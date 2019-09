Dha yurt bülteni - 1

11.09.2019 08:23

1)AYVALIK HAKKI BEY YARIMADASI'NDA ORMAN YANGINI: 4 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Hakkı Bey Yarımadası'nda çıkan orman yangını, 3 helikopterin müdahalesi ile yaklaşık 1 saatte büyümeden söndürüldü. Yangında 4 dekar çam ormanın zarar gördü. Ayvalık ilçesi Hakkı Bey Yarımadası'nda dün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın bölgesine Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ayvalık Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaye Daire amirliği bünyesindeki itfaiye araçları ile yangına müdahale edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdü.

SÖNDÜRÜLDÜ

Hakkı Bey Yarımadası'nda çıkan orman yangını, 3 helikopterin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Ayvalık ilçesi Hakkı Bey Yarımadası'nda dün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan yangın söndürme helikopteri ve arazözler yangına müdahale etti. Çam ormanlarının bulunduğu alanda meydana gelen yangına, şiddetli rüzgara karşı havadan müdahale eden 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan ve orman işletme arazözleri ile karadan yapılan başarılı müdahale ile 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Sözdürme çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaye Daire amirliği bünyesindeki itfaiye araçları da destek verdi. 4 dekar çam ormanın zarar gördüğü alanda daha sonra soğutma çalışması yapıldı.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN - Hüsnü EVREN - Abdulkadir AYDINIŞIK/ AYVALIK(Balıkesir),

2)MERSİN'DE, ÇİLEK KASASI DEPOSUNDA YANGIN



MERSİN'in Anamur ilçesindeki çilek kasası deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kentin birçok yerinden görülen yangın, panik yarattı. Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Sanayi Sitesi yakınındaki Mehmet Arı'ya ait çilek kasası deposunda çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Kentin birçok noktasından görüler alevler ve duman, bölgede kısa süreli paniğin yaşanmasına neden oldu. Ekiplerin yarım saat süren çalışmayla söndürdüğü yangında, yaklaşık 30 bin adet plastik çilek kasasının yandığı belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vatandaş ile röp

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR(Mersin),

3)KEŞAN'DA SANAYİ SİTESİNDE KORKUTAN YANGIN



EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sanayi sitesindeki bir işyerinde kontağı açık unutulan traktörün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, dün saat 22.00 sıralarında Büyük Cami Mahallesi'ndeki Keşan Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan oto elektrik tamiratı işyerinde meydana geldi. İşyerinin içerisine park edilen ve kontağı açık unutulan traktör, motor kısmından alev alarak, yanmaya başladı. Çevredekilerin alevleri fark ederek ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İşyerinde bulunan diğer bir traktör ise alevlerin sıçraması ihtimaline karşı dışarı çıkartıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında traktör ile işyerinde büyük çapta hasar oluştu.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),

4)İZMİR'DE, İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ



İzmir'in Torbalı ilçesinde, yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Yolun bir kısmında göçük meydana gelirken, oluşan çukura park halindeki bir minibüs düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 91 sokakta bulunan, yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Yolun bir kısmında da göçük meydana geldi. Göçükle birlikte oluşan toprak ve kaya parçaları, yandaki binanın kot altında kalan 2 dairesinin dış cephesine zarar verdi. Göçüğün oluşturduğu çukura, park halindeki bir de minibüs düştü. Yolun altından geçen su borusunda da patlak meydana geldi. Olayı görenler itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise göçüğün olduğu bölgeyi kontrol etti. Yapılan ilk kontrollerde, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Göçüğün nasıl oluştuğu araştırılırken, incelemeler sürüyor.

ÇÖKME ANI ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki istinat duvarının çökme anı ortaya çıktı. Yolun zeminindeki kaymayı fark eden bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, istinat duvarı çöktükçe yolun uç kısmının göçtüğü, çevredekilerin panik halinde kaçıştığı ve park halindeki bir minibüsle bir hafif ticari aracın da göçüğe düştüğü görülüyor.

