DHA YURT BÜLTENİ - 1

07.08.2019 08:07

1)SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesine, zırhlı askeri araçlarla komando sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ulaştı. Personel taşıyan 7

araçlık askeri konvoy, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye'nin Halep kentine bağlı Aynel Arap ilçesi karşısında bulunan Suruç'un Mürşitpınar Mahallesi'ndeki sınır birliklerine takviye olarak konuşlandırıldı.

Görüntü Dökümü

------------

-Sevkiyattan görüntü

-Araçların geçişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, -

=====================

2)UYUŞTURUCU ÇETESİNİ YAKALATAN MUHTARIN BİR OĞLU DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Diyarbakır'da, iddiaya göre uyuşturucu çetesi üyelerini yakalatıp, tutuklatan ve 4 ay önce oğlu Delil Yurtçu'yu (29) silahlı saldırı sonucu kaybettiği için tehdit edildiğini ileri sürüp evinden taşınan Fatih Mahallesi Muhtarı Davut Yurtçu'nun diğer oğlu Ferhat Yurtçu (32) da öldürüldü. İki grup arasındaki kavgada 5 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Özdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Kamışlı Bulvarı üzerinde bulunan hurdacı pazarında karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancaların kullandığı kavgada 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne götürülen Ferhat Yurtçu, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yurtçu'nun cesedi otopsi için morga konulurken, olay yerinde inceleme yapan polis, kavgaya karışıp, kaçtığı belirtilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

4 AY ÖNCE KARDEŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Silahlı kavgada hayatını kaybeden Ferhat Yurtçu'nun, merkez Bağlar ilçesinin Fatih mahallesine son seçimlerde yeniden muhtar seçilen 5 çocuk babası Davut Yurtçu'nun oğlu olduğu belirlendi. Uyuşturucu çetesi üyelerini güvenlik güçlerine yakalattığı iddia edilen Fatih Mahallesi Muhtarı Davut Yurtçu'nun diğer oğlu Delil Yurtçu, 23 Mart'ta bir arkadaşıyla Cemiloğlu Caddesi üzerinde araçta beklerken yanına yaklaşan ticari araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası olan oğlu Delil'in, uyuşturucu çetesi tarafından öldürüldüğünü ileri süren Davut Yurtçu, tehdit edildikleri gerekçesiyle güvenlik amacıyla evini taşımıştı.

TEHDİT EDİLDİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Evlerini taşıdıkları sırada Demirören Haber Ajansı'na konuşup, tehdit edildiklerini söyleyen ve bu akşam öldüren Ferhat Yurtçu, şunları söylemişti:

"Yetkililerden ricam bir an önce bu olaya el atılması. Kardeşimin faili meçhul olmasın. Bize gözdağı vermek için kardeşimi katlettiler."

Görüntü Dökümü

-------

Olay yeri

Ambulanslar

Olay yeri inceleme ekipleri

Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi

Ambulanslardan genel ve detay

Öldürülen Ferhat Yurtçu'nun daha önceki röportajı

Ferhat Yurtçu'dan detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 309 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

=====================

3)KAÇAK ELEKTRİK KONTROLÜ YAPAN EKİBE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kaçak olduğu belirlenen trafolara müdahale etmek isteyen Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekiplerine, bir grup köylü engel olmaya çalıştı. Aynı zamanda görevlilere taş da atan gruba jandarma tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Dicle Elektrik ekipleri, Silopi'de tarımsal sulama alanlarında kullanılan kaçak trafoların toplanması amacıyla jandarma desteğiyle çalışma başlattı. Çiftlik köyünde belirlenen kaçak trafolara el konulması için jandarma eşliğinde köye giden ekipleri, köylüler tarafından engellemeye çalışıldı. Aralarında kadınların da bulunduğu bazı köy sakinleri, 13 metre yüksekliğindeki elektrik direğine çıkarak trafoların işlevsiz hale getirilmesini engellemek istedi. Jandarmanın müdahalesiyle gruptakiler direkten indirilirken, bu sırada görevlilere taş atanlara ise tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi. Müdahale sonrası gruptakiler dağılırken, kaçak trafolara enerji sağlayan elektrik akımı kesildi. Bu arada gruptakilerin attığı taşlara görevlilerin araçları da hasar gördü.

