Dha yurt bülteni - 1

11.10.2019 07:31

1

BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 2'NCİ GÜN

*MSB: 1 asker şehit oldu

*Teröristlerin havanlı saldırılarında 5'i çocuk 7 sivil şehit oldu, 68 sivil yaralandı

*11 köy teröristlerden temizlendi*277 terörist etkisiz hale getirildi

FIRAT'ın doğusunu teröristlerden arındırmak için 9 Eylül'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci gününde, teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Teröristlerin sınırın Türkiye tarafına gerçekleştirdikleri havanlı saldırılarda 5'i çocuk 7 sivil şehit olurken, 68 sivil de yaralandı. Ayrıca, harekat kapsamında 11 köy teröristlerden temizlenirken, 277 terörist etkisiz hale getirildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMASuriye'nin Kamışlı kentindeki teröristlerce Mardin'in Nusaybin ilçe merkezine atılan havan mermilerinin Fırat Mahallesi'ndeki apartmana isabet etmesi sonucu 7 sivil şehit oldu, 24 sivil de yaralandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Nusaybin ilçemize Suriye sınırından atılan havan topları sonucunda 3 sivil şehidimiz, 24 yaralımız bulunmaktadır" denildi.

YPG MEVZİLERİ TAM İSABETLE VURULDUKamışlı'daki YPG'lilerin Nusaybin ilçesine yönelik havan ve roket ile saldırılarının ardından güvenlik güçleri, teröristlerin mevzilerini ateş altına aldı. Kamışlı'dan YPG'li teröristler, Nusaybin merkezdeki sivil yerleşim alanlarına gün içinde havan topu ve roketatarlar ile saldırılarda bulundu. Bu saldırılarda, bazı yerlerde de hasar oluşurken, sınır hattında konuşlu Türk topçu birlikleri de teröristlerin mevzilerini bombaladı. Kamışlı'daki YPG'li teröristlerin mevzilerinin, topçu birlikleri tarafından tam isabetle vurulduğu belirtildi.

CEYLANPINAR'DA DA 11 YAŞINDAKİ ELİF ŞEHİT OLDUSuriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda, Resulayn ilçesinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine teröristlerce atılan roket mermisi ile ağır yaralanan 11 yaşındaki Elif Terim, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şanlıurfa sınırındaki saldırılardaki şehit sayısı 3'e yükseldi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "09.10.2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı sırasında 10.10.2019 tarihinde PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu, sokakta oynadığı sırada göğsüne isabet eden şarapnelle yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Elif Terim (11) adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit çocuğumuza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.Teröristlerce atılan roket ve havan mermileriyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1'i bebek, 2 kişi, Mardin'in Nusaybin ilçesinde de 3 kişi şehit olmuştu. Böylece şehit olanların sayısı 6'ya çıktı.

ŞEHİTLERDEN 3'Ü, ANNE İLE KIZLARIYMIŞSuriye'nin Kamışlı kentinden PKK/YPG'li teröristlerce Nusaybin ilçe merkezine düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan 3 kişinin, anne ile 2 kızı olduğu açıklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin Nusaybin ilçemize isabet etmesi sonucu 12 yaşında Emine Yıldız, 15 yaşında Leyla Yıldız ve 48 yaşında anneleri Fatma Yıldız hedef alınarak şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermileri sonucu 24 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı Vatandaşlarımız Nusaybin Devlet Hastanesi ve Mardin Devlet Hastanemize sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehit olan vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

ŞANLIURFA'DA SİVİL ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİBarış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Telabyad kentinde teröristlerin ateşlediği roket ve havanların isabet ettiği Ceylanpınar'da yaralanan ve Şanlıurfa'da tedavi gören Mazlum Güneş (11), doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Mazlum Güneş'in de hayatını kaybetmesiyle gün içerisinde ilçede teröristlerin saldırısında şehit olanların sayısı 4'e yükselmiş oldu.Şanlıurfa Valiliği de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "09.10.2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden "BARIŞ PINARI" harekatı sırasında 10.10.2019 tarihinde PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mazlum GÜNEŞ (11) adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit çocuğumuza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

TOPLAM SİVİL ŞEHİT SAYISI 7'YE YÜKSELDİBarış Pınarı Harekatı'nın ikinci gününde PKK/PYD-YPG'li teröristlerin düzenlediği havan mermisi ve roketli saldırılarda Mardin'in Nusaybin ilçesinde anne ile 2 çocuğu, Şanlıurfanın Akçakale ilçesinde 1'i bebek 2 kişi ve Ceylanpınar ilçesinde ise 2 çocuk şehit oldu. Böylece sivil şehit sayısı 7'ye yükseldi. Saldırılarda 68 sivil de yaralandı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 219 OLDUMilli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 219 oldu" denildi.

