DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)EMEKLİ ALBAY, BELARUSLU DİPLOMATI SİLAHLA YARALAYIP, İNTİHAR ETTİ



ANKARA'da, emekli albay Mehmet Fevzi Bayram, dün akşam komşusu Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev'u, tabanca ile ağır yaraladıktan sonra, aynı silahla yaşamına son verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Diplomat arkadaşımız hastaneye getiriliyor. Burada ameliyatı son derece başarılı geçti. Şu anda yoğun bakım ünitesinde, yarından itibaren de odasında tutulacak. Tabii ki her ameliyat risklidir; ama doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre yarın odasına çıkabilecek durumda" dedi. Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlk etapta yapılan incelemelerdeki tespitlere ve tahminlere göre olayın siyasi bir boyutu yok" diye konuştu. Olay, saat 20.00 sıralarında Çankaya ilçesi Yıldızevler Mahallesi'nde emekli albay ve diplomatın oturduğu apartmanda meydana geldi. Emekli albay Mehmet Fevzi Bayram, iddiaya göre apartmanda karşılaştığı Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Elexander Poganshev ile tartıştı. Bayram, daha sonra- tabanca ile Poganshev'e 2 el ateş etti. Poganshev, ağır yaralandı. Komşuların haber vermesiyle gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Belaruslu diplomatı, ambulansla Güven Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan diplomat, ameliyata alındı.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından apartmanda kızkardeşi ile oturduğu evine giden emekli albay Bayram ise polis ekipleri geldiği sırada aynı silahla kendini vurarak yaşamına son verdi. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Bayram'ın kızkardeşinin de Belarus Büyükelçiliği'nde çalıştığı öğrenildi. Bayram'ın, kızkardeşine tacizde bulunduğu iddiası ile Belaruslu dipolmata saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

ÇAVUŞOĞLU: BELARUSLU DİPLOMATIN SAĞLIĞI İYİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alecander Poganshev'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Çavuşoğlu, hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Emekli albayın Poganshev'i vurduktan sonra intihar ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Diplomat arkadaşımız hastaneye getiriliyor. Burada ameliyatı son derece başarılı geçti. Şu anda yoğun bakım ünitesinde, yarından itibaren de odasında tutulacak. Tabii ki her ameliyat risklidir; ama doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre yarın odasına çıkabilecek durumda" ifadelerini kullandı.

'HERHANGİ SİYASİ BİR GELİŞME DEĞİLDİR'

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci bizzat takip ettiğini de belirterek, "Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey telefon açtı, bilgi verdim, yakından ilgilendiğimizi de söyledim. Belaruslu diplomatın sağlığı iyi ve inşallah yarın daha da iyi olacak. Soruşturma devam ediyor; ama İçişleri Bakanımızın ve arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre adi bir suç, yani bir kavga sonucunda meydana gelen bir olaydır. Herhangi siyasi bir gelişme değildir; ama İçişleri Bakanlığımız soruşturma sonucunda detaylı bilgilendirmeyi yapacaktır. Önemli olan şu anda diplomatın sağlık durumunun iyi olması" diye konuştu.

VALİ: MÜNAKAŞA SONUCUNDA YARALIYOR

Ankara Valisi Vasip Şahin, hastanede Belaruslu diplomatın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Şahin, olayın saat 20.00 sıralarında meydana geldiğini belirterek, "Çankaya Yıldızevler Mahallesi'nde aynı apartmanda oturan, kızkardeşinin yanında bulunan Albay rütbesindeki bir askerimiz, yine komşusu olan Belarus Büşükleçiliği'nde müsteşar diploatı bir şekilde bir münakaşa sonucunda silahla yaralıyor. Yaralı derhal hastaneye getirildi. Şu an ameliyata alındı, müdahaleler yapıldı. Arkadaşlar durumuyla yakından ilgileniyor. İnşallah sağ salim tekrar aramıza döner. Olayın faili olan albay emeklisi asker, aynı silahla tekrar aynı apartmanda kızkardeşine ait evde intihar etti" dedi.

'SİYASİ BİR BOYUTU YOK'

Konunun tüm detaylarıyla incelendiğini belirten Vali Şahin, "Arkadaşlarımız tüm boyutlarıyla konuyu araştırıyor. İlk etapta yapılan incelemelerdeki tespitlere ve tahminlere göre olayın siyasi bir boyutu yok; ama dediğim gibi bütün boyutlarıyla konuyu araştırıyor arkadaşlar. Diplomat şuan ameliyatta, doktorlarımız ameliyattan çıkmadığı için bize bir şey diyemiyor. Ümit edyorum ciddi bir konu olmasın" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da hastanede diplomatın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

CENAZE, ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, silahla yaşamına son veren emekli albay Mehmet Fevzi Bayram'ın evinde inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı nezaretinde yapılan inceleme sırasında eve gelen Bayram'ın yakınları gözyaşı döktü. Bayram'ın cesedi, Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışması tamamlandıktan sonra ambulansla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Hastane önünden detay

