DHA YURT BÜLTENİ - 1

SURİYE'NİN KAMIŞLI ŞEHRİNDE ART ARDA PATLAMALAR: 3 ÖLÜ, 5 YARALI

SURİYE'nin Kamışlı şehrinde 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırılarda, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye'nin Kamışlı şehrinde 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. 2 patlamanın Al-Wehda Sokağı'nda, diğer patlamanın ise Kamışlı'nın merkezinde meydana geldiği belirtildi.

-------------------------------Kamışlı'da yükselen dumanGenel ve detay görüntüler

BARTIN'DA ORMAN YANGINI: 7 EV BOŞALTILDI, 1 GÖZALTI BARTIN'da, fındık bahçesinde kuruyan otları yakılmak, alevler ormanlık alana sıçradı. 7 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, yangını kontrol altına alındı. Vali Güner de yangınla ilgili, "Şu anda yangın kontrol altına alındı. Yer yer alevlenmeler oluyor, ama sabaha kadar soğutma çalışmaları yapacağız. Yangını çıkarttığı öğrenilen vatandaşımız ekiplerimiz tarafından gözaltına alındı. Yangına Bartın, Devrek, Karabük, Safranbolu itfaiye ekipleri müdahale etti. Hepimize geçmiş olsun" dedi.Dün öğleden sonra, Bartın İnkum ile Güzelcehisar köyü arasındaki fındık bahçesinde kuruyan otlar ateşe verildi. Bir süre sonra alevler ormanlık alana sıçradı. Dumanların yükseldiğini görenler durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Orman İşletmesi'nin yanı sıra itfaiye ekipleri de müdahale etti. Sarp kayalık arazide yayılan alevler İnkum'da evleri tehdit ettti. Buradaki 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında bir orman işçisi dumandan etkilendi. Yangın söndürme çalışmalarını Bartın Valisi Sinan Güner ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yerinde inceledi. Evlerinden çıkanlar büyük korku yaşadı.

5 HEKTARLIK ALANDA YANGIN DEVAM EDİYORBartın İnkum'da kayalık alandaki yangında ekiplerin ulaşması zor olması nedeniyle tepe bölgeden ararzözler ormana su bırakarak alevleri söndürmeye çalıştı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tahliye edilen 7 evin içine duman dolması nedeniyle evlere girişe izin vermedi. Yangını söndürmek için Ulus, Kurucaşile ve Amasra belediyeleri itfaiye ekipleri de göreve çağırıldı.

GÖZALTINA ALINDIYangını çıkardığı iddia edilen A.G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

VALİ GÜNER: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIBartın Valisi Sinan Güner, orman yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Öğle saatlerinde Güzelcehisar Köyü'nde bizim tasvip etmediğimiz bir yöntemle anız yakılması sonucu yangının çıktığı ihbarını aldık. Anız yakılmasıyla birlikte ormana sıçradı. İlk olarak kontrol altına almak için çaba sarfettik. Sonrasında yangın büyümeye başladı. Özel idarenin iş makineleriyle birlikte yangın yolunu açarak, alevlerin büyüdüğü yere ulaştık. Şu anda yangın kontrol altına alındı. Yer yer alevlenmeler oluyor, ama sabaha kadar soğutma çalışmaları yapacağız. Yangını çıkarttığı öğrenilen vatandaşımız ekiplerimiz tarafından gözaltına alındı. Yangına Bartın, Devrek, Karabük, Safranbolu itfaiye ekipleri müdahale etti. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

KÜTAHYA'DA 250 BİN FİDAN DİKİLDİ, 3 HEKTARLIK ORMAN YANDI

KÜTAHYA'da 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında 250 bin fidan toprakla buluşurken, aynı saatlerde Tavşanlı ilçesindeki karaçam ormanında çıkan yangında 3 hektarlık alanda ağaçlar yanarak küle döndü.Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Kütahya'da 250 bin fidan toprakla buluştu. Fidan dikme programına Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan ve İshak Gazel, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, öğrenciler ve halk katıldı.

25 NOKTADA 250 BİN FİDANKütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Türkiye'yi Guinness Rekorlar kitabına taşıyacak ağaçlandırma seferberliğinde 81 şehirde 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşmasının sağlandığını söyledi. Kütahya'da 25 farklı noktada 250 bin adet fidan dikildiğini kaydeden Keskin, katılanlara teşekkür etti. Kütahya Valisi Ömer Toraman ise dünyada orman arazi varlığını genişleten nadir ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bunda şüphesiz milletimizin ve vatandaşlarımızın tabiata karşı ilgileri kadar, köklü bir teşkilata sahip olan Orman Genel Müdürlüğünün büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Kütahya'da bu güzel günde ülke genelinde 11 milyon fidanın dikileceği kampanyada önemli bir görev aldık. 250 bin fidanı da Kütahyalı gençlerimizle beraber toprakla buluşturacağız. Bunun hayata geçirilmesinde destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Kütahyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Türk milleti büyük bir millet. Bugün dünya rekorunu kıracağız"Konuşmaların ardından programa katılanlar fidan dikilerek sularını verdi.

