Dha yurt bülteni - 1

09.10.2019

ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER, BURSA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, erzak taşınan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu (21), memleketi Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Önceki gün saat 17.00 sıralarında, Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugayı'ndan Kavuşak Askeri Üssü'ne erzak götürdüğü sırada kontrolden çıkarak devrilen askeri araçta şehit olan Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu'nun cenazesi helallik alınması için dün öğle saatlerinde Yıldırım ilçesindeki baba ocağına getirildi. Daha sonra Şehit Kotanoğlu'nun cenazesi için Mihraplı Camii'nde tören düzenlendi. Törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, yakınları ve halk katıldı. Cenazede, şehidin annesi Serap, babası Sezayi, kardeşleri Ahmet ve Selin Kotanoğlu ayakta durmakta güçlük çekti. Şehit Kotanoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Osmangazi ilçesindeki Hamitler Garnizon Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

=======================================

SINIRA SEVK EDİLEN ASKERLERE COŞKULU KARŞILAMA

TÜRKİYE'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonu öncesi Suriye sınır hattına zırhlı araç ve askeri personel sevkiyatı devam ediyor. Öğleden sonra da sınır hattındaki Akçakale'ye sevk edilen zırhlı araçlar ve askeri personeller ilçe girişinde vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyona yönelik hazırlıklarını devam ettiriyor. Aylardır sevkiyatın sürdüğü sınır hattına öğleden sonra da Şanlıurfa'dan çıkan zırhlı araçlar yönlendirildi. Güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye gelen zırhlı araçların bulunduğu askeri konvoy, Akçakale girişinde aralarında yöresel kıyafetlilerin de bulunduğu vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Askerler, kendilerine yönelik tezahüratlarda bulunan ve el sallayarak sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara klakson çalarak karşılık verdi. TSK'ya ait üsse giriş yapan zırhlı araçların sınır hattındaki karakollarda konuşlandırılacağı belirtilirken, konvoyu sevgi gösterisiyle karşılayan vatandaşlar da bir an önce harekatın başlamasını ve sınır hattının teröristlerden temizlenmesini istediklerini ifade etti. Askerlerin her zaman yanında ve duacısı olduklarını söyleyen atandaşlar, bir an önce Akçakale'nin karşısında bulunan Telabyad ve Fırat'ın doğusundaki diğer bölgelerin terör örgütünden temizlenerek güvenli hale getirilmesini istedi.

SEVKİYAT AKŞAM SAATLERİNDE AKÇAKALE'YE ULAŞTI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin olası Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu öncesi Suriye sınır hattına sevkiyat sürüyor. Gün boyunca zırhlı araç, askeri personel ve zırhlı iş makinesi sevkiyatının yapıldığı Akçakale'ye dün akşam saatlerinde de obüs yönlendirildi. Güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye ulaşan TIR'lar, 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı. Sevkiyat sırasında, yol kenarındaki halk, askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

SEVKİYAT GECE DE DEVAM ETTİ

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yapılan zırhlı araç sevkiyatı gece saatlerinde de devam etti. Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkarılan aralarında obüsler ile çok sayıda kirpi olarak tabir edilen zırhlı araçların da bulunduğu konvoy, geniş güvenlik önlemleri arasında ilçeye ulaştı. Konvoydaki obüs ve zırhlı araçlar TSK'ya ait üs noktasına giriş yaptı. Halkın askerlere sevgi gösterisi gece saatlerinde de sürdü.

CEYLANPINAR'A ASKERİ SEVKİYAT

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası askeri harekatı öncesi Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri sevkiyatı yapıldı.

Farklı birliklerden yola çıkan askeri konvoy, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine güvenlik önlemleri altında ulaştı. Yaklaşık 20 araçlık konvoyda çok sayıda tank ve hava savunma bataryası yer aldı. Bölgeye gelen askerler halk tarafından alkışlarla karşıladı. Askeri konvoy sınır birliklerine giriş yaptı.

