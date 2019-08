DHA YURT BÜLTENİ - 1

11.08.2019 09:16

TARİHİ GELİBOLU YARIMADASI'NDA ORMAN YANGINI

1)ÇANAKKALE GELİBOLU'DAKİ ORMAN YANGININA HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI



ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında dün akşam saat 22.30'da başlayan yangın sabaha dek kontrol altına alınamadı. Günün aydınlanmasıyla birlikte yangınla helikopterler ile havadan yangına müdahale başlatıldı.

Yangın, dün saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Behramlı köyündeki ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Behramlı köyünden Alçıtepe köyü istikametine kuvvetli poyrazın etkisiyle ilerleyen yangına 72 arazöz, 9 dozer ve yüzlerce işçi ile sabaha dek müdahale edildi. Hem Behramlı, hem de Alçıtepe köylerinde yerleşim yerlerini tehdit etmemesi için alevler ekipler tarafından sürekli kontrol altında tutuldu. Behramlı köyü yakınındaki Şahindere Şehitliğini de tehdit eden alevlerin önüne ekipler adeta set çekti. Alevlerin şehitliğe ulaşmasını da önledi. Ancak yerden yapılan müdahaleler sabaha kadar kuvvetli esen poyraz nedeniyle yangını kontrol altına almak için yeterli olmadı. 100-150 hektar arası bir alanı tehdit eden yangını kontrol altına alabilmek için havadan yapılacak müdahale için günün aydınlanması beklendi. Havannı aydınlanmasıyla beraber çok sayıda helikopter bölgeye gelerek, yangına havadan müdahale etmeye başladı.

Öte yandan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, bölgede bulunarak sabaha kadar çalışmaları yönetti.

2)BODRUM'DA TEKNE YANDI; 6 KİŞİ KURTARILDI



MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, ABD bayraklı 'Haktan' isimli teknede yangın çıktı. Denize atlayan 6 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Turgutreis Mahallesi, Çatal Ada açıklarında ABD bayraklı 'Haktan' isimli teknede, saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yanan tekneden yükselen siyah dumanlar karadan da fark edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Yanan tekneden denize atladıkları belirlenen 6 kişi, bitkin halde Sahil Güvenlik ekiplerince bota alınarak kurtarıldı. Yanan teknedeki alevleri söndürülmesi için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

3)İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Düzce Yığılca yolunun Aksu mevkiinde meydana geldi. Recep Akıncı (21) yönetimindeki 41 KP 767 plakalı otomobil ile Müslüm Engin yönetimindeki 06 GD 6266 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Recep Akıncı otomobilde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybederken, ölen sürücü ile aynı isme sahip Recep Akıncı, Ferdi İnci, Fevzi İnci ile diğer otomobil sürücüsü Müslüm Engin ve araçta bulunan Engin Güzel yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4)TANKER İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



BURDUR'da, süt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu Hasibe Şenkaya (71) hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında kent merkezindeki Tugay kavşağında meydana geldi. Fehmi T. yönetimindeki 15 SD 013 plakalı süt tankeri, Nurettin Yalçın (59) yönetimindeki 15 NY 244 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kamyon sürücüsünün yara almadığı kazada otomobil sürücüsü Nurettin Yalçın ve eşi Emel Yalçın (54) ile Gülsüm Yarar (47) ve Hasibe Şenkaya yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hasibe Şenkaya, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan Emel Yalçın ve Gülsüm Yarar ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyon sürücüsü Fehmi T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

AĞABEYİNİN DUASINDAN DÖNÜYORDU

Kazada yaşamını yitiren Hasibe Şenkaya'nın geçen hafta vefat eden ağabeyinin yedinci gün duasının yapıldığı Kozluca köyünden Burdur'a dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

5)BARTIN'DAN İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Amasra'ya bağlı Bostan köyünde meydana geldi. Uğur Başören (27) yönetimindeki 67 EF 708 plakalı otomobil, iddiaya göre ana yola çıkmak isteyen Barış Aslan (31) yönetimindeki 34 CCG 315 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Elif Aslan, Talha Kerim Aslan (5) ve Umut Miraç Aslan (2) yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6)OTOMOBİL YAYALARIN ARASINA DALDI: 2 YARALI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki yayaların arasına daldı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Ortaköy'e seyir halinde olan sürücü Macit Tanrıverdi (42) yönetimindeki 16 NAV 90 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında yürüyen yayaların arasına daldı. Kazada Ahmet Keskin (38) ve Muharrem Taş (46) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen olay sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ahmet Keskin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7)15 YAŞINDAKİ ÇOCUK ARAZİDE ÖLÜ BULUNDU



