Dha yurt bülteni - 1

BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde tugaydan, Kavuşak Askeri Üssüne erzak götürürken, şarampole yuvarlanan askeri araçta şehit olan Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu'nun (22) acı haberi Bursa'da oturan ailesine ulaştı.

Çukurca'daki 2. Hudut Tugayı'ndan Kavuşak Askeri Üssü'ne erzak götüren askeri araç, dün saat 15.30 sıralarında şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Kotanoğlu, şehit oldu. Kotanoğlu'nun şehadet haberi, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi'nde oturan ailesine gece geç saatlerde sağlık personeli eşliğinde askeri yetkililer tarafından iletildi.

Bir kız bir de erkek kardeşi bulunan Muhammet Emin Kotanoğlu'nun acı haberi üzerine aile gözyaşlarına boğuldu. Şehidin oturduğu eve Türk bayrağı asılırken, yakınları ve komşuları taziyeye geldi. Erzurum Horasan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Kotanoğlu'nun naaşının sabah Yüksekova'da düzenlenecek törenin ardından Bursa'ya getirilerek Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT DEVAM EDİYOR



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan askeri konvoy, Kırıkhan'a ulaştı. Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden geçiş yaptı.

Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

YAYLADAĞI'NA ASKERİ SEVKİYAT

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri araçların Hatay'ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesine sevkiyatı gerçekleştirildi. Şehir merkezinden geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket eden araçların Suriye sınır hattında bulunan Yayladağı'na gittiği öğrenildi.

EL BAB'A ASKERİ SEVKİYAT

TÜRKİYE'nin farklı illerinden gelen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Kilis'e ulaştı. Yaklaşık 110 araçtan oluşan konvoy, Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye hareket etti.

Suriye'de terör örgütlerine yönelik harekat hazırlıkları devam ederken, yurdun çeşitli bölgelerinden yola çıkan zırhlı araçlar, Kilis'e ulaştı. Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Hudut Kapısı'ndan Suriye'ye geçen askeri konvoydaki araçların El Bab'da ki üs bölgelerine konuşlanacağı öğrenildi.

KIRIKHAN

Askeri Araçların ilçe merkezinden geçişi

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN(Hatay),

YAYLADAĞI

-Konvoydan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/ YAYLADAĞI,(Hatay),

KİLİS

Askeri konvoyun gelişi

Askeri konvoyların geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS,

ÇEŞME'DE CAN PAZARI KAMERADA...

BOĞULMAK ÜZERE OLAN MÜLTECİLERİ SAHİL GÜVENLİL EKİPLERİ KURTARDI



İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken bindikleri lastik bot batan bir grup göçmen, yardım talebinde bulundukları Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı. Kayıp olduğu anlaşılan Türk organizatörün bulunması için ise arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Çeşme kıyılarından Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmek için dün denize açılan bir grup kaçak göçmenin içinde bulunduğu lastik bot, Karaada'nın batısında battı. Kaçak göçmenlerden dün saat 12.30'da gelen ihbarla, bölgeye 4 ayrı Sahil Güvenlik botu ile 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmasında, 4'ü çocuk 11 göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin ifadesi sonrası, Türk uyruklu 1 organizatörün kayıp olduğu öğrenildi. Bunun üzerine, kayıp organizatörün bulunması için çalışmalar yoğunlaşıldı. Ancak geçen zamana rağmen ulaşılamadı. Kurtarılan göçmenler ise kıyıya getirildi, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtarma çalışması

Haber-Kamera: Kadir ÖZEN/ ÇEŞME(İzmir),

BULDUĞU CİSİM ELİNDE PATLAYAN ÇOBAN AĞIR YARALANDI

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, hayvanlarını otlattığı sırada bulduğu cisim elinde patlayan Selahattin Bayhan (56) ağır yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Nusaybin'deki 8 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye sınırına 200 metre mesafedeki arazide hayvanlarını otlatan çoban Selahattin Bayhan, yerde bir cisim buldu. Bayhan, merak ettiği cismi eline alıp kurcalamaya başladı. Bu sırada cisim, Bayhan'ın elinde patladı. Sesi duyanların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Selahattin Bayhan Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından araziye gelen polis ekipleri, patlayan cisim ile ilgili incelemede bulundu.

Olay yerinde polisin incelemesi

Olay yerindeki zırhlı polis araçları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN(Mardin),

HDP önündeki eylemde 35'inci gün (2)

AĞRILI BEYAZ TÜLBENTLİ KADINLARDAN ANNELERE DESTEK ZİYARETİ

Ağrılı 200 beyaz tülbentli kadın, Diyarbakır'da çocukları için oturma eylemi yapan annelere destek olmak için HDP il binası önüne geldi. Beyaz tülbentli kadınların annelerle buluşmasında hem Ağrı'dan gelen kadınlar hem de evlat nöbetinde olan anneler gözyaşlarına hakim olamadı.

'ARTIK ÇOCUKLARIMIZ İÇİN AĞLAMAYALIM'

Ağrı'dan gelen kadınlardan Kerime Dinç, annelere destek vermek için geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz Ağrı'dan geldik, biz Ağrı'yı kurtardık, Allah'ın izniyle burası da kurtulacak, burayı da temizleyeceğiz. Biz Ağrı'dan bu anneler için geldik, artık çocuklarımız için ağlamayalım. Bizim çocuklarımız özgürdür, inşallah bu annelerin çocukları da özgür kalır."

