DHA YURT BÜLTENİ - 1

18.08.2019 08:32

Düğünden dönerken otomobil suya gömüldü: 4 ölü

Bartın'da, 4 kişinin bulunduğu otomobil sel kapanı içerisine düştü. Otomobil 4 kişi ile birlikte sulara gömülürken, arama çalışmaları sonucu 4 kişinin cesetleri bulundu.

Dün akşam saatlerinde, Bartın Hasankadı Beldesi yolu üzerindeki Kışla Sel Kapanına otomobil uçtu. İlyas Karakaş idaresindeki otomobilde bulunan Arif Karakaş son anda araçtan atlayarak canını kurtardı. İlyas Karakaş, babası Hüseyin Karakaş ve 2 kişinin daha bulunduğu otomobil sulara gömüldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine Bartın AFAD, jandarma ve 112 Acil ekipleri geldi. Dalgıçlar eşliğinde arama çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları yoğun şekilde devam etti.

DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI

Hasankadı Beldesi'nden düğünden dönen İlyas Özgüç idaresindeki 74 AAC 354 plakalı otomobil sel kapanına uçarken, Arif Üstünbaş araçtan çıkıp yüzerek kıyıya çıktı. Otomobil içerisinde Hüseyin Özgüç ve oğulları İlyas Özgüç ile İsmail Özgüç ve damadı Muhammet Karakaş bulunurken, yüzerek kurtulan Arif Üstünbaş'ın da Hüseyin Özgüç'ün damadı olduğu öğrenildi. Dalgıçlar suda arama çalışmalarını sürdürüyor.

4 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Bartın'da Kışla Sel Kapanına devrilen otomobildeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada otomobil 6 metre derinlikte bulunurken, baba Hüseyin Özgüç otomobilin içinde, İlyas Özgüç, İsmail Özgüç ve Muhammet Karakaş'ın cesetleri ise otomobilin 10 metre yakınında bulundu. Cenazelerin çıkarılışı sırasında bölgede bekleyen aileleri sinir krizleri geçirdi.

Otomobili çıkarma çalışmasının hava aydınlandıktan sonra yapılması kararlaştırıldı. Bartın Vali Vekili Gökhan Gürbüzerol, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

-Ölen kişininin cesedinin çıkarılması

-Diğer ölenlerin cenazelerini çıkarma çalışmaları

-Olay yerinden genel ve detaylar

-Röp

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/ BARTIN,

===================================

İzmir-İstanbul Otoyolunda kaza: 2 ölü, 2 yaralı



Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde İzmir-İstanbul otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza dün saat 19.30 sıralarında Savaştepe ilçesi gişelerine 4 kilomerte mesafede, İzmir-İstanbul otoyolunda meydana geldi. İzmir'den İstanbul istikametine giden Gürkan Aheste yönetimindeki 34 AT 2019 plakalı otomobil, Manisa'nın Soma ilçesi ile Balıkesir'in Savaştepe ilçesi arasındaki Yağcıllı Mahallesi yakınlarında bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobildeki Aylin Aheste (49) ve Cihan Çeken'in (29) yaşamını yitirdiği belirlendi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Gürkan Aheste ile Can Aheste ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.Ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Can Aheste'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------

-Kaza yerindeki itfaiye çalışmalarından, amatör cep telefonu ile genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Alper ÇOBANOĞLU/ SAVAŞTEPE(Balıkesir),

========================================

Kanyonda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor



BİLECİK'in Yenipazar ilçesi Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'na gezmeye giden 2'si kadın 5 kişi, yağmurun ardından yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı. Gruptaki 4 kişi kurtarılırken 1 erkeğin ise kaybolduğu belirtildi. İhbar üzerine AFAD ve Jandarma ekiplerince kanyonda arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Yenipazar ilçesine bağlı Harmankaya köyü yakınlarında bulunan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı gezmeye gittiği belirtilen ve isimleri öğrenilemeyen 2'si kadın 5 kişi, kanyondaki suların içerisinde dolaşırken, yağış sonrası artan su seviyesinde mahsur kaldı. Gruptan 1 kadın ve 1 erkek, kendi imkanlarıyla mahsur kaldıkları su dolu kanyondan çıkıp köylülere haber verdi. Köylülerin yardımıyla mahsur kalanlardan 1 kadın ve 1 erkek daha kurtarılırken, grupta diğer erkeğin ise kaybolduğu belirlendi. İhbar üzerine bölgeye giden Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Kanyondan çıkarılan 4 kişi ise sağlık kontrolleri için İnhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Arama çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-AFAD ve jandarma ekipleri

-Kanyonda arama

-Kanyon ve akan sular

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/ YENİPAZAR(Bilecik),

=================

Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 37 yaralı



DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 37 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan sürücü ve 2 muavin, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Diyarbakır'a giden Hilmi Gündüz idaresindeki 34 VKF 21 plakalı yolcu otobüsü, İsmail Özdemir yönetimindeki 27 GA 076 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bolu ve Düzce'den 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ile birlikte 37 kişi yaralandı. TIR sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

