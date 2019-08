DHA YURT BÜLTENİ - 1

19.08.2019 09:03

1)DİYARBAKIR, VAN VE MARDİN'İN HDP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVDEN ALINDI

DİYARBAKIR, Van ve Mardin'in HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, İçişleri Bakanlığı'nca haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alındı. Görevden alınanların yerine, o kentlerin valileri başkan vekili olarak atandı. Sabah saat 06.00 sıralarında Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlıklarına eş zamanlı Çevik Kuvvet polisleri, TOMA'lar eşliğinde gelerek geniş güvenlik önlemi aldı. Belediye binasına giren polislerin içerde yaptıkları aramalar ise sürüyor.

Dün gece yarısından sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Türk'ün, haklarında terör kovuşturması ve soruşturmaları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılacakları iddiaları ortaya atıldı.

MIZRAK: HABERİMİN OLMADIĞI SORUŞTURMALARDAN BAHSEDİLİYOR

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, hakkında görevden uzaklaştırılacağına ilişkin iddialara ilişkin gece saatlerinde Demirören Haber Ajansı muhabirine telefonla açıklama yaptı. Başkan Mızraklı, görevden alındığına dair bilgisinin olmadığını belirterek, "Ben de görevden alındığıma dair duyumlar aldım ancak herhangi bir tebliğ söz konusu değil. Benim haberimin olmadığı soruşturmalardan bahsediliyor. Zaten devam eden dava ve içeriği ortada" dedi.

POLİS EKİPLERİ BELEDİYEYİ ÇEMBERE ALDI, BARİKATLAR KURDU

Bekleyiş sabah saat 05.30 sıralarında çok sayıda Çevik Kuvvet ekibinin TOMA'lar eşliğinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelmesiyle son buldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüne konuşlandırılan çevik kuvvet ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik amacıyla 10 TOMA, belediye binası önünde önlem aldı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükşehir Belediyesi binası önüne bariyer yerleştirdi. Yaklaşık 100 dolayında polis memuru ise Belediye binasına girdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bu sabah geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Bu sabah saat 05.30 dolaylarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüne konuşlandırılan çevik kuvvet ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik amacıyla 10 TOMA belediye binası önünde konuşlandırıldı. Güvenlik şube ekipleri Belediye binası önüne bariyer yerleştirdikten sonra da içeri girdi. Yaklaşık 100 dolayında polis memuru Belediye binasına girdi.

BAKANLIKTAN BAŞKANLARIN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDIĞI AÇIKLAMASI

Bu gelişmeler yaşanırken İçişleri Bakanlığı'ndan medya ve basın kuruluşlarına Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, haklarında terör kovuşturması ve soruşturmaları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldığına ilişkin açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden alındığı, yerlerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi'ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

BAŞKAN MIZRAK, PARTİ BİNASINA GİTTİ

Belediye binasında bu gelişmeler yaşanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'nın evinin önünde de haraketlilik arttı, korumaları evin önünde toplandı. Kısa süre sonra da saat 06.15'te Başkan Mızraklı HDP İl Başkanlığı'na gitmek üzere korumalarıyla birlikte evden ayrıldı.

MIZRAK, PARTİLİLERLERLE BİRLİKTE BELEDİYE BİNASINA GİTTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mızrak, parti binasında yöneticilerle bir araya geldi. Başkan mızrak, burada partililerle yapılan görüşmenin ardından topluca belediye binasına gitmek üzere parti binasından ayrıldı. Belediye binasına gelen Başkan Mızraklı, polis yetkilileriyle görüştükten sonra eşyalarını almak üzere polis eşliğinde binaya girdi. Başkan Mızraklı, yaklaşık 15 dakika sonra binadan ayrıldı.

16 NİSAN'DA MAZBATASINI ALDI

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı 24 Haziran 2018 seçiminde HDP'den meclise girdi. Milletvekili iken 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aynı partiden Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olup seçilen Mızraklı 16 Nisan'da mazbatasını alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

11 SORUŞTURMA, 1 DAVA

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı hakkında Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' suçundan açılan dava ile 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek' ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlarından ise 3'ü İçişleri Bakanlığı'nca açılan 11 soruşturma bulunuyor.

VAN'DA DA SABAH HAREKETLİ SAATLER YAŞANDI

Gözaltı iddiaları Van'da da hareketli saatler yaşanmasına neden oldu. DHA muhabirinin bu iddialarla ilgili saat 03.45'te görüşünü aldığı Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın danışmanı Abdullah Kılıç, telefon görüşmesinde konu ile ilgili bilgileri olduğunu ifade etti. Kılıç, Başkan Ertan ile görüştüğünü ancak kendilerine bu durumla ilgili herhangi bir tebligatın gelmediğini söyledi.

