DHA YURT BÜLTENİ - 1

BARIŞ PINARI HAREKATI ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

FIRAT'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan, Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık (27) ile Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik (28 ), düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Gaziantep Havalimanı'nda şehitler için düzenlenen uğurlama törenine, Vali Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve protokol üyeleri katıldı. Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından, Türk bayrağına sarılı tabutları, memleketlerine gönderilmek için askeri kargo uçağına konuldu. Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'ye, Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in cenazesi ise Adıyaman'a gönderileceği öğrenildi.

KIRIKKALE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ FIRAT'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın (27) Kırıkkale'de yaşayan ailesine acı haber verildi.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile askeri yetkililer, şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın, annesi Azime ve babası Hamza Bozbıyık'ın evine gitti. Pazar alışverişten dönen Bozbıyık çiftine acı haber verildi. İki çocuklarından birisi şehit olan Azime ve Hamza Bozbıyık çifti, gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekipleri, şehidin anne ve babasına müdahale etti. Şehidin baba evi ve evin bulunduğu sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı.

VALİLİKTEN BAŞSAĞLIĞI MESAJIKırıkkale Valililiği, şehit Çelebi Bozbıyık için başsağlığı mesajı yayımladı. Valiliğin internet sitesinde yer alan mesajda, "Kırıkkale ili, Keskin ilçesi, Karafakılı köyü nüfusuna kayıtlı Kırıkkale doğumlu, Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık, 15 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonlar esnasında şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

VALİ SEZER, ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın ailesini ziyaret etti.Kırıkkale Valisi Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte Barış Pınarı Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Kırıkkaleli Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın ailesini ziyaret etti. Sezer, şehidin babası Hamza Bozbıyık'a başsağlığı diledi. Bozbıyık ailesinin 2 çocuğundan en büyüğü olan şehit Çelebi Bozbıyık'ın bekar olduğu öğrenildi. Şehidin naaşı, bugün Nur Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği'ne defnedilecek.

ŞEHİT ÜSTEĞMEN'İN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRLDİSuriye'de, Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirilen Bozbıyık'ın cenazesi, kara yoluyla Kırıkkale'ye ulaştırılıp Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesi bugün öğlen vakti Nur Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verilecek.

ŞEHİT ATEŞİ ADIYAMAN'A DÜŞTÜ FIRAT'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerce düzenlenen düzenlediği havan saldırısında şehit olan iki askerden Piyade Onbaşı Çavuş Mesut Çelik'in (28) acı haberi, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki baba ocağına ulaştı.TSK'nın Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda, teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Çavuş Mesut Çelik'in şehadet haberi, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Baba Abubekir Çelik ile anne Hanım Çelik'e, oğullarının şehit olduğu haberini, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ ile askeri yetkililer iletti. Acı haber üzerine ailenin yakınları eve akın ederken, ev ile mahalleye Türk bayrakları asıldı. Çelik'in 5 kardeşin 2'ncisi olduğu, Hatay'dan geçici görev ile Barış Pınar Harekatı'na katıldığı öğrenildi.Şehit Mesut Çelik'in cenazesinin Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenecek törenle memleketine uğurlanacağı bildirilirken, cenazenin bugün öğle vakti düzenlenecek törenle Çelikhan'da toprağa verileceği öğrenildi.

MSB: ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 611 OLDU

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 611'e çıktığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 611 oldu" denildi.

TSK, MÜNBİÇ YAKINLARINDA TAKVİYE GÜÇ OLARAK KONUŞLANMASINI SÜRDÜRÜYOR TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, birliklerin Münbiç yakınlarındaki bölgede takviye güç olarak konuşlanması devam ediyor.TSK birlikleri, Barış Pınarı Harekatı'nın 6'ncı gününde Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındırdı. Barış Pınarı Harekatı başladığı sıralarda Suriye Milli Ordusu Güçleri de Cerablus'tan Münbiç sınırına doğru hareketlendi. Harekatta öncelikli olan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındıran TSK birlikleri, harekatın 7'nci gününde de Münbiç yakınlarındaki bölgede takviye güç olarak konuşlanmasını sürdürdü.

SMO ASKERLERİNİN KİLİS'TEN ŞANLIURFA'YA HAREKETİ SÜRÜYOR Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin, 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor.Suriye'nin Azez kentinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis üzerinden otobüsler ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa'ya gönderildi.

RESULAYN İLE TEL ABYAD'IN MERKEZ VE KIRSALINDA ARAMA-TARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYORMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'nda kontrol altına alınan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde, ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.Bakanlığın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor" denildi. Öte yandan, görüntülerde ise askerlerin arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları görülürken, 10 metrelik tünel de dikkat çekiyor.

