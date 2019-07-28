DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ŞEHİT POLİS MEMURUNUN CENAZESİ KAYSERİ'YE GELDİ



ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde ekip aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Taha Uluçay'ın (31) cenazesi, memleketi havayoluyla Kayseri'ye getirildi. Şehit Polis Memuru Taha Uluçay için Erkilet 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törene Vali Şehmus Günaydın'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Komando Tugay Komutan Vekili Özgür Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve şehit yakınları katıldı. Yapılan törenin ardından Şehit Taha Uluçay'ın cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Uluçay'ın cenazesi bugün öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Polis Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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Şehit Uluçay'ın cenazesinin taşınması

Genel görüntü

Süre: 57 saniye-12 MB

Haber-Kamera: KAYSERİ

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)GENELKURMAY ESKİ BAŞKANI BÜYÜKANIT, HASTANEYE KALDIRILDI



GENELKURMAY eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Büyükanıt daha sonra ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Kuşadası'ndaki yazlığında henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlanan Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Büyükanıt, daha sonra uçak ambulans ile İstanbul'a sevk edilmek üzere ambulansla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. Büyükanıt'ı taşıyan ambulans saat 21: 30 sıralarında İstanbul'a hareket etti.

Görüntü Dökümü

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(İZMİR)

Adnan Menderes Havalimanı'ndan görüntü

Yaşar Büyükanıt'ın bulunduğu ambulanstan görüntü

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(AYDIN)

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nden detay

Ambulansın hastaneden çıkışı

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK - Latif SANSÜR - Burhan CEYHAN/ İZMİR-AYDIN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)KİRALADIKLARI SANDALDAN GÖLE DÜŞEN ÇOCUK KAYBOLDU



KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte sandal kiralayarak Sapanca Gölü'ne açılan Eren Gültekin (13), göle düşerek kayboldu. Gültekin için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Olay, akşam saatlerinde Sapanca Gölü'nün Kartepe ilçesi sınırlarında kalan Eşme açıklarında meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte sandal kiralayarak göle açılan Eren Gültekin, kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta henüz bilinmeyen nedenle göle düştü. Gözden kaybolan çocuğun arkadaşlarının sandalla karaya dönerek haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD'a bağlı dalgıçlar bölgede arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarında Eren'e ulaşılamadı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Eşme sahilinde, saat 17.00 sıralarında, arkadaşlarıyla birlikte kiraladıkları sandaldan Sapanca Gölü'ne düşen 13 yaşındaki Eren Gültekin'i arama çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ve AFAD'ın dalgıçları ile akşam saatlerinde olay yerine gelen Deniz Polisi'ne bağlı balık adamların su altında yaptığı arama çalışmaları havanın kararması ile birlikte durduruldu. Dalgıçlar gölden çıkarken, AFAD ekiplerinin su yüzeyindeki taraması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Gündüz arama çalışmalarından detay

Çevrede toplanan vatandaşlar

Gölden detaylar

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Gece yapılan arama çalışmaları

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)OTOMOBİL 10 METREDEN DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI



BARTIN'ın Amasra ilçesinde, otomobilin yoldan yaklaşık 10 metre aşağı düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Amasra Kurucaşile yolu İnpiri köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük'ten Amasra'nın tatil beldesi Çakraz'a giden Yaşar Bıçakcı (71) idaresindeki 78 AV 004 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan yaklaşık 10 metre aşağıdaki yola düştü. Kazayı görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi otomobilde bulunan Ayla Bıçakcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Yaşar Bıçakcı, Senem Top (42), Poyraz Top (8) ve Zülal Top (6) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ayla Bıçakcı'nın cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Otomobilin uçtuğu yerden detay

-Ekiplerden detay

-Kaza yapan otomobil

-Ekiplerin çalışma yapması

Süre: 1.52 Boyut: 208 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)BORU ONARMAYA GİTTİ, DERE KENARINDA ÖLÜ BULUNDU



