Dha yurt bülteni-1

1)KAYBOLDUĞU İDDİA EDİLEN ÇOCUKLAR ANNEDE ÇIKTI; BABANIN OLAYI ÖĞRENDİĞİ AN KAMERADA

BURSA'nın Kestel ilçesinde, öğle yemeğine geldikleri evden okula geri dönmek için çıktıkları ama kayboldukları iddia edilen Efe Çınar (7) ile kardeşi Mustafa Çınar'ın (5) babası Ercan Çınar, çocuklarının bulunduğu bilgisini Demirören Haber Ajansı ile yaptığı röportaj sırasında öğrendi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Yapılan inceleme sonrası babanın farklı ifadeler kullanmasından çocukların annelerinde olduğu ortaya çıktı" dedi. Teyze Habibe Karagöl de " Ablam, çocukları okuldan alarak Ankara'ya sığınma evine gittiğini belirtti bize" diye konuştu. Kestel'de, Efe Çınar (7) ile kardeşi Mustafa Çınar'ın (5) perşembe günü öğle yemeğine geldikleri evden okula geri dönmek için çıktıkları ama kayboldukları iddia edildi. Gül Çınar (26) ve Ercan Çınar (32) çiftinin oğulları 2'nci sınıf öğrencisi Efe ve anaokulu öğrencisi Mustafa, iddiaya göre perşembe günü saat 08.15'te öğrenim gördükleri okula gitti. 2 kardeş, saat 12.15'te öğle yemeği için eve geldi. Kardeşler, yemeğin ardından okullarına dönmek için evden çıktı. Anneleri işte olan çocukların öğle yemeğini yediren babaları Ercan Çınar, uyudu. Bir fabrikada gece vardiyasında çalışan baba, uyandığında, saat 15.00 sıralarında evde olmaları gereken oğullarının gelmediğini fark etti. Hemen telefonla okulu arayarak, öğretmenlere ulaştı. Ancak iki kardeşin, öğle arasından sonra okula gelmediği söylendi. Baba durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, 2 kardeşi bulmak için bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek, araştırma başlattı.

Baba Ercan Çınar, "Sağlıklarından endişe ediyorum. Anneleri ile ayrı yaşıyoruz. Karakola başvurduk, annesi de gelip ifade verdi. Çocuklarımın bulunmasını istiyorum. Okula diye gittiler ancak bir daha haber alamadık" dedi. Demirören Haber Ajansı muhabiri ile yaptığı röportaj sırasında çocukların bulunduğu bilgisini alan baba Çınar, eşinin yakınlarını aradı ancak onlardan çocukların yeriyle ilgili bilgi edinemedi. Baba Çınar bu sırada rahatsızlandığını belirtti ve kısa süreli fenalık geçirdi.

BURSA VALİSİ CANBOLAT: ÇOCUKLAR GÜVENDE

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kayıp olduğu öne sürülen Mustafa Çınar ve Efe Çınar'ın güvende olduğunu, kayıp olmadıklarını belirterek şunları söyledi: 'Savcılık olaya el koymuştur. Babanın karakola yaptığı müracaatı sonrası araştırma yapıldı. Yapılan inceleme sonrası babanın farklı ifadeler kullanmasından çocukların annelerinde olduğu ortaya çıktı. Anne, çocukların babadan şiddet gördüğünü ileri sürerek babadan uzaklaştırmış. Dosya savcılıkta, Bursalıların içi rahat olsun. Polisimiz ve jandarmamız bu ve benzeri olaylarda her zaman teyakkuz halindedir."

ÇOCUKLARIN TEYZESİ: ABLAM ÇOCUKLARLA SIĞINMA EVİNDE

Evi terk eden annelerinin yanında olduğu ortaya çıkan Efe ile Mustafa Çınar'nın teyzesi Habibe Karagöl (19), açıklamada bulundu. Olaydan 3 gün önce eniştesi Ercan Çınar'ın, ablası Gül Çınar'ı darp ettiğini iddia eden Karagöl, "Ablama bıçak çekti. Daha sonra annemi arayarak hakaret etmeye başladı. O gün çocuklar okula gidiyor. Ablam, çocukları okuldan alarak Ankara'ya sığınma evine gittiğini belirtti bize. Yani çocuklar bizde değil, Ankara'ya gittiklerini öğrendik. Valilikten açıklama yapıldı, çocukların güvende olduğuna dair. Bizde ablamdan haber bekliyoruz." dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Çocukların odasından ve oyuncaklarından detay

Baba ile röportaj

Babanın, çocukların bulunduğu bilgisini öğrendiği an

Babanın, eşinin ailesiyle görüşmesi ve çocukları sorması

Babanın, eşinin yakınlarından bilgi alamaması

Baba Ercan Çınar'ın, eşinin ailesinin evinden detaylar

Çocukların teyzesi ile röportaj

Detaylar

GÖRÜNTÜLER; 190928180, 19092820, 190928210 haber kodları ile sistemde.

