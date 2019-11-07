DHA YURT BÜLTENİ - 1

07.11.2019 08:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 08:16

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TRABZON'DA OTOMOBİL VİYADÜĞE ÇARPTI; 2 ÖLÜ, 3 YARALI

TRABZON'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil viyadük ayağına çarptığı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişide yaralandı.

Kaza, saat 01: 00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Mehmet Aslan yönetimindeki 61 AJ 511 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak viyadük ayağına çarptı. Kazada, sürücü Aslan olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Mert Tosun ile Ufuk Birinci, Oğuzhan Kaba ve Hazar Birsen otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile otomobilden çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Mehmet Aslan'ın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Yaralılardan Mert Tosun, Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım bir süre tek yönde durdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri detayları-Detaylar-Polisin incelemesi

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POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİ, KOVALAMACA SIRASINDA KAZA YAPINCA YAKALANDI; O ANLAR KAMERADA...

BURSA'da, polis ekiplerince 'Kasten adam yaralama' suçundan aranan ve yapılan baskını fark ederek otomobiliyle kaçmaya çalışan Serkan M. (32), kovalamaca sırasında panelvan minibüsle çarpıştı. Serkan M. gözaltına alınırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. 'Kasten adam yaralama' suçundan aranan Serkan M.'nin Sinanbey Mahallesi'nde olduğu ihbarını alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Ekiplerin mahalleye geldiğini fark eden Serkan M., 16 GM 728 plakalı otomobiline binip kaçmaya başladı. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan Serkan M. ile ekipler arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında Serkan M.'nin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Ç. (45) yönetimindeki 16 RE 446 plaka panelvan minibüsle çarpıştı. Kazanın ardından otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalışan Serkan M., polis ekiplerince yakalandı. Serkan M. gözaltına alınırken, otomobili ise İnegöl Polis Merkezi önüne çekildi.

Öte yandan, kovalamaca ve kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntü Dökümü: -----------------------------Olay yerinden görüntüler-Kaza anı güvenlik kamerası-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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'UÇAN TEKME'YLE DÜŞEN GASPÇI VE SEVGİLİSİNİ ÖZEL EKİP YAKALADI ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı'nın (32), banka şubesinden çektiği parayı gasp etmeye çalışan C.B. ve sevgilisi D.E., 80 güvenlik kamerası kaydını inceleyen özel ekip tarafından yakalandı. D.E.'nin, para çeken Deniz Tuzlalı'nın fotoğrafını çekip, dışarda bekleyen erkek arkadaşı C.B'yi gönderdiği belirlendi.

Olay, önceki gün saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı, ev almak için 10 yıldır biriktirdiği 120 bin TL'yi banka şubesinden çekerek, başka bir bankanın şubesine yatırmak istedi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Tuzlalı'yı takip eden kimliği belirsiz kişi, para dolu poşeti alarak kaçtı. Hızlı davranan Tuzlalı, şüpheliyi kovalamaya başladı. Banka şubesinin önüne gelen Deniz Tuzlalı, 'uçan tekme' attığı şüpheliyi düşürdü. Poşetin yırtılmasıyla para etrafa saçılırken, kargaşadan faydalanan gaspçı kaçtı. Deniz Tuzlalı ve çevredekiler ise parayı topladı. Parasını kurtarmayı başaran Deniz Tuzlalı, gaspçıdan şikayetçi oldu.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN TALİMATIYLA ÖZEL EKİP KURULDU

Olayla ilgili inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Deniz Tuzlalı'nın ifadesinin ardından, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulacan'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürü Furkan Satılmış Gediktaş'ın kurduğu özel ekip, Kepez ilçesi Teomanpaşa, Yeni Emek mahallelerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Özel ekip, Deniz Tuzlalı'nın parasını gasp etmeye çalışan kişilerin C.B. ve kız arkadaşı D.E. olduğunu, Muratpaşa ilçesine kaçtıklarını belirledi. Polis, Kızılarık ve Konuksever Mahallesindeki güvenlik kameralarını da inceledi. Yaklaşık 80 güvenlik kamerasına ait kayıtlarını inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde telefoncu dükkanında olduğunu belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, iş yerine yaptıkları baskında C.B. ve D.E.'yi gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramada, şüphelilerin önceki gün olay sırasında giydikleri elbiseleri bulundu. Polis şüphelilerin evlerinde de arama yaptı.