ŞOFÖR VE MUAVİNLER 2 SAATTE KURTARILDI

Kazada otobüsün ön kısmında bulunan sürücü ve 2 muavin bulundukları yerde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan otobüs şoförü ve muavinleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtardı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Düzce ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 19'unun Bolu, 18'inin de Düzce'deki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinin Ankara yönünde ulaşım yaklaşık 2 saat boyunca tek şeritten sağlandı. Sisin de etkili olduğu yolda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Otobüsten görüntü

-Ekiplerin çalışmaları

-Otobüste sıkışarak yaralanan şoför

-Genel ve detaylar

+++

Yaralılardan görüntü

Yaralıları kurtarma çalışmaları

Yoldan görüntü

Ekiplerden görüntü

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK - Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

=======================================

Bursa'da zincirleme kaza: 18 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 3 otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 1'i ağır 18 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Orhangazi ilçesi İznik yolunda meydana geldi. Orhangazi'den İznik yönüne giden İbrahim Çalık'ın (49) kullandığı 16 BKL 25 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kenan Şentürk (55) yönetimindeki 16 P 5767 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu sırada 15 fabrika işçisini taşıyan Gökhan Kaymaz'ın (40) kullandığı 16 S 6700 plakalı servis minibüsü, otomobillere çarpmamak için manevra yaparken, kontrolsüz şerit değiştirip, karşıdan gelen Cemal Büyük (68) yönetimindeki 16 KMA 64 plakalı otomobille çarpıştı. Zincirleme kazada 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. Sağlık görevlileri, 18 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'ini sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle Orhangazi- İznik yolu, yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Hurdaya dönen araçların yoldan çekilmesiyle ulaşım, normale döndü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------

-Kazadan görüntü

-Yaralılar

-Detaylar

-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ(Bursa),

=====================================

İşçi servisi aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan, işçilerin taşındığı servis minibüsünün aydınlatma direğine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gazi Paşa Mahallesi Hikmet Kabakcı Caddesi'nde meydana geldi. Bekir İşçi taşıyan Sami K. (64) yönetimindeki 46 S 0881 plakalı servis minibüsü sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü ve minibüsteki 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın görgü tanıklarından Orhan Bal, karşı yönden gelen minibüsün birden kontrolden çıkarak direğe çaptığını ve direğin kendi şeridine devrildiğini belirterek, "O an refleksle direksiyonu kırmasaydım direk benim aracın üzerine düşecekti" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

Kaza yapan minibüs

Kaza yeri

Kaza yerindeki ekipler

Görgü tanığı ile röp.

Kaza yerinden detay

Hastane önü

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

================================

Otomobil, yolcu minibüsüne çarptı: 5 yaralı



Diyarbakır'da, otomobilin şehir içi yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Ekinciler Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 07 MZD 14 plakalı otomobil, 21 M 0116 plakalı şehir içi yolcu taşınan minibüse arkadan çarptı. Kazada, minibüsteki 3 yolcu ve otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yeri

Kaza yapan araçlar

Sağlık ekibi

Polis ekibi

Genel ve detay çekim

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR,

=============================================

Tanker yola çıkan koyun sürüsünün arasına daldı

ÇOK SAYIDA HAYVANIN TELEF OLDUĞU KAZA KAMERADA



Konya'nın Çumra ilçesi yakınlarında bir tanker koyun sürüsünün arasına daldı.Çok sayıda hayvanının telef olduğu kaza saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay önceki gün sabah saatlerinde Çumra Yolu'nda meydana geldi. Yol kenarında otlayan koyun sürüsü yola çıktı. Yola çıkan koyun sürüsünün fark eden bir otomobil yavaşlayarak emniyet şeridine girdi ancak bu sırada arkadan gelen tanker duramayarak yaklaşık 100 koyunun arasına daldı. Tankerin altında kalarak ezilen çok sayıda koyun telef oldu. Yaşanan kaza ise saniye saniye otomobilin araç kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza anı güvenlik kamera görüntüsü

Haber: Alper KORKMAZ/ KONYA,

===============================

Kocaeli'de dolu yağdı, TEM yolu kapandı (2)

HASTALARI TAŞIYAN MİNİBÜS SULARIN İÇERİSİNDE KALDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı Mahallesi Taş Ocakları mevkiinde özel bir hastaneye ait servis aracı yağmur yağışının ardından oluşan suların içerisinde kaldı. İçerisinde diyaliz hastası 3 kişi ve 1 hemşire bulunan servis aracının suların içerisinde kaldığını görenler yardıma koştu. Çevrede bulunan bir fabrikaya ait iş makinesi gelerek, minibüse yanaştı. Minibüsün arka kapıları açılarak içerisinde bulunanlar kepçeye alındı. Araçta bulunanlar sularla kaplanan bölgeden uzaklaştırılırken, hemşire ve hastalar araçla gidecekleri hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İş makinesinin suların içerisindeki araca yanaşması