ORMANDA YANGINI 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında fidan dikiminin yapıldığı saat 11.30 sıralarında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Çakıllı köyü yakınlarındaki karaçam ormanında yangın çıktı. Orman Müdürlüğü ekipleri 10 arazöz, 4 su tankeri Tavşanlı ve Emet'ten gelen 100 kadar personelle alevlere müdahale ederek büyümesini engelledi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından orman yangını kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Anızdan çıktığı tahmin edilen yangını ilk görenlerden İsmail Yavuz, hemen ihbar ettiklerini belirterek, "Dumanı ve alevleri görünce köylülerle birlikte çıktık. Orman ekiplerinin de hızlı gelmesi ve erken müdahale ile hızlı bir şekilde kontrol altına alınıp söndürüldü, şimdi soğutma çalışmaları yapılıyor" diye konuştu.Orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İPEKYOLU ESKİ BELEDİYE BAŞKANI HDP'Lİ AZİM YACAN TUTUKLANDI VAN'da, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan İpekyolu ilçesinin eski Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'terör' soruşturması kapsamında, İpekyolu eski Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt, 8 Kasım'da evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yacan ve Kurt, Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün adliye sevk edildi. Yacan ve Kurt çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan (2) şüpheliye yönelik; 08 Kasım 2019 günü Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Görevlilerimizce; gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda (A.Y.) ve (Ş.K.) isimli (2) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan (A.Y.) ve (Ş.K.) isimli (2) şüpheli hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır."

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA TAKLA ATARAK YOLA SAVRULDU, O ANLAR KAMERADA

İZMİR'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezgin Turgut, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alsancak istikametinden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen siyah bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Sezgin Turgut'a çarptı. Turgut, çarpmanın etkisiyle havada takla atarak yola savruldu. Turgut ile beraber karşıya geçen bir kişi ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Turgut'u ambulansa alarak Alsancak Nevvar - Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Turgut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDASezgin Turgut'un karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada, meydana gelen trafik kazası bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Sezgin Turgut yolun karşısına geçmeye çalışırken, Alsancak istikametinden gelen siyah bir otomobil çarpıyor. Turgut, çarpmanın etkisiyle havada takla atarak yola savruluyor. Kaza anında Turgut'un yanında bulunan kişi şans eseri kazayı yara almadan atlatıyor. Daha sonra otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yardım etmek için Turgut'un yanına geliyor.

EŞİ VE KIZININ YÜZÜNÜ YAKIP SERBEST KALMIŞTI; TUTUKLANDI AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, naylon poşeti yakıp, eriterek, eşi M.İ. (20) ile kızı N.İ.'nin (3) yüzlerine damlatan ve emniyetteki sorgusunun ardından serbest kalan Ramazan İ. (27) hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ramazan İ.'nin polis zoruyla adliyeye götürülmesine karar verildi. Ramazan İ., savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi, ardından tutuklanarak cezaevine kondu.Olay, 8 Kasım'da, Doğubayazıt'a bağlı Büyük Ağrı Mahallesi Funda Sokak'ta meydana geldi. Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen, eve alkollü gelen Ramazan İ., 14 yaşında evlendiği eşi M.İ.'yi dövdü. Ramazan İ., daha sonra yaktığı naylon poşeti eriterek, eşinin yüzü ile ayaklarına damlattı. Annesinin çığlıklarını duyan N.İ. ise bu sırada odaya girdi. Ramazan İ., kızının ise alnını eriyen naylon ile yaktı. Evden yükselen sesler üzerine komşular, polis çağırdı. Polis ekipleri, M.İ. ile kızı N.İ.'yi hastaneye götürdü, tedavisinin ardından da ifadesine başvurdu. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla M.İ. ile kızı H.İ. ve oğlu E.İ. (2) sığınma evine yerleştirildi. Gözaltına alınan Ramazan İ. ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.Olayla ilgili yapılan haberlerden sonra Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ramazan İ.'nin, ifadesi alınmak üzere, polis zoruyla adliyeye götürülmesine karar verildi.

TUTUKLANDIRamazan İ., güvenlik güçleri tarafından yakalanarak, ikinci kez gözaltına alındı. Savcılık kararı ile polis zoruyla adliyeye götürülen Ramazan İ., savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Ramazan İ. tutuklanarak cezaevine kondu.