HAVA HAREKATIYLA, 9 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETIRİLDİMilli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında paylaşılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada, "Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 228 oldu" denildi.

49 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277'ye yükseldi.Bakanlık'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Obüslerden atış yapılması+++-Terör hedeflerinin ateş altına alınması-Terörist mevzi ve hedeflerin vurulması+++Fırat mahallesinde havan mermisinin isabet ettiği binaYaralıların hastaneye getirilişiMahalle sakinleri olay yerindeGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MARDİN - ŞANLIURFA - ANKARA,============================================

ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun acı haberi, Ankara'daki ailesine ulaştı.Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun şehadet haberi, Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi'ndeki baba ocağına sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Baba Fevzi ve anne Gülsüme Topçu, şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Şehit Topçu'nun evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, acı haberi duyan yakınları ve komşularının taziye ziyaretiyle dolup taştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de evin önüne taziye çadırları kurdu. Topçu'nun cenazesinin, Mardin'de düzenlenecek törenin ardından Ankara'ya getirilmesi bekleniyor.Bu arada Astsubay Çavuş Ahmet Topçu'nun Ahmet Topçu'nun acı haberi, Çorum'un İskilip ilçesi Örübağ Köyü'ndeki yakınlarına da ulaştı. Yakınları büyük üzüntü yaşadı.Topçu'nun, bekar ve 1 kardeşinin olduğu, baba Fevzi Topçu'nun da özel bir fabrikada bekçilik yaptığı öğrenildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekat'ında PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için taziye mesajı yayımladı.Bakan Akar'ın mesajında şu ifadeler yer aldı: "Silah arkadaşımız, 10 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Fabrika içerisindeki şehidin evinden görüntüŞehidin ailesinden görüntüEvin içerisinden görüntüTürk bayraklarından görüntüGenel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Yusuf ÇINAR/ ANKARA-ÇORUM,=====================================

SALİHLİ'DE ŞEHİT ACISI FIRAT'ın doğusuna yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye'nin Tel Abyad kentinden teröristler tarafından atılan havan mermisinin isabet ettiği Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş'in şehit olduğu haberi Manisa'nın Salihli ilçesinde oturan ailesine bildirildi.Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ile Resulayn ilçelerinden teröristlerce Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine çok sayıda roket ve havan mermisi atıldı. Tel Abyad'tan Akçakale ilçesine düşen havan mermisinin şarapnel parçalarının isabet ettiği Salihlili Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş, şehit oldu. Şehit haberi Manisa'nın Salihli ilçesinde üzüntü yarattı. Güneş'in şehadet haberini; Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Adil Oral Vergi Dairesi Müdürü Talip Kara, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, aileye bildirdi. Güneş ailesi büyük acı yaşarken, yakınları taziyeye geldi. Cihan Güneş'in bekar olduğu öğrenildi.

AİLE TAZİYELERİ KABUL ETTİŞehit Güneş'in evinde hüzün hakim. Güneş'in babası Salihli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli şef Süleyman Güney, annesi emekli hemşire Zekiye Güneş ve kızkardeşi Cansu Güneş, taziyeleri kabul etti. Şehidin alesinin yaşadığı apartmana ise, dev Türk bayrağı asıldı. Güneş ailesi, acı haber sonrası eve gelen vatandaşların taziyelerini kabul ediyor. Şehit Cihan Güneş'in 2 yıl önce KPSS kazanarak, Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne atandığı, 1 yıl önce ise geçici görevlendirmeyle Akçakele Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne geçtiği öğrenildi.

MSB: 1 ASKER ŞEHİT, 3 YARALIMilli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda yaşanan çatışmalarda 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 10 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Şehidin evinden görüntüŞehidin fotoğrafıŞehidin babası gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmesinden Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ(Manisa),===============================

HAVAN ATIŞI YAPAN TERÖRİSTLERİN VURULMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı başarı ile devam ederken, Suriye Milli Ordusu'na bağlı güçler de terör örgütü PKK/YPG'nin sivilleri hedef alan havan saldırılarını gerçekleştirdiği kamyonetİ vurdu. Araç kullanılamaz hale gelirken, içindeki teröristler de öldü. PKK/YPG'li teröristlerin Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara attığı havanlar ile 1'i bebek 4 sivil şehit oldu, 70 sivil de yaralandı.Suriye'de işgal ettikleri bölgelerde hastane, okul ve sivil yerleşim yerlerinin yakınından havan atışı yapan teröristlerin aracı, Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından vuruldu. Kamyonetin kullanılamaz, teröristlerin ise etkisiz hale getirildiği anlar ise saniye saniye görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------(Cep telefonu kamerası)-Havan atışı yapılan yer-Yükselen dumanlar