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması

Vali Şahin'in açıklaması

Olayın yaşandığı evin önündeki güvenlik önlemleri

Cenaze aracı

Binadan çıkanlar

Genel ve detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM-Caner ÜNVER-Arda ERDOĞAN-Haluk KARAASLAN/ANKARA, -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

2)GAZİANTEP'TE KORKUTAN FABRİKA YANGINI

GAZİANTEP'te bir geri dönüşüm tesisinin plastik deposunda yangın çıktı. Alev topuna dönen tesisteki yangına, itfaiye ekipleri 30 araç ve 50 personelle müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor. Yangında alevler arasında kalan bir güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Yangın saat 23.00 sıralarında 5'inci Organize Sanayi bölgesindeki geri dönüşüm tesisin atık plastiklerin bulunduğu depo bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevrede endişe ve korkuya yol açan yangında alevler onlarca metre yükseğe çıktı. Tesisin ismi öğrenilemeyen güvenlik görevlisi alevlere ilk müdahaleyi yapmaya çalışırken, hafif şekilde yaralandı.

Kentin hemen her bölgesinden duman ve alevleri görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı güvenlik görevlisini hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri 30 araç ve 50 personel ile alev topuna dönen tesisteki yangına dört koldan müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Yükselen alevler

İtfaiyenin müdahalesi

Genel ve detay

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, -

==============================================

3)DİYARBAKIR'DA EYP'Lİ SALDIRI: 4 YARALI

DİYARBAKIR'da, 2 kişinin polis merkezine el yapımı patlayıcı ve silahla yaptığı saldırıda olay yeri yakınındaki 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Şehitler Polis Merkezi'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından el yapımı patlayıcı atıldı. 2 kişi oldukları öne sürülen şüpheliler daha sonra silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Patlamada bölgede bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Saldırganların yakalanması için özel harekat polislerinin katılımıyla bölgede operasyon başlatıldı.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Şehitler Polis Merkez Amirliği'ne, silahlı ve el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırının ardından güvenlik güçlerince bölgede operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda saldırıyı düzenledikleri belirlenen 2 kişi yakalandı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

4)DÜZCE VALİLİĞİ: 'AFET BÖLGESİ' KAVRAMI SEHVEN YER ALMIŞTIR

Düzce Valiliği, sel felaketinin yaşandığı bölgelerin 'Afet Bölgesi' ilan edildiğini duyurmasının ardından bir düzeltme yayınladı. Valilikten yapılan düzeltme metninde şu ifadeler yer aldı: "Bir önceki açıklamamızda 'afet bölgesi' kavramı sehven yer almıştır. Düzce ili genelinde, 17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinin "Genel Hayata Etkili" olduğu ve bu afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülmüştür. Afet ve acil durumdan etkilenen yerin tamamında veya bir kesiminde; yıkılıp oturulamaz veya kullanılamaz hale geldiği belirlenen bina sayısı, zarar gören yapı ve tesislerin önemi, mahallin ekonomik ve sosyal özellikleri, normal hayat düzenindeki aksamalar, afet ve acil durumun etkilediği alanın büyüklüğü gibi hususlar gözetilerek "genel etkililik kararıö veya "genel hayata etkisizlik kararıö alınır. Genel hayata etkililik kavramı ile olmuş veya olması muhtemel afet ve acil durum olaylarında meydana gelen veya gelmesi muhtemel hasar ve tahribatlar değerlendirilerek, o yerin etkilenme durumunun kapsamı ve hayatın olağan akışının bozulduğu ifade edilmektedir. Böylece meydana gelen afet ve acil durumun etkilerinin kişi ya da kişilerin kendi güçleri ile gideremeyecekleri boyutta olduğu ve bu afet ve acil durum için ilgili kanun hükümleri uygulanarak hayatın olağan seyrine döndürülebilmesi ve vatandaşlarımız için gerekli olan yardımların yapılabilmesi sağlanır. Başta Esmahanım ve Uğurlu köyleri olmak üzere selden etkilenen vatandaşlarımız için devletimizin ilgili kuruluşları ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yardımları yapacaktır. Halen ulaşılamayan iki vatandaşımızı arama çalışmaları ile ulaşım ve altyapının iyileştirme çalışmaları devam etmektedir."

