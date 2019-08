Dha yurt bülteni - 1

26.08.2019 08:22

1)YOZGAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Uzman Çavuş Yunus Şahin'in (24) acı haberi, memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyünde yaşayan ailesine verildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Şehit 3 askerden Uzman Çavuş Yunus Şahin'in acı haberi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyünde yaşayan ailesine, Kaymakam Davut Sinanoğlu ve askeri yetkililerce verildi. 3 çocuklarından birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Nebi- Şaziye çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine komşuları tarafından Türk bayrağı asıldı. Şehit Şahin'in bugün ikindi namazı sonrası köyde toprağa verileceği öğrenildi.

Haber: YOZGAT,

================================================

2)SURİYE SINIRINA MÜHİMMAT SEVKİYATI



ŞANLIURFA'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkan zırhlı araç ve mühimmat taşıyan askeri konvoy dün akşam saatlerinde Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

Şanlıurfa'dan hareket eden, zırhlı araç ve mühimmat yüklü olduğu belirlenen 3 TIR'lık askeri konvoy Akçakale'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoy ABD ile oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi'ni bulunduğu 3'ümcü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Askeri konvoyun gelişi

Genel görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Hadi KURT/ AKÇAKALE(Şanlıurfa),

================================

3)YAKITI BİTİP KAMYONLA ÇEKİLEN OTOMOBİLE, TIR ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 2 YARALI

KONYA'nın Ereğli ilçesinde yakıtı biterek yolda kalan ve bir kamyonla çekilen otomobile TIR'ın çarptı. Kaza sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Ereğli-Adana Karayolu'nun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Vedat Ceylan ve yakınları, Şanlıurfa Viranşehir'de trafik kazasında ölen bir yakınının cenazesine katıldıktan sonra mevsimlik olarak tarlada çalıştıkları Konya'ya dönmek üzere yola çıktı. Ceylan yönetimindeki 48 K 7646 otomobilin, Ereğli yakınlarında yakıtı bitti. Bunun üzerine yoldan geçen Ali Şendul'un kullandığı 27 ACC 134 plakalı kamyonu durduran Ceylan, otomobilini halatla kamyonun arkasına bağlayıp, yakındaki bir akaryakıt istasyonuna götürdü. İddiaya göre, yakındaki istasyonda LPG satışı olmayınca başka bir akaryakıt istasyonuna gitmek istedi. Akaryakıt istasyonundan çıktıktan kısa bir süre sonra otomobile henüz belirlenemeyen bir nedenle Ahmet Şimşek'in idaresinde 31 K 4301 plakalı TIR çarptı.

OTOMOBİL, KAMYONUN ALTINDA KALDI

Çarpmanın şiddetiyle otomobil, halatla bağlı olduğu kamyonun altına girdi. Kazada sürücü Vedat Ceylan, annesi Redife Dinçcan ve işçileri Hediye Ulutaş olay yerinde hayatını kaybetti. Hediye Ulutaş'ın kızı Evin Ulutaş ile TIR şoförü Ahmet Şimşek ise yaralandı. Vedat Ceylan ile birlikte yolculuk yapanlardan Ceylan'ın annesi Redife Dinçcan'ın imam nikahlı eşi Hikmet Şanlı ve kamyon sürücüsü Ali Şendul ise kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışarak yaralanan Evin Uluştaş itfaiyenin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen kişilerin cansız bedenleri ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İncelemeler sonucu cesetler morga götürüldü. Öte yandan Hikmet Şanlı, kazanın ardından yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamazken, gözyaşlarına boğuldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kaza yerinden detay

İtfaiyenin müdahalesi

Yaralı ve cesetlerin araç içinden çıkartılması

Hikmet Şanlı'nın ağlaması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA/ EREĞLİ(Konya),

=================================

4)ADIYAMAN'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 9 YARALI

Adıyaman'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda Halil Kermeli yönetimindeki 63 AAR 312 plakalı minibüs ile Cuma Kundalı'nın kullandığı 06 FE 5514 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, minibüsteki Baran Karadağ, Celal Can, Merve Kermeli, İhsa Öğüç, Hazal Kermeli, Müslüm Kermeli, Mehmet Karadağ, Şadiye Karadağ ve Ümmü Gülsüm Karadağ yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu bildirildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yeri