ADANA'da, evinden 'dolaşacağım' diyerek ayrılan lise öğrencisi 15 yaşındaki Vahap Aslan (15), evine yakın bir arazide ölü bulundu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi civarında meydana geldi. İddiaya göre öğleden sonra ailesiyle birlikte yaşadığı evinden dolaşacağını söyleyerek çıkan lise öğrencisi Vahap Aslan, eve geri dönmedi. Polis, Aslan'ın evine yakın bir bölgede hareketsiz yatan bir çocuğun olduğu ihbarını aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, ölüm nedeni henüz belirlenemeyen çocuğun Vahap Aslan olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen çocuğun yakınları Vahap Aslan'ın hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Aslan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

8)BAKAN SOYLU: EMNİYET KEMERİ KONUSUNDA YÜZDE 99 DUYARLILIK YAKALADIK



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'Kemerin ses getirsin' kampanyasında yoğun bir ilginin olduğunu ifade ederek, "Hem bir farkındalık oluşturdu. Hem de kemer konusunda bize gelen tüm değerlendirmelerin sonucu öyle gösteriyor ki, kemer konusunda yüzde 99'a varan bir duyarlılık var" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı nedeniyle helikopterle Ankara- Aksaray karayolunda denetim yaptıktan sonra Aksaray'a geldi. Bakan Soylu, burada Aksaray Bölge Trafik Müdürlüğü'nün kontrol noktasında polis ve jandarmanın yaptığı denetlemelere katıldı. Durdurulan araçların sürücüleri ve yolcularının bayramlarını kutlayan Soylu, onları trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Araçlardaki çocuklara da hediyeler dağıtıldı.

Bakan Soylu, bayram nedeniyle polis ve jandarma ekipleri tarafından trafik konusunda yoğun bir önlem alındığını belirtti. Bakan Soylu, önceki gün 6 kişinin dün ise 10 kişinin trafik kazası sonucu olay yerinden hayatını kaybettiğini belirterek, "Cuma günü itibariyle trafikte olay yerinde ölüm sayımız 6'dır. Cumartesi günü ise ölüm sayımız şu ana kadar 10'dur. Dün ve bugün olay yerinde ölen sayısı 16 ulaştı. Bu normal günlerin kayıplarının altında seyrediyor" dedi.

Trafikte önceki günden itibaren yoğunluk başladığını ifade eden Bakan Soylu, hangi bölgelerde yoğunluğun olduğunu anlattı. Bakan Soylu, 'Kemerin ses getirsin' kampanyasına da yoğun bir ilginin olduğunu kaydetti. Soylu, şunları söyledi:

"Hem bir farkındalık oluşturdu hem de kemer konusunda bize gelen tüm değerlendirmelerin sonucu öyle gösteriyor ki, kemer konusunda yüzde 99'a varan duyarlılık var. Bütün vatandaşlarımıza bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Çünkü araçta bizi en güvenli hale getirebilecek olan en önemli enstrüman da kemerimiz. Vatandaşlarımız kemer takma konusunda çok duyarlı hale geldi."

Bakan Soylu, "Gece yarısı 02.00 ile 07.00 arası bizim için kritik saattir. Burada tüm trafik ekiplerimiz, neredeyse uyandırma servisi gibi çalışıyorlar. Mümkün olduğu kadar araçlar ile sürücüleri durdurup, uykulu halleri varsa onların uykulu hallerini atmalarını sağlıyorlar. Bir de 2 saatte bir dinlenmelerinin altın kural olarak tavsiye ediyoruz. Genç ve tecrübesiz sürücülerin şehirlerarası yollarda dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Soylu, daha sonra kentten ayrıldı.

BİLECİK'TE UYGULAMAYA KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki trafik denetimlerine katıldı. Aksaray'daki ziyaretlerinin ardından helikopterle Bozüyük ilçesine gelen Bakan Soylu'yu Bilecik Valisi Bilal Şentürk karşıladı. İlçe girişindeki trafik uygulama noktasına gelen Bakan Soylu, sürücülerle sohbet ederek hediyeler verdi. Yolcu otobüsüne de binen Soylu, yolcuların Kurban Bayramı'nı kutladı. Trafik tedbirleriyle ilgili emniyet yetkililerinden bilgi alan Soylu, denetimlerinin ardından ilçeden ayrıldı.