Bu sırada Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, saat 02.00'de Büyükşehir Belediye binasının önüne gelerek güvenlik önlemi aldı. Sabah saat 06.00'da ise Çevik Kuvvet ekipleri TOMA'lar desteğinde belediye binasına gelerek barikatlar kurdu. Belediye binasını önünde yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekerken, bir grup polis ise içeriye girdi. Polisin belediye binasında arama yaptığı ileri sürüldü.

10 NİSAN'DA MAZBATASINI ALDI

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Van'da yüzde 53.49 oranında oy alarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ertan, 10 Nisan'da mazbatasını aldıktan sonra göreve başladı.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak', 'Suçu ve Suçluyu Övme, Terör Örgütü Propagandası Yapmak', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından 7 ayrı soruşturma veya kovuşturma ile İçişleri Bakanlığı'nca açılan 3 soruşturma bulunuyor.

MARDİN'DE BELEDİYE BİNASI ÇEVRESİNDE POLİS ÖNLEMİ

Bu arada Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün kentte olmadığı ifade edildi. Ancak, Van ve Diyarbakır ile eş zamanlı Mardin'de de Çevik Kuvvet polisi Belediye binası önüne gelerek önlem aldı. Belediye binası çembere alınırken yine bir grup polis, içeriye girdi.

TÜRK HAKKINDA 1 DAVA, 9 SORUŞTURMA

'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan tutuklu yargılanırken sağlık nedeniyle adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, hakkında ise ayrıca yürütülen 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Silahlı Terör Örgütüne İsteyerek Yardım Etmek', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Görevi Kötüye Kullanma, Terör Örgütü Kurma ve Yönetme' suçlarından 6, İçişleri Bakanlığı tarafından ise yürütülen 3 soruşturma bulunuyor.

Görüntü Dökümü

------------------------------

Polis memurlarının belediye binası önünde güvenlik önlemi alması

Polislerin Belediye binası çevresine pariyer yerleştirmeleri

Polis memurlarının belediye binasına girmeleri

Belediye binası çevresine tomaların yerleştirilmesi

Mücahit YOLCU- Selim KAYA- Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/DİYARBAKIR- VAN, -

=========================================================

KARABAĞLAR'DA ORMAN YANGINI

2)BAKAN PAKDEMİRLİ: ESKİ BİR YERLEŞİM OLAN ORHANLI KÖYÜ BOŞALTILIYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile birlikte yaptığı basın açıklamasında Karabağlar'daki orman yangınının son durumunu değerlendirdi. Bakan Pakdemirli, yangının 30 hektarla başlayıp saatte 70 kilometre esen rüzgarın da etkisiyle 100 hektara ulaştığını belirterek, hava şartları iyileşemediği için yangının henüz kontrol altına alınamadığını bildirdi. Bakan Pakdemirli, eski bir yerleşim olan Orhanlı Köyü'nün de yangın güzergahında olduğu için boşaltığını belirterek, şöyle konuştu:

"İzmir'de şu an en önemli yangınımız burası. Gün boyu İzmir Valimiz ve Orman Genel Müdürümüzle birlikte koordinasyon yaptık. Ankara yangın koordinasyon merkezimizle koordinasyon halindeyiz. Hava şartları olumlu vaziyete gelmiş durumda değil. Rüzgar çok kuvvetli esiyor. İstediğimiz noktalarda yangını durduramadık. 20- 30 hektarlardan başladı, 100 hektara çıktı. Önemli olan konu şu anda bu değil en yakın noktada durdurmak için gayret ve çabamız sürüyor. Menderes sınırında eski bir köy yerleşimi tespit ettik. Oranın boşaltılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yangın şu anda oraya ulaşmış değil ama alevlere birkaç kilometre uzaklıkta. Şu anda ülke genelindeki yangınlarla 23 helikopter, 250 arazöz, 35 dozer ve 1000'i aşkın personelle mücadele ediyoruz. Hava şartlarının olumsuzluğuna rağmen kontrol altına almayı hedefliyoruz. Yangında rüzgar, ısı ve nem etkili. Çıkan yangınlar hızla büyüdü. Hava araçlarının rüzgarda müdahalesi kolay olmuyor. Nokta atışı yaparken tam hedefi bulamıyorlar. Yerden müdahale edenler dumanın içine girmemek için uzaktan müdahale ediyor. Yangının çıkış sebebi hakkında bize ulaşan bir bilgi yok. Çıkış sebebinden çok ana odağımız yangını söndürmek. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına alırız. Meteorolojik şartların aleyhimize olması 70 kilometreye varan rüzgar nedeniyle helikopterle yangın yerine inerken ufak bir tehlike geçirdik. Hava araçları kontrol edilebilir durumda değil. Arazi dik ve eğimli, her noktaya ulaşamadık. İlerleyen saatlerde bu kontrolü sağlamış olacağız."

