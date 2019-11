DHA YURT BÜLTENİ - 1

20.11.2019 08:17 | Son Güncelleme: 20.11.2019 08:17

AZEZ'E HAVAN VE ROKETLİ SALDIRI: 1 ÖLÜ, 14 YARALI

KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez kasabasına terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden havan ve roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Dün akşam saatlerinde terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Azez ilçe merkezine çok sayıda havan mermisi ve roket altındı. Saldırılar paniğe neden olurken mermi ve roketlerin düştüğü yere sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Saldırılarda 1 kişinin öldüğü 14 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 2'si Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Saldırılar sonrasında Azez Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeyi güvenlik koridoruna alarak yerleşim yerlerini boşalttı.

-------------------------------Ambulansın gelişiYaralının indirilişiAcil önünden görüntüAmbulansın olay yerinden yaralı almasıOlay yerindeki kalabalıkPatlama alanındaki dumanlarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS,=======================================

GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST YAKALANDI...300 BİN TL ÖDÜLLE ARANAN TERÖRİST İLE BERABERİNDEKİLERİN YAKALANMA ANI

DİYARBAKIR'da, İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranırken yakalanan PKK'lı terörist 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile ona yardım ve yataklık eden 4 kişinin yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma kapsamında bir teröristin Lice ilçesinden karayoluyla kent merkezine geçeceği bilgisine ulaştı. Ekipler, plakası belirlenen kırmızı renkli otomobil ile arkasından gelen otomobili, karadan ve havadan İnsansız Hava Araçları (İHA) aracılığıyla takibe aldı. İçerisinde terörist bulunan ile arkasından gelen otomobili Lice'den itibaren fiziki takibe alan ekipler, Diyarbakır'a yakın mesafede operasyon için harekete geçti. Şüphelilerin bulundukları araçları trafikte yavaşlatan ekipler, ardından iki araca operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda kırmızı renkli otomobilde, İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranan PKK'lı terörist 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer'i sağ olarak ele geçirdi. Ekipler, iki araçta teröriste yardım ve yataklık eden 4 şüpheliyle birlikte Tuncer'i gözaltına aldı.

ANBEAN TAKİP EDİLDİGüvenlik güçlerinin Lice'den itibaren anbean takip ettiği terörist ile birlikteki 4 kişinin yakalanma anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Karadan ve havadan İHA ile çekilen görüntülerde otomobilin, sürekli takip edildiği ve yavaşlatılan trafikte güvenlik güçlerinin operasyon yaptığı görülüyor. Görüntülerde terörist ile birlikte yakalananların gözaltına alındıkları da görülüyor.

İKİ KEZ KAÇTI, SAHTE KİMLİKLE YURTDIŞINA ÇIKACAKTI YAKALANDIİstihbarat birimlerinin, saç rengini değiştirdiği ve sahte kimlik kullandığını saptadığı Semra Tuncer'in yerini daha önce 2 kez tespit ettiği ancak teröristin kaçmayı başardığı öğrenildi. PKK'nın sözde Amed eyaletinde üst düzey sorumlu olduğu belirtilen Semra Tuncer'in, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla yakalanmasıyla örgütün de güç kaybettiği ifade edildi. Terörist Tuncer'in Lice'den Diyarbakır'a geçip sahte kimlikle havayoluyla yurtdışına kaçmaya çalıştığı belirlendi. Semra Tuncer ile yakalanan 4 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kamera görüntüleriAraçların takibiTeröristin bulunduğu kırmızı araçAraçların yavaşlamasıOperasyon anı

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU/ DİYARBAKIR,=========================================

Astsubay eğitim dalışında kayboldu (2) BARTIN VALİSİ GÜNER: ÇALIŞMALAR ARALISIZ DEVAM EDECEK

Bartın Valisi Sinan Güner, sahil botuyla arama çalışmalarını yerinde inceledikten, sonra Tarlaağzı Limanına geldi. Vali Güner yaptığı açıklamada, "Sahil güvenlik arama kurtarma dalgıç ekibimiz, saat 15.30'da eğitimlerini icra etmek için denize açılıyorlar. Tim komutanı en tecrübelisi ve şu anda aramakta olduğumuz personel, 2 personel denizden çıkıyor. Kendisi denizden çıkamıyor. Şu anda kayıp durumdadır. Diğer ekip arkadaşları komutanı gördüklerini, en son çıkarken palete dokunduğunu bizlere söylediler. Sonra birden gözden kaybolduğunu bizlere ifade ettiler. Bütün ekipler çalışıyor. Helikopter havadan yüzeysel aydınlatma ve arama yapıyor. Ayrıca bölgeyi yakından tanıyan sivil dalgıçlar ve balıkçılar da arama çalışmalarına katılıyor. İstanbul, İzmir, Samsun'daki Sahil Güvenlik arama ve kurtarma ekipleri, öte yandan yeni dalgıç ekipleri de geliyor. Şu anda mevcut arama hem yüzeyde hem de su altında devam ediyor. Orada bir mağara var, eğitim mağaraya dalış yapılmış, orada da çalışmalar devam ediyor. Arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Arama çalışmaları+++-Sahil Güvenlik botu-Vali Sinan Güner'in ekiplerden bilgi alması-Vali Sinan Güner açıklaması

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/ BARTIN,===================================

GAZİANTEP'TE 1720 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU GAZİANTEP'te uyuşturucu tacirlerine yönelik bin 720 polisin katıldığı, 24 saat sürecek operasyon düzenlendi. Operasyonda, polis helikopteri, özel harekat ekipleri ve dedektör köpek Unix'in de desteğiyle çok sayıda eve baskın yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Vatan, Akdere, Beybahce ve Fırat mahallelerinde bulunan adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Polis helikopteri ile özel harekat ekipleri ve droneların kullanıldığı operasyonda evlerde arama yapıldı.