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

===============================================

2)KAMERADAKİ SİLAHLI SOYGUNUN 10 ŞÜPHELİSİ YAKALANDI



GAZİANTEP'te, maskeli ve silahlı 10 kişi, girdikleri akaryakıt istasyonundan 150 bin TL ve sigara çaldı. Olay güvenlik kameralarına anbean kaydedilirken, şüpheliler polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Olay, pazartesi günü saat 04.30 sıralarında, Barak Mahallesi Yeşilvadi bulvarında meydana geldi. Kiraladıkları araçla akaryakıt istasyonuna gelen maskeli 10 kişi, ellerindeki av tüfeklerini çalışanlara doğrultup kasadaki 150 bin lira TL'yi ve bir miktar sigarayı alarak olay yerinden kaçtı. İstasyon çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının ve mobeselerin görüntülerini inceleyen ekipler, takip sonucu 4 şüpheliyi kiralık araçla kaçmaya çalışırken diğer 6 kişiyi ise belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada akaryakıt istasyonundan çalınan para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, maskeli şüphelilerin kiraladıkları araçtan inerek silahlarını doğrulttukları çalışanları yere yatırması ve kasadaki paralar ile sigaraları alıp kaçması yer aldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Güvenlik kamerası görüntüleri

Şüphelilerin araçtan silahlarla inmesi

İstasyondan paraları alması

Çalışanlara silah doğrultulması

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Mustafa KANLI/ GAZİANTEP

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

3)İZMİT'TE ZİNCİRLEME KAZA: 3 ÖLÜ, 3 YARALI



İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda 2 TIR, 1 çekici ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza saat 20.15 sıralarında TEM Otoyolu İzmit Bekirdere Rampası mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen Osman Yıldız yönetimindeki 34 VB 2752 plakalı otomobil aniden yavaşlayınca arkadan gelen Taner Yalçın yönetimindeki 08 K 7692 ve Sırbistan uyruklu Slavico Generalovic yönetimindeki BG 983 SL plakalı TIR'lar da yavaşladı. TIR'ların arkasından gelen Hakan Karagöz yönetimindeki 06 BG 0532 plakalı çekici ise duramayarak 2 TIR'a çarparak ortalarından geçerek, ardından otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, araç içerisindeki 6 kişi de bulundukları yerde sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkartırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalede bulundu. Kazada yaralanan sürücü Osman Yıldız'ın eşi Elif Yıldız ve oğlu Ali Namık Yıldız ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada korkan ve yaralanan küçük çocuğu ambulansa binmeden önce olay yerindeki bir acil sağlık personeli kucağına alarak sakinleştirdi. Aracın arka koltuğunda oturan sürücünün annesi Hacer Yıldız ile akrabaları Fadime Orhan ve Sahure Özkara'nın ise olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sırasında hastaneye gitmeyi reddeden otomobil sürücüsü Osman Yıldız, annesinin cansız bedenine sarılarak gözyaşı döktü. Daha sonra ayakta duramadığı fark edilen sürücü Osman Yıldız, ekiplerin telkinleri ile ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmasının ardından cenazeler Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cenazelerin kaldırılmasının ardından kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazaya karışan TIR'ların ve çekicinin sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan TEM Otoyolu Ankara istikameti temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden açıldı. Olay yerinden geçen AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da kaza ile ilgili bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Kaza yerinden görüntüler

Sağlık ekiplerinin kalp masajı yapması

Ekiplerin çalışmaları

Yaralanan anne ve çocuğun ambulansa bindirilmesi

Korkan küçük çocuğun paramedik tarafından sakinleştirilmesi

Görgü tanığı ile röp.

TIR sürücüsü Taner Yalçın ile röp.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================================

4)KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİL KAZA YAPTI: 7 YARALI



DİYARBAKIR'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet T. yönetimindeki 34 YT 5697 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapınca Hilal M. idaresindeki 21 FH 059 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ışık ihlali yapan otomobil refüje çıkarak reklam panosuna çarparak durabildi. Kazada iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye erleri, ootomobilde sıkışan Mehmet T. ile yanındaki kişiyi güçlükle kurtardı. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinden yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yarılardan sürücü Mehmet T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Kazaya karışan otomobillerden detay

Polis ekipleri

Yol temizleme çalışması

Otomobillerin çekiciye konulması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================================

5)İZMİR'DE HAREKETLİ SAATLER



İZMİR'in Karabağlar ilçesinde B.A. (29), iddiaya göre husumetli olduğu kişileri evin çevresinde görünce tabancayla havaya ateş açtı. Olay yerine gelen polisin ikna çabalarına rağmen havaya ateş açmayı sürdüren B.A., özel harekat polislerinin gelmesiyle teslim oldu. B.A.'nın yanısıra husumetli olduğu belirtilen 5 kişi daha gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Maliyeciler Sitesi 52/120 Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan B.A., iddiaya göre, husumetli olduğu bir grubu evin çevresinde gördü. Endişelenen B.A., pencereye çıkarak tabancayla havaya ateş açtı. Silah sesini duyan vatandaşlar olayı, polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokakta B.A.'yla husumetli olduğu belirtilen 5 kişiyi gözaltına aldı. B.A.'yı da karakola götürmek isteyen ekipler, direnmeyle karşılaştı. B.A.'nın havaya ateş açmayı sürdürmesi üzerine olay yerine destek ekip istedi. Mahalleye, özel harekat polisleri ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi. Özel hareket polisleri, B.A.'nın evini gören uygun noktalara yerleşti. Takviye gelen ekipler operasyon hazırlığı yaparken, B.A., teslim oldu. B.A. ile birlikte toplam 6 kişi, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

B.A.'nın polise teslim olmasından görüntü

Özel harekat polislerinden görüntü

Binaya hakim noktada duran polislerden görüntü

Haber: Davut CAN- Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================================