MANİSA'nın Kula ilçesinde, patlayan boruyu onarmak için evden çıkan Hasan Akgül (64), eşi tarafından dere kenarında ölü bulundu. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği tahmin edilen Akgül'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gölbaşı Mahallesi'nde oturan Hasan Akgül, sabah saatlerinde, Mollaahmetler mevkisindeki sokak çeşmesine dağdan su getiren plastik borudaki patlağı onarmak için evden çıktı. Akgül, eve dönmeyince endişelenen yakınları kendisine ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Akgül'ün eşi, evden çıkıp, çeşmenin bulunduğu bölgeye gitti. Eşi, Hasan Akgül'ü dere kenarında hareketsiz halde yatarken buldu. Eşini yardım istediği komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Akgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın ceset üzerinde yaptığı incelemede herhangi bir yara ya da darp izine rastlanılmadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akgül'ün cesedi, traktör yardımıyla bulunduğu sarp araziden alınarak yola çıkartıldı. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği tahmin edilen Akgül'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma, Akgül'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Hasan Akgül'ün fotoğrafı

Akgül'ün cesedinin bulunduğu yerden traktörle yola taşınmasından görüntü

Olay yerinden görüntü

Akgül'ün cesedinin cenaze aracına konulması

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)GENÇ KIZI YUMRUKLAYIP, TEKMELEDI; SERBEST KALDI



RİZE'de, yolda yürüyen R.T. adlı genç kız, bir anda yanına gelen B.G.'nin tekmeli yumruklu saldırısına uğradı. Uğradığı saldırı nedeniyle R.T. baygınlık geçirirken, polis ekiplerince gözaltına alınan B.G. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Saldırı anları çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Olay, önceki gün, Merkez Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Evine giden R.T., yolda yürürken B.G. kendisine yaklaştı. Bir anda B.G., genç kızı tekme tokat dövmeye başladı. Saldırı karşısında yaşadığı şok nedeniyle tepki veremeyen R.T., aldığı darbeler nedeniyle fenalaştı. R.T., caddedeki iş yerinin önünde olan tabureye oturmaya çalışırken, B.G., darbetmeye devam etti. Olayı görenlerin müdahalesiyle R.T. saldırgandan kurtulabildi. B.G. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince başlatılan çalışmayla B.G. kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Saldırgan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, sokak ortasında R.T.'nin uğradığı saldırı anları ise çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, saldırgan şüphelinin taburede oturan R.T.'ye tekmeyle saldırdığı ve çevredekilerin olaya müdahale ettiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

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Kızın darp edildiği o anlar

Sokaktaki insanların olaya müdahalesi

Darp eden kişinin kaçışı

Sokaktan görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)YAKIT KUYUSUNA DÜŞEN KEDİSİNİ CANI PAHASINA KURTARDI



ORDU'nun Ünye ilçesinde üniversiteye hazırlanan Özgür Ege Şire (19), girdiği fuel-oil dolu kuyuda mahsur kalan kedisini kurtardı. Girdiği kuyuda kıyafetleri siyaha bürünen ve yaptığı davranışla hayvan severlerin övgüsünü toplayan Şire, "Hayvanlar da bizler gibi canlı. Onları koruyup kollamalıyız. Başka hayvanlar da olsa hiç şüphe etmeden aynı davranışı sergilerdim" dedi. Olay, önceki gün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alanda yürüyüşe çıkan Özgür Ege Şire, kedisinin çevredeki fuel-oil dolu kuyuya düştüğü fark etti. Şire, 'Mırnav' adlı kedisinin çırpınmasına dayanamayarak kuyuya girdi. Şire uğraşları sonucu, cep telefonu ışığıyla girdiği kuyuda kedisini kurtarıp, dışarı çıkarmayı başardı. Kuyudan kedisiyle çıkan genci gören çevrede devriye atan gece bekçileri, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, kıyafeti siyaha bürünen gence ilk müdahalede bulunuldu. Genç, ambulansla kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Kedisi veteriner hekimliğince tedaviye alınan genç, taburcu edildi. Hayatını tehlikeye atarak kedisini kurtaran Şire, davranışıyla hayvanseverlerin övgüsünü topladı.

O ANLARI ANLATTI

Özgür Ege Şire, kuyuda mahsur kalan kedisini kurtarma anlarını anlatarak, insanların hayvan sevgisi konusunda daha da duyarlı olmaları gerektiğini söyledi. Şire, "Kedimle gezinirken, zaman zaman tasmasını bırakıyordum. O an, birden yanımdan uzaklaşıp, kuyuya yöneldi. Aniden düştü. Oranın yakıt dolu bir kuyu olduğunu bilmiyordum. Yaklaşık 20 dakika cep telefonu ışığından da faydalanıp, girdiğim kuyuyu aradım. 4-5 kez kuyuya girip çıktım. Aramalar sonucunda en son kedimi bularak dışarı çıkardım. Kuyudan kedimle birlikte çıktık. Orada devriye gezen bekçiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Kedim veteriner kontrolünde. Durumu iyi. Ben ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldüm. Sağlık durumum iyi. Hayvanlar da bizler gibi canlı. Onları koruyup kollamalıyız. Başka hayvanlar da olsa hiç şüphe etmeden aynı davranışı sergilerdim. Hayvan sevgisi konusunda hepimiz duyarlı olmalıyız" dedi.