-Araçta bulunanların iş makinesine alınması

Haber: Erol POLAT/ GEBZE(Kocaeli),

==================================

Aşırı yağış kazaya neden oldu: 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ve minibüsün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Bursa istikametinde meydana geldi. Bursa istikametine giden 33 yaşındaki Oktay Kavalcı yönetimindeki 34 EC 6413 plakalı otomobiliyle ilerlerken önünde seyreden aracın ani fren yapması üzerine araca çarpmamak için fren yaptı. Kavalcı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil köprünün bariyerlerine çarptı. Bariyerlere çarparak duran otomobile de Rahim Yıldız (39) yönetimindeki 16 SYG 64 plakalı minibüs çarptı. Kaza sonucu sürücüler yara almazken, otomobilde yolcu koltuğundaki oturan 33 yaşındaki Doğan Güvenç yaralandı. Kaza sonucu Bursa-Ankara karayolunun Bursa istikameti bir süre trafiğe kapanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Güvenç, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yapan araçlardan detay

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

================================

Kırıkkale'de yağmur etkili oldu, iş yerlerini su bastı



Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı iş yerlerini su bastı.

Kentte, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücüler, suyla kaplı yollarda araçlarıyla güçlükle ilerledi. Hüseyin Kahya Mahallesi, Zafer Caddesi ve Bankalar caddesinde bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Esnaf, kendi imkanları ile suları temizlemeye çalıştı. Yaklaşık 20 dakika süren sağanak sonrası belediye ekipleri çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yağmurdan görüntü

-Cadde ve sokaklardan görüntü

-İş yerlerinden görüntü

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

==========================

Bursa'da sağanak hayatı felç etti, hortum panik yaşattı (2)

MUSTAFAKEMALPAŞA'DA YOLLAR GÖL OLDU

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde de şiddetli yağmur etkili oldu. Yaklaşık 45 dakika süren yağışta yollar, göle döndü. Saadettin Sarcan Caddesi, sular altında kaldı. Sürücüler, araçlarıyla yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bölgeye BUSKİ ekipleri sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Haber-Kamera: Hayrettin GÖK/ BURSA,

====================================

Biga'da yağmur nedeniyle göle dönen yolda botla dolaştı



Çanakkale'nin Biga ilçesi eski sanayi sitesinde sağanak nedeniyle oluşan su birikintisi üzerinde kürek çekerek deniz botuna binen kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.

Biga ilçesinde, sabah aniden başlayan sağanak sonrası eski sanayi sitesinde bazı dükkanların önünde su birikintileri oluştu. Bu sırada bir kişi deniz botuna binip kürek çekti. Eniz Özbahadır tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen anlar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler ilgi çekerken, deniz botundaki kişinin arkadaşları, 'Şimdi bir araba çıkarsa' diye espri yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Deniz botu ile yağmur suyu birinkileri üzerinde dolaşan vatandaştan görüntü

Haber: Ayhan AKKAYA/ BİGA(Çanakkale),

=====================================

Sapanca'da fırtına çatı uçurdu, ağaçları devirdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde fırtına ile birlikte yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Bir evin çatısı uçarken, ağaçlar devrildi. Alt geçit ve yollar yağmur sularıyla doldu.

Sapanca'da dün akşam saatlerinde fırtına sonrası bastıran yağmur ve dolu ilçedeki yolları göle çevirdi. Çayiçi Mahallesi Kayacan Caddesi'nde bir binanın çatısı uçtu, Camicedit Caddesi'nde devrilen ağaç elektrik tellerini kopardı. Sapanca Belediyesi Düğün Salonu yanında bulunan ağaç park halindeki minibüsün üstüne devrildi. Bu sırada düğün salonunda bulunan gelin ve damada ait gelin arabasının çıkışını da kapatan ağaç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile devrildiği yerden kaldırıldı. Kurtköy Mahallesi ve ilçede bazı mahalleler su altında kaldı. Alt geçitleri su bastı. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi görevlileri ilçenin her tarafına dağılarak tıkanan yağmur suyunu tahliye etmek için çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

Kapalı pazar yerinde dolu yağışı

Otobüslerin kapalı pazar yerine sığınması

Taşan yollarda araçların geçişi

Sahil batı girişinden ve genel görüntü

Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK/ SAPANCA(Sakarya),

==========================================

Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan afetlere karşı hazırlık uyarısı



Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık önümüzdeki yıllarda olası depremlere karşı hazırlık yapılması gerektiğini belirterek, "Riski azaltmazsak, hazırlığımızı yapmazsak, bilinç oluşturmazsak sadece cenaze defnedilir ve kurtulanların yaraları sarılır. Afet yönetimi bu değildir" dedi.

Türk Kızılay'ı, 17 Ağustos Depreminin 20'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde 'Vefa Gecesi' töreni düzenledi. Törende, deprem felaketinin yaşandığı dönemde bölgede görev alan yabancı ülkelerden gelen arama ve kurtarma ekiplerinin temsilcilerine plaket verildi. Düzenlenen ödül törenine Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, Kızılay çalışanları ve çok sayıda Kızılay gönüllüsü katıldı.