===============================================

MİLLİ ORDU ASKERLERİ, OLASI HAREKAT İÇİN TÜRKİYE'DE



SURİYE Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri, olası harekat öncesi 150 araçlık konvoyla Türkiye'ye geldi. Ceylanpınar'da konuşlanacak Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeni'nde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı öğrenildi.

Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olası harekat için günlerdir hazırlanan Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeni askerleri, son içtimalarını yaparak Suriye'den Türkiye'ye hareket etti. Ağır silahlarla donatılan Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, otobüsler ile mühimmat yüklü TIR'lar ile Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. Ceylanpınar'da konuşlanacak Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeninde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı öğrenildi.

SURİYE MİLLİ ORDUSU ASKERLERİ AKÇAKALE'DE

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgesinde konuşlu olan Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu askerleri, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek harekata katılmak üzere Kilis'ten çıkan 150 araçlık konvoyla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı. Suriye Milli Ordusu askerleri ile mühimmat taşıyan araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye giriş yaptı.

========================================

RESULAYN'DA TERÖRİSTLER KAZDIKLARI TÜNELLERİ BETONLA GÜÇLENDİRİYOR

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristler iş makinesi yardımıyla kazdıkları tünelleri betonla güçlendiriyor.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi Resulayn'da PKK/PYD'li teröristler iş makineleri ile kazdıkları tünellere beton mikseri ile beton dökerek güçlendirdi. Teröristler, tünellerin yerinin belirlenmemesi için ise çıkarılan fazla toprağı hafriyat kamyonları ile başka bölgelere götürdü. Teröristlerin dikkat çekmemek için sivil kıyafetlerle çalışma yaptığı gözlemlendi.

===================================

ADANA MERKEZLİ DEV SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 74 GÖZALTI KARARI

ADANA merkezli 5 ilde 800 polisin katılımıyla cinayet, çek-senet ve rüşvet suçlarına karışan silahlı suç şebekesine yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Aralarında polis ve cezaevi müdürünün de bulunduğu 74 kişi için gözaltı kararı verilirken, baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana'da iş insanı cinayeti, yaralama, çek-senet, rüşvet suçlarına karışıp, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen bir suç örgütünü deşifre eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu örgüt üyesi olduğu öne sürülen kişilerin evlerini bir bir tespit etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aralarında polis ve cezaevi müdürünün de bulunduğu 74 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartmasın ardından KOM ekipleri, Adana merkezli Konya, Mardin, İzmir ve Mersin'de 87 adrese 800 polis ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenledi. Demir kapıları koçbaşı ile kıran özel harekat polisleri, şüphelilere ait ev ve iş yerlerine girerek didik didik arama yaptı. Drone ile havadan da destek verilen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği öğrenildi.

=======================================

BABASININ CESEDİNİ GÖRÜNCE, 'SON KEZ ELİNİ ÖPSEYDİM' DİYE GÖZYAŞI DÖKTÜ



ANTALYA'da nakliyeci Ali Göçer (55), 700 kiloluk paketleme makinesinin altında kalıp, yaşamını yitirdi. Acı haberi alınca sinir krizi geçiren Alper Göçer, "Son kez elini öpseydim babam" diye gözyaşı döktü.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi 1514 Sokak'ta meydana geldi. Nakliyeci Ali Göçer, bir firmanın sattığı 700 kiloluk paketleme makinesini almak üzere iş yerine gitti. Göçer, taşıma sırasında devrilen makinenin altında kaldı. Firma çalışanlarının İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ali Göçer, sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Bu sırada Ali Göçer'in telefonu çaldı. Telefonu açan polis, oğlu Alper'e "Babanız kaza yaptı" dedi. Olay yerine gelen Alper Göçer, babasının cansız bedenini görünce koşup sarılmak istedi. Arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Alper Göçer, "Son kez elini öpseydim babam" diye gözyaşı döktü.