DÜZCE'DE SELDE KAYBOLAN 2 ÇOCUK ARANIYOR: YAĞIŞ SÜRESİNCE ÇALIŞMA OLMAYACAK

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yağmur yağışı süresince arama çalışmalarının yapılmayacağını açıkladı. Vali Dağlı, yaptığı açıklamada, meteoroloji yetkililerinin bölgede sağanağın etkili olacağı uyarısının ardından ekiplerin güvenli bölgeye çekilmesi talimatı verdiklerini söyledi. Bu kapsamda yağış süresince çalışmaların olmayacağını ifade eden Dağlı, "Yağış nedeniyle ekipler, çalışmaları durdurup tekrar başlayacak. Dere içerisinde iş makinesi bırakılmayacak, muhkem yerlere çekilecek." dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Afet Bölgesi ilan edildiğine dair yapılan ilk açıklama sonrası Uğurlu Köyü'nde vatandaşlarla röportajlar

-Köyden detaylar

++

-Düzce afet alanlarından havadan drone görüntüleri

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

5)TAVANDAN SEKEN KURŞUNLA ÖLEN ÇOCUK DAMADIN VURULMA ANI KAMERADA

Hüseyin Furkan Koca'nın, kına töreninde tabanca ile vurulma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde damat Hüseyin Furkan Koca'nın, salonda birbirine giren akrabalarını ayırmak için koşarak yanlarına geldiği sırada, kuzeni Muhammed G.'nin tabancayı ateşlemesiyle göğsünü tutup yere yığıldığı görüldü. Birkaç kişi yerde yaralı Hüseyin Furkan Koca'ya müdahale etmeye çalışırken, kalabalığın onların üzerlerine çıkıp, tekme tokat kavga etmeye devam etmeleri de görüntüye yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Güvenlik kamerası)

------------------------------

Çıkan kavga

Damatın gelmesi

Vurulması

Düşmesi

Genel ve detay

Haber: İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================================

6)YOL VERME KAVGASINDA DÖVÜLEN BABA ÖLDÜ, OĞLU YARALI; O ANLAR KAMERADA



İZMİR'in Konak ilçesinde, yol verme meselesinden çıkan kavgada Gürcan Karatosun (57) dövülerek öldürüldü, oğlu Alican Karatosun (26) ise yaralandı. Polis tarafından yakalanan ve vücut geliştirme sporu yaptıkları belirlene 3 saldırgandan 2'si tutuklandı. Yaşanan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen salı gecesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Oto alım satım işi yapan Gürcan Karatosun, Manisan'nın Akhisar ilçesinde birlikte kafeterya işlettiği oğlu Alican Karatosun ile otomobil satın almak için İzmir'e geldi. İddiaya göre 45 YB 5225 plakalı otomobille seyir halinde olan baba ve oğlu, Yeşildere Caddesi üzerinde bir araçta bulunan 3 kişiyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından yollarına devam eden 2 taraf, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde tekrar karşılaştı. İddiaya göre araçtan inen B.N. (27), R.Ç.(36) ve M.T.(45) baba ve oğluna saldırdı. Baba oğul, aldıkları yumruklarla ağır yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gürcan Karatosun ve oğlu Alican Karatosun, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Gürcan Karatosun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alican Karatosun'un sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra harekete geçen polis, çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Vücut geliştirme sporu yaptıkları öğrenilen B.N. ve R.Ç. sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, M.T. serbest bırakıldı. B.N. ve R.Ç., Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay anının ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Güvenlik kamerasına yansıyan kavga anları

Gürcan Karatosun, Alican Karatosun fotoğraf

Haber - Kamera: Mehmet CANDAN - Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

7)CİNNET GETİREN KOCA, EŞİNİ VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ



ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde cinnet getiren Nevzat Aydoğdu (49), eşi Fatma Aydoğdu (40) ile 4 çocuğundan biri olan Enes Aydoğdu'yu (20) silahla vurarak öldürdü. Ardından da polise teslim oldu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Lapseki ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi, Bizimkiler Sitesi F Blok 5'inci kattaki 10 nolu dairede meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen ve gündelik işlerde çalışan Fatma-Nevzat Aydoğdu çifti, akşam saatlerinde tartıştı. Evde bulunan çiftin çocukları Enes, anne ve babasını ayırmaya çalıştı. Bu sırada cinnet getiren Nevzat Aydoğdu, tabanca ile dehşet saçtı. Nevzat Aydoğdu'nun silahında çıkan mermilerin isabet ettiği Fatma ve Enes Aydoğdu, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından polis ve 112 Acil Servisi arayan Nevzat Aydoğdu, eşi ve oğlunu öldürdüğü ihbarında bulundu.

Kısa süre sonra eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ile oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Nevzat Aydoğdu ise gelen polislere silahıyla birlikte teslim oldu. Nevzat Aydoğdu, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

Savcının olay yerinde yaptığı inceleme Fatma Aydoğdu'nun vucuduna 4, oğlunun ise tek kurşun isabet ettiği belirlendi.

