerinde bulunan tabancayla İsmail S.'ye ateş etti. Sağ kolundan ve karnından vurulan İsmail S., kanlar içerisinde yığılırken, Nevzat S. ise 07 ABK 092 plakalı motosikletle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı İsmail S., özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. İsmail S.'nin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGINDA AYAKKABILAR KÜL OLDU

ADANA'da çeyiz ürünleri ve ayakkabı satan iş yerinin üst katında henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Yangında işyerindeki çeyiz ürünleri ve yan tarafında bulunan ayakkabıcıda çok sayıda ürün kül oldu. Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Cemal Gürsel Caddesi Nalbant Halil Sokak'ta bulunan çeyizci ve ayakkabıcının üst katında meydana geldi. Yangında çeyizlik ürünler ve ayakkabılar kül oldu. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangının çevredeki ayakkabı dükkanlarına da sıçramaması için itfaiye erleri yoğun çaba sarf etti. Bölgede önlem amacıyla kısa süreliğine elektrikler kesilirken polis ekipleri caddeyi trafiğe kapadı. Çevredeki esnafında destek verdiği soğutma çalışmaları devam ediyor.

OTOMOBİL ÇARPAN SURİYELİ ÇOCUK, AĞIR YARALANDI

ADIYAMAN'da otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Ahmed Amar (5) ağır yaralandı. Polis, kazanın ardından otomobiliyle kaçan sürücüyü arıyor.Kaza, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde oynayan Ahmed Amar'a plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan küçük çocuğu görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Amar'ı hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Amar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri küçük çocuğa otomobil ve kaçan sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

'BİTCOİN SAFİYE'YE 200 BİN TL KAPTIRAN KİŞİ, İNTİHAR ETTİ BALIKESİR'de, 'Bitcoin Safiye' tarafından 200 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla bir süredir bunalımda olan 3 çocuk babası Alper K. (40), tabancayla kendisini başından vurarak yaşamına son verdi.Balıkesir Devlet Hastanesi'nde sağlık görevlisi olan, evli ve 3 çocuk babası Alper K., iddiaya göre bir süre önce kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtan Safiye Gökçe Yüce'ye yatırım amaçlı bir miktar para verdi. Yüce'nin 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığının ortaya çıkmasının ardından iddiaya göre Alper K., bunalıma girdi. Safiye Gökçe Yüce'den 4 bitcoin karşılığı 200 bin TL alacağı olduğu öğrenilen Alper K., dün akşam saatlerinde, Gönen'e bağlı Tirnova Mahallesi'ndeki evinde, kendisini tabancayla başından vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Alper K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Alper K.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

CEZAEVİNE GETİRİLEN TUTUKLU, ELLERİ KELEPÇELİ FİRAR ETTİ DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak polis tarafından teslim edilmek üzere cezaevine getirilen Tarık Gündem (23), görevlilere teslim edildiği sırada açık bulduğu kapıdan kelepçeli olarak firar etti.Honaz'da dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, cinsel istismar suçundan polis tarafından gözaltına alınan Tarık Gündem, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, tutuklanan Tarık Gündem'i Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi'ndeki cezaevine teslim etmek üzerine götürdü. Elleri kelepçeli olarak kapıdan içeri alınan Gündem, görevlilerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak açık kalan kapıdan koşarak kaçtı. Elleri önden kelepçeli olarak araziye doğru kaçan Gündem, bir süre sonra izini kaybettirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gündem'in kaçtığı arazide arama çalışması başlattı. Polis ve jandarma, ellerinde fenerlerle bölgede geniş çaplı arama yaptı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, dereleri, ormanlık alanları ve tarım arazilerini didik didik aradı. Trafik polisleri de yolu keserek araçları tek tek arayıp, geçişlerine izin verdi. Tarık Gündem'i arama çalışmaları devam ediyor.