Kazaya karışan araçlar

Yaralılar ambulanslara taşınması

Polisin önlem alması

Toplanan kalabalık

Araçların çekilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

=====================================

5)EDİRNE'DE KAZA: 3'Ü ÇOCUK 8 YARALI

EDİRNE'de kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece geç saatlerde Süloğlu-Lalapaşa yol ayrımında meydana geldi. Muzaffer Kabakbaş yönetimindeki 34 TM 4639 plakalı otomobil, kavşakta Saffet Şahin yönetiminde plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Her iki otomobilin de demir yığını haline dönüştüğü kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kaza alanından

Yanan araç

Polis ve jandarma detay

Farklı açılardan detay

Hastane tabelası

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/ EDİRNE,

=========================

6)4 KATLI BİNANIN ÇATI KATI YANDI: 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ



BARTIN'ın Ulus ilçesinde çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastanede tedaviye alındı.

Yangın dün gece saat 23.30 sıralarında ilçedeki Kaldırım Mahallesinde meydana geldi. Adile Arpacık'a ait 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Çatı katında oturan Sercan Akgöz (20), dumandan etkilenmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Akgöz, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, çatı katındaki daire kullanılamaz hale geldi.

Yangınla çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Çatının alev alev yanması

-Vatandaşların panik anları

-İtfaiye ekiplerin müdahalesi

-112 ekipleri

-Yangından detay görüntüler

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/ BARTIN,

===================================

7)PARKTA TARTIŞTIĞI BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KARISINI TABANCA İLE YARALADI



Malatya'da, Erdem K., boşanma aşamasında olduğu eşi Kader K.'yı (23), tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hürriyet Parkı'nda gezen Kader K., boşanma aşamasında olduğu eşi Erdem K.'yı gördü ve ikili arasında tartışma çıktı. Sinirlenen Erdem K., yanındaki tabancayla eşi Kader K.ya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan Kader K., kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Kader K. acil serviste tedaviye alındı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis, boş kovanları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis ekipleri olay sonrası kaçan Erdem K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

=====================================

8)BALKONDA UYUYAN GENÇ KIZ BAŞINA İSABET EDEN KURŞUNLA AĞIR YARALANDI

İZMİR'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin tabancasından çıkan kurşun evinin balkonunda uyuyan Meryem Uğurlu'nun (23) kafasına isabet etti. Olayda ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Yıldız Mahallesi 220/13 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu, iddiaya göre H.Ç. isimli kişi belinden çıkarttığı tabancayı çıkartarak rastgele ateş açtı. Bu sırada hava sıcaklığı nedeniyle balkonda uyuyan Meryem Uğurlu, kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Silahlı kavgaya karışan şüpheliler, olay sonrası hızla olay yerinden kaçarken, mahalle sakinleri ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğurlu'yu ambulansla Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Uğurlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerinin ifadesine başvuran ekipler, başta H.Ç. olmak üzere kavgaya karıştığı ileri sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

=================================

9)ENİŞTESİ TARAFINDAN TABANCAYLA VURULDU



Adana'da, tratıştığı eniştesi tarafından tabancayla karnından ve ayağından vurulan Bilal Akan, ağır yaralandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Seyhan ilçesindeki Dağlıoğlu mevkesendeki Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal Akan ile eniştesi henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya bayladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle, eniştesi tabancayla Akan'a ateş etti. Mermilerin karnına ve ayağına isabet etmesiyle Akan, yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bilal Akan, özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akan'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Öte yandan, Akan'ı yaralayan eniştesinin polis merkezine gidip teslim olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yerinden genel detaylar

Boş mermi kovanlarından detay

Ola yeri inceleme ekiplerinin çalışma yapması

Polislerden genel detaylar

Haber-Kamera: Nuri PİR/ ADANA,

===============================

10)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TRABZON'DA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Hürriyet Parkı'nda, 216 proje için düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Burada halka hitap eden Erdoğan, ülkenin ve milletin bekası için gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan, "Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa gitmemiştir, gitmeyecektir. Dün ve bugün 22 teröristi içeride dışarıda öldürdük. PKK'ya terör örgütü diyemeyen Meclis'teki uzantılarına sandıkta gereken dersi verelim. Bay Kemal, sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama bizim en ufak bir dirsek temasımız olamaz. CHP çıkıp ne diyor? Bu hak ve özgürlüklere demokrasiye aykırıdır. Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar hiçbir davetime davet etmedim. Etmem" dedi.