İKİ KIZ KARDEŞ KÖPEĞİ DOLAŞTIRMAYA ÇIKTI

Komşuları çiftin 3'ü kız 4 çocukları bulunduğunu ve zaman zaman tartıştıklarını ileri sürdü. Bu arada çiftin 2 kızının olaydan kısa süre önce köpeklerini gezdirmeye çıkardığı öğrenildi. Eve döndüklerinde anne ve kardeşlerinin cenazeleriyle karşılaşan iki kız kardeş, gözyaşlarına boğuldu.

CENAZELER OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde cinnet getiren Nevzat Aydoğdu'nun, silahla vurarak öldürdüğü eşi Fatma Aydoğdu (40) ile oğlu Enes Aydoğdu'nun (20) cenazeleri, olay yeri inceleme ekipleri ile savcının yaptığı incelemenin ardınan olayın meydana geldiği Gazi Süleymanpaşa Mahallesi, Bizimkiler Sitesi F Blok 5'inci katta bulunan 10 nolu daireden çıkarıldı. Anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay sonrası polise teslim olan baba Nevzat Aydoğdu'nun sorgusu sürerken, olay anında köpeği gezdirmek için dışarıda bulunan 2 kızı da polis gözetimi altında tutuluyor.

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale),

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Olay yerindeki ambulans

Evin önündeki kalabalık

Cenazelerin çıkarılması

Polis merkezi

Genel ve detaylar

Haber-Kamer: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================================

8)İZMİR'DE VAHŞET: DARP EDİP, POMPALI İLE VURDUKTAN SONRA BIÇAKLADILAR



İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Sercan Yalkın (20) aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen 2 kişi tarafından darp edildilip, pompalı tüfekle vurulduktan sonra bıçaklandı. Yalkın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, 2 şüpheli ise polis tarafından yakalandı. Olay anının bir bölümü ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bozyaka Mahallesi Eski İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Sercan Yalkın sokakta yürürken, daha önce aralarında husumet bulunan O.A. ve T.K. ile karşılaştı. Sercan Yalkın ile O.A. ve T.K. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yalkın'ı darp eden şüphelilerden biri ardından yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı. Karnından yaralanan Sercan Yalkın olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak iki şüpheli kısa süreli kovalamaca sonucu yaralı olan Yalkın'ı yakalayıp, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında darp etmeye devam etti. Aldığı darbelerle bir marketin önünde yere düşen Sercan Yalkın, yalvarmalarına aldırış etmeyen saldırganlardan biri tarafından bu kez bıçaklandı. Yalkın, kanlar içerisinde kalırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada marketin içine alınan Sercan Yalkın'a ilk müdahaleyi bir vatandaş yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı genci ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Sercan Yalkın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cadde üzerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kısa süre sonra şüpheliler O.A. ve T.K.'yı yakaladı. Eski İzmir Polis Merkezi'ne götürülen saldırganların sorgulanmasına başlandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada tüyler ürperten saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde Sercan Yalkın'ı kovalayan şüpheliler önce darp ediyor, daha sonra yere düşen gencin bıçaklandığı görülüyor. Olayı gören marketteki ve çevredeki vatandaşların kaçmaya çalışması dikkati çekiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------

Olay yerinden detay

Güvenlik kamerasına yansıyan olay anı

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================

9)KOMŞUSUNU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ İZMİR'DE YAKALANDI, TUTUKLANDI



AYDIN'ın Köşk ilçesinde, elektrik tamircisi Mehmet Biçer'i (42) Koçak Çayı'nda bıçaklayıp, başını taşla ezerek öldürdüğü şüphesiyle İzmir'de yakalanan Mehmet Peker, polis sorgusunda cinayeti itiraf etti. Gürültü yaptığı için uyardığı Biçer'i kendisini aşağıladığı gerekçesiyle öldürdüğünü söyleyen Peker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 21 Temmuz'da saat 10.00 sıralarında, Koçak Çayı'nda meydana geldi. Bölgeden geçenler, yerde hareketsiz halde kanlar içinde yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Polisin ceset üzerinde yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve başının taşla ezildiği tespit edildi. Üzerinden çıkan kimlikten cesedin evli, 4 çocuk babası elektrik tamircisi Mehmet Biçer'e ait olduğu ortaya çıktı. Olay yerinde yapılan incelemede ise yerdeki izlerden Biçer'in cesedinin yaklaşık 40 metre sürüklenerek derenin kenarına getirildiğini belirlendi. Öldürülen Biçer'in evi ve çevresinde de inceleme yapan polis ekipleri yaklaşık 400 metre mesafede bir poşet içinde kanlı kıyafetler buldu. Polis, kıyafetlerin öldürülen Biçer'in komşusu olan ve psikolojik sorunları bulunan Mehmet Peker'e ait olduğunu belirledi. Peker'in olay günü gece saatlerinde evine gitmediği öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli olarak Peker'i belirleyip, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Yapılan araştırmalarda Mehmet Peker'in en son çevre köylerde görüldüğü belirlenirken. yakalamak için çalışma başlatıldı.

