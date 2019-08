DHA YURT BÜLTENİ - 1

23.08.2019 08:33

1)İZMİT'TE ÇÖKME TEHLİKESİ BULUNAN 2 BİNA TAHLİYE EDİLDİ



İZMİT'te etkili olan yoğun yağışlar sonrasında toprak kaymasının yaşandığı 2 bina, çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. Binalarda oturanlar değerli eşyaları alarak evlerini tahliye etti. İzmit'te son günlerde etkili olan yağmur nedeniyle akşam saatlerinde Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak üzerinde bulunan 5 katlı 16 daireli Karadenizliler Apartmanı ile Maslak Sokak üzerinde bulunan 4 katlı 8 daireli apartmanın zemininde toprak kaymasını yaşandığını fark edildi. Apartman sakinleri durumu polis, itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, toprak kaymasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından olası bir yıkılma tehlikesine karşı iki binada oturanların tahliye edilmesi kararı verildi. Bunun üzerine 24 dairede oturan vatandaşlar değerli eşyalarını alarak binaları tahliye etti. Vatandaşlar akraba ve yakınlarının evlerine gitti. Yapılan tahliye işleminin ardından iki bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Toprak kaymasının yaşandığı Karadenizliler Apartmanı'nda yaşayan Mehmet Baştürk akşam saatlerinde binanın arkasında bir toprak kayması yaşandığını belirterek, "Son günlerde yağan şiddetli yağmurlardan dolayı arka bahçede toprak kayması yaşandı. Çok fazla yağmur yağdı, zaten bu binalar hasarlı binalardı, yan bina yapılırken de kepçe darbeleri binayı yerinden oynattı. Kuvvetli yağmurlarla da toprak yerinden oynayınca toprak yavaş yavaş kaydı. Belediye ekipleri anons yaparak evi olmayanları misafirhanede ağırlayabileceklerini söyledi. Bizler de başımızın çaresine bakacağız bu akşam çocuğumun evinde kalacağım. Binalarda oturanlar yakınlarının evlerine geçtiler." dedi.

2)FETÖ'DE AKTİF GÖREV YAPAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON: 14 GÖZALTI

İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik (FETÖ) yürütülen soruşturma kapsamında, örgütte aktif olarak görevini sürdürdüğü belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde şüphelilere ait çok sayıda sahte kimlik, yüklü miktarda nakit para ve örgütsel haberleşme amacıyla kullanılan cep telefonları ve tabletler ele geçirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün haberleşme ağı olan 'ByLock' kullananan, çeşitli soruşturma dosyalarından aranan ve örgüt içerisinde hala aktif görevde oldukları belirlenen kişilerin kullandıkları 19 hücre evini tespit etti. Bunun üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve yakalama kararı ile söz konusu adreslere TEM Şube, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda sırasında polis ekiplerini gören bazı şüpheliler, evlerde bulunan dijital materyalleri imha etmeye ve evlerin balkonlarından atlayarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu, 14 şüpheli gözaltına alındı.Hücre evlerinde yapılan aramalarda ise, şüphelilere ait çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşme amacıyla kullanılan cep telefonları ve tabletler ile yüklü miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

3)AMBULANSINDA KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 3 KİŞİ ÖLDÜ, 4 YARALI



KÜTAHYA'nın Aslanapa ilçesinde bir ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında sağlık personelinde bulunduğu 4 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Kütahya Aslanapa karayolu Yanlısaray köyü yol ayrımında meydana geldi. Gediz ilçesinden kalp krizi geçiren Recep Çicek isimli hastayı Kütahya Sağlık Bilimleri Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getiren Cevdet Işık yönetimindeki 43 BD 081 plakalı ambulans, önünde seyreden Himmet Duvar yönetimindeki 03 VZ 680 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil önce ambulansın arkasından gelen hasta yakınlarının bulunduğu Halil İbrahim Çiçek yönetimindeki 15 SC 197 plakalı otomobile, ardından da demir bariyerlere çarparak durdu. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü Himmet Duvar, otomobilde yolcu olarak bulunan Recep Çiçek ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Veli Balsak hayatını kaybetti. Kazada Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Tugay Tüzen, ambulans sürücüsü Cevdet Işık, Paramedik Mehmet Azcan, Recep Çiçek'in torunu Beytullah Çiçek yaralandı. Kazaya karışan ambulans sürücüsü Cevdet Işık telsiz anonsu ile 112 Komuta merkezine kaza yaptıklarını söyleyerek ambulans ve AFAD ekibi talep etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybedenlerin cesetleri hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