6)FÜNYEYLE PATLATILACAK ŞÜPHELİ ÇANTA POLİSİN ÇIKTI



TOKAT'ta cadde üzerine bırakılan sırt çantası paniğe yol açtı. Çantanın, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılacağı sırada bir polis memuruna ait olduğu ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerindeki kaldırıma bırakılan sırt çantasını gören vatandaşlar, polisi aradı. Polis ekipleri, çantanın bulunduğu kaldırıma güvenlik şeridi çekerek, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Ardından da boma imha uzmanı çağrıldı. Uzman polis beklenirken, esnafa dükkanlarına girmemeleri yönünde uyarılar yapıldı. Bu sırada ise bazı vatandaşlar, cep telefonları ile çantayı görüntülemeye çalıştı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile kontrollü olarak patlatmak için hazırlık yapmaya başladı. Bu sırada polis telsizinden yapılan anons ile çantanın bir polis memuruna ait olduğu bildirildi. Patlatma işlemi durdurulurken, polis memuru olay yerine gelerek çantasını aldı. Polisin alışveriş sırasında çantasını unuttuğunu söylediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Polisin aldığı önlemler

-Meraklı vatandaşların olayı görüntüleme çabası

-Bomba uzmanının fünye bağlaması

-Patlatmadan vazgeçilmesi

-Polisin gelip çantasını alması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

7)BAKAN UYARDI, YIKIM ERKEN BİTTİ

Bakan Kurum, Bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi (4)

Bodrum'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, saat 16.00'ya kadar yıkımının bitirilmesini istediği çalışma, tamamlandı. Şirket yetkilileri, Bakan Kurum'la görüştükten sonra işi hızlandırıp, Yalıkavak Mahallesi'ndeki 'Eepique İsland' villa projesinin imara aykırılık olan bölümlerinin yıkımını saat 15.30'da tamamladı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Yalıkavak Mahallesi'ndeki 'Eepique İsland' ta yıkımı tamamlanan yer

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ BODRUM (Muğla),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

8)BAKAN PAKDEMİRLİ: KİLİS'İN İÇME SUYU PROBLEMİNİ ÇÖZDÜK



TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geçen yılda bir kuraklık yaşandı ve biz burada hiçbir maliyet, hiçbir masrafı düşünmeden çok hızlı bir şekilde geçen yıl su probleminizi çözdük" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman sektörü değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Pakdemirli, kentte Suriyeli sığınmacılara kaynaklanan içme suyu problemini çözdüklerini ifade ederek, "Geçen yılda bir kuraklık yaşandı ve biz burada hiçbir maliyet, hiçbir masrafı düşünmeden çok hızlı bir şekilde geçen yıl su probleminizi çözdük. Kilis tabi bizim için son derece önemli bir ilimizdir. Aslında 2011'e kadar da sınır ticareti ile bilinen, bundan sonrasında ticaretinde ağırlık olarak geçiren bir ilimiz olmasına rağmen, Kilis bugün kendini de tarım hayvancılık ve diğer alanlarda da ispat ettiğini görmüş olduk. Tabii ki Kilis'e de bir pozitif ayrımcılık yapmamız gerekiyor" dedi.

'KİLİS, NÜFUSUNDAN FAZLA SURİYELİ BARINDIRIYOR'

Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdüdü: "Kilis kendi nüfusundan daha fazla nüfusu burada misafir ediyor. Suriyeli vatandaşlarımızı misafir ediyor. Bu anlamda Biz bakanlık olarak Kilis'e mutlaka diğer illerimizde nasıl davranıyorsa bir adım önde davranma mecburiyetini his ederiz. Biz her ne kadar 81 ilin bakanlığı olsak da bazı illerimize öncelikle almamız gerekiyor. Ziyaretimizde aslında benim ve bakanlık bürokratlarını için önemi ve değeri yerinde olarak, bu tespiti yapmış olmak ve bundan sonra Kilis'e de normalde verdiğimiz önemden daha fazla bir önem vermemiz gerektiğinde görüyorum. Kilis'e Devlet Su İşleri olarak özellikle, son 17 yılda birçok yatırım getirdi. Özellikle Suriyeli vatandaşlarımızdan kaynaklanan içme suyu probleminiz vardı, geçen yılda bir kuraklık yaşandı ve biz burada hiçbir maliyet hiçbir harcanacak paradan kaçınmadan çok hızlı bir şekilde geçen yıl su probleminizi çözdük. Afrin barajından gelen hattımızın da ihalesinde geçen sene çok hızlı bir şekilde başlayıp, neredeyse bitirme aşamasına geldik ve sene sonunda da bitiriyoruz. Narlıca ve Yeni yapan kaynak sularına Kilis'in getirdik. Konak göletinin suyuna Kilis'te getirdik. Kilis'e 5 bin metreküp depo yaptık, üst katları su araştırmak için pompa istasyonu yaptı. Kayacık Barajı ve Kayacık sulaması inşaatını tamamladık. Afrin barajını yaptık, Yukarı Afrin Barajını yaptık, içme suyu isale hattının inşaatına bitirme aşamasına getirdik. 52 bin metreküplük ikinci bir arıtma yapacağız. Çünkü bu arıtmada Kilis'in ihtiyacı ve bu arıtmanın sularından da tarımsal sulamada faydalanıyor olacağız. Yıllardır yılan hikayesine dönen Sapkanlı göletini tamamladık. Musabeyli Barajı inşaatını ve Musabeyli sulamasını en kısa zamanda bitireceğiz. Afrin barajı 2 bin 913 hektar araziyi sulayacak bu işin planlaması da devam ediyor" Bakan Pakdemirli toplantının ardından kentteki temaslarını sürdürdü.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Salondan görüntü-

Bakanın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================================

9)FEYZİOĞLU'NDAN MİLLETVEKİLLERİNE 'YARGI PAKETİ' ÇAĞRISI



TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, meclis gündemine gelecek olan Yargı Reformu Stratejik Belgesi ile ilgili olarak, "Sayın milletvekillerimizden istirhamımız, lütfen içini boşaltmadan öyle çıkartın. Çünkü burada çok büyük emek vardır. İçine yeni şeyler koyun ama olanı çıkartmayın" dedi. Tokat Barosu tarafından geleneksel hale getirilen 'Tokatlı hukukçular buluşması' programının bu yıl beşincisi yapıldı. Program kapsamında 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında panel düzenlendi. Daha sonra bir otelde devam eden programa Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Milliyetçi Harekat Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve hukukçular katıldı.

