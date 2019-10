DHA YURT BÜLTENİ - 1

19.10.2019 08:36

TUNCELİ'DE, 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

TUNCELİ'de, 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı kazanın mobese kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücüsünün kavşakta hatalı dönüş yaptığı TIR'a, karşı yönden gelen hafif ticari aracın çarptığı anlar yer aldı. Kazada yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Alkan Çelik, mahkemece tutuklandı.

Kaza, önceki gün, Tunceli- Elazığ yolunun 40'ıncı kilometresindeki Akpazar beldesi yol ayrımında meydana geldi. Kavşakta hatalı dönüş yapan Alkan Çelik yönetimindeki 62 AL 313 plakalı TIR'a, karşı yönden gelen Ahmet Aydın'ın (30) kullandığı 21 AAN 708 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Aydın ile İbrahim Çelik (24), Aziz Selçuk (44) ve Mahfuz Tektaş (29) yaşamını yitirirken, TIR sürücüsü Alkan Çelik ise yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Alkan Çelik, tedavi edildi. Kazada hayatını kaybeden 4 kişi ise Diyarbakır'da toprağa verildi.

Kazanın, yol üzerindeki mobese kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücüsünün kavşakta hatalı dönüş yaptığı TIR'a, karşı yönden gelen hafif ticari aracın çarptığı anlar yer aldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDIÖte yandan hastanedeki tedavisi sonrası TIR sürücüsü Alkan Çelik, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza anı (güvenlik kamerası)

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,====================================

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÜNİVERSİTELİ 2 KIZ ÖLDÜ NİĞDE'de, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca (22), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, dün akşam saatlerinde, Niğde- Bor yolunda meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------Kaza yerindeki ekiplerden görüntü Hastanenin acil servisinden görüntüAcil servis önündeki kalabalıktan görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,===============================

OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN HALK OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI SİVAS'ta, halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, üniversite öğrencisi Emel Duruduygu (22) hayatını kaybetti, o anlar kameraya yansıdı.Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Eğri Köprü Mahallesi İsmet Yılmaz Caddesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Başpınar yönetimindeki 58 H 0067 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi soncucu 58 MA 0095 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından kontrolden çıkan halk otobüsü kaldırımı geçtikten sonra boş araziye yan yatarak devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada otobüste bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Emel Duruduygu olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs şoförü Mustafa Başpınar ise yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan otobüs şoförü Mustafa Taşpınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Emel Duruduygu'nun cenazesi ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsünün ise olaydan sonra olay yerinden kaçtığı belirlendi. Plakadan yola çıkan ekiplerin biri İranlı 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

ÜNİVERSİTELİ KIZIN SON ANLARI KAMERADAKaza anı ise halk otobüsünün güvenlik kameralarınca kaydedildi. Otobüste şoför dışında tek yolcu olarak bulunan Emel Duruduygu'nun son anları ise kameralara yansıdı. Bir kamera açısından otobüsün camından yansıması gözüken genç kızın otomobilin çarpma anında savrulduğu görüldü. Otobüsün devrilmesinin ardından yerinden fırlayan sürücünün ise kız öğrenciye "Kızım, kızım" diye seslendiği anlar dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------Kaza yerinden görüntüler-Devrilen otobüsün görüntüsü-Otomobilin görüntüsü-Çevrede toplanan kalabalık-Cenazenin çıkarılması-Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anları

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN/ SİVAS,=================================

DERECİK'TE KAMYONET ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyonetteki sürücü Behram Yıldız hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, askeri helikopterle bölgeden alınarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Derecik'teki Hacı Bey Mahallesi ile Samanlı Köyü arasında meydana geldi. Behram Yıldız yönetimindeki plakası belirlenemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonetteki 2 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Derecik 34'üncü Hudut Tugay Komutan Yardımcılığından havalanan askeri helikopterle bölgeden alınıp Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Yıldız'ın cansız bedeni ise otopsi yapılması için Şemdinli Devlet Hastanesine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yeri-Kaza yapan araç-Ambulansın gidişi-Cenaze aracı

Haber-Kamera: Abdullah KAYA/ DERECİK,(Hakkari),========================================

KAHRAMANMARAŞ'TA PARKTA PATLAMA; 4 ÇOCUK YARALANDI

KAHRAMANMARAŞ'ta, parkta henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada, 4 çocuk yaralandı. Olay yeri inceleme ekibi ve bomba uzmanı, parkta inceleme yaparken patlamanın, çocukların oynadığı 'torpil' olarak bilinen maytaptan kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'ndeki parkta, öğleden sonra patlama meydana geldi. Maytap patladığı sanılırken, bu sırada alanda oynayan Demirhan Kılıç (16), Engincan Konuçbasu (17), Mete Bağlamacı (8) ile Akıncan Yıldırım (8) yaralandı. Patlama sesini duyanlar, parka koşarken, sağlık ve polis ekiplerini de çağırdı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı 4 çocuğu, olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürdü. Ellerinden ve yüzünden yaralanan Demirhan Kılıç, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde tedaviye alınırken, diğer çocuklar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.Öte yandan patlama sonrası parka, bomba uzmanı sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibiyle birlikte patlamanın olduğu yerde ve çevresinde uzun süre inceleme yapıldı. Bölgede bulunan parçalar, incelenmek üzere emniyete götürülürken, patlamanın, çocukların oynadığı 'torpil' olarak bilinen maytaptan kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Hastaneden emniyete götürülen çocuklar, daha sonra aileleri tarafından alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Olay yeriBomba uzmanının inceleme yapmasıOlay yerinden detayEngincan Konuçbasu ile röp.Konuçbasu'nun yarasını göstermesi-Akıncan YıldırımMete Bağlamacı ile röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,======================================