Ali Göçer'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

=============================================

TAMİR ETTİĞİ ASANSÖRÜN ALTINDA KALAN TEKNİYSEN, ÖLDÜ

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde tamir ettiği asansörün altında kalan teknisyen Recep Tanrıkol (52), feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Hacettepe Mahallesi Elif Tuğba Sitesi Ömer Apartmanı'nda meydana geldi. Teknisyen Recep Tanrıkol, apartman asansörünü tamir ettiği sırada kabin aniden üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından asansörün altından çıkarılan Tanrıkol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen teknisyenin yakınları sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri sinir krizi geçiren Tanrıkol'un yakınlarına da müdahale de bulundu. Teknisyenin cansız bedeni savcının olay yeri incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

===================================

HASTANE DÖNÜŞÜ KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarpıp, takla attı. Kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Denizli-Serinhisar Karayolu Zeytinlik mevkisinde meydana geldi. Mehmet İşmal (42), 20 B 9209 plakalı otomobille, rahatsızlanan babası Ethem İşmal'i, annesi Güllü İşmal (81) ile birlikte, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanedeki işleri biten aile, Serinhisar'daki evlerine dönmek için aynı otomobille yola çıktı. Mehmet İşmal, dönüş yolunda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulmaya başlayan otomobil, bir ağaca çarpıp, takla attı.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralandığını tespit ettikleri sürücü Mehmet İşmal ve annesi Güllü İşmal'i (81), ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Baba Ethem İşmal (83) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cenazesi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

====================================

TERASTAKİ TENTE ÇÖKTÜ: 1'İ ÇOCUK, 3 YARALI



ADIYAMAN'da, 3 katlı evin terasında, tütün kurutan Songül Ocak ve Şehriban Ocak ile yanlarındaki 2 yaşındaki Mahmur Ocak, çöken tentenin altında kalarak yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Yeşilyurt Mahallesi'nde 3 katlı evin terasında meydana geldi. Songül Ocak ve Şehriban Ocak, terasta tütün kuruturken bir anda, gölgelik olarak yapılan demir tente çöktü. Metal parçalarının altında kalan Songül Ocak ve Şehriban Ocak ile yanlarındaki Mahmur Ocak yaralandı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

=====================================

31 MART SEÇİMLERİNDE SP'Lİ İKİ KİŞİYİ ÖLDÜREN 3 SANIK, HAKİM KARŞISINDA

MALATYA'nın Pötürge ilçesinde, 31 Mahalli İdareler seçimlerinde oy verme işlemi sırasında Saadet Partili (SP) 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan 3 sanık, güvenlik gerekçesiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Geçtiğimiz 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde, ilçeye bağlı Bölünmez Mahallesi'nde, yanında geldiği yaşlı kişinin oy kullanabilmesi için kabine birlikte girmek isteyenlerle, iddiaya göre sandık başında görevli, SP üyesi İlyas Aktaş'ın karşı çıkması üzerine tartışma çıktı. Tartışma, müşahit olarak sandık başında bulunan Aktaş'ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş ve yaşlı kişinin yanındakilerin karışması ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, yaşlı kişiyle kabine girmek isteyenlerin yakınları tarafından ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlar Ali Aktaş ile oğlu İlyas ve yeğeni Hasan'a isabet etti. İlyas ve Hasan Aktaş olay yerinde yaşamını yitirirken, Ali Aktaş ise yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan H.S., Ö.S. ve A.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Kahramanmaraş Elbistan cezaevine konuldu. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı dava güvenlik gerekçesiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Basına kapalı gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanıklar SEGBİS yöntemiyle kaldıkları cezaevinden katıldı. Duruşmada, yaşanan olayda hayatını kaybeden Saadet Partili Hasan ve İlyas Aktaş'ın yakınları da hazır bulundu. Çevrede polis, geniş güvenlik önlemi aldı. Saat 14.00'te başlayan duruşma yaklaşık 8 saat sürdü. Aktaş ailesi, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanıklar H.S., Ö.S. ve A.S. ise SEGBİS ile katıldıkları duruşmada pişman olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı 25 Ekim'e erteleyerek, sanıkların tutukluluk haline karar verdi.