Haber: Davut CAN - İbrahim DANIŞ/ İZMİR,

5)AKRABALAR ARASINDA 'HAYVAN OTLATMA' ANLAŞMAZLIĞI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI



NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde, Kazım T. (51), hayvan otlatma anlaşmazlığı yaşadığı akrabaları Asiye Tatlısoy (53) ve oğlu Serhat Tatlısoy'u (30) tabancayla vurarak öldürdü, Asiye Tatlısoy'u ise ağır yaraladı. Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yalpazarı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu akrabası Asiye Tatlısoy'un evine giden Kazım T., aynı konu yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkaran Kazım T., Asiye Tatlısoy, oğlu Serhat Tatlısoy ve Asiye Tatlısoy'a kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği üç kişi kanlar içinde yığılırken, Kazım T. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyup eve gelen komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde anne Asiye Tatlısoy ile oğlu Serhat Tatlısoy'un hayatını kaybettiği belirledi. Ağır yaralanan Asiye Tatlısoy ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Asiye Tatlısoy'un durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma, olaydan sonra kaçan Kazım T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,

6)TARTIŞTIĞI ESKİ EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ



ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Nuh Gürel (53), tartıştığı eski eşi Lütfiye Yüksel'i (45) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Gürel'in ifadesinde, "Benden sürekli para istiyordu. Bugün yine aradı, 'Acil 500 lira lazım' dedi. Bende 'Yok' dedim. Kapıma geldi. 'Bana para vereceksin seni vurdururum, öldürtürüm' dedi. Kendimi kaybettim, vurdum" dediği öğrenildi.

Olay, öğleden sonra, Şahin Özbilen Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki evde meydana geldi. 3 çocukları olan Nuh Gürel ile Lütfiye Yüksel yaklaşık 6 ay önce boşandı. Lütfiye Yüksel, eski eşi Nuh Gürel'in evine geldi. İddiaya göre, Yüksel, Gürel'i tehdit ederek para isteyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Gürel pompalı tüfekle Lütfiye Yüksel'i vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yüksel ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yüksel, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Nuh Gürel, emniyete götürüldü. Gürel'in ifadesinde, "6 ay önce eşimden ayrıldım. Benden sürekli para istiyordu. Param olursa veriyordum, olmazsa yok diyordum. Sürekli tehdit edip bağırıp çağırıyor para istiyordu. Evimde oturduğum sırada yine aradı, 'Acil 500 lira lazım' dedi. Bende 'Yok' dedim. Bir saat sonra kapıma geldi. 'Bana para vereceksin seni vurdururum, öldürtürüm' diyince kendimi kaybettim, vurdum" dediği öğrenildi.

Lütfiye Yüksel'in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

7)KAMYONA ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI



AKSARAY'da, nişandan dönen ailenin bulunduğu otomobil, kamyona arkadan çarptı. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Eskil ilçesi Karakol yaylasında meydana geldi. Nişan sonrası Eskil'den Konya'nın Karapınar ilçesine giden Tahir Karataş (71) yönetimindeki 42 VD 576 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Mustafa Düzgün (36) yönetimindeki 68 HA 563 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Tahir Karataş ile aynı aileden Murat Karataş (47), Halime Karataş (45), Cennet Karataş (16) ve Furkan Karataş (11) yaralandı. Kamyon şoförü Düzgün ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Karataş, ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dinçer Sümer, gözyaşlarıyla uğurlandı (8)

8)'65 YILLIK ARKADAŞIMI KAYBETTİM'