TSK'NIN KONTROL ALTINA ALDIĞI YERLERDE HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrol altına aldığı Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayatın normale dönmeye başladığını, paylaştığı bir videoyla açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Kahraman Mehmetçiklerimizin kontrol altına aldığı Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönmeye başladı' denildi. Öte yandan, TSK tarafından kontrol altına alınan bölgelerde çekilen görüntüler de bakanlık tarafından paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------MSB tarafından paylaşılan görüntüler

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, =========================

ORGENERAL ÇETİN'DEN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın Kırıkkale'de yaşayan ailesini ziyaret etti. Ziyarette şehit babası Hamza Bozbıyık, "Vatanımız, devletimiz sağolsun. Bayrağımız dalgalansın, bin Çelebi feda olsun" dedi.Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristlerce yapılan havan ve topçu ateşi saldırısında şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın, ailesini ziyaret etti. Ziyarette Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da yer aldı. Orgeneral Çetin, şehidin babası Hamza Bozbıyık'a başsağlığı diledi.

'ŞEHİTLERİMİZ SAYESİNDE NEFES ALIYORUZ'Orgeneral Çetin, şehit Bozbıyık'ın Türk milletinin evladı olduğunu söyleyerek, "Milletimizin başı sağolsun. Bu vatan, millet ve bayrak için hayatını feda etmiştir. Şehitlerimiz sayesinde nefes alıyoruz, bu bayrak dalgalanıyor. Allah onlardan razı olsun. Şehitlerimizi ne kadar şükran ve minnetle ansak azdır. Ruhları şad olsun" dedi.Hamza Bozbıyık ise, "Vatanımız, devletimiz sağolsun, bayrağımız dalgalansın. Kurban olduğum Allah'ım, vatanımıza, milletimize ve devletimize zeval vermesin. Dirliğimizi, düzenimizi, birliğimizi bozmasın. Bin Çelebi, bin Furkan'lar feda olsun. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Allah Cumhurbaşkanımıza da sabırlar, kolaylıklar versin" diye konuştu.Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunarak, İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Ziyaretten görüntü-Orgeneral Çetin'in konuşması-Baba Bozbıyık'ın konuşması-Dua edilmesi-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,====================================

YILDIRIM'DAN, ABD HEYETİ ZİYARETİ DEĞERLENDİRMESİ: TIPIŞ TIPIŞ GELDİLER, BÜTÜN ŞARTLARI KABUL EDİP DÖNÜP GİTTİLER

TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrası görüşmek üzere Türkiye'ye gelen ABD heyeti ile ilgili, "İşin sıkı olduğunu görünce tıpış tıpış geldiler, bütün şartları kabul edip dönüp gittiler. Bu millet büyük millet"diye konuştu.Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Erzincan'a gelen TBMM eski Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım havalimanında yüzlerce hemşerisi tarafından sevgi seli ile karşılandı. Cuma namazının ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ndeki akademik yıl açılışına katılan Yıldırım, Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridoru ve Türkiye'nin müdahale çabalarına değindi. Yıldırım, "Asırlar boyunca bu stratejik konumu sebebiyle bölgemiz her zaman gündem de olmuştur. Bugün de gündemdedir. Özellikle sınırlarımızın etrafında yaşanan sorunlar birinci dereceden bizi ülkemizi etkilemektedir. Suriye'de 8 yılı aşkın devam eden iç savaş milyonlarca insanı memleketlerini terk etmesine bir milyondan fazla masum insanın hayatını kaybetmesine ve 10 milyonun üzerinde insanında mülteci olarak başka ülkelere göç etmesine sebep olmuştur" dedi. ABD heyetinin ziyaretini ve alınan kararları da değerlendiren Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti: "Defalarca hem Avrupa ülkelerine hem Amerika'ya muhataplarımıza bakın Fırat'ın doğusundan Irak'a kadar bir terör yuvalanması oluyor, bir yapılaşma yapılıyor. Bir demografik yani nüfus değişimine yönelik bir mühendislik yapılıyor. Bunu yapmayın. Fakat bir türlü dinletemedik. Onlar zannetti ki Türkiye çaresiz bir şey yapamaz. Ne oldu? Oraya da girdik mi? Onlarında yuvalarını dağıttık mı? Kahraman Mehmetçiklerimiz orada da destanlar yazdı mı? Elbette yazdı. Şimdi artık işin sıkı olduğunu görünce tıpış tıpış geldiler, bütün şartları kabul edip dönüp gittiler. Bu millet büyük millet. Bu milletin binlerce yıllık tarih bilinci var. Bağımsızlık aşkı var. Onun için bu milletle iş tutarken herkes on sefer düşünmesi lazım. Oldu bitti ile doğu Akdeniz'de ki hak ve menfaatlerimizi ortadan kaldırmaya çalıştılar izin vermedik. Güneyimizde oluşumlara izin vermedik." Konuşmaların ardından birincisi düzenlenen Erzincan Kısa Film Festivali'nde dereceye giren film sahipleri ve sanatçılara ödülleri verildi. Ardından sivil havacılık yüksek okulunun ek binasının temeli atıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Havalimanında bekleyen kalabalıktan görüntü-Yıldırım'ın inişi ve karşılanması-Üniversite akademik yıl açılışı salondan görüntü-Binali Yıldırım'ın konuşması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, ===================================