OĞLU KAYIP ANNE DE GELDİ

Ağrılı beyaz tülbentli kadınların arasında 8 yıl önce oğlu kaybolan bir anne de vardı. Oğlu Kenan'ın 22 yaşındayken İstanbul Eyüp'te ortadan kaybolduğunu anlatan Zinet Kanat, "Oğlum Kenan 8 yıl önce İstanbul Eyüp'te kayboldu, orada çalışıyordu, ben onun yanından Ağrı'ya geldim beni aradılar dediler Kenan kaybolmuş. Polise haber verdik, gezdik, aradık bulamadık. Kaç yıl oldu hiçbir haber alamadık. Askerden gelmişti, 22 yaşındaydı, kayboldu" dedi. Zinet Kanat, daha sonra grup ile bölgeden ayrıldı.

-HDP il binası

-Ailelerin bekleyişi

-Beyaz tülbentli annlerin ziyareti

-Kerime Dinç'in açıklaması

-Saltanat Kaya'nın açıklaması

-Zinet Kanat'ın röportajı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN - Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

ŞENTOP: SINIRLARIMIZIN BİTİŞİĞİNDE TERÖR OLUŞUMUNA MÜSAADE ETMEME KARARLILIĞINDAYIZ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulmadığı taktirde Türkiye'nin o bölgede sınır ötesini terörden temizleme gücüne sahip olduğu belirterek, "Biz sınırlarımızın hemen bitişiğinde, öbür tarafında bir terör oluşumuna müsaade etmeme konusunda kati bir kararlılık içerisindeyiz. Bunu kimsenin test etmeye kalkmaması lazım, ben bunu Suriye'de aktif olarak bulunan bütün güçlerinde fark ettiği kanaatindeyim. Eğer oradaki bölge terör ve teröristlerden arındırılmadığı halde başka bir ihtimal daha var arındırılmadığı zaman Türkiye sınır ötesi operasyonla da bunu gerçekleştirecek güçte ve kararlılıktadır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi'nin(NKÜ) yeni akademik yılı açılış törenine katıldı. Öğrencilere seslenen ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapması planan harekatı değinen Şentop, 1'inci Dünya Savaşı'nın hala sona ermediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Suriye'de yaşanan çatışmanın altında esasen batının 1'inci Dünya Savaşı'nda ortaya koyduğu ama gerçekleştiremediği hedefler yatmaktadır. Onlar Türkleri, Orta Anadolu da toplayıp Güneydoğusu'nda ve Kuzeydoğusu'nda iki ayrı devlet kurmak arzusundaydılar. 100 yıl önce Türkiye çok zor şartlar altında yarım asırdan fazla bir zaman kesintisiz devam eden bir savaş sonrasında ekonomik yıkım, nüfus kaybı, toprak kaybı içerisinde çok ağır şartlardayken bu projeye hayır demiş, diyebilmiş ve o kadar ağır şartlarda olmasına rağmen savaşarak bu projeyi uygulanamaz hale getirmiştir. 100 yıl sonra bugün de Türkiye aynı kararlılıkta misak-ı milli sınırları içerisinde böyle bir operasyona, bir ameliyata müsaade etmeyeceğini kesinlikle ve yüksek dille dünyaya haykırmaktadır. Bu bakımdan Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan Irak ve Suriye'deki asayişsizlik ve ekonomik siyasi bakımdan yönetilemez bir devlet olma imkanını fırsatını Türkiye'nin güneyinde bir terör örgütüne ara açmak için istismar ettiler kullandılar. Türkiye uzun zamandır Suriye'de özellikle bir terör örgütünün yarım asra yakın Türkiye'de mücadele ettiğimiz örgütün uzantısı PYD/YPG'nin orada bir terör alanı oluşturmasına müsaade etmeyeceğini uzun zamandır söylüyor. Türkiye'nin maksadı sınırları ötesinde mutlaka bir operasyon gerçekleştirmek değildir, Türkiye'nin maksadı sınırlarının dibinde bir terör yapılanmasına müsaade etmemektir."

Güvenli bölge oluşturulmadığı taktirde Türkiye'nin o bölgede sınır ötesini terörden temizleme gücüne sahip olduğunun altını çizen Şentop, "Bunun nasıl sağlanacağı önemlidir, Türkiye bu konuda müzakereler, görüşmeler yoluyla hareket etmeyi her zaman tercih etmiştir bunu denemiştir, denemektedir. Ama bu başarılı olmadığı takdirde sınır ötesi operasyonda dahil olmak üzere her türlü ihtimali Türkiye düşünmekte, planlamakta veya gerçekleştirmekte bir an bile tereddüt etmeyecektir. Biz sınırlarımızın hemen bitişiğinde, öbür tarafında bir terör oluşumuna müsaade etmeme konusunda kati bir kararlılık içerisindeyiz. Bunu kimsenin test etmeye kalkmaması lazım, ben bunu Suriye'de aktif olarak bulunan bütün güçlerinde fark ettiği kanaatindeyim. Eğer oradaki bölge terör ve teröristlerden arındırılmadığı halde başka bir ihtimal daha var arındırılmadığı zaman Türkiye sınır ötesi operasyonla da bunu gerçekleştirecek güçte ve kararlılıktadır" dedi.

Akademik yıl açılışında ilk dersi veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Tekirdağ Valisi Aziz yıldırım ve NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından Elif tablosu ve bir öğrencinin yağlı boya ile çizdiği Şentop'un portresi hediye edildi.