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Dinçer Sümer'in cenazesi, Hamidiye Cami'ne götürüldü. Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Eşi Ülkü Sümer eşi için "Önemli bir tiyatrocuydu. Benim hayatımda çok önemliydi. 65 yıllık arkadaşımı kaybettim. 59 yıllık hayat arkadaşımdı. Tiyatro camiası çok büyük bir değer kaybetti, iyi insandı. Güzel şeyler bıraktı. Çok sevildi, çok sevdi. Bütün hayatı sanattı, okumaktı, insana duyulan sevgiydi. Bütün eserlerinde de bu vardır. Sahneye çıktığı İzmir Devlet Tiyatrosu'nda son yolculuğuna uğurlandı. Herkes onu nurla yad etsin, iyiliklerle yad etsin" dedi. Oğlu Murat Sümer ise "Çok üzgünüz, ama onunla yaşadıklarımızdan bize yaşattıklarından Türkiye'ye bıraktıklarından sanat adına yaptıklarından dolayı çok gururluyuz. İyi ki böyle bir babam vardı, iyi ki böyle bir babanın oğluyum" dedi. İkindi vakti kılınan namazın ardından Urla Zeytinalanı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

9)TRAFİK KAZASINDA ÖLEN LİSELİ SAMET'İN SINIFINDA HÜZÜN VAR

BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafik kazasında yaralandıktan 7 gün sonra tedavi gördüğü hastanede beyin ömlümü gerçekleşince bağışlanan organlarıyla 5 hastaya umut olan Samet Durmuş'un (16) sınıfında hüzünlü buluşma yaşandı. Okulların açılmasıyla bir araya gelen arkadaşları, Durmuş'un oturduğu sıraya fotoğrafı koyup, çevresini de çiçeklerle süslerken, büyük üzüntü yaşadıkları görüldü.

Kaza, 28 Temmuz günü, İnegöl ilçesi Ahmet Akyollu Caddesi AVM kavşağında meydana geldi. Alanyurt yönünden gelen Yusuf Bıyık yönetimindeki 16 ADE 330 plakalı hafif ticari araç, Samet Durmuş yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Samet Durmuş ağır yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Durmuş'un, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Organ Bağışı koordinatörlerinin görüştüğü aile, Samet Durmuş'un organlarının bağışlanmasına karar verdi. Samet Durmuş'un organları, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan operasyonla alındı. Talihsiz gencin kalbi, İstanbul Kartal Koşuyolu Hastanesi'ne, böbrekleri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yeniyüzyıl Hastanesi'ne gönderildi. Karaciğer ile korneaları ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde nakil bekleyen hastalara umut oldu.

SINIFINDA HÜZÜN VAR

Okalların açılmasıyla İnegöl Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampusu 11/D sınıfı öğrencisi olan Samet Durmuş'un sınıfında tören düzenlendi. Gencin fotoğraflarını sınıftaki sırasına koyan arkadaşları, çevresini de çeçeklerle donatırken, göz yaşlarına hakim olamadı. Samet Durmuş'un arkadaşı Mustafa Balkan, "Samet çok iyi biriydi. Acımız çok büyük. Her ihtiyacımızda yanımızda olurdu. Her günümüz onunla geçerdi. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Allah annesine, babasına sabır versinö dedi.

10)DENİZLİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada, Afgan uyruklu Samiullah Safari (20), bıçaklanarak yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Emek Caddesi'ndeki Atalar Parkı'nda meydana geldi. Afgan uyruklu Samiullah Safari ile A.Ö. (17) arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö., yanında bulunan bıçağı çıkartarak Safari'yi bacağından ve sırtından bıçakladı. A.Ö. olay yerinden kaçarken, Safari ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada, tedaviye alınan Safari'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, A.Ö'yü yakalayarak gözaltına aldı.

11)ÖZBEK KADINI ÖLDÜREN ZANLI: HAPİSTEN ÇIKINCA EVE ALMADI, VURDUM

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, birahanede çalışan Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdikarimova'yı (24), pompalı tüfekle vurarak öldüren Vedat Kuru (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kuru'nun emniyetteki ifadesinde "Cezaevinden çıktıktan sonra evine gittim, beni evine almadı. Beni istemediğini söyledi. Ben de pompalı tüfekle bara gittim ve vurdum" dediği öğrenildi.

Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında, Çay Mahallesi'ndeki birahanede meydana geldi. Birahaneye gelen evli ve 3 çocuk babası inşaat işçisi Vedat Kuru, burada çalışan Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdikarimova'nın yanına gitti. Vedat Kuru, yanındaki poşette gizlediği pompalı tüfeği çıkartıp, Abdikarimova'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Abdikarimova kanlar içinde yere yığılırken, Vedat Kuru, pompalı tüfeği olay yerinde bırakıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Abdikarimova'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Abdikarimova'nın cansız bedeni otopsi için morga konurken, polis ekipleri kaçan Vedat Kuru'yu yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan Vedat Kuru, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kuru, dün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

'BENİ EVE ALMADI, BENİ İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Vedat Kuru'nun 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 6 ay cezaevinde yattığı ve 3 gün önce cezaevinden çıktığı belirlendi.

Katil zanlısının emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Kuru'nun ifadesinde, Abdikarimova ile sevgili olduklarını ve zaman zaman birlikte yaşadıklarını söyleyerek, "Cezaevinden çıktıktan sonra evine gittim, fakat beni evine almadı. Beni istemediğini söyledi. Ben de dün akşam pompalı tüfekle bara gittim ve vurdum" dediği öğrenildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Vedat Kuru, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

12)SPOR SALONUNA GİREN KİŞİNİN OTOMOBİLİ KURŞUNLANDI



KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, spor salonuna giren İ.K.'nın park ettiği otomobiline pompalı tüfekle 7 el ateş edildi. Otomobilin camları ve kaportası hasar gördü.

Olay, dün gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Topel Sokak'ta meydana geldi. İ.K., kiraladığı 34 NP 6269 plakalı otomobili sokağa park ettikten sonra spor salonuna girdi. İddiaya göre bir süre sonra silah sesleri duyulurken, spor salonunda bulunanlar dışarı çıktı. Otomobilin kurşunlandığını görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, araca pompalı tüfekle 7 el ateş edildiğini, aracın camlarının ve kaportasının hasar gördüğünü tespit etti. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlattı.

13)EŞLERİNE NOT BIRAKIP EVLERİNİ TERK EDEN İKİ KARDEŞ, ORTADAN KAYBOLDU

Kütahya'da, 4 yıllık evli Ayşen Daşgın (22) ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan Keçiş (18), evlerini terk etti. Eşlerine 'Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar' ve 'Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum' yazılı notlar bırakan kardeşlerin bulunması için polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Yenidoğan Mahallesi'nde oturan, evli kardeşler Ayşen Daşgın ile Reyhan Keçiş, Pazar günü, evlerini terk etti. 4 yıllık evli Ayşen Daşgın eşine, 'Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar' yazılı, 1 yıl önce evlenen Reyhan Keçiş ise eşine 'Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum' yazılı not bıraktı. Saat 12.00 sıralarında evlerinden çıkan kardeşlerden bir daha haber alınamadı. Durumu fark eden iki kız kardeşin ailesi ve eşleri çevrede yaptığı aramalarda sonuca ulaşamayınca İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 2 kardeşin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

'KIZLARIMIN BULUNMASINI İSTİYORUM'

Kızların annesi Hamiyet Kaba (41), damatlarının araması sonucu olayı öğrendiğini, kızların eşlerine not bırakıp gittiğini ve çocuklarının bulunmasını istediğini söyleyerek, "Beş tane kız çocuğum var. Eşimi 15 yıl önce trafik kazasında kaybetti. İki kızım şu an kayıp. Kızlarımın bulunmasını istiyorum. Çocuklarımdan haber alamıyorum. Çocuklarımın hiçbir şeyi yoktu. Bunları kandırdılar mı? Dolandırdılar mı? Benim çocuklarımı bulun. Pazar günü saat 12.00 sıralarında kayboldular. Damadım aradı 'Ayşen sizde mi?' diye sordu. 'Hayır' dedim. 'Ayşen'in telefonu kapalı Reyhan'ı aradım onun da telefonu kapalı' dedi. Sonra damatlar geldi 'Not bırakmışlar gitmişler' dedi. Benim çocuklarımı kimler ne yaptı, dolandırdı ise ortaya çıkartsınlar" dedi.

