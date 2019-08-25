Dha yurt bülteni - 1

25.08.2019 08:48

1)SİNOP'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



HAKKARİ'nin çukurca ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilakk etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı İdris Gezer'in Sinop'taki baba evine acı haberi ulaştı.

Hakkari Çukurca ilçesi kırsalında mayın taraması yapılan bölgede, PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Onbaşı İdris Gezer, yaralandı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Gezer'in şehadet haberi Sinop'un Durağan ilçesi Buzluk Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. 23 yaşındaki bekar olan şehit Uzman Onbaşı Gezer'in baba evine Türk bayrağı asıldı. Acı haberi alan akraba ve komşuları Gezer ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Şehit Gezer'in, bugün memleketinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehidin baba ocağından detay

-Taziye çadırından detay

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-Şehidin fotoğrafları

Haber-Kamera: Esra AKSU - Emin ADIGÜZEL/ DURAĞAN(Sinop),

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2)ŞEHİT GEZER, HAKKARİ'DE TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI



Hakkari'nin Çukurca bölgesinde, teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İdris Gezer(23), Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine uğurladı.

Irak sınır hattındaki Çukurca ilçesine bağlı Ana Tepe bölgesi yakınında, PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Onbaşı İdris Gezer ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gezer, doktorların tüm müdahalelerine rağmer kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gezer için akşam dün akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Muammer Alper, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri asker ve polisler katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının cenaze aracıyla tören alanına getirildi. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra şehit Gezer'in özgeçmişi okundu. Duaların edinmesinin ardından, şehit Piyade Uzman Onbaşı İdris Gezer'in naaşı, silah arkadaşları tarafından tekbirler eşliğinde omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu. Helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na götürülen Gezer'in naaşının, daha sonra uçakla memlemeti Sinop'a uğurlanacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehitin naaşının tören alanına getirilmesi

-Saygı duruşu

-Törene katılanlar

-Şehidin özgeçmişinin okunması

-Duaların okunması

-Şehidin naaşının tekbirler getirilerek helikotere konulması

Helikopter

Haber-Kamera: Orhan AŞAN - Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,

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3)ERDOĞAN, EMİNE BULUT'UN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un babasını telefonla arayarak başsağlığı diledi. Erdoğan görüşmede, "Üzerimize düşeni yapmanın gayreti içinde olacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos'ta Kırıkkale'de bir lokantada eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki küçük kızı F.B.V.'nin gözü önünde öldürülen Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut'u telefonla aradı. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can Bulut'un araması üzerine acılı babayla görüşen Erdoğan, taziye dileklerini iletti.

Erdoğan görüşmede, "Allah sabrınızı artırsın, bizler şu anda bütün parti yönetimimle bu işi masaya yatırdık. Bu konunun üzerinde ısrarla duruyoruz. Ama tabi bu tablo karşısında hakikaten dayanılacak durum yok. Sizin de durumunuzu tahmin ediyorum, Allah sabır versin. Üzerimize düşen ne varsa yapmanın gayreti içinde olacağızö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Erdoğan'ın acılı babayla görüşmesi

Haber: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TEHDİT DİNLEMEYİZ, TÜRKİYE'NİN HAKLARINI SAVUNACAĞIZ

4)GÜNEYSU'DA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki programının ardından helikopterle Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Erdoğan, ilçede yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Güneysu Konakları'nın açılışını yaptı, diğer yatırımların da toplu açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen teşekkür mitinginde de hemşerilerine hitap etti. Erdoğan, sahil dolgusu üzerine inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı'yla ilgili gerekli değerlendirmeyi yaptıklarını belirerek, yatırımın 1,5 yıl içinde bitirilip hizmete açılacağını duyurdu.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleriyle ilgili konuşan ve ana muhalefet partisine tepki gösteren Erdoğan, "Sevgili kardeşlerim, Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendi menfaatlerini korumanın hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin haklarını müdafaa etmedin mücadelesini veriyor. Soruyorum size Türkiye'de bundan daha milli bir mesele olabilir mi? İçerdeki tüm tartışmaların merkezinde, etrafında kenetlenilmesi gereken daha önemli bir konu olabilir mi? Ama maalesef ülkemizde biz bunu sağlayamıyoruz. Çünkü bizde CHP diye bir parti var. Onun başındaki zat ve şürekası hep başka yoldan gidiyor. Bu ekip terör örgütleriyle mücadelemizden, Doğu Akdeniz'deki haklarımızın korunmasına kadar her konuda, ülkemizin ve milletimizin değil, karşımızdakilerin yanında saf tutuyor. Son olarak bu meselede niyetleri belli ettiler. Biliyorsunuz daha önce de aynı meseleyi, güya sondaj gemilerimizin ve faaliyetlerimizin maliyeti üzerinden Rum ağzıyla mecliste gündeme getirmişlerdi. Yunan gazetelerine manşet olmak için kendi ülkelerine iftira atmaktan çekinmemişlerdi. Tabii biz bunlara aldırmadık" dedi.

'KURU GÜRÜLTÜYE PABUÇ BIRAKMADIK'

Doğu Akdeniz'de araştırma ve sondaj faaliyetlerinin başlamasıyla Türkiye'nin karşısına bölgede hesabı olan güçler çıktığını ve bunlara papuç bırakmayacaklarını kaydeden Erdoğan, "Ülkemizi daha önce hiç sahip olmadığımız, 2 gelişmiş sondaj gemisi ve 2 model sismik araştırma gemisi sahibi yaptık. Daha önce bizim böyle bir şeyimiz yoktu. Sağ olsun, hazine ve maliye bakanımızın enerji tabii kaynaklar bakanı olduğu dönemde bu alışları yaptık. Bu gemilerle Doğu Akdeniz'de araştırma ve sondaj faaliyetlerimize başlayınca karşımıza bölgede hesabı olan güçler çıktı. Avrupa Birliği'ne Rumların yanında yer alarak bu husumet çemberinde yerini aldı. Bu husumet çemberinde ülkemize yönelik ithamların ve tehditlerin bini bir para. Elbette kuru gürültüye pabuç bırakmadık, mücadeleyi bir an bile gevşetmedik" diye konuştu.

'BAY KEMAL SANA TÜRK BAYRAĞINI DA ÖĞRETECEĞİZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz eleştirilerine tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:

"Hadi bu mücadeleyi yok saydın, gemilerimizin üzerindeki devasa Türk bayraklarını damı görmedin. Yoksa o bayrakları başka ülkelerin bayrağımı zannettin. Ama bay Kemal sana Türk bayrağını da öğreteceğiz. Bunu da öğreneceksin. Hadi senin gündemin başka olduğu için olup bitenden haberin yok. Bir telefon açıp konuyu bilen birine 'Doğu Akdeniz'de neler oluyor? diye sormakta mı aklına gelmedi. Anlaşılan o ki, terör örgütlerinin destekçileriyle düşüp kalkmaktan, bunların sadece gönülleri kirlenmekten kalmamış. Gözleri de kör olmuş. CHP'nin başındaki zat istediği kadar çırpınsın, istediği kadar Rumların ağzıyla konuşsun. Biz bu işi sonuna kadar götürmekte kararlıyız."

