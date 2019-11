DHA YURT BÜLTENİ - 1

10.11.2019 08:00 | Son Güncelleme: 10.11.2019 08:00

1 AYLIK BEBEĞİ SOKAĞA TERK ETTİLER

HATAY'ın Antakya ilçesinde, bir iş yerinin önünde kundağa sarılı halde terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kişi, iş yerinin önünden geçerken, bebek sesi duydu. İş yerinin önüne giden kişi, kundakta bir bebek olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince bebek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Bebekten detaylarÇevredeki vatandaşlardan detaylar

Haber: Hüseyin BOZOK/ANTAKYA, (Hatay),

=======================

İZMİR'DE, CHP'NİN DELEGE SEÇİMLERİNDE 'KADINA ŞİDDET' İDDİASI

CUMHURİYET Halk Partisi'nin İzmir ilçelerindeki mahalle delegelerinin belirlenmesi için yaptığı seçimde, mavi liste ve beyaz listenin yarıştığı Karşıyaka Alaybey Mahallesi'nde, iki grup arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin arttığı sırada, Emine Yorgun Ata isimli kadın, iddiaya göre bir kişi tarafından darbedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir ilçelerindeki mahalle delegelerinin belirlenmesi için yapılan delege seçimlerinin ikinci gününde, kadına şiddet iddiası gündeme geldi. Mavi liste ve beyaz listenin yarıştığı Karşıyaka Alaybey Mahallesi'ndeki seçimlerde iki grup arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesiyle birlikte olaylar yatıştı ve oy verme işlemine geçildi.

'DARBEDİLDİM'Karşı gruptan bir kişinin kendisine şiddet uyguladığını ileri süren Emine Yorgun Ata, "Seçim Alaybey'de bir çiçekçi dükkanında gerçekleşti. Bütün beyazlar kapılara toplanmış durumdaydı. Ben de mavilerden bir delege üyesiyim. Kapının eşiğine gittim insanları karşılamak istedim, kapıda sadece beyazlar duruyordu. Ben kapıya yanaşmaya çalışırken bir kişi, 'Bu provakatör. yaklaştırmayın' dedi. Böyle bağırmaya başlayınca, telefonumu çıkarıp çekmeye çalıştım. Kameramın düğmesine bastığım anda çeneme vurdu. Bağırış çağırış gelmeye başladı. O sırada seçim devam ettiği için şikayetçi olamadım ama Pazartesi günü şikayetçi olacağım. Bu yaşananlar hiç güzel şeyler değil. Biz Atatürk çocuklarıyız. Kadına şiddet uygulanıyor ve bunu yapan adam aynı zamanda benim dostum, arkadaşımdı. Makam mevki sevdası insanları bambaşka yapıyor. Biz kadına şiddet içi sokaklara çıkarken kendimiz kadına şiddeti gördük" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay anından görüntüEmine Yorgun Ata fotoğraf

Haber- Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,

======================

KUYUYA DÜŞTÜ, TELEFONLA YARDIM İSTEDİ DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, gece karanlığında yürürken boş su kuyusuna düşerek yaralanan Alişan Yıldırım (35) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, saat 05.00 sıralarında Eskihisar Mahallesi'nde bir beton fabrikasının yakınındaki arazide meydana geldi. Boş arazide yürüyen Alişan Yıldırım, gece karalığında açıkta kalan boş kuyuyu görmeyince içine düştü. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen Yıldırım, yaralı halde cep telefonundan 112'yı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık şubesi ekipleri, kuyuya düşen Alişan Yıldırım'ı halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkartarak, acil sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yıldırım, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kuyudan çıkarılmasıSedyeye alınmasıDetaylar

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

===================

MANİSA'DA, ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 19.30 sıralarında Salihli- Alaşehir karayolu Piyadeler mevkiinde meydana geldi. Alaşehir Belediyesi Fen İşlerinde çalıştığı öğrenilen Özgür Tangit (40) yönetimindeki 45 KB 8644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Tangit ile birlikte otomobilde bulunan Mehtap Tangit (38), Egemen Tangit (10) ve Halise Dila Tangit yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Egemen Tangit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -----------------------------------Kaza yerinden görüntü İtfaiye aracıyla, yan yatan otomobilin kaldırılması

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR, (Manisa),

========================

HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI ADIYAMAN'da kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Aydın Sönmez yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Atatürk bulvarında meydana geldi. Aydın Sönmez yönetimindeki 34 DP 7521 hafif ticari kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Sönmez, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Sönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Kaza yeriAmbulansın gelişiİtfaiye ekiplerinin gelişiTakla atan araçAraç sürücüsünün ambulansa bindirilmesiİtfaiye ekiplerinin şerit çekmesiVatandaşlardan görüntüGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