'EŞLERİYLE SORUNLARI YOKTU'

En son Cuma günü çocuklarıyla görüştüğünü belirten Kaba, kızlarının eşleriyle bir sorunları da olmadığını söyleyerek, "Hiçbir sorunları yoktu, eşlerine karşıda yoktu. Ansızın telefonları kapandı. Sonra polise başvurduk bulunması için müracaat ettik. Arama çalışması başlatıldı. Yetkililerden kızlarımın bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

14)DÜZCE'DEN, DİYARBAKIRLI ANNELERE DESTEK



DİYARBAKIR'da, HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere Düzcelilerden destek geldi. Annelerin yanında olduklarını söyleyen Düzceliler, dualar okudu.

Çocukları dağa kaçırılan annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ederken, Düzce'den de destek geldi. Düzce Anıtpark'ta toplanan sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar Diyarbakırlı annelerin yanında olduklarını söyledi. Grup adına konuşan Mehmet Ali Çelik, Diyarbakırlı annelerin yanında olduklarını ifade ederek, "Düzce'den onlara kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Düzceliler olarak ailelerimizle birlikte buraya gelirken mahsulümüz olan fındığı da buraya getirdik. Kendilerine dua haricinde buradan gıda olsun, güçleri artsın, yaptıkları eyleme değer katsın manasıyla onlara fındık da göndereceğiz. Biz hem kalben hem de fiilen yanlarındayız. Canı gönülden kendilerini destekliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından alanda toplananlar Diyarbakırlı anneler için dualar okudu.

15)ELEKTRİK SÜPÜRGESİNDE 617 GRAM 'METAMFETAMİN' ELE GEÇİRİLDİ

MUŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda elektrik süpürgesine gizlenmiş halde 617 gram metamfetamin ele geçirildi.

Muş Emniyet Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim- öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencileri uyuşturucu maddeden korumak için çalışmalarını artırdı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Çiftlik uygulama noktasında iki araçta yapılan aramada uyuşturucu madde sattıkları belirlenen K.D., Y.D., D.Ö. ve M.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Araçların birinin içerisinde bulunan elektrik süpürgesinde narkotik köpeğin tepki vermesi sonucu yapılan aramada ise 617 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

TELEFONLARA 'UYUMA' UYGULAMASI

Öte yandan, uyuşturucu ile mücadelede akıllı telefonlara yüklenen 'Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu' (UYUMA) Projesi uygulamaya sokuldu. Konuyla ilgili Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı boyunca ilimizde bulunan öğrencilerin uyuşturucu ile temasını engelleyerek, öğrencilerin her türlü tehlikeden uzak, güvenli bir şekilde eğitim almalarını sağlamak amacıyla, akıllı telefonlara yüklenen Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesine vatandaşlarımızca yapılan ihbarlar sayesinde, terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu maddelere karşı olan mücadelemiz, kararlılıkla devam edecektir."

16)POLİS OKUL ÇEVRELERİNİ DENETLEDİ

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerindeki işyerlerini denetledi, şüpheli kişilerin kimlik sorgusunu yaptı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Kepez ilçesindeki Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu çevresindeki işletmeler denetlendi. İşletmelerin çalışma ruhsatlarını ve çalışanların kimlik belgelerini kontrol eden polis, okul çevrelerinde şüpheli gördükleri kişilerin de GBT sorgusunu yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Mehmet Tatar, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okullarda güvenliğin sağlanması için bir dizi önlem aldıklarını söyledi. Bu kapsamda il merkezindeki 48 okulda 'okul kolluk görevlisi' adı altında sabit personel görevlendirdiklerini belirten Tatar, "Okullar açılmadan yarım saat önce görevli personelimiz görevli olduğu okula geliyor. Ders bitimine kadar da okullarda kalıyor. Bunun haricinde denetim yapılan okullarımız var. Bunlar için de 'güvenli eğitim koordinasyon görevlisi' adıyla personel görevlendirdik. Bunlar okulları ziyaret edip idareciler ve rehber öğretmenlerle görüşüyor. Temel görevleri çocuklarımızın güvenli eğitim almalarını sağlamak" dedi.