Haber: Hilal ÖZTÜRK/ İSTANBUL,================================

RESULAYN'DA SMO İLE ÇATIŞAN TERÖRİSTLER SİLAH VE MÜHİMMATLARINI BIRAKARAK KAÇTI TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' planlandığı gibi devam ederken, Rasulayn'da Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerlerinden kaçan teröristlerden geriye kalan silah ve mühimmatlar görüntülendi. Tümendeki SMO askeri, 2'nci Tabur 2'nci Tümen olarak, PKK/PYD/YPG'li teröristlerin kaçarken geride bıraktığı silah, mühimmatlar ve askeri malzemeleri paylaştı.Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun birlikte yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı, etkin şekilde devam ederken, teröristler de çatışma bölgelerinde yer yer silah ve mühimmatlarını bırakarak kaçıyor. 174 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta, bu teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.Barış Pınarı Harekatı bölgesi içindeki Rasulayn'da teröristlerle mücadele eden Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni'ne bağlı özel kuvvetlerden kaçan teröristlerden geriye kalan silah ve mühimmatlar görüntülendi. Suriye Milli Ordusuna bağlı bir asker, dünün tarihini vererek konuştuğu görüntülerde, ele geçirilen silah ve mühimmatları gösteriyor. Söz konusu asker, yere serilen silah ve mühimmatları işaret ederken, Arapça olarak "2. Tabur 2. Tümen olarak PKK'dan ele geçirdiğimiz silah ve mühimmatlar" ifadesini kullanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Suriye Milli Ordusu askerinin konuşmasıYerdeki silah ve mühimmatları göstermesiGelen patlama sesiDetaylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/ SURİYE,======================================

SURİYE'YE ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

TÜRKİYE'nin farklı illerinden gelen askeri konvoylar, Kilis'e ulaştı. Yaklaşık 20 araçlık konvoy, Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye hareket etti.Yurdun çeşitli bölgelerinden yola çıkarılan TIR'lara yüklü personel taşıyıcıları, Kilis'e ulaştı. Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Hudut Kapısı'ndan Suriye'ye geçen askeri konvoydaki araçların El Bab'daki üs bölgelerine konuşlandırılacağı öğrenildi.

TSK VE MSO KONVOYU AKÇAKALE'YE ULAŞTIBarış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerleri ve araçlarından oluşan konvoy, Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan bölgelerden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri ve araçları ile Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden gelen TSK'ya ait zırhlı araçlara vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Akçakale'deki üs noktasına giriş yapan TSK ve SMO'ya ait asker ve araçların Fırat'ın doğusundaki kara harekatına katılacakları belirtildi.

SEVKİYAT GECE DE DEVAM ETTİYurdun çeşitli bölgelerinden yola çıkarılan TIR'lara yüklü personel taşıyıcıları, tank ve obüsler Kilis'e ulaştı. Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Hudut Kapısı'ndan Suriye'ye geçen askeri konvoydaki araçların El Bab'daki üs bölgelerine konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Konvoyun geçişi-Genel ve detay görüntüler+++Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri,Otobüslerle gelenlerTIR'ların üzerinde bulunan tank ve obüslerTIR'ların üzerinde bulunan uçaksavarPolis ekiplerinin önlem almasıGenel detay görüntüler+++Konvoyun geçişiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU - Hasan KIRMIZITAŞ - Hadi KURT - Ömer ŞULUL/ KİLİS-ŞANLIURFA,=======================================================

ÇANAKKALE'DE 314, AYDIN'DA 120 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 314 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Kuzey Ege'de, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı geçişleri önlemek için devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, 314 kaçak göçmen yakalandı. TCSG 905 ve TCSG 109 Bot Komutanlığı ekipleri, Sivrice Burnu ve Akkaya Burnu açıklarında durdurduğu lastik botlarda Suriye, Afganistan, Sudan ve Somali uyruklu 314 kaçak göçmeni yakaladı.Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AYDIN'DA 120 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDIAydın Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 81, Tekağaç Burnu'ndan ise 39 kaçak göçmen polis tarafından yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Panayır Adası ve Tekağaç açıklarında 2 lastik bot olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 74'ü Suriye, 7'si Filistin uyruklu toplam 81 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botları durdurdu. Kaçaklar, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı. Öte yandan, Tekağaç Burnu'ndan denize açılmak için hazırlık yaptığı belirlenen 11'i Filistin, 28'i Suriyeli olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Toplam 120 kaçak göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaçaklardan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/ AYVACIK(Çanakkale),===============================================

EGE DENİZİ'NDE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM EGE Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 02.55'te merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçeye 29.4 kilometre uzaklığında kaydedilen deprem, Ayvacık ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremin zeminden 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Ayvacık ilçesi'nden meydan, cadde ve sokaklardan görüntü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK(Çanakkale),===============================