'EĞER YÖNETİCİ İSEN İŞİNİN BAŞINDA OLACAKSIN'

Bakan Bekir Pakdemirli, yaşanan sel olayının ardından Meteoloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda geciktiğini iddia eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için şunları söyledi: "Bu iddialar, akla ziyan iddialardır. Bu tarz şeyler olabilir. Selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Felaketin üzerinden siyaset yapılmamalı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yaptık. Hafta başından itibaren her türlü açıklamamız olmasına rağmen 'Meteoroloji geç açıkladı' diyorlar. Yöneticilerin işlerinin başında olması lazım. Eğer yönetici isen işinin başında olacaksın. Vatandaş yöneticilerini işinin başında istiyor. Her türlü felaket olabilir işinin başında olacaksın."

ALEVLER YUKARI ORHANLI KÖYÜNE ULAŞTI EVLER YANIYOR

İzmir Karabağlar'daki orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılmaya devam etti. Alevlerin tehdit ettiği Yukarı Orhanlı köyü, tedbir amaçlı boşaltıldı. Özel eşyalarını alan köylüler, jandarma gözetiminde gözyaşları içinde köylerini terk etti. Köylülerin tahliye edilmesinin bir süre sonra ise alevlere köye ulaştı. Birçok ev alevler içerisinde kalarak yanmaya başladı. Ekipler söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

MENDERES'TE BİR MAHALLE BOŞALTILDI

İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangını rüzgarın etkisiyle yön değiştirerek devam ederken, alevlerin tehdit ettiği Bahçecik Mahallesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Yetkililer, rüzgar ve alevlerin seyrine göre Bahçecik'in yakınında bulunan Yeniköy Mahallesi'nin de boşaltılabileceği uyarısında bulundu.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Menderes ilçesinde devam eden orman yangınını gece saatlerinde de takip etti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve beraberindeki heyetle yangınla mücadeledeki son durum hakkında bilgi alan Bakan Pakdemirli, gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Öğlen saatlerinde Karabağlar mevkiinde başlamış olan ve yer yer devam eden Efemçukuru mevkiindeyiz. Rüzgarın çok hızlı seviyede ilerlemesi sebebiyle yangın beklediğimizden çok daha hızlı yayıldı. Tabii yangını kontrol altına alma çalışmaları son hızıyla devam etmektedir.Bildiğiniz üzere şuan aktif 4 tane yangın ile mücadele ediyoruz."

Yangınların yer yer kontrol altına alındığını ve söndürülmek üzere olduklarını belirten Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Urla'daki yangın neredeyse sönmek üzere. Bu sevindirici olan haberdir. Onun dışında Bodrum'daki yangın da iyiye doğru seyretmeye başladı. Milas'da da kanyonun içi yanmakla birlikte etrafının çevrildiğini söylemiştim. Mumcular'daki yangında da çevrilemeyen sadece bir kuzeybatı ucu kaldı. Onunla beraber inşallah sabah saatlerine varmadan tamamen Mumcular'daki yangını da kontrol altına alırız diye hedefliyoruz. En erken saatlerde de helikopterlerimizin pervanesini çevirerek hava araçlarımızı devreye alacağız. Diğer yangınlarında iyeye doğru seyretmesi ile birlikte sabahın erken saatleri ile beraber hızlı bir şekilde yangında önemli noktaları tabiri caizse döverek yangını bitirme hedefimiz var. Şuan için en büyük önceliğimiz can kaybı olmaması. Kuyucak ve Eski OrhanlıKöylerinde gerekli tedbirleri almıştık. Eski Orhanlı Köyü'nde sadece 4 tane kısmi hasar görüldü. Şuanda Çatalca ve Yeni Köyleri ile alakalı tedbirlerimizi aldık. İcap ettiği takdirde buralarda da tahliyelere başlayacağız. Şimdilik bu köylerle ilgili önemli bir problem gözükmüyor. Karadan müdahalelerimi sürüyor. Son sürat ile arkadaşlarımız içinde bulunduğumuz zor ortama rağmen tüm müdahalelerimizi devam ettiriyorlar."

100 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan, yaklaşık 100 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü ifade eden Pakdemirli, "Önceliğimiz burada şu anda ne kadar alanın yandığından daha çok yangını kontrol altına almak ve can ve mal kayıplarını engellemektir" dedi.

950 PERSONEL GÖREVDE

Yangınları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakından takip ettiğini belirten Pakdemirli, "Mümkün olduğunca hem bitki örtümüzü hem de yabani hayvanlarımızı korumaya çalışmak olacak. Yangının çıkış sebebi ile ilgili henüz bize intikal etmiş bir şey yok kolluk kuvvetlerimiz gerekli araştırmayı yapıyor. Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip ediyor. Gün içerisinde kendileri ile 2-3 defa görüştük. Sürekli olarak bizden bilgi alıyor. Vatandaşın zararı ile ilgili yangın söndürüldükten sonra yapılacak olan hasar tespit neticesinde valiliğimiz nezdinde yapılacak yazışmalar ile gerekli ödemeler yapılacaktır. Şuanda ki yangınlara Sadece Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 950 personelimiz ile müdahale ediliyoruz. Diğer kamu kurumlarından gelen personel ile birlikte binin üzerinde personel ile müdahale ediyoruz" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yangından görüntüler