MERSİN'DE ORMAN YANGINI MERSİN'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Yangın, 22.00 sıralarında Gücüş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. 10 arazöz, 3 su tankı ile alevlere müdahale eden ekiplere mahalle sakinleri ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, alevlerin çevrede bulunan ev ve hayvan barınaklarına sıçramaması için de büyük çaba sarf ediliyor. Yangın ile ilgili bilgi veren Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, alevleri kısa sürede kontrol altına almak için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

ANAMUR VE BOZYAZI'DA 13 NOKTADA ORMAN YANGINI MERSİN'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu 13 noktada orman yangını çıktı. Yaklaşık 100 orman işçisinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Dün akşam saatlerinde her iki ilçede etkili olan yağış nedeniyle ormanlık alanda farklı noktalara yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü 13 yerde çıkan yangında yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına 100 kişilik personel 2 helikopter ve 17 arazözle müdahale etti. Orman İşletme Müdürü Hüseyin Meteris, çalışmaların sürdüğünü bildirdi. İlk belirlemelere göre 37 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

YANGIN TEK NOKTADA SÜRÜYORAnamur ve Bozyazı ilçelerinde 13 ayrı noktada başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınarak tek noktaya düşürüldü. Anamur'un Çaltıbüyü köyü yakınlarında devam eden yangını söndürmek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ELAZIĞ'DA PLASTİK FABRİKASININ DEPOSUNDA YANGIN

ELAZIĞ'da, plastik fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasının deposunda, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yanngın çıktı. Depodan yükselen alev ve dumanı gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

ÇANAKKALE'DE 83 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 83 kaçak göçmen yakalandı.Yurt dışına yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Koyunevi Köyü ve Babakale Köyü sahiline operasyon düzenledi. Ağaçlık alanlarda saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 83 kaçak göçmen yakalandı.Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İNDİKLERİ KUYU BABA-OĞUL VE KOMŞULARINA MEZAR OLDUİNEĞİ KURTARMAK İSTEYEN 3 KİŞİ, METAN GAZINDAN ZEHİRLENEREK ÖLDÜ KİLİS'te, fosseptik çukuruna düşen ineği kurtarmak için yanına inen Dede Yıldırım (51), oğlu Yunus Yıldırım (22) ve komşuları Mehmet Devran metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Çilolar köyünde meydana ageldi. Yıldırım ailesine ait ineklerden birisi meradan dönerken köydeki fosseptik çukuruna düştü. İddiaya göre, Dede Yıldırım ve oğlu Yunus Yıldırım ile komşuları Mehmet Devran, yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura inerek ineği kurtarmak istedi. Aradan geçen sürede sızan metan gazından etkilenen 3 kişi, kuyudan çıkamadı. Komşular, uzun süre ses gelmeyen çukura baktıklarında Dede ve Yunus Yıldırım ile Mehmet Devran'ın hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından çukurdan çıkarılan 3 kişinin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Dede Yıldırım oğlu Yunus Yıldırım ve Mehmet Devran'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.Kaza, dün saat 22.10 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolunun Kadınhanı kavşağında meydana geldi. Ercan Demir yönetimindeki 45 ABD 588 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşakta plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başında kask bulunmayan Mehmet Dönmez ve Mehmet Kuş, motosikletten yola fırladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Dönmez olay yerinde, Mehmet Kuş ise kaldırıldığı Kadınhanı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ercan Demir gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

ARKADAŞLARININ CESEDİNİ TAŞIRKEN YAKALANAN 2 KİŞİYE GÖZALTI KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, uyuşturucu hap kullandığı iddia edilen Kenan Tunç (47) yaşamını yitirirken, arkadaşları cesedini evden çıkarırken yakalandı. Tunç'un vücudunda darp izleri bulunurken, 2 kişi gözaltına alındı.Olay, dün öğle saatlerinde, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.C.'ye ait evde arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullanan Kenan Tunç, yaşamını yitirdi. 2 arkadaşı, Kenan Tunç'un cesedini apartmandan indirirken, apartman sakinleri gördü. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Kenan Tunç'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Kenan Tunç'un vücudunda darp izleri tespit edilirken, cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.Polis olayla ilgili olarak S.C. ve O.B.'yi gözaltına aldı. Kenan Tunç'un uyuşturucudan mı yoksa aldığı darbeler sonucu öldüğü yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DOĞUM YAPAN EŞİNİ 'BİR HİÇ YÜZÜNDEN YUVAMIZI YIKIYORSUN' DİYEREK BIÇAKLAMIŞ