İZMİR'DE YAKALANDI

Çalışmalar sürerken Mehmet Peker'in İzmir'in Bayraklı ilçesine geçtiği tespit edildi. Bunun üzerine İzmir polisi ile irtibata geçildi. İzmir polisi, Peker'in yemek yemek için pideciye gittiğini belirleyip, önceki akşam saatlerinde iş yerine operasyon düzenledi. Peker, polisleri görünce kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından Mehmet Peker yakalanıp, gözaltına alındı. Peker'in kendisini yakalayan polislere Biçer'i öldürmediğini, suçun üzerine kaldığını söylediği öğrenildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Peker'in, buradaki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Mehmet Peker'in "Komşum Mehmet Biçer, 10 gündür sürekli gürültü yapıyordu. Bu nedenle uyuyamıyordum. Kendisini uyardım. Ancak, beni aşağıladı. Bu zoruma gitti için kendisini öldürdüm" dediği belirtildi. Peker, polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Adliyeye çıkarılması

Detaylar

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN, -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

10)KLİMA MOTORU PATLADI: 1 ÖLÜ

MERSİN'in Anamur ilçesinde, apartmanda klimanın dış ünitesinin patlaması sonucu yaralanan ev sahibi Sevim Tufan (60), hastanede hayatını kaybetti

Saray Mahallesi'nde Memurlar Sitesi'nde B blok 1'inci katındaki evin balkon duvarında asılı bulunan klimanın dış ünitesi, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın şiddetiyle balkon duvarı yıkılırken çevredeki evlerin camları da kırıldı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince girilen evde, ev sahibi Sevim Tufan (60) ağır yaralı halde bulundu. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sevim Tufan ardından Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Klimanın dış ünitesinin patlaması sonucu ağır yaralanan Sevik Tufan, kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Olay yerinden genel, detaylar

-Patlamada yıkılan duvar ve bina arası

-İtfaiyeciler ve polisler genel

-Güvenlik şeridi

-Kalabalık

-Cadde genel

-Anamur Devlet Hastanesi

-Yaralı kadın ambulansa bindirilirken

-Mahalle Muhtarı Tacettin Baz ile röportaj

-Kadının öğrencileri ve arkadaşları genel

Haber: Mithat ÜNAL - Kamera: ANAMUR(Mersin),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================================

11)ŞANLIURFA'DA İTFAİYENİN HORTUMLA MÜCADELESİ



ŞANLIURFA'da 6 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin hortumu yetersiz ve delik çıktı. Bu nedenle zor anlar yaşayan itfaiye ekipleri, 40 dakika süren çaba ile yangını söndürdü. Yaralananın olmadığı yangın maddi hasara yolaçtı.

Yangın, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın en üst katındaki evde çıktı. İddiaya göre, elektrik kontağı yüzünden çıkan yangın bir süre sonra evdeki eşyaların tutuşmasına neden oldu. Evden yükselen alevleri fark eden komşular durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etmek için taktıkları ek hortumların yetersiz ve delik oluşu nedeniyle zor anlar yaşadı. Delik hortumudan dışarı akan suyun kesilmesi için bir vatandaş ayaklarıyla hortuma basarak deliği kapatmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangın maddi hasara neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------------

Evden yükselen alev ve dumanlar

İtfaiye ekipleri çalışma yapması

Delik hortumu kapatmaya çalışan vatandaş

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================

12)KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde tomruk yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Karabük Bartın yolu Ovacuma mevkisinde meydana geldi. Karabük'ten Bartın yönüne giden Metin Özenir idaresindeki 78 SL 916 plakalı tomruk yüklü kamyon, karşı yönden gelen Salih Altunöz idaresindeki 14 BL 542 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Fatma Çelebi (45) ve kızı Nihal Çelebi (24) sıkıştıkları otomobilde hayatlarını kaybederken, Ali Çelebi (48) ve Salih Altunöz yaralandı. Olay yerine 112 ekipleri, jandarma ve polis ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Safranbolu itfaiyesi, UMKE ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ali Çelebi AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar, 112 Acil ekipleri tarafından Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından cesetler Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Çelebi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kamyon sürücüsü Metin Özenir, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Kaza yapan araçlar

Cenazelerin taşınması

Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: KARABÜK,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

13)OTOMOBİL, IŞIK İHLALİ YAPAN MOTOSİKLETE ÇARPTI: 4 YARALI - O ANLAR KAMERADA



AKSARAY'da otomobilin, ışık ihlali yapan motosiklete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza anı da mobese kameralarına yansıdı.

