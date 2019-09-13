Dha yurt bülteni - 1

13.09.2019 08:27

Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan kamyonete teröristlerden hain tuzak: 7 şehit, 10 yaralı (ek)

BAKAN SOYLU: ŞEHİT SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak ettirildi. Saldırıda 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kulp Üçyol mevkisinde geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen, odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan EYP infilak ettirildi. Sürücüsünün kontrolden çıkan kamyonet, şarampole devrildi. Saldırının hemen sonrası kamyonetteki işçilerden 4'ü şehit olurken, 13'ü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

VALİLİK: 4 ŞEHİT, 13 YARALI

Diyarbakır Valiliği, saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle denildi: "İlimiz Kulp İlçesi kırsalında saat 18.00 dolaylarında, odun toplamaya giden köylü vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 4 köylü vatandaşımız şehit olmuş, 13 köylü vatandaşımız da ağır yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız Kulp ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmışlardır. Saldırının faillerinin tespit edilmesi için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından gerekli çalışmalara vakit geçirmeden başlanmıştır. Menfur saldırı olayında şehit olan köylü vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

JANDARMA GENEL KOMUTALIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 kişinin şehit olduğu, 13 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili başsağlığı mesajı paylaştı. Mesajda, şöyle denildi:

"Diyarbakır kulp kırsalında, odun toplamaya giden vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

BAKAN SOYLU: ŞEHİT SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşların sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı. Bakan Soylu, "7 kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" dedi. Yaralı 10 kişinin tedavisi ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralıların ambulansla hastaneye getirilişi

Hastane önü bekleyenler

Acil servis

Güvenlik önlemi

Genel ve detay görüntüler

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Olay yerindeki kamyonet

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Hastane önünde bekleyenler

Hastane yönetiminin yaralı yakınlarını bilgilendirmesi

Ambulanslar

UMKE aracı

Olay yerinden detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU - Mehmet Mucahit CEYLAN - Selim KAYA - Emrah KIZIL - Nurettin FİDANCAN - Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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2)CUMHURİYET GAZETESİ YAZARLARI SERBEST



KOCAELİ'nin Kandıra ilçesindeki 1 Nolu T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi'nin 5 yazarı serbest bırakıldı. Cezaevi çıkışı açıklama yapan Karikatürist Musa Kart, Yargıtay'ın verdiği kararla yanlıştan dönüldüğünü söyledi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar ve yöneticilerinin, FETÖ/PDY'ye yardımdan yerel mahkeme kararının temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi cezalarının infazının durdurulmasına karar verdi. Kandıra'da bulunan 1 Nolu T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Önder Çelik, Güray Tekinöz, Musa Kart, Hakan Karasinir ve Mustafa Kemalgüngör saat 20.30 sıralarında serbest bırakıldı. Cezaevi önünde bekleyen yakınları ile serbest kalan yazarlar kucaklaştı.

'FETÖ İLE İRTİBATLANDIRILDIK'

Karikatürist Musa Kart, cezaevi çıkışında açıklama yaptı. Kart konuşmasında, "Bakın bizim için 30-40 yıl ceza isteminde bulunan savcı FETÖ terör örgütüne üye olma suçlamasıyla yargılanıyor. Hakkında müebbet hapis cezası isteniyor. FETÖ ile irtibatlandırıldık. Çünkü tatil rezervasyonu için bir seyahat şirketini aramıştık. Aynı dosyadan yargılanan ve 5 yıldan fazla ceza istenen arkadaşlarımıza Yargıtay'a gitme hakkı verilmişken bizler yani 5 yıldan az ceza verilenler bu haktan mahrum bırakılmış ve ikinci kez cezaevine yollanmıştık. Üstelik Anayasa Mahkemesi Başkanı 'Hak ihlaline' işaret etmişken, Adalet Bakanı televizyonda 'Bir gün bile içerde kalmamaları gerekir' demişken, doğrusu bu kadar komiklik bir karikatüristin hayal gücünü aşıyor" dedi.

'YARGITAYIN VERDİĞİ BİR KARARLA YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ'

Yargıtay'ın verdiği kararla yanlıştan dönüldüğünü belirten Musa Kart, "Yaklaşık 4.5 ay önce Kandıra Cezaevi'ne girerken şöyle demiştik: Bu dava yani Cumhuriyet davası halkın vicdanında görülmeye devam edilecek. Nitekim öyle de oldu. Yargıtay'ın verdiği bir kararla yanlıştan dönüldü" diye konuştu.

