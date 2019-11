DHA YURT BÜLTENİ - 1

14.11.2019 08:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:44

1

ŞANLIURFA'DA CEPHANELİKTE PATLAMA: 16'SI ASKER, 17 KİŞİ YARALI

** Vali Erin: Patlama bir terör saldırısı kaynaklı değil

** MSB: İnceleme heyeti derhal çalışmalara başlanmıştır

Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın mühimmat deposunda peş peşe patlamalar meydana geldi, 16'sı asker 17 kişi yaralandı.Dün saat 22.50 sıralarında kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın mühimmat deposunda peş peşe patlamalar meydana geldi. Kentin hemen tamamında duyulan şiddetli patlamaların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri patlamada yaralanan 16'sı asker 17 kişi, kentteki hastanelere götürdü. Patlama sonucu çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlamaların hemen ardından görevlilerin inceleme başlattığı öğrenildi.

'TERÖR SALDIRISI KAYNAKLI DEĞİL'Patlama sonrası 20'nci Tugay Komutanlığı'nda incelemede bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin basın mensuplarına açıklamada bulundu. Patlamadaki yaralı sayısının 17 olduğunu ifade eden Vali Erin, "Akşam saatlerinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 1 sivil ve 16 askeri personel olmak suretiyle 17 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Gerekli tedbirleri aldık ve çalışmamız devam ediyor. Şu anda herşey kontrolümüz altında. Olayla ilgili sosyal medyada çeşitli spekülasyonlar var fakat patlama bir terör saldırısı kaynaklı değil. Patlamanın nedeni ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.Yaralanan sivil vatandaşın ise patlama sırasında tugaya yakın yerdeki evinin balkonunda olduğu ve patlama nedeniyle çevreye saçılan şarapnel parçasının isabet ettiği öğrenildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTIYaşanan olayla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı da açıklamada bulundu. Yazılı açıklamada, "Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir. Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Patlama sonrası çevredeki vatandaşlar ve caddeden detaylarTugay Komutanlığı'na giren sağlık ekipleri, ambulanslarÇevrede alınan güvenlik önlemleriHastaneden detaylarVali'nin açıklama yapmasıGenel ve detay

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,

===============================

YPG/PKK'LI TERÖRİSTLER, AİLELERİNİN DESTEĞİYLE KURTARILDI

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailelerinin de desteğiyle iletişime geçtiği YPGPKK'lı terörist M.S.Ç (19) ile V.İ.'yi (20) ikna etti. Örgütün elinden kaçan teröristler, Tel Rıfat üzerinden Afrin'e geçerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.2014 ve 2015 yıllarında terör örgütü YPGPKK'ya katılan teröristler M.S.Ç. (19) ile V.İ. (20), yaklaşık 3 ay önce Van ve Diyarbakır'daki ailelerine telefon açtı. Örgüte katıldıkları için pişman olduklarını, ancak ellerinden kaçmaya korktuklarını anlatan teröristlerin aileleri, durumu emniyet birimlerine aktardı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, ailelerinin de desteğiyle M.S.Ç. ve V.İ. ile iletişime geçerek, teslim olmaya ikna etti. Yapılan çalışma sonucu, emniyet güçlerinin yönlendirmeleriyle örgütün elinden kaçan teröristler, Tel Rıfat üzerinden Afrin'e gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

TUTUKLANDILAREmniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen teröristler M.Ş.Ç. ile V.İ., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.Teröristlerin etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde örgüt hakkında önemli bilgiler verdiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Teröristlerden ve ailelerinden görüntüler

HABER HATAY,

===============================

VAN KIRAN 6 OPERASYONUDA PKK'YA AİT SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Kıran 6 operasyonuda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildiVAN'ı da kapsayan Kıran-6 operasyonunda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Operasyon kapsımında Gürpınar İlçesi'ne bağlı Akdoğdu kırsalında yapılan arazi aramalarında törör örgütüne ait silah, mühimat, yaşam malzemesi ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar İlçesi Akdoğu Mahallesi Rubil Tepe mevkiine 'Kıran -6 Şehit GK Sami Gülmez' operasyonu düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama tarama çalışmalarında terör örgütü PKK'ya ait bir sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda, 1 RPG 7 roketatar,1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 kalaşnikov piyade tüfeği, 4 EYP düzeneği, 14 savunma tipi el bombası, 34 antitank roketatar mühimmatı, 105 roketatar sevk fişeği, 1465 adet 7,62 mm fişek, 3 adet 40 mm bomba atar mühimmatı, 18 Kilgram TNT ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Ele geçirilen mühimmattan görüntü

HABER: Behçet DALMAZ/VAN, -

===============================

MAHALLEDE BAZ İSTASYONU GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu için gelen ve halkın tepkisi üzerine geri dönen iş makineleri, bugün yeniden bölgeye gelince, gerginlik çıktı. İş makineleri yoğun güvenlik önlemi altında çalışma başlatırken, tepkili vatandaşlar da bölgede beklemeye başladı.Ulukavak Mahallesi Selçuk 2'nci Caddesi'ne, dün sabah saatlerinde, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu için iş makineleri getirildi. Ancak toplanan kalabalık, mahallelerinde baz istasyonu istemediklerini söyleyerek, görevlilere tepki gösterdi. Gerginliğin büyümesi üzerine mahalleye İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser gelip, vatandaşlarla görüştü. Tepkiler üzerine iş makineleri ve görevliler, mahalleden ayrıldı.

ÇALIŞMA BAŞLADI, GERGİNLİK ÇIKTIMahalle sakinlerinin tepkisi üzerine geri dönen iş makineleri bugün yeniden mahalleye gelip, çalışma başlatınca, gergin anlar yaşandı. Çevik kuvvet polisi, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.Mahalle sakinleri ise Çorum Valiliği önünde toplanıp, Vali Mustafa Çiftçi ile kısa bir görüşme yaptı. Ardından da Çorum Belediyesi önüne gidip, Başkan İbrahim Aşgın'ın yanlarına gelmesini istedi. Baz istasyonu kurulmasında belediye yetkililerini sorumlu tutup, tepki gösteren kalabalık, Aşgın'ın dışarıya çıkması üzerine, Başkan istifa sloganı attı. Bir süre belediye önünde bekleyen kalabalık daha sonra, baz istasyonunun kurulacağı bölgeye geçti.