GEBZE BELEDİYESİ'NDEN ZABITA ŞİDDETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

GEBZE Belediyesi, zabıta memurlarının kaldırıma ürünlerini koyan esnafa tekme ve tokat atarak uyguladığı sert müdahalenin kabul edilebilir nitelikte olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "İnceleme ve soruşturma neticesinde gerekli yasal işlemler yapılacak" denildi.Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce ilçedeki esnafın kaldırımlara koyduğu ürünleri kaldırdı. Zabıtalar ile esnaf arasında yaşanan tartışmalar sonucunda zabıtalar bir esnafı tekme tokat dövmesi, işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zabıta memurlarının tekme tokat dövdüğü esnaf daha sonra sırt üstü yere düşmesi ve esnafı korumak isteyen bir kişinin ise üzerine yatarak darbelerden korumaya çalıştığı görüntüleri yer aldı.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTIGebze Belediye Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle: "Vatandaşlardan gelen yoğun şikayet ve talepler üzerine yaya geçişlerini engelleyecek şekilde kamu alanı ve kaldırım işgallerini önlemek üzere Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde bir çalışma başlatılmıştı. Bu çalışmalar esnasında meydana gelen ve kamuoyuna da yansıyan üzücü görüntüler, kurumumuz nezdinde de kabul edilir nitelikte değildir. Tasvip edilmesi imkansız bu üzücü olayların, kapsamlı bir şekilde araştırılması ve soruşturulması için bir çalışma, Belediye Başkanımız Sayın Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda başlatılmıştır. Yaşanan üzücü olaylarda kastı veya sorumluluğu olanlar hakkında, yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde gerekli yasal işlemler, kanun ve hukuk çerçevesinde yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DÜŞTÜĞÜ KUYUDA ÖLÜMDEN DÖNEN GENÇ YAŞADIKLARINI ANLATTI DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 9 Kasım'da arazide yürürken, 15 metrelik boş kuyuya düşüp yaralanan ve cep telefonuyla yardım isteyen Alişan Yıldırım (30), mucize kurtuluşunu anlattı. Ölümden döndüğünü, arkadaşlarına bağırmasına rağmen sesini duyuramadığını belirten Yıldırım, çareyi telefonla yardım istemekte bulduğunu söyledi.Pamukkale ilçesinde, 9 Kasım'da arkadaşları ile vakit geçiren elektrik teknisyeni olduğu öğrenilen Alişan Yıldırım, bir süre sonra telefonla konuşmak için arkadaşlarının yanından ayrıldı. Denizli- Pamukkale Karayolu kenarındaki eski kiremit fabrikasının arkasındaki ormanlık alanda telefonla konuşarak yürüyen Yıldırım, arkadaşlarının yanına döneceği sırada gecenin karanlığıyla önündeki boş kuyuyu fark etmeyip, düştü. 15 metrelik kuyunun içinde acı içinde kıvranan Yıldırım, arkadaşlarına bağırmasına rağmen sesini duyuramadı. Yanındaki cep telefonuyla önce arkadaşlarını ardından da 112'yi arayarak yardım istedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın arama kurtarma ekibi, yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuda kurtarma operasyonu başlattı. Yıldırım, kuyudan itfaiye ekibi tarafından çıkartılarak, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'ÖLECEĞİMİ SANDIM'Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan ve vücudunun birçok yerinde yaralar oluşan Alişan Yıldırım, evine döndü. Yaşamasının mucize olduğunu ifade eden Yıldırım, "Telefonla konuşmak için arkadaşlarımın yanından ayrıldım. Tekrar geri dönerken çukura düştüm. Çukurun duvarlarına çarpa çarpa zemine kadar düştüm. Bu nedenle bacaklarım, kollarım ve başımda derin yaralar oluştu. Başıma 8 dikiş atıldı. Kuyuda nefes almakta zorlandığım anlarda oldu. Şok yaşadım. Ölmekten korktum. Hiç kimse orada bir saniye bile kalmak istemez. Kendime geldiğimde acı içinde arkadaşlarıma bağırarak yardım istedim ama beni duymadılar. Telefonla arkadaşlarımı aradım. Sonra da 112'yi aradım. Arkadaşlarım bile benim bulunduğum kuyuyu yaklaşık 45 dakikada buldu. İtfaiye ekibi beni çıkardı, yaşadığıma şükrettim. Hatta ağladım" dedi.

'KUYUYA DÜŞERKEN YAŞADIĞIM ŞOKU ATAMIYORUM'Yanında cep telefonunun kuyunun içinde çekmemesi halinde kendisini kimsenin bulamayacağını belirten Yıldırım, "Orada birkaç kuyu daha var bu şekilde. Burada büyük ihmal var, aynı olayı başkaları yaşamasın. O bölgede piknik yapanlarda oluyor, çocuklar da düşebilir. Yaşadıklarım nedeniyle, hukuki mücadele başlatıp, sorumluların hakkettiği cezayı almasını için çalışacağım" diye konuştu.Oğlunun yaşadığı olayı ağlayarak anlatan anne Fadim Özel ise "Evladım, mucize yaşamış, ölümden dönmüş. Düşününce aklım almıyor. Bu kuyular neden açılmış, ne amaçla açılmış, neden önlem alınmamış kimse bilmiyor. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz mu? Oğlum, yaşadıklarından sonra kabus görerek uyanıyor. Uykusunda, kuyuya düşüyormuş gibi hissedip, uyandığını söylüyor" dedi.Alişan Yıldırım'ın düştüğü kuyunun daha önce 1970 yıllarda bölgede faaliyet gösteren eski kiremit fabrikasının atıkları için açıldığı sanılıyor.