GÖZCÜLÜK YAPAN SEVGİLİSİ, KURBANININ INI ÇEKİP, GÖNDERMİŞ

Ekipler, C.B. ve D.E.'nin cep telefonlarında yaptığı incelemede, Deniz Tuzlalı'nın bankada para çektiği sırada ve bankadan elinde para dolu poşetle çıktığı anlarda çekilen fotoğraflarını buldu. D.E.'nin bankada gözcülük yaptığı, hedef seçtiği Deniz Tuzlalı'nın fotoğraflarını çekip dışarda bekleyen sevgilisi C.B.'ye mesaj yoluyla attığını tespit edildi. Şüpheliler, sorguları için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

C.B. ve D.E., ilk ifadelerinde yüklü miktarda borçları olduğunu, ödeme güçlüğü çektikleri için böyle bir yola başvurduklarını söyledi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek.

OLAY ANI KAMERADA

Diğer yandan olay anı, anbean güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde, şüpheli elinde para dolu poşetle koşarken Deniz Tuzlalı'nın uçan tekme atması ve birlikte yere düşme anları yer alıyor.

Görüntü Dökümü----------Kapkaç şüphelisi ile para sahibinin koşuşturması -Kapkaççıyı para sahibi Deniz Tuzlalı'nın uçan tekme atıp düşürmesi -Polisin araba içinde para sahibi Deniz Tuzlalı ile görüşmesi -Banka dışından görüntü-Detaylar++Şüpheliler C.B. (ilk foto) ve kız arkadaşı D.E (ikinci foto)

Haber- Kamera Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,

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KOMŞULAR ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 15 YAŞINDAKİ AHMET TABANCAYLA BAŞINDAN VURULDU ADANA'da, komşu iki aile arasında çıkan kavgada Erol T. (31), 15 yaşındaki Ahmet Kılıç'ı başından tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1214 Sokak'ta meydana geldi. Erol T., iddiaya göre komşusu olan Kılıç ailesiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle üzerinde bulunan tabancayı çıkaran Erol T., ailenin üzerine ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, evin 15 yaşındaki oğlu Ahmet Kılıç'ın başına isabet etti. Gözüne yakın bir noktadan yaralanan Kılıç, kanlar içinde yığılırken, şüpheli Erol T. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Kılıç, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Olayın yaşandığı bölgeyi ablukaya alan polis, Erol T.'yi olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü-----------------------Cadde üzerindeki polis araçları ve polislerOlayın yaşandığı evin önündeki polislerSokağı trafiğe kapatan polislerin, güvenilk önlemi almasıOlay yeri incele polisinin çalışmasıGenel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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ÜNLÜ ARKEOLOG'UN İLGİNÇ VASİYETİ...20 YILDIR KAZI YAPTIĞI ALACAHÖYÜK KAZI ALANININ YANINA DEFNEDİLDİ ANKARA'da, Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu (78), tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Çınaroğlu, vasiyeti üzerine Çorum'un Alaca ilçesinde, 20 yıldır yürüttüğü yaklaşık 4 bin yıl önce inşa edildiği tahmin edilen 'Hitit Barajı'nın da yer aldığı Alacahöyük kazı alanının yanındaki mezarlığa defnedildi.

Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede önceki gün kalp yetmezliğinden vefat eden Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi, Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu için öğlen vakti Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Çınaroğlu'nun cenazesi vasiyeti üzerine defnedilmek üzere Çorum'un Alaca ilçesinde, 20 yıldır yürüttüğü dünyanın çalışan en eski barajı olan ve Hititler tarafından yaklaşık 4 bin yıl önce inşa edildiği tahmin edilen 'Hitit Barajı'nın yer aldığı Alacahöyük kazı alanının yanındaki mezarlığa getirildi. Burada Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu için cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Çınaroğlu'nun eşi Semra Çınaroğlu, kızları Sinem Erenel ile Ayben Gözütok'ün yanı sıra, Alaca Kaymakamı Kürşat Atak, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül ile öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Çınaroğlu'nun cenazesi Alacahöyük kazı alanına hakim bir noktadaki mezarlığa defnedildi.