Programda konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ideolojileri bir kenara bıraktıklarında güzel işler başardıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İdeolojik bakışı bir kenara bırakıp, Türkiye için bir araya geldiğimizde güzel işler yapıyoruz. Bunu ben hep birlikte ispatladığımızı düşünüyorum. Bu güzel işler başında da şu anda meclisimiz açıldığında ilk gündem maddesi olacak olan 'Yargı reformu stratejik belgesinin' ilk paketi var. Bu paket mucize değil, eksiksiz değil. Ama gerçekten önemli bir adım. En az içeriği kadar önemli olan kısım şu, hazırlanırken ilk kez bir Adalet Bakanı ilgili tüm kesimlere dedi ki 'Gidin sorunları önce birlikte tespit edelim. Sonra çözümleri birlikte bulalım'. Hep söylüyorum daha önce reform paketi dedikleri belgeler, barolara, birliğe, üniversitelere şu tarihe kadar görüşünüzü bildiri diye gelirdi. Postadan çıktığında da tarihi üç gün geçmiş olurdu. Ondan sonrada usulen yazardık. İlk kez, ilk adım atılmadan önce bir araya gelindi. Her adım birlikte atıldı. Demek ki bu usul en az içeriği kadar bize bir şey göstermek. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortak aklını bir araya getirme kararlılığını ortaya koymuş. Biz o ortak aklı her meselede ortaya koyabilirsek, her meselede, terörle mücadelede, Kıbrıs meselesinde, Doğu Akdeniz'de, hangi mesele olursa olsun, bu işin içinden çıkabileceğimizi gösteriyor. Ben bu bakımdan usulü en az esas kadar önemsiyorum. Esasa gelince, önce dediler ki Temmuz'da çıkmayınca samimi değil, çıkmayacak. Şimdi çıkma noktasına gelince başladı bazıları içi boş demeye, ilk paketin içi tabiri caiz ise ağzına kadar doludur. Sayın milletvekillerimizden istirhamımız lütfen içini boşaltmadan öyle çıkartın. Çünkü burada çok büyük emek vardır. İçine yeni şeyler koyun ama olanı çıkartmayın."

En önemli konulardan Türkiye'de ifade özgürlüğü olduğunu söyleyen Feyzioğlu, "Bunu önemsememek mümkün değildir. Düşünce özgürlüğü ile ilgili her suç tipi temyiz mahkemesinin denetiminden geçecektir. İlk derece mahkemeleri, yani 'temyiz mahkememiz böyle karar veriyor' diyerek, rahatlıkla sırtlarını Yargıtay'a dayayarak Türkiye'de düşünce özgürlüğünü güvenceye kavuşturacaklardır. Eksikleri var mıdır vardır. Ama bu anlayış devam ettirildiği takdirde tüm eksiklikleri de birlikte gidereceğimize ben inanıyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Toplantıdan görüntüler

-Feyzioğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================

10)26. ULUSLARARASI ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ'NDE EN İYİ FİLM 'NUH TEPESİ'



ADANA'da, bu yıl 26'ıncısı düzenlenen 'Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film ödülü, Alp Ertürk'ün yönettiği 'Nuh Tepesi' filmine verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Küçük Şeyler filmindeki performansıyla Alican Yücesoy'a, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Aden filminde oynayan Funda Eryiğit'e verildi.

Festivalin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kırmızı halıda ünlü isimlerin şıklık yarışına sahne olan ödül törenine, çok sayıda sinemacı, sanatçı, oyuncu ve kent protokolü katıldı. Yekta Kopan ile Ezo Sunal'ın sunduğu gecede ilk olarak Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nın ödüllerinin ardından Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri; bu yıl yönetmen, yazar, senarist, besteci Zülfü Livaneli ile oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay'a verildi. Livaneli ödülünü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve festival yönetim kurulu üyesi Nebil Özgentürk'ten aldı. Olcay'a ise ödülünü Altın Koza Film Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Samancılar verdi.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü 'Küçük Şeyler' filmindeki performansıyla Alican Yücesoy, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü 'Aden' filminde oynayan Funda Eryiğit'e verildi. En İyi Senaryo Ödülü'nü Kıvanç Sezer'in yazdığı 'Küçük Şeyler' filmi aldı. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü Nehir Tuna'nın yönettiği 'Ayakkabı' filmine verildi.

650 BİN LİRA ÖDÜL DAĞITILDI

Adana Altın Koza Film Festivali'nde bu yıl filmler; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması olmak üzere toplam 4 kategoride yarıştı. Kazanan filmlere toplam 650 bin liralık para ödülü verildi.