YALOVA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SALLANDI

MARMARA Denizi Yalova açıklarında 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem kısa süreli endişe yarattı. Deprem Yalova'nın yanısıra İstanbul başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre dün saat 19.52'de merkez üssü Marmara Denizi Yalova açıklarında 4.0 büüyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 10.66 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Yalova,Kocaeli ve İstanbul'dan da hissedildi. Deprem özellikle Yalova'da kısa süreli endişe yarattı.Bu depremin ardından yine merkez üssü Marmara Denizi Yalova açıkları olan saat 20.04'te 3.0 ve 20.09'da 3.2 büyüklüklerinde 2 deprem daha kaydedildi.

20 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİYalova'da, saat 19.52'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından 20 artçı sarsıntı meydana geldi. Panik yaşayarak evlerine girmek istemeyen vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Öte yandan Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova açıklarında meydana gelen depremler nedeniyle herhangi bir can kaybı ile hasar ve olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu.

GECEYİ YORGANA SARILARAK GEÇİRDİLERGeceyi Cevdet Aydın Parkı'nda yorgana sarılarak geçiren Esma Savaşçı isimli vatandaş, büyük deprem korkusu yaşadıklarını belirterek, "Büyük bir deprem olmuştu Yalova'da. Biz o depremi yaşadığımız için bu yüzden parklarda oturuyoruz. İrili ufaklı oluyor. Bundan sonra ne olacağını bilmiyoruz. Kaldığımız bina sağlam ama yine de can korkusu" dedi. Eşi Adil Savaşçı ise "Depremi tabi ki hissettik. Biz çok korktuk. Önceki depremi yaşadığımız için korktuk. Tabi ne olacağı belli değil. Valla korkumuz gidene kadar buradayız. Üşüyünce korku bitince eve gideceğiz" diye konuştu.

'TEK KATLI BİNALARA KAÇIYORLAR'Taksici Kadir Tamer de deprem gecesi hareketlilik yaşadıklarını ve müşterilerinin yaşadıkları paniğe şahit olduklarını söyledi. Tamer, "Devamlı yolcularımızı taşıyoruz. Tek katlı binalara kaçıyorlar. Bu akşam hareketli oldu. Biz de hissediyoruz ama mecburen hizmet ediyoruz. Direksiyonda olduğumuz için fazla hissetmiyoruz ama bu üç depremi hissettim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yalova tabelalı görüntü-Genel görüntü-Vatandaşlarla röportajlar

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/ YALOVA,==========================

PAMUKKALE'DE SİNEMA YANGINI DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sinemada çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Sabah olması nedeniyle kapalı olan sinemada maddi hasar oluştu. Sabah 06.00 sıralarında, 15 Mayıs Mahallesi 831 Sokak'ta tek katlı binanın bodrum katında bulunan sinemada çıkan yangın çevredekiler tarafından itfaiyeye bildirildi. Gişelerin girişindeki ofis bölümünden yükselen alevlere ekipler kısa sürede müdahale etti. Demir kapının kilidini keserek içeri giren ekipler yangını büyümeden söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, sinemanın giriş kısmında maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------İtfaiye ekiplerinden görüntü-İtfaiyenin demir kapıyı kesmesi-Yangına suyla müdahale edilmesi

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,======================================

TOKAT'TA HASTANE BAHÇESİNDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI TOKAT'ta Devlet Hastanesi bahçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.Olay, dün saat 22.00 sıralarında saatlerinde Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisi bahçesinde yaşandı. Henüz kimlikleri öğrenilemeyen iki grup arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Art arda silah sesleri ile çevredekilen panik ve korku içerisinde kaçıştığı olayda, 4 kişi tabanca ile çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Yaralılar olayın ardından sağlık görevlileri tarafından aynı hastanede tedaviye alındı. Yaralılardan Yakup Endiz (50), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Hastaneden görüntüler-Olayın yaşandığı yer-Ekiplerin çalışmaları-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ TOKAT, ===================================

ELAZIĞ'DA, TARTIŞTIĞI HUSUMETLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

ELAZIĞ'da, tartıştığı husumetlisi C.T. (72) tarafından silahla vurulan Mustafa Çapar (37), hayatını kaybetti.Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Örençay köyünde meydana geldi. Mustafa Çapar, iddiaya göre husumetlisi olduğu Örençay köyünde oturan C.T'nin evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada C.T.'nin silahından çıkan kurşunların hedefi olan Mustafa Çapar, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. C.T., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, yaşamını yitiren Mustafa Çapar'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yerinden görüntü Cesedin evden çıkarılmasından görüntü Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,=================================

MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI

MALATYA'da, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.Olay, dün akşam saatlerinde Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup sokakta karşılaştı. Gruptakiler arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada M.V.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği İ.E., K.S., E.B. ve H.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Olay sonrası kaçan M.V., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yerinden detayPolis ekipleriGüvenlik güçlerinin çalışmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,=====================================

TUR ŞİRKETİ ŞOFÖRÜ, MİNİBÜSTE ÖLÜ BULUNDU ANTALYA'da bir tur şirketinde çalışan Yusuf C. (46), şoförlüğünü yaptığı minibüste ölü bulundu. Yusuf C.'nin, aşırı doz uyuşturucudan yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 835 Sokak üzerinde meydana geldi. Bir turizm firmasına ait park halindeki 07 FSM 29 plakalı minibüsten kötü koku gelmesi üzerine sol arka camdan aracın içine bakan bir vatandaş, hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu 112 Acil Servis'e bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yusuf C. olduğu belirlenen kişinin, yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, Yusuf C.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde şırınga izi ve cesedin yanında boş bir enjektör buldu. Yusuf C.'nin yüksek dozda uyuşturucu madde kullanımı sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.Polis, aracın plakasından tur şirketi sahiplerine ulaştı. Olay yerine gelen araç sahipleri, minibüsün ve firmada şoför olarak çalışan Yusuf C.'nin 2 gündür kayıp olduğunu, kayıp başvurusunda da bulunduklarını söyledi. Yapılan incelemede, araçtaki GPS cihazının ise söküldüğü görüldü.Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yusuf C.'nin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Minibüsten detayOlay yeri detayPolisin şerit çekmesiÇevredekilerin cep telefonuyla kayıt almasıAracın açık camından detayOlay yeri genel detay

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI - Alparslan ÇINAR/ ANTALYA,=============================================

SUCUK YÜKLÜ MİNİBÜS, TIR'A ARKADAN ÇARPTI: 4 YARALI

MANİSA'nın Kula ilçesinde, sucuk yüklü minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu yola savrulan sucuklar nedeniyle aynı yönde ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 22.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Uşak istikametinden İzmir istikametine giden Remzi Saat (24) yönetimindeki 03 BT 077 plakalı sucuk yüklü minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Şükrü Kaya (54) yönetimindeki 07 HKE 05 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Aynı istikamette seyreden İmdat Balta'nın (50) kullandığı 71 DK 049 plakalı otomobil ise minibüsten yala saçılan sucuklar nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Remzi Saat araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AKS, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü Remzi Saat, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan TIR sürücüsü Şükrü Kaya kazayı yara almadan atlatırken, otomobil sürücüsü İmdat Balta ile araçtaki Neriman Balta (48) ile Salih İhsan Balta (11), olay yerinde yapılan tedavilerinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikameti 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yeri-Minibüs içerisinde sıkışan ağır yaralı Remzi Saat'in minibüsten çıkarılışı-Ağır yaralı Saat'e ilk müdahale ve hastaneye kaldırılış-Kaza detayları-Trafiğe kapanan karayolunun yeniden açılması

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA(Manisa),=============================

Öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı (2)VALİ AYHAN'DAN YARALI ÖĞRENCİLERE ZİYARET

Sivas'ta okul servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile birlikte Numune Hastanesi'ne giderek kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerin sağlık durumu hakkında hastane yetkililerden bilgi alan Vali Ayhan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Hastaneden görüntüler-Valinin yaralı öğrencileri ziyareti

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/ SİVAS, ================================

