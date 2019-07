DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)EDİRNE'DE OTOMOBİL DUVARA ÇARPTI: 4 ÖLÜ, 2 YARALI



EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp duvara çarpan otomobilde aynı aileden 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde, Uzunköprü- Keşan yolunun ilçe girişinde meydana geldi. Oğuz Kılıç yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, otomobil hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobildeki aynı aileden Bensu Kılıç (1), Simge Kılıç (35) ve Ayfer Kılıç'ın (60) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Oğuz Kılıç ile Abdullah Kılıç (65) ve Belinay Kılıç (7) ise sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Belinay Kılıç, ilk müdahalesinin ardından Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Oğuz Kılıç'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

DENİZDEN DÖNÜYORLARDI

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak duvara çarptığı kazada araçta bulunan Kılıç ailesinin, Saros Körfezi kıyısında günü birlik denize gittikleri ve kazanın da evlerine dönüş yolunda meydana geldiği ortaya çıktı. Uzunköprü'nün Kırcasalih Beldesi'nde yaşayan Kılıç ailesinden kazada Simge Kılıç, kızı Bensu (1), kayınvalidesi Ayfer, kayınpederi Abdullah Kılıç, hayatlarını kaybederken, eşi Oğuz ile diğer kızı Belinay yaralandı.

Hastanede tedavisi süren araç sürücüsü Oğuz Kılıç'ın Kredi Yurtlar Kurumu'nda kaloriferci, ölen eşinin de aynı kurumda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi. Kazada ölenlerin bugün Kırcasalih beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

2)ALAŞEHİR'DE 13 YAŞINDAKİ İKİZLER GÖLETTE KAYBOLDU



MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yanında oynadıkları Kemaliye Göleti'ne düşen 13 yaşındaki Efe Birol ile kendisini kurtarmak için suya atlayan ikizi Eren Birol'un suya düştükleri yerde balçığa saplanmış cansız bedenleri bulundu.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Astsubay Osman Ersoy Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Efe ile ikizi Eren Birol, arkadaşları Mehmet Aktaş'ı (14) da yanlarına alarak evlerine 1 kilometre mesafedeki Kemaliye Göleti'ne gitti. Üç çocuk etrafı tel örgülerle çevrili gölet alanına tel örgülerin kenarından girdi. Gölet kenarındaki çamurluk alanda kayarak eğlenen 3 arkadaştan, iddiaya göre Efe Birol, dengesini kaybedip yaklaşık 6 metre derinliğindeki gölete düştü. Eren Birol da ikizini kurtarmak için panikle suya atladı. İki kardeş bir süre sonra suya batıp, çıkarak gözden kayboldu. Bunun üzerine yanlarındaki arkadaşı Mehmet Aktaş, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Karadan ve botla gölette arama çalışması başlatılırken destek istenen İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi'nden gelecek balık adamların beklendiği bildirildi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Dalgıç polisler tarafından önce Efe Birol ardından ikizi Eren Birol'un cesetleri sudan çıkarıldı. İkizlerin cansız bedenleri sudan çıkarılırken babaları Ahmet Birol gözyaşlarına boğuldu. Acı haberi evde alan anne Aliye Birol ise sinir krizi geçirdi. İkizlerin sudan çıkarılan cesetleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

3)SULAMA KANALINA DÜŞEN KAMYONETTEKİLERİ KURTARMAK İSTERKEN BOĞULDU

Adana'da ara yoldan çıkan hafif ticari araca çarpan kamyonet, sulama kanalına düştü. Kamyonette mahsur kalan 4 kişiyi kurtarmaya çalışan Hakan Aykol boğularak hayatını kaybetti. Kaza, Yüreğir ilçesindeki Kayarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının paralelinde bulunan yolda Hasan Can yönetiminde ilerleyen 01 EZ 253 plakalı kamyonet, ara yoldan karşısına çıkan Hakan Aykol yönetimindeki 01 C 8099 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle içerisinde Hasan Can, Medine Can, Erdal Ördek ve Emirhan Can'ın bulunduğu kamyonet sulama kanalına düştü. Hafif ticari araçta bulunan Hakan Aykol ile Mirza Aykol kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Hakan Aykol, kamyonette mahsur kalanları kurtarmak için suya atladı. Suya gömülen kamyonetteki vatandaşların araçtan çıkmasını sağlayan Hakan Aykol daha sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı CANKUR ekibi sevk edildi. Sulama kanalından çıkan Medine Can, Erdal Ördek, Emirhan Can ile hafif ticari araçta yaralanan Mirza Aykol, tedavi edilmek üzere ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Akıntıya kapılan ve yüzme bilmediği öğrenilen Hakan Akyol, kazanın yaşandığı yerden 1.5 kilometre uzaklıkta vatandaşlar tarafından bilinci kapalı halde sulama kanalından çıkartıldı. Ambulansla hastaneye götürülen Akyol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akyol'un yakınları kaza yerinde gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi. Akyol'un cesedi otopsi için morga götürüldü.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye getirilip, cinsel saldırı bulgusu rastlanan kadının ölümüne soruşturma (2)