'EBEDİYETE ALACAHÖYÜK'TE ULAŞMAK İSTEDİ'

Babasının 20 yıldır Alacahöyük'te kazı yaptığını söyleyen kızı Ayben Gözütok, "Babam 20 yılı aşkın süredir Alacahöyük'ü kazmaktaydı. Çok büyük şevk ve özveriyle çok iyi öğrenciler yetiştirerek arkasında çok güzel bir miras bırakmaya gayret etti. Alacahöyük için çok büyük umutları ve hedefleri vardı. Ailecek eminiz ki onun vefatında sonra da gerekli her şey yapılacak ve onun mirasını yerine getireceklerdir. Acımız çok büyük. Alacahöyük'e gömülmek istedi çünkü ebediyete burada ulaşmak istedi. Bu mirası da koruyacağına eminiz" dedi.

PROF. DR. AYKUT ÇINAROĞLU KİMDİR?

11 Kasım 1941 tarihinde doğdu. 1964 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. Üniversite ikinci yılında o zamanki adı Ankara Arkeoloji Müzesi olan bugünkü Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde açılan memuriyet sınavına kazanarak, çalışma ortamına girdi. 1964 yılında üniversite diplomasını aldıktan kısa bir süre sonra çalışmakta olduğu müzeden ayrılarak asistan unvanıyla üniversitede göreve başladı. Üniversite öğrenciliği ve müzedeki çalışma süreci içerisinde Anadolu'da yürütülen çok sayıda arkeolojik kazılara katılma fırsatını buldu.

Görüntü Dökümü: ------------------------Tabutun taşınması-Cenaze namazının kılınması-Yakınlarından detay-Defin olması-Alacahöyük'ten detay-Mezarlıktan Alacahöyük'ün görünmesi

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Yusuf ÇINAR-Hüseyin KALAY/ALACA, (Çorum),

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AMBULANS DOMUZA, ARKASINDAKİ OTOMOBİL DE AMBULANSA ÇARPTI: 3 YARALI BURDUR'un Karamanlı ilçesi yakınlarında, hasta taşıyan ambulans domuza, hasta yakınlarının bulunduğu otomobil de ambulansa çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaban domuzu öldü.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Karamanlı ilçesi Kılçan köyü yol ayrımında meydana geldi. Çavdır ilçesinde rahatsızlanan Fevzi Çağatay, çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıktı. Çağatay'ın yakınları da otomobille ambulansın arkasından gitmeye başladı. Okan Çelik yönetimindeki 15 SK 985 plakalı ambulans, iddiaya göre bir anda yola çıkan yaban domuzuna çarptı. Bu sırada arkadan gelen Süleyman Özsaygılı'nın (19) kullandığı 07 D 1116 plakalı otomobil de ambulansa çarptı. Kazada, otomobildeki Süleyman Özsaygılı, Gülistan Çağatay (43) ve Ertan Çağatay (22) yaralanırken, yaban domuzu öldü. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki sağlık ekipleri ve bölgeye gelen ekipler, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ölen domuzun kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Öte yandan, Karamanlı Kaymakamı Adem Topaca ve Belediye Başkan vekili Hüseyin Balar da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü--------------Hastane dış görünüşAmbulansın gelişiYaralının hastaneye girişi+++Kaza yapan ambulans, otomobil ve telef olan domuzun fotoğrafları

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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VAN'DA, TERÖRİSTLERİN TUZAKLADIĞI EYP İMHA EDİLDİ VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesinin Sulatı Mezrası kırsalında, "Kıran-Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver" operasyonu düzenledi. Operasyonda, teröristler tarafından tuzaklanan EYP ile çok miktarda yaşam malzemesi imha edildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

Görüntü dökümü--------------------------------Jandarma Genel Komutanlığı'nın yayınladığı videodaki detaylar

Haber: Behçet DALMAZ/VAN, -

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GÖZALTINA ALINAN DOKTORUN MUAYENEHANESİNDE FETÖ ELEBAŞININ KİTABI ELE GEÇİRİLDİ ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan kişilere çeşitli haplar sattığı, para karşılığı turistlere sahte rapor düzenlediği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan doktor Ü.O.'nun muayenehanesinde FETÖ'nün elebaşına ait kitap da bulundu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde kliniği olan doktor Ü.O.'nun uyuşturucu madde kullanan kişilere kırmızı reçeteli çeşitli hapları para karşılığı sattığı, otelde bulunan turistlere ise sahte rapor düzenleyerek karşılığında para aldığı, reçete yazdığı kişilere ilaç sattığı, yanında çalışan elemanları doktor olarak tanıtıp, hasta muayene ettirdiği iddiaları üzerine araştırma başlattı.