Öte yandan, Çamlık mevkisinde bulunan kuyu belediye ekiplerince üzeri kapatılarak önlem alındı.

Görüntü Dökümü

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Özgür Ege Şire'nin konuşması

Kuyu ve çevreden detaylar

Olay gecesinden fotoğraflar

BOYUT: 419 MB

HABER KAMERA: Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE(Ordu)-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)ÇORUM'DA ORMANLIK ALANDAKİ YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ



ÇORUM'un Kargı ilçesine bağlı Sinanözü köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, köylüler ve orman işletme müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. İlçeye bağlı Sinanözü köyünde saat 14.30 sıralarında, ormanlık alanda henüz bilinmeyeden nedenle yangın çıktı. Köy sakinleri, kazma kürek ve hortumlarla alevlere müdahale ederek, durumu jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi. İhbar üzerine Çorum, Amasya ve ilçelerden gelen itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler, köylülerin de yardımıyla müdahale ettiği yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangınla ilgili soruştma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Köylülerin cep telefonu ile yangını görüntüleyip anlatım yapmaları

-Köylülerin kazma kürek ve hortumlarla yangına müdahale etmesi

-Orman işletme ekipleri

-Alevler

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR- ÇORUM

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)TAVŞANLARINI KURTARDI, TAVUKLARININ BİR KISMI YANARAK ÖLDÜ



KIRIKKALE'de, tavuk ve tavşanların bulunduğu konteynerde çıkan yangında, 10 tavuk yanarak öldü. Kırıkkale'nin Karşıyaka Mahallesi'nde Ahmet Taşdemir'in evinin bahçesindeki konteynerde akşam saatlerinde yangın çıktı. Sebzeleri sulayan Taşdemir, yangını fark ederek konteynerdeki tavuk ve tavşanlarının bir kısmını alevlerin arasından son anda çıkardı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik müdahaleyle kontrol altına aldı. Soğutma çalışmasının ardından yapılan kontrolde içerideki 50 tavuktan 10'unun yanarak öldüğü belirlendi. Bahçede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Taşdemir, hayvanlarının ölmesine üzüldüğünü belirterek, "Evin yanması önemli değil, hayvanların telef olmasına üzüldüm, elimden geldiği kadar hayvanları kurtarmaya çalıştım" dedi.

Görüntü Dökümü

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Yangından görüntü

İtfaiyenin müdahalesi

Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)AK PARTİ'Lİ TURAN: KIBRIS'TA GARANTÖRLÜK HAKKI OLMAYANLARIN NE İŞİ VAR



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, muhtarlarla bir araya gelerek Doğu Akdeniz'de devam eden gelişmeleri değerlendirip, "Türkiye eski Türkiye değil. 'Doğu Akdeniz'de ne işiniz var?' dediler. Kıbrıs'ın haklarına biz garantörüz, kollamak zorundayız. Ben soruyorum, orada garantörlük hakkı olmayan Amerika'nın ne işi var, İsrail'in ne işi var, İtalya'nın ne işi var, Fransa'nın ne işi var?" dedi. Lapseki Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı AK Parti'li Eyüp Yılmaz, AK Parti il ve ilçe yönetimi, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda muhtarların talep ve isteklerini dinleyen Grup Başkanvekili Bülent Turan, Doğu Akdeniz'de devam eden gelişmeleri değerlendirdi.

Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz sondaj çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Bülent Turan, "Türkiye eski Türkiye değil. 'Doğu Akdeniz'de ne işiniz var?' dediler. Kıbrıs'ın haklarına biz garantörüz, kollamak zorundayız. Ben soruyorum, orada garantörlük hakkı olmayan Amerika'nın ne işi var, İsrail'in ne işi var, İtalya'nın ne işi var, Fransa'nın ne işi var? Hepsi orada, Türkiye'ye 'giremezsin' dediler. Ne dedi Türkiye, bizim kaderimizi siz değil, bu millet belirler. Bizim beka dediğimiz sorun buydu seçimlerde. Halk desteğin varsa yürü demiştik. Üç gemimiz inmiş Kıbrıs'a, dördüncü de yakında inecek. Onlar ne yapıyorsa, onu yapıyoruz. Doğalgaz mı, petrol mü, onlar ne arıyorsa onu arıyoruz. Hiçbir eksiğimiz yok. Birileri bize neder, nasıl bakar hesabımız yok" dedi.