-Söndürme çalışmaları

-Cep telefonu görüntüleri

-Bakan Pakdemirli açıklama

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

====================================================

URLA'DA ORMAN YANGINI

2)BOŞ BİR EV YANDI, BAZI EVLER BOŞALTILIYOR

Urla'da çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerin başında gelen Demircili Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanı saran yangın, Çamlıtepe Sitesi içerisinde bulunan ve boş olduğu öğrenilen bir eve sıçradı. Yangına itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti. Yerleşim yerlerindeki alevler kontrol altına alınırken, bölgedeki orman yangının devam ettiği öğrenildi. Orman yangınına, 3 helikopter ve 14 arazözle müdahale ediliyor.

Yanan bölgeye giden Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, yangınla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yangın ilk çıktığı andan itibaren biz olay yerindeydik. Gerek Urla İtfaiyemiz, Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyelerden de hızlı bir şekilde itfaiye müdahale etti ve şuanda da destek gelmeye devam ediyor. Ancak rüzgarın çok şiddetli olması ve çok sık ormanlık bir alanda yangının başlaması sebebiyle maalesef hızlı yayılıyor. Müdahale etmeye çalışıyoruz, söndürme çalışmaları devam ediyor ancak ne yazık ki yangın ilerlemeye devam ediyor. Çok büyük miktarda ormanlık alanımız yangında zarar gördü. Özellikle Demircili köyümüz de yangına çok yakın bir köyümüz. Orada köyün içinde bir evimizde ufak bir hasar var neyse ki bu ev kullanılmayan bir evdi. Onun dışında can kaybı olmaması çok önemli. Yangın hala devam ediyor bizler de söndürme çalışmalarını dört bir taraftan helikopterlerle sürdürüyoruz. Bazı bölgelerde yerleşim yerleri boşaltılıyor. Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından önlem alıyoruz. Şuanda ne kadarlık bir alanın tahrip olduğu bilinmiyor ancak Urla'nın en güzel ormanlık alanının olduğu bölge yanıyor. Belli bölgelerde denize kadar gelmiş durumda. Can kaybının olmaması sevindirici."

'HAYVANLARIMIZ TELEF OLDU'

Urla'nın Demircili Mahallesi'ndeki orman yangınında iki evin hasar gördüğünü anlatan vatandaşlardan Cumhur Kiraz, "Yangın, saat 15.00 gibi başladı, herkes çığlık attı çok korktuk. İtfaiyeler geldi. Biz kendimizce müdahale ettik ama iki ev yandı. Hayvanlarımız telef oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz açıklama

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU - Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

============================================

MİLAS'TA ORMAN YANGINI (3)

3)BAŞKANLARDAN BODRUM YANGININA YAKIN TAKİP

Bodrum ilçesinin Mumcular Mahallesi'nde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için müdahaleler sürüyor. Helikopterle havanın kararmasıyla pistle geri dönerken, karadan ise çok sayıda arazöz ve orman işçileri çalışmalarını sürdürüyor.

Milas'ın Cehennem Deresi mevkiindeki söndürme çalışmalarına 21 arazöz, 10 su tankeri, 2 dozer ve 150 orman işçisi, Bodrum'un Mumcular mevkiindeki çalışmalara ise 40 arazöz, 10 su tankeri, 8 dozer, 200 orman işçisi ile müdahale sürüyor.

'ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALMAMIZ GEREKİYOR'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mumcular bölgesine gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Başkan Gürün, "Yangınların çıkış alanının farklı olması insanın aklına her türlü spekülatif düşünceyi getiriyor. Bu konuda uzman değiliz. Yangınların yüzde 80'ininden fazlası insan kusurundan çıkıyor. Bununla ilgili geniş çalışmalar yapılması gerekiyor. Yangınların neden çıktığını ve nasıl önlenebileceğini konusunda bilimsel toplantılar yapılması gerekiyor. Tamamen olmasada, büyük ölçüde önleyici tedbirler almamız gerekiyor. Birilerini suçlamakla bu varlıklarımız geri gelmiyorö dedi.

'YAZ BAŞINDAN BERİ İKİNCİ YANGIN'

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, "Bodrum bölgesinde en fazla orman varlığına sahip alan Mumcular'da bulunuyor. Korunmaya en muhtaç bir bölge. Yaz başından beri bu ikinci yangın. Ege Bölgesi'nin diğer illerinden de takviye ekipler bölgemize konvoylar halinde giriş yaptı. Mazı Mahallesi sınırlarına yangının sıçramaması için dua ediyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yanan ormanlık alandan görüntü

-Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman -Gürün'ün açıklaması

-Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın açıklaması

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

===================================

4)BODRUM VE MİLAS YANGINLARINDA SABOTAJ ŞÜPHESİ



ORMAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarını bugün sabah saatlerine kadar kontrol altına alacaklarını söyledi. Çelik, "Her iki ilçede çıkan yangınlarda iyi niyet aramıyoruz" dedi.

