DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)KONYA'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 ÖLÜ



KONYA'da, refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu 3'ü kadın 7 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saat 23.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevreyolu Ticaret Borsası alt geçidinde meydana geldi. 42 ACM 965 plakalı otomobil, kimliği sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Muammer Can yönetimindeki 42 GF 252 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobil de hurda yığınına döndü. 42 ACM 965 plakalı otomobilde bulunan Hakan Yel, Muhammed Emin Gül ile kimliği belirlenemeyen 2'si kadın 3 kişi ile diğer sürücü Muammer ve eşi Memduha Can yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık görevlisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı. 3'ü kadın 7 kişinin sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından görevlendirilen 2 Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemede bulundu. Alt geçit yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. 7 kişinin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcılarının incelemesinin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi Morguna kaldırıldı. 3 kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2)ERBİL'DE TÜRK DİPLOMATI ŞEHİT EDEN TERÖRİST YAKALANDI



IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, Erbil'de Türkiye Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit, 2 Iraklının ise hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ'ın yakalandığını açıkladı.

IKBY Güvenlik Ajansı, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit, 2 Iraklının da ölümüne neden olan restorandaki terör saldırısıyla ilgili dün açıklama yaptı. Açıklamada, Erbil Emniyet Müdürlüğü ile Anti Terör Birimi'nin ortak operasyon düzenlediği belirtildi. Operasyonda, saldırının baş faili olan HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi Mazlum Dağ'ın yakalandığı ifade edildi. Mazlum Dağ'ın fotoğrafının da paylaşıldığı açıklamada, şöyle denildi:

"Erbil'de iki gün önce saldırı düzenleyen Mazlum Dağ, antiterör birimi ile Erbil asayiş birimlerinin ortak operasyonunda yakalanmıştır, vatandaşlarımıza duyurulur. Bu süreçte güvenlik güçlerimize yardımcı olan vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Soruşturmanın detayları daha sonra paylaşacağız."

IKYB SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

IKYB Sözcüsü Sefin Dizayi de Erbil'deki saldırının faili olan Mazlum Dağ'ın yakalandığını, diğer faillerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Dizayi, güvenlik güçleri tarafından yürütülen geniş kapsamlı operasyon sonucunda saldırının baş faili Mazlum Dağ'ın, Antiterör güçleri tarafından yakalandığını belirterek, olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

BİR TERÖRİST DAHA YAKALANDI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, saldırının faili Mazlum Dağ'ın yardımcılarından Muhammet Bisksiz'in yakalandığı belirtildi. Açıklamada, Muhammd Bisksiz'in, 20 Temmuz 2019 Cumartesi günü Erbil Asayişi ve Anti Terör birimi tarafından yakalandığı bildirildi.

3)DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONU: 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, polisin, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda, 1 özel harekat polisi de yaralandı. Merkez Bağlar ilçesi Sento Caddesi eski havaalanı kavşağında bulunan bir apartmanın en üst katında bulunan dairede PKK'lı teröristlerin saklandığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 03.00 sıralarında eve operasyon düzenledi. Polisin 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık veren teröristlerle çatışma çıktı. Çatışmada bir özel harekat polisi vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Yaralı polis, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

EV SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası, çatışmanın yaşandığı evin sahibi karı-koca çift gözaltına alındı. Polis yolu trafiğe kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de, dedektör köpek yardımıyla evde ve çatı katında arama yaptı.

Düzce'de kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (EK

4)VALİ DAĞLI, UĞURLU KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ

Düzce'de afet bölgesinde inceleme yapan Vali Zülküf Dağlı, helikopterle dün Uğurlu köyüne geldi. Dağlı'ya Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de eşlik etti. Köydeki mağdurları ziyaret eden Vali Dağlı, talepleri dinledi.

Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Dağlı, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, "Can kaybımız bizi gerçekten yaralayan konu. Onlardan birisini dün bulduk. İnşallah diğerlerini de yakın zamanda buluruz. Bütün temennimiz çabamız bu. 250 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Tüm teknik imkanları, personeli, arama köpekleri, hava araçları ve botlarımızla çalışıyoruz. İnşallah onları buluruz. Tüm çabamız bunun üzerine. Uğurlu köyüne geldik milletvekilimiz ve arkadaşlarımızla. Uğurlu köyümüz 300 hanelik büyük bir köy. Burada maddi hasar çok fazla. Özellikle içme suyu birincil ihtiyaç, temiz su ihtiyacı için şebeke suyunu en kısa zamanda faaliyete geçirmek aşamasındayız. Ayrıca kanalizasyon ihtiyacı var. Kanalizasyon tıkanmış ve parçalanmış halde tamamen" diye konuştu.

'BURAYA ÖZEL BİR UYGULAMA KESİNLİKLE YAPILACAK'

Bölgedeki çok sayıda tavuk çiftliğinde bulunan binlerce tavuğun sel felaketi nedeniyle telef olduğunu belirten Vali Dağlı, "Burada tavuk çiftliklerimiz vardı. Buradaki tavuklarımız telef oldu. Bunların ilaçlanması, gömülmesi önemli. Çünkü salgın bir hastalığa yol açmamalı. Bunların ilaçlanması yapılacak. Ayrıca bütün köyün ilaçlanması da yapılacak. Bunların hepsini kısa sürede yapacağız. Dere yatağı konusu önemli. Burada Devlet Su İşleri'nin birincil görevi. Onlar başladılar çalışmaya ve yakın zamanda da toparlayacaklar. İnşallah bunları yapacağız. Devletimiz büyük, devletimizin bunların hepsine gücü yeter. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı kararnamemiz de çıkacak hasarla ilgili. Buraya özel bir uygulama kesinlikle yapılacak. Zarar ziyanlar tamamen giderilecek. Vatandaşımız rahat olsun. Burada, gerek kümeslerinde olsun, gerek büyükbaş hayvanlarda olsun, gerek evlerinde olsun vatandaşımızın tüm zararları kısa sürede karşılanacak" dedi.

'TÜM ÇALIŞMALARI HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPACAĞIZ, HERKESİN İÇİ RAHAT OLSUN'

Vali Dağlı, "İnşallah biz bunları kısa zamanda yapmak için devletimizin tüm birimleriyle milletvekillerimizle, yakın çalışma arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Gördüğünüz gibi bir üs bölgesi haline getirdik burayı. Düzce Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi yine bu 3 köyümüzde irtibat hızlı olsun, organizasyon hızlı olsun manasında kurduk. Tüm bu çalışmaları hızlı bir şekilde yapacağız, tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun" diye konuştu.

Ardından bir süre daha beraberindekilerle Uğurlu köyünde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Dağlı, geldiği helikoptere binerek, selden etkilenen diğer bölgeleri ziyaret için buradan ayrıldı.