Görüntü Dökümü

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Toplantıdan görüntü

Bülent Turan açıklama görüntüsü

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)AK PARTİ'Lİ USTA: SURİYELİLERİN EYLEM PLANLARI YOK



AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, İstanbul Valiliği'nin 20 Ağustos'a kadar süre tanımasının ardından Suriyelilerin eylem yapma kararı aldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyip, "Bu gündeme getirilmeye çalışılan ve işi provoke etmeye çalışan bazı gruplar tarafından yapılıyor. Suriyelilerin böyle bir eylem planları yok. Böyle bir hareketlilikleri de yok. Çünkü bunu gerektirecek bir durum yok ortada" dedi.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Edirne'nin Keşan ilçesinde partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti. Ziyarete, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve partililer katıldı.

'TÜRKİYE, ÜMİT OLAN BİR ÜLKE'

Güzel bir Türkiye ve güzel bir dünya için uğraştıklarını belirten Usta, "Çünkü Türkiye bugün ev sahipliği yaptığı misafirleriyle beraber tüm dünya mazlumlarının umudu olmuş bir ülke. Bütün dünyanın Avrupa'nın, Amerika'nın sırtını döndüğü, savaşlardan kaçan insanların, mağdur olan insanların, ihtiyaç sahibi olan insanların ve işkence altında, savaş altında yaşayarak, gözünü çevirerek Türkiye'ye bakan ve ümit olan bir ülkeyiz. Bizde bu mağdur olanlara layık olamaya çalışıyor. Onların ümidi olmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Onlarında hakkını, hukukunu korumak zorunda olduğumuzun farkındayız. Çünkü bu dünyada savaşlara ve işkencelere karşı mağduriyetleri yaşayan bütün coğrafyalarda, sesini insani ve vicdani olarak yükselten tek bir lider var, o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Onun dışındakilerin hepsinin, işin insani boyutundan daha çok, işin ticari boyutuna, işin sömürgecilik boyutuna baktıklarının farkındayız" dedi.

'YUNANİSTAN'IN YAPTIĞI HUKUK DIŞI'

Yunanistan'da güvenlik güçlerince yakalandıktan sonra kötü muameleye maruz kalarak, Türkiye'ye geri gönderilen kaçak göçmenlerle ilgili konuşan Leyla Şahin Usta, "Ülkesinde savaş tehlikesi bulunan bir kişiyi siz sınır dışı edemezsiniz. Siz orada bu insana barınma hakkını vermek zorundasınız. Ama suça karışmış, suçu tespit edilmişse onun sınır dışı edilmesi mümkündür. Ama Yunanistan'ın yaptığı işlem tamamen farklı. Hiçbir elemeye tabi tutmadan sadece gelenlerin hepsini geri gönderiyor. Yunanistan'ın yaptığı aslında hukuk dışı, hukuka aykırı bir şey. Tamamen hukuka aykırı davranıyorlar. Görüşmeler devam ediyor. Bu konuda geçen hafta toplantılar yapıldı. Yunanistan tarafına da gidildi. İyi sonuçlar çıkmak zorunda. Yoksa aksi takdirde denizde ölen, sınırda ölen insanlar olacak. Biz bunları görmek istemiyoruz. Bunlar Avrupa'ya, insanlığa yakışan fotoğraflar değil. Herkesin el birliği içerisinde bu sorunu çözmesi lazım. En acil çözüm ise Suriye'deki savaşın bitirilmesi. Güvenli bölgeler çok önemli. Bizim oluşturduğumuz güvenli bölgeler sayesinde 330 bin Suriyeli oraya dönmüş durumda. Daha fazla insanın oraya dönmesini hedefliyoruz. Onların arzusu ve isteği de ülkelerine dönmek" diye konuştu.