Gaziantep'te, yeni doğum yapan, boşanma aşamasındaki eşi Güldane Yırtıcı'yı hastane odasında defalarca bıçaklayan tutuklu Ahmet Yırtıcı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede Yırtıcı'nın eşini 'bir hiç yüzünden yuvamızı yıkıyorsun' deyip bıçakladığı belirtildi.Olay, 23 Ağustos günü, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda meydana geldi. 8 yıldır Ahmet Yırtıcı ile evli olan Güldane Yırtıcı, eşinin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle boşanma davası açtı ve babasının evine taşındı. 3'üncü çocuğuna hamile olan Güldane Yırtıcı, doğum için hastaneye gitti. Güldane Yırtıcı, 'Umut' adını verdiği oğlunu kucağına aldı. Bu sırada Ahmet Yırtıcı da annesi ile birlikte hastaneye geldi ve oğlunu gördükten sonra oradan ayrıldı. Gece saatlerinde yeniden hastaneye gelen Ahmet Yırtıcı, eşiyle boşanma nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ahmet Yırtıcı yanındaki ekmek bıçağıyla, hasta yatağındaki Güldane Yırtıcı'ya saldırdı. Yüzünden yaralanan ve dişleri kırılan Güldane Yırtıcı'yı hastane güvenliği kurtarırken, Ahmet Yırtıcı ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Tutuklanan Ahmet Yırtıcı hakkında 11'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek davanın iddianamesi hazırlandı.

'BİR HİÇ YÜZÜNDEN YUVAMIZI YIKIYORSUN'İddianamede, şüpheli Ahmet Yırtıcı'nın eşini sürekli darbettiği için Güldane Yırtıcı'nın boşanma davası açtığı belirtildi. Gülay Yırtıcı'nın polise verdiği ifadenin de yer aldığı iddianamede, olay günü Ahmet Yırtıcı'nın, doğum yapan eşini ziyarete gittiği ve 'bir hiç yüzünden yuvamızı yıkıyorsun' deyip belindeki ekmek bıçağını çıkararak Güldane Yırtıcı'yı yüzünden ve çeşitli yerlerinden yaraladığı ifade edildi. Olayda Ahmet Yırtıcı'nın eşini yüzünden, kolundan, başından bıçakladığı, dişlerini kırdığı ve basit tıbbı müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaraladığı ifade edildi.

TABANCASINI TEMİZLEYEN POLİS KAZARA KENDİSİNİ VE BEKÇİYİ VURDU DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kaymakamlık binasında görevli polis memuru A.K. (44), iddiaya göre tabancasını temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu, elinden, odada bulunan bekçi Halil Erkan ise aynı kurşunla göğsünden yaralandı.Olay, dün saat 23.00 sıralarında Honaz ilçesi kaymakamlık binasında meydana geldi. İddiaya göre, Honaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.K., nöbetçi olduğu kaymakamlık binasında tabancasını temizlerken, silah kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun polis memuru A.K'nın sol elini delip, yanında bulanan bekçi Halil Erkan'ın göğsüne isabet etti. Polis memurunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan bekçi Halil Erkan, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne, elinden yaralanan polis memuru A.K. ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kaymakamlık binasında inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Erkan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDEKİ TACİZ İDDİASIYLA İLGİLİ SENATODAN AÇIKLAMA ÖĞRENCİLERDEN, TACİZ OLAYINA TEPKİ

İzmir'de, öğrenci olmadığı halde Ege Üniversitesi Kampüsü'ne giren 34 yaşındaki Aykut Y.'nin, KYK yurdu önünde bir kız öğrenciyi taciz etmesiyle ilgili olarak, 'Demir Leblebi' isimli dergi etrafında bir araya gelerek kadın konulu çalışmalar yapan öğrenciler açıklama yaptı.Yaşanan olaya tepki gösteren ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için yaptıkları çalışmaları rektörlüğe sunabileceklerini belirten öğrenciler, kendilerini kampüste güvende hissetmediklerini söyledi.Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Yağmur Beril Varol, daha önce rektörlüğe, öğrencilere, taciz ve saldırı durumlarında neler yapmaları gerektiği yönünde broşür dağıtmak istediklerini bildirdiklerini ancak olumlu bir yanıtla karşılaşmadıklarını iddia etti. Varol, "Biz kampüste yürürken kendimizi güvende hissetmiyoruz. Güvenlik sayısı çok, ancak işlerini yaptıklarını düşünmüyorum" dedi.Aynı bölümde eğitim gören Ceyda Bostancı da kampüs içindeki bir çok alanın karanlık olduğuna dikkat çekerek, "Son taciz olayının olduğu alan, olayın duyulmasının ardından aydınlatıldı. Rektörlük, tacizcinin bir dakikada yakalandığını söylüyor ancak güvenliklerin 15 dakika sonra geldiğini bizler biliyoruz. Olay, Türkiye'nin gündemine oturunca hassasiyet gösteriliyor, duyulmadığı takdirde ise soruşturma bile açılmıyor" diye konuştu.