HDP'li başkanları tutuklanan Hakkari ve Yüksekova belediyelerine görevlendirme VALİ AKBIYIK: TERÖRLE BAĞLANTISI OLMAYAN PERSONELLE HAKKARİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Tutuklanan Hakkari Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman'ın yerine İçişleri Bakanlığı'nca atanan ve görevine başlayan Vali İdris Akbıyık, Hakkari'ye hizmet etmenin şeref ve onuru içinde olacağını belirterek, "Dün itibari ile 'terör örgütü üyesi olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçları kapsamına adli ve idari soruşturmalar kapsamında Hakkari ve Yüksekova Belediye Başkanları İçişleri Başkanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. Bugün itibariyle Hakkari Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirildim. Hakkari Belediyesinin imkanlarını, yine Hakkari halkına kullandıracağız. Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz, herkese eşit mesafede davranacağız. Burada Hakkari halkı ile birlikte el ele verip, bu kente hizmet edeceğiz. Hakkari Belediyesinin bütün kadroları, imkanları her düzeyde bütçesi, kaynakları artık Hakkarililerin emrindedir. Gecikmeden, ötelemeden, ertelemeden her meselesini bizim meselemiz yapacağız. Belediyelerin temel fonksiyonu; millete hizmet etmektir. Orada yaşayan insanların mahalli müşterek ihtiyaçlarını en hızlı bir şekilde karşılamaktır. Tahsis edilen tüm kaynakların milletin yaşam kalitesini arttırmak, eğitim, kültür, sağlık, spor, sanat alanlarda kenti iddialı bir yere taşımak içim kullanılması gerekmektedir" dedi.

HAKKARİ'NIN EMRİNDE OLACAĞIZAkbıyık, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Belediyemizin kaynakları hiç bir şekilde terör örgütlerine, işbirlikçilerine peşkeş çekilmeyecek bu konuda her türlü tedbir alınacaktır. Bugünden başlayarak Hakkari'nin her köşesine, kişisine ve meselesine bu sorumluluk ve anlayışla bütün çalışanlarımızla Hakkari halkının da desteğiyle hizmet götürmeye devam edeceğiz. Terör örgütü ile ilişkisi olmayan işine, devletine bağlı ve vatandaşına hizmet amaçlı her personelle hizmet vermeye devam edeceğiz. Onların aşına, ekmeğine karışmadan çalışacağız. Terör örgütü ile ilişkili olanların gereğini hem hukuki hem idari anlamda yapacağız. Bu doğrultuda uzun yıllar terör örgütünün ihaneti ile ertelenen ve geciken bütün hizmetler, başta sayın Cumhurbaşkanımızın ve her düzeyde görevlilerimizin katkı ve desteği ile hayata geçirilecektir. Biz bu sürede Hakkari'nin emrinde olacağız. Hakkari'ye hizmet etmenin şeref ve onuru içinde olacağız. Millete hizmet için bütün arkadaşlarımızla 24 saat esasına bağlı olarak çalışma sergileyeceğiz. Hakkarimizin huzur ve güven şehri olarak istikrarlı bir şekilde yaşayan her bireyinin başta güvenliği, sosyal anlamda kalkınmasını sağlayacak yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesine çalışılacaktır. Cumhuriyetimizin 96 .yılını kutlayacağımız şu günlerde cumhuriyetimize sahip çıkma, tek yürek, tek millet olma vaktidir. Hakkarimize sahip çıkma vaktidir. Vakit, şer odaklarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakma vaktidir. Birlik ve beraberliğimize en güçlü şekilde sahip çıkma vaktidir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Hakkari valisi İdris Akbıyık'ın açıklaması Genel ve detay

