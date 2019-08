DHA YURT BÜLTENİ -1

Samsun'dan gölete giren 3 çocuk boğuldu

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, kendilerinden bir süredir haber alınamayan ve serinlemek için gölete girdiği belirlenen, yaşları 15 ile 17 arasında değişen 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşları 15 ile 17 arasında olan amca çocukları Adem Besler, Giray Besler ve Turan Besler, sıcak havadan bunalarak gölete girdi. Yakınları, bir süre sonra eve dönmeyen çocukların kıyafetlerini gölet kenarında buldu. Çocuklara ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kayıp çocuklar için gölette arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı Kurbağa Adamlar tarafından 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan çocukların cenazeleri otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayrılmak isteyen sevgilisini tabancayla vurarak öldürdü



KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, ayrılmak istediği sevgilisi Özkan O. (36), tarafından tabancayla vurulan Gülay Şimşek (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Ahmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışan Gülay Şimşek, işsiz Özkan O.'dan ayrılmak istedi. Özkan O., ayrılma teklifini kabul etmeyerek, Şimşek'in peşini bırakmadı. Özkan O., işten çıkışını beklediği Şimşek ile ayrılma konusunda tartışmaya başladı. Şimşek'in ayrılma konusunda ısrar etmesi üzerine Özkan O., belinden çıkardığı tabanca ile genç kadına 3 el ateş açtı. Ağır yaralanan Şimşek, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis'ine kaldırıldı. Genç kadın hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay sonrası otomobille kaçan Özkan O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Sinop'ta orman yangını



SİNOP'un Dikmen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü, 8 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Dumanlı Mahallesi'nde, ağırlıklı olarak çam ağaçlarının bulunduğu bir vadide henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri görenler durumu jandarmaya bildirdi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ormanlık alanda söndürme çalışması başlattı. Bölgedeki arazi koşullarının zorlu olması nedeniyle ekipler alevleri kontrol altına almakta güçlük çekince, havadan destek sağlandı. Alevlere yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale edildi. 5 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler, 2 belediye itfaiye aracı, 40 yangın işçisi ve 10 teknik personel ile 5 jandarma erinin katıldığı söndürme çalışmalarında yangın saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 8 hektarlık orman arazisi zarar gördü.

Sinop Orman İşletme Müdürü Onur Kalaycı, "Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Dumanlı köyünde çıkan yangına müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Yangında 8 hektar orman ve ziraat alanı zarar gördü" dedi.

Otluk alanda çıkan yangın, Yediemin Otoparkı'ndaki araçlara sıçradı



İZMİR'in Bornova ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın, Yediemin Otoparkı'na sıçradı. Çeşitli marka ve modellere ait, aralarında hurdalarında da olduğu yaklaşık 25 araç alevlerden etkilendi.

Yeşilova semtinde, yerleşim yerlerinin de bulunduğu otluk alanda, saat 19.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, alanın yanında bulunan, Yediemin Otoparkı'na da sıçradı. Çeşitli marka ve modellere ait yaklaşık 25 araç alevlerden etkilendi. Birçok araç kullanılamaz hale geldi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına çevredeki esnaf da katıldı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla alevleri kontrol altına aldı.

TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Öte yandan, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Yangın nedeniyle birçok araç tamamen yanarken, bazı araçlar da ise küçük çaplı hasar meydana geldiği öğrenildi.

Alevler 500 balya samanı küle çevirdi



DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangında, 500 balya saman küle döndü.

Bozburun Mahallesi'nde Mehmet Karlıoğlu'na ait samanlıkta saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 4 itfaiye aracı sevk edildi. 10 itfaiye eri alevleri su sıkarak 1 içerisinde söndürürken, 500 saman balyası küle döndü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Balıkesir'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı



BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Balıkesir'in Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Vedat. A. yönetimindeki 10 R 3031 plakalı servis minibüsü, Burcu G. yönetimindeki 10 DAG 18 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Mehmet Macit yaşamını yitirdi. Sürücülerin de aralarında bulunduğu 2'si ağır 12 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Serviste bulunan yolcuların, Kepsut Hükümet Konağı ve Kepsut Devlet Hastanesi çalışanları olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cip, önündeki araca çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde D-100 Karayolu Köseköy Tüneli girişinde meydana geldi. Ankara istikametinde gitmekte olan 41 FM 066 plakalı cip önünde ilerlemekte olan İsmail Şahin idaresindeki 41 K 0445 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan cip takla atarak orta refüjdeki yol tabelasının ayağına çarparak durabilirken, otomobil ise yolun sağ tarafındaki bariyere çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri geldi. Kazada cipten fırlayan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri cip içerisindeki 3 yaralıyı bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Olay yerinde sağlık ekipleri yaralılara müdahale ettiği sırada cipte bulunan kişilerin kazayı öğrenerek olay yerine gelen yakınları olduğu iddia edilen bir grup arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga sırasında bir kişi polis tarafından kelepçe takılarak ambulansa götürülürken, kavga kelepçeli kişiyi taşıyan ambulansın olay yerinden ayrılmasının ardından polis tarafından bastırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Alkollü sürücülerin kullandığı cip ile otomobil çarpıştı



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ters yöne giren cip ile otomobil çarpıştı. Sürücülerin ikisinin de alkollü olduğu tespit edilirken, 3.28 promil alkollü olan Metin A., cipi kendisinin kullanmadığını ileri sürdü.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kışla Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Elmatepe mevkiinden ters yola girerek ilerleyen Metin A. yönetimindeki 34 HN 5950 plakalı cip, karşı yönden gelen Murat C. yönetimindeki 81 DV 283 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araç da hasar görürken, yaralanan olmadı. Cip sürücüsü Metin A., 3.28 promil alkollü çıkarken, aracı kendisinin kullanmadığını iddia etti. Polis yaptığı incelemede cipi Metin A.'nın kullandığını belirledi. Otomobil sürücüsü Murat C.'nin ise 1.94 promil alkollü olduğu belirlendi.

Metin A.'ya ikinci kez alkollü araç kullanmak suçundan işlem yapıldı. Murat C.'ye ise alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. Her iki sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da atık gübre havuzuna düşen 3 işçi zehirlendi



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tavuk üretim çiftliğinde çalışan işçiler Ali Türkan (47), Bahtihar Arı (38) ve Osman Öz (32), atık gübre havuzuna düştü. İtfaiye görevlilerince kurtarılıp, hastaneye kaldırılan ve zehirlendiği belirlenen 3 işçiden Türkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, İnegöl'e bağlı Gündüzlü Mahallesi'nde faaliyet gösterilen tavuk üretim tesisinde meydana geldi. Atık gübre havuzunu temizlediği sırada dengesini kaybeden işçi Ali Türkan, havuzun açık kapağından içeri düştü. Türkan'ın çığlıklarını duyan mesai arkadaşları Bahtiyar Arı ve Osman Öz, hemen yardımına koştu. Türkan'ı, düştüğü atık gübre havuzundan çıkarmak isteyen Arı ve Öz de havuza düştü. Durumu fark eden diğer işçiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halatla 3 işçiyi düştükleri havuzdan kurtardı. Atık gübreden zehirlenen işçiler, sağlık görevlilerince ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Osman Öz ve Bahtiyar Arı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ali Türkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. İşçiler, buradan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan zehirlenen 3 işçinin getiriliği İnegöl Devlet Hastanesi'nde panik yaşandı. Atık gübre yüzünden hastanede alınan önlemler artırıldı. Hastane personeli ve çevredeki hastalara maske dağıtılırken, acil servis bölümü kısa süreliğine hasta girişi ve çıkışına kapatıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İNEGÖL DEVLET HASTANESİ HASTA ALIMINA BAŞLADI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tavuk üretim çiftliğinde atık gübre havuzuna düşen işçiler Ali Türkan, Bahtihar Arı ve Osman Öz'ün tedavilerine Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediliyor. Bu arada yaralıların getirilişinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi karantinaya alındı. Acil Servis'teki kimyasalların temizlenmesinin ardından AFAD ekipleri, ölçüm yaptı. Ekiplerin kontrollerinde kimyasal maddenin tamamen temizlenmesinin ardından hastane yaklaşık 4 saatin ardından hasta kabulüne başladı.