'KİMSEYİ ZORLA GÖNDERİYORUZ DİYE BİR ŞEY YOK'

Leyla Şahin Usta, İstanbul'da kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmesinin ardından İstanbul'da yaşayan Suriyelilerin protesto eylemi yapacağı iddiası üzerine şunları söyledi:

"Bu gündeme getirilmeye çalışılan ve işi provoke etmeye çalışan bazı gruplar tarafından yapılıyor. Suriyelilerin böyle bir eylem planları yok. Böyle bir hareketlilikleri de yok. Çünkü bunu gerektirecek bir durum yok ortada. Biz şunu yapıyoruz, eğer kaydı İstanbul dışında başka bir ildeyse, gitmesi için süre veriliyor kendisine. Kimseyi zorla gönderiyoruz diye bir şey yok. Türkiye'de, Türkçe haber yapan yabancı bir haber kanalında gördüm. Suriyeli bir gencin zorla alınıp, götürüldüğünü ve hatta İdlip'e gönderildiği şeklinde haber yapmışlar. Olayı araştırdık. Genç İstanbul'da, hiç bir yere gönderilmemiş. Kimlik kontrolü yapılmış, İstanbul'da olduğu için de bırakılmış. Ama haber tamamen yalan ve yanlış haber. İki toplum arasında huzursuzluk yaratmak için bir çaba var. Bizim bu oyunlara gelmemiz lazım."

Usta, daha sonra AK Parti'den seçilen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-AK Partili Leyla Şahin Usta'nın partide karşılanması

-AK Partili Leyla Şahin Usta'nın açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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CHP'nin 7 ilkesinin yer aldığı çerçevenin ilki İmamoğlu'na (2)

12)ANMA PROGRAMINA KATILDI

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sandıklı ilçesi Selçik köyünde düzenlenen, Sarı Selcik Dede'yi anma programına katıldı. Burada konuşan İmamoğlu, "Bu güzel başarıyı konuşuyorsak, onun hoşgörüsü ile güzel ahlakı ile derin bir siyaset mühendisliği ile bize bu başarının önünü açan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ona minnet duyuyorum. İl başkanım dedi ki, 'Köyümüzde böyle bir aktivite var. Burada yüzyıllar boyu süren bir gelenek var. Mutlaka orda olmanızı isteriz.' Heyecan duydum. Yolda gelirken de bu heyecanı göreceğimi düşünmemiştim bile. Bu güzel Anadolu'da yaşıyorsak eğer binlerce yıllık tarihine saygı duyarak yaşamalıyız. Binlerce yıllık o insanların geleneklerine sahip çıkarak yaşamalıyız. ve hizmet etmeliyiz. Geleneklerine, göreneklerine, yaşamlarına, inançlarına, her şeyine. Biz İstanbul'da bunu temsil edeceğiz" dedi.

İmamoğlu, programın ardından Sandıklı'dan ayrılarak İstanbul'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İmamoğlu'nun köye gelişinden görüntü

-İmamoğlu'nun halka seslenişinden görüntü

-İmamoğlu köyden ayrılırken görüntü

HABER-KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,(Afyonkarahisar),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)SU KUYUSUNA DÜŞEN KÖPEĞİ AFAD KURTARDI



NİĞDE'de, 15 metrelik su kuyusuna düşen köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Alay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sami Özbek'e ait olan evcil köpek, 15 metrelik su kuyusuna düştü. Özbek, köpeği kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışma sonunda köpeği düştüğü kuyudan çıkararak sahibine teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Köpeğin kuyudan çıkarılması

Köpekten detay görüntü

Haber: Ali KADI Kamera: NİĞDE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)SİVAS'TA YETİŞTİRİLEN KURBANLIKLAR İSTANBUL'A GÖTÜRÜLÜYOR

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde hayvan yetiştiricileri, İstanbul'a büyükbaş kurbanlık sevkiyatına başladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Sivas'ın Suşehri ilçesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapanlar, satış için İstanbul'un yolunu tutmaya başladı. Bayrama hazırlanan kurbanlar pazara ulaştırılmak üzere kamyon ve TIR'lara yüklenerek yola çıkarıldı.