4)SİİRT'TE İŞÇİLERİ TAŞIYAN TARIM ARACI DEVRİLDİ: 13 YARALI

Siirt'te tarım işlerini taşıyan patpat aracınnın devrilmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 tarım işçisi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Gökçebağ beldesinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Serhat Evin'in kullandığı patpat diye bilenen tarım aracı, Botan Nehri yakınlarında kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada, araçta bulunan çocuk ve kadınlarında olduğu 13 tarım işçisi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma, UMKE ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Hastanenin acil servisine tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



5)YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 12 YARALI



Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 12 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra, Kahta- Diyarbakır yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Süleyman Hacı Ağırkaya'nın kullandığı 02 KN 325 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Mehmet Çevik (30) yönetimindeki 44 EZ 350 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Fikriye Uçar (74), Miyase Altaş (30), Elif Ağırkaya (4), Güneş Peker (17), Remziye Ağırkaya (28), Ferit Çiftci (75), Hüseyin Zencirkıran (31), Ayşegül Ağırkaya (18), Abuzer Saydam (44) ve Emine Özaltar (34) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 12 yaralıyı ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışması sonrası yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6)KAYNAŞLI'DA DERELER TAŞTI

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı köylerde dün sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle dereler taştı. Derelerin etrafında konaklayan fındık işçileri ise sel sularını izledi.

Kaynaşlı'ya bağlı köylerde sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki dereler taştı. TEM yolu Kaynaşlı gişeleri mevkisinde bulunan Darıyeri Yörükler Köyü içinde konaklayan fındık işçileri de taşan derenin hemen kenarında kaldı. Bölgeye ulaşım konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmazken, TEM yolu Kaynaşlı Kavşak çalışmaları nedeniyle D-100 karayolu ile Darıyeri Yörükler Köyü'nü birbirine bağlayan geçici köprüde çökmeler yaşandı. Diğer yandan fındık işçileri ise merakla taşkın olan derenin görüntülerini çekti.

Dere yataklarının genişlememesi için çalışma başlatan Kaynaşlı Belediyesi ekipleri, gece geç saatlerden itibaren şehir merkezine gelen tüm derelerin önündeki taşkına neden olacak yabancı maddeleri temizledi. Diğer yandan fındık işçilerinin hemen yanında konakladığı derede de taşmayı önlemek ve işçilerin zarar görmemesi için moloz ve ağaç parçaları temizlendi.

Konuyla ilgili olarak bilgiler veren Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, "Akşam Kaynaşlı'nın 2 deresinde sıkıntı vardı. Biz hemen müdahaleyi ettik sıkıntı olmadı. Bütün iş makinelerimiz çalıştı. Dere boğazı ve karaçalı da ki derelerde ki sıkıntıları çözdük. Burada da köprülü kavşak yapılmıştı. Buradan 112 Acil jandarma ve köylerimize ulaşım kapandı. Buraya geçici köprü yapıldı. DSİ Genel Müdürlüğü ile görüştük. Belediye olarak bizim buna gücümüz yetmez. Merkezde iki köprü yaptık. Ancak belediye olarak gücümüz belli. Burada da her an sel olabilir. Biraz duyarsız kalındı" dedi.

Şahin ayrıca bölgede mahsur kalanlar olmadığını ancak bölgeye ulaşımın uzadığını belirterek "Orada ki insanların buraya gelmesi için 3 kilometre dolaşması lazım. Orada bir hasta olsa yangın olsa 3 kilometre dolaşmak zorunda kalacağız" diye konuştu.

Dere yataklarının temizlenmesi ile su debisi normale dönerken bölgede herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.

7)AĞARAN ŞELALESİ TAŞTI



Rize'nin Çayeli ilçesinde yer alan Ağaran Şelalesi, bölgede etkili yağışın ardından taştı.

Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen Ağaran Şelalesi, ilçede dün akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından taştı. Bölgede işletmesi bulunan Metin Saklı, yüksek kesimlerde yağan yağmurdan dolayı şellenin suyunun artığını belirterek, "Her hangi bir olumsuzluk yok. Gelen turistler eğlencelerini bozmadan şelaleyi seyretti. Daha öncelerdeki gibi fazla bir taşma yok. Zaten bu görüntülere artık alıştık" dedi.