4)KESİN ÖLÜM NEDENİ 3 AY SONRA BELLİ OLACAK

Uşak'ta toksik zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede, cinsel saldırı belirtilerinin bulunması üzerine alındığı ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitiren Beyhan Arslan'ın otopsisi tamamlandı. Savcılık tarafından yapılan ilk otopside zihinsel engelli kadının vücudunda cinsel saldırıya yönelik bulguların bulunduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin 3 ay sonra çıkacak otopsi sonuçlarına göre kesinlik kazanacağı belirtildi. Otopsinin tamamlanmasının ardından Beyhan Arslan'ın Çanakkale'de yaşayan anne, baba ve kardeşi İzmir Adli Tıp Kurumu'na geldi. Aile kızlarının ölümüyle ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, cenaze aracına konan Beyhan Arslan'ın cenazesi Çanakkale'ye götürüldü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

Selin vurduğu Uğurlu köyünde yaralar sarılıyor (2)

5)ÖLEN HAYVANLAR TESPİT EDİLİP, GÖMÜLÜYOR

Düzce Valiliği'nden Esmahanım ve Uğurlu köyünde ölen hayvanların yarattığı koku ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"20 Temmuz tarihinden bu yana Esmahanım, Dilaver ve Uğurlu köyleri başta olmak üzere 24 köyümüzde ilaçlama çalışmaları yapılmakta olup, hayvan zaiyat tespiti ve gömülmesi çalışmalarına hızla başlanmıştır. Yapılan tespitlere göre 160 bin 500 tavuk, 59 adet büyükbaş ve 160 adet küçükbaş hayvanın telef olduğu anlaşılmıştır. İlaçlama çalışmalarına bugün de devam edilmektedir. Bölgede Çevre Sağlık Teknikerleri tarafından düzenli olarak su örneği alınarak Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde ilaçlama ve ölen hayvan tespitine devam edilmektedir. Etrafa koku veren sel suları ve balçık altında telef olan tavuk vb. küçükbaş hayvanların tespiti ve kaldırılmasına yönelik çalışmalar da bir yandan sürmektedir."

74 KİŞİYE SAĞLIK HİZMETİ VERİLDİ

Düzce'de sel felaketinden etkilenen köylerde kurulan mobil sağlık aracı ile dün 74 kişiye sağlık hizmeti verildi. 1 adet mobil sağlık aracı, 6 adet ambulans, 1 adet 4x4 ambulans ve 1 adet 4x4 UMKE aracı ve 26 sağlık personeliyle selin vurduğu köylerdeki vatandaşlara sağlık hizmeti veriliyor.

SELDEN KURTARDIKLARI EŞYALARLA EVLERİNİN BAHÇESİNDE YAŞIYORLAR

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki sel felaketinin ardından evleri büyük hasar gören Çalış ailesi, eşyalarını çıkardıkları evlerinin bahçesinde yaşamaya başladı. Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde Çarşamba günü meydana gelen sel felaketinde Çalış ailesinin evi de sel suları nedeniyle büyük hasar gördü. Evde yaklaşık 50 santimetre derinliğinde çamur olurken, eşyalar da büyük hasar gördü. Başkalarına ait birçok eşyası ve dışarıdaki bank da evin içine girdi. Evin hali sel felaketinin boyutunu gösterdi. Çalış ailesi suların çekilmesiyle evlerinden kurtarabildikleri eşyaları dışarıya çıkardı. Balçıkla dolan evlerinden çıkardıkları eşyalarla birlikte 3 gündür dışarıda yaşayan aile, ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından tekrar evlerine dönecekleri günü bekliyor.