Bakan Soylu'nun denetimlere katılması

Sürücü ve yolcularla sohbeti

Genel ve detay

Bakan Soylu açıklama

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY

-Bakan Soylu'nun gelişi ve karşılanması

-Polislerle bayramlaşması

-Tedbirlerle ilgili bilgi alması

-Durdurulan araç sürücüleriyle sohbeti

-Otobüste yolcuların bayramını kutlaması

-İlçeden ayrılması

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Abdullah GÜÇLÜ/BOZÜYÜK(Bilecik),-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================

TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu (2)

9)YOĞUNLUK SONA ERDİ

Kurban Bayramı'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin TEM yolu ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde oluşturdukları yoğunluk akşam saatlerinde sona erdi. Yoğunluğun azalmasıyla trafiğin akışı da hızlandı.

Bolu'da bayram tatili trafiği (4)

10)TRAFİK RAHATLADI

TEM yolunun Bolu geçişinde gün boyu süren bayram trafiği akşam saatlerinde azaldı. Trafikte herhangi bir aksama yaşanmıyor.

11)SOKAK ORTASINDAKİ 'TÜFEK'Lİ DEHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, aralarında husumet bulunan akrabaların karşılaşması sonucu çıkan silahlı kavgada 5 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Saim Çıkrıkçı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 akraba ailenin cadde üzerinde karşılaşması sonucu sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada kimliği öğrenilemeyen bir şüpheli pompalı tüfekle ateş açarak 5 kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, olay anı ise bir kişi tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi tehditler savurarak elindeki tüfeği ateşliyor. Bu sırada karşısında bulunanlar ise "Yapma" diyerek engellemeye çalışıyor. Şüpheli, vatandaşlara yaklaşınca iki grup arasında arbede yaşanıyor. Silahla sokak ortasında dehşet saçan şüphelinin kimliği henüz belirlenemediği ve firarda olduğu öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

12)KAPTAN ARSOY'UN EVİNDE ÇİFTE BAYRAM

NİJERYA karasularında 13 Temmuz akşamı korsanlar tarafından kaçırılan Kadıoğlu Denizciliğe ait 'Paksoy-1' isimli yük gemisinin 10 mürettebatından biri olan 1'inci kaptan Serkan İbrahim Arsoy'un (30), serbest bırakılması haberini alan Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan ailesi çifte bayram sevinci yaşadı.

Kamerun'un Douala Limanı'ndan Fildişi Sahilleri'ndeki Abidjan Limanı'na boş olarak seyreden 'Paksoy-1' isimli Türk yük gemisine 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında çıkan korsanlar, 1'inci kaptan Serkan İbrahim Arsoy ile 9 mürettebatı kaçırdı. 28 gün sonra aralarında 1'inci kaptan Serkan İbrahim Arsoy ile 9 mürettebat serbest bırakıldı. 1'inci kaptan Serkan İbrahim Arsoy'un serbest bırakılması haberi Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ailesini sevince boğdu. Baba Abdurrahman Aksoy, anne Türkan Aksoy çocukları Serkan İbrahim Arsoy'un serbest kalmasıyla çifte bayram yaşadı.

'KURTARILACAĞINI BİLİYORDUK'

Oğlu'nun serbest bırakılmasıyla büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirten baba Abdurrahman Arsoy, "Müjdeli haberi aldık, çok sevindik. 13 Temmuz'da kaçırıldığından beri üzüntü içerisinde olmamıza rağmen bir umutla geleceğini, kurtarılacağını biliyorduk. Allah razı olsun devletimizden şirketimizden, çok gayretleri oldu. Bu iş üzerinde titizlikle durdular, kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'BİZİM İÇİN EN GÜZEL BAYRAM'

Oğlu'nun serbest bırakılmasıyla dualarının kabul olduğunu belirten anne Türkan Arsoy ise "Müjdeli haberi aldığımızda çok sevindim, sevinçten hüngür, hüngür ağladım. Şimdi bu bizim için en güzel bayram. Allah sağ, sağlim kavuşturmayı nasip etsin. Bu kadarına şükürler olsun, Allah bundan beter etmesin" diye konuştu.