SOKAKLAR ABLUKAYA ALINDIBin 720 polisin katıldığı operasyonlarda belirlenen adreslerin bulunduğu cadde ve sokaklar ablukaya alındı. Cadde ve sokak girişleri zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri tarafından tutulurken, mahalle ve cadde içerisinde de geniş güvenlik tedbirleri alındı. Ekipler belirlenen adreslerin kapıları koç başı ile açarak arama yaptı.

HELİKOPTER VE DEDEKTÖR KÖPEK DESTEĞİOperasyon sırasında polis helikopteri sürekli uçuş yaparak yerdeki hareketliliği gözlemlendi. Dedektör köpek 'Unix'in de kullanıldığı operasyon kapsamındaki bazı evlerin kapılarının dışa açılır şekilde tasarlandığı, çok sayıda sürgü konulduğu ve evlerin güvenlik kamerasıyla kontrol edildiği görüldü.Uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ipuçlarına ulaşılan adreslerde bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekiplerin operasyonu 24 saat sürdüreceği bildirildi.

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,========================================

ADANA'DA EĞLENCE MEKANLARININ BULUNDUĞU CADDEDE KORKUTAN PATLAMA

ADANA'da eğlence mekanlarının yoğunlukta bulunduğu caddede, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kimliği belirsiz bir kişinin, park halindeki otomobillerin yanına bıraktığı el yapımı patlayıcı (EYP), büyük bir gürültü ile patladı. Patlama çevrede paniğe neden olurken, iki otomobilde hasar meydana geldi. Kaçan şüpheli ise polis tarafından bir minibüsün altında saklanırken yakalandı. Olay, gece saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde eğlence mekanlarının bulunduğu Şinasi Efendi Caddesi'nde yaşandı. Eğlence mekanlarının kapalı olduğu sırada yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ancak kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, park halindeki otomobillerin yanına EYP attı. Şüpheli daha sonra bir taksiye binip, olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra EYP'nin büyük bir gürültü ile patlamasının ardından paniğe kapılan vatandaşlar sokağa çıktı. İki otomobilde hasar meydana geldiğini ve bir kişinin taksiye binerek uzaklaştığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, caddeyi kapatıp, bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, çevredeki işyerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye alarak, şüphelinin eşkalini belirledi.

MAHALLE ABLUKA ALTINA ALINDIÇalışma başlatan polis, şüphelinin Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi'nde taksiden inip, yaya olarak kaçtığını ve bu sırada yola bir çanta bıraktığını tespit etti. Ekipler, mahalleyi abluka altına alarak, arama çalışmalarını sürdürdü. Bu sırada bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan çantadan, kıyafet çıktı.

MİNİBÜSÜN ALTINDA ÇIKTIMahalleyi didik didik arayan ekipler, şüpheliyi bir minibüsün altında saklanırken yakaladı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli, üzeri detaylı olarak arandıktan sonra gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Patlamanın meydana geldiği caddede polisin çalışmalarını tamamlamasının ardından hasar gören iki otomobil, emniyet otoparkına çekildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yerinden görüntüPolislerden görüntüEvinin balkonundan polislere gördüklerini anlatan kadından görüntüPatlamanın yaşandığı yerdeki otomobillerOtomobillerin çevreye yayılan parçalarıÇevredeki güvenlik önlemi alan özel harekat polisleriPolislerin olay yerinde inceleme yapmasıPolislerin otomobillerde inceleme yapmasıÖnden hasar gören otomobilden görüntüŞüphelinin kaçarken attığı çantadan görüntüPolislerin çantayı incelemesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,=======================================

TIR'IN DORSESİNDE 117 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Edirne'nin Keşan ilçesinde, sürücüsü durdurulan TIR'ın dorsesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 117 kaçak göçmen yakalandı.Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan- Malkara yolundaki Beyendik kavşağı yakınlarında, S.B.M. yönetimindeki TIR'ı durdurdu. Yapılan aramada, dorsede yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Fas ve Nepal uyruklu 117 kaçak göçmen yakalandı. TIR sürücüsü S.B.M. ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi. S.B.M. ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------TIR'dan indirilen kaçaklar-Kaçakların genel gör.-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),=========================================