İlçede 20 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Kürşat ve Ali Yüzüak kardeşler, 2 yıldır besledikleri 50 büyükbaş kurbanlığı satmak için dün İstanbul'a sevk etti. Bütün hayvanları satmayı arzuladıklarını belirten Kürşat Yüzüak (36), "Allah izin verirse İstanbul Ataşehire götürerek satacağız. Bu sene kişi başı hisseler 2 bin liradan başlayıp 2 bin 500'e kadar çıkıyor. İstanbul'a sevkini yaptığımız hayvanlarımızın en düşüğünün canlı ağırlığı 600 kilo, en büyüğünün ağırlığı ise 1 ton. Fiyatları 10 bin ila 18 bin arasında. Kurbanlıklarımızı inşallah kazasız, belasız götürür satarız. 2 yılık emeğimizin karşılığını alırız. İstanbul'da bulunan hemşehrilerimizi Kösedağ Yaylaları'nda organik yetiştirmiş olduğumuz kurbanlıklarımızı görmeye, satın almaya davet ediyorum. Şimdiden Allah herkesin kurbanını kabul etsin kesemeyenlere de bir dahaki seneye nasip etsin" dedi.

Her yıl bu şekilde 35-50 arasında büyükbaş havyanı İstanbul'a götürdüklerini anlatan Yüzüak, "Bu yıl da büyük zorluklarla ve emeklerle organik bir şekilde yetiştirdiğimiz hayvanlarımızı İstanbul'daki hemşehrilerimizle buluşturacağız. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden kurbanlık hayvanlarımızın yol sevkiyat belgelerini aldık, tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Nasip olursa yarın İstanbul'dayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hayvanların görüntüsü

-TIR'a yüklenmeleri

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Hüseyin ÇİÇEK/SUŞEHRİ(Sivas),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)TUNCELİ, EGE VE AKDENİZ'İ ARATMIYOR



TUNCELİ'de Munzur ve Pülümür nehirleri kenarında oluşturulan plajlar ile havuzlara yerli ve yabancı turistlerin ilgisi arttı. Yıllardır tatilini Ege ve Akdeniz sahillerinde geçiren yerli ve yabancı turistler artık Tunceli'yi tercih ediyor.

Tunceli'de son yıllarda sağlanan huzur ve güven ortamı kentin turizmini canlandırdı. Munzur ile Pülümür nehirlerinde oluşturulan plajlar, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor. Yıllarca Akdeniz ve Ege sahillerindeki tatil beldelerine giderek denizin keyfini çıkaran yerli ve yabancı turistler, artık Tunceli sahillerini tercih ediyor. Munzur ve Pülümür nehirleri kenarlarında oluşturulan plajların yanı sıra Mameki Parkı'nda Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Belediye Başkan Vekilliği yaptığı olduğu dönemde hizmete giren flamingo havuzu Tuncelilerin ve yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Özellikle yaz aylarında yer bulmanın çok zor olduğu flamingo havuzunda her gün yüzlerce kadın, erkek ve çocuk serinlemek için suya giriyor.

'BİRKAÇ YIL ÖNCESİNE KADAR TUNCELİ TERÖR İLE ANILIYORDU'

Tunceli'nin artık bir tatil ve huzur kenti olduğunu söyleyen Vali Tuncay Sonel, huzur ortamı insanların kente gelmesine sağladığını ifade etti. Vali Sonel, "Birkaç yıl öncesine kadar Tunceli terör ile anılıyordu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle terörle mücadelede elde edilen başarılardan sonra Tunceli artık huzur şehri oldu. Şu an bulunduğumuz alan iki yıl öncesine kadar çöp ve bataklıktı. Buralarda çok güzel olimpik standartlarda açık yüzme havuzları yaptık. Deniz kumu taşıyarak Munzur Nehri kenarında plajlar açtık. Yeşil alanlar, yürüyüş yolları, bisiklet yoları yani Ege ve Akdeniz sahillerindeki tatil beldelerinde ne varsa bizde de aynısı var. Vatandaşımız huzur içinde ailesiyle birlikte bu sahillerde ve sıcak havada serinlemenin keyfini batıya gitmeden yaşayabiliyor artık" dedi.

'OTELLERDE AYLAR SONRA YER BULUNABİLİYOR'

Tunceli'ye yoğun bir ilginin olduğunu anlatan Vali Sonel, kentteki otellerin doluluk oranını yüzde yüzü aştığını söyledi. Vali Sonel, "Tunceli inanılmaz bir kalabalık durumda. Otellerde aylar sonra yer bulunabiliyor. Batıya gitmek istemeyenler Tunceli'ye akın etmiş durumda. Bütün mekanlarımız ve otellerimiz dolu. Turizm kenti oldu Tunceli. Vatandaş, esnaf memnun ve biz memnunuz. Tunceli, Cumhuriyet tarihinin en büyük değişimini son iki yıl içinde yaşamaya başladı. Tunceli ekonomisi inanılmaz bir büyüme gösterdi" diye konuştu.