AŞAĞI MAHALLE MEVKİİNE KÖYLÜLER YARDIM MALZEMESİ GÖTÜRÜYOR

Düzce'de yaşanan sel ve su baskınlarının ardından en çok etkilenen ve yıkımın olduğu Esmahanım Köyü'nde DSİ ekiplerinin yaptığı çalışmalarla yollar traktörlerin kullanabileceği hale getirildi. Esmahanım Köyü'nün Aşağı Mahalle denilen bölgesine dün ilk kez karadan ulaşım sağlandı. Yolun açılmasıyla vatandaşlar traktörlerle bölgede mahsur kalan, ancak evlerini terk etmeyen vatandaşlara kuru erzak yardımı ve su götürdüler.

TAHRİBAT GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Öte yandan ilk kez girilen Aşağı Mahalle mevkiinde selin yarattığı tahribat gözler önüne serildi. Çok sayıda evin yıkıldığı sel felaketinde evlerde yaşayan vatandaşların bir bölümünün evinde olmaması ve sel sırasında güvenli bölgeye geçmesi faciayı önledi. Selle birlikte ters dönen traktörler çamura saplandığı, bazı evlerin sürüklenerek Melen Nehri'nin ortasına kadar geldiği ve o bölgede kaldığı görüldü. Esmahanım Köyü'ne ait mezarlıklarda da büyük tahribat oluştu. Mezarlıkların büyük çoğunluğu sel suları ile kayıp olurken bazı mezarlıklarda ise çökmeler yaşandı.

MEZARLIK HASAR GÖRDÜ

Aşağı Mahalle'de evi yıkılan İbrahim Şahin, "Böyle sel 1952'de olmuş. Yaşlılar öyle söylüyor. O zaman da mezarlık gitti ondan sonra yaptılar. Şimdi yine gitti. Mezarlar yok. Benim evim gitti, 30 koyunum gitti, 5 büyükbaş hayvan gitti. Allah verdi Allah aldı diyoruz. Kendimizi öyle avutuyoruz. Yarı canımız gitti. Mal bu ama canımızdansa malımız gitsin. En acıdığım ise hayvanlarım zincirle duvara bağlıydı. Onlara çok üzülüyorum. Bak 7 can gitti. Biz mala üzülmüyoruz. Yerine gelir. Devletimiz sağ olsun bizim hasarlarımızı tespit ediyor." dedi.

"BURADA GÖRDÜĞÜNÜZ BÜTÜN HER YER EVDİ"

Evi yıkılan bir başka vatandaş Ali Şahin ise, "Devletimize Allah zeval vermesin. Evlerimiz köylerimiz gitti. Elimizde kalan traktörler Kızılay'ın, AFAD'ın verdiği erzakları dağıtıyoruz. Yol yeni yapıldı ancak bu mahalleye ilk kez yardım getirebildik. Yapacak bir şeyimiz yok. Karayolu ile ilk kez yardım geldi. Üst yoldan fındıklıkların içinde indiriyorduk. Su ve ekmek getiriyorduk. Bugün ilk kez kuru gıda, bakliyat, kahvaltılık gibi eşyalarımız geldi. Onları vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Burada gördüğünüz bütün her yer evdi. Burada hiç yoksa 6 ev yıkıldı. Dere yatağı 100 metre genişledi. O yüzden benim evimde hemen buradaydı o da gitti. Annem ve babam buradaydı. Sel olduğu akşam Düzce'ye indirler. Burada kayıp olmadı. Kayıplar Dere Mahallesi denilen alanda. Birlik olacağız, birbirimize destek olacağız ve burayı kalkındıracağız." diye konuştu.

HASAR BÜYÜK

Öte yandan Düzce Valiliği'nden hasar tespit çalışmaları ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, hasarın boyutu gözler önüne serildi. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"17 Temmuz akşamı başlayan sağanak nedeniyle su baskını, sel ve heyelan meydana gelen Akcakoça ve Cumayeri ilçelerimiz genelinde başlatılan hasar tespit çalışmalarında ilk belirlemelere göre 180 evde değişik çaplarda hasar oluştuğu, 41 binanın ise tamamen yıkıldığı tespit edildi. 11 ekip tarafından devam edilen çalışmalarda şu ana kadar Akçakoca ilçe merkezi ile 12 köyde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup Esmahanım ve Karatavuk Köylerinde çalışmalar devam etmektedir. Cumayeri ilçemizde ise 15 köyde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup Harmanaya ve Hamascık köylerinde çalışmalar devam etmektedir. Yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında Akçakoca ilçemiz ve köylerinde 112 az hasarlı, 25 ağır hasarlı ve 41 yıkık bina tespit edildi. Cumayeri ilçemizde ise 36 az hasarlı 7 ağır hasarlı bina olduğu tespit edildi. Çevre ve Şehirçilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülen hasar tespit çalışmaları yanı sıra Defterdarlık ekipleri tarafından da zarar tespit çalışmalarına devam edilmekte olup, çalışmaların Pazartesi gününe tamamlanması planlanmaktadır."

BÜYÜKBAŞ HAYVAN CANLI BULUNDU

Ayrıca bölgede sel sularının sürüklediği ve Melen Nehri'ne batan bir büyükbaş hayvan, UMKE ekiplerince fark edildi. Yalnızca baş kısmı görülen hayvan yapılan çalışma ile kurtarıldıktan sonra sahiplerine teslim edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI UĞURLU KÖYÜ'NDE

Öte yandan selde kaybolan 6 kişinin arama çalışmalarının Uğurlu Köyü'nde devam ettiği öğrenildi. Arama çalışmalarında 32 araç, 15 bot, 8 iz takip köpeği ve 250 kişilik ekip yer alıyor.

5)MUŞ'TA DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; ANNE-OĞUL ÖLDÜ, 4 KIZI İLE KAYINPEDERİ YARALANDI



MUŞ'un Hasköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak seyir halindeki traktör römorkuna arkadan çarpan otomobildeki anne-oğul hayatını kaybetti, 4 kızı ile kayınpederi ise yaralandı. Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Hasköy ilçesi Düzkışla beldesinde meydana geldi. Hasköy'deki bir düğünden çıkan Şefik Özen, torunları ve gelini Gülfem Özen ile birlikte Korkut ilçesine bağlı Pınarüstü köyüne dönerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Gülfem Özen (35) ile oğlu Bedirhan Özen (9) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Şerif Özen ile otomobildeki torunları Esmanur, Hazal, Nazlıcan ve Elif Özen yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hasköy ve Muş Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Dede ve torunu Esmanur Özen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı duyarak hastaneye koşan Özen ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

6)ANNE VE İKİZ KARDEŞİ TEMİZLEDİKLERİ KUYUDA ÖLDÜ, OĞLU HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ



BURDUR'un Bucak ilçesinde temizlemek amacıyla su kuyusuna giren Rabia Vural (36), ikiz kardeşi Ramazan Gürel (36) öldü, Rabia Vural'ın oğlu oğlu Osman Vural (18), ise ambulansta hayata döndürüldü.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bucak ilçesi Keçilli köyünde meydana geldi. Akdere mevkisinde koyun ve keçi sürülerini otlatan Rabia Vural, ikiz kardeşi Ramazan Gürel ve oğlu Osman Vural, kullandıkları su kuyusunu temizlemek istedi. Kuyuya giren Osman Vural bir süre suyu boşalttıktan sonra fenalaşarak kuyuda yığılıp kaldı. Durumu fark eden dayısı Ramazan Gürel, yardım etmek için kuyuya indi. Yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuya inen Ramazan Gürel, yeğenini çıkarmaya çalıştığı sırada oksijen yetersizliğinden nefes alamadı ve kuyudan çıkamadı.