TAMİRHANE YANGININDA 13 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, TIR tamirhanesi ve yedek parça deposu olarak kullanılan bir iş yerinde çıkan yangın 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında işyerinde bulunan 8'i TIR 13 araç kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.Sümer Mahallesi 76 Sokak'ta bulunan TIR tamirhanesi ve yedek parça deposu olarak kullanılan bir binada dün saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan plastik malzemeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, 46 personel, 28 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 8 TIR ve 5 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilendiği belirtilen 2 işyeri çalışanı ise sağlık ekipleri tarafından tedbir amacıyla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------İşyerinden genel detay-İtfaiye ekiplerinden görüntüler-Polis ekiplerinden görüntüler-İtfaiyecilerin söndürme çalışması yapması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,====================================

EŞİNİ BIÇAKLAYIP KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ KAYSERİ'de, Okan Ç. (47) tartıştığı eşi Ülkü Ç.'yi (40) kolundan bıçaklayarak kendisini eve kilitledi. Yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından ikna olan şüpheli koca polis merkezine götürüldü.Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Erkilet Camii Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi Ayyıldız Apartmanının 10'uncu katında meydana geldi. Okan Ç. ile eşi Ülkü Ç. arasında aile içi tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Okan Ç. eline geçirdiği bıçakla eşi Ülkü Ç.'yi kolundan yaraladı. Yaraladığı eşinin evden gitmesine izin veren Okan Ç., ardından kendini eve kilitledi. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Ülkü Ç.'yi Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Kendisini eve kilitleyen Okan Ç. ise, polisin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından ikna edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yeri-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,======================================

TARTIŞTIĞI EŞİNİ BACAĞINDAN BIÇAKLADI BURSA'nın İznik ilçesinde B.S. (30), tartıştığı eşi E.S.'yi (35) bacağından bıçakla yaraladı.Olay, dün saat 21.00 sıralarında İznik ilçesi Mustafakemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. Garson olarak çalışan B.S. ile eşi E.S., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.S., mutfaktan aldığı bıçakla eşi E.S.'yi bacağından yaraladı. Yaralı halde evden kaçan E.S., çevredeki esnafa sığındı. Genç kadını korumaya alan esnafın ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. E.S., sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli B.S. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden detay-Yaralının ambulansa bindirilmesi-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Hayri ŞEN/ İZNİK,(Bursa), =====================================

AYŞENUR'UN İNTİHARINA NEDEN OLMAKLA SUÇLANAN KUZENİ YAKALANDI

ANTALYA'da, Ayşenur Güven'e (22) cinsel saldırıda bulunup, intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla yeniden yargılandığı davada 14 yıl hapis cezasına çarptırılan amcasının oğlu Selahattin Sezer (30), Alanya'da gizlendiği yayla evinde yakalandı.Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ayşenur Güven, çocuk yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin Sezer'in cinsel saldırısına maruz kaldı. İlk kez 6 yaşında cinsel saldırıya uğrayan Ayşenur Güven, yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015 yılında Mustafa Güven ile evlendi. Ancak kuzeninin cinsel saldırıları, Ayşenur nişanlı olduğu ve evlendiği dönemde de devam etti. Selahattin Sezer'in "Elimde video ve fotoğraflar var" diyerek tehdit ettiği Ayşenur Güven, 5 Nisan 2017'de başından geçenleri eşi ile babasına, erkek kardeşine ve dayısına anlattı, 3 gün sonra da eşine mektup bırakıp, intihar etti.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU, TUTUKLANDIAile, Selahattin Sezer hakkında kızlarına taciz ve cinsel saldırıda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Tutuklanan Selahattin Sezer, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY KARARIYLA TAHLİYE EDİLDİİtiraz üzerine dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi de 24 Haziran 2019'da, olayın tek tanığı olan mağdurenin intihar etmesi sonucu dinlenemediği ve birinci derece tanığın ortadan kalktığı, Selahattin Sezer'in suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla dosyanın yerel mahkemede yeniden görülmesine karar verdi. Selahattin Sezer kararla birlikte tahliye edilirken, dosya davanın yeniden görülmesi için Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

14 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILDISelahattin Sezer, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı. 14 Kasım 2019 tarihindeki duruşmaya katılmayan Selahattin Sezer, mahkemece 14 yıl hapisle cezalandırılırken, tutuklanmasına hükmedildi.

GİZLENDİĞİ YAYLA EVİNDE YAKALADIMahkeme kararının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler Selahattin Sezer'in yakalanması için çalışma başlattı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Selahattin Sezer'in Alanya'nın kırsalındaki Susuz Yaylası'ndaki bir evde gizlendiğini tespit etti. Tespit üzerine dün akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenleyen JASAT ekipleri Selahattin Sezer'i yakalayarak, gözaltına aldı. Selahattin Sezer'in bugün sabah adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------ARŞİV görüntüler

Haber: Engin ANAK/ ALANYA(Antalya),====================================

KIZINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN KARDEŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI İZMİT'te, saçlarını yolup, saatlerce kendisini banyoya kilitleyen, intihara teşebbüs eden E.A.'ya (14), 4 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan amcası F.A.'nın yargılanmasına başlandı. E.A.'nın babası, mahkemede kardeşinden şikayetçi olmadığını belirtirken, anne F.A. ise eşinin ailesinin olayı kapatmak için çabaladığını ve şikayetçi olduğunu söyledi.İzmit'te yaşayan F.A., kızı E.A.'nın sürekli banyoya girip, saatlerce suyun altında kaldığını, akrabaları geldiğinde kendisini odaya kilitlediğini ve sınıfında erkek arkadaşları ile yan yana oturmadığını fark etti. F.A., bunun üzerine kızını psikoloğa götürdü; ancak E.A. konuşmadı. Sürekli saçlarını yolan E.A., intihar girişiminde bulundu. Bu nedenle doktor kontrolüne alınan E.A., mart ayında ise sinir krizi geçirdi. E.A., bu sırada annesine, amcasının 4 yaşından beri kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine kızın annesi, amca F.A.'dan şikayetçi oldu. 10 yıldır yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen F.A., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, E.A.'nın Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan ifadesine yer verildi.