-Şentop'un üniversiteye gelişi

-Karşılayan protokolü selamlaması

-Konferan salonunda detaylar

-Şentop'un konuşması

-Açılışa katılanlardan detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,

MAHİR ÜNAL: TERÖR KORİDORU İLE TÜRKİYE'NİN AFRİKA VE HİNDİSTAN İLE İLİŞKİSİNİ KESMEK İSTİYORLAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, dünyada bir güç kaymasının yaşandığını, bunun da batıdan doğuya doğru olduğunu belirterek, "Bugün Kuzey Afrika'dan Afganistan'a kadar uzatmaya çalıştıkları terör koridorunun amacı ne? Bizim Afrika ve Hindistan ile ilişkimizi kesmek. Çünkü geleceğin dünyası yeniden Afrika ve Hindistan'da şekilleniyor ve Türkiye bütün bu değişimin merkezinde, kalbinde" dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) akademik yılın açılışını Mahir Ünal'ın 'Değişimin kısa tarihi ve bugün' isimli dersi ile gerçekleştirdi. Ders öncesi KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ı makamında ziyaret eden Mahir Ünal daha sonra yemekhaneye geçerek öğrencilerle birlikte yemek yedi. Öğrencilerle sohbet eden Ünal, Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nadaki ilk derse katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve Rektör Prof. Dr. Niyazi Can'ın konuşmasının ardından derse geçildi.

Ders için kürsüye gelen Mahir Ünal, çocukken evin önüne merkebinde rengarenk leğenleri olan bir çerçinin geldiğini ve heybesinden çıkardığı bronz bir atı 2 leğene aldığını söyledi. Çocuk aklıyla 'Burada bir terslik var' dediğini sonra sosyoloji doktorasını yaparken bir şey fark ettiğini ifade eden Ünal, "Biz, sahip olduğumuz her şeyi o plastik ama rengarenk şeylerle değiştirdik. O kadar tatlı bir şekilde değiştirdiler ki, bize 'Modern olacaksınız, çağdaş olacaksınız, aydın olacaksınız' diye bizim elimizdeki merhamet, iyilik, yardımlaşma, paylaşma, dayanışma bunları adeta ötekileştirdik" dedi.

'GELİŞMİŞ ÜLKELER, GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN ÖZGÜVENLERİNİ SALDIRIRLAR'

Modern ve çağdaş olmaya karşı olmadığını ancak din dersi öğretmeniyken kendisine 'Din dersi öğretmenisiniz ama ne kadar aydınsınız, ne kadar çağdaşsınız' denildiğini ve bunu da hakaret olarak kabul ettiğini kaydeden Ünal, şunları söyledi:

"Yani 'Aydınlık ve çağdaşlık bizim tekelimizde, sizlerde pis köylüler geldiniz ama ne kadar aydın ve çağdaş olduğunuzu biz ölçeceğiz, o ölçüye göre değerlendireceğiz sonra size bu konuda bir kıymet verebiliriz.' Maalesef bu toplum çok uzun bir süre bunu yaşadı. Sömürü sonrası sistemlerde çok keskin bir tuzak vardır. Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerin özgüvenlerini saldırırlar. İHA, SİHA yaparsınız derler ki 'O ne ya drone, bildiğin drone.' Uçan araç yaparsınız 'Ya bırak Allah aşkına 4 tane leğen koymuş.' Konya'da üniversite öğrencileri robotik çalışmalar yaparlar, kazara robotun bir tanesi masadan düşer etki ajanları anında Twitter'da ortalığı yıkarlar dalga geçmek, itibarsızlaştırmak ve itibar suikastı yapmak adına. Özgüvenimize saldırmalarına müsaade etmeyeceğiz öncelikli olarak gençler. Asla kimsenin sizin yapabilme iradenize ve özgüveninize saldırmasına müsaade etmeyeceksiniz."

'DÜNYADA GÜÇ, BATIDAN DOĞUYA KAYIYOR'

100 yıl önce olduğu gibi dünyanın şu an yeni bir kırılmanın eşiğinde olduğunu ifade eden Mahir Ünal, şöyle devam etti:

"Şundan emin olun gençler, Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıl biraz daha mukavemet göstererek sağlam durması gerekiyor. Çünkü dünyanın yaşadığı güç kayması, ki bunu geçtiğimiz günlerde Fransa Başkanı Macron da ifade etti. Bugün güç nereye kayıyor? Batıdan tekrar doğuya kayıyor. Bugün Kuzey Afrika'dan Afganistan'a kadar uzatmaya çalıştıkları terör koridorunun amacı ne? Bizim Afrika ve Hindistan ile ilişkimizi kesmek. Çünkü geleceğin dünyası yeniden Afrika ve Hindistan'da şekilleniyor ve Türkiye bütün bu değişimin merkezinde, kalbinde. Türkiye'nin en büyük avantajı sanayisi ve teknolojisi değil, Türkiye'nin en büyük avantajı biliyor musunuz 'Sizlersiniz. Türkiye'nin en büyük avantajı genç, dinamik, istekli, yüksek motivasyonu olan, asabiyesi güçlü gençler. Çünkü bugün dünyanın yaşadığı en temel sorun insan kaynağı."

'İNSAN KENDİ ÜLKESİNİN GELECEĞİNE YÖNELİK NEDEN KARAMSARLIK ÜRETİR'

ABD ve Avrupa'nın nüfusunun hızla yaşlandığını kaydeden Mahir Ünal, "Türkiye'nin geleceği sevgili gençler çok aydınlık. Bundan emin olun. Bakın 23 Haziran seçimlerinden önce ortalığı yıktılar 'Temmuz ayında ekonomi bitiyor, dolar 12 lira olacak Türkiye batıyor' ortalığı yıkıyorlardı değil mi? Peki ne oldu temmuz ayını, eylül ayını geçirdik. Şu anda bizim yani TÜİK verilerini söylemiyorum. OECD verilerine göre de Türkiye makro ekonomik göstergeleri son derece hızla düzelen, Dünya Bankası'nın Türkiye'nin büyüme oranını pozitif yönde revize ettiği, FITCH'in Türkiye'nin ekonomisini direncini pekiştirdiği açıklamalar görüyoruz. Peki bir insan kendi ülkesinin geleceğine dair neden karamsarlık üretir? İki sebebi vardır ya etki ajanıdır ya da ülkesine olan inancını kaybetmiştir" dedi.