-Nijerya'da serbest bırakılan 10 Türk'ten görüntü.

-Kaptan Serkan Arsoy'un fotoğrafından görüntü.

-Kaptan Serkan Arsoy'un anne ve babasından görüntü.

-Abdurrahman Arsoy açıklama görüntüsü.

-Türkan Arsoy açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

13)KALP DAMARLARI TERS OLAN LEO BEBEK, İSTANBUL'DA AMELİYAT EDİLECEK



İZMİR'de özel hastanede, önceki gün, kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo bebek, ailesinin yardım çağrısı üzerine akşam saatlerinde hava ambulansı ile İstanbul'a götürüldü. Oğlunun bir an önce ameliyat olması gerektiğini söyleyen baba Onur Dalgıç, "Biz kucağımıza alıp sevdik. Annesinden meme emiyordu. Her şey çok güzeldi. Bir anda her şey değişti. Dünyamız başımıza yıkıldı. İnşallah ameliyat sonrası yeniden sağlığına kavuşacak" dedi.

İzmir'de, Helen adında bir kızları bulunan Onur Dalgıç (32) ile Cemran Dalgıç (32), önceki gün ikinci çocuklarını dünyaya getirmek için Konak'taki özel hastaneye gitti. Anne Cemran Dalgıç, önceki gün saat 09.00'da doğum yapmak üzere ameliyathaneye alındı. Sezaryen ile dünyaya gelen Leo bebek, bir süre annesinin yanında kaldıktan sonra yeni doğan ünitesine konuldu. Saat 14.00 sıralarında hastanede görevli hemşire Dalgıç ailesine, bebeğin dudağında morarmalar olduğunu söyledi. Burada yapılan muayenenin ardından Leo'nun ciğerlerinde sorun olmadığı belirlendi. Doktorlar, bebeğin kalbinde sorun olabileceğini düşünerek, Leo'yu 112 Acil Servis ambulansı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Buradaki muayenede ise bebeğin kalp damarlarının ters olduğu tespit edildi. Doktorlar, Leo'nun acilen ameliyat edilmesini söyledi. Bunun üzerine baba Onur Dalgıç, durumu sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi. Ailenin yardım çağrısı üzerine Sağlık Bakanlığı ile Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu sanatçı Haluk Levent ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi.

'KİMSE DURUMA KAYITSIZ KALMADI'

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanındaki özel hastaneye sevk edilen Leo bebeğin durumu ile ilgili bilgi veren baba Onur Dalgıç, "Doktorlar oğlumuzun kirli ve temiz kanı pompalayan kalbindeki damarların birbirine ters olarak doğduğunu söyledi. Bu damarların ameliyat ile yer değiştirmesi gerekiyor. Bebeğimizin hızlıca ameliyat olması gerekiyor. Çok kolay bir ameliyat olmadığını biliyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Sağlık Bakanlığı ve Sanatçı Haluk Levent'ten çok büyük destek gördüklerini söyleyen Dalgıç, "Kimse duruma kayıtsız kalmadı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah çocuğumuzu sağlıklı bir şekilde kucağımıza alacağız" diye konuştu.

Bu durumun zor olduğunu söyleyen baba Onur Dalgıç, "Allah kimsenin başına vermesin. Çok zor. Biz kucağımıza alıp, sevdik. Annesinden meme emiyordu. Her şey çok güzeldi. Bir anda her şey değişti. Dünyamız başımıza yıkıldı. Her anne baba çocuğunu çok sever. Çok isteyerek dünyaya gelmiş bir çocuk. Çok da güzel bir çocuk. Vücudundaki morarmaları gördüğüm anı kelimelerle anlatamam. Bittim" dedi.

'BİR AN ÖNCE AMELİYAT EDİLMESİ GEREKİYOR'

Dün bebeğin sağlık durumunun biraz daha iyi olduğunu anlatan Dalgıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün daha iyi. Ama durumu stabil tutabilmek için ilaç veriyorlar. Kirli kan ile temiz kanın birbirine karışmaması için ilaç veriyorlar. O ilacı bulmak da sorundu. Şu an içinde bulunduğumuz hastane hemen ilacı tedarik etti. Her ne kadar ilaçla da olsa bir an önce ameliyat olması lazım. Umarım her şey yolunda gidecek ve tekrar kucağımıza alacağız."