'İFTİRA ATILDI'Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya tutuklu sanık F.A., mağdur E.A., annesi F.A., ablası A.A., babası ve avukatları ile yakınları katıldı. Duruşmada ilk olarak söz verilen sanık F.A., şunları söyledi: "E.A. benim yeğenim olur, ağabeyimin kızıdır. Aynı ağabeyimin 5 kız çocuğu daha vardır. Ablamların da çocukları vardır. İddianamede bahsi geçen mağdure yeğenimin anlatımları doğru değildir. Mesela sinemaya gittiğimizde E.'nin iki ablası ve yeğenim B. de vardı. Hepimiz yan yana oturduk, ön sıralardaydık. Film komedi filmi olduğu için gülüşüyorlardı. İddia edildiği gibi benim kendisine cinsel amaçlı davranışım olmamıştır. Ben 7 gün çalışan biriyim. E.'nin dediği gibi her gün kendisini görüp cinsel istismarda bulunmam söz konusu değildir. Benim E.'den başkaca yeğenlerim de vardır. Onları sevgi amaçlı başlarını okşadığım ve sevmişliğim de vardır. Cinsel herhangi bir amacım olmamıştır. E.'yi de aynı şekilde sevmek amaçlı saçını ellediğim olmuştur. Diğer yeğenlerimden bu şekilde bir iddia gelmemiştir. E. en son mart ayında cinsel istismar eylemini yaptığımı söylemektedir. Mart ayında ağabeyim ev eşyasını taşımak için beni çağırdı, ben de kabul ettim. Ben baza ve koltukları taşıdım. Bu koltuk ve bazayı C. ve C. ağabeyim ile birlikte taşıdık sonrasında evde durmadan ayrıldım. O güne ait iddiaları da kabul etmiyorum. Ağabeyim ile yengem ile arasında geçimsizlik de vardır. Ben tutuklandıktan sonra yengem boşanma davası açmıştır. Çocukların velayetine ilişkin çekişme de vardır. Yengem boşanma karşılığı bir marketin yeri ile 4 daire istemiştir. Yengem ve yeğenim ailenin en zayıfı ben olduğum için beni seçtiler. Bu üzerime atılan bir iftiradır."

BABA: OLAYI DOKTORLARDAN ÖĞRENDİME.A.'nın babası C.A. ise kızının olayı annesine anlattığını, kendisinin ise kızının tedavi gördüğü hastanedeki doktorlardan öğrendiğini öne sürdü. C.A., "Kızıma sorduğumda 'Amcam F. bana cinsel istismarda bulundu' dedi. Yalnızca bu şekilde söyledi, ayrıntı anlatmadı. Kızımın agresif bir yapısı vardır, ara sıra yalan da söyler. Kızımın rehber öğretmeni ile görüştüm. Kızımın iyi bir öğrenci olduğunu ama yanlış arkadaş sebebi ile 1 yıldır değiştiğini söyledi. Hatta kızımın okuldan kaçıp 3 arkadaşı ile alkol aldığını söyledi. Kızım E., kendisini savunur; haksız bir davranışa tepki gösterip, karşı çıkardı" dedi.C.A., kızının intihar girişiminde bulunmasıyla ilgili ise "Kızımım intihar girişimi ben olayı duymadan önceydi. Bunun sebebi, bir gün evden kaçıp psikolojisinin bozulmasından dolayıdır. Kızım 2018 yılında Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde psikolojik tedavi gördü. 2019 yılında Kocaeli Üniversitesi'nde ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 1 hafta yatılı tedavi gördü. Kızım E. İstanbul'a taşındığımız sırada siyah defterine 'Bütün çocuklardan nefret ediyorum, bütün insanlardan nefret ediyorum' gibi yazılar gördüm. Bu durumu annesine söyledim" diye konuştu

ŞİKAYETÇİ OLMADIC.A., kardeşinden de şikayetçi olmayarak, "Kardeşim olan sanıktan herhangi bir şikayetim yoktur. Kızımın iftira atmasını gerektirir bir durum da yoktur" dedi. C.A., başka kızlarının da olduğunu belirterek, "Sanık, kız çocuklarını seven biridir. Ben cinsel amaçlı sevdiğini görmedim. Olaya ilişkin görgüm yoktur" diye konuştu.