VALİ İNCELEMELERDE BULUNDUKalabalık, baz istasyonu kuracak ekibin bölgeyi terk etmesini istedi. Bu arada Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, beraberinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile birlikte, bölgeye geldi. Burada incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, kalabalığa, İlk önce muhtarımızla ve mahallelilerle görüştük. Şu anda sorunun ne olduğunu, itirazların neler olduğunu biliyorum. Biz tekrar konuyu inceleyeceğiz. Bundan herhangi bir şüpheniz, endişeniz olmasın dedi.

BAŞKAN AŞGIN İLE MUHTAR TARTIŞTIVali Çiftçi'nin konuşmasının ardından Belediye Başkanı Aşgın ile mahalle muhtarı Hanefi Özdemir arasına sözlü tartışma yaşandı. Başkan Aşgın, Sizleri belediyede içeri davet ettiğim halde gelmediniz. Muhtarın tahriklerine aldanmayın. Burada yasal olarak belediyenin herhangi bir yetkisi söz konusu değildir. İlgili arkadaşlarımız da buradalar. Burası hukuk devleti. Adamlar onaylarını almışlar. Dinlemiyorsunuz, o yüzden gelmiyoruz buraya. Muhtarın gazıyla çalışmayın. Muhtar burada şovmenlik yapıyor. Biz izin vermedik. Burada şovmen bir muhtar sayesinde hepiniz ayaklandınız diye konuştu.Vatandaşların artan tepkileri üzerine Başkan Aşgın, konunun inceleceğini belirterek, aracıyla bölgeden uzaklaştı.Muhtar Hanefi Özdemir ise Başkan Aşgın'ın kendilerini makama davet etmediğini öne sürerek, hakkındaki suçlamalara tepki gösterdi ve kendisinin yok sayılamayacağını söyledi.

BAYGINLIK GEÇİREN KADIN TEDAVİYE ALINDITartışmalar sırasında bir kadın da baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan adı açıklanmayan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ÇALIŞMA VE BEKLEYİŞ SÜRÜYORBaz istasyonu kurulacak alanda görevlilerin çalışması sürerken, vatandaşlar da bekleyişlerini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Mahallelinin Valilik ve Belediye önünde toplanmalarıBelediye önünde gerginlikÇorum Valisi Mustafa Çiftçi vatandaşlarla konuşmaÇorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın muhtarla tartışmasıYaşanan arbede ortasında vali ve belediye başkanının arada kalmasıBelediye Başkana tepkiVatandaşların tepkisiPolisin aldığı güvenlik önlemiBir kadının ambulansla hastaneye kaldırılmasıDetaylar

Haber-KameraYusuf ÇINAR ÇORUM,

===============================

HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 72'NCİ GÜN (3)

HDP ÖNÜNDE GERGİNLİKİstanbul'da 5 Eylül günü HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde kaçırılan oğlu Tuncay (19) için oturma eylemini başlatan Fatma Bingöl, yakını olan bir teröristin çatışmada öldürüldüğünün haberini alınca gergin anların yaşanmasına neden oldu. Bingöl, oturma eylemi sırasında aldığı haberle feryat etmesiyle, diğer aileler ise HDP il binasını taşlamaya başladı. Çıkan gerginlik sırasında HDP il binasının bazı camları kırılırken, fenalık geçiren bazı ailelere sağlık görevlilerince müdahale edildi.Gerginliğin ardından konuşan Fatma Bingöl, ölüm haberlerini duymak istemediklerini söyledi. Bingöl, "Bizim evlatlarımıza yazık günah değil mi, ne suç işlemişler? Bunlar kendi önlerine sürüp o çocukları öldürüyorlar. Yazık günah değil mi bize? Onların da yaşama hakkı yok mu? Bizim gücümüz kalmadı. Bizim sabrımız kalmadı. Artık yeter. Her gün bir yakınımızın ölüm haberini duymak istemiyoruz" dedi.

TESLİM OLAN TERÖRİSTTEN EYLEMDEKİ AİLELERE DESTEK MEKTUBUDiyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere bir destek de terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan ve şu an cezaevinde bulunan A.S.S.'den geldi. A.S.S., HDP il binası önünde oturma eylemi annelere mektup yazarak, hem yaşadığı mağduriyeti hem de annelere desteğini dile getirdi. Annelerinin evlatlarına kavuşması temennisinde bulunan A.S.S. mektupta şunları kaydetti: "Sizlerin acı dolu bekleyişini yürekten destekliyorum. Bir an evvel evlatlarınıza kavuşmanızı temenni ediyorum. Sizlerin şu anda yaşadığı acıyı tedirginlikle biliyorum. Benim annem ve babam da yaşadı. Tam 10 yıl yaşadılar. Ben de 18 yaşındayken terör örgütünün zehirli şekerlerinde etkilenmiştim. Nihayetinde kustum o zehri. Ağır bir bedel yaşadım. İnşallah sizler bu bedeli acılarla yaşamadan evlatlarınıza kavuşursunuz. İçinde azıcık da olsa anne baba sevgisi varsa geleceklerine inanıyorum. Sizler umutlarınızı yitirmeyin. Gözyaşlarınızın bir damlası bile değerlidir. Onu görüp bilen evladınız er ya da geç bir yolunu bulup sizlere dönecektir. Dualarım sizinle inşallah. Sizler de evlatlarınıza kavuşursunuz. Benim annem babam da kavuşacağım günü beklediği gibi terör örgütünden dolayı başka genç acılar yaşamaya mecbur kalmaz. Umudunuzu yitirmeyin, inancınızı kaybetmeyin. Allah da biliyor tertemiz annelik babalık duygularıyla oradasınız. Arkanızda vicdanlı insanların olduğunu bilin. Emin olun er ya da geç kavuşacaksınız. Allah ve vicdanlı yüreklere emanet olun."