YATIRIM ADASI MÜJDESİ VERDİ

Trabzon yatırım adası, endüstri bölgesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesini önceki gün imzaladığını müjdeleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği, 7 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak bu bölgeyle şehrimizin sanayisine yeni bir dinamizm kazandıracağız. Ben Trabzon'u her alanda ileriye taşıyan tüm bu yatırımların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz 17 yılda Trabzon'da toplamda 30 katrilyon liralık yatırım yaptık. Eğitimden sağlığa her alanda Trabzon'umuzun çehresini değiştirdik. Şimdi Akçaabat'ta muhteşem stadımızın bir yanına da şehir hastanemizi yapacağız. Bu şehir hastanemizle birlikte Trabzon çok daha farklı hale gelecek. Sadece havalimanımızın yolcu trafiğindeki artışı dahi bu gerçeği göstermeye yeterlidir. Geçtiğimiz yıl, 4 milyonun üzerinde yolcu istifade etmiştir. Trabzon artık sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde bilinen, tanınan, güzellikleriyle özlenen bir şehir haline gelmiştir. Trabzon ne kadar güçlü olursa Türkiye'de o kadar güçlü olur."

'ÇARPIK SİYASİ ANLAYIŞIN BAŞINDA CHP VE HDP YER ALIYOR'

Sınırların içinde mücadele yürüttüklerini dışarıya karşı da sıkılmış yumruk gibi bir ve beraber hareket edeceklerini söyleyen Erdoğan, "Biz ilk gençlik yıllarımızdan beri siyaseti böyle bildik böyle yaptık. Bugün Türkiye'de birbirinden yakın ilişkili terörle mücadele meselesi var. Bugün Türkiye'nin kara, deniz ve hava sınırlarına yönelik tehditler, hatta tacizler var. Bugün Türkiye'nin güvenlikten ekonomiye kadar her alanında egemenliğine yönelik saldırılar var. Öyleyse ne yapacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. İşte ülkemizin yaşadığı ve yaşamak istediği gerçek budur. Bunlar ülkemizin havasını soluyan, ekmeğini yiyen, suyunu içen hiç kimsenin karşı çıkamayacağı başlıklardır. Ama maalesef, bu ülkede toplu iğne başı kadar bir çıkar için tüm bunları çiğneyip geçebilecek bir siyasi anlayış türemiştir. Bu çarpık siyasi anlayışın en başında CHP ile HDP yer alıyor. Türkiye'ye yönelik her tehdit aynı zamanda Cumhuriyet'i hedef almıyor mu? Türk milletinin çıkarlarına verilen her zarar aynı zamanda Cumhuriyet'e adını veren cumhuru etkilemiyor mu? Türkiye, terör örgütleriyle mücadele ediyor. Bu parti milletvekillerinden Genel Başkanına kadar tüm kadro terör örgütlerinin ağzıyla konuşuyor. Türkiye FETÖ terör örgütünün işgal girişimine maruz kalıyor, aynı kadro yine teröristlerle birlikte hain darbe girişimini önemsizleştirmeye çalışıyor" diye konuştu.

'EY CHP SEN KİMİN YANINDASIN?'