Marmaris'te aynı yerde 4'üncü orman yangını (3)

8)POLİS ŞÜPHELİ 2 KİŞİ İÇİN TEYAKKUZDA, MAHALLE SAKİNLERİ NÖBETTE

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, terör, trafik ve istihbarat ekipleri, yangından 10 dakika önce bir motosiklet üzerinde zayıf yapılı, kirli sakallı ve düzgün giyimli iki kişinin hızla bölgeden uzaklaştığı yönünde iddialar üzerine ormanlık alanda geniş çaplı arama başlattı. 50 polis şüphelileri bulmak için 1 hektar kızılçam ve makilik alanla kaplı sarp dağ eteklerinde aramalarını sürdürdü. Aramalara Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı helikopter havadan destek verdi. Yangının çıktığı yerin 25 metre uzağında ise çakmak bulundu. Muhafaza altına alınan çakmak üzerinde parmak izi araştırması yapıldı. Mahalle sakinleri ormana çıkan patika yollarda köpekleri ile dolaşarak nöbete başladı.

Ormanlık alana çıkan yollarda ve apartmanlardaki güvenlik kameraları inceleme altına alındı.

Mahalledeki bir sitenin yöneticisi Murat Akgün, "Sitemizde dostlarımızla beraber bekliyoruz. İki gün önce iki defa bugün de iki olmak üzere toplam 4 defa yangın çıkarıldı. Görsek gerekeni kendimiz yapar güvenlik güçlerine teslim ederiz. Korku ve panik içindeyiz. Polislerimizle beraber nöbet tutacağız. Vatan hainliği bu olsa gerek" dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sabotaj ihtimaline karşı 3 araç ve 6 kişi yaya olmak üzere bölgede sürekli devriye gezeceği öğrenildi.

9)MUĞLA'DA ZİRAAT ARAZİSİNDE YANGIN: 2 DÖNÜM ARAZİ KÜL OLDU

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, ziraat alanında çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Yava Mahallesi Kayaburnu mevkisindeki makilik alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 yangın söndürme helikopterleri, 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler ve 21 yangın söndürme işçisi sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan ilk incelemede 2 dönümlük ziraat alanının zarar gördüğü belirlendi. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

10)DENİZLİ'DE SU ZAMMINA TEPKİ



Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde, CHP İl Başkanlığı'nca düzenlenen eylemle içme suyuna yapılan yüzde 20'lik zamma tepki gösterildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin içme suyuna yaptığı yüzde 20'lik zammın ardından CHP İl Başkanlığı'nca eylem düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan açıklamaya, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan, CHP İl Başkanı Mahir Akbaba, ilçe örgütleri ve halk katıldı. Eylemde yer alanlar, slogan atmadan ellerinde taşıdıkları dövizlerle su zammını eleştirdi.

Burada açıklama yapan CHP İl Başkanı Mahir Akbaba, su zammının CHP ve İYİ Parti'nin ret oylarına rağmen AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildiğini söyledi. Su zammının geri çekilmesi çağrısı yapan Akbaba, "Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oy çokluğuyla aldığı su zammı kararını iptali için Denizli İdare Mahkemesi'ne dava açılmıştır. Hemşerilerimizin içi rahat olsun. Onların adına fahiş zamdan geri dönülene dek, bu sürecin takipçisi olacağız. Sade bir vatandaş olarak soruyorum. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan seçimden önce zam yok demişti. Ülkemizin birçok belediyesinde su ücretleri düşürülürken, yüzde 20'lik zam kararı neyin bedelidir. Ekonominin dibe vurmasını biz vatandaşlara fatura edemezsiniz. 1 Ağustos'tan itibaren tarifelere yansıtılan su zammı kararını, derhal iptal ediniz" dedi.