Haber-Kamera: HAKKARİ ====================

KAYSERİ'DE DEAŞ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2'si kadın 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, N.A., B.B., M.H., N.A. ve M.H.'nin Suriye'de terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri belirlendi. Kocasinan ilçesinde olduğu belirlenen şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskında gözaltına alındı. Suriye uyruklu 2'si kadın 5 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2'Sİ KADIN 5 KİŞİ TUTUKLANDIKayseri'de jandarmanın merkez Kocasinan ilçesinde eş zamanlı olarak belirlediği adreslere düzenlediği operasyonda yakalanıp gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ şüphelisi Suriye uyruklu 2'si kadın 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Şüphelilerin adliyeye getirilişi-Kayseri adliyesinden görüntüler

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/ KAYSERİ,=========================================

KIZILAY'DAN, RESULAYN'A İNSANİ YARDIM

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden temizlenen Fırat'ın doğusundaki Suriye'nin Resulayn kentinde Türk Kızılayı tarafından 2 bin sivile yardım yapıldı.Kızılay ekipleri dün öğle saatlerinde güvenlik önlemleri arasında sınırı geçerek, 120 saat ara verilen Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn'a ulaştı. Kızılay ekipleri Resulayn'ın çeşitli noktalarında terör örgütünün işgal ettiği kentteki ihtiyaç sahiplerine ekmek, gıda ve hijyen malzemelerinin bulunduğu yardım kolilerini teslim etti. Gece saatlerine kadar devam eden yardımlardan yararlanan Suriyeli siviller, kendilerini teröristlerden kurtardığı için Türk askerlerine minnettar olduklarını ifade ederken, yardımdan ötürü de Kızılay'a teşekkür etti.Kızılay ekipleri geçtiğimiz günlerde de harekat kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunup, ekmek üretimi için 25 ton un göndermişti. Kızılay yetkilileri, terör mağdurlarına bundan sonra da yardım malzemeleri ulaştırılmaya devam edeceklerini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------------------------Kızılay ekibiYardım dağımıSuriyelilerin kolileri almasıAlınan güvenlik önlemleriKızılay ekibinin Resulayn'da dolaşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA ======================

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU, HDP ÖNÜNDE EYLEM YAPAN AİLELERLE BULUŞTU

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çocukları dağa kaçırılan ve HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle düzenlenen yemekte bir araya geldi.TOBB Başkanı Rifat Hisarcılıkoğlu, Diyarbakır'da 256 oda ve borsanın katılımıyla yapılan Akreditasyon Çalıştayı'na katıldı. Çalıştaydaki açılış konuşmasının ardından Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen, 46 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle düzenlenen yemekte bir araya geldi. Diyarbakır Öğretmenevi'nde düzenlenen yemek programında Hisarcıklıoğlu, alilerle tek tek ilgilenerek, çocukları hakkında bilgi aldı. Yemek programı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun öğretmen evine gelişiAilelerle buluşmasıAilelerle tek tek tokalaşmasıMasaları dolaşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/ DİYARBAKIR,============================================

FUHUŞ OPERASYONUNDA GELİN VE GÖRÜMCE GÖZALTINA ALINDI ZMİT'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.

Ömerağa Mahallesi'ndeki masaj derneğinde fuhuş yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, harekete geçti. Masaj derneği çalışanlarını bir süre takibe alan polis, iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. ile görümcesi N.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. D.Ö. ve N.Ö. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Dernek polis ekiplerince mühürlendi.

Görüntü Dökümü-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ BAŞINA SİYAH POŞET TAKIP 'NASIL POZ' DEDİ

SAMSUN'da polis ekiplerince yakalanıp, kucağındaki bebeğiyle emniyete götürüldüğü sırada yüzünün görünmemesi için cebindeki siyah poşeti başına geçiren hırsızlık şüphelisi Saniye G. (24), gazetecilere, "Nasıl poz?" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağustos ve Ekim ayları arasında İlkadım ve Atakum ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları nedeniyle şüphelilerin peşine düştü. Ekipler, hırsızlık olaylarındaki yöntemlerinin birbirine benzer olduğunu tespiti üzerine soruşturmayı çok yönlü derinleştirdi. Çevredeki mobese kameraları ile iş yeri güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, şüphelilerin çeşitli evlerin zillerine basarak evde birilerinin olup olmadığını tespit ettiklerini ve sonrasında hırsızlık yaptığını belirledi. Bu şekilde evlere giren hırsızların ise Saniye G., Buse Y., (21) Sevda S. (19) ve N.G. (15), olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, ilçelerde 5 farklı adresten toplam 13 bin 800 TL, elektronik ev aletleri ve ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 4 şüpheliyi, düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Saniye G., ifadesi alınmak için emniyete götürüldüğü sırada, kucağındaki bebeğiyle kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce, cebindeki siyah poşeti başına geçirerek, "Nasıl poz?" dedi.