'72 GÜNDÜR SÖYLEMEK İSTEDİĞİMİZİ ÖZETLEMİŞ'Mektubu okuyan ve kayıp oğlu Mustafa (18) için HDP önünde oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer, "Belki bizi burada izler görür çok teşekkür ediyorum kardeşimize böyle yürekli insanlarında arkamızda olduğunu bilmek güzel. Terör örgütü tarafından darbe yemiş birinden gelen mektup olunca tamamen olanları anlatıyor. Zaten bizim 72 gündür söylemek istediğimizi kısaca özetlemiş burada, ona çok teşekkür ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah. Çok güzel moral oldu Allah razı olsun. Rabbim tez zamanda anne babasına kavuştursun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Fatma Bingöl'ün ağıt yakması-Ailelerin teselli etmesi-Fatma Bingöl'ün konuşması-HDP il binası önünde yaşanan gerginlik-HDP il binası önü-Teröristten gelen mektup-Ayşegül Biçer'in mektubu okuması-Ayşegül Biçer'in konuşması-Genel ve detay

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

===============================

BAKAN YARDIMCISI KAYMAKCI SINIRA SET ÇEKEREK DEAŞ'I ÖNLEYEBİLİR MİSİNİZ

Dışişlerİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, terörle mücadelede Avrupa'ya en fazla katkıyı sunabilecek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, Türkiye-Yunanistan, Türkiye-Bulgaristan sınırına set çekerek DEAŞ'ı önleyebilir misiniz veya Irak-Suriye'deki gelişmelere gözünüzü kapatarak DEAŞ terörünü bitirebilir misiniz Bitiremezsiniz dedi.Edirne'de Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu'nca 'Küresel ve Bölgesel Sınamalar Karşısında Türkiye-AB İlişkileri' konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşması olarak katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB ve Amerika ile olan ilişkilere değindi. Kaymakcı, özellikle son dönemde AB'nin de dahil olduğu uluslararası kuruluşların hantallaşmaya başladığını ifade ederek, şunları söyledi Avrupa'da ikinci gördüğümüz ilginç bir durum tek taraflılığın giderek artmaya başlaması ve çok taraflılığın sorgulanması. Bu hem siyasi hem de ticari ilişkilerde geçerli. Bu durum dünyada ticareti, ilişkileri daraltan bir ortam yaratıyor. Uluslararası kuruluşlarda bir hantallık başladı, buna AB'nin kendisi de dahil. AB 28 ülkeli bir birlik. Bu 28 ülkenin belli konularda, özellikle dış politika, güvenlik, savunma, içişleri, terörle mücadele ve eğitim politikalarında hızlı kararlar alamadığını görüyoruz. AB'nin içerisinde bazı farklılıklar oluşmaya başladı. Özellikle 2004'ten sonra AB'ye üye olan ülkeler, yani yeni ülkelerle eski ülkeler arasında bazı ayrışmalar oluşmaya başladı. Bir taraftan terör, dünyanın gündeminde hakim olmaya başladı. DEAŞ diye bir terör unsuru şu anda herkesin gündemine girdi. Ben Afganistan'da görev yaparken şu sloganı geliştirmiştik, 'Eğer siz Afganistan'a gitmezseniz, Afganistan sizse gelir'. Neyle gelir, terörle, radikalleşmeyle, uyuşturucuyla, göçle gelir. Bugün aslında bunları Irak'ta da, Suriye'de de görüyoruz. Eğer biz batı olarak bu ülkelerdeki sorunlardan kendimizi uzak tutarsak, kendimizi rahata alamayız. Dolayısıyla bu bölgelere yönelik belli politikaların geliştirilmesi gerekiyor.

'TÜRKİYE ANAHTAR KONUMDA'Özellikle Avrupa ülkelerinin yaşadığı göç, terör, enerji gibi sorunların aşılmasında Türkiye'nin anahtar konumunda olduğunun altını çizen Kaymakcı, Biz diyoruz ki bu zorlukların aşılmasında Türkiye aslında anahtar konuma sahip. Dolayısıyla bütün bu ilişkilerde Türkiye bir değer olabilir, bu sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bunu da AB üyeliğiyle yapabilir. Türkiye NATO'nun güney kanadının her zaman bir anlamda bekçiliğini yapmıştır. Mesela 2004'ten sonra merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri eskiden komünist bloğa ait oldukları için aslında hazır değilken AB'ye üye yapıldılar. Türkiye ise başından itibaren batı kampında yer aldı, eğitime, bilime, araştırmaya yapacağı yatırımı askere yaptı, Avrupa'nın, NATO'nun bekçiliğini yaptı ama bugün geçmişte yapmış olduğumuz bu seçimden dolayı adeta cezalandırılıyoruz. Belki şu anda bir doğu bloğu ülkesi olsaydık AB diyecekti ki; 'Türkiye'ye haksızlık yapıldı, diğer Doğu Avrupa ülkeleri gibi Türkiye'yi de bir an önce AB üyesi yapalım' diyebilirdi dedi.