KARDEŞİ VE OĞLU İÇİN KUYUYA GİRDİ

Oğlu ve kardeşinin kuyudan çıkmaması üzerine paniğe kapılan Rabia Vural hemen yardım etmek istedi. Kuyuya inen kadın, oğlu ve kardeşini merdivenle dışarı çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Uzun süre uğraşan Rabia Vural da bir süre sonra kuyuda yığılıp kaldı.

Kuyunun yanına gelen yakınları, durumu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Acil çağrı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri oksijen tüpü takarak kuyuya indi. Ekip önce Rabia Vural'ın cesedini çıkardı. Ardından ikiz kardeşi Ramazan Gürel'in cansız bedenine ulaşan itfaiye ekipleri, son olarak Osman Vural'ı çıkardı. Kurtarma çalışmaları sırasında olayı haber alarak gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Rabia Vural ve Ramazan Gürel'in cenazeleri incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Osman Vural ise ambulansta kalp masajıyla hayata döndürüldü. Sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı Osman Vural, Bucak Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Osman Vural'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

7)MANİSA'DA KAYIK ALABORA OLDU: 3 KİŞİ KURTARILDI, 2 KİŞİ KAYIP



MANİSA'nın Salihli ilçesinde, göle açılan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu kayık, şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Kayıktaki 3 kişi balıkçılar tarafından kurtarılırken, 2 kişi aranıyor.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Tekelioğlu Mahallesi'nde bulunan gölde meydana geldi. İddiaya göre, Gölmarmara ilçesinden gelen 5 kişi, 4 metrelik kayığa binerek göle açıldı. Kayığın şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olması sonucu, 5 kişi göle düştü. Olayı gören çevredeki balıkçılar 3 kişiyi kurtarırken, 2 kişi ise kayboldu. Kaybolan 2 kişi için bölgeye jandarma, sağlık ve deniz polisi sevk edildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Manisa'nın Salihli ilçesinde, kayığın alabora olması sonucu gölde kaybolan 2 kişinin Nebi Saygı (28) ve Mesut Karakülah (13) olduğu belirlendi. Balıkçılar tarafından kurtarılan Olçun Tekin (36), Ozan Yıldırım (30) ve Cumhur Pişirgen (37) ise çağırılan ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

AFAD, UMKE ve deniz polisinin yürüttüğü arama çalışmalarına, bölgedeki rüzgar ve göl dibinin otlarla kaplı olması nedeniyle dün gece ara verildi. Çalışmaların bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayacağı bildirildi.

Göle düşen 3 kişiyi kurtaran balıkçılardan biri olan Nurettin Erefe, "Saat 16.30 sıralarında göle ağ atmaya gittik. Bu sırada kayığın alabora olduğunu gördük. Yanımda oğlum da vardı. Oğlum bu kayık battı dedim. Hemen ağları geri topladık ve 15 dakika uzaklıktaki kayığa ulaştık, hemen 3 kişiyi kurtarıp kayığımıza aldık. 2 kişi kayıp dediler. Karaya çıkınca jandarmaya haber verdik" dedi.

8)SERİNLEMEK İÇİN GÖLE GİREN İKİ KUZEN BOĞULDU



BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, serinlemek için göle giren kuzenler Buse Öztamur (15) ile Neslihan Öztamur (14) boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıderesi köyündeki Tez gölünde meydana geldi. İddiaya göre, Amasra Lisesi 2. sınıf öğrencisi Buse Öztamur, amcasının kızı lise 1'inci sınıf öğrencisi Neslihan Öztamur ile serinlemek için göle girdi. Uzun süre kızlarından haber alamayan ailelerin arama çalışması sonucu Buse Öztamur'un gölde cansız bedeni bulundu. Haber verilmesi üzerine jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri geldi. Buse Öztamur'un cenazesini gören aile sinir krizi geçirdi. Göldeki su üstü aramalara rağmen bulunamayan Neslihan Öztamur'u bulmak için köye Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı 2 dalgıç çağırıldı. Gölde iple yapılan 1 saatlik aramanın ardından Neslihan Öztamur'un cansız bedenine de ulaşıldı. Bu sırada göl kenarına gelen Neslihan Öztamur'un babası Zeki Öztamur sinir krizi geçirerek, "Ah kızım, ah kızım" diye feryat etti.

Buse ve Neslihan Öztamur'un cenazeleri Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

9)SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİREN 1 ÇOCUK ÖLDÜ, 3 ÇOCUK KURTARILDI99



KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, serinlemek için girdikleri denizde çırpınan Suriye uyruklu 4 çocuktan 3'ü kurtarılırken, 1'i hayatını kayboldu. Kaybolan çocuğun cesedi, aramalar sonucu balık adamlar tarafından bulundu.

Olay, dün öğle saatlerinde Tütünçiftlik kumsalında meydana geldi. Suriye uyruklu oldukları öğrenilen Şamil El Hüseyin (13), Ömer El Ali (15), Abdülhalik El Ali (9) ve ismi öğrenilemeyen 1 çocuk serinlemek için denize girdi. Çocukların suda çırpındığını gören Erol Değer hemen denize atlayarak 3 çocuğu vatandaşların da yardımıyla çıkardı. Çevredekiler 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler denizden çıkarılan çocukları tedavi altına aldı. Denizde bulunamayan Abdülhalik El Ali için de deniz polisi ile itfaiye ekipleri su yüzeyinde arama başlattı. Dalgıç ekipleri de olay yerine sevk edildi.

3 çocuğu kurtardığını söyleyen Erol Değer, "Çırpınan çocukları görünce hemen denize atladım. 3 çocuğu kurtarırken, 1 çocuk kayboldu. Çok üzüldüm" dedi.