YANLIŞ ÇANTAYI ÇALDILAR, KAÇARKEN KAZA YAPTILAR

İZMİR'de, ATM'leri tamir etmekle görevli Ömür Uslucan'ın (40) elindeki alet çantasını, para dolu çanta sanarak çalan kapüşonlu 1'i kadın 3 kişi, sahte plakalı otomobille kaçarken kaza yaptı. Şüphelilerin kaza yaptığı ve kaçtığı anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.Olay, dün öğle saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Bornova'ya bağlı Işıkkent Mahallesi'ndeki bir ATM'yi tamir ettikten sonra 35 KB 7135 plakalı otomobiline doğru ilerleyen Ömür Uslucan'ı kimliği belirsiz kapüşonlu üç kişi takip etmeye başladı. Elindeki alet çantasıyla otomobiline binen Uslucan, Mustafa Kemalpaşa Caddesi üzerindeki bir işyerinde çalışan eşini aldıktan sonra, aynı cadde üzerindeki bir lokantada yemek yemek için eşiyle birlikte araçtan indi. Bu sırada, 3 kişi Uslucan'ın otomobilinin arka camını kırarak, çantayı aldı. Alet çantasını para çantası sanan 1'i kadın 3 hırsız, sahte plakalı otomobille kaçmaya başladı. Cadde üzerinde ilerleyen hırsızların bulunduğu araç, önünde seyreden 35 ADJ 054 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza sonrasında panikleyen hırsızlar, otomobillerini orada bırakıp koşarak kaçtı. Çevredekiler tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsüne müdahale etti. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

'IŞIKKENT'TEN BERİ TAKİP ETMİŞLER'Olayla ilgili konuşan Ömür Uslucan, Bornova'dan beri takip edildiğini belirterek, ATM'yi tamir ettikten sonra alet çantamla beraber arabama geldim. Elimdeki çantayı para çantası sanan şahıslar, beni takip etmişler ve arabadan aşağı indiğimde aracımın arka camını patlatıp alet çantasını almışlar. Akabinde de kısa süre sonra kaza yapmışlar. Arabamda herhangi bir değerli eşya yoktu, polisler gerekeni yapıp hırsızları yakalayacaktır dedi. Öte yandan hırsızların alet çantasını aldıktan sonra yaptıkları kaza bir işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde caddede hızla ilerleyen hırsızların önlerindeki otomobile çarpması ve olay yerinden koşarak uzaklaşmaları yer alıyor. Polis, olaydan sonra kaçan kapüşonlu 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZ, 300 LİRA İÇİN 350 ABONEYİ ENERJİSİZ BIRAKTI

BATMAN'da bir hırsızın trafodaki 300 liralık kabloyu çalması, mahalledeki 350 aboneyi 4 saat boyunca enerjisiz bıraktı. Kablo çalma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.Kent merkezindeki Belde Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosuna giren hırsızın, 300 lira değerindeki kabloyu çalmasıyla 350 abone yaklaşık 4 saat enerjisiz kaldı. Trafodan gelen sinyal üzerine bölgeye giden Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi görevlileri, yaptıkları incelemede trafo ile dağıtım panosu arasında kullanılan yaklaşık 30 metre kablonun kesilerek çalındığını tespit etti. Polis ekiplerine bilgi verilmesinin ardından Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi görevlilerinin yaptığı 4 saatlik çalışmanın ardından, kablolar yenilenerek mahalleye enerji verildi.Batman genelinde son 2 ayda trafolarda 12 ayrı hırsızlık olayının yaşandığını anlatan Dicle Elektrik Batman İl Müdürü Yusuf Berus, yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu söyledi. Berus, Hırsızlık olaylarının Belde, GAP, Gültepe ve Fatih mahallelerinde yoğunlaştığı dikkat çekiyor. Ne yazık ki hayatlarını hiçe sayarak trafolara girip kablo çalıyorlar. Son olayda hırsızın eşkali belirlendi. Her defasında gerekli onarımı yapıyoruz ama hem vatandaşın hem de bizim daha fazla mağdur olmamamız için umarız hırsızlar kısa sürede yakalanır ve bu olaylar son bulur dedi.Öte yandan trafodaki kablo çalma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

BURSA'da 3 çocuğun kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbeyi Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde seyir halindeki kamyonetin arkasına koşarak tutunan yaşları 6 ila 10 arasında değişen 3 çocuğun, tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca tehlikeli yolculuğu sürdüren çocuklar, kamyonet sürücüsünün durumu fark ederek yavaşlaması sonrası kamyonetten inerek kaçtı.