Eski damadını tabancayla bacağından vurdu, o anlar kamerada



SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, N.G. (65), tartıştığı eski damadı Kemal Karadeniz'i cadde ortasında tabancayla bacağından vurarak yaraladı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Hendek Osman Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre N.G., bilinmeyen nedenle tartıştığı eski damadı Kemal Karadeniz'i cadde ortasında tabanca ile ateş ederek bacağından vurdu. Bacağına isabet eden iki kurşunla yaralanan Kemal Karadeniz, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. N.G. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Deniz bisikletinde mahsur kalan 5 genci jandarma kurtardı



BURSA'da, İznik Gölü'nde kiraladıkları deniz bisikletinin su alması nedeniyle gölde mahsur kalan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde İznik Gölü'nde meydana geldi. Yüzmek için İznik Gölü'ne gelen 5 arkadaş, iddiaya göre deniz bisikleti kiralayarak göle açıldı. Bir süre sonra deniz bisikletinin su aldığını fark eden gençlerin yardım istemesi üzerine, durumu fark eden çevredekiler jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen İznik İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, gençleri kurtarırken, halat yardımıyla deniz bisikletini kıyıya çekti.

Jandarma, otomobilin motor kısmında 14 tabanca ele geçirdi



KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından bir otomobilde yapılan aramada, motorun kaput kısmına gizlenmiş ruhsatsız 14 tabanca ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir İlçesi Üzümlü Mahallesinde A.Y ve T.S. isimli kişilerin ruhsatsız tabanca imalatı ve satışı yaptıkları bilgisi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobil ve evlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda şüphelilerin kullandığı otomobilin motor kaputu kısmına gizlenmiş 14 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde de 2 adet şarjör bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

Tunceli'deki kazada ölen çift ve oğulları yan yana toprağa verildi



TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ahmet (55) ve Hüsniye Baysal (54) çifti ile oğulları Eren Baysal'ın (30) cenazeleri, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Pertek çevreyolunda önceki gün akşam saatlerinde, Ahmet Baysal yönetimindeki 24 EA 204 plakalı otomobil ile güvenlik korucusu Yılmaz Aslan'ın kullandığı 23 AAJ 804 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Ahmet Baysal, eşi Hüsniye Baysal ve oğlu Eren Baysal yaşamını yitirdi. Kazada, Baysal ailesinin bulunduğu araçta bulunan Hüseyin Emik ile diğer otomobilin sürücüsü Yılmaz Arslan ve yanında bulunan Sait Şirin ise yaralandı. Yaşamını yitiren Baysal çifti ve oğulları için akşam saatlerinde Pertek Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Pertek Kaymakamı Arif Gül, Pertek Belediye Başkanı CHP'li Ruhan Alan, Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin, ölenlerin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Alevi dedesinin okuduğu dualardan sonra kılınan cenaze namazlarının ardından omuzlara alının tabutlar cenaze aracıyla Mercimek köyüne götürülüp, yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

GÜVENLİK KORUCUSU TUTUKLANDI

Baysal ailesinin bulunduğu otomobil ile çarpışan diğer otomobilin sürücüsü Yılmaz Aslan'ın tedavisi tamamlandı. Taburcu edildikten sonra gözaltına alınan güvenlik korucusu Yılmaz Aslan çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer yaralılar Hüseyin Emik ve Sait Şirin'in tedavilerinin ise devam ettiği belirtildi.

BİR OĞLU SEÇİM KAVGASINDA ÖLMÜŞ

Baysal çiftinin diğer oğulları Yüksel Baysal'ın da 1 Nisan 2014 'te Bulgurtepe Tepe köyünde muhtarlık seçimi ardından çıkan tartışmada av tüfeğiyle öldürüldüğü, aileden geriye Burak ve Duygu Baysal kardeşlerin kaldığı öğrenildi.