Törende konuşan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, önümüzdeki dönemlerde yaşanabilecek doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, "1999'daki deprem döneminde yaklaşık 300-400 sertifikalı arama ve kurtarma personelimiz vardı. Van depreminde yaklaşık 4 bin civarında arama ve kurtarma personelimiz görev yaptı. Sayımız giderek artıyor. İstanbul'daki, Marmara'daki, kötü bir deprem senaryosunda, 3 fay hattının beraber kırıldığı senaryoda İstanbul'daki 30 binin üzerinde müstakil binanın yıkılmasının bugün itibariyle öngörüldüğü depremde dünyanın bütün arama kurtarma ekibini toplasak 30 bin arama kurtarma ekibi bulamayız. Ne yaparsak yapalım, yapacağımız şeylerde riski azaltmazsak, hazırlığımızı yapmazsak, bilinç oluşturmazsak sadece cenaze defnedilir ve kurtulanların yaraları sarılır. Afet yönetimi bu değildir." dedi.

17 Ağustos depreminde Kızılay'ın sahada olduğunu ifade eden Kınık, "O gün Kızılay sahadaydı. O gün devlet kendi bakanları, valilileri ile haberleşemeyecek bir zaaf içerisindeydi. Bizler de hazırlıksızdık. Ama 150 yıllık refleksimiz var. Kızılaycılar, insan kaynaklarında çalışanından, mali şubesinden, çalışanın vazifesine dahil olmayan arkadaşlarımız da dahil olmak üzere herkes sahada seferber oldu. O günlerde çalışan sayımız 2 bin civarındaydı. 1999 depremi anıldığında sürekli olarak Kızılay bir günah keçisi olarak suçlanır. Kızılay'ın afet stoklarındaki olumsuzluklar dile getirilir. O gün sahaya ilk varan, ilk ekmek ulaştıran, ilk çorbayı kaynatan, ilk çadırı kuran, ilk yaralıya el uzatan, ilk sağlık hizmetini veren, hastanelere ilk yaralı ulaştıran tek bir kurum vardı, o da Kızılay'dı. Bugün biz de o günleri eleştiriyoruz. O günlerdeki hazırlıklarımızı ve hazırlıksızlıklarımızı eleştiriyoruz. Ama ben hazırsam, çocuklarım, ailem hazırsa toplum, devlet ve millet olarak hazırız." diye konuştu.

"OLASI BİR İSTANBUL DEPREMİ YÖNETİLEMEZ SEVİYEDE OLACAK"

İstanbul'da olası bir depremde yoğun nüfus nedeniyle arama ve kurtarma çalışmalarının yetersiz kalabileceğini belirten Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, "Toplum tabanlı afet yönetimi çok önemli. İstanbul'da bir deprem bekliyoruz. Bizi orada kurtarmaya gelen kişiler bile depremzede olacak. Arama kurtarma ekipleri, polisler başta olmak üzere tüm ekipler depremzede olacak ve biz kendi başımıza kalacağız. Altın saat denen ilk 72 saatte birbirimizi kurtaracağız. Bunu yaparken ne kadar becerikli ve bilgili olursak o kadar kendimizi kurtarabiliriz. Başka türlüsü mümkün değil. Şu anda İstanbul'daki deprem yönetilemez seviyede. İstanbul'da depremde hayatını kaybedecek olsa o insanları gömecek yer yok. İstanbul'da olacak bir deprem yönetilmez bir seviyede olacaktır." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 17 Ağustos 1999 Depreminde gönüllü olarak görev alan yabancı ülkelerin arama kurtarma personellerine plaket verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Törenin yapıldığı salondan görüntüler

-Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın konuşması

-Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu'nun konuşması

-Yabancı ülke gönüllülerine plaket verilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),

================================

Yanmaktan komşuları kurtardı

Bolu'da, evinde duş aldığı sırada çıkan yangın nedeniyle alevler arasında kalarak yaralanan Emre Ölmez (22) apartmandaki komşuları tarafından kurtarıldı.

Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi Zanaat sokakta 5 katlı apartmanın bodrum katında Emre Ölmez'in yalnız yaşadığı evde meydana geldi. Evden çıkan dumanları gören apartman sakinleri kapıyı kırarak eve girdi. Komşular, yangın sırasında duş aldığı öğrenilen ve alevler içinde kalan Emre Ölmez'i dışarıya çıkardı. Vücudu yanan Ölmez'in üzerine komşuları tarafından ıslak battaniye sarıldı. Durum, itfaiye ve 112 Acil ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Vücudunda yanıklar oluşan Emre Ölmez, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

KEDİ DE DIŞARI ÇIKARILDI

Bu arada, yoğun dumandan etkilenen apartman sakinleri de dışarı çıktı. Bir apartman sakinine ait 'Minnoş' isimli kedi de battaniyeye sarılarak dışarıya çıkarıldı. Yangın sebebiyle apartman ve mahalle sakinleri de büyük panik yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ekiplerin çalışmaları

-Mahalleden bir vatandaş ile röportaj

-Toplanan kalabalık

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

==================================

Maganda kurşunuyla yaralanan Efe, yaşam savaşı veriyor



Çorum'un Sungurlu ilçesinde, düğünde arkadaşlarıyla oyun oynarken başına isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan Muhammed Efe Çolban (13), hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Hastanede bekleyen Efe'nin gözü yaşlı annesi Gönül Çolban, suçlunun bulunmasını istediğini belirterek, "Yeter artık oğlumu vuran o maganda bulunsun, artık analar babalar ağlamasın" dedi.