'34 YAŞINDA ADAM, KAMPUSE NASIL GİRDİ'Edebiyat Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan ve 'Mor Çatı' isimli kadın örgütünde çalışmalar yürüten Asya Erdal ise, kütüphaneye giderken kendisini hiç güvende hissetmediğini ifade ederek şöyle konuştu: "Bir çok yerde aydınlatma sistemi yok, ancak sorun bu değil. Zaten kadınlar gündüz vakitleri de tacize uğruyor. Buradaki sorun, 34 yaşında bir adamın kampüsümüze nasıl girebildiği. Bu konu, bizleri, kendimizi güvensiz hissetmeye sürüklüyor. Nitekim, okulda güvenlik personeli yok değil, var. Yeri geldiğinde, öğrenci kartımız olmadığı zaman bizleri bile almıyorlar okula. Bu şahsın nasıl alındığını bizlere açıklamalılar."

FOÇA'DA BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ KURULMAK İSTENMESİNE ÇEVRECİ TEPKİSİ

İZMİR'in Foça ilçesine bağlı kırsal Ilıpınar Mahallesi'ndeki mevcut cüruf depolama alanı içinde kurulmak istenen Biyokütle Enerji Üretim Tesisi'ne tepkiler sürüyor. Söz konusu tesisin 2 yıl önce de kurulmak istendiğini ancak açılan davaların kazanılması sonucu yapılamadığını, bugün başka bir isimle ve kurulacağı yerin parseli değiştirilerek yeni bir projeymiş gibi sunulmaya çalışıldığı iddia edilerek açılan davanın bilirkişi incelemesine katılan çevreciler tepkilerini dile getirdi.Foça'nın Ilıpınar Mahallesi, Gölyüzü mevkiinde, özel şirket tarafından kurulmak istenen Biyokütle Enerji Üretim Tesisi'nin doğaya zarar vereceği gerekçesiyle İzmir 6. İdare Mahkemesi'nde, vatandaşlar ve Foça Belediyesi ile İzmir Tabip Odası adına açılan 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir' kararının yürütmesinin durdurulması davası kapsamında dün bilirkişi incelemesi yapıldı. Söz konusu tesisin yapımına karşı olan aralarında CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Foça Kent Konseyi Başkanı Özlem Duvan Temizel ve Çevre Meclisi üyeleri, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Foça Şube Başkanı Ramazan Harmandar ve yönetim kurulu üyeleri, Foça Çevre Platformu (FOÇEP), Foça Forum, Yenifoça Forum, Foça Barış Kadınları Platformları, Türk Tabipler Birliği İzmir Şubesi temsilcileri, Foça'nın başta Ilıpınar olmak üzere çeşitli mahallerinden gelen yaklaşık 100 kişi, sabah saatlerinden itibaren incelemenin yapılacağı alanda toplandı. Kalabalık, 'Zeytinin karası kara is bağladı', 'Biyokütle ölümdür', 'Yenifoçalı yaşamak istiyor', 'Nefes almak istiyoruz', 'Bile bile zehirlemeyin', 'Gaz değil oksijen istiyoruz', 'Cüruf+Biyokütle=Felaket', 'Çocuklarımızın engelsiz doğması için termik santrallere hayır' ve 'Suyuma, havama, toprağıma dokunma' yazılı döviz ve pankart açıp, tesis önünde bilirkişi ve mahkeme heyetini bekledi. Heyetle yapılan görüşme sonucu, açılan davada taraf olan kişi ve kurumlar ile sivil toplum kuruluşları ve platform temsilcileri görüş bildirmek üzere birlikte cüruf depolama alanına girdi.

'CEHENNEM ATIKLARINI YAKACAKLAR'Yapılan incelemenin ardından heyette bulunan avukatlardan Diler Bosut Güven, söz konusu tesisin daha önce başka bir ad ama aynı amaçla yapılmak istenen tesis olduğuna dikkat çekti. Avukat Güven, yapılmak istenen Biyokütle Enerji Üretim Tesisi'nin Ilıpınar Mahallesi yerleşim yerine 1 kilometre mesafede olduğunu, Aliağa Sanayi Bölgesi ile birlikte kirliliğin kümülatif etkisinin dikkate alınmadığını heyete anlattıklarını söyledi. Avukat Güven, "Şirket temsilcilerince burada anız yakmanın önüne geçilmesi için, mısır ve pamuk gibi ürünlerin saplarının yakılması ve elektrik üretilmesi gibi masum bir bahaneye sığınıyor. Oysaki o cehennem atığı ki gördük ki plastik atıklar vesaire iç içe geçmiş durumda. Bunlar yakıldığında pamuk sapını aşan bir kirlilik tehlikesinin olacağını izah edip, bilirkişilerden raporda bunlara yer vermelerini istedik" dedi.