ARDA AYTEN'İ TEBRİK ETTİ

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon lira kazanan KSÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten de dersi dinleyenler arasında yer aldı. Dersin sonunda KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Mahir Ünal'a İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Arif Yücel tarafından tuğra formunda hazırlanan hüsn-i hat tablosunu hediye etti. Can, Arda Ayten'e de İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının yazılı olduğu bir plaket hediye etti. Plaketi Ayten'e Mahir Ünal verip tebrik etti.

Mahir Ünal'ın yemek alması

Öğrencilerle yemek yemesi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Ünal'ın ders vermesi

Ünal'a tablo hediye edilmesi

Ünal'ın Arda Ayten'i tebrik etmesi

Ünal'ın Ayten'e plaketi vermesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

HIRSIZ ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI

MÜŞTERİ GİBİ DÜKKANA GİRİP, ALTIN KOLYEYİ ÇALDI

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen Ahmet K.'nin (24) altın kolye çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ahmet K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kırıkhan'daki Ahmet Hasırcı'ya ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren Ahmet K., vitrinde duran altın kolyeyi almak istediğini söyledi. Kuyumcu, tarttığı kolyenin fiyatını Ahmet K.'ye söyledi. Bu sırada kolyeyi eline alan Ahmet K., dükkandan hızla kaçtı. Kuyumcu Hasırcı, Ahmet K.'nin peşinden koşsa da yakalayamadı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Hırsızlık olayının ardından kaçan Ahmet K., ihbarla harekete geçen polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Ahmet K., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Öte yandan altın kolyenin çalınma anları, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

(Cep telefonu)

Hırsızın altını tarttırması

Altını incelemesi

Altını alıp kaçması

(Aktüel)

Zanlının ilçe emniyet müdürlüğü binasından çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Polis aracının gidişi

Haber: Mehmet KOCACIK/ HATAY,

------- "KİM MİLYONER OLAMAK İSTER" ŞAMPİYONUNA ÜNİVERSİTE ARKADAŞLARINDAN YOĞUN İLGİ

1 MİLYONLUK ÖDÜLÜ KAZANAN ARDA İLE ÇEKTİRMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

TELEVİZYON kanalında yayınlanan yarışma programında, tüm soruları doğru yanıtlayarak, '1 milyon lira' ödülünü kazanan Arda Ayten, öğrenim gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) yoğun ilgiyle karşılandı. Birçok kişi, Ayten ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

KSÜ'de, 2019- 2020 akademik yılı açılışı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın verdiği dersle gerçekleştirildi. Ünal'ın dersine, KSÜ Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan ve televizyon kanalındaki yarışma programında tüm soruları doğru yanıtlayıp, '1 milyon lira' ödülünü kazanan Arda Ayten de katıldı. Programda çok kitap okuduğunu söyleyen Ayten'in yanından ayırmadığı kitabı da dikkat çekti. Üniversitede yoğun ilgiyle karşılanan Ayten'e, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can'ın hazırlattığı, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının yazılı olduğu plaket verildi. Ayten, plaketi AK Parti'li Ünal'dan aldı.

Dersin ardından birçok kişi, Arda Ayten ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

Arda Ayten'in sahneye çıkması

Mahir Ünal'ın konuşması

Ayten'in kitabı göstermesi

Ünal'ın Rektör Niyazi Can ile Ayten'e plaket vermesi

Arda Ayten ile fotoğraf çektirenler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA SELA OKUYAN MÜEZZİNİ DARP EDENLER HAKKINDA KARAR VERİLDİ

İZMİR'de, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, sela okuyan Kutlu Yalvaç Camisi müezzini Mehmet Kuzgun'u darbeden 3 kişinin yargılandığı davada, İlknur C.F. iki ayrı suçtan 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Pınar D. beraat etti.

Narlıdere'deki Kutlu Yalvaç Camisi'nde, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Kutlu Yalvaç Camisi müezzini Mehmet Kuzgun'u, sela okumasına tepki göstererek dövdükleri öne sürülen Adil C., Pınar D. ve İlknur C.F. hakkında açılan davanın son duruşması dün görüldü. İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Adil C. ve Pınar D. ve avukatları ile, emekli olan müezzin Mehmet Kuzgun katıldı. Almanya'da eğitim gören İlknur C. F. ise, duruşmada bulunamadı. Sanıklar Adil C. ve Pınar D., kırdıkları cami camının bedeli olan 2 bin 300 TL'yi mahkemeye teslim ettikten sonra, son sözleri için taraflara süre verildi. Emekli müezzin Kuzgun, şikayetçi olduğunu yineleyerek, "Bu kişiler, ülkemize yapılan hain saldırı sırasında gelip, 'Biz darbe yapmaya geldik' dediler. Ben de hakkımı sonuna kadar arayacağım' dedi.

Sanıklardan Adil C. ise, müezzin Kuzgun'un sürekli çelişkili ve yanlış beyanda bulunduğunu söyleyerek, "Önce 30 dakika ardından da 15 dakika darp edildiğini söyledi. Kamera kayıtlarında da ortaya çıktı ki, biz içeride sadece 2.5 dakika kalmışız. Bizi dışarıda FETÖ'cü diye hedef gösteriyorlar. Yaşanılanlardan ötürü hepimiz üzgünüz" dedi.