Kaza, dün Aksaray- Konya karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Aziz Kara (15), yönetimindeki plakasız motosikletle kavşakta kırmızı ışıkta bir süre bekledi. Ardından ışık ihlali yapıp motosikletiyle hareket etmesi üzerine Sezer Yılmaz (28) yönetimindeki 38 TV 384 plakalı otomobil çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, yolun kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü Yılmaz, eşi Tuğba Yılmaz (25) ile çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayıp yere düşen ve başında kask bulunmayan Aziz Kara ile kardeşi Metin Kara (12) yaralandı. Kaza anı da mobese kameralarına yansıdı.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

Kaza anı görüntüsü

Haber: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

14)KARABÜK'TE 'DRONE' İLE KIRMIZI IŞIK DENETİMİ

KARABÜK'te, trafik ekiplerinin drone ile yaptığı denetimde kırmızı ışık ihlali yapan 60 sürücüye 14 bin 100 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin 2 noktasındaki kavşaklarda drone ile kırmızı ışık denetimi yaptı. Kırmızı ışıkta geçen sürücüler drone ile tespit edildi. Yaklaşık 4 saat süren denetimlerde 60 sürücüye toplam 14 bin 100 TL ceza kesildi. F.K., kendisine ceza yazan polise, sarı ışıkta geçtiğini ileri sürerek, "Kırmızı ışıkta niye geçeyim ben. Bunun cezasının olduğunu biliyorum." itirazında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Denetimden detay

F.K'nın polisle diyaloğu

Süre: (03.02) Boyutu: (340 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================

15)AK PARTİ HEYETİ NUPELDA VE AYAZ'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ



AK Parti Genel Başkan Yardımcı Leyla Şahin Usta başkanlığındaki heyet, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nupelda (4) ile Ayaz Güloğlu (8) kardeşlerin ailesini ziyaret ederek, başsağlığında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, beraberinde milletvekilleri Sezer Katırcıoğlu, Pakize Mutlu Aydemir, Şermin Balık, Tunceli İl Başkanı Fatih Tek ve Vali Tuncay Sonel ile görüştü. Görüşmenin ardından topluluk, 15 Temmuz günü Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında terör örgütü PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Nupelda ile Ayaz Güloğlu kardeşlerin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Tuncay Sonel'in de eşlit ettiği ziyarette, AK Parti heyeti köy sakinleri tarafından karşılandı. Ardından Güloğlu ailesinin evine giden AK Parti'li heyet, anne Cevriye ve baba Ekber Güloğlu'na başsağlığı dileklerini iletti.

'ACINIZI PAYLAŞMAK İSTEDİK'

Ziyarette anne Cevriye Güloğlu'nun elinden tutarak, acılarını paylaştıklarını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Kurulu Başkanı Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aileye selamlarını iletti. Usta, "Acınız çok büyük bunu biliyoruz Allah sabırlar versin. Sizlerde biliyorsunuz ki evlatlarınız şehit oldu. Her daim sizin yanınızda olacak, size sabır ve başsağlığı diliyoruz. Biliyoruz sabretmek zorundayız. Acınızı tazelemek istemezdik. Ama buraya gelerek acınızı paylaşmak istedik. O hain bombayı oraya koyanlar belasını bulacak. Devletimiz, onları tespit ederek gerekli cezayı en kısa sürede verecektir. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın" dedi.

Vali Tuncay Sonel ise teröristlerin cezasız kalmayacağını ifade ederek, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın teröristlerin yaptığı yanlarına kalmayacak, kısa sürede gerekli cevabı alacaklardır. Nupelda ve Ayaz iki melekti, ailenin yaşadığı acının tarifi mümkün değil. Teröristlerin amacı insanları birbirine düşman ettirmek ama biz o fırsatı onlara vermeyeceğiz. Ailemizin acısını paylaşıyoruz, hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Heyet ziyaretin ardından 15 Haziran 2019 tarihinde Tunceli merkeze 45 kilometre uzaklıkta olan Ovacık yolu üzerinde yolcu otobüsünün çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düşerek kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Engin Eroğlu ailesiyle bir araya gelerek başsağlığı diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

Heyetin köy sakinleri tarafından karşılanması

Güloğlu ailesine yapılan ziyaret

Usta'nın açıklamaları

Vali Sonel'in açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 192 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

16)MADALYASINI MEZARINI ZİYARET ETTİĞİ ŞEHİT KUZENİNE HEDİYE ETTİ



İNGİLTERE'de, 16 Temmuz'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan U-23 Ampute Milli Takımı'nın futbolcusu İsmail Parlak (21), memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine geldi. İsmail Parlak, madalyasını, Tunceli kırsalında geçen 11 Haziran'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen dayısının oğlu Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'a hediye edip, mezarına bıraktı.