'ÇED YETMEZ SED İSTİYORUZ'Foça Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Ezgi Levent de cüruf deposunun çalışmasının Danıştay tarafından iptal edilmesine rağmen çalışmaya devam ettiğine dikkat çekti. Foça'nın Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer aldığını hatırlatan Levent, kurulmak istenen tesisin Horozgediği, Kozbeyli, Ilıpınar, Yenifoça yerleşim yerlerine çok yakın mesafede olduğuna, etrafta tarım alanlarının bulunduğuna ve çok sayıda vatandaşın bu tarım alanlarında ürettikleriyle geçindiklerini vurguladı. Levent, şöyle devam etti: "Firma temsilcileri hala tehlikesi olmayan atık yakacaklarını, orman ve tarla atıklarını kullanacaklarını iddia ediyor. Yangın tehlikesi olmayacağını ve büyük yatırım yaptıklarını, yaktıklarının cinslerinin bacadan çıkacak dumanla belli olacağını söylediler. İnanmıyoruz, reddettik. ÇED raporunun yanısıra Sağlık Etki Değerlendirme (SED) raporunun da bilirkişi raporunda yer almasını talep ettik."

'KİRLİLİK VE KANSERLER BAKIMINDAN DİLOVASI'NA BENZİYOR'İzmir Tabip Odası temsilcilerinden Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Feride Aksu Tanık hava kirliliği, partikül madde kirliliği ve bölgedeki kanserlerle ilgili olarak görüş ilettiklerini söyledi. Tanık, "Aliağa endüstriyel bölgesi kirlilik ve kanserler açısından Kocaeli Dilovası'na çok benzeyen bir bölge. Dilovası ve burada Türkiye ortalamasının çok üzerinde görülen kanser verilerini ifade ettik. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde konuyla ilgili yapılan bir yüksek lisans tezi var. Bunun da dosyaya intikal ettirilmesi önerimizi ilettik" dedi.

FOÇEP sözcüsü Bahadır Doğutürk ise 2,5 yıl önce burada bir katı atık yakma tesisi projesi olduğunu, açtıkları davayı kazanarak bu dosyayı kapattıklarını, ancak kar hırsı yüzünden aynı bölgede aynı tesislerin defalarca kurulmak istendiğini kaydetti. Doğutürk, söz konusu alana kalıcı bir çözüm getirilmesi gerektiğini söyledi.Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede yapılan inceleme ve bilgilendirilmenin ardından grup olaysız dağıldı.

BURSA MERKEZLİ ULUSLARARASI DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE OPERASYON: 22 GÖZALTI

BURSA merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 'man in the middle attack' (ortadaki adam saldırısı) yöntemiyle ulusal ve uluslararası bazı şirketlerin e-posta adreslerinin şifrelerini kırarak, bu firmaların alacakları ile iletişim kurup, kendi hesaplarına para aktardıkları iddia edilen aralarında Nijerya, İran ve Filistin uyrukluların da olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.Kentten çelik ihracatı yapan firmanın yetkilileri, yaklaşık 6 ay önce, Almanya'ya ürün gönderdikleri şirket ile kendi kurumsal e-posta adresinden bilgilerinin dışında iletişime geçildiğini fark etti. Kendilerine havale edilmesi gereken 30 bin euronun, başka bir banka hesabına gönderildiğini gören firma yetkilileri, durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki bağlantı arasına sızıp çeşitli dinleme işlemleri yaparak istenilen verileri ele geçirme işlemi olan 'man in the middle attack' (ortadaki adam saldırısı) yöntemiyle Türkiye ile Almanya, ABD, İngiltere gibi bir çok ülkedeki firmaların kurumsal e-posta adreslerinin şifrelerinin kırıldığını tespit etti. Şüphelilerin, bu adresler üzerinden şirketlerin alacaklı olduğu firmalarla irtibata geçtikleri, yazışmaları sonucu bu alacakları kurdukları kargo, dış ticaret gibi paravan şirketlerin hesaplarına aktarmalarını istedikleri belirlendi. Polis, şüphelilere ait hesaplarda 20 milyon dolarlık hesap hareketi olduğunu da tespit etti. Şüphelilerin ayrıca, kendi aralarında da dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Çetenin Nijerya uyruklu üyelerinin, dolandırdıkları 136 bin euroyu, elebaşlarının hesaplarına aktardığı, elebaşının ise sahte dekont düzenleyip para gelmediğini öne sürerek, bu kişileri dolandırdığı öğrenildi.