'FESTİVAL SONSUZA KADAR YAŞAYACAK'

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kendisinin ve Adana'nın en büyük gurur günlerinden birini yaşadığını belirtirken, "Adana bir sanat kentidir. Edebiyatta, sinema, tiyatroda bu kadar geniş yelpazede bu kadar sanatçının yetişmesi tesadüf değlidir. Adana'nın sert görüntüsünün altında bir sanat ruhu vardır. Bundan kaynaklanıyor Adana'da bu kadar geniş yelpazede sanatçı yetişmesi. Sanat, sinema deyince Adana akla geliyor. Sinema deyince ise Altın Koza Film Festivali geliyor. Cannes Film Festivali'nden sonra akla Altın Koza gelir. Yakın zamanda Adana'nın sinemada önemli bir yeri olacaktır. Getirmeye de kararımız vardır. Bu sene bütün senelerden farklı olarak Altın Koza'yı 50'nci yılında ehline teslim ettik. Gerçekten çok güzel çalışma ortaya çıktı. Bu festival bana gösterdi ki; bundan sonra Altın Koza dünyaya adını altın harflerle yazdıracaktır" diye konuştu.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI ALTIN KOZA ÖDÜLLERİ

En İyi Film Ödülü: Nuh Tepesi (Alp Ertürk)

Yılmaz Güney Ödülü: Kraliçe Lear (Pelin Esmer - Dilde Mahalli)

Adana İzleyici Ödülü: Kapı (Yapımcı-Yönetmen: Nihat Durak)

En İyi Yönetmen Ödülü: Cenk Ertürk (Nuh Tepesi)

En İyi Senaryo Ödülü: Kıvanç Sezer (Küçük Şeyler)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Funda Eryiğit (Aden)

Aytaç Arman En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Alican Yücesoy (Küçük Şeyler)

En İyi Müzik Ödülü: Barış Diri (Kraliçe Lear)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Federico Cesca (Nuh Tepesi)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Devrim Öner Ünal (Aden)

Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: Ali Aga (Görülmüştür)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Füsun Demirel (Görülmüştür)

Cengiz Sezici Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Serdar Orçin (Uzun Zaman Önce)

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Başak Özcan (Küçük Şeyler)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Beren Soysal (Kronoloji)

SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: Kraliçe Lear (Yönetmen: Pelin Esmer - Dilde Mahalli)

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Cenk Ertürk (Nuh Tepesi)

Bahçeşehir Koleji Özel Ödülü: Kapı (Yapımcı-Yönetmen: Nihat Durak)

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI'NDA ÖDÜL KAZANANLAR

En İyi Belgesel Film: Hatırımda (Yönetmen: Soner Akalın, Batman Ünv.)

En İyi Deneysel Film: Farklı Ağıllar (Yönetmen: Mehmet Özbek, Çukurova Ünv.)

En İyi Kurmaca Film: Servis (Yönetmen: Ramazan Kılıç, İstanbul Şehir Ünv.)

Jüri Özel Ödülü: Dede (Yönetmen: Ahmet Keçili Çukurova Ünv.)

ADANA KISA FİLM YARIŞMASI'NDA ÖDÜL KAZANANLAR

En İyi Film Ödülü: Küfe (Yönetmen: Yusuf Yılmaz)



Görüntü Dökümü

-----------------------

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın konuşması

Ödüllerin dağıtılmasından detaylar

Toplu fotoğraf çekiminden detay

Haber: Akif ÖZDEMİR - Gökhan KESKİNCİ - Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================================

11)TARİHİ KAYSERİ KALESİ 6 YIL SONRA KAPILARINI AÇTI



KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında restore edilmeye başlanan tarihi Kayseri Kalesi, 6 yıllık çalışmanın ardından tamamlanarak açıldı. Resmi açılışını Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı tarihi kale, kültür ve sanat merkezi olarak hizmet verecek. 2013 yılında tarihi Kayseri Kalesi içinde bulunan dükkanların tamamen boşaltılmasıyla kültür ve sanat merkezi için çalışmalara başlandı. 6 yıllık sürede restorasyon çalışmaları tamamlandı. 6 bin metre kareden oluşan tarihi kalenin içinde eğitim alanları, kütüphane, kafeteryalar, toplantı salonları ve arkeoloji müzesi yer alıyor. Tarihi kaleyle ilgili düzenlenen tanıtım toplantısına, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, kalenin kültür ve sanat merkezi olabilmesi için çok çalıştığını belirterek, "Pergeli koyduğunuz zaman eğer her yer eşit olsun istiyorsanız, pergelin ayağı buraya basar. Burası Kayseri'nin merkezidir. Burada esnafın ve işyerlerinin olması kabul edilir bir şey değildi. Buraya gelerek esnafımızdan rica ederek buranın kültür ve sanat merkezi yapılacağını söyledim. Vatandaşların uğrak bir yeri olsun diye projenin peşinde koştum. Şehrimize ziyarete gelen turistlerin Kayseri'nin kadim bir şehir olduğunun farkına varmaları lazım. Böyle olursa da biz kazanırız ve bu şehirde bir canlılık olur. Kültürü, sanatı ve spor gibi aktiviteleri ekleyemezsek, şehir kocaman bir huzurevi olur. Büyükşehir gibi yerlere daha fazla projeler eklemeliyiz. Rahat ve huzurlu bir şehirde kültür, sanat, spor ve musiki gibi aktiviteler eklenirse bu şehir tadından yenmez. Eğer bunları yaparsak bu şehir dünyaya açılan bir şehir olur" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, tarihi kalenin yapılış aşamalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu eserin şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerden önce çalışmalara gittiğimizde bize sorulan soruların başında gelen tarihi Kayseri Kalesi vardı. Gece gündüz demeden bu eserimizin çalışmalarını yakından takip ettik. 6 yıllık bir çalışmanın ardından sizlerin huzuruna sunuyoruz. İnşallah şehrimize damgasını vuran bu eseri paylaşıyoruz. Art niyetli bir gecikme burada söz konusu değildir. Tarihi eserin her yapılış aşaması bizim için önemliydi" ifadelerini kullandı.

Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi'nin resmi açılışı ise, Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Tarihi Kayseri Kalesinden görüntü

Protokolden görüntüler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin konuşması

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konuşması

Genel detay

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/ KAYSERİ (DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================

12)TOKAT'TA DEMOKRASİ MÜZESİ AÇILDI



TOKAT'ta, Atatürk başta olmak üzere devlet adamlarının toplantılar yaparak balkonundan halka hitap ettiği 115 yıllık tarihi bina, restore edilerek Demokrasi Müzesi adı altında hizmete açıldı.

Tokat'ta 115 yıldır kahvehane olarak kullanılan üç katlı ahşap bina, İl Özel İdaresi tarafından sahibi Şevket Aydın'dan satın alınarak aslına uygun restore edildi. Geçmişte ilk olarak Türk Ocağı'nın faaliyet gösterdiği bina daha sonra İttihat ve Terakki Partisi binası olarak kullanıldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 26 Haziran 1919'da Tokat'a gelişinde burada halka hitap etti. Ayrıca Fevzi Çakmak Paşa, İsmet İnönü, Adnan Menderes gibi devlet büyüklerinin de balkon konuşmalarına ev sahipliği yaptı.

Valilik öncülüğünde 'Demokrasi Müzesi' adı altında Türkiye'nin ve Tokat'ın siyasi ve demokrasi geçmişini özetleyen bir müze haline getirilen kahvehane, düzenlenen törenle açıldı. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Milliyetçi Harekat Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Demokrasi Müzesi hakkında bilgi veren Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Yüksek Kahve, Tokat'ın merkezi bir yerinde, behsat bölgesi olarak tabir ettiğimiz yerde. Çok uzun yıllardır geçmişi olan herkesin hafızasında olan, Tokat'ta sembol birkaç yer say deyince bunların başında gelen yerlerden birisidir. Yüksek Kahve'nin bir başka önemi var ki oda, siyasi anlamda çok önemli kişilere misafirlik yapmış olması ve burada önemli siyasi konuşmaların yapılıyor olması. Bir çok birleşim noktalarının da Yüksek Kahvede oluyor olması da buraya başka bir yükü yüklemiş. İsmet İnönü, Celal Bayar, Adnan Menderes burada konuşma yapmış. Dönemin parti liderleri geldiğinde halka hitap etmek istediğinde Yüksek Kahve'nin balkonuna geçmiş, oradan konuşmalar yapmış. Birçok konuda, siyaseten buluşma birleşme halkın buradan bilgilendiği bir yer haline gelmiş. Yine Mustafa Kemal Atatürk de yine bu alanda Kurtuluş Savaşı öncesindeki Tokat'ı ziyaret ettiğinde Milli Mücadelenin buradan işaret fişengini vermişö dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Binanın görüntüsü

-Açılış ve konuşmalar

-Binanın gezilmesi

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================================

13)MANUŞ BABA, HUZURUN HAKİM OLDUĞU KATO DAĞI'NDA KONSER VERDİ



ŞIRNAK'ın Uludere ilçesindeki Kato Dağı eteklerinde devam eden 'Gençlik, Huzur ve Bal Festival'inde Manuş Baba'nın verdiği konserle binlerce kişi doyasıya eğlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şırnak Valiliği ve Uludere Belediyesi'nce bu yıl ikincisi düzenlenen 'Gençlik, Huzur ve Bal Festivali', Kato Dağı ve Bestler Dereler'in kesiştiği Irak sınırın sıfır noktasındaki İnceler Köyü'nde sürüyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Jandarma Bölge komutanı Tümgeneral Hacı Ahmetoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ve binlerce vatandaşın katıldığı festival, Manuş Baba'nın konseriyle devam etti.

'HUZURUNUZA, KARDEŞLİĞİNİZE SAHİP ÇIKIN'

Festivale katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'nun selamını ileterek başladı. Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamına dikkat çeken Aksoy, "Bugünkü bu fotoğraf artık yeter isyanınız bizlere çok büyük bir güç ve çok büyük bir umut veriyor. Sizlerden aldığımız destekle siz bu birliğinize, beraberliğinize, huzurunuza, kardeşliğinize sahip çıkmaya devam ederseniz Allah'ın izniyle bu memleketin bütün yaylaları, köyleri, ovaları ve bu coğrafyanın bütün toprakları bu güzel insanların emrinde olacak. Bir yandan terör ve teröristle mücadele ederken diğer yandan her güzel gününüzde sizin yanınızda olmak için ömrümüz yettikçe olacağız. Huzur içerisinde bu memleketin her köşesinde Hakkari'den Muğla'ya kadar her karış toprağına sahip olmanın gururunu, mutluluğuyla yolumuza devam edeceğiz. Allah memleketimizin yolunu bahtını açık etsinö dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan ise huzur ortamının kalıcı hale getirileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Huzur iklimi belli bir aşamaya geldi. Şimdi bizlere düşen bu ortamı kalıcı hale getirmek. Biz birbirimizin elini tutuğumuz sürece Allah'ın izniyle hiçbir şey odağı hiçbir nifak giremeyecektir. Bunu sağlamak ta hep birlikte bize düşüyor. Gerek kamu görevlerine gerek tek tek vatandaşlarımıza. Çok şükür Şırnak vilayetimizde bu sağlandı ve daim olacak inşallah. Bunu hep birlikte mücadelesini vereceğiz. Hiçbir hizmet alanı ihmal etmeden topyekun bir bakış açısıyla hem devletimizin sağlanmış olduğu imkanları, yatırımları bundan sonra bugüne kadar olduğu gibi artan nispete vatandaşlarımızla buluşmasını sağlayacağız. Bir yandan da böyle olduğu gibi sosyal, kültürel etkinliklerle kaynaşma zeminin daha da genişletecek ve yarınlara emin ve güçlü adımlarla ilerleyeceğiz."