Antalya'da oturan, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi olan U-23 Ampute Milli Takımı'nın defans oyuncusu İsmail Parlak, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy'e geldi. Parlak, memleketine gelir gelmez, 11 Haziran'da Tunceli kırsalında PKK'lı teröristler ile girdiği çatışmada şehit düşen dayısının oğlu Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın (26) mezarını ziyaret etti. 16 Temmuz'da İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası'ndan son maçta İngiltere'yi 8-1 skorla yenerek şampiyon olan Ampute Milli Takımı futbolcusu Parlak'a ziyareti sırasında Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Garnizon Komutanı Binbaşı Mustafa Matar, Simav Belediye Başkanı AK Parti'li Adil Biçer, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Simav Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, şehidin babası İsmail Üçkan ile annesi Üftadiye Üçkan ve şehidin yakınları eşlik etti. Parlak, yanında getirdiği Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı madalyasını şehit Jandarma Uzman Çavuş Üçkan'ın mezarına bıraktı. Duygulanan Parlak, "İngiltere ile oynadığımız maç öncesinde şampiyon olmamız halinde madalyamı şehit olan dayımın oğlu Emre Üçkan'a hediye etmeye karar verdim. Allah bize şampiyon olmayı nasip etti. Ben de Simav'a gelerek, kendime verdiğim bu sözümü yerine getirdim" dedi.

Bu sırada şehit Uzman Çavuş Üçkan'ın annesi Üftadiye Üçkan ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne Üçkan'ın, oğlunun mezarı başında fotoğrafına sarılarak ağlaması herkesi duygulandırdı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, "Gencimizin bu hassas ve nazik davranışı bizleri duygulandırdı. Şehitlerimizin arkasından, 'Şehitler ölmez' diye sloganlar atılır. Gerçekten bugün burada şehitlerin ölmediğini bir kez daha bu genç arkadaşımız bize hatırlattı. Kendisine teşekkür ediyorum. Şehidimizi de rahmetle anıyorum" dedi.

'HEM HÜZÜNLÜ HEM DE GURUR VERİCİ BİR AN'

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer de, "Kısa bir süre önce hakkın rahmetine kavuşan şehidimiz Emre Üçkan kardeşimizin kuzeni İsmail Parlak kardeşimiz çok düşünceli bir davranışla şehidimizin ismini tüm dünyaya bu müsabaka sayesinde duyurmuş oldu. Bu bizim için her ne kadar hüzünlü bir an ise aynı zamanda gurur verici bir an da oldu. İsmail kardeşimizi şahsında tüm Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Şehidimize ve tüm şehitlerimiz rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Şehit Üçkan'ın babası İsmail Üçkan, "Milli sporcumuz, yeğenim İsmail Parlak Avrupa şampiyonluğunu kazanmalarından sonra beni telefonla aradı. Şampiyonluk kupasını Emre ağabeyinin hırsı ile aldıklarını söyleyip, bu nedenle madalyasını mezarına koyup, ona hediye etmek istediğini söyledi. Bu davranışı bizleri gururlandırdı" dedi.

Konuşmaların ardından şehit Uzman Çavuş Üçkan'ın mezarı başında Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-23 yaşaltı Amputele Milli Takım futbolcusu İsmail Parlak'ın madalyasını şehit dayı oğlunun mezarına bırakması

-Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim'in konuşması

-AK Partili Simav Belediye Başkanı Adil Biçer'in konuşması

-Şehidin babası İsmail Üçkan'ın konuşması

-Anne Üftadiye Üçkan'ın şehit olan oğlunun fotoğrafını öpüp, ağlaması

-Şehit Üçkan için Kuran okunup, dua edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera Mehmet YENEN SİMAV (Kütahya),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================

17)DÜZCE'DE KAÇAK İÇKİ İMALATHANESİ



DÜZCE'de, polis ekiplerince kaçak içki imalathanesine düzenlenen operasyonda, içki yapımında kullanılan malzemelere ve sahte alkollere el konuldu.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde, içki yapılan depoya baskın düzenledi. Baskında sahte içki imalatında kullanılan malzemeler, aroma, maya, ile sahte olduğu anlaşılan 2 şişe viski, 2 şişe votka, 1 şişe rakı, 1 şişe etil alkol ve 1 şişe damıtılmış alkol ele geçirildi. Depodaki K.M. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

Polisin baskın anı

Malzemelerin bulunması

Detaylar

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

18)OTOBÜS BEKLERKEN DURAKTA MATEMATİK ÖĞRENİLECEK



OSMANİYE'de Karacaoğlan Ortaokulu Matematik Öğretmeni Mukaddes Karip, okullarda öğrencilerin matematik korkusunu yenmeleri ve matematiğe karşı olan olumsuz algıyı yıkmak için geliştirdiği 'Durakta Matematik' projesi Denizli'nin Acıpayam ilçesinde uygulamaya konuldu. Projede kapsamında ilçedeki otobüs duraklarına herkesin kolayca öğrenmesi için karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı.