Yapılan araştırmanın ardından, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dr. Ü.O.'nun kliniğinde yaptıkları aramada, silahlı terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap, çoğunluğu kırmızı reçeteyle satılan ve uyuşturucu özelliği ihtiva eden 35 kutu hap, ayrıca çeşitli türlerde 1200 kutu ilaç, 20 kaşe, 2 bilgisayar, 2 cep telefonu, yeşil ve kırmızı renkli reçeteler, doktor raporları, turistler adına düzenlenmiş yüksek miktarlı faturalar olmak üzere 15 karton evrak ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Manavgat Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli Dr. Ü.O., jandarma tarafından gözaltına alınırken, klinikte ele geçirilen evrak ve çeşitli malzemelere de el konuldu. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü--------------Yapılan aramadan görüntü (cep telefonu)

HABER: Namık Kemal KILIÇ- Mithat ABAKAN- KAMERA: MANAVGAT (Antalya),

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İSKENDERUN'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI, 4 GÖZALTI HATAY'ın İskenderun ilçesinde, bir ailenin fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tabancayla ateş ettiği kavgada 1 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerine tabancayla ateş etti. Kurşunların vücuduna isabet ettiği bir kişi kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Özel Hareket polislerinin de mahalleye geldiği olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü----------------------------Olay yerindeki polisler-Olayı izleyenler -Polisin etkisiz hale getirdiği şahıs

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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İZMİR'DEKİ OTELE TAHLİYE ŞOKU; 350 MÜŞTERİ VE 107 PERSONEL VARDI İZMİR'in Konak ilçesinde bulunan otel, mahkemenin tahliye kararı vermesinin ardından boşaltılmaya başlandı. 350 müşteri ve 107 personel oteli boşaltırken, mağdur olduklarını iddia eden Otel Müdürü Erol İnce, "Bize tebligat göndermeden tahliye işlemlerini başlattılar, mağduruz" dedi.

İddiaya göre, Mürselpaşa Caddesi'nde bulunan otelin mülk sahibinin, bankaya olan borcu sebebiyle mahkeme, binanın satışına ve otelin tahliyesine karar verdi. Bunun üzerine otele gelen yetkililer, içinde 350 müşteri ve 107 personel bulunan 207 odalı oteli boşaltmaya başladı. Müşteriler, otelden ayrılmaya başlarken, otel müdürü Erol İnce, yaşananlara tepki gösterdi. Kendilerine tahliye kararıyla ilgili bir tebligat gönderilmediğini iddia eden İnce, "5 senelik kira kontratımız olmasına rağmen, iş yeri sahibinin bankaya olan borcu nedeniyle tebligatsız tahliye işlemi başlatıldı. 207 odalı otelimizde hali hazırda 350 müşterimiz ve 107 personelimiz var. Hepimiz mağdur durumdayız. Bize bir saat bile zaman vermedikleri gibi tahliye işlemine devam ediyorlar" dedi.

'MAĞDURUZ'

Tahliye kararı sebebiyle mağdur olduklarını belirten otel müdürü İnce, davacı olduklarını dile getirerek, "'Oteli boşaltmaya geldik, lütfen odaları tahliye dedin' dediler. İşlemleri de devam ettiriyorlar. Aynı gün içinde tahliye ediyorlar. Müşterilerimizin mağduriyetlerini elimizden geldiğince gidermeye çalışıyoruz. Başka otellere cebimizden para ödeyip, onları yerleştiriyoruz. Bu olayın en büyük mağdurları çalışanlarımız. 107 kişi bu otelden ekmek yiyor. Çalışanlarımızı diğer otellerimizde işe alacağız. Dava açtık ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

Mülk sahibi Nuri Sevil ise İnce'nin açıklamalarının gerçek olmadığını öne sürerek, tahliye kararını 6 ay önce bildirdiklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü--------------------------------Otelden görüntüErol İnce röportajPolislerden görüntüOtelden ayrılan müşterilerden görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,

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BELEDİYENİN ALDIĞI KARARA TEPKİ GÖSTEREN KİŞİ, SİMİT ARABASINI ATEŞE VERDİ MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Alaşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısında Sevgi Yolu üzerinde satış yapan seyyar satıcıların kaldırılması kararı alındı. Bunun üzerine seyyar satış yapan Davut K., kararı protesto etmek için simit arabasını ateşe vererek yaktı.