'SINIRA SET ÇEKEREK DEAŞ'I BİTİREMEZSİNİZ'NATO'nun ve Avrupa'nın güvenliğine Türkiye'den daha fazla kim katkı yapabilir diyen Kaymakcı, Dolayısıyla buna en fazla katkı sunacak ülke Türkiye'dir. Terörle mücadelede Türkiye'den fazla kim katkıda bulunabilir Avrupa'ya DEAŞ'ı, kaynaklarında kurutma konusunda Türkiye'den daha etkin hangi ülke olabilir Siz Türkiye-Yunanistan, Türkiye-Bulgaristan sınırına set çekerek DEAŞ'ı önleyebilir misiniz veya Irak-Suriye'deki gelişmelere gözünüzü kapatarak DEAŞ terörünü bitirebilir misiniz Bitiremezsiniz. Dolayısıyla terörle mücadele konusunda da Türkiye'nin AB'ye katkısı çok ciddidir ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Toplantıdan detaylar-Salondaki öğrenciler-Kaymakcı'nın konuşması-Detaylar

Haber-Kamera Olgay GÜLER EDİRNE, -

===============================

===============================

OTOBÜSTE FENALAŞAN KIZ ÇOCUĞUNU HASTANEYE YETİŞTİRDİ İzmit'te bir özel halk otobüsü sürücüsü, aracında fenalaşan kız çocuğunu hiçbir durakta durmadan hastaneye yetiştirdi.Derince Çenesuyu ile İzmit Bayındırlık Konutları arasında sefer yapan 41 J 0040 plakalı özel halk otobüsünde seyahat eden bir kız çocuğu fenalık geçirdi. Yanındaki arkadaşları hemen bir koltuğa yatırarak müdahale etmeye çalışırken, Seka Tüneli üzerinde durumu fark eden sürücü Şenol Türkay, tereddüt etmeden tüm durakları pas geçerek otobüsü hastaneye götürdü. Aracının dörtlü lambalarını yakan ve korna çalarak trafikte yol isteyen sürücü Şenol Türkay, kısa sürede otobüsü Kocaeli Devlet Hastanesi'nin Acil Servis kısmına getirerek, çocuğu ve arkadaşlarını indirdi. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Otobüsün trafikte araçlardan yol isteyerek gitmesiOtobüsün hastaneye ulaşmasıFenalaşan küçük kız ve arkadaşlarının otobüsten inerek acile girmeleriSürücünün yoluna devam etmesiDetay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

===============================

TRABZON'DA YAYLADA YIKIM GERGİNLİĞİ - HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE

*Evlerinde oturup yıkıma direndiler**Yıkım tamamlandı

Trabzon'un Düzköy ilçesinde bağlı Haçka Yaylası'nda sabah saatlerinde başlatılan, 13 kaçak yapının yıkım işlemi sürüyor. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yaylada, birçok kaçak yapı, iş makineleriyle yıkıldı. Yıkımına başlanacak diğer kaçak yapı sahipleriyle görevliler arasında gerginlik anlar yaşandı. Ev sahipleri ile bir grup kadın, yapılarının içinde oturup, yıkımı engellemeye çalıştı. Kendilerine yıkım tebligatı ulaşmadığını belirten yayla sakinleri, yıkımlara tepki gösterdi. Yıkımlara karşı çıkan bazı yapı sahipleri de evlerini ateşe verdi. Çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yaşanan gerginliğin devam etmesi üzerine jandarma ekipleri, biber gazı kullanarak yıkım gerçekleştirilecek evlerin önünde bekleyen grubu dağıtmaya çalıştı. Sıkılan biber gazından etkilenenlere ise bölgede hazır bekletilen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Çalışmalarına hız veren ekipler, evlerinde oturan yapı sahiplerin de ikna edilmesiyle yıkım işlemine devam etti.

'YIKTILAR, YERLE BİR ETTİLER'Evi yıkılan Ali Kolot, yıkımlara ilişkin kendilerine tebligat gönderilmediğini öne sürerek, "Yaylada biz de ev yaptık. 2015'de arazide ev yerini açtık. Bize 'yıkılmayacak, tabu verilecek' dendi. Bazı yaylar tabulu, burada tapu yok. Yerleşim var burada; buraya devlet yol, su, elektrik verdi. Yapı kayıt belgesi yaptırdım, paramı yatırdım. Paramızı aldılar, evimde eşya var, tebligat göndermeden, bilmediğim bir telefondan mesajla bana fotoğraf atılıyor. Benim sökmeme bile izin verilmiyor. Eşyamı hiçbir şeyimi alamıyorum. Yıktılar, yerle bir ettiler. Burada adil olmayan bir yaklaşım var. Bu evler milli servet, yıkmasalar biz bu evleri devlete bağışlarız. İster sağlık ocağı yapsın, ister misafirhane yapsın. Yazık günahtır" dedi.Bu arada, Haçka Yaylası'nda yan yana inşa edilen villa tipi bahse konu 13 kaçak yapının yıkımlarının gün içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

YIKIM TAMAMLANDITrabzon'un Düzköy ilçesindeki Haçka Yaylası'nda, güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde başlatılan 13 kaçak yapının yıkımı tamamlandı. Yaylada yıkıma karşı çıkan bazı yapı sahipleri, evlerini ateşe vererek, tepki gösterdi. Ekipler, küle dönen evlerde, iş makineleriyle yıkımı gerçekleştirdi. Bölgede bazı yayla sakini kadınlar da gözyaşı döküp, alkışlayarak, yıkımlara tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yayladan tabele görüntüsü-Yaşanan gerginlik-Jandaramanın müdahalesi-Yapı sahibinin evini ateşe vermesi-İş makineleri yıkım çalışması-Ali Kolot konuşma-Yayladan drone görüntüsü-Yıkım görüntüleri-Yanan evlerden görüntüler-Gösterilen tepkiler

HABER KAMERA: İnan KALYONCU/TRABZON-DHA

===============================

İZNİK GÖLÜ'NDE KAYBOLAN DOKTOR İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bursa, akşam saatlerinde balık tutmak için açıldığı gölde kaybolan doktoru aramak için çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi bölgede arama çalışması başlattı.İznik'te kendine ait kayığı ile akşam saatlerinde balık tutmak için İznik Gölü'ne açılan Hasan Hüseyin Öngül (67)'ün eve dönmemesi üzerine ailesi jandarma ekiplerine haber verildi. İznik Jandarma Komutanlığı'na bağlı bot timleri Öngül'ü aramak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. AFAD ekipleri şişme botlarla gölete açılırken, balık adamlarda gölete girerek yaşlı adamı arama çalışması başlattı. İznik'te uzun yıllardır doktorluk yaptığı bilinen Hasan Hüseyin Öngül'ü arama çalışmalarına bölgede bulunan 5 kooperatife ait kayıklar da katıldı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Öngül'e ulaşamayan ekipler, arama çalışmalarına ara verirken, arama çalışmalarının sabahın ilk ışıklarıyla devam edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------AFAD ekiplerinden detay-Kayıp doktorun fotoğrafı-Genel, detay görüntüler