Olay, iki gün önce, ilçeye bağlı Akçakent Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Mahallede düzenlenen düğüne katılanlardan bazıları tabancalarla havaya ateş açtı. Düğüne katılan Muhammed Efe Çolban, arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Efe, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Efe'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

'OĞLUMU VURAN KİMSE BULSUNLAR'

Polis ekipleri, magandayı bulmak için çalışmalarını sürdürürken, hastanede yaşam savaşı veren Muhammed Efe Çolban'ın annesi Gönül Çolban, gazetecilere açıklamada bulundu, suçlunun bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi. Düğünde oğlunun, arkadaşlarıyla oynadığı sırada başına mermi isabet ettiğini anlatan Gönül Çolban, "Düğün devam ederken havai fişek atılmıştı, o sırada yaralandı. Yanındaki arkadaşına, 'anne ve babamı çağırın' demiş, sonra şuurunu kaybetmiş. Hastaneye götürüldü. Sungurlu'daki hastanede tutanak da tutulmadı. Başında mermi olduğu anlaşılıyor ama tutanak tutulmuyor. Biz Çorum'da öğrendik başında kurşun olduğunu. Çok ihmaller zinciri var. Olayın ört bas edildiğini düşünüyorum. Kovanlar bulunuyor ama kuru sıkı tabancanın mermileri bulunuyor. Gerçek mermiler ortada yok. Bunu kim bana izah edebilir? Kim toplamış bunu? Bu bir adli vaka. Bize sadece kuru sıkı atıldığı söyleniyor ama oğlumun başında gerçek mermi var. Benim oğlumu vuran kimse bulsunlar. Ben bu tür haberleri izlerken bile o kadar ağlardım ve üzülürdüm ki şimdi ben bu duruma düştüm. Allah da onların ciğerlerini yaksın. O silah atanın çocuğuna da gelebilirdi" dedi.

'SON HALİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR'

Gözyaşlarına hakim olmayan anne Çolban, "Oğlumun son hali gözümün önünde gitmiyor. Birileri silah atacak, eğlenecek diye benim oğlum bu halde. Makineye bağlı, ağzında tüp, burnundan sürekli kan geliyor. Kim ödeyecek bunun vebalini? O kişi bulunup, cezasını çekse de bana yetmeyecek, 13 yaşında evladım o benim" diye konuştu.

'BUNLAR KİMSE BULUNSUN'

Baba Mükremin Çolban da oğlunu vuranın en kısa sürede bulunmasını istediklerini dile getirerek, "Bunlar kimse bulunsun, cezalarını ödesinler. Devlet, her önüne gelenin silah almasını engellesin, yasaklansın. Böyle olaylar olduğu zaman çok büyük cezalar verilsin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Çoban çifti röp.

-Yaralı efenin kardeşiyle cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri

-Hastane

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

===================================

Babasını öldürüp, yaylaya gömen oğul tutuklandı



Konya'da, 44 gündür kayıp olan babası Hacı Canbaz'ı (55) öldürüp, daha sonra yaylaya gömdüğü ortaya çıkan Yusuf Canbaz (19) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Temmuz günü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Çumra İlçesi Apasaraycık Mahallesi'ndeki Apasaraycık baraj göletinde bir araç olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çumra Jandarma Komutanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli dalgıç ekipleri bölgeye giderek su altındaki 42 FFH 90 plakalı aracı çıkarttı. Aracın Mersin'in Silifte ilçesi nüfusuna kayıtlı Hacı Canbaz'a ait olduğu tespit edildi. Hacı Canbaz'ın da suda olabileceği ihtimali üzerine AFAD ekiplerince arama çalışmaları yapıldı. Çalışmalarda bir sonuca ulaşılamazken, araçta ise Hacı Canbaz'a ait cep telefonu bulundu.

BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Kayıp olan Hacı Canbaz ile ilgili jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, 6 çocuk babası Canbaz'ın hayvancılık işleriyle uğraştığını ve yaklaşık 6 yıldır Boyalı Mahallesi'nde yaşadığını belirledi. Takibin ardından ekipler Hacı Canbaz'ın oğlu Yusuf Canbaz'ı (19) önceki gün gözaltına aldı. Yusuf Canbaz sorgusunda babasını av tüfeği ile öldürdükten sonra Seydişehir ilçesi Boyalı Mahallesi'nde bulunan Boyalı Yaylasına gömdüğünü itiraf etti. Canbaz'ın evinde yapılan aramada ise cinayette kullanılan otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Yusuf Canbaz'ın gösterdiği yerde Hacı Canbaz'ın cansız bedenine ulaştı. Hacı Canbaz'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Canbaz'ın cenazesi Seydişehir'deki Ilıcalar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Canbaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Şüphelinin adliyeden çıkartılması