Alaşehir Belediyesi tarafından Eylül ayı toplantısında Sevgi Yolu üzerindeki seyyar satıcıların kaldırılması için karar alındı. Kararın ardından Sevgi Yolu'nun girişine 'Değerli Alaşehirliler Esnaflarımızın Korunması ve Ticaretin Geliştirilmesi Amacıyla, 11 Kasım Tarihinden İtibaren Sevgi Yolu'nda Seyyar Satışa İzin Verilmeyecektir' yazılı afiş asıldı. Ayrıca, Sevgi Yolu üzerinde seyyar satış yapan satıcılar zabıta tarafından resmi evrak tebliğ edilerek bilgilendirildi. Sevgi Yolu girişinde ve Cumhuriyet Meydanı'nda seyyar araba ile simit ve turşu satışı yapan Davut K. (42), alınan karara tepki gösterdi. Davut K., seyyar arabasının üzerine koyduğu plastik sandalyeyi ateşe verdi. Arabanın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri araca müdahalede bulundu. Öte yandan, Davut K. ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Davut K., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, konuya ilişkin, "Evimize ekmek götürmemizi engelliyorlar, benim başka işim yok, evime nasıl bakacağım, bize çözüm üretsinler, yapılan uygulamayı protesto etmek için böyle bir eylem yaptım" dedi.

Yapılan eylem hakkında açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Öncelikle hiç kimsenin ekmeği ile oynamayız. Kazancına engel olmayız. Eylemi yapan vatandaşımız Davut K. ile olaydan yaklaşık bir saat önce 15-20 dakika sohbet ettim. Neden böyle bir uygulama yapıldığını anlattım, o da kendisinin ikna olduğunu belirterek, bana teşekkür etti. Neden böyle bir girişimde bulundu, bir anlam veremedim. Tamamen provatif bir eylem olduğunu düşünüyorum. Bu karar esnaflarımızdan gelen şikayetler üzerine Belediye Meclisimiz tarafından alınmış olan bir karar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü----------------------------------Simit arabasının yanışından görüntüAsılan pankarttan görüntüDetaylar

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR, (Manisa),

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'ESRAR'I, SALÇANIN İÇERİSİNE GİZLEMİŞ ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yolcu otobüsünden inen C.T.'nin eşyalarının arasındaki poşette, salçanın içerisine paketlenerek gizlenmiş vaziyette 29 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan C.T. serbest bırakıldı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında D-400 karayolu Sanayi kavşağında şehirlerarası yolcu otobüsünden inen, hareket ve tavırları nedeniyle durumundan şüphelenilen C.T. isimli kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Şüphelinin eşyalarında yapılan aramada poşetin içerisindeki salçanın arasına paketlenerek gizlenmiş vaziyette 29 gram esrar ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan C.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü-------------Salça poşetinden çıkan esrar

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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ELAZIĞ'DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON: 4 GÖZALTI ELAZIĞ'da, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Şimşek'in katılımıyla evde yapılan aramada 7 gram esrar, 23 gram bonzai, 8 gram eroin, 12 uyuşturucu hap ile 1,43 gram da metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü-----------------------Dedektör köpeğinin aramasından görüntü Köpeğin uyuşturucuyu bulmasından görüntü Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY/ Kamera: ELAZIĞ,

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İNEGÖL'DE 'HUZUR UYGULAMASI': 2 TUTUKLAMA BURSA'da'nın İnegöl ilçesinde, polis tarafından yapılan 'huzur uygulaması'nda üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde gerçekleştirdiği huzur uygulamasında şüphelendiği araç ve kişileri durdurarak arama yaptı. Çok sayıda kişinin Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada tabanca, tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 15 kişiye işlem yapıldı.