Dalgıç, "Oğlumuz pazartesi günü orada ameliyat olacak. Hastanenin başhekimi, ekibi ile oğlumu ameliyat etmeyi kabul etti. Bir süre orada kalacak. İyileşme hızlı olursa belki buraya alacağız" dedi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop da, "Biz kendimiz de muayene ettirdik. Ameliyat gerekiyor. Acil bir ameliyat değil ama büyük bir ameliyat. Bu nedenle ilaçları şu anda tedarik ettik. Daha sonra da büyük ameliyatın planlamasını yapacağız" dedi.

ANNENİN SÖZLERİ YÜREK BURKTU

İzmir'deki Onur Dalgıç ile Cemran Dalgıç'ın kalp damarları ters olarak doğan oğulları Leo, tedavi altında tutulduğu özel hastanede 112 acil servis ambulansı ile helikopter pisti bulunan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Leo, hastaneden çıkarılırken anne Cemran Dalgıç gözyaşlarına hakim olamadı. "Lütfen sarsmayın" diyerek ağlayan Dalgıç, oğlunun ambulansa bindirildiği anlarda ayakta durmakta zorlandı. Dalgıç'ı yakınları sakinleştirdi. Leo, daha sonra hava ambulansı ile İstanbul'a nakledildi.

14)DEPREMİ YAŞAYAN BOZKURTLULAR BAYRAMA BURUK GİRİYOR



DENİZLİ'de, 6.0 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Bozkurt ilçesi, Kurban Bayramı'nı buruk geçirecek. İlçedeki evleri depremden zarar görenler, kurulan çadırlarda bayramlarını kutlayacak. Ailesiyle birlikte çadırda yaşayan Fatma Demirel bayram için hiçbir hazırlık yapmadıklarını belirtip, "Eşim ve çocuklarım sağ olduğu müddetçe benim için her gün bayram" dedi.

Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos Perşembe günü meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem hayatı olumsuz etkiledi. Depremde çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü. Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı ilçede, Kurban Bayramı'da buruk geçecek. Merkez üssü Bozkurt ve 10 kilometre uzaklıktaki Çardak ilçesinde evleri zarar görenler, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurulan çadırlarda bayramlaşacak. Bozkurt ilçesinde camilerin hasar görmesi nedeniyle, bayram namazı Çamlık Mesireliği'nde kılınacak.

'BAYRAM İÇİN HİÇBİR HAZIRLIK YAPMADIK'

Bozkurt ilçesinde oturan emekli Hüdai Demirel, deprem nedeniyle evlerinin zarar gördüğünü söyledi. Demirel, ailesiyle birlikte bayramı çadırda geçireceklerini belirterek, "İlk deprem bizi biraz salladı. İkinci deprem ise çok güçlü geldi. Üzerimize evimizin sıvaları dökülmeye başladı. Annem hasta olduğu için öncelikle onu dışarı çıkardım. Evimizin tüm odalarında çatlaklar var. Oturulamaz raporu verildiği için devletimizin verdiği çadıra yerleştik. Can kaybının yaşanmadığı için memnunuz. Bayram için hiçbir hazırlık yapmadık ama yine de eşimizi dostumuzu ziyaret edeceğiz" dedi.

'YER YERİNDEN OYNADI DİYEBİLİRİM'

Depremin yaşandığında 3'üncü kattaki evlerinde olduğunu anlatan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Hatice Demirel, "İlk önce sarsıntıyı hissettik. Çok kısa ve şiddetli bir sarsıntıydı. Yer yerinden oynadı diyebilirim. Evimizde çok fazla hasar olduğu için giremiyoruz. Biz de bu yüzden çadırlarda kalıyoruz. İçerisi güzel, eşyalarımızı da getirdik. En azından korunaklı bir yer. Okulum başlayıncaya kadar aileme destek olmaya çalışacağım" diye konuştu.

'AİLEM SAĞ OLDUĞU SÜRECE BANA HER GÜN BAYRAM'

Depreme iki çocuğuyla yakalandığını kaydeden Fatma Demirel, "Sarsıntı olunca kendimizi hemen dışarı attık. 2 gündür çadırda kalıyoruz. Bizim için en önemlisi can kaybının yaşanmaması. Devletimizden Allah razı olsun, her zaman bizim arkamızda. Ailemin sağlığı benim için her şeyden önemli. Eşim ve çocuklarım sağ olduğu müddetçe benim için her gün bayram" diye konuştu.