Ardından cezaevinden çıkan Cumhuriyet Gazetesi yazarları ve yakınları Kandıra yolu üzerinde bir restoranda yemek yedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cezaevinden çıkmaları

Yakınlarıyla buluşmaları

Açıklama yapılması

Haber-Kamera: Ergün AYAZ - Alişan KOYUNCU/ KOCAELİ,

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3)ESKİŞEHİR'DE KAZA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Seyitgazi- Eskisehir karayolu Taşlık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Arif Çakır yönetimindeki 26 RY 954 plakalı hafif ticari araç ile Seyitgazi'den gelen İsmail Demirci'nin kullandığı 23 DV 693 kamyonet çarpıştı. Kazada Arif Çakır ile eşi Sevim Çakır hayatını kaybetti. Yaralanan İzzet Çakır ile kamyonet sürücüsü İsmail Demirci, ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden

-Kaza yapan araçlar

-Vatandaşlardan detay

-Mahalle yazısı tabelası

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,

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4)20 METRELİK UÇURUMA YUVARLANAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

BURSA'da, Uludağ Yolu'ndaki virajı alamayarak, motosikletiyle 20 metrelik uçuruma yuvarlanan Ünal Tamer (56), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi'nde meydana geldi. Plakasız motosikletiyle seyir halinde olan Ünal Tamer (56), sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle Uludağ Yolu'ndaki virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halat yardımıyla 20 metrelik uçurumdan inerek, sedye ile Ünal Tamer'i yukarıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünal Tamer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Tamer'in cesedi, Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Tamer'in evli 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

-Kaza yerinden detaylar

-Polis ekiplerinden detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - Semih ŞAHİN/ BURSA,

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5)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 25 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, otomobilin çarptığı 25 küçükbaş hayvan öldü.

Adıyaman'dan Besni'ye doğru ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Taşlıyazı köyü yakınlarında yolun karşısına geçmekte olan Haci Mehmet Er'e ait küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle 25 küçükbaş öldü. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Ölen hayvanlar ise sahibi tarafından toprağa gömüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Küçükbaş hayvanlar

Ölen hayvanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN/ ADIYAMAN,

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50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı (3)

6)TUTUKLANDI

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yalnız yaşayan annesi Tülin Beygirci'yi 50 bıçak darbesiyle öldüren Berke Karasu, Gemlik ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Berke Karasu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlının adliyeye sevk olması

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - Feyzi SARIKAYA/ BURSA,

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7)KAYSERİ'DE DEAŞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI

KAYSERİ'de jandarmanın DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bünyan, Kocasinan, Sarıoğlan ilçelerinde yapılan istihbarı çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 kişinin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler H.E.İ, A.M. ve C.E., jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerden A.M. sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, diğer 2 şüphelinin jandarmada sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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DEAŞ Şüphelilerinin adliyeye çıkarılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/ KAYSERİ,

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8)DEĞİŞEN AVLANMA DERİNLİĞİ YASAĞI TARTIŞMASI



YASAL avlanma derinliğinin 24 metreden 18 metreye çekilmesine Trabzon'daki kıyı balıkçıları tepki gösterirken, balıkların başka ülkelerin kara sularına yöneldiğini belirten büyük tekne balıkçıları ise kararı olumlu karşıladı. Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, avlanma derinliği 24 metreyle sınırlı kalması halinde, büyük balıkçıların, kapatma noktasına geleceğini belirtti. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğ Düzgüneş de, balıkçılığın korunması için derinlik yasağının azaltılması yerine daha fazla olması gerektiğini söyledi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibariyle sona erdi. Yasağın kalkmasıyla Karadenizli balıkçılar, kısmetlerini aramaya devam ediyor. Trabzon'da da balıkçılar, yeni sezonda avlanma çalışmalarını sürdürüyor. Deniz suyunun henüz istenilen seviyede soğuk olmaması nedeniyle palamut başta olmak üzere umduğunu bulamayan balıkçılar, mezgit ve istavritin yüzleri güldürdüğünü söyledi. Balıkçılar, Karadeniz'de ilerleyen günlerde balık bereketinin artacağını umuyor.

AVLANMA DERİNLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMASI

Kentte, kıyı balıkçıları, yasal avlanma derinliğinin 24 metreden 18 metreye çekilmesine yönelik kararın, balıkçılığın geleceğini tehlikeye sokacağını öne sürerek, tepki gösterdi. Balıkların başka ülkelerin kara sularına yöneldiğini belirten büyük tekne balıkçıları ise yasal avlanma derinliğinin 24 metreden 18 metreye çekilmesini olumlu karşıladı.