Türkiye'nin, DEAŞ'a karşı hiç kimsenin vermediği kadar kararlı mücadele yürüttüğünü söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, PKK'nın Suriye'de uzantılarına karşı adım atıyor yine bu kadro koro halinde PYD'yi savunmaya başlıyor. Bay Kemal ne diyor 'Ortadoğu'da ne işiniz var? Suriye'de ne işiniz var?' Peki bu insanlar Trabzon'a geldiği zaman benim hemşehrilerim bunlara ne diyecek? Türkiye ekonomik tuzaklarla boğuşurken bunlar ülkemiz ekonomisi çöksün, bitsin diye ellerini ovuşturuyor. Türkiye Doğu Akdeniz'de siyasi ve ekonomik çıkarları için savaşı göze alarak tarihi bir duruş sergiliyor. Bunlar koskoca gemilerimizi, yapılan onca işi yok sayarak deli saçması laflarla ortaya çıkıyor. Trabzon'dan sesleniyorum; Ey CHP, sen kimin yanındasın? Kimin tarafındasın? Eğer Türkiye'nin yanında olduğunu söylüyorsan o zaman terör örgütleri başta olmak üzere milletimize düşmanlık edenlerin yanında ne işin var? Doğu Akdeniz'de Fatih gemimiz var mı? Yavuz gemimiz var mı? Barbaros Hayrettin var mı? 2 tane sismik araştırma, 2 tanede sondaj gemimiz var. Firkateynlerimiz, SİHA'larımız var. Hepsiyle Doğu Akdeniz'deyiz. Fakat gözleri var görmüyor. Kulakları var duymuyor. Tüm dünya Türkiye'nin orada ne işi var diyor, bu ise diyor ki 'Amerika, Fransa, İngiltere orada. Tek ülke yok oda Türkiye' diyor. Hala bak, demek ki Bay Kemal bizim bayrağımızı, ay yıldızımızı da tanımıyor. Televizyonlar, yazılı basın haftalardır bizim gemilerimizin Doğu Akdeniz'de ki duruşunu gösteriyor. Demek ki görmüyor. Türkiye'nin Irak'ta, Suriye'de, tüm Akdeniz hattında, Karadeniz'de, Balkanlar'da, Avrupa'da ve dünyanın dört bir yanında yürüttüğü mücadelelerle ağzından niçin hayırlı bir laf çıkmıyor. ya sessiz kalarak ya da karşımızdakilerin ağzıyla konuşarak bu ülkenin ve milletin partisi olduğunu nasıl iddia edebiliyorsun? Milletimiz sizden yuvarlak laflar değil, delikanlıca tavır göstermenizi bekliyor."

'BU BİR VAHŞETTİR, ALÇAKLIKTIR, ADİLİKTİR'

Konuşmasında kalabalıktan idamın getirilmesini isteyen kişiye cevap veren Erdoğan, "İdam kararını benim Cumhurbaşkanı olarak tek başına verme yetkim yok. Bu parlamentodan gelecek, parlamentodan geldiğinde benim onaylama yetkim var. Parlamentodan çıkıp geldiğinde ben onaylayacağımı daha önce söyledim. Son Emine Bulut hanımefendi ile ilgili olay yenilir yutulur olay değildir. Bu ciddi bir vahşettir, alçaklıktır, adiliktir. Buna ne derseniz deyin az kalır. Ben babası ile görüştüm. Tabii ki bunu vicdanımızın da, hukukun da kabul etmesi mümkün değil" dedi.

'FAİZ İNECEK'

Ekonomide her gün müjdeli haberler aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Kur'un nispeten stabil hale gelmesi, faiz indirimi, inecek. Enflasyon tek haneli rakamlara inecek. Bunun müjdesini veriyorum. Yatırımların, ticaretin, sanayi üretiminin, inşaatın ve tüm sektörlerin fark edilir şekilde yükselişe geçtiğini görüyoruz. Milletimizin istiklal ve istikbal davasının yanında iş ve AŞ meselesi de her zaman önceliklerimizin en başında yer almıştır. Aynı şekilde devam edecektir. Unutmayın. AK Parti varsa hizmet vardır. AK Parti var olduğu sürece hizmetler kesintisiz sürecektir. Bugün açılışını yaptığımız eserler, bunun en basit örneğidir" diye konuştu.

Ulaştırma, eğitim ve sağlıkta yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, konuşmasının ardından kurdele keserek 216 eserin toplu açılışını gerçekleştirdi.

RESTORAN AÇILIŞINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Araklı ilçesinde Arakale Restoranın açılışına katıldı. Beraberindekilerle birlikte açılış kurdelesini kesen Erdoğan, böyle güzel bir mekanda açılış gerçekleştirmenin memnuniyeti içerisinde olduğunu söyledi. İşletmecilere de teşekkür eden Erdoğan, "Araklı'nın bu müstesna farklı güzel bir yerinde böyle güzel bir mekanın açılış törenini sizlerle birlikte gerçekleştirmenin memnuniyeti içerisindeyim. Bu vesileyle böyle bir yatırımı gerçekleştirmeleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Turizmin çok ciddi bir sıçrama gerçekleştirdiği bu dönemde böyle bir mekanın, zaman zaman inanıyorumki bir çok buluşmalara evsahibi olacağı muhakkaktır. Bugün yine yayla turizminin örneği olan tesislerin açılışını yaptık" dedi. Erdoğan açılışın ardından restoranı gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Erdoğan'ın konuşması