Almanya'da yaşayan Nuray Aydın, 3 çocuğuyla birlikte her yıl Antalya yada Bodrum'a giderek tatili geçirdiğini ifade ederek, "Tunceli inanılmaz güzel. Her yıl Antalya ya da Bodrum'da tatil yapıyordum. Birçok arkadaşım Tunceli'yi tercih etti bende Tunceli'ye geldim. İnsanlar çok modern herkes istediğini giyip rahatça gezebiliyor. Ortam huzurlu, insanlar çok sıcak. Plajlar dolu ve ben Tunceli'ye gelmekten çok mutluyum" dedi.

İsmail Yılmaz ise Ege ve Akdeniz'in artık Tunceli ile yarışmak zorunda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Eskiden buraya gelmekten korkardık, gelelim mi gelmeyelim mi diye. Ama baktık herkes Tunceli'ye akın ediyor biz de gözü kapalı geldik. 2 damadım ve torunlarımla Almanya'dan buraya geldik. Tatilimizi burada geçireceğiz. Ege ve Akdeniz sahillerinde ne varsa burada daha fazlası var. Paramız buradaki insanlara gitsin istedik ekonomiye katkımız olsun dedik. Bu ortamı sağlayanlara minnet duyuyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Flamingo havuzu

Havuza girenler

Eğlence alanları

Röportajlar

Vali Sonel'in açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)BOZCAADA BAĞBOZUMU GÜNLERİ ETKİNLİĞİ



ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde 20'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali öncesi düzenlenen Bağbozumu Günleri, protokol üyeleri, dizi oyuncuları ve sosyal medya fenomenlerinin katılımıyla başladı. 8 Eylül'e kadar sürecek bağbozumu turları ile adaya gelen tatilciler traktör römorklarında bağlara yolculuk yapıp, üzümlerini dalından kendileri kesip sepetlere dolduracak.

Bozcaada Kaymakamlığı, Bozcaada Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nce düzenlenen ve 8 Eylül'e kadar sürecek olan Bağbozumu Günleri kapsamında, ilk tur dün Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Bozcaada Garnizon Komutanı Fatih Güdük, S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim Günel, dizi oyuncuları Merve Boluğur, Müjde Uzman ile adını Survivor yarışmasıyla tanıtan Ece Begüm Yücetan ile Semih Öztürk ve sosyal medya fenomenlerinin katılımıyla başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda, adaya gelen tatilcilerin ayak bastığı noktada kurulan tanıtım standında üzüm satışları yapılırken, burada toplanan protokol üyeleri, dizi oyuncuları ve sosyal medya fenomenleri 2 traktörün römorkuna binip ada bağlarına davul-klarnet eşliğinde şarkılar söyleyerek yolculuk yaptı. Buradaki bağlarda üzümleri makas ile kesip bağbozumunu gerçekleştiren katılımcılar, hem eğlendi, hem de adanın meşhur üzümlerinin tadına bakma fırsatı buldu. Katılımcılar, ellerindeki sepetleri topladıkları üzümlerle doldurup bağlardan mutlu bir şekilde ayrıldı.

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, bağcılığın ve üzümün Bozcaada için 5 bin yıldan beri önemli bir gelenek olduğunu belirterek, "Turizmin ön plana çıkmasıyla bağcılığın geri plana düştüğünü gördüğümüz için böyle bir etkinlik başlattık. Hem bağ geleneğimizi devam ettirmeyi, hem de adaya gelen misafirlerimize yerinde üzüm hasadı yaptırarak o keyfi yaşatmayı hedefliyoruz" dedi.

'BU DEĞERLER KORUNMALI VE ÖNÜMÜZDEKİ NESİLLERE AKTARILMALI'

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, bağcılık ve üzümün Bozcaada için çok önemli kültürel değerlerden birisi olduğunu belirterek, "Bozcaada'da binlerce yıldır bağcılık yapılıyor ve şarap üretiliyor. Son yıllarda Bozcaada'nın ismi turizmle ön plana çıksa da biz bağcılık ve şarapçılık gibi kültürel değerlerin korunması ve önümüzdeki nesillere aktarılması gerektiğini düşünüyoruz. Bağbozumu turlarının ilki geçen yıl düzenlendi. Bu sene çok daha kapsamlı ve erken bir tarihte çok daha fazla paydaşın emeğinin olduğu bir organizasyon olarak hayata geçirdik. Bugün ilk bağbozumunu misafirlerimiz ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Eylül'ün ilk haftasında da belediyemiz tarafından organize edilecek Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali ile taçlandıracağız" diye konuştu.