PARA SAYMA MAKİNESİ, SİLAH, DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİPolis ekipleri, 6 ay süren takibin ardından İstanbul, Gaziantep ve Kilis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında Nijerya, İran ve Filistin uyrukluların da bulunduğu 22 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve para sayma makinesi ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis, tüm mağdurların tespit edilmesi amacıyla şüphelilerin kurduğu paravan şirketlere ait banka hesaplarını da incelemeye aldı. Bursa'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

FETÖ ŞÜPHELİSİ, KAÇAKLARA ORGANİZATÖRLÜK YAPARKEN YAKALANDI EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan 4 araç sürücüsü, yaşanan kovalamacanın ardından polis ekiplerince durduruldu. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 14 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu belirlenen ve gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı. Tutuklulardan A.A.'nın eski polis memuru olduğu ve 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Malkara'dan Keşan yönüne giden 4 aracı, uygulama noktasında durdurmak istedi. Araçlarını polislerin üzerine süren şüpheliler, tali yola girip İpsala yönüne kaçmaya başladı. Yakalanan kovalamacanın ardından İ.K.'nin kullandığı araç Keşan Dörtyol Kavşağı'nda, Y.A. yönetimindeki araç ise İpsala ilçesinde durduruldu. Polis, araçlarda İran ve Afganistan uyruklu 4'ü çocuk, 4'ü kadın 14 kaçak göçmeni yakalarken, sürücüleri gözaltına aldı.Ekipler, diğer 2 aracın ise Keşan-Gelibolu yolu Bahçeköy mevkisindeki akaryakıt istasyonunda park halinde olduğunu belirledi. Polis, yaptıları operasyonla sürücüler A.A. ve M.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Yapılan GBT sorgusunda A.A.'nın eski polis memuru olduğu ve 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.A. serbest bırakılırken, A.A. İ.K. ve M.A. tutuklandı.

ALTIN BİLEZİKLER CEBİNDEN ÇIKTIBİBER GAZIYLA KUYUMCU GASBEDEN ŞÜPHELİ KAÇARKEN YAKALANDI

KÜTAHYA'da girdiği bir kuyumcuda iş yeri sahibinin yüzüne biber gazı sıkarak 20 bin lira değerinde 2 altın bilezik gasbeden İ.T., taksiyle kaçarken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Paşam Sultan Mahallesi'ndeki Sarraflar Çarşısı'na gelen İ.T., çarşı içerisinde K.K.'ye ait kuyumcu dükkanına girdi. Altın bileziklere bakmak istediğini söyleyen İ.T., cebinden çıkardığı biber gazını iş yeri sahibi K.K.'nin yüzüne sıktıktan sonra 20 bin lira değerindeki 2 altın bileziği alarak kaçtı. Çarşı içerisinde kendisini durdurmak isteyen bir kadının da yüzüne biber gazı sıkan şüpheli İ.T., taksiye binerek uzaklaştı. İhbar üzerine gelen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli İ.T.'nin taksiyle kaçtığını tespit etti. Polis ekipleri, taksiyi Eskişehir karayolu 30'ncu kilometresinde durdurarak şüpheli İ.T.'yi yakaladı. Gasbedilen altın bilezikler de şüpheli İ.T.'nin cebinde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli İ.T.'nin hırsızlıktan sabıkalı olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖLÜMDEN, KIL PAYI KURTULDUKAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

BARTIN'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardaki 3 kişi yaralandı. Kaza sırasında yol kenarında bekleyen 1 kişi, son anda kendisini geriye atarak kurtardı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Kaza, önceki gün öğlen saatlerinde, Bartın- Amasra yolu Arıt kavşağında meydana geldi. Sürücüsü Amasra yönüne giden otomobille kavşaktan çıkan otomobil çarpıştı. Kaza sırasında yol kenarında bekleyen bir kişi, son anda kendisini geriye atarak otomobillerin altında kalmaktan kurtuldu. Kazada, otomobillerdeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından yaralılar, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

SU KUYUSUNA DÜŞEN KOYUNU, AFAD KURTARDI NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde, 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun, AFAD tarafından kurtarıldı. Olay, dün gece saatlerinde Çiftlik ilçesinde meydana geldi. Bayram Çınar'a ait koyun, 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Kendi imkanlarıyla koyunu çıkaramayan Çınar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekibi, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kuyuya düşen koyunu halat ile kurtararak, sahibine teslim etti.

BARİYERLERE ÇARPAN TIR ALEV ALEV YANDI KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bariyerlere çarpan TIR alev alev yandı. Sürücü kazayı hafif yanıklarla atlattı.Olay dün akşam Başiskele D-130 Karayolu Sanayi Köprülü Kavşak girişinde meydana geldi. Manisa'dan Gebze'ye giden Hakan Z. yönetimindeki boş boya ve tiner kovası yüklü TIR, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. D-130 Karayolu ile yan yolu birbirinden ayıran bariyerlere çarpan TIR, yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra yanmaya başladı. Bu sırada araçtan çıkan sürücü Hakan Z., itfaiyeyi arayarak yardım istedi.Olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri TIR'ı tamamen saran alevlere müdahale ederken, acil sağlık ekipleri de kolunda hafif yanıklar bulunduğu öğrenilen sürücü Hakan Z.'ye müdahalede bulunduktan sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen TIR, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonunda söndürüldü. Yangın nedeniyle D-130 Karayolu İzmit yönü trafiğe kapanırken, araçlar polis tarafından yan yollara yönlendirildi. Yanan TIR'ın vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