===============================================

MESİRE ALANINDA CESEDİ BULUNAN KADINI ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

AFYONKARAHİSAR'da, mesire alanında ölü bulunan Huriye Helvacı'nın (53) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Seydi Ildız (46) mahkemece tutuklandı. Ildız'ın ifadesinde, Helvacı'yla arasında para yüzünden tartışma çıktığını ve kadını başına taşla vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Afyonkarahisar'da yaşayan Huriye Helvacı, geçen günlerde oğlu Ali Helvacı ile birlikte memleketi Şuhut'un Anayurt köyüne gezmeye geldi. Bir süre memleketinde kalan Helvacı, salı günü de Balçıkhisar köyündeki akrabasına gitti. Geceyi akrabasında geçiren Helvacı, 2 Ekim Çarşamba sabahı ilçe merkezindeki banka şubesinden para çekeceğini söyleyip evden ayrıldı.

Huriye Helvacı'nın geri dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen Ali Helvacı, polise ihbarda bulundu. Helvacı'nın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatılırken, Ali Helvacı annesinin kaybolduğunu sosyal medya hesabından paylaşarak, yardım istedi.

BAŞINA SERT CİSİMLE VURULUP ÖLDÜRÜLMÜŞ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Huriye Helvacı'nın bulunması için çalışmalarını sürdürürken, 6 Ekim günü saat 15.00 sıralarında, kent merkezi Kanlıca Mahallesi Hıdırlık Mesire Alanı'nda, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli bir işçi, 40- 50 yaşlarında bir kadına ait ceset buldu. İhbar üzerine gelen polisin yaptığı incelemede başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenen cesedin, Huriye Helvacı'ya ait olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Cinayetle ilgili çalışma başlatan polis, yaptığı araştırmaların sonucunda şüphelinin Seydi Ildız olduğunu belirledi. Yapılan baskın ile gözaltına alınan Seydi Ildız, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sağlık kontrolü için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen Seydi Ildız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar Cezaevi'ne gönderildi.

PARA YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Seydi Ildız'nın ifadesinde, Huriye Helvacı ile para nedeniyle tartışmaya başladığını, tartışmanın büyümesi üzerine kadının başına taşla vurup öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

=================================

KÖYLÜLERDEN 'KANSERLİ KÖY' TEPKİSİ

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesi Karain köyü sakinleri, 1974 yılında yapılan bir araştırmada evlerin yapı taşlarının içinde yer alan 'erionit' maddesinin akciğer kanserine yol açtığının iddia edilmesi nedeniyle köylerinin 'kanserli köy' olarak anılmasına tepki gösterdi. Köy muhtarı Osman Soylu, "Bilimsel ölçekli araştırma sonuçlarına göre köyümüzde su ve toprak analizleri yapıldı ve kanser olgusu çıkmadı. Bu durum bizim psikolojimizi bozmaya başladı artık" dedi.

Karain Köyü'nde, 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İzzettin Barış başkanlığındaki heyet, bilimsel çalışma yaptı. Dönemin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünce (WHO) desteklenen çalışmada, köydeki konutların yapı taşlarının içerisinde yer alan Zeolit Grubu kayaçlardaki 'erionit' isimli maddenin solunma ve tozlanma yoluyla vücuda alınmasıyla akciğer kanserinin yaygın şekilde oluştuğu ileri sürüldü. O dönem 140 nüfuslu köyde yaşayan yaklaşık 20 kişinin de kanser şüphesiyle tedaviye alındığı iddia edildi. O günden sonra 'kanserli köy' olarak gündeme gelen köyde yaşayanlar, günümüzde köylerinin adının hala bu şekilde anılmasına tepki gösterdi.