TIR'ın çarptığı motosikletteki Yakup'tan sonra Mustafa da öldü



KONYA'nın Akşehir ilçesinde, önceki gün TIR'ın çarptığı motosikletteki çocuklardan Mustafa Oğuzhan Metin (12), tedaviye alındığı hastanede dün yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Motosikleti kullanan ve kazada yaşamını yitiren aynı yaştaki arkadaşı Yakup Kesici ise gözyaşlarıyla toprağa verildi. TIR sürücüsü Mehmet K. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaza, önceki gün saat 08.30 sıralarında, Akşehir- Yunak yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki 77 DV 072 plakalı TIR, ara sokaktan çıkıp, yolun karşısına geçen Yakup Kesici'nin kullandığı 42 UP 974 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, başında kask bulunmayan motosiklet sürücüsü Yakup Kesici ve arkasında oturan arkadaşı Mustafa Oğuzhan Metin, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kesici, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yakup Kesici'nin cansız bedeni, morga götürülürken, Mustafa Oğuzhan Metin ise ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Mustafa Oğuzhan Metin, yapılan ilk tedavisinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Metin de dün doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yakup Kesici'nin cenazesi ise gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KASAPTA ÇIRAKLIK YAPIP, OKUL HARÇLIĞINI ÇIKARMAK İSTEMİŞ

Adsız Sedat Sezgin Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Yakup Kesici'nin, yaz tatilinde yakınlarına ait kasapta çıraklık yaparak, okul harçlığını çıkarmaya çalıştığı belirtildi. Kesici'nin, motosikleti ailesinden izinsiz alıp, okul arkadaşı Mustafa Oğuzhan Metin ile gezmeye çıktığı ve gezerken kontrolsüz olarak ara sokaktan çıkıp, yolun karşısına geçmeye çalıştıkları öğrenildi.

Mustafa Oğuzhan Metin'den geri, eczanede kalfa olarak çalışan babası Aydın Metin'in, kendisi ve kız kardeşi Zeynep ile bu yıl sonu aldıkları teşekkür ve iftihar belgeleriyle çektirip, 'Sizinle gurur duyuyorum canlarım' notuyla sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı kaldı.

MUSTAFA OĞUZHAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Konya'nın Akşehir ilçesinde, önceki gün TIR'ın çarpması sonucu yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren motosikletteki çocuklardan Mustafa Oğuzhan Metin'in cenazesi Nasreddin Hoca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tabutunun üzerine gömleği bırakan Mustafa Oğuzhan'ın, cenaze namazı sırasında güçlükle ayakta duran babası Aydın Metin, "Zor bir durum. Allah kimsenin başına vermesin" diyerek ağladı.

Kazada ölen çift, memleketlerinde toprağa verildi

Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta hayatını kaybeden Merve ve Savaş Öksüz çiftinin cenazeleri, memleketleri Osmaniye'de toprağa verildi.

Genç çiftin cenazesi, otopsi için kaldırıldıkları Kulu Devlet Hastanesi morgunda alınarak, ardından toprağa verilmek üzere Osmaniye'ye getirildi. Cenaze aracı ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taziye evine getirilen Öksüz çiftinin cenazesi, daha sonra Asri Mezarlık Camii'ne götürüldü. Burada akşam namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Savaş Öksüz ve Merve Öksüz, aile mezarlığında yan yana toprağa verildi. Savaş Öksüz çiftinin 6 yıllık evli olduğu ve bir çocuklarının bulunduğu öğrenildi. Aynı kazada yaşamını kaybeden sürücü Mustafa Yılar'ın ise bugün Toprakkale ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Karadeniz'in ilk yerleşim yeri Ereğli'de, 6 bin 500 yıl öncesine ait bulgular keşfedildi



BÜLENT Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Arkeoloji Bölümü tarafından Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan İnönü Mağarası'nda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 6 bin 500 yıl öncesine ait bulgular keşfedildi. Kazı Alanı Başkanı Dr. Hamza Ekmen, mağaranın ve bölgenin Karadeniz'in ilk yerleşim yeri olduğuna yönelik bilgiler elde ettiklerini söyledi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından Ereğli'de bulunan İnönü Mağarası'nda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında Karadeniz Bölgesinin ilk yerleşim yeri ile Hititler dönemine ait ilk bulguların yanı sıra Anadolu'da ilk ahşap tarihi bulgular keşfedildi. Mağarada yapılan kazılarda Ortaçağ, Balkan kökenli kavimler, Hitit İmparatorluğu, Erken Tunç dönemine ait kalıntılar tespit edildi. Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Kazı Alanı Başkanı Dr. Hamza Ekmen, mağaranın ve bölgenin Karadeniz'in ilk yerleşim yeri olduğuna yönelik bilgiler elde ettiklerini belirterek, "Birçok ilkin bu kazıda bulunduğunu ifade edebiliriz. Karadeniz'de en eski yerleşim yeri burası. Samsun İkiztepe'yi kazan Önder hocamız var. En sistemli yerleşim orası diyordu. Bir sempozyumda biz burayı anlatınca 'olamaz' dedi. Burası Karadeniz, Trakya arkeolojisi konusunda çalışma yapan herkesin referans noktası olacak. Burası bir ilk oldu" diye konuştu.