Kato Dağı eteklerinde İnceler Köyü meydanındaki festivalin 2'nci gününde de çeşitli spor etkinlikleri yapıldı, yöresel ürünler sergilendi ve akşam saatlerinde ise Manuş Baba konseri düzenlendi. Festivale katılan binlerce kişi Manuş Baba Şarkıları ile doyasıya eğlendi. Konser sonrası ise hava fişek gösterisi yapıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Etkinliklerden görüntü

Konuşmalar

Mannuş Baba konseri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================

14)DENİZLİ'DE DERBİ HEYECANI



SÜPER Lig'in 6'ıncı haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe ile sahasında 0-0 berabere kaldığı karşılaşma, Denizli'de ilgiyle takip edildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemek isteyen taraftarlar kafe ve restoranlara akın etti. Maç yayınının yapıldığı alanlara Galatasaray ve Fenerbahçe armalarının bulunduğu bayraklar asıldı. Formalarını giyerek takımlarını ekran başında destekleyen taraftar, maç esnasında heyecan dolu anlar yaşadı. Bazı rakip takım taraftarları da aynı alanda karşılaşmayı izledi.

Golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın ardından, taraftarlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı taraftarlar, takımlarının marşlarını söyledi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Kahvehanede maç izleyen taraftarlardan detay görüntü

-Galatasaraylı taraftarlardan görüntü

-Fenerbahçeli taraftarlardan görüntü

-Taraftarların tezahüratları

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================

15)SEA TO SKY'IN GALİBİ MARİO ROMAN OLDU



ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı dağ etabıyla tamamlandı. Son etabın ve Sea to Sky 2019'un galibi İspanyol sporcu Mario Roman oldu.

Kemer'de bu yıl 28 ülkeden 260 sporcunun katılımı ile 10'uncusu düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı son gün Çamyuva plajında '0' rakımdan 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine kadar 55 kilometrelik etap ile tamamlandı. 4 günlük Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın en zorlu etabı olan dağ etabı Çamyuva sahilinden başladı. Sporcular ardından Kesmeboğazı'ndaki dere yatağında su içinden ve kayaların arasından geçti. Ardından ormanlık alandan Ovacık, Yayla Kuzdere, Belen Yaylası, Çukur Yayla gibi noktalardan geçti. Zorlu parkurda sporcular Antalya'nın zirvesi olarak adlandırılan 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Dağ etabını İspanyol Mario Roman kazanırken, ikinciliği Wade Young, üçüncülüğü ise 44 yaşındaki İngiliz Graham Jarvis elde etti. Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın tüm etaplarının toplamında ise yarışın galibi son iki etabı birincilikle tamamlayan Mario Roman oldu. İkinciliği Güney Afrikalı Wade Young kazanırken, üçüncülüğü ise İngiliz Graham Jarvis elde etti.

Yarış sonrası zirvede ödül töreni düzenlendi. Törene Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı Semih Özdemir ve davetliler katıldı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kaymakam Murtaza Dayanç ve Belediye Başkanı Necati Topaloğlu verdi. Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya'nın deniz, kum ve güneşin yanı sıra doğa ve motor sporlarına da uygun bir şehir olduğunu söyledi. Alternatif turizm anlamında doğa sporlarına önem verdiklerini ifade eden Ateş, "Çok başarılı bir organizasyon oldu. Kemer'in güzellikleri zaten belli. Bir anlamda da Kemer'in tanıtımına katkı sağlanmış olundu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Murtaza Dayanç, heyecan ve adrenalin dolu bir organizasyon olduğunu belirterek, "Yarışların Kemer'e katkı sağladığından eminim. Başarılı bir iş oldu. Emeği geçenlere ve yarışlara destek verenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yarışların muhteşem geçtiğine değinerek, "Aslında anlatmaya gerek yok. Her şey ortada. Sporcular, yarışı izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Yarışlar, Kemer için büyük bir tanıtım oldu. Bundan sonraki yarışlar daha güzel olacaktır. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Dağ etabının ve Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın galibi Mario Roman da yarışı kazanmak için çok çalıştığını ve emeklerinin karşılığını aldığı için mutlu olduğunu kaydetti. Roman, "Bu seneki format değişikliği benim işime yaradı. Tüm etapların toplam sürelerini dahil ettiler genel klasmana. O yüzden ilk etapta zaman kayıpları yaşamama rağmen diğer etaplarda eksiklerimi iyi zamanlar yaparak kapattım. Bu sene daha iyi hazırlandım. Daha çok inanıyordum kendime ve yarışı kazandım. Bu sene olabildiğince bütün yarışlara gitmeye çalışacağım ve gelecek sene yarışta yine unvanımı korumaya çalışacağım" diye konuştu.