'KÖYÜMÜZDE KANSER OLGUSU ÇIKMADI'

Köy muhtarı Osman Soylu, yıllardan beri Karain köyünün 'kanserli köy' olarak anılmasından dolayı büyük bir üzüntü duyduklarını söyledi. Soylu, bu durumun psikolojilerini alt üst ettiğini belirterek, "Gerek televizyon gerekse de dergi ve gazetelerde köyümüzün isminin kanserle anılması, köyümüzde yetişen insanları ve bizden sonraki insanların tamamının psikolojilerini bozan bir yafta. 1970'li yıllardan itibaren bugüne kadar bundan bıktık. '40 gün ne dersen o olur' derler ya, bizim ki 40 yılı da geçti. Basın-yayın kuruluşlarında sürekli köyümüz ile ilgili olarak 'kanser var' değerlendirmelerine muhatap oluyoruz; ama nerede kanser var? Bilimsel ölçekli ve çok değerli bilim insanlarının bizzat titiz bir araştırma sonuçlarına göre köyümüzde su ve toprak analizleri yapıldı ve kanser olgusu çıkmadı. Yerli ve yabancı bilim insanlarınca yapılan tüm tıbbi değerlendirmeler bunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'HASTANEDEN KAÇAN HASTALAR 80 YAŞINA KADAR YAŞADI'

1974 yılında 20 hastadan şüphelenildiğini kaydeden Soylu, "Benim bildiğim Mehmet Akçay, Mustafa Özer, Mehmet Dinler ve Osman Demir tedavi olmayı reddedip, hastaneden kaçıyor ve köye geliyorlar. Hatta Mehmet Dinler için hastaneden kaçtıktan sonra arkasından gönderilen hastane masrafına ilişkin belge de elimizde var. Bunlar kaçtılar ve 80 yaşlarına kadar yaşadılar. Kaçamayan hastalar ise 3-6 ay arasında hepsi vefat ettiler. Vefat eden köylülerimiz için 'kanserden' denildi ama hepsinden akciğer parçası ve patoloji için numuneler alındı. Bu bir insanlık suçudur, bir yerde kobay olarak kullanıldılar" diye konuştu.

'KÖYÜMÜZÜ ARTIK RAHAT BIRAKMALARINI İSTİYORUZ'

O döneme ilişkin detaylı araştırmaların yapılması ile bu alanda önemli verilerin elde edilebileceğini kaydeden Soylu, "Devletimiz bunlara erişebilecek güçtedir. Sağlık Bakanlığı artık bu denetimi yapabilir. İstedikleri anda ölen insanların ve kaçan hastaları isimleri ile birlikte tespit edebilirler. Bizim toprağımızdan ve suyumuzdan hiçbir şey çıkmadı. Basın mensubu arkadaşlarımızdan köyümüzü artık rahat bırakmalarını istiyoruz. Karain'de şayet toprak veya sudan kanser olsa idi böyle bir araştırmada ortaya çıkabilirdi" diye konuştu.

KANSER YAPICI MADDE BULUNAMADI

6 Kasım 2009 tarihinde Nevşehir Valiliğine de gönderilen Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'nün resmi yazısında "Adı geçen yörelerde eriyonit mineralinin bulunmadığı ve ölçülen radyasyonun ise insan sağlığını etkileyecek düzeyde olmadığı görülmüştür. Elde edilen bu sonuçlar, daha önce yörede eriyonit varlığı ile ilişkilendirilen kanser vakaları üzerine yapılan araştırmalardan yanıltıcı sonuçlar çıkarıldığını göstermektedir" denildi.

============================================

CEP TELEFONU BAYİİNDEN HIRSIZLIĞA 2 TUTUKLAMA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir cep telefonu bayiinden 20 bin lira değerinde cep telefonu ile bilgisayar çalan ve polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Olay, Gazi Osman Paşa Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu bayiinde meydana geldi. İşyerinin kapalı olduğu akşam saatlerinde cep telefonu bayiinin camını kırarak, içeri giren U.S. (23) ve Ö.Ö. (21), 20 bin lira değerinde cep telefonu ve bilgisayarı çalarak, kaçtı. İhbar üzerine inceleme başlatan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyerinin güvenlik kamerası görüntülerinden olayı gerçekleştirenlerin U.S. ve Ö.Ö. olduğunu belirledi. Şüphelilerin İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde olduğunu belirleyen polis, düzenlediği operasyonla U.S. ve Ö.Ö. yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin, çaldıkları cep telefonu ve bilgisayarları sattığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.S. ve Ö.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