SURİYELİ ÖĞRENCİLERDEN 'BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK

KARABÜK Üniversitesi'nde öğrenim gören 90 ülkenin öğrencileri, kampüste düzenlenen Kültür, Bilim, İnovasyon, Spor ve Sanat Günleri'nde yemek kültürlerini tanıttı. Suriyeli öğrenciler, lokma dağıtıp, 'Allah ordumuzu her daim muzaffer etsin' yazılı pankart açarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen KÜLBİSS Günleri dün yapılan etkinliklerle başladı. Demir Çelik Kampüsü Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte 90 ülkeden Karabük'te öğrenim gören öğrenciler, yöresel kıyafetlerini giyip, yemeklerini açtıkları stantta sergiledi. Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Refik Polat, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve Çad Yükseköğretim Bakanı ve N'dcemena Üniversitesi Rektörü Mahamat Barka, stantları gezerek bilgi aldı, öğrencilerin ikramlarından tadıp, yöresel kıyafetlerini denedi.Suriyeli öğrenciler, 'Barış Pınarı Harekatı' yazılı dövizler ile Türkiye ve Suriye bayraklarının bulunduğu stanttın önünde lokma dağıttı. Vali Gürel, beraberindekiler, Türk ve Suriyeli öğrenciler, 'Allah ordumuzu her daim muzaffer etsin' yazılı pankartın önünde dua etti.Prof. Dr. Refik Polat ülke olarak insanlık için barış, dostluk ve adalet istediklerini ifade ederek, Birçok ülkelerin stantı var burada. Dünyaya şunu duyurmuş oluyoruz. Biz Müslümanlar hatta insanlık için barış, dostluk ve adalet istiyoruz. Bunu da ülke olarak her yerde haykırdık. Teröre karşı dik duruşumuzu bütün öğrencilerimize, akademisyenlerimize, çalışanlarımıza burada göstermiş olduk. dedi.Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3.sınıf öğrencisi Hasan Radvan(21), Türkiye'ye 8 yıl önce geldiğini, Suriyeli öğrenciler olarak 'Barış Pınarı Harekatı'na desteklediklerini belirterek, Bu harekat bizim ve Suriyeliler için çok iyi, çok güzel. İnsanlar barış içinde, huzur içinde olsunlar diye bu harekat yapılıyor. Medeniyetimizi ve kültürümüzü göstermek için buraya geldik ama aslında en büyük amacımız bu harekatı desteklemek. Suriye'de ki tanıdıklarım bu harekatı duyunca çok sevindiler. Huzur içinde kalmak istiyorlar. Biz de istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Lokma dağıtılması-Açılan pankart-Dua edilmesi-Refik Polat'ın açıklaması-Hasan Radvan'ın açıklaması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,==========================

GAZİANTEPLİ İŞ İNSANLARINDAN 'BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK

GAZİANTEP'te iş dünyası temsilcileri 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ortak açıklama yaparak destek verdi. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, operasyonun bir barış harekatı olduğunu söyledi.Ticaret Odası'nda düzenlenen ortak basın toplantısına Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve Gaziantep'li iş insanları katıldı. Açıklamada Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini ifade eden Adil Konukoğlu şunları söyledi;Tüm dünya bilmelidir ki 'Barış Pınarı Harekatı' Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuktan doğan haklarını dünya barışı için kullandığı bir harekattır. Bu harekatı itibarsızlaştırmak isteyenler, küstahça tehdit etmeye çalışanlar bilsinler ki bu harekat en az Türk toplumu kadar kendi toplumlarının da huzuruna hizmet etmektedir. Önümüzdeki günlerde 96'ıncı Kuruluş yıldönümünü kutlayacağımız bu aziz vatanın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'İnsan, mensup olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli' tüm dünya bilmeli, anlamalı ve desteklemelidir ki Türkiye Cumhuriyeti ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefindedir. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, bölgemizi huzura ve istikrara kavuşturmak amacıyla yapılan bu harekat bir savaş değil, güvenliğimiz için atmamız gereken bir adımdır, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı masum halklara kalkan olmasıdır. Kimse başka bir art niyet aramasın. Yıllardır kucak açtığımız Suriyeli kardeşlerimizin de, ata topraklarında yaşama, kendi seçtikleri yöneticilerle kendilerini yönetme haklarını almaları için de bu harekat büyük önem arz etmektedir. Antep savunmasında 6 bin 317 şehit veren, nüfusunun neredeyse tamamı Gazi olan biz Gazi şehirliler olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zorlu şartta gerekeni yapacağız. İş dünyasının temsilcileri olarak, devletimizin milletimizin, kahraman Türk ordusunun her zaman yanındayız. Mehmetçiklerimiz orada bizler için mücadele ederken bizler de durmayacağız. Bizler daha da çok çalışacak, daha çok üretecek, daha çok ter akıtacak, bu kahramanlar yurdu memleketimiz için, yarınlarımız için, daha güçlü bir Türkiye için çaba sarf edeceğiz. Allaha şükür olsun ki kahraman Mehmetçiklerimiz sayesinde bizler rahat uyuyor, işlerimizin başında duruyoruz. Siz rahat olun kahraman Mehmetçikler, sizler var oldukça biz canımıza başımızla çalışmaya bu milletin daha kudretli ve kuvvetli olabilmesi için daha fazla üreteceğiz. Allah Barış Pınarı Harekatına katılan tüm askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Ayaklarına tek bir taş değdirmesin, daima muzaffer eylesin."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Toplantıya katılanlar-Adil Sani Konukoğlu'nun açıklaması-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,=========================