======================

HACİZ GELEN HASTANEDE 'MAAŞ' KRİZİ MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki Özel Doğuş Hastanesi çalışanları, maaşlarını alamadıkları iddiasıyla eylem yaptı. Çalışanlar daha önce de hastanenin haciz edilmemesi için eylem yapmıştı. Akhisar ilçesinde hizmet veren, Özel Doğuş Hastanesi'nde iddiaya göre, hastanenin ortakları arasındaki uyuşmazlık nedeniyle çalışanlar, maaşlarını alamadı. Bunun üzerine çalışanlar, hastanenin önünde eylem yapma kararı aldı. Hastane çalışanlarına maden işçileri, sivil toplum örgütleri ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da destek verdi. Dün hastane önünde toplanan grup, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü nedeniyle saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı okuyan Dr. Şebnem Çelik, şunları söyledi:

"Akhisar halkı başta olmak üzere, Türkiye'mizde yaşayan birçok yurttaşımız, Akhisar Özel Doğuş Hastanesi'nde çalışan 200'e yakın emekçi kardeşimizin hak ve hukuk mücadelesini uzun bir süredir takip ediyor. Daha önceden bu hastanede hissedar olarak var olan bir takım insanların; biz emekçilerin sırtından kazandıkları paraları kendi ceplerine koyarak, hastaneyi borç batağına sürüklediklerini ve yönetim kurulunun değişeceği anlaşılınca, icra takibi başlattıklarına hepimiz şahidiz. Başlatılan bu icra takipleri neticesinde, aylardır maaşlarını alamayan bizleriz. Kredi kartını ödeyemeyen, çocuğunun okul masrafını karşılayamayan, evi yuvası için alışveriş yapamayan bizleriz. Biliyoruz ki, hastanemiz kapanırsa ve bizler bu haksızlıklar karşısında susarsak, işsiz kalan, hakkı yenen, ezilen gene bizler olacağız. Bugün burada, adalet talebimizi, yine yeniden hep birlikte dile getirmek için toplandık. Efendiler, biliniz ki; bizlerin alın teri üzerinde yükselttiğiniz şirketleriniz, sadece sizin malınız değildir. Bu kurumun her zerresinde, biz emekçilerin alın teri, emeği, gözyaşı vardır. Bu hastane bizim, bu hastane çocuklarımızın, bu hastane Akhisar halkınındır. Kardeşlerim; maalesef başlatılan haciz işlemleri sonrasında biz sağlık çalışanlarının, yurdumuzun vatansever kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya getirildiğine şahit olundu. Bu hastane, yaşananlar neticesinde hemşire Hülya'nın Dr. Nihat'ın teknisyen Emrah'ın gözyaşlarına şahit oldu. Bu hastane, hasta yataklarını USG cihazlarını kuvözlerin haczedilmeye çalışmasına şahit olmuştur. Biliniz ki, bu sağlık emekçileri emeğimizi çaldırmayız. Bu zulmü unutmayız. Mücadelemize omuz veren emekçi kardeşlerim; Özel Doğuş Hastanesi çalışanları olarak, usulsüz takiplerin iptal edilmesine, hastanemize haciz neticesinde alınan cihazların iade edilmesini istiyoruz. Bugün itibarıyla o günkü yönetim kurulu başkanımız Mehmet Ulusoy ve yönetim kurulu üyemiz Bülent İpek ve usulsüz ödeme emrini içeren tebligatları olan emekçi kardeşimiz icra takiplerinin usulsüz olduğunu söylemektedirler. Gerçekler tüm çıplaklığıyla ile ortadır ve gerçekler tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Emeklerimizin çalındığı gözler önündedir. 'Bizler, Akhisar'da Adalet Var' diyebilmek istiyoruz. Mücadelemiz emeğin; mücadelemiz hakkın mücadelesidir. Kardeşlerim; Bugün burada bize yoldaşlık ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Son sözümüz şudur; Mücadelemiz emeğin, alın terinin mücadelesidir. Mücadelemiz, ekmeğinizin mücadelesidir."BAKIRLIOĞLU: BURADA BİR EMEK DAYANIŞMASI VARDr. Şebnem Çelik'in konuşmasının ardından hastane personeli 'İşçiyiz haklıyız kazanacağız' diye slogan attı. Destek amaçlı gelen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Öncelikle burada sadece direnişte bulunan işçilere destek vermek için bulunuyoruz. Bizim başından beri söylediğimiz konu; buradaki sermayedarların kendi aralarındaki çekişmeler, ticari anlaşmazlıklar, bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Bu hastaneye hayat veren bu hastanenin yaşamasını sağlayan, bu hastane sayesinde verdikleri emekleri karşılığında evlerine ekmek götüren, çoluklarının çocuklarının rızkını kazanan emekçilerimizin yanında olmak amaçlı biz buradayız. Burada özel bir işletme var, burada çalışan insanlar var, burada çalışan insanlar kendi ekmek teknelerine buranın sahiplerinden daha fazla sahip çıkıyorlar. Burada aynı şekilde bir emek dayanışması var. Hepiniz bir alkışı hak ediyorsunuz. Sonunda siz mutlu sona ulaşacaksınız, emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bunun sonucunda hastaneniz ayakta kalacak, sizler de işinizin başında çalışacaksınız" dedi.'HACİZ KALKSIN, İŞİMİZE GÜCÜMÜZE DEVAM EDELİM'Soma'da çalışan bir grup maden işçisi de destek verdiği hastane personeli ile basın açıklamasına katılıp haklarını en kısa zamanda kazanacaklarını ifade etti. Atatürkçü Düşünce Derneği Akhisar Şube Başkanı Günhan Bakırlıoğlu, bu hastaneyi hastane yapanın çalışanlar olduğunu düşündüğünü ve emekçilerin her zaman hakkını kazanacağını kaydetti. Ardında söz alan Özel Doğuş Hastanesi Başhemşiresi Hülya Er, "Eğer Akhisar'da adalet varsa ki buna çok inanıyoruz, bizi görmesini ve bulmasını istiyoruz. Bizim amacımız işçi ve emekçi arkadaşlarımız hepimiz, usulsüz olan bir haciz varsa bunun kaldırılması ve biz işimizi devam edelim. Onlar davalarını orada görsünler, sayın yöneticilerim davanızı gidin mahkemenizde görün, ama bu haciz kalksın ve işimizi gücümüze devam edelim. Kirli uzanan bir el varsa çıkar, biz burada aileyiz, ekibiz çekin ellerinizi üzerimizden. Yani sizden bunu istiyoruz. Adalete güveniyoruz, bir an önce de bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.Hastanenin eski çalışanlarından Bekir Önsoy ise yaptığı konuşmada buraya desteklemeye ve Manisa Tabip Odası Yönetim Kurulu adına geldiğini ve bu hastanenin hiçbir zaman işletme olarak kurulmadığını bir yuva gibi hizmet verdiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------------Hastane personelinden görüntü-Basın açıklamasından görüntü