Tören alanı detayları

Detaylar

+++

Açılış detayları

Detaylar

Haber-Kamera: TRABZON,

==========================

11)KKTC BAŞBAKANI TATAR: DOĞU AKDENİZ'DEKİ ZENGİNLİKLERİN PAYLAŞIMI MASADA HALLOLABİLİR



Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili, "Eğer günün sonunda uzlaşma olacaksa, bu zenginliklerin paylaşılması da hakkaniyete bağlı olarak bir ölçüde masada uzlaşmayla hallolabilir. Eğer konuşma ve görüşme olmazsa, meydan okumayla 'hepsi bizimdir' derlerse, o zaman o iş hiçbir şey olmaz" dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'deki programı kapsamında dün Konya'ya geldi. Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nce Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'de neler oluyor' adlı konferansa katıldı.

Doğu Akdeniz'de yapılan petrol, doğal gaz ve hidrokarbon arama çalışmalarına değinen Tatar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle KKTC'nin ne kadar önemli bir devlet haline geldiğini belirtti.

Kıbrıs'ta Rum ve Türk halkının eşit haklara sahip olduğunu ifade eden Tatar, enerji kaynakları konusunda bu eşitliğin göz ardı edildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Nasıl oluyor da iki eşit halkın olduğu Kıbrıs'ta, bu zenginliklerin paylaşımında sadece bir tarafa, Rum halkına söz hakkı veriliyor. Türkiye'nin garantör bir ülke olmasına rağmen nasıl oluyor da sadece Rum halkı hem başka uluslararası şirketlerle, hem başka ülkelerle anlaşma yapıyor. Böylelikle Kıbrıslı Türklerin haklarını ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de uluslararası hukuktan doğan haklarını ihlal ediyorlar. Çünkü deniz hukukuna göre, Doğu Akdeniz'e en uzun sahil şeridi olan Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Haliyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi egemenlik hakları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin karasularıyla ilgili bütün bunların örtüşmesiyle bizimde önemli haklarımız vardır. Bu haklara sahip çıkması adına Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yetkili makamların ruhsatlandırma çalışmaları ve bir takım parsellerle hak iddialarımız. Dolasıyla bütün bunlar bir hak meselesidir, mücadele meselesidir."

Tatar, bölgedeki sondaj gemilerinin çalışmasıyla da Türkiye ve KKTC'nin pozisyonunu aldığını belirtti. Doğu Akdeniz'deki zenginliğin masada uzlaşmayla paylaşılabileceğini ifade eden Tatar, "Doğu Akdeniz'de onlar aramaya devam ediyor. Biz de aramaya devam ediyoruz. Eğer günün sonunda uzlaşma olacaksa, bu zenginliklerin paylaşılması da hakkaniyete bağlı olarak bir ölçüde masada uzlaşmayla hallolabilir. Eğer konuşma ve görüşme olmazsa, meydan okumayla 'hepsi bizimdir' derlerse o zaman o iş hiçbir şey olmaz." diye konuştu.

Arkalarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olduğunu belirten Tatar, Doğu Akdeniz'de arama yapılan bölgenin Türkiye ve KKTC'ye çok yakın olduğunu kaydederek, "Elinizin tutacağı kadar yakın mesafede. Doğu Akdeniz'in göl gibi duruşuyla Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ni bu pozisyonda kolay kolay herhalde bu millet hakkını birilerine helal etmez. Dolayısıyla kimse bizi küçümsemesin. Bu bölgede bütün milletler cirit atıyor" dedi.

Tatar, konferansın ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

KKTC Başbakanı Tatar'ın ziyaretlerinden detay

-Tatar'ın konferansa katılması

Tatar'ın konuşması

Tatar'ın Mevlana Müzesini ziyareti

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ/ KONYA,

========================================

12)GAZİ VE MUHTARLARDAN VALİ GÜZELOĞLU'NA DESTEK ZİYARETİ



İçişleri bakanlığı'nca, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na atanan Vali Hasan Basri Güzeloğu'na, muhtar ve gaziler, destek ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine Vali Hasan Basri Güzeloğu atandı. Güzeloğu'nu Diyarbakır Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir ile beraberindeki 100 mahalle muhtarı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nin konferans salonunda muhtarlarla bir araya gelen Vali Güzeloğlu, desteklerinden dolayı muhtarlara teşekkürlerini iletti.