'GÜÇLÜ TÜRKİYEMİZİN SİLUETİ UFUKTA BELİRMİŞTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik, siyasi ve askeri gücünü enerji kaynaklarının desteklediği ekonomik gücüyle tahkim ettiklerinde, Türkiye'nin önünde duracak kimsenin kalmayacağını da vurguladı. Erdoğan, "Allah'ın izni ve yardımıyla Doğu Akdeniz'de petrol ya da doğalgaz bulduğumuzda bugün ülkemize karşı ileri geri konuşanların hepside kapımızda sıraya girecekler. Çünkü enerji demek güç demektir. Türkiye jeopolitik, siyasi, askeri gücünü enerji kaynaklarının desteklediği ekonomik gücüyle tahkim ettiğinde önümüzde duracak kimse kalmaz. Bunu engellemeye CHP'nin de, al takke ver külah işbirliği içinde olduğu bölücü destekçilerinin de güçleri yetmeyecektir. Ankara'dan İstanbul'da bunlarla kol kola yürümek seni kurtarmaz. Büyük ve güçlü Türkiyemizin silueti ufukta belirmiştir. İnşallah çok yakın bir zamanda hep birlikte bunun tamamen gerçekleştiğini de göreceğiz" dedi.

'İSTANBUL'U SEL BASTI BEYFENDİ TATİLDE'

Ülke ve şehir yönetmenin başka bir işe benzemeyeceğini anlatarak, CHP ve HDP'li belediye başkanlarını eleştiren Erdoğan, "Şayet milletinizle, insanlarınızla derin bir gönül bağınız yoksa yönetmeniz için emanetinize verilen güç sizi zehirler. Şu anda CHP'nin yönetimine geçen pek çok belediyede işte bu zehirlenme yaşanıyor. Milletimizin hizmet beklentisiyle yöneldiği CHP'li belediye başkanlarının neredeyse tamamı bir kaç ay içinde gerçek yüzlerini gösterdiler. İstanbul'u sel bastı beyefendi tatilde. Daha dün bugün iki. Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım. Kimi şehrini sel götürürken güneşli beldelerde tatil yaptı. Kimi kimsesiz çocukları sokağa attı. İşte bakıyorsunuz Kandil'de öldürülen bir yavru, öbür yavruyu da belediyenin içinde hapsediyorlar. Anne kapıda ne yapıyor 'Evladım gelene kadar buradan ayrılmayacağım'. Kimi belediyeyi ailesinin mülkü sanarak kaynakları peşkeş çekmeye çalıştı. Kimi millete kabadayılığa yeltendi. Kimi şimdiden teslim bayrağını çekerek dönem bitene kadar hiç bir iş yapmayacağını ilan etti. Böyle bir siyaset anlayışını biz kabul etmiyoruz. Milletimiz bunların gerçek yüzünü gördükçe taşlar yerine oturmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

'TERÖRE KİM PRİM VERİRSE KARŞISINDA BİZİ BULACAKTIR'

Milletin tek bir kuruşunun dahi terör örgütlerine peşkeş çekilmesine göz yummayacaklarını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnşallah bir sonraki seçimde Türkiye'nin istisnasız tüm şehirlerini yıkım değil, inşa belediyeciliği ile tanıştıracağız. Tabi birde terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayan belediye başkanlarının durumu var. Milleti değilde teröristleri kucaklayan belediye başkanlarından söz ediyorum. Hiç kimse kusura bakmasın; biz bu ülkenin ve bu milletin tek bir kuruşunun dahi terör örgütlerine peşkeş çekilmesine göz yumamayız. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine İl valilerimizin başkan vekili olarak atanması milletimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir devlet belediyelerin terör örgütlerine teslim edilmesine izin vermez. Ne Avrupa'da, ne Amerika'da, ne de başka bir yerde böyle bir örnek yoktur. Türkiye bu operasyonları evrensel hukuk kurallarına, uluslararası kabullere ve uygulamalara göre yapmıştır. Nitekim tamamen içi boş ülkemize karşı husumet kokan bir takım açıklamaları bir kenara bırakacak olursanız atılan adıma, ciddiye alınacak hiçbir tepkide gelmedi. Çünkü herkes bu konuda Türkiye'nin haklı olduğunu biliyor. Önümüzdeki dönemde de aynı hassasiyetle takibimizi ve gerektiğinde irademizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Teröre kim prim verirse, karşısında bizi bulacaktır."

HER ZAMANKİNDEN DAHA UYANIK OLMALIYIZ

Türkiye'yi daha ileriye taşımak için mücadeleyi kesintisiz sürdürdüklerini de vurgulayan Erdoğan, "Rabbim ömür, milletim destek verdiği müddetçe bu kutlu yolda çalışmaya devam edeceğiz. Şayet bizler bu birliğimizi, beraberliğimizi korursak kimse bizi yıkamaz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize yönelik tehditler, saldırılar, tuzaklar bütün bunların karşısında her zamankinden daha uyanık olmalıyız" diyerek konuşmasını tamamladı.

DEDE YADİGARİ SAATİ HEDİYE ETTİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile RTEÜ Geliştirme Vakfı Başkanı Nusret Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bakır işlemeli tablo hediye etti. Kalabalığın içerisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen bir vatandaş, geldiği kürsü önünde cebinden çıkardığı dede yadigarı saati Erdoğan'a armağan etti. Saati inceleyen Erdoğan, hediye için teşekkür etti.

EMİNE ERDOĞAN KADIN ÇİFTÇİLERLE BİRARAYA GELDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı desteği ile yürütülen 'Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı' kapsamında Rize'de dereceye giren girişimcilerle bir araya geldi. Rize Valiliği Ayder Salonu'nda düzenlenen programda dereceye giren 10 projenin sunumu yapıldı. Programa Emine Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu, Rize Valisi Kemal Çeber'in eşi Neslihan Ayan Çeber, Rize İl Tarım ve Orman Müdürü Şafak Bulut ile Rize İl Tarım ve Orman müdürlüklerinde girişimcilik eğitimi alan kadın çiftçiler katıldı. Emine Erdoğan, program sırasında kadın çiftçilerle sohbet etti.