ANNESİNİN ISRARIYLA ANLATMIŞE.A.'nın annesi F.A. ise duruşmada şunları söyledi: "Şüphelenmeme rağmen kızım, bana olayı anlatmadı. Olayı anlatmadan 1,5 yıl önce kızımın davranışlarında değişiklik olmuştu. Ben ergenliğe giriyor, diye düşündüm. Davranış değişikliği 6'ncı sınıfta başladı. Bu davranışları anlamlandıramadım. Her hafta sınıf öğretmeni ile görüşen bir anneyim. Kızımı örnek gösterirlerdi. Sınıf öğretmeni beni çağırıp, 'E.'ye ne oldu' diye sordu. Sınıf öretmeni 'E. kimseye yaklaşmıyor. Kimsenin dokunmasına izin vermiyor, tepki gösteriyor' diye bana söyledi. Öncesinde kızım sevgi dolu biriydi. Bu durumu sorguladım, çözüm bulamadım. Kızım saçlarını yolmaya, banyoda 2,5 saat kalmaya başlayıp, kendine zarar vermeye başlayınca doktora götürdüm. Testler yapıldı. Durumun alerjik değil psikolojik olduğu söylendi. E. bizimle irtibatı kesip odaya kapanmaya başladı. E. sorgulamama rağmen bana cevap vermedi, aşırı ağlamaya başladı. E.'nin başına gelenleri anlatması için babasının baskı yapmasını istedim. Anlatması için ısrar ettim. Sonunda kızım 'Yıllarca sizin gözünüzün önünde tacize uğradım' dedi, bu sırada saçlarını da yoldu. Kendisine sarıldım, anlatmasını istedim. Devamında 'Amcam' diye söyledikten sonra F.'nin ismini verdi. Ben ilk başta inanmak istemedim, davranışlarının yanlış olabileceğini kızıma sordum. 'Hayır ikisi arasındaki farkı biliyorum, ben çocuk değilim' dedi. 'Ne zaman başladı?' diye sorduğumda, anaokulundan beri olduğunu söyledi. Bu dönem, kızımın 4 yaşında olduğuna tekabül eder. Özel bölgelerini ellediğini söyledi. Ayrıca sinemadaki olayda da kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Kızım kendi evimizde, kayınpederimin evinde, sinemada olmak üzere birden fazla kez cinsel istismara maruz kaldığını anlattı."

'AİLE İÇİNDE KONUYU KAPATALIM' DEMİŞLEREşinin ailesinin olayı kapatmaya çalıştığını iddia eden F.A., "Olay açığa çıktıktan sonra kızımın dedesi T.A., amcaları F.A., R.A., Y.A. ve M.A. eve gelip baskın yaptılar. F.A. o dönem daha tutuklanmamıştı. O dönem aile içinde kapatalım, diye çabalar oldu. Ben F. tutuklandıktan sonra eşim hakkında boşanma davası açtım. Eşim ailesi tarafından baskı yapıldıktan sonra bize ve çocuklarımıza kötü davranmaya başladı. Ben sanıktan şikayetçiyim" dedi.

ABLA, TANIKLIK YAPTIDavada tanık olarak dinlenen E.A.'nın ablası A.A. ise "Amcamın bana karşı bir cinsel davranışı olmadı; ancak bir kere bana sert bir şekilde vurması oldu. E. ile tartıştığımız dönemde E.'yi korurdu. Amcam F., kardeşim E.'nin odasına giderdi, bizim odamıza gelmezdi. Bu olaya kadar annem ve babam arasında pek tartışma olmazdı. Bu olaydan sonra aralarında tartışma çıktı. Evimize F.A. gelince kardeşim E.'ye hakaretlerde bulundu. Ben kendisine, 'Senin kızına böyle bir şey olsa ne yapardın?' diye sorunca bana bağırıp küfretti. Babama, 'Sen bunlarla baş edemezsin' dedi. Gidince babam da bize bağırdı" diye konuştu. Sinemaya gittiklerini anlatan A.A., "Biz oturduğumuzda E. benimle yer değiştirmek istedi. Yanında amcam F. oturuyordu. Film arasında yer değiştirdik. Bir şey söylemedi; ancak yüzü mutsuzdu" dedi. İfadelerin ardından mahkeme heyeti, sanık F.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Şubat 2020'ye erteledi. Heyet ayrıca E.A.'nın sınıf öğretmenin tanık olarak dilenmesini istedi.

AVUKAT: ADALET MÜCADELESİNE DEVAM EDECEĞİZE.A.'nın avukatı Ceren Acer, duruşma sonunda yaptığı açıklamada, "Mağdurun babası ile sanığın akrabası olan tanığın ifadeleri, görgü ve bilgiye dayalı değil tamamen aile üyesi olan sanığı koruma ve suçu kapatma amaçlıdır. Bugün duruşmada sanık müdafilerince sanık kürsüsündeki şahıs yerine mağdur çocuk ve müşteki anne yargılanmaya çalışılmış, sanığın fiilleri yerine çocuğun özel hayatı sorgulanmıştır. Bunun adı mağdur suçlayıcılıktır. Toplum vicdanını sarsan ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasından uzak bir savunma yapılmıştır. Çocuğun yaşadığı travma dosyada bulunan adli tıp ve adli görüş raporu ile sabit olmasına rağmen, neden- sonuç ilişkisi çarpıtılarak sanık yakınlarının kişisel kanaatleri ile çocuğun psikolojisi değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte mağdur çocuğun tanık olarak dinlenen ablası ve müşteki olan annesi, tüm tehdit ve baskılara, duruşma esnasındaki tahriklere karşı mahkeme huzurunda da cesaretle dik duruşlarını sürdürmüşlerdir. Bizler de avukatları olarak cinsel istismara maruz bırakılan çocuğun ve annesinin hukuk ve adalet mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Adliyeden görüntüler