420 POLİS OKULLARDA GÖREVLENDİRİLDİ

Çocuk Şube Müdürü Mehmet Tatar, il merkezindeki birinci ve ikinci öncelikli 48 okulda 46 polis, (okul kolluk görevlisi), 267 okulda ise 374 polis (güvenli eğitim koordinasyon görevlisi) olmak üzere toplam 315 okulda 420 personelin görev yapacağını söyledi. Okul kolluk görevlilerinin okullarında sabit kalacağını, güvenli eğitim koordinasyon görevlilerinin ise üçüncü öncelik dereceli okulları en az haftada bir, dördüncü öncelik dereceli okulları en az on beş günde bir, diğer okulları ise en az ayda bir ziyaret ederek görüşme yapacağını vurgulayan Tatar, "Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından da tüm servis sürücülerine güvenli taşıma için eğitim verildi. Servisler sürekli denetime tabi tutulacak" dedi.

Mehmet Tatar, okulda olması gerekirken okul dışında zaman geçiren çocuklarla ilgili ise aileleriyle irtibata geçilerek okula devamının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüleceğini söyledi.

17)ÇANAKKALE'DE 104 YILLIK KAYIP KUMKALE ŞEHİTLİĞİ BULUNDU



ÇANAKKALE Savaşları sırasında Fransız birliklerinin çıkartma yaptığı Kumkale'de yapılan muharebede şehit olan Türk askerlerinin defnedildiği şehitlik, 104 yıl sonra bulundu.

Çanakkale Valiliği ve İl Özel İdare tarafından 5 ay önce Anadolu Yakası Şehitlikleri İhya Projesi başlatıldı. Çanakkale Savaşları Enstitüsü ile projeye akademik destek sağlamak için protokol imzalandı. Proje kapsamında, 104 yıldır kayıp olan Kumkale Şehitliği'nin yerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Önce 1915 yılının askeri evrakları incelendi. İncelemelerde, Çanakkale Savaşları sırasında Fransız birliklerinin çıkartma yaptığı Kumkale'de yaşanan muharebede Türk birliklerinin şehit sayısının 467'den daha fazla olduğu, 5 yüzbaşı, 3 mülazım, 611 er olmak üzere toplam 619 şehit verildiği saptandı.

Kumkale muharebe alanında yapılan araştırmalar sonucu, olası defin alanı tespit edildi. GPR (yeraltı radarı) yöntemi uygulanarak defin alanı kesinleştirildi.

Cuma günü, Çanakkale Savaşları Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Murat Karataş ve AÇASAM Müdürü Dr. Barış Borlat başkanlığında, Prof. Dr. Şerif Korkmaz, Doç. Dr. Burhan Sayılır, Dr. Yusuf Acıoğlu, Atilla Can Akarcalı, Bedrettin Şimşek, Cevat İnce, Eda Karaca, Gökşen Özen, Hüseyin Arabacı, İslam Özdemir, İsmail Sabah, Ömer Arslan, Salih Şen ve Yeşim Karayar'dan oluşan 16 kişilik araştırma ekibi, Doç. Dr. Cahit Çağlar Yalçıner, Dr. Erdem Gündoğdu, Yüksek Mühendis Yunus Can Kurban'dan oluşan jeoradar ekibi ile Yatırım İnşaat Müdürü Özgür Şahin, Endüstri Mühendisi Ertan Erbaşı, İnşaat Mühendisi Engin Kömürcü'den oluşan İl Özel İdare ekibi işbirliğiyle 104 yıldır kayıp olan Kumkale Şehitliği bulundu.