PARTİLİLER VE STK'LARLA BULUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu ilçesindeki toplu açılış törenin ardından AK Parti Rize İl Başkanlığı'nın düzenlediği yemekte parti teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi. Basına kapalı yemekte konuşan Erdoğan, FETÖ virüsünün toplum ve devlet bünyesinden temizlenmesinde MHP ile işbirliğinin önemli payı bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile 15 Temmuz ihanetinin ardından 7 Ağustos tarihinde Yenikapı'da başlattığımız yakın işbirliğini 31 Mart seçimlerinde çok daha ileri taşıdık. İçeriden ve dışarıdan nifak girişimlerine rağmen Yeni Kapı ruhunu diri tutmayı başardık. Bu süreçte saldırıları savuşturmadık. Aynı zamanda siyasi tarihimizin en köklü reformlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de yine MHP ile birlikte imza attık. CHP, bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına koltuk değnekliği yaparken biz milli iradenin önündeki engelleri kaldırdık. CHP'nin başındaki zat kontrollü darbe iftirasıyla milletin zaferine leke sürerken biz devletimizi FETÖ'cü alçakların elinden kurtardık. FETÖ virüsünün toplum ve devlet bünyemizden temizlenmesinde MHP ile işbirliğimizin önemli payı bulunuyor. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı, aradan geçen süre zarfında Türkiye'nin bekasının, Türk demokrasisinin, milletimizin İstikbalinin garantisi olmuştur" dedi.

'DÖNEM FEDAKARLIK DÖNEMİDİR'

Her kesime ellerini uzattıklarını, 'önce millet, önce memleket' diyen herkese kapılarının açık olduğunu da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye ortak paydasının şekillendirdiği bu güzel birlikteliği inşallah daha da güçlendireceğiz. Milletimizin müşterek değerleri çerçevesinde, yine milletimizin çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Gezi olaylarından itibaren ardı ardına yaşadığımız hadiseler Türkiye'yi ve Türk milletini bekleyen tehlikeleri ortaya koymuştur. Ege'den Akdeniz'e, terörden enerjiye kadar iç ve dış politikada siyasi tarihinin en kritik mücadelelerini vermektedir. Sorumluluk sahibi hiç kimse bu tehditler karşısında kayıtlı kalamaz. Dönem fedakarlık dönemidir. Bizi sevsin sevmesin her kesime elimizi uzatıyoruz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, önce millet, önce memleket diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa, gerisi teferruattır. Bu şuurla hareket eden herkese kapımız açıktır."

'TÜRKİYE'Yİ BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Gezi, sokak ve çukur terörü ile 15 Temmuz gibi ihanetlerin tekrarlanmasına asla izin vermeyeceklerinin de altını çizen Erdoğan, "AK Parti olarak bugüne kadar ülkemizi ilgilendiren tüm konularda partizanca bir davranışın içerisinde olmadık. Türkiye'nin çıkarı neyi gerektiriyorsa onu yapmaya gayret ettik. Vatanımızın bekasına yönelik her türlü iç ve dış tehdidi bertaraf etmekte kararlıyız. Ne gezi vari sokak terörünün, ne çukur terörünün, nede 15 Temmuz gibi ihanetlerin tekrarına izin vermeyiz veremeyiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu tehditlerin önündeki en büyük engeldir. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE, AYAĞINA VURULAN PRANGALARDAN BİZİM DÖNEMİMİZDE KURTULDU'

AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıldönümüne de değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti'nin tüm kademelerinde bu davaya gönül vermiş, hizmet etmiş katkı sağlamış, görev almış, partimize oy vermiş tüm kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bir siyasetçi için milletin sevdasından, teveccühünden daha büyük bir bahtiyarlık yoktur. Rabbim girdiğimiz 15 seçimin tamamında bu gururu yaşatmayı nasip etti. 17 yılı iktidar olmak üzere tam 18 senedir tüm Türkiye'ye hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk günkü aşkla, sevda ile partimizi kurarken duyduğumuz o güzel heyecanla yolumuza devam ediyoruz. 18 senede ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarıyla, reform hamleleriyle tanıştırdık. Muhalefetin engellemeleri karşısında yılmadık. Başkalarıyla değil, daima kendimizle yarışarak bugünlere geldik. Türkiye, ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu."

'KÖTÜ KOMŞULAR BİZİ EV SAHİBİ YAPTI'

Terörle mücadelenin insansız ve silahlı İHA'larla, gerektiğinde F-16'larla başarılı bir şekilde devam ettiğini de anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz yıllardır hasretini çektiği hizmet ve eser siyasetine yine bizim dönemimizde kavuştu. Göreve geldiğimizde savunma sanayinin yüzde 20'sini üretiyorduk, ama bugün yüzde 70'ini biz üretiyoruz. Yıllık gelirimiz savunma sanayi ürünlerinden elhamdülillah 2.5 milyar dolara ulaşmış vaziyette. Bize insansız hava araçlarını dost bildiklerimiz vermiyordu. Ama kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Şimdi artık bunları biz üretiyoruz. Artık insansız hava araçlarımız teröristlere kan kusturuyor. Onları inlerine kadar takip edeceğiz dedik ve şu anda onları inlerinde, Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3 harekatında bunları biz kovalıyoruz onlar kaçıyor. Ta Irak'ın kuzeylerine kadar kovalıyoruz. Gerektiğinde F16'larla kovalıyoruz. Türkiye artık kendi ayakları üzerinde duruyor" dedi.

'DEMOKRASİYE İNANAN, BÖYLE BİR ADIMDAN RAHATSIZLIK DUYMAZ'

Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlıklarına yapılan kayyum atamalarına ilişkin konuşan Erdoğan, "Diyarbakır, Mardin ve Van'da yapılan belediye başkan vekili atamaları, hukuku, sandığı, millet iradesini korumaya yönelik meşru bir reflekstir. Demokrasiye inanan, demokratik kültürü özümseyen hiç kimse böyle bir adımdan rahatsızlık duymaz, duymamalıdır. Hal böyleyken bir dönem Gezi vandallığına sahip çıkmış, çukur terörünü sahiplenmiş, 15 Temmuz ihanetine alkış tutmuş çevreler, bakıyorsunuz sabah akşam utanmadan bu kararı eleştiriyor. 31 Mart seçimlerinde yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki parti, beklendiği gibi milletten değil, millet iradesini hiçe sayanlardan yana tavır aldı. Maalesef birileri de bunlarla aynı çizgiye gelerek, gerçek yüzlerini ve niyetlerini ifşa etti. Dile getirilen eleştirilerin, vicdanla, insafla, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmakla hiçbir alakasının olmadığı açıktır. Şunu iyi bilin amacın üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğunu biliyoruz. Çünkü milletimiz bunlara asla hayal ettikleri gibi bir imkan vermez" ifadelerinde bulundu.