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/ KOCAELİ,=======================================

YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN 2 KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında hayatlarını kaybeden 1,5 yaşındaki Yasin ve ağabeyi 3 yaşındaki Mert Çolak toprağa verildi.Önceki gün, Hendek Dereboğazı Mahallesi'nde Çolak ailesine ait tek katlı evde elektrik sobanın devrilmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangında Yasin ve ağabeyi Mert Çolak yaşamlarını kaybetti. Yangın sırasında dışarıda bulunan İsa Çolak ile eşi Cansu Çolak olay yerine geldiklerinde çocuklarının öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Dün çocukların cenazeleri Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'nden alınarak Hendek Yeni Camii'ne getirildi. Baba İsa Çolak çocuklarının cenazeleri başında taziyeleri kabul etti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası kardeşlerin cenazeleri Hendek Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Babanın taziyeleri kabul etmesi Cenaze namazı Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER - Kadir KAZIN/ HENDEK(Sakarya),=============================================

SOBADAN ZEHİRLENEN ÇİFT VE TORUNU TOPRAĞA VERİLDİ MANİSA'nin Alaşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen Eraslan Altıntaş (84), eşi Gülşen Altıntaş (80) ve torunları Hasret Altıntaş (10) toprağa verildi.Dağhacıyusuf Mahallesi'nde yaşayan Eraslan Altıntaş ve eşi Gülşen Altıntaş ile ara sıra yanlarında kalan torunu Hasret Altıntaş, evdeki kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Altıntaş çiftinden haber alamayan yakınları şüphelenerek önceki gün saat 16.00 sıralarında eve gitti. Zili defalarca çalan yakınları açan olmayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Evdeki 3 kişinin de hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eraslan Altıntaş ve eşi Gülşen Altıntaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evdeki Hasret Altıntaş ise yakınları tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hasret Altıntaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri daha sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsiden sonra cenazeler, yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Alaşehir'in Dağhacıyusuf Mahallesi'ndeki Dağhacıyusuf İlkokulu'nun bahçesine getirildi. Hasret Altıntaş'ın annesi Mefaret Altıntaş, babası Mehmet Altıntaş ve 5 kardeşi, yakınlarını yitirmenin üzüntüsünü yaşadı, gözyaşı döktü. Cenazeye Altıntaş ailesinin yanı sıra Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindide kılınan namaz sonrası ölenler, mahalle mezarlığında toprağa verildi.Gözü yaşlı anne Mefaret Altıntaş, "Arada sırada büyüklerimizin yanında kalıyordu. Kömür sobasından zehirlenmişler. Çok üzgünüz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Ölenlerin fotoğrafı-Mefaret Altıntaş açıklama-Cenaze namazından görüntü-Genel ve Detay görüntü Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR(MANİSA),

BEYPAZARI'NDA KUMAR OPERASYONU: 18 GÖZALTI ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, bir eve düzenlenen baskında, kumar oynayan 17 kişi ile yer temin eden 1 kişi gözaltına alındı. Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahalllesi Uzunkaldırım Sokak'ta bulunan bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine, dün gece yarısı baskın düzenledi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, içeride kumar oynayan 17 kişi ile yer temin eden 1 kişiyi suçüstü yaparak gözaltına aldı. Beypazarı Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 18 kişiden 17'si hakkında idari para cezası uygulanırken, yer sağlayan 1 kişi ise adliyeye sevk edilmek üzere gözaltında tutuluyor. Beypazarı Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, ilçede yapılan denetimlere ilişkin, "Aşayiş denetimlerimiz sonucu ilçede 1 gece kulübü ve 2 kahvehane mühürlenerek kapatılmıştır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Çilingirin kapıyı açmasıKumar oynayanların yakalanmasıÜst aramalarıEv içerisindeki aramalar

Haber-Kamera: Muammmer DAŞDELEN/ BEYPAZARI(Ankara),==========================================

DİPSİZ GÖL'DE İNCELEMEBİRPINAR: BURASI BİR ÇEVRE FELAKETİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

ÇEVRE ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısında toprak doldurulup yok edilen Dipsiz Göl ile ilgili, Burası bir çevre felaketi olarak görülüyor. Gölün yok olması hiç istenmeyen bir durum. Dağın tepesinde olsa, gölün içerisinde de olsa bu tip bir faaliyet öncesinde mutlaka ÇED raporu isteyeceğiz. Bunun yanında üniversite raporu da istenecek. Bilimsel bir rapor olmadan bu tip aramalara müsaade etmeyeceğiz dedi.Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı Köyü'ndeki Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısı çalışmasında toprak doldurulup yok edilen, eski haline dönüştürülmesi için çalışma başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un doğal SİT alanı ilan edileceğini duyurduğu Dipsiz Göl'de incelemelerde bulundu.