Görüntü Dökümü

----------

Jandarma ekipleri

Kadınların bağrışmaları

TOMA'nın önüne geçen vatandaş

Direğe çıkan kadınlar

Jandarmanın direğe tırmanması

TOMA ile yapılan müdahale

Jandarmanın vatandaşlarlarla konuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 577 MB

ŞIRNAK,

===================

4)GAZİANTEP'TE DOKTORA BIÇAKLI SALDIRI

Gaziantep'te, ismi öğrenilemeyen kişi, kendisine sağlık raporu vermediği gerekçesi ile göz doktoru Kutlay Kandemir'i bacağından bıçaklayarak kaçtı. Kandemir görev yaptığı hastanede tedaviye alındı.

Olay akşam saatlerinde 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Kimliği kişi, sağlık raporu almak için hastaneye başvurdu. Göz doktoru Kutlay Kandemir bu kişiye sağlık raporu vermedi. Bu nedenle Kutlay ile tartışan bu kişi, hastaneden ayrıldı. Akşam mesai bitiminde hastane otoparkında beklemeye başlayan aynı kişi, Kutlay'ı evine gitmek üzere otomobiline bindiği sırada bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan doktoru görenlerin haber vermesiyle otoparka gelen doktorlar, mesai arkadaşına ilk müdahaleyi yaptı. Doktor Kandemir, daha sonra acil serviste tedaviye aldı.

Dr. Kandemir, "Kimseyle bir husumetim yok. Şüphelinin yakalanmasını istiyorum" dedi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

---------

-Kutlay Kandemir'in fotoğrafı

-25 Aralık Devlet Hastanesi

-Doktorun tedaviye götürülmesi

-Kutlay Kandemir'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 106 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

=====================

5)BAYBURT'TA 35 ASKER ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Bayburt'ta, yedikleri akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 35 asker, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nda akşam yemeği yiyen askerlerden 35'i, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Askerlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi. Askerlerin yediği yemeklerden incelenmek üzere numune alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

Hastane acil servis detayları

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, -

=====================

6)KAHRAMANMARAŞ'TA, YILDIRIMIN İSABET ETTİĞİ ORMANDA YANGIN

Kahramanmaraş'ta, yıldırımın isabet ettiği ormanlıkta yangın çıktı. Alevler, karadan ve havadan müdahaleyle 7 saatte kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Çınarpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alana, saat 10.00 sıralarında, yıldırım isabet etti. Bölgede kısa sürede yangın başlarken, alevleri görenler, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbarla gelen 250 orman işçisi; 16 arazöz, 10 su tankı, 5 ilk müdahale aracı, 6 pikap, 4 treyler, 8 iş makinesi ve 5 yangın söndürme helikopteri ile yangına müdahaleye başladı. Alevler, karadan ve havadan müdahaleyle saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------

-Helikopterin gelişi

-Suyu alevlere bırakması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 119 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

=====================

7)EYMEN'İN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ; 'ACIMIZ VE ÖFKEMİZ BÜYÜK'

Edirne'nin Keşan ilçe Kent Konseyi yöneticileri, evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüdüğü sırada greyderin çarpması sonucu yaşamını yitiren Eymen Kayra Taş'ın (6) ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Öte yandan greyder sürücüsünün adli kontrolü olarak serbest bırakılması kararına yönelik yapılan itirazın incelendiği bildirildi.

Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz ve yönetim kurulu üyeleri, perşembe günü, Şükrüköy'de meydana gelen olayda Köy Hizmetleri'ne ait Akın Cevdet Gündoğan (23) yönetimindeki greyderin çarpması sonucu hayatını kaydeden Eymen Kayra Taş'ın annesi Zarife, babası İlkay ve ablası Elif Taş'ı evlerince ziyaret ederek, taziyelerini iletti. İlkay Taş, yetkililerin gerekli önemli almalarını isteyerek, böyle bir kazanın bir daha yaşanmamasını temenni etti.