Diğer sanık Pınar D. ise, kendilerinin hep olayı düzeltmek istediklerini, ancak müezzin Kuzgun'un magazin programlarına kadar çıktığını belirterek, "Pişman olduğumuzu ve yanlış yaptığımızı hep söyledik. O gece sela okunması gerektiğini bilmiyorduk, bu olayın en büyük mağduru biziz" dedi. Mahkeme Başkanı, kendilerinin kışkırtıldığını söyleyen Pınar D.'ye, "Nasıl kışkırtıldınız?" diye sorunca, Pınar D., "Size mi soracağım, siz kim oluyorsunuz gibi ifadeler kullandı" karşılığını verdi.

Mahkeme heyeti, son ifadelerin ardından kararını açıkladı. İlknur C.F., 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'İbadethanlere zarar verme' suçlarından 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. ise basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Pınar D. beraat etti.

-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber-Kamera: İZMİR,

ANKARA'DA FABRİKA YANGINI



ANKARA'da, dış cephe kaplaması imal eden fabrikada çıkan yangın endişe yarattı. Akşam vardiyasında çıkan yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, işyerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

İvedik Mahallesi 1534. Sokak'ta dış cephe kapması imalatı yapan fabrikada, dün akşam saatlerinde vana değişimi yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler, dakikalar içinde büyüyerek fabrikayı sardı. Akşam vardiyasında çalışan 10 işçi, fabrikayı tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, 2 saat süren çalışma ile alevlerin çevredeki işyerlerine sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı olay yerinde beklediği yangında can kaybı ve yaralanma olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(Cep telefonu)

-Yangından alevli görüntüler

(Aktüel)

-Yangın söndürme çalışmaları

-Genel ve detaylat

Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Muhammet BAYRAM/ ANKARA,

ÇIRÇIR FABRİKASININ DEPOSU YANDI, TONLARCA PAMUK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İZMİR'in Foça ilçesinde, bir çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangında, 300 ton kullanılamaz hale geldi. Yangın, 8 itfaiye aracının 3 saat süren çabası sonucu güçlükle söndürüldü.

Foça'nın Gerenköy Mahallesi'ndeki bir firmaya ait çırçır fabrikasında, dün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Depo bölümününde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden fabrika çalışanları, durumu itfaiyeye bildirirken bir yandan depodaki pamukların alevlerin ulaşmadığı kısmını dozer yardımıyla diğer depolara aktarmaya çalıştı. İhbar üzerine söz konusu fabrikaya Foça, Bağarası, Menemen, Seyrek ve Aliağa İtfaiye gruplarına bağlı 8 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, su sıkarak yangını 3 saatte güçlükle söndürdü. Yangında 300 ton pamuk yanarak ve söndürme çalışmaları sırasında sıkılan su nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

-Yangından görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Söndürme çalışmalarını korku dolu gözlerle izleyenlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA(İzmir),

GÖKÇEADA'DA 30 HEKTARLIK OTLUK ALAN YANARAK KÜL OLDU



ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 30 hektar otluk alan yanarak kül oldu.

Gökçeada ilçesi Marmaros mevkiinde dün saat 16.30 sıralarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na gelen ihbar üzerine ekipler harakete geçti. Arazözlerin giremeyeceği sarp bölgede olduğu için söndürme helikopteriyle yangına müdahale edildi. Ekiplerin havadan müdahalesiyle yangın 2 saat içinde söndürülerek kontrol altına alındı.

30 hektarlık otluk alanın zarar görüldüğü yangında bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Helikopterden yangından görüntüler

Haber-Kamera: ÇANAKKALE,

HAFİF TİCARİ ARAÇ, PARK HALİNDEKİ KAMYONETE ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI

MARDİN'de, park halindeki kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerine, Mardin-Diyarbakır yolundaki Akreşke geçidinde meydana geldi. Adil Sengon yönetimindeki 73 AH 909 plakalı hafif ticari araç, park halindeki Adil Şengül'e ait 06 JNT 81 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada ön tarafı hurdaya dönen hafif ticari araçtaki Civanmert Kahraman, Rahime Kahraman ile Zeynep Kahraman yaşamını yitirdi, Eyüp Kahraman, Leyla Akbaş ve Safiye Akbaş ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Civanmert Kahraman, Rahime Kahraman ile Zeynep Kahraman cansız bedenleri ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olay yerinden görüntü

Kaza yapan araçlar

Ambulans ve itfaiye araçlarından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,

CEZAEVİ DÖNÜŞÜ SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



KAHRAMANMARAŞ'ta, muhtar Hasan Kandil'i öldürmek suçundan tutuklanan Ömer Barut'u ziyaretten dönen kardeşleri ve yeğeni, muhtarın kardeşleri İbrahim Kandil ve Egemen Kandil'in silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Şenel Barut (46) hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ve jandarma ekiplerince İbrahim, Timur ve Ahmet Kandil kardeşler gözaltına alınırken, Egemen Kandil aranıyor.