11)OĞLUNUN DAĞA KAÇIRILDIĞINI İDDİA EDEN ANNE, HDP'DE OTURMA EYLEMİ BAŞLATTI



Diyarbakır'da önceki gün akşamdan bu yana haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ın (20), HDP'liller tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar, il başkanlığı binasında oturma eylemi başlattı.Merkez Sur ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan Akar Ailesi'nin oğlu Mehmet Akar, önceki gün çıktığı evine dönmedi. Oğullarının evde bıraktığı cep telefonunu inceleyen aile, Diyarbakır büyükşehir belediye başkanının görevden alınarak, yerine kayyum atanmasının ardından gerçekleştirilecek eylemlere katılması yönünde mesajlar olduğunu gördü. Akar'ın en son HDP İl Başkanlığı'ndaki bir çalışanla görüşme yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine anne Hacire Akar, HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunarak, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki il binasına geldi. Anne Akar, HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar getirilene kadar binadan çıkmayacağını belirterek, oturma eylemi başlattı.

Yakını olan bir kadınında destek verdiği Hacire Akar'ın, diğer oğlu Fırat Akar'ın 2004 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı, 2017 yılında dağda öldürüldüğü bu bilginin de aileye HDP'liler tarafından verildiği bildirildi.

OĞLUNU GERİ İSTEYEN ANNE HDP İL BİNASININ CAMINI KIRDI

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar'ın HDP il binasına gelerek yanında getirdiği çekiçle kapı camını kırdığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, yakınlarıyla HDP il binası önüne gelen Hacire Akar, yanında getirdiği çekiçle kapının camını kırarak tepkisini gösterdiği görülüyor.

12)TEMELLİ: EŞBAŞKANLIK SİSTEMİ DEMOKRASİ MÜCADELESİDİR



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İçişleri Bakancılığı'nca terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'a destek amacıyla geldiği Van'da, "Eşbaşkanlık sistemine karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki 'Eşbaşkanlık sistemi suçtur.' Hayır suç değildir. Gerçek bir demokrasi mücadelesidir, eşit temsiliyet mücadelesidir, kadın özgürlük mücadelesidir. Kadına yönelik şiddetin savunucusudur" dedi.

HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına tepki göstermek ve kendisine destek için Van'a gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP İpekyolu ilçe binası önünde HDP'li milletvekilleri ve HDP'li yöneticilerle birlikte açıklama yaptı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı binanın önünde açıklama yapan Temelli, halkın iradesini savunmaya devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz 19 Ağustos günü yapılan meseleye, yapılan bu kayyum atamasına, belediyelerimize el konulmasına 'siyasi darbe' dedik. İşte onun fotoğrafı etrafınızda. Halkımızın il, ilçe binalarına gelmesi yasaklanıyor, halkımızla buluşmamız yasaklanıyor. Evet bu korkudur, bu tükenmişliktir. Onlar 31 Mart seçim yenilgisinin rövanşını alma peşindeler. Buna izin vermeyeceğiz. Dün olduğu gibi her gün ama her gün meydanlarda, alanlarda hakikatin sesini, demokrasinin sesini, barışın sesini yükseltmeye devam edeceğiz."

'EŞBAŞKANLIK GERÇEK BİR DEMOKRASİ MÜCADELESİDİR'

HDP'li Temelli, 'barış' diyenlerin tutukladığını, hapsedildiğini, 'çözüm' diyenlere ise tecrit uygulandığını ileri sürerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır'a, Mardin'e, Van'a kayyum atadılar. Bunu kabul etmiyoruz. Bir an önce bu karar geri çekilmeli. Bir an önce arkadaşlarımız görevlerine iade edilmelidir. Bunu bekliyoruz. Bakın eşbaşkanlık sistemine karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki 'Eşbaşkanlık sistemi suçtur.' Hayır, suç değildir. Gerçek bir demokrasi mücadelesidir, eşit temsiliyet mücadelesidir, kadın özgürlük mücadelesidir. Kadına yönelik şiddetin savunucusudur. Bugün kadına yönelik şiddet sokaklarda kol geziyor. Her gün bir kadın katlediliyor. Eşbaşkanlık sistemi bu mücadeledir. Diyorlar ki 'Belediyenin kaynaklarını çarçur ediyorlar.' 2016 yılına kadar belediyelerde iktidarda kaldık. Bir kuruş yolsuzluk yoktur. Onca belediye incelemeye alındı, onca müfettiş geldi, Sayıştay geldi. Bir kuruş yolsuzluk bulamadı. 31 Mart'tan sonra mazbatasını alan Belediye eşbaşkanlarımız bu halkın bir kuruşuna bile zarar vermemişlerdir."