'ÇEVRE FELAKETİ OLARAK GÖRÜLÜYOR'İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Birpınar, yaşananları çevre felaketi olarak nitelendirerek, Burası bir çevre felaketi olarak görülüyor. Gölün yok olması hiç istenmeyen bir durum. Doğal yapının bozulması başka etkileri de beraberinde getiriyor. Burada bir define arama hikayesi var. Define aramak için bir yönetmelik var, buradan izinler alınıyor. Hazine iddia edilerek, burada bir arama yapılıyor. Bu yapılırken de gölün doğal yapısı bozuluyor. Gölün suyu da tahliye ediliyor. Sonrasında ise gölün restore edilme süreci başlıyor. Biz gölün küçük ve büyüklüğüne bakmıyoruz, restore edilerek tekrar eski hale getirilmesi ve bu tip olayların tekrar yaşanılmaması için ne yapılması gerektiği üzerine duruyoruz dedi.

'ESKİ HALİNE GETİRECEĞİZ'Define kazısı izinlerinde her ne olursa olsun ÇED raporu isteyeceklerini kaydeden Birpınar, şöyle konuştuSİT alanında olsun veya olmasın, Türkiye'nin herhangi bir yerinde define aranacaksa mutlaka ÇED raporu alınmasını talep edecekler. Dağın tepesinde olsa, gölün içerisinde de olsa bu tip bir faaliyet öncesinde mutlaka ÇED raporu isteyeceğiz. Bunun yanında üniversite raporu da istenecek. Bilimsel bir rapor olmadan bu tip aramalara müsaade etmeyeceğiz. Burası SİT alanı değildi. Türkiye'de yüzde 9,7 alanında SİT alanı var. 2023 hedeflerimiz arasında ise bunu yüzde 17'ye çıkartmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuya çok hassas. Burayı SİT alanı yapılması için Sayın Bakanım da ilan etmişti. Biz bu bölgede Santa Harabeleri olan SİT alanını genişleterek, bu alanı da içine alacağız. Toplam 2 bin hektarlık SİT alanı bölgesi olacak. Bu bölgeyi de SİT alanı ilan edip, bu tarz olayların tekrar yaşanılmasının önüne geçmeye çalışacağız. Gölü eski haline getirmek için üniversitemizden yararlanarak, bir rapor hazırlanmasını isteyeceğiz. Gölün yeraltında mı yoksa yüzeysel mi beslendiğini çok kısa bir süre içerisinde tespit edilecek. Dipsiz Gölü, tekrar eski haline getireceğiz. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Bundan sonra süreci yakında takip edeceğiz.

DEFİNE ÜZERE YOK OLMUŞTUGümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğü'nce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün onayı ile 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda, suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Kaynağı ve akarı olmayan, Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık krater Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, alandan ayrıldı. Gümüşhane Valiliği, göl alanının eski haline getirildiğini açıkladı ancak Dipsiz Göl alanının toprakla doldurularak, kapatıldığı görüldü. Su kalmayan göl, taş ve toprak yığını haline döndü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDIKültür ve Turizm Bakanlığı, Dipsiz Göl'de gerçekleştirilen kazı çalışmalarının, gölün kurumasına neden olduğunu ve ilgililerin, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIYasal izinle yapılan kazı çalışması sırasında toprak doldurulup, yok edilen Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için başlatılan göl tabanının hazır hale getirilme çalışmaları da tamamlandı. Suya dayanıklı kireçli, killi toprak dökülüp, iş makinesi ve silindir eşliğinde tabanı hazırlanan gölün, su takviyesi yapılmadan, bölgede beklenen yağışların ardından eriyecek karla doğal haline dönmesi beklenecek. Gölün doğal haline gelmemesi halinde ise yapılacak incelemeler sonucu yaklaşık 2 metrelik derinliğe sahip alana, tankerlerle su takviye edilip, edilmeyeceğine karar verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Gölden yeni drone görüntüleri-Bakan yardımcısı inceleme ve açıklamaları-Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN- Selay SAYKAL- Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE,=======================================

SOLHAN'DA 460 KADININ İSTİHDAM EDİLDİĞİ 2 TEKSTİL FABRİKASI AÇILDI

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde toplam 460 kadının istihdam edildiği 2 tekstil fabrikası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.Solhan ilçesinde 2 tekstil fabrikası hizmete açıldı. Solhan'da ilk kez kurulan fabrikaların açılışı Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek'in katılımıyla yapıldı. Fabrikalarda incelemede bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörle mücadeledeki başarının huzur ve güven ortamını pekiştirdiğini söyledi. Bölgeye yatırımların artacağını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: "Yolun olmadığı, havalimanının olmadığı yere yatırım gelmez. Nitelikli donanımlı insanların olmadığı yere yatırımcı gelmez. Huzurun ve güvenin olmadığı yere de yatırımcı gelmez. İş bu yatırımların arka planını da bu ilerlemenin yatırımıdır. Doğu'da, Güneydoğu'da şu an çok daha huzurlu bir ortam var. Son yıllarda yapılan yatırımlar, insana yapılan yatırımlar, huzur ve güven ortamıyla birlikte artık özel yatırımları da getirmeye başladı. Bingöl, bunun örneklerinde bir tanesidir. İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz devam ettiği sürece, kardeşliğimiz devam ettiği sürece hep birlikte ülkemizi daha müreffeh bir hale dönüştüreceğiz. Bunu engellemeye çalışanlar son yıllarda çeşit çeşit tuzaklar kurdular. Değişik terör örgütleriyle, istikrarımıza, beraberliğimize saldırdılar ama başarılı olamadılar. Hepsini atlattık, çok şükür daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Fabrikalardan görüntü Çalışan kadınlarFabrikaların açılışıCevdet Yılmaz'ın konuşması Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,==================================