'NİYET HAYIR OLMAZSA, AKIBET HAYIR OLMAZ'

AK Parti'nin içinde gedik açma çabalarının hep olduğunu belirten Erdoğan, "AK Parti'nin içinde gedik açma çabaları hep olduğu gibi yine boşa çıkacaktır. İstedikleri kadar dolaşsınlar. Bunlardan önce de bu gayretlerin içerisinde olanlar oldu, ne olduğunu biliyorsunuz. Evet niyet hayır olmazsa, akıbet hayır olmaz. Bunların niyeti hayır değil, bunların niyeti farklı. Dolayısıyla tabii ki dert; burada sadece 'biz acaba Erdoğan'ı 1-2 puan düşürmek suretiyle alaşağı eder miyiz' bu nereye çalışmaktır? Bunlar şu anda projelere çalışıyor. Bu projelerin kimler olduğunu olabileceğini sizler zaten tahmin ediyorsunuz. Biz bu partimizi 18 yıl önce milletimizle beraber kurduk, biz sadece tabelasını astık. Ülkemizde 18 yıldır doğudan da, batıdan da, kuzeyden, güneyden de oy alan destek gören, 82 milyonu tüm renkleriyle kucaklayabilen yegane hareket AK Parti'dir. Biz hesapları değil, aynı davaya inanan, aynı ideallere gönül veren bir kadroyuz. Bu şekilde de inşallah yolumuza devam edeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Miting alanı detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER - Arzu ERBAŞ/ RİZE,

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KEŞAN'DA ORMAN YANGINI

5)BAKAN PAKDEMİRLİ: YANGIN ÇOK KUVVETLE KONTROL ALTINDA

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yeşilköy ve Bekköy arasındaki mevkide ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını belirterek, "Sevinerek söylemek isterim ki, şu anda yangın çok kuvvetle kontrol altında. Çok önemli bir gelişme olmazsa bu yangını inşallah sabah saatlerinde soğutmaya başlarız diye düşünüyorum" dedi.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yeşilköy ve Bekköy arasındaki mevkide ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına müdahaleler devam ediyor. Çalışmaları yerinde incelemek için gece yarısı Keşan'a karayolu ile gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan alanda yaptığı incelemeler sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, kameraların yangının büyük oranda kontrol altına alındığını ve çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Gecenin ilerleyen saatlerine rağmen mücadelemiz sürüyor. Yangın öğle saatlerinde 13.40 gibi çıktı. İlk müdahalemiz 13.50'de ilk 10 dakika içerisinde hızlı bir müdahale oldu. Tabi gece saatleri olması sebebiyle de tüm kamuoyu da öğrendi. Geceleri hava araçlarıyla uçuş imkanı olmadığından dolayı, geceleri bir miktar daha koordinasyonumuz azalmakla birlikte, gece rüzgarın biraz daha azalması, nemin artmasıyla bazı şartlar da daha olumluya döndü. Ekiplerimiz hala yangınla mücadele ediyor. Yangının sadece güney - güney kısmında, buradan yaklaşık 2700 - 3000 metre arasındaki uzaklıkta bir kısmında hala yangın devam etmekte. Buraya da 5 koldan iş makinalarıyla müdahale edildi ve bu 5 koldan iş makineleriyle müdahale edilmesiyle yangın buraya hapsedilmiş oldu" diye konuştu.

Yangına 5 helikopter, 320 personelle ile havadan ve karadan müdahale edilip, kontrol altına alınan bölgelerde sabah soğutma çalışması yapılacağını vurgulayan Pakdemirli, "Yangına öğle saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar, alacakaranlığı da kullanmak koşuluyla hava kararana kadar 5 helikopterle müdahale edildi. Sadece hava araçları değil 68 arazöz, 6 itfaiye, 15 iş makinası, 320 personelle yangına müdahale edildi. Ağırlıklı olarak yol olmayan alanlarda iş makinaları yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Sevinerek söylemek isterim ki şu anda yangın çok kuvvetle kontrol altında. Çok önemli bir gelişme olmazsa bu yangını inşallah sabah saatlerinde soğutmaya başlarız diye düşünüyorum. Yangınların çıkış sebebinin bir çoğunu bilememekle beraber çoğunun da ihmal ve dikkatsizlikten çıktığını, bazılarının kasıttan çıktığını biliyoruz. Mümkün mertebe vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Alo 177'imiz var, vatandaşlarımızı duyarlılığına teşekkür ediyorum. Yangını ilk öğrenmemizde ve ilk müdahalemizde vatandaşın bizle olan iş birliği çok önemli, bu konuda da iyi bir iş birliği içerisindeyiz. Yangınlarla mücadelede iyi bir ülke olmamıza rağmen, yangınlara olan duyarlılıkla ilgili aynı kelimeleri söyleyemeyeceğim. Yangınlara daha duyarlı olmamız lazım. Bizde çıkmaz demeyeceğiz, piknik alanlarına dikkat edeceğiz, sigara atmayacağız. Ormanlara veya ormanda çöplerimizi bırakıyorsak bunların ileride yangına sebep olacağını bileceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Bakan Pakdemirli ve beraberindeki yetkililer, yangınla ilgili incelemelerine devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan alan

-Göğü kaplayan duman

-Yangın söndürme araçları

-Helikopterle su atılması

-Edirne Valisi Ekrem Canalp röp.

-AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal

-Detaylar

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Bakan Pakdemirli'nin gelişi

Açıklama yapması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/KEŞAN(Edirne),

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6)IDYROS ANTİK KENTİ'NDE YANGIN KORKUTTU

Antalya'nın Kemer ilçesinde arkeolojik kazı çalışmaları devam eden Idyros Antik Kenti'nde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Kemer ilçe merkezindeki M.Ö. 7'nci yüzyıla ait Idyros Antik Kenti'nde dün saat 17.00 sıralarında kuru otların tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Kazı çalışmalarının devam ettiği antik kentteki yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Şefliği ve Kemer Belediyesi ekipleri müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar ve turistik tesislerin çalışanları da söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise çalışmalar sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.

TEMİZLİK YANGININ BÜYÜMESİNİ ENGELLEDİ

Söndürme çalışmalarına katılan turizm tesisi çalışanlarından Ercan Ulaş, "Dumanı görünce hemen 6-7 kişi geldik. Elimizden geldiğince destek verdik. Antik kentte bir haftadır kuru otların temizlenmesi için çalışma yapılıyordu. Bu çalışmanın yapılması yangının şiddetini azalttı. Eğer otlar biçilmeseydi antik kette çok ciddi zarar görebilirdi" dedi.

Kazı ekibinde görevli arkeolog Bekir Yüksekdağ ise "Yangından dolayı büyük üzüntü duyduk. Antalya Müze Müdürlüğü'nün verdiği talimatla Kemer Belediyesi'nin desteğiyle temizlik çalışması yapmıştık. Biz bu alanda daha önce örtü ve bitki temizliği yapılmamış olsaydık yangın kısa sürede daha büyük alanlara yayılacak ve çevreye zarar verecekti. Yangının kısa sürede söndürülmesi de bizi mutlu etti" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Tel örgü arkasından yangın alanından detay

Yangından yakın detay

Yangına müdahaleden detaylar

Vatandaşların yangına müdahalesi detaylar

Orman ekiplerinin gelişi

Idyros Antik kentini kaplayan duman detay

Ercan Ulaş röportaj

Antik alan ve müdahale detayları

Arkeolog Bekir Yüksekdağ röportaj

Söndürme çalışmaları ve alandan detaylar

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/ KEMER(Antalya),

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7)DİKİLİ'DE OTLUK VE MAKİLİK ALANDA YANGIN



İzmir'in Dikili ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangının içindeki yayları almak için çekyatın ateşe verilmesi üzerine başladığı öne sürüldü.