Haber-Kamera: Hayri GÖK/İZNİK,(Bursa),

===============================

ÖZ DEDENİN, TORUNLARINA CİNSEL İSTİSMARDAN 24 YIL HAPSİ İSTENDİ

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, 6 yıl önce, o dönem 6 ve 7 yaşlarında olan öz torunlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istenen dede C.Ö.'nün (74) yargılanmasına başlandı. Tutuksuz yargılanan dede, çocuklarıyla arasında husumet olduğunu, bu nedenle kendisine iftira atıldığını söyledi.Arsuz ilçesinde yaşayan biri kız 2 kardeş, öğretmenlerine öz dedeleri C.Ö.'nün 6 yıl önce kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Kardeşlerin 3 ay devam ettiğini ileri sürdüğü istismar iddiası üzerine gözaltına alınan dede, suçlamaları kabul etmedi.Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan dede hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dede C.Ö.'nün yargılanmasına bugün İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.C.Ö. savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, çocuklarıyla aralarında husumet olduğunu, bu nedenle kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Mağdur çocuklar ile tanıkların da dinlendiği duruşma ertelendi.Davayı izleyen İskenderun Kadın Platformu avukatı Mehtap Sert, duruşma sonunda İlk duruşmada tanıklar, müştekiler, mağdurlar ve sanık dinlendi. Sanık iddiaları kabul etmiyor, iftira atıldığını söylüyor. 2 torununa cinsel istismarda bulunan öz dedenin en yüksek ceza almasını istiyoruz dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Avukat ve kadın platformu adliye çıkışı görüntüleri-Avukat Mehtap Sert'in açıklamaları

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞİSKENDERUN,(Hatay),

===============================

ÖĞRENCİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ! OKUL KANTİNİNDEN ALDIĞI SU ŞİŞESİNDE KİREÇ ÇÖZÜCÜ ÇIKTI...

İÇİNDE SU YERİNE KİREÇ ÇÖZÜCÜ BULUNAN ŞİŞEDEN İÇMEK İSTEYEN ÖĞRENCİ, HASTANELİK OLDU

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, lisenin kantininden satın aldığı pet su şişesinden bir yudum içmek isteyen A.T. sıvıyı tükürdü. Şişenin içerisinde kireç çözücü bulunduğu belirlenirken, hastaneye kaldırılan öğrencinin sıvıyı tükürmesi nedeniyle ciddi bir tehlikeden döndüğü ancak dudaklarında ve ağzında kızarıklık olduğu belirtildi.Olay, dün sabah saatlerinde, Gölcük Kavaklı Mahallesi'nde bulunan Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencisi A.T. teneffüste kantinden su satın aldı. A.T. şişeden bir yudum aldıktan hemen sonra tükürdü. A.T. durumu öğretmenlerine bildirdi. Şişede bulunan sıvının kantinde temizlikte kullanılan kireç çözücü olduğu anlaşıldı. Ağzını suyla çalkalayan A.T. hemen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.T.'nin sıvıyı tükürmesi nedeniyle herhangi bir zarar vermediği, sadece dudaklarında ve ağzında kızarıklık olduğu görülürken, bir süre müşahede altında tutuldu. Hastane polisi olayla ilgili olarak çocuğun ifadesini alarak, durumu emniyete bildirdi. Kantini işleten K.E.'nin ifadesi alındı. K.E.'nin ifadesinde, eşinin kantine temizliğe geldiğini, temizlik yapmak için pet su şişesine kireç çözücü koyduğunu, koli ile gelen suları tezgaha yerleştirirken bu şişenin de aralarına karıştığını, şişenin öğrenciye yanlışlıkla verildiğini söylediği öğrenildi.Hastanede yapılan kontrolün ardından taburcu edilen A.T.'nin ise şişenin kapağını zorlamadan açtığını, bir yudum aldıktan sonra tadının farklı olması nedeniyle hemen tükürdüğünü söylediği öğrenildi.Okul yetkilileri, kantinde bulunan nöbetçi öğretmenin duruma hemen müdahale ettiğini belirterek, 'Kantinde temizlik için su şişesine kireç çözücü konulmuş. Kantincinin eşi temizlik yaptıktan sonra şişeyi dolaba koymayı unutuyor. Bu pet şişe de yeni gelen suların arasına karışıyor. Yanlışlıkla öğrenciye verilmiş. Öğrenci bir yudum alıp, sıvıyı çıkarıyor. Nöbetçi öğretmen hemen ağzını yıkatarak, hastaneye kaldırılmasını sağlıyor" dedi.Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Kantinden görüntüOkuldan görüntü