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarını yönetmek için bölgeye gelen Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, basın açıklamasında bulundu. Muğla Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, üçüncü bir yangının ise helikopter pilotunun dikkati sayesinde büyümeden önlendiğini açıkladı. Çelik, "Biz her iki yangına müdahale ederken, saat 17.30 sıralarında Beçin orman deposunun yakınındaki ormanlığı da yaktılar. Helikopterimiz yakıtını alırken, alevi görerek hemen müdahale etti. Bu yangınların hiç birinde iyi niyet göremiyoruz. Yangınlarda tesadüf göremiyoruz. Sabaha kadar Milas ve Bodrum yangınlarını kontrol altına alacağımızı düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik'in açıklaması

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

===================================

5)NEVŞEHİR'DE GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE 52 TURİST HASTANEYE KALDIRILDI



NEVŞEHİR'in Kaymaklı beldesindeki bir otelde konaklayan 52 turist, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece saatlerinde bir otelde meydana geldi. 45'i Çinli 7'si Endonezyalı 52 kişi, gece saatlerinde kusma ve karın ağrısı şikayetiyle otel yetkililerine haber verdi. İhbar üzerine otele çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından turistler, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan turistlerin durumlarının iyi olduğu ve sabah saatlerine kadar müşahede altında tutulacakları öğrenildi.

'GIDA ZEHİRLENMESİ GİBİ DURUYOR'

Yaşanan olayla ilgili bilgi almak için hastaneye gelen Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, doktorlardan bilgi aldı. Çekiç daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Harun Çekiç, turistlerin ilk belirlemelere göre gıda zehirlenmesi yaşadıklarını kaydetti. Çekiç, "Doktorlarla görüşmemizde, hepsinin durumunun iyi olduğunu söyledi. Hayati tehlikeleri yok, tedavileri başladı. Neden olduğu araştırılıyor. Gıda zehirlenmesi gibi duruyor ama nedenini henüz bilmiyoruzö dedi.

'OTELDE KONAKLAYAN 280 MÜŞTERİ VAR'

Yabancı turistlerin konakladıkları otelin dışında bazı restoranlarda da yemek yediklerine yönelik bilgi edindiklerini dile getiren Çekiç, "Otelde konaklayan 280 müşteri var. Tüm müşteriler aynı yemekleri yedi. Öğle yemeğini başka yerlerde yiyenler var. Otelden mi kaynaklı yoksa yemek yedikleri şirketle mi alakalı bunlara bakacağız. Ayrıca, yemeklerin numuneleri alındı. Onları inceleyecekler gerekli işlimler yapılacak. Sabah taburcu olurlarö ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Turistlerin hastaneye getirilmesi

Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç'in açıklamaları

Hastaneden detay

Genel detay

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR,

============================================

6)GÜMÜLDÜR'DE ORMAN YANGINI



İzmir'in Menderes ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Menderes'in Gümüldür Mahallesi'nin Yarentepe mevkisindeki ormanlık alanda, dün saat 17.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler durumu, orman ekiplerine bildirdi. İl Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına, havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Haber-Kamera: İZMİR,

============================================

7)HATAY'DA ORMAN YANGINI

Hatay'da kent merkezi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale başlattı.

Yangın, dün akşam saatlerinde merkez Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanında başladı. Ormandan dumanların yükseldiği gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'nden ekipler sevk edildi. 1 helikopter, 6 arazöz ve 3 su tankıyla alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol almak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yangının havadan görüntüsü

Helikopterden ormanlık alandaki yangın görüntüsü

Helikopterden yangına su bırakma görüntüsü

Helikopterden görüntü

Yangının akşam görüntüsü (cep telefonu)

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/ HATAY,

=====================================

8)BEBEK GİYİM MAĞAZASI YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde gece yarısı bir bebek giyim mağazasında çıkan yangın çevrede endişe yarattı. Mağazanın üst katında oturanların tahliye edildiği yangında itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen işyerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Gece yarısı Orhangazi ilçesi Yalova Caddesi üzerindeki bir bebek giyim mağazasında gece yarısı yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen edilen yangını fark eden vatandaşlar, polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı mağazaya müdahale etti. Yanan mağazanın bulunduğu binada oturan büyük panik yaşayan vatandaşlar ise hızla tahliye edildi. Polis ise Yalova Caddesini trafiğe kapatırken, sokağa çıkarak yanan mağazanın çevresinde toplanan vatandaşları güçlükle uzaklaştırdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen mağaza sahibi ise yanan işyerindeki yangını gözyaşları içerisinde izledi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklişık 1 saat süren müdahalesi ile söndürüldü. Ancak mağazada büyük çapta maddi hasar oluştuğu belirtildi. Yangın sırasında bölgeye çok yaklaşan ve dumandan etkilenen bazı vatandaşlara da olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Çevrede büyük korku ve panik yaratan yangın ile ilgili itfaye ve polis görevlileri soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yangına müdahale