Çandarlı Mahallesi Dolaplı Mezarlığı Çörlü mevkisindeki otluk ve makilik alanda, dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen duman ve alevleri görenler durumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, itfaiye araçları ve arazözler ile karadan, helikopter ile havadan söndürme çalışması başlattı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma ile söndürülürken, çalışmalar sırasında bir itfaiye erinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Yangında, 20 dönümlük alanın zarar gördüğü, bazı zeytin ağaçlarının da kül olduğu belirlendi.

Öte yandan, yangının içindeki yayları almak için yakılan çekyat nedeniyle başladığı öne sürüldü.

'KAVRULAN BİR KARINCANIN BİLE HESABINI VEREMEZLER'

Çandarlı Çevre Platformu Üyesi Erdem Üzmez, "Yangının yayları için tutuşturulan bir çekyat yüzünden çıktığı tespit ettik. Henüz kimliği tespit edilemeyen biri, rüzgarın şiddetli olduğu bir tepede, üç kuruşluk yayları almak için bir çekyatı yakıyor. Daha da büyük tehlikelere sebep olabilirdi. Üstelik o yaylardan kazanacağı üç kuruş yüzünden, itfaiye erlerinin ve vatandaşların yoğun mücadelesine sebep olmasının yanında bir itfaiye çavuşunun yaralanmasına yol açtı. Birinin yaptığı bu eylem yüzünden, birçok canlı telef oldu. Kavrulan bir karıncanın dahi hesabını veremezler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangından görüntü.

Haber-Kamera: Oben ULU/ DİKİLİ(İzmir),

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8)KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Saruhan köyü yakınlarındaki karaçam ormanında dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını yaklaşık 7 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Yangın söndürme çalışmalarına 5 helikopter, 25 arazöz, 5 dozer ve 100 personel katıldı. Kütahya Valisi Ömer Toraman da yangın söndürme çalışmalarını bizzat yerinde inceledi. Ormanda soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Vali Toraman, ""Gediz ilçesi Saruhanlar köyü kırsalından bir yangın ihbarı aldık. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler anında müdahale ettiler. Karadan 25 arazöz, 5 helikopter havadan yangına müdahale ettiler, 5 dozer ve 100 civarında personelimiz görev yaptı. Şuanda tamamen kontrol altına alındı. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyorlar ve gece boyunca da soğutma çalışmalarına devam edecekler. Tahminen 7-8 hektarlık alanda olduğunu değerlendiriyoruz. Çıkış sebebini de kolluk kuvvetlerimiz araştıracaklar. Şuan için bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Ama yangın kontrol altına alındı" dedi.

Vali Toraman Domaniç ilçesinde çıkan küçük bir orman yangının zamanında müdahale ile kısa sürede yayılmadan söndürüldüğünü sözlerine ekledi. Domaniç orman yanında da 5 hektarlık alanın zor gördüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangın yerinden görüntüler

-Söndürme çalışmaları

-Muhabir Oğuzhan KILIÇ anonsu

-Vali açıklaması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,

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9)BARTIN'DA BİR GÜNDE 15 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞADI

Bartın'da sıcak ve nemli havanın hakim olduğu dün, vatandaşlar, tatil beldesi İnkum plajını doldurdu. Dün, sahilde dalgalara rağmen denize giren tatilcilerden boğulma tehlikesi geçiren 15 kişi, cankurtanlar tarafından kurtarıldı.

İnkum tatil beldesinde sıcak hava ve yüksek nem sonrasında plaj doldu taştı. Plajda denize giren tatilcilerden 15 kişi, dalgalı deniz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Bartın Belediyesi tarafından plajda görevlendirilen Belediye İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki 10 kişilik cankurtaran ekibinin gün boyu 60 boğulma vakasına müdahale ettiği öğrenildi. Cankurtaran ekibinin dikkati ve duyarlılığı sayesinde herhangi bir can kaybıının yaşanmadığı ifade edildi.

1 GÜNDE 15 KİŞİ KURTARILDI

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın Belediyesi bünyesinde kurduğumuz 10 kişilik cankurtaran ekibimiz canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Jet skimiz ve kurtarma botları ile sürekli sahilde ring yapıyorlar. Geçtiğimiz yıllarda cankurtaran ekibini kurduğumuzdan bu yana hiç ölüm vakası yaşamadık. Bayramdan sonra yaşadığımız en yoğun bugün de denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 kişiyi ekiplerimiz denizden çıkartarak, kurtardı. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Akşam saatlerinde serinlemek için denize girerek dalgalara kapılan İbrahim Uğur (21), çırpınarak yardım istedi. Bölgeye gelen cankurtaran ekiplerince jett ski tarafından kıyıya çıkartıldı. Uğur, ihbar üzerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İnkum denize giren turistler

-Plajdan detay

-Boğulma tehlikesi geçiren gencin hastaneye getirilişi

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/ BARTIN,

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10)BURDUR'DA TRAFİK KAZASI: 7 YARALI

Burdur'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Burdur Tefenni Karayolu Yeşilova Kavşağı'ndaki kaza, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Ezgi Ceylan (26) yönetimindeki 35 AG 2593 plakalı otomobil ile Osman Türel'in kullandığı 15 DC 195 plakalı otomobil Yeşilova Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada sürücüler Ezgi Ceylan ve Osman Türel ile araçlardaki Şule Ceylan (32), H.İbrahim Çelik (62), İsmail Özekinci (73), Süleyman Özekinci (74) ve Süleyman Bilgin (60) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan İsmail Özekinci, ilk tedavisinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane dış görünüş

-Ambulans gidiş

-Ambulanslar

Haber-Kamera: Mesut MADAN/ BURDUR,

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11)OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: 1'İ AĞIR 6 YARALI



Sivas'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Sivas- Ankara yolu Köklüce köyü yakınlarında meydana geldi. Ertuğrul Yıldırım yönetimindeki 58 BF 318 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, bariyere çarptı. Kazada sürücü Ertuğrul Yıldırım ile birlikte Esranur, Samet, Egemen, Nurullah ve Mevlüde Yıldırım yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Mevlüde Yıldırım'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Genel detay

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS,

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12)ELAZIĞ'DA BİR HAFTADIR KAYIP OLAN EMEKLİ ÖLÜ BULUNDU



Elazığ'da, bir haftadır aranan emekli Şevki Özeren'in (85) yol kenarında cansız bedeni bulundu.

Elazığ merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde oturan emekli Şevki Özeren, 17 Ağustos Cumartesi günü dolaşmak için evden çıktı. Ancak ailesi bir daha Özeren'e ulaşamadı. İhbar üzerine arama çalışması başlatan polis ekipleri, Özeren'in en son merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi'ndeki bir ecza deposunun bulunduğu bölgede görüldüğü bilgisini edindi. Bu bölgeye giden polis ekipleri, yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi buldu. Yapılan incelemede, öldüğü belirlenen kişinin bir haftadır kayıp olan Şevki Özeren olduğunu belirlendi.