BALIK ADAMLAR CESEDİNİ BULDU

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Abdülhalik El Ali'nin cesedi dalgıçlar tarafından denize girdikleri yakın bir noktada bulundu. Abdülhalik El Ali'nin cesedini gören yakınları gözyaşlarına boğulurken bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Ambulansa alınan çocuğun cesedi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

10)BARAJ GÖLÜNE GİREN GENÇ BOĞULDU

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesindeki Höyük köyüne yakınlarıyla birlikte misafirliğe giden Hamza Zübeyir Şengül (15), sıcak havadan bunalarak girdiği Karakaya Baraj Gölü'nde boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Höyük köyüne meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte misafirliğe giden Hamza Zübeyir Şengül, iddiaya göre ağabeyiyle birlikte serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne girdi. Şengül, gölde yüzdüğü sırada akıntıya kapılarak kayboldu. Ağabeyinin ihbarıyla olay yerine AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıçlar ve sağlık görevlileri sevk edildi. Dalgıç polisler baraj gölünde yaptıkları aramada, Şengül'ün cansız bedenine ulaştı. Şengül'ün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

11)BURAK, KAŞINA İSABET EDEN MAGANDA KURŞUNUYLA SAĞ GÖZÜNÜ KAYBETİ

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde maganda kurşununun kaşına isabet ettiği Burak Yamaç (15) ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Yamaç, sağ gözünü kaybetti.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Şalpazarı ilçesi Eskala Yaylası'nda meydana geldi. Lise 2'nci sınıf öğrencisi Burak Yamaç, tatil için geldiği yaylada arkadaşları ile oyun oynarken, bir anda kanlar içerisinde yere yığıldı. Yamaç, çevredekilerin yardımıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yamaç'ın sağ kaşının üzerinden mermi girişi tespit edildi. Jandarma, silahı ateşleyen kişinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

SAĞ GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Maganda kurşununun kaşına isabet ettiği Burak Yamaç (15) hastanede yapılan müdahalelere rağmen sağ gözünün görme yetisini kaybetti. Ameliyat edilen çocuğun hastanede tedavisi sürüyor. Bu arada olay sırasında merminin Burak'ın kaşına girip çıktığı belirtildi. Aile, oğullarının sağ gözünü kör eden mermiyi ellerinde tutuyor.

Olayı anlatan annesi Nurgül Yamaç (43), İstanbul'dan Kadırga Yayla Şenliği'ne katılmak için geldiklerini belirterek "Çocuğum arkadaşlarıyla beraber yürüyorlardı. O sırada tahminimce yukarı taraftan oba içine doğru atılan 3 mermi var. Bir tanesi arkadaşımın arabasına vuruyor. Bir tanesi de eve vuruyor. Bir tanesi de maalesef benim oğluma isabet ediyor. Bilinçsiz maganda kurşunu yüzünden maalesef oğlum bir gözünü kaybetti. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyorum. Çocuğumun gözüne gelen kurşun bende. Bu tür olayların başka Burak'ların canı yanmasın bu olaylar son bulmasını istiyorum" dedi.

Burak Yamaç'ın amcası Muhammet Yamaç da "Yeğenim arkadaşlarıyla bakkala gitmişti. Arkadaşları Burak'ın vurulduğunu söyledi. Burak'ın yanına gittiğimde yüzünün kanadığını gördüm. Arabaya koyarak hastaneye götürdük. Bu olayın şahsa karşı değil obamıza karşı kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyorum. Yetkililerin bu işin üzerinde durmalarını istiyorum. Olay yerinde ilk müdahaleyi ben yaptım. Kaşının üstünden giren kurşun çapraz şekilde gözünden çıktı" diye konuştu.

Emine Yamaç da yeğeninin şenlikler için geldiğini belirterek "Talihsiz bir olay yaşadık. Allah bin beter etsin bunu yapanları. Bu kadar insanları perişan ettiler. Çocuğu genç yaşında yarım bıraktılar. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu her yeri yönetiyor. İstiyorum ki bizim çocuğumuza bunu yapanı bulsun" şeklinde konuştu.

12)YANAN RESTORANI İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

ANKARA'da 4 katlı bir apartmanın girişindeki restoran, mutfak kısmında çıkan yangında hasar gördü. Restoranın işletmecisi ise restoranının yanışını ve söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

Kavaklıdere Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın girişindeki Öznur Özkartal'a ait restoranda bu sabah saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Mutfakta çıkan yangın, dakikalar içinde büyüyerek, restoranı sardı. Apartman sakinleri, binaya sızan dumanı fark ederek, panikle binayı boşalttı. İhbar üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İşletme sahibi Özkartal da komşusunun haber vermesi üzerine olay yerine geldi. Özkartal, ekiplerin yangına müdahalesini gözyaşları içinde izledi. Yangın yaklaşık bir saatlik müdahaleyle kontrol altına alınırken, bir süre soğutma çalışması yapıldı. İş yerinde zarara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

13)VAN'DAKİ GÖÇMEN FACİASINDA YARALANAN ÇOCUKLAR ANNE VE BABALARINI SORUYOR

VAN'ın Özalp ilçesinde, 66 kişinin bindirildiği minibüsün sürücünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve tedavileri süren kaçak göçmenler, yaşadıkları o anları hafızalarından silemiyor. Bazı göçmenlere, hastanede tedavi görenlerin yakınları da gönüllü olarak refakatçilik yapıyor.

İran sınırından yurda yasa dışı yollarla giriş yapan ve batı illerine gitmek üzere 18 Temmuz'da yola çıktıktan sonra saat 12.00 sıralarında Özalp İlçesi Sürüyolu Mahallesi yolunda sürücünün kontrolünden çıkıp uçuruma taklalar atarak yuvarlanan minibüste bulunan 66 kaçak göçmenden 16'sı hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı. Kazada, daha fazla yolcu alması için koltukları sökülen 18 kişilik minibüse 66 kişi sığdıran sürücü Gökhan Sıkma da hayatını kaybetti. Ölen kaçak göçmenlerin kimlik ve uyruklarını belirlenmesi için de çalışmalar sürdürülüyor. Yaralı kaçak göçmenlerin Van'daki hastanelerde tedavileri ise devam ediyor.

'ANNE BABALARINI SORUP AĞLIYORLAR'

Özellikle çocukların bulunduğu Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralı göçmenlere, hastanede tedavi gören bazı hastaların yakınları da gönüllü olarak refakatçilik yapıyor. Babasının ameliyat olduğu gün bu kazanın meydana geldiğini belirten refakatçi Gülden Aydemir, "Babamın ameliyat olduğu gün kaza meydana geldi. Babamı bırakıp onlarla ilgilendim. Yanlarına gelip bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyorum. Yemek yedirmeye çalışıyorum. Psikolojik durumları çok kötü ve sürekli anne ve babalarını soruyorlar. Uyku sırasında bağırarak ağlıyorlar. Bende elimden geldiğince onlarla ilgilenip onları güldürmeye çalıyorum. Allah kimsenin başına vermesin çok feci bir kaza. Çok şükür buradaki yetkililer halkımız herkes çok ilgili. Halk olarak çok tepkiliyiz, o araca nasıl o kadar kişi sığdırılmış biz hayret ediyoruz" dedi.