Ziyarette konuşan Vali Güzeloğu, Diyarbakır'ın hizmet anlamında bir çok büyükşehirin gerisinde olduğunu ifade ederek, "Millete hizmet için tahsis edilen kaynaklar ne yazık ki Diyarbakır'a harcanmadı. Kaynaklar terör örgütüne tahsis edildi. Kaynaklar bu noktada bu ihanetle heba edildi. Her bir mahallenin, o mahallede yaşayan vatandaşlarımızın geleceği çalındı. Beklentileri, eğitim, sağlık, kültür dahil her alanda geri bırakıldı. Bu kentin her meselesini meselem kabul ediyorum. Milletin hak ettiği hizmeti, milletin beklediği bu hizmetin seferberliğini yapmak ve bu milletin refahı için gönderilen her kuruşu yine millete yani sizlere tahsis yapmak, geçtiğimiz hafta pazartesiden itibaren başlayan anlayış ve inanış budur" dedi.

Muhtarlarla yapılan görüşmenin ardından Vali Güzeoğlu, kendisine destek ziyaretinde bulunan Muharip Gaziler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Siraç Ezer bir grup gaziyle bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Muhtarların ziyareti

Gazilerin ziyareti

Valinin konuşması

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN - Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

============================================

13)ARAZİYE YOL AÇMAK İÇİN SİT ALANINDAKİ AĞAÇLAR KESİLDİ



Marmaris'te, iş insanı Yüksel B.'nin arazisine yol açmak için 2'nci derece doğal sit alanındaki ağaçları kestirdiği ortaya çıktı. Kent sakinleri ve çevreciler, duruma tepki gösterdi.

Milli Parklar Müdürlüğü koruması altındaki kırsal Adaköy Mahallesi'nde yer alan 2'nci derece sit alanında, 320 metre mesafede ağaç kesimi yapıldı. Ağaçların, Cennet Adası'ndaki arazisine karadan yol açmak isteyen iş insanı Yüksel B. tarafından kestirildiği öne sürüldü. Bu duruma tepki gösteren kent sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Cennet Adası'na gelip inceleme yaptı. İncelemede, ormanlık alanda 320 metre mesafede ağaç kesildiği ve kesimin sürdüğü tespit edildi. Ekipler, ağaç kesimiyle ilgili tutanak tuttu.

ÇEVRECİLER YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Koruma altındaki adada ağaç katliamı yapıldığını belirten Kutengin, "2'nci derece doğal sit alanı olan Cennet Adası'nda inşaat izni veriliyor, ağaçlar kesilerek yollar açılıyor. Koruma altındaki bu zümrüt yeşili ormanlarda istedikleri gibi katliam yapılıyor ama kimse bunu bilmiyor. Cennet Adası başta olmak üzere koruma altındaki ormanlık alanlarda bu tür katliamlardan dolayı büyük endişe içindeyiz. Bunlara 'Dur' diyecek yetkili arıyoruz" dedi.

Adaköy Mahalle Muhtarı ve Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Sermin Güvenç ise "Cennet Adası'nda izinli inşaatlar, kaçak orman katliamları çok olmaya başladı. Bu katliamlara duyarsız kalmayacağız. Gerekli yasal işlemlerin başlatılması için harekete geçtik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Denizden iş insanın arazi ile Cennet Adası görüntü

Ağaç kesilen yolun genel-ayrıntılı görüntüsü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS(Muğla), DHA)

====================================

14)KÖTÜ KOKU YAYAN SAKATAT İŞLETMESİ MÜHÜRLENDİ



Elazığ'da, sakatat işletmesinden yayılan kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, belediyeye şikayette bulundu. İşletme, belediye ekibi tarafından mühürlendi.

Elazığ merkez Aksaray Mahallesi'nde bulunan sakatat işletmesinden yayılan kötü kokular, mahalle sakinlerinin tepkilerine neden oldu. Elazığ Belediyesi'ne yapılan şikayetin ardından bölgeye zabıta ekipleri sevk edildi. İşletmede incelemede bulunan zabıta ekipleri, sakatat tesisini, standartlara uygun olmadığını belirleyerek mühürledi.