-Vatandaşlardan detay

-Ambulans detay

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ(Bursa),

=====================================

9)TARİHİ KONAK YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki tarihi Helvacı Konağı, çıkan yangında küle döndü. Yangının sıçradığı bitişik konakta ise hasar meydana geldi. Yangın, dün akşam saatlerinde Konakoğlu Mahallesi 597 Sokak'ta Hüseyin Helvacı'ya ait iki katlı tarihi Helvacı Konağı'nda çıktı. Konaktan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahşap konağı saran alevler, bitişikteki başka bir konağa da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucu söndürülen yangın, tarihi konağı kullanılmaz hale getirdi. Alevlerin sıçradığı diğer konakta ise hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Konaktan yükselen alevler

İtfaiye ekiplerinin alevlara müdahale etmesi

Yangında küle dönen konak

Haber-Kamera: Şahin ÖZER/ CEYHAN(Adana),

=========================================

10)HAKKARİ'DE EYP PATLADI: 1 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, askeri bölgeye malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.

Şemdinli'ye bağlı Çatalca köyü kırsalında askeri bölgeye malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce daha önce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 sivil vatandaş hayatını kaybetti. Patlama sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Hakkari Valiliği patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, "18.08.2019 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Çatalca Mahallesi yoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan EYP'nin (el yapımı patlayıcı) sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hastane tabelası

-Helikopter hareketliliği

Haber-Kamera: HAKKARİ,

=========================

11)ADANA'DA PKK OPERASYONU: 23 GÖZALTI KARARI

ADANA'da halkı provoke etmeye yönelik sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlar yaptığı belitilen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 23 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında il merkezi ve Ceyhan ilçesinde sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı iddia edilen 23 kişinin evine sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin desteğiyle evlere giren ekipler, halkı provokeye yönelik, terör örgütünün ideolojisini, eylem ve faaliyetlerini, kırsal alanda faaliyet gösteren örgüt mensuplarını öven ve destekleyen, örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren ve teşvik eden paylaşımlar yaptığı öne sürülen çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Polis araçlarının baskın noktasına gidişi

Zırhı araçtan inen özel harekat polisleri

Polislerin baskın yapılan eve girişi

Evin dışındaki özel harekat polisleri

Evin bulunduğu sokaktaki zırhlı polis aracı ve uzun namlulu silahlar taşıyan özel harekat polisleri

Sokağın girişinde güvenlik önlemi alan özel harekat polisi

Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

============================

12)KIRIKKALE'DE ESKİ EŞİNİ, KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ



Kırıkkale'de Fedai Baran (43), bir kafede karşılaştığı eski eşi Emine B.'yi, 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü. Fedai B., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Menderes Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Fedai B., kafede yemek yiyen eski eşi Emine B. ile çocukları F.B.B.'nin yanına geldi. Fedai B. ile Emine B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai B., eline aldığı ekmek bıçağıyla Emine B.'yi, kızı ve çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında boğazından bıçakladı. Emine B. kanlar içinde yere yığılırken, Fedai B. olay yerinden kaçtı. Küçük kız ise olayın etkisiyle şoka girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Emin B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürüldü. Şoka giren F.B.B. de annesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri ise kafede incelemelerde bulunarak, şüpheli Fedai B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, kısa sürede cinayet zanlısı Fedai B.'yi, Bahşılı ilçesi girişinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yerindeki kalbalıktan görüntü

Şüphelinin kafeden çıkarılması

Amublanstan görüntü

Genel detay

Haber: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

==================================

13)TURHAL'DA 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGANIN ARDINDAN İLÇEDE GERGİNLİK YAŞANDI



TOKAT'ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralananların yakınları taşkınlık yapınca ilçeye takviye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun görüşmesinin ardından öfkeli kalabalık dağılırken, ilçede alınan güvenlik önlemleri sürdürülüyor. Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre henüz kimlikleri açıklanmayan iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın duymasının ardından tarafların yakınlarının akın etmesi üzerine polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Tarafların bazı işyerleri ve araçlara zarar vermeye başlaması üzerine çevik kuvvet, özel harekat polisleri ve jandarma ekipleri de takviye olarak bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu taraflarla görüşerek grupların dağılmasını sağladı. Yeni bir olay yaşanmaması için ilçede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