Göksun ilçesinin Keklikoluk Mahallesi Muhtarı Hasan Kandil, 22 Temmuz'da, Ömer Barut tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Ömer Barut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Elbistan E Tipi Cezaevi'ne gönderilen Barut'u, kardeşleri Şenel Barut, Caner Barut (42) ve oğlu Akın Barut (13) ziyarete gitti. Ziyaretin ardından Barut Kardeşler, Güngör Köleli'nin (68) kullandığı taksi ile cezaevinden ayrıldı. Kardeşlerden Şenel Barut, Binali Yıldırım Bulvarı'nda taksiden inip otobüse binmek için durağa geçti. İddiaya göre bu sırada öldürülen Hasan Kandil'in kardeşleri Egemen ve İbrahim Kandil, 46 ABJ 872 plakalı hafif ticari araçla durağa gelip, Barut'a tabanca ile ateş etti. Mermilerin isabet etmesiyle ağır yaralanan Şenel Barut, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Barut, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

ÖNCE LASTİKLERE, SONRA İÇERDEKİLERE ATEŞ ETTİLER

Şüpheliler Egemen ve İbrahim Kandil daha sonra Caner Barut ve oğlu Akın Barut'un bulunduğu taksiyi takip etti. Şüpheliler, taksiyi Göksun ilçesinin Yağmurlu köyü girişinde lastiklerine ateş ederek durdurdu, ardından içeridekilere tabancalarla peş peşe ateş etti. Saldırıda Caner Barut göğsünden, oğlu Akın Barut sol kolundan ve boğazını sıyıran mermi ile taksi şoförü Güngör Köleli ise başından yaralandı.

TAKSİDE BULUNAN KADINLAR SALDIRIDAN YARA ALMADAN KURTULDU

Saldırının ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Güngör Köleli ile Caner Barut'un durumlarının ağır olduğu belirtildi. Olayda taksi içinde kadınların da olduğu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirlendi.

3 GÖZALTI

Olayın ardından şüphelileri yakalamak için polis ve jandarma çalışma başlattı. İbrahim Kandil, Göksun jandarması tarafından yakalanırken, kardeşleri Timur ve Ahmet Kandil de Göksun polisince gözaltına alındı. Firar eden Egemen Kandil'in yakalanması için polis ve jandarmanın çalışması devam ediyor.

Yaralıların hastaneye getirilmesi

Hastane çevresindeki güvenlik önlemleri

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü (ek)

ÇELİK YELEK VE MİĞFERLE GETİRİLDİ

Ağrı'nın Patnos ilçesinde önceki gece kuma kabul etmeyen eşi Saime Solmaz ile kızı Keziban Kaya'yı öldüren Bünyamin Solmaz, dün akşam saatlerinde adliyeye getirildi. Akrep olarak bilinen zırhlı jandarma araçlarının eşlik ettiği minibüsten indirilen Bünyamin Solmaz, çelik yelek ve kafasında miğferle adliye binasına alındı. Karısı ve kızını öldüren Solmaz, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

ANNE VE KIZI AYRI KÖYLERDE TOPRAĞA VERİLDİ

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan anne Saime Solmaz ile kızı Keziban Kaya'nın cenazeleri karayoluyla Patnos ilçesine götürüldü. Kocası tarafından öldürülen Saime Solmaz Değirmendüzü köyünde, kızı Keziban Kaya ise Bozoğlak köyünde kılınan cenaze namazlarından sonra akşam saatlerinde toprağa verildi.

-Katil kocanın adliyeye getirilmesi

-Araçtan indirilen katil kocanın binaya alınması

-Jandarma araçlarının güvenlik tedbiri

-Cenazenin camiden çıkarılması

-Cenazenin toprağa verilmesinden detay

Haber-Kamera: PATNOS(Ağrı),

TIR dehşetinde babanın yaşadığı büyük acı yürek dağladı (3)

ANNE - OĞUL TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın, yol kenarındaki durağa dalması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Hanım Solmaz (38) ve oğlu Teyfik Solmaz (2) için bugün memleketleri Bursa'da cenaze töreni düzenlendi. Osmangazi ilçesindeki Tuna Camii'nde, ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze töreninde, baba Faruk Solmaz ve yakınlarının, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Hanım Solmaz ve oğlu Teyfik Solmaz'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından götürüldüğü Hamitler Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenaze töreninden detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/ BURSA,

AFGANLI GENÇ, ENİŞTESİNİ BIÇAKLADI

KARAMAN'da Afganistan uyruklu Lal Mohammed Sultani (20), belirlenemeyen nedenle tartıştığı aynı ülke vatandaşı eniştesi Ali Rıza Zade'yi (20) bıçakla yaraladı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yeşilada Mahallesi 822 Sokaktaki bir evde meydana geldi. Lal Mohammed Sultani ve eniştesi Ali Rıza Zade evde oturdukları sırada belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Sultani, eniştesine bıçakla saldırdığı. Göğsünden yaralanan Zade kanlar içinde kalırken, Sultani de evden kaçtı. Aile fertlerinin ihbari üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Zade'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis kaçan Sultani'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralının ambulansla hastaneye getirilişi

Hastaneden ve ambulanstan detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,

GEDİZ NEHRİ'NDE BALIK ÖLÜMLERİ DEVAM EDİYOR



İZMİR'in Foça ve Menemen ilçeleri arasındaki Gediz Nehri'nde kirlilik nedeniyle yaşanan balık ölümleri 1 aydır devam ediyor. Devlet Su İşleri'nin (DSİ), sulama kanallarına giden suyu kestiğini belirten Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş, yetkililerin bir açıklama yapmadığını belirterek, kirliliğin giderilmesi için önlem alınmasını istedi.

Gediz Nehri'nin geçtiği Foça'ya bağlı Gerenköy ile Menemen'e bağlı Maltepe mahalleleri arasında meydana gelen balık ölümleri 1 aydır devam ediyor. Çoğunluğu sazan olan irili ufaklı birçok balığın, sudaki kirlilik nedeniyle öldüğü belirtildi. Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş, çiftçilerle beraber bölgedeki arazileri inceledi. Sulama kanallarına Emiralem regülatöründen aktarılan kirli suyun kesildiğini belirten Demirbaş, konu hakkında şunları söyledi:

"Gediz'de balık ölümleri devam ediyor. Yetkililerden hala açıklama yok. Bu suyla bir şey olmayacağını ve insan sağlığına zarar vereceğini bilen çiftçi arkadaşlarımız sulama yapmıyor. Gediz Nehri'nden ve körfezden tutulan balıklar, insan sağlığını tehdit ediyor. Gediz kıyısındaki sanayi tesislerinden kaynaklanan kirliliğin önlenmesini istiyoruz."