'ACIMIZ VE ÖFKEMİZ BÜYÜK'

Keşan Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Aysena Gündoğan, köy meydanında yaptığı basın açıklamasında, iş makineleri ve taş yüklü kamyonların trafikte tehlike yarattığını belirterek, "Geçen hafta bir çocuk öldü. Köyünde koşar, oynarken yaşamdan kopartıldı. Bir insan için en önemli hak yaşam hakkıdır. Bu çocuğun bu hakkı elinden alındı. Üzgünüz ve yastayız. Yıllardır sivil toplum örgütleri, çevre ve yaşam savunucuları olarak köylerde, taş ocaklarında, madenlerde bu tür iş makinelerinin faaliyet gösterdiği her yerde olası kazalar için dikkat çekmeye kamuoyunu uyarmaya çalıştık, çalışıyoruz. Mecidiye'de, Sazlıdere'de, Gökçetepe'de ve daha birçok köyde iş makineleri ve taş yüklü kamyonlar yollarda insan yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. Defalarca uyardık, illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor dedik, korktuğumuz acı bir şekilde gerçekleşti. 6 yaşındaki Eymen Kayra, greyder altında kalarak can verdi. Acımız ve öfkemiz büyük. Bu kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor. Dileriz adalet yerini bulur. Fakat köy içlerinden bu tür iş makineleri, greyderler, taş yüklü kamyonlar vızır vızır geçmeye devam ettikçe benzer bir acıyı tekrar yaşamayacağımızın garantisi yoktur" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI VAKİTSİZ TOPRAĞA VERMEK İSTEMİYORUZ'

Köy içi yollarda ağır vasıtaların belirli saatler içerisinde, hız limitlerine uyarak seyretmesini gerektiğini ifade eden Gündoğan, "Köy yerleşim alanlarından geçen arazi taşıtları, iş makineleri mutlak eskort araçlarla, güvenlik önlemleri alınarak geçiş yapmalıdır. Köy içlerinden geçen bütün yük kamyonları, belli bir saat düzeninde ve güvenlik araçları eşliğinde geçmelidir. Arazi taşıtları, iş makineleri, kamyon ve diğer ağır taşıtlar köy içlerinde belirtilen hız limitlerine mutlak suretle uymalıdır. Bizler çocuklarımızı, geleceğimizi bu tür kazalarla vakitsiz toprağa vermek istemiyoruz" diye konuştu.

İTİRAZ İNCELENİYOR

Öte yandan greyder sürücüsü Akın Cevdet Gündoğan'ın çıkarıldığı mahkemece adli kontrolü olarak serbest bırakılması kararına yönelik Keşan Cumhuriyet Savcılığı'nca, Edirne Sulh Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazın incelendiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

----------

-Keşan Kent konseyinin aileyi ziyareti

-Aileden görüntüler

-Baba İlkay Taş'ın kent konseyiyle görüşmesi

-Anne Zarife ve abla Elif Taş'ın görüntüleri

-Bananın yolda kazayı anlatması

-Kazanın olduğu yolda basın açıklaması

-Gençlik Meclisi Başkanı Aysena Gündoğan'ın basın açıklamasını okuması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

=====================

8)BAKAN PAKDEMİRLİ, FINDIK HASAT ŞENLİĞİNE KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'da fındık hasat şenliğine katılarak, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından satın alınacak fındıklara ödemenin 15-20 gün içerisinde yapılacağını söyledi. Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde fındık hasat şenliği düzenlendi. Şenliğe Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanı İmam Karimov ve Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, TZOB Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, üretici temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Türkiye'nin üretim ve ihracatta birinci sırada yer alarak, dünyanın en önemli fındık üreticisi konumunda olduğunu, 592 bin ailenin 728 bin hektar alan üzerinde, dünyanın en kaliteli fındığını yetiştirdiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Üretimde geçen sene, 515 bin tona ulaşmış bulunmaktayız. Dünya fındık alanlarının yüzde 75'ine sahibiz. Son yıllar ortalamasına göre, dünya fındık üretiminin yüzde 65 ile yüzde 70'i ülkemizde gerçekleştiriliyor. 100'den fazla ülkeye, yılda ortalama, 250 bin ton iç fındık ihraç ediyoruz. Dünya fındık ihracatının da yüzde 76'sını gerçekleştiriyoruz. Fındık, bugün ülkemiz tarım ihracatının bir numaralı ürünü.Toplam tarım ihracatının, yüzde 10'unu fındık oluşturuyor. Fındık, ülkemize yıllık ortalama, 2 milyar dolarlık gelir sağlıyor" dedi.