Haber-Kamera: Tolga YANIK/ KONYA,

===================================

Damat ve ağabeyi, düğün öncesi kazada hayatını kaybetti (2)

KARDEŞLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden kardeşler Bayram Tekdemir ile ağabeyi Kasım Tekdemir'in cenazesi otopsi sonrası Dağalan köyüne getirildi. Köy camiinde kılınan cenaze namazına Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, askeri yetkililer, ölen kardeşleri yakınları ve köylüler katıldı. Namaz sırasında kardeşlerin yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Bayram Tekdemir ve ağabeyi Kasım Tekdemir tabutları askerlerin omuzlarında taşındı. Geçici köy korucusu olan 2 kardeş, köy mezarlığına yan yana toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Cenazenin gelmesini bekleyen protokol ve aileden detay

-Cenazenin gelişi ve ambulanstan indirilmesi

-Cenazenin omuzlarda götürülmesi ve yan yana konulması

-Cenazenin defnedilmesi

Haber-Kamera: Semih YARDIMCI/ PATNOS(Ağrı),

============================================

Boya imalathanesi çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

ANTALYA'da boya imalathanesinde çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Eski Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Boya imalatı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine 8 itfaiye aracı ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen duman şehrin birçok noktasından görüldü. Alevlerin işyerindeki yanıcı maddeleri tutuşturması nedeniyle yangın hızla büyüdü. İtfaiye erleri yangına işyerinin her noktasında müdahale etti. Çevrede bulunanlar yangın nedeniyle olası patlamaya karşı polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırılırken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yangının diğer işyerlerine sıçraması üzerine işyeri sahipleri yangına müdahale etti. İtfaiye erlerinin müdahalesi sonrası yangın tamamen söndürülürken, bir itfaiye eri ise dumandan etkilendi. Yangın nedeniyle işyeri kullanılamaz hale geldi. İtfaiye yangının çıkış nedenini belirlenmek için çalışmalarını sürdürüyıor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından görüntüler

-Çevreden detaylar

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

=============================

Düğünde atılan havai fişekler, ormanlık alanda yangın çıkardı



İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki bir düğün organizasyonunda atılan havai fişekler, ormanlık alanda yangın çıkmasına sebep oldu. Alevler, büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Yeşil Mahalle'deki bir düğün salonunda, eğlencenin sürdüğü sırada havai fişek atıldı. Atılan yanıcı maddeler, yakınlardaki bir ormanlık alana düşünce, yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, bir yandan alevlere müdahale etti, bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü. Polis, mahallede güvenlik önlemi aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, çevrede paniğe sebep oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Ekiplerden görüntü

Olay yerinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

=============================

Düğünde atılan havai fişekler, ormanlık alanda yangın çıkardı



İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki bir düğün organizasyonunda atılan havai fişekler, ormanlık alanda yangın çıkmasına sebep oldu. Alevler, büyümeden söndürüldü.

Yangın, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Yeşil Mahalle'deki bir düğün salonunda, eğlencenin sürdüğü sırada havai fişek atıldı. Atılan yanıcı maddeler, yakınlardaki bir ormanlık alana düşünce, yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, bir yandan alevlere müdahale etti, bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü. Polis, mahallede güvenlik önlemi aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, çevrede paniğe sebep oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Ekiplerden görüntü

Olay yerinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

================================

Karabük'te apartmanın istinat duvarı çöktü



KARABÜK'te, yağmur sonrası apartmanın önündeki istinat duvarı çöktü.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sonrası Kurtuluş Mahallesi Adalet Sokak üzerinde bulunan ve sadece bir ailenin oturduğu 5 katlı bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Şans eseri kimse yaralanmazken, olay sonrası apartmanın 1'inci katında oturan Murat Kör, annesini alarak binadan çıktı. Gürültüyle birlikte sokağa çıkan mahalleli de yıkılan istinat duvarını görünce yetkililere haber verdi. Sokak, güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı. Belediye ve AFAD ekipleri inceleme yaptı.

Murat Kör, "Annem mutfakta ben ise salonda oturuyordum. Bir gürültü koptu. Camdan dışarıya bakınca duvarın göçtüğünü gördüm. Herhangi bir sıkıntıya karşı evi boşaltmak zorunda kaldık." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yeri

-Polis ve AFAD ekiplerinin incelemeleri

-Vatandaşlar beklerken

-Murat Kör röp

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,

===========================

Terörün beli kırıldı, Kato Dağı etekleri cıvıl cıvıl

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörün belinin kırılmasıyla Kato Dağı eteklerindeki Habur Çayı çevresi ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Yıllarca teröristlerin yuvalandığı 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı eteklerinde terör örgütü PKK'nın beli kırıldı. Huzur ve güven ortamına kavuşan bölgeye gelenler, Faraşin Yaylası'ndaki suyu Habur Çayı dökülen Yeşilöz Deresi, sıcaktan bunalanların uğrak yeri haline geldi. Bölgeye gelenler, dağların arasından geçen dereye girip yüzerek serinliyor. Yaylada kalabalık gruplar halinde kamp ve piknik yapanlar, 50 metreye inen derinlikteki hem yüzüyor hem de eşsiz doğada stres atıyor.