Görüntü Dökümü: --------------Saniye G.'nin yüzünü siyah poşetle kapatarak emniyete girmesiŞüphelilerin emniyete getirilmesiEmniyetten detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

İZMİR'DE, YÜK TRENİ DEVRİLDİ

İZMİR'in Konak ilçesinde, mermer ve granit yüklü konteynerlerin bulunduğu yük treni, bilinmeyen bir nedenle devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.İzmir Limanı'ndan, Denizli'nin Sarayköy ilçesine seyir halinde olan, mermer ve granit yüklü konteynerleri taşıyan yük treni, Halkapınar ilçesindeki hemzemin geçitte, bilinmeyen bir nedenle devrildi. Olaydan yara almadan kurtulan makinistlerin durumu bildirmesi üzerine, TCDD'ye bağlı çok sayıda personel olay yerine geldi. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri de, hemzemin geçide çıkan yolları araç trafiğine kapattı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, devrilen rayların kaldırılması için vinç çağrıldı. Kaza nedeniyle, tren raylarında da hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Devrilen vagonlardan görüntüTCDD personelinden görüntüÇalışmalardan görüntüGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN - Tolga TAHÇI/ İZMİR,=======================================

KAHRAMANMARAŞ'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 28 GÖZALTI KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 8 operasyonda, toplam 28 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün de desteğiyle Pazarcık Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpekleri 'Atos' ve 'Safir'in de kullanıldığı operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucunun bir kısmı, arama yapılan otomobilin yakıt deposunun kapağının altından çıktı. Operasyon kapsamında toplam 28 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------Otomobilde arama yapılmasıKöpeğin depo kapağına tepki vermesiJandarmanın kapaktaki uyuşturucuyu bulmasıEle geçirilen uyuşturucu fotosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,======================================

TRAFOLARDAN 40 BİN TL'LİK 'KABLO' ÇALAN ŞÜPHELİLERE SUÇÜSTÜ: 3 TUTUKLAMA

BURSA'da, 19 trafodan 40 bin TL'lik kablo çalan 5 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yine kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü mahkemece tutuklandı.Olay, önceki gün Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Nilüfer ve Osmangazi ilçesinde 19 trafodan, farklı tarihlerde 40 bin TL değerinde kablo çalınması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. İhbar üzerine trafoların etrafındaki güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, E.G., S.G. ve F.G.'yi yaptıkları takibin sonucu başka trafondan kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ifadelerine başvuran polis ekipleri, hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen E.K. ve M.K.'yı da gözaltına aldı.İfadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. E.G., F.G. ve S.G. 'hırsızlık' suçundan tutuklanırken, E.K. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------Şüphelilerin emniyetten çıkışından detaylar-Yakalanan malzemelerden detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/ BURSA, ===============================

FELÇ GEÇİREN İNGİLİZ HASTA, ÜLKESİNE DÖNMEK İÇİN YARDIM BEKLİYOR ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosiklet kazasında yaralanan İngiliz turist Susan Haviland (48), felç geçirdi. Ameliyat için ülkesine gitmek isteyen, ancak ambulans uçak için istenen 30 bin Sterlini karşılayacak durumu olmayan Haviland, başvurduğu İngiliz Konsolosluğundan olumsuz yanıt aldıklarını söyledi. İngiliz turistin ülkesine götürülmesi için yardım kampanyası başlatıldı.Alanya'ya tatile gelen İngiliz vatandaşı Susan Haviland, 21 Eylül'de yolcu olarak bindiği motosikletin otobüsle çarpıştığı kazada yaralandı. 15 gün yoğun bakımda tedavi gören Haviland, felç geçirdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi beyin cerrahi servisinde tedavisi süren Susan Haviland'in, yeniden yürüyebilmesi için bir dizi omurga ameliyatı olması geriyor. Ülkesine dönüp ameliyat olmak isteyen Haviland, oturamadığı için yolculuk yapamıyor.

AMBULANS UÇAK GEREKLİÜlkesine dönmek için ambulans uçak gerektiğini belirten Susan Haviland, bunun çok maliyetli olduğunu, karşılayacak maddi gücü bulunmadığını söyledi. Çeşitli firmalarla görüştüklerini ve 30 bin Sterlin maliyet çıkarıldığını kaydeden Haviland, "Kaza haberini alır almaz kızım Chloe Jones Türkiye'ye geldi. Şimdi bana o bakıyor. Ama benim acil ülkeme gidip ameliyat olmam lazım" dedi.Chloe Jones ise Türkiye'de annesine çok iyi bakıldığını ancak bir an önce ülkelerine gidip annesini ameliyat ettirmek istediklerini söyledi. Annesinin normal yolculuk yapacak durumda olmadığını anlatan Jones, "Ambulans uçakla götürülmesi lazım. Bunun için İngiliz konsolosluğu ile görüştük fakat olumsuz yanıt aldık. Bunun üzerine İngiliz yardım sitelerinde destek için kampanya başlattık. 30 bin Sterlini toplamaya çalışıyoruz" dedi.Şu ana kadar 7 bin 300 Sterlin toplandığını vurgulayan Chloe Jones, "Motosiklet kazası nedeniyle bu hale geldi. Motosiklet sürücüsü kazayı küçük sıyrıklarla atlatmış. Fakat annemin boynu kırıldı ve vücudunu hareket ettiremiyor. Son derece önemli bir omurga ameliyatı için uzman bir hastaneye transfer edilmeyi bekliyor. Yardım bekliyoruz. Bu gerçekleşirse annemin iyileşmesi için bir şansı olacak. Annem ailemizin bel kemiğidir. Güvende olmasını sağlamak için her şeyi yapacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Susan Haviland'ın hastanede görüntüsüSusan Haviland'ın fotoları

Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),=============================

TÜRSAB BAŞKANI'NDAN 'BOOKİNG.COM' YORUMU: BENZER FİRMALARA DA DAVA AÇACAĞIZ

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, booking.com hakkında haksız rekabet oluşturduğuna dair verilen kararın emsal olduğunu söyleyerek, "Benzer firmalara da dava açacağız" dedi.TÜRSAB Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, yapılacak olağan genel seçimi öncesi üyelerden destek istemek için Aydın'a geldi. Bağlıkaya, ilk olarak, Kuşadası ilçesindeki üyeleri ziyaret ettti. Daha sonra Kuşadası Belediyesi'ne misafir olan Bağlıkaya, ardından Didim'e geçti. Buradaki bir otelde üyeleriyle buluşan Bağlıkaya, basın mensuplarının TÜRSAB'ın açtığı davada, booking.com'un haksız rekabet oluşturduğu yönünde karar verilmesini hatırlatması üzerine şöyle konuştu: "Açtığımız dava lehimize sonuçlandı. Belgesiz faaliyet olduğunu, vergilendirme olmadığını tespit ettik. Bundan sonraki süreçte, buna benzer firmalara dava açmaya devam edeceğiz. Bu kararın emsal bir karar olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de bundan sonraki süreçte, bu tür haksız rekabetlerin yapılmayacağını gösterdik. Hayırlı olmasını diliyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yemekten görüntüTÜRSAB Başkanının açıklamasından görüntüGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/ AYDIN,=============================

SAFRANLI MACUN ALABİLMEK İÇİN YARIŞTILAR

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 3.Safran Festivali başladı. Hamamın çatısında safranlı macun dağıtılırken, vatandaşlar macundan alabilmek için çabaladı.Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Safran Festivali, Babasultan Mahallesi mevkiinde bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile start aldı. Arnavut kaldırımlı dar sokaklardaki yürüyüşü turistler cep telefonlarıyla görüntüledi. Kazdağlı Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Meydandaki halkoyunları gösterisi ilgiyle izlendi.

GİDEREK AZALDIĞINI ÜZÜLEREK GÖRÜYORUZKarabük Valisi Fuat Gürel safran üretiminin azaldığını belirterek, "İlçede safran yetiştiriciliğinin giderek azaldığını üzülerek görüyoruz. 30 dönüm arazide 20 kilogram belki daha az safran elde edildiğini ifade ediyor arkadaşlarımız. Meşakkatli bir bitki muhtemelen ondandır ki çiftçilerimiz bu bitkiyi ekmekte biraz zorlanıyorlar. Katkılarımızın olması gerekir ki bu bitki devam etsin. Çünkü safran aynı zamanda Safranbolu demek. Atalarımızdan bize bırakılan, geçmiş ve günümüz yöneticileri vasıtasıyla da geleceğe taşınan böyle bir şehrin safran bitkisiyle taçlandırılması gerekir. Bu bitkinin hiçbir zaman unutulmaması gerekir. Arkadaşlarımızın gayretli bir şekilde gönül verdiğini biliyorum ama belki çiftçilerimizle olan iletişimimizi biraz daha arttırıp bu bitkinin daha da yaygınlaştırılması gerekir. Bu bitki olduğu sürece Safranbolu da değerini devam ettirecektir.ö dedi.Konuşmaların ardından 1640-1648 yıllarında 'Kazasker' olan Safranbolulu Cinci Hoca'nın yaptırdığı hamamın çatısında temsili 'Cinci Hoca' vatandaşlara safranlı macun dağıttı. Vatandaşlar macunlardan kapabilmek için mücadele etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kortej yürüyüşü-İstiklal Marşı okunması-Halkoyunları gösterileri-Fuat Gürel'in konuşması-Safranlı macun dağıtılması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ SAFRANBOLU(Karabük),=======================================