'TARIM TOPLUMUNA İŞARET EDEN BULGULAR VAR'

Ekmen, aralarında Bereket Tanrıçası figürleri, maltızlar, dokuma tezgahı parçaları, mekik parçaları, kirmen gibi aletlerin de bulunduğu ve bulunan kalıntıların Yassıkaya kazılarında bulunan kalıntılarla aynı döneme ait olduğunu ifade ederek, "Bulgular, Ege Bölgesi, Bulgaristan ve Balkanlarda ele geçirilenlerle paralellik arz ediyor. Tarihler de benzerlik gösteriyor. Buradan deniz yolunun kullanılarak kültürel alışverişte bulunulduğunu tahmin ediyoruz. Mağaradaki kalıntıları inceliyoruz. Mağaralar genelde yazın kamp yerleri olarak kullanılabilir ama bu kültürel tabakalar burada üç dört ailenin yıl boyu yaşadığını gösteriyor. Stratejik bir konumu da var. 6 bin 500 yıl öncesi için böyle bir konumun seçilmesi ciddi bir kültür olduğunu gösteriyor. Çömlekçi fırını yapılması burada yerleşik bir toplumun olduğunu gösteriyor. Mağarada o kadar çok tohum bulduk ki mercimek, buğday, arpa var. Bunları tanımlayabiliyoruz. Bunlar karbonlaşmış" dedi.

'DEFİNECİLER DİNAMİTLE KALINTILARA ZARAR VERMİŞ'

Mağara üç ayrı gözden oluştuğunu açıklayan Ekmen, şöyle konuştu:

"İçinde bulunduğumuz A gözü, hiçbir arkeolojik dönemde yerleşim olarak kabul görmemiş. B ve C gözlerine yerleşilmiş. Bunun sebebi gözetlemeyi o bölümden daha iyi yapabilmeleri veya dipten çıkan kaynak suyu olabilir. 2016 yılında ilk mağarayı tespit ettiğimizde yüzey araştırması yaptık ve C gözüne ağırlık vermemiz gerektiğini anladık. Mağaranın görünür yüzeylerinin hiçbiri doğal yüzü değil. Definecilerin açtıkları dinamit boşlukları var. Kendilerince gerçeği yansıtmayan biçimde, arkasında define var diye düşünüp dinamitle patlatmışlar. Bu dönemlere kadar insanlar duvarlara birtakım tasvirleri resmediyordu. Bu dinamit patlatması dolayısıyla belki duvarlarda var olan bazı figürleri kaybetmiş olabiliriz. Karşı taraftaki geniş oyukta da bir tasvir var olabilir diye dinamitle patlatılmış. Ayrıca mağaradaki suyu aşağı taşımak için boru döşenmiş, bu da kalıntılara zarar vermiş."

'İLK KEZ ANADOLU'DA ORGANİK AHŞAP KALINTILAR BULUNDU'