18)150 YILLIK TÜTÜN DEPOSUNU YABANCI AKADEMİSYENLERLE TÜRK ÖĞRENCİLER RESTORE EDİYOR

İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan 150 yıllık bir tütün deposu, İspanyol ve İtalyan iki akademisyen ile Türk öğrenciler tarafından elbirliğiyle restore ediliyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Jose Manuel Garcia Torres'in beş yıl önce İtalyan öğretmen ve gastronomist Gabriel Castellana ile birlikte satın aldığı tütün deposu, mimarlık öğrencileri için bir okula dönüştü. Bergama'yı ilk ziyaret ettiği andan itibaren büyülendiğini ve sık sık geldiğini anlatan Torres, eski tütün deposunu kültür merkezi haline getirmek için yola çıktığını söyledi. Torres, deponun hikayesini şöyle anlattı: "Tarihi tütün deposunu satın aldıktan sonra Gabriel ile birlikte buranın Akdeniz kültürünü yansıtan bir kültür merkezi olmasına karar verdik. Akdeniz müzikleri, dansları, yemeği ile bir eğitim merkezi olsun, Bergama ile Akdeniz kültürü bu noktada buluşsun istedik. Çok kötü durumdaki binayı yavaş yavaş restore ederiz diye planladık. Bu sırada öğrenciler de sürekli staj yapacak yer soruyorlardı. İnşaat alanındaki krizden dolayı staj yapacak yer bulmakta zorlanıyorlardı. İspanya'da imece kültürü çok yaygındır. Öğrencilere depoyu anlattım. Çok ilgilendiler. 'Hocam biz de geliyoruz' diyerek projeyi sahiplendiler. Anıtlar Kurulu'yla ilgili çok sayıda masabaşı iş vardı, sahada çok iş vardı. Akademisyen arkadaşlarım ve öğrenciler hep birlikte projeye başladık."

Geçen temmuz ayında başladıkları restorasyonda bir anda 80 öğrenciye kadar çıktıklarını anlatan Torres, Bergama Belediyesi'nin de projeye destek olduğunu belirterek, "Belediyeye ait bir artık alanı vardı. Şantiyelerden artan malzemeler burada birikiyordu. Belediye burayı kullanmamıza izin verdi. Orada kiremitler, masalar sandalyeler bulduk geri dönüştürdükö dedi.

FARKLI ÜNİVERSİTELER

Restorasyon sırasında farklı üniversitelerden (mimarlık, görsel tasarım, şehir planlama, restorasyon bölümlerinden) gelen stajyer öğrencilerle workshop programları, atölyeler düzenlediklerini ifade eden Torres, İspanya ve İtalya'dan da pek çok akademisyen arkadaşının projeye ve öğrencilere katkı sunduğunu anlattı. Kışın birkaç ustanın çalışmaya devam ettiğini söyleyen Torres, "Bu bir öğrenme ve birlikte bir şeyler üretme süreci. Merkezi bitirmekle ilgili büyük bir acelemiz yok. Bir ya da iki seneye merkezi tamamlayacağızö diye konuştu.

ÖRNEK OLABİLİR

Öğrencilerle birlikte yaşayıp birlikte ürettiklerini anlatan Torres, "Hem öğreniyorlar hem de yaşadıkları alana birşeyler katıyorlar. Kaldığımız tarihi binada da eksik yerleri onardık. Çok verimli ve keyifli bir çalışma oluyor. Ortak çalışma ortamları olunca öğrenciler daha çok sahipleniyorö dedi. Torres, Bergama'da daha pek çok noktanın bu şekilde restore edilebileceğine işaret ederek şöyle devam etti: "Burada o kadar çok kültür mirası var ki hocalarımız, dernekler ve biz buradaki binaları yenilemek istiyoruz. Bu güzel yapıları ne kadar kurtarabilirsek gelecek nesillere o kadar güzel miras bırakmış oluruz."