Çanakkaye Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ ise "Biz Bozcaada ve Gökçeada'da bir çok proje uyguluyoruz. Özellikle Bozcaada'da 4-5 yıldır bağcılığın geliştirilmesi için üreticilerimize aşılı veya aşısız asma çubuğu dağıtıyoruz. Son 3 yılda 120 bin adet asma çubuğu dağıttık. Buradaki üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmeleri için Bozcaada'ya gelen misafirlerimizi bağlara götürüp, üzümleri kendilerinin kesmesini sağlıyoruz. Geçen yıl bağbozumu turlarına 2 bin 500 misafir katıldı. Bu yıl inşallah bu sayı 5-6 binlere çıkacak" dedi.

BOZCAADA'NIN ÇAVUŞ ÜZÜMÜNE COĞRAFİ İŞARET

S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim Günel de, dünyaca ünlü çavuş üzümüne coğrafi işaret almak için başvuru yapıldığını belirterek, "Bozcaada çavuş üzümü olarak her türlü bilimsel aşamalardan geçerek ilan aşamasına gelindi. Yakında ilan edilecek. Sonra da bu coğrafi işareti almış olacağız. Çavuş üzümü bizim için özel. Bizim toprak yapımızdan kaynaklanıyor. Başka bir yerde bu lezzette çavuş üzümü bulunmuyor" diye konuştu.

Bozcaada, bu yıl 6-8 Eylül tarihleri arasında 20'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Festival boyunca, adanın kalesinde konserler sahne alacak. Festival sonu yapılan yarışmada en iyi çavuş üzümü seçilecek.

BOZCAADA VE ÜZÜM

Üzüm, Bozcaada hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Derler ki: Adaya ismini veren Tenes, bugünkü Poyraz Limanı çevresinde yabani asmayı bulmuş, onu geliştirerek 'Kuntra' üzümünü yetiştirmiştir. Onu 'Çavuş' takip etmiştir. Milattan önceki Tenedos paralarında da üzüm salkımı motifleri işlenmiştir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bozcaada üzümlerinden görüntüle.

Traktörler ile bağlara yapılan yolculuktan genel ve detay görüntüler

Bağlarda dizi oyuncuları ve protokol üyelerinin üzüm toplamasından görüntüler

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ile röp

Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ ile röp

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin ile röp

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Serkan İLİK/BOZCAADA(Çanakkale),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17)VOSVOS TUTKUNLARI BURSA'DA BULUŞTU



BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'VOS Garage 16 Bursa Ulusal Vosvos' etkinliğine katılım yoğun oldu. 400'ün üzerinde vosvos ve T1 minibüslerin yer aldığı etkinlikte, 3 gün boyunca birbirinden renkli yarışmalar ve organizasyonların yanı sıra konserler ve eğlenceler düzenlendi.

İlçeye bağlı İznik Gölü Çamlık Tesisleri'nde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve çeşitli illerden 400'ün üzerinde araç ve bine yakın katılımcının yer aldığı etkinlikte, bölgeye çadır kuran vosvos sevdalıları, gölün keyfini çıkarıp yarışma ve aktiviteler düzenledi.

'VOSVOS SEVDALILARI OLARAK BİR ARADAYIZ'

Vos Garage 16 Bursa Grubu temsilcilerinden Tuna Akbulut, Bursa'daki vosvos sevdalıları olarak bir grup kurduklarını belirterek, "Bu gruba herkes gönüllü olarak katılım gösterdi. Etkinliği 3'üncü kez düzenliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllüler ile vosvos sevgisini pekiştiriyoruz" dedi. Alanda 400'ü aşkın vosvos bulunduğunu vurgulayan Akbulut, "Yaklaşık 850 civarında katılımcımız var. Burada eski oyunları canlandırıyoruz. Hem kültürümüzü yaşatıyoruz, hem de güzel aktiviteler düzenliyoruz. Katılım her yıl katlanarak artıyor. Çeşitli sosyal sorumluluk projeleri de düzenliyoruz. 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmi bayramlarda da etkinlikler düzenliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Vosvoslardan görüntüler

-Etkinliklerden görüntüler

-Röportajlar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/BURSA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Kaynak: DHA