KARDEŞİYLE AYNI ODADA

Yaralılar arasında bulunan ve ilk hastaneye getirildiklerinde ayrı bölümlerde olan Muhammed (13) ile Ali Rıza (7) kardeşler ise aynı odaya alındı. Ağabey Muhammed'in sürekli kardeşini sorması ve yanında istemesi üzerine hastane yönetimi kardeşleri bir araya getirdi. Anne ve babalarının henüz yaşayıp yaşamadığı belli olmayan kardeşler sürekli anne ve babasını soruyor.

'ANNE BABALARININ YAŞAYIP YAŞAMADIĞI HENÜZ BELLİ DEĞİL'

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, 16 yaralının hastaneye getirildiğini ve bunlardan 6'sının taburcu edildiğini söyledi. Yoğun bakımda yatan 2 yaralının olduğunu belirten Başhekim Çelik, "Diğerleri de çocuk yaş grubundalar. Maalesef şu anda anne ve babaları yanlarında yok. Genel olarak baktığımızda çok büyük bir trajedi. Bize 2 kardeş getirildi. Farklı servislerde yer alıyorlardı. Ağabey kardeşini yanında istedi. Biz de ikisini aynı servise aldık. Şu anda aynı odada kalıyorlar. Anne babalarını yanlarında istiyorlar sürekli. Yanımızda olmasalar bile görüntülü konuşturun bizi onlarla diyorlar. Biz henüz kimlik tespitleri yapılamadığı için anne ve babalarının yaşayıp yaşamadıklarını bilmiyoruz. Hastane çalışanlarımız çok üstün çaba harcayarak onlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hastanede yatan hasta yakınları da gelip destek olmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

'HAVA ALMAK İÇİN BİLE CAMI AÇMADI'

Yaralılar arasında bulunan Afganistan uyruklu Perisa Tacik ise yaşanan kazayı anlattı. Minibüsün çok kalabalık olduğunu ve çok havasız olduğunu belirten Tacik, kaza öncesi su içmek istediklerini fakat şoförün buna izin vermediğini söyledi. Yaşadıkları dramı anlatan yaralı Tacik, "66 kişi aynı araçtaydı. Herkes ayaktaydı ve bağırıp ağlıyordu. Araba çok zor gidiyordu. Çok kötüydü. Araba sürekli sağa sola gidiyordu. Camı açmasını çok istedim ama açmadı. Sonra kaza oldu ve sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

14)OKUL BAHÇESİNDE MAHSUR KALAN KADINI İTFAİYE KURTARDI

AKSARAY'da görevlinin kapıyı kilitleyerek gittiği okulun bahçesinde mahsur kalan Hatice Ç.'yi (37) itfaiye kurtardı.

Olay, 19: 00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'nde bulunan Hazım Kulak Lisesi'nde meydana geldi. 68 HC 350 plakalı aracını okulun arka kapısının önüne park edip giden Hatice Ç., geri geldiğinde aracını yerinde bulamadı. Aracını sormak için okula giren kadın, geri döndüğünde okulun bahçe kapısının da kapalı olduğunu gördü. Bahçe duvarının da tel örgülerle çevrili olması üzerine Hatice Ç. polis ve itfaiyeden yardım istedi. Okula gelen itfaiye ekipleri kapının asma kilidiğini keserek Hatice Ç.'yi kurtardı.

15)ÇATIYA ÇIKAN YAVRU KÖPEKLERİ KURTARDILAR

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yangın merdiveninden okulun çatısına çıkan 3 yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gölcük Şirinköy Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerinde bulunan Şirinköy İlkokulu'nun çatısında bulunan yavru köpekleri görenler itfaiye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiyeci, itfaiye merdiveni ile okulun çatısına çıktı. İtfaiyeci okulun çatısında gezinen köpekleri tek tek yakalayarak itfaiye merdiveninin sepetine koydu. 3 yavru köpek daha sonra aşağı indirildi. Yangın merdiveninden çatıya çıktığı belirlenen yavru köpekler okulun bahçesinin dışında bırakıldı.

Mahallede yaşayan Yasin Şirin çatıdan gelen sesleri duyunca köpekleri gördüğünü, bunun üzerine itfaiyeye haber verdiğini belirterek, itfaiyecilere teşekkür etti.

Bakan Soylu ve Pakdemirli'den gençlik merkezine ziyaret (ek)

16)SOYLU: AVRUPA ÜLKELERİ 6 AY DAYANAMAZ



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Çeşme Paşalimanı'ndaki kampında kalan gençleri ziyaret etti. Soylu, "Siz bizim gözbebeğimizsiniz. Bugün ne kadar çalışıyorsak, gayret gösteriyorsak sizin güzelliklerle buluşmanız için" dedi. Pakdemirli ise kampa katılan genç kızların mutlaka kariyer yapması gerektiğini belirterek, "Evlenip çocuk da yapacaksanız mutlaka çalışın" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Çeşme Paşalimanı'ndaki kampında kalan gençleri ziyaret etti. Kampta ilk olarak yemekhanede gençlerle bir araya gelen Bakanlar, onlarla sohbet etti, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Ardından öğrencilerin arasına oturan Bakanlar, onlara birer de konuşma yaptı. Gençlere ilk konuşmayı yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kampa katılan genç kızların mutlaka kariyer yapması gerektiğini belirterek, "Evlenip çocuk da yapacaksanız mutlaka çalışın. İyi eğitim için çalışıyoruz. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz, bu nedenle gençlerin iyi yetişmesi çok önemli" dedi. Japonya ziyaretinde insanların birlikte çalışmaktan keyif aldığını gözlemlediğini de aktaran Bakan Pakdemirli, "Planlı programlı olmalıyız. Sizler çok şanslı bir gençliksiniz. Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi yönettiği bir döneme denk geldiniz. Kalkınmamız Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile başladı. Son 15 yılda da Türkiye'de çok önemli şeyler oldu. İyi bir yönetim sistemine kavuştuk, eksiklerimizi giderip emaneti size teslim edeceğiz" diye konuştu.