Bölgeye gelenler, eşsiz manzaranın batı illerindeki tatil yerlerini aratmadığını belirterek, Kato Dağı eteklerinin zamanla önemli turizm merkezi haline gelebileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Dronla havadan çekilen gençlerin derede yüzmesi

Gençlerin kayalıklardan dereye atlaması

Derede yüzen gençlerin konuşmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: EMİN BAL/ BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),

====================================

Osmanlı hanedanlığının yaşadıkları 'Hanedan Sürgünü' filminde anlatılacak

Sultan 2'nci Abdülhamid'in 4'üncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, bir sinema filmi projesi için Düzce'ye geldi. Osmanoğlu, Osmanlı hanedanı mensuplarının yaşadıklarını 'Hanedan Sürgünü' filminde göstereceklerini söyledi.

Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, 'Hanedan Sürgünü' isimli film projesi için Düzce'deki bazı mekanlarda inceleme yapmak için geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Osmanoğlu, ABD'de öldürülen Abdülkerim Efendi'nin sahipsizler mezarlığında bulunan kabrini Türkiye'ye getirmek için çalışma yaptıklarını ifade ederek, "1935 yılında Sultan Abdülhamid Han'ın oğlu Selim Efendi, Selim Efendi'nin oğlu da Abdülkerim Efendi, İngiliz ve Çin istihbaratı tarafından şehit edildi. Biz bunu daha önce de söylemiştik. Bu konuyla alakalı ama biz bilgilendirelim istedik. Bilindik bir markanın Doğu Türkistan'a alınmak üzere görüşmelere gidiyor. Görüşmelerini yaptıktan sonra otel odasında namazını eda ederken, şehit edildi. Bayram öncesinde New York'a gittiğimizde dedemizin kabrini ziyaret ettik. Gerçekten çok duygulandım, Sultan Abdülhamid Han'ın torunu başka bir ülkede gerçekten çok üzüldük. Biz oradaki görüşmelerimizi yaptık. Sağ olsun büyükelçimiz ve konsolosumuz bizlere desteklerini esirgemediler. Devletimiz de esirgemedi. Şu anda Amerika'da birkaç prosedür var. Eylül ayında tekrar oraya gideceğim, oradaki ziyaretler sonrasında bizden DNA testleri istediler, çünkü defnedildiği bölge sahipsizler mezarlığı diye geçiyordu. Şu anda o kadar çok mezarlık var ki hatta dedemin üzerinde birkaç daha meftun var. DNA testini yaptıktan sonra ülkemize getirmek istiyoruz. İnşallah bu sene yetiştireceğimize inanıyorum. Aile büyüklerimiz de çok sevinecek. İnşallah dedemiz Abdülkerim Efendi'yi en kısa zamanda getiririz." dedi.

"İADE-İ İTİBAR İÇİN GEÇ KALINDI"

Osmanoğlu, hanedan mensuplarına iade-i itibar verilmesi için geç kalındığını belirterek, "Biz tabi ki 3 Mart 1924'ten sürgüne gittik. Rahmetli Menderes ve Turgut Özal'dan sonra ülkemize geldik. Son 20 yıldır aslında hepimiz Osmanlı'yı çok seviyoruz. Osmanlı'yı dile getiririz ama maalesef ki Osmanlı'yı biz sözde seviyoruz, özde sevemiyoruz. Bunlar acı gerecekler. Osmanlı ile alakalı lokantalar var, kafeler var, Osmanlı adına her şey var ama hatta arkalarına bile Osmanlı tuğraları asıyorlar, buna rağmen Osmanlı'nın torunlarını görmüyorlar. Bu vesile ile iade-i itibar verilmeli. Geç bile kalınmış bir şey ama bu hem ülkemiz için hem dünyada nasıl farklı hanedanlıklar varsa ülkemizde de olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunun ülkemize bir değer katacağına inanıyorum." diye konuştu.

"PROJEMİZİ SİNEMAYA TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Osmanoğlu, Osmanlı hanedan mensuplarının yaşadıklarını sinema filmi haline getirmek istediklerini vurgulayarak, "Genelde yapmış olduğumuz bazı konferanslar var. Konferanslarda gelen soru şu; 'Siz hangi sarayda otuyorsunuz?' Vatandaşlarımız, milletimiz hanedanın nerede yaşadığını bilmiyor. Hangi ülkede, hangi şartlarda, neler yaşadılar, hangi zorlukları yaşadılar, bir şehzadenin bankta yatması, bir şehzadenin çöpten yemek yemesi, bir şehzadenin otel odasında hizmet görevlisi olarak çalışmasına kadar, Sultan Abdülhamid Han'ın eşi mutfakta bulaşık yıkayana kadar bunları bir çoğumuz bilmiyor. Bizde 'Hanedan Sürgünü' adlı projemizi bir sinema olarak başlamak istiyoruz. Çünkü hanedanın neler yaptığını anlatmamız gerekiyor. 3 Mart'ta sürgüne gitti ama aile nerelere gitti. Nasıl yaşadılar, neler yediler, neler içtiler? Paraya ihtiyaçları vardı ama el açmadılar." dedi.