CHP'Lİ ERDOĞDU'NUN ÇEŞME'DEKİ VİLLASI MÜHÜRLENDİ CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun İzmir Çeşme ilçesindeki bir siteden iddiaya göre yaklaşık 900 bin liraya satın aldığı villası, site yönetiminin kararlarına aykırı eklentiler yapıldığı ve planlara göre inşa edilmediği gerekçesiyle belediye tarafından mühürlendi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde bulunan Günkent Sitesi'nde, nisan ayında yaklaşık 900 bin liraya villa satın aldı. Site sakinleri, villasında tadilat işlemleri başlatan Erdoğdu hakkında, Çeşme Belediyesi'ne başvurup, şikayetçi oldu. Site sakinleri, sitenin belirlediği plan dahilinde inşaat projesinin yürütülmediğini, balkonun içeri alınarak 90 cm eklentinin yapıldığını, binanın arka tarafına bir odanın daha yaptırıldığını öne sürdü. Yapılan incelemelerin ardından Erdoğdu'ya ait villa, Çeşme Belediyesi tarafından mühürlendi ve inşaatı durduruldu. Site sakinleri konuyla ilgili açıklama yapmazken, yönetim tarafından alınan karar ile 'Site sınırları içerisine konuyla ilgili bilgi alacak kimsenin giriş yapamayacağı' bildirildi. Öte yandan villanın eklenti bölümlerinin önümüzdeki süreçte yıkılacağı öğrenildi. Tadilata bağlı mühürlemenin bölgede sıklıkla gerçekleştiğini söyleyen Ildır Mahallesi Muhtarı Erdem Yavuz, "Bahçeli evlerin ve site alanlarının yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Site içinden ev satın alan vatandaşlarımız özellikle bu ev eskiyse tadilat yaptırmak istiyorlar. Bölgede bu tarz durumlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Site yönetimiyle bir anlaşmazlık olduğunda gerekli incelemeler yapılıyor ve gerekirse tadilat durduruluyor" dedi.Ildır bölgesindeki villa değerlerinin 500 bin ila 1,5 milyon lira arasında değiştiğini söyleyen gayrimenkul danışmanı Özgür Avşaroğlu ise "Her sitenin kuruluşunda alınmış olan kararlar vardır. O kararlarda site içerisindeki durumlar çerçevelenmiştir. O çerçevenin dışına çıkıldığı zaman site yönetimi ile mülk sahibi problem yaşayabilir. Site içerisinde bir eviniz varsa site yönetimine danışmadan, yönetimin almış olduğu kararları bilmeden herhangi bir şeye girişilmemesinde fayda vardır" diye konuştu.

ERDOĞDU: KOMŞULARIM NE YAPMIŞSA BENZER TADİLATİddialarla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ise "Diğer komşularım ne yapmışsa benzer tadilatların yaptırılmasını rica ettim" dedi.CHP'li Erdoğdu, Çeşme'de bulunan villasında kaçak tadilat yaptığı iddiasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Erdoğdu, "Çeşme Ildır'da aldığım kooperatif evinde yaptırdığım cam balkon ve depo/kulübe için kaçak inşaat diye kıyamet koparıyorlar. Diğer komşularım ne yapmışsa benzer tadilatların yaptırılmasını rica ettim. Dün akşam Çeşme Belediye Başkanımız Muammer Ekrem Oran'la görüşüp benim evim dahil bu sitedeki imara aykırı tüm yapılaşmalarla ilgili hukuken ne yapılması gerekiyorsa yapmalarını istedim. Ne yapıldığını görmek ve konunun takipçisi olmak üzere bugün İzmir'e gidiyorum" dedi.

ÖĞRETMENLER, JAKEM'DE EĞİTİM KÖPEKLERİNİN GÖSTERİSİNİ İZLEDİ

NEVŞEHİR'de görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığını (JAKEM) ziyaret ederek, burada yetiştirilen atların yaşam alanlarını gezdi ve eğitim köpeklerinin gösterilerini izledi.24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Nevşehir'de görev yapan öğretmen ve okul idarecilerinden oluşan 60 kişilik bir heyet, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JAKEM'i ziyaret etti. JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın tarafından karşılanan öğretmenlere JAKEM'in çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.Daha sonra misafir öğretmenler atların alandaki yaşam alanlarını gezdi ve at üzerine binerek uzman askerler yardımıyla bir süre at sırtında dolaştı. Öğretmenlere JAKEM tarafından yetiştirilen eğitimli köpekler ile gösteri yapıldı. JAKEM Komutanlığında uzman bir ekip tarafından eğitilen köpeklerin, itaat, kayıp şahıs bulma, patlayıcı bulma,tütün bulma, uyuşturucu bulma ve rehine kurtarma operasyonu nefes kesti.