DEFİNE ÇIKMAYAN DİPSİZ GÖL'DE KAZI TAMAMLANDI

GÜMÜŞHANE merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan Taşköprü Yaylası'nda kaynağı ve akarı olmayan, doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Dipsiz Göl'de yasal izinle 5 gündür süren kazı, 'define' bulunamayınca sonlandırıldı. Gölün eski haline dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.Gümüşhane kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikteki temiz havası, bitki örtüsü, dağ çayırlarıyla kaplı manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'nda yer alan kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan bir kişi, kazı için başvuruda bulundu. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü kazı için izin verdi. Gümüşhane Müze Müdürü Elif Öktem ile jandarma yetkililerin de eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. gölde iddiaya göre var olduğuna inanılan altın arandı. Jandarma görevlileri, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.

DEFİNE BULUNAMADIDipsiz Göl'de, 5 gündür sürdürülen kazı çalışmaları define bulunamayınca sonlandırıldı. İş makineleri ile kazılan göl alanının doldurulması için çalışma başlatıldı. Gölün su doldurularak yeniden eski haline getirileceği belirtildi.

'GÖLÜ KAPATSINLAR'Kazı çalışmasını uzaktan izleyenler, gölün kapatılmasını istedi. Gölde daha önce boğulma vakaları yaşandığını anlatan Süleyman Dervişoğlu (56), "Çocukluğum burada yaylada geçti. Bu göl yüzünden sıkıntı çektik. Çocukken evlere hapsedildik ki gidip göle düşüp ölmeyelim diye. Yıllardır çocuklarımız da bizim gibi esir altında yaşadı. Çocuklarımızı eve kilitleyip hayvanlarımızın peşine gittik. Yaylamızın tadını bir türlü çıkaramadık. Torunumu buraya getiremiyordum göle düşecek diye. Çile çekiyoruz. Burada üç evladımız hayatını kaybetti. Burada resmi kazı yaptılar. Ne aradıklarının bizim için önemi yok. Yeter ki buradaki gölü kapatsınlar. Kapattıkları gölün yerine çocuk parkı yapsınlar" dedi.

BARIŞ PINARI HAREKAT BÖLGESİ'NDE MOTOSİKLETTEKİ PATLAYICI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından motosiklete tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Komandolarımız Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motosikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı."

SAT komandolarından nefes kesen operasyon BASINA AÇIK BÖLÜM TAMAMLANDI

Marmaris'te Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen '22'nci Doğu Akdeniz Tatbikatı'nın basına açık olan deniz safhası eğitim bölümü tamamlandı. Tatbikat, basına kapalı olarak 20 Kasım'a kadar devam edecek. Tatbikatın ilerleyen günlerdeki bölümünde, fiili silah atışları, su üstü savunma ve denizaltı savunma harbi eğitimleri, mülteci olmayanların tahliyesi, doğal afetlerde yardım ve insani yardım konularında tatbikatlar yapılacak.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, JOSEF SURAL ADINA YAPILAN PARKI AÇTI ALANYASPOR'un Kayseri deplasman maçı dönüşünde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural adına Alanya Belediyesi'nce yaptırılan çocuk parkının açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla yapıldı.Cikcilli Mahallesi'nde yapılan Josef Sural Çocuk Parkı'nın açılışına, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyasporlu futbolcular ve çok sayıda davetli katıldı. Türkçe, İngilizce ve Çekçe 'Seni Unutmayacağız', 'Kalbimizdesin' yazılı pankartların da olduğu törende, Bakan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri tarafından Josef Sural'ın çocuk parkı içinde yapılan ve üzeri Alanyaspor bayrağıyla örtülü heykeli de açıldı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e park için teşekkür eden, göreve geldiği günden beri 130 park inşa ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Çok anlamlı bir açılış töreni, neden? Alanyasporumuzun çok kıymetli futbolcusu Josef Sural bir deplasman maçından dönerken, Alanya'ya girerken bir trafik kazası geçirdi ve vefat etti. Hepimiz çok üzüldük gerçekten, tüm dünya, tüm Türkiye üzüldü. ve bu oyuncuyu unutmayacağını Alanyaspor başkanı ve yönetimi o gün söylemişti. Alanyaspor'da çok acı bir tören düzenledik ve sonra naaşını memleketine gönderdik. Eşi ve çocuğunu da bizzat oraya götürdük, teslim ettik. Bize, Türk milletine yakışan bir şekilde üzerimize düşen görevi yerine getirdik" dedi.