'MAVİ MEDRESE' MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

SİVAS'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271'de yaptırılan ve uzun süreli bir restorasyon süreci geçiren Gök Medrese, müzeye dönüştürülecek. Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali'nin 1271'de mimar Konyalı Kaluyan'a yaptırdığı, Selçuklu mimarisinin en seçkin eserleri arasında yer alan Gök Medrese'de, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 8 kişilik heyet, Ağustos 1997'de fotogramik çekimler, rölöve ve tespit çalışmalarıyla restorasyona başladı. Adını üzerindeki gök mavisi çinilerden alan, "Mavi Medrese" olarak da bilinen Gök Medrese, yıllar süren çalışmaların ardından restorasyonun büyük kısmı tamamlanarak 22 yıl sonra ziyarete açıldı. Vakıflarlar Genel Müdürlüğü tarafından devam eden çalışmanın ardından Gök Medrese müzeye dönüştürülecek. 2020 yılının Nisan ayında tamamlanması plananan çalışmanın ardından müzeye dönüştürülecek olan Gök Medrese'de öğretim odaları, dershaneler ve mescit yer alacak. Sivas Valisi Salih Ayhan, Gökmedrese'yi ziyaret ederek çalışmalar hakkında Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'dan bilgi aldı. Vali Salih Ayhan, Gök Medrese'yi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Gök Medrese'nin restorasyonun ufak tefek rötuşlar halinde tamamlandığını söyledi. Gök Medrese'nin 'Vakıflar Müzesi' olması noktasında Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ayhan, "İhaleleri yapıldı, süreç olumlu olarak devam ediyor. İnşallah 2020 yılının Mart-Nisan aylarında Vakıflar Müzesi olarak görevlileriyle beraber Sivasımıza ve ülkemize hizmet edecek" dedi. Gök Medrese'nin Sivas'ın simgesi ve göz bebeği olduğunu dile getiren Vali Ayhan, "Ecdat yadigarı bu güzel eserin uzun soluklu bir restorasyondan sonra ortada olması, insanın bakınca keyif alması, müthiş bir şaheser olarak insanlığa sunulması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Uzun ve meşakkatli bir süreç oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah burası yakınındaki Kale Evleri projesi yapıldıktan sonra, alan biraz tanzim edildikten sonra bir yoğunluk yaşayacak. Burası Sivas için bir markadır, simgesidir. İnsanların gördüğü zaman keyif aldığı, estetiğiyle, mimarisiyle adeta Sivas'ın mührüdür. Bu mührü gözümüz ve elimiz gibi koruyacağız, insanlığın hizmetine sunacağız. İnşallah seneye buradaki yoğunluk ve hareketlilik devam edecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Gök Medresenin görnütüleri-Valinin ziyareti-Yaptığı açıklamalar

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT - Rahmi MEYVECİ/ SİVAS,=====================================

AZİZ VLAS'IN MEZARI İNANÇ TURİZMİNE KAZANDIRILACAK

ANADOLU'da Hristiyanlığın ilk piskopos ve şehitlerinden biri olarak 280-316 yıllarında Sivas'ta yaşadığı bilinen Aziz Vlas'ın Gökmedrese Mahallesi'nde bulunduğu ileri sürülen mezarı inanç turizmine kazandırılacak.Bazı bilimsel makalelere konu olan 280-316 yıllarında Sivas'ta yaşadığı tahmin edilen Anadolu'da Hristiyanlığın ilk piskopos ve şehitlerinden olan Aziz Vlas'ın, Gökmedrese Mahallesi'nde var olduğu ileri sürülen mezarını Vali Salih Ayhan, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ile birlikte ziyaret etti. Sivas'ın 4 bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu bunun da izlerinin görüldüğünü belirten Ayhan, "Hititlerden, Romalılardan, Bizanslılardan, Selçuklulardan, Osmanlılardan ve Cumhuriyetten. Geçmişin özellikle Roma ve Bizans döneminin izlerini çok rahat görebiliyoruz" dedi. Aziz Vlas ile ilgili çok yoğun araştırmalar ve söylemler, halk tarafından bilinen bazı hususların söz konusu olduğunu aktaran Ayhan,"Bunun üzerine ekibimizle beraber bir yerinde tespit yapalım, geçmiş dönemde bu konu gündeme gelmiş, bir çok makale yazılmış, bir çok bilimsel çalışma gerçekleştirilmiş. Biz de bu yapılan çalışmaları derleyip, toparlayıp yeni dönemde ne yapabiliriz diye bir istişare yapalım dedik. Aziz Vlas ismi Hristiyan aleminde çok önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle ismine kiliseler yapılan, Azizlik sıfatı alması hasabiyle Hristiyan aleminde de önemli bir mevki işgal etmektedir. İlimizde yaşamış ve burada öldürülmüş olarak bilinmektedir. Halk arasında farklı mitolojiler verilerek de günümüze kadar gelmiş. Bunu tekrar bilimsel bir araştırma yaparak, hafızayı tekrar yoklayarak, yeni bir yol haritası çizerek bunu inanç turizmine nasıl kazandırabiliriz onunla ilgili bir çalışma başlatıyoruz. İnşallah kısa zaman içerisinde bu bölgede bir hareketlilik olacak" dedi.Sivas'ın derin ve tarihi bir kimliğinin olduğunu vurgulayan Vali Ayhan, bu kimliğiyle de gurur duyduğunu söyledi. Sivas'ın geçmişini gün yüzüne çıkartmanın ve geleceğe aktarmanın görevleri olduğunu anlatan Ayhan, "Sivas'ın uluslararası turizmde de önemli yer tutacağına inanmaktayım. Ama bunu tamamen bilimsellik ve gerçeklik üzerine kurmaktayız. Sivas'ta bu değeri, bu şahsiyeti,Aziz Vlas'ı gün yüzüne çıkartacağız ve dünyaya sunacağız" diye konuştu.