'BAKAN OLARAK FINDIĞIN HER ZAMAN ARKASINDAYIM'

Fındık fiyatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Giresun kalite fındık 17 lira, levant kalite fındık 16.5 lira fiyat açıklandığını da hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Fındık Tahmin Komisyonlarınca 2019 yılı fındık rekoltesi 700 bin tonun üstünde olmuştur. TMO olarak kaliteli ürün almak durumundayız. Sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri, rutubet oranı yüzde 6'ya kadar, buruşuk iç fındık oranı yüzde 10'a kadar, çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 3 ve altı, çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı yüzde 5 ve altı, yabancı madde oranı taş, toprak vb. yüzde 0,5 ve altı olan tüm fındıklar satın alınacak olup, ödemeler en geç 15-20 gün içerisinde yapılacaktır. Eğer alım noktası olarak eksiğimiz varsa onların sayılarını artırmak, çiftçimizin ayağında hizmet vermek bizimde borcumuzdur. Bakan olarak fındığın her zaman arkasındayım" şeklinde konuştu.

Fındık konusunda, mevcut durumun gözden geçirilmesi, kamu ve özel sektör işbirliğiyle yeni açılımlar sağlanmasının sektörün tüm paydaşları ve fındığın geleceği açısından büyük önem taşıdığını da anlatan Bakan Pakdemirli, Karadeniz bölgesinin de fındık açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler daha sonra fındık bahçesine giderek, hasat şenliğinin açılışını yaparak sembolik fındık topladı.

Görüntü Dökümü

-----------

-Bakan Bekir Pakdemirli'nin konuşması

-Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanı İmam Karimov'un konuşması

-Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili'nin konuşması

-Dua ve hasat kurdelesinin kesilmesinden görüntü

-Fındık bahçesinde Bakan'ın sembolik hasadından görüntü

Süre: 4.34 DK Boyut: 679 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU,

=====================

9)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ



İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında İzmir - Ankara Karayolu üzerinde bulunan Ören Kavşağında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Doğan K.'ın(Karabaş) (42) kullandığı 35 KTZ 48 plakalı otomobil, iddiaya göre aniden ters yöne girip karşı şeride geçmeye çalışan Hüseyin Çelik (69) yönetimindeki 45 KB 9048 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Çelik ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, otomobil sürücüsü Doğan K.'yi gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------

-Kaza yerinden genel görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ KEMALPAŞA, (İzmir),

=====================

10)İŞÇİ SERVİSİYLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 16 YARALI

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, yağ fabrikasında çalışan işçileri taşıyan minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, kırsal Karaağaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Manisa il merkezi yönünden Karaağaçlı Mahallesi yönüne giden Ziynet Yüce'nin (43) yönetimindeki 45 J 1786 plakalı yağ fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü ile karşı yönden gelen Kani Demirer'in (37) kullandığı 45 EK 007 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Minibüs, yol kenarındaki bir mobilya fabrikasına girmek isteyen hafif ticari aracın sol ön kısmından çarptı. Kazada işçi servisinde bulunan 15 işçi ile hafif ticari araç sürücüsü Kani Demirer yaralandı. Minibüs şoförü Yüce ise kazayı yara almadan atlattı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan sadece sürücü Kani Demirer'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------

Yaralıların taşınmasından görüntü

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki görüntüsü

Sıkışılan sürücünün bulunduğu yerden çıkarılması

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

=====================

11)DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPAN GENÇ, KAZADA ÖLDÜ

Denizli'nin Çameli ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada Aziz Kaplan (26), öldü. Nişanlı olan Kaplan'ın bir süre sonra düğün yapmak için hazırlandığı belirtildi.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Yaylapınar Mahallesi girişinde meydana geldi. Aziz Kaplan (26) yönetimindeki 07 VFH 95 plakalı otomobille, karşı yönden gelen İsmail Arar yönetimindeki 15 AB 220 plakalı süt kamyonu çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü Kaplan, ambulansla, Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaplan, burada yapılan müdahaleye rağmen öldü. Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü Arar ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Nişanlı olan Kaplan'ın bir süre sonra düğün yapmak için hazırlandığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------