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),

===============================

KİRAZ'DA VAHŞET; ÇİFTE SİLAHLA EV BASIP, 4 AKRABASINI ÖLDÜRDÜ - YENİDEN İzmir'in Kiraz ilçesinde, Murat A. (35), evini bastığı amcasının oğlu İbrahim A. (45) ile eşi Döndü A. (40) ve oğlu Kemal A. (16) ile sesler üzerine koşup gelen diğer amcasının oğlu Erol A.'yı (36) tabancayla vurarak, öldürdü. Olaydan sonra jandarmaya giderek, teslim olan Murat A., cinayetleri namus meselesi yüzünden işlediğini söyledi.Kiraz'ın kırsal Çayağzı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat A., iddiaya göre, saat 09.00 sıralarında, amcasının oğlu İbrahim A.'nın Bağarası Sokak'taki evine geldi. Murat A.'nın kapıyı yumruklayıp, tekmelemesi üzerine İbrahim A. ve eşi Döndü A. panikle kapıya çıktı.Bu sırada Murat A. belindeki tabancayı çıkarıp, çifti, peş peşe ateş ederek öldürdü. Silah seslerini duyup, dışarı çıkan çiftin oğulları Kemal A., Murat A.'yı elinde silahla görünce kaçmaya başladı. Ancak zanlı, Kemal A.'yı da tabancayla vurarak, öldürdü.Murat A., olay yerinden ayrılacağı sırada, 10 metre ilerideki evinden silah sesini duyup, gelen diğer amcasının oğlu Erol A. ile karşılaştı. Murat A., kendisini gördüğü gerekçesiyle Erol A.'yı da tabancayla vurup, öldürdü.Murat A., olayın ardından elindeki tabanca ve tüfek ile jandarmaya gidip, teslim oldu. Gözaltına alınan Murat A.'nın ilk ifadesinde, "İbrahim A., eşimi rahatsız edip, sarkıntılık ediyordu. O nedenle cinayetleri işledim" dediği öğrenildi. Öldürülen 4 kişinin cesetleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİİzmir'in Kiraz ilçesinde, Murat A.'nın silahlı saldırısı sonucu yaşyamını yitiren İbrahim A. (45), eşi Döndü A. (40), oğlu Kemal A. (16) ile kardeşi Erol A.'nın (36) cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Cenazeler, yapılacak olan otopsinin ardından hayatını kaybedenlerin yakınlarına teslim edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Öldürülen İbrahim A., Kemal A. ve Erol A.'nın fotoğraflarıOlayın meydana geldiği evin dışardan görüntüsüCenaze araçlarından görüntüMeraklı kalabalığın görüntüsüOlay yerinde bulunan av tüfeğinin görüntüsüGenel ve detay görüntüler

HABER: Davut CAN/ KİRAZ, Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

===============================

KADIN KILIĞINA GİREN HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI!..

ETEKLİ 3 ERKEK HIRSIZIN GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA Aydın'ın Efeler ilçesinde, tanınmamak için kadın elbisesi giyen 3 erkek hırsızlık şüphelisinin, bir marketin camını kırarak iki yazar kasayı alarak kaçmaları güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan hırsızlardan birinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkarken, 3 şüpheli de tutuklandı.Olay, 9 Ekim saat 03.00 sıralarında Zeybek Mahallesi TOKİ Konutları içerisinde bulunan bir markette meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde üzerlerinde etek bulunan 3 erkek, bir marketin camını taşla kırıp içeriye girdi. Hırsızlık şüphelileri, kısa süre sonra ellerinde 2 yazar kasa ile marketten çıkarak kayıplara karıştı. Sesleri duyan vatandaşların ihbar üzerine Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerine giderek çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, etek ve fistan giyen hıdrsızlık şüphelilerinin M.G., S.B. ve Y.Y. isimli erkekler olduğunu saptadı.Kimliklikleri belirlenen 3 şüpheli, önceki gün düzenlenen baskınlarla bulundukları adreslerde yakalandı. Gözaltına alınan üç şüpheliden Y.Y.'nin cezaevi firarisi olarak arandığı da tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., S.B. ve Y.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------(Güvenlik kamerası)3 hırsızın markete girme anıYazar kasaları almaları ve çıkmalarıDetaylar

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

===============================

İZMİR'DE JES İZNİNE ÇEVRECİLERDEN TEPKİ İzmir Valiliği'nin 16 ilçedeki toplam 33 sahada jeotermal kaynak aramak için yarın çıkacağı ihale öncesi çevreciler ve bazı sivil toplum örgütleri, Konak'ta bir araya geldi. İhaleye çıkılarak kiraya verilecek alanın verimli tarım arazilerinden oluştuğunu öne süren çevreciler, iptal için yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.İzmir Valiliği, Kınık, Bergama, Kemalpaşa, Menemen, Dikili, Tire, Torbalı, Urla, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Gaziemir, Seferihisar, Karaburun, Çeşme ve Aliağa ilçelerinde belirlediği toplam 95 bin 330 hektarlık alanda jeotermal (JES) kaynak arama için yarın ihaleye çıkacak.İhaleye yolu ile kiralanacak toplam 33 sahanın, verimli tarım arazilerinden oluştuğunu savunan çevreciler ve bazı sivil toplum örgütlerinden oluşan yaklaşık 250 kişi, Konak'taki SGK binası önünde toplandı. Eyleme katılanlar, üzerinde 'Jeotermal kabusuna dur diyelim', 'Fosilden kurtul, geleceği kurtar' yazılı dövizlerin yanı sıra, 'Tarım sağlık demektir', 'Küçük Menderes ölürse, Türkiye de ölür' yazılı pankartlar taşıdı.Grup adına basın açıklamasını okuyan Ege Çevre ve Kültür Platformu Eş Sözcüsü Alime Yalçın Mitap, "Söz konusu arama ve işletme faaliyetlerinin Ege Bölgesi'nin geleneksel tarım ürünleri olarak bilinen ve büyük oranda ihraç edilen incir, üzüm, zeytin, kestane gibi birçok ürünün geleceğini tehlikeye atacağı açıktır" dedi.Ödemiş'ten gelen Hanife Ceylan, ihalenin iptal edilmesini istediklerini belirtti. Selim Şahan isimli vatandaş ise "Torağımızın, suyumuzun ve havamızın korunmasını istiyoruz" dedi.Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı, "Yapılacak JES aramalarına karşıyız. Bu proje kapsamındaki tüm alanlar, korunması gereken alanlardır. Tarım, su havzalarına kesinlikle zarar verecek tesis yapılamaz" ifadelerini kullandı.Grup, ihalenin iptali için yasal yollara başvuracaklarını açıkladıktan sonra, dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Konak'ta toplanan vatandaşlardan görüntüVatandaşların taşıdığı pankartlardan görüntüEGEÇEP Eş Sözcüsü Alime Yalçın Mitap'ın açıklaması ve vatandaşlarla röp.Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tolga TAHCİ/ İZMİR,

===============================

BİLECİK'TE POLİSTEN KAÇAN 3 ŞÜPHELİ, KOVALAMACA SONRASI İNEGÖL'DE YAKALANDI Bilecik'te polisin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 3 şüpheli, kovalamaca sırasında İnegöl'de bir otomobile çarptı. Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Kazada ise diğer otomobilde bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan 16 EB 807 plakalı otomobildeki 3 kişi, hızla kaçmaya başladı. Bursa-Ankara yoluna giren şüphelilerle polis ekipleri arasında 60 kilometre kovalamaca yaşandı. Şüphelilerin İnegöl'e girdiği bilgisi üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli otomobili takibe başladı. Alanyurt'a hızla ilerleyen şüpheliler kırmızı ışık ihlali yapınca, Hüseyin Y.(55) yönetimindeki 16 NV 875 plakalı otomobile çarptı. Kazada 16 NV 875 plakalı otomobilde bulunan Selime Y.(58) ile Emir Y. (12) yaralanırken, şüpheliler ise araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı.