KAYMAKAM ÜÇER: DURUM KONTROL ALTINDA

Tokat'ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından yakınlarının ilçe merkezinde taşkınlık yapması ile ilgili Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer açıklama yaptı. Kaymakam Üçer, iki grup arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucunda tarafların yakınlarını ve köylülerini çağırması nedeniyle bir toplumsal olay yaşandığını belirterek, "Bu toplumsal olayda ilk anda 3 vatandaş yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve il merkezinden gelen özel harekat ve çevik kuvvetin de müdahalesi ile olaylar yatıştırılmış, gruplar ayrılmıştır. Şu anda durum ilçemizde kontrol altındadır. Yaralanan 3 şahsın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. İlçemizde olaylar sırasında 7 adet işyerinin camları kırılmak sureti ile maddi hasar meydana geldi. 3 adet aracın da yine tahrip edilmesi söz konusu olmuştur. Durum ilçemizde kontrol altındadır. Vatandaşların da artık evlerine gitmelerinde kendi güvenlikleri açısından ve toplumun huzuru açısından fayda görülmektedir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaymakamın açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL/ TOKAT,

=======================================

14)TEM'İN KOCAELİ GEÇİŞİNDE 'DÖNÜŞ' TRAFİĞİ

Kurban Bayramı'nda tatil için Anadolu illerine giden İstanbul'da oturanların TEM yolu Kocaeli geçişinde oluşturduğu yoğunluk, dün trafiği durma noktasına getirdi. TEM yolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı tatili için Anadolu'ya gidenlerin İstanbul'a dönüşü sürüyor. Otoyolun Kocaeli geçişinde İstanbul yönündeki trafik, dün akşam saatlerine doğru zaman zaman durma noktasına geldi. Yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü İzmit Doğu Gişeleri mevkiinde başlayan trafik yoğunluğu, Gültepe ve Korutepe tünellerinin geçilmesinin ardından yolun tekrar 3 şerit olmasıyla birlikte biraz rahatladı. Sürücüler tüneller bölgesinin ardından başka bir yoğunluk yaşamadan İstanbul'a ulaşabildi.

YOĞUNLUK SÜRÜYOR

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde öğle saatlerinde başlayan yoğunluk, havanın kararmasının ardından da devam ediyor. Sakarya'nın Sapanca ilçesi geçişinden başlayan yoğunluk, Kocaeli Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisine kadar devam ediyor. D-100 Karayolu'nda ise TEM Otoyolu'na göre daha az bir yoğunluk yaşanıyor. Özellikle İzmit şehir içi geçişinde yoğunlaşan D-100 Karayolu'nda trafik daha sonra açılarak İstanbul'a kadar rahat bir yolculuk imkanı sunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Otoyoldan drone görüntüsü

Otoyoldan aktüel görüntü

+++

TEM Otoyolu'ndan drone görüntüsü

TEM Otoyolu'ndan aktüel görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),

============================================

15)ELAZIĞ'DA HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÇARPIŞTI: 8 YARALI

Elazığ'da iki hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Elazığ kent merkezinde meydana geldi. Bahattin Dikme yönetimindeki (28) 44 AAG 068 plakalı hafif ticari araç, çevre yolunda kontrolden çıkarak, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AAB 880 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada her iki araçtaki 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kaza yapan araçlardan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

=================================

16)ŞANLIURFA'DA 14 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, bayramın ikinci günü 3 aracın karıştığı ve 14 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, Şanlıurfa-Gaziantep yolunun 68'inci kilometresi Birecik-Halfeti yol ayrımında meydana geldi. Abdulhakim A. yönetimindeki otomobil, Mustafa E.'nin kullandığı 27 TJ 436 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptıktan sonra sürücüsü öğrenilemeyen 63 LS 647 plakalı traktöre çarptı. Kazada, 1'i ağır 14 kişi yaralandı. Kaza anı ise olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsünün önünde şerit değiştiren minibüse çarpmamak için manevra yaptığı, hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra traktöre çarpıp devirdiği görüldü. Seyir halindeki otobüs de kazaya karışmaktan son anda kurtulurken, traktörün römorkunda oturan iki kişinin yere düşmesi ve kaçarak yolun kenarına gitmesi de kameralara saniye saniye kaydedildi.

:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Güvenlik kamerası

3 aracın karıştığı trafik kazası

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,

=======================================

17)BARTIN'DA BARAJA UÇAN OTOMOBİLDE ÖLEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Bartın'da önceki gün baraj sularına gömülen araçta yaşamını yitiren Hüseyin Özgüç (65), oğulları İlyas Özgüç (33) ile İsmail Özgüç (35) ve damadı Muhammet Karakaş (45) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, önceki gün saat 21.00 sıralarında, Kışla Barajı'nda meydana geldi. Düğünden dönenlerin içinde bulunduğu İlyas Özgüç (35) yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu baraja devrildi. Otomobildeki Arif Üstünbaş (46) son anda araçtan atlayıp, yüzerek kıyıya ulaşmayı başarırken Hüseyin Özgüç, oğulları İlyas Özgüç ile İsmail Özgüç ve damadı Muhammet Karakaş ise araçtan sıkıştı. Otomobil suya gömülürken, ihbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler arama çalışması başlattı. Dalgıçlar, kısa süre sonra otomobile ulaştı. Hüseyin Özgüç'ün arabada cansız bedenine ulaşıldı. Çalışmalarını sürdüren dalgıçlar, barajın dibinde İsmail ve İlyas Özgüç ile Muhammed Karakaş'ın cansız bedenlerini de buldu. Cesetler önceki gece, Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Dün hastaneden alınan yakınları tarafından cenazeler Barkaçboz köyüne getirildi. Buradaki evlerinin önünde Kur'an-ı Kerim okunup, helallik alındı.