459 KİŞİLİK SALONDAKİ TİYATROLARI İZLEMEK İÇİN 45 BİN KİŞİ BAŞVURDU

ESKİŞEHİR'de Anadolu Üniversitesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve yerli tiyatroların yanı sıra yabancı ekiplerinde yer aldığı Tiyatro Festivali Arzu Tramvayı oyunuyla başladı. Üniversitenin Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki oyunları 459 kişilik salonda izlemek için yaklaşık 45 bin kişi başvurdu. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Tiyatro oyunları için 459 kişilik salonumuzu kullanmayı hedeflemiştik. 45 bin kişilik bir talep olunca, bu durum bizi sevindirdi ve ne kadar doğru bir iş yaptığımızın farkına vardıkö dedi.Anadolu Üniversitesi tarafından yaklaşık 8 aylık bir çalışmanın ardından tiyatro oyunları, atölyeler ve söyleşilerin olacağı Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali dün başladı. Tiyatro araştırması ve eğitimine yönelik başlatılan proje kapsamında 9 Kasıma kadar sürecek olan 'Uluslararası Tiyatro Festivali'nin açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Arzu Tramvayı oyunuyla başlayan festivalin galasında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, trajediden komediye, dramdan müzikale kadar yaşamın her türlü rengini tiyatronun içerisinde barındığını söyledi. Geçen yılki devlet tiyatrolarında 2 milyon seyirciye ulaştıklarını ifade eden Yavuz, "Tiyatro asla ölmediği için değil, sürekli yeniden doğduğu için ölümsüzdür. Güzel sanatların tüm kollarını uyumlu bir biçimde birleştiren tek sanat dalı tiyatro, geçmişte olduğu gibi gelecekte de insanı insana anlatmaya devam edecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, ülkemizdeki kültür-sanat hayatının seviyesinin ve kalitesinin yükseltilmesine yönelik faaliyetlerimiz kapsamında, tiyatroya ayrı bir önem veriyoruz. Bu doğrultuda, ülke çapındaki sayısını 77'ye çıkardığımız sahnelerimizle geçtiğimiz tiyatro sezonunda 2 milyona yakın seyirciye ulaştık. Bakanlığımızın, üniversitelerle yaptığı işbirliği faaliyetleri de artarak sürüyorö dedi.

OYUNLARI İZLEMEK İÇİN 45 BİN KİŞİ BAŞVURUDU BULUNDUAnadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da, festivalin ilk gününden itibaren çok yoğun ilgi gördüklerini söyledi. Tiyatroyu izlemek isteyenlerin ücretsiz olan biletlere sahip olabilmek için internet sitesi üzerinden başvuru yaptığını kaydeden Çomaklı, 45 bin başvuruyu geçtiklerini belirterek, "Bilimsel araştırmaları yaparken yalnızca teknik anlamda oluşturmadığımızı göstermek ve bilimsel araştırmalar alanında farklı bir yönelim sergilemek amacıyla sosyal bilimlerde bu uygulamayı yaptık. Şuanda da meyvesini alacağımızı düşündüğümüz olumlu bir tepkiyle karşı karşıyayız. Başladığımız bu çalışmada 10 tiyatro, 10 atölye, 10 söyleşi var. Yapacağımız bu etkinlikler kapsamında tiyatro oyunları için 459 kişilik salonumuzu kullanmayı hedeflemiştik. 45 bin kişilik bir talep olunca, bu durum bizi sevindirdi ve ne kadar doğru bir iş yaptığımızın farkına vardık. Üç hafta boyunca bizleri yalnız bırakmayacak olan tiyatro seyircisine teşekkür ediyorum. Bilet alamayanlar için de bir şeyler düşüneceğiz. Muhtemelen farklı bir proje yapmamız gerekecek. Herkese iyi seyirler diliyorumö dedi.

OYUNCULAR, FESTİVALİ ANLATTIFestivalin ilk gününde sahnelenen Arzu Tramvayı oyuncuları, Zerrin Tekindor, Şebnem Bozoklu, Onur Saylak ve İbrahim Selim, oyun öncesinde gazetecilerle bir araya geldi. Oyunculardan Onur Saylak, Eskişehir ve böyle bir organizasyon içerisinde olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Festivale üçü yabancı pek çok oyun geliyor. İlk kez düzenlenen festivalde yer almak v açılışını yapıyor olmak da çok mutluyuzö dedi.Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu ise festivalde yer sıkıntısını hatırlatarak şunları söyledi: "Festivaller herkes gibi beni de çok heyecanlandırıyor. Özellikle üniversitelerin yaptığı festivalleri çok seviyorum. Oyunumuz Arzu Tramvayı bu bizim üçüncü sezonumuz. Hepimiz çok severek oynuyoruz, hem de çok heyecanlıyız. Yer sıkıntısı nedeniyle sonraki aylarda yeniden buraya gelip oyunu oynamak istiyoruz.Zerrin Tekindor da öğrencilerin yer sıkıntısına ilişkin kendilerine sosyal medyadan ulaştıklarını anlatarak, "Eskişehir'e gelirken yol boyunca sosyal medyayı okuduk. Öğrencilerden yer sıkıntısıyla ilgili çokça yazı geldi. Hatta o kadar üzüldük ki aramızda ne yapabiliriz diye konuştuk. Bizimle çok ilgili değil, yer sıkıntısı ama ayarlayabilirsek yeniden gelmek isteriz. Oyunumuz çok güzel dolu dolu çok severek ve çok takdir toplayarak oynadıkö şeklinde konuştu.Oyuncu İbrahim Selim de ücretsiz oyun biletleri için büyük bir talep olmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Oyunun üçüncü sezonu ancak daha 10 sene oynasak diyebileceğimiz kadar keyifle oynuyoruz bu oyunu. Yer sıkıntısı nedeniyle ne yağabileceğimizi konuşuyoruz. 47 bin kişilik başvuru olduğunu öğrendik. İstanbul'da oyunumuzu oynamaya devam ediyoruzö dedi.