'SİZ BİZİM GÖZBEBEĞİMİZSİNİZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Siz bizim gözbebeğimizsiniz. Bugün ne kadar çalışıyorsak, gayret gösteriyorsak sizin güzelliklerle buluşmanız için. Gençlerin okullarında rahat etmesini, özgür bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Huzurlu bir yaşamı, mutlu bir geleceği, güçlü Türkiye'yi sizin önünüze koyabilmek için gayret sarf ediyoruz. Türkiye'yi karıştırmak isteyenlere müsaade etmemek için, sizin üniversitelerde bilim ve ilimle buluşmanız, güzel mesleklerle ulaşmanız için birlikte gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamını iletiyorum" dedi. Türkiye'deki 38 gençlik kampına 800 bin kişinin müracaat ettiğini ifade eden Soylu, "Bu o kadar güzel bir etkinlik ki bizim de sizin yaşınızda olasımız geldi. İnanıyorum ki 6 gün içinde güzel etkinlikler olacak. Burada kurduğunuz arkadaşlıkları devam ettirin. Cennet bir ülkede yaşıyoruz. Kardeşlik içinde güzel, yaşanır bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Siz de sizden sonrakilere bırakacaksınız" diye konuştu.

GENÇLERİN ETKİNLİKLERİNİ İZLEDİLER, BİRLİKTE OYUN OYNADILAR

Soylu ve Pakdemirli, konuşmalarının ardından kamptaki etkinlik alanını tek tek gezdi. Halk oyunundan, tenise, müzikten ebru yapım atölyesine kadar tüm birimleri gezdi. Okçuluk kursunun verildiği noktada Bakan Pakdemirli, okla iki atış yaptı. İkinci atışın başarılı olması üzerine de öğrencilerden ve Bakan Soylu'dan alkış aldı. Kortta ise bu kez Bakan Soylu, raketi eline alıp öğrencilerle tenis oynadı. Bu sırada Bakan Pakdemirli de, gazetecilerdin birisinin kamerasını alıp tenis oynayan Soylu'yu çekti. Öğrencilerin faaliyetlerini yakından izleyen onları alkışlayan destek veren Soylu daha sonra, incelemelerde bulunmak üzere Çeşme Limanı'na geçti.

BAKAN SOYLU: AVRUPA'DAKİ HİÇBİR HÜKÜMET 6 AY DAYANAMAZ

İzmir'in Çeşme ilçesinde gençleri ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG Dost gemisinde askerlerle bir araya geldi. Gemi personeliyle yemek yiyen Soylu, gemi hangarında yaptığı konuşmada hem mülteci kaçakçılığına hem de yabancı ülkelere önemli mesajlar verdi. Avrupa'nın kaçak göçle mücadelede Türkiye'yi yalnız bıraktığını belirten Soylu, "Türkiye bu işi kararlılıkla yürütmezse Avrupa'daki hiçbir hükümet 6 ay dayanamaz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Çeşme Paşalimanı'ndaki gençlik kampını ziyaret ettikten sonra Ulusoy Limanı'na geçti. Bakan Soylu, burada Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG Dost gemisinde, askerlerle bir araya geldi. Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'in de eşlik ettiği Süleyman Soylu, gemi hangarında mürettebatla yemek yedi. Burada konuşma yapan Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin sadece İçişleri Bakanlığı ölçeğinde değil, dünya ölçeğinde görev yaptığını belirterek, "21'inci yüzyıl Türkiye'nin önüne çok çetin bir sınav koydu. Bir yanda Orta Doğu'dan Afrika'ya yaşanan büyük bir şiddet ve fakirlik, bir yanda kendi güvenliğimiz, uyuşturucuyla ve terörle mücadelemiz, bir yanda, başarıyla yürüttüğümüz ülkemizin kalkınma ve istikrar mücadelesi ve diğer yanda da inançlarımız, değerlerimiz, vicdanımız ve merhametimiz. Allah'a çok şükür, bizler, vicdanı ve merhameti ağır basan bir milletiz. Paranın, rahatlığın, bencilliğin, korkaklığın arkasına sığınıp kimliğini kaybeden bir millet değiliz" diye konuştu.

GÖÇ MESELESİ İKİ BÜYÜK BAŞLIĞA SAHİP

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı göç meselesinin iki ayrı büyük başlığa sahip olduğunu anlatan Süleyman Soylu, "Bunlardan birisi yasal göç. Bu başlık altında özellikle Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle uluslararası koruma statüsüyle Türkiye'ye gelen Suriyeliler bulunuyor. Ülkesine geri dönen Suriyeliler de var. Şu ana kadar 337 bin 729 Suriyeli geri döndü ve bu akış devam ediyor" dedi.

TRAJEDİ YAŞANIYOR

Düzensiz göçmen olarak bilinen kaçak göç konusunda trajedi yaşandığını vurgulayan Süleyman Soylu, "Özellikle denizlerimizde Sahil Güvenlik Komutanlığımızın bütün kapasitesinin, gücünün, mesaisinin yaklaşık yüzde 70'ini harcadığı mesele bu kaçak göç meselesidir. İşin bu kısmının Türkiye'nin ne dış politika tercihleriyle, ne de göç politikasıyla falan ilgisi yoktur. Tamamen bizim dışımızda gelişen bir meseledir. Ülkelerinden kaçan insanların en kısa yol olarak coğrafi açıdan bizim ülkemizi seçmesiyle ilgili bir meseledir. Türkiye olarak bununla ciddi şekilde mücadele ettiğimizin bilinmesini isterim. Orta Doğu'dan Avrupa'ya gitmek isteyen bir insan, yolun bir kısmı için DEAŞ'a haraç ödüyor, bir kısmı için PKK'ya haraç ödüyor, yolun bazı kısımları için çaresizlikle yerel göçmen kaçakçılarıyla anlaşıyor ve nihayetinde kendisini bir bot içinde, açık denizde ölümle burun buruna kalmış vaziyette buluyor. O noktadan sonra tek umutları Cenab-ı Allah. Denizlerde kurtardığımız kaçak göçmenler arasında önemli sayıda Afrikalı insan var. Adını sanını duymadığımız ülkelerin vatandaşları var. 2017 yılında hem karada hem denizde toplam 175 bin 752 düzensiz göçmen yakalamıştık. 2018'de bu sayı 268 bin kişi oldu ve yılbaşından bugüne kadar da bu sayı 162 bin 692 kişidir" dedi. Yakalanan insanlara suçlu ve terörist muamelesi yapmadıklarını da söyleyen Bakan Süleyman Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakalanan hiçbir göçmen kötü muamele ile karşılaşmıyor. Mücadelemizde meçhule gidecek insanların hayatlarının kararmasını engelliyoruz. Sadece bu yıl şu ana kadar bizim tespit ettiğimiz 100'e yakın Ağrı ve Van'da, sınırlarımızın hemen bizim tarafında 6-7-8-10 metre karların altında kalmış ve hayatlarını kaybetmiş anneler, kadınlar ve çocuklar var. Aslında burada yakaladığımız her kaçak göçmen gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla vicdanlarını parayla satmış alçak organizatörler kaçak göçmen tüccarlarına büyük bir darbe vuruyor. İnsanlığı sadece elinizi attıklarınızla kurtarıyor değilsiniz aynı zamanda kararlılığınızla ve yürüttüğünüz büyük mücadeleyle onları kurtarıyorsunuz. İnsanlığa büyük bir katkıda bulunuyorsunuz."