KIZILAY'DAN, TELABYAD'DAKİ 1500 SURİYELİ AİLEYE YARDIM

TÜRK Kızılayı tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden arındırılan Telabyad'da bulunan 1500 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunuldu.Dün öğle saatlerinde sınırı geçerek Telabyad'a ulaşan Kızılay ekibi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda, hijyen malzemesi ve battaniye yardımında bulundu. Kentin farklı semtlerindeki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Kızılay görevlilerine Telabyad'da bulunan siviller ekmeğe ihtiyaç duyduklarını iletti. Bunun üzerine tespit edilen bir fırında ekmek yapılarak ücretsiz dağıtılması için çalışma başlatıldı ve bu doğrultuda Telabyad'a 25 ton un takviyesi yapıldı. Telabyad sakinleri kendilerini teröristlerden kurtardığı için Türkiye'ye minnettar olduklarını söylerken, yardımdan ötürü de Kızılay görevlilerine teşekkür etti.

SİVAS'TA STK'LARDAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK

SİVAS'ta 70 sivil toplum örgütü, terör koridorunu yok etmek için Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.Kent merkezinde, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve AK Parti il Başkanı Hakan Aksu da katıldı. Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Cihannüma Derneği İl Temsilcisi Muhammed Ali Genç, "Türkiye bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket etmektedir. Bölge her geçen gün barıştan uzaklaştırılmaya yönelik uygulamalara maruz bırakılırken, Ortadoğu'da sağduyun temsilcisi olan Türkiye'nin bu duruma kayıtsız kalması asla düşünülemez. Bölgenin huzur ve güven ortamına kavuşması gerekmektedir. Bu kapsamda Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayan, Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar devletimizin gördüğü lüzum üzerine Fırat'ın doğusuna yönelik olarak da başlatılmıştır ve hala devam etmektedir. Türkiye'nin harekattaki amacı sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, ülkemiz ve diğer ülkeler için tehdit oluşturan terör örgütlerini ortadan kaldırmak, bu bölgeyi Marksist, Kürtlere zulüm eden PKK/PYD ve YPG gibi terör örgütlerinden temizleyerek Suriye halkını teröristlerinden baskı ve zulümlerinden kurtarmaktır. Bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Masum insanları katleden ve Türkiye'nin güvenliğine açık bir şekilde tehdit oluşturan terör örgütlerine karşı ülkemizin sessiz kalması asla düşünülemez" dedi.Konuşmanın ardından Fetih Suresi okunarak, şehitler için dua edildi.

MALATYA'DA KIZ YURDUNDA 'BARIŞ PINARI HAREKATI'NA IŞIKLI DESTEK TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Malatya'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda kalan kız öğrenciler, binadaki odaların ışıklarıyla 'BARIŞ' yazıp, Türk bayrakları açarak destek verdi. TSK'nın Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek için Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu'nun bahçesinde toplanan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrencilerin bir kısmı dev Türk bayrağı açarken bazıları da bedenleriyle hilal şeklini oluşturdu. Öğrenciler, saat 20.00'de eş zamanlı olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Mehmetçik için yurttaki odalarının ışıklarıyla 'BARIŞ' yazdı, etkinliğe katılan 3 bin kız öğrenci asker selamı verdi. Bu sırada kaldığı odaların camlarına çıkan öğrenciler de alkışlarla ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganıyla destek verdi.

MİLLİ PATATESTE YÜKSEK VERİM; TANESİ 400 GRAM GELİYOR NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü'nde geliştirilen yerli ve milli patates çeşidi çiftçinin yüzünü güldürdü. Çiftlik İlçesine bağlı Şeyhler Köyünde yerli çeşit olan 'Nam' ile 'Onaran 2015' ekimi yapan çiftçi, ithal tohumlardan iki kat fazla verim elde etti.Çiftçinin ektiği yerli ve milli patatesin hasadına katılan Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, ekimi yapılan yerli çeşitlerden yüksek verim elde edildiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle 2005 yılından beri sürdürülen ıslah çalışmaları neticesinde 10 tane milli ve yerli çeşidini ülke tarımına kazandırdıklarını belirten Pırlak, bu çeşitlerin satışını da gerçekleştirdiklerini kaydetti. Pırlak, şunları söyledi: "Niğde Çiftlik ilçesinde çiftçi şartlarında Onaran 2015 ve Nam çeşitlerimizin performanslarını gözlemledik. Çeşitlerimiz oldukça yüksek verimli kaliteli ve diğer çeşitlerden hastalıklara dayanaklı olduğunu da saptadık. Üreticimiz çeşitlerimizden memnun olduğunu dile getirdi. Biz çeşitlerimizi sanayilik yemeklik veya nişastalık şeklinde çalışmıyoruz, aynı zamanda bölgemizde ve ülkemizde görülen patates hastalıklarına dayanıklı çeşitler üzerinde de çalışıyoruz. Bu bağlamda ülkemizde ve dünyada en fazla sıkıntı oluşturan hastalık patates siğil hastalığıdır. Bununla ilgili enstitümüzün yapmış olduğu moleküler çalışmalar neticesinde 2 tane patates siğil hastalığına dayanıklı yerli ve milli çeşit geliştirdik. Önümüzdeki dönemde tescil aşamasına sunacağız. Tescil olduktan sonra üreticilerimizin hizmetine bunları da sunacağız. Şuan itibariyle bizim yerli milli çeşitlerimiz dekar başına 7,5 ton verim aldı. Çiftçimizin beyanına göre ilk defa bu kadar yüksek bir verim aldı. Çeşitlerimizin hepsi bu bölgede adaptasyon galibiyeti çok yüksek olduğu için daha yüksek miktarda verim alınıyor."