Özeren'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ekiplerden görüntü

Olay yerinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

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13)TÜFEKLE SELFİE ÇEKMEK İSTEDİĞİ SIRADA HAYATINI KAYBETTİ



ANKARA'da arkadaşlarıyla evinde bir araya gelen Ali Emir B. (18), selfie çekmek için eline aldığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi 911. Cadde'de bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. 3 arkadaşıyla evinde bir araya gelen Ali Emir B., arkadaşına ait pompalı tüfeği eline alarak selfie çekmek istedi. Ali Emir B., pompalı tüfeğin aniden ateş alması sonucu başından vuruldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Ali Emir B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm haberini alarak adrese gelen Ali Emir B.'nin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Olay anında evde bulunan Ali Emir B.'nin 3 arkadaşı gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ali Emir B.'nin ölümüne neden olan pompalı tüfeği incelemeye alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Polis ekiplerinin çalışması

Evdeki kişilerin gözaltına alınması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

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14)TUNCELİ'DE 4 KADIN, EMİNE BULUT CİNAYETİNE TEPKİ İÇİN 5 KİLOMETRE YÜRÜDÜ



Tunceli'de, bir araya gelen 4 kadın, Kırıkkale'de, boşandığı eşi tarafından kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut, cinayetine tepki için 5 kilometre sessizce yürüdü.

Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için Tunceli'de 4 kadın yürüyüş düzenlendi. 3'ü üniversite öğrencisi olan 4 kadın, kadına yönelik şiddete ve Emine Bulut cinayetine tepki için 5 kilometre sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Atatürk Mahallesi'nde ellerinde 'Anne lütfen ölme. Emine Bulut' yazılı pankartlar taşıyan kadınlar, Seyit Rıza Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan üniversite öğrencisi Neriman Aydın, kadına yönelik şiddete tepki göstererek, "Kadını dışlayarak bugünleri yaşatanları asla affetmeyeceğiz. Emine Bulut, bozuk zihniyetli bir düşüncenin vahşeti ile katledildi. Artık kadın cinayeti haberlerini duymak istemiyoruz. Yeter artık durdurun bu ölümleri ve hiçbir kadın artık ölmesin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yürüyüşe katılanlar

Yürüyüşten görüntü

Kadınların açtığı pankart

Aydın'ın açıklaması

Genel ve detay görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,

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15)SAFRANBOLU'LU KADINLAR EMİNE BULUT CİNAYETİNİ PROTESTO ETTİ



Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 10 yaşındaki kızının gözü önünde, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetine tepki için toplanan aralarında Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de bulunduğu yaklaşık 100 kadın, 'Eşinin şekillendirdiği kadına hayır' ve 'Canilere inat kadını yaşat' yazılı dövizlerle, 'Kadına şiddete hayır' sloganları atarak, eylem yaptı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile birlikte yaklaşık 100 kadın, Misak-ı Milli Meydan'ında toplandı. Kadınlar, 'Cehaletin tek korkusu kadınlar, çünkü kadın öğrenirse çocuklarına öğretir', 'Kadınlar kötü yetiştirilmiş erkekler için rehabilitasyon merkezi değildir', 'Eşinin şekillendirdiği kadına hayır', 'Canilere inat kadını yaşat' yazılı dövizleri açıp 'Kadına şiddete hayır' sloganları attı. CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy da kadınlara destek verdi. Başkan Elif Köse, eylemde şöyle konuştu:

"Emine Bulut 4 yıl önce boşandığı Fedai Baran tarafından öldürüldü. Öldürüldüğünde yanlarında 10 yaşındaki kızları vardı. 10 yaşındaki kızın 'Anne lütfen ölme' sözleri, annesinin 'Ölmek istemiyorum' çığlığına karıştı"

'EMİNE BULUT'UN SÖZLERİ BU KADERİ PAYLAŞAN TÜM KADINLARIN ÇIĞLIĞI'

Bu sırada gözyaşlarını tutamayan Köse konuşmasına şöyle devam etti:

"Emine Bulut'un sözleri bu kaderi paylaşan tüm kadınların çığlığıdır. Türkiye'de kadın cinayetleri durmak, azalmak bilmezken sadece 2019 yılının ilk 6 ayında ulusal ve yerel gazete verilerine göre 214 kadın hayattan koparıldı. 2003 yılından bugüne kadın cinayetlerindeki artış oranı ise yaklaşık %400. Erkeklerin yaşam hakkı ne kadar kutsalsa, kadınların yaşam hakkı da o ölçüde kutsaldır. Kadınların can güvenliğini tehdit eden, istismara ve tecavüze neden olan hiçbir koşula müsamaha gösterilemez. Yaşam hakkı, savunma hakkı elinden alınıp ötekileştirilen kadınlarımız bu kararlar karşısında daha da savunmasız ve çaresiz duruma düşmektedirler. Devlet, toplum vicdanı açısından bu konulara dikkat çekmelidir. Kadınların huzurla ve güven içinde yaşadığı bir toplum için gerekenleri yapmak hepimizin sorumluluğudur. Kadına yönelik ayrımcılığın, şiddetin son bulduğu, kadın erkek eşitliğinin toplumun her alanında yaşanabildiği adil, eşit ve özgür Türkiye'ye yine kadınlar hayat verecektir. Emine Bulut'a rahmet diliyor, tün benliğimizle kadına şiddete hayır diyoruz."

Protesto alkışlarla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Toplanan kadınlar

-Belediye başkanı açıklaması

-Sloganlar

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,

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16)MERSİN'DE KADIN CİNAYETLERİ PROTESTO EDİLDİ

MERSİN'de Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, Emine Bulut başta olmak üzere yaşanan tüm kadın cinayetlerini düzenledikleri basın açıklaması ile protesto etti.

Kent merkezinde Kültür Park içindeki Özgecan Arslan Barış Meydanı'nda toplanan yaklaşık 150 kişilik gruba, çevredeki erkekler de destek verdi. Ellerindeki, 'Anne lütfen ölme!', 'Biz ölmek istemiyoruz', 'Şiddete ortak olma', 'Yasta değil isyandayız', 'Kadına şiddete hayır' yazılı pankartlar ile 'Kadın cinayetlerini durduracağız' sloganları atan kadınlar, cinayetlerin önlenmesini istedi.