Gediz Nehri'nden görüntü

Balık ölülerinden ve kirli sudan görüntü

Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş ile röp.

Haber-Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA(İzmir),

POLİSLER SON ANDA KURTARDI

BARTIN'da 3 katlı binanın çatı katından atlamaya çalışan kadını alt katın balkonunda bulunan polisler bacaklarından tutarak kurtardı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Orta Mahalle Hendekyanı Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kadın 3 katlı binanın çatı katındaki balkona çıkarak, atlayacağını söyledi. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Alt kattaki balkona çıkan polisler kadını ikna etmeye çalıştı. Bu sırada balkondan kendini sarkıtan kadını polisler bacaklarından yakaladı. Bir anda kendini boşluğa bırakan kadını polisler yere düşmekten kurtararak balkona çekti. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kadının balkondan düşme ve polislerin yakalama anı o sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

-Düşme anı cep telefonu görüntüleri

-Düşme anı fotoğrafları

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/ BARTIN,

TEM OTOYOLU TRAFİĞE KAPANDI, SÜRÜCÜ PARÇALANAN TIR'DAN HAFİF SIYRIKLARLA ÇIKTI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişinde ıslak yolda kayan TIR bariyerlere çarptı. Yolun Ankara yönü trafiğe kapanırken, şoför mahali parçalanan TIR'ın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, dün gece saatlerinde TEM Otoyolu Körfez ilçesi geçişi Hereke Doğu Gişelerinin 1 kilometre ilerisinde meydana geldi. Ankara yönünde seyreden Necati İbican(39) idaresindeki 42 BBG 55 çekici plakalı TIR, yağış nedeniyle ıslanan yolda kayarak kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan TIR'ın çekicisi tamamen parçalanırken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönü trafiğe kapandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekipler gelmeden önce parçalanan çekiciden diğer araçlarda bulunan vatandaşlar tarafından çıkarılan sürücü Necati İbican, acil sağlık ekiplerinin tedavisini reddetti. Sadece kaşının üzerinde hafif bir sıyrık olduğu görülen İbican'ın yarasına pansuman yapıldı.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri Hereke Batı Gişelerinden itibaren yolu kapatarak trafiği D-100 Karayolu'na yönlendirdi. Karayolları ekipleri yolu kapatan dorse ile parçalanan çekiciyi bulundukları yerden kaldırmak için çalışma başlattı.

Biriken trafikten drone görüntüsü

Kaza yerinden görüntüler

Ekiplerin çalışmaları

Görgü tanığı ile röp.

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/ KÖRFEZ(Kocaeli),

TIR'A ARKADAN ÇARPAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

İZMİR'in Buca ilçesinde, seyir halindeki bir minibüs önündeki TIR'a çarptı. Kazada hurdaya dönen minibüsün sürücüsü araçta sıkışarak hafif şekilde yaralandı.

Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Buca yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Dural yönetimindeki 35 AJ 6607 plakalı minibüs ile Bornova yönünden Buca istikametine giderken, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı istikamette ilerleyen Rahim Bağcı idaresindeki 35 NH 987 plakalı TIR'a arkandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, Dural'ın minibüsü hurdaya dönerken, sürücü de araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, 110 AKS ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, sürücü Dural'ı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Dural, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis de TIR sürücüsü Rahim Bağcı'nın ifadesine başvurdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Kaza yapan minibüsten görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-TIR'dan görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

POLİSTEN KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ HAVAYA ATEŞ AÇILARAK YAKALANDI

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sokakta av tüfeği ile gezerken polisi görünce otomobille kaçmaya çalışan H.U. (60), havaya ateş edilerek durduruldu. Polisin yaptığı kontrolde H.U.'nun alkollü olduğu belirlendi.

İlçe merkezinde dün akşam saatlerinde elinde av tüfeğiyle dolaşan H.U.'yu görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisi gören H.U., 79 AD 905 plakalı otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Polis takip ettiği otomobili yaşanan kovalamaca sonucu havaya ateş ederek durdurdu. Ekipler araçta yaptığı aramada av tüfeği ile tüfeğe ait çok sayıda kartuş ve pet şişe içinde alkol ele geçirdi. Polisin yaptığı kontrolde ise H.U. 215 promil alkollü olduğu belirlendi. Tüfeğe el koyan ekipler H.U.'yu gözaltına alarak emniyete götürdü.

Hakkı demirel caddesi

Polis durdurulan araçta inceleme yapması

Polis araçta çıkan fişeklere el koyması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,

BÖBREK VE KARACİĞER NAKLİ OLMASI GEREKEN KIZI İÇİN ASANSÖR YAPILMASINI İSTEDİ



AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, karaciğer enzim eksikliğine bağlı olarak böbrek yetmezliği, ilik kanseri ve eklem romatizması olan Tuğçe Bozdoğan (15), nakil için kadavradan uygun böbrek ve karaciğer bekliyor. Her geçen gün kızı gözünün önünde eriyen anne Kamile Bozdoğan (40), eşiyle boşanma davalarının sürdüğünü belirtip, "Annemin evinde, 3 katlı binanın teras katında kalıyoruz. Kızım, hastalığı nedeniyle yürümekte güçlük çektiği için buraya inip çıkmakta zorluk çekiyor. Kızım için asansör yaptırılması konusunda yardım bekliyorum" dedi.