==================================

SALÇA BİDONUNDA 1 KİLO 290 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



KAYSERİ'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada salça bidonlarının içine gizlenmiş 1 kilo 290 gram toz esrar ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Suriye uyruklu kişilerin salça bidonları içine saklayarak uyuşturucu getirip sattıkları yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu getirenlerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin bulunduğu aracı da tespit eden ekipler, Yeşilhisar ilçesinde takibe aldı. Araç Niğde yol kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada salça bidonlarına gizlenmiş 1 kilo 290 gram toz esrar ele geçirildi. Suriye uyruklu H.H., E.D. ve R.G. gözaltına alındı.

=========================

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: TÜRKİYE'Yİ KİMSE TEHDİT EDEMEZ



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ben bunun ABD'nin iç politikasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin bu tür tehditlere pabuç bırakmayacağını onlar da gördüler dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul çalışmaları devam ederken, kulisleri ziyaret edip milletvekilleri ile sohbet etti. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Şentop, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine ilişkin, Sözlerinin tamamına bakıldığında ne söylemek istediğini anlayamıyorsunuz. Çünkü, her Tweet'te daha farklı yorum, değerlendirme var. Bir tanesinde Türkiye'yi bir nevi tehdit eden bir ifade yaklaşım vardı. Ben bunun ABD'nin iç politikası ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin bu tür tehditlere pabuç bırakmayacağını onlar da gördüler. En azından Suriye'deki Fırat'ın Doğusu ile ilgili gelişmeleri şöyle biraz geriye dönüp bakarsak, Türkiye'nin bu konuda ne kadar ciddi olduğunu ve nasıl bir neticeye geldiğimizi görmüş oluruz. Bu tür sözlerin, ABD'nin iç politikasıyla alakalı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak bu tehdidin bir kıymet ifade etmediğini, Türkiye'yi kimsenin tehdit etmeyeceğini ifade etmek istiyorum diye konuştu.

Şentop, Meclis'te AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oyları ile süresi bir yıl uzatılan tezkerelere ilişkin, Hayırlı olsun. Aslında daha önce de bu tezkere vardı. Süresi dolmak üzereydi. Süresi uzatıldı. Bunu önemli kılan, biraz gündemle kesişmesi oldu. Bunun uzatılması ve büyük bir çoğunlukla tezkerenin geçmiş olması bir parti hariç, Türkiye'nin temel konularda ittifak etmesi önemli? dedi.

=========================

DEPREM UZMANI KUTOĞLU, AVM'LERİ TOPLANMA BÖLGESİ OLARAK ÖNERDİ



DEPREM Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, olası büyük depremde AVM'lerin yüzde 90'ının ayakta kalacağını iddia ederek "Japonlar deprem olduğunda açık alanda mı toplanıyor? Güçlü binalara giriyorlar. Güçlü binalara giriyorlar. Depremde AVM'lerin yüzde 90'ı ayakta kalacak. İstanbul'da binlerce AVM var. Bu rantı aldılarsa bu insanların acısına da ortak olacaklarö dedi.

Yalova Belediyesi tarafından 'Doğal Afetler ve Alınacak Önlemler' konulu panel düzenlendi. Belediye Meclis Salonunda halka açık yapılan panele Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Jeofizik Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Afet Yönetimi Uzmanı Özden Işık ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday konuşmacı olarak katıldı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın ev sahipliğinde yapılan panele vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yalova Valisi Muammer Erol'un da katıldığı programın açılış konuşmasını yapan Başkan Salman, halkın doğru bilgilendirilmesi, afet anında neler yapması gerektiğini, depreme ne kadar hazır olunduğunu görmek amacıyla panel düzenlendiğini söyledi.