İTHAL TOHUMA GÖRE 2 KAT FAZLA VERİM ELDE EDİLDİPatates Üreticisi Onur Çavdar, bu yıl yaklaşık 30 dekar alanda yerli patates çeşidi ekimi yaptığını belirterek, ithal doğumlara göre dekar başına 2 kat fazla verim aldığını söyledi. Çavdar, "Yerli milli çeşitlerin verimi çok yüksek. Yurt dışından gelen tohumlardan alamadığımız verimi aldık. Bunların iki katı verim aldık. Dekara 7 ila 7,5 ton gibi verim elde ettik. Sadece taban gübresi kullandık. Üstten hiçbir şekilde gübre kullanmadık. Yurt dışından gelen tohumlara üst gübresi de kullanıyorduk ama bu kadar verim olmuyordu. Yerli ve milli çeşitlerimizin daha çok çiftçi ile buluşmasını istiyoruz. Bizde daha çok yerli tohumun gelmesini istiyorum. Yurt dışından gelen tohumlarda hastalıklar meydana geliyor. Bu yılda patates hastalığı olan mildiyö çok şiddetli olduğu bir yıldı. Aşırı mildiyö olduğu halde böyle bir verim aldık. Tohumlarımız çok güzel milli ve yerli çeşitlerimizi ekmeye devam edeceğim. Yerli çeşit hastalığa dayanıklı, veririmiz çok yüksek. Şu anda dekara 7 ila 7,5 ton gibi verim aldık. Yurt dışından gelen tohumlarda ise dekara 3,5 ile 4 tonu geçmiyorduk" diye konuştu.

THYATEİRA'DA ROMA CADDESİ SÜTUNLARI AYAĞA KALDIRILIYOR MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki Thyateira Antik Kenti'nde yürütülen Roma Caddesi'nin günümüze kazandırılması çalışmaları kapsamında 2'nci etaba geçildi. İlk etapta 5 ayaklı sütun ayağa kaldırıldı. İkinci etapta ise 7 ayaklı sütun ayağa kaldırılacak.İncil'de, Batı Anadolu'da olduğu anlatılan 7 kiliseden birine de ev sahipliği yapan Thyateria Antik Kenti, Güney Kore başta olmak üzere bir çok ülkeden gelen ziyaretçiyi ağırlıyor. İnanç turizmi açısından Ege Bölgesi'nin önemli noktalarından biri olan Akhisar'daki Thyateria Antik Kenti'nde yer alan sütunlu Roma Caddesi tekrar ayağa kalkıyor. Akhisar Belediyesi tarafından yaptırılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Çalışmalar, Uluslararası Tarihi Anıtlar Onarım Kuralları olarak bilinen 'Venedik Tüzüğü'ne göre yapılıyor.İlk etapta 5 ayaklı sütun ayağa kaldırıldı. İkinci etapta ise 7 ayaklı sütunun ayağa kaldırılması için çalışmalara başlandı.Restoratör Taş Ustası Mehmet Limon, "Thyateira Roma Caddesi, geçen yıl kasım ayında başlayan projenin 1 yıllık süreci vardı. Etap olarak ayrılmıştı. Birinci etabı şimdilik tamamladık. İkinci etabın da malzemeleri geldi. İkinci etap 7 sütundan ve 5 kemerden oluşuyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Özgün malzeme mermer olduğu için, bunu temin noktasında biraz zorlanıyoruz. Anıtların onarılmasında, eski ve yeni yapıları birlikte kullanırken, aynı görünümü elde edemiyoruz. Venedik Tüzüğü'ne göre yapılması gerekli, herhangi bir ekleme, mimari kompozisyondan farkı anlaşılmalı ve gününün damgasını taşımalıdır. Hedefimiz en yakın zamanda, hava koşulları el verdiği sürece en kısa vadede tamamlayacağız" dedi.