'KARARI OLUMLU GÖRMEK LAZIM'

Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, yasal avlanma derinliğinin 24 metreden 18 metreye çekilmesine yönelik kararını değerlendirdi. Balıkların Karadeniz'den geçiş güzergahlarının kıyıdan olduğunu ve balığı avlayamadan Karadeniz'e kıyısı olan başka ülkelere kaçtığını belirten Mutlu, "Şimdi küçük balıkçı 'balığı koru' diye imza kampanyası başlatıyor. Küçük balıkçının yaptığı yatırımla büyük balıkçının yaptığı yatırım bir mi? Karadeniz Bölgesi'ndeki deniz 24 metreye uygun değil. Burada ki mağduriyetin bir an önce kaldırılması gerekiyor. Kafes balıkçılığı yetiştiricileri var. Denizde kurulan kafeslere 200 metre yaklaşamıyorsun. Kurulduğu yerler 30 ile kırk metre arasında yani biz otomatikman zaten 50 metreye yaklaşamıyoruz. Kimse bilmeden konuşmasın. 24 metrenin büyük balıkçılığa kesinlikle çok büyük zararı var. Avlanma derinliği 24 metreyle sınırlı kalırsa, büyük balıkçılar, kapatma noktasına gelir. Teknelerin maliyetleri zaten 15 milyonu bulmaya başladı, yazık günah bu insanlara. Kararı olumlu görmek lazımö dedi.

'DERİNLİĞİN AZALTILMASI YERİNE FAZLALAŞTIRILMASI GEREK'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğ Düzgüneş de, balıkçılığın korunması için derinlik yasağının azaltılması yerine daha fazla olması gerektiğini söyledi. Düzgüneş, "İşin ilginç tarafı bu derinlik yasağının kaldırılmasını isteyenler küçük tekneler değil de büyük tekneler olması. Neredeyse daha kıyıya yaklaşırlarsa karaya oturma riskleri var. Ama gırgır ağlarının seçici olmadığını düşünürsek daha kıyıda ve sığ sularda avlanması halinde korunması gereken balıkları avlayacaktır. Balıkçılığı kurtarmak istiyorsak derinlik yasağının azaltılması yerine daha da fazlalaştırılması gerekir" diye konuştu.

'COĞRAFİ YAPI, 24 METRE YASAĞINA UYGUN DEĞİL'

Bölgede büyük balıkçı teknesi ile balıkçılık yapan Engin Şahin, kararı olumlu bulduğunu anlatarak, "Karadeniz bölgesinin coğrafi yapısı, 24 metre yasağına uygun değil. Biz denizden açıldıktan 100 metre sonra bin metre derinliğindeki kuyuya düşüyoruz. Balık, kıyıdan gittiği için bizim balığı avlamamız için mecburen 18 metreyi görmemiz lazım. Biz bu balığı tutmazsak zaten bu balık bu sahilden göç ediyor. Giremediğimiz sulardan göç eden balık Gürcistan'a ya da Rusya'ya gidiyor. Bizde balığın peşinden gidiyoruz. Kendi ekonomimize kazandıracağımız parayı gidip onlara veriyoruz. Para ile oradan balık avlayıp getiriyoruz. 24 metre yasağı bizim aleyhimize olduö ifadelerinde bulundu.

'VEBALİNİ KİMSE ÖDEYEMEZ'

Yasal avlanma derinliğinin 24 metreden 18 metreye çekilmesine yönelik kararın, balıkçılığın geleceğini tehlikeye sokacağını öne süren küçük balıkçı Güven Sesli ise, şöyle dedi:

"24 metreye bunu çıkaranlar bunu bir şey bildikleri için çıkardılar zaten. 18 metreye ya da ondan daha aşağıya inmesi demek; küçük balıkçılığı bitirmek demek. Denize geleceğimize ve çocuklarımıza çok saygısızlık olur. Buraları büyük teknelere müsaade edersen, bu katliam olur. Büyük tekneler, yavrusundan büyüğüne kadar bütün balıkların hepsini toplayıp alacak. Yavrulamaya, çoğalmaya müsait bırakmazsan, o bölgeleri ve balıkçılığı bitirsin. Yasal avlanma derinliğinin 24 metreden 18 metreye çekilmesinin vebalini kimse ödeyemez."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karadeniz avlanma drone görüntüleri

-Amhet Mutlu, Ertuğ Düzgüneş, Güven Sesli röp

-Balıkçılar detaylar

-Balıkçı barınakları detayları

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN - Selçuk BAŞAR/ TRABZON,

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9)GAZİANTEP'TE, 'GASTROANTEP' COŞKUSU



GAZİANTEP'in yöresel lezzetlerini Dünya'ya tanıtmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) coşkuyla başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı'nın (GAGEV) iş birliğinde başlayan Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali Keçehane Yokuşu'ndan başlayan ve Balıklı Parkında tamamlanan kortej yürüyüşü ile başladı. Daha sonra Festival Park'ta devam eden açılış programına, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

Festivalde dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri ve şefleri, gurmeler, gastronomi yazarları, Gaziantepli tarım üreticileri buluştu.