Sel olduğu sırada evde olduklarını söyleyen Emirhan Çalış (15), "Evimiz bataklıkta. Bugün kepçelerle açtırabildik. Sel olduğunda evdeydik. Yağdığı akşamdan sabaha kadar dışarıdaydık. Evimizin etrafını korumaya çalışıyorduk. Bir anda yağmur bastırmaya başladı. Kapılarımızdan sular geldi. Yattığımız yerde sırtlarımız su oldu. Bir anda kalktık. Evde bir de hamile ablam vardı. Pencereye kadar suydu. Aşağı atladığımızda su göğsümüze geliyordu. Boğulma riskimiz de vardı. Zorla kendimizi dışarı çıkardık ve komşuya sığındık. Evimizi de böyle bıraktık. 3 günden beri temizlemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Anne Nilüfer Çalış ise, "Yan taraftan gelirken evdekilere çıkın dışarı diye bağırdım. Yükseklere gidin sel geliyor dedim. Felaket geldi. Evleri, arabaları, insanları sel aldı gitti. Bizi de Allah korudu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devlet de yapabildiği kadarını yaptı ama evlerimizi kullanamıyoruz, eşyalarımızı kullanamıyoruz. Dışarıda kalıyoruz. Başka bir yerimiz olmadığı için mecbur dışarıda kalıyoruz" dedi.

KAPALI KÖY YOLU KALMADI

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından kapalı kalan köy yolları açıldı. Kapalı köy yolu kalmadı. Son olarak selden en fazla etkilenen Esmahanım ve Uğurlu köylerini birbirine bağlayan yol da ulaşıma açıldı. Yolun kapalı olduğu sırada karayoluyla 1,5 saatlik mesafeden ulaşılabilen 2 köyün arasındaki mesafe 10 dakikaya indi.

ÇALIŞMALARA AKŞAM ARA VERİLDİ

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hala bulunamayan 5 kişinin arama çalışmalarının dünkü bölümü tamamlandı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH ve DAKE ekiplerinden oluşan yaklaşık 250 kişi arama çalışmalarına Uğurlu Köyü mevkiinde bugün sabah saatlerinde ilk ışıklarında yeniden başlayacak.

6)MOTOSİKLET BARİYERLERE ÇARPTI: SÜRÜCÜ ÖLDÜ

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet demir bariyerlere çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, saat 02.00 sıralarında Sabuncubeli Tüneli çıkışında meydana geldi. Manisa yönünden İzmir istikametine 45 KE 418 plakalı motosikletle giden sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet Sabuncubeli Tüneli çıkışında demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü metrelerce sürüklendi. Bu sırada kazayı gören başka bir sürücü, yolu kapatarak sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tüneli bir süre trafiğe kapattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. Sürücünün cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ulaşıma kapatılan tünel, yaklaşık yarım saat tekrar açıldı.

7)TEKİRDAĞ'DA 45 KİŞİ YEDİKLERİ DÖNERDEN ZEHİRLENDİ



TEKİRDAĞ'da 45 kişi yedikleri dönerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir dönerciden döner yiyen 45 kişi, bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Başta Tekirdağ Devlet Hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere başvuranlar, bir süre müşahede altında tutulup, tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

8)2 VATANDAŞIN YAŞLI KADINI SELDEN KURTARMA ANLARI KAMERADA

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde sel felaketinde yaşlı bir kadının 2 vatandaş tarafından kurtarılma anları amatör kameraya yansıdı. Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde geçen Çarşamba günü sel meydana geldi. Selde Esmahanım köyünden 7 kişi sulara kapılıp kayboldu. Kaybolanlardan iki kişinin cesedi bulundu. Tam anlamıyla felaketin yaşandığı köyde yaşlı bir kadının 2 kişi tarafından kurtarılma anları amatör kameraya yansıdı. Görüntülerde, sel sularının ortasında mahsur kalan bir kadının el ele tutuşarak yanına giden 2 kişi tarafından kurtarılmaları yer aldı.

9)AYDIN'DA MAKİLİK ALANDA YANGIN: 12 HEKTAR KÜL OLDU



AYDIN'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için ekiplerin çalışması yoğun şekilde sürüyor.

Yangın, dün gece saat 22.30 sıralarında Kırsal Toygar Mahallesi ile Esenköy Mahallesi arasındaki makilik alanda çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine, Aydın, Denizli ve çevre ilçelerden gelen Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme arazözleri alevlere müdahale etmeye başladı. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı, gece olması nedeniyle havadan müdahale yapılamıyor. Nazilli, Bozdoğan ve Karacasu arasında kalan Karıncalıdağ'da bulunan büyük ormanlık alana doğru hızla ilerleyen yangını kontrol altına alabilmek için ekipler yoğun çaba harcıyor.

Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaca, "Orman yangını ihbarını alınca anında bölgede bulunan tüm ekiplerimizin sevkini sağladık. Hava rüzgarlı ve gece olması nedeniyle de havadan müdahale edemiyoruz. Ekiplerimiz karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyorlar. Yangının önünü kesmeye çalışıyoruzö dedi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Nazilli'de gece saatlerinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 12 hektarlık alan zarar görürken, söndürme çalışmalarına 111 itfaiye eri, 11 orman muhafaza memuru ve 10 teknik personel katıldı. Çalışmalarda 23 arazöz, 12 su tankeri ve 2 dozer kullanıldı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.



10)MARMARA DENİZİ'NDE ALABORA OLAN TEKNEDEKİ 4 KİŞİ KURTARILDI



TEKİRDAĞ'de Marmara Denizi'nde tekne ile gezmeye çıkan aynı aileden 4 kişinin bulunduğu tekne, ters dalga nedeniyle alabora oldu. Tekneden denize düşen 4 kişi, liman ekipleri ve deniz polisi tarafından boğulmaktan kurtarıldı.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinin Barbaros mevkiinden Marmara Denizi'ne açılan içinde aynı aileden 4 kişinin bulunduğu 4.5 metre uzunluğundaki tekne, ters dalga nedeniyle alabora oldu. Kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta meydana gelen olayda tekne denize gömülürken, içindeki Osman P., Çağlar P., Yüksel A. ve Ebru A., denize düştü. Denizde bir süre dalgalarla boğuşan 4 kişiyi farkeden bir başka teknedekiler, yardıma giderken, durumu polise de bildirdi.

Bu sırada olay yeri yakınlarındaki Asyaport Limanı güvenlik birimleri, limana ait bir bot ile yardıma gitti. Sudaki 2 kişiyi kurtaran liman teknesine, deniz polisi de gelerek yardım etti. Diğer 2 kişiyi tekneye alan deniz polisi, 4 kişiyi Asyaport limanında bekleyen ambulanslara getirdi. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapılan 4 kişinin durumlarının iyi olduğu ve hastaneye götürülmediği belirtildi.

Jandarma, teknede bulunan 4 kişinin ifadesine başvurdu.

11)DENİZDE YÜZEN AİLE BOĞULMAKTAN KURTARILDI

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denize giren baba ve 4 çocuğu boğulma tehlikesi yaşarken jet ski ile kurtarıldı.

Kandıra Cebeci sahilinde denize giren baba ve 4 çocuğu bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı. Baba boğulma tehlikesi yaşayan çocuklarını kurtarmaya çalışırken, bir taraftan da yardım istedi. Kocaeli itfaiyesi cankurtaranları jet ski ile ailenin yanına gitti. Baba ve çocukları jet ski ile alınarak sahile çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri aileyi sağlık kontrolünden geçirirken, herhangi bir sağlık sorunlarını olmadığı belirlendi.

12)OTOMOBİL DEREYE UÇTU: SÜRÜCÜ YARALANDI

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 10 metrelik yükseklikten dereye uçtu. Olayda sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Şehitler Caddesi Halkapınar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen Onur D. otomobiliyle Şehitler Caddesi'nde ilerlediği sırada, 35 AEH 651 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, demir bariyerleri aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikten Meles Çayı'na düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve 110 AKS ekiplerine bildirdi. Bu sırada otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Onur D. ise yardım gelmesini bekledi. Olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, Onur D.'yi merdiven yardımıyla dereden çıkardı. Kazada hafifi şekilde yaralanan Onur D., ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

13)2 AYLIK BEBEĞİ SEVİP, CAMİ AVLUSUNA BIRAKTILAR



Adıyaman'da, cami avlusuna bırakılan erkek bebeği vatandaşlar buldu. Bebeğin camiye bırakılma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gece geç saatlerde Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah namazında Kap Camisi'ne gelen cemaat avluda bebeği gördü. Vatandaşlar ve cami imamı Fetih Erdil, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri camide bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında biri kadın 2 kişinin, bebeği bir süre sevdikten sonra cami avlusuna bırakarak ayrıldıkları görüntülendi. Polis, bebeği alarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Ekipler 2 aylık olduğu düşünülen bebeği bırakanları bulmak için çalışma başlattı.