'BAYRAM ÇOCUKLAR İÇİN BURUK GEÇECEK'

Deprem çadırlarının kurulduğu alanda evleri zarar gören arkadaşları ile vakit geçiren Metahan Özalp (13) ise, depreme evinde telefonunda oyun oynarken yakalandığını söyledi. Özalp, arkadaşlarına moral vermeye çalıştığını belirterek, "Bir anda büyük bir sarsıntı oldu. O korkuyla kendimizi dışarı attık. Akşama kadar dışarıda vakit geçirdik. Evlere giremedik. Allah evleri zarar gören ve çadırlarda kalanlara yardımcı olsun. Gerçekten çok kötü bir duygu. Başka arkadaşlarım dışarıda kaldığı için içim kararıyor. Onlara psikolojik olarak destek olmaya çalışıyorum. Bu bayram ilçemizdeki çocukların bayramı buruk geçecek" dedi.

-Çadırlardan görüntüler

-AFAD ekiplerinin çadır kurmasından görüntü

-AFAD Koordinasyon aracından ve personellerden görüntü

-Demirel Ailesi'nden görüntü

-Hüdai Demirel, Hatice Demirel ve Fatma Demirel ile röp.

-Metehan Özalp ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

15)EVİ YANAN AİLEYE KIZILAY SAHİP ÇIKTI



GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde evi yanan Ekici ailesine Kızılay sahip çıktı. Ailenin yanan eşyalarının yerine yenileri verilerken gıda yardımı da yapıldı.

İlçeye bağlı Tilmiyen Mahallesi'nde geçen hafta Ekici ailesinin evindi yangın çıktı. Ailenin engelli kızı tarafından başlatıldığı düşünülen yangında evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi. Türk Kızılayı Gaziantep ve Şahinbey Şubeleri ile bir araya gelen Türk Kızılayı Nizip Şubesi, mağdur ailenin imdadına yetişti. Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi Prof. Dr. Nihat Yıldırım başkanlığında, Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi Kadın Kolları Başkanı Dr. Dilek Toktamış, Başkan Yardımcısı Esra Eroğuları ve gönüllü ekibin planlamaları sonucunda bağışçılardan gelen halı, battaniye, yastık, yorgan, beyaz eşya ile gıda ve nakit para yardımları ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.

Kızılay araçlarının gelişi

Kızılay görevlilerinin evi gezmesi

Kızılay ekiplerinin eşyaları eve taşıması

Yetkililerin ev sahibi ile konuşması

Kızılay ekipleri toplu detay

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================

16)MHP'Lİ AKÇAY: BAKANLIK GİBİ BİR BEKLENTİMİZ YOK



MHP Manisa İl Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma programına katılan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bir gazetecinin bayram sonrası kabine değişikliği olacağı ve bazı bakanlıkların MHP'ye verileceği yönünde iddialar olduğunu sorması üzerine, "Bizim bakanlık gibi bir beklentimiz yok" dedi.

MHP Manisa İl Teşkilatı'nca arife günü parti binasında bayramlaşma programı düzenlendi. MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı AK Parti'li Dr. Mehmet Çerçi, Kamu-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa Atalay, Türk Sağlık- Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, MHP'li ilçe başkanları, büyükşehir daire başkanları, ülkü ocakları üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'da bir ilki gerçekleştirerek bayramlaşma programını arefe günü yapan MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal'a teşekkür edip, belediye olarak Manisalılar'a en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerini söyledi.

'HEDEFLERİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KISMI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR'