"JOSEF SURAL'I UNUTTURMAYACAĞIZ"Türk milletinin vefalı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bu vefasını yerine şimdi Alanyamız getiriyor. Bu parka Josef Sural'ın adının verilmesi çok anlamlıdır. Burada oynayan tüm çocuklar, aileleriyle beraber her zaman Josef Sural'ın kim olduğunu merak edecek, soracak ve söz verdiğimiz gibi Josef Sural'ı unutturmayacağız, bizler de unutmayacağız. Belediye başkanımıza da bu parkı inşa edip ve adını Josef Sural verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu davranış örnek ve Alanya'ya ve Alanyaspor'a yakışan bir davranış. Bugün gururla her yerde Alanyasporumuzun Türk futbolu ve sporu için bir model olması gerektiğini anlatıyorum. Çünkü Alanya seyircisi centilmendir, gelen her takıma, taraftara saygı duyuyor. Bunun da örnek olması gerekiyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE IRKÇILIK YOKTUR'Bunu sadece Alanyaspor'la sınırlı tutmamak gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bugün dünya sporuna baktığımız zaman sporcuların, özellikle de farklı renklerden olan sporcuların en çok şikayet ettiği şey nedir? Irkçılık. Bugün hepimiz ırkçılıktan şikayetçiyiz. Irkçılığın çeşitli boyutları var. Ama artık ırkçılık spor sahalarına kadar inmeye başladı. Özellikle Afrika kökenli sporculara yönelik ırkçı saldırıları görüyoruz. Yeni Malatyasporumuzun kalecisini de biliyorsunuz. Avrupa kupalarında bir deplasman maçında ırkçı saldırıya, tacize maruz kaldı. Oysa bizim ülkemizde ırkçılık yoktur. ve farklı dinlerden, ırklardan ve renklerden sporcular o yüzden Türkiye'de spor yapmaktan, takımlarımızda oynamaktan çok memnun. İşte bizim milletimize, inancımıza yakışan budur" dedi.

"ASKER SELAMI VERDİ DİYE LİNÇ EDİLİYORLAR"Yine farklı inançlardan sporcuların Türkiye'de takımlarda oynarken kendi inancı doğrultusunda sevinç gösterilerinde bulunabildiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Hiç kimsenin de buna itirazı olmaz, yoktur ve hepimiz de buna saygı duyuyoruz. O futbolcuyu öyle kabul ediyoruz. Ama şimdi Avrupa'da, özellikle batıda bizim sporcularımız, futbolcularımız, güreşçilerimiz veya spor dallarındaki gençlerimiz, en son Yunanistan'da iki hentbolcumuz asker selamı verdi diye linç ediliyor. Almanya, asker selamı verdi diye, Cumhurbaşkanımızla geçen sene görüştüler diye sporculara yaptıkları baskıyı, tacizi en üst düzeyde, devlet düzeyinde gördük ve bundan utanç duyduk. Gerçekten de utanç duyulacak bir durumdur ve sporun da içine siyaseti nasıl karıştırdıklarını görüyoruz. Bunları görünce de milletimizle ve sporseverlerimizle bir kere daha gurur duyuyoruz."Geleceğin teminatı çocukların bu parkta güven ve huzurla oynayacağını belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise "Bu parkta, üzücü bir şekilde aramızdan ayrılmış olan ve acısını hala içimizde hissettiğimiz Josef Sural'ın adını yaşatacağız. Alanyaspor kentimizin en önemli ortak değerlerindendir. Alanya Belediyesi olarak Alanyasporumuza her zaman destek vermeye ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Josef Sural'ın ölümüne tüm dünyanın üzüldüğünü belirterek, Alanya Belediyesi'nin bir parka Josef Sural ismini vermesinin çok anlamlı bir davranış olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Josef Sural'ın eşinin ise bebeğinin rahatsızlığı nedeniyle açılışa katılamadığını kaydetti.