İkinciliğin sahibi ve geçen yılın birincisi Wade Young, "İlk etaplar çok güzeldi. İki etabı birincilikle tamamladım ama son bölümde ise aynı takımda yarıştığım arkadaşım benden biraz daha hızlıydı. Elimden geleni yapmaya çalıştım ama bu kadarı oldu bu sene ama önümüzdeki sene daha iyisini yapacağım" dedi.

Kemer'de 10 yıldır düzenlenen yarışmada en çok galibiyeti bulunan ünlü İngiliz sporcu Graham Jarvis de şöyle dedi:

"Şu anda 44 yaşındayım ve hala yarıştayım. Çok mutluyum. Etap çok güzeldi. Fakat etabın sonlarına doğru suyum bitti ve biraz sorun yaşadım. Ama her şeye rağmen podyumda olmak çok güzeldi."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Sahildeki startın verilmesi

Kanyondan detaylar

Dere yatağından geçiş

Kütük üzerinden geçiş

Seyircilerden detay

Tırmanıştan detayları

Finiş çizgisine gelen sporcu detayı

Sea to Sky kupasından detay

Vali Yardımcısı Nurettin Ateş konuşması

Kaymakam Murtaza Dayanç konuşması

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu konuşması

Yarışmanın birincisi Mario Roman detay

Ödül töreni detay

Birinci Mario Roman röportaj

İkinci Wade Young röportaj

Üçüncü Graham Jarvis röportaj

Dağ etabından detay

KEMK Başkanı Semih Özdemir röportaj

Dağdan detay

Dağa çıkan motosikletli detay

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================

16)VALİ YARDIMCISI SALON AÇILIŞINA 'JUDO' KIYAFETİYLE KATILDI



EDİRNE'de Mimar Sinan Kapalıspor Salonu'nda, judocular için yapılan ek binanın açılışına Vali Yardımcısı Yusuf Güler, judo kıyafeti giyerek, katıldı.

Edirne'de Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün, Mimar Sinan Kapalıspor Salonu'nda judocular için yaptırdığı ek bina, Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve davetliler ile sporcuların katıldığı törenle açıldı. Vali Yardımcısı Yusuf Güler, törene giydiği judo kıyafetiyle katılınca büyük ilgi gördü.

Protokolde de judo kıyafetiyle oturan Güler, judoya yeni başladığını belirterek, "Judoya geç başladım, çok üzgünüm. Judonun çok özel bir spor olduğunu gözlemliyorum. İnsanlığı doğruluğa, dürüstlüğe ve erdeme teşvik eden Japonya kökenli bir spor. Geç tanıştığım için kendime kızıyorum. İnşallah gidebileceğim yere kadar gideceğim. Spor olarak masa tenisiyle ilgileniyorum, ağırlık çalışıyorum. Törene judo kıyafetiyle katılmak son anda aklıma geldi. En kısa sürede çalışmalara başlayacağım" dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, judonun son derece barışçıl bir spor olduğunu ifade ederek, "Sizin karşınızdaki insana zarar vermenizi değil, karşınızdaki insanın size zarar vermesini engellemeyi öğütleyen ve bütün felsefesini bunun üzerine inşa etmiş olan bir spordur" diye konuştu.

Açılışın ardından sporcular, gösteri maçı yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

Açılıştan genel

Detay görüntü

Yusuf Güler'in jodocu kıyafetle protokole oturması

Güler'den detay

Güler'in konuşması

Ekrem Canalp'ın konuşması

Gösteri maçı

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/ EDİRNE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

17)DAMAT TIR ŞOFÖRÜ OLUNCA, GELİN ARABASI DA TIR OLDU



HATAY'da TIR şoförü damat Murat Günal, ekmek teknesi olan TIR'ını gelin arabası yaptı. Gelin Elif Günal'ı kuaförden TIR ile alan damat, şehir turunu da aynı araçla attı.

Merkez Antakya ilçesinde TIR şoförlüğü yapan Murat Günal'ın, hayali olan 'TIR'dan gelin arabısını, kendi düğününde gerçeğe çevirdi. Dorsesi çıkarıldıktan sonra çiçeklerle ve renkli şeritlerle süslenerek gelin arabası yapılan TIR'ın direksiyonuna geçen damat Günal, gelin Elif Tümkaya'yı almak için kuaför salonunun önüne geldi. TIR'a binerek kuaförden ayrılan gelin ve damat, şehir turu attı. Elif Tümkaya ile mart ayında tanıştıklarını ve evlendikleri için de çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirten damat Günal, "TIR'ımı süsleyip gelin arabası yapmak benim hayalimdi ve hayalimi gerçekleştirdim. Hayat arkadaşıma da bunu teklif ettiğimde sağ olsun o da beni kırmayıp kabul etti. Biraz farklılık olsun istedik" dedi.

Gelin arabası olarak TIR'ın tercih edilmesine ilk başta şaşırdığını dile getire Elif Tümkaya, daha sonra eğlenceli olacağı düşüncesiyle bu teklifi kabul ettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Gelin arabası olarak süslenen TIR'dan genel ve detay görüntüler

Damadın gelini kuaförden alışı

Gelin ve damadın TIR önündeki görüntüsü

Gelin ve damat ile röp.

Gelinin TIR'a binişi

Gelin ve damadın TIR içindeki görüntüleri

Gelin ve damadın TIR ile kuaförün önünden ayrılması

Şehir turundan görüntüler

Süre: 02'07 Boyut: 237 MB

Haber - Kamera: Hüseyin BOZOK - Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

Kaynak: DHA