Gaziantepli ustaların festival öncesi yaptıkları yemek şovları ise vatandaşlar tarafından ilgi ile takip edildi.

'GAZİANTEP TÜM DÜNYANIN AĞIZ TADIDIR'

Festivalin açışında konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'in bir medeniyet şehri olarak binlerce yıllık kültürüyle, turizmiyle ve tarihiyle insanlığa çok büyük miraslar bıraktığını aktardı. Bakan Gül, Türkü, Kürdü ve Alevi'siyle acı da yerken, tatlı da yerken kentte kardeşlik sofrasında olduklarını ve lezzet aldıklarını söyledi. Bakan Gül, Gaziantep her alanda olduğu gibi gastronomi alanında da dünyanın damak tadına dokunarak lezzet öncülüğünü gerçekleştirmiştir. Gaziantep, Mezopotamya'da tüm kültürlerin ve medeniyetlerin birçok özelliğini barındırmış ve korumuştur. Bugün dünyanın birçok yerinde Gaziantep ülkemizi en güzel şekilde tanıtmaktadır. Sanayisiyle, istihdamıyla ve yine gastronomi alanında da Gaziantep, Türkiye'nin marka değerini artıran örnek bir şehirdir. Hem tatlısıyla hem acısıyla Gaziantep tüm dünyanın ağız tadıdır. Tıpkı hayat gibi acı da var, tatlı da var. Ama biz Türkü, Kürdü ve Alevi'siyle acıyı da yerken, tatlı da yerken soframızdan lezzet alırız. Bizim soframız işte böyle bir sofradır. Birlik, kardeşlik iyi olursa yediğimiz lezzetler daha da güzelleşir. Umut ediyorum ki insanlık farklılıkları zenginlik olarak görerek bir arada daha güçlü bir şekilde yaşar dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Diller değişir, lezzetin dili değişmez. Bu Gaziantep'in dilidir. Sesler değişir, lezzetin sesi değişmez. Bu Gaziantep'in sesidir. Renkler değişir, lezzetin rengi değişmez, bu Gaziantep'in rengidir. Gaziantep, insanı mert, sofrası cömert olan şehirdir. Bizim soframız gönül sofrasıdır. Gönlü zenginlerin sofrasıdır. Bizim soframız Halil İbrahim sofrasıdır. Bizim soframızda toprağın bereketi vardır. Bizim soframızda Güneşin aydınlatması ve ısıtması vardır, aynen Gaziantep'imiz gibi. Akıl ve ahlakla bizi geçen bizdendir. Çalışma ve sabırla bizi geçen bizdendir. İşte ahilerimiz hep birlikte Gaziantep için, Gaziantep'in lezzeti için buradayız. Bir evladınız olarak bu toprakların taşıyıcılarıyız. Allah'ın izniyle bu sofra bütün dünyaya örnek olacak. Bu sofrada alın teri var. Tüm dünyaya sözümüz şudur; Kanın, gözyaşının, savaşın bittiği bir dünya için, gelin Gaziantep sofrasında buluşalım. Gaziantep kardeşliğinde buluşalım. İstihdam üretelim, Gaziantep modelini Dünya modeli yapalım. Bunu sizlerle başaracağız. Her şey fıstık gibi olacak diye konuştu.

VALİ GÜL GASTRONOMİ FESTİVALİ TİCARİ BİR AKTİVİTEDİR

Gaziantep Valisi Davut Gül ise bu hafta hem ahilik haftasını hem de Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'ni birlikte kutladıklarını belirterek, Gastronomi Festivali sadece eğlence amaçlı düzenlenen bir festival değil, ticari bir aktivitedir. Gaziantep'in sanayisinin önemli bir kısmı gıdaya dayalıdır. Gaziantep markasını yukarı taşıdığımız zaman Gaziantep üretimine dolaylı veya direkt katkısı oluyor dedi.

Konuşmaların ardından Ahilik Haftasından dolayı temsili şed kuşatma töreni düzenlendi. Bakır Ritim Grubu'yla Ceren Aksan performansı, Umut Akyürek ve Oktay Bora Ertuğrul konserleri katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Protokol, festival meşalesini yaktıktan sonra alanda kurulan stantları gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Geçit-yürüyüşten görüntüler

Alandan genel ve detaylar

Bakan Gül'ün konuşması

Fatma Şahin konuşma

Vali Gül konuşma

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ - Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,

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Kaynak: DHA