MERKÜR, GÜNEŞ İLE DÜNYA ARASINDAN GEÇTİ

MERKÜR'ün Güneş ile Dünya arasından geçişi gerçekleşti. Gözlem, Antalya'daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde tek teleskoptan takip edildi.Merkür'ün Güneş ile Dünya arasından geçişi, Türkiye'den de gözlendi. Antalya'da bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden teleskopla izlenen geçiş, dün Türkiye saati ile 15.15'te başladı. Merkür'ün Güneş'in önünden geçişinin yaklaşık 5.5 saat süreceği kaydedildi. TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, Güneş'e doğrudan bakıldığında göz retinasının ciddi şekilde zarar göreceği uyarısı yapıldı. Geçişin izlenmesi için Güneş diskine doğrudan bakılması veya özel koruyucu filtresi bulunmayan optik cihazlarla (teleskop, dürbün gibi) bakılmasının gözde körlüğe neden olabileceği, özel filtre donanımına sahip optik cihazlarla (teleskop, dürbün gibi) izlenmesi gerektiği vurgulandı.TÜBİTAK Gözlemevi Müdürü Sacit Özdemir yaptığı açıklamada, "Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle Güneş'in önüne bulutlar geldi ve Antalya'da 5- 10 dakika sonra görüntüyü kaybettik. Tamamını izleyemedik. Bir kısmını dahi gökyüzü meraklılarına izletemedik. Şu an geçiş sürüyor. Türkiye'de tamamını zaten izleme şansımız yok. Çünkü Güneş batıyor. Ancak Dünya'nın başka yerlerinde bu olay izleniyor ve kayıt altına alınıyor. Güney ABD, Batı Afrika, Atlantik Okyanusu'nda 5.5 saat boyunca tamamı izlenecek" dedi.Yüzyılın ilk Merkür tutulması 2003'te gerçekleşmişti. Bir sonraki geçişin ise 13 Kasım 2032'de gerçekleşeceği kaydedildi.

NASA'DA ÇALIŞAN BİLİM İNSANI PİNTO, MERKÜR TUTULMASINI TERASINDAN TELESKOBUYLA İZLEDİ

NASA'da yörüngesel mekanik alanında çalışmalar yapan ve daha sonra İzmir'e yerleşerek İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başlayan bilim insanı İtalyan asıllı Dr. Fabrizio Pinto (58), Merkür geçişini evinin terasından takip etti. Geçişin Uzay ve Havacılık araştırmaları bakımından oldukça önemli olduğunu söyleyen Pinto, "Bu olanlar Merkür'ün yörüngesini anlamamızı sağlıyor. Bugün Merkür, Dünya ve Güneş bir sıralanma halinde. Bir dahaki geçiş ise ortalama 2032 yılında gerçekleşecek" dedi. Uzay ve havacılık camiasının başlıca araştırma konularından biri olan Merkür geçişi, dün Türkiye saati ile 15.30'dan itibaren gerçekleşmeye başladı. Bir yüzyılda sadece 13 kez meydana gelen tutulma, meraklıları tarafından heyecanla takip edildi. NASA'da yörüngesel mekanik alanında çalışmalar yapan ve daha sonra İzmir'e yerleşen İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi bilim insanı İtalyan asıllı Fabrizio Pinto (58) da, Merkür tutulmasını evinin terasından takip etti. Amerika'dan getirttiği ekipmanlarla evinde kendine bir laboratuvar ortamı oluşturan Pinto, evindeki teleskobuyla geçişi an be an kaydetti. Tutulmanın Merkür'ün yörüngesini anlamamızı sağladığını belirten Pinto, "Şu anda Merkür, Dünya ve Güneş bir sıralanma halinde ve bu her zaman olan bir şey değil ortalama 15 yılda bir görülüyor o yüzden önemli bir konu. Bir sonraki Merkür Geçişi 2032 yılında olacak" dedi.

'ÇEKİM KUVVETİ DÜNYAYI ETKİLEYEBİLECEK KADAR DEĞİL'Merkür tutulmasının bilim camiasındaki öneminden söz eden Dr. Pinto, sözlerini şöyle sürdürdü: "Einstein'in 'Genel Görelilik' teorisinin bu yıl 100'üncü yılı ve Einstein bu teorisini Merkür'ün geçişini ispatlamak için kullanmıştır. Bu yüzden Merkür'ün geçişi tüm bilim camiası açısından çok önemli. Merkür Güneş'e en yakın gezegen ve Güneş çok büyük olduğu için bu hareketi etkiliyor. Merkür geçişinin günlük yaşama çok fazla bir etkisi yok çünkü çok küçük bir nokta şeklinde Güneş önünde duracak. Bu geçişin insanlar üzerinde bir etkisi olmayacak. Çekim kuvveti dünyayı etkileyebilecek kadar değil. Ay tutulması olduğunda dalgalanmalar ve gel-git oluyor ancak Merkür oldukça uzakta. Bu geçişin çıplak gözle görülmesi mümkün değil ama ekipmanla takip edilebilir. Merkür geçişi, Türkiye'den Amerika'ya kadar geniş bir alanda izlenebilecek. Türkiye'de başlangıcı görünecek, bitişi ise Amerika yönünden izlenebilecek. Türkiye'nin batısındaki iller geçişin bitimini daha rahat gözlemleyebilecek."