Aksaray Mahallesi Muhtarı Özcan Bal, "Bu işletmenin atıkları dereye atması nedeniyle kötü kokular meydana geliyordu. Mahalle sakinleri geçmişte tepki göstermişlerdi. Ama son birkaç gündür kötü kokular artmaya başladı. Sakatatları bu alanda biriktirmeye başladılar galiba. Bunun üzerine vatandaşlar bu alan da toplanıp tepki gösterdi. Biz de belediye başkanımıza konuyu ilettik. Mühürlenen işletmenin çevresi de temizlenecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Vatandaşların tepkisi

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

=================================

15)UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ GELENEKSEL EL SANATLARI AHLAT'TA SERGİLENDİ



Bitlis'in Ahlat ilçesinde, bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Ahlat- Avrasya Kültür ve Sanat Festivali'nde, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları ürünleri sergilendi. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, festival alanını 3 günde 15 binin üzerinde insanın ziyaret ettiği söyledi.

28'inci Uluslararası Ahlat- Avrasya Kültür ve Sanat Festivali için Ahlat'ın Çarho mevkisinde hazırlanan etkinlik alanında, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen geleneksel el sanatları ustaları bir araya geldi. Festival kapsamında tahta kaşık, el yapımı bıçak, ebru, minyatür, kaftan, çarık, baston gibi çeşitli branşlarda yapılmış el sanatı ürünleri sergileniyor. Festival, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekti.

'3 GÜNDE 15 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ'

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, festival alanını 3 günde 15 binin üzerinde insanın ziyaret ettiği söyledi. Başkan Çoban "2 aydır hazırlık yapıyoruz. 28 yıldır bu etkinlikler Ahlat- Avrasya Kültür Şenlikleri kapsamında yürütülüyordu. Şimdi Okçular Vakfı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 1071 ruhaniyetine dönme çağrısına biat ederek, gerçekleştirdiğimiz bir festivaldir. Bunun için de tüm Türkiye'deki belediyelerimizi, Kültür Merkezlerimizi ve STK'larımızı buraya davet ettik. Halkımız sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına muhteşem bir cevap verdi. Bir taraftan el sanatları ve yöresel ürünler, diğer taraftan illerimizden gelenlerin de katıldığı fiili bir fuar alanına dönüştü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'BÖLGEMİZİN BU TÜR ETKİNLİKLERE İHTİYACI VAR'

Baston ustası Cumali Biroli ise etkinliklerin çok coşkulu geçtiğini ifade ederek, "Bu yıl 40 tane devlet sanatkarı ünvanı taşıyan 32 ayrı sanat dalından sanatçı arkadaşlarımız burada. 1071 zaferinin izleri gitgide görülmeye başladı. Bölgemizin bu tür etkinliklere ihtiyacı vardı. Bu yıl biraz daha kalabalık ve çevre illerden oldukça yoğun bir destek var. Geçen yılki etkinlikle kıyarlarsak, bir adım daha ileride olduğumuzu söyleyebilirim. Okçular Vakfı'nın yapmış olduğu etkinlikleri benimsiyoruz. Bizler de buraya katkı sağlamak için buradayız. Halkın yoğun bir ilgisi var. Bu da Ahlat, Adilcevaz, Bitlis, Malazgirt ve Muş için ciddi bir önem. Burası savaşın yapıldığı alan. Bunu yansıtmak adına bizlerde böyle bir oluşumun içerisinde yer aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BABA MESLEĞİ'

Etkinliğe Şanlıurfa'dan katılan bakır ustası Mehmetnur Demiröz, Kültür Bakanlığı'nın davetiyle etkinliğe bakır sanatkarı olarak katıldığını kaydederek, "Bu benim baba mesleğim. 55 yıldır bu işle uğraşıyorum. Çiğköfte tepsisi, tava, AŞ tavası, tepsi gibi ürünleri sipariş üzerine yapıyorum. Bakır mutfak eşyasından çıkıp, süs eşyasına dönüştüğü için mutfak ürünleri unutulmaya yüz tuttu. Şanlıurfa'da bu sanatla uğraşan 3 usta kaldık. Çırak yetiştiremiyoruz. Şanlıurfa Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediye kurs açtı fakat kimse katılım göstermedi. Ben ilk kez Ahlat'a geliyorum. Çok güzel bir şenlik havası var. Güzel bir organizasyon ve kalabalık bir ortam var. Malazgirt ruhunu geleceğe aktarma açısından çok güzel bir organizasyon olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Etkinlik alanı girişinden detaylar