14)KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇAK KAZIYA 5 GÖZALTI

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, jandarma ekiplerince define bulmak için kaçak kazı yapanlara düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, kaçak kazı için kullanılan malzemelere el konuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Helete Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekipleri arazide define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, bölgede yaptığı araştırmada arazide kazı yapan H.A. (42), Ş.K. (40), S.B. (40), B.D. (43) ve H.D.'yi (43) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, birer ahşap saplı kazma, dedektör, siyah renkli malzeme çantası, kulaklık, başlık, mavi çift eldiven, mavi çanta, el feneri ve 12 pil ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmada sorgulanmasına başlandı.

15)TRAFİKTEKİ KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINDA



ZONGULDAK kent merkezinde maddi hasarlı kaza sonrası birbirine giren TIR ve otomobilin sürücüsünün kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. H.T .(26) yönetimindeki 67 EK 472 plakalı TIR, sağında seyir halinde olan M.K.'nın (48) kullandığı 67 EN 342 plakalı otomobilin kaportasına zarar verdi. Sağ iki kapısı ezilen otomobil sürücüsü M.K. ile TIR sürücüsü H.T. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, M.K. yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı. H.T., diğer sürücülerin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin gözaltına aldığı H.T., karakola götürüldü.

Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kavga eden iki sürücüyü vatandaşların ayırmaya çalıştığı görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

16)TURİSTLERE HANUÇULUK YAPAN KOMŞUSUNU UYARDI DARP EDİLDİ



MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kuyumcu Fatih Koparan (37), çantacılık yapan yan komşusu O.B.'yi hanutçuluk yapmaması konusunda uyarınca çıkan tartışmanın ardından yumrukla darp edildi.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Kemal Elgin Bulvarı'nda üzerinde meydana geldi. Kuyumcu Fatih Koparan, iddiaya göre çanta satan yan komşusu O.B.'yi birkaç defa yabancı turistlere yönelik hanutçuluk ve taciz etmemesi konusunda uyarıda bulundu. Koparan'ın iddiasına göre Komşusu uyarılara aldırış etmeyince dükkan sahibine ve polise şikayet etti. Bunun üzerine Koparan'ı O.B., kendi dükkanına konuşma bahanesiyle çağırdı. Cep telefonunun kamerasını açarak O.B.'nin dükkanına giden Koparan tartışmaya başladı. Yaşanılanları kameraya çeken kuyumcu, sözlü hakarete uğrayarak yumrukla darp edildi. Yaşadıklarını yazarak görüntüleri sosyal medyada paylaşan Koparan kendisini darp eden komşusunda şikayetçi oldu.

3 GÜN KAPATMA CEZASI VERİLDİ

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çanta dükkanı çalışanları hakkında geçen hafta çok sayıda şikayet geldiği ve kamera ile yapılan çekim sonucu hanutçuluk yaptığını tespit etti. Kaymakamlık tarafından alınan karar ile çanta dükkanına hanutçuluktan 3 gün kapatma cezası verildi.

İMAJIMIZ HANUTÇULUK NEDENİYLE DİPTE

Yaşadığı olayı anlatan kuyumcu Fatih Koparan, "Sosyal medyada gezgin kimliğim ile tanınıyorum. Uzun bir süre hanutçuluk ile mücadele ediyorum. Marmaris'te birçok işletme komşum gibi sürekli turistleri taciz ediyorlar. Çantacı komşum sezon başında buraya taşındı. Aylardır hanutçuluk yapıp turistleri kaldırımda yürütmüyorlar. Komşuluk hakkı diye bir süre ses çıkartmadım. Bir kere isim vermeden polise şikayet ettim. Dükkan sahibi ve birçok kişi uyardı ama dinlemediler. Benim dükkanımın önüne gelerek turistleri rahatsız ediyorlar. Bunların hepsi güvenlik kameramda var. Bir İrlandalı müşterim alışverişe dükkanıma geldi. İrlandalı turistin alışveriş sonrası arkasından komşum dükkanıma gelip 'Sana müşteri yönlendirdik hanut ve komisyon vermeniz gerekiyor' dedi. Ben para vermeyince müşterimin telefonunu alıp 'Bu seni dolandırdı, sana daha ucuz kuyumcu buluruz' mesajı atmışlar.17 yıllık müşterim atılan mesajları bana gösterdi. Cumartesi saat 17.00 sıralarında çantacı komşum beni dükkanına çağırdı. Sinirli şekilde çağırdığı için bir şey olacağını anladım ve cep telefonu kameramı çalıştırarak dükkanına gitti. Şikayet ettiğim için ağza alınmayacak hakaret ve tehdit etti. Turistlere rahatsızlık vermemelerini, yaptıkları hanutçuluk nedeniyle kimsenin dükkan önünden geçmediğini söyledim. Yumrukla darp edildim. Darp edilmem ve tüm o hakaretler cep telefonu kameramda mevcut. Poliste şikayetçi olup görüntüleri teslim ettim. Yanımda çalışan 53 yaşında kadına ve bana ağza alınmayacak hakaretler yapıldı. Şu an ben ve çalışanımın can güvenliği yok. Türkiye'nin turizm şehirlerinde en büyük sorun hanutçuluk. Turistleri taciz olarak tabir edilen hanutçuluk üzerine hiç birşey yapılmıyor. Yapılamadığı için bende farkındalık yaratmak ve yetkilileri daha duyarlı denetim yapmalarını sağlamak için sosyal medyamda paylaştım." diye konuştu.