'AVRUPA ÜLKELERİ 6 AY DAYANAMAZ'

Konuşmasında Avrupa ülkelerini eleştiren, insanlığın karnına hançer saplayanların kim olduğunu iyi bildiklerini belirten Bakan Soylu, "Organize suç örgütleri ile mücadeleyi sürdüreceğiz. Kaçak göçmenlere Türkiye'de nefes aldırmayacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Türkiye'yi kaçak göç merkezi haline getirmek isteyenlere tarihin en ağır cezalarını vereceğiz. İster Türk ister yabancı olsun bu cevabı alacaklar. Bu organizatörlere ve göçmen kaçakçılarına nefes aldırmayacağımız bir döneme giriyoruz. "Türkiye kaçak göç meselesini bir yere taşıyacaktır. Bu konuda Avrupa'nın bizi yalnız bıraktığı aşikardır. Sırt sıvazlama ile olmaz. Türkiye bu işi kararlılıkla yürütmezse Avrupa'daki hiçbir hükümet 6 ay dayanamaz. İsterlerse deneyelim. Avrupa Parlamentosu'nda oturacak oradan Türkiye'yi eleştireceksiniz. 300 yıl öncesinin solculuklarını gerçekleştireceksiniz.150 göçmen geldiğinde etekleriniz tutuşacak. Türkiye'ye oradan hakaret edeceksiniz. Sadece sabrımızı taşırmamalarını tavsiye ediyoruz. Biz sağanağı görüyoruz, onlara söylüyoruz, 'Kollarınızı sıvayın Türkiye'nin yaptığı mücadeleye destek olun. 'Mış' gibi davranmayın. Bunu kimse tehdit olarak algılamasın. Türkiye oyalanacak bir ülke değildir. Türkiye büyük mücadele ortaya koymaktadır. Tarihin en büyük göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Bunlara hakları olmadığını bir kez daha söylüyorum. Buradan kapıları açtığımızda 6 ay hiçbir hükümetleri dayanamaz" dedi. Bakan soylu, konuşmasının ardından açık denizde denetimlerde bulunmak üzere, Sahil Güvenlik botuna binerek denize açıldı.

BAKAN SOYLU, TELSİZDEN SAHİL GÜVENLİK PERSONELİNE SESLENDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG Dost gemisinde askerlerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra arama kurtarma faaliyeti için gece seyrine çıktı.

İçişleri Bakanı Soylu, ilk olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Kaan 29 sınıfı Sahil Güvenlik Botu TCSG 107 ile denize açılarak incelemede bulundu. Bakan Süleyman Soylu, daha sonra ise Çeşme Limanı'ndan bu kez yine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma gemisi TCSG Dost ile saat 24.00'te gece seyrine çıktı. Bakan Soylu, Geminin köprü üstü bölümü ve arama kurtarma harekat merkezinde Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'den düzensiz göçmen operasyonları ve diğer çalışmalara ilgili bilgi aldı.

Gemi Kuşadası açıklarına geldiğinde köprü üstü bölümden telsizle bölgedeki tüm sahil güvenlik personeline seslenen Bakan Soylu, "Göçmen kaçakçılığı ile mücadelenizi ve sahil güvenlik çalışmalarınızı takdir ediyorum. Hem Türkiye'ye güven veriyorsunuz hem de göçmen kaçakçılığı ile nasıl mücadele edileceğini gösteriyorsunuz. Gece gündüz çalışan sizlerin her geçen gün performansı artıyor. Bütün arkadaşlarımıza selam ediyoruz. Medeniyetimizin gücünü ve milletin asaletini ortaya koyuyorsunuz. Umutsuzca dalgaların seyrine bakan çocuklar ve ailelerine güçlü elinizi uzatıyorsunuz. Allah kolaylık versin" dedi.

Soylu, ardından gemi şeref defterini imzaladı.

Soylu'nun bulunduğu TCSG Dost'a Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter ve uçak da bir süre eşlik etti. TCSG Dost Arama Kurtarma gemisi, gece saat 02.30 sıralarında Çeşme Limanı'na geri döndü.

Soylu, buradan İzmir'e geçti.

17İLK KEZ DALIŞ YAPAN 40 KADIN, DENİZİN DİBİNİ TEMİZLEDİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Dünya Kadınlar Dalış Günü'nde bir araya gelen 40 kadın, hayatlarında ilk kez dalış deneyimi yaşadı. Suyun altına eğitmen eşliğinde inen kadınlar, deniz dibini temizledi.

Ankara'da yaşayan dalış eğitmeni 44 yaşındaki Gaye Dülger ile beraberindeki ilk defa dalış yapacak 40 kadın, 'Dalsın Kızlar' projesi kapsamında Marmaris'te buluştu. Dün saat 08.30 sıralarında dalış teknesiyle deniz açılan kadınlara, Sahil Güvenlik Marmaris Güney Grup Komutanlığı ve belediye temizlik tekneleri de eşlik etti. Cennet ve Bedir Adası'na ulaşan kadınlar, 1 saat süreyle dalış eğitimi aldı. Dünya Kadınlar Dalış Günü kapsamında yapılan etkinlikte kadınlar, eğitmen Dülger ile deniz dibine daldı. İlk kez su altını yakından keşfeden kadınlar, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Ardından kadınlar, temizliğe başladı. Yapılan deniz dibi temizliğinde plastik ve cam şişe gibi çeşitli atıklar toplandı. Toplanan çöpler teknelerle alınarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne götürüldü.

Program sonrası Marmaris Belediyesi, Kordon Caddesi'nde karşılama töreni düzenledi. Dalış teknesiyle dönen kadınlar, alkışlarla karşılandı. Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, kadınlara teşekkür plaketi verdi. Ayrıca içinde ıhlamur, kekik, bal ve badem bulunan çantalar da hediye edildi. Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi.

Dalış eğitmeni Gaye Dülger, "Kadınlarımız çevre konusunda çok daha duyarlı. Bu duyarlılıkla deniz dibi temizliği yaptık. Önümüzdeki yıllarda bu projemizi uluslararası hale getirmek için çalışacağız" dedi.

18)CARETTA CARETTALARIN YUVALAMA ALANINDA TEMİZLİK

MERSİN'de, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı sahil, sivil toplum örgütleri, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenciler ve belediye ekiplerince temizlendi.