MEZİTLİLİ KADINLAR, SALEP YETİŞTİRECEK

MERSİN'in Mezitli ilçesinde kadınlar, son yıllarda bilinçsiz toplanması nedeniyle tükenme aşamasına gelen ve ekonomik değeri son derece yüksek olan salep bitkisini yetiştirecek. Mezitli Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen yetiştirme çalışmalarında Akademisyen Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör ve Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Vakkas Kılınç, kadınlarla birlikte yeni çıkmaya başlayan salep fidelerinin toprağını kazıyor, zararlı otları temizliyor. Bir yandan türkü söyleyip diğer yandan tarlalarının bakımını yapan kadınlar, ürünlerinin olgunlaşmasını bekliyor.Dondurmanın katkı maddesi olarak kullanılmasının yanında içecek olarakta tüketilen salebin kilosunun 500 liraya kadar çıkabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yılgör, "İçecek ve dondurma sektörünün ihtiyacı için salep yetiştiriciliği büyük önem taşıyor. Yüksek fiyatı nedeniyle üreticiye para kazandıracak salep üretiminin devlet tarafından da desteklenmesi gerekiyor. Lezzeti yanında sağlık açısından yararlarıyla da önemli bir ürün olan salebi kadınlarımızla birlikte üreterek tarımsal katkı olmasını hedefledik. Kadınlarımız yeni hedeflerle hemen adapte olacak yapıya ve motivasyona sahip. Kadınlarımızla bir model yaratmak istiyoruz" dedi.Tarımsal üretim yapan vatandaşlara destek vermeye özel gayret gösterdiğini dile getiren Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Özellikle üretenler kadın olunca pozitif ayrımcılık yaparak bir kat daha fazla destek sunuyoruz. Geçtiğimiz günlerde enginar üretimi ile gündeme gelen kadınlarımız çok önemli bir çalışma yürütüyorlar. Sağlık ve vitamin deposu olan, salep üretimi kısa vadede çok büyük ekonomik kazanç sağlayacak. Mezitli'de yaşayan kadınlarımızın salep üretimine katkı sağlayacağız" diye konuştu.

PATATES HASADI TAMAMLANDI, ÇİFTÇİLER ÜRÜNLERİNİ DEPOLARA KALDIRDI

TÜRKİYE'deki üretimde ilk sıralarda yer alan Niğde'de patates hasadı tamamlandı. Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, geçen yıl pazarda 3 ile 5 lira arasında satılan patateslerin bu yıl depolarda 50 ile 80 kuruş arasında alıcı bulduğunu belirterek, "Çiftçimize sahip çıkılmalıdır" dedi.Türkiye'de patates üretimin yaklaşık yüzde 20'sine yakınının gerçekleştirildiği Niğde'de hasat tamamlandı. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, hasat edilen patatesin yüzde 70'inin depolara kaldırıldığını belirtti. Bu yıl patatesin dekar maliyetinin 90 kuruş olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Kenar, "Patatesler tarlada 60 ila 80 kuruşa satıldı. 25 kuruş da tarladan depolara getirme masrafımız var. Depolarda da aynı fiyatlardan satıldığını görüyoruz. Bu durum çiftçiler için çok üzücü bir durum. Zaten maliyetlerin altında bir patates sattık. Bunun üzerine de 25 kuruş da maliyet bindirerek depolara getirdik. Bu da bizim cebimizden gidiyor. Depolarda sattığımız patatesten yaklaşık 60 kuruş elimize geçecek gibi görünüyor. Bunu sadece zarar olarak görmemek lazım. Çiftçi üretime devam edebilmek için önümüzdeki yıl gübresini, tohumunu, ilacını alamazsa, ekimde de zorluk çıkacak" dedi.

DESTEK ÇAĞRISIBaşkan Kenar, patates çiftçisine destek beklediklerini belirterek, şunları söyledi: "Patatesin mevcut durumu göz önüne alındığında sonraki dönemlerde piyasaya sunulan ikinci ürün patates, bu fiyatların da altına düşecek. Geçtiğimiz yıl Irak ve Suriye'ye ihracat yapmıştık. Bu ihracatı yapamadık. Ay başında Irak'a bir ihracat yapıldı. Ancak onun da durduğunu görüyoruz. Bu çiftçimizi büyük bir oranda etkiliyor."

'TÜKETİMİ ARTTIRMALIYIZ'Bakanlıklar tarafından patates çiftçileri konusunda bir çalışma başlatılmasını istediklerini kaydeden Başkan Kenar, "Bu çalışmalar patates tüketimi artıcı özellikte kamu spotları, yemekhane ve Suriyelilere verilen iaşelerde patates oranını artırarak olabilir. Bu sayede üreticimiz kar etmese dahi maliyetlerini kurtardığı takdirde gelecek yıl üretim şansı olur. Üreticimiz gelecek yıl için gübre, mazot gibi giderlerinin parasını bulamazsa 2018 yılında yaşadığımız fiyat farkını da önümüzdeki yıllarda yaşayabiliriz. Bunun sonuçlarında ise büyük üretim yapanlar kazanırken, küçük çaptaki üreticimiz büyük sıkıntılar yaşayabilir" diye konuştu.