Kadınlar adına bir açıklama yapan Yasemin Avcı, "Bu ülkede bir kadın 10 yaşındaki kız çocuğunun, 'Anne lütfen ölme' feryatları arasında eski eşi tarafından öldürüldü. Emine Bulut'un öldürülmesi ülkemizdeki kadın cinayetleri gerçeğini tüm açıklığı ile gözler önüne sermiştir. Kadınlara reva görülen şiddet, en ağır ve en vahşi biçimi ile maalesef bir kez daha karşımızda. Bu ülkede kadınlar yaşamak istiyor, en temel insan hakkı olan yaşamlarını istiyorlar. Bu ülkede kadınlar ölmemek için yıllardır mücadele ediyorlar" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de destek verdiği grup, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kadınların genel görüntüsü

Pankartların genel ve detay görüntüleri

Yasemin Avcı'nın açıklaması

Slogan atılmasından genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN,

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17)MARKET SAHİBİ 13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDAN TUTUKLANDI



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kız çocuğu M.İ.'ye (13) bebek arabasındaki 1,5 yaşındaki kardeşinin yanında cinsel istismarda bulunan market işletmecisi H.K. tutuklandı. Market sahibinin küçük kıza yaptığı istismar ise marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde oturan C.K., geçen çarşamba günü dün saat 18.00 sıralarında kızı M.İ.'yi yanında 1.5 yaşındaki kardeşiyle alışveriş yapmak için markete gönderdi. Alışveriş yapmadan marketten gelen M.İ., annesine bir daha o markete gitmek istemediğini belirtti. Annesinin nedenini sorması üzerine M.İ., market sahibi H.K.'nin kendisini öptüğünü daha önce de kendisini birkaç defa taciz ettiğini söyledi. Bunun üzerine markete giden C.K.'nin iddiaları sorması üzerine H.K. kendisinin yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi. Bunun üzerine C.K., jandarmayı arayarak şikayetçi oldu.

KÜÇÜK ÇOCUK M.İ., ÇİM'DE HERŞEYİ ANLATTI

Şikayet üzerine markete gelen jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları izledikten sonra işyeri sahibi H.K.'yı gözaltına aldı. Anne M.İ. jandarmada verdiği ifadede marketten sürekli alışveriş yaptıklarını söyleyerek, sahibinden şikayetçi olduğunu belirtti. Kız çocuğu M.İ. jandarma görevlileri eşliğinde gittiği Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde hem o günkü hem de daha önce yaşadıklarını detaylı şekilde anlattı.

'ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Jandarmada işlemleri tamamlanan H.K., Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. H.K., savcılık sorgusunda kendisinin çok pişman olduğunu, cinsel istismar gibi bir davranış yapmak istemediğini söyledi.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Diğer taraftan olaya ilişkin marketteki güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde markete bebek arabasındaki kardeşiyle gelen M.İ., gideceği sırada H.K. kasadan ayrılıp, reyondan bir şey alıyor. Aldığı ürünü bebek arabasında küçük çocuğa veren H.K., kız çocuğu M.İ.'nin yanağını eliyle okşayıp, öpüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Mithat ABAKAN/ MANAVGAT(Antalya),

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18)'KADIN SÜRÜCÜ VE ENGELLİ OĞLUNU TRAFİKTE SIKIŞTIRDI, POLİS ROZETİYLE TEHDİT' ETTİ İDDİASI



Antalya'da, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, yanındaki engelli oğluyla trafikte seyrederken, başka bir araç sürücüsü tarafından sıkıştırıldığını, uyardığı sürücünün kendisine polis rozeti göstererek tehdit ettiğini iddia etti. Baz, araç plakasını polise bildirerek şikayetçi oldu. Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Yüzde 90 ağır otizmli oğlu Atakan ile Varsak bölgesinden kent merkezine seyir halinde olan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz'ın kullandığı otomobil, iddiaya göre 34 YC 4254 plakalı bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Şerit değiştirerek kendisini sıkıştıran otomobilden kaçan Baz, kavşakta sürücüyü uyardı.

POLİS ROZETİ GÖSTERDİ

Uyarının ardından iddiaya göre araçtaki bir kadın camı açıp, Baz'a el işaretleri yaparak hareket etti. Aracı kullanan sürücü ise kendi camını açarak Demet Çelili Baz'a doğru cüzdanını çıkararak polis rozetini gösterdi. Yaklaşık 2 kilometre boyunca Baz'ın kullandığı aracı takip eden sürücü, kırmızı ışıkta duran Baz'a küfür edip araçtan inmesini söyledi. Ancak yeşil ışık yanınca sürücü kent merkezine doğru ilerlemeye başladı. Aracı bir süre takip eden Demet Çileli Baz, 112 Acil Merkezi'ne plakayı bildirerek ihbarda bulundu. Aracı takip ettiği anları da cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve yaşadıklarını anlatan Baz, sosyal medya hesabından paylaştı.

Demet Çileli Baz, sosyal medyadaki paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Antalya Varsak'tan şehir merkezine seyir halindeyken bu videodaki 34 YC 4254 plakalı aracı kullanan şahıs tarafından sıkıştırıldım. Sinyal verip sağ şeride geçince önüme geçen araçtaki kimliğini bilmediğim şahıslardan sağda oturan kadın camı açıp çirkin bir parmak işareti yaptı. Aracı kullan şahıs ise sol camdan polis rozetini gösterdi ve yaklaşık 2 kilometre boyunca sözlü olarak tacize devam etti. Polis rozetinin arkasına sığınan bu zavallıyı şiddet ve öfkeyle kınıyorum. Mevlana Kavşağı'ndan bir önceki trafik lambalarında kırmızı ışıkta taciz ve hakarete devam ederek aracımı sağa park etmem için trafiği felç ederek tehdit ve küfür etmeye başladı. Araçta yüzde 90 ağır otizmli evladım Atakan da bu devlete hizmet vermiş görevini şerefiyle yerine getirip emekli olmuş bir polis çocuğudur. Şanlı şerefli emniyet teşkilatının yüz karası bu şahsı gerekli birimlere şikayet ettim."

CİMER'E ŞİKAYET ETTİ

Oğlunun hala olayın etkisinden çıkmadığını belirten Baz, "Oğlum bu olay yüzünden korku nöbeti geçirdi. Hala korkusu devam ediyor. Bu kişiyi, olay anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp plakasını vererek şikayet ettim. Bugün ise bu şahıs hakkında CİMER'e başvuruda bulundum. En yakın zamanda da savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Aracın görüntüsü

Demet Çelili Baz'ın yaşadıklarını anlattı

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

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RUS TURİSTLER İLE TÜRK GENÇLERİN KAVGASI, SOSYAL MEDYA CANLI YAYININDA (2)

19)'KADINLARI DÖVÜYORDU'

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 2'si kadın 3 Rus turist ile kavga eden kişinin İstanbul'dan tatile gelen motosikletli kurye İsmail Emre olduğu belirlendi. DHA'ya açıklama yapan İsmail Emre, olayın Güller Pınarı Mahallesi'nde meydana geldiğini belirtti. Kavga ettiği Rus turistin otomobilin arkada koltuğunda 2 Rus kadını dövdüğünü anlatan Emre, kendisinin de kavgaya engel olmaya çalıştığını söyledi. Kadınların araçtan inip sahile indiğini, Rus turistin ise araçtaki başka bir arkadaşıyla olay yerinden ayrıldığını ve bir süre sonra geldiğini anlatan İsmail Emre, "Rus turist bulunduğum yere geldi. Ben de kadınları neden dövdüğünü sormaya çalıştım. Bu nedenle tartıştık. Dil sorunu nedeniyle tam da anlaşamadık. Ancak bir anda motosikletimi devirdi. Ben de bu duruma çok sinirlendim. Kavga etmeye başladık" dedi.