====================================================

17)RUS SAVAŞ GEMİSİ 'ORSK' ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı 'Orsk' isimli savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden dün saat 18.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 148 borda numaralı 'Orsk' isimli savaş gemisi, saat 20.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisi, saat 20.30 sıralarında, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerlerin beklediği görüldü.

18)MAZBATASI İPTAL EDİLMİŞTİ, YENİDEN SEÇİLDİ



AKSARAY'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçiminde Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkanlığını kazanan Ramazan Bozlak'ın, hakkındaki 2 ceza kararı nedeniyle mazbatası iptal edildi. Meclis üyelerinin de istifası üzerine belde halkı dün yeniden sandık başına gitti. Bu kez Ak Parti adayı olarak seçimlere katılan Bozlak, yeniden başkanlığa seçildi.

Gülağaç ilçesine bağlı 4 bin 280 nüfusa sahip 3 bin 150 seçmenden 2 bin 600'ü, 31 Mart'ta yapılan Genel Mahalli Seçimleri'nde sandık başına giderek oy kullandı. BBP adayı Ramazan Bozlak, bin 268 oyla belediye başkanlığına seçildi. En yakın rakibi Ak Parti adayı Hüseyin US ise 741 oy aldı.

Ak Parti, Bozlak'ın hakkında 2 ceza kararı olduğu için başkanlık yapamayacağı gerekçesiyle YSK'ya itiraz etti. YSK da Bozlak'ın mazbatasını iptal etti. Belediye meclisinin asil ve yedek üyelerinin de istifa etmesi üzerine 60 günlük sürenin ardından YSK tarafından önceki gün yeniden seçim yapılması kararı verildi.

MAZBATASI İPTAL EDİLDİ, YENİDEN ADAY

Hakkındaki 2 ceza kararı gereği mazbatasının iptal edildiğini ifade eden Bozlak, "Benim mazbatamın düşmesine sebep olan 2 cezam vardı. 2010 yılında 2863 sayılı 'Tarih ve Kültür Varlıklarına Muhalefet' suçundan 10 ay, 2013 yılında da bir kavgadan 5 ay hapis cezası aldım. Bu iki suçun infazı gerçekleşti. Ben kavgadan 'Memnu hakların iadesi' (Yasaklanmış hakların geri verilmesi) kararını almayı unutup, seçimlere katılmıştım. Ben bunu almış olsaydım, mazbatamda düşmüş olmayacaktı. Bu kararı alıp, seçim kuruluna vereceğim. Böylelikle yeniden yapılacak seçimlere aday olmamı engel teşkil edecek durum ortadan kalkacak. Demirci beldesinde tekrar adayım."dedi.

YENİDEN SEÇİM YAPILDI, ADAYLAR PARTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Seçimlerin yenilenmesi kararının ardından 31 Mart'ta BBP adayı olan Ramazan Bozlak, AK Parti'den, Ak Parti adayı Hüseyin US da, BBP'den aday oldu. Belde halkı ise bugün yeniden sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre Bozlak bin 624, Us, ise 783 oy aldı. Seçim sonrası belde meydanın da AK Parti'ler kutlama yaptı. AK Parti'den seçimi kazanan Ramazan Bozlak, "Doğru ve adalet eninde ve sonunda tecelli ediyor. AK Parti'den bizi uygun gördüler. Şu anda AK Parti'den yarışa girdik ve diğer arkadaş da BBP'ye geçti. Büyük bir farkla seçimi kazandık." dedi.

Kaynak: DHA