Kazadan yaralı kurtulan ve hastaneye kaldırılan Arif Üstünbaş taburcu olduktan sonra cenaze namazına katıldı. 4 tabut, evin önünde yan yana dizildiğinde ailelerin feryatları yürekleri dağladı.

İkindi namazının ardından köy meydanında kılınan cenaze namazına Bartın Vali Vekili Gökhan Gürbüzerol, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kozcağız Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Karaman, Bartın Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Jandarma Komutanı Alb. Yavuz Selim Kapancı ve köylüler katıldı.

Cenaze namazının ardından Hüseyin Özgüç, oğulları İlyas Özgüç ile İsmail Özgüç ve damadı Muhammet Karakaş köy mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Cenazeden görüntüler

-Tabutlardan detaylar

Haber-Kamera: Ayhan Acar/ BARTIN,

==================================

18)MERSİN MİLLET BAHÇESİ'NDE İHALE SÜRECİ BAŞLIYOR



TBMM Plan Bütçe Komisyon Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin'de Millet Bahçesi yapımı için önümüzdeki günlerde ihale yapılacağını belirterek, bölge içerisindeki OYAK arazinin de projeye dahil edilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Mersin'e gelen TBMM Plan Bütçe Komisyon Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin ve yönetiminin Millet Bahçesi yapılması planlanan eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu alanı ile kışla arazisi, deniz feneri, denizpark ve orduevi arazilerinde yeşil alan ve plaj düzenlemesi yapılmasına ilişkin hazırladığı 'Mersin Nefes İstiyor' projesinin uygulama alanını yerinde inceledi.

Eski aquapark arazisinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Elvan, "Aquaparkın olduğu yer, Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın olduğu yer ve OYAK'ı bir bütün olarak düşündüğümüzde 140 dönümün üzerinde bir araziye tekabül ediyor. Bu araziyi Mersinli hemşerilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Biz Mersin'de yaşayan her bir ailenin, gencin, çocuğun, yaşlının buraya gelmesini ve burasının cıvıl cıvıl olmasını istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız çalışmaları süratle başlattı. Tapu ve yer devri ile ilgili problemler tamamı ile ortadan kalktı. Çok kısa bir sürede projeyi tamamlayacağız ve vatandaşlarımızın uğrak yeri olabilecek bir mekana burayı dönüştüreceğiz. Kumsal alanın kullanılması noktasında da gereken hassasiyeti göstereceğiz. Vatandaşlarımızın çok rahat bir şekilde denize girmelerine imkan sağlayan bir ortamı da inşallah oluşturacağız. Zaten önümüzdeki günlerde bunun ihalesini yapacağız ve en kısa sürede de Mersinli hemşerilerimizin hizmetine sunacağızö diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın MESİAD'ın projesi üzerinde çalıştığını kaydeden Elvan, askeri alanın projeye dahil edilmesine ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza gerekli talimatı verdi. Bakanımız OYAK ile ilgili görüşmesini gerçekleştirdi. En son Mersin'e gelmeden önce bakanımız ile yapmış olduğum görüşmede, kendisinin OYAK Genel Müdürlüğü ile görüştüğünü ve OYAK'a arazi vereceklerini, o arazi karşılığında bu yeri alacaklarını ifade ettiler.ö

MESİAD Başkanı Hasan Engin ise Mersin ile denizi bir bütün olarak ele almak istediklerini ve tüm çabalarının bu yönde olduğunu aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Alanın drone görüntüleri

Denize giren vatandaşlar

MESİAD üyelerinin görüntüleri

Lütfi Elvan'ın alana gelişi

Proje görselinin görüntüleri

Elvan ve Engin'in açıklamaları

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN,

======================================

19)İZNİK'TE MOLOZLARIN ARASINDA TARİHİ ESER BULUNDU



Bursa'nın İznik ilçesinde, polis ve Müze Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde, molozların arasında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit mezarına ait desenli parçalar bulundu.

İznik ilçeşi Çevreyolu'nda bulunan molozların arasında tarihi eser parçalarının olduğu ihbarını alan polis ve Müze Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, molozlar arasında inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit mezarına ait desenli parçalar bulundu. Eserler, müze müdürlüğü ekiplerince incelenmek üzere alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Tarihi eser parçalarından detaylar

-Ekiplerin incelemesinden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/ İZNİK(Bursa),

===============================



Kaynak: DHA