'KORUMAYA ÇALIŞTIĞIM KADINLARDAN DAYAK YEDİM'

İsmail Emre, bir süre sonra olayı görüp gelen kadın turistlerin de kendisine saldırdığını belirterek, "Korumaya çalıştığım kadınlar beni dövmeye çalıştı. Bana tekme atıp durdular. Halbuki olaydan yaklaşık yarım saat önce ben onları motosikletime zarar veren Rus turistin elinden kurtarmaya çalışmıştım" diye konuştu.

İsmail Emre, olaydan sonra polise ifade verdiklerini ve birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Araçtaki kadınlar ve kavgadan

Haber-Kamera: ANTALYA,

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20)MERCİDABIK ZAFERİ İLE FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN YILDÖNÜMÜ KUTLANDI



Kilis'te, Mercidabık Zaferi'nin 503'üncü yıldönümü ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Yavuzlu köyünde gerçekleştirilen etkinlikler, şehitler anısına yapılan saygı atışı ve Yavuz Sultan Selim'in anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kilis Valisi Recep Soytürk, 1'inci Hudut Alay komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu ile Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut vatandaşları ve törene katılan askeri birlikleri selamladı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, yaptığı konuşmada, Osmanlı İmparatorluğu'nun 9'uncu Padişahı Yavuz Sultan Selim Han'ın tarihe altın harflerle yazdığı Mercidabık Zaferi'nin 503. yıldönümünü kutladıklarını ifade ederek, "Osmanlı Devleti'nin, doğu ve güney sınırlarını tehdit ve tehlikelerden arındırmak, barış ve huzuru temin etmek için yaptığı Mercidabık Seferi, devletin dini, askeri, siyasi ve iktisadi hayatında önemli gelişmelere yol açmış, Ortadoğu ve Afrika'da yüzyıllarca sürecek olan Osmanlı Barışının başlangıcı olmuştur. Mercidabık Zafer'i ile Balkanlardan Ortadoğu ve Afrika'ya uzanan coğrafyada farklı millet ve inançların barış ve huzur içerisinde yaşaması sağlanmış, adalet, güven ve hoşgörü ortamı tesis edilmiştir. Osmanlı Devleti sonrasında, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da kan ve gözyaşının nerdeyse yüz yıldır dinmediği düşünüldüğünde Mercidabık Zaferi'nin önemi değer kazanmaktadır. Özellikle son dönemde bölgedeki birçok ülkenin içinde bulunduğu durum dikkate alındığında Osmanlı döneminin değeri bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Mercidabık Zaferi'nin üzerinden geçen yüzyıllar sonrasında tarih bir kez daha tekerrür ederek ülkemizin güney sınırlarında yine güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalınmış ve 3. Yıldönümünü andığımız Fırat Kalkanı Harekatı ile başta Kilis'imiz olmak üzere ülkemizin güvenliği için tıpkı 503 sene önceki ruhla kararlı ve başarılı bir mücadele ortaya konmuştur.Bu duygu ve düşüncelerle; Büyük Komutan Yavuz Sultan Selim Han başta olmak üzere, bütün ecdadımızı ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda canlarını bu vatan uğruna seve seve feda eden Şehit Binbaşımız Bülent Albayrak ile tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, Mercidabık Zaferi'nin ev sahibi olan Kilisli Hemşerilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorumö dedi

Kilis Halk Eğitim Merkezi mehter takımının gösterinden sonra Halk Oyunlarında Türkiye birincisi olan Halk Eğitim Merkezi halk oyunları gösteri sundu. Türk Hava Kurumu motorlu Yamaç Paraşütçülerinin gösterisinden sonra öğrenciler şiirler okudu. Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi. Resmi geçit töreni ile program sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Tören alanından görnütüler

Saygı atışından görüntüler

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

Vali Recep Soytürk'ün konuşması

Mehter takımının görüntüsü

Türk Hava Kurumu motorlu Yamaç Paraşütçülerinin gösterisi

Halk oyunları gösterisi

Resmi geçit töreninden görüntüler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS,

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, KIRŞEHİR'DE GENÇLİK KAMPINI ZİYARET ETTİ

21)BAĞLAMA ÇALIP, TÜRKÜ SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırşehir'de katıldığı Ahi Evran Gençlik Kampında bağlama çalıp, 'Hekimoğlu' türküsünü seslendirdi.

Kaman ilçesinde bulunan Ahi Evran Gençlik Kampını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, öğrencilerle sohbet etti. Ardından açıklama yapan Oktay, "Aranıza katılmaktan dolayı çok mutluyum. Bu birlik ve beraberliğimizi sürdüreceğiz. Sizin aranızda bu kampta sevgi ve saygı oluşmuşsa ve siz bu işi yürekten yaptığı için kamp bu kadar güzel. Türk milleti adına bu ortam oluştuğu için sizlere teşekkür ediyorum. Sizler sevgi ve kardeşlik tohumları ekiyorsunuz. Bu ektiğiniz sevgi tohumları çok daha birlikte hareket eden ve üreten ve geleceğe çok sağlama adımlarla yürüyen Türkiye'nin temellerine attığınız birer harçtır. Cumhurbaşkanımız enerjiyi sizlerden alıyor. Buradan aldığı enerji ile çalışıyor. Biz bir ve diri olalım yapamayacağımız hiçbir şey yok arkadaşlar buna inanın" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasının ardından öğrencilerle birlikte masa tenisi oynayarak, ebru sanatı yaptı. Oktay ardından eline aldığı bağlama ile 'Hekimoğlu' türküsünü seslendirdi. Oktay'a öğrenciler de türküyü seslendirerek, eşlik etti. Ardından Oktay, öğrencilerle birlikte akşam yemeği yedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

-Bağlama çalması

-Masa tenisi oynaması

-Ebru sanatı yapması

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN - Muhammed KISIR/ KIRŞEHİR,

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TransAnatolia rallisi başlıyor

22)KENT MERKEZİNDE GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Bugün Abant'tan startı verilecek olan TransAnatolia rallisi öncesi katılımcılar dün Bolu kent merkezinde gösteri yaptı.

Kent Meydanı'nda kurulan alana getirilen yarışlarda kullanılacak olan motosiklet, atv ve kamyonlar ilgi çekti. Bir çok vatandaş araçlarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra araçlarına binen yarışmacılar Bolulu vatandaşlara gösteri turu yaptı. Etkinlik kapsamında dans gösterisi de düzenlendi. Vatandaşlar dansçı kızların gösterisini ilgiyle izledi. Daha sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından yarışmanın sembolik olarak startı verildi. Zorlu yarış bu sabah 08.00'da Abant'tan başlayıp 31 Ağustos'ta Göbeklitepe'de sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Araçlar

-Gösteri turu

-Dans gösterisi

-Vatandaşların izlemesi

-Sembolik start verilmesi

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

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Kaynak: DHA