19)SEYİTÖMER HÖYÜĞÜ'NDE KURTARMA KAZILARI YENİDEN BAŞLADI

Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde, 4 yıl aradan sonra yeniden başladı. Batı Anadolu tarihine ışık tutması planlanan projede, farklı üniversitelerden akademisyenler, arkeologlar, restoratör ve antropologların yanı sıra 70'i köylü kadın olmak üzere 270 kişi çalışacak. Kazılarda Roma ve Helenistik dönemine ait kalıntılar incelenecek.

Kütahya Müze Müdürlüğü, 4 yıl önce kapatılan Seyitömer Höyüğü'nde kurtarma kazısı başlattı. Roma ve Helenistik döneme ait kalıntıların bulunduğu merkeze 26 kilometre mesafede olan höyükteki kazı çalışmalarının ilk gününde, Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel de yer aldı.

Kütahya Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Serdar Ünal, Batı Anadolu ve Orta Anadolu'nun Tunç Çağı kronolojisinin belirlenmesinde en önemli yerleşim yeri olan Seyitömer Höyüğü'nde başlatılan 4'üncü dönem kazı çalışmalarında Türkiye'nin değişik üniversitelerinden akademisyenler, arkeologlar, restoratör ve antropologlardan oluşan büyük bir ekibin görev aldığını söyledi. Ünal, "Projemiz Batı Anadolu'ya ve Türkiye arkeolojisine ışık tutmasının yanı sıra 50 uzman ekibe, Kütahya merkezden ve çevre köylerden 70'i kadın olmak üzere toplam 270 arkadaşımıza iş imkanı sunmaktadır. Roma ve Helenistik dönem kalıntılarının tespit edildiği 29 adet plan karede çalışmalarımız devam etmektedir. Höyüğün üst düzlüğünde belgelendirmeden sonra çalışmalar hızlandırılmış ve erken tunç çağı evresinin altında aynı döneme ait bir tabaka daha tespit edilmiş olup ortalama 20 adet plan karede bu yeni tabakanın açılmasına devam ediliyor. Şu ana kadar alanda toplam 25 mekan tespit edilmiş olup 800 adet küçük buluntu açığa çıkarıldı" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PROJESİ'

Çalışmaların 3 yıl boyunca 12 ay aralıksız sürdürülmesinin planlandığını kaydeden kazı başkanı Ünal, "Seyitömer Höyüğü gerek çalışılan alan gerek süre gerekse çalışanların sayısı açısından Türkiye'nin en kapsamlı ve Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olma özelliğindedir" diye konuştu.

'32 YABANCI KAZI SÜRÜYOR'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel ise 125 adet Cumhurbaşkanlığı kararlı kazının devam ettiğini belirterek, "Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere ve Japonya dahil olmak üzere yaklaşık 11 ülkenin toplamda yürüttüğü 32 kazı çalışması var. Eğer müsaade edecek olursak birçok Avrupa ülkesi başta olmak üzere diğer ülkeler arkeolojik kazı çalışmaları yürütmek istiyor. Bunun başka stratejik sebepleri olduğundan dolayı her müracaatta bulunan ülkeye de kazı izni verilmiyor" diye konuştu.

'HÖYÜĞÜN ALTINDA KÖMÜR REZERVİ BULUNUYOR'

Kütahya Valisi Ömer Toraman, höyüğü kaldırıp altındaki kömüre ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, burada çok değerli kömür rezervleri olduğunu söyledi. Vali Toraman, "Başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da kazının bir an önce tamamlanması için gayret gösteriyor. Burada tabi müzemiz ağır bir yükün altına girdi. Kütahya Müze Müdürlüğü bu kazıyı yürütme sorumluluğunu üzerine aldı. İnanıyorum ki en iyi şekilde bu vazifeyi layıkıyla yerine getirecekler ve bu kazıyı başarılı bir şekilde sonlandırıp kayda geçmesini sağlayacaklar" diye konuştu.