POLİS BÖLGEYİ ABLUKAYA ALDIBölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, şüpheli Hakan S.(45), Onur S.(28) ve Ertuğrul İ.'yi (50) yakadı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin de alkollü olduğu tespit edilirken, sürücü Hakan S.'nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Bu arada şüphelilerin kaçmaya çalışırken çarptığı otomobilde yaralanan biri çocuk 2 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Şüphelilerin polis aracına bindirilmesiKaza yapan araçlardan detayYaralıların ambulansa bindirimesiGenel, Detay görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

===============================

HAFİF TİCARİ ARAÇ, TANKERE ÇARPTI: 3 YARALI Trabzon'un Yomra ilçesinde boş tankere arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi, yaralandı.Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Kaşüstü Mahallesi, Karadeniz Sahil yolunda meydana geldi. Trabzon'dan Rize yönüne giden H.E.S. yönetimindeki 61 LG 496 plakalı hafif ticari araç, önünde giden H.Ç. yönetimindeki 35 AH 5757 plakalı boş tankere arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü H.E.S. ile yakınları A.S. ve E.S. yaralandı.İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Kazazedelere sağlık ekibinin müdahalesiOlay yerinde alınan güvenlik önlemleriGenel ve detay

Haber-Kamera: YOMRA(Trabzon),

===============================

BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI Aksaray'da iki grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı.Olay, saat 18.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarında meydana geldi. R.D (19) ile Afganistan uyruklu Zabiollah Rahimi (21) ve Hamed Tajik (15) arasında belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine R.D, bıçakla Zabiollah Rahimi'yi sırtından ve omzundan, Hamed Tajik'i ise sağ bacağından bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan R.D'i yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Yaralının hastaneye getirilmesiGenel ve detay

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY

===============================

DEREDE CANSIZ BEDENİ BULUNAN EMİR, DEFNEDİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kulaca deresinde cansız bedeni bulunan Emir Kavaz (25) toprağa verildi.Olay İnegöl'ün kırsal Kulaca mahallesindeki derede meydana geldi. 29 Ekim tarihinde evinden gezmek için çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamayan Emir Kavaz'ın cansız bedeni mahalle sakinleri tarafından derede bulundu. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri Botla dereye girerek cenazeyi çıkardı. Yaklaşık 10 gün suda kaldığı tahmin edilen Emir Kavaz'ın cesedi tanınmayacak hale geldiği için Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirilerek burada kimlik tespiti yapıldığı öğrenildi. Kimlik tespitinin ardından cenaze aileye teslim edildi.Cenaze akşam namazının ardından Altınbaş Camisinde kılınan cenaze namazının ardından hastane mezarlığında defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Cenaze namazından detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

===============================

KÜTAHYA'DA MADEN OCAĞINDA 'GÖÇÜK' TATBİKATI (2)

TATBİKAT BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sabah saatlerinde başlatılan Türkiye'nin en geniş kapsamlı Ulusal Maden Tatbikatı tüm işçilerin göçük altından çıkarılmasının ardından başarıyla tamamlandı.Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki Ömerler Yer Altı Ocağı gerçeğini aratmayacak bir tatbikata ev sahipliği yaptı. Saat 9.30 sılalarında başlayan ve göçük altında kalan 157 işçiyi kurtarmak için yapılan tatbikatta, kurtarma ekipleri zamanla yarıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından organize edilen ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğünün üstlendiği ulusal maden tatbikatı, Vali Ömer Toraman, Jandarma Komutanı Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, AFAD Kütahya Müdürü Ahmet Ali Artun, TKİ Genel Müdür Yardımcı Mehmet Uygun ve GLİ İşletme Müdürü Recep Çelik de yerinde takip etti.Tatbikatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı'nın da canlı olarak Bakanlık Acil Durum Kriz Yönetimi Merkezi'nden izledi. Tatbikatta senaryo gereği 157 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edilirken, maden ocağında kalan işçiler için zaman kaybedilmeden çalışmalar başlatıldı. Kısa sürede göçük altındaki işçilerden 139'u kurtarıldı. Kalan 18 işçi de ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu yer üstüne çıkarıldı. İşçiler senaryo gereği ambulanslara taşınarak tedavi altına alındı. Kurtarma çalışmalarının ardından tatbikatın başarıyla tamamlandığı açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Madenden işçilerin çıkarılmasıKurtarma ekipleriGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),-

===============================

45 KENTİN MARKA LEZZETLERİ DİYARBAKIR'DA SERGİLENDİ Diyarbakır'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Gurme Diyarbakır Yöresel Lezzetler Fuarı'nda 45 kentin marka lezzetleri sergilendi. Fuarın gözdesi 21 metre uzunluğunda mangalda pişirilen Diyarbakır ciğeri oldu.Gurme 2019 Diyarbakır Yöresel Lezzetler Fuarı düzenlenen törenle açıldı. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Malatya Valisi Aydın Baruş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ile çok sayıda davetlinin katımıyla fuarın açılışı töreninde kurdele yerine Diyarbakır'ın yöresel örgü peyniri kesilerek yapıldı.