Uygulamada gözaltına alınan şüphelilerden Yalçın U. ve Barış D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü-----------------------------Zanlıların adliyeden çıkarılışı-Genel, detay görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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ÇANAKKALE'DE 4 GÜNDÜR KAYIP OLAN GENCİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, 4 gün önce kaybolan Gökhan Özkan (23), Ayvacık ilçesinin Arıklı köy yolu kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan cinayet şüphelisi Ercan Orhan (34), ifadesinde, Gökhan Özkan'ı 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğu için öldürdüğünü ileri sürdü.

Ezine ilçesinde oturan ve 4 gün önce kaybolan Gökhan Özkan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatan Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Özkan'ın en son Ayvacık ilçesinde oturan arkadaşı Ercan Orhan ile görüldüğünü belirledi. Polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Ercan Orhan, emniyetteki ifadesinde, Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Arıklı köyündeki ormanlık alanda av tüfeğiyle 2 el ateş ederek Özkan'ı öldürdüğünü itiraf etti. Ercan Orhan, polis ekiplerine, cesedin bulunduğu yeri de gösterirken, Gökhan Özkan'ın cansız bedeni ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Suçunu itiraf eden Ercan Orhan ise emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Ercan Orhan'nun ifadesinde, Gökhan Özkan'ı 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDIÇanakkale'nin Ezine ilçesinde, 4 gün önce kaybolan Gökhan Özkan'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alan Ercan Orhan, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü-------------------------------------Cesedin bulunduğu alandan görüntüler-Zanlı E.O'nun mahkemeye sevk edilmesinden görüntü-Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden görüntü.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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YAŞLI KADIN LAPSEKİ SAHİLİNDE ÖLÜ BULUNDU ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, Suriye Soydaş'ın (84) sahilde balıkçılar tarafından cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Lapseki ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Kökez mevkisi sahil dolgu alanı kayalıklarında meydana geldi. Bölgedeki balıkçılar, kıyıda bir kadının hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kadının öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ve polis ekiplerinin yaptığı çalışmada cesedin, Suriye Soydaş'a ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Soydaş'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü---------------------------------Sahilden görüntü-Sahilden kadın cesedinin incelenmesinden görüntü-Cesedin morga götürülürken görüntüsü

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale),

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SU ALTINDA ATATÜRK PORTRESİ YAPTILAR MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 2. Uluslararası Fethiye 'Denizlerimiz ve Renklerimiz Sualtı Resim Çalıştayı ve Sempozyumu'nda su altında Atatürk Portresi çizildi.

Fethiye Deniz Ticaret Odası ve Fethiye Belediyesi tarafından organize edilen 2. Uluslararası Fethiye 'Denizlerimiz ve Renklerimiz Sualtı Resim Çalıştayı ve Sempozyumu' etkinliğine Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rüştü Şen, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ve Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan katılırken Azerbaycan, İran, Macaristan, Kazakistan ve Gürcistan'dan gelen ressamlar da denize daldı. Protokol üyeleri ile birlikte diğer ressamlar da doğa resimlerinin yanı sıra Atatürk portresi çalıştı. 7 ülkeden gelen ressamlar deniz altında bayrak açarak selam verdiler.

Sempozyumuna katılan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, "Su altında resim yapmak, bunu sergilemek muhteşem bir şey. Geçen sene de kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan gelmişlerdi. Çok güzel bir etkinlik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

KARACA: FETHİYE'Yİ ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise "Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ediyorum. Sanata destek olmak ve Fethiye'nin tanıtımı için güzel bir organizasyondu. Biz Fethiye Belediyesi olarak bu organizasyonun destekçisiyiz. 7 ülkeden gelen birçok ressamla birlikte bu güzel coğrafyanın güzelliklerini birlikte yaşadık. Ortak akılla Fethiye'yi yöneteceğiz demiştik. Yine STK'larımızla birlikte bunu gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Hava Oyunları'nı gerçekleştirdik. Fethiye'mizde güzellikler olmaya, yenilikler olmaya devam edecek" dedi. İlk defa dalış gerçekleştirmesine rağmen su altında Atatürk portresi çizdiklerini ifade eden Karaca, "Ressam arkadaşlarımızla birlikte güzel bir çalışma yaptık. Keyifli bir gün geçirdik" dedi.

Görüntü Dökümü----------------------------------Denizaltında çalışmalardan genel ve detay görüntüler-Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca röp

Haber - Kamera: Sedat ÜNAL/FETHİYE, (Muğla),

Kaynak: DHA