İLK GECENİN OYUNU ARZU TRAMVAYIGalanın ardından Tennessee Williams'ın kaleme aldığı ve tiyatro için bir dönüm noktası kabul edilen, oyunculuklarını da Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu ve İbrahim Selim'in sahnelediği Arzu Tramvayı oyunu gösteriye sunuldu. Festivalde yerli tiyatro eğitmenlerinin yanı sıra Almanya, Çekya, Rusya, İngiltere, ABD, Yunanistan, İtalya ve Hollanda'dan tiyatro eğitimcileri ve sanatçılar katılacak. Ayrıca Şener Şen, Zerrin Tekindor, Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Mert Fırat, Onur Saylak, Tuba Ünsal gibi ünlü isimlerde yer alacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------Festivaldeki oyunlar sunumu-rektörün konuşması-Bakan Yardımcısının konuşması-Arzu tramvayı oyuncularının açıklamaları-Üniversitenin Kültür Sanat Merkezi-Önünde bekleyen kalabalık

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,=======================================

Kapıkule'de piton ile yavru timsah ve kertenkele ele geçirildi (ek)HAYVANAT BAHÇESİNE GÖNDERİLDİ

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, bir otomobilde yapılan aramada yurda kaçak olarak sokulmak istenirken ele geçirilen piton, yavru timsah ve kertenkeleler dün akşam saatlerinde İstanbul'da hayvanat bahçesine teslim edilmek üzere yola çıktı.Edirne'ye İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nden gelen ekipler, Milli Parklar Müdürlüğü'nde tutulan 2 piton, yavru timsah ve 10 kertenkele yavrusunu milli parklar aracına koyup İstanbul'da hayvanat bahçesine götürmek üzere yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------Hayvanlardan detayKafes içinden detayHayvanların araca yüklenmesiAracın gitmesi+++ARŞİV: (18.10.2019 - Haber Kodu : 191018158)

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/ EDİRNE,=====================================

AYVALIK'TA 1100 YAŞINDAKİ ANIT ZEYTİN AĞACI TESCİLLENDİ

BALIKESİR Üniversitesi öğretim üyelerinin Ayvalık ilçesinde anıt ağacı olarak belirlediği 81 zeytin ağacından 61'i tescillendi. Son olarak, Aydın Şensal'a ait zeytinlikteki 'Koca Delice' adı verilen ve 1100 yaşında olduğu belirlenen ağaç, anıt ağacı olarak tescillendi. BAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan, Prof. Dr. Recep Efe, Prof. Dr. İsa Curebal ve Doç. Dr. Süleyman Sönmez Ayvalık yöresi anıtsal ve korunmaya değer zeytin ağaçları projesi hazırladı. Ekip, Ayvalık'taki Küçükköy, Altınova ile ilçenin kırsal mahalleleri Murateli ve Mutlu köyünde uydu görüntüleri ve saha araştırmaları gerçekleştirdi. Tespit ve tescil çalışmaları sırasında 81 anıt zeytin ağacı belirlendi. Bunlardan 61'inin tescili yapıldı, kalanı için ise çalışmalar sürüyor.Ayvalık Zeytin Dostları Derneği Başkanı Aydın Şensal'a ait zeytinlikte son olarak tescili yapılan 9 metre boyunda ve 5.5 metre çapındaki anıt ağacın 1100 yaşında olduğu belirlendi. Ağaca, 'Koca delice' ismi verildi. Şensal, "Bu ağaca sahip olduğumuz için çok mutluyum. Aslında tüm zeytin ağaçları önemli ve Ayvalık'ta yaşadığımız için çok şanslıyız. Bu ağaçlara gelecek kuşakların, çocuklarımızın torunlarımızın emaneti olarak bakmamız gerekiyor. Biz babalarımızdan atalarımızdan devraldık. İnşallah biz de gelecek kuşaklara teslim ederiz" dedi.

'ANIT AĞAÇLARI KORUMAK GÖREVİMİZ'Ayvalık'taki 2 milyon zeytin ağacından yarısının 200 yaş üstü olduğunu belirten Prof. Dr. Abdullah Soykan, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki çalışmada 81 anıtsal ve korunmaya değer zeytin ağacı tespit ettik. Bunlardan en eski olanı 1100 yaşında, diğerleri de 400 yaşın üzerinde. Ayvalık ve yakın çevresi zeytin tarımı açısından çok eski olduğu için bu yaşlı ağaçları bekliyorduk. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonraki aşamada bilgilendirme ve yönlendirme levhalarıyla beraber Ayvalık'a gelen ziyaretçilerimize sunmayı planlıyoruz. Zeytin ve zeytinyağı üretiminde Türkiye'de çok önemli bir yer sahip olan Ayvalık'ın bu anıt ağaçlarını korumak ve geleceğe aktarmak bizlerin görevi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Anıt ağaçtan detay görüntüler-Ayvalık Zeytin Dostları Derneği Başkanı Aydın Şensal konuşması-Prof. Dr. Abdullah Soykan

Haber-Kamera: Kadri KAYA/ AYVALIK (Balıkesir),