Haber - Kamera: Barış GEZİCİ/MANİSA,

=======================

ŞAKA İÇİN TAKILAN KELEPÇENİN ANAHTARI BULUNAMADI, İTFAİYE ÇIKARDI SİVAS'ta, bir kişinin bileğine arkadaşlarının şaka amaçlı taktığı kelepçenin anahtarı kaybolunca, durum itfaiyeye bildirildi. Yardıma gelen itfaiye, kelepçeyi keserek çıkardı.Sivas'ta ismi açıklanmayan kişinin kollarına arkadaşları şaka yapmak için kelepçe taktı. Bir süre sonra arkadaşları, kelepçeleri çıkarmak istedi ancak anahtarları bulamadı. Kelepçe çıkarılamayınca önce polisten yardım istendi. Gelen polis de kelepçeyi çıkaramayınca bu kez itfaiye ekiplerinden destek istendi. İtfaiye ekipleri, özel bir kesici ile kelepçeyi keserek çıkardı. İtfaiyenin yaptığı müdahaleyi şakayı yapan arkadaşları da gülerek izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Kelepçenin çıkarılışı

Haber-Kamera: SİVAS,

=====================

MARDİN'DE, BİR EVİN BODRUMUNDA 217 CANLI AKREP ELE GEÇİRİLDİ MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, bir evin bodrum katından 217 canlı akrep ele geçirdi.Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde düzenlenen uygulama sırasında gelen ihbar üzerine bir evde arama başlattı. Polis ekipleri, evin bodrum katında yaptıkları aramada şeffaf kutular içerisinde 217 canlı akrep ele geçirdi. Ev sahibi H.C., hakkında yasal işlem başlatırken, ele geçirilen akrepler Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Ele geçirilen akreplerAkreplerin bulunduğu kutuların taşınmasıGenel ve detay görüntü

Haber: Mehmet Ali DİNLER-Kamera: MARDİN

======================

BACAYA SIKIŞAN GÜVERCİNİ İTFAİYE BÖYLE KURTARDI SİVAS'ta, bacaya sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Aydoğan Mahallesi'nde bir dernek binasının bacasından güvercin sesinin geldiğini fark eden dernek sakinleri durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Dernek binasına gelen itfaiye ekipleri, bacanın alt kısmını keserek güvercini kurtardı. Sıkıştığı yerden kurtarılan güvercin doğaya salındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kurtarma görüntüleri