Isparta'da otobüs şoförlüğü yapan eşiyle boşanma davası süren Kamile Bozdoğan, genetik karaciğer enzim yetmezliği nedeniyle 5 yıldır ağır sağlık sorunları yaşayan kızı Tuğçe Bozdoğan ve 5 yaşındaki Ecrin Bozdoğan ile Aydın'ın Nazilli ilçesinde Sümer Mahallesi'ndeki annesinin evinde kalmaya başladı. 5 yıl önce Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde karaciğer enzim yetmezliği teşhisi konulup, tedavisine başlanan Tuğçe Bozdoğan'ın rahatsızlığı zamanla daha da ilerledi. Tuğçe, bu hastalığına bağlı olarak böbrek yetmezliği çekmeye başladı. 1.5 yıl önce sevk edildiği özel hastanede doktorlar hem karaciğer hem de böbrek nakli olması gerektiğini bildirdi. Aynı anda hem karaciğer hem de böbrek nakli yapılacak olan Tuğçe, 1 yıldır kadavradan uygun organ bekliyor. Nakil yapılamadığı için karaciğerinde büyüme, iltihaplı eklem romatizması ve ilik kanseri de olan Tuğçe'nin, 5 yaşındaki kardeşi Ecrin Bozdoğan da karaciğer enzim yetmezliği rahatsızlığı bulunuyor. Ancak, Ecrin'in durumu ablasına göre daha iyi. Şu an için sadece ilaç tedavisi görüyor.

'KIZIM İÇİN BİR ŞEY YAPAMAMAK BANA ACI VERİYOR'

Çocuklarıyla ilgilendiği için çalışamadığını ve Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan yapılan aylık 1000 TL yardım ile geçimini sürdürmeye çalıştığını belirten anne Kamile Bozdoğan, tek isteğinin kızı Tuğçe için evlerine bir asansör yaptırılması olduğunu belirtip, hayırseverlerden ve yetkililerden yardım istedi. Anne Bozdoğan, "Kızım Tuğçe, böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle haftada 4 gün diyalize giriyor. Hastaneden döndüğünde çok halsiz oluyor. Eklem romatizması rahatsızlığı nedeniyle yürümekte güçlük çekiyor. Eşimden ayrıldığım için annemin evinde kalıyoruz. Kızımın rahatsızlığı nedeniyle, 3 katlı binanın çatı katında kalıyoruz. Çünkü burası kızım için daha hijyenik. Çünkü alt katta yaşlı annem kalıyor. O da rahatsız. Fazla bir arada olmamaları gerekiyor. Kızım Tuğçe, tedavi sonrası hastaneden döndüğünde buraya çıkmakta güçlük çekiyor. Çoğu zaman acısından ağlaya ağlaya çıkıyor. Mecburen kendisini kucağıma almak zorunda kalıyorum. Ancak, benim bu duruma üzüldüğü için bazen, 'Elimden tut, yavaş yavaş çıkayım' diyor. Bizi getiren şoförler bile kızımın durumunu gördüklerinde çok üzülüyorlar. Kızım için bir şey yapamamak bana acı veriyor" dedi.

'MADDİ DURUMUM NEDENİYLE BAŞKA BİR DAİREYE ÇIKAMAM'

Kaymakamlık tarafından başka binada alt katta bir daireye kiraya çıkmasının önerildiğini belirten Kamile Bozdoğan, "Bu şu an benim için mümkün değil. Çünkü, maddi durumumda bunu karşılamaya yetmez. Kimi zaman kızım Tuğçe'nin durumu kötüleşiyor hastaneye gitmek zorunda kalıyoruz. Ayrıca, kızım Tuğçe'nin tedavisi için her ay Ankara'ya gidiyoruz. O zaman diğer kızım Ecrin'e annem ve diğer yakınlarım bakıyor. Bu gidiş gelişlerde de çok fazla masrafımız oluyor. Bu nedenle kiraya çıkmak şu an çok da bizim çini sağlıklı olmaz" diye konuştu.

Kızı Tuğçe'nin karaciğer ve böbrek naklinin ardından ilik nakli de olması gerektiğine dikkati çeken Bozdoğan, "Ancak, bunun için donöre gerek yok. Çünkü boşanma davamızı süren eşimle kalan oğlum Hidayet Emre Bozdoğan kök hücresi kardeşininkiyle uyumlu çıktı" dedi.

'SAĞLIĞIMA KAVUŞUP, ŞEF AŞÇI OLMAK İSTİYORUM'

Tuğçe Bozdoğan ise "İlk hastalığım çıktığında iltihaplı romatizmam yoktu. Bu hastalıkta ilerledikçe yürümem hareket etmem zorlaştı. Şu an nakil aşamasındayım. Kadavradan nakil bekliyorum. Çocuk olduğu için genç bir verici istiyorlar. O yüzden de bulunması daha zor oluyor. Fizik tedavi de görüyorum. Ama 3'üncü katta yaşadığımız için inip çıkmak benim için çok zor oluyor, bazen de imkansız oluyor. Annem, teyzem yardımcı olmaya çalışıyorlar. O yüzden yardımseverlerden asansör mümkün olursa, nakil için de bir verici bulabilirsek çok mutlu olacağım. Şu an açık öğretimden lise 2'ye gidiyorum. Evde eğitime diyalize girdiğim için zaman kalmıyor. Sağlığıma kavuşup, ilerde şef aşçı olmak istiyorum" diye konuştu.

-Anne Kamile Bozdoğan ile röp.

-Böbrek ve karacigğer nakli bekleyen 15 yaşındaki Tuğçe Bozdoğan ile röp.

-Tuğçe Bozdoğan'ın annesi Kamile Bozdoğan ve kardeşi Ecrin Bozdoğan ile.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),