'ŞİMDİ SIRA DİYARBAKIR'I GÜZELLİKLERLE ANLATMA ZAMANIDIR'Fuar için düzenlenen açılış töreninde konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır'ın geçmişte sadece dumanlar, ölüm ve terör haberleriyle gündeme geldiğini belirterek, kentin güzelliklerinin anlatılmasının zamanı olduğunu söyledi. Eker, şöyle konuştu: "Diyarbakır'ın önümüzdeki süreçlerde bölgeyle birlikte, Türkiye'yle birlikte, Ankara'yla, Antalya'yla, buraya gelen diğer bütün vilayetlerle birlikte gelişir ve kalkınır. Bu lezzetleri biz dünyaya tanırız. Eksiğimiz, geçmişte televizyonlar sadece duman görüntüsü verdi, sadece ölüm haberlerini verdi, sadece terör saldırıları haberleri verdi, başka bir şey vermediler. Şimdi sıra Diyarbakır'ı güzelliklerle anlatma zamanıdır. Bu fuar bu nedenle çok önemlidir."Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu da, uluslararası alanda Diyarbakır'ın tanıtımında, sahip olduğu bütün zenginliklerin yanı sıra, lezzetleri de yaşatmak istediklerini belirterek, "Bu perspektifte tescilli ürünlerimizi çoğaltmak, ki bugün var olan peynirinden kadayıfına kadar bir dizi ürüne, bir çoklarını katmak, bununla ilgi süreçlerde uluslararası alanda yaratıcı şehirler noktasında UNESCO zincirine dahil olmak, bu bağlamda Diyarbakır'ın markalaşmasını, yemek alanında ve üretilen ürünler bağlamında çoğaltmak, önce Diyarbakır'a bu sorumluluğa sahip çıkmakla ilgilidir" dedi.Bu yılki fuarın onur konuğu Malatya olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Malatya Valisi Aydın Baruş, "Yerel ürünlerimizi, yerel mutfağımızı evrenselleştirmek, başka insanlarla tanıştırmak için böyle fuarlar büyük önem taşıyor. Bu anlamda Diyarbakır gıda ve yöresel lezzetler fuarının ikincisi düzenleniyor. Bu kültürün gelişmesine ve ekonomik yönde mutfağın kullanılmasına önemli imkanlar sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı İlkay Gök, gastronomi yazarları, akademisyenler, blogerler ve şeflerin de katılım sağladığı fuarda 45 kentin lezzetleri görücüye çıktı. 172 firmanın stant açtığı fuara ziyaretçiler yoğun ilgi gösterirken, fuarın gözdesi 21 metre uzunluğunda mangalda pişirilen Diyarbakır ciğeri oldu.Birbirinden farklı tatların görücüye çıktığı fuar 17 Kasım'da sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Fuar açılışıMehmet Mehdi Eker'in konuşmasıVali Güzeloğlu'nun konuşmasıVali Baruş'un konuşmasıStantlardan görüntü21 metrelik ciğer standı ve röportajıMuhabir Rihan Alp AnonsuRöportajlarGenel ve detay görüntüler

Haber-kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Rihan ALP/DİYARBAKIR,

===============================

MİNİK ÖĞRENCİLERİNDEN GERİ DÖNÜŞÜM DEFİLESİ

Edirne'de Meriç İlkokulu'nun ana sınıfı öğrencileri, çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilinci oluşturmak amacıyla atık malzemelerden kıyafet oluşturup defile yaptı. Defilede öğrenciler Süpermen, Batman ve Örümcek Adam gibi kostümler giyerek podyuma çıkarken, minik bir öğrencinin Türk bayrağı motifli plastik tabaklardan yaptığı elbise ise büyük alkış aldı.Edirne'de, Meriç İlkokulu tarafından çocuklarda çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilinci oluşturmak amacıyla öğrenci ve velilerinin hazırladığı artık materyallerden oluşan kıyafet defilesi yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu - Eko Okullar Doğa Dostu Nesiller Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar atıklardan yaptıkları Süpermen, Batman ve Örümcek Adam gibi kostümler giyerek podyuma çıktı. Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp'in de katıldığı Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, minik bir öğrencinin Türk bayrağı motifli plastik tabaklardan yaptığı elbise ise büyük alkış aldı.Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, yeni nesilleri çevre konusunda bilinçlendirmenin önemine değinerek, Yediğimiz içtiğimiz gıdaların ambalajlarını bir defa değil bin defa düşünmeliyiz. Bugün farkındalık için buradayız. Bu etkinliklerin bizden sonra gelen nesillere aktarılarak daha çok tabiatımızın çevremizin korunmasının gerektiğinin nasıl önemli olduğunu anlamış olacağız. Bizler bunun eğitimini verirsek, önlemini alırsak bu farkındalık sayesinde gelecekte çocuklarımız daha sağlık ortamda bulunacaklarına inanıyorum dedi.Vali Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp de, çocuklara yaşanabilir ve sağlıklı bir dünya bırakmanın temel hedef olduğunu vurguladı. Canalp, Çevre ve çevre ile ilgili sorunlar ülkemizde ve dünyada her geçen gün yoğun bir şekilde artmaktadır. Çevre ile ilgili konularda duyarlılığımızı arttırmak ve üzerinde yaşadığımız gezegenimizi koruyacak her türlü faaliyeti desteklemek gerekmektedir. Her zaman hatırlamalıyız ki bu gezegen çocuklarımızın bize emanetidir. Bu nedenle Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi bu çerçevede yapılması öncelikli işlerimizdendir. Yaptığımız bu etkinlikte; Yaşanabilir, sağlıklı bir çevre için çocuklarımızın bilinçlendirilmesi açısından çok kıymetli ve değerlidir. Hepimizin hedefi çocuklarımıza yaşanabilir, sağlıklı temiz bir dünya bırakmak diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Defilenin yapıldığı salondan genel detay-Defileden detaylarMilli Eğitim Müdürü Önder Arpacı konuşmasıVali Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp konuşması-Öğrencilerin ritim gösterileri-Anasınıfı öğrencilerin atık malzemelerden yaptığı elbiselerin defilesi

-Detaylar

Haber-Kamera Olgay GÜLER EDİRNE, -

===============================

Kaynak: DHA