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise konuşmasında bir yılını tamamlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bir seneyi geride bırakan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili değerlendirmede bulunarak konuşmasına başlayan Akçay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle murat edilen hedeflerin çok önemli bir kısmı gerçekleşmiştir. Nedir onlar? Birinci ilke yönetimde istikrar, temsilde adalet. Türkiye bir takım gerek yürütmedeki çok başlılıktan gerekse de sürekli hükümet tartışmalarından kurtulmuştur. Bu referandum 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde milletimiz tarafından bu doğrultuda teyit edilmiş, tescil edilmiş ve mühür vurulmuştu. İkinci önemli konu temsilde adalet. Bu kamuoyunun dikkatinden kaçan bir husus. Dikkat ederseniz şu an TBMM'de 9 siyasi parti bulunmakta ve 5 siyasi parti grubu bulunmaktadır. Hiçbir parti kendi başına kanun çıkarma imkanına sahip değildir. Bu ne demektir. Bu demokrasinin hedeflerinin gerçekleşmesi demektir Yönetim, yürütme erki, yasama erkiyle uzlaşma zorunda, yasama da bir kanun çıkarırken kendi içinde uzlaşma aramak zorunda. Bu da, demokrasinin iki temel şartını çok büyük bir oranda gerçekleştirdiğini gösterir. 'Yok, tek adam rejimi gelmiş', 'Yok diktatörlük gelmiş', bunların hiçbiri doğru değildir. Türkiye çok daha ileri bir demokratik merhaleyi gerçekleştirmiştir" dedi.

'KANUNLAR UZLAŞMAYLA ÇIKMAKTADIR'

Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi ve işletilmesi sürecinde olunduğunu vurgulayan Akçay, "Yaptığımız da budur. 1 yıllık performansına baktığımızda uygulamaya ilişkin kurum ve kuralların yerleşmesine yönelik çalışmalarımız da devam edecektir. Artık TBMM'de CHP'nin ve bir takım diğer partilerin iddialarının aksine kanunlar uzlaşmayla çıkmaktadır. Tartışarak, gerçek bir demokratik uzlaşma tesis edilmiştir. Bu Türkiye bakımından çok önemli bir kazançtır. Aynı zamanda Türkiye'yi de dışarıya karşı çok güçlü bir hale getirmektedir. Biz hem yönetimde istikrar, temsilde adalet derken aynı zamanda güçlü hükümet, güçlü yürütme ilkesi de büyük ölçüde gerçekleşmektedir. Ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunlar, tehdit ve tehlikeler de bu yönetim gücüyle birlikte daha etkin bir şekilde karşılanmaktadır. Bu ekonomide de böyledir, diğer dış alanlarda da, askeri alanlarda da böyledir. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye yerli ve milli savunma sanayisini de yüzde 70'lerden yüzde 100'lere çıkarmak suretiyle sadece bölgemizde değil dünyada büyük bir süper güç olma ilkesine adım adım yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de nihai amacı budur. 2023'te lider ülke Türkiye, 2053'te de süper güç Türkiye hedefidir" diye konuştu.

Bir gazetecinin, bayram sonrası kabine değişikliği ve bazı bakanlıkların MHP'ye verileceği yönünde iddialar olduğunu sorması üzerine Milletvekili Akçay, "Bizim böyle bir beklentimiz yok. Biraz evvel de bahsettim Cumhur İttifakı adı üstünde milli bir ittifaktır. Hiçbir pazarlığa, çıkara, al ver pazarlığına dayanmayan artık açık seçik katmerli bir şekilde ortaya çıkmışken bunu tartışmak abesle iştigaldir. Sayın Cumhurbaşkanı Hükümette birlikte mesai yapacağı sayın bakanları bundan evvel de eski sistemde nasıl yapıyorsa onun takdirini yapacaktır. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak gündemimizde böyle bir konu söz konusu değildir. Yani bizim bakanlık gibi bir beklentimiz yok" diye yanıt verdi.

Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı.

-Bayramlaşma töreninden görüntü

-MHP Manisa İl Başkanlığı binasından görüntü

-MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================

17)KURBAN PAZARININ 1.5 TONLUK 'ASLAN'I, REKOR FİYATA SATILDI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kurban pazarında 33 bin TL'ye satışa çıkarılan 1.5 tonluk 'Aslan' isimli boğa 29 bin TL'ye satıldı.

İnegöl ilçesinde kurulan hayvan pazarında arife günü yoğunluk arttı. Pazarda en büyük ilgiyi Erzurum'dan getirilen 'Aslan' isimli boğa gördü. 33 bin TL değer biçilen 1.5 tonluk simental cinsi boğa, 29 bin TL'ye bir iş adamına satıldı. 15 yıldır Erzurum'dan İnegöl'e kurbanlık hayvan getirdiğini söyleyen 'Aslan'ın yetiştiricisi Muhammed Yıldız, "Her yıl İnegöl'e en kilolu hayvanı ben getiriyorum. Geçen sene 1 ton 400 kiloluk kurbanlık getirmiştim. Bu sene o rekoru da kırdım. 1 ton 500 kilo ağırlığında simental cinsi 'Aslan' isimli kurbanlık tosun getirdim. Ne İnegöl'de ne de Bursa'da bu hayvanın rakibi olmadığını iddia ediyorum. Kurbanlığımızı 33 bin Türk lirasına satışa çıkardık. Pazarlık sonucunda 29 bin TL'ye bir iş adamına satıldı" dedi.