Matematik Öğretmeni olan Mukaddes Karip, görev yaptığı okullarda meslek hayatı boyunca öğrencilerin matematik korkusu ve matematiğe karşı olumsuz algı ile okula geldikleri ve bu dersi başaramayacakları korkusu yaşadığını tespit etti. Karip, matematiği öğrencilere sevdirmek için oyunlaştırarak resim ve karikatürlerle birlikte matematik işlemlerini anlattı. Karip'in görev yaptığı okulda başlattığı bu yöntem ile öğrencilerin matematikte başarılı olduğunu gördü. Bunun üzerine Karip, geliştirdiği yöntemi tüm Türkiye'ye projeyle yaymaya karar verdi. Özellikle öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşlarda, olumsuz matematik algısını değiştirmek isteyen Karip, 'Durukta Matematik' projesini geliştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulan proje onaylandı ve eTwinnig kapsamında da destek gördü.

Proje kapsamında hazırlanan karikatürlü afişler Türkiye'de ilk olarak Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otobüs duraklarına asıldı. Ardından 81 ilde otobüs duraklarına yaygınlaştırılacak proje ile vatandaşların otobüs beklerken, zamanını matematik işlemi çözerek geçirmesi sağlanacak.

OTOBÜS BEKLEYENLER MATEMATİK ÇÖZECEK

Projenin amacını anlatan öğretmen Mukaddes Karip, "Amacımız, herhangi bir vasıta beklerken mecburi olarak boşa harcanan zamanları avantaja çevirebilmek. Okulu dört duvar arasından çıkarıp geniş kitlelere ulaşarak fayda sağlayabilmektir. İl ve ilçe merkezlerindeki otobüs duraklarında özellikle okullara yakın olanlar, metro ve tramvay duraklarında, her yaştan vatandaşımızın matematik dersine karşı olan ön yargılarını yok etmek ve yerine matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek ve aynı zamanda matematiği sevdirmek için geliştirdim" dedi.

MATEMATİĞE KARŞI ÖN YARGILAR KIRILACAK

Matematikteki ön yargıların kırılmasını sağlayacaklarını ifade eden Karip, "Bu etkinlikler ve karikatürlerin tüm vatandaşların göreceği yer olarak metro, tramvay ve otobüs duraklarının olacağı fikri ile daha çok kişiye ulaşacağız ve bu ön yargıların kırılmasına bir nebze yardımcı olacağız. Vatandaşlar bir yandan vasıta beklerken diğer yandan da bu proje ile matematiğe karşı olumlu bakış açısı kazanacak. Eğitimin sadece dört duvar arasında kalmadığını gösteren proje adeta boş zamanın düşmanı olacak. Amacımız, eğlenceli çizimlerle matematiği sevdirmek, karikatürler ile insanların gülümsemesini görmek, durakta geçen süreyi eğitim için kullanılacak" diye konuştu.

'MATEMATİĞİN TABU DEĞİL, HOBİ HALİNE GELMESİNİ AMAÇLADIK'

Duraklara asılan resimlerle eğlenceli bir şekilde matematik bilgisini insanlara aşılamayı hedeflediklerini anlatan Karip, "Görsel zeka ile matematiğin birleşmesi sonucu harika sonuçlar ortaya çıkıyor. Belki bir saatte anlattığınız konuyu çocuk 1 dakikada anlayabiliyor. Çok kısa bir sürede konuya hakim olabiliyor. Bu çizimlerle birlikte 7'den 70'e herkes, duraklarda daha iyi vakit geçirecek. Matematiğe karşı olan önyargı ortadan kalkacak. İnsanlar matematiği eğlenerek de öğrenebilecek. Bu projeyi 81 ile yaydık, 107 öğretmenin katılımıyla Türkiye'nin her şehrinde bu uygulamayı başlattık. İnsanların boş zamanlarımızı verimli hale getirmeyi hedefledik. Matematiğin artık tabu değil hobi haline gelmesini amaçladık. Türkiye'nin 81 ilinde uygulanacak bu proje ilk olarak Denizli'nin Acıpayam ilçesinde başladı" dedi.

ÇOCUKLAR ÇOK BEĞENDİ

Annesiyle otobüs bekleyen 9 yaşındaki Mehmet Aksoy, duraktaki problemleri çözmeye çalıştığını söyledi. Resimler arasında yer alan matematik bilgilerini çok beğendiğini belirten Aksoy, "Çok ilginç bir çalışma. Biraz resim biraz matematik karışımı. Otobüs gelene kadar matematik işlemleri yaptım" dedi. 8 yaşındaki Fatma Yaren Yaya ise, durakta yer alan matematikle ilgili bilgilerin dikkatini çektiğini belirterek, öğretici bilgilerin yer aldığını ve uygulamayı çok sevdiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Otobüs durağına afişler asılırken detay

Mukaddes Karip afiş asarken detay

Otobüs durağından detay

Matematik işlemi yapan çocuklardan detay

Mukaddes Karip'in açıklaması

Mehmet Aksoy ile Fatma Yaren Yaya'nın konuşmaları

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Kaynak: DHA