Haber: Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

===========================

ALANYA'DA EN BÜYÜK BALIĞI AVLAMA YARIŞMASI BAŞLADI ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Alanya Balıkçılık Turnuvası, "Büyük balığın peşinden gidiyoruz" sloganıyla başladı. İki gün sürecek turnuvada balıkçılar lösemiye dikkat çekmek için beyaz maske taktı.Alanya Sportif Olta Balıkçıları Derneği (ASOBDER) ve birçok spor kulübünün desteğiyle başlayan olta balıkçılığı turnuvası Alanya Fishing Tournament yarışmasına, 80 tekneyle 210 sporcu katıldı. Alanya Marina'da gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde sporcular denize açılmadan önce düzenlenen brifinge, lösemiye dikkat çekmek için maskelerle katıldı. Deniz ve hava durumuyla ilgili son bilgileri de alan balıkçılar, limanın yaklaşık 200 metre açığında bulunan başlangıç çizgisine sıralandı. İşaretin verilmesiyle denize açılan balıkçılar, en büyük balığı tutmak için oltalarını denize salladı.10 KASIM'A ÖZEL YARIŞMAASOBDER Başkanı Hakan Kalaycı, bu yıl "Büyük balığın peşinden gidiyoruz" sloganıyla düzenledikleri yarışmada toplam 75 bin TL ödül vereceklerini söyledi. Yarış hakkında teknik bilgiler de veren Kalaycı, "210 sporcumuz 2 gün boyunca olta sallayacak. 10 Kasım'da da özel bir etkinliğimiz olacak. Saat 09.05'te sporcular oltalarını atacak ve ilk kuzu balığını avlayan sporcuya 5 bin TL ödül verilecek. Amacımız balıkçılık sporunu yaymak ve bilinçsiz avlanmaya dikkat çekmek" dedi. Turnuva, bugün sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -----------------Sporcuların maskelerle poz vermesi Starttan görüntü Yarıştan ve teknelerden detay

Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), -

================================

EGE VE KARADENİZ'DEN PEHLİVAN BOĞALAR, ATÇA'DA KOZLARINI PAYLAŞTI AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, Yörüklerin en önemli kültürlerinden boğa güreşleri, Atça Mahallesi'nde düzenlendi. Ege ve Karadeniz'den getirilen 82 pehlivan boğanın olduğu güreş, hava kararıncaya kadar devam etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Sultanhisar ilçesihe bağlı Atça Mahallesi'nde boğa güreşleri düzenlendi. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen güreşe Ege ve Karadeniz Bölgesi'nin çeşitli illerden 82 boğa getirildi. Atça Boğa Güreşi Arenası'nda yapılan etkinliğe sabahın erken saatlerinde gelen 10 bin kişi heyecanla izledi. Özel karşılaşmaların da yapıldığı boğa güreşlerinde, derece alan boğa sahipleri kupa ve para ödülü ile ödüllendirildi. Nazilli Doğa Kültür Derneği Başkanı Şenol Babacan, "Türkiye'nin en güzel boğa güreşleri Atça'da olur. Atça'nın dağlarında yiğitler mertler yetişir. Artvin'den, Antalya'dan, Atça'dan, Muğla'dan, Aydın'dan, Denizli'den bu arenaya gelen boğalarımızın çok güzel güreşlerini izliyoruz. Boğa sevgisi bizim için vazgeçilmez bir tutku. Bu güreşlerle hem kültürümüzü yaşatıyoruz hem de Ege'den Karadeniz'e dostluk köprüleri kurulmasına yardımcı oluyoruz. Bizlere bu ortamı sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve Sultanhisar ilçe Belediye Başkanımız Osman Yıldırımkaya'ya çok teşekkür ediyoruz" dedi.Malgaç Mustafa Mahallesi Muhtarı ve Güreş Komite Başkanı Süleyman Baydar, "Şu anda 3. Geleneksel boğa güreş festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Ege, Karadeniz, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinin en ünlü boğalarının buluştuğu Atça Güreş Arenamızda hem birlik ve beraberliği yaşadık hem de yetiştirdiğimiz boğalarımızın mücadelesini izleme zevkini tattık. Güreşlerimize 82 adet tanınmış boğa katıldı. Bizde kendi bölgemizden Artvin'de düzenlenen boğa güreşlerine katılım sağlıyoruz. Güreşlerden elde edilecek gelir ile Mahallemizin eksikliklerini gideriyoruz" diye konuştu. Öte yandan, Güreş komite yöneticilerinden Baydar ise, "Bu gün Atça Boğa güreş arenamızda havanın çok güzel olması nedeni ile Ege ve Karadeniz Bölgesi'nin çeşitli illerden, Aydın Bölgemizden buraya gelen Türkiye'nin sayılı boğalarının güreşlerini izliyoruz. Burada güzel bir ortamda Türk yörük kültürünün geleneklerini yaşatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Güreş arenasından detay -Seyircilerden detay-Boğa güreşlerinden detay-Röportajlar

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ SULTANHİSAR (Aydın),

Kaynak: DHA