'5.8'LİK DEPREM STRES ARTIŞINA NEDEN OLDU'

Kuzey Anadolu Fayı'nın kırıla kırıla Marmara Denizi'ne kadar geldiğini kaydeden Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Kuzey Anadolu Fayı'nın bir kırılma sistematiği olduğunu söyledi. Kutoğlu, "Marmara Denizi içerisinde deprem olacak. Burada sorulması gereken bu ne zaman olacak? Olduğunda biz buna hazır olacak mıyız? Soru bu olmalı. 1999 yılında deprem oldu. 20 sene boyunca deprem sonrası faaliyetler için hakikaten büyük yol kat ettik ama zarar azaltma noktasında açıkçası hiçbir şey yaptığımızı söyleyemeyiz. Dünyada zarar azaltma noktasında büyük çalışmalar yapılıyor ama ne yazık ki bizler kulağımızın üzerine yatıyoruz. Bu hiç hoş bir olay değil. Marmara Denizi içerisinde 5.8'lik deprem olunca biz depremi hatırladık. Umulan, beklenen büyük depremi bu durum daha erkene çeker mi? Evet tarihini veremiyoruz ama bir depremin meydana gelebilmesi için kırılmak için yeterli enerjiyi yeterli hareketi kat etmesi lazım. Mesela bu bölge yılda 2.3 santimetre hareket ediyor. Fayın kırılması için 5 metre kayması gerekiyorsa, bu 200 yılda gerçekleşir ama bu 5.8'lik deprem bunu biraz daha yakına çekti. Jeofizikte stres transferi diye bir hesaplama var. 5.8'lik depremin stres transferi de burada önümüzde. İstanbul'a doğru ve aşağı Güneye doğru ve doğu-batı yönünde stres artışına neden oldu. Beklenen ana kola artış getirdiö dedi.

"AVM'LERİN YÜZDE 90'I AYAKTA KALACAKö

Olası büyük depremde büyük alışveriş merkezlerinin ayakta kalacağını söyleyen Kutoğlu, AVM'lerin vatandaşlara büyük depremde açık olması gerektiğini dile getirdi. Kutoğlu, "Deprem yazın mı olacak? Neden deprem toplanma alanları açık alanda park ve bahçelerde? En güçlü binalarımız neresi? AVM'lerin yüzde 90'ı ayakta kalacak. Kusura bakmasınlar bizim yeşil alanımızı imara açtılarsa bizim en güçlü binalarımız AVM'ler. AVM'lerin otoparklarını boşaltacaksınız, oraların her birini yatacak konaklayacak yerler koyacaksınız. Kusura bakmasınlar marketleri de vatandaşlara yiyecek servisi yapacaklar. Japonlar deprem olduğunda açık alanda mı toplanıyor? Güçlü binalara giriyorlar. İstanbul'da binlerce AVM var. Kaç tane insanı misafir edebilirler? Bu rantı aldılarsa bu insanların acısına da ortak olacaklarö diye konuştu.

DASK'A ÖNERİDE BULUNDU

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) da öneride bulunan Kutoğlu, "Yıkılabilir tehlikeli alanlar belirlensin, devlet binaların rayiç bedellerini belirlesin, bunları rayiç bedel üzerinden kamulaştırsın, bu binaların alım satımı kiralaması yasaklansın. DASK bunların bedellerini ödesin ve insanları yeni binalara yerleştirsin. O rayiç bedelle aldığı yerleri de, çürük binaları yıksın üç dört katlı otopark yapsın, ticaret alanı yapsın ve parası da DASK'a kalsın. Alan karlı satan karlı olur. Ben sesli düşündüm. Çözüm önerim buö dedi.