Akdeniz Belediyesi, Akdeniz 3'üncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği öncülüğünde, AFAD, AKUT ekipleri ile ERASMUS programı ve İspanya, İtalya, Portekiz, Ukrayna ve Makedonya'dan gelen öğrencilerin katılımı ile merkez Kazanlı Mahallesi sahilinde, 'Doğayı kirletme, hayatın rengini tüketme' sloganıyla temizlik kampanyası düzenlendi.

Kampanya hakkında konuşan Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Kazanlı'nın Türkiye'nin en güzel sahillerinden biri olduğunu belirterek, "Daha yaşanılır, güzel ve yeşil Akdeniz düşünüyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam edecek. Belediyemiz buraya itina gösteriyor ve temizliyor. Bunu devam ettireceğiz. Gençlerimiz ve yabancılar ilgi gösteriyor. Bu kumu ve sahilin uzunluğunu Türkiye'nin hiçbir yerinde göremezsiniz. Bu farkındalığı her beraber yaşatacağız" dedi.

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Gültak, Akdeniz 3'ncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği üyeleri, AFAD, AKUT ekipleri ile ERASMUS programı ile İspanya, İtalya, Portekiz, Ukrayna ve Makedonya'dan gelen öğrencilerinle birlikte caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı kumsaldaki kilolarca lastik, plastik, cam ve çöpleri topladı. Toplanan çöpler belediye ekiplerince taşınıp imha edildi.

19)'TÜRK OYUNLARI ŞÖLENİ' ERZURUM'DA BAŞLADI



ERZURUM'da, bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Türk Oyunları Şöleni' başladı. Yaklaşık 300 sporcunun katıldığı şölenin açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Anadolu coğrafyasının zor bir coğrafya olduğunu belirterek, Türkiye'nin 3 yanının deniz, dört tarafının düşmanla çevrili olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Oyunları Şöleni'nin 2'ncisi birbirinden renkli oyunlarla başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl yaptırdığı şölen alanında düzenlenen açılış törenine Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediye başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

İki gün sürecek oyunların açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Erzurum Kongresi'nin 100'üncü, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ise 45'inci yıldönümü olduğunu hatırlattı. Allah'a 'kötü gün göstermesin' diye dua ettiklerini belirten Özhaseki, "Üzerinde yaşadığımız bu Anadolu coğrafyası zor bir coğrafya. Bu coğrafyada onlarca kavim ve medeniyet kurulmuş hüküm sürmüş. Ama bu coğrafyaya zayıf devlet hiç yaşayamamış. Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmıyor, burada güçlüyseniz ayakta kalıyorsunuz. Burada eğer ekonomik, siyasi, askeri gücünüzü ortaya koyuyorsanız ayakta kalıyorsunuz, yoksa gözü olanlar geliyor hayatiyetinize son veriyorlar" dedi.

'3 YANIMIZ DENİZ, 4 YANIMIZ DÜŞMANLA ÇEVRİLİ'

Gençken ağabeylerinin '3 tarafımız denizlerle, 4 tarafımız düşmanla çevrili' dediği zaman bu sözleri abartılı bulduklarını ifade eden Özhaseki, "Ama yıllarca kamuda belediye başkanı, Bakan olarak görev yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum bu söz az söylenmiş bir söz. Dört bir tarafımız düşmanla çevrili. Bize düşen bir, beraber olmak, güçlü olmak. Minarelerden ezanlar eksilmesin, bayrak inmesin diyorsak birlik beraberliğimizi korumak zorundayız. PKK gibi lanet örgütlere yüz vermeyecek, FETÖ gibi iki yüzlü, milletin damarlarına kadar işlemiş hala sinsi çalışan, Amerika'nın güdümünde oturup, oradan emir alanlara yüz vermeyeceğiz. Onların sözlerine kanmayacağız. Çocuklarımızı onlara kaptırmayacağız. Terör örgütleriyle savaşırken, şeytan taşlarken bir taraftan da ibadete devam edeceğiz, çalışacağız, gayret edip büyüyeceğiz. "diye konuştu.

S-400 KONUSU

Rusya'dan alınan S-400'lerle ilgili yaşanan tepkilere de değinen Özhaseki, "S-400 savunma silahı, kendimizi koruyacağız. İstiklalimizin, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz silahın alınma noktasında, paramızla aldığımız silaha karışıyorlar. Alamazsınız yaptırım uygularız diyorlar. Siz ne biliyor ne istiyorsanız yapın. Biz kendi başımızın çaresine bakmaya devam edeceğiz. Yolumuz, çizgimiz, istikametimiz ve hedefimiz belli" dedi.

Açılış törenine katılan davetliler daha sonra şölenin gerçekleştirildiği oyun alanını gezdi. Erzurum'un yöresel yemeklerinin tadına bakan davetliler, düzenlenen etkinlikleri bir süre izledi.

DOĞU EKSPRESİ TRENİ DURDU

Bu arada Ankara'dan Kars'a giden ve çok sayıda yerli ve yabancı turistin bulunduğu Doğu Ekspresi treni şölen alanından geçerken bir süre mola verdi. Trenden inen turistler şölen alanındaki oyunları izledi, bol bol fotoğraf çekti.

Türkiye'nin dört bir yanından 300'e yakın sporcunun katıldığı şölende cirit, okçuluk, mangala, mask güreşi, karakucak güreşleri yapılacak. Pazar günü akşam sona erecek şölende müsabakalarda dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.

20)ANAMUR'DA FESTİVAL COŞKUSU SÜRÜYOR

MERSİN'in Anamur ilçesinde bu yıl düzenlenen 13'ncü Kültür ve Muz Festivali'nde özgün müziğin sevilen ismi Ali Kınık rüzgarı esti.

Festival, Belediye binası önünden başlayan ve Atatürk Bulvarı üzerinden devam eden kortej yürüyüşü ile başladı. Azerbaycan Halk Dansları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti folklor ekibi, Ankara Seğmenleri ve Malatya Halk Eğitim Folklor ekiplerinin gösterileri ile renklenen kortej yürüyüşü hem katılımcılar hem de çevre binalardan izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Çavuşpınarı Meydanı Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Daha sonra konuşan Başkan Kılınç, bu tür faaliyetlerle ilçenin kültürel değerlerinin yurt içinde ve yurt dışında büyük önem taşıdığı gibi, toplumsal dayanışma içinde eşit fırsatlar sunduğunu söyledi.

Muşurup Sanat Sokağı'na geçen kortej yürüyüşüne katılanlara burada Ankara, Malatya, Azerbaycan ve KKTC folklor ekipleri gösteri sundu. Katılımcılara ayrıca, yöresel yemekler, samtıra, muz, fıstık, bişi ve yoğurtlu keşkek ikram edildi. Programın akşamki bölümü ise sanatçı Ali Kınık, seslendirdiği parçalarla meydanı dolduran kalabalığa konser verdi.