ULUSLARARASI ÜNE SAHİPSağlığında bir hekim olan Aziz Vlas, halka yakınlığı ve öldürülmesi sırasında gerçekleştiğine inanılan mucizelerinin, onu bir aziz haline getirdiği kaydediliyor. Fransa, İtalya ve Belçika'da tarımda iyi ürün alabilmek için, Malta'da doğumları kolaylaştırmak, Rusya'da hasta hayvanları iyileştirmek, İspanya'da anjine, Belçika'da kuduza, Fransa'da difteri, diş ağrısı, gut hastalığı, raşitizm ve romatizmaya karşı, birçok ülkede solunum yolları problemleri ve boğaz hastalıkları için onun yardımına başvurulduğu ifade ediliyor. Adı Rumca ile Latince'ye Blasios, Fransızca'ya Blaise, Almanca'ya Blasien olarak geçen ve Azizlik sıfatını Vatikan'ın 1527 yılında resmen onayladığı belirtilen Aziz Vlas, cerrahların, bağcıların, balıkçıların, mimarların hamisi olarak Hristiyan mitolojisinde yer alıyor.Önceleri mezarını boğazından rahatsız olan Hristiyan ve Müslümanların ziyaret ettiği Aziz Vlas'a, Sivaslılar'ın lahit kapağındaki oyuk nedeniyle "Göz Baba Türbesi" adını taktığı belirtiliyor. Fransa'da her 5 bin çocuktan birinin adını taşıdığı Aziz Vlas'ı, 3 bin ailenin soyadı olarak tercih ettiği, Avrupa'da bin 200 kilise ve manastırın adına ithaf edildiği biliniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Mezar olduğu ileri sürülen alan-Vali ve beraberindekilerin ziyareti-Valinin açıklaması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/ SİVAS, ====================================

ERCİŞ'TE OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL SINIF

VAN'ın Erciş ilçesinde, ailelerinin başvurusu üzerine, otizmli çocuklar için 2 öğretmenin görev yapacağı 4 kişilik özel sınıf açıldı.Tohum Otizm Vakfı'nca Erciş ilçesinin Sahil Kent Mahallesi'nde bulunan Reşit Çelik İlkokulu'nda otizm sınıfı açıldı. Ailelerin Erciş Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurusu üzerine açılan sınıfta öğrencilere görsel hafıza, sportif, fiziksel, beslenme ve akademik eğitimleri veriliyor. Otizmli çocuklar geri kalan zamanlarında ise oyun oynayarak eğlendiriliyor. Bugüne kadar Türkiye'nin çeşitli kentlerinde otizmli çocuklar için 108 sınıf hizmete açan Tohum Otizm Vakfı, 109'uncu sınıfı da Erciş ilçesinde açtı. Açılışa Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Tohum Otizm Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Betül Selcen Özer, eğitimciler ve otizmli çocukların aileleri katıldı.Kaymakam Mehmetbeyoğlu, ilçede otizmli çocuklar için özel sınıf açan Tohum Otizm Vakfı yetkililerine teşekkür etti. Mehmetbeyoğlu,"Otizmli çocuklar çok özel çocuklardır. Çok şükür Erciş'te de böyle bir açılışı yapmak beni çok mutlu etti. Erciş'imiz 200 bin nüfuslu, 55 bin öğrencisi olan çok büyük bir şehir. İlçemizin en büyük çıkışı son dönemlerde milli eğitim ile yaptığımız başarılardır. Erciş, başta valimiz, milletvekillerimiz, il milli eğitim müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürlüğümüz ve arkadaşların destekleri ile birlikte bölgede yükselen bir yıldız haline geldi" dedi.Program, plaket takdimi ve otizmli çocuklara hediyelerin verilmesiyle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Açılışa katılan davetliler-Açılış-Açılan sınıf-Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nun konuşması-Detaylar

Haber-Kamera: Barbaros KUL/ ERCİŞ(Van),=======================================

Kaynak: DHA