Temelli ve beraberindekiler daha sonra HDP il binasına geçti.

Bakan Pakdemirli, Manisa'da üzüm rekoltesini açıkladı (2)

13(OTOMOBİL YATIRIMI KONUSUNU ANLATTI

Manisa'da üzüm rekoltesini açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la olan otomobil yatırımı diyaloğunu anlattı. Bakan Pakdemirli, "Kendimi Manisa'da evimde hissediyorum. Manisa 515 bin hektarda tarım yapılan bir şehir. Manisa sadece tarım değil, aynı zamanda bir de sanayi şehri. Sayın Sanayi Bakanımız Mustafa Varank bey, beni birkaç ay önce aradı. Dedi ki 'Manisa'da bir otomobil fabrikasının yatırım durumu var. Ne dersin, seni de ilgilendiren bir kısmı var. Çünkü arazilerde bakanlığınızı ilgilendiren kesimler var. Bakanlığınız çok önemli kilit bir noktada. Bu konuda ne yapabiliriz' dedi. Ne gerekiyorsa hepsini yap, tüm yetki sende bütün imzaları atabilirsin. Çünkü Manisa bizim için çok önemli dedim" diyerek, isim vermeden dünya devi otomobil firması Volkwagen'in yatırım için Manisa'yı seçtiğini ifade etti.

14)BURSA VALİLİĞİ KARŞISINDA UNUTULAN VALİZ VE ÇANTALAR ENDİŞE YARATTI



Bursa'da, Valilik binasının karşısına bulunan bir banka şubesinin önünde bırakılan 3 çanta, endişe yarattı. İhbar üzerine bölgeye gelen bomba imha ekibinin çantalara müdahale edeceği sırada sahibinin olay yerine gelmesiyle alınan önlemler kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Heykel Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Tarihi Heykel Valilik binası karşısında meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir banka şubesinin önünde sahipsiz valiz ve çantaları gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Ardından bomba imha ekibi olay yerine çağrıldı. Bomba imha polisinin müdahale edeceği sırada, valiz ve çantaların sahibi Pınar Necip (49) olay yerine geldi. Necip'in çantaları teslim almasıyla birlikte kısa alınan önlemler sonlandırıldı.

Pınar Necip'in Bursa Otobüs Terminali'nden Eskişehir'e gitmek için evden çıktığı sırada kimliğini kaybettiği, kayıp beyanında bulunmak için çantaları cadde üzerinde bırakıp Çarşı Polis Merkezi'ne gittiği öğrenildi.

15)ELAZIĞ'DA KÜREKLİ KAVGA: 1 YARALI

Elazığ'da inşaat işçileri ile üniversite öğrencileri arasında çıkan tartışmada bir kişi kafasına aldığı kürek darbesiyle yaralandı.

Dün sabah saatlerinde Yahya Kemal Caddesi üzerinde öğrenciler ile inşaat işçileri arasında nedeni henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra kürekli kavgaya dönüştü. Kavga da bir üniversite öğrencisi kafasına vurulan kürekle yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu bildirildi. O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi.

16)KOLUNU MAKİNEYE KAPTIRAN GENÇ AĞIR YARALANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Ağaç işleri sanayinde faaliyet gösteren mobilya firmasında kolunu makineye kaptıran Erol Karaş(28) yaralandı. Makineden kurtarılan genç hastanede tedavi altına alındı.

Olay, İnegöl'ün Mobilya Sanayinde faaliyet gösteren mobilya firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre makinede çalışan işçi Erol Karaş(28), mobilya kesimi yaptığı sırada sol kolunu makinenin bandına kaptırdı. Acılar içinde bağıran gencin imdadına mesai arkadaşları yetişti. Kurtarılan genç olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17)OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ YUNUS POLİSİ, YARALANDI



ADANA'da otomobil ile çarpışan motosikletli Yunus polisi yaralandı.

Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Baraj Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Duygu K. yönetimindeki 35 EA 4357 plakalı otomobil ile Yunus polisinin kullandığı motosiklet, aynı yönde gittikleri sırada kavşakta çarpıştı. Motosikletin devrilmesi sonucu polis memuru, bacaklarından ve kollarından yaralandı. Ekip arkadaşlarının anons ile kazayı bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralı polis, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Duygu K., ifadesi alınmak üzere Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