1 ton 500 kiloluk boğadan görüntüler

Yetiştiricisi Muhammed Yıldız Röportaj

Detaylar

Süre: 02.34 Boyut: 287 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================

18)KAÇAN BOĞA, UYUŞTURUCU İĞNE ATILINCA ÇALILIK ALANA DÜŞTÜ



KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, ipini koparıp kaçan boğa, kendisini yakalamak isteyen ekiplerin attığı uyuşturucu iğnelerin etkisiyle bayılarak çalılık alana düştü. Boğayı düştüğü yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Körfez Barbaros Mahallesi'ndeki Fikret Işık'a ait kurbanlık boğa, ipini koparıp evin önünden kaçmaya başladı. Aile hemen araçlarıyla boğanın peşine düşerken, Körfez Belediyesi'ne de haber verdi. Körfez Belediyesi Kurbanlık Yakalama Timi yaklaşık 6 kilometre boyunca kaçan boğayı sakinleşmesi için 6 uyuşturucu iğne attı. Güney Mahallesi Nizam Sokak'a kadar kaçan boğa iğnelerin etkisiyle bayılarak yaklaşık 3 metre yükseklikten Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın yanındaki çalıların arasına düştü.

Boğa bulunduğu yerden çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, çalıların arasındaki boğayı halatlarla bağladıktan sonra merdivenli araç yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma ile bulunduğu yerden çıkarılan boğayı kontrol etmesi için olay yerine veteriner hekim çağırıldı.

Mahsur kalan dananın görüntüsü

İtfaiyenin çalışmaları

Dananın çıkarılması

Dana sahibi Temsile Işık ile röp.

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KÖRFEZ(Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================

19)YARALI BALIKÇIL, TEDAVİ SONRASI DOĞAYA BIRAKILDI



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 10 gün önce Selahattin Eyyübi Havalimanı çalışanları tarafından, yaralı halde bulunan balıkçıl, belediye veteriner hekimi Hekim Kaçan tarafından yapılan tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de yaralı kuşu fark eden Selahattin Eyyübi Havalimanı çalışanları, belediye veteriner hekimine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yaralı kuşun balıkçıl türlerden olduğunu tespit etti. Havalimanı çalışanları balıkçıl kuşu, Yüksekova Belediyesi Veterineri

Hekim Kaçan'a teslim etti. Avcılar tarafından vurulduğu tespit edilen balıkçıl, 10 gündür evinde tedavi ettiğini söyleyen Veteriner Kaçan, "Balıkçıl olarak bilinen bu kuşu havalimanı çalışanları yaralı halde getirdi. Avcılar tarafından vurulmuş. Geldiğinde kuşun bacağında kanaması vardı. Rehabilitasyon merkezimizde, ilk tedavisini yaptık. Yarasını temizledik. Gerekli antibiyotik uygulamasını yaptık. Bizde bakım evi olmadığı için 10 gündür evimde gereken tedavisini yaptım. Beslenmesini eşim ve çocuklarımla beraber yaptık. Bugün sağlıklı olduğunu düşündüm ve doğal yaşam alanına getirilerek çocuklarımla beraber Nehil Sazlığı'na bıraktık" dedi.

Veteriner Hekim Kaçan, tedavisi tamamlanan balıkçılı, ailesiyle birlikte doğal yaşam alanı olan ilçedeki Nehil Sazlığı'na bıraktı.

-Nehil sazlığına getirilen balıkçıl kuşu

-Veteriner Hekim Kaçan kuşa doğaya getirilmesi

-Kaçan'ın çocukları kuşa son dokunuşlarından detaylar

-Veteriner Kaçan'ın eşi de kuşu kucağına alıp sevmesi

-Balıkçıl kuşun nehil sazlığına bırakılması

-Kuşun sazlıkta bulunan suda yüzmesi

-Yüksekova Belediyesi veterineri Hekim Kaçan ile röportaj

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari)- DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