Ağır yaralı Kaplan'ın sedyeye alınması

Kamyon ve otomobilden detaylar

Haber- Kamera: Sezgin ÖZDEMİR/ ÇAMELİ (Denizli),

=================

12)ALMAN PLAKALI ARACA EROİN OPERASYONU

Erzincan polisinin Almanya plakalı araçta yaptığı aramada 42 kilo 500 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili Alman ve Yunanistan vatandaşlığı bulunan T.N. gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü görevlileri, Erzincan-Erzurum karayolunda uygulama yaptı. Polisin şüphe üzerine durdurduğu Almanya plakalı araçta, narkotik köpeği 'Odin'in de katıldığı aramada bagaja zulalanmış 92 paket halinde 42 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ile ilgili olarak Almanya ve Yunanistan vatandaşlığı bulunan T.N. (34) isimli araç şoförü 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme' suçundan adli makamlara sevk edildi.

Görüntü Dökümü

---------

-Narkotik köpeğin araçta arama yapması

-Eroinin bulunması

-Eroinin zuladan çıkarılması

-Eroin paketlerinden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

=====================

13)SAFKAN ARAP TAYLARINDAN 3.5 TL GELİR ELDE EDİLDİ

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) Bursa Karacabey Tarım İşletmesi'nde ihaleyle satılan 66 safkan Arap tayından 3 milyon 675 bin TL gelir elde edildi.

Karacabey Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen Arap yarış tayları, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki harada görücüye çıktı. Yapılan açık artırmada Esennur, Yağız Adam ve Yeksıra isimli taylar 200'er bin TL'den satıldı.

Toplam 77 taydan 66'sının satıldığı açık artırmada, TİGEM 3 milyon 675 bin TL gelir elde etti. Açık artırmada Esennur isimli tay CMF Reklam, Yağız Adam isimli tay Urallar Tarım ve Yeksıra isimli tay Cuma Güneş tarafından 200'er bin TL'ye satın alındı. Açık artırmada en düşük tay 10 bin TL'ye satılırken, 11 tay ise alıcı bulamadı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1 yaşındaki dişi taylardan 420 bin TL, 2 yaşındaki dişi taylardan 849 bin TL, 1 yaşındaki erkek taylardan 701 bin TL ve 2 yaşındaki erkek taylardan 1 milyon 705 bin TL gelir elde etti.

Görüntü Dökümü

------------

-Atlardan görüntü

-Satış yapılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), -

=====================

14)SİVAS'TA KÖFTE YEME YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Gardaşlık Festivali'nde, köfte yeme yarışması düzenlendi.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesince dünyanın 4 bir yanındaki Sivaslıları buluşturmak için gerçekleştirilen 'Gardaşlık Festivali' devam ediyor. Etkinliklere katılanlar, ikinci günde düzenlenen çeşitli programlarla eğlendi. Bu çerçevede tarihi Buruciye Medresesi önünde köfte yeme yarışması düzenlendi. Etkinlikte Sivaslılar 58 saniyede 8 köfte yiyebilmek için kıyasıya yarıştı. 10 kişinin katıldığı yarışmada Tahir Sığırcı, 55 saniyede tabağında bulunan 8 köfteyi yiyerek 1'inci oldu. Tahir Sığırcı'ya protokol üyeleri tarafından Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yılı Pulu hediye edildi. Etkinlikler daha sonra Kongre Müzesi bahçesinde Selçuklu Okçuluk Kulübünün ok atışı gösterisi ile devam etti.

Görüntü Dökümü:

-------

-Yarışmadan görüntüler

-Yarışmacıların köfteleri bitirme çabası

-Yarışmayı kazanın ödüllendirilmesi

-Okçuluk kulübnüün gösterileri

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

=====================

15)JENNİFER LOPEZ ANTALYA'DA KONSER VERDİ

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'Regnum Live in Concert' etkinliği kapsamında Antalya'da Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de konser verdi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Konserden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: İbrahim LALELİ- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, -

=====================



Kaynak: DHA