Ekmen, TÜBİTAK'ın ahşap parçalarını incelemek için kesitler aldığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Zonguldak bölgesinde bir ilk olarak Hititler dönemiyle çağdaş bir kalıntı ilk kez keşfedildi. Çok sayıda bulgumuz var. En önemlilerin başında ahşap kalıntılar geliyor. Çünkü organik kalıntılar bu kadar sene sonrasına Anadolu'da hiç ulaşmamış. Bu kadar iyi korunması şaşırttı. TÜBİTAK bu ahşap parçalarını incelemek için kesitler aldı. Bunun evlerin döşemesi olduğunu anladık bu sayede. Önümüzdeki yıl burayı kazınca, buradaki ahşap geleneğini anlamış olacağız. Çantı dediğimiz yöntem bugün Çaylıoğlu bölgesinde hala kullanılıyor. Bunların üstünde birçok metal eşya, çakmaktaşı eşya bulduk. Bunların hepsi Hititlerin dönemine kaynaklanıyor ve Gaşkalar denilen bir akıncı grubuna dair referanslar var ama kalıntıları bulunamamıştı. İlk kez bu mağarada Gaşkalılara ait kalıntılar bulmuş olduk."

POSBIYIK: EREĞLİ TARİHİ 2 BİN YIL DAHA GERİYE GİTTİ

Ereğli Belediyesi'nin de destek verdiği kazılarda Ereğli tarihinin bilindiğinden 2 bin yıl daha geçmişe gittiğini ve geçmişin aydınlandığını belirten Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Kayıtlı tarih bakımından Ereğli'nin tarihi M.Ö. 2500 yılına kadar uzanıyordu. Şimdi 6 bin 500 yıl geriye uzanıyor. Geç Kalkolitik Çağı tarihleyen bu dönemde bölgemizdeki yaşam hakkında elde edilen kalıntı ve bulgular, bugüne kadar 4 bin 500 yıllık tarihini bildiğimiz Ereğli'nin 6 bin 500 yıla uzanan tarihine ışık tutuyor" dedi.

ADANA'DA virajı alamayan kamyonet, evin bahçesine daldı

ADANA'da virajı alamayan kamyonet, istinat duvarına çarpıp, yıktığı evin bahçesine daldı. Gürültüye uyanan ve deprem olduğunu sanan ev sakinleri, dışarı çıktıklarında gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa uğradı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi Şıh Cemil Caddesi'nde meydana geldi. C.D. yönetimindeki 07 MAR 02 plakalı kamyonet, virajı alamayarak yol kenarındaki müstakil bir evin istinat duvarına çarpıp, yıktıktan sonra bahçesine daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, gürültüye uyanıp, deprem olduğunu sanan ve korkuya kapılan ev sakinleri, dışarı çıktıklarında gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa uğradı. Evin istinat duvarı ve bahçedeki ağaçlar zarar görürken, kamyonetin de ön kısmında hasar meydana geldi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HATAY'da 10 gündür boynunda kavanoz parçasıyla gezen kedi kurtarıldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, boynuna takılan kavanoz parçasıyla 10 gündür gezen ve yakalanamayan kediyi itfaiye kurtardı.

Şahin Tepesi mevkiinde 10 gün önce vatandaşlar tarafından boynuna takılan cam kavanoz parçasıyla görülen kedi, kendisine yardım etmek isteyen itfaiye erlerinden kaçmış, bir türlü yakalanamadı. Kediyi sokakta besleyen ve KPSS nedeniyle şehir dışında bulunan Hatice Yetiş'in dönmesiyle kedi yakalandı. Mama vermek için çağırdığı kediyi önce sevip, sakinleştiren Hatice Yetiş, üzerine sepet kapatarak hayvanı yakaladı. Yetiş'in durumu bildirmesi üzerine genç kızın evine itfaiye ekibi sevk edildi. Eldivenle kediyi tutan itfaiye erleri, boynuna takılan cam kavanoz parçasını çekiçle kırarak, hayvanı 10 günlük çilesinden kurtardı. Boynunda herhangi bir yaralanma olmayan kedi, daha sonra mahalle sakinlerinin alkışları arasında sokağa salındı. Fare ismini verdiği kediyi ve sokaktaki diğer kedileri beslediğini belirten Hatice Yetiş, sınav için şehir dışında olduğunu, kedinin bu halde olduğunu öğrendiğinde üzüldüğünü ama gelemediğini söyledi. Kedinin durumunu ilk sosyal medya hesabından duyurarak kedinin kurtarılması için öncülük yapan İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara ise vatandaşların çöpe cam kavanoz atmamalarını istedi. Çöpe atılan bir kavanoz nedeniyle yaşanılan duruma dikkat çeken Kara, vatandaşların daha duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