======================================

BOLU'DA, ÜLKÜCÜLERDEN CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNE PROTESTO



BOLU'da, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili hakaret içeren fotomontajlı görseller paylaştığı iddia edilen CHP'li meclis üyesi Resmiye Kahruman, yaklaşık 100 kişilik ülkü ocakları üyesince, belediye meclis toplantısında protesto edildi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'den belediye meclis üyesi seçilen Resmiye Kahruman, iddiaya göre sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin fotomontajlı hakaret içeren görsellerini paylaştı. Kahruman, büyük tepki toplaması üzerine paylaşımını kaldırdı. Olayın ardından yaklaşık 100 kişilik ülkü ocakları üyesi, dün düzenlenen belediye meclis toplantısına katılmak istedi. Toplantıdan yarım saat önce Bolu Belediyesine giden Ülkü Ocakları üyeleri bir süre zabıta ekiplerince belediyenin içinde bekletildikten sonra salona alındı.

AK PARTİ VE MHP'LİLER SALONU TERK ETTİ

Kapıların kapalı olması ve girişteki izdiham nedeniyle AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri salona geç girdi. İki partinin üyeleri girmeden önce yoklama alınması nedeniyle AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri yok yazıldı. Başkan Tanju Özcan, üyelere sadece izleyici olabileceklerini ve alınan kararlarda oy kullanamayacaklarını söyleyince yok yazılan üyeler salonu terk etti.

PROTESTO ETTİLER

Meclis üyelerinin salondan çıkmasının ardından Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül ve beraberindeki 100 kişi, toplantıya katılmayan meclis üyesi Resmiye Kahruman'ın Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı paylaşımları, elindeki kağıtla Başkan Özcan'a gösterdi. Akgül, Tanju Özcan'a hitap ederek, "CHP'li meclis üyesi paylaşıyor, bu ülkenin temsil makamını, hareketin liderini uygunsuzca, ahlaksızca. Cumhuriyetin çocukları burada. Biz kimseye hakaret etmiyoruz. Buradan esefle hepinizi kınıyoruz" dedi.

'SAYIN BAHÇELİ İLE İLGİLİ YAPILAN BU ŞEKİLDEKİ PAYLAŞIMLARI DOĞRU BULMAM'

Tanju Özcan da konuyu toplantıdan önce öğrendiğini ifade ederek Akgül'e şu cevabı verdi:

"Ben bu konuyu toplantıdan önce öğrendim. O ilgili meclis üyesi arkadaşımızı aradım. Dedi ki 'Seçim döneminde maksadımı aşan ifadeler kullandığımı anladım. Dün itibariyle bunu kaldırdım. Gerekli düzeltmeyi, özrü yapmaya da hazırım'. Siz de benim Sayın Devlet Bahçeli'ye olan sevgimi, saygımı, hürmetimi bilirsiniz. Sayın Bahçeli de beni şahıs olarak çok sever ve sayar. Böyle bir şeyimiz olmaz. Ben Sayın Bahçeli'ye yapılan, Sayın Bahçeli ile ilgili yapılan bu şekildeki paylaşımları doğru bulmam. Bu tür konularda bundan sonraki süreçte özür dilemesi gereken arkadaşlarımız derhal dilemeli. Her meclis üyemiz, her vatandaşımız yapacağı bu tür paylaşımlarda son derece dikkatli olmalıdır. Bu bir zorunluluktur. Bu ayıptır."

'CHP MECLİS ÜYELERİ VE BELEDİYE BAŞKANI BU KONUYLA İLGİLİ GEREĞİNİ YAPMALIDIR'

Protestonun ardından meclis salonundan çıkan ülkü ocakları üyeleri Bolu Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını yapan Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde CHP Belediye Meclis üyesi bir kadının ülkenin Cumhurbaşkanına, milliyetçi ülkücü hareketin liderine, Türkmen beyine, fütursuzca, yapmış olduğu sosyal medyadaki paylaşımlarına demokratik tepkimizi göstermek için buradayız. Bolu Belediyesi'nin CHP'li meclis üyelerine ve başkanına buradan sesleniyoruz. Bu saatten sonra gelecek özrü ülkücü hareket kabul etmiyor. Bu saatten sonra kadının istifasını talep ediyoruz. CHP meclis üyeleri ve belediye başkanı bu konuyla ilgili gereğini yapmalıdır."

========================



Kaynak: DHA