9'UNCU MALATYA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERDİ MALATYA'da, bu yıl 9'ncusu düzenlenen Uluslararası Film Festivali, gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri'nin işbirliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleştirilen 9'uncu Malatya Uluslararası Film Festivali, ödül töreniyle tamamlandı. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Vali Aydın Baruş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile kent protokolü, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.Törenin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, festivalin hayırlı olmasını dileyerek, "9'uncu Malatya Uluslararası Film Festivali'nin sinemamıza, sinema sanatçılarımıza ve Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Biz, dünya sinemasındayız. Oynadığımız hayat filmindeyiz. Önemli olan rollerimizin güzel olmasıdır" dedi.

'FESTİVALDEN GURUR DUYUYORUZ' Malatya Valisi Aydın Baruş ise Malatya olarak kültür ve sanat dünyasına önemli bir hareketlilik getirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi: "Bu festivale çok değerli destek sunan Cumhurbaşkanlığımıza, Külttür ve Turizm Bakanlığı ile tüm kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu festival, bu yıl dokuzuncusu düzenleniyor nice dokuzlu yıllara. Biz bu festivalden gurur duyuyoruz. Beş gün içerisinde çok önemli etkinlikler düzenlendi. Gençlerimizin sinema dünyasına dokunmaları sağlandı. Umarım bundan sonra bu şehirden sinema ve film dünyamıza katkı sunacak genç yetenekler yetişir."

'SİNEMANIN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ DÜZENLEMELERE ADIM ATIYORUZ'Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da sinema sektörünün önemine değinerek, "Her bir film hatta sahne yeni bir dünyadır, yeni dünyalar kurulmasına ilham veriyor. Buradan bakınca sinemaya yaşam mimarisi, sinemacıya yaşam mimarı diyebiliriz. İyi ki sinema var. İyi ki festivaller var. İyi ki Malatya film festivali var. Sinemanın önünü açmak için çok önemli düzenlemelere adım atıyoruz. Sektörle birlikte ilerliyoruz. Sektörün yanında var gücümüzle durduk, duruyoruz ve duracağız. Yabancı yapımlara da destek vermeye başlayacağız. Ülkemizin beyazperdedeki varlığını artırmak istiyoruz. Yerli film gösterimi desteğine de başlıyoruz" dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDUKonuşmaların ardından ödül töreni yapıldı. Festivalde jüri tarafından Jüri Özel Ödülü 'İyi Yemek Öldürür' filmine verildi. Ulusal metraj kısa film yarışmasında birincilik ödülünü 'Taş' alırken, 'Yağmur Olup Şehre Düşüyorum' filmi ikinciliği aldı. Ulusal metraj kısa film yarışmasında üçüncülük ödülüne ise 'Fraktal' layık görüldü. 9. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde 'Vefa Ödülü' geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu anısına eşi Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'na verildi. Festivalde, 'Küçük Şeyler' filmi SİYAD ödülüne layık görüldü. Festivalde 'YÖNBİR Ödülü' ise 'Kovan' filminin yönetmeni Eylem Kaftan ile 'Küçük Şeyler' filminin yönetmeni Kıvanç Sezer'e takdim edildi. Jüri tarafından 'Türk Sinemasına Katkı Ödülü'ne ise 'Aidiyet' filmi layık görüldü. Festivalde, 'Fahri Kayahan En İyi Müzik Ödülü'ne Kapan filminin müziğini yapan Ali Saran layık görülürken, 'En İyi Görüntü Yönetmeni' ödülü ise 'Dilsiz' filminden Andreas Sinanos'a verildi.'En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü', 'Küçük Şeyler' filmindeki performansıyla Alican Yücesoy, 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü ise yine 'Küçük Şeyler' filmindeki performansıyla Başak Özcan aldı. Festivalde, 'En İyi Senaryo Ödülü', 'Omar ve Biz' filminin senaristi Mehmet Bahadır Er, 'Jüri Özel Uzun Ödülü'nü ise 'Dilsiz' filmi aldı. 'Kemal Sunal Halk Ödülü'ne, 'Omar ve Biz' layık görülürken, 'Ulvi Saran Özel Ödülü' ise 'Kimsesizler Oteli' filmine verildi. 'En İyi Yönetmen Ödülü', 'Kapan' filminin yönetmeni Seyid Çolak'a takdim edildi. 9. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Film Ödülü', 'Küçük Şeyler' filmine gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Katılanlardan detaylarKırmızı halı geçişiÜnlüler röp.Ödül alanlarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,=====================================