-Etkinlik alanından ve çocuklardan görüntü

-El sanatları çarşısından detaylar

-Kaybolmaya yüz tutan sanatlardan detaylar

-Baston Ustası Cumali Birol ile röportaj

-Detay görüntüler

-Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ile röportaj

-Oynayan vatandaşlardan detaylar

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ - Ceren KURTYE/ AHLAT(Bitlis),

=====================================

16)AFYONKARAHİSAR'DA BÜYÜK TAARRUZ'UN 97. YILI KUTLAMALARI

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Şuhut ilçesinde yüzlerce kişinin katıldığı kutlama ve yürüyüş düzenlendi. Etkinlik kapsamında Kocatepe'den alınan toprak ve Türk bayrağı 9 Eylül günü İzmir'e ulaşacak olan atlı birliklere teslim edildi.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası'nın 97. yılı etkinlikleri Şuhut ilçesinde düzenlenen törenlerle devam etti. Şuhut'ta bulunan Büyük Taarruz Karargah Evi önünde bir araya gelen yüzlerce kişi büyük zaferi kutlamaya başladı. Kutlamalara Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu ve İbrahim Yurdunuseven, TBMM Divan Katibi Üyesi ve CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, ilçe ve belde belediye başkanları, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'ŞEHİTLERİMİZ DE BİZLERLE YÜRÜYECEK'

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Veysel Eroğlu, Kocatepe'ye şehitlerle birlikte yürüyeceklerini söyledi. Eroğlu, "Aziz Atatürk ve silah arkadaşları özellikle 25 Ağustos 1922 Cuma günü akşamında şanlı ordumuzun Kocatepe'ye yürümesi zafer yolundan ve 26 Ağustos sabahı Büyük Taarruz'un başlaması ile savaş başladı. O nedenle burası çok önemlidir. Zafer kolay kazanılmadı. İstiklalimize ve istikbalimize giden yol işte bu yoldur. Özellikle bu günde Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler ve misafirler aynen 97 yıl önce kahraman ordumuzun yürüdüğü bu zafer yolunu yürüyerek Kocatepe'ye gideceğiz. Hazır mıyız? 1071 tarihinden itibaren bu vatan için bu bayrak ve bu toprak için canlarını seve seve feda eden şehitlerimiz var. Şuna eminim ki bizler yürürken şehitlerimiz de bizlerle birlikte yürüyecek. Çünkü bizim anlayışımız ve dinimizde şu var; şehitler ölmez" dedi.

ATLI BİRLİKLERE YOĞUN İLGİ

Veysel Eroğlu'nun konuşmasının ardından protokol üyeleri Büyük Taarruz Karargah Evi'nde hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. Milletvekili Eroğlu ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra Kocatepe'den alınan toprak ve Türk bayrağını 9 Eylül günü İzmir'e ulaşacak olan atlı birliklere teslim etti. Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı ile birlikte yüzlerce kişi kortej eşliğinde Şuhut İlçe Stadyumu'na kadar yürüdü. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nden (JAKEM) gelen atlı birlikler de vatandaşlarla birlikte stadyuma kadar yürüyerek renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, JAKEM atlı birliklerine yoğun ilgi gösterdi. Kutlamalar Şuhut İlçe Stadyumu'nda düzenlenen programlarla devam etti.

ZAFER YÜRÜYÜŞÜ

Bu gece, 97 yıl önce Atatürk, silah arkadaşları ve kahraman ordunun Şuhut'un Çakırözü köyünden Kocatepe'ye yaptığı yürüyüşü canlandırmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirilecek. Genç yaşlı yüzlerce kişi yaklaşık 14 kilometrelik yolu tırmanarak sabaha karşı Kocatepe'ye ulaşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Büyük Taarruz Karargah evi önünden detay

Karargah evi önünde toplanan vatandaşlardan detay

Genel detaylar

Protokol üyelerinin alana gelişi

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

Milletvekili Eroğlu'nun konuşması

Karargah evinde hatıra defterine protokol üyeleri duygu ve düşüncelerini yazmaları

Mehter takımı ile yürürken

Atlı birliklere toprak ve Türk bayrağı teslim edilirken detay

Kortej eşliğinde stadyuma doğru yürüyen vatandaşlardan detay

JAKEM atlı birliklerinden detay

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/ AFYONKARAHİSAR,

===============================================



Kaynak: DHA