SULTAN VAHDETTİN'İN KABRİ

Sultan Vahdettin'in de kabrinin Türkiye'ye getirilmesi gerektiğini ifade eden Osmanoğlu, "Suriye'de bulunan Sultan Vahdettin Han'ın mezarının da gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet o zaman Suriye Osmanlı toprağıydı ama şu anda tehdit altında. Gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. İnanıyorum ki herkesin bunu en az benim kadar istediğini düşünüyorum. Gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Vahdeddin Han Suriye'de ve geldiği zaman herkes bize hak verecek" diye konuştu.

"HAVA SAHASINDAN BİLE GEÇEMEDİK"

Osmanoğlu, sürgün hayatını hak etmediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Devlet-i Aliyye'nin torunları bunu niçin hak etti? Hak etti mi? Hak etmedi. İsmet İnönü'nün çıkarmış olduğu bir karar düşünebiliyor musunuz? Devlet-i Aliyye'nin torunları bırakın ülkeye girmek Türkiye'nin hava sahasının üzerinden dahi geçmeleri yasaktı. Böyle bir yasa çıkıyor. 700 yıl boyunca hizmet etmiş padişahların nesli olarak, biz de torunları olarak bizleri sürgün ettiler. Tabi ki bu dönemde yaşanan olaylar, sıkıntılar, sağlık problemlerine kadar her şey yaşandı"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kayıhan Osmanoğlu ile röp ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

======================================

ABD'den Çukurca'ya gelin geldi



ABD vatandaşı Aliona Zabrian (32), aşık olduğunu Ramazan Deniz (38) ile evlendi. Çift için Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yörenin gelenek ve göreneklerine göre 2 gün, 2 gece süren dillere destan bir düğün töreni gerçekleştirildi.

ABD'nin New York kentine 6 yıl önce çalışmak için giden Çukurcalı Ramazan Deniz, burada Aliona Zabrian ile tanışıp arkadaş oldu. Bir süre sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Zabrian ve Deniz, evlenmeye karar verdi. New York'ta nikah yapan Aliona Zabrian ile Ramazan Deniz, düğünlerini ise damadın memelketi olan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gerçekleştirmeyi planladı.

Aynı zamanda Müslüman olan Zabrian ve Deniz, bir hafta önce Çukurca'ya geldi. Çiftin düğün töreni için Çukurca Tağsara Meydanı'nda hazırlıklıklar yapıldı. Bölgenin gelenek ve göreneklerine göre yöresel yemekler pişirildi, hazırlıklar yapıldı. Süslenen meydanda 2 gün gece süren düğüne, gelin ve damadın yakınları ile çok sayıda davetli katıldı. Türkçe ve Kürtçe şarkıların seslendirildiği düğün töreninde, gelin ve damat davetlilerle kol kola girerek halay çekti, çalınan müzik eşliğinde misket oynadı.

ÇUKURCANIN İNSANLARINI ÇOK SEVDİM

ABD'li gelin Aliona Zabrian, "Çukurca'ya gelmem büyük bir değişiklik oldu. Buradaki insanlar çok iyi ve cana yakınlar. Bir haftadır buradayım. İnsanlar bana bir isteğin var mı, senin için ne yapabiliriz ? diye soruyorlar. Çok ilgileniyorlar. Çukurca'nın yemekleri çok güzel. Özellikle yaprak sarmasını çok sevdim. Gelirken ailemi de getirdim. Annemi, babamı kardeşlerimi bu ortama uyum sağlansınlar diye getirdim. Düğünümüze katılan tüm davetlilere çok teşekkür ediyorum. Buradaki insanlarla beraber eğlendim, halay çektim, oynadım." dedi.

ÇOK GÜZEL BİR DÜĞÜN OLDU

Damat Ramazan Deniz ise, Aliona ile 6 yıl önce tanıştıklarını ve evlenmeye karar verdiklerini belirterek, "Anlaştık ve beraber evlilik kararı aldık. Kararı aldıktan sonra düğünümüzü memleketimde yapıcağımızı söyledim kendisine. Kendisi de sağ olsun kabul etti. Çok güzel bir düğün oldu. Kendisi de bize uyum sağladı. İnsanlarla iyi iletişim kurdu. Buranın insanlarını çok sevdi. Çok mutluyum." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Gelin Aliona nın yöresel kıafetli kadınlarla düğün alanına gelişi

-Gelin ve damadın birbileriyle sahbet etmeleri

-Gelin ve damat ile röportaj

-Davetlilerle kol kola girip Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çeken gelin ve damat

-Düğünden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Serdar KARA/ ÇUKURCA(Hakkari),